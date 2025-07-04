A legjobb AI SVG generátorok skálázható vektorgrafikákhoz

A skálázható vektorgrafikák (SVG-k) tervezése frusztráló folyamat lehet. Akár ikonokat, logókat, felhasználói felületelemeket vagy illusztrációkat készít, tiszta, pontos vektorokra van szüksége, amelyek minőségromlás nélkül skálázhatók.

De a képek kézi lemásolása, a horgonypontok beállítása és az útvonalak finomhangolása időigényes. Időt, amelyet kreatívabb munkára fordíthatna.

Az AI SVG generátorok megkönnyítik a munkáját. Ezekkel az eszközökkel raszteres képeket vektoros képekké konvertálhat, szöveges utasítások alapján egyedi SVG-ket generálhat, és néhány kattintással finomíthatja a tervezést.

Csak töltsön fel egy képet, írjon be egy parancsot, vagy módosítson néhány beállítást. Az AI elvégzi a többit, és másodpercek alatt éles, méretezhető vektorokat szállít. Nincs többé unalmas kézi beállítások vagy bonyolult tervezőszoftverek, mint az Adobe Illustrator.

És ha egyszer elkészítette a tökéletes SVG-t? Tegye közvetlenül a ClickUp ba, hogy tervezési munkafolyamatai precízek, szinkronizáltak és stresszmentesek legyenek.

Fedezzük fel a legjobb AI SVG generátorokat, amelyekkel kiváló minőségű és méretezhető vektorgrafikákat hozhatunk létre! Ideje lenyűgöző képeket készíteni. 💃🏽

Mit kell keresnie egy AI SVG generátorban?

Szüksége van tiszta, méretezhető vektorgrafikákra (gyorsan). De nem minden AI eszköz képes ezt megtenni. Egyesek rendezetlen útvonalakat hoznak létre, mások a részletekkel küszködnek, míg egyesek nem biztosítanak elegendő ellenőrzést. Tehát mi valójában fontos?

Vessünk egy pillantást a legfontosabb funkciókra, hogy kiválaszthassa a pénzéért megérő eszközt.

Kiváló minőségű eredmény: Minden alkalommal tiszta és pixel-tökéletes SVG-ket generál. Nem kell többé a furcsa alakzatokat és a szaggatott vonalakat tisztázni.

Intuitív felület: Lehetővé teszi minden funkció használatát anélkül, hogy sok időt kellene töltenie a navigáció elsajátításával. Lehetővé teszi minden funkció használatát anélkül, hogy sok időt kellene töltenie a navigáció elsajátításával. Az AI grafikai tervezésben való használatának egyik legfontosabb célja az időmegtakarítás, és a meredek tanulási görbe ezt a célt meghiúsítja.

Tervezési sablonok: Grafikai tervezési sablonokat kínál, így gyorsan professzionális minőségű vektoros képeket hozhat létre anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie. Ez különösen hasznos lehet, ha kezdő felhasználó. Grafikai tervezési sablonokat kínál, így gyorsan professzionális minőségű vektoros képeket hozhat létre anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie. Ez különösen hasznos lehet, ha kezdő felhasználó.

AI-utasítások: Többféle lehetőséget kínál Többféle lehetőséget kínál az AI-képekhez . Ezek a szöveges utasítások ötletet adhatnak, hogy hol kezdje.

Testreszabási lehetőségek: Lehetővé teszi a színek, formák vagy stílusok módosítását, hogy azok illeszkedjenek a márkájához. Egy jó AI SVG generátor nem korlátozhatja Önt általános tervezésekre.

Többféle exportálási lehetőség: Többféle exportálási formátumot kínál, például SVG, PNG, JPEG és PDF a generált vektoros képekhez. Ez rengeteg lehetőséget kínál a vizuális elemek több csatornán történő felhasználására.

👀 Tudta? Az SVG-k felbontástól függetlenek, ami azt jelenti, hogy bármilyen nagyítás mellett is kristálytiszták maradnak. A képminőség romlása nélkül végtelenül nagyíthatja vagy kicsinyítheti őket!

A legjobb AI SVG generátorok áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb AI SVG generátorokról:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Bármilyen méretű csapatok; AI-alapú SVG-munkafolyamat és integráció AI képgenerátor, táblák, Figma integráció, munkafolyamat-automatizálás, visszajelzési eszközök, sablonok, feladatkezelés Örökre ingyenes; a fizetős csomagok ára 7 dollár/hónap-tól kezdődik. Adobe (Express/Firefly) Egyének és csapatok; képek SVG-formátumba konvertálása PNG/JPG-ből SVG-be, AI képgenerátor, sablonok, szöveg-kép, akár 40 MB-os fájlok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,99 dollár/hónap-tól kezdődik. Canva Egyének és csapatok; vektorgrafikák szerkesztése SVG-szerkesztő, drag & drop, színeszközök, sablonok, mágikus radír, mobil/webes hozzáférés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 dollártól kezdődik havonta. Vectr Egyének és kis csapatok; vektorok részletes utasítások alapján AI-utasítások (pozitív/negatív), 3D-művészet, matricák, háttér eltávolítás, PNG/JPG-ből SVG-be Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 3,99 dollár/hó-tól kezdődik. SVGator Egyének és csapatok; vektoros animációk SVG-k animálása, SVG/Lottie/GIF/videó formátumba való exportálás, interaktív vezérlők, grafikus vászon Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 38 dollár/hónaptól kezdődik. Figma AI Csapatok; vektorgrafika felhasználói felületekhez, márkaépítéshez, prezentációkhoz AI-parancsok, raszter-vektor konverzió, táblák, több mint 150 illusztrációs csomag, csapatmunka Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 dollár/hónap-tól kezdődik. Inkscape (AI kiterjesztések) Egyének és csapatok; vektoros diagramok, nyílt forráskódú AI kiterjesztések, színpaletták, parancssorok, SVG szektor/diagram eszközök Ingyenes Vecta. io Egyének és csapatok; logók, ikonok, diagramok SVG minifier, drag & drop Visio/AutoCAD, szöveg kontúrozás, méretezés/mérés Ingyenes Vectorizer. ai Egyének és csapatok; alakzatok egymásra helyezése vektorokban PNG/JPG-ből SVG-be, geometriai alakzatok egymásra helyezése, görbe/rés testreszabása A fizetős csomagok ára 9,99 dollár/hónap-tól kezdődik. Boxy SVG Magánszemélyek: alapvető vektoros tervezés Beépített szimbólumok, színbeállítás, effektek, betűtípusok, metaadatok generálása A fizetős csomagok ára 9,99 dollár/hónap

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 10 legjobb AI SVG generátor

Most nézzük meg a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat és árakat, hogy megtudjuk, melyik SVG-generátor a legalkalmasabb az Ön számára. Valódi vásárlók értékeléseit és véleményeit is feltüntettük, hogy segítsünk a megfelelő döntés meghozatalában.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú munkafolyamatokhoz és SVG-integrációhoz)

Próbálja ki most Készítsen könnyedén képeket az AI képgenerátorral a ClickUp Brainben

A ClickUp nem csak egy újabb projektmenedzsment eszköz. Ez a mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához. Ha szétszórt SVG tervezési feladatokkal, hatástalan munkafolyamatokkal vagy elavult együttműködési módszerekkel küzd, itt az ideje frissíteni!

Tegyük fel, hogy grafikusai nehezen tudnak megegyezni ugyanazon SVG tervezési tervben a szétszórt kommunikáció és a nem összefüggő brainstorming ülések miatt. Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy elkerülje az ilyen problémákat, és közvetlenül a közös kreatív megbeszélésekhez jusson.

Hagyja, hogy tervezőcsapata életre keltsen ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével!

Adjon hozzá brainstorming elemeket, például négyzeteket, köröket és háromszögeket a ClickUp Whiteboards bal oldali eszköztárából. A tervezési ötletek vizuális összekapcsolásához egyszerűen használja az eszköztár csatlakozóit, hogy nyilakkal összekapcsolja a feladatokat és a tervezési ötleteket.

Csapata jegyzeteket fűzhet, fájlokat csatolhat és illusztrációkat rajzolhat közvetlenül a táblára, hogy megossza a maketteket és az inspirációkat. A felettesek és a többi csapattag is hozzáadhat megjegyzéseket visszajelzésként. Minden érdekelt fél csatolhat rövid összefoglalókat és automatizálhatja a frissítéseket.

De egy szilárd tervezési terv csupán az első lépés. Gondoskodnia kell arról, hogy minden csapata a legjobb formáját hozza minden SVG-tervezésnél. A ClickUp Tasks segítségével a tervezési briefek minden lépését feladatokká alakíthatja. Oszd őket mappákba, adj hozzá alfeladatokat, és csatolj stílusútmutatókat és egyéb forrásokat közvetlenül a feladatokhoz.

Tegyük fel, hogy vektoros képeket kell terveznie a közelgő BFCM akciókhoz kapcsolódó kedvezményes e-mailekhez. Adjon meg egy utasítást a ClickUp Brain-nek a specifikációkkal, és az másodpercek alatt elkészíti a részletes, lépésről lépésre kidolgozott tervet.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen egy munkafolyamat-tervet az SVG-generáláshoz.

Szeretné ellenőrizni, hogy mindent jól csinált-e? A ClickUp beépített neurális hálózata gyors összefoglalókat generál, megtalálja a terv hiányzó elemeit, és megvalósítható javításokat javasol. Megkérdezheti a Brain-t a grafikai tervezés trendjeiről vagy az SVG-generálás legjobb gyakorlatairól is, így vektorai mindig relevánsak lesznek a közönség számára.

Akár prioritásokat is hozzáadhat a tervezési feladatokhoz, kijelölheti a megfelelő személyeket, és teljes áttekintést kaphat az ütemtervekről, a csapat feladatairól és az előrehaladásról. A ClickUp Automation segítségével automatizálhatja ezeket a tervezési feladatokat, és elkerülheti a tervezőcsapat tagjainak egyéni feladatok kiosztásának gondját.

Automatizálja az SVG tervezési feladatokat a ClickUp Brain segítségével

Nincs ideje egyedi triggerek beállítására? Csak magyarázza el egyszerű nyelven, mit szeretne automatizálni, és a beépített AI, a ClickUp Brain azonnal beállítja a tervezési munkafolyamat automatizálását és a triggereket, valamint az e-mailes emlékeztetőket és az alkalmazáson belüli értesítéseket!

És ez még nem minden! A ClickUp integrálható a Figma AI-vel is, egy népszerű AI vektor generátorral.

Csatlakoztassa Figma-fiókját a ClickUp App Centerben

Lépjen a ClickUp App Centerbe, keresse meg a Figma alkalmazást, majd kattintson a Csatlakozás gombra. Ön és rendszergazdái a ClickUp alkalmazásban megtekinthetik az összes Figma mappát. Ez jelentősen megkönnyíti a munkafolyamatok tervezését, a feladatok kiosztását és az SVG-feladatok ütemezését. A ClickUp for Design Teams alkalmazás még az összes vektoros projektjét is importálja és központosítja a Figma alkalmazásból!

Ez az integráció lehetővé teszi a tervezőknek és fejlesztőknek, hogy platformváltás nélkül dolgozzanak vektoros képekkel és prototípusokkal, így egyszerűsítve a munkafolyamatot a tervezés koncepciójától a végső SVG exportig.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen tervezési személyiségeket, komponenseket, kreatív briefeket és még sok mást a ClickUp Brain segítségével.

Ossza meg tervezési prototípusait az érdekelt felekkel videóüzenetek formájában olyan tervezési visszajelzési eszközökkel , mint a ClickUp Clips

Automatizálja az SVG-jóváhagyásokat, hogy a tervezési projektek késedelem nélkül haladjanak előre.

Készítsen vizuális munkafolyamatokat tervezőcsapatai számára a ClickUp Whiteboards segítségével.

Könnyedén közölje tervezési projektjeinek részleteit a tervezési brief sablonok segítségével.

Tartsa összehangolva a tervezőcsapat összes tagját a stílusúti mutató sablonokkal

Készítsen Figma fájlokat SVG-terveinek közvetlenül a ClickUp-on, egyszerű integrációk segítségével.

A ClickUp korlátai

Néhány felhasználó, aki nem rendelkezik tapasztalattal a fejlett AI technológiával, eleinte túl bonyolultnak találhatja a platformot.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Nichole Pelaez, a Wild Me alapítója és vezérigazgatója véleménye a ClickUp-ról:

A nagy tervezési projektektől az egyszerű teendőlistákig, a ClickUp segítségével végezzük el a feladatokat. A cég egészében használjuk, és megoldja a feladatkezelés problémáját, hogy lássuk a haladást és a végrehajtandó folyamatban lévő feladatokat.

A nagy tervezési projektektől az egyszerű teendőlistákig, a ClickUp segítségével végezzük el a feladatokat. A cég egészében használjuk, és megoldja a feladatkezelés problémáját, hogy lássuk a haladást és a végrehajtandó folyamatban lévő feladatokat.

💡Profi tipp: Adjon hozzá egy feladatleírást minden ClickUp feladathoz, amelyben pontosan elmagyarázza, mit kell tenni a feladat elvégzéséhez. Írjon be egy perjelet (/) a feladatleírás mezőbe, és válassza ki a táblázatokat, bannereket, sablonokat és egyebeket, hogy gyorsan összefoglalja az utasításokat.

2. Adobe (A legjobb a meglévő képek SVG-formátumba konvertálásához)

via Adobe

Lenyűgöző grafikákat készített, de azok pixelesek lesznek, amikor átméretezi vagy más tartalomhoz használja őket. Az Adobe AI vektor generátorával raszteres képeket skálázható vektoros grafikákká alakíthat. Így minden képe éles lesz, függetlenül attól, hogy hogyan méretezi át és hogyan adja hozzá őket.

Az Adobe legjobb funkciói

Konvertálja PNG, JPEG és JPG fájljait SVG fájlokká

Konvertálja a szövegeket és szövegpromptokat vizuális elemekké az AI képgenerátor segítségével.

Készíts posztereket ingyenes sablonokkal

Az Adobe korlátai

A dátumok hozzáadása a tervezési projektekhez kissé körülményes

Akár 40 MB méretű képeket is konvertálhat.

Adobe árak

Ingyenes

Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: 9,99 USD/hó

Adobe értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (51 000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7300+ értékelés)

Mit mondanak az Adobe-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleménye szerint:

Minden nap használom az Illustratort a munkámhoz és személyes projektekhez, és nagyon élvezem, hogy milyen egyszerű a munkafolyamat. Az Illustrator egyik legkedvesebb tulajdonsága számomra a pontossága. A vektorgrafikák útvonalakból állnak, amelyek lényegében matematikai képletek, amelyek meghatározzák az objektumok alakját és megjelenését. Az Illustrator objektumok bármilyen méretre méretezhetők minőségromlás nélkül. Ez hatalmas előny a rasztergrafikákkal szemben, amelyek pixelekből állnak, és nagyításkor elmosódhatnak vagy szaggatottá válhatnak.

Minden nap használom az Illustratort a munkámhoz és személyes projektekhez, és nagyon élvezem, hogy milyen egyszerű a munkafolyamat. Az Illustrator egyik legkedvesebb tulajdonsága számomra a pontossága. A vektorgrafikák útvonalakból állnak, amelyek lényegében matematikai képletek, amelyek meghatározzák az objektumok alakját és megjelenését. Az Illustrator objektumok bármilyen méretre méretezhetők minőségromlás nélkül. Ez hatalmas előny a rasztergrafikákkal szemben, amelyek pixelekből állnak, és nagyításkor elmosódhatnak vagy szaggatottá válhatnak.

3. Canva (a legjobb vektorgrafikák szerkesztéséhez)

via Canva

A Canva fotószerkesztő szoftvert kínál ingyenes AI vektor generátorral. Ezzel online szerkesztheti vektoros grafikus fájljait bármilyen méretben. Emellett éles logókat, ikonokat és illusztrációkat is készíthet tartalmához, és azokat minőségromlás nélkül közvetlenül közzéteheti.

A Canva legjobb funkciói

Húzza át az SVG-t a vászonra a kívánt helyre

A dokumentumok és képek színeit egyetlen kattintással módosíthatja a színszerkesztő eszközökkel.

Személyre szabhatja saját színsémáját a márkájához illeszkedő SVG-khez.

Tisztítsa meg a képeket egy kattintással a mágikus radír segítségével

A Canva korlátai

Az ingyenes verzióban nincsenek egyedi grafikai sablonok.

Canva árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó/felhasználó

Csapatok: 10 USD/hó/felhasználó (minimum 3 felhasználó)

Vállalati: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Mit mondanak a Canva-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Imádom, hogy gyorsan professzionális megjelenésű grafikákat hozhatok létre anélkül, hogy érezni kellene. A sablonok, fotók és testreszabási lehetőségek széles választéka megkönnyíti az egyedi tervek létrehozását mindenhez, amire szükségem van a közösségi médiában, prezentációkban vagy személyes projektekben. Az is nagyszerű, hogy a telefonomon vagy laptopomon is használhatom, így útközben is tervezhetek.

Imádom, hogy gyorsan professzionális megjelenésű grafikákat hozhatok létre anélkül, hogy érezni kellene. A sablonok, fotók és testreszabási lehetőségek széles választéka megkönnyíti az egyedi tervek létrehozását mindenhez, amire szükségem van a közösségi médiában, prezentációkban vagy személyes projektekben. Az is nagyszerű, hogy a telefonomon vagy laptopomon is használhatom, így útközben is tervezhetek.

4. Vectr (A legjobb részletes utasításokkal rendelkező vektorok létrehozásához)

via Vectr

Ha ingyenes AI SVG generátort keres, amellyel a grafikák létrehozása ugyanolyan egyszerű, mint a gépelés, akkor a Vectr az Ön számára ideális eszköz. Hozzáadhatja, amit szeretne és nem szeretne az AI vektoros képéhez, testreszabhatja az SVG fájlt és a vektoros formátumot, majd közvetlenül a platformról letöltheti.

A Vectr legjobb funkciói

Adjon hozzá leírási és negatív utasításokat a tökéletes vektorgrafika létrehozásához.

Használjon 3D-s grafikákat és matricákat, hogy a grafikák még vonzóbbak legyenek.

Távolítsa el a háttérképeket a vektoros generálás tisztább megjelenése érdekében.

PNG raszteres képeket SVG-k és JPG-k vektoros ikonokká alakíthat

A Vectr korlátai

A ingyenes verzióban megjelenő hirdetések zavaróak lehetnek.

Vectr árak

Örökre ingyenes

Pro: 3,99 USD/hó

Prémium: 7,99 USD/hó

Vectr értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Vectr-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleménye szerint:

Egyszerűen használható, és minden alapvető szerkesztési és grafikai eszközzel rendelkezik; sokszor segít, és az egyszerű felületnek köszönhetően könnyen megérthető.

Egyszerűen használható, és minden alapvető szerkesztési és grafikai eszközzel rendelkezik; sokszor segít, és az egyszerű felületnek köszönhetően könnyen megérthető.

🧠 Érdekesség: Az írásos szövegek legkorábbi formái képek vagy piktogramok voltak, amelyeket tárgyak és ötletek ábrázolására használtak. A nevek leírásához a sumérok logogramokat használtak, könnyen rajzolható képeket, amelyek a közölni kívánt szóhoz hasonló hangot ábrázoltak.

5. SVGator (A legjobb vektoros animációk generálásához)

via SVGator

Az emberek az animációkból jobban tanulnak, mint a statikus képekből. Akkor miért korlátozná vektorgrafikáját képekre, amikor az SVGator segítségével animációkat is készíthet? Ez a vektoros generátor lehetővé teszi, hogy hozzáadjon, egyesítsen és mozgassa a vektorkép egyes elemeit, ahogy csak akarja.

Az SVGator legjobb funkciói

Vektoros képek, illusztrációk és logók animálása

Vektoros képeket több formátumban exportálhat, például SVG, Lottie, Dart, videók és GIF formátumban.

Testreszabhatja az egyes kattintások hatását, hogy jobban ellenőrizhesse vektoros képeit és animációit.

Találja meg a megfelelő pozíciót egy egyszerű grafikus vászon segítségével

Az SVGator korlátai

Az AI generátor gyakran lemarad a nehéz vektoros képalkotó komponensek miatt.

SVGator árak

Ingyenes

Pro: 38 USD/hó

SVGator értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók az SVGatorról?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az SVGator animációs építője leegyszerűsítette a start/stop vagy bármely más animáció elindításának folyamatát, amikor a felhasználó az egérrel a képre mutat vagy rákattint. A funkciók meglehetősen kiterjedtek, és nem feltétlenül kell animációs szakembernek lenni ahhoz, hogy ezt az eszközt használni tudjuk. Ez egy webalkalmazás, ezért nagyszerű. Nincs szükség letöltésre.

Az SVGator animációs építője leegyszerűsítette a start/stop vagy bármely más animáció elindításának folyamatát, amikor a felhasználó az egérrel a képre mutat vagy rákattint. A funkciók meglehetősen kiterjedtek, és nem feltétlenül kell animációs szakembernek lenni ahhoz, hogy ezt az eszközt használni tudjuk. Ez egy webalkalmazás, ezért nagyszerű. Nincs szükség letöltésre.

📖 Olvassa el még: A legjobb képjelölő szoftverek

6. Figma AI (A legjobb vektoros grafika tervezéséhez UI, márkaépítés és prezentációkhoz)

via Figma AI

Sürgős projektekhez vektoros grafikákra van szüksége? Használja a Figma AI vektoros generátorát, hogy néhány szóval tökéletes SVG-ket hozzon létre. Ez a vektoros képalkotó eszköz automatizálja a tervezési feladatokat, és közvetlenül a projektmappákban hoz létre grafikákat.

A Figma legjobb funkciói

Adjon hozzá AI szövegpromptokat, és másodpercek alatt generáljon vektorokat!

Raszteres képeket alakítson vektorgrafikává tökéletes SVG formátumban

Dolgozzon együtt tervezőcsapatával digitális táblákon

Hozzáférés 150 ingyenes vektoros illusztrációs csomaghoz a gyors SVG-generáláshoz

A Figma korlátai

Ha nincs tapasztalata az AI-alapú tervezőeszközökkel, akkor kissé túlterhelve érezheti magát.

Figma árak

Starter: Ingyenes

Professzionális: 5 USD/hó a Collab licencért, 15 USD/hó a Dev licencért és 20 USD/hó a Full licencért.

Szervezet: 5 USD/hó a Collab seat, 25 USD/hó a Dev seat és 55 USD/hó a Full seat esetében.

Vállalati: 5 USD/hó a Collab licencért, 35 USD/hó a Dev licencért és 90 USD/hó a Full licencért

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (790+ értékelés)

Mit mondanak a Figma-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

Bár a Figma mögött álló ötlet csodálatos, egyáltalán nem felhasználóbarát. Kezdetben cégünk hónapokig több tucatnyi képzést tartott róla, ami bizonyította, milyen bonyolult ez az új szoftver. Nagyon nehéz használni az alapvető eszközeit, például a képernyőket. De a legnagyobb hátrány a csapatunk számára az volt, hogy nyomon kellett követni a szerkesztett dokumentumok összes különböző verzióját, és meg kellett találni a szerkesztendő elemeket a képernyőn. Sokunk vissza akart térni a bevált Excel és Word dokumentumokhoz, mert azoknál könnyebb volt a dokumentumok verzióinak kezelése és a keresés-megtalálás funkció. Úgy gondolom, hogy a Figma-nak még vannak hibái, bár az ötlet nagyszerű.

Bár a Figma mögött álló ötlet csodálatos, egyáltalán nem felhasználóbarát. Kezdetben cégünk hónapokig több tucatnyi képzést tartott róla, ami bizonyította, milyen bonyolult ez az új szoftver. Nagyon nehéz használni az alapvető eszközeit, például a képernyőket. De a legnagyobb hátrány a csapatunk számára az volt, hogy nyomon kellett követni a szerkesztett dokumentumok összes különböző verzióját, és meg kellett találni a szerkesztendő elemeket a képernyőn. Sokunk vissza akart térni a bevált Excel és Word dokumentumokhoz, mert azoknál könnyebb volt a dokumentumok verzióinak kezelése és a keresés-megtalálás funkció. Úgy gondolom, hogy a Figma-nak még vannak hibái, bár az ötlet nagyszerű.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

7. Inkscape AI kiterjesztésekkel (a legjobb vektoros diagramok készítéséhez)

via Inkscape

Az Inkscape egy ingyenes tervezőeszköz, amely AI-bővítményeket kínál vektoros képek generálásához. Ezeket közvetlenül az Inkscape bővítménykezelőjéből töltheti le, vagy kicsomagolhatja az archív fájlt. Ez egy jó Figma-alternatíva, amely SVG-szektoros terveket, animációkat és még sok mást kínál.

Inkscape AI kiterjesztésekkel – a legjobb funkciók

Színpaletták generálása

Parancssorok létrehozása drag-and-drop segítségével

Körök és sokszögek létrehozása vektoros grafikákhoz

Szerkessze az SVG fájlokat és a vektorformátum attribútumait a diagramkészítő vel

Inkscape AI kiterjesztésekkel – korlátozások

A felület elavult és nehezen kezelhető.

Inkscape AI kiterjesztésekkel árak

Ingyenes

Inkscape AI kiterjesztésekkel – értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak az Inkscape-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

Összességében nagyon jó tapasztalataim voltak az Inkscape-pel. Lehetővé tette számomra a szükséges dokumentumok és SVG-képek létrehozását és szerkesztését.

Összességében nagyon jó tapasztalataim voltak az Inkscape-pel. Lehetővé tette számomra a szükséges dokumentumok és SVG-képek létrehozását és szerkesztését.

🧠 Érdekesség: Az amerikai mérnök, Ivan Sutherland Sketchpadje az egyik első grafikus felhasználói felület. Sutherland doktori disszertációjának projektjeként indult, de végül Turing-díjat nyert vele!

8. Vecta. io (A legjobb logók, ikonok és diagramok készítéséhez)

Szüksége van egy SVG-generátorra, amely kifogástalan pontossággal illeszkedik különböző művészi stílusokhoz? A Vecta. io egy jó szoftver az Ön számára. Ez egy AI technológiával működő online platform, ahová csak be kell töltenie az összes adatát, és a program elvégzi a rajzolást az Ön helyett.

Egyszerűen töltsön fel képeket és rajzokat; ez a vektoros generátor SVG-kké alakítja őket!

A Vecta.io legjobb funkciói

Készíts logókat, ikonokat és egyebeket kis vektoros fájlokban a beépített SVG-minifikálóval.

Visio sablonok és AutoCAD rajzok szerkesztése drag and drop módszerrel

A szöveg kontúrját útvonalakká alakíthatja, így könnyebben méretezhető és jobban hordozható.

Állítsa be az illusztrációk képarányát, pixeljeit és méretét egységek, méretezés és mérési funkciók segítségével.

A Vecta.io korlátai

Ez nem a legjobb eszköz komplex vektorgrafikák létrehozásához és szerkesztéséhez.

Vecta. io árak

Ingyenes (jelenleg béta fázisban)

Vecta. io értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

👀 Tudta? A napi feldolgozott információk több mint 90%-a vizuális receptorokból származik.

9. Vectorizer. ai (A legjobb vektorok alakzatainak egymásra helyezéséhez)

Geometrikus tervekkel dolgozik? Akkor tudja, milyen nehéz azokat általános eszközökkel SVG-kbe illeszteni.

A Vectorizer AI egy gyors SVG-konverter, amely megoldja ezt a problémát. Csak annyit kell tennie, hogy feltölti a képet. 5-10 másodperc alatt tökéletes alakú vektorokká alakítja őket.

Vectorizer. ai legjobb funkciói

Töltse fel vagy húzza át a képet az oldalra

Konvertálja PNG és JPG képeit vektoros formátumokká

Illessze be tökéletesen a komplex geometriai alakzatokat a vektoros grafikájába

Testreszabhatja a görbe típusokat, a rajzolási stílust, a hézagkitöltőket és még sok mást.

Vectorizer. ai korlátai

Nem lehet vektoros képeket létrehozni a semmiből

Vectorizer. ai árak

Webalkalmazás: 9,99 USD/hó

API: 9,99 USD/hó áron

Vectorizer. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb tervezési brief sablonok

10. Boxy SVG (a legjobb alapvető vektorgrafikus tervezéshez)

via Boxy SVG

A Boxy SVG egy egyszerű vektorgrafikus szerkesztő eszköz, amely alapvető tervezési feladatokhoz ideális. Bármely operációs rendszeren vagy eszközön használható vektorgrafikus képek létrehozására.

A Boxy SVG legjobb funkciói

Válasszon beépített szimbólumokat, elemeket és objektumokat, és adja hozzá őket a képéhez!

Az objektum és a háttér színének beállítása

Effektusok, betűtípusok és animációk hozzáadása

Metadatok és képleírások generálása

A Boxy SVG korlátai

Nem férhet hozzá a fejlett AI vektorizációs funkciókhoz, mint például a promptok és az automatikus optimalizálás.

Boxy SVG árak

Standard: 9,99 USD/év

Prémium: 9,99 USD/hó

Boxy SVG értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Tervezési munkák típusai: fedezze fel a kreatív szakmák sokszínű világát

A ClickUp segítségével az SVG-generálás egyszerű és pontos lesz

Az általunk felsorolt AI vektorgeneráló eszközök mindegyike rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal. Ahhoz, hogy minden alkalommal tökéletes vektorokat generáljon, olyan eszközt kell választania, amely segít a tervezésben és egyszerűsíti az SVG-projektkezelést.

Ez az, amit a ClickUp kínál. AI-alapú munkafolyamata és SVG-integrációja egy all-in-one megoldást kínál, amely javítja a skálázható vektorgrafikák létrehozását, kezelését és az azokhoz való együttműködést.

Automatizálhatja tervezési feladatait, vázolhatja a munkafolyamatokat és javíthatja a csapat együttműködését. Készíthet terveket és visszajelzéseket kaphat makettjeiről. Ha Figma-t használ, csatlakoztassa azt a ClickUp-hoz, és kezelje összes tervezési projektjét egy helyről.

Természetesen a ClickUp Brain segítségével összefoglalásokat, fejlesztési javaslatokat és akár tervezési briefeket is készíthet!

Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy hatékonyan és eredményesen készíthessen kiváló minőségű vektoros képeket és grafikákat!