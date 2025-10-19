A 8 legjobb költségkontroll szoftver építési projektekhez 2025-ben

Az építési költségvetéseknek saját életük van. Amint elveszíti az irányítást, a költségek az egekbe szöknek. A McKinsey jelentése szerint a nagyprojektek 98%-a túllépi a költségvetést több mint 30%-kal, és súlyos késésekkel szembesül. Képzelje el, hogy az építés közben változnak a tervek, hiányoznak a munkaidő-nyilvántartások, és egy Excel-hiba hat számjegyű katasztrófához vezet.

Mégis a vállalkozók 80%-a továbbra is a manuális nyomon követésre támaszkodik, ami hibákhoz és káoszhoz vezet. A megoldás? Építőipari költségkontroll szoftver, amely automatizálja a kiadásokat, valós időben jelzi a rendellenességeket, és minden tételt egy áttekinthető irányítópultra gyűjt.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb építési költségkontroll eszközöket, amelyekkel megelőzheti a túllépéseket, adat alapú döntéseket hozhat, és minden projektet a terv szerint és a költségvetésen belül tarthat. 🏗️

Az egyik pillanatban még minden a terv szerint halad, a következőben pedig máris túllépi a költségvetést. Ezek az eszközök segítenek előre látni a problémákat, és kézben tartani a költségeket.

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp Építési projektmenedzsment és költségkövetés Csapat mérete: Egyének és vállalkozások Egyéni nézetek, feladat hierarchiák, Gantt-diagramok, RFI-k és jóváhagyási űrlapok, pénzügyi irányítópultok Örökre ingyenes; Vállalati testreszabás elérhető Procore Dokumentumok ellenőrzése és csapatok közötti együttműködés Csapat mérete: közepes méretű és nagyvállalati vállalkozók Költségvetés-nyomon követés, integrált munkaidő-nyilvántartás, szerepkörökön alapuló hozzáférés, több mint 400 integráció Egyedi árazás RedTeam Valós idejű pénzügyi átláthatóság és működési hatékonyság Csapat mérete: Általános kivitelezők, kereskedelmi építők Költségbecslés-költségvetés átalakítás, Változási megrendelések, Ajánlatok összehasonlítása, Mobil hozzáférés Egyedi árazás CoConstruct Lakóépületek építésének kezelése az ügyfelekkel való együttműködésben Csapat mérete: Egyedi házépítők, felújítók Kétirányú QuickBooks szinkronizálás, kiválasztási lapok, költségvetés vs. tényleges költségek, ügyfélportálok Egyedi árazás Autodesk Build A projekt teljesítményének nyomon követése és a terepi irodák szinkronizálása Csapat mérete: Nagyvállalkozók, AEC cégek PCO-k és módosítási megrendelések, RFI-k/benyújtások, számviteli integrációk, szabályalapú jóváhagyások 140 USD/felhasználó/hó áron; korlátlan felhasználói opciók, testreszabható Fieldwire Munkaterületi feladatkezelés és terepi koordináció Csapat mérete: Terepi munkások, alvállalkozók, kis GC-csapatok Költségvetési modul, költségkód-import, tervjelölések, API BI-integrációkhoz Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 54 USD/felhasználó/hó áron. CMiC Pénzügyi adatok egységesítése ERP-szintű ellenőrzésekkel Csapat mérete: Nagyvállalati építőipari cégek Főkönyv, bérszámfejtés, beszerzés, mobil terepi adatok, elemzés Egyedi árazás Sage Intacct Felhőalapú könyvelés és valós idejű pénzügyi áttekinthetőség Csapat mérete: Több szervezetből álló vállalkozók, pénzügyi csapatok GL/AP/AR, WIP eszközök, intelligens események és szabályok, AI-támogatott automatizálás Egyedi árazás

Mire kell figyelni az építőipari költségkontroll szoftvereknél?

Az építkezések olyanok, mint az orchestrák: egy rossz hang, és az egész előadás tönkremegy. Nemcsak főkönyvre van szüksége, hanem egy karmester pálcájára is, hogy valós időben összehangolja a költségvetéseket, a határidőket és az erőforrásokat.

🧠 Tudta-e: 1989-ben a Hard Dollar az első digitális kalapácsot ejtette a régi iskola becslési módszereire, és az unalmas matematikát automatizált varázslatra cserélte.

Az építőipari költségkezelő szoftver a következő területeken nyújthat segítséget:

Költségkövetés : Valós időben figyelemmel kísérheti az anyagok, a munkaerő és a berendezések költségeit.

Automatikus költségfigyelmeztetések : értesítést küld, ha a költségek meghaladják az előre meghatározott határértékeket, így a csapatok azonnal intézkedhetnek.

Fejlett előrejelzés: A múltbeli adatok és kiadási trendek alapján jósolja meg a jövőbeli kiadásokat, hogy elkerülje a váratlan pénzügyi meglepetéseket.

Egyedi irányítópultok : személyre szabott megjelenítés a fontos adatokról és mutatókról, amelyeket nyomon szeretne követni : személyre szabott megjelenítés a fontos adatokról és mutatókról, amelyeket nyomon szeretne követni az építési projektek irányítása során.

Erőforrások kezelése: Kövesse nyomon a munkaerő, az anyagok és a berendezések felhasználását az erőforrások optimális kihasználásának biztosítása érdekében.

Integráció: Integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a QuickBooks, a Xero és a Sage, így zökkenőmentes munkafolyamatokat biztosít.

Változások és eltérések kezelése: Kövesse nyomon a hatókörben bekövetkező módosításokat, frissítse a költségvetéseket, és biztosítsa a pénzügyi átláthatóságot az érdekelt felek számára.

Alvállalkozók és ajánlatkérések kezelése: automatizálja az ajánlatok összehasonlítását, biztosítsa a pontos megállapodásokat, és előzze meg a felesleges költségnövekedést.

A legjobb költségkontroll szoftver építési projektekhez

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Kiválasztottuk a legjobb költségkontroll szoftvereket, amelyek racionalizálják az építőipari vállalatok, projektmenedzserek, becslők, pénzügyi csapatok és vállalkozók munkáját. Akár nagyszabású projekteket épít, akár lakóépületeket kezel, ezek az eszközök segítenek a költségvetés betartásában.

Nézzük meg, mit kínálnak ezek a programok!

1. ClickUp (A legjobb építési projektmenedzsmenthez és költségkövetéshez)

Kövesse nyomon az építési projekteket az előzetes értékesítéstől a koncepció kidolgozásán át a megvalósításig.

A ClickUp egy vezető felhőalapú projektmenedzsment platform, amelyben világszerte több ezer csapat bízik, köztük építőipari cégek is. Valós idejű frissítésekkel, automatizálással, irányítópultokkal és integrált eszközökkel egyszerűsíti a komplex munkafolyamatokat az Ön üzleti igényeinek megfelelően.

A ClickUp építési projektmenedzsment szoftvere segíti a csapatokat a projektek kezelésében azáltal, hogy az előzetes értékesítéstől a szállításig mindent egy intuitív platformon egyesít. A csapatok a ClickUp Docs-ban központosíthatják az összes projekthez kapcsolódó dokumentumot, például tervrajzokat, szerződéseket, jóváhagyásokat és engedélyeket. A valós idejű együttműködés elősegítése érdekében a ClickUp Chat az AI-alapú csevegőfelületbe beágyazott feladatok és dokumentumok segítségével összekapcsolja a megbeszéléseket a munkával.

Tartsa a visszajelzéseket és a megbeszéléseket kontextusban – csatolva a feladatokhoz, dokumentumokhoz vagy listákhoz – anélkül, hogy eszközöket kellene váltania a ClickUp Chat segítségével.

A globális időzítővel könnyedén nyomon követheti csapata munkaidejét. Ezenkívül becsléseket állíthat be és jelentéseket készíthet, amelyek bemutatják, hogyan haladnak a projektjei. Emellett egyedi RFI-ket és jóváhagyási űrlapokat küldhet a vállalkozóknak és a tervezőknek, feladatokat oszthat ki, és biztosíthatja a munkafolyamatok zökkenőmentes működését.

A ClickUp pénzügyi irányítópultjai valós időben követik nyomon a költségvetés elosztását, a tényleges kiadásokat és a nyereséget, így láthatja, mire költi a pénzét. Emellett egyedi irányítópultokat is létrehozhat a legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követéséhez, például a projekt befejezési százalékok és a költségvetés betartása.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat, hogy áttekintést nyerjen pénzügyeiről a ClickUp segítségével.

A ClickUp alkalmazáson belül teljesen testreszabható építési menedzsment sablonokat kap, amelyek tartalmaznak eszközöket a feladatok, projektek és erőforrások kezeléséhez, valamint költségvetési funkciókat is.

Az egyik ilyen sablon a ClickUp projektköltség-kezelési sablonja. Ez segít nyomon követni és ellenőrizni a projekt során elköltött minden dollárt.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projektköltség-kezelési sablon segítségével becsülje meg, hagyja jóvá és kövesse nyomon minden projekt kiadásait a kezdetektől a befejezésig.

Hat egyedi állapotot tartalmaz a projektköltségek nyomon követés éhez, és lehetővé teszi a feladatok attribútumok alapján történő kategorizálását a feladatok kezelése érdekében. Emellett egyedi nézeteket is kínál, mint például a Projektek listája, a Projektköltségek táblázata és a Jóváhagyási folyamat táblája, amelyek megkönnyítik az információk elérését és rendszerezését.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Kövesse nyomon és figyelje a projekt költségeit valós időben

Tervezze meg költségvetését és kezelje a váratlan kiadásokat!

Hozzon megalapozott döntéseket az erőforrások elosztásáról és a költségvetésről.

Egy másik hasznos sablon a ClickUp projektköltség-elemző sablonja, amely segít összehasonlítani a különböző projektek költségeit.

Ingyenes sablon letöltése Elemezze a projekt teljesítményét a ClickUp projektköltség-elemzési sablonjával.

Tartalmazza az Befejezett, Folyamatban és Teendők egyéni állapotokat az összes költségelem nyomon követéséhez; öt egyéni mezőt a legfontosabb költségadatok rögzítéséhez; valamint testreszabható nézeteket, hogy minden rendezett és könnyen hozzáférhető legyen.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Kapjon áttekintést az összes projekthez kapcsolódó kiadásról!

Segít azonosítani azokat a lehetőségeket, ahol csökkentheti a költségeket.

Jelezze előre a jövőbeli költségeket, és tervezze meg a közelgő kiadásokat!

A ClickUp legjobb funkciói

Projektfigyelés : Adjon hozzá : Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket , például becsült költségvetés, tényleges kiadások és költségeltérés, hogy nyomon követhesse és összehasonlíthassa a pénzügyi előrehaladást az építési projekt minden szakaszában.

Idővel kapcsolatos költségek nyomon követése: Használja Használja a ClickUp időkövetési funkcióját a feladatokra fordított órák rögzítéséhez és azok összehasonlításához az eredeti tervekkel, így könnyen elkészítheti a részletes munkaidő-nyilvántartásokat.

Automatizálás: Állítsa be Állítsa be a ClickUp automatizálási funkcióját , hogy az építész automatikusan értesítést kapjon, amint jóváhagyta a tervrajzokat, így biztosítva a zökkenőmentes átadást és azonnali következő lépéseket manuális nyomon követés nélkül.

Szeretné tudni, hogyan takaríthat meg időt az automatizálással? Nézze meg ezt a videót.

A ClickUp korlátai

A szoftver funkcióinak széles skálája miatt a tanulási görbe meredek lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A ClickUp pontosan azt nyújtja, amit ígér: egy valóban mindenre kiterjedő eszköz, amellyel mindent kezelhetek, amire szükségem van. Integrálható a legtöbb más eszközzel, amelyet ügyfeleim használnak, és már évek óta napi szinten elengedhetetlen számomra.

A ClickUp pontosan azt nyújtja, amit ígér: egy valóban mindenre kiterjedő eszköz, amellyel mindent kezelhetek, amire szükségem van. Integrálható a legtöbb más eszközzel, amelyet ügyfeleim használnak, és már évek óta napi szinten elengedhetetlen számomra.

2. Procore (a legjobb dokumentumkezeléshez és együttműködéshez)

via Procore

A Procore egy építési projektmenedzsment szoftver, amely segít az építőipari csapatoknak minimalizálni az adatok duplikálódásából és a szétkapcsolt táblázatokból származó hibákat azáltal, hogy az összes pénzügyi adatot, például a költségvetéseket, szerződéseket, módosítási megrendeléseket és számlákat egy rendszerben tárolja. Az integrált munkaidő-nyilvántartások segítségével nyomon követheti a munkaórákat és a kapcsolódó költségeket közvetlenül a költségvetéséhez viszonyítva.

Ezenkívül a tulajdonosok és vezetők számára készült irányítópultok segítségével azonnal elkészítheti a költségjelentéseket, eltérésjelentéseket és jövedelmezőségi pillanatképeket, hogy növelje az átláthatóságot.

A Procore legjobb funkciói:

Több mint 400 eszközzel integrálható, beleértve az SAP, Sage, QuickBooks és BIM szoftverekhez hasonló ERP rendszereket, valamint egyéb építőipari eszközöket.

A mobilalkalmazás segítségével a helyszíni csapatok közvetlenül a munkaterületről készíthetnek fényképeket, nyújthatnak be RFI-ket, rögzíthetnek problémákat és kezelhetik a punch listákat.

Biztosítson szerepkörökön alapuló hozzáférést és testreszabható munkafolyamatokat, amelyekkel ellenőrizheti, hogy ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy hagyhatja jóvá a projekt elemeit.

A Procore korlátai

Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek nem rendelkeznek dedikált projektmenedzsment csapattal vagy technikai szakértőkkel, a Procore felületének használata teljes munkaidős feladatnak tűnhet.

Procore árak

Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Procore-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Mi egy kereskedelmi generálvállalkozó vagyunk, és a Procore elengedhetetlen részévé vált működésünknek. Projektmenedzsmenthez, ütemezéshez, szerződéskötéshez, számlázáshoz használjuk – mindenhez. Szinte minden funkcióját használjuk, és őszintén szólva, nélküle nem tudnánk működtetni a vállalkozásunkat.

Mi egy kereskedelmi generálvállalkozó vagyunk, és a Procore elengedhetetlen részévé vált működésünknek. Projektmenedzsmenthez, ütemezéshez, szerződéskötéshez, számlázáshoz használjuk – mindenhez. Szinte minden funkcióját használjuk, és őszintén szólva, nélküle nem tudnánk működtetni a vállalkozásunkat.

💡 Profi tipp: Használjon olyan szoftvert, amely valós idejű irányítópultokat, automatikus riasztásokat és előrejelzési funkciókat kínál, lehetővé téve az építőipari csapatok számára a költségeltérések korai felismerését. Ez segít a projektköltségek kockázatainak kezelésében, a korrekciós intézkedések meghozatalában és a projekt jövedelmezőségének fenntartásában.

3. RedTeam (A legjobb valós idejű pénzügyi átláthatóság és működési hatékonyság szempontjából)

via RedTeam

A RedTeam segítségével költségbecsléseit valódi projektköltségvetéssé alakíthatja, így könnyen nyomon követheti az eredeti ajánlat és a végleges számok közötti változásokat. Költségvetését részlegek, költségkódok és egyéb egyéni kritériumok szerint szegmentálhatja a költségkontroll javítása érdekében.

A mobilalkalmazás segítségével az építőiparban dolgozó csapatok bárhonnan hozzáférhetnek a projektinformációkhoz, frissíthetik az állapotokat és kezelhetik a feladatokat, javítva ezzel a helyszíni termelékenységet és kommunikációt.

A RedTeam legjobb funkciói:

Hasonlítsa össze több alvállalkozó ajánlatát egy helyen, és válassza ki a legjobb lehetőséget!

Kövesse nyomon a tényleges és a tervezett költségeket projektfázisonként vagy feladatonként, és figyelje a költségeltéréseket valós időben.

Automatizálja a helyszíni megfigyelések alapján a módosítási megrendelések létrehozását, és kapcsolja össze a javasolt módosításokat az eredeti szerződésekkel.

A RedTeam korlátai

Az eszköz nem rendelkezik olyan funkciókkal, mint például a teendőlista, amelynek segítségével feladatok rendelhetők és nyomon követhetők a munkavállalók számára, valamint nyomon követhető a napi előrehaladás.

RedTeam árak

Egyedi árazás

RedTeam értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a RedTeamről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Integráció a projektben érdekelt felekkel, például építészekkel, mérnökökkel és alvállalkozókkal egy helyen. Ez mindenképpen időt és energiát takarít meg nekem.

Integráció a projektben érdekelt felekkel, például építészekkel, mérnökökkel és alvállalkozókkal egy helyen. Ez mindenképpen időt és energiát takarít meg nekem.

4. CoConstruct (A legjobb lakóépületek építésének kezeléséhez)

via CoConstruct

A CoConstruct kifejezetten egyedi házépítők és felújítók számára lett kifejlesztve. Ez az építési költségkontroll eszköz költségkódok szerint rendezi a költségvetéseket, így a vezetők áttekinthetik a kiadásokat, a már elköltött összegeket és a függőben lévő kiadásokat.

Az eszköz egy központi kiválasztási lapot kínál, amely egy helyen integrálja a tervezési, becslési és gyártási folyamatokat. Amint az ügyfelek kiválasztják a kívánt elemeket, a pénzügyi adatok valós időben frissülnek, így mindenki azonnal láthatja a projekt költségeit.

A CoConstruct legjobb funkciói

Figyelje a becsült és a tényleges költségeket, és készítse el a számlákat közvetlenül a befejezett munkák alapján.

Használja a Gantt-diagramokat, a naptárnézeteket és a kritikus út kiemelését a hatékony ütemterv-kezeléshez.

Naponta rögzítheti a tevékenységeket, az időjárási körülményeket, és megoszthatja a fotókat és a haladásról szóló frissítéseket az ügyfelekkel a munkaterületről.

A CoConstruct korlátai

A becslési eszköz nem teszi lehetővé, hogy az alvállalkozóktól kapott összes becslést betöltse a rendszerbe, és kiválassza, melyik opciókat szeretné használni.

CoConstruct árak

Egyedi árazás

CoConstruct értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a CoConstructról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A CoConstruct egy nagyon hasznos eszköz. A szoftver nagyon átgondoltan lett kialakítva. A költségvetések, megrendelések és módosítási megrendelések mind viszonylag zökkenőmentesen és könnyen kezelhetők.

A CoConstruct egy nagyon hasznos eszköz. A szoftver nagyon átgondoltan lett kialakítva. A költségvetések, megrendelések és módosítási megrendelések mind viszonylag zökkenőmentesen és könnyen kezelhetők.

💡 Profi tipp: Hatékony ügyfélköltségvetés-kezelést szeretne elsajátítani? Kezdje az alábbi lépésekkel: Kezdje egy részletes költségvetéssel, amelyet világos kategóriákra és mérföldkövekre bont.

Állítson be jóváhagyást igénylő kiadási küszöbértékeket, és használjon automatizált munkafolyamatokat a módosítási megrendelések kezeléséhez.

Rendszeresen és világosan tájékoztassa a pénzügyi helyzetről, bemutatva a költségvetés teljesítését, a tényleges költségeket, valamint az esetleges kockázatokat vagy eltéréseket a javasolt megoldásokkal együtt.

Mindig tartalékoljon egy vészhelyzeti tartalékot (5–10%) váratlan kiadásokra, kövesse nyomon annak felhasználását külön, és kerülje annak felhasználását nem alapvető tételekre.

5. Autodesk Build (a legjobb a projekt teljesítményének valós idejű nyomon követéséhez)

az Autodesk Build segítségével

Az Autodesk Build összekapcsolja a helyszínen és az irodában rendelkezésre álló adatokat, így könnyen azonosíthatja a költségvetés változásainak okait. A vállalkozók a szoftvert felhasználhatják a projektmenedzsment kihívásainak megoldására is, például a költségtúllépések és az építészek, alvállalkozók, tervezők és helyszíni csapatok közötti zökkenőmentes koordináció hiánya esetén.

Az ütemezés és a haladás nyomon követése funkciók segítségével figyelemmel kísérheti a projekt ütemtervét, míg a minőség- és biztonságirányítási eszközök biztosítják a szabályozásoknak és szabványoknak való megfelelést.

A szoftver segítségével szabályalapú jóváhagyási munkafolyamatokat és egyedi sablonokat is létrehozhat, amelyekkel könnyedén kezelheti a szerződéseket és a változásokat.

Az Autodesk Build legjobb funkciói

Figyelje a projekt költségvetését, kövesse nyomon a kiadásokat, állítson ki számlákat és kezelje a módosítási megrendeléseket valós időben.

Egyszerűsítse az RFI-k és benyújtások létrehozását, nyomon követését és megoldását, biztosítva a megfelelő időben történő jóváhagyásokat.

Szinkronizálja pénzügyi adatait az Autodesk Build és könyvelési rendszerei, például a Sage, a Viewpoint és a JD Edwards integrálásával.

Az Autodesk Build korlátai

Miután elküldte a feladatot és másnak kiosztotta, az zárolásra kerül, így nehéz módosítani vagy kijavítani a hibákat anélkül, hogy több embert bevonna a feladat újraelosztásába.

Az Autodesk Build árai

Felhasználónkénti ár : 140 USD felhasználónként/hónap

Korlátlan felhasználói árak: Egyedi árak

Autodesk Build értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Autodesk Buildről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Minden folyékony; tudom, hol vannak az összes dokumentumok, navigálhatok a rajzok között, és mindenféle jegyzetet és mérést elvégezhetek, amire szükségem van, és szükség esetén ellenőrizhetem őket, láthatom, ki és mikor végez változtatásokat, és koordinálhatom őket, útközben is használhatom az alkalmazást, eddig nem kellett igénybe vennem az ügyfélszolgálatot, mert nagyon intuitív és könnyen használható.

Minden folyékony; tudom, hol vannak az összes dokumentumok, navigálhatok a rajzok között, és mindenféle jegyzetet és mérést elvégezhetek, amire szükségem van, és szükség esetén ellenőrizhetem őket, láthatom, ki és mikor végez változtatásokat, és koordinálhatom őket, útközben is használhatom az alkalmazást, eddig nem kellett igénybe vennem az ügyfélszolgálatot, mert nagyon intuitív és könnyen használható.

🎯 Termelékenységi tipp: Ahelyett, hogy minden projektnél manuálisan építené fel a költségbontási struktúrát (CBS), használjon digitális CBS-sablont az építőiparban. Hogyan segít ez? Időt takarít meg a projekt beállítása során az ismétlődő munkák kiküszöbölésével.

Biztosítja a projektek közötti konzisztenciát, megkönnyítve a jelentéstételt és az elemzést.

Lehetővé teszi a gyors módosításokat – egyszerűen másolja le a sablont, és csak a projekthez kapcsolódó elemeket módosítsa.

6. Fieldwire (A legjobb a munkaterületi feladatkezeléshez és a terepi koordinációhoz)

via Fieldwire

A Fieldwire egy speciális költségvetési modult kínál, amely lehetővé teszi az építőipari szakemberek számára, hogy a projekt teljes életciklusa alatt kezeljék a projekt költségvetését. A kiadásokat különböző kategóriák, például anyagok, munkaerő, berendezések és alvállalkozók költségkódjainak meghatározásával szervezheti. Ezeket Excel-sablonból is importálhatja a gyorsabb beállítás érdekében.

Az eszköz minden költségvetési tételhez lehetővé teszi a tényleges költségek bevitelét és a bizonylatok, például nyugták és számlák csatolását. Mivel ezek a bejegyzések valós időben frissülnek, minden érdekelt fél azonnal láthatja, hogy a tényleges kiadások hogyan viszonyulnak az eredeti költségvetéshez.

A Fieldwire legjobb funkciói

Csatlakoztassa a Google Drive és a Power BI rendszereket a Fieldwire REST API-ján keresztül az adatok kinyeréséhez, elemzéséhez és automatizálásához.

Csatoljon kapcsolódó dokumentumokat, például RFI-ket és feladatokat, a megrendelések módosításához, hogy átfogó nyilvántartást vezethessen.

Készítsen részletes jelentéseket a feladatok előrehaladásáról, az ellenőrzésekről és egyéb mutatókról, hogy betekintést nyerjen a projekt teljesítményébe.

A Fieldwire korlátai

A rajzok feltöltése és átnevezése bonyolult lehet, mert nincs lehetőség a nevük testreszabására.

Fieldwire árak

Alapszintű

Pro : 54 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 74 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 104 USD/felhasználó/hónap

Fieldwire értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Fieldwire-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A cégemnél a legtöbb munkához a Fieldwire szoftvert használom. Ez egy remek módszer a projektek nyomon követésére, az időgazdálkodásra és a munkavállalók elszámoltathatóságára. Emellett a munkákról készült bizonyítékok és az előtte-utána képek is rendelkezésre állnak, metaadatokkal, például az időponttal és a GPS-helyekkel együtt.

A cégemnél a legtöbb munkához a Fieldwire szoftvert használom. Ez egy remek módszer a projektek nyomon követésére, az időgazdálkodásra és a munkavállalók elszámoltathatóságára. Emellett a munkákról készült bizonyítékok és az előtte-utána képek is rendelkezésre állnak, metaadatokkal, például az időponttal és a GPS-helyekkel együtt.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a tartja be a meghatározott munkaidőt, de 27%-uk rendszeresen túlórázik, 19%-uknak pedig egyáltalán nincs meghatározott munkaideje. Ha a munka kiszámíthatatlan, hogyan lehet igazán leállni? 🕰️ A ClickUp Calendar automatizált feladatütemezője segítségével még a legmegbízhatatlanabb ütemtervek is strukturáltabbá válnak . Tervezze meg a hetét, állítsa be a munkaidőt, és automatizálja a kijelentkezésre figyelmeztető emlékeztetőket – mert az idejét Önnek kell irányítania! 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

7. CMiC (A legjobb pénzügyi adatok és projektmenedzsment egységesítéséhez)

via CMiC

A CMiC egy vállalatirányítási (ERP) szoftver, amely pénzügyi eszközöket biztosít az építési projektek költségkezeléséhez, beleértve a főkönyvet, a szállítói és vevői számlákat, valamint a pénzügyi jelentéseket. Egyetlen adatbázis-platformon integrálja a könyvelést, a beszerzést, a bérszámfejtést és a projektmenedzsment-rendszerek adatait, így minden csapat egy egységes adatbázisból dolgozhat.

A terepen dolgozók számára az időkövetés, a berendezések használatának figyelemmel kísérése és a munkarendek kezelése olyan funkciók, amelyek javítják a termelékenységet és valós idejű frissítéseket küldenek a központi rendszernek.

A CMiC legjobb funkciói

A mobilalkalmazás segítségével a helyszíni csapatok valós időben hozzáférhetnek a projektadatokhoz.

Használjon elemző eszközöket, hogy hasznos információkat szerezzen a projekt teljesítményéről, pénzügyi helyzetéről és az erőforrások kihasználtságáról.

Használja az AI által generált munkafolyamatokat és a folyamatok automatizálását a projektváltozások és az alvállalkozói feladatok kezeléséhez.

A CMiC korlátai

A háttérbeállítások összetettek, és kiterjedt ismeretekre vagy a CMiC támogatására van szükségük ahhoz, hogy a adatok minőségét nem befolyásolva biztosítsák a megfelelő ellenőrzést.

CMiC árak

Egyedi árazás

CMiC értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,1/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a CMiC-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A CMiC könnyen kezelhető. Az elrendezés intuitív és viszonylag testreszabható. A fájlok letöltése és feltöltése egyszerű, és többféle módon is hozzáférhet a fájlokhoz.

A CMiC könnyen kezelhető. Az elrendezés intuitív és viszonylag testreszabható. A fájlok letöltése és feltöltése egyszerű, és többféle módon is hozzáférhet a fájlokhoz.

📚 További információk: A legjobb jelentéskészítő eszközök és szoftverek

8. Sage Intacct (A legjobb felhőalapú könyveléshez és valós idejű pénzügyi áttekinthetőséghez)

via Sage Intacct

A Sage Intacct egy átfogó pénzügyi modulcsomag, amely magában foglalja a főkönyvet, a szállítói számlákat, a vevői számlákat, a készpénzgazdálkodást, a megrendelések kezelését, a beszerzést, a számlázást és a számlázást. A valós idejű irányítópultok részletes elemzést nyújtanak az adatokról és a trendekről, elősegítve az adatokon alapuló, stratégiai döntéshozatalt.

Az eszköz több szervezetet, leányvállalatot és pénznemet egyesít, így kiváló választás globális tevékenységekhez. A Smart Events és a Smart Rules funkciók segítségével akár automatizálhatja a jelentések megosztását és a riasztásokat is.

A Sage Intacct legjobb funkciói:

Rögzítse és kezelje a módosítási megrendeléseket a projekt költségvetésének és költségelőrejelzésének automatikus frissítésével.

Indítsa el és kezelje az ajánlattételi felhívás folyamatát, hogy beszállítói ajánlatokat kérjen és gyűjtsön.

Automatizálja a feladatokat és a munkafolyamatokat a Sage Copilot segítségével, a platform mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztensével.

A Sage Intacct korlátai

A szoftver időnként lassú lehet, különösen nagy adatmennyiségek kezelése vagy összetett jelentések futtatása esetén.

Sage Intacct árak

Egyedi árazás

Sage Intacct értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Sage Intacct valódi felhasználói?

Íme egy G2-es értékelés:

A Sage Intacct segítségével szinte minden olyan számviteli folyamatot racionalizálhattunk, amelyet korábban más szoftverrendszerekben végeztünk. Ezzel megszűnt a papír és az irattároló szekrények szükségessége: automatizált vállalati hitelkártya-rendszerek, ACH-fizetések és automatizált költségvetés-tervezés a Martus integrációjával.

A Sage Intacct segítségével szinte minden olyan számviteli folyamatot racionalizálhattunk, amelyet korábban más szoftverrendszerekben végeztünk. Ezzel megszűnt a papír és az irattároló szekrények szükségessége: automatizált vállalati hitelkártya-rendszerek, ACH-fizetések és automatizált költségvetés-tervezés a Martus integrációjával.

A Buildertrend az építőiparban a háztulajdonosok felé irányuló tevékenységekre összpontosít: választások, ügyfélkommunikáció és egyszerű ütemezés, amely biztosítja a projektek és az ügyfelek összehangolását. Összekapcsolja a választásokat a költségvetésekkel és a módosítási megrendelésekkel, így anélkül mutathatja meg az ügyfélnek, hogy a választott fejlesztés hogyan befolyásolja a végső eredményt, hogy tucatnyi táblázatot kellene átnéznie. Ha vállalkozása nagy hangsúlyt fektet az ügyfélkapcsolatokra, és olyan modern, mobilbarát eszközt keres, amely folyamatosan tájékoztatja a tulajdonosokat, a Buildertrend ezt zökkenőmentesen biztosítja.

A Viewpoint egy ERP-alapú platform, amely nagyvállalkozók és nehéz építőipari munkák számára nyújt mélyreható pénzügyi, bérszámfejtési és munkaköltség-elszámolási szolgáltatásokat. Több szervezet könyvelésének, szakszervezeti bérszámfejtésének és komplex projekt hierarchiák kezelésére lett kifejlesztve – olyan háttérszolgáltatásokra, amelyekre a nagyobb cégeknek valóban szükségük van. Robusztus jelentések és szoros integráció a könyvelési munkafolyamatokkal – ez az a motor, amelyet akkor indít el, amikor a táblázatok és a kis alkalmazások már nem elegendőek.

A Foundation Software egy munkaköltség-elszámolási szoftvercsomag, amely az AIA számlázást, a bérszámfejtést és a projektköltségeket helyezi előtérbe. Egyszerű és célorientált: adja meg a költségeket, rendelje hozzájuk a munkákat, és kapjon megbízható pénzügyi jelentéseket, anélkül, hogy sok felesleges információval kellene foglalkoznia. Azok számára, akik sziklaszilárd számviteli ellenőrzést és egyértelmű ellenőrzési nyomvonalakat szeretnének, a Foundation praktikus, ésszerű választás.

Tartsa kézben az építési költségeket a ClickUp segítségével

A megfelelő költségkontroll platform kiválasztása három tényezőtől függ: zökkenőmentesen illeszkedjen a csapat munkamenetébe, összeilljen a meglévő rendszerekkel, és kristálytiszta pénzügyi áttekinthetőséget biztosítson. A piacon elérhető számtalan lehetőség közül a legokosabb lépés néhány demó kipróbálása – csak így tudhatja meg, melyik illeszkedik igazán a folyamatához.

Ha rugalmas, felhasználóbarát, az építőipar számára kifejlesztett megoldásra van szüksége, a ClickUp minden követelménynek megfelel. Az árajánlatokat, ütemterveket, költségvetéseket és kommunikációt egyetlen intuitív központba egyesíti, így a túllépéseket még azok bekövetkezte előtt észlelheti, és minden projektet a terv szerint haladhat.

Készen áll az intelligens építkezésre? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és vegye kézbe az irányítást a nyereség felett!