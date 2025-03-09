A 13 legjobb képjelölő szoftver 2025-ben

Tény: az AI-modellje csak annyira jó, mint az adatok, amelyekből tanul. Ez mind a szöveg-, mind a képalkotó algoritmusokra igaz. Tehát ha a képjelölések inkonzisztensek, rosszul címkézettek vagy elavultak, az AI-fejlesztőknek és a nagy léptékű projekteket kezelő adatelemzőknek hatékonytalan munkafolyamatokkal kell megbirkózniuk.
Órák telnek el a címkék kézi javításával, a csapat tagjai különböző szabványokat követnek, és a megjegyzések integrálása a gépi tanulási folyamatokba frusztráló akadályt jelent.
Ha az együttműködési problémák és az adatintegrációs akadályok visszatartják Önt, akkor nincs egyedül. A megfelelő eszközök nem csak címkézik a képeket, hanem szabványosítják, automatizálják és zökkenőmentesen integrálják a megjegyzéseket az AI munkafolyamatokba.
Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legjobb képjelölő eszközöket, hogy csapata kevesebb időt töltsön az adatok javításával, és több időt fordíthasson az AI fejlesztésére.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Mi az a képjelölés?
A képjelölés azt jelenti, hogy a képeket konkrét információkkal látják el, hogy az AI rendszerek felismerjék és megértsék őket. Ez magában foglalja a képekhez metaadatok hozzáadását, például objektumok azonosítását, formák körvonalazását vagy textúrák és színek megjelölését.
Például, amikor okostelefonja kamerája felismeri és fókuszál az arcokra, képjelölést használ. A szoftvert több ezer címkézett képpel tanítják meg az emberi vonások felismerésére, elősegítve ezzel a fotózás, a biztonság és az autonóm vezetés fejlődését.
Íme egy példa a képjelölés működésére. A képeken szereplő egyes objektumok megjelölésével az algoritmus jobban tudja azokat olvasni, és a megfelelő intézkedéseket megtenni.
Mit kell keresni a képjelölő szoftverekben?
A képjelölő szoftver működésének kulcsa nem csak a jobb algoritmusok, hanem annak biztosítása is, hogy mindenki tiszta, egységes adatokat tápláljon be a szoftverbe.
A legjobb annotációs szoftver segít a rendezetlen bemeneti adatokat rendezett adatokká alakítani, ami javítja az AI-tanítást.
Íme néhány funkció, amelyet prioritásként kell kezelnie, ha képjelölő szoftvert keres:
- 🖍️ Jegyzetelési sokoldalúság: Az eszköznek többféle jegyzetelési módszert kell támogatnia, például keretező négyzeteket az objektumok felismeréséhez, sokszögeket a komplex alakzatokhoz és szemantikai szegmentálást a pixel szintű pontossághoz.
- 🤝 Együttműködési eszközök: Keressen olyan képjelölő szoftvert, amely valós idejű csapatmunkát, megosztott munkaterületeket, szerepkörökön alapuló hozzáférést és visszacsatolási ciklusokat tesz lehetővé, hogy javítsa az együttműködést és kiküszöbölje a redundanciát.
- 🧩 Intuitív kialakítás: A letisztult felület csökkenti a tanulási görbét, így a felhasználók a pontosságra és a hatékonyságra koncentrálhatnak.
- 🚀 Skálázhatóság: Az eszköznek nagy volumenű feladatok (több ezer kép/videó annotációja) kezelésére kell képesnek lennie a sebesség vagy a minőség romlása nélkül.
- ⚡AI-vezérelt automatizálás: Keressen olyan funkciókat, mint az automatikus címkézés, a megjegyzés-javaslatok és az adatok kiegészítése, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatokat és javítsa a modell robusztusságát.
- 🔗 Integrációs képességek: Gondoskodjon a meglévő rendszerekkel, például a felhőalapú tárolókkal, a projektmenedzsment eszközökkel és a gépi tanulási keretrendszerekkel való zökkenőmentes kompatibilitásról, hogy a munkafolyamatok zavartalanul működjenek.
A legjobb képjelölő szoftver a képek tökéletes címkézéséhez
Vessünk egy pillantást a legjobb képjelölő szoftverekre, kezdve a házon belüli kedvenccel, a ClickUp-pal.
1. ClickUp (A legjobb feladatkezeléshez, együttműködéshez és visszajelzéskezeléshez)
A nagy adathalmazok kezelése már önmagában is kihívást jelent, és a legtöbb képjelölő eszköz csak tovább növeli a komplexitást, mivel nem rendelkezik valós idejű együttműködési funkciókkal.
A ClickUp zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé azáltal, hogy fejlett képjelölési funkciókat integrál közvetlenül a projekt munkafolyamataiba.
ClickUp Proofing Tool
A ClickUp Proofing Tool segítségével könnyedén annotálhat képeket, PDF-eket és videókat. Lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket fűzzön a képekhez, és azokat a csapattagoknak rendelje hozzá gyors intézkedés céljából. Nincs többé végtelen e-mail-váltás vagy elveszett visszajelzés, csak világos, átfogó visszajelzés, amely előreviszi a projekteket!
Így jelölhet meg képeket a ClickUp alkalmazásban:
- Azonnali megjegyzések hozzáadása és a visszajelzések feladatokká alakítása egyetlen kattintással
- Nyissa meg a fájlt közvetlenül egy feladatban
- Kattintson a „Megjegyzések hozzáadása” gombra, hogy megjelölje a figyelmet igénylő területeket.
A ClickUp a korrektúraszerkesztő eszközön kívül valós idejű együttműködési funkciókkal rendelkező brainstorming felületként is működik.
ClickUp Whiteboards
A ClickUp Whiteboards segítségével szabadon vázolhat, képeket jelölhet meg, ötleteket kapcsolhat össze, szöveget formázhat, jegyzeteket adhat hozzá, és firkálmányokat konvertálhat feladatokká anélkül, hogy megszakítaná a munkát. Hozzászólások hozzáadásával bármilyen ötletet könnyedén cselekvési tétellé alakíthat!
💡Profi tipp a munkafolyamatához:
- Kezdje a táblasablonokkal, hogy feltöltse a képeket a csoportos megbeszéléshez.
- Jelölje meg a legfontosabb elemeket nyilakkal, alakzatokkal és szöveggel!
- Élőben együttműködhet és az ötleteket azonnal feladatokká alakíthatja
- A vizuális annotációkat közvetlenül a ClickUp-ban konvertálhatja feladatokká, így biztosítva a munkafolyamatok folytonosságát.
A ClickUp Whiteboards alkalmazásban AI-képeket is létrehozhat, hogy referenciákat nyújtson és több kontextust osszon meg. Ahelyett, hogy csak leírná az ötletet, a ClickUp Brain segítségével képet hozhat létre, és megjegyzéseket fűzhet hozzá, hogy bemutassa a kapcsolatokat, a lépéseket vagy a betekintést.
ClickUp feladatok
Tömeges képjelölési projektekkel foglalkozik?
A ClickUp Tasks segítségével egyedi munkafolyamatot hozhat létre. Különböző feladat típusokat adhat hozzá, például „határolókeret-megjegyzés” és „szövegcímkézés”, egyedi feladatállapotokat adhat hozzá, feladatprioritási szinteket állíthat be, valamint kapcsolódó és függő feladatokat kapcsolhat össze.
A ClickUp legjobb funkciói
- Rögzítsen és osszon meg videofelvételeket a ClickUp beépített kivágó eszközével, a ClickUp Clips-szel. A Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét, és ugyanazon a szálon belül visszajelzéseket is hagyhat.
- Jegyzeteljen PDF-eket, képeket és videókat közvetlenül a feladatokon belül, anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltania.
- Rögzítsen megjegyzéseket a képek pontos területeire, hogy elkerülje a visszajelzések kétértelműségét.
- Engedélyezze a többfelhasználós jelölést és kommentelést a csapatmunka és az együttműködés javítása érdekében.
- Konvertálja a megjegyzéseket közvetlenül feladatokká, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot és biztosítsa a megvalósítható eredményeket.
- Zökkenőmentesen szinkronizálható a Slack, a Zoom és a Microsoft Office programokkal, így növelve a platformok közötti termelékenységet.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználóknak a rendelkezésre álló funkciók és testreszabási lehetőségek száma miatt nehézséget okoz a szoftver elsajátítása.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja a folyamatokat, célokat stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.
A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja a folyamatokat, célokat stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.
2. Labelbox (A legjobb vektoros képek címkézéséhez)
A Labelbox egy intuitív vektoros címkéző eszköz, amelyet objektumok felismerésére és azonosítására szolgáló AI-modellek képzésére használnak. Segít a pontok annotálásában (képek vagy adatkészletek meghatározott pontjainak címkézésében), a vonalak annotálásában (lineáris struktúrák címkézésében) és a kereteződobozok annotálásában (dobozok használatával az objektumok kiemelésében).
A Labelbox mesterséges intelligenciával működő asszisztense automatikusan hozzáadja a címkéket, így a felülvizsgálók a kimenetek finomítására koncentrálhatnak. További elemeket is hozzáadhat, például szöveget, videókat, képeket és egyedi HTML-widgeteket, hogy több kontextust adjon a címkékhez. Ez támogatja a hatékony vizuális kommunikációt és növeli az annotálás hatékonyságát.
A Labelbox legjobb funkciói
- Átfogó adatelemző eszközökkel hatékonyan elemezheti és módosíthatja az adatkészleteket.
- Biztosítsa a pontosságot intelligens rajzeszközökkel, gyorsbillentyűkkel és nagyítási/eltolási funkciókkal.
- Keresés képadatokban annotációs és metaadat-szűrők segítségével
- Használja a több annotátoros munkafolyamatokat és a felülvizsgálati funkciókat a pontosság és az adatok konzisztenciájának biztosítása érdekében.
A Labelbox korlátai
- Méretkorlátozások miatt nem alkalmas nagy képek annotálására.
- Az emberi annotációkban előforduló variabilitás lehetősége, amely további minőség-ellenőrzéseket tehet szükségessé
A Labelbox árai
- Ingyenes: 500 Labelbox egység (LBU) havonta
- Kezdő csomag: 0,10 USD/LBU
- Vállalati: Egyedi árazás
Labelbox értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Labelboxról a valódi felhasználók?
Tetszenek az annotációs eszköz gyorsbillentyűi. Nagyon ergonómikusak, és a mechanizmusok a gyakorló szakemberek számára lettek kialakítva. A Python API lehetővé teszi minden fejlesztő számára, hogy a labelboxot integrálja a folyamatába. Nem tetszik, hogy nem tud igazán kezelni a többcsatornás képeket, amelyek a normál számítógépes látás során ritkán fordulnak elő, de a tudományos képalkotásban mindenütt jelen vannak.
Tetszenek az annotációs eszköz gyorsbillentyűi. Nagyon ergonómikusak, és a mechanizmusok a gyakorló szakemberek számára lettek kialakítva. A Python API lehetővé teszi minden fejlesztő számára, hogy a labelboxot integrálja a folyamatába. Nem tetszik, hogy nem tud igazán kezelni a többcsatornás képeket, amelyek a normál számítógépes látás során ritkán fordulnak elő, de a tudományos képalkotásban mindenütt jelen vannak.
🧠 Tudta? Az AI képjelölés akár 70%-kal csökkenti a kézi munkát, felgyorsítja a projekteket, növeli a termelékenységet és javítja az adatok minőségét.
3. SuperAnnotate (A legjobb a nagy pontosságú és összetett képjelöléshez)
A SuperAnnotate egy fejlett képjelölő szoftver, amely minden képfájltípussal kompatibilis, beleértve a JPG, JPEG és PNG formátumokat is. Objektumfelismerő funkciója segít az objektumok megkeresésében, azonosításában és keretezésében.
A Magic Select eszközzel a képet különböző szegmensekre oszthatja és az objektumokat körvonalazhatja a gyorsabb annotálás érdekében. Ezenkívül a fejlett annotációs munkafolyamatok segítségével a folyamatokat az adott projekt igényeihez igazíthatja. Ez növeli a hatékonyságot és biztosítja a komplex számítógépes látásfeladatokhoz szükséges magas színvonalú annotációkat.
A SuperAnnotate legjobb funkciói
- Az OCR segítségével azonnal kivonhatja és feldolgozhatja a képekből a szöveget.
- Egyetlen kattintással jelölje meg a több képen szereplő hasonló objektumokat
- Intuitív rajzolási élmény segítségével gyorsabban hozhat létre ívelt sokszögeket
- Könnyedén módosítsa a sokszögeket pontok hozzáadásával vagy eltávolításával
- Rajzoljon megosztott élekkel rendelkező sokszögeket a pontos többobjektumos annotációkhoz.
A SuperAnnotate korlátai
- Egyes komplex szegmentálásokhoz továbbra is manuális munkára lehet szükség.
- A felületen hiányozhatnak olyan fejlett funkciók, mint a teljes képernyős megtekintés és az élhez igazítás.
A SuperAnnotate árai
- Örökre ingyenes
- Előny: Egyedi árazás
- Vállalatok: Egyedi árazás
SuperAnnotate értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (több mint 140 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Labelboxról a valódi felhasználók?
A SuperAnnotate nagyon felhasználóbarát felülettel és átfogó projektmenedzsment logikával rendelkezik. Könnyű volt integrálni csapatunkat a munkafolyamatokba. A támogató csapat mindig gyorsan reagált kérdéseinkre, és bármikor rendelkezésre állt, ha bármilyen segítségre volt szükségünk.
A SuperAnnotate nagyon felhasználóbarát felülettel és átfogó projektmenedzsment logikával rendelkezik. Könnyű volt integrálni csapatunkat a munkafolyamatokba. A támogató csapat mindig gyorsan reagált kérdéseinkre, és bármikor rendelkezésre állt, ha bármilyen segítségre volt szükségünk.
✨Érdekesség: Tigran és Vahan Petrosyan testvérek abbahagyták a számítástechnika doktori programját, hogy megalkossák a SuperAnnotate-et, és így a képadatok annotálásának kihívásainak megoldása iránti szenvedélyüket egy hatékony mesterséges intelligencia platformmá alakították a számítógépes látás területén.
4. V7 (A legjobb a képek és videók nagy léptékű automatizált annotálásához)
A V7 Darwin számos annotációs eszközt kínál az AI-támogatott címkézéshez és komplex annotációs feladatok elvégzéséhez. Szemantikus pixelmaszkokat hozhat létre, ezzel időt takarítva meg, amelyet az egyes pixelek külön-külön történő osztályozására fordítana. Ráadásul a V7 segítségével egyetlen kattintással szegmentálhatja az szabálytalan alakzatokat.
Együttműködési eszközei és intuitív felülete egyszerűsíti a munkafolyamatokat, biztosítva a csapatok közötti konzisztens annotációkat. A V7 segít az AI-fejlesztőknek és az adatelemzőknek gyorsabban javítani a modellek pontosságát, miközben csökkenti a kézi munkát a nagyszabású számítógépes látásprojektekben.
A V7 legjobb funkciói
- Készítsen kiváló minőségű AI-tanító készleteket gyors és pontos címkézéssel
- Kezelje a megjegyzéseket több formátumban, beleértve a képeket, videókat, PDF-eket és orvosi képeket.
- Testreszabhatja a kommentárkészítési irányelveket, hogy azok megfeleljenek a konkrét projekt igényeinek.
- Integrálja a külső gépi tanulási modelleket a jegyzetelés pontosságának javítása érdekében.
- Hasonló objektumok automatikus annotálása az ismétlődő annotálási feladatok felgyorsítása érdekében
A V7 korlátai
- Az automatizált annotációk gyakran manuális ellenőrzést igényelnek a pontosság biztosítása érdekében.
- A teljesítmény nagymértékben függ a képadatok kezdeti minőségétől
A V7 árai
- Starter és Enterprise: Egyedi árazás
- Bemutató elérhető: Egyedi árazás
V7 értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (50+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a V7-ről a valós felhasználók?
Az egyik legjobb tulajdonsága ennek az eszköznek a felhasználóbarát adatjelölési funkciója. Az automatikus jelölési funkcióknak köszönhetően könnyedén címkézhettem az adatkészletemet, még a legbonyolultabb objektumok esetében is. Az eszköz még a sokszög alakzatok jelölését is lehetővé teszi, ami számomra óriási segítség volt. Több exportálási lehetőséget szeretnék az adatkészletemhez, hogy az a formátumok széles skáláját támogassa.
Az egyik legjobb tulajdonsága ennek az eszköznek a felhasználóbarát adatjelölési funkciója. Az automatikus jelölési funkcióknak köszönhetően könnyedén címkézhettem az adatkészletemet, még a legbonyolultabb objektumok esetében is. Az eszköz még a sokszög alakzatok jelölését is lehetővé teszi, ami számomra óriási segítség volt. Több exportálási lehetőséget szeretnék az adatkészletemhez, hogy az a formátumok széles skáláját támogassa.
5. CVAT (A legjobb komplex objektumok címkézéséhez gépi tanulási projektekben)
A CVAT egy hatékony, nyílt forráskódú annotációs platform fejlesztők számára, akik jól ismerik a gépi tanulási eszközöket. Támogatja a különböző annotációs típusokat, beleértve a sokszögeket, poligonokat, 3D-s kocka alakú testeket és vázakat, így sokféle projekthez alkalmazható.
Az automatikus annotálás és interpoláció felgyorsítja a munkafolyamatokat, különösen a videóobjektumok nyomon követése terén. A CVAT emellett egyszerűsíti az együttműködést a feladatkiosztással, a felhasználói szerepkörökkel és a haladás nyomon követésével, míg aktív közössége értékes erőforrásokat és támogatást kínál.
A CVAT legjobb funkciói
- Tegye lehetővé a kollaboratív annotációt több felhasználó egyidejű hozzáférésével
- Zökkenőmentesen integrálható a TensorFlow, a PyTorch és más gépi tanulási keretrendszerekkel.
- Többféle exportformátum támogatása különböző ML keretrendszerekhez
- Biztosítsa a jegyzetek pontosságát felülvizsgálatokkal, minőség-ellenőrzésekkel és egyedi érvényesítési szabályokkal.
A CVAT korlátai
- A rétegek kezelése kihívást jelenthet az egymást átfedő objektumok esetén.
- PDF fájlokat konvertálás nélkül nem lehet közvetlenül annotálni.
CVAT árak
- Örökre ingyenes
- Csapat/Egyéni tervezet: 32 USD/hó felhasználónként
- Vállalati csomag: Egyedi árazás
- Helyi telepítésű változat: Egyedi árazás
CVAT értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
6. LabelMe (A legjobb a számítógépes látás területén a sokszög alapú objektumok címkézéséhez)
A LabelMe egy nyílt forráskódú számítógépes képfeldolgozó képjelölő eszköz, amely a sokszög alapú képszegmentálásra specializálódott. AI-modelljei segítségével szöveges utasításokkal vagy egyszerű kattintásokkal jelölhet képeket, ami rengeteg időt és energiát takarít meg.
A LabelMe könnyű kezelhető felülete még azok számára is könnyen hozzáférhető, akik minimális technikai ismeretekkel rendelkeznek, így AI-modellek képzésére vagy grafikai tervezési munkafolyamatok fejlesztésére is használható. A legjobb az, hogy a LabelMe offline annotációs alkalmazást is kínál a jobb biztonság és a gyors hozzáférés érdekében.
A LabelMe legjobb funkciói
- Rajzoljon sokszögeket, téglalapokat, köröket, vonalakat és pontokat a tárgyak pontos körvonalazásához.
- Támogatja a Pascal-VOC és COCO népszerű formátumokban történő annotációk exportálását.
- Hatékony kötegelt feldolgozás kiterjedt adatkészletek annotálásához
A LabelMe korlátai
- Nem támogatja a csapatok számára a valós idejű közös annotációt.
- Hiányoznak a fejlettebb annotációs lehetőségek, mint például a kulcspontok jelölése.
LabelMe árak
- Örökre ingyenes
- Starter: 19 USD (egyszeri fizetés)
- Pro: 49 dollár (egyszeri fizetés)
LabelMe értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
7. Hive AI (A legjobb nagy pontosságú, ember által végzett képjelöléshez nagy méretben)
A Hive AI magas színvonalú, ember által végzett annotációs szolgáltatásokat kínál, biztosítva a pontosságot és a biztonságot az árnyalt ítélőképességet igénylő AI-projektekben. Képzett annotátorok globális hálózatát veszi igénybe a komplex feladatok kezeléséhez, miközben szigorú adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz az érzékeny információk védelme érdekében.
Testreszabható munkafolyamatokkal, minőség-ellenőrzéssel és dedikált projektmenedzserekkel a Hive AI alkalmazkodik az egyes projektek igényeihez, így megbízható választás azoknak a szervezeteknek, amelyek nagyszabású, nagy kockázatú AI- és gépi tanulási projekteket kezelnek.
A Hive AI legjobb funkciói
- Minimalizálja a kézi beviteleket az intelligens interpolációval a videó annotációkhoz
- Optimalizálja a modellképzés hatékonyságát az aktív tanulás integrációjával
- Biztosítsa a jegyzetek pontosságát konszenzuson alapuló minőség-ellenőrzéssel
- Gyorsítsa fel az ismétlődő feladatokat testreszabható gyorsbillentyűkkel és makrókkal
A Hive AI korlátai
- A képek értelmezésének szubjektivitása és kétértelműsége következetlenségekhez vezethet.
- A megjegyzésekben rejlő potenciális elfogultsági kockázatok, ha nem kezelik őket megfelelően
A Hive AI árai
- Fizessen csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokért
Hive AI értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
✨ Érdekesség: A Hive AI több mint 700 000 emberi annotátor globális hálózatát használja, így a világ egyik legnagyobb crowdsourcing adatannotációs eszköze.
8. VoTT (A legjobb objektumfelismerési képzéshez)
A VoTT (Visual Object Tracking Tool) egy videó annotációs eszköz intuitív felülettel és AI-kompatibilis címkéző eszközökkel. Támogatja az objektumkövetést, a cselekvésfelismerést és az eseményfelismerést, így a komplex videószekvenciák képeinek annotálása egyszerűbbé válik.
A VoTT objektumfelismerő modelljei a határolókeretek létrehozásával, sokszögek rajzolásával és egyedi objektumosztályok létrehozásával is egyszerűsítik az adatkészletek előkészítését. Integrálhatja gépi tanulási keretrendszerekkel, hogy biztosítsa a modellek hatékony képzését és bevezetését.
A VoTT legjobb funkciói
- Optimalizálja a képjelölést az objektumok nyomon követése és a cselekvések elemzése érdekében a szekvenciákban.
- Jegyzeteljen képeket és videókat több formátum támogatásával
- Biztosítsa az export kompatibilitást olyan főbb keretrendszerekkel, mint a TensorFlow és a PyTorch.
- Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft eszközökkel a jobb munkafolyamat-kompatibilitás érdekében.
A VoTT korlátai
- Nagy adatállományok esetén teljesítményproblémák léphetnek fel.
- A VoTT egyedi címkézési opciói nem túl rugalmasak.
VoTT árak
- Ingyenes
VoTT értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne?
A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!
9. Playment (A legjobb kiváló minőségű 3D-s és LiDAR-adatok annotálásához)
A TELUS International részévé vált Playment komplex adattípusok, például 3D pontfelhők, fényérzékelés és távolságmérés (LiDAR) és érzékelőadatok annotálására specializálódott, amelyek autonóm járművekben, robotikában és más területeken használt AI/ML alkalmazásokhoz szükségesek.
A Playment teljes körű adatgyűjtési, beszerzési, előkészítési és annotációs szolgáltatásokat kínál. Ezenkívül testreszabott megoldásokat nyújt az autóipar, az egészségügy és a kiskereskedelem számára. Szakértelmének köszönhetően kiváló választás nagyszabású, nagy pontosságú annotációs projektekhez.
A Playment legjobb funkciói
- Többdimenziós annotációt tesz lehetővé 2D-s és 3D-s képeken, beleértve a LiDAR-adatokat is.
- Vegye fel a minőség-ellenőrzési funkciókat, hogy az annotációs folyamat során megőrizze az adatok integritását.
- Kezelje a nagy mennyiségű adatot skálázható annotációs munkafolyamatokkal
- Professzionális szolgáltatásokat nyújtunk tapasztalt annotátorok bevonásával komplex feladatokhoz.
A lejátszás korlátai
- A minőségi következetesség kihívást jelenthet a kiszervezett annotációs csapatok esetében.
- A jelölési folyamatok testreszabási lehetőségei korlátozottak lehetnek.
A Playment árai
- Egyedi árazás
Playment értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
🧠 Tudta? A LiDAR piac 2034-re eléri a 8,63 milliárd dollárt, éves szinten 18%-kal növekszik. Ez a növekedés elősegíti a mesterséges intelligencia fejlesztők számára készült fejlett eszközök fejlődését, és olyan alkalmazások fejlesztését, mint az önvezető járművek és a robotika, amelyek gazdagabb, pontosabb adatokkal rendelkeznek az intelligens modellekhez.
10. Scale AI (A legjobb AI-támogatott komplex adatjelöléshez)
A Scale AI túllép a hagyományos képcímkézésen, és AI-alapú előcímkézést, aktív tanulást és minőség-ellenőrzést kínál a pontos, konzisztens annotációk biztosítása érdekében. Adatkezelési szolgáltatásokat nyújt, beleértve a tisztítást, szűrést és kiegészítést, hogy javítsa az adatkészletek minőségét és sokszínűségét.
A Scale AI szakértői annotátorokból és adatelemzőkből álló nagy csapatával hatékonyan kezeli a nagyszabású AI/ML projekteket, és kiváló minőségű, képzésre kész adatokat szállít autonóm rendszerek, egészségügyi és vállalati AI fejlesztési alkalmazások számára.
A Scale AI legjobb funkciói
- Zökkenőmentes integráció a vezető AI/ML platformokkal a zökkenőmentes munkafolyamat-kezelés érdekében
- Kövesse nyomon az adatkészlet változásait a verziókezelés segítségével, és könnyedén térjen vissza a korábbi verziókhoz.
- Hatékonyan skálázható nagy adatmennyiségek esetén, robusztus munkafolyamatokkal
- Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet a feladatkiosztáshoz és a haladás nyomon követéséhez szükséges fejlett eszközökkel.
Az AI korlátainak leküzdése
- A komplex funkciók miatt az új felhasználóknak nehéz a tanulási görbe
- A kis projektek esetében a testreszabott árazás miatt potenciálisan magas költségek merülhetnek fel.
Scale AI árak
- Egyedi árazás
Skálázza az AI értékeléseket és véleményeket
- Nincs elég értékelés
11. LabelImg (A legjobb gyors és egyszerű objektumfelismerési annotációhoz)
A LabelImg egy nyílt forráskódú, grafikus képjelölő eszköz, amelyet objektumfelismerési feladatokhoz gyors és hatékony keretdobozok létrehozására fejlesztettek ki. Minimális függőségei miatt az operációs rendszerek között zökkenőmentesen telepíthető, míg felhasználóbarát felülete biztosítja a kezdők számára is a hozzáférhetőséget.
A LabelImg egy aktívan karbantartott nyílt forráskódú projekt, amely a közösség által vezérelt fejlesztések révén folyamatosan fejlődik, így megbízható választás kis léptékű AI-projektek számára.
A LabelImg legjobb funkciói
- Egyszerűsítse az annotációt intuitív grafikus felülettel
- Könnyen létrehozható keretező négyzetek az objektumok felismeréséhez
- Annotációk exportálása PASCAL VOC XML formátumban
- Testreszabhatja és bővítheti a funkcionalitást az open source elérhetőségének köszönhetően.
A LabelImg korlátai
- Csak kereteződoboz-megjegyzéseket támogat, ami korlátozza a használatát összetettebb feladatok esetén.
- Alapvető felületet biztosít, amelynek hiányozhat a részletesebb projektekhez szükséges mélység.
LabelImg árak
- Ingyenes
LabelImg értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
💡Profi tipp: Növelje munkafolyamatának hatékonyságát a LabelImg Python szkriptekkel történő testreszabásával, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat és integrálja azokat meglévő eszközeibe.
12. RectLabel (A legjobb fejlett alakzat- és kulcspont-jelöléshez)
A RectLabel nagy pontosságú képjelölésre specializálódott, és olyan eszközöket kínál, mint a sokszögek, a Bézier-görbék és a kulcspontok, amelyekkel komplex vizuális adatok kezelhetők. Szakértői szintű pontosságra szoruló AI-csapatok számára készült, és bonyolult képeket képzési célra alkalmas adatkészletekké alakít.
A RectLabel olyan funkciókkal biztosít niche pontosságot, mint a Core ML automatizálás, az egy kattintással végrehajtható YOLO/COCO exportálás és a testreszabható gyorsbillentyűk, amelyek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a jelölést.
A RectLabel legjobb funkciói
- A görbe objektumokat precízen annotálhatja köbös Bézier-görbékkel a részletes szegmentáláshoz.
- Hozzon létre sima, pontos kontúrokat komplex alakzatokhoz spline-ok segítségével.
- Jelölje meg a pózbecslés, az arcfelismerés és a cselekvésfelismerés szempontjából fontos pontokat.
- Konvertálja a videókat képkeretekké, és bővítse a képeket a képzési adatkészletek javítása érdekében.
A RectLabel korlátai
- Korlátozott számú fejlett automatizálási eszközt kínál az AI-támogatott címkézéshez.
- Nagy vagy összetett adathalmazok kezelése esetén lassulás tapasztalható.
RectLabel árak
- Ingyenes verzió
- RectLabel Pro: 19,99 USD
RectLabel értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
13. Dataloop (A legjobb AI-támogatott annotáláshoz nagy projektekben)
A Dataloop a képjelölést egy teljes ML-platformmal kombinálja, így az adatelemzéstől a modell telepítéséig minden folyamatot racionalizál. AI-támogatott eszközei felgyorsítják a jelölést azáltal, hogy elsősorban a nagy értékű képekre koncentrálnak, miközben olyan fejlett funkciókat is támogatnak, mint az objektumfelismerés és a szegmentálás.
Ez különösen hatékonnyá teszi azokat a csapatokat, amelyek nagy méretű képadatbázisokat kezelnek, és amelyeknek mind hatékonyságra, mind pontosságra szükségük van.
A Dataloop legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az adatkészlet változásait a verziókezelés segítségével, és könnyedén térjen vissza a korábbi verziókhoz.
- Zökkenőmentesen integrálható a CI/CD és a modell telepítéséhez szükséges MLOps eszközökkel.
- Javítsa az együttműködést a felhasználói szerepkörök, a feladatkiosztás és a haladás nyomon követése segítségével.
- Biztosítsa az adatok pontosságát átfogó minőség-ellenőrző eszközökkel
A Dataloop korlátai
- Az API korlátozott lehet a fejlett, ember által vezérelt annotációs integrációk esetében.
- A folyamatokkal kapcsolatos problémákról szóló értesítések késhetnek, ami befolyásolhatja a munkafolyamatok hatékonyságát.
A Dataloop árai
- Egyedi árazás
Dataloop értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (90 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
A vizuális visszajelzések egyszerűsítése a ClickUp segítségével
Az összes fenti ingyenes képjelölő eszköz segít automatizálni a címkézést, és támogatja a mesterséges intelligencia adatkészletek képzéséhez szükséges különböző formátumokat és technikákat. A legfontosabb azonban az, hogy olyan szoftvert válasszon, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek.
Például, ha a sebesség a legfontosabb Önnek, a V7 gyors annotációt kínál, míg a LabelMe ideális a pontos, sokszög alapú objektumok címkézéséhez.
A képjelölés azonban az AI-képzésen túl is hasznos, mivel javíthatja a szoftverfejlesztési munkafolyamatokat is. Ez az a terület, ahol a ClickUp kiemelkedik a legjobb adatjelölő eszközként.
A korrektúrával és képjelöléssel kapcsolatos funkcióknak köszönhetően a csapatok egy helyen adhatnak egyértelmű vizuális visszajelzéseket a képekről és videókról, rendelhetnek hozzá feladatokat és nyomon követhetik a változásokat. Ez csökkenti a felesleges oda-vissza levelezést, így a képjelölési folyamat hatékonyabbá válik.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy zökkenőmentes vizuális visszajelzéseket kapjon!