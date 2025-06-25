Hogyan lehet a Perplexity AI segítségével képeket generálni a WhatsAppon?

Ha ide látogatott, akkor valószínűleg hallott már a Perplexity-ről, talán még használta is, és tetszett neki... pont úgy, mint ennek a Reddit-felhasználónak, aki alig tudta visszafogni izgalmát.

Ma kipróbáltam a Perplexity-t a WhatsAppon – fantasztikus! Gyors válaszok, legfrissebb információk, összefoglalók, mindez csevegésen keresztül.

Sokak számára ez a leggyakrabban használt eszköz az információk ellenőrzésére és tényellenőrzésére, anélkül, hogy manuálisan át kellene nézniük több száz keresési eredményt.

Bár önmagában is hatékony, a Perplexity AI használata a WhatsAppon számos lehetőséget is megnyit.

A WhatsApp aktív felhasználói, különösen a marketingesek számára ez egy praktikus módszer az elkötelezettség növelésére.

A WhatsApp 98%-os megnyitási arányával az AI által generált képek vagy rövid válaszok WhatsApp-boton keresztül történő elküldése minimális erőfeszítéssel nagyobb hozamot eredményezhet. Ez egy hatékony módszer vizuális tartalom létrehozására, gyors kérdések kezelésére és cselekvésre ösztönző képek generálására.

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan használhatja a Perplexity AI-t képek generálásához a WhatsAppon, a rendszer beállításától az első üzenet elküldéséig.

Mi az a Perplexity AI, és miért használják a WhatsApp felhasználók?

A Perplexity AI egy mesterséges intelligenciával működő keresőasszisztens, amely ötvözi a csevegőrobot egyszerűségét a keresőmotorok mélységével. Gyors, beszélgetésszerű válaszokat ad komplex kérdésekre, valós idejű adatokkal és forráshivatkozásokkal alátámasztva.

Most, hogy közvetlenül a WhatsAppon is működik, a felhasználók ugyanazt a hatékony támogatást kaphatják anélkül, hogy alkalmazást kellene váltaniuk.

Ezt a funkciót számos feladatra használhatja: ügyfélcsevegések kezelésére, vizuális tartalom létrehozására vagy adatok gyors ellenőrzésére, mindezt a WhatsApp-beszélgetésen belül.

Íme néhány példa arra, hogy mit kérdeznek az emberek a Perplexity-től a WhatsAppon: 📌 „Mutassa meg a legújabb iPhone-értékelések összefoglalóját” 📚 „Fordítsd le ezt a bekezdést franciára” 🚀 „Készíts egy rakétakilövésről készült képet akvarell stílusban”

A Perplexity segítségével nem kell többé a lapok között keresgélni vagy linkeket másolni, hanem a csevegés közben kapod meg a választ.

Íme, mi különbözteti meg a többitől:

Tényeken alapuló válaszok látható hivatkozásokkal , hogy a felhasználók ellenőrizhessék az információkat.

Valós idejű adatok az internetről , hogy ismeretei mindig naprakészek legyenek

Képgenerálás, kódgenerálás és multimodális támogatás vizuális vagy szövegalapú bemenetekhez (Pro csomaggal).

Összefoglalás komplex cikkek, hosszú dokumentumok és szétszórt jegyzetek esetében

Zökkenőmentes folytatás ugyanazon új csevegésen belül, ami természetes élményt biztosít.

Projekt szervezés és elemzés érdekes betekintések feltárásához

Miért érdemes AI-generált képeket használni a WhatsAppon?

Amikor a Forever Liss multimédiás üzeneteket kezdett küldeni azoknak a vásárlóknak, akik elhagyták a kosarukat, a kosár-visszaszerzési arányuk 24,6%-kal emelkedett. A márka gyorsabbá és vonzóbbá tette a vásárlást azáltal, hogy a chatbot automatizálását WhatsApp-képekkel, érdekes tényekkel és termék linkekkel ötvözte.

Ez az esettanulmány bemutatja, hogy a média által vezérelt üzenetküldés milyen fontos a WhatsAppon történő marketing szempontjából. Az ügyfelek jobban reagálnak a vizuális üzenetekre, különösen, ha azok közvetlen WhatsApp-csevegéssel és automatizálással párosulnak.

Egyéni vállalkozók, tervezők és kis csapatok számára nem mindig lehetséges ezeket a vizuális elemeket manuálisan létrehozni. Itt jönnek segítségül az AI-alapú képalkotók, mint például a Perplexity AI, amelyekkel gyorsan létrehozhat egyedi, márkájához illő képeket, és személyre szabhatja kampányait.

A Perplexity AI segítségével a WhatsApp felhasználói könnyedén létrehozhatnak:

🤩 A termék legfontosabb jellemzői a katalógus megosztásához

📝 Információs képek oktatási vagy oktatóanyagokhoz

💬 Idézetkártyák vagy hirdetési bannerek

⏰ Eseményemlékeztetők vagy időkorlátozott ajánlatok

🎨 Vizuális válaszok egyszerű kérdésekre vagy gyakran ismételt kérdésekre

💡 Profi tipp: Nehézséget okoz, hogy márkád kiemelkedjen a sok egyformaság közül? A „Grafikai trendek, amelyekkel kiemelkedhetsz a tömegből” című cikk megmutatja, hogyan alakíthatod a trendeket, például a hő térképezést és a kísérleti tipográfiát valódi márkaértékekké.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez van szükséged egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen vizuális elemet a megadott utasítás alapján. Ez az a mindenre kiterjedő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre!

Hogyan lehet a Perplexity AI segítségével képeket generálni a WhatsAppon?

A Perplexity AI használatának megkezdése a WhatsAppon rendkívül egyszerű, mivel nem kell külön alkalmazásokat letölteni vagy bonyolult bejelentkezési folyamaton átesni. Kövesse az alábbi lépéseket a közösségi média AI eszközének beállításához:

1. lépés: Állítsa be a Perplexity AI-t a WhatsAppon

A kezdés kevesebb mint egy percet vesz igénybe:

Mentse el a Perplexity hivatalos számát: +1 (833) 436-3285

Vagy kattints ide, hogy közvetlenül megnyisd a Perplexity alkalmazást a WhatsAppon: wa.me/18334363285

Nyisd meg a WhatsApp alkalmazást, és keress meg egy névjegyet a listádban.

Indíts egy új csevegést, és küldd el az első üzenetedet.

Nincs szükséged Perplexity-fiókra, jelszóra vagy további alkalmazásokra. Csak aktív internetkapcsolatra és WhatsAppra van szükséged.

📖 Olvassa el még: A legbiztonságosabb üzenetküldő alkalmazások

2. lépés: Képek generálása a Perplexity AI segítségével a WhatsAppon

Miután beállította a WhatsApp-csevegést a Perplexity-vel, azonnal belevághat a képek generálásába.

Képek létrehozásához csak küldj el egy utasítást, amelyben leírod, mit szeretnél. A Perplexity érti a természetes nyelvet, így nem kell technikai szakszavakat használnod. Íme néhány példa, amit kipróbálhatsz:

„Készíts egy képet egy űrsisakot viselő macskáról”

„Készíts egy képet egy futurisztikus városról repülő autókkel”

„Készíts egy képet egy hangulatos hegyi kunyhóról naplementekor”

„Készíts egy képet egy fából készült íróasztalon fekvő, kézzel írt jegyzetekkel teli jegyzetfüzetről”

„Készíts egy képet egy éjszakai tengerparti buliról lámpásokkal”

Ezek az AI által generált képek azonnal megjelennek a WhatsApp bot beszélgetésében. Használhatja őket tartalomnaptárában, prezentációiban, termékmakettekben, vagy akár személyes kreatív projektjeiben is.

💡 Profi tipp: A WhatsAppon található Perplexity AI egy chatben képes tömör és pontos válaszokat adni, segíteni a gyors kutatásban és megoldani a mindennapi problémákat. Az alkalmazások közötti váltás nélkül ellenőrizheted a tényeket, összefoglalhatod a témákat vagy lépésről lépésre kaphatsz útmutatást.

Tippek a jobb képalkotáshoz a Perplexity segítségével a WhatsAppon

Szeretnéd a lehető legjobban kihasználni a Perplexity AI képalkotó funkcióját a WhatsAppon? Íme néhány tipp, amelyek segítségével jobb utasításokat fogalmazhatsz meg és relevánsabb eredményeket kaphatsz:

Stílus vagy beállítások hozzáadása : Kérj olyan stílusokat, mint „akvarell”, „minimalista” vagy „pixel art”. Példa : „Készíts egy pasztell tónusú, retro szűrőkkel ellátott tengerparti képet!”

Példa: „Készíts egy pasztell tónusú, retro szűrőkkel ellátott strandképet!”

Használj kiegészítő kérdéseket

Ha az első kép nem teljesen megfelelő, finomítsd azt úgy, hogy ugyanabban a WhatsApp-csevegésben azt mondod: „tedd színesebbé” vagy „adj hozzá naplemente hátteret”.

Kérjen több lehetőséget

Mondhatod például: „generálj három különböző változatot egy neonfényes városi utcáról éjszaka”, hogy változatosságot kapj. De ne feledd, hogy a Perplexity egyszerre csak egy képet tud elküldeni válaszul a kérésedre.

Adja meg a formátumot vagy a célt

Jelöld meg, hogy közösségi bejegyzéshez, diához vagy WhatsApp-állapothoz szeretnéd-e használni, hogy az AI-asszisztens jobban megértse a szükséges elrendezést.

🧠 Tudta? Több mint 2 milliárd aktív felhasználóval a WhatsApp uralja a globális üzenetküldést, de nem minden olyan egyszerű. A WhatsApp használatának vannak előnyei és hátrányai is. Ha tisztában van ezekkel, okosabban cseveghet (vagy szükség esetén átválthat).

📖 Olvassa el még: A legjobb WhatsApp-alternatívák üzleti felhasználásra

A Perplexity AI használatának korlátai a WhatsApp-on történő képalkotáshoz

Izgalmas dolog képeket generálni a Perplexity AI segítségével közvetlenül a WhatsAppon belül, de néhány korlátozás lassíthatja a munkát.

A WhatsApp karakterkorlátozása rövidítheti a parancsokat vagy a válaszokat, ami néha befolyásolja a kép kérésének részletességét vagy tisztaságát.

A Perplexity nem tud diagramokat, infográfikákat vagy réteges vizuális elemeket létrehozni, ezért csak egykeretes, önálló képek készítésére alkalmas.

Ha nincs egyértelmű stílus vagy téma megadva, a képek általánosnak tűnhetnek, vagy hiányozhat belőlük a kreatív változatosság.

A felbontás , a kép mérete és a fájlformátum nem szabályozható, ami korlátozhatja a képek felhasználását a tervezési projektekben.

Niche vagy technikai kérdések esetén a képek pontossága csökkenhet, mivel a Perplexity általános webes forrásokra támaszkodik, nem pedig speciális adatbázisokra.

📖 Olvassa el még: A legjobb és ingyenes grafikai sablonok kreatív csapatok számára

A ClickUp használata az AI-képalkotási projektek egyszerűsítéséhez

A egymástól független eszközök megakadályozzák a lendületet.

Ha a csapatod kreatív ötletei egy eszközben, a visszajelzések egy másikban, a feladatok pedig egy harmadikban vannak, akkor a projektek megakadnak, elveszíted a kontextust, a határidők csúsznak, és az együttműködés proaktív helyett reaktívvá válik.

Ha a Perplexity AI-t használod a WhatsAppon képek generálásához, de a promptokat a Google Docsban tárolod, és az e-mailben gyűjtöd a visszajelzéseket, akkor a csapatodnak nehéz lesz lépést tartani és szinkronban maradni.

A ClickUp mindezt egy helyen egyesíti, így az AI-alapú tervezési és marketing munkafolyamatok szervezettek, együttműködésen alapulnak és gyorsan haladnak.

Ötletelj, generálj és ossz meg képeket a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Brain segítségével.

Kezdje egy ClickUp Whiteboarddal. Tegyük fel, hogy vizuális elemeket tervez egy termékbemutatóhoz. A csapattal közösen vázoljon fel néhány ötletet, illesszen be néhány inspiráló képet, majd írja be a következő parancsot a ClickUp Brainbe:

„Készíts egy képet egy okosóráról, amely éjszaka egy ragyogó városi látkép felett lebeg.”

Próbáld ki ingyen a ClickUp Brain alkalmazást! Készíts képeket másodpercek alatt, és tartsd mozgásban az egész kreatív folyamatot a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain nem csak képeket generál. Csatlakozik a dokumentumokhoz, feladatokhoz és kommunikációhoz, így a munkaterület adatai alapján kérdéseket tehetsz fel, például: „Mi a helyzet a honlapunk vizuális elemeivel?” vagy „Összefoglald az e heti áttekintés során kapott összes képekkel kapcsolatos visszajelzést. ”

Kezdje el még ma használni a ClickUp Brain alkalmazást! Csatlakoztasd az AI-képalkotási folyamatot a munkafolyamataidhoz egy alkalmazásban a ClickUp Brain segítségével.

Itt egy rövid videó arról, hogyan használhatja a ClickUp Brain-t az ötletelésől a kampány végrehajtásáig:

Szeretnéd részletesebben megbeszélni a generált képeket? Nyisd meg a ClickUp Chat alkalmazást az ötletfalad mellett.

Te és a terveződ azonnal átnézhetitek a képet, megjegyzésekkel visszajelzést adhattok, és ezeket a megjegyzéseket akár hozzárendelhető feladatokká is alakíthatjátok. Ez ugyanolyan egyszerű, mint a Perplexity AI használata a WhatsAppon, de az egész kreatív munkafolyamatot magában foglalja.

Adj visszajelzést a generált képekről, és alakítsd azokat végrehajtható feladatokká a Clickup Chat segítségével

📖 Olvassa el még: Dall-E alternatívák AI-képek létrehozásához

Vidd be az AI-képeket a projekt munkafolyamatába a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks segítségével nyomon követhet minden képet a vázlattól a végleges verzióig, egyéni státuszokkal, határidőkkel és felelősökkel.

Miután létrehozta a képet a Perplexity AI segítségével, egyszerűen töltse fel azt a ClickUp megfelelő feladatába a hibátlan tervezési projektmenedzsment érdekében.

Tegyük fel, hogy három közösségi grafikát készítesz egy blogbejegyzéshez. Minden képet beillesztesz a feladatba, megjelölöd a szövegírót, hogy ellenőrizze a képaláírásokat, és megadod a közzététel határidejét.

Ha visszajelzés érkezik, a megjegyzések a képhez kapcsolódnak.

A ClickUp Tasks segítségével nincs zavar, nincs duplikáció, és nem kell azon töprengeni, hogy „melyik verziót használjuk?”.

💡 Profi tipp: A ClickUp beépített korrektúrával is ellátott eszközeit használhatja képek, videók és PDF-ek megjegyzéssel ellátására, hogy aszinkron módon dolgozhasson rajtuk. Egyszerűen csatolja a kívánt eszközt a megfelelő ClickUp feladat megjegyzéséhez. Nyissa meg az eszközt, és kattintson a jobb felső sarokban található Megjegyzés hozzáadása gombra. Hagyja meg a hozzárendelt megjegyzéseket azáltal, hogy rákattint a vizuális eszköz kívánt pontjaira!

Jegyzeteljen multimédiás fájlokat, például képeket, videókat és PDF-eket a ClickUp Proofing funkciójával a jobb együttműködés érdekében.

📖 Olvassa el még: WhatsApp-tippek, amelyeket érdemes tudni

Hozz konzisztenciát munkádba a ClickUp AI Agents segítségével

Ahogy az AI-képek projektjei növekednek, úgy nő az egységesség iránti igény is. Itt jönnek képbe a ClickUp Autopilot Agents, amelyek prémium funkciókkal segítik a munkafolyamatok fejlesztését.

Hozzon létre egyedi AI Autopilot ügynököket a ClickUp munkaterületén található komplex munkafolyamatok kezeléséhez.

Ezek az AI-alapú ügynökök a munkaterületén belül működnek, és kiváltó események alapján intelligens műveleteket hajtanak végre. 📌 Például:

Amikor valaki feltölt egy Perplexity által generált képet egy feladathoz, az Autopilot Agent automatikusan „Felülvizsgálatra kész” címkével jelölheti meg a feladatot, és hozzárendelheti a kreatív vezetőhöz.

Miután a csapat tagjai megjegyzéseket hagytak egy csevegési szálban, az ügynök összefoglalhatja a visszajelzéseket, és azokat ellenőrzőlistaként rögzítheti a képfeladatban.

Amikor új AI art prompt dokumentumot hozol létre, az automatikusan összekapcsolható a megfelelő kampánymappával, és megosztható a kollaborátorokkal.

👀 Érdekesség: Az első számítógéppel generált kép 1963-ban jelent meg. Ez egy egyszerű kézmodell volt, amelyet a számítógépes grafika úttörője, Ivan Sutherland készített a Sketchpad segítségével – a modern tervezőeszközök elődjével.

Tárolja és használja újra AI-parancsait a ClickUp Docs segítségével.

Mentse el AI-parancsait, hogy újra felhasználhassa őket a ClickUp-ban.

Ahelyett, hogy a remek képeket a WhatsApp előzményeiben elveszítené, mentse őket egy megosztott ClickUp Doc dokumentumba.

A ClickUp Docs segítségével élőben együttműködve mentheted, rendszerezheted és megoszthatod a legjobb képeket vagy kreatív ötleteket.

Például, ha kampányod egységes vizuális stílust használ, mint például „távoli csapatok munkáját ábrázoló lapos ikonok”, akkor ehhez kapcsolódóan létrehozhatsz egy prompt könyvtárat, amelyből csapatod bármikor meríthet.

Még feladatot is hozzárendelhetsz: „Frissítsd az ünnepi promóciós képet a tavalyi prompttal, de az idei márkajelzéssel.”

👀 Érdekes tény: A ClickUp Brain alkalmazáson belül egyedi vagy privát utasításokat is elmenthet (és újra felhasználhat) magának. Lépjen a Mentett utasítások menüpontra, és kattintson az Utasítás hozzáadása gombra. Ezután írja be az utasításokat, és tegye azokat priváttá.

📖 Olvassa el még: A legjobb Midjourney alternatívák és versenytársak az AI képalkotás terén

Zavarban van? A ClickUp segítségével többé nem lesz az.

A vizuális tartalom létrehozása már nem jár együtt a tervezőeszközök közötti váltakozással, hosszú e-mail láncokkal vagy lassú visszajelzésekkel. A Perplexity AI segítségével a WhatsAppon egyszerűen csak egy üzenet elküldésével hozhat létre figyelemfelkeltő képeket.

De a remek képek csak a kezdet. A ClickUp az AI által generált vizuális elemeket valódi eredményekké alakítja. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Brain, a Whiteboards, az AI Agents és a Docs, központosíthatja a parancsokat, automatizálhatja a munkafolyamatokat, és mindenki számára biztosíthatja a koncepciótól a bevezetésig tartó összhangot.

Készen állsz arra, hogy egyszerűsítsd a kreatív folyamatot a prompttól a publikálásig? Regisztrálj most a ClickUp-ra!