„Az első 90 nap” összefoglaló: legfontosabb tanulságok és áttekintés

Most kapott előléptetést, vagy talán egy új vállalatnál vállal vezető szerepet. Gratulálunk! Ez a karrierlépés biztosan kifizetődő lesz, de egyben az egyik legnehezebb munkaváltás is lehet.

Meg kell ismernie a teljesen új vállalati struktúrákat, ki kell építenie a kapcsolatot az új csapattal, és el kell látnia az új munkával járó logisztikai feladatokat. Szerencsére, ha a tanulásra és a szervezettségre koncentrál, sikeresen boldogulhat új pozíciójában.

Itt megosztjuk a legfontosabb tanulságokat és néhány kedvenc vezetői idézetünket Michael D. Watkins „Az első 90 nap: Bevált stratégiák a gyorsabb és okosabb beilleszkedéshez” című könyvéből. Ez a könyv a tanulásról, az alkalmazkodásról és a vezetési technikákról szól, amikor új vezetői pozícióba kerülünk. Az „Az első 90 nap” összefoglalójában egy hétlépéses ellenőrzőlistát is megosztunk az új pozícióba való beilleszkedéshez, gyakorlati tanácsokkal együtt. ✨

De mielőtt ezt megtenné, ha több könyvösszefoglalót szeretne elolvasni, tekintse meg a 25 kötelezően elolvasandó termelékenységi könyvösszefoglalót (beleértve „Az első 90 nap" címűt is) tartalmazó válogatásunkat egy helyen.

25 kötelezően elolvasandó termelékenységi könyv összefoglaló egy dokumentumban.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Most kapott előléptetést vagy új vezetői pozícióba lépett? Gratulálunk! Az első 90 nap döntő fontosságú a siker szempontjából. Michael D. Watkins könyve, Az első 90 nap, a vezetőváltás során elengedhetetlen útmutató.

A könyv stratégiákat ismertet, amelyek segítenek a gyors alkalmazkodásban, a korai sikerek elérésében és a hitelesség megteremtésében. Az egyik legfontosabb keretrendszer? A STARS modell, amely segít a vezetési stílusodat a különböző üzleti helyzetekhez igazítani.

Egyéb fontos tanulságok: ✔ Az új munkatársak beilleszkedésének egyszerűsítése öt alapvető beszélgetéssel ✔ A stratégia, a készségek és a folyamatok összehangolása a hatékonyság érdekében ✔ A csapat értékelése és alkalmazkodása a hosszú távú siker érdekében

Lépésről lépésre kidolgozott átmeneti tervet szeretne? Watkins egy 7 lépésből álló ellenőrzőlistát oszt meg, amely mindenre kiterjed, a tiszta szakítástól a hálózat kiépítéséig.

A „The First 90 Days” stratégiáival és tippjeivel minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll ahhoz, hogy zökkenőmentesen átálljon új szerepkörébe.

„Az első 90 nap” könyv összefoglalása egy pillanat alatt

„Az első 90 nap” Michael Watkins könyve, amely útmutatást és stratégiákat kínál azoknak, akik szakmai vezetői átmeneten mennek keresztül. Ebben a rövid „Az első 90 nap” összefoglalóban megtudhatja, miről szól a könyv, ki a szerző, és hogyan segíthet az Ön vezetői átmenetén.

Michael Watkins elismert vezetői és tárgyalási szakértő. Az IMD Business School vezetői és szervezeti változások professzora, a Genesis Advisers társalapítója, és két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a vezetői munkában. Háttérrel és számos vezetői témájú írásával – köztük a „The First 90 Days” című művel – bekerült a Thinkers50 Leadership Hall of Fame-be. 🏆

„Az első 90 nap” című könyvben az olvasók megismerhetik a szervezeten belüli karrierváltást, valamint az új vállalkozásokba való átállást. A könyv bemutatja, mennyire kritikusak az első 90 napok az új vezetői állás betöltésekor. Stratégiákat és tippeket tartalmaz, amelyek segítenek mindenben, a munkavállalók beilleszkedésétől a feladatok delegálásának módjáról szóló tanácsokig.

A könyv 10 fejezetre tagolódik, amelyek mindegyike egy-egy stratégiára összpontosít. Az első 30 nap a felkészülésről, a tanulásról és a terv kidolgozásáról szól. A következő 30 nap a korai sikerek biztosításáról és a csapat felépítéséről szól. Az utolsó 30 nap a menedzsmentre és a teljes csapat sikereinek felgyorsítására összpontosít.

Olvassa el „Az első 90 nap” összefoglalónk folytatását, ahol többet megtudhat a könyv legfontosabb tanulságairól és arról, hogyan készíthet saját ellenőrzőlistát a sikeres átmenethez. 👀

5 legfontosabb tanulság Michael Watkins „Az első 90 nap” című könyvéből

Akár projektmenedzsment tippeket keres új vezetői pozíciójához, akár tervet szeretne kidolgozni egy új C-szintű pozícióba való átmenethez, Michael Watkins könyve mindkettőt megadja Önnek. Itt folytatjuk „Az első 90 nap” összefoglalónkat öt fontos tanulsággal.

1. A STARS modell segítségével igazítsa stratégiáját a különböző üzleti helyzetekhez.

Új munkába álláskor az egyik első dolog, amire gondolnia kell, hogy milyen típusú vezető Ön, és ez hogyan működik különböző üzleti esetekben. Ehhez meg kell értenie a saját hatását, valamint az új szervezetének különböző üzleti helyzeteket. 🧐

Ehhez Watkins a STARS modell használatát javasolja, amely öt gyakori üzleti helyzetet jelölő mozaikszó:

Start-up : Minden alapjait építed, beleértve a termékeket, a csapatokat és a struktúrákat, mindezt egy izgalmas környezetben, amelyet szorosan kell irányítani.

Változás: Az a feladatot kapta, hogy egy problémás üzletágat vagy vállalatot vegyen át, és változtasson a helyzeten. Vezetőként nemcsak a vállalat átszervezésében kell részt vennie, hanem a kétségbeesés hangulatának kezelésében és a csapatok motiválásában is, hogy új megközelítést alkalmazzanak.

Gyorsított növekedés : Vezetői feladatod új alkalmazottak felvétele és skálázható rendszerek kiépítése a gyors üzleti növekedés kezelése érdekében.

Átszervezés : Azért alkalmazták, hogy problémák esetén újraértékelje a termék vagy szolgáltatás megközelítését, de nem mindenki ismeri fel annak jelentőségét. Ez a fajta vezetés magában foglalja a tárgyalást és a csapat tagjainak ösztönzését, hogy legyenek nyitottak a változásokra.

A siker fenntartása: Az új vállalata a siker csúcsán áll, és az Ön feladata, hogy ez így is maradjon, azaz meg kell találnia a siker titkát, és innovatív megoldásokat kell bevezetnie, hogy vállalata az iparág élvonalában maradjon.

Ha stratégiáit és vezetési stílusát az adott üzleti helyzethez igazítja, nagyobb eséllyel tud zökkenőmentesen átállni. Ráadásul így könnyebb mindenkit egy irányba terelni és ugyanazon cél felé haladni.

2. Egyszerűsítse az beilleszkedést és építsen kapcsolatokat „az 5 beszélgetés” segítségével

Egy új csapatba való belépés vagy egy új csapat felépítése nem csupán az onboarding szoftver bevezetéséről szól. Kapcsolatokat kell kialakítania és kapcsolatokat kell építenie a csapat minden tagjával. E nélkül a kritikus lépés nélkül nehéz lesz támogatást és elkötelezettséget szerezni, különösen, ha az átmenet a vállalat új irányba terelését jelenti. 🤝

Watkins azt javasolja, hogy folytasson le az általa „öt beszélgetésnek” nevezett beszélgetéseket. Ezek magukban foglalják azokat a beszélgetéseket, amelyeket a főnökével és az új csapatával kell lefolytatnia.

Ezek között szerepelnek:

Helyzetelemzés: Tekintse át STARS modelljét főnökével és csapatával. Mindenki egyetért abban, hogy a vállalkozás ugyanabban a helyzetben van? Beszéljék meg, ha valakinek eltérő véleménye van, hogy megalapozzák a Tekintse át STARS modelljét főnökével és csapatával. Mindenki egyetért abban, hogy a vállalkozás ugyanabban a helyzetben van? Beszéljék meg, ha valakinek eltérő véleménye van, hogy megalapozzák a hatékony vezetési megközelítést.

Elvárások: Határozza meg egyértelműen, hogy mi számít sikernek, és mit kell teljesítenie a csapat minden egyes tagjának. Gondoskodjon arról, hogy mindenki prioritásai összhangban legyenek, és ezek alapján készítsen cselekvési terveket.

Erőforrások: Beszéljétek meg, milyen erőforrásokra van szükségetek. Az üzleti helyzetetektől függően ezek az erőforrások lehetnek pénz, technikai támogatás, befektetések vagy szakértők.

Stílus: Mindenki másképp kommunikál. Vannak, akik folyamatos tájékoztatást és megnyugtatást szeretnének, míg mások inkább az önállóságot részesítik előnyben. Ismerje meg minden csapattag vagy főnöke stílusát, és ehhez igazítsa kommunikációját.

Személyes fejlődés: Kérjen visszajelzést arról, mit csinál jól és mit kell javítania. Ezeket a beszélgetéseket közvetlen beosztottaival és a felső vezetéssel is lefolytathatja, így korán elvégezheti a szükséges változtatásokat, és Kérjen visszajelzést arról, mit csinál jól és mit kell javítania. Ezeket a beszélgetéseket közvetlen beosztottaival és a felső vezetéssel is lefolytathatja, így korán elvégezheti a szükséges változtatásokat, és javíthatja termelékenységét és sikereit.

3. Biztosítsa a korai sikereket a hitelesség megteremtésével és projektek elindításával

A korai sikerek remek módszerek a hitelesség megteremtésére és a megtérülési pont gyorsabb elérésére – azaz arra a pontra, amikor a vállalat befektetése megegyezik az Ön hozzájárulásával. A korai sikerek biztosításával lendületet és izgalmat teremt a csapat minden tagjának, hogy még magasabb célokat érjenek el. 🥇

Watkins azt javasolja, hogy az első 30 napban a hitelesség megteremtésére összpontosítson, és olyan projekteket indítson, amelyek könnyen megvalósíthatók. A hitelesség megteremtése érdekében beszéljen a csapatával, és derítse ki, mit tudnak Önről. Végül is Önnek is van hírneve, és ahhoz, hogy hatékonyan vezethessen, meg kell értenie, hogy ez mit jelent. Miután megtudta, mit tudnak Önről, építhet a meglévő hitelességre, vagy megteremtheti azt.

Ahhoz, hogy hatékony és hiteles vezető legyél, fontos, hogy elérhető legyél és reális elvárásokat támasztasz. Építsd ki a tekintélyedet, de ügyelj arra, hogy megközelíthető maradj. Tisztázz egyértelmű követelményeket és magas célokat, de ügyelj arra, hogy azok elérhetőek is legyenek.

Miután megalapozta hitelességét, itt az ideje, hogy célokat tűzzön ki a korai sikerek elérése érdekében. Ne feledkezzen meg a hosszú távú célokról, és bontsa azokat kisebb, elérhető célokra. Összpontosítsa a csapatot konkrét célokra, hogy mindenki a korai sikerek elérése érdekében dolgozzon, és elkerülje a figyelemelterelést.

4. Egységesítsd a stratégiát, a készségeket és a folyamatokat

Vezetőként Ön felelős a csapat irányításáért és annak biztosításáért, hogy mindenki ugyanazokat a célokat kövesse. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a prioritások, hanem a struktúrák és a csapategységek összehangolását is biztosítania kell. ✍️

Watkins szerint a sikerhez négy szervezeti struktúrát kell összehangolni:

Stratégiai irány: Mindenkinek ismernie kell a célok és a vállalat jövőképét és stratégiáját, és az Ön célja az kell legyen, hogy egyértelműen meghatározza a vállalat irányát. Szerkezet: A munkaterhelés kezelése érdekében össze kell hangolnia a munkavállalókat csoportokban, csapatokban és részlegekben, hogy azok hozzájáruljanak a vállalat céljainak eléréséhez. Alapvető folyamatok: Ezek olyan rendszerek, amelyek hozzáadott értéket jelentenek a vállalat számára, és magukban foglalhatják Ezek olyan rendszerek, amelyek hozzáadott értéket jelentenek a vállalat számára, és magukban foglalhatják a munka szervezésének javítására szolgáló SOP-kat, olyan eszközöket, mint a projektmenedzsment szoftverek, valamint kommunikációs terveket. Az Ön feladata a folyamatok értékelése és azoknak a struktúrához való igazítása a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében. Készségalapok: Az új szervezeted csak annyira lesz sikeres, amennyire az ott dolgozó emberek. Vezetőként össze kell hangolnod a készségekkel rendelkező embereket a megfelelő feladatokkal, hogy a munkát gyorsabban és okosabban végezzék el.

Szánjon időt a lehetséges eltérések átgondolására, és készítsen terveket azok elkerülésére. Különösen összpontosítson a készségek és az irányvonal tekintetében fellépő eltérésekre, beleértve az egyes csapattagok kapacitását és képességeit.

5. Értékelje, építse és alakítsa csapatát

Vezetőként tudja, mennyire fontos egy jó csapat. Az emberek lesznek a középpontjában azoknak a legfontosabb döntéseknek, amelyeket az első 90 napban hoz. Watkins azt javasolja, hogy kezdje a meglévő csapatok értékelésével.

Ne hajtson végre túl gyors változásokat, különösen anélkül, hogy megértené a fennálló helyzetet. Hozzon létre egy értékelési rendszert, amely konkrét kritériumokat tartalmaz a készségek és a döntéshozatali stílusok alapján. Értékelje a csapatokat és az egyéneket konkrét KPI-k segítségével, a tényleges munkájuk alapján.

Az első 30 nap végére képesnek kell lennie arra, hogy értékelései alapján döntéseket hozzon a foglalkoztatásról. Watkins azt javasolja, hogy az embereket a következő kategóriákba sorolja:

Maradjon minden a régiben: Ha a csapat tagjai jól végzik a munkájukat, akkor változatlanul maradnak a pozíciójukban.

Megtartani, de a fejlesztésre koncentrálni: Az illető megfelelő munkát végez, de támogatásra szorul, amelyet Ön megadhat neki.

Áthelyezés másik pozícióba: A csapat tagjának olyan készségei vannak, amelyekkel egy másik pozícióban hatékonyabb lenne.

Cserélje ki: Az illető nem alkalmas a pozícióra, ezért a lehető leghamarabb cserélje ki egy új csapattaggal.

Megfigyelés: Nincs elegendő információja a döntéshozatalhoz, vagy szeretné látni, hogyan teljesít az illető egy adott projektben, ezért megfigyeli, majd az egyik fenti kategóriába sorolja.

Csapata fejlődni fog, ezért az első 90 nap után feltétlenül térjen vissza erre a folyamatra. Legyen nyitott a változásokra, és igazítsa a csapatot a vállalat céljainak és irányvonalának változásaihoz.

Felkészülés egy új szerepre: 7 lépéses ellenőrzőlista

Az új vezetői szerepbe való átállás legnehezebb része a régi szokások elhagyása. Még egy új csapat, új feladatok és új vállalati kultúra mellett is könnyű visszatérni a régi rutinhoz, amely nem illik az új szerepkörhöz. ⚠️

Hogy elkerülje ezt a dilemmát, Michael Watkins azt javasolja, hogy minden új pozíciót egy hét lépésből álló ellenőrzőlistával kezdjen. A „The First 90 Days” összefoglalónk folytatásában lebontjuk ezt a hét lépésből álló ellenőrzőlistát, hogy gyorsan alkalmazhassa.

1. Törjön teljesen a múlttal

Fontos, hogy időt szánjon az új átmenet megünneplésére. Akár azt jelenti ez, hogy a hétvégén barátokkal tölti az időt, akár egy ünnepi vacsorát rendez a családjával, fontos, hogy megünnepelje a sikerét.

Fontos az is, hogy időt szánjon arra, hogy elgondolkodjon azon, mit hagy maga mögött és mi vár rá a jövőben. Gondoljon át, mi működött volna jobban a korábbi pozíciójában, és határozza meg elvárásait az új pozíciójával kapcsolatban.

2. Értékelje a problémákat és a problémamegoldó képességeit

Készítsen listát a lehetséges problémákról – beleértve a technikai, kulturális és politikai kérdéseket – a legfontosabb üzleti részlegekben. Ezek közé tartozhatnak a pénzügyek, a HR, a technológia és a marketing. Rangsorolja az egyes lehetséges problémákat 1-től 10-ig terjedő skálán. Döntse el, mely problémákat tudja és akar megoldani, és melyekhez kell támogatást szereznie.

3. Mérje fel erősségeit

Szánjon egy kis időt arra, hogy átgondolja erősségeit és azt, hogy mi teszi Önt hatékony vezetővé. Gondoljon arra, hogy mit csinált jól korábbi pozíciójában, és milyen helyzetekben érezte úgy, hogy nem teljesített megfelelően. Gondoljon arra, hogy ezek a készségek hogyan segíthetik Önt új munkájában, és hogyan akadályozhatják sikereit bizonyos üzleti helyzetekben.

4. Fejlessze a tanulási szemléletmódot

Akár egy startup, nonprofit vagy multinacionális vállalat vezetői csapatának tagja volt, Önnek már vannak sikerei. Ennyi győzelem után könnyű abba a csapdába esni, hogy azt gondolja, Ön tudja a legjobban.

Új pozícióba kerülve fontos, hogy tanulási szemléletet alakítson ki. Azok a dolgok, amelyek más szerepkörökben beváltak, új pozíciójában nem feltétlenül lesznek ugyanolyan sikeresek. Új szerepkörébe lépve gondoljon a személyes fejlődésre és a vezetői képességek fejlesztésére. Vegyen részt tanfolyamokon, legyen nyitott a kollégáktól való tanulásra, és fontolja meg új megközelítéseket a régi problémák megoldására.

Az új és a régi vezetők számára egyaránt felbecsülhetetlen értékű, ha rendelkeznek egy szilárd hálózattal, amelyhez fordulhatnak. Tegyen leltárt a hálózatáról, és nézze meg, mely személyek segíthetnek Önnek a zökkenőmentesebb átmenetben. Támaszkodjon régi mentoraira, és keresse meg azokat a hiányosságokat, ahol új segítségre lehet szüksége. Teremtsen kapcsolatokat és építsen ki viszonyokat ezekkel a személyekkel, hogy megkapja a gyors növekedéshez szükséges támogatást.

6. Legyen figyelmes a elégedetlenségre

Akár új szervezethez kerül, akár belső előléptetést kap, lehet, hogy vannak, akik nem annyira örülnek a változásnak, mint Ön. Lehet, hogy megpróbálják megakadályozni a sikerét, vagy korlátozni a szükséges erőforrásokhoz való hozzáférését.

Legyen szó új csapattagokról, új vezetőről vagy régi kollégákról, figyeljen ezekre a sebezhető pontokra. Koncentráljon ezeknek a munkakapcsolatoknak a kezelésére, határozza meg egyértelmű elvárásokat, és dolgozzon ki egy kommunikációs tervet a problémák kezelésére.

7. Kérjen segítséget, ha szüksége van rá

Az új dolgok első napja mindig egyformán ijesztő és izgalmas. Ne féljen segítséget kérni – legyen az új főnökétől vagy a csapatában közvetlenül alá tartozó munkatársaitól. Kérjen segítséget és forrásokat, amikor szüksége van rájuk, különösen az első 90 napban, amikor még csak beilleszkedik.

Népszerű idézetek „Az első 90 nap” című könyvből

Michael Watkins könyve tele van bölcsességekkel a vezetői szakemberek számára. Nemcsak hogy ért a témához, de inspiráló és vonzó módon is fogalmaz.

Íme néhány kedvenc idézetünk „Az első 90 nap” című könyvből:

„Ahhoz, hogy sikeres legyél, mobilizálnod kell a szervezetedben dolgozók energiáját. Ha helyesen cselekszel, akkor a víziód, szakértelmed és hajtóerőd előre vihet téged, és magként szolgálhat.”

„Egy új vállalathoz való csatlakozás hasonló egy szervátültetéshez – és te vagy az új szerv. Ha nem gondolkodsz át alaposan, hogyan alkalmazkodj az új helyzethez, akkor a szervezet immunrendszere megtámadhat és elutasíthat.”

„Az első 90 napban hozott legfontosabb döntései valószínűleg az emberekkel kapcsolatosak lesznek.”

„A küldetés arról szól, hogy mit kell elérni, a vízió arról, hogy miért kell az embereknek motiváltnak lenniük a magas szintű teljesítményhez, a stratégia pedig arról, hogy hogyan kell elosztani az erőforrásokat és meghozni a döntéseket a küldetés teljesítéséhez.”

Szeretné megtudni, hogyan állítsa fel a feladatok fontossági sorrendjét az első 90 napban? Akkor ez a videó pont Önnek való!

Alkalmazza a „Az első 90 nap” tanulságait a ClickUp segítségével

A ClickUp projektmenedzsment szoftver segítségével a „The First 90 Days” összefoglalóból származó legfontosabb tanulságokat gyorsabban és könnyebben megvalósíthatja, mint valaha. Íme a ClickUp néhány legjobb funkciója, amelyekkel zökkenőmentessé teheti az új vezetői szerepbe való átállást. 🤩

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez, automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

A ClickUp Goals segítségével könnyen meghatározhatja és nyomon követheti a hosszú távú célokat, és elkerülheti az eltéréseket az út során. Határozzon meg egyértelmű határidőket, és adjon hozzá mérhető célokat minden csapat, osztály vagy a vállalat egészének. Automatizálja a haladás nyomon követését, és hozzon létre mappákat, hogy könnyen láthassa a különböző csapat tagok és osztályok céljait.

Gyorsan megtekintheti, hozzáadhatja, hozzárendelheti vagy megjegyzéseket fűzhet a függőségekhez közvetlenül a ClickUp feladatban.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

Használja a ClickUp feladatkiosztási és állapotfunkció it a csapat felépítéséhez, a mindenki felelősségi körének nyomon követéséhez és az új csapatban fellépő összehangolatlanságok elkerüléséhez. Rendeljen prioritásokat az egyes feladatokhoz, hogy mindenki tudja, melyik munka a legfontosabb. Adjon hozzá függőségeket, hogy a csapat tagjai láthassák, melyik munka akadályozza más feladatok előrehaladását.

A ClickUp rugalmas Spaces funkciójával egyszerűen létrehozhat átfogó és szervezett helyszíneket, amelyeket testreszabhat a csapatához, osztályához vagy projektjeihez.

Maradjon szervezett a ClickUp Spaces segítségével, különösen, ha vezetői pozíciója különböző részlegek felügyeletét is magában foglalja. Testreszabhatja az egyes tereket listákkal és mappákkal, hogy az SOP-k, a vállalati dokumentumok és a projektforrások egy helyen legyenek. Indítson el egyéni értesítéseket, hogy biztosítsa a hatékony kommunikációt, amikor nagy változások történnek vagy projektek fejeződnek be.

A ClickUp több mint 1000 sablont kínál – köztük több 30, 60 és 90 napos terv sablont is –, amelyekkel a célok kitűzésétől a munkavállalók beillesztéséig minden könnyebbé válik, mint valaha. A ClickUp 30-60-90 napos terv sablonja gyakorlatias tervet kínál az új pozícióban töltött első három hónapra. Használja célok felvázolásához, feladatok azonosításához, határidők kitűzéséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Használja ezt a ClickUp sablont az új alkalmazottakkal való jövőbeli megbeszélések tervezéséhez.

Továbbá több tucat SOP-sablont is talál, amelyekkel szervezeti kultúrát hozhat létre. Használja ezeket az új csapattagok beillesztéséhez vagy a meglévő csapat számára jobb folyamatok kidolgozásához.

Tegye sikeressé az első 90 napját a ClickUp segítségével

A „The First 90 Days” stratégiáival és tippjeivel minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll ahhoz, hogy zökkenőmentesen átálljon új szerepkörébe. A jobb csapatok felépítésétől a stratégiák összehangolásán át a korai sikerek biztosításáig ez a könyv útmutatót nyújt a vezetői sikerhez.

Vigye vezetői képességeit a következő szintre, és regisztráljon még ma a ClickUp-ra. Ez a projektmenedzsment szoftver megkönnyíti az új alkalmazottak beilleszkedését, mérhető célok kitűzését és a haladás nyomon követését minden lépésnél. Ráadásul testreszabható, így olyan rendszert építhet, amely alkalmazkodó és megfelel az új szervezet igényeinek. 🙌