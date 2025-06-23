A 11 legjobb Supernormal alternatíva az intelligens AI-találkozói jegyzetekhez

A találkozók jegyzetelése kézzel már annyira 2020-as. 🤷🏽‍♀️

A mai csapatoknak gyorsabb, okosabb módszerekre van szükségük a találkozók részleteinek rögzítéséhez, a legfontosabb pontok kiemeléséhez és a jövőbeli találkozók megtervezéséhez, anélkül, hogy kockáztatnák, hogy valami fontosat kihagynak. Az AI-val létrehozott eszközök a találkozók jegyzeteléséhez ezt könnyebbé teszik, mint valaha.

Az olyan eszközök, mint a Supernormal, valós idejű átírással és AI által generált összefoglalásokkal segítik a találkozók dokumentálását.

De sok felhasználó számára a Supernormal nem felel meg az elvárásoknak, a változó átírási minőségtől és a korlátozott szerkesztési lehetőségektől kezdve az adatvédelmi aggályokig és a korlátozott tárhelyig. Ha az átírások nem 100%-osan pontosak, ha nem lehet szabadon szerkeszteni a jegyzeteket, vagy ha az adatvédelem veszélybe kerül, akkor ideje máshol keresni.

Ezért állítottuk össze a 11 legjobb Supernormal alternatívát. Ezek az eszközök élesebb átírást, könnyebb jegyzetek testreszabását, erősebb biztonságot és zökkenőmentes munkafolyamatokat kínálnak a különböző értekezlet-platformokon.

Most nézzük meg közelebbről a legnépszerűbb Supernormal alternatívákat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. 🔍

Miért érdemes a Supernormal alternatíváit választani?

Az AI-alapú jegyzetkészítők segítségével könnyebb, mint valaha, strukturált jegyzeteket készíteni manuális erőfeszítés nélkül. A Supernormal valós idejű átírással és AI-generált értekezlet-összefoglalásokkal tett szert hírnévre, de vannak hátrányai is.

Inkonzisztens átírási pontosság: A Supernormal valós idejű átírása problémákat okozhat rossz hangminőség, erős akcentusok vagy technikai témájú beszélgetések esetén.

Nincs kézi szerkesztés: Ha az AI valamit rosszul hall, nem szerkesztheti a leiratot, ami hibákhoz vezethet a találkozó dokumentációjában.

Adatvédelmi aggályok: A felhasználók arról számoltak be, hogy a Supernormal botja engedély nélkül csatlakozik a találkozókhoz, ami komoly biztonsági és adatvédelmi problémákat vet fel.

Korlátozott ingyenes tárhely: A Starter csomagban az egy felhasználóra jutó életre szóló tárhely 1000 percre korlátozódik – ezt követően frissítenie kell a csomagot, hogy hozzáférhessen a saját értekezletjegyzeteihez.

Testreszabási korlátozások: A platformon belüli találkozói jegyzetek szerkesztése és személyre szabása más eszközökhöz képest rendkívül korlátozott.

Magasabb költségek az alapvető funkciókért: Az olyan fontos funkciók, mint a sablonok, a videofelvételek és az integrációk csak fizetős csomagok esetén érhetők el.

📮ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp-felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy ha tehetné, szívesen küldene helyettest vagy meghatalmazottat a találkozókra. A ClickUp integrált AI Notetaker alkalmazása tökéletes helyettese lehet az értekezleteken! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, míg Ön a magasabb értékű munkára koncentrál. A ClickUp Brain segítségével automatikusan elkészülő értekezlet-összefoglalók és feladatok létrehozása révén soha nem marad le fontos információkról, még akkor sem, ha nem tud részt venni az értekezleten. 💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok a felesleges beszélgetések és értekezletek számának 50%-os csökkenéséről számolnak be!

A Supernormal alternatívái egy pillantásra

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp – AI Notetaker a találkozók átírásához – Automatizált feladatkezelés – Integráció a Zoom, Slack és Microsoft Teams alkalmazásokkal Csapatok, amelyeknek AI-alapú értekezletjegyzetekre, feladatkezelésre és valós idejű együttműködésre van szükségük Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Fireflies. ai – Automatizált találkozó-átírás – Intelligens AI-összefoglalók – CRM-integrációk Csapatok, amelyeknek valós idejű átírásra, kereshető jegyzetekre és CRM-integrációkra van szükségük Ingyenes; Pro csomag: 10 USD/felhasználó/hónap; Üzleti csomag: 19 USD/felhasználó/hónap; Vállalati csomag: 39 USD/felhasználó/hónap Otter. ai – Élő átírás – Találkozók összefoglalói – Beszélő azonosítás – Zoom és Google Meet integráció Csapatok, amelyeknek valós idejű átírásra és élő együttműködésre van szükségük Ingyenes: 300 perc/hónap; Pro csomag: 16,99 USD/hónap; Üzleti csomag: 30 USD/hónap; Vállalati csomag: egyedi árazás Sembly – Intelligens összefoglalók – Feladatfelismerés – Több találkozót érintő csevegés – Érzelemelemzés Csapatok, amelyeknek cselekvési tételek felismerésére, érzelemelemzésre és több platform integrációjára van szükségük Ingyenes (legfeljebb 4 óra/hónap); Professzionális csomag: 10 USD/felhasználó/hónap; Csapatcsomag: 20 USD/felhasználó/hónap Fathom – Azonnali értekezlet-összefoglalók – Valós idejű kiemelés – CRM-integrációk – Videoklipek megosztása Csapatok, amelyeknek automatikus Zoom-hívásösszefoglalókra és feladatkezelésre van szükségük Ingyenes egyéni felhasználók számára; Prémium: 19 USD/felhasználó/hónap; Csapatcsomag: 29 USD/felhasználó/hónap; Team Pro csomag: 39 USD/felhasználó/hónap Avoma – Beszélgetéselemzés – Intelligens összefoglalók – CRM-integrációk – AI-alapú coaching Értékesítési csapatok, amelyeknek beszélgetéselemzésre és CRM-szinkronizálásra van szükségük Ingyenes próba; AI Meeting Assistant csomag: 29 USD/felhasználó/hónap; Conversation Intelligence csomag: 69 USD/felhasználó/hónap; Revenue Intelligence csomag: 99 USD/felhasználó/hónap Krisp – AI zajszűrés – Hangszűrés – Visszhangszűrés – Hívásrögzítés Csapatok, akiknek tiszta, zajmentes hangra van szükségük a hívások során Ingyenes: 60 perc/nap; Pro csomag: 8 USD/felhasználó/hónap; Business csomag: 10 USD/felhasználó/hónap; Enterprise: egyedi árazás Tactiq – Élő találkozók feliratozása – Azonnali kiemelés – Exportálás a Google Docs, Notion, Slack alkalmazásokba – Egy kattintással elkészíthető AI-összefoglalók Távoli csapatok, amelyeknek gyors, biztonságos értekezlet-dokumentációra van szükségük Ingyenes csomag (korlátozott kiemelések és exportálások); Pro csomag: 12 USD/felhasználó/hónap; Csapat: 20 USD/felhasználó/hónap

🎉 Érdekesség: A „meeting minutes” (értekezlet jegyzőkönyve) kifejezésnek semmi köze az időhöz. A latin minuta scriptura szóból származik, amelynek jelentése „kis jegyzetek”.

A legjobb Supernormal alternatíva

Ha okosabb, megbízhatóbb alternatívát keres a Supernormalhoz, amely a csapat valódi együttműködési igényeinek kielégítésére lett tervezve, akkor itt van a legnépszerűbb eszköz, amelyet ajánlunk.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (a legjobb az all-in-one célkövetéshez és a csapatmunkához)

Kezdje el ingyen! A ClickUp AI Notetaker segítségével a találkozók eredményekké válnak.

Ha olyan eszközt keres, amely nemcsak jegyzeteket készít a találkozókról, hanem azokat közvetlenül a csapat munkafolyamatába is beépíti, akkor a ClickUp-ot érdemes az első helyre tenni a listáján.

A ClickUp, mint a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, ötvözi a valós idejű értekezlet-átírást, az AI által generált összefoglalókat, a feladatkezelést és a csapatmunkát, így segítve a csapatokat abban, hogy több alkalmazás között váltogatás nélkül lépjenek át a beszélgetésekről a cselekvésre.

🤖 Automatizálja a jegyzetelést és a nyomon követést az AI Notetaker segítségével

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti a találkozó részleteit, kiemelheti a legfontosabb pontokat, és a találkozó során végrehajtható feladatokat hozhat létre anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

ClickUp AI Notetaker

📄 Sablonokkal egységesítse a találkozók dokumentációját

Unod már a rendezetlen, eredménytelen találkozókat? A ClickUp Meeting Minutes Template segítségével könnyedén strukturálhatod a találkozók napirendjét, dokumentálhatod a döntéseket és nyomon követheted az eredményeket a standupok, ügyfélhívások és projektfrissítések során.

Ingyenes sablon letöltése Találkozói jegyzőkönyv sablon, amely egy helyen rögzíti a napirendet, a döntéseket és a teendőket.

Mit tud ez a sablon:

📝 Jegyezze fel a találkozók napirendjét, a teendőket és a megbeszélés témáit

✅ Feladatok közvetlen kiosztása a csapat tagjainak, határidővel

📅 Tartsa az összes értekezlet jegyzetét rendezett és hozzáférhető módon egy helyen

🔄 Egységesítse a találkozók dokumentációját a csapatában vagy szervezetében

🔍 Gyorsan áttekintheti a korábbi találkozókat, hogy nyomon kövesse az előrehaladást és a felelősségvállalást.

🧠 Mélyebb betekintést nyerhet a ClickUp Brain segítségével

Ha még tovább szeretne lépni, a ClickUp Brain intelligens értekezlet-asszisztensként működik. Elemezi a megbeszéléseket, javaslatokat tesz a következő lépésekre, és automatikusan összekapcsolja az eredményeket a feladatokkal, projektekkel és célokkal.

ClickUp AI a találkozók zökkenőmentes betekintéséhez

🔗 Integrációk segítségével összekapcsolhatja az egész értekezlet-munkafolyamatot

Mivel a ClickUp integrálható olyan platformokkal, mint a Microsoft Teams, a Zoom és a Slack, egyetlen munkaterületen kezelhet mindent, a találkozóktól a projektfrissítésekig.

Azok a csapatok, amelyek intelligensabb módszert keresnek a találkozók dokumentációjának kezelésére, a feladatok nyomon követésére és a csapatok közötti együttműködésre, a ClickUp rugalmasságot kínál anélkül, hogy több eszközzel kellene bajlódniuk. Emellett az egyik legsokoldalúbb találkozókezelő szoftverplatformként ismert minden méretű csapat számára.

A ClickUp legjobb funkciói

AI Notetaker : automatikus felvétel, átírás és összefoglalás a találkozókról

ClickUp meetings : Kezelje a találkozók teljes életciklusát, a napirend tervezésétől a jegyzetelésen át a találkozó utáni nyomon követésig : Kezelje a találkozók teljes életciklusát, a napirend tervezésétől a jegyzetelésen át a találkozó utáni nyomon követésig a ClickUp meetings segítségével.

Találkozó jegyzőkönyv sablon : Kész sablonok a napirendek szervezéséhez, a döntések dokumentálásához és a strukturált találkozó összefoglalók megosztásához. Nézze meg : Kész sablonok a napirendek szervezéséhez, a döntések dokumentálásához és a strukturált találkozó összefoglalók megosztásához. Nézze meg a többi találkozó jegyzet sablont is!

ClickUp Brain : AI-alapú értekezlet-asszisztensként működik, amely elemzi a beszélgetéseket, javaslatokat tesz a teendőkkel kapcsolatban, és az eredményeket közvetlenül a feladatokhoz és projektekhez kapcsolja a gyorsabb végrehajtás érdekében.

Integrációk: Könnyedén csatlakozhat a Zoomhoz, a Microsoft Teamshez, a Google Meethez, a Slackhez és másokhoz, hogy központosítsa találkozóit és teendőit anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

A ClickUp korlátai

A funkciók köre a kisebb csapatok számára túlnyomó lehet a kezdeti beállítás során.

A tanulási görbe meredeknek tűnhet a testreszabott munkafolyamatok konfigurálásakor.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelője megosztotta, hogyan vált a ClickUp az ő csapatuk számára egy all-in-one munkamegoldássá:

Rugalmas, all-in-one megoldás projektek és csapatok kezeléséhez. Az egyik legújabb funkció az AI jegyzetelés. Ez nagyon segít abban, hogy nyomon kövessem a találkozókat és a mondottakat.

Rugalmas, all-in-one megoldás projektek és csapatok kezeléséhez. Az egyik legújabb funkció az AI jegyzetelés. Ez nagyon segít abban, hogy nyomon kövessem a találkozókat és a mondottakat.

💡 Profi tipp: Az átírások csak a kezdet, de ami igazán előreviszi a munkát, azok a döntések és a teendők. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, még egy lépéssel tovább mennek, és automatikusan rögzítik a fontos tanulságokat. 🗂️ Használja ezeket a ClickUp sablonokat, hogy kihagyja az előkészítést, és egyből a munkához láthasson: Ismétlődő értekezletek jegyzet sablonja , hogy a folyamatos csapatösszhang koncentrált és produktív maradjon Alkalmazott és vezető 1-1 sablon , hogy egyszerűsítse a bejelentkezéseket és nyomon kövesse a fejlődést az idő múlásával

2. Fireflies. ai (A legjobb automatizált értekezlet-átíráshoz és elemzéshez)

via Forrás

A Fireflies. ai segítségével a találkozók átírása olyan egyszerű, mint a „felvétel” gombra kattintani.

A programot úgy tervezték, hogy a elfoglalt csapatok automatikusan rögzíthessék, átírhassák és rendszerezhessék a hívásokat anélkül, hogy megzavarnák a munkafolyamatot. Támogatja a főbb platformokat, mint például a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams és a Webex.

A Fireflies.ai valós idejű átírást kínál, amelynek segítségével közvetlenül a műszerfalról kereshet, megjegyzéseket fűzhet és cselekvési tételeket hozhat létre. Az intelligens AI-összefoglalók és a CRM-integrációk segítségével könnyű gyors döntéseket hozni.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Automatizált értekezlet-átírás : valós időben rögzíti és átírja az értekezleteket az összes főbb videokonferencia-platformon.

Kereshető átiratok : Gyorsan megtalálhatja a legfontosabb pillanatokat, a felszólalókat és a teendőket a hosszú értekezlet-átiratokban.

Együttműködési eszközök : Hozzászólások, reakciók hozzáadása és feladatok kiosztása közvetlenül a leirat meghatározott részein.

Intelligens összefoglalók : Az AI által generált összefoglalók automatikusan kiemelik a találkozó legfontosabb információit, döntéseit és a követendő feladatokat.

CRM és alkalmazásintegrációk: szinkronizálható olyan eszközökkel, mint a Salesforce, a Slack, a Zapier és az Asana, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

Fireflies. ai korlátai

Egyes felhasználók alkalmanként pontatlanságokat jelentenek az átírásban, különösen erős akcentus vagy rossz hangminőség esetén.

Az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagok korlátozott tárhellyel és funkciókkal rendelkeznek.

A fejlett elemzések és a mélyebb betekintés csak a magasabb árkategóriákban érhető el.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro tervezet: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: 19 USD/felhasználó havonta

Vállalati csomag: 39 USD/felhasználó havonta

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (250+ értékelés)

Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így osztotta meg tapasztalatait a Fireflies. ai-vel kapcsolatban:

Bármely nyelven kiválóan működik, könnyen kivonható az audio és letölthető a leírás. A hangfájlok is szuper jók. Nincs Pro elemzési opció, és az AI alkalmazások csomagjai nagyon gyorsan drágulhatnak.

Bármely nyelven kiválóan működik, könnyen kivonható az audio és letölthető a leírás. A hangfájlok is szuper jók. Nincs Pro elemzési opció, és az AI alkalmazások csomagjai nagyon gyorsan drágulhatnak.

💡 Profi tipp: Integrálni vagy duplikálni? A munkafolyamatába beépíthető eszközök (például a ClickUp, a Slack vagy a CRM) mindig jobbak lesznek, mint az önálló jegyzetelők.

3. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és élő együttműködéshez)

via Forrás

Az Otter. ai az egyik legnépszerűbb eszköz a valós idejű átíráshoz és a találkozókhoz való együttműködéshez. Nem csak rögzíti a találkozókat, hanem átírja a beszélgetéseket, miközben azok zajlanak, így a résztvevők olvashatják, követhetik, sőt akár interakcióba is léphetnek az átírással a hívás során.

Az Otter Assistant segítségével manuális beállítás nélkül automatikusan rögzítheti a találkozók jegyzőkönyveit. Automatikusan csatlakozik a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet találkozókhoz, hogy rögzítse, átírja és összefoglalja a megbeszéléseket.

Az Otter mesterséges intelligenciával generált összefoglalói a hosszú megbeszéléseket könnyen emészthető frissítésekbe sűríti, így a csapatok könnyen áttekinthetik, megoszthatják és gyorsan intézkedhetnek a beszélgetések alapján. Akár webináriumokat, ügyfélhívásokat vagy belső standupokat kezel, az Otter gondoskodik arról, hogy egyetlen fontos részlet se maradjon ki, és a teendők ne vesszenek el.

Ha további átírási lehetőségeket keres, itt talál egy részletes listát a legjobb AI-alapú átírási eszközökről, amelyek segítségével hatékonyabban rögzítheti a találkozókat.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Élő átírás : Kövesse a beszélgetéseket valós időben, miközben az Otter minden szót azonnal átír.

Találkozók összefoglalói : Gyorsan áttekintheti a legfontosabb tanulságokat, teendőket és kiemelt pontokat minden találkozó után.

Közös szerkesztés : A csapat tagjai közvetlenül a leiratban jelölhetnek ki részeket, hozzáfűzhetnek megjegyzéseket és jegyzeteket.

Otter Assistant : automatikusan csatlakozik a tervezett értekezletekhez, hogy felvételeket készítsen és jegyzeteket készítsen manuális beállítás nélkül. Nézze meg ezeket : automatikusan csatlakozik a tervezett értekezletekhez, hogy felvételeket készítsen és jegyzeteket készítsen manuális beállítás nélkül. Nézze meg ezeket a legjobb ütemezési alkalmazásokat , amelyek segíthetnek a találkozók és értekezletek hatékonyabb kezelésében.

Platformok közötti szinkronizálás: Hozzáférhet a találkozók átirataihoz asztali számítógépen, mobilalkalmazásokban és böngészőbővítményekben egyaránt.

Az Otter.ai korlátai

Esetenkénti átírási pontatlanságok technikai szakszavak vagy erős akcentusok esetén

A sablonok testreszabási lehetőségei korlátozottak néhány újabb AI eszközhöz képest.

Otter. ai árak

Alapcsomag: Ingyenes

Pro tervezet: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árak (vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal)

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott az Otter.ai-ról egy G2-es értékelő:

A legzökkenőmentesebb átírási eszköz. Az Otter segítségével az átírásokat több formátumban is exportálhatja, igényeinek megfelelően. A felhasználói felület nagyon egyszerű és könnyen használható. Az átírások pontossága azonban a beszélő akcentusától függően változhat.

A legzökkenőmentesebb átírási eszköz. Az Otter segítségével az átírásokat több formátumban is exportálhatja, igényeinek megfelelően. A felhasználói felület nagyon egyszerű és könnyen használható. Az átírások pontossága azonban a beszélő akcentusától függően változhat.

🧐 Tudta? Egyes eszközök már több mint 40 nyelven képesek leírni és összefoglalni a találkozókat. Többnyelvű csapatok, örüljetek – az olyan eszközök, mint a Sembly, gondoskodnak rólatok!

4. Sembly (A legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglalók és betekintések)

via Forrás

A Sembly egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely rögzíti a megbeszéléseket, kiemeli a teendőket és éleslátó, intelligens összefoglalókat készít.

A Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és a Webex kompatibilis Sembly leírja a találkozókat, felismeri a következő lépéseket, és még az érzelmeket is elemzi, hogy segítsen a csapatoknak gyorsabb döntéseket hozni. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a több találkozót lefedő AI-csevegés, a teendők felismerése és az AI által generált projektartefaktumok, a Sembly a beszélgetéseket kereshető, strukturált eredményekké alakítja.

A találkozók hatékonyságának további növelése érdekében tekintse meg ezeket az egyéni találkozó sablonokat, amelyek segítenek strukturálni a megbeszéléseket és biztosítani a megvalósítható eredményeket.

A Sembly legjobb funkciói

Intelligens összefoglalók : AI által generált összefoglalók, amelyek kiemelik a feladatokat, döntéseket és kockázatokat.

Tevékenységek felismerése : A megbeszéléseken elhangzottakat automatikusan végrehajtható feladatokká alakítja.

Érzelmek és AI-elemzések : Elemezze a találkozók hangnemét és tendenciáit, hogy feltárja a csapat dinamikáját.

Beszélő azonosítás : Pontosan jelölje meg, ki mit mondott, hogy könnyebben áttekinthető legyen.

Több találkozót felölelő AI-csevegés : Csevegjen a Sembly-vel, hogy egy vagy több találkozóból nyerjen betekintést.

AI-eszközök : automatikusan hozzon létre dokumentumokat, például projektterveket és javaslatokat a találkozók alapján.

Platformok közötti integráció : szinkronizálható a Zoom, Teams, Webex, Slack, CRM-ek és más alkalmazásokkal.

Többnyelvű támogatás: 48 nyelven készíthet átiratokat és összefoglalókat a találkozókról.

A Sembly korlátai

A hangulatelemzés nagyon rövid találkozók esetén általánosnak tűnhet.

A kézi összefoglalás szerkesztési lehetőségei korlátozottak a testreszabhatóbb eszközökhöz képest.

Az ingyenes csomag korlátozza az átírási órákat és az egyes AI funkciókhoz való hozzáférést.

Sembly árak

Személyes tervezet: Ingyenes

Professzionális csomag: 10 USD/felhasználó/hónap

Csapatcsomag: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: egyedi árazás

Sembly értékelések és vélemények

G2: 4,56/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Sembly-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-es értékelő a Semblyről:

Kiváló eszköz, amely rögzíti a találkozók jegyzetét és feladatait, és azokat adaptálható formátumban jeleníti meg.

Kiváló eszköz, amely rögzíti a találkozók jegyzetét és feladatait, és azokat adaptálható formátumban jeleníti meg.

💡 Profi tipp: Lemaradt egy találkozóról? Használjon olyan AI-eszközöket, amelyek részt vehetnek a találkozón, rögzíthetik a beszélgetést és összefoglalhatják a legfontosabb pontokat – így nem kell aggódnia, hogy lemarad valamiről.

5. Fathom (A legjobb a könnyed Zoom-találkozók összefoglalásához)

via Forrás

A Fathom azoknak a csapatoknak készült, akik órákat töltenek a Zoom felvételek újranézésével, csak hogy kiemeljék a legfontosabb pontokat.

Ahelyett, hogy az egész átiratot átnézné, a Fathom automatikusan kiemeli a fontos pillanatokat, felismeri a teendőket és világos összefoglalókat készít, így Ön közvetlenül a lényegre koncentrálhat. Ha más AI-alapú megoldásokat keres a találkozók hatékonyságának növelésére, tekintse meg ezt az átfogó listát az AI-eszközökről, amelyekkel egyszerűsítheti a munkafolyamatokat.

A valós idejű átírás és az egy kattintással történő kiemelésnek köszönhetően nincs szükség kézi jegyzetelésre, így teljes mértékben koncentrálhat az ügyfelekkel folytatott beszélgetésekre, a csapatértekezletekre és a webináriumokra, anélkül, hogy lemaradna a követő feladatokról. Az ilyen funkciók elengedhetetlenek, ha produktívabb megbeszéléseket szeretne tartani anélkül, hogy órákat kellene töltenie kézi jegyzeteléssel vagy a beszélgetések utáni szervezéssel.

A legjobb funkciók áttekintése

Azonnali értekezlet-összefoglalók : Az értekezletek befejezése után néhány másodperccel máris rendelkezésre állnak a cselekvésre késztető összefoglalók és a következő lépések.

Valós idejű kiemelés : Jelölje meg a fontos pillanatokat élő hívások során

CRM-integrációk : Jegyzetek közvetlen továbbítása a Salesforce, HubSpot, Close CRM és más rendszerekbe Találkozóklipek megosztása : A teljes átírás helyett a legfontosabb videókat oszthatja meg

Kérdezze meg a Fathomot (AI asszisztens) : Beszélgessen a felvételeivel, hogy betekintést nyerjen, nyomon követő e-maileket és teendőket generáljon.

Több platform támogatása : Kompatibilis a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal.

Nyelvi támogatás: Jegyzeteljen több mint 28 nyelven, és fordítsa le az összefoglalókat.

Ismerje meg a korlátokat

A natív élmény a Zoom-on a legerősebb; a Teams és a Meet támogatása újabb és még mindig fejlesztés alatt áll.

Egyes fejlett CRM funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.

Fathom árak

Ingyenes csomag: 0 USD (teljes hozzáférés egyéni felhasználók számára)

Prémium csomag: 19 USD/felhasználó/hónap

Csapatok terve: 29 USD/felhasználó havonta

Team Pro csomag: 39 USD/felhasználó/hónap

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így beszél a Fathommal kapcsolatos tapasztalatairól:

Kiváló minőségű összefoglalók a találkozókról, a teendő intézkedésekkel együtt. Ez jobb, mint az emberek által készített jegyzetek. Időt és energiát takarít meg nekem.

Kiváló minőségű összefoglalók a találkozókról, a teendő intézkedésekkel együtt. Ez jobb, mint az emberek által készített jegyzetek. Időt és energiát takarít meg nekem.

🎉 Érdekes tény: A világ legnagyobb ötletei közül néhány meetingeken született, mint például a Pixar Toy Story című filmjének ötlete. Fogadok, hogy volt valaki, aki jegyzetelt.

6. Avoma (A legjobb értékesítési és ügyfélkapcsolati értekezletekhez)

via Forrás

Az Avoma segít az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatoknak a beszélgetéseket konverziós lehetőségekké alakítani. Automatikusan rögzíti a legfontosabb pillanatokat, mint például a problémás pontokat, az ellenvetéseket, a versenytársak említését és a következő lépéseket, így a csapatok órákon át tartó kézi jegyzetek áttekintése nélkül is gazdag, hasznosítható információkhoz jutnak.

Az AI-alapú értekezlet-összefoglalók és CRM-frissítések közvetlen szinkronizálásával a Salesforce, a HubSpot és a Pipedrive rendszerekkel az Avoma biztosítja, hogy minden beszélgetés előre mozdítsa a folyamatot.

Az Avoma legjobb funkciói

Beszélgetés-intelligencia : automatikusan azonosítja az értékesítési és ügyfélszolgálati hívások kritikus részeit, mint például az ellenvetéseket, az ügyfelek igényeit és a vásárlási szándékot jelző jelzéseket.

Intelligens összefoglalók : A találkozók jegyzetét kereshető szakaszokba rendezi a gyorsabb üzletelemzés érdekében.

Élő könyvjelző : Jelölje meg a fontos pontokat élő hívások során, hogy később kiemelhesse őket.

CRM-integrációk : Összefoglalók, mezők és teendők szinkronizálása a Salesforce, HubSpot, Pipedrive és más rendszerekkel.

Coaching-meglátások : Fedezze fel a beszélgetések tendenciáit és a coaching-lehetőségeket a csapat hatékonyságának javítása érdekében.

Ask Avoma (AI Copilot): Csevegjen a találkozókon, hogy azonnal válaszokat kapjon vagy nyomon követéseket generáljon.

Az Avoma korlátai

Főként külső találkozókra összpontosít. Kevésbé alkalmas kizárólag belső találkozókra.

A teljes AI-alapú coaching és elemzési funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek.

A sablonok és útmutatók testreszabásakor tanulási görbe

Avoma árak

Ingyenes próba elérhető

AI-találkozóasszisztens-csomag: 29 USD/felhasználó/hónap

Beszélgetés-elemzési terv: 69 USD/felhasználó havonta

Revenue Intelligence tervezet: 99 USD/felhasználó havonta

Az Avoma rugalmas árazási struktúrával rendelkezik. A tervezeteket kombinálhatja anélkül, hogy minden felhasználót prémium tervezetre kellene áttérnie.

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak az Avoma-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így osztja meg tapasztalatait az Avoma használatáról:

A legegyszerűbb módja a több órás rögzített hívások áttekintésének. Fordítás és CRM-hez való kapcsolódás, hogy szinkronizálható legyen az adott ügylettel, valamint sok más funkció, amit egyre gyakrabban használunk.

A legegyszerűbb módja a több órás rögzített hívások áttekintésének. Fordítás és CRM-hez való kapcsolódás, hogy szinkronizálható legyen az adott ügylettel, valamint sok más funkció, amit egyre gyakrabban használunk.

🧐 Tudta? A csendes értekezletek (ahol mindenki beszélni előtt leírja a gondolatait) az Amazon termelékenységét növelő trükkök közé tartoznak – és egy 6 oldalas feljegyzéssel kezdődnek.

7. Krisp (A legjobb AI zajszűrés hívásokhoz)

via Forrás

Amikor a rossz hangminőség megzavarja a fontos beszélgetéseket, a Krisp lép a helyére. AI-t használ, hogy valós időben eltávolítsa a háttérzajt, a zavaró hangokat és a visszhangot, így a találkozói, ügyfélhívásai és interjúi kristálytisztán hallhatók lesznek, még egy forgalmas otthonból vagy irodából is.

A hagyományos jegyzetelési eszközöktől eltérően a Krisp intelligens hangszűrőként működik, így drága mikrofonok vásárlása vagy hangszigetelt helyiségek kialakítása nélkül is professzionális hangzást biztosít.

A jó hangminőség csak egy része a kiváló online élmény megteremtésének. A megfelelő virtuális értekezlet-etikett betartása biztosítja, hogy minden hívás során a kommunikációja világos, tiszteletteljes és professzionális maradjon.

A Krisp legjobb funkciói

AI zajszűrés : Szüntesse meg a háttérzajt, a hangokat és a visszhangot mind a saját, mind a többi résztvevő hangfelvételéből.

Hangszűrés : némítsa el a közelben zajló zavaró emberi beszélgetéseket

Visszhang eltávolítás : Tisztítsa meg a mikrofon visszacsatolását és a hangszóró visszhangját

Hívásrögzítés : Rögzítse a találkozókat kristálytiszta hangminőséggel.

Akcentuskonverzió : A beszéd akcentusának beállítása és tisztázása élő találkozók során

Univerzális kompatibilitás: használható a Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord és más alkalmazásokkal.

A Krisp korlátai

Az audio minőségre összpontosít. Nem mélyreható értekezlet-dokumentációra vagy fejlett együttműködésre lett tervezve.

Az ingyenes csomagban a zajszűrés használata napi 60 percre korlátozódik.

A teljesítmény az eszköz CPU-jának teljesítményétől függően kissé eltérhet.

Krisp árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: 10 USD/felhasználó havonta

Vállalati csomag: egyedi árazás (vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal)

Krisp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Krispről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Krispről egy G2-es értékelő:

Nem csak egy értekezlet-asszisztens, hanem egy csodálatos zajcsökkentő szoftver is, amely elengedhetetlen a távmunkához.

Nem csak egy értekezlet-asszisztens, hanem egy csodálatos zajcsökkentő szoftver is, amely elengedhetetlen a távmunkához.

Ne feledje: Vannak, akik jegyzeteket írnak, hogy emlékezzenek. Mások jegyzeteket írnak, hogy ne kelljen emlékezniük. Mindkettő érvényes.

8. Tactiq (A legjobb azonnali értekezletjegyzetekhez Chrome-bővítményen keresztül)

via Forrás

Ha unod már, hogy egymást követő értekezletek során jegyzeteket kell keresned, a Tactiq frissítően egyszerű megoldást kínál. Könnyű Chrome-bővítményként telepíthető, és élő feliratokat rögzít a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokból. Kiemelheted a legfontosabb pontokat és exportálhatod a leiratokat anélkül, hogy megzavarnád a folyamatot.

Nincsenek botok, nincsenek zavaró felvételek – csak azonnali, biztonságos értekezlet-dokumentáció közvetlenül a böngészőjéből. A Tactiq tökéletes távoli csapatok, projektmenedzserek és oktatók számára, akik gyors, pontos értekezlet-jegyzeteket szeretnének bonyolult beállítások nélkül.

A Tactiq legjobb funkciói

Élő találkozók feliratozása : Valós idejű, beszélőspecifikus átírások a találkozók során

Azonnali kiemelés : jelölje meg a teendőket és a fontos pillanatokat anélkül, hogy lemaradna a beszélgetésről.

Átírás exportálása : Mentse az átírásokat a Google Docsba, a Notionba, a Slackbe és más programokba.

Egy kattintással elkészülő AI-összefoglalók : Összefoglalja a találkozókat, készítsen követő e-maileket, vagy generáljon Jira jegyeket azonnal.

Adatvédelem elsődleges átírás: Nincsenek botok, amelyek rögzítik a találkozókat – minden biztonságosan történik a böngészőben.

A Tactiq korlátai

Csak Chrome (vagy Chromium-alapú böngésző) kiterjesztésként érhető el.

Az összefoglalók és az AI-műveletek csak fizetős csomagokban érhetők el.

Még nincs natív mobil vagy önálló asztali alkalmazás

A Tactiq árai

Ingyenes csomag

Pro csomag: 12 USD/felhasználó/hónap

Csapatcsomag: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: egyedi árazás

Tactiq értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (10+ értékelés)

Mit mondanak a Tactiq-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott a Tactiq-ról egy G2-es értékelő:

Korlátlan találkozók dokumentálása. A Tactiq egy hihetetlenül egyszerű funkcióval rendelkezik, amely AI-t használ a Google, Microsoft és Zoom számos különböző online találkozóplatformján zajló találkozók összefoglalásához.

Korlátlan találkozók dokumentálása. A Tactiq egy hihetetlenül egyszerű funkcióval rendelkezik, amely AI-t használ a Google, Microsoft és Zoom számos különböző online találkozóplatformján zajló találkozók összefoglalásához.

💡 Profi tipp: Ne hagyja ki a feladatok címkézését. Ha mesterséges intelligenciával készült jegyzetek integrálódnak a feladatkezelőbe, akkor a csapattagok címkézése a megbeszélés alatt vagy után biztosítja a teendők előrehaladását.

9. Spinach AI (A legjobb az agilis csapatok standup automatizálásához)

via Forrás

Az agilis értekezleteknek gyorsnak és koncentráltnak kell lenniük, de a megfelelő támogatás nélkül nehézséget jelenthet azok szervezése.

A Hypercontext Spinach AI-je úgy működik, mint egy extra agilis csapattag, automatikusan csatlakozik a standupokhoz, sprint-áttekintésekhez és retrospektívákhoz, hogy rögzítse az akadályokat, döntéseket és következő lépéseket. Jira-jegyeket hoz létre, összefoglalja a megbeszéléseket, és frissítéseket küld közvetlenül a Slackbe vagy az e-mailjébe, segítve a csapatát abban, hogy összehangoltan működjön, anélkül, hogy kézzel kellene jegyzeteket készíteni.

A Spinach AI segítségével az agilis csapatok gyorsabban tudnak haladni és jobban dokumentálni, anélkül, hogy további eszközöket kellene hozzáadniuk a munkafolyamatukhoz. Ha a csapata túl sok egymást követő találkozóval küzd, itt talál egy útmutatót arról, hogyan lehet elkerülni a találkozók túlterheltségét, miközben produktívak maradnak.

A Spinach AI legjobb funkciói

Automatizált standup összefoglalók : Emelje ki az akadályokat, a döntéseket és a következő lépéseket minden találkozó után.

Sprint retrospektív jegyzetek : rögzítse a visszajelzéseket és a tanulságokat a sprint tervezésének megkönnyítése érdekében.

Jegy létrehozása : Azonnali Jira jegy létrehozása a megbeszélt cselekvési pontok alapján.

Slack és e-mail szinkronizálás : Ossza meg a találkozó eredményeit a csapattal anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

Minimális beállítás: Csak adja hozzá a Spinach-ot a naptár meghívójához – nincs szükség bonyolult beállításokra.

A Spinach AI korlátai

Főként az agilis folyamatokra összpontosít. Lehet, hogy nem alkalmas nem technikai vagy szélesebb körű üzleti csapatok számára.

A legjobb eredményt Slack, Jira vagy más projektmenedzsment eszközökkel integrálva érheti el.

Korlátozott funkcionalitás a főbb standupok, sprinttervezés és retrospektívák mellett

Spinach AI árak

Kezdő csomag

Pro csomag: 2,90 USD/értekezletóra

Üzleti terv: 29 USD/felhasználó havonta

Vállalati csomag: egyedi árazás

Spinach AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

Mit mondanak a Spinach AI-ról a valódi felhasználók?

Olvassa el a G2 értékelőjének véleményét a Spinach AI-ról:

A Spinach AI nagyon könnyen használható és mindkét fél számára vonzó az egyéni interakciók során. Minden egyéni találkozón használom. A mobilalkalmazás webalapú, és néha akadozik.

A Spinach AI nagyon könnyen használható és mindkét fél számára vonzó az egyéni interakciók során. Minden egyéni találkozón használom. A mobilalkalmazás webalapú, és néha akadozik.

🧐 Tudta? 🎉 A leghosszabb jegyzőkönyvbe vett találkozó több mint 120 óráig tartott. Ez egy Guinness-világrekord-kísérlet része volt, nem pedig egy valódi stratégiai megbeszélés (szerencsére). Még a legjobb összefoglaló eszköz is nehezen boldogulna ezzel.

10. Rewatch (A legjobb kereshető videóértekezlet-archívumokhoz)

via Forrás

Minden fontos beszélgetés értékes betekintést nyújt, de ezeket később megtalálni gyakran kihívást jelent.

A Rewatch ezt úgy oldja meg, hogy a rögzített találkozókat egy privát, kereshető videokönyvtárrá alakítja, ahol a tudás megőrzésre kerül, rendszerezett és könnyen hozzáférhető.

Ahelyett, hogy a döntések és a fontos megbeszélések szétszórt felhőalapú mappákban vagy elfelejtett beérkező levelek linkjei között elvesznének, a csapatok átkutathatják a leírásokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és közvetlenül együttműködhetnek a videotartalmakon.

A Rewatch segít a növekvő csapatoknak megőrizni a kollektív memóriát, felgyorsítani az új munkatársak beilleszkedését és csökkenteni a projektek során ismétlődő beszélgetéseket. Egy olyan világban, ahol az aszinkron munka átalakítja az együttműködést, az olyan eszközök, mint a Rewatch, megkönnyítik a csapatok számára, hogy összehangoltan működjenek anélkül, hogy élő találkozókhoz lennének kötve.

A legjobb funkciók újranézése

Központi videoközpont : tárolja, rendszerezze és kezelje az összes értekezlet felvételét egy biztonságos helyen.

Kereshető átiratok : Könnyedén megtalálhatja a beszélgetéseket, döntéseket és kulcsszavakat az egész videóarchívumában.

Csapatmunka : Hozzászólások, reakciók és kiemelések hozzáadása a videó idővonalához, hogy a csapatmunka aszinkron módon folyhasson. Miután elkészítette a jegyzeteket, : Hozzászólások, reakciók és kiemelések hozzáadása a videó idővonalához, hogy a csapatmunka aszinkron módon folyhasson. Miután elkészítette a jegyzeteket, azok hatékony megosztásával biztosíthatja, hogy csapata összhangban legyen a következő lépésekkel kapcsolatban.

Privát csatornák és hozzáférés-vezérlés: állítsa be a megtekintési és együttműködési jogosultságokat, hogy az érzékeny tartalmak biztonságban legyenek.

Újra megtekintési korlátozások

Elsősorban rögzített találkozókra összpontosít – nem kínál valós idejű átírást vagy élő jegyzetelési funkciókat.

A rendetlenség elkerülése érdekében aktív videotárolás-kezelés szükséges.

Rewatch árak

Ingyenes

Csapatcsomag: 19 USD/felhasználó/hónap

Egyedi árak (vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal)

Értékelések és vélemények újranézése

G2: 4,5/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Rewatch-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Rewatch-ról egy G2-es értékelő:

Kiváló eszköz az információk megjelenítésére a munkatársaink számára. Tetszik, hogy belső kommunikációs eszközöket is biztosít. A sablonok széles körű lehetőségeket kínálnak, amelyekkel hatékonyan tudunk kommunikálni.

Kiváló eszköz az információk megjelenítésére a munkatársaink számára. Tetszik, hogy belső kommunikációs eszközöket is biztosít. A sablonok széles körű lehetőségeket kínálnak, amelyekkel hatékonyan tudunk kommunikálni.

🎉 Érdekesség: Shonda Rhimes egyszer több írói szobai megbeszélés során készítette el a Grey’s Anatomy teljes évadának storyboardját – post-it cetlikkel és filctollakkal. Képzelje el, ha valós idejű összefoglalók álltak volna a rendelkezésére.

11. MeetGeek (A legjobb automatizált értekezlet-felvételekhez és hasznosítható betekintésekhez)

via Forrás

Ha csapata tudása órákon át tartó megbeszélésekbe zárva marad, nehéz cselekedni. A MeetGeek automatikusan rögzíti, átírja és összefoglalja minden megbeszélést, miközben cselekvési pontokat és intelligens betekintéseket generál.

Azok számára, akik inkább a strukturáltabb nyomonkövetési folyamatot részesítik előnyben, a találkozók összefoglalási sablonjai kiváló kiegészítői lehetnek a MeetGeek mesterséges intelligenciával generált összefoglalásainak. A MeetGeek túlmutat az alapvető jegyzetelésen, és beszélgetési időelemzést, érzelemfelismerést, sőt CRM-integrációkat is kínál, hogy a beszélgetések valódi eredményekhez vezessenek.

Akár Zoomot, Microsoft Teamst, Google Meetet vagy Webexet használ, a MeetGeek zökkenőmentesen illeszkedik a rendszerébe, és segít a csapatoknak a szervezettség és a termelékenység fenntartásában, anélkül, hogy extra manuális erőfeszítéseket kellene tenniük.

A MeetGeek legjobb funkciói

Automatikus felvétel és átírás : A találkozókat automatikusan rögzítik és átírják, így soha nem marad le a legfontosabb pontokról.

Intelligens összefoglalók és betekintések : Összefoglalja a döntéseket, a teendőket és felismeri a megbeszélés témáit, hogy könnyebb legyen a nyomon követés.

Hasznosítható elemzések : Beszédidő-elemzés, hangulat-trendek és elkötelezettségi pontszámok a jövőbeli értekezletek javítása érdekében.

Feladatkezelés integráció: Továbbítsa a követendő feladatokat olyan platformokra, mint a HubSpot, Salesforce, Notion és ClickUp. Ezen felül megtekintheti ezt a Platformok közötti támogatás: Manuális beállítás nélkül működik a Zoom, Microsoft Teams, Google Meet és Webex platformokkal. : Továbbítsa a követendő feladatokat olyan platformokra, mint a HubSpot, Salesforce, Notion és ClickUp. Ezen felül megtekintheti ezt a feladatkezelő szoftverek listáját is, hogy hatékonyabban kezelhesse feladatait.: Manuális beállítás nélkül működik a Zoom, Microsoft Teams, Google Meet és Webex platformokkal.

A MeetGeek korlátai

Egyes felhasználók az AI által generált összefoglalók mélyebb testreszabásának szükségességét említik.

A legjobb élményt a MeetGeek külső CRM-ekhez vagy projektmenedzsment eszközökhöz való csatlakoztatása biztosítja.

MeetGeeki árak

Starter csomag: Ingyenes

Pro csomag: 19 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: 39 USD/felhasználó havonta

Vállalati csomag: 59 USD/felhasználó havonta

MeetGeek értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (5+ értékelés)

Mit mondanak a MeetGeekről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott erről a G2-es értékelő:

A MeetGeek segítségével nem maradhat le semmiről a találkozókon! Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem és feljegyzéseket készítenem. Ez olyan jó! Segít megszervezni a dolgokat és mindig előrébb járni!

A MeetGeek segítségével nem maradhat le semmiről a találkozókon! Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem és feljegyzéseket készítenem. Ez olyan jó! Segít megszervezni a dolgokat és mindig előrébb járni!

💡 Profi tipp: Tartsa naprakészen mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztensét. Hívja meg minden hívásra, még az alkalmiakra is. Az a spontán megjegyzés lehet a következő nagy ötlete.

A megfelelő Supernormal alternatíva megtalálása a csapatának

A megfelelő értekezlet-asszisztens eszköz kiválasztása attól függ, hogy mire van a legnagyobb szüksége a csapatának. 🤝

Ha az all-in-one projekt együttműködés a prioritása, akkor egy olyan eszköz, mint a ClickUp lehet a legmegfelelőbb. Ha azonnali átírásokra és könnyű jegyzetelésre van szüksége, akkor olyan eszközök, mint a Tactiq vagy az Otter. ai egyszerűsíthetik a munkafolyamatát. Ha pedig mélyebb betekintést szeretne nyerni a megbeszélésekbe és automatikus feladatkövetést, akkor olyan lehetőségek, mint a MeetGeek vagy az Avoma emelkednek ki.

Minden Supernormal alternatíva más-más előnyt kínál – legyen az okosabb értekezlet-dokumentáció, valós idejű együttműködés, jobb biztonság vagy szorosabb integráció olyan eszközökkel, mint a Microsoft Teams és a Zoom.

Szánjon egy percet arra, hogy összehangolja csapata munkafolyamatát a legfontosabb funkciókkal, és megtalálja azt a megoldást, amely nemcsak rögzíti az értekezleteket, hanem segít gyorsabban előrehaladni a munkában.

Kezdje azzal, hogy megismerkedik a ClickUphoz hasonló rugalmas platformok demóival és ingyenes próbaverzióival.

Szerezze meg a szükséges információkat, hogy megalapozott döntést hozhasson, és megtalálja a csapatának legmegfelelőbb megoldást. Regisztráljon most, és kezdje el! 🚀