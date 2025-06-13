A legjobb AI PNG generátor kiváló minőségű átlátszó képek létrehozásához

1966-ban egy csoport gyermeket kérték meg, hogy jósolják meg a jövő életét – pontosabban, hogy milyen lesz az élet a 2000-es évek elején.

Válaszaik a lakhatással kapcsolatos aggályoktól a jövőbeli kényelemmel kapcsolatos izgalomig terjedtek. De egy jóslat kiemelkedett: az automatizálás – és igazuk volt.

Manapság az AI-alapú eszközök szinte bármit képesek másodpercek alatt létrehozni, beleértve a kiváló minőségű átlátszó PNG képeket is. Ez különösen hasznos a tervezők és a vállalkozások számára, mivel egyszerű utasításokkal vizuálisan is kifejezhetik ötleteiket.

Hogy időt takarítson meg, képeket hozzon létre és felgyorsítsa kreatív folyamatát, összeállítottunk egy listát a legjobb AI PNG generátorokról, amelyeket azonnal használhat.

A legjobb AI PNG generátorok egy pillantásra

Mit kell keresnie egy AI PNG generátorban?

Mielőtt kiválasztaná a megfelelő AI PNG képgenerátort, gondold át, milyen képeket szeretnél létrehozni. Kereskedelmi célú termékvizuális anyagokat? Egyedi grafikákat marketinganyagokhoz vagy átlátszó háttérrel rendelkező digitális művészeti alkotásokat?

Miután ezt eldöntötte, íme néhány alapvető funkció, amelyet érdemes szem előtt tartania a szerszám kiválasztásakor:

Szöveg-kép eszközök, amelyek néhány kattintással egyszerű utasításokat teljes értékű PNG képekké alakítanak.

Lehetőségek vizuális elemek feltöltésére és remixelésére végtelen lehetőségekkel, AI-generált tartalom felhasználásával

Képleírási funkciók, amelyek elemzik és generálják a feltöltött fotók tartalmát

Intuitív felület, amely leegyszerűsíti a kreatív folyamatot

Testreszabási lehetőségek a képarányok, színszűrők és háttérképek tekintetében

Magas felbontású kimenet, amely éles részleteket és tiszta éleket biztosít.

Különböző művészi stílusok, amelyek minimalista ikonoktól az olajfestmény esztétikájáig mindenhez illeszkednek.

A legjobb AI PNG generátorok

Itt található a legjobb AI PNG generátorok teljes listája.

Ezek az AI művészeti generátorok úgy lettek kialakítva, hogy segítsenek Önnek átlátszó háttérrel rendelkező, nagy felbontású PNG képeket létrehozni, amelyek tökéletesen igazodnak az Ön márkájához, képstílusához és művészeti stílusához.

1. ClickUp (A legjobb együttműködésen alapuló, AI által generált vizuális elemekhez)

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot AI-alapú eszközökkel és teljes körű projektmenedzsmenttel hozhat létre AI-képeket a ClickUp segítségével.

Számos AI képgenerátor létezik, de nagyon kevés ötvözi az AI-alapú eszközöket a teljes körű projektmenedzsmenttel.

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, jelentősen megkönnyíti a tervezőcsapatok életét azzal, hogy hatékony AI eszközöket integrál a mindennapi munkájukba.

Az egyik legmenőbb funkció az AI Image Generator, amely közvetlenül a ClickUp Whiteboards-ba van beépítve. Ez azt jelenti, hogy ötleteit kiváló minőségű PNG-képekké alakíthatja, csak le kell írnia, mit szeretne – nem kell különböző alkalmazások között ugrálnia, vagy megvárnia, amíg megérkezik az ihlet.

Prompt: „Készítsen képet egy agyról, amely körül idegsejtek villognak.”

Az eredményt az alábbi képen láthatja!

Képet generálhat AI segítségével a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, promptok használatával

Akár ötleteket gyűjt, felhasználói folyamatokat vázol fel, vagy csak egy gyors vizuális segédeszközre van szüksége egy megbeszéléshez, a képeket azonnal létrehozhatja, és közvetlenül a táblára helyezheti.

A Whiteboards önmagában is forradalmasítja az együttműködést. Lehetővé teszi, hogy az egész csapat valós időben dolgozzon együtt, jegyzeteket, alakzatokat és most már AI-generált képeket is hozzáadva – mindezt egy helyen. Könnyedén mozgathatja az elemeket, összekapcsolhatja az ötleteket, és akár egyetlen kattintással is végrehajtható feladatokká alakíthatja a whiteboard elemeit.

Szüksége van további segítségre a kreatív irányvonal kialakításában? A ClickUp Brain, az integrált AI asszisztens, gépi tanulási és művészeti adatbázisokat használ, hogy segítsen a tervezőcsapatoknak:

✅ Okosabb szövegbeviteli utasítások készítése

✅ Legyőzze a kreatív blokkokat

✅ Javítsa AI-generált képeit

Valósítsa meg ötleteit a ClickUp Brain segítségével

Az AI-alapú képalkotás, a kollaboratív táblák és a robusztus projektmenedzsment kombinálásával a ClickUp for Design csapatok egy platformon egyesítik mindazt, amire a csapatának szüksége van. A ClickUp elhagyása nélkül tárolhatja az eszközöket, kezelheti a visszajelzéseket és nyomon követheti a kreatív folyamat minden lépését. Ez egy okosabb, gyorsabb és jobban összekapcsolt módszer a közös tervezésre.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja az AI-alapú utasításokat, hogy gyorsan kiváló minőségű tartalmakat és vizuális ötleteket hozzon létre.

Jelölje ki a kívánt szöveget, és javítsa ki az integrált AI eszköztár segítségével.

Automatikusan generáljon összefoglalókat és teendőket a tervezési munkafolyamatok és a projektmenedzsment egyszerűsítése érdekében.

Fordítson tartalmakat, javítsa ki a nyelvtani hibákat és csiszolja a szövegeket ugyanazon a platformon belül.

Valós időben együttműködhet a ClickUp Whiteboards segítségével – tökéletes vizuális brainstorminghoz, vázlatokhoz és AI által generált képekhez.

Indítson feladatokat közvetlenül a ClickUp Whiteboards alkalmazásból, hogy azonnal rögzíthesse kreatív ötleteit.

Használjon sablonokat a tervezési folyamatot támogató munkafolyamatok megtervezéséhez.

Hagyjon egyértelmű utasításokat a képeken a ClickUp képjelölő szoftverével.

Használja a ClickUp Clips szolgáltatást , hogy részletes visszajelzéseket adjon csapatának.

A ClickUp korlátai

A platform széles körű funkciói új felhasználók számára túlnyomóaknak tűnhetnek.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Clickup rendkívül rugalmasan használható, és számos olyan funkciót kínál, amelyekhez egyébként további eszközökre lenne szükség. Az eszköz kezdeti beállítása és elsajátítása eleinte nagyon bonyolult, de kezelhető. Az ára teljesen ésszerű és indokolt. A Clickup-ot a mindennapi munkámban használom, és elégedett vagyok vele.

A Clickup rendkívül rugalmasan használható, és számos olyan funkciót kínál, amelyekhez egyébként további eszközökre lenne szükség. Az eszköz kezdeti beállítása és elsajátítása eleinte nagyon bonyolult, de kezelhető. Az ára teljesen ésszerű és indokolt. A Clickup-ot a mindennapi munkámban használom, és elégedett vagyok vele.

2. Adobe Firefly (A legjobb kiváló minőségű, AI által generált vizuális elemekhez a különböző médiumokban)

via Adobe

Az Adobe Firefly egy all-in-one kreatív csomagot kínál képek, videók, hangok, vektorok és grafikai sablonok készítéséhez.

Az Adobe Firefly egy AI eszköz, amelyet tervezők, marketingesek és tartalomalkotók számára fejlesztettek ki, és amely az AI PNG generálás erejét hozza az Adobe megbízható kreatív ökoszisztémájába.

Akár lenyűgöző, átlátszó háttérrel rendelkező képeket szeretne létrehozni, új művészi stílusokat felfedezni, vagy szöveg-kép munkafolyamatokkal kísérletezni, ez az eszköz teljes kreatív ellenőrzést biztosít Önnek. Sőt, zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökbe, mint a Photoshop, az Illustrator és az Adobe Express.

Az Adobe Firefly legjobb funkciói

Tapasztalja meg a szöveg-képpé alakítást lenyűgöző művészi stílusú előre beállított értékekkel és effektekkel!

Élvezze a pontos képarány-vezérlést minden PNG-kép esetében.

Ugyanazon intuitív felület segítségével készítsen videókat, hanganyagokat és AI-képeket!

Integrálható a Photoshop, az Illustrator és az Adobe Express programokkal.

Készítsen biztonságos, kereskedelmi forgalomba hozható tartalmakat

Az Adobe Firefly korlátai

Nincs negatív prompt támogatás a nem kívánt elemek kizárásához

A videoklipek hossza legfeljebb öt másodperc lehet.

A generált képeken a szöveg gyakran torz vagy pontatlan.

Az Adobe Firefly árai

Ingyenes

Firefly Standard : 9,99 USD/hó felhasználónként

Firefly Pro : 29,99 USD/hó felhasználónként

Firefly Premium : 199,99 USD/hó felhasználónként

Creative Cloud All Apps: 59,99 USD/hó felhasználónként

Adobe Firefly értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Adobe Firefly-ról?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Adobe Firefly rendkívül intuitív, különösen, ha ismeri az Adobe ökoszisztémáját. Hasznosnak találom az ötletek gyors generálásához és kiváló minőségű közösségi média tartalmak létrehozásához, anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekre lenne szükség.

Az Adobe Firefly rendkívül intuitív, különösen, ha ismeri az Adobe ökoszisztémáját. Hasznosnak találom az ötletek gyors generálásához és kiváló minőségű közösségi média tartalmak létrehozásához, anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekre lenne szükség.

✨ Érdekesség: Az AI képgenerátorok bármely művész stílusát elsajátíthatják, algoritmusaikat és látásmódjukat digitális ecsetgé alakítva, amely a reneszánsz művészettől a modern absztrakt formatervezésig mindent utánoz.

via Canva

A Canva könnyen használható funkciói miatt máris népszerű grafikai tervező eszköz.

Az AI segítségével a Canva olyan funkciókat kínál, mint a Magic Studio és a Dream Lab, amelyekkel a felhasználók egyszerű szöveg- és képbeviteli parancsokkal könnyedén AI-képeket hozhatnak létre, fotókat javíthatnak, háttérképeket távolíthatnak el, színeket állíthatnak be és formázhatnak át.

Ráadásul a Canva teljes mértékben felhőalapú, vagyis bárhonnan, bármilyen eszközről dolgozhat vele.

A Canva AI legjobb funkciói

Élvezze a Dream Lab segítségével a szöveg-képpé alakítást, és gyorsan készítsen gyönyörű, AI által generált képeket.

Hozzáférés AI háttér eltávolítás, átméretezés és javító eszközök

Készítsen tartalmat az összes főbb platformra optimalizált képarányokkal

Használjon több ezer stílusú sablon , márkakészlet és zökkenőmentes csapatmunka-eszközt.

A Canva AI korlátai

Egyes funkciók csak professzionális tervezők számára elérhetők.

Az AI által generált szöveg a képeken inkonzisztensnek vagy pontatlannak tűnhet.

Canva AI árak

Ingyenes

Canva Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Canva Teams : 10 USD/hó felhasználónként

Canva Enterprise: Egyedi árak

Canva AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (4450+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (45+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Canva AI-ről?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Az egyik legérdekesebb funkció a Magic Media, amely lehetővé teszi, hogy szöveget képekké, videókká vagy grafikákká alakítson. Csak beírja, amit szeretne, és a Canva elkészíti Önnek. Ezzel megspórolhatja a tökéletes stock fotó keresését vagy a grafikák elkészítésének kitalálását.

Az egyik legérdekesebb funkció a Magic Media, amely lehetővé teszi, hogy szöveget képekké, videókká vagy grafikákká alakítson. Csak beírja, amit szeretne, és a Canva elkészíti Önnek. Ezzel megspórolhatja a tökéletes stock fotó keresését vagy a grafikák elkészítésének kitalálását.

💡 Profi tipp: Nehézségeket okoz a Figma tanulási görbéje vagy ára? A legjobb Figma alternatívák és versenytársak című cikkünkben bemutatunk 10 olyan eszközt, amelyek könnyebben használhatók, költséghatékonyak, és mégis hatékonyak a közös tervezéshez.

4. Picsart AI (A legjobb gyors, kezdőbarát kép- és videószerkesztéshez)

via Picsart

A Picsart az egyik első kreatív szoftvercsomag volt, amelyet kezdők és kisvállalkozások számára egyaránt fejlesztettek ki. Az AI hozzáadása azonban segít abban, hogy az ötletet gyorsan megvalósítsa.

Az AI Image Generator, az AI Background Remover és az AI Enhance eszközökkel a felhasználók perceken belül kiváló minőségű vizuális elemeket hozhatnak létre. A Picsart mobilalkalmazása különösen népszerű, mivel egyszerű szerkesztési lehetőségeket kínál útközben, az AI PNG képek létrehozásától a közösségi médiára kész sablonokig.

Továbbá hozzáférést kap több mint 20 generatív AI eszközhöz, a „Spaces” közösség inspiráló tartalmaihoz, valamint a különböző iparágakban – a divattól az ingatlanokig – alkotók számára testreszabott funkciókhoz.

A Picsart AI legjobb funkciói

Készítsen AI-generált képeket, GIF-eket és rövid videókat egyszerű szöveges utasítások segítségével.

Használja az egy érintéssel működő AI eszközöket, mint például a háttér eltávolítása, stílusátvitel és objektumcsere.

Fedezze fel az intuitív felületet mobil és webes eszközökön egyaránt – ideális kezdőknek.

Élvezze a tömeges szerkesztést, a márkakészleteket és a valós idejű együttműködési eszközöket!

Hozzáférés PNG-letöltésekhez, egyedi betűtípusokhoz és többféle képarányhoz

A Picsart AI korlátai

Egyes AI eszközök további alkalmazáson belüli vásárlást igényelnek (például avatár generálás).

Az interfész új felhasználók számára zavarosnak vagy bonyolultnak tűnhet a weben.

A fejlett funkciók még mindig elmaradnak a professzionális szintű eszközöktől, mint például az Adobe Photoshop.

Picsart AI árak

Ingyenes

Plus : 13 USD/hó felhasználónként

Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Picsart AI értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (575+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Picsart AI-ról

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy a Picsart olyan sok sablonnal és fotószerkesztő eszközzel rendelkezik, amelyek segítenek a fotóim javításában, módosításában és különlegessé tételében. Kiváló eszközök családi fotók és közösségi média fotók szerkesztéséhez. Az eszközök nagyon könnyen használhatók, hogy megvalósítsd, amire szükséged van a munkádhoz. Folyamatosan használom a Picsartot a fotóimhoz, és még soha nem kellett kapcsolatba lépnem az ügyfélszolgálattal, mert nagyon könnyen integrálható a munkafolyamatomba, de biztos vagyok benne, hogy az ügyfélszolgálat is kiváló lenne, a termék minősége alapján.

Tetszik, hogy a Picsart olyan sok sablonnal és fotószerkesztő eszközzel rendelkezik, amelyek segítenek a fotóim javításában, módosításában és különlegessé tételében. Kiváló eszközök családi fotók és közösségi média fotók szerkesztéséhez. Az eszközök nagyon könnyen használhatók, hogy megvalósítsd, amire szükséged van a munkádhoz. Folyamatosan használom a Picsartot a fotóimhoz, és még soha nem kellett kapcsolatba lépnem az ügyfélszolgálattal, mert nagyon könnyen integrálható a munkafolyamatomba, de biztos vagyok benne, hogy az ügyfélszolgálat is kiváló lenne, a termék minősége alapján.

💡 Profi tipp: Nehézséget okoz a csapat ötleteinek pontokba szedett rendszerezése? Az „Ötletfal létrehozása brainstorminghoz” című cikkben bemutatjuk, hogyan használhatja a vizuális táblákat a kreativitás ösztönzésére, az együttműködés strukturálására és a kaotikus gondolatok megvalósítható tervekké alakítására.

📮 ClickUp Insight: Felhasználóink fele nehézségekkel szembesül az AI bevezetésekor – 23% nem tudja, hol kezdje, 27% pedig úgy érzi, hogy több képzésre van szüksége a haladó feladatok elvégzéséhez. A ClickUp lebontja ezt a korlátot egy csevegésszerű felülettel, amely olyan egyszerű, mint az SMS-ezés. A csapatok alapvető utasításokkal kezdhetik, és zökkenőmentesen fedezhetik fel a hatékony automatizálási funkciókat – nincs meredek tanulási görbe, nincs bonyodalom.

5. Midjourney (A legjobb művészi kontroll és szürreális, nagy hatású vizuális effektekhez)

via Midjourney

A Midjourney Discord-alapú eszközként indult. Lenyűgöző vizuális elemeiről, szürreális stílusáról, egyedi hangulatáról és filmszerű kompozícióiról ismert Midjourney-t széles körben kedvelik a határokat feszegetni vágyó digitális művészek, marketingesek és alkotók.

A Midjourney segítségével egyszerű vagy fejlett szöveges utasításokkal AI PNG képeket, koncepciórajzokat és fantasztikus tájakat hozhat létre, rendkívüli stilisztikai kontrollal.

Ez a népszerű eszköz mostantól webalkalmazásként is elérhető, rugalmas csomagokkal és átlátszó háttér támogatással.

A Midjourney legjobb funkciói

Élvezze a kategóriájában legjobb képalkotási minőséget páratlan művészi stílusvezérléssel.

Használjon iteratív képváltozatokat, nagyítást, pásztázást és képbővítést.

Töltsön fel referenciaképeket a kép stílusának és karakterének egységességének biztosításához.

Finomítsa a prompt intenzitását, stílusát és képarányát a fejlett beállításokkal.

Csatlakozzon aktív közösségünkhöz és galériánkhoz, hogy felfedezzen és inspirációt merítsen!

A Midjourney korlátai

Jelenleg nincs ingyenes csomag elérhető.

A Stealth Mode (privát képalkotás) csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

A felület kezdők számára túl bonyolultnak tűnhet.

Midjourney árak

Alap : 10 USD/hó felhasználónként

Standard : 30 USD/hó felhasználónként

Pro : 60 USD/hó felhasználónként

Mega: 120 USD/hó felhasználónként

Midjourney értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (85+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Midjourney-ről?

A Trustpilot értékelés szerint:

A legfelhasználóbarátabb felület az összes AI képgenerátor közül. Nem megy bele a részletekbe (mint például a Stable Diffusion), hanem azt teszi, amire a felhasználónak szüksége van.

A legfelhasználóbarátabb felület az összes AI képgenerátor közül. Nem megy bele a részletekbe (mint például a Stable Diffusion), hanem azt teszi, amire a felhasználónak szüksége van.

💡 Profi tipp: Úgy érzi, hogy a Midjourney árai vagy ügyfélszolgálata korlátozza Önt? A legjobb Midjourney alternatívák és versenytársak az AI képalkotás terén 11 hatékony eszközt mutat be, amelyek nagyobb rugalmasságot, jobb ügyfélszolgálatot és egyedi kreatív funkciókat kínálnak.

6. Runway ML (A legjobb AI videó generáláshoz és multimédiás történetmeséléshez)

via Runway

A Runway újragondolja a vizuális történetek létrehozásának módját – kifejezetten filmkészítők, tervezők és tartalomalkotók számára kifejlesztett AI eszközökkel.

A zenei videóktól a reklámokig és a teljes hosszúságú filmekig, a Runway Gen-3 Alpha és Act-One modelljei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy néhány parancs segítségével magas minőségű, vezérelhető videókat hozzanak létre.

A Runway támogatja a közös szerkesztést, az eszközök tárolását, az egyéni hangokat és még sok mást – mindezt egy tiszta, professzionális felületen.

Egy másik lenyűgöző tény, hogy olyan márkák, mint a Lionsgate és Madonna már használják.

A Runway legjobb funkciói

Használja a szöveg-videó, videó-videó és kép-videó generálást nagyfokú realizmussal.

Élvezze a fejlett fotószerkesztő szoftver funkcióit, mint például a lassított felvétel, a háttér eltávolítása és az arc elmosása.

Használja az egyedi hangkészítést az AI szinkronizáláshoz és a szöveg-beszéd átalakításhoz.

Navigáljon a tiszta, intuitív felhasználói felületen, amely támogatja a valós idejű csapatmunkát.

Futópálya korlátozások

Megtanulása kezdőknek, akik nem ismerik a videószerkesztő eszközöket, nehéz lehet.

Erős internetkapcsolat és modern hardver szükséges.

A vízjelek és az időkorlátok az ingyenes csomag felhasználóira vonatkoznak.

Runway árak

Ingyenes

Standard : 15 USD/hó felhasználónként

Pro : 35 USD/hó felhasználónként

Korlátlan : 95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Runway értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Runway-ről

A Product Hunt egyik véleménye szerint:

Az árak túl magasak. Ha korlátlan (Relaxed) előfizetést választ, egy 10 másodperces videó létrehozása körülbelül 20 percet vesz igénybe. A videókat sem lehet sorba állítani, meg kell várni, amíg egyenként elkészülnek. Az AI fele időben rosszul értelmezi a parancsodat. Ez időveszteséget és kreditveszteséget jelent. Ráadásul túlérzékeny a cenzúra. Még a rövid ujjú pólós emberek is túl kockázatosak. Nem mondják meg, mi a probléma. Amíg rájössz, mi is pontosan a probléma, addig a fiókodat felfüggesztik. Azt mondják, hogy fellebbezhet ez ellen, de ez hazugság. Csak annyit mondanak, hogy döntésük végleges, nem adnak magyarázatot, és elküldenek. Bármi jobb, mint ez a túlárazott káosz.

Az árak túl magasak. Ha korlátlan (Relaxed) előfizetést választ, egy 10 másodperces videó létrehozása körülbelül 20 percet vesz igénybe. A videókat sem lehet sorba állítani, meg kell várni, amíg egyenként elkészülnek.

Az AI fele időben rosszul értelmezi a parancsodat. Ez időveszteséget és kreditveszteséget jelent. Ráadásul túlérzékeny a cenzúra. Még a rövid ujjú pólós emberek is túl kockázatosak. Nem mondják meg, mi a probléma. Amíg rájössz, mi is pontosan a probléma, addig a fiókodat felfüggesztik.

Azt mondják, hogy fellebbezhet ez ellen, de ez hazugság. Csak annyit mondanak, hogy döntésük végleges, nem adnak magyarázatot, és elküldenek. Bármi jobb, mint ez a túlárazott káosz.

✨ Érdekesség: A világ első digitális műalkotásai egy átalakított légvédelmi rendszerből származnak. A második világháború alatt John Whitney és testvére, James egy eredetileg ellenséges repülőgépek megcélzására épített analóg számítógépet alakítottak át egy forradalmian új rajzgéppé, amely a számítógéppel generált digitális művészet alapjává vált.

📖 Olvassa el még: Alapvető Midjourney prompt példák művészek és tervezők számára

7. DALL·E 3 (A legjobb egyszerű, pontos AI-képek létrehozásához a ChatGPT segítségével)

via DALL E

A DALL·E 3 az OpenAI legújabb képgenerátora, amely ugyanolyan népszerű, mint a ChatGPT. Ez az AI képgenerátor szorosan integrálva van a ChatGPT-be, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy ötleteket gyűjtsenek, finomítsák a parancsokat és szerkesszék a generált képeket.

Akár fotórealisztikus jelenetet, akár szeszélyes vázlatot szeretne, a DALL·E 3 kiválóan értelmezi a rövid és összetett szöveges leírásokat. Tartalmaz egy alapvető kitöltő eszközt is, amellyel a szöveg bizonyos részeit módosíthatja a képen, mindezt a ChatGPT intuitív felületén.

Más eszközöktől eltérően a DALL·E 3 a könnyű használatra van optimalizálva, nem pedig a vezérlésre – így gyors, kifinomult képeket hozhat létre anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.

A DALL·E 3 legjobb funkciói

Részletes, kiváló minőségű képeket generálhat rövid vagy hosszú szövegekből.

Használja ki az egyszerű retusálás előnyeit a lokalizált képszerkesztéshez.

Használja a Bing Image Creator vagy a ChatGPT Plus segítségével.

Élvezze a beépített védelmi funkciókkal ellátott, biztonságos, kereskedelmi célra felhasználható tartalmakat!

A DALL·E 3 korlátai

Nincs képfeltöltés, stílusreferencia vagy vászonbővítés támogatás

Nincs olyan részletes vezérlés, mint a Midjourney vagy a Stable Diffusion eszközökben.

Nem generál közszereplőket vagy érzékeny tartalmakat.

DALL·E 3 árak

Ingyenes (vízjelzéssel)

ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként

DALL·E 3 értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a DALL. E 3-ról?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A DALL-E 3 rendkívül részletes, kreatív és vizuálisan lenyűgöző képeket generál, amelyek szorosan illeszkednek a megadott utasításokhoz. Lenyűgöző az a képessége, hogy komplex leírásokat értelmez, fantáziadús vizuális elemeket generál és a képminőség koherenciáját fenntartja. A szövegalapú eszközökkel való integráció javítja a használhatóságot, így kezdők és szakemberek számára egyaránt elérhetővé teszi. Ezenkívül a realizmus és a művészi sokoldalúság terén elért fejlesztések kiemelik a különböző kreatív projektek közül.

A DALL-E 3 rendkívül részletes, kreatív és vizuálisan lenyűgöző képeket generál, amelyek szorosan illeszkednek a megadott utasításokhoz. Lenyűgöző az a képessége, hogy komplex leírásokat értelmez, fantáziadús vizuális elemeket generál és a képminőség koherenciáját fenntartja. A szövegalapú eszközökkel való integráció javítja a használhatóságot, így kezdők és szakemberek számára egyaránt elérhetővé teszi. Ezenkívül a realizmus és a művészi sokoldalúság terén elért fejlesztések kiemelik a különböző kreatív projektek közül.

📖 Olvassa el még: Dall-E alternatívák AI-képek létrehozásához

8. Fotor AI Image Generator (A legjobb ingyenes képgenerátor, széles stílusválasztékkal)

via Fotor AI

A Fotor AI Image Generator programja azoknak készült, akik minimális erőfeszítéssel szeretnének művészeti alkotásokat, avatarokat vagy termék képeket létrehozni. Ez a képalkotó program a szöveg-kép és a kép-kép generálást is támogatja, több tucat művészeti stílus opcióval, mint például rajzfilm, olajfestmény, anime, vázlat és 3D.

A Fotor emellett felbontásnövelő, háttéreltávolító és arcpótló eszközöket is tartalmaz, amelyek mindegyike egy felhasználóbarát fotószerkesztő csomagban található.

A Fotor legjobb funkciói

Ingyenesen használható 8 kredit + napi bónuszokkal

Élvezze a szöveg-kép és kép-kép támogatást

Több tucat stílus közül választhat, beleértve NFT-ket, logókat, anime-ket és termékmaketteket.

Használja az alapvető fotószerkesztő eszközöket (felbontásnövelés, háttér eltávolítása stb.)

A Fotor korlátai

A szerszámok között összefüggéstelen felhasználói felület

A Pro Tools-hoz képest korlátozott kreatív ellenőrzés

Nincs fejlett testreszabási lehetőség, például stílusreferencia vagy vászonbővítés.

Fotor árak

Ingyenes csomag

Pro : 8,99 USD/hó felhasználónként

Pro+: 19,99 USD/hó felhasználónként

Fotor értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (950+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Fotorról

A G2 értékelés szerint:

Az alkalmazás legnagyobb előnye a számos funkció, amelyeket ingyenesen vagy olcsón kínálnak. A könnyű használat további előnye, amely ezt az alkalmazást az egyik legjobb AI-alapú fotószerkesztővé teszi.

Az alkalmazás legnagyobb előnye a számos funkció, amelyeket ingyenesen vagy olcsón kínálnak. A könnyű használat további előnye, amely ezt az alkalmazást az egyik legjobb AI-alapú fotószerkesztővé teszi.

💡 Profi tipp: Felejtse el a rendetlen post-it cetliket – a Brainstorming Templates & Techniques 11 ingyenes, strukturált sablont kínál, amelyek segítségével a csapatok a szétszórt gondolatokat stratégiai tervekké alakíthatják, és biztosíthatják a folyamatos együttműködést.

9. Leonardo AI (A legjobb játékeszközök és stílusirányításhoz)

via Leonardo AI

A Leonardo AI-t eredetileg játékfejlesztők számára tervezték, hogy segítsen nekik koncepciórajzok és vizuális eszközök létrehozásában, de mára egy teljes kreatív csomaggá fejlődött.

A Leonardo AI finomhangolt modelleket, stílusbeállításokat és gyors mérnöki segédeszközöket kínál, mint például véletlenszerű prompt generátor és prompt javító – mindezt egy tiszta felületen.

Míg ez az AI képgenerátor ingyenes csomagja egyedülállóan generált képeket és nagylelkű token rendszert kínál, a prémium felhasználók hozzáférhetnek a generálás utáni szerkesztő eszközökhöz, egyedi modellekhez és fejlett útmutató opciókhoz.

A Leonardo AI legjobb funkciói

Élvezze a gyors képalkotást (10–20 másodperc egy adag)

Használja ki a hasznos AI művészeti prompt -készítőket és stílus-útmutató eszközöket!

Élvezze az ingyenes csomagot, amely 8 óránként 150 tokent tartalmaz.

Támogatja a karaktertervezést, a koncepciótervezést, a termékmaketteket és még sok mást.

Csatlakozzon az aktív Discord közösséghez és erős kreatív támogatáshoz!

A Leonardo AI korlátai

A generálás utáni szerkesztőeszközök fizetős szolgáltatások.

Az ingyenes csomag nem tartalmazza a privát képek létrehozását.

Egyes részletek figyelmen kívül maradhatnak az általános „hangulat” érdekében.

Leonardo AI árak

Ingyenes

Apprentice Plan : 10 USD/hó felhasználónként

Artisan csomag : 30 USD/hó felhasználónként

Maestro tervezet : 60 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Leonardo AI értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Leonardo AI-ról?

A Trustpilot egyik értékelése szerint :

Minden bizonnyal az egyik legjobb animációs eszköz, amely fogyasztói szinten elérhető. Leonardo nagy segítség volt, és kilenc nap alatt 3500 feliratkozóra növelte csatornámat.

Minden bizonnyal az egyik legjobb animációs eszköz, amely fogyasztói szinten elérhető. Leonardo nagy segítség volt, és kilenc nap alatt 3500 feliratkozóra növelte csatornámat.

✨ Érdekesség: Az első digitális rajzprogram a hétköznapi felhasználók számára – a MacPaint – az 1980-as évek elején debütált az Apple eredeti Macintosh számítógépén. Lehetővé tette a felhasználók számára a rajzolást, szerkesztést és grafikák exportálását, még mielőtt a legtöbb ember hallott volna a „digitális művészetről”.

📖 Olvassa el még: A legjobb prompt engineering eszközök generatív AI-hez

10. NightCafe (A legjobb közösségi alapú alkotásokhoz és modellváltozatokhoz)

via NightCafe

A NightCafe az egyik legkönnyebben hozzáférhető és közösségközpontú AI művészeti platform. Ez a platform egy intuitív felületen egyesíti a képalkotó modellek széles skáláját, beleértve a Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen és még sok más modellt.

A legizgalmasabb az, hogy naponta ingyenes krediteket szerezhet, ha részt vesz kihívásokban, művészeti alkotásokat kedvel, vagy csevegésekben vesz részt.

A NightCafe legjobb funkciói

Hozzáférés számos AI-modellhez, többek között a DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen és még sok máshoz.

Csatlakozzon egy élénk, aktív művészeti közösséghez, ahol kihívások, kommentek és együttműködés várják!

Használja a napi ingyenes krediteket, valamint a fizetős csomagok átviteli opcióit!

Élvezze az olyan egyedi funkciókat, mint a tömeges generálás, a modellek finomhangolása és a fejlett prompt opciók.

Platformok közötti támogatás: web, mobil és tablet

A NightCafe korlátai

A moderálás és a tartalmi korlátozások túlságosan szigorúnak tűnhetnek.

A professzionális platformokhoz képest korlátozott mélyreható szerkesztési és retusáló eszközök

A gyors visszajelzések a modellek között eltérőek lehetnek.

NightCafe árak

Ingyenes

AI kezdő: 5,99 USD/hó felhasználónként

AI Hobbyist: 9,99 USD/hó felhasználónként

AI rajongók: 19,99 USD/hó felhasználónként

AI Artist: 49,99 USD/hó felhasználónként

NightCafe értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 80 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a NightCafe-ról

A Trustpilot egyik értékelése szerint:

A NightCafé rengeteg lehetőséget nyitott meg előttem, csodálatos hely, nagyszerű közösség, és ha nem tudsz (vagy nem akarsz) Pro tag lenni, akkor is végtelen lehetőségek állnak rendelkezésedre, hogy szárnyaljon a fantáziád, és csodálatos AI-művészetet alkoss. Nagyon ajánlom!

A NightCafé rengeteg lehetőséget nyitott meg előttem, csodálatos hely, nagyszerű közösség, és ha nem tudsz (vagy nem akarsz) Pro tag lenni, akkor is végtelen lehetőségek állnak előtted, hogy szárnyaljon a fantáziád és csodálatos AI-művészetet alkoss. Nagyon ajánlom!

📖 Olvassa el még: Elképesztő példák az AI által generált művészetre

11. Jasper Art (A legjobb gyors, márkás vizuális elemekre szoruló marketingcsapatok számára)

via Jasper Art

A Jasper Art a Jasper all-in-one AI tartalomplatformjának képalkotó funkciója.

Ez az AI PNG képgenerátor lehetővé teszi, hogy szöveges parancsok alapján azonnal kiváló minőségű, jogdíjmentes képeket hozzon létre – nincs szükség stock fotó licencre vagy tervezési szűk keresztmetszetekre.

A Jasper ökoszisztémájába integrált eszköz különösen hatékony azok számára, akik már használják a Jaspert szövegíráshoz, kampánytervezéshez vagy márka hangjának automatizálásához.

A beépített képszerkesztő eszközökkel (például háttér eltávolítás, kivágás, felbontás növelés és újragondolás) a Jasper segítségével könnyedén készíthet kifinomult, márkájához illő vizuális elemeket nagy mennyiségben és gyorsan.

A Jasper Art legjobb funkciói

Használja a korlátlan képalkotást , amely minden csomagban benne van.

Próbálja ki az egy kattintással működő eszközöket a háttér eltávolításához, a szöveg tisztításához, a felbontás növeléséhez és még sok máshoz.

Használja a stílusvezérelt képalkotást, hogy megőrizze márkájának arculatát.

Élvezze a beépített adatvédelmet: a képeket nem használjuk Jasper modelljeinek képzéséhez.

Kereskedelmi felhasználás (a hasonlóságokra és a szerzői jogokra vonatkozó korlátozásokkal)

A Jasper Art korlátai

Nehézségek a realisztikus arcok és testrészek megalkotásában (mint sok más AI eszköz esetében)

Jasper előfizetés szükséges (39 USD/hó-tól)

Nincs fejlett retusálás vagy vászonvezérlés, mint a Midjourney vagy az SDXL eszközöknél.

Jasper Art árak

Alkotó : 39 USD/hó/felhasználó

Pro: 59 USD/hó/felhasználó

Jasper Art értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1240+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1840+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Jasper Art-ról?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Imádom, ahogy ez az AI asszisztens másodpercek alatt fantasztikus tartalmakat generál, haver. Más szoftverekkel ellentétben ez segít leküzdeni az írói blokkot és eredeti dolgokat létrehozni, így nem pazarolom az időmet üres képernyőre bámulva.

Imádom, ahogy ez az AI asszisztens másodpercek alatt fantasztikus tartalmakat generál, haver. Más szoftverekkel ellentétben ez segít leküzdeni az írói blokkot és eredeti dolgokat létrehozni, így nem pazarolom az időmet üres képernyőre bámulva.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a grafikai tervezéshez?

Mindig tökéletes eredmények a ClickUp segítségével

Jayson Ermac, az AI bees folyamatmenedzsere a következőket emelte ki ajánlásában:

A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja folyamatát, céljait stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.

A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja folyamatát, céljait stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.

Ez sokat elárul a ClickUp élményről. Az egyik legjobb AI képgenerátorként a ClickUp zökkenőmentessé (és egyben szórakoztatóvá is) teszi a folyamatot – a szöveges parancs másodpercek alatt átlátszó PNG-vé alakításától a teljes körű kampány elindításáig.

Még mindig öt lap között ugrál, csak hogy egy projektet kezeljen? Lehet, hogy itt az ideje, hogy PNG-alapú frissítéssel fejlessze munkafolyamatát.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-on, és készítse el következő mesterművét az AI segítségével!