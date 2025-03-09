A 13 legjobb képjelölő szoftver 2025-ben

Tény: az AI-modellje csak annyira jó, mint az adatok, amelyekből tanul. Ez mind a szöveg-, mind a képalkotó algoritmusokra igaz. Tehát ha a képjelölések inkonzisztensek, rosszul címkézettek vagy elavultak, az AI-fejlesztőknek és a nagy léptékű projekteket kezelő adatelemzőknek hatékonytalan munkafolyamatokkal kell megbirkózniuk.

Órák telnek el a címkék kézi javításával, a csapat tagjai különböző szabványokat követnek, és a megjegyzések integrálása a gépi tanulási folyamatokba frusztráló akadályt jelent.

Ha az együttműködési problémák és az adatintegrációs akadályok visszatartják Önt, akkor nincs egyedül. A megfelelő eszközök nem csak címkézik a képeket, hanem szabványosítják, automatizálják és zökkenőmentesen integrálják a megjegyzéseket az AI munkafolyamatokba.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legjobb képjelölő eszközöket, hogy csapata kevesebb időt töltsön az adatok javításával, és több időt fordíthasson az AI fejlesztésére.

Mi az a képjelölés?

A képjelölés azt jelenti, hogy a képeket konkrét információkkal látják el, hogy az AI rendszerek felismerjék és megértsék őket. Ez magában foglalja a képekhez metaadatok hozzáadását, például objektumok azonosítását, formák körvonalazását vagy textúrák és színek megjelölését.

Például, amikor okostelefonja kamerája felismeri és fókuszál az arcokra, képjelölést használ. A szoftvert több ezer címkézett képpel tanítják meg az emberi vonások felismerésére, elősegítve ezzel a fotózás, a biztonság és az autonóm vezetés fejlődését.

Íme egy példa a képjelölés működésére. A képeken szereplő egyes objektumok megjelölésével az algoritmus jobban tudja azokat olvasni, és a megfelelő intézkedéseket megtenni.

via LeewayHertz

Mit kell keresni a képjelölő szoftverekben?

A képjelölő szoftver működésének kulcsa nem csak a jobb algoritmusok, hanem annak biztosítása is, hogy mindenki tiszta, egységes adatokat tápláljon be a szoftverbe.

A legjobb annotációs szoftver segít a rendezetlen bemeneti adatokat rendezett adatokká alakítani, ami javítja az AI-tanítást.

Íme néhány funkció, amelyet prioritásként kell kezelnie, ha képjelölő szoftvert keres:

🖍️ Jegyzetelési sokoldalúság: Az eszköznek többféle jegyzetelési módszert kell támogatnia, például keretező négyzeteket az objektumok felismeréséhez, sokszögeket a komplex alakzatokhoz és szemantikai szegmentálást a pixel szintű pontossághoz.

Együttműködési eszközök: Keressen olyan képjelölő szoftvert, amely valós idejű csapatmunkát, megosztott munkaterületeket, szerepkörökön alapuló hozzáférést és visszacsatolási ciklusokat tesz lehetővé, hogy Keressen olyan képjelölő szoftvert, amely valós idejű csapatmunkát, megosztott munkaterületeket, szerepkörökön alapuló hozzáférést és visszacsatolási ciklusokat tesz lehetővé, hogy javítsa az együttműködést és kiküszöbölje a redundanciát.

🧩 Intuitív kialakítás: A letisztult felület csökkenti a tanulási görbét, így a felhasználók a pontosságra és a hatékonyságra koncentrálhatnak.

🚀 Skálázhatóság: Az eszköznek nagy volumenű feladatok (több ezer kép/videó annotációja) kezelésére kell képesnek lennie a sebesség vagy a minőség romlása nélkül.

⚡AI-vezérelt automatizálás: Keressen olyan funkciókat, mint az automatikus címkézés, a megjegyzés-javaslatok és az adatok kiegészítése, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatokat és javítsa a modell robusztusságát.

🔗 Integrációs képességek: Gondoskodjon a meglévő rendszerekkel, például a felhőalapú tárolókkal, a projektmenedzsment eszközökkel és a gépi tanulási keretrendszerekkel való zökkenőmentes kompatibilitásról, hogy a munkafolyamatok zavartalanul működjenek.

A legjobb képjelölő szoftver a képek tökéletes címkézéséhez

Vessünk egy pillantást a legjobb képjelölő szoftverekre, kezdve a házon belüli kedvenccel, a ClickUp-pal.

1. ClickUp (A legjobb feladatkezeléshez, együttműködéshez és visszajelzéskezeléshez)

A nagy adathalmazok kezelése már önmagában is kihívást jelent, és a legtöbb képjelölő eszköz csak tovább növeli a komplexitást, mivel nem rendelkezik valós idejű együttműködési funkciókkal.

A ClickUp zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé azáltal, hogy fejlett képjelölési funkciókat integrál közvetlenül a projekt munkafolyamataiba.

ClickUp Proofing Tool

A ClickUp Proofing Tool segítségével könnyedén annotálhat képeket, PDF-eket és videókat. Lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket fűzzön a képekhez, és azokat a csapattagoknak rendelje hozzá gyors intézkedés céljából. Nincs többé végtelen e-mail-váltás vagy elveszett visszajelzés, csak világos, átfogó visszajelzés, amely előreviszi a projekteket!

Hozzászólások hozzáadása képekhez a ClickUp Proofing funkciójával

Így jelölhet meg képeket a ClickUp alkalmazásban: Azonnali megjegyzések hozzáadása és a visszajelzések feladatokká alakítása egyetlen kattintással

Nyissa meg a fájlt közvetlenül egy feladatban

Kattintson a „Megjegyzések hozzáadása” gombra, hogy megjelölje a figyelmet igénylő területeket.

Képhez fűzött megjegyzéseket rendelhet a csapattagokhoz a gyors intézkedés érdekében

A ClickUp a korrektúraszerkesztő eszközön kívül valós idejű együttműködési funkciókkal rendelkező brainstorming felületként is működik.

ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboards segítségével szabadon vázolhat, képeket jelölhet meg, ötleteket kapcsolhat össze, szöveget formázhat, jegyzeteket adhat hozzá, és firkálmányokat konvertálhat feladatokká anélkül, hogy megszakítaná a munkát. Hozzászólások hozzáadásával bármilyen ötletet könnyedén cselekvési tétellé alakíthat!

💡Profi tipp a munkafolyamatához: Kezdje a táblasablonokkal , hogy feltöltse a képeket a csoportos megbeszéléshez.

Jelölje meg a legfontosabb elemeket nyilakkal, alakzatokkal és szöveggel!

Élőben együttműködhet és az ötleteket azonnal feladatokká alakíthatja

A vizuális annotációkat közvetlenül a ClickUp-ban konvertálhatja feladatokká, így biztosítva a munkafolyamatok folytonosságát.

A ClickUp Whiteboards alkalmazásban AI-képeket is létrehozhat, hogy referenciákat nyújtson és több kontextust osszon meg. Ahelyett, hogy csak leírná az ötletet, a ClickUp Brain segítségével képet hozhat létre, és megjegyzéseket fűzhet hozzá, hogy bemutassa a kapcsolatokat, a lépéseket vagy a betekintést.

AI-képek létrehozása a ClickUp Whiteboards alkalmazásban referenciaként a ClickUp Brain használatával

ClickUp feladatok

Tömeges képjelölési projektekkel foglalkozik?

A ClickUp Tasks segítségével feladatok hozzárendelésével és határidők megadásával javíthatja projektjei végrehajtását.

A ClickUp Tasks segítségével egyedi munkafolyamatot hozhat létre. Különböző feladat típusokat adhat hozzá, például „határolókeret-megjegyzés” és „szövegcímkézés”, egyedi feladatállapotokat adhat hozzá, feladatprioritási szinteket állíthat be, valamint kapcsolódó és függő feladatokat kapcsolhat össze.

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítsen és osszon meg videofelvételeket a ClickUp beépített kivágó eszközével a ClickUp Clips-szel . A Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét, és ugyanazon a szálon belül visszajelzéseket is hagyhat.

Jegyzeteljen PDF-eket , képeket és videókat közvetlenül a feladatokon belül, anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltania.

Rögzítsen megjegyzéseket a képek pontos területeire, hogy elkerülje a visszajelzések kétértelműségét.

Engedélyezze a többfelhasználós jelölést és kommentelést a csapatmunka és az együttműködés javítása érdekében.

Konvertálja a megjegyzéseket közvetlenül feladatokká, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot és biztosítsa a megvalósítható eredményeket.

Zökkenőmentesen szinkronizálható a Slack, a Zoom és a Microsoft Office programokkal, így növelve a platformok közötti termelékenységet.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak a rendelkezésre álló funkciók és testreszabási lehetőségek száma miatt nehézséget okoz a szoftver elsajátítása.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja a folyamatokat, célokat stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.

A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja a folyamatokat, célokat stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.

2. Labelbox (A legjobb vektoros képek címkézéséhez)

via Labelbox

A Labelbox egy intuitív vektoros címkéző eszköz, amelyet objektumok felismerésére és azonosítására szolgáló AI-modellek képzésére használnak. Segít a pontok annotálásában (képek vagy adatkészletek meghatározott pontjainak címkézésében), a vonalak annotálásában (lineáris struktúrák címkézésében) és a kereteződobozok annotálásában (dobozok használatával az objektumok kiemelésében).

A Labelbox mesterséges intelligenciával működő asszisztense automatikusan hozzáadja a címkéket, így a felülvizsgálók a kimenetek finomítására koncentrálhatnak. További elemeket is hozzáadhat, például szöveget, videókat, képeket és egyedi HTML-widgeteket, hogy több kontextust adjon a címkékhez. Ez támogatja a hatékony vizuális kommunikációt és növeli az annotálás hatékonyságát.

A Labelbox legjobb funkciói

Átfogó adatelemző eszközökkel hatékonyan elemezheti és módosíthatja az adatkészleteket.

Biztosítsa a pontosságot intelligens rajzeszközökkel, gyorsbillentyűkkel és nagyítási/eltolási funkciókkal.

Keresés képadatokban annotációs és metaadat-szűrők segítségével

Használja a több annotátoros munkafolyamatokat és a felülvizsgálati funkciókat a pontosság és az adatok konzisztenciájának biztosítása érdekében.

A Labelbox korlátai

Méretkorlátozások miatt nem alkalmas nagy képek annotálására.

Az emberi annotációkban előforduló variabilitás lehetősége, amely további minőség-ellenőrzéseket tehet szükségessé

A Labelbox árai

Ingyenes: 500 Labelbox egység (LBU) havonta

Kezdő csomag: 0,10 USD/LBU

Vállalati: Egyedi árazás

Labelbox értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Labelboxról a valódi felhasználók?

Tetszenek az annotációs eszköz gyorsbillentyűi. Nagyon ergonómikusak, és a mechanizmusok a gyakorló szakemberek számára lettek kialakítva. A Python API lehetővé teszi minden fejlesztő számára, hogy a labelboxot integrálja a folyamatába. Nem tetszik, hogy nem tud igazán kezelni a többcsatornás képeket, amelyek a normál számítógépes látás során ritkán fordulnak elő, de a tudományos képalkotásban mindenütt jelen vannak.

Tetszenek az annotációs eszköz gyorsbillentyűi. Nagyon ergonómikusak, és a mechanizmusok a gyakorló szakemberek számára lettek kialakítva. A Python API lehetővé teszi minden fejlesztő számára, hogy a labelboxot integrálja a folyamatába. Nem tetszik, hogy nem tud igazán kezelni a többcsatornás képeket, amelyek a normál számítógépes látás során ritkán fordulnak elő, de a tudományos képalkotásban mindenütt jelen vannak.

🧠 Tudta? Az AI képjelölés akár 70%-kal csökkenti a kézi munkát, felgyorsítja a projekteket, növeli a termelékenységet és javítja az adatok minőségét.

3. SuperAnnotate (A legjobb a nagy pontosságú és összetett képjelöléshez)

via SuperAnnotate

A SuperAnnotate egy fejlett képjelölő szoftver, amely minden képfájltípussal kompatibilis, beleértve a JPG, JPEG és PNG formátumokat is. Objektumfelismerő funkciója segít az objektumok megkeresésében, azonosításában és keretezésében.

A Magic Select eszközzel a képet különböző szegmensekre oszthatja és az objektumokat körvonalazhatja a gyorsabb annotálás érdekében. Ezenkívül a fejlett annotációs munkafolyamatok segítségével a folyamatokat az adott projekt igényeihez igazíthatja. Ez növeli a hatékonyságot és biztosítja a komplex számítógépes látásfeladatokhoz szükséges magas színvonalú annotációkat.

A SuperAnnotate legjobb funkciói

Az OCR segítségével azonnal kivonhatja és feldolgozhatja a képekből a szöveget.

Egyetlen kattintással jelölje meg a több képen szereplő hasonló objektumokat

Intuitív rajzolási élmény segítségével gyorsabban hozhat létre ívelt sokszögeket

Könnyedén módosítsa a sokszögeket pontok hozzáadásával vagy eltávolításával

Rajzoljon megosztott élekkel rendelkező sokszögeket a pontos többobjektumos annotációkhoz.

A SuperAnnotate korlátai

Egyes komplex szegmentálásokhoz továbbra is manuális munkára lehet szükség.

A felületen hiányozhatnak olyan fejlett funkciók, mint a teljes képernyős megtekintés és az élhez igazítás.

A SuperAnnotate árai

Örökre ingyenes

Előny: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

SuperAnnotate értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Labelboxról a valódi felhasználók?

A SuperAnnotate nagyon felhasználóbarát felülettel és átfogó projektmenedzsment logikával rendelkezik. Könnyű volt integrálni csapatunkat a munkafolyamatokba. A támogató csapat mindig gyorsan reagált kérdéseinkre, és bármikor rendelkezésre állt, ha bármilyen segítségre volt szükségünk.

A SuperAnnotate nagyon felhasználóbarát felülettel és átfogó projektmenedzsment logikával rendelkezik. Könnyű volt integrálni csapatunkat a munkafolyamatokba. A támogató csapat mindig gyorsan reagált kérdéseinkre, és bármikor rendelkezésre állt, ha bármilyen segítségre volt szükségünk.

✨Érdekesség: Tigran és Vahan Petrosyan testvérek abbahagyták a számítástechnika doktori programját, hogy megalkossák a SuperAnnotate-et, és így a képadatok annotálásának kihívásainak megoldása iránti szenvedélyüket egy hatékony mesterséges intelligencia platformmá alakították a számítógépes látás területén.

4. V7 (A legjobb a képek és videók nagy léptékű automatizált annotálásához)

via V7

A V7 Darwin számos annotációs eszközt kínál az AI-támogatott címkézéshez és komplex annotációs feladatok elvégzéséhez. Szemantikus pixelmaszkokat hozhat létre, ezzel időt takarítva meg, amelyet az egyes pixelek külön-külön történő osztályozására fordítana. Ráadásul a V7 segítségével egyetlen kattintással szegmentálhatja az szabálytalan alakzatokat.

Együttműködési eszközei és intuitív felülete egyszerűsíti a munkafolyamatokat, biztosítva a csapatok közötti konzisztens annotációkat. A V7 segít az AI-fejlesztőknek és az adatelemzőknek gyorsabban javítani a modellek pontosságát, miközben csökkenti a kézi munkát a nagyszabású számítógépes látásprojektekben.

A V7 legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű AI-tanító készleteket gyors és pontos címkézéssel

Kezelje a megjegyzéseket több formátumban, beleértve a képeket, videókat, PDF-eket és orvosi képeket.

Testreszabhatja a kommentárkészítési irányelveket, hogy azok megfeleljenek a konkrét projekt igényeinek.

Integrálja a külső gépi tanulási modelleket a jegyzetelés pontosságának javítása érdekében.

Hasonló objektumok automatikus annotálása az ismétlődő annotálási feladatok felgyorsítása érdekében

A V7 korlátai

Az automatizált annotációk gyakran manuális ellenőrzést igényelnek a pontosság biztosítása érdekében.

A teljesítmény nagymértékben függ a képadatok kezdeti minőségétől

A V7 árai

Starter és Enterprise: Egyedi árazás

Bemutató elérhető: Egyedi árazás

V7 értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a V7-ről a valós felhasználók?

Az egyik legjobb tulajdonsága ennek az eszköznek a felhasználóbarát adatjelölési funkciója. Az automatikus jelölési funkcióknak köszönhetően könnyedén címkézhettem az adatkészletemet, még a legbonyolultabb objektumok esetében is. Az eszköz még a sokszög alakzatok jelölését is lehetővé teszi, ami számomra óriási segítség volt. Több exportálási lehetőséget szeretnék az adatkészletemhez, hogy az a formátumok széles skáláját támogassa.

Az egyik legjobb tulajdonsága ennek az eszköznek a felhasználóbarát adatjelölési funkciója. Az automatikus jelölési funkcióknak köszönhetően könnyedén címkézhettem az adatkészletemet, még a legbonyolultabb objektumok esetében is. Az eszköz még a sokszög alakzatok jelölését is lehetővé teszi, ami számomra óriási segítség volt. Több exportálási lehetőséget szeretnék az adatkészletemhez, hogy az a formátumok széles skáláját támogassa.

5. CVAT (A legjobb komplex objektumok címkézéséhez gépi tanulási projektekben)

via CVAT

A CVAT egy hatékony, nyílt forráskódú annotációs platform fejlesztők számára, akik jól ismerik a gépi tanulási eszközöket. Támogatja a különböző annotációs típusokat, beleértve a sokszögeket, poligonokat, 3D-s kocka alakú testeket és vázakat, így sokféle projekthez alkalmazható.

Az automatikus annotálás és interpoláció felgyorsítja a munkafolyamatokat, különösen a videóobjektumok nyomon követése terén. A CVAT emellett egyszerűsíti az együttműködést a feladatkiosztással, a felhasználói szerepkörökkel és a haladás nyomon követésével, míg aktív közössége értékes erőforrásokat és támogatást kínál.

A CVAT legjobb funkciói

Tegye lehetővé a kollaboratív annotációt több felhasználó egyidejű hozzáférésével

Zökkenőmentesen integrálható a TensorFlow, a PyTorch és más gépi tanulási keretrendszerekkel.

Többféle exportformátum támogatása különböző ML keretrendszerekhez

Biztosítsa a jegyzetek pontosságát felülvizsgálatokkal, minőség-ellenőrzésekkel és egyedi érvényesítési szabályokkal.

A CVAT korlátai

A rétegek kezelése kihívást jelenthet az egymást átfedő objektumok esetén.

PDF fájlokat konvertálás nélkül nem lehet közvetlenül annotálni.

CVAT árak

Örökre ingyenes

Csapat/Egyéni tervezet: 32 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Helyi telepítésű változat: Egyedi árazás

CVAT értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

6. LabelMe (A legjobb a számítógépes látás területén a sokszög alapú objektumok címkézéséhez)

via LabelMe

A LabelMe egy nyílt forráskódú számítógépes képfeldolgozó képjelölő eszköz, amely a sokszög alapú képszegmentálásra specializálódott. AI-modelljei segítségével szöveges utasításokkal vagy egyszerű kattintásokkal jelölhet képeket, ami rengeteg időt és energiát takarít meg.

A LabelMe könnyű kezelhető felülete még azok számára is könnyen hozzáférhető, akik minimális technikai ismeretekkel rendelkeznek, így AI-modellek képzésére vagy grafikai tervezési munkafolyamatok fejlesztésére is használható. A legjobb az, hogy a LabelMe offline annotációs alkalmazást is kínál a jobb biztonság és a gyors hozzáférés érdekében.

A LabelMe legjobb funkciói

Rajzoljon sokszögeket, téglalapokat, köröket, vonalakat és pontokat a tárgyak pontos körvonalazásához.

Támogatja a Pascal-VOC és COCO népszerű formátumokban történő annotációk exportálását.

Hatékony kötegelt feldolgozás kiterjedt adatkészletek annotálásához

A LabelMe korlátai

Nem támogatja a csapatok számára a valós idejű közös annotációt.

Hiányoznak a fejlettebb annotációs lehetőségek, mint például a kulcspontok jelölése.

LabelMe árak

Örökre ingyenes

Starter: 19 USD (egyszeri fizetés)

Pro: 49 dollár (egyszeri fizetés)

LabelMe értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

7. Hive AI (A legjobb nagy pontosságú, ember által végzett képjelöléshez nagy méretben)

via Hive AI

A Hive AI magas színvonalú, ember által végzett annotációs szolgáltatásokat kínál, biztosítva a pontosságot és a biztonságot az árnyalt ítélőképességet igénylő AI-projektekben. Képzett annotátorok globális hálózatát veszi igénybe a komplex feladatok kezeléséhez, miközben szigorú adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz az érzékeny információk védelme érdekében.

Testreszabható munkafolyamatokkal, minőség-ellenőrzéssel és dedikált projektmenedzserekkel a Hive AI alkalmazkodik az egyes projektek igényeihez, így megbízható választás azoknak a szervezeteknek, amelyek nagyszabású, nagy kockázatú AI- és gépi tanulási projekteket kezelnek.

A Hive AI legjobb funkciói

Minimalizálja a kézi beviteleket az intelligens interpolációval a videó annotációkhoz

Optimalizálja a modellképzés hatékonyságát az aktív tanulás integrációjával

Biztosítsa a jegyzetek pontosságát konszenzuson alapuló minőség-ellenőrzéssel

Gyorsítsa fel az ismétlődő feladatokat testreszabható gyorsbillentyűkkel és makrókkal

A Hive AI korlátai

A képek értelmezésének szubjektivitása és kétértelműsége következetlenségekhez vezethet.

A megjegyzésekben rejlő potenciális elfogultsági kockázatok, ha nem kezelik őket megfelelően

A Hive AI árai

Fizessen csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokért

Hive AI értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

✨ Érdekesség: A Hive AI több mint 700 000 emberi annotátor globális hálózatát használja, így a világ egyik legnagyobb crowdsourcing adatannotációs eszköze.

8. VoTT (A legjobb objektumfelismerési képzéshez)

via VoTT

A VoTT (Visual Object Tracking Tool) egy videó annotációs eszköz intuitív felülettel és AI-kompatibilis címkéző eszközökkel. Támogatja az objektumkövetést, a cselekvésfelismerést és az eseményfelismerést, így a komplex videószekvenciák képeinek annotálása egyszerűbbé válik.

A VoTT objektumfelismerő modelljei a határolókeretek létrehozásával, sokszögek rajzolásával és egyedi objektumosztályok létrehozásával is egyszerűsítik az adatkészletek előkészítését. Integrálhatja gépi tanulási keretrendszerekkel, hogy biztosítsa a modellek hatékony képzését és bevezetését.

A VoTT legjobb funkciói

Optimalizálja a képjelölést az objektumok nyomon követése és a cselekvések elemzése érdekében a szekvenciákban.

Jegyzeteljen képeket és videókat több formátum támogatásával

Biztosítsa az export kompatibilitást olyan főbb keretrendszerekkel, mint a TensorFlow és a PyTorch.

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft eszközökkel a jobb munkafolyamat-kompatibilitás érdekében.

A VoTT korlátai

Nagy adatállományok esetén teljesítményproblémák léphetnek fel.

A VoTT egyedi címkézési opciói nem túl rugalmasak.

VoTT árak

Ingyenes

VoTT értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

9. Playment (A legjobb kiváló minőségű 3D-s és LiDAR-adatok annotálásához)

via Playment

A TELUS International részévé vált Playment komplex adattípusok, például 3D pontfelhők, fényérzékelés és távolságmérés (LiDAR) és érzékelőadatok annotálására specializálódott, amelyek autonóm járművekben, robotikában és más területeken használt AI/ML alkalmazásokhoz szükségesek.

A Playment teljes körű adatgyűjtési, beszerzési, előkészítési és annotációs szolgáltatásokat kínál. Ezenkívül testreszabott megoldásokat nyújt az autóipar, az egészségügy és a kiskereskedelem számára. Szakértelmének köszönhetően kiváló választás nagyszabású, nagy pontosságú annotációs projektekhez.

A Playment legjobb funkciói

Többdimenziós annotációt tesz lehetővé 2D-s és 3D-s képeken, beleértve a LiDAR-adatokat is.

Vegye fel a minőség-ellenőrzési funkciókat, hogy az annotációs folyamat során megőrizze az adatok integritását.

Kezelje a nagy mennyiségű adatot skálázható annotációs munkafolyamatokkal

Professzionális szolgáltatásokat nyújtunk tapasztalt annotátorok bevonásával komplex feladatokhoz.

A lejátszás korlátai

A minőségi következetesség kihívást jelenthet a kiszervezett annotációs csapatok esetében.

A jelölési folyamatok testreszabási lehetőségei korlátozottak lehetnek.

A Playment árai

Egyedi árazás

Playment értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

🧠 Tudta? A LiDAR piac 2034-re eléri a 8,63 milliárd dollárt, éves szinten 18%-kal növekszik. Ez a növekedés elősegíti a mesterséges intelligencia fejlesztők számára készült fejlett eszközök fejlődését, és olyan alkalmazások fejlesztését, mint az önvezető járművek és a robotika, amelyek gazdagabb, pontosabb adatokkal rendelkeznek az intelligens modellekhez.

10. Scale AI (A legjobb AI-támogatott komplex adatjelöléshez)

via Scale AI

A Scale AI túllép a hagyományos képcímkézésen, és AI-alapú előcímkézést, aktív tanulást és minőség-ellenőrzést kínál a pontos, konzisztens annotációk biztosítása érdekében. Adatkezelési szolgáltatásokat nyújt, beleértve a tisztítást, szűrést és kiegészítést, hogy javítsa az adatkészletek minőségét és sokszínűségét.

A Scale AI szakértői annotátorokból és adatelemzőkből álló nagy csapatával hatékonyan kezeli a nagyszabású AI/ML projekteket, és kiváló minőségű, képzésre kész adatokat szállít autonóm rendszerek, egészségügyi és vállalati AI fejlesztési alkalmazások számára.

A Scale AI legjobb funkciói

Zökkenőmentes integráció a vezető AI/ML platformokkal a zökkenőmentes munkafolyamat-kezelés érdekében

Kövesse nyomon az adatkészlet változásait a verziókezelés segítségével, és könnyedén térjen vissza a korábbi verziókhoz.

Hatékonyan skálázható nagy adatmennyiségek esetén, robusztus munkafolyamatokkal

Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet a feladatkiosztáshoz és a haladás nyomon követéséhez szükséges fejlett eszközökkel.

Az AI korlátainak leküzdése

A komplex funkciók miatt az új felhasználóknak nehéz a tanulási görbe

A kis projektek esetében a testreszabott árazás miatt potenciálisan magas költségek merülhetnek fel.

Scale AI árak

Egyedi árazás

Skálázza az AI értékeléseket és véleményeket

Nincs elég értékelés

11. LabelImg (A legjobb gyors és egyszerű objektumfelismerési annotációhoz)

via LabelImg

A LabelImg egy nyílt forráskódú, grafikus képjelölő eszköz, amelyet objektumfelismerési feladatokhoz gyors és hatékony keretdobozok létrehozására fejlesztettek ki. Minimális függőségei miatt az operációs rendszerek között zökkenőmentesen telepíthető, míg felhasználóbarát felülete biztosítja a kezdők számára is a hozzáférhetőséget.

A LabelImg egy aktívan karbantartott nyílt forráskódú projekt, amely a közösség által vezérelt fejlesztések révén folyamatosan fejlődik, így megbízható választás kis léptékű AI-projektek számára.

A LabelImg legjobb funkciói

Egyszerűsítse az annotációt intuitív grafikus felülettel

Könnyen létrehozható keretező négyzetek az objektumok felismeréséhez

Annotációk exportálása PASCAL VOC XML formátumban

Testreszabhatja és bővítheti a funkcionalitást az open source elérhetőségének köszönhetően.

A LabelImg korlátai

Csak kereteződoboz-megjegyzéseket támogat, ami korlátozza a használatát összetettebb feladatok esetén.

Alapvető felületet biztosít, amelynek hiányozhat a részletesebb projektekhez szükséges mélység.

LabelImg árak

Ingyenes

LabelImg értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Növelje munkafolyamatának hatékonyságát a LabelImg Python szkriptekkel történő testreszabásával, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat és integrálja azokat meglévő eszközeibe.

12. RectLabel (A legjobb fejlett alakzat- és kulcspont-jelöléshez)

via RectLabel

A RectLabel nagy pontosságú képjelölésre specializálódott, és olyan eszközöket kínál, mint a sokszögek, a Bézier-görbék és a kulcspontok, amelyekkel komplex vizuális adatok kezelhetők. Szakértői szintű pontosságra szoruló AI-csapatok számára készült, és bonyolult képeket képzési célra alkalmas adatkészletekké alakít.

A RectLabel olyan funkciókkal biztosít niche pontosságot, mint a Core ML automatizálás, az egy kattintással végrehajtható YOLO/COCO exportálás és a testreszabható gyorsbillentyűk, amelyek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a jelölést.

A RectLabel legjobb funkciói

A görbe objektumokat precízen annotálhatja köbös Bézier-görbékkel a részletes szegmentáláshoz.

Hozzon létre sima, pontos kontúrokat komplex alakzatokhoz spline-ok segítségével.

Jelölje meg a pózbecslés, az arcfelismerés és a cselekvésfelismerés szempontjából fontos pontokat.

Konvertálja a videókat képkeretekké, és bővítse a képeket a képzési adatkészletek javítása érdekében.

A RectLabel korlátai

Korlátozott számú fejlett automatizálási eszközt kínál az AI-támogatott címkézéshez.

Nagy vagy összetett adathalmazok kezelése esetén lassulás tapasztalható.

RectLabel árak

Ingyenes verzió

RectLabel Pro: 19,99 USD

RectLabel értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

13. Dataloop (A legjobb AI-támogatott annotáláshoz nagy projektekben)

via Dataloop

A Dataloop a képjelölést egy teljes ML-platformmal kombinálja, így az adatelemzéstől a modell telepítéséig minden folyamatot racionalizál. AI-támogatott eszközei felgyorsítják a jelölést azáltal, hogy elsősorban a nagy értékű képekre koncentrálnak, miközben olyan fejlett funkciókat is támogatnak, mint az objektumfelismerés és a szegmentálás.

Ez különösen hatékonnyá teszi azokat a csapatokat, amelyek nagy méretű képadatbázisokat kezelnek, és amelyeknek mind hatékonyságra, mind pontosságra szükségük van.

A Dataloop legjobb funkciói

Kövesse nyomon az adatkészlet változásait a verziókezelés segítségével, és könnyedén térjen vissza a korábbi verziókhoz.

Zökkenőmentesen integrálható a CI/CD és a modell telepítéséhez szükséges MLOps eszközökkel.

Javítsa az együttműködést a felhasználói szerepkörök, a feladatkiosztás és a haladás nyomon követése segítségével.

Biztosítsa az adatok pontosságát átfogó minőség-ellenőrző eszközökkel

A Dataloop korlátai

Az API korlátozott lehet a fejlett, ember által vezérelt annotációs integrációk esetében.

A folyamatokkal kapcsolatos problémákról szóló értesítések késhetnek, ami befolyásolhatja a munkafolyamatok hatékonyságát.

A Dataloop árai

Egyedi árazás

Dataloop értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A vizuális visszajelzések egyszerűsítése a ClickUp segítségével

Az összes fenti ingyenes képjelölő eszköz segít automatizálni a címkézést, és támogatja a mesterséges intelligencia adatkészletek képzéséhez szükséges különböző formátumokat és technikákat. A legfontosabb azonban az, hogy olyan szoftvert válasszon, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek.

Például, ha a sebesség a legfontosabb Önnek, a V7 gyors annotációt kínál, míg a LabelMe ideális a pontos, sokszög alapú objektumok címkézéséhez.

A képjelölés azonban az AI-képzésen túl is hasznos, mivel javíthatja a szoftverfejlesztési munkafolyamatokat is. Ez az a terület, ahol a ClickUp kiemelkedik a legjobb adatjelölő eszközként.

A korrektúrával és képjelöléssel kapcsolatos funkcióknak köszönhetően a csapatok egy helyen adhatnak egyértelmű vizuális visszajelzéseket a képekről és videókról, rendelhetnek hozzá feladatokat és nyomon követhetik a változásokat. Ez csökkenti a felesleges oda-vissza levelezést, így a képjelölési folyamat hatékonyabbá válik.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy zökkenőmentes vizuális visszajelzéseket kapjon!