Ingyenes 90 napos értékelési sablonok az alkalmazottak teljesítményének értékeléséhez

Az alkalmazottak elkötelezettségének hiánya és a fluktuáció egy átlagos méretű S&P 500 vállalatnak évente 228 és 355 millió dollár közötti termelékenységi veszteséget okozhat.

Ez egy megdöbbentő szám, és egyértelmű jele annak, hogy az alkalmazottak teljesítményének figyelemmel kísérése és a megfelelő időben nyújtott támogatás kulcsfontosságú a munkaerő megtartása és a jövedelmezőség szempontjából.

De a munkaidő nyomon követése önmagában nem elég. Nem árulja el, hogy az alkalmazottak a megfelelő feladatokat helyezik-e előtérbe, vagy hogy erőfeszítéseik összhangban vannak-e a csapat céljaival. Ahelyett, hogy a „ledolgozott időre” koncentrálna, ideje áttérni a tényleges eredményekre.

Itt jönnek jól a teljesítményértékelési sablonok. Segítenek hatékonyan nyomon követni az egyéni fejlődést. Íme a 10 legjobb 90 napos értékelési sablon – mindegyik úgy lett kialakítva, hogy az alkalmazottak termelékenységének legfontosabb elemeit rögzítse.

🧠 Érdekes tény: Az strucc-effektus egy kognitív torzítás, amelynek során az emberek gyakran elkerülik a negatív információkat, beleértve azokat a konstruktív visszajelzéseket is, amelyek segíthetnek nekik nyomon követni céljaik elérését.

10 ingyenes 90 napos értékelési sablon

Természetesen saját maga is készíthet sablonokat a 90 napos értékeléshez. Ez azonban időigényes folyamat, és gyorsan kimerítővé válhat. Miért bajlódna ezzel, amikor ezeket a sablonokat ingyenesen elérheti a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással, a ClickUp-pal?

Íme, mit mondott Nidhi Rajput, a CedCommerce üzletfejlesztési menedzsere a ClickUp használatáról:

TL-ként figyelemmel kell kísérnie mások munkáját, és a ClickUp megkönnyíti a feladatok, a munkaterhelés stb. kezelését. Emellett segített bemutatni a csapat teljesítményét, valamint a tagok egyéni teljesítményét is.

1. A ClickUp 30-60-90 napos terv sablonja

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon új alkalmazottai fejlődését a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonjával.

Új munkavállalók érkeztek? Vagy talán valaki a csapatából előléptetést kapott. Ne várjon az éves értékelésekre, hogy felmérje, hogyan boldogulnak új pozíciójukban.

A ClickUp 30-60-90 napos terv sablonja az új munkavállalók beilleszkedési és értékelési folyamatát egyértelmű ellenőrzési pontokra bontja. Az új csapat tagok ezeket mérföldkövekként kezelhetik, nyomon követhetik feladataikat, és pontosan megérthetik, mit kell tenniük a célok eléréséhez.

Harmincnaponta értékelheti az alkalmazottak fejlődését, azonosíthatja a képzési igényeket, és támogatást nyújthat az átálláshoz.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Állítson be egyéni célokat, feladatokat és üzleti célokat, adjon hozzá megjegyzéseket, és kövesse nyomon a teendőket az első naptól kezdve.

Hozzon létre egyéni feladatállapotokat , például „Befejezett”, „Folyamatban”, „Teendő” és „Ügyfélre vár”, hogy nyomon követhesse a termelékenységet.

Használjon egyedi attribútumokat, mint például „Ki a felelős” és „Beilleszkedési szakasz”, hogy minden feladatért valaki felelősséget vállaljon.

Határozzon meg határidőket az egyes feladatokhoz, és hozzon létre egy szervezett ütemtervet az alkalmazott fejlődési útjához.

Együttműködés az érdekelt felekkel és a haladás megbeszélése a Csevegés nézetben

Készítsen 30-60-90 napos tervet , és kövesse nyomon a közelgő mérföldköveket a Naptár nézet segítségével.

Sorolja fel az új munkavállalók beilleszkedési folyamatának feladatait, és kövesse nyomon az előrehaladást az Onboarding Board View segítségével.

Ideális: HR vezetők és csapatvezetők számára, akik új csapattagokat vesznek fel.

2. A ClickUp alkalmazott-bevezetési dokumentum sablonja

Ingyenes sablon letöltése Vázolja fel az új alkalmazottak szerepkörét, felelősségi körét és feladatait a ClickUp alkalmazott-bevezető dokumentum sablonjával.

Az új alkalmazottaknak időbe telik, amíg megszokják feladataikat és jó kapcsolatot építenek ki munkatársaikkal. Hogy sikeresen beilleszkedjenek, tegye ezt az átmenetet a lehető legzökkenőmentesebbé a ClickUp alkalmazott beilleszkedési dokumentum sablonjával.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Határozza meg a részletes munkaköri leírást, valamint a küldetést, a jövőképét és a vállalati értékeket.

Adja hozzá a pozíció legfontosabb feladatait

Sorolja fel a feladat céljait, és adjon hozzá képzési anyagokat és egyéb forrásokat.

Készítsen ellenőrzőlistát a beilleszkedési célokhoz , és határozza meg, hogy milyen feladatok vannak betervezve a beilleszkedési folyamat minden egyes hetére.

Tisztázza az egész csapat számára az új munkatársak beilleszkedésével kapcsolatos célokat, hogy azok a szükséges támogatást tudják nyújtani új csapattársuknak.

Ideális: Az új alkalmazottak zökkenőmentes beilleszkedésének elősegítésére.

3. A ClickUp alkalmazotti visszajelzési űrlap sablonja

Ingyenes sablon letöltése Gyorsan gyűjtsd össze az alkalmazottak visszajelzéseit a ClickUp alkalmazotti visszajelzési űrlap sablonjával.

Adjon alkalmazottainak egyfajta összetartozás érzést a ClickUp alkalmazotti visszajelzési űrlap sablonjával.

Ez az alkalmazottak visszajelzésére szolgáló eszközök okos alternatívája lehetővé teszi, hogy visszajelzéseket gyűjtsön munkatársaitól, és azokat felhasználva egy támogatóbb és hatékonyabb munkakörnyezetet teremtsen.

Ezt a visszajelzési űrlap sablont a következőkre használhatja:

Gyorsan gyűjtsön visszajelzéseket az alkalmazottaktól az értékelések segítségével

Kövesse nyomon az alkalmazottak hangulatát az idő múlásával, hogy azonosítsa a fluktuációs kockázatnak kitett munkavállalókat.

Hozzáférés olyan nézetekhez, mint az összes válaszadó listája, a válaszok listája, az alkalmazotti visszajelzések táblázata és a fehér tábla nézet.

Címkézze meg az érdekelt feleket és adjon hozzá megjegyzéseket

Ideális: alkalmazottközpontú vállalati kultúra kialakításához.

4. A ClickUp teljesítményértékelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen egyszerű alkalmazotti értékelési táblázatot a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával.

Az emberek 63%-a alacsony minőségű visszajelzések miatt hagyja el a munkahelyét. 17% pedig a nem megfelelő visszajelzéseket nevezi meg az elsődleges okként, amiért más állást keres. Meg akarja tartani a legjobb alkalmazottait? Rendszeresen adjon konstruktív visszajelzéseket.

A ClickUp teljesítményértékelési sablonja testreszabható dokumentummal megkönnyíti a folyamatot.

A következőkre használhatja:

Hagyja, hogy az alkalmazottak önértékelés után megosszák véleményüket

Ösztönözze a munkavállalókat, hogy kérjenek visszajelzést

Hagyja, hogy a kollégák visszajelzést adjanak munkatársaik teljesítményéről

Sorolja fel az alkalmazottak erősségeit és eredményeit, hogy ösztönözze az elismerés és a megbecsülés kultúráját.

Adjon hozzá olyan forrásokat, mint a munkavállalók és vezetők számára szóló teljesítményértékelési tippek a megfelelő teljesítményértékeléshez.

Hozzon létre egyedi mezőket, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi értékelési kritériumainak.

Ideális: szervezett teljesítményértékelésekhez és a transzparens visszajelzések cseréjének ösztönzéséhez.

👀 Tudta? Még akkor is, ha a vezetők ritkán adnak visszajelzést, azok a munkavállalók, akik legalább havonta egyszer elismerést kapnak kollégáiktól, 38%-kal nagyobb valószínűséggel lesznek produktívak a munkában, mint azok, akik ritkán kapnak elismerést egyik csoporttól sem.

5. A ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablonjával ütemezheti az értékeléseket határidővel és haladási sávokkal ellátott feladatokként.

A ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablonja lehetővé teszi, hogy önértékelések és vezetői értékelések segítségével kövesse nyomon az alkalmazottak fejlődését. A nézeteket olyan opciókkal állíthatja be, mint a Lista és a Táblák, és együttműködhet a vezetőkkel az alkalmazottak teljesítményének nyomon követésében.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használna? A ClickUp, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

A következőkre használhatja:

A visszajelzések nyomon követését és továbbítását alakítsa feladatokká

Kínáljon lehetőséget az alkalmazottaknak az önértékelésre

Hozzon létre strukturált visszacsatolási ciklust a vezetői értékelések révén, és kövesse nyomon az előrehaladást.

Beszélgessen az alkalmazottak teljesítményéről megjegyzések, jegyzetek és táblák segítségével.

Ideális: Együttműködésen alapuló karrierbeszélgetések lebonyolításához.

6. A ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonja

Ingyenes sablon letöltése Támogassa az alkalmazottak fejlődését a ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonjával.

A megfelelő visszajelzési rendszer rendszeres alkalmazása biztosítja a törekvések összehangolását és segíti az alkalmazottak fejlődését. A ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonja megkönnyíti ezt az egyes alkalmazottak esetében minden negyedévben.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kategorizálja és adjon hozzá attribútumokat a célok, OKR-ek és egyéb teljesítmény-KPI-k nyomon követéséhez.

Fedezze fel a fejlesztésre szoruló területeket a minőségi képességek terén, például a kommunikációs készségek és a problémamegoldás terén.

Adjon megértő és konstruktív kritikát szervezett módon

Ideális: rövid távú célok értékeléséhez, eredmények elismeréséhez és negyedéves SMART célok kitűzéséhez, hogy az alkalmazottak motiváltak és összhangban legyenek.

7. A ClickUp alkalmazott heti jelentés sablonja

Ingyenes sablon letöltése Segítsen az alkalmazottaknak teljesítményük értékelésében a ClickUp alkalmazotti heti jelentés sablonjával.

Ahhoz, hogy a munkahelye zökkenőmentesen működjön, az alkalmazottaknak önállóan kell értékelniük munkájukat, azonosítaniuk a hiányosságokat és dolgozniuk a gyengeségeiken. A ClickUp alkalmazott heti jelentés sablonja lehetővé teszi számukra, hogy minden héten részletesen rögzítsék teljesítményüket, segítve őket abban, hogy önállóan felismerjék, mit lehetne javítani.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Kövesse nyomon a tevékenységeket, az egyes tevékenységekre fordított időt és az összes érintett felet egy helyen.

Határozza meg a gyakori kihívásokat, és foglalkozzon velük minden héten, hogy az alkalmazottak sikeresek legyenek.

Ösztönözze az önértékelést a sablonban található értékelési skála segítségével.

Hagyja, hogy az alkalmazottak leírják fejlesztési terveiket, hogy időben releváns segítséget tudjon nyújtani nekik.

Ideális: A teljesítménybeli problémák korai felismeréséhez és az alkalmazottak önértékelésen keresztül történő önállóságának növeléséhez.

8. A ClickUp Start Stop Continue sablon

Ingyenes sablon letöltése Optimalizálja a munkafolyamatokat és rangsorolja a feladatokat a ClickUp Start Stop Continue sablon segítségével.

Hogyan biztosíthatja, hogy alkalmazottai olyan feladatokra fordítsák idejüket, amelyek előnyösek a vállalkozás számára? Használja a ClickUp Start Stop Continue sablont.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Töltse ki a jegyzetlapokat a táblázatban szereplő kategóriák szerinti tevékenységekkel vagy feladatokkal.

Adjon hozzá Start státuszt a sürgős és prioritást élvező tevékenységekhez

Adjon hozzá „Stop” státuszt a nem hatékony és pazarló tevékenységekhez

Adjon hozzá „Folytatás” státuszt a jóváhagyott műveletekhez és folyamatokhoz

A haladás vizuális ábrázolása

Ideális: önreflexióhoz és szervezeti értékeléshez.

9. A ClickUp teljesítményjelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp teljesítményjelentés-sablon segítségével számszerűsítheti és vizualizálhatja a termelékenységet és a költségeket.

A ClickUp teljesítményjelentés sablon segítségével elemezheti csapata teljesítményét az egyes projektekben. Intuitív vizualizációi megkönnyítik a termelékenységi mutatók mérése, a költségek kiszámítása és a trendek elemzése.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Kövesse nyomon a haladást és a KPI-ket valós időben

Adja meg a program/projekt/mérföldkő idővonalán belüli költségtúllépéseket

Adjon meg határidőket és késedelmeket

Jósolja meg a projektek költségeit

Vizualizációk és diagramok segítségével számszerűsítse az időt, az előrehaladást és a költségvetést.

Ideális: A projektalapú teljesítmény vizualizálása az idő, a termelékenység és a költségek alapján

🧠 Érdekesség: Az amerikai kormány 1950-ben a teljesítményértékelési törvénnyel ( Performance Rating Act) indította el az éves munkavállalói értékelések hagyományát. A törvény előírta, hogy a szövetségi alkalmazottaknak háromféle minősítést kell kapniuk: kiváló, kielégítő vagy nem kielégítő.

10. A ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablonja

Ingyenes sablon letöltése Segítsen az alkalmazottaknak a célzott visszajelzések és kezdeményezések révén fejlődni a ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablonjával.

A ClickUp munkavállalói cselekvési terv sablon segítségével részletes útitervet készíthet a munkavállalók számára, hogy meghatározzák, hol és hogyan tudnak fejlődni. Ez segít Önnek az értékelési időszakra vonatkozó egyéni teljesítményjelentések elkészítésében és minden munkavállaló számára egy fejlesztési ütemterv kidolgozásában.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Jelentse az incidenseket, és biztosítsa a felelősségre vonhatóságot mind az alkalmazottak, mind a feletteseik számára.

Sorolja fel megállapításait, és támasztja alá azokat adatokkal!

Jelölje meg a fejlesztendő területeket, készítsen cselekvési tervet mindegyikhez, és adjon hozzá határidőket, állapotokat és megjegyzéseket minden egyes cselekvéshez a „Korrekciós kezdeményezések” részben.

Kövesse nyomon az előrehaladást a problémák szerint, és állítsa be a siker kritériumait (megfelelt vagy nem megfelelt).

Gyűjtse össze a munkavállalók és az értékelők digitális aláírásait

Ideális: teljesítménybeli problémák kezelésére és az alkalmazottak célzott készségfejlesztésére és fejlődésére való ösztönzésére.

⚡Forradalmi változás: Természetesen letölthet minden sablont külön-külön, de ha ezek szétszórva vannak a rendszerében, az nem éppen hatékony. Miért ne egyszerűsítené a folyamatot? Azonnali hozzáférést kap a ClickUp sablonkönyvtárához, amely tele van testreszabható teljesítményértékelési sablonokkal. Szerkessze, rendezze őket listákba, rendeljen hozzájuk teendőket, és kövesse nyomon az előrehaladást – mindezt egyetlen, könnyen használható irányítópulton. Nincs több találgatás, csak egyszerűsített teljesítménymenedzsment!

Mik azok a 90 napos értékelési sablonok?

A 90 napos teljesítményértékelési sablonok strukturált útmutatók, amelyek segítenek a vezetőknek értékelni az alkalmazottak első három hónapban elért fejlődését. Ezek a ellenőrzőlisták egy helyen tartalmazzák a legfontosabb teljesítménymutatókat, a szükséges készségeket, a célok értékelését, a fejlesztendő területeket és a visszajelzéseket.

A jól megtervezett sablon áthidalja a várakozások, a termelékenység és a növekedés közötti szakadékot, így a vezetők világos képet kapnak az egyes alkalmazottak teljesítményéről. Ez megkönnyíti a megfelelő időben történő támogatás és útmutatás nyújtását.

Ezek a sablonok különösen hasznosak az új alkalmazottak „ Első 90 nap ” összefoglalójának elkészítéséhez, segítve mind a vezetőket, mind az alkalmazottakat a korai fejlődés nyomon követésében. Az előre kitöltött szakaszokkal csak a finomabb részleteket kell hozzáadnia, és azokat megvalósítható teljesítményjelentésekké alakítania – segítve az alkalmazottakat az önértékelésben, a fejlődésben és a csapataikkal való összhangban maradásban.

👀 Tudta? Az az elképzelés, hogy az alkalmazottakat először a munkakörükhöz tartozó konkrét célok elérésének képessége alapján kell értékelni, az 1960-as években jelent meg a célok szerinti menedzsment keretében. Az alkalmazottak és a vezetők közösen tűzték ki a célokat, és évente értékelték, hogy mennyire teljesítették azokat.

Mi jellemzi egy jó 90 napos értékelési sablont?

Egy hatékony 90 napos értékelési sablonnak a csapat teljesítményét, céljait és előrehaladását kell bemutatnia. Sok sablon részletes mezőkkel és bonyolult komponensnevekkel rendelkezik.

De hogyan válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbbet? Íme néhány tulajdonság, amelyre figyelnie kell:

Egyértelmű kritériumok és folyamat: Konkrét kritériumokkal rendelkezik, pontosan megmutatva, hogy az egyes mezők mit értékelnek. Nem tartalmazhat szakzsargont és nem lehet túl bonyolult, hogy minden érintett könnyen eligazodhasson benne.

Kétirányú beszélgetés: Lehetőséget biztosít a vezetőknek és az alkalmazottaknak, hogy hozzászóljanak. Ez elősegíti a nyílt kommunikációt.

Kiegyensúlyozott értékelés: 360 fokos értékelési kérdőív keretrendszert követ, kiemelve az eredményeket és a fejlesztendő területeket. Így átfogó képet kaphat az alkalmazottak teljesítményéről.

Célzott és jövőorientált célok: Világos és megvalósítható célokat tűz ki, és lehetővé teszi, hogy tisztázza az elvárásokat a következő 90 napra vonatkozóan, ami biztosítja, hogy az erőfeszítések összhangban legyenek a vállalat céljaival.

A haladás mérése: Minden szükséges készséghez és célhoz KPI-k tartoznak, amelyek számszerűsítik az eredményeket és a fejlődést az idő múlásával.

Egyszerűsítse a teljesítményértékelési folyamatot a ClickUp segítségével

A 90 napos értékelés nem csak egy pipa a listán – ez egy lehetőség, hogy megalapozza a munkavállalók hosszú távú sikerét. A megfelelő sablon és folyamat segítségével a teljesítményértékeléseket olyan értelmes beszélgetésekké alakíthatja, amelyek elősegítik a növekedést, a tisztánlátást és az összehangoltságot.

Ha pedig készen áll arra, hogy az értékelési folyamatot egy lépéssel továbbfejlessze, próbálja ki a ClickUp alkalmazást. A testreszabható 90 napos értékelési sablonoktól a célkövetésen és a feladatkiosztáson át a teljesítménymutatókig a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít az alkalmazottak értékelésének kezeléséhez – mindezt egy helyen.

Regisztráljon még ma egy ClickUp-fiókra, és tartsa kézben csapata termelékenységét.