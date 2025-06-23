ClickUp blog

A 11 legjobb Supernormal alternatíva az intelligens AI-találkozói jegyzetekhez

2025. június 23.

A találkozók jegyzetelése kézzel már annyira 2020-as. 🤷🏽‍♀️

A mai csapatoknak gyorsabb, okosabb módszerekre van szükségük a találkozók részleteinek rögzítéséhez, a legfontosabb pontok kiemeléséhez és a jövőbeli találkozók megtervezéséhez, anélkül, hogy kockáztatnák, hogy valami fontosat kihagynak. Az AI-val létrehozott eszközök a találkozók jegyzeteléséhez ezt könnyebbé teszik, mint valaha.

Az olyan eszközök, mint a Supernormal, valós idejű átírással és AI által generált összefoglalásokkal segítik a találkozók dokumentálását.

De sok felhasználó számára a Supernormal nem felel meg az elvárásoknak, a változó átírási minőségtől és a korlátozott szerkesztési lehetőségektől kezdve az adatvédelmi aggályokig és a korlátozott tárhelyig. Ha az átírások nem 100%-osan pontosak, ha nem lehet szabadon szerkeszteni a jegyzeteket, vagy ha az adatvédelem veszélybe kerül, akkor ideje máshol keresni.

Ezért állítottuk össze a 11 legjobb Supernormal alternatívát. Ezek az eszközök élesebb átírást, könnyebb jegyzetek testreszabását, erősebb biztonságot és zökkenőmentes munkafolyamatokat kínálnak a különböző értekezlet-platformokon.

Most nézzük meg közelebbről a legnépszerűbb Supernormal alternatívákat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. 🔍

Miért érdemes a Supernormal alternatíváit választani?

Az AI-alapú jegyzetkészítők segítségével könnyebb, mint valaha, strukturált jegyzeteket készíteni manuális erőfeszítés nélkül. A Supernormal valós idejű átírással és AI-generált értekezlet-összefoglalásokkal tett szert hírnévre, de vannak hátrányai is.

  • Inkonzisztens átírási pontosság: A Supernormal valós idejű átírása problémákat okozhat rossz hangminőség, erős akcentusok vagy technikai témájú beszélgetések esetén.
  • Nincs kézi szerkesztés: Ha az AI valamit rosszul hall, nem szerkesztheti a leiratot, ami hibákhoz vezethet a találkozó dokumentációjában.
  • Adatvédelmi aggályok: A felhasználók arról számoltak be, hogy a Supernormal botja engedély nélkül csatlakozik a találkozókhoz, ami komoly biztonsági és adatvédelmi problémákat vet fel.
  • Korlátozott ingyenes tárhely: A Starter csomagban az egy felhasználóra jutó életre szóló tárhely 1000 percre korlátozódik – ezt követően frissítenie kell a csomagot, hogy hozzáférhessen a saját értekezletjegyzeteihez.
  • Testreszabási korlátozások: A platformon belüli találkozói jegyzetek szerkesztése és személyre szabása más eszközökhöz képest rendkívül korlátozott.
  • Magasabb költségek az alapvető funkciókért: Az olyan fontos funkciók, mint a sablonok, a videofelvételek és az integrációk csak fizetős csomagok esetén érhetők el.

📮ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp-felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy ha tehetné, szívesen küldene helyettest vagy meghatalmazottat a találkozókra.

A ClickUp integrált AI Notetaker alkalmazása tökéletes helyettese lehet az értekezleteken! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, míg Ön a magasabb értékű munkára koncentrál. A ClickUp Brain segítségével automatikusan elkészülő értekezlet-összefoglalók és feladatok létrehozása révén soha nem marad le fontos információkról, még akkor sem, ha nem tud részt venni az értekezleten.

💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok a felesleges beszélgetések és értekezletek számának 50%-os csökkenéséről számolnak be!

A Supernormal alternatívái egy pillantásra

EszközFőbb jellemzőkLegalkalmasabbÁrak*
ClickUp – AI Notetaker a találkozók átírásához – Automatizált feladatkezelés – Integráció a Zoom, Slack és Microsoft Teams alkalmazásokkalCsapatok, amelyeknek AI-alapú értekezletjegyzetekre, feladatkezelésre és valós idejű együttműködésre van szükségükÖrökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető
Fireflies. ai– Automatizált találkozó-átírás – Intelligens AI-összefoglalók – CRM-integrációkCsapatok, amelyeknek valós idejű átírásra, kereshető jegyzetekre és CRM-integrációkra van szükségükIngyenes; Pro csomag: 10 USD/felhasználó/hónap; Üzleti csomag: 19 USD/felhasználó/hónap; Vállalati csomag: 39 USD/felhasználó/hónap
Otter. ai– Élő átírás – Találkozók összefoglalói – Beszélő azonosítás – Zoom és Google Meet integrációCsapatok, amelyeknek valós idejű átírásra és élő együttműködésre van szükségükIngyenes: 300 perc/hónap; Pro csomag: 16,99 USD/hónap; Üzleti csomag: 30 USD/hónap; Vállalati csomag: egyedi árazás
Sembly– Intelligens összefoglalók – Feladatfelismerés – Több találkozót érintő csevegés – ÉrzelemelemzésCsapatok, amelyeknek cselekvési tételek felismerésére, érzelemelemzésre és több platform integrációjára van szükségükIngyenes (legfeljebb 4 óra/hónap); Professzionális csomag: 10 USD/felhasználó/hónap; Csapatcsomag: 20 USD/felhasználó/hónap
Fathom– Azonnali értekezlet-összefoglalók – Valós idejű kiemelés – CRM-integrációk – Videoklipek megosztásaCsapatok, amelyeknek automatikus Zoom-hívásösszefoglalókra és feladatkezelésre van szükségükIngyenes egyéni felhasználók számára; Prémium: 19 USD/felhasználó/hónap; Csapatcsomag: 29 USD/felhasználó/hónap; Team Pro csomag: 39 USD/felhasználó/hónap
Avoma– Beszélgetéselemzés – Intelligens összefoglalók – CRM-integrációk – AI-alapú coachingÉrtékesítési csapatok, amelyeknek beszélgetéselemzésre és CRM-szinkronizálásra van szükségükIngyenes próba; AI Meeting Assistant csomag: 29 USD/felhasználó/hónap; Conversation Intelligence csomag: 69 USD/felhasználó/hónap; Revenue Intelligence csomag: 99 USD/felhasználó/hónap
Krisp– AI zajszűrés – Hangszűrés – Visszhangszűrés – HívásrögzítésCsapatok, akiknek tiszta, zajmentes hangra van szükségük a hívások soránIngyenes: 60 perc/nap; Pro csomag: 8 USD/felhasználó/hónap; Business csomag: 10 USD/felhasználó/hónap; Enterprise: egyedi árazás
Tactiq– Élő találkozók feliratozása – Azonnali kiemelés – Exportálás a Google Docs, Notion, Slack alkalmazásokba – Egy kattintással elkészíthető AI-összefoglalókTávoli csapatok, amelyeknek gyors, biztonságos értekezlet-dokumentációra van szükségükIngyenes csomag (korlátozott kiemelések és exportálások); Pro csomag: 12 USD/felhasználó/hónap; Csapat: 20 USD/felhasználó/hónap

🎉 Érdekesség: A „meeting minutes” (értekezlet jegyzőkönyve) kifejezésnek semmi köze az időhöz. A latin minuta scriptura szóból származik, amelynek jelentése „kis jegyzetek”.

A legjobb Supernormal alternatíva

Ha okosabb, megbízhatóbb alternatívát keres a Supernormalhoz, amely a csapat valódi együttműködési igényeinek kielégítésére lett tervezve, akkor itt van a legnépszerűbb eszköz, amelyet ajánlunk.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?

Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (a legjobb az all-in-one célkövetéshez és a csapatmunkához)

ClickUp Notetaker
Kezdje el ingyen!
A ClickUp AI Notetaker segítségével a találkozók eredményekké válnak.

Ha olyan eszközt keres, amely nemcsak jegyzeteket készít a találkozókról, hanem azokat közvetlenül a csapat munkafolyamatába is beépíti, akkor a ClickUp-ot érdemes az első helyre tenni a listáján.

A ClickUp, mint a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, ötvözi a valós idejű értekezlet-átírást, az AI által generált összefoglalókat, a feladatkezelést és a csapatmunkát, így segítve a csapatokat abban, hogy több alkalmazás között váltogatás nélkül lépjenek át a beszélgetésekről a cselekvésre.

🤖 Automatizálja a jegyzetelést és a nyomon követést az AI Notetaker segítségével

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti a találkozó részleteit, kiemelheti a legfontosabb pontokat, és a találkozó során végrehajtható feladatokat hozhat létre anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker

📄 Sablonokkal egységesítse a találkozók dokumentációját

Unod már a rendezetlen, eredménytelen találkozókat? A ClickUp Meeting Minutes Template segítségével könnyedén strukturálhatod a találkozók napirendjét, dokumentálhatod a döntéseket és nyomon követheted az eredményeket a standupok, ügyfélhívások és projektfrissítések során.

ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon
Ingyenes sablon letöltése
Találkozói jegyzőkönyv sablon, amely egy helyen rögzíti a napirendet, a döntéseket és a teendőket.

Mit tud ez a sablon:

  • 📝 Jegyezze fel a találkozók napirendjét, a teendőket és a megbeszélés témáit
  • ✅ Feladatok közvetlen kiosztása a csapat tagjainak, határidővel
  • 📅 Tartsa az összes értekezlet jegyzetét rendezett és hozzáférhető módon egy helyen
  • 🔄 Egységesítse a találkozók dokumentációját a csapatában vagy szervezetében
  • 🔍 Gyorsan áttekintheti a korábbi találkozókat, hogy nyomon kövesse az előrehaladást és a felelősségvállalást.

🧠 Mélyebb betekintést nyerhet a ClickUp Brain segítségével

Ha még tovább szeretne lépni, a ClickUp Brain intelligens értekezlet-asszisztensként működik. Elemezi a megbeszéléseket, javaslatokat tesz a következő lépésekre, és automatikusan összekapcsolja az eredményeket a feladatokkal, projektekkel és célokkal.

ClickUp AI a találkozók zökkenőmentes betekintéséhez
ClickUp AI a találkozók zökkenőmentes betekintéséhez

🔗 Integrációk segítségével összekapcsolhatja az egész értekezlet-munkafolyamatot

Mivel a ClickUp integrálható olyan platformokkal, mint a Microsoft Teams, a Zoom és a Slack, egyetlen munkaterületen kezelhet mindent, a találkozóktól a projektfrissítésekig.

Azok a csapatok, amelyek intelligensabb módszert keresnek a találkozók dokumentációjának kezelésére, a feladatok nyomon követésére és a csapatok közötti együttműködésre, a ClickUp rugalmasságot kínál anélkül, hogy több eszközzel kellene bajlódniuk. Emellett az egyik legsokoldalúbb találkozókezelő szoftverplatformként ismert minden méretű csapat számára.

A ClickUp legjobb funkciói

  • AI Notetaker: automatikus felvétel, átírás és összefoglalás a találkozókról
  • ClickUp meetings: Kezelje a találkozók teljes életciklusát, a napirend tervezésétől a jegyzetelésen át a találkozó utáni nyomon követésig a ClickUp meetings segítségével.
  • Találkozó jegyzőkönyv sablon: Kész sablonok a napirendek szervezéséhez, a döntések dokumentálásához és a strukturált találkozó összefoglalók megosztásához. Nézze meg a többi találkozó jegyzet sablont is!
  • ClickUp Brain: AI-alapú értekezlet-asszisztensként működik, amely elemzi a beszélgetéseket, javaslatokat tesz a teendőkkel kapcsolatban, és az eredményeket közvetlenül a feladatokhoz és projektekhez kapcsolja a gyorsabb végrehajtás érdekében.
  • Integrációk: Könnyedén csatlakozhat a Zoomhoz, a Microsoft Teamshez, a Google Meethez, a Slackhez és másokhoz, hogy központosítsa találkozóit és teendőit anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

A ClickUp korlátai

  • A funkciók köre a kisebb csapatok számára túlnyomó lehet a kezdeti beállítás során.
  • A tanulási görbe meredeknek tűnhet a testreszabott munkafolyamatok konfigurálásakor.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelője megosztotta, hogyan vált a ClickUp az ő csapatuk számára egy all-in-one munkamegoldássá:

Rugalmas, all-in-one megoldás projektek és csapatok kezeléséhez. Az egyik legújabb funkció az AI jegyzetelés. Ez nagyon segít abban, hogy nyomon kövessem a találkozókat és a mondottakat.

Rugalmas, all-in-one megoldás projektek és csapatok kezeléséhez. Az egyik legújabb funkció az AI jegyzetelés. Ez nagyon segít abban, hogy nyomon kövessem a találkozókat és a mondottakat.

💡 Profi tipp: Az átírások csak a kezdet, de ami igazán előreviszi a munkát, azok a döntések és a teendők. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, még egy lépéssel tovább mennek, és automatikusan rögzítik a fontos tanulságokat.

🗂️ Használja ezeket a ClickUp sablonokat, hogy kihagyja az előkészítést, és egyből a munkához láthasson:

Ismétlődő értekezletek jegyzet sablonja , hogy a folyamatos csapatösszhang koncentrált és produktív maradjon Alkalmazott és vezető 1-1 sablon , hogy egyszerűsítse a bejelentkezéseket és nyomon kövesse a fejlődést az idő múlásával

2. Fireflies. ai (A legjobb automatizált értekezlet-átíráshoz és elemzéshez)

Fireflies ai mint Supernormal alternatíva
via Forrás

A Fireflies. ai segítségével a találkozók átírása olyan egyszerű, mint a „felvétel” gombra kattintani.

A programot úgy tervezték, hogy a elfoglalt csapatok automatikusan rögzíthessék, átírhassák és rendszerezhessék a hívásokat anélkül, hogy megzavarnák a munkafolyamatot. Támogatja a főbb platformokat, mint például a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams és a Webex.

A Fireflies.ai valós idejű átírást kínál, amelynek segítségével közvetlenül a műszerfalról kereshet, megjegyzéseket fűzhet és cselekvési tételeket hozhat létre. Az intelligens AI-összefoglalók és a CRM-integrációk segítségével könnyű gyors döntéseket hozni.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

  • Automatizált értekezlet-átírás: valós időben rögzíti és átírja az értekezleteket az összes főbb videokonferencia-platformon.
  • Kereshető átiratok: Gyorsan megtalálhatja a legfontosabb pillanatokat, a felszólalókat és a teendőket a hosszú értekezlet-átiratokban.
  • Együttműködési eszközök: Hozzászólások, reakciók hozzáadása és feladatok kiosztása közvetlenül a leirat meghatározott részein.
  • Intelligens összefoglalók: Az AI által generált összefoglalók automatikusan kiemelik a találkozó legfontosabb információit, döntéseit és a követendő feladatokat.
  • CRM és alkalmazásintegrációk: szinkronizálható olyan eszközökkel, mint a Salesforce, a Slack, a Zapier és az Asana, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

Fireflies. ai korlátai

  • Egyes felhasználók alkalmanként pontatlanságokat jelentenek az átírásban, különösen erős akcentus vagy rossz hangminőség esetén.
  • Az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagok korlátozott tárhellyel és funkciókkal rendelkeznek.
  • A fejlett elemzések és a mélyebb betekintés csak a magasabb árkategóriákban érhető el.

Fireflies. ai árak

  • Ingyenes
  • Pro tervezet: 10 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti terv: 19 USD/felhasználó havonta
  • Vállalati csomag: 39 USD/felhasználó havonta

Fireflies. ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (700+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (250+ értékelés)

Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így osztotta meg tapasztalatait a Fireflies. ai-vel kapcsolatban:

Bármely nyelven kiválóan működik, könnyen kivonható az audio és letölthető a leírás. A hangfájlok is szuper jók. Nincs Pro elemzési opció, és az AI alkalmazások csomagjai nagyon gyorsan drágulhatnak.

Bármely nyelven kiválóan működik, könnyen kivonható az audio és letölthető a leírás. A hangfájlok is szuper jók. Nincs Pro elemzési opció, és az AI alkalmazások csomagjai nagyon gyorsan drágulhatnak.

💡 Profi tipp: Integrálni vagy duplikálni? A munkafolyamatába beépíthető eszközök (például a ClickUp, a Slack vagy a CRM) mindig jobbak lesznek, mint az önálló jegyzetelők.

3. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és élő együttműködéshez)

Otter ai, mint Supernormal alternatíva
via Forrás

Az Otter. ai az egyik legnépszerűbb eszköz a valós idejű átíráshoz és a találkozókhoz való együttműködéshez. Nem csak rögzíti a találkozókat, hanem átírja a beszélgetéseket, miközben azok zajlanak, így a résztvevők olvashatják, követhetik, sőt akár interakcióba is léphetnek az átírással a hívás során.

Az Otter Assistant segítségével manuális beállítás nélkül automatikusan rögzítheti a találkozók jegyzőkönyveit. Automatikusan csatlakozik a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet találkozókhoz, hogy rögzítse, átírja és összefoglalja a megbeszéléseket.

Az Otter mesterséges intelligenciával generált összefoglalói a hosszú megbeszéléseket könnyen emészthető frissítésekbe sűríti, így a csapatok könnyen áttekinthetik, megoszthatják és gyorsan intézkedhetnek a beszélgetések alapján. Akár webináriumokat, ügyfélhívásokat vagy belső standupokat kezel, az Otter gondoskodik arról, hogy egyetlen fontos részlet se maradjon ki, és a teendők ne vesszenek el.

Ha további átírási lehetőségeket keres, itt talál egy részletes listát a legjobb AI-alapú átírási eszközökről, amelyek segítségével hatékonyabban rögzítheti a találkozókat.

Az Otter.ai legjobb funkciói

  • Élő átírás: Kövesse a beszélgetéseket valós időben, miközben az Otter minden szót azonnal átír.
  • Találkozók összefoglalói: Gyorsan áttekintheti a legfontosabb tanulságokat, teendőket és kiemelt pontokat minden találkozó után.
  • Közös szerkesztés: A csapat tagjai közvetlenül a leiratban jelölhetnek ki részeket, hozzáfűzhetnek megjegyzéseket és jegyzeteket.
  • Otter Assistant: automatikusan csatlakozik a tervezett értekezletekhez, hogy felvételeket készítsen és jegyzeteket készítsen manuális beállítás nélkül. Nézze meg ezeket a legjobb ütemezési alkalmazásokat, amelyek segíthetnek a találkozók és értekezletek hatékonyabb kezelésében.
  • Platformok közötti szinkronizálás: Hozzáférhet a találkozók átirataihoz asztali számítógépen, mobilalkalmazásokban és böngészőbővítményekben egyaránt.

Az Otter.ai korlátai

  • Esetenkénti átírási pontatlanságok technikai szakszavak vagy erős akcentusok esetén
  • A sablonok testreszabási lehetőségei korlátozottak néhány újabb AI eszközhöz képest.

Otter. ai árak

  • Alapcsomag: Ingyenes
  • Pro tervezet: 16,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti terv: 30 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati csomag: Egyedi árak (vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal)

Otter. ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (290+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott az Otter.ai-ról egy G2-es értékelő:

A legzökkenőmentesebb átírási eszköz. Az Otter segítségével az átírásokat több formátumban is exportálhatja, igényeinek megfelelően. A felhasználói felület nagyon egyszerű és könnyen használható. Az átírások pontossága azonban a beszélő akcentusától függően változhat.

A legzökkenőmentesebb átírási eszköz. Az Otter segítségével az átírásokat több formátumban is exportálhatja, igényeinek megfelelően. A felhasználói felület nagyon egyszerű és könnyen használható. Az átírások pontossága azonban a beszélő akcentusától függően változhat.

🧐 Tudta? Egyes eszközök már több mint 40 nyelven képesek leírni és összefoglalni a találkozókat. Többnyelvű csapatok, örüljetek – az olyan eszközök, mint a Sembly, gondoskodnak rólatok!

4. Sembly (A legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglalók és betekintések)

Sembly, mint Supernormal alternatíva
via Forrás

A Sembly egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely rögzíti a megbeszéléseket, kiemeli a teendőket és éleslátó, intelligens összefoglalókat készít.

A Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és a Webex kompatibilis Sembly leírja a találkozókat, felismeri a következő lépéseket, és még az érzelmeket is elemzi, hogy segítsen a csapatoknak gyorsabb döntéseket hozni. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a több találkozót lefedő AI-csevegés, a teendők felismerése és az AI által generált projektartefaktumok, a Sembly a beszélgetéseket kereshető, strukturált eredményekké alakítja.

A találkozók hatékonyságának további növelése érdekében tekintse meg ezeket az egyéni találkozó sablonokat, amelyek segítenek strukturálni a megbeszéléseket és biztosítani a megvalósítható eredményeket.

A Sembly legjobb funkciói

  • Intelligens összefoglalók: AI által generált összefoglalók, amelyek kiemelik a feladatokat, döntéseket és kockázatokat.
  • Tevékenységek felismerése: A megbeszéléseken elhangzottakat automatikusan végrehajtható feladatokká alakítja.
  • Érzelmek és AI-elemzések: Elemezze a találkozók hangnemét és tendenciáit, hogy feltárja a csapat dinamikáját.
  • Beszélő azonosítás: Pontosan jelölje meg, ki mit mondott, hogy könnyebben áttekinthető legyen.
  • Több találkozót felölelő AI-csevegés: Csevegjen a Sembly-vel, hogy egy vagy több találkozóból nyerjen betekintést.
  • AI-eszközök: automatikusan hozzon létre dokumentumokat, például projektterveket és javaslatokat a találkozók alapján.
  • Platformok közötti integráció: szinkronizálható a Zoom, Teams, Webex, Slack, CRM-ek és más alkalmazásokkal.
  • Többnyelvű támogatás: 48 nyelven készíthet átiratokat és összefoglalókat a találkozókról.

A Sembly korlátai

  • A hangulatelemzés nagyon rövid találkozók esetén általánosnak tűnhet.
  • A kézi összefoglalás szerkesztési lehetőségei korlátozottak a testreszabhatóbb eszközökhöz képest.
  • Az ingyenes csomag korlátozza az átírási órákat és az egyes AI funkciókhoz való hozzáférést.

Sembly árak

  • Személyes tervezet: Ingyenes
  • Professzionális csomag: 10 USD/felhasználó/hónap
  • Csapatcsomag: 20 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati csomag: egyedi árazás

Sembly értékelések és vélemények

  • G2: 4,56/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Sembly-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-es értékelő a Semblyről:

Kiváló eszköz, amely rögzíti a találkozók jegyzetét és feladatait, és azokat adaptálható formátumban jeleníti meg.

Kiváló eszköz, amely rögzíti a találkozók jegyzetét és feladatait, és azokat adaptálható formátumban jeleníti meg.

💡 Profi tipp: Lemaradt egy találkozóról? Használjon olyan AI-eszközöket, amelyek részt vehetnek a találkozón, rögzíthetik a beszélgetést és összefoglalhatják a legfontosabb pontokat – így nem kell aggódnia, hogy lemarad valamiről.

5. Fathom (A legjobb a könnyed Zoom-találkozók összefoglalásához)

Fathom, mint Supernormal alternatíva
via Forrás

A Fathom azoknak a csapatoknak készült, akik órákat töltenek a Zoom felvételek újranézésével, csak hogy kiemeljék a legfontosabb pontokat.

Ahelyett, hogy az egész átiratot átnézné, a Fathom automatikusan kiemeli a fontos pillanatokat, felismeri a teendőket és világos összefoglalókat készít, így Ön közvetlenül a lényegre koncentrálhat. Ha más AI-alapú megoldásokat keres a találkozók hatékonyságának növelésére, tekintse meg ezt az átfogó listát az AI-eszközökről, amelyekkel egyszerűsítheti a munkafolyamatokat.

A valós idejű átírás és az egy kattintással történő kiemelésnek köszönhetően nincs szükség kézi jegyzetelésre, így teljes mértékben koncentrálhat az ügyfelekkel folytatott beszélgetésekre, a csapatértekezletekre és a webináriumokra, anélkül, hogy lemaradna a követő feladatokról. Az ilyen funkciók elengedhetetlenek, ha produktívabb megbeszéléseket szeretne tartani anélkül, hogy órákat kellene töltenie kézi jegyzeteléssel vagy a beszélgetések utáni szervezéssel.

A legjobb funkciók áttekintése

  • Azonnali értekezlet-összefoglalók: Az értekezletek befejezése után néhány másodperccel máris rendelkezésre állnak a cselekvésre késztető összefoglalók és a következő lépések.
  • Valós idejű kiemelés: Jelölje meg a fontos pillanatokat élő hívások során
  • CRM-integrációk: Jegyzetek közvetlen továbbítása a Salesforce, HubSpot, Close CRM és más rendszerekbe Találkozóklipek megosztása: A teljes átírás helyett a legfontosabb videókat oszthatja meg
  • Kérdezze meg a Fathomot (AI asszisztens): Beszélgessen a felvételeivel, hogy betekintést nyerjen, nyomon követő e-maileket és teendőket generáljon.
  • Több platform támogatása: Kompatibilis a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal.
  • Nyelvi támogatás: Jegyzeteljen több mint 28 nyelven, és fordítsa le az összefoglalókat.

Ismerje meg a korlátokat

  • A natív élmény a Zoom-on a legerősebb; a Teams és a Meet támogatása újabb és még mindig fejlesztés alatt áll.
  • Egyes fejlett CRM funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.

Fathom árak

  • Ingyenes csomag: 0 USD (teljes hozzáférés egyéni felhasználók számára)
  • Prémium csomag: 19 USD/felhasználó/hónap
  • Csapatok terve: 29 USD/felhasználó havonta
  • Team Pro csomag: 39 USD/felhasználó/hónap

Fathom értékelések és vélemények

  • G2: 5/5 (5000+ értékelés)
  • Capterra: 5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így beszél a Fathommal kapcsolatos tapasztalatairól:

Kiváló minőségű összefoglalók a találkozókról, a teendő intézkedésekkel együtt. Ez jobb, mint az emberek által készített jegyzetek. Időt és energiát takarít meg nekem.

Kiváló minőségű összefoglalók a találkozókról, a teendő intézkedésekkel együtt. Ez jobb, mint az emberek által készített jegyzetek. Időt és energiát takarít meg nekem.

🎉 Érdekes tény: A világ legnagyobb ötletei közül néhány meetingeken született, mint például a Pixar Toy Story című filmjének ötlete. Fogadok, hogy volt valaki, aki jegyzetelt.

6. Avoma (A legjobb értékesítési és ügyfélkapcsolati értekezletekhez)

Az Avoma mint Supernormal alternatíva
via Forrás

Az Avoma segít az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatoknak a beszélgetéseket konverziós lehetőségekké alakítani. Automatikusan rögzíti a legfontosabb pillanatokat, mint például a problémás pontokat, az ellenvetéseket, a versenytársak említését és a következő lépéseket, így a csapatok órákon át tartó kézi jegyzetek áttekintése nélkül is gazdag, hasznosítható információkhoz jutnak.

Az AI-alapú értekezlet-összefoglalók és CRM-frissítések közvetlen szinkronizálásával a Salesforce, a HubSpot és a Pipedrive rendszerekkel az Avoma biztosítja, hogy minden beszélgetés előre mozdítsa a folyamatot.

Az Avoma legjobb funkciói

  • Beszélgetés-intelligencia: automatikusan azonosítja az értékesítési és ügyfélszolgálati hívások kritikus részeit, mint például az ellenvetéseket, az ügyfelek igényeit és a vásárlási szándékot jelző jelzéseket.
  • Intelligens összefoglalók: A találkozók jegyzetét kereshető szakaszokba rendezi a gyorsabb üzletelemzés érdekében.
  • Élő könyvjelző: Jelölje meg a fontos pontokat élő hívások során, hogy később kiemelhesse őket.
  • CRM-integrációk: Összefoglalók, mezők és teendők szinkronizálása a Salesforce, HubSpot, Pipedrive és más rendszerekkel.
  • Coaching-meglátások: Fedezze fel a beszélgetések tendenciáit és a coaching-lehetőségeket a csapat hatékonyságának javítása érdekében.
  • Ask Avoma (AI Copilot): Csevegjen a találkozókon, hogy azonnal válaszokat kapjon vagy nyomon követéseket generáljon.

Az Avoma korlátai

  • Főként külső találkozókra összpontosít. Kevésbé alkalmas kizárólag belső találkozókra.
  • A teljes AI-alapú coaching és elemzési funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek.
  • A sablonok és útmutatók testreszabásakor tanulási görbe

Avoma árak

  • Ingyenes próba elérhető
  • AI-találkozóasszisztens-csomag: 29 USD/felhasználó/hónap
  • Beszélgetés-elemzési terv: 69 USD/felhasználó havonta
  • Revenue Intelligence tervezet: 99 USD/felhasználó havonta

Az Avoma rugalmas árazási struktúrával rendelkezik. A tervezeteket kombinálhatja anélkül, hogy minden felhasználót prémium tervezetre kellene áttérnie.

Avoma értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak az Avoma-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így osztja meg tapasztalatait az Avoma használatáról:

A legegyszerűbb módja a több órás rögzített hívások áttekintésének. Fordítás és CRM-hez való kapcsolódás, hogy szinkronizálható legyen az adott ügylettel, valamint sok más funkció, amit egyre gyakrabban használunk.

A legegyszerűbb módja a több órás rögzített hívások áttekintésének. Fordítás és CRM-hez való kapcsolódás, hogy szinkronizálható legyen az adott ügylettel, valamint sok más funkció, amit egyre gyakrabban használunk.

🧐 Tudta? A csendes értekezletek (ahol mindenki beszélni előtt leírja a gondolatait) az Amazon termelékenységét növelő trükkök közé tartoznak – és egy 6 oldalas feljegyzéssel kezdődnek.

7. Krisp (A legjobb AI zajszűrés hívásokhoz)

Krisp, mint Supernormal alternatíva
via Forrás

Amikor a rossz hangminőség megzavarja a fontos beszélgetéseket, a Krisp lép a helyére. AI-t használ, hogy valós időben eltávolítsa a háttérzajt, a zavaró hangokat és a visszhangot, így a találkozói, ügyfélhívásai és interjúi kristálytisztán hallhatók lesznek, még egy forgalmas otthonból vagy irodából is.

A hagyományos jegyzetelési eszközöktől eltérően a Krisp intelligens hangszűrőként működik, így drága mikrofonok vásárlása vagy hangszigetelt helyiségek kialakítása nélkül is professzionális hangzást biztosít.

A jó hangminőség csak egy része a kiváló online élmény megteremtésének. A megfelelő virtuális értekezlet-etikett betartása biztosítja, hogy minden hívás során a kommunikációja világos, tiszteletteljes és professzionális maradjon.

A Krisp legjobb funkciói

  • AI zajszűrés: Szüntesse meg a háttérzajt, a hangokat és a visszhangot mind a saját, mind a többi résztvevő hangfelvételéből.
  • Hangszűrés: némítsa el a közelben zajló zavaró emberi beszélgetéseket
  • Visszhang eltávolítás: Tisztítsa meg a mikrofon visszacsatolását és a hangszóró visszhangját
  • Hívásrögzítés: Rögzítse a találkozókat kristálytiszta hangminőséggel.
  • Akcentuskonverzió: A beszéd akcentusának beállítása és tisztázása élő találkozók során
  • Univerzális kompatibilitás: használható a Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord és más alkalmazásokkal.

A Krisp korlátai

  • Az audio minőségre összpontosít. Nem mélyreható értekezlet-dokumentációra vagy fejlett együttműködésre lett tervezve.
  • Az ingyenes csomagban a zajszűrés használata napi 60 percre korlátozódik.
  • A teljesítmény az eszköz CPU-jának teljesítményétől függően kissé eltérhet.

Krisp árak

  • Ingyenes csomag
  • Pro csomag: 8 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti terv: 10 USD/felhasználó havonta
  • Vállalati csomag: egyedi árazás (vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal)

Krisp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Krispről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Krispről egy G2-es értékelő:

Nem csak egy értekezlet-asszisztens, hanem egy csodálatos zajcsökkentő szoftver is, amely elengedhetetlen a távmunkához.

Nem csak egy értekezlet-asszisztens, hanem egy csodálatos zajcsökkentő szoftver is, amely elengedhetetlen a távmunkához.

Ne feledje: Vannak, akik jegyzeteket írnak, hogy emlékezzenek. Mások jegyzeteket írnak, hogy ne kelljen emlékezniük. Mindkettő érvényes.

8. Tactiq (A legjobb azonnali értekezletjegyzetekhez Chrome-bővítményen keresztül)

A Tactiq mint Supernormal alternatíva
via Forrás

Ha unod már, hogy egymást követő értekezletek során jegyzeteket kell keresned, a Tactiq frissítően egyszerű megoldást kínál. Könnyű Chrome-bővítményként telepíthető, és élő feliratokat rögzít a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokból. Kiemelheted a legfontosabb pontokat és exportálhatod a leiratokat anélkül, hogy megzavarnád a folyamatot.

Nincsenek botok, nincsenek zavaró felvételek – csak azonnali, biztonságos értekezlet-dokumentáció közvetlenül a böngészőjéből. A Tactiq tökéletes távoli csapatok, projektmenedzserek és oktatók számára, akik gyors, pontos értekezlet-jegyzeteket szeretnének bonyolult beállítások nélkül.

A Tactiq legjobb funkciói

  • Élő találkozók feliratozása: Valós idejű, beszélőspecifikus átírások a találkozók során
  • Azonnali kiemelés: jelölje meg a teendőket és a fontos pillanatokat anélkül, hogy lemaradna a beszélgetésről.
  • Átírás exportálása: Mentse az átírásokat a Google Docsba, a Notionba, a Slackbe és más programokba.
  • Egy kattintással elkészülő AI-összefoglalók: Összefoglalja a találkozókat, készítsen követő e-maileket, vagy generáljon Jira jegyeket azonnal.
  • Adatvédelem elsődleges átírás: Nincsenek botok, amelyek rögzítik a találkozókat – minden biztonságosan történik a böngészőben.

A Tactiq korlátai

  • Csak Chrome (vagy Chromium-alapú böngésző) kiterjesztésként érhető el.
  • Az összefoglalók és az AI-műveletek csak fizetős csomagokban érhetők el.
  • Még nincs natív mobil vagy önálló asztali alkalmazás

A Tactiq árai

  • Ingyenes csomag
  • Pro csomag: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Csapatcsomag: 20 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati csomag: egyedi árazás

Tactiq értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (10+ értékelés)

Mit mondanak a Tactiq-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott a Tactiq-ról egy G2-es értékelő:

Korlátlan találkozók dokumentálása. A Tactiq egy hihetetlenül egyszerű funkcióval rendelkezik, amely AI-t használ a Google, Microsoft és Zoom számos különböző online találkozóplatformján zajló találkozók összefoglalásához.

Korlátlan találkozók dokumentálása. A Tactiq egy hihetetlenül egyszerű funkcióval rendelkezik, amely AI-t használ a Google, Microsoft és Zoom számos különböző online találkozóplatformján zajló találkozók összefoglalásához.

💡 Profi tipp: Ne hagyja ki a feladatok címkézését. Ha mesterséges intelligenciával készült jegyzetek integrálódnak a feladatkezelőbe, akkor a csapattagok címkézése a megbeszélés alatt vagy után biztosítja a teendők előrehaladását.

9. Spinach AI (A legjobb az agilis csapatok standup automatizálásához)

Spinach AI mint Supernormal alternatíva
via Forrás

Az agilis értekezleteknek gyorsnak és koncentráltnak kell lenniük, de a megfelelő támogatás nélkül nehézséget jelenthet azok szervezése.

A Hypercontext Spinach AI-je úgy működik, mint egy extra agilis csapattag, automatikusan csatlakozik a standupokhoz, sprint-áttekintésekhez és retrospektívákhoz, hogy rögzítse az akadályokat, döntéseket és következő lépéseket. Jira-jegyeket hoz létre, összefoglalja a megbeszéléseket, és frissítéseket küld közvetlenül a Slackbe vagy az e-mailjébe, segítve a csapatát abban, hogy összehangoltan működjön, anélkül, hogy kézzel kellene jegyzeteket készíteni.

A Spinach AI segítségével az agilis csapatok gyorsabban tudnak haladni és jobban dokumentálni, anélkül, hogy további eszközöket kellene hozzáadniuk a munkafolyamatukhoz. Ha a csapata túl sok egymást követő találkozóval küzd, itt talál egy útmutatót arról, hogyan lehet elkerülni a találkozók túlterheltségét, miközben produktívak maradnak.

A Spinach AI legjobb funkciói

  • Automatizált standup összefoglalók: Emelje ki az akadályokat, a döntéseket és a következő lépéseket minden találkozó után.
  • Sprint retrospektív jegyzetek: rögzítse a visszajelzéseket és a tanulságokat a sprint tervezésének megkönnyítése érdekében.
  • Jegy létrehozása: Azonnali Jira jegy létrehozása a megbeszélt cselekvési pontok alapján.
  • Slack és e-mail szinkronizálás: Ossza meg a találkozó eredményeit a csapattal anélkül, hogy eszközt kellene váltania.
  • Minimális beállítás: Csak adja hozzá a Spinach-ot a naptár meghívójához – nincs szükség bonyolult beállításokra.

A Spinach AI korlátai

  • Főként az agilis folyamatokra összpontosít. Lehet, hogy nem alkalmas nem technikai vagy szélesebb körű üzleti csapatok számára.
  • A legjobb eredményt Slack, Jira vagy más projektmenedzsment eszközökkel integrálva érheti el.
  • Korlátozott funkcionalitás a főbb standupok, sprinttervezés és retrospektívák mellett

Spinach AI árak

  • Kezdő csomag
  • Pro csomag: 2,90 USD/értekezletóra
  • Üzleti terv: 29 USD/felhasználó havonta
  • Vállalati csomag: egyedi árazás

Spinach AI értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

Mit mondanak a Spinach AI-ról a valódi felhasználók?

Olvassa el a G2 értékelőjének véleményét a Spinach AI-ról:

A Spinach AI nagyon könnyen használható és mindkét fél számára vonzó az egyéni interakciók során. Minden egyéni találkozón használom. A mobilalkalmazás webalapú, és néha akadozik.

A Spinach AI nagyon könnyen használható és mindkét fél számára vonzó az egyéni interakciók során. Minden egyéni találkozón használom. A mobilalkalmazás webalapú, és néha akadozik.

🧐 Tudta? 🎉 A leghosszabb jegyzőkönyvbe vett találkozó több mint 120 óráig tartott. Ez egy Guinness-világrekord-kísérlet része volt, nem pedig egy valódi stratégiai megbeszélés (szerencsére). Még a legjobb összefoglaló eszköz is nehezen boldogulna ezzel.

10. Rewatch (A legjobb kereshető videóértekezlet-archívumokhoz)

Rewatch mint Supernormal alternatíva
via Forrás

Minden fontos beszélgetés értékes betekintést nyújt, de ezeket később megtalálni gyakran kihívást jelent.

A Rewatch ezt úgy oldja meg, hogy a rögzített találkozókat egy privát, kereshető videokönyvtárrá alakítja, ahol a tudás megőrzésre kerül, rendszerezett és könnyen hozzáférhető.

Ahelyett, hogy a döntések és a fontos megbeszélések szétszórt felhőalapú mappákban vagy elfelejtett beérkező levelek linkjei között elvesznének, a csapatok átkutathatják a leírásokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és közvetlenül együttműködhetnek a videotartalmakon.

A Rewatch segít a növekvő csapatoknak megőrizni a kollektív memóriát, felgyorsítani az új munkatársak beilleszkedését és csökkenteni a projektek során ismétlődő beszélgetéseket. Egy olyan világban, ahol az aszinkron munka átalakítja az együttműködést, az olyan eszközök, mint a Rewatch, megkönnyítik a csapatok számára, hogy összehangoltan működjenek anélkül, hogy élő találkozókhoz lennének kötve.

A legjobb funkciók újranézése

  • Központi videoközpont: tárolja, rendszerezze és kezelje az összes értekezlet felvételét egy biztonságos helyen.
  • Kereshető átiratok: Könnyedén megtalálhatja a beszélgetéseket, döntéseket és kulcsszavakat az egész videóarchívumában.
  • Csapatmunka: Hozzászólások, reakciók és kiemelések hozzáadása a videó idővonalához, hogy a csapatmunka aszinkron módon folyhasson. Miután elkészítette a jegyzeteket, azok hatékony megosztásával biztosíthatja, hogy csapata összhangban legyen a következő lépésekkel kapcsolatban.
  • Privát csatornák és hozzáférés-vezérlés: állítsa be a megtekintési és együttműködési jogosultságokat, hogy az érzékeny tartalmak biztonságban legyenek.

Újra megtekintési korlátozások

  • Elsősorban rögzített találkozókra összpontosít – nem kínál valós idejű átírást vagy élő jegyzetelési funkciókat.
  • A rendetlenség elkerülése érdekében aktív videotárolás-kezelés szükséges.

Rewatch árak

  • Ingyenes
  • Csapatcsomag: 19 USD/felhasználó/hónap
  • Egyedi árak (vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal)

Értékelések és vélemények újranézése

  • G2: 4,5/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Rewatch-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Rewatch-ról egy G2-es értékelő:

Kiváló eszköz az információk megjelenítésére a munkatársaink számára. Tetszik, hogy belső kommunikációs eszközöket is biztosít. A sablonok széles körű lehetőségeket kínálnak, amelyekkel hatékonyan tudunk kommunikálni.

Kiváló eszköz az információk megjelenítésére a munkatársaink számára. Tetszik, hogy belső kommunikációs eszközöket is biztosít. A sablonok széles körű lehetőségeket kínálnak, amelyekkel hatékonyan tudunk kommunikálni.

🎉 Érdekesség: Shonda Rhimes egyszer több írói szobai megbeszélés során készítette el a Grey’s Anatomy teljes évadának storyboardját – post-it cetlikkel és filctollakkal. Képzelje el, ha valós idejű összefoglalók álltak volna a rendelkezésére.

11. MeetGeek (A legjobb automatizált értekezlet-felvételekhez és hasznosítható betekintésekhez)

MeetGeek mint Supernormal alternatíva
via Forrás

Ha csapata tudása órákon át tartó megbeszélésekbe zárva marad, nehéz cselekedni. A MeetGeek automatikusan rögzíti, átírja és összefoglalja minden megbeszélést, miközben cselekvési pontokat és intelligens betekintéseket generál.

Azok számára, akik inkább a strukturáltabb nyomonkövetési folyamatot részesítik előnyben, a találkozók összefoglalási sablonjai kiváló kiegészítői lehetnek a MeetGeek mesterséges intelligenciával generált összefoglalásainak. A MeetGeek túlmutat az alapvető jegyzetelésen, és beszélgetési időelemzést, érzelemfelismerést, sőt CRM-integrációkat is kínál, hogy a beszélgetések valódi eredményekhez vezessenek.

Akár Zoomot, Microsoft Teamst, Google Meetet vagy Webexet használ, a MeetGeek zökkenőmentesen illeszkedik a rendszerébe, és segít a csapatoknak a szervezettség és a termelékenység fenntartásában, anélkül, hogy extra manuális erőfeszítéseket kellene tenniük.

A MeetGeek legjobb funkciói

  • Automatikus felvétel és átírás: A találkozókat automatikusan rögzítik és átírják, így soha nem marad le a legfontosabb pontokról.
  • Intelligens összefoglalók és betekintések: Összefoglalja a döntéseket, a teendőket és felismeri a megbeszélés témáit, hogy könnyebb legyen a nyomon követés.
  • Hasznosítható elemzések: Beszédidő-elemzés, hangulat-trendek és elkötelezettségi pontszámok a jövőbeli értekezletek javítása érdekében.
  • Feladatkezelés integráció: Továbbítsa a követendő feladatokat olyan platformokra, mint a HubSpot, Salesforce, Notion és ClickUp. Ezen felül megtekintheti ezt a feladatkezelő szoftverek listáját is, hogy hatékonyabban kezelhesse feladatait. Platformok közötti támogatás: Manuális beállítás nélkül működik a Zoom, Microsoft Teams, Google Meet és Webex platformokkal.

A MeetGeek korlátai

  • Egyes felhasználók az AI által generált összefoglalók mélyebb testreszabásának szükségességét említik.
  • A legjobb élményt a MeetGeek külső CRM-ekhez vagy projektmenedzsment eszközökhöz való csatlakoztatása biztosítja.

MeetGeeki árak

  • Starter csomag: Ingyenes
  • Pro csomag: 19 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti terv: 39 USD/felhasználó havonta
  • Vállalati csomag: 59 USD/felhasználó havonta

MeetGeek értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (5+ értékelés)

Mit mondanak a MeetGeekről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott erről a G2-es értékelő:

A MeetGeek segítségével nem maradhat le semmiről a találkozókon! Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem és feljegyzéseket készítenem. Ez olyan jó! Segít megszervezni a dolgokat és mindig előrébb járni!

A MeetGeek segítségével nem maradhat le semmiről a találkozókon! Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem és feljegyzéseket készítenem. Ez olyan jó! Segít megszervezni a dolgokat és mindig előrébb járni!

💡 Profi tipp: Tartsa naprakészen mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztensét. Hívja meg minden hívásra, még az alkalmiakra is. Az a spontán megjegyzés lehet a következő nagy ötlete.

A megfelelő Supernormal alternatíva megtalálása a csapatának

A megfelelő értekezlet-asszisztens eszköz kiválasztása attól függ, hogy mire van a legnagyobb szüksége a csapatának. 🤝

Ha az all-in-one projekt együttműködés a prioritása, akkor egy olyan eszköz, mint a ClickUp lehet a legmegfelelőbb. Ha azonnali átírásokra és könnyű jegyzetelésre van szüksége, akkor olyan eszközök, mint a Tactiq vagy az Otter. ai egyszerűsíthetik a munkafolyamatát. Ha pedig mélyebb betekintést szeretne nyerni a megbeszélésekbe és automatikus feladatkövetést, akkor olyan lehetőségek, mint a MeetGeek vagy az Avoma emelkednek ki.

Minden Supernormal alternatíva más-más előnyt kínál – legyen az okosabb értekezlet-dokumentáció, valós idejű együttműködés, jobb biztonság vagy szorosabb integráció olyan eszközökkel, mint a Microsoft Teams és a Zoom.

Szánjon egy percet arra, hogy összehangolja csapata munkafolyamatát a legfontosabb funkciókkal, és megtalálja azt a megoldást, amely nemcsak rögzíti az értekezleteket, hanem segít gyorsabban előrehaladni a munkában.

Kezdje azzal, hogy megismerkedik a ClickUphoz hasonló rugalmas platformok demóival és ingyenes próbaverzióival.

Szerezze meg a szükséges információkat, hogy megalapozott döntést hozhasson, és megtalálja a csapatának legmegfelelőbb megoldást. Regisztráljon most, és kezdje el! 🚀

