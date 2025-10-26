A kreatív projektmenedzsment 10 legjobb ShotGrid alternatívája 2025-ben

Ahogy a kreatív munkafolyamatok egyre összetettebbé válnak és a határidők egyre szorosabbá, a csapatoknak olyan projektmenedzsment eszközökre van szükségük, amelyek rugalmasak, intuitívak és a zökkenőmentes együttműködés és jóváhagyások támogatására lettek kialakítva.

Bár a ShotGrid egy robusztus megoldás, nem feltétlenül alkalmas minden csapat számára, különösen azok számára, akik modernebb felületet, könnyebb bevezetést vagy szélesebb körű testreszabási lehetőségeket keresnek.

Ebben a blogban összeállítottuk a ShotGrid legjobb alternatíváit – tökéletesek azoknak a kreatív csapatoknak, akik ugyanazokat a hatékony funkciókat szeretnék, de rugalmasabb felhasználói élményt keresnek.

A legjobb ShotGrid alternatívák egy pillantásra

Eszköz Legjobb funkciók A legjobb *Árak ClickUp • AI feladatok, dokumentumok és frissítések között • ClickUp Docs, Whiteboards, Dashboards egy helyen • Automatizálások és sablonok ismétlődő munkafolyamatokhoz Funkciók közötti kreatív csapatok, amelyek egy helyen szeretnék kezelni a projekteket, eszközöket, AI- és automatizálási eszközöket, valamint a tudásmenedzsmentet. Örökre ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Prism Pipeline • Eszközkövetés és verziókezelés • Nyílt forráskódú rugalmasság és folyamat sablonok • Több operációs rendszer támogatása VFX és 3D animációs csapatok, amelyeknek DCC-ken belüli folyamatirányításra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 22 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Frame. io • Képkockánként pontos megjegyzések és képernyőn megjelenő kommentárok • Automatikus verziókezelés és összehasonlítás • Biztonságos megosztás jogosultságokkal és vízjelekkel Videós csapatok, akiknek gyors, képkockánként pontos ügyfél-visszajelzésre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára tagként havi 15 dollártól kezdődik. ftrack • Termelés nyomon követése idővonalakkal és függőségekkel • Beépített felülvizsgálat valós idejű visszajelzésekkel • Gantt-stílusú nézetek és irányítópultok stúdiók számára Stúdiók, amelyek végpontok közötti gyártáskövetést és felülvizsgálatokat szeretnének A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik. Krock • Vizuális folyamatok és storyboard-áttekintések • Képkockánkénti visszajelzések videókról, képekről és PDF-fájlokról • Márkás megosztási linkekkel ellátott ügyfélportálok Ügynökségek és storyboard-csapatok, akik vizuális elsődleges értékeléseket szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. ReviewStudio • Pontos jelölések videókban, képekben, PDF-fájlokban és weboldalakon • Egymás melletti verzió-összehasonlítás a gyorsabb jóváhagyás érdekében Kreatív csapatok, amelyeknek strukturált jóváhagyásokra van szükségük a különböző médiumokban Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Cage • Pixel-szintű megjegyzések videókhoz, képekhez és PDF-ekhez • A visszajelzések hozzárendelhető feladatokká alakítása • Jóváhagyási és aláírási munkafolyamatok előzményekkel Design-orientált értékesítési és kreatív csapatok, amelyeknek ügyfelek jóváhagyására van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Monday. com • Testreszabható táblák és kész sablonok • Automatizálás, űrlapok és valós idejű frissítések • Magas szintű áttekinthetőséget biztosító irányítópultok Csapatok, amelyek rugalmas, vizuális tervezést szeretnének, anélkül, hogy bonyolult beállításokkal kellene foglalkozniuk. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 USD/hó/felhasználó Trello • Drag-and-drop Kanban táblák • Kártyás ellenőrzőlisták, határidők és mellékletek • Naptárak, nézetek és egyéb funkciók kiegészítői Kis csapatok és szabadúszók, akik egyszerű feladatkövetést szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Wrike • AI kockázatfelismerés és prioritásmeghatározás • Kérelmezési űrlapok, jóváhagyások és függőségek • Gantt-diagramok, munkaterhelés és irányítópultok Közepes és nagy méretű szervezetek, amelyek komplex, csapatok közötti munkát koordinálnak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.

Miért érdemes a ShotGrid alternatíváit választani?

A ShotGrid nem mindig felel meg a kisebb csapatok vagy a nagyobb rugalmasságot keresők változó igényeinek. Ezért sok kreatív csapat alternatívákat keres:

Megtanulása nehéz: A ShotGrid komplex felülete és technikai beállítása lassíthatja a bevezetést, különösen kisebb vagy nem technikai csapatok esetében.

Magas költség: Ára gyakran nagy stúdióknak megfelelő, de indie csapatok, szabadúszók vagy szűkebb költségvetéssel rendelkező ügynökségek számára túlzottnak bizonyulhat.

Rigid munkafolyamatok: Elsősorban filmek, VFX és animációk gyártási folyamataihoz tervezett ShotGrid kevésbé rugalmasnak tűnhet azoknak a csapatoknak, amelyek változatosabb vagy hibrid folyamatokkal dolgoznak.

Korlátozott felhasználói élmény: A felület elavultnak és nem intuitívnak tűnhet, ami hatással van a napi hatékonyságra és a kreatív lendületre.

Erős függőség a testreszabástól: Sok csapat úgy találja, hogy technikai szakértőkre vagy egyedi szkriptekre van szükségük ahhoz, hogy a platform az igényeiknek megfeleljen.

Jobb lehetőségek állnak rendelkezésre: Az újabb eszközök modern felhasználói felületet, beépített Az újabb eszközök modern felhasználói felületet, beépített munkahelyi együttműködési funkciókat , felhőalapú funkciókat és egyszerű integrációt kínálnak, a ShotGrid által okozott többletköltségek nélkül.

A legjobb ShotGrid alternatívák

Készen áll a kezdésre? Fedezze fel ezeket a gondosan kiválasztott projektmenedzsment megoldásokat, amelyeket a ShotGrid helyett használhat:

1. ClickUp (A legjobb projektkövetéshez és együttműködéshez)

Készítsen együttműködésen alapuló, kreatív, AI-alapú munkafolyamatokat a ClickUp segítségével.

Ha kreatív csapatának munkája kaotikus Slack-szálakban, szétszórt Google Docs-dokumentumokban és „Hol van a legújabb fájl?” e-mailekben zajlik, akkor a ClickUp, a „mindenre kiterjedő munkaalkalmazás” az a megoldás, amire várt.

Nem csak projektmenedzsereknek készült, hanem olyan tervezőknek, videószerkesztőknek, szövegíróknak és művészeti igazgatóknak is, akiknek olyan munkaterületre van szükségük, amely ugyanolyan gyorsan mozog, mint ők. Valójában olyan szervezetek, mint a Sequeent, központosították munkájukat, és a ClickUp segítségével 50%-kal növelték termelékenységüket.

A ClickUp Design Project Management hubja olyan kreatív csapatok számára készült, amelyek több ügyféllel, szűk határidőkkel és végtelen visszacsatolási ciklusokkal kell megbirkózniuk. Lehetővé teszi a tiszta munkafolyamatok kialakítását, a projektek vizualizálását a brief-től a leadásig, valamint a valós idejű együttműködést – anélkül, hogy folyamatosan lapokat kellene váltani vagy a „legújabb verziót keresni” kellene.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan kezelheti a kreatív munkát és építhet eszközkönyvtárat a ClickUp-ban 👇

Koordinálja a kreatív csapatokat és kampányokat a ClickUp Project Management segítségével.

A ClickUp projektmenedzsment csomaggal pedig rugalmasan tervezheti meg folyamatokat, legyen szó animációs projektmenedzsmentről, utómunkáról, játékeszközök felülvizsgálatáról vagy kampányok bevezetéséről.

Emellett teljes ellenőrzést kap a projektek előrehaladásáról – a „koncepciótól” a „végleges leadásig” (vagy „az ügyfél ismét meggondolta magát”-ig). Testreszabhatja a feladatok állapotát, prioritásokat rendelhet hozzájuk, függőségeket adhat hozzájuk, és akár ClickUp Automations-t is beállíthat az ismétlődő lépések kezelésére. Akár két, akár húsz lépésből áll a videojáték-fejlesztési vagy -gyártási folyamata, ez a megoldás mindkét esetben megfelelő.

Hozzon létre különböző ClickUp nézeteket a munkafolyamatához – például Kanban táblát a tervezőcsapat számára, Gantt-diagramot a producer számára és egyszerű teendőlistát a szabadúszók számára –, így mindenki úgy dolgozhat, ahogy szeretne, anélkül, hogy megzavarná a rendszert.

A ClickUp Docs segítségével közvetlenül a munkaterületén írhat, szervezhet és oszthat meg kreatív briefeket – összekapcsolhatja őket feladatokkal, hozzárendelheti a csapat tagjaihoz, és valós időben kommentálhatja őket. Ideális mindenre, a forgatókönyv vázlatoktól a márka útmutatókig, gazdag szövegszerkesztéssel, ellenőrzőlistákkal és beágyazott médiával.

Vázolja fel ötleteit, gyűjtsön központosított visszajelzéseket, és hozzon létre munkafolyamatokat a ClickUp Whiteboards segítségével.

Új kampányt tervez vagy karakterek útját térképezi fel?

A ClickUp Whiteboards vizuális játszóteret biztosít csapatának, ahol húzhat, elhelyezhet, vázolhat, tervezhet és hangosan gondolkodhat – anélkül, hogy elhagyná a platformot. Az öntapadós jegyzeteket azonnal feladatokká alakíthatja, tulajdonosokat rendelhet hozzájuk, és fenntarthatja az ötletelés és a végrehajtás közötti folyamatot.

Különösen hasznos koncepciók bemutatásához ügyfeleknek vagy vizuális elemek tervezéséhez a gyártás előtti fázisban.

A ClickUp Time Tracking segítségével a tervezők és szerkesztők natívan rögzíthetik az egyes feladatokhoz szükséges órákat, a projektmenedzserek pedig végre abbahagyhatják három különböző alkalmazás használatát egyetlen projekt futtatásához. Célokat állíthat be, nyomon követheti az előrehaladást a mérföldkövekhez képest, és vizualizálhatja, hogyan haladnak a projektek a határidőkhöz vagy a költségvetéshez képest.

Szüksége van a számlázható és nem számlázható idő nyomon követésére? Ez is megoldható.

A ClickUp integrációk segítségével a Figma, az Adobe Creative Cloud, az InVision és más programokkal tervezési fájlokat csatolhat, élő előnézeteket helyezhet el a feladatokba, és egy helyen gyűjtheti össze a visszajelzéseket. A tervezőknek nem kell megszakítaniuk a munkájukat, hogy tájékoztassák a csapatot, a projektmenedzsereknek pedig nem kell folyamatosan azt kérdezniük: „Kész van már?”

A ClickUp legjobb funkciói

Korlátozza a hozzáférést fejlett adatvédelmi beállításokkal és szerepkörökön alapuló jogosultságokkal.

Ossza meg a feladatok, dokumentumok és irányítópultok nyilvános vagy privát linkjeit

Tervezze meg a kapacitást a munkaterhelés-kezeléssel és az időbecslésekkel

Szinkronizálja Google Naptárát és Outlook Naptárát a ClickUp Naptárral , hogy mindig naprakész legyen a találkozóival és a menetrendjével kapcsolatban.

Rögzítse a képernyőn végzett bemutatókat a ClickUp Clips natív képernyőfelvétel funkciójával a feladatokban.

Ismétlődő feladatok ütemezése rugalmas ismétlési lehetőségekkel

Könnyedén importálhat adatokat olyan eszközökből, mint az Asana, a Trello, a Jira és az Excel.

A ClickUp korlátai

A platform eleinte túlterhelőnek tűnhet, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek alapvetőbb eszközökről szeretnének áttérni.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A ClickUp páratlan rugalmasságot kínál testreszabható nézetekkel (lista, tábla, Gantt, naptár), hatékony automatizálásokkal, beépített dokumentumokkal, célokkal és időkövetéssel – mindezt egyetlen munkaterületen. Központosítja a csapatok együttműködését és a projektmenedzsmentet, lehetővé téve számunkra, hogy több eszközt, például a Trellót, az Asanát és a Notiont egyetlen összehangolt rendszerrel váltsuk fel.

A ClickUp páratlan rugalmasságot kínál testreszabható nézetekkel (lista, tábla, Gantt, naptár), hatékony automatizálásokkal, beépített dokumentumokkal, célokkal és időkövetéssel – mindezt egyetlen munkaterületen. Központosítja a csapatok együttműködését és a projektmenedzsmentet, lehetővé téve számunkra, hogy több eszközt, például a Trellót, az Asanát és a Notiont egyetlen összehangolt rendszerrel váltsuk fel.

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz, így a tervezési brief nem csak egy fájl, hanem egy élő dokumentum, amely a tényleges munkához kapcsolódik.

2. Prism Pipeline (a legjobb 3D-s és VFX-produkciós csapatok számára)

via Prism Pipeline

A Prism Pipeline egy könnyű, művészeknek készült megoldás, amely rendet teremt az összes médiaprojektben. Csendesen szervezi az eszközöket, kezeli a verziókat, és beépül a meglévő eszközökbe – praktikus digitális eszközkezelést biztosítva a projektmenedzsment szoftver mellett.

Kifejezetten Maya, Blender, Houdini, Nuke és Unreal CG-pipeline-ekhez készült, strukturálja az ötletelést, a fájlkezelést, a verziókezelést és a renderelést anélkül, hogy pipeline-fejlesztésből doktorátust kellene szerezni. Alapvetően nyílt forráskódú, és mára egy gyártásra kész eszközzé fejlődött, amelyben indie csapatok és nagyobb VFX-stúdiók, köztük film- és televíziós produkciókon dolgozók is megbíznak.

Azok számára, akiknek éles vizuális kommunikációra van szükségük, a Prism támogatja a felülvizsgálati és jóváhagyási munkafolyamatokat, valamint az integrált feladatkezelést a DCC-kben, így a kreatív csapatokat állandó eszközváltás nélkül is irányíthatja.

A Prism Pipeline legjobb funkciói

A médiafájlok és verziók automatikus szervezése intelligens névkonvenciók és strukturált mappák segítségével

Feladatok kiosztása és kezelése közvetlenül a DCC-kben (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal)

Tekintse át a munkát a beépített médialejátszóban, megjegyzésekkel és belső visszajelzésekkel.

Operációs rendszerek közötti együttműködés Windows, Mac és Linux támogatásával

Testreszabhatja a folyamatokat a nyílt forráskódú rugalmasságnak köszönhetően, amely lehetővé teszi a házon belüli bővítéseket és eszközöket.

A Prism Pipeline korlátai

Nem kínál hagyományos projektmenedzsment eszközöket, mint például ütemterveket vagy munkaterhelési jelentéseket.

Részben fejlesztőorientáltnak tűnhet, különösen olyan csapatok számára, amelyeknek nincs technikai vezetőjük.

A Prism Pipeline árai

Ingyenes

Plusz : 22 USD/hó felhasználónként

Pro: 52 USD/hó felhasználónként

Prism Pipeline értékelések és vélemények

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a Prism Pipeline-ról a valós felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

Magam is néhány éve használom otthon a Prismot, és nagyon megbízható.

Magam is néhány éve használom otthon a Prismot, és nagyon megbízható.

👀 Tudta? Az Avengers: Endgame filmben több mint 2500 vizuális effektus felvétel szerepel, amelynek elkészítésében több stúdió is részt vett, kontinensek között távoli együttműködésben.

3. Frame. io (A legjobb videó-áttekintéshez és gyors ügyfél-visszajelzésekhez)

A határidők nem várnak az e-mailek válaszaival. A Frame. io pontosan azért létezik, hogy segítsen megoldani ezt a problémát.

Azok számára készült, akik videókkal dolgoznak, és nem engedhetik meg maguknak, hogy időt veszítsenek jóváhagyások üldözésével, Slack üzenetek átkutatásával vagy azzal, hogy ötödször is elmagyarázzák, melyik verzió a „final_final3. mp4”. (Igen, mindannyian jártunk már ebben a cipőben. )

A Frame. io-t szerkesztők, producerek, mozgásgrafikusok és ügyfelek egyaránt használják – és közvetlenül csatlakozik a szerkesztő és szórakoztató szoftveréhez, így a gyorsított visszajelzés pontosan ott marad, ahol a munka folyik.

A Frame.io legjobb funkciói

Töltsön fel és rendszerezzen felvételeket azonnal a nagy felbontású videókhoz optimalizált felhőalapú tárolóval.

Gyűjtsen pontos visszajelzéseket az online korrektúraszoftverről, képkockánként pontos megjegyzésekkel és képernyőn megjelenő kommentekkel (nincs többé találgatás, hogy „melyik részről van szó?”).

Konvertálja automatikusan a médiát a böngészőben történő zökkenőmentes lejátszáshoz, miközben a forrásfájlokat érintetlenül hagyja a végső szállításhoz.

Integrálja közvetlenül a Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects és DaVinci Resolve programokkal a zökkenőmentes idővonalon belüli felülvizsgálatokhoz.

Kezelje a verziókat automatikusan, és tartsa tisztán a módosítások történetét a gyors hivatkozás érdekében.

Ellenőrizze a hozzáférést jogosultságokkal, vízjelekkel és jelszóval védett, ügyfeleknek szánt tartalmakkal.

Valós időben együttműködhet az érdekelt felekkel bárhonnan – asztali számítógépről, mobiltelefonról vagy akár iPadről is.

A Frame.io korlátai

Leginkább videós csapatok számára alkalmas; szélesebb körű kreatív projekttervezéshez kevésbé hasznos.

Az ingyenes csomag korlátozónak tűnhet azoknak a csapatoknak, amelyek nagy méretű médiafájlokkal vagy hosszú felülvizsgálati ciklusokkal dolgoznak.

Frame. io árak

Ingyenes

Pro : 15 USD/tag + adó

Csapat : 25 USD/tag + adó

Vállalati: Egyedi árazás

Frame. io értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Frame.io-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Úgy gondolom, hogy a Frame használatával kapcsolatos szemléletem kissé egyedi, mivel nem közvetlenül alkotásra használom, hanem kreatív koncepciók megosztására és bemutatására az ügyfeleimnek, és erre a célra fantasztikus eszköz. Nagyon könnyű bemutatni és rendszerezni vele.

Úgy gondolom, hogy a Frame használatával kapcsolatos szemléletem kissé egyedi, mivel nem közvetlenül alkotásra használom, hanem kreatív koncepciók megosztására és bemutatására az ügyfeleimnek, és erre a célra fantasztikus eszköz. Nagyon könnyű bemutatni és rendszerezni vele.

👀 Tudta-e, hogy: A Mad Max: Fury Road című filmhez több mint 480 órányi nyers felvétel készült – egy kétórás filmhez. Ez körülbelül 240:1-es felvételi arányt jelent, ami az egyik legmagasabb a modern filmtörténetben. A szerkesztők hónapokig a napi felvételekbe temetkeztek.

4. ftrack (A legjobb a kreatív produkció teljes folyamatának nyomon követéséhez)

via ftrack

A VFX, animációs és utómunkálati csapatok igényeinek figyelembevételével tervezett ftrack egy strukturált platformon egyesíti a produkció nyomon követését, felülvizsgálatát és a csapatok közötti együttműködést. Úgy lett kialakítva, hogy megértse a kreatív szakemberek munkamódszerét.

A ftrack, amelyet már nagynevű stúdiók, köztük a Netflix beszállítói is használnak, áttekinthetővé teszi a komplex folyamatokat. Lehetővé teszi a producereknek és a művészeknek, hogy lássák, ki mit csinál, mikor esedékes, és hogyan illeszkedik ez a nagyobb képbe, anélkül, hogy a kreatív tervezésnél jellemző káosz alakulna ki.

És skálázható – a kis belső csapatoktól a teljes értékű távoli stúdiókig.

Az ftrack legjobb funkciói

Kövesse nyomon a különböző feladatokat és eszközöket a gyártási folyamat során, a részletes ütemtervekre és függőségekre összpontosítva.

Tekintse át a médiát a böngészőben valós idejű visszajelzésekkel és verzió-összehasonlításokkal.

Dolgozzon együtt a csapatokkal jegyzetek, állapotfrissítések és a projekt szakaszaihoz kapcsolódó értesítések segítségével.

A projekt előrehaladását Gantt-stílusú ütemtervek és a kreatív munkafolyamatok kezelésére szabott irányítópultok segítségével láthatja el.

Integrálja a Maya, Nuke és After Effects DCC eszközökkel, hogy a művészek ne szakadjanak meg a munkájukban.

Automatizálja a munkafolyamatokat a Python API és az integrációk segítségével a fejlett testreszabás érdekében.

ftrack korlátai

Kisebb csapatok számára, akiknek nincs szükségük mélyreható, termelési szintű nyomon követésre, ez túlzottnak tűnhet.

Az árak magasak lehetnek a kezdő független stúdiók vagy szabadúszók számára.

ftrack árak

Áttekintés: 10 USD/hó felhasználónként

Studio: 25 USD/hó felhasználónként

ftrack értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a ftrackról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Jó erőforrás-láthatóság és feladatok áttekintése. Nagyon tetszik, hogy sok minden testreszabható és különböző igényekhez igazítható. Jó felület.

Jó erőforrás-láthatóság és feladatok áttekintése. Nagyon tetszik, hogy sok minden testreszabható és különböző igényekhez igazítható. Jó felület.

👀 Tudta-e: A termékmenedzserek 20%-a a szervezetlenséget tartja a termelékenység legnagyobb ellenségének – ez egy olyan kihívás, amellyel a posztprodukcióban és a VFX-ben dolgozó kreatív csapatok gyakran szembesülnek a komplex munkafolyamatok kezelése során.

5. Krock (A legjobb kreatív ügynökségek és storyboard-együttműködés számára)

via Krock

A Krock ügynökségek, videóproducerek, illusztrátorok és storyboard-művészek igényeinek figyelembevételével készült, és egyszerűsíti a kreatív felülvizsgálatokat anélkül, hogy túl sok gombbal és kapcsolóval terhelné a felhasználókat.

Kiválóan teljesít, ha a vizuális elemek és az ügyfelek jóváhagyási munkafolyamatai állnak a folyamatok középpontjában. Gondoljon rá úgy, mint egy vizuális elemekre összpontosító platformra, ahol az ütemtervek, a visszajelzések és a feladatkiosztások kaotikus helyzetek nélkül együtt léteznek.

Egyedi folyamatokat hozhat létre, eszközöket oszthat meg, képkockánkénti visszajelzéseket kaphat, és végtelen e-mail-váltások nélkül is bevonhatja ügyfeleit a folyamatba.

A Krock legjobb funkciói

Hozzon létre a kreatív projekt szakaszaihoz igazított vizuális folyamatokat, a vázlatoktól a leadásig, egy felhasználóbarát felületen.

Gyűjtsön képkockánként pontos, kontextusfüggő visszajelzéseket videókról, képekről, PDF-fájlokról és storyboard-sablonokról

Feladatok kiosztása és teendők kezelése a vizuális eszközök mellett

Márkás portálok és jelszóval védett linkek segítségével könnyedén megoszthatja az ügyfelekkel.

A verziók automatikus nyomon követése egymás melletti összehasonlításokkal

Valós időben együttműködhet ügyfelekkel, csapattársakkal és szabadúszókkal.

Krock korlátai

Nem ideális nagy gyártási folyamatokhoz vagy technikai integrációkhoz.

A mobil funkcionalitás korlátozott – a legjobb élményt asztali számítógépen nyújtja.

Krock árak

Ingyenes

Pro : 14 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 400 USD/hó

Krock értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Krockról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

Javította a csapat tagjai és a külső ügyfelek közötti együttműködést. Kollégáink dicsérték a platformot robusztus projektkövetési és visszajelzési funkcióiért.

Javította a csapat tagjai és a külső ügyfelek közötti együttműködést. Kollégáink dicsérték a platformot robusztus projektkövetési és visszajelzési funkcióiért.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Itt jön jól egy mesterséges intelligenciával működő táblázat, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötletelési ülésen született ötleteket azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a leírásod alapján. Ez az a munkahelyi alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre!

6. ReviewStudio (A legjobb kreatív felülvizsgálatokhoz és ügyféljóváhagyásokhoz)

via ReviewStudio

Ha projektje elmerül az e-mailekben, Slack-szálakban és a monitoron található post-it cetliken szétszórt visszajelzésekben, a ReviewStudio segíthet. Olyan csapatok számára készült, amelyek strukturált, verziókezelésű kreatív felülvizsgálatra szorulnak minden médiaprojektjükhöz, anélkül, hogy felesleges projektmenedzsment-extrákat kellene használniuk.

A ReviewStudio teljes mértékben arra összpontosít, hogy segítse a kreatív szakembereket, ügynökségeket és videós csapatokat a visszajelzések összegyűjtésében, rendszerezésében és feldolgozásában. Mindenféle médiatípussal működik – videókat, képeket, PDF-eket, sőt weboldalakat is feltölthet – és a kaotikus oda-vissza levelezést tiszta, kontextusba ágyazott beszélgetésekké alakítja.

Ahelyett, hogy találgatna, mit értett az ügyfél a „tűnjön ki” kifejezés alatt, időbélyeggel ellátott, vizuális megjegyzéseket és jelölőeszközöket kap, amelyek nem hagynak teret a félreértéseknek. Mivel nem próbál mindenre kiterjedni, könnyű és gyors, az ügyfelek számára is könnyen használható, még akkor is, ha nem értenek a technológiához.

A ReviewStudio legjobb funkciói

Gyűjtsön vizuális visszajelzéseket videókról, PDF-ekről, képekről és weboldalakról precíz jelölőeszközökkel.

Hasonlítsa össze a verziókat egymás mellett a gyorsabb jóváhagyás és kontextus érdekében.

Kövesse nyomon a felülvizsgálati szakaszokat állapotfrissítésekkel és felülvizsgáló kijelölésekkel.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat szerepkörök, jogosultságok és márkajelzések segítségével.

Ossza meg könnyedén ügyfeleivel biztonságos linkeken keresztül – nincs szükség bejelentkezésre.

Valós idejű értesítéseket kap, így senki sem marad le a felülvizsgálati ciklusról.

A ReviewStudio korlátai

Kizárólag a felülvizsgálati/jóváhagyási folyamatra összpontosít – nincs beépített feladat- vagy projektkezelő eszköz.

A felület kissé elavultnak tűnhet azoknak a csapatoknak, akik a modern irányítópultokhoz vannak szokva.

ReviewStudio árak

Starter: Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Haladó: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A ReviewStudio értékelései és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a ReviewStudio-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A Review Studio használata nagyon egyszerű. Minden szükséges funkció megtalálható ebben a remek eszközben. Ügyfeleink 100%-ban jóváhagyják. Ez valóban a legjobb eszköz, amit ügyfeleimmel való kommunikációra használtam. Minden nap és minden projektben (CGI vagy animációk) használjuk.

A Review Studio használata nagyon egyszerű. Minden szükséges funkció megtalálható ebben a remek eszközben. Ügyfeleink 100%-ban jóváhagyják. Ez valóban a legjobb eszköz, amit ügyfeleimmel való kommunikációra használtam. Minden nap és minden projektben (CGI vagy animációk) használjuk.

7. Cage (A legjobb vizuális értékesítési eszközökkel való együttműködéshez és ügyfél-visszajelzésekhez)

via Cage

Az olyan értékesítési csapatok számára, amelyek tervezésigényes anyagokkal dolgoznak – például prezentációkkal, márkás ajánlatokkal vagy videó bemutatókkal –, elengedhetetlen egy olyan eszköz, amely egyszerűsíti a vizuális visszajelzéseket. Ebben segít a Cage.

Központi csomópontként működik, ahol a belső csapatok és az ügyfelek zavartalanul áttekinthetik, kommentálhatják és jóváhagyhatják a vizuális tartalmakat. A hagyományos CRM-ekkel vagy feladatkezelőkkel ellentétben a Cage egy vizuális elsődleges munkafolyamatban érvényesül, ahol a világosság és a gyors iteráció hajtja előre az üzletet.

A Cage legjobb funkciói

Pixeles pontosságú megjegyzésekkel közvetlenül kommentálhat videókat, PDF-eket és képeket.

A visszajelzésekből származó megjegyzések alapján hozzon létre feladatokat a tervezők vagy az értékesítési képviselők számára.

Kövesse nyomon a változásokat és jóváhagyásokat a verziótörténet és a jóváhagyási munkafolyamatok segítségével.

Ügyfelek vagy érdekelt felek meghívása fiók létrehozása nélkül

Központosítsa a vizuális megbeszéléseket és frissítéseket egyetlen, nyomon követhető szálban.

Integrálható a Slackkel, a Google Drive-val, az Adobe Creative Clouddal és másokkal.

Ketrec korlátozások

Kevésbé hatékony szövegcentrikus vagy hívásközpontú értékesítési csapatok számára.

Korlátozott automatizálási és folyamatkezelő eszközök, amelyek leginkább értékesítési platformmal együtt használhatók.

Cage árazás

Ingyenes

Standard : 8 USD/hó felhasználónként

Profi: 14 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Cage értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Cage-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A Cage nagyon hasznos a projektmenedzsment felügyeletéhez és a feladatok kiosztásához a csapat tagjai között. Segít a határidők betartásában, mivel a projekteket kisebb feladatokra bontja, és mindenkit tájékoztat a fejleményekről.

A Cage nagyon hasznos a projektmenedzsment felügyeletéhez és a feladatok kiosztásához a csapat tagjai között. Segít a határidők betartásában, mivel a projekteket kisebb feladatokra bontja, és mindenkit tájékoztat a fejleményekről.

🧠 Érdekes tény: Az AI várhatóan a projektmenedzsment feladatok akár 80%-át is el fogja látni, így az automatizálást és a kreatív munkafolyamatokat támogató eszközök fontossága nagyobb, mint valaha.

8. Monday.com (A legjobb vizuális feladat tervezéshez rugalmas sablonokkal)

A Monday.com valódi áttekinthetőséget biztosít a csapatoknak – nem a lapok és táblázatok között elrejtett fajtát, hanem azt, amely megmutatja, mi történik és ki mit csinál.

Különösen hasznos azoknak a kreatív csapatoknak, akik egyszerre kell filmgyártási ütemterveket, tartalomnaptárakat és kampányindításokat összehangolniuk. A testreszabható táblák segítségével beállíthat egy utómunkálati fázisú folyamatot, egy videószerkesztési nyomkövetőt vagy egy tartalom-felülvizsgálati folyamatot – anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

A legjobb rész? Tervezők és kreatívok számára egyaránt elérhető.

Bár nem kifejezetten kreatív visszajelzések vagy verziókezelés céljára készült, jól együttműködik más eszközökkel. Idővonalak, automatizálás, űrlapok és irányítópultok hozzáadásával szilárd működési központtá válik azoknak a csapatoknak, akik szeretik a szigorú szabályok nélküli struktúrát.

Monday.com legjobb funkciói

Készítsen vizuális táblákat a projektek, feladatok, ütemtervek és állapotok kezeléséhez.

Testreszabhatja a sablonokat grafikai tervező , marketing, videó vagy produkciós csapatok számára.

Kövesse nyomon az előrehaladást állapotoszlopok, automatizálások és valós idejű frissítések segítségével.

Együttműködés kontextusban fájlcsatolmányokkal, megjegyzésekkel és ellenőrzőlistákkal

Könnyen integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack, az Adobe CC, a Google Drive és a Dropbox.

Készítsen irányítópultokat a több projekt áttekintéséhez

Monday.com korlátai

Nincs beépített kreatív ellenőrző vagy képkockánként pontos visszajelző eszköz

Túl sok automatizálás vagy oszlop hozzáadása esetén túlterhelőnek tűnhet.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 9 USD/hó/felhasználó

Standard: 12 USD/hó/felhasználó

Pro : 19 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5400+ értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A platform gyönyörűen intuitív, nagymértékben testreszabható, és valóban segít abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon – a napi feladatok nyomon követésétől a hosszú távú projekttervezésig.

A platform gyönyörűen intuitív, nagymértékben testreszabható, és valóban segít abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon – a napi feladatok nyomon követésétől a hosszú távú projekttervezésig.

🧠 Érdekes tény: Ma a vállalkozások több mint 85%-a saját fejlesztésű szoftverekre támaszkodik a projektmenedzsment és a műveletek lebonyolításához.

9. Trello (A legjobb könnyű feladatkövetéshez vizuális táblákkal)

via Trello

A Trello egyszerűen működik. Ha csapata olyan eszközt keres, amelynek elsajátítása vagy beállítása nem igényel órákat, a Trello Kanban-stílusú táblái egyszerűek és már az első naptól kezdve érthetőek.

Tökéletes kis kreatív csapatok, szabadúszók vagy stúdiók számára, akiknek csak nyomon kell követniük, ki mit csinál és mikor. Minden kártya tartalmazhat ellenőrzőlistákat, határidőket, mellékleteket (például tervezési maketteket vagy videó vázlatokat) és beszélgetéseket, így a visszajelzések ott maradnak, ahol a munka folyik. Vizuális, egyszerűen kezelhető, és nem terhelik túl olyan funkciók, amelyeket soha nem fog használni.

A Trello legjobb funkciói

Intuitív drag-and-drop táblák és listák segítségével szervezze meg projektjeit.

Csatoljon eszközöket és tartsa a visszajelzéseket közvetlenül a feladatlapokon

Valós időben együttműködhet megjegyzések, említések és ellenőrzőlisták segítségével.

Automatizálja a feladatokat a beépített Butler automatizálási funkcióval.

Használjon tervezési projektekhez, médiatartalom-naptárakhoz és kreatív áttekintésekhez szabott sablonokat.

Használja a Power-Ups funkciót a modern videomunkamenet testreszabásához

A Trello korlátai

Korlátozott struktúra azoknak a csapatoknak, amelyek részletes digitális élménykezelésre, munkafolyamatokra vagy jóváhagyási lépésekre szorulnak.

A Power-Ups elengedhetetlennek tűnhet, de sokukhoz fizetős csomagok szükségesek a teljes hozzáféréshez.

Trello árak

Ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valós felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Kellemes a használata. A felhasználói felület kellemes a szemnek.

Kellemes a használata. A felhasználói felület kellemes a szemnek.

10. Wrike (A legjobb komplex értékesítési projektek és átadások nagy léptékű kezeléséhez)

via Wrike

A nagy volumenű vagy több lépcsős értékesítési folyamatok kezelése gyakran magában foglalja a marketing, a jogi, a szállítási és az onboarding csapatokat – és ez az a terület, ahol a Wrike a legnagyobb értéket nyújtja.

Ez lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy mindent megtervezzenek és felügyeljenek, az ajánlatkérési munkafolyamatoktól az új munkatársak beillesztéséig. A beépített mesterséges intelligencia és automatizálás segítségével a Wrike azonosítja a potenciális késedelmeket, mielőtt azok lavina-hatásba kerülnének, és segít a nagy csapatoknak abban, hogy az üzletek minden részlegen hatékonyan haladjanak.

A Wrike legjobb funkciói

Automatizálja a feladatok prioritásainak meghatározását AI és kockázatfelismerés segítségével.

Testreszabhatja az értékesítési munkafolyamatokat kérelemformanyomtatványokkal, jóváhagyásokkal és függőségekkel.

Kövesse nyomon az értékesítési anyagokat és az ajánlatok határidőit a különböző csapatok között.

Vizualizálja az ütemterveket interaktív Gantt-diagramokkal és munkaterhelés-nézetekkel.

Állítson be részletes jogosultságokat az érzékeny ügyfél- vagy üzleti adatok biztonsága érdekében.

Jelentések és irányítópultok létrehozása az értékesítési műveletek hatékonyságának figyelemmel kíséréséhez

Csatlakozzon technológiai eszközeihez a Salesforce, Google Workspace, Outlook és mások integrációin keresztül.

A Wrike korlátai

Inkább háttérértékesítési műveletekhez alkalmas, mint közvetlen értékesítéshez.

A teljes átláthatóság érdekében leginkább CRM-mel vagy kimenő kapcsolattartó eszközzel kombinálva ajánlott.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2800 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valós felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

A Wrike legnagyobb előnye, hogy az egész projektet egy helyen tartja. Minden megbeszélés és eszköz a projektben található, ami akkor hasznos, ha a következő évben újra el kell végeznünk ugyanazt a projektet. Minden belső beszélgetés a Wrike-ban zajlik, nem e-mailben. Néha a beszállítók vagy ügyfelek e-mailjeit is hozzáadjuk a projekthez, hogy mindenki naprakész legyen.

A Wrike legnagyobb előnye, hogy az egész projektet egy helyen tartja. Minden megbeszélés és eszköz a projektben található, ami akkor hasznos, ha a következő évben újra el kell végeznünk ugyanazt a projektet. Minden belső beszélgetés a Wrike-ban zajlik, nem e-mailben. Néha a beszállítók vagy ügyfelek e-mailjeit is hozzáadjuk a projekthez, hogy mindenki naprakész legyen.

Jobb tervezés, okosabb együttműködés a ClickUp segítségével

Nem kell ragaszkodnia egy olyan eszközhöz, amely lassítja a munkát, vagy szükségtelenül megnehezíti az összes médiaeszközön való együttműködést. Akár egy kis létszámú videós csapat, egy teljes körű whiteboard animációs stúdió, vagy egy belső marketingcsapatról van szó, az ebben a listában szereplő eszközök rugalmasságot, átláthatóságot és kreatív mozgásteret kínálnak.

Ha olyan platformot keres, amely nem csak a dolgok szervezését végzi, hanem a briefeket, ütemterveket, projekteszközök tárolását, visszajelzéseket és a csapat kommunikációját is egy helyen egyesíti, akkor a ClickUp egy kiváló választás. Rugalmasságot kínál merevség nélkül, testreszabhatóságot káosz nélkül, és ami a legjobb, a kreatív csapatával együtt növekszik (nem pedig ellene).

