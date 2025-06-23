A 11 legjobb Supernormal alternatíva az intelligens AI-találkozói jegyzetekhez

A találkozók jegyzetelése kézzel már annyira 2020-as. 🤷🏽♀️
A mai csapatoknak gyorsabb, okosabb módszerekre van szükségük a találkozók részleteinek rögzítéséhez, a legfontosabb pontok kiemeléséhez és a jövőbeli találkozók megtervezéséhez, anélkül, hogy kockáztatnák, hogy valami fontosat kihagynak. Az AI-val létrehozott eszközök a találkozók jegyzeteléséhez ezt könnyebbé teszik, mint valaha.
Az olyan eszközök, mint a Supernormal, valós idejű átírással és AI által generált összefoglalásokkal segítik a találkozók dokumentálását.
De sok felhasználó számára a Supernormal nem felel meg az elvárásoknak, a változó átírási minőségtől és a korlátozott szerkesztési lehetőségektől kezdve az adatvédelmi aggályokig és a korlátozott tárhelyig. Ha az átírások nem 100%-osan pontosak, ha nem lehet szabadon szerkeszteni a jegyzeteket, vagy ha az adatvédelem veszélybe kerül, akkor ideje máshol keresni.
Ezért állítottuk össze a 11 legjobb Supernormal alternatívát. Ezek az eszközök élesebb átírást, könnyebb jegyzetek testreszabását, erősebb biztonságot és zökkenőmentes munkafolyamatokat kínálnak a különböző értekezlet-platformokon.
Most nézzük meg közelebbről a legnépszerűbb Supernormal alternatívákat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. 🔍
Miért érdemes a Supernormal alternatíváit választani?
Az AI-alapú jegyzetkészítők segítségével könnyebb, mint valaha, strukturált jegyzeteket készíteni manuális erőfeszítés nélkül. A Supernormal valós idejű átírással és AI-generált értekezlet-összefoglalásokkal tett szert hírnévre, de vannak hátrányai is.
- Inkonzisztens átírási pontosság: A Supernormal valós idejű átírása problémákat okozhat rossz hangminőség, erős akcentusok vagy technikai témájú beszélgetések esetén.
- Nincs kézi szerkesztés: Ha az AI valamit rosszul hall, nem szerkesztheti a leiratot, ami hibákhoz vezethet a találkozó dokumentációjában.
- Adatvédelmi aggályok: A felhasználók arról számoltak be, hogy a Supernormal botja engedély nélkül csatlakozik a találkozókhoz, ami komoly biztonsági és adatvédelmi problémákat vet fel.
- Korlátozott ingyenes tárhely: A Starter csomagban az egy felhasználóra jutó életre szóló tárhely 1000 percre korlátozódik – ezt követően frissítenie kell a csomagot, hogy hozzáférhessen a saját értekezletjegyzeteihez.
- Testreszabási korlátozások: A platformon belüli találkozói jegyzetek szerkesztése és személyre szabása más eszközökhöz képest rendkívül korlátozott.
- Magasabb költségek az alapvető funkciókért: Az olyan fontos funkciók, mint a sablonok, a videofelvételek és az integrációk csak fizetős csomagok esetén érhetők el.
📮ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp-felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy ha tehetné, szívesen küldene helyettest vagy meghatalmazottat a találkozókra.
A ClickUp integrált AI Notetaker alkalmazása tökéletes helyettese lehet az értekezleteken! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, míg Ön a magasabb értékű munkára koncentrál. A ClickUp Brain segítségével automatikusan elkészülő értekezlet-összefoglalók és feladatok létrehozása révén soha nem marad le fontos információkról, még akkor sem, ha nem tud részt venni az értekezleten.
💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok a felesleges beszélgetések és értekezletek számának 50%-os csökkenéséről számolnak be!
A Supernormal alternatívái egy pillantásra
|Eszköz
|Főbb jellemzők
|Legalkalmasabb
|Árak*
|ClickUp
|– AI Notetaker a találkozók átírásához – Automatizált feladatkezelés – Integráció a Zoom, Slack és Microsoft Teams alkalmazásokkal
|Csapatok, amelyeknek AI-alapú értekezletjegyzetekre, feladatkezelésre és valós idejű együttműködésre van szükségük
|Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető
|Fireflies. ai
|– Automatizált találkozó-átírás – Intelligens AI-összefoglalók – CRM-integrációk
|Csapatok, amelyeknek valós idejű átírásra, kereshető jegyzetekre és CRM-integrációkra van szükségük
|Ingyenes; Pro csomag: 10 USD/felhasználó/hónap; Üzleti csomag: 19 USD/felhasználó/hónap; Vállalati csomag: 39 USD/felhasználó/hónap
|Otter. ai
|– Élő átírás – Találkozók összefoglalói – Beszélő azonosítás – Zoom és Google Meet integráció
|Csapatok, amelyeknek valós idejű átírásra és élő együttműködésre van szükségük
|Ingyenes: 300 perc/hónap; Pro csomag: 16,99 USD/hónap; Üzleti csomag: 30 USD/hónap; Vállalati csomag: egyedi árazás
|Sembly
|– Intelligens összefoglalók – Feladatfelismerés – Több találkozót érintő csevegés – Érzelemelemzés
|Csapatok, amelyeknek cselekvési tételek felismerésére, érzelemelemzésre és több platform integrációjára van szükségük
|Ingyenes (legfeljebb 4 óra/hónap); Professzionális csomag: 10 USD/felhasználó/hónap; Csapatcsomag: 20 USD/felhasználó/hónap
|Fathom
|– Azonnali értekezlet-összefoglalók – Valós idejű kiemelés – CRM-integrációk – Videoklipek megosztása
|Csapatok, amelyeknek automatikus Zoom-hívásösszefoglalókra és feladatkezelésre van szükségük
|Ingyenes egyéni felhasználók számára; Prémium: 19 USD/felhasználó/hónap; Csapatcsomag: 29 USD/felhasználó/hónap; Team Pro csomag: 39 USD/felhasználó/hónap
|Avoma
|– Beszélgetéselemzés – Intelligens összefoglalók – CRM-integrációk – AI-alapú coaching
|Értékesítési csapatok, amelyeknek beszélgetéselemzésre és CRM-szinkronizálásra van szükségük
|Ingyenes próba; AI Meeting Assistant csomag: 29 USD/felhasználó/hónap; Conversation Intelligence csomag: 69 USD/felhasználó/hónap; Revenue Intelligence csomag: 99 USD/felhasználó/hónap
|Krisp
|– AI zajszűrés – Hangszűrés – Visszhangszűrés – Hívásrögzítés
|Csapatok, akiknek tiszta, zajmentes hangra van szükségük a hívások során
|Ingyenes: 60 perc/nap; Pro csomag: 8 USD/felhasználó/hónap; Business csomag: 10 USD/felhasználó/hónap; Enterprise: egyedi árazás
|Tactiq
|– Élő találkozók feliratozása – Azonnali kiemelés – Exportálás a Google Docs, Notion, Slack alkalmazásokba – Egy kattintással elkészíthető AI-összefoglalók
|Távoli csapatok, amelyeknek gyors, biztonságos értekezlet-dokumentációra van szükségük
|Ingyenes csomag (korlátozott kiemelések és exportálások); Pro csomag: 12 USD/felhasználó/hónap; Csapat: 20 USD/felhasználó/hónap
🎉 Érdekesség: A „meeting minutes” (értekezlet jegyzőkönyve) kifejezésnek semmi köze az időhöz. A latin minuta scriptura szóból származik, amelynek jelentése „kis jegyzetek”.
A legjobb Supernormal alternatíva
Ha okosabb, megbízhatóbb alternatívát keres a Supernormalhoz, amely a csapat valódi együttműködési igényeinek kielégítésére lett tervezve, akkor itt van a legnépszerűbb eszköz, amelyet ajánlunk.
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
1. ClickUp (a legjobb az all-in-one célkövetéshez és a csapatmunkához)
Ha olyan eszközt keres, amely nemcsak jegyzeteket készít a találkozókról, hanem azokat közvetlenül a csapat munkafolyamatába is beépíti, akkor a ClickUp-ot érdemes az első helyre tenni a listáján.
A ClickUp, mint a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, ötvözi a valós idejű értekezlet-átírást, az AI által generált összefoglalókat, a feladatkezelést és a csapatmunkát, így segítve a csapatokat abban, hogy több alkalmazás között váltogatás nélkül lépjenek át a beszélgetésekről a cselekvésre.
🤖 Automatizálja a jegyzetelést és a nyomon követést az AI Notetaker segítségével
A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti a találkozó részleteit, kiemelheti a legfontosabb pontokat, és a találkozó során végrehajtható feladatokat hozhat létre anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.
📄 Sablonokkal egységesítse a találkozók dokumentációját
Unod már a rendezetlen, eredménytelen találkozókat? A ClickUp Meeting Minutes Template segítségével könnyedén strukturálhatod a találkozók napirendjét, dokumentálhatod a döntéseket és nyomon követheted az eredményeket a standupok, ügyfélhívások és projektfrissítések során.
Mit tud ez a sablon:
- 📝 Jegyezze fel a találkozók napirendjét, a teendőket és a megbeszélés témáit
- ✅ Feladatok közvetlen kiosztása a csapat tagjainak, határidővel
- 📅 Tartsa az összes értekezlet jegyzetét rendezett és hozzáférhető módon egy helyen
- 🔄 Egységesítse a találkozók dokumentációját a csapatában vagy szervezetében
- 🔍 Gyorsan áttekintheti a korábbi találkozókat, hogy nyomon kövesse az előrehaladást és a felelősségvállalást.
🧠 Mélyebb betekintést nyerhet a ClickUp Brain segítségével
Ha még tovább szeretne lépni, a ClickUp Brain intelligens értekezlet-asszisztensként működik. Elemezi a megbeszéléseket, javaslatokat tesz a következő lépésekre, és automatikusan összekapcsolja az eredményeket a feladatokkal, projektekkel és célokkal.
🔗 Integrációk segítségével összekapcsolhatja az egész értekezlet-munkafolyamatot
Mivel a ClickUp integrálható olyan platformokkal, mint a Microsoft Teams, a Zoom és a Slack, egyetlen munkaterületen kezelhet mindent, a találkozóktól a projektfrissítésekig.
Azok a csapatok, amelyek intelligensabb módszert keresnek a találkozók dokumentációjának kezelésére, a feladatok nyomon követésére és a csapatok közötti együttműködésre, a ClickUp rugalmasságot kínál anélkül, hogy több eszközzel kellene bajlódniuk. Emellett az egyik legsokoldalúbb találkozókezelő szoftverplatformként ismert minden méretű csapat számára.
A ClickUp legjobb funkciói
- AI Notetaker: automatikus felvétel, átírás és összefoglalás a találkozókról
- ClickUp meetings: Kezelje a találkozók teljes életciklusát, a napirend tervezésétől a jegyzetelésen át a találkozó utáni nyomon követésig a ClickUp meetings segítségével.
- Találkozó jegyzőkönyv sablon: Kész sablonok a napirendek szervezéséhez, a döntések dokumentálásához és a strukturált találkozó összefoglalók megosztásához. Nézze meg a többi találkozó jegyzet sablont is!
- ClickUp Brain: AI-alapú értekezlet-asszisztensként működik, amely elemzi a beszélgetéseket, javaslatokat tesz a teendőkkel kapcsolatban, és az eredményeket közvetlenül a feladatokhoz és projektekhez kapcsolja a gyorsabb végrehajtás érdekében.
- Integrációk: Könnyedén csatlakozhat a Zoomhoz, a Microsoft Teamshez, a Google Meethez, a Slackhez és másokhoz, hogy központosítsa találkozóit és teendőit anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.
A ClickUp korlátai
- A funkciók köre a kisebb csapatok számára túlnyomó lehet a kezdeti beállítás során.
- A tanulási görbe meredeknek tűnhet a testreszabott munkafolyamatok konfigurálásakor.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelője megosztotta, hogyan vált a ClickUp az ő csapatuk számára egy all-in-one munkamegoldássá:
Rugalmas, all-in-one megoldás projektek és csapatok kezeléséhez. Az egyik legújabb funkció az AI jegyzetelés. Ez nagyon segít abban, hogy nyomon kövessem a találkozókat és a mondottakat.
Rugalmas, all-in-one megoldás projektek és csapatok kezeléséhez. Az egyik legújabb funkció az AI jegyzetelés. Ez nagyon segít abban, hogy nyomon kövessem a találkozókat és a mondottakat.
💡 Profi tipp: Az átírások csak a kezdet, de ami igazán előreviszi a munkát, azok a döntések és a teendők. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, még egy lépéssel tovább mennek, és automatikusan rögzítik a fontos tanulságokat.
🗂️ Használja ezeket a ClickUp sablonokat, hogy kihagyja az előkészítést, és egyből a munkához láthasson:
Ismétlődő értekezletek jegyzet sablonja , hogy a folyamatos csapatösszhang koncentrált és produktív maradjon Alkalmazott és vezető 1-1 sablon , hogy egyszerűsítse a bejelentkezéseket és nyomon kövesse a fejlődést az idő múlásával
2. Fireflies. ai (A legjobb automatizált értekezlet-átíráshoz és elemzéshez)
A Fireflies. ai segítségével a találkozók átírása olyan egyszerű, mint a „felvétel” gombra kattintani.
A programot úgy tervezték, hogy a elfoglalt csapatok automatikusan rögzíthessék, átírhassák és rendszerezhessék a hívásokat anélkül, hogy megzavarnák a munkafolyamatot. Támogatja a főbb platformokat, mint például a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams és a Webex.
A Fireflies.ai valós idejű átírást kínál, amelynek segítségével közvetlenül a műszerfalról kereshet, megjegyzéseket fűzhet és cselekvési tételeket hozhat létre. Az intelligens AI-összefoglalók és a CRM-integrációk segítségével könnyű gyors döntéseket hozni.
A Fireflies.ai legjobb funkciói
- Automatizált értekezlet-átírás: valós időben rögzíti és átírja az értekezleteket az összes főbb videokonferencia-platformon.
- Kereshető átiratok: Gyorsan megtalálhatja a legfontosabb pillanatokat, a felszólalókat és a teendőket a hosszú értekezlet-átiratokban.
- Együttműködési eszközök: Hozzászólások, reakciók hozzáadása és feladatok kiosztása közvetlenül a leirat meghatározott részein.
- Intelligens összefoglalók: Az AI által generált összefoglalók automatikusan kiemelik a találkozó legfontosabb információit, döntéseit és a követendő feladatokat.
- CRM és alkalmazásintegrációk: szinkronizálható olyan eszközökkel, mint a Salesforce, a Slack, a Zapier és az Asana, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.
Fireflies. ai korlátai
- Egyes felhasználók alkalmanként pontatlanságokat jelentenek az átírásban, különösen erős akcentus vagy rossz hangminőség esetén.
- Az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagok korlátozott tárhellyel és funkciókkal rendelkeznek.
- A fejlett elemzések és a mélyebb betekintés csak a magasabb árkategóriákban érhető el.
Fireflies. ai árak
- Ingyenes
- Pro tervezet: 10 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti terv: 19 USD/felhasználó havonta
- Vállalati csomag: 39 USD/felhasználó havonta
Fireflies. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (250+ értékelés)
Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-értékelő így osztotta meg tapasztalatait a Fireflies. ai-vel kapcsolatban:
Bármely nyelven kiválóan működik, könnyen kivonható az audio és letölthető a leírás. A hangfájlok is szuper jók. Nincs Pro elemzési opció, és az AI alkalmazások csomagjai nagyon gyorsan drágulhatnak.
Bármely nyelven kiválóan működik, könnyen kivonható az audio és letölthető a leírás. A hangfájlok is szuper jók. Nincs Pro elemzési opció, és az AI alkalmazások csomagjai nagyon gyorsan drágulhatnak.
💡 Profi tipp: Integrálni vagy duplikálni? A munkafolyamatába beépíthető eszközök (például a ClickUp, a Slack vagy a CRM) mindig jobbak lesznek, mint az önálló jegyzetelők.
3. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és élő együttműködéshez)
Az Otter. ai az egyik legnépszerűbb eszköz a valós idejű átíráshoz és a találkozókhoz való együttműködéshez. Nem csak rögzíti a találkozókat, hanem átírja a beszélgetéseket, miközben azok zajlanak, így a résztvevők olvashatják, követhetik, sőt akár interakcióba is léphetnek az átírással a hívás során.
Az Otter Assistant segítségével manuális beállítás nélkül automatikusan rögzítheti a találkozók jegyzőkönyveit. Automatikusan csatlakozik a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet találkozókhoz, hogy rögzítse, átírja és összefoglalja a megbeszéléseket.
Az Otter mesterséges intelligenciával generált összefoglalói a hosszú megbeszéléseket könnyen emészthető frissítésekbe sűríti, így a csapatok könnyen áttekinthetik, megoszthatják és gyorsan intézkedhetnek a beszélgetések alapján. Akár webináriumokat, ügyfélhívásokat vagy belső standupokat kezel, az Otter gondoskodik arról, hogy egyetlen fontos részlet se maradjon ki, és a teendők ne vesszenek el.
Ha további átírási lehetőségeket keres, itt talál egy részletes listát a legjobb AI-alapú átírási eszközökről, amelyek segítségével hatékonyabban rögzítheti a találkozókat.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- Élő átírás: Kövesse a beszélgetéseket valós időben, miközben az Otter minden szót azonnal átír.
- Találkozók összefoglalói: Gyorsan áttekintheti a legfontosabb tanulságokat, teendőket és kiemelt pontokat minden találkozó után.
- Közös szerkesztés: A csapat tagjai közvetlenül a leiratban jelölhetnek ki részeket, hozzáfűzhetnek megjegyzéseket és jegyzeteket.
- Otter Assistant: automatikusan csatlakozik a tervezett értekezletekhez, hogy felvételeket készítsen és jegyzeteket készítsen manuális beállítás nélkül. Nézze meg ezeket a legjobb ütemezési alkalmazásokat, amelyek segíthetnek a találkozók és értekezletek hatékonyabb kezelésében.
- Platformok közötti szinkronizálás: Hozzáférhet a találkozók átirataihoz asztali számítógépen, mobilalkalmazásokban és böngészőbővítményekben egyaránt.
Az Otter.ai korlátai
- Esetenkénti átírási pontatlanságok technikai szakszavak vagy erős akcentusok esetén
- A sablonok testreszabási lehetőségei korlátozottak néhány újabb AI eszközhöz képest.
Otter. ai árak
- Alapcsomag: Ingyenes
- Pro tervezet: 16,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti terv: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalati csomag: Egyedi árak (vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal)
Otter. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (290+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?
Íme, mit mondott az Otter.ai-ról egy G2-es értékelő:
A legzökkenőmentesebb átírási eszköz. Az Otter segítségével az átírásokat több formátumban is exportálhatja, igényeinek megfelelően. A felhasználói felület nagyon egyszerű és könnyen használható. Az átírások pontossága azonban a beszélő akcentusától függően változhat.
A legzökkenőmentesebb átírási eszköz. Az Otter segítségével az átírásokat több formátumban is exportálhatja, igényeinek megfelelően. A felhasználói felület nagyon egyszerű és könnyen használható. Az átírások pontossága azonban a beszélő akcentusától függően változhat.
🧐 Tudta? Egyes eszközök már több mint 40 nyelven képesek leírni és összefoglalni a találkozókat. Többnyelvű csapatok, örüljetek – az olyan eszközök, mint a Sembly, gondoskodnak rólatok!
4. Sembly (A legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglalók és betekintések)
A Sembly egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely rögzíti a megbeszéléseket, kiemeli a teendőket és éleslátó, intelligens összefoglalókat készít.
A Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és a Webex kompatibilis Sembly leírja a találkozókat, felismeri a következő lépéseket, és még az érzelmeket is elemzi, hogy segítsen a csapatoknak gyorsabb döntéseket hozni. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a több találkozót lefedő AI-csevegés, a teendők felismerése és az AI által generált projektartefaktumok, a Sembly a beszélgetéseket kereshető, strukturált eredményekké alakítja.
A találkozók hatékonyságának további növelése érdekében tekintse meg ezeket az egyéni találkozó sablonokat, amelyek segítenek strukturálni a megbeszéléseket és biztosítani a megvalósítható eredményeket.
A Sembly legjobb funkciói
- Intelligens összefoglalók: AI által generált összefoglalók, amelyek kiemelik a feladatokat, döntéseket és kockázatokat.
- Tevékenységek felismerése: A megbeszéléseken elhangzottakat automatikusan végrehajtható feladatokká alakítja.
- Érzelmek és AI-elemzések: Elemezze a találkozók hangnemét és tendenciáit, hogy feltárja a csapat dinamikáját.
- Beszélő azonosítás: Pontosan jelölje meg, ki mit mondott, hogy könnyebben áttekinthető legyen.
- Több találkozót felölelő AI-csevegés: Csevegjen a Sembly-vel, hogy egy vagy több találkozóból nyerjen betekintést.
- AI-eszközök: automatikusan hozzon létre dokumentumokat, például projektterveket és javaslatokat a találkozók alapján.
- Platformok közötti integráció: szinkronizálható a Zoom, Teams, Webex, Slack, CRM-ek és más alkalmazásokkal.
- Többnyelvű támogatás: 48 nyelven készíthet átiratokat és összefoglalókat a találkozókról.
A Sembly korlátai
- A hangulatelemzés nagyon rövid találkozók esetén általánosnak tűnhet.
- A kézi összefoglalás szerkesztési lehetőségei korlátozottak a testreszabhatóbb eszközökhöz képest.
- Az ingyenes csomag korlátozza az átírási órákat és az egyes AI funkciókhoz való hozzáférést.
Sembly árak
- Személyes tervezet: Ingyenes
- Professzionális csomag: 10 USD/felhasználó/hónap
- Csapatcsomag: 20 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati csomag: egyedi árazás
Sembly értékelések és vélemények
- G2: 4,56/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)
Mit mondanak a Sembly-ről a valódi felhasználók?
Íme, mit mond egy G2-es értékelő a Semblyről:
Kiváló eszköz, amely rögzíti a találkozók jegyzetét és feladatait, és azokat adaptálható formátumban jeleníti meg.
Kiváló eszköz, amely rögzíti a találkozók jegyzetét és feladatait, és azokat adaptálható formátumban jeleníti meg.
💡 Profi tipp: Lemaradt egy találkozóról? Használjon olyan AI-eszközöket, amelyek részt vehetnek a találkozón, rögzíthetik a beszélgetést és összefoglalhatják a legfontosabb pontokat – így nem kell aggódnia, hogy lemarad valamiről.
5. Fathom (A legjobb a könnyed Zoom-találkozók összefoglalásához)
A Fathom azoknak a csapatoknak készült, akik órákat töltenek a Zoom felvételek újranézésével, csak hogy kiemeljék a legfontosabb pontokat.
Ahelyett, hogy az egész átiratot átnézné, a Fathom automatikusan kiemeli a fontos pillanatokat, felismeri a teendőket és világos összefoglalókat készít, így Ön közvetlenül a lényegre koncentrálhat. Ha más AI-alapú megoldásokat keres a találkozók hatékonyságának növelésére, tekintse meg ezt az átfogó listát az AI-eszközökről, amelyekkel egyszerűsítheti a munkafolyamatokat.
A valós idejű átírás és az egy kattintással történő kiemelésnek köszönhetően nincs szükség kézi jegyzetelésre, így teljes mértékben koncentrálhat az ügyfelekkel folytatott beszélgetésekre, a csapatértekezletekre és a webináriumokra, anélkül, hogy lemaradna a követő feladatokról. Az ilyen funkciók elengedhetetlenek, ha produktívabb megbeszéléseket szeretne tartani anélkül, hogy órákat kellene töltenie kézi jegyzeteléssel vagy a beszélgetések utáni szervezéssel.
A legjobb funkciók áttekintése
- Azonnali értekezlet-összefoglalók: Az értekezletek befejezése után néhány másodperccel máris rendelkezésre állnak a cselekvésre késztető összefoglalók és a következő lépések.
- Valós idejű kiemelés: Jelölje meg a fontos pillanatokat élő hívások során
- CRM-integrációk: Jegyzetek közvetlen továbbítása a Salesforce, HubSpot, Close CRM és más rendszerekbe Találkozóklipek megosztása: A teljes átírás helyett a legfontosabb videókat oszthatja meg
- Kérdezze meg a Fathomot (AI asszisztens): Beszélgessen a felvételeivel, hogy betekintést nyerjen, nyomon követő e-maileket és teendőket generáljon.
- Több platform támogatása: Kompatibilis a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal.
- Nyelvi támogatás: Jegyzeteljen több mint 28 nyelven, és fordítsa le az összefoglalókat.
Ismerje meg a korlátokat
- A natív élmény a Zoom-on a legerősebb; a Teams és a Meet támogatása újabb és még mindig fejlesztés alatt áll.
- Egyes fejlett CRM funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.
Fathom árak
- Ingyenes csomag: 0 USD (teljes hozzáférés egyéni felhasználók számára)
- Prémium csomag: 19 USD/felhasználó/hónap
- Csapatok terve: 29 USD/felhasználó havonta
- Team Pro csomag: 39 USD/felhasználó/hónap
Fathom értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (5000+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (100+ értékelés)
Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?
Egy G2-értékelő így beszél a Fathommal kapcsolatos tapasztalatairól:
Kiváló minőségű összefoglalók a találkozókról, a teendő intézkedésekkel együtt. Ez jobb, mint az emberek által készített jegyzetek. Időt és energiát takarít meg nekem.
Kiváló minőségű összefoglalók a találkozókról, a teendő intézkedésekkel együtt. Ez jobb, mint az emberek által készített jegyzetek. Időt és energiát takarít meg nekem.
🎉 Érdekes tény: A világ legnagyobb ötletei közül néhány meetingeken született, mint például a Pixar Toy Story című filmjének ötlete. Fogadok, hogy volt valaki, aki jegyzetelt.
6. Avoma (A legjobb értékesítési és ügyfélkapcsolati értekezletekhez)
Az Avoma segít az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatoknak a beszélgetéseket konverziós lehetőségekké alakítani. Automatikusan rögzíti a legfontosabb pillanatokat, mint például a problémás pontokat, az ellenvetéseket, a versenytársak említését és a következő lépéseket, így a csapatok órákon át tartó kézi jegyzetek áttekintése nélkül is gazdag, hasznosítható információkhoz jutnak.
Az AI-alapú értekezlet-összefoglalók és CRM-frissítések közvetlen szinkronizálásával a Salesforce, a HubSpot és a Pipedrive rendszerekkel az Avoma biztosítja, hogy minden beszélgetés előre mozdítsa a folyamatot.
Az Avoma legjobb funkciói
- Beszélgetés-intelligencia: automatikusan azonosítja az értékesítési és ügyfélszolgálati hívások kritikus részeit, mint például az ellenvetéseket, az ügyfelek igényeit és a vásárlási szándékot jelző jelzéseket.
- Intelligens összefoglalók: A találkozók jegyzetét kereshető szakaszokba rendezi a gyorsabb üzletelemzés érdekében.
- Élő könyvjelző: Jelölje meg a fontos pontokat élő hívások során, hogy később kiemelhesse őket.
- CRM-integrációk: Összefoglalók, mezők és teendők szinkronizálása a Salesforce, HubSpot, Pipedrive és más rendszerekkel.
- Coaching-meglátások: Fedezze fel a beszélgetések tendenciáit és a coaching-lehetőségeket a csapat hatékonyságának javítása érdekében.
- Ask Avoma (AI Copilot): Csevegjen a találkozókon, hogy azonnal válaszokat kapjon vagy nyomon követéseket generáljon.
Az Avoma korlátai
- Főként külső találkozókra összpontosít. Kevésbé alkalmas kizárólag belső találkozókra.
- A teljes AI-alapú coaching és elemzési funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek.
- A sablonok és útmutatók testreszabásakor tanulási görbe
Avoma árak
- Ingyenes próba elérhető
- AI-találkozóasszisztens-csomag: 29 USD/felhasználó/hónap
- Beszélgetés-elemzési terv: 69 USD/felhasználó havonta
- Revenue Intelligence tervezet: 99 USD/felhasználó havonta
Az Avoma rugalmas árazási struktúrával rendelkezik. A tervezeteket kombinálhatja anélkül, hogy minden felhasználót prémium tervezetre kellene áttérnie.
Avoma értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (150+ értékelés)
Mit mondanak az Avoma-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-es értékelő így osztja meg tapasztalatait az Avoma használatáról:
A legegyszerűbb módja a több órás rögzített hívások áttekintésének. Fordítás és CRM-hez való kapcsolódás, hogy szinkronizálható legyen az adott ügylettel, valamint sok más funkció, amit egyre gyakrabban használunk.
A legegyszerűbb módja a több órás rögzített hívások áttekintésének. Fordítás és CRM-hez való kapcsolódás, hogy szinkronizálható legyen az adott ügylettel, valamint sok más funkció, amit egyre gyakrabban használunk.
🧐 Tudta? A csendes értekezletek (ahol mindenki beszélni előtt leírja a gondolatait) az Amazon termelékenységét növelő trükkök közé tartoznak – és egy 6 oldalas feljegyzéssel kezdődnek.
7. Krisp (A legjobb AI zajszűrés hívásokhoz)
Amikor a rossz hangminőség megzavarja a fontos beszélgetéseket, a Krisp lép a helyére. AI-t használ, hogy valós időben eltávolítsa a háttérzajt, a zavaró hangokat és a visszhangot, így a találkozói, ügyfélhívásai és interjúi kristálytisztán hallhatók lesznek, még egy forgalmas otthonból vagy irodából is.
A hagyományos jegyzetelési eszközöktől eltérően a Krisp intelligens hangszűrőként működik, így drága mikrofonok vásárlása vagy hangszigetelt helyiségek kialakítása nélkül is professzionális hangzást biztosít.
A jó hangminőség csak egy része a kiváló online élmény megteremtésének. A megfelelő virtuális értekezlet-etikett betartása biztosítja, hogy minden hívás során a kommunikációja világos, tiszteletteljes és professzionális maradjon.
A Krisp legjobb funkciói
- AI zajszűrés: Szüntesse meg a háttérzajt, a hangokat és a visszhangot mind a saját, mind a többi résztvevő hangfelvételéből.
- Hangszűrés: némítsa el a közelben zajló zavaró emberi beszélgetéseket
- Visszhang eltávolítás: Tisztítsa meg a mikrofon visszacsatolását és a hangszóró visszhangját
- Hívásrögzítés: Rögzítse a találkozókat kristálytiszta hangminőséggel.
- Akcentuskonverzió: A beszéd akcentusának beállítása és tisztázása élő találkozók során
- Univerzális kompatibilitás: használható a Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord és más alkalmazásokkal.
A Krisp korlátai
- Az audio minőségre összpontosít. Nem mélyreható értekezlet-dokumentációra vagy fejlett együttműködésre lett tervezve.
- Az ingyenes csomagban a zajszűrés használata napi 60 percre korlátozódik.
- A teljesítmény az eszköz CPU-jának teljesítményétől függően kissé eltérhet.
Krisp árak
- Ingyenes csomag
- Pro csomag: 8 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti terv: 10 USD/felhasználó havonta
- Vállalati csomag: egyedi árazás (vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal)
Krisp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)
Mit mondanak a Krispről a valódi felhasználók?
Íme, mit mondott a Krispről egy G2-es értékelő:
Nem csak egy értekezlet-asszisztens, hanem egy csodálatos zajcsökkentő szoftver is, amely elengedhetetlen a távmunkához.
Nem csak egy értekezlet-asszisztens, hanem egy csodálatos zajcsökkentő szoftver is, amely elengedhetetlen a távmunkához.
Ne feledje: Vannak, akik jegyzeteket írnak, hogy emlékezzenek. Mások jegyzeteket írnak, hogy ne kelljen emlékezniük. Mindkettő érvényes.
8. Tactiq (A legjobb azonnali értekezletjegyzetekhez Chrome-bővítményen keresztül)
Ha unod már, hogy egymást követő értekezletek során jegyzeteket kell keresned, a Tactiq frissítően egyszerű megoldást kínál. Könnyű Chrome-bővítményként telepíthető, és élő feliratokat rögzít a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokból. Kiemelheted a legfontosabb pontokat és exportálhatod a leiratokat anélkül, hogy megzavarnád a folyamatot.
Nincsenek botok, nincsenek zavaró felvételek – csak azonnali, biztonságos értekezlet-dokumentáció közvetlenül a böngészőjéből. A Tactiq tökéletes távoli csapatok, projektmenedzserek és oktatók számára, akik gyors, pontos értekezlet-jegyzeteket szeretnének bonyolult beállítások nélkül.
A Tactiq legjobb funkciói
- Élő találkozók feliratozása: Valós idejű, beszélőspecifikus átírások a találkozók során
- Azonnali kiemelés: jelölje meg a teendőket és a fontos pillanatokat anélkül, hogy lemaradna a beszélgetésről.
- Átírás exportálása: Mentse az átírásokat a Google Docsba, a Notionba, a Slackbe és más programokba.
- Egy kattintással elkészülő AI-összefoglalók: Összefoglalja a találkozókat, készítsen követő e-maileket, vagy generáljon Jira jegyeket azonnal.
- Adatvédelem elsődleges átírás: Nincsenek botok, amelyek rögzítik a találkozókat – minden biztonságosan történik a böngészőben.
A Tactiq korlátai
- Csak Chrome (vagy Chromium-alapú böngésző) kiterjesztésként érhető el.
- Az összefoglalók és az AI-műveletek csak fizetős csomagokban érhetők el.
- Még nincs natív mobil vagy önálló asztali alkalmazás
A Tactiq árai
- Ingyenes csomag
- Pro csomag: 12 USD/felhasználó/hónap
- Csapatcsomag: 20 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati csomag: egyedi árazás
Tactiq értékelések és vélemények
G2: 4,5/5 (10+ értékelés)
Mit mondanak a Tactiq-ról a valós felhasználók?
Íme, mit mondott a Tactiq-ról egy G2-es értékelő:
Korlátlan találkozók dokumentálása. A Tactiq egy hihetetlenül egyszerű funkcióval rendelkezik, amely AI-t használ a Google, Microsoft és Zoom számos különböző online találkozóplatformján zajló találkozók összefoglalásához.
Korlátlan találkozók dokumentálása. A Tactiq egy hihetetlenül egyszerű funkcióval rendelkezik, amely AI-t használ a Google, Microsoft és Zoom számos különböző online találkozóplatformján zajló találkozók összefoglalásához.
💡 Profi tipp: Ne hagyja ki a feladatok címkézését. Ha mesterséges intelligenciával készült jegyzetek integrálódnak a feladatkezelőbe, akkor a csapattagok címkézése a megbeszélés alatt vagy után biztosítja a teendők előrehaladását.
9. Spinach AI (A legjobb az agilis csapatok standup automatizálásához)
Az agilis értekezleteknek gyorsnak és koncentráltnak kell lenniük, de a megfelelő támogatás nélkül nehézséget jelenthet azok szervezése.
A Hypercontext Spinach AI-je úgy működik, mint egy extra agilis csapattag, automatikusan csatlakozik a standupokhoz, sprint-áttekintésekhez és retrospektívákhoz, hogy rögzítse az akadályokat, döntéseket és következő lépéseket. Jira-jegyeket hoz létre, összefoglalja a megbeszéléseket, és frissítéseket küld közvetlenül a Slackbe vagy az e-mailjébe, segítve a csapatát abban, hogy összehangoltan működjön, anélkül, hogy kézzel kellene jegyzeteket készíteni.
A Spinach AI segítségével az agilis csapatok gyorsabban tudnak haladni és jobban dokumentálni, anélkül, hogy további eszközöket kellene hozzáadniuk a munkafolyamatukhoz. Ha a csapata túl sok egymást követő találkozóval küzd, itt talál egy útmutatót arról, hogyan lehet elkerülni a találkozók túlterheltségét, miközben produktívak maradnak.
A Spinach AI legjobb funkciói
- Automatizált standup összefoglalók: Emelje ki az akadályokat, a döntéseket és a következő lépéseket minden találkozó után.
- Sprint retrospektív jegyzetek: rögzítse a visszajelzéseket és a tanulságokat a sprint tervezésének megkönnyítése érdekében.
- Jegy létrehozása: Azonnali Jira jegy létrehozása a megbeszélt cselekvési pontok alapján.
- Slack és e-mail szinkronizálás: Ossza meg a találkozó eredményeit a csapattal anélkül, hogy eszközt kellene váltania.
- Minimális beállítás: Csak adja hozzá a Spinach-ot a naptár meghívójához – nincs szükség bonyolult beállításokra.
A Spinach AI korlátai
- Főként az agilis folyamatokra összpontosít. Lehet, hogy nem alkalmas nem technikai vagy szélesebb körű üzleti csapatok számára.
- A legjobb eredményt Slack, Jira vagy más projektmenedzsment eszközökkel integrálva érheti el.
- Korlátozott funkcionalitás a főbb standupok, sprinttervezés és retrospektívák mellett
Spinach AI árak
- Kezdő csomag
- Pro csomag: 2,90 USD/értekezletóra
- Üzleti terv: 29 USD/felhasználó havonta
- Vállalati csomag: egyedi árazás
Spinach AI értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)
Mit mondanak a Spinach AI-ról a valódi felhasználók?
Olvassa el a G2 értékelőjének véleményét a Spinach AI-ról:
A Spinach AI nagyon könnyen használható és mindkét fél számára vonzó az egyéni interakciók során. Minden egyéni találkozón használom. A mobilalkalmazás webalapú, és néha akadozik.
A Spinach AI nagyon könnyen használható és mindkét fél számára vonzó az egyéni interakciók során. Minden egyéni találkozón használom. A mobilalkalmazás webalapú, és néha akadozik.
🧐 Tudta? 🎉 A leghosszabb jegyzőkönyvbe vett találkozó több mint 120 óráig tartott. Ez egy Guinness-világrekord-kísérlet része volt, nem pedig egy valódi stratégiai megbeszélés (szerencsére). Még a legjobb összefoglaló eszköz is nehezen boldogulna ezzel.
10. Rewatch (A legjobb kereshető videóértekezlet-archívumokhoz)
Minden fontos beszélgetés értékes betekintést nyújt, de ezeket később megtalálni gyakran kihívást jelent.
A Rewatch ezt úgy oldja meg, hogy a rögzített találkozókat egy privát, kereshető videokönyvtárrá alakítja, ahol a tudás megőrzésre kerül, rendszerezett és könnyen hozzáférhető.
Ahelyett, hogy a döntések és a fontos megbeszélések szétszórt felhőalapú mappákban vagy elfelejtett beérkező levelek linkjei között elvesznének, a csapatok átkutathatják a leírásokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és közvetlenül együttműködhetnek a videotartalmakon.
A Rewatch segít a növekvő csapatoknak megőrizni a kollektív memóriát, felgyorsítani az új munkatársak beilleszkedését és csökkenteni a projektek során ismétlődő beszélgetéseket. Egy olyan világban, ahol az aszinkron munka átalakítja az együttműködést, az olyan eszközök, mint a Rewatch, megkönnyítik a csapatok számára, hogy összehangoltan működjenek anélkül, hogy élő találkozókhoz lennének kötve.
A legjobb funkciók újranézése
- Központi videoközpont: tárolja, rendszerezze és kezelje az összes értekezlet felvételét egy biztonságos helyen.
- Kereshető átiratok: Könnyedén megtalálhatja a beszélgetéseket, döntéseket és kulcsszavakat az egész videóarchívumában.
- Csapatmunka: Hozzászólások, reakciók és kiemelések hozzáadása a videó idővonalához, hogy a csapatmunka aszinkron módon folyhasson. Miután elkészítette a jegyzeteket, azok hatékony megosztásával biztosíthatja, hogy csapata összhangban legyen a következő lépésekkel kapcsolatban.
- Privát csatornák és hozzáférés-vezérlés: állítsa be a megtekintési és együttműködési jogosultságokat, hogy az érzékeny tartalmak biztonságban legyenek.
Újra megtekintési korlátozások
- Elsősorban rögzített találkozókra összpontosít – nem kínál valós idejű átírást vagy élő jegyzetelési funkciókat.
- A rendetlenség elkerülése érdekében aktív videotárolás-kezelés szükséges.
Rewatch árak
- Ingyenes
- Csapatcsomag: 19 USD/felhasználó/hónap
- Egyedi árak (vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal)
Értékelések és vélemények újranézése
- G2: 4,5/5 (200+ értékelés)
Mit mondanak a Rewatch-ról a valódi felhasználók?
Íme, mit mondott a Rewatch-ról egy G2-es értékelő:
Kiváló eszköz az információk megjelenítésére a munkatársaink számára. Tetszik, hogy belső kommunikációs eszközöket is biztosít. A sablonok széles körű lehetőségeket kínálnak, amelyekkel hatékonyan tudunk kommunikálni.
Kiváló eszköz az információk megjelenítésére a munkatársaink számára. Tetszik, hogy belső kommunikációs eszközöket is biztosít. A sablonok széles körű lehetőségeket kínálnak, amelyekkel hatékonyan tudunk kommunikálni.
🎉 Érdekesség: Shonda Rhimes egyszer több írói szobai megbeszélés során készítette el a Grey’s Anatomy teljes évadának storyboardját – post-it cetlikkel és filctollakkal. Képzelje el, ha valós idejű összefoglalók álltak volna a rendelkezésére.
11. MeetGeek (A legjobb automatizált értekezlet-felvételekhez és hasznosítható betekintésekhez)
Ha csapata tudása órákon át tartó megbeszélésekbe zárva marad, nehéz cselekedni. A MeetGeek automatikusan rögzíti, átírja és összefoglalja minden megbeszélést, miközben cselekvési pontokat és intelligens betekintéseket generál.
Azok számára, akik inkább a strukturáltabb nyomonkövetési folyamatot részesítik előnyben, a találkozók összefoglalási sablonjai kiváló kiegészítői lehetnek a MeetGeek mesterséges intelligenciával generált összefoglalásainak. A MeetGeek túlmutat az alapvető jegyzetelésen, és beszélgetési időelemzést, érzelemfelismerést, sőt CRM-integrációkat is kínál, hogy a beszélgetések valódi eredményekhez vezessenek.
Akár Zoomot, Microsoft Teamst, Google Meetet vagy Webexet használ, a MeetGeek zökkenőmentesen illeszkedik a rendszerébe, és segít a csapatoknak a szervezettség és a termelékenység fenntartásában, anélkül, hogy extra manuális erőfeszítéseket kellene tenniük.
A MeetGeek legjobb funkciói
- Automatikus felvétel és átírás: A találkozókat automatikusan rögzítik és átírják, így soha nem marad le a legfontosabb pontokról.
- Intelligens összefoglalók és betekintések: Összefoglalja a döntéseket, a teendőket és felismeri a megbeszélés témáit, hogy könnyebb legyen a nyomon követés.
- Hasznosítható elemzések: Beszédidő-elemzés, hangulat-trendek és elkötelezettségi pontszámok a jövőbeli értekezletek javítása érdekében.
- Feladatkezelés integráció: Továbbítsa a követendő feladatokat olyan platformokra, mint a HubSpot, Salesforce, Notion és ClickUp. Ezen felül megtekintheti ezt a feladatkezelő szoftverek listáját is, hogy hatékonyabban kezelhesse feladatait. Platformok közötti támogatás: Manuális beállítás nélkül működik a Zoom, Microsoft Teams, Google Meet és Webex platformokkal.
A MeetGeek korlátai
- Egyes felhasználók az AI által generált összefoglalók mélyebb testreszabásának szükségességét említik.
- A legjobb élményt a MeetGeek külső CRM-ekhez vagy projektmenedzsment eszközökhöz való csatlakoztatása biztosítja.
MeetGeeki árak
- Starter csomag: Ingyenes
- Pro csomag: 19 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti terv: 39 USD/felhasználó havonta
- Vállalati csomag: 59 USD/felhasználó havonta
MeetGeek értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (5+ értékelés)
Mit mondanak a MeetGeekről a valódi felhasználók?
Íme, mit mondott erről a G2-es értékelő:
A MeetGeek segítségével nem maradhat le semmiről a találkozókon! Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem és feljegyzéseket készítenem. Ez olyan jó! Segít megszervezni a dolgokat és mindig előrébb járni!
A MeetGeek segítségével nem maradhat le semmiről a találkozókon! Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem és feljegyzéseket készítenem. Ez olyan jó! Segít megszervezni a dolgokat és mindig előrébb járni!
💡 Profi tipp: Tartsa naprakészen mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztensét. Hívja meg minden hívásra, még az alkalmiakra is. Az a spontán megjegyzés lehet a következő nagy ötlete.
A megfelelő Supernormal alternatíva megtalálása a csapatának
A megfelelő értekezlet-asszisztens eszköz kiválasztása attól függ, hogy mire van a legnagyobb szüksége a csapatának. 🤝
Ha az all-in-one projekt együttműködés a prioritása, akkor egy olyan eszköz, mint a ClickUp lehet a legmegfelelőbb. Ha azonnali átírásokra és könnyű jegyzetelésre van szüksége, akkor olyan eszközök, mint a Tactiq vagy az Otter. ai egyszerűsíthetik a munkafolyamatát. Ha pedig mélyebb betekintést szeretne nyerni a megbeszélésekbe és automatikus feladatkövetést, akkor olyan lehetőségek, mint a MeetGeek vagy az Avoma emelkednek ki.
Minden Supernormal alternatíva más-más előnyt kínál – legyen az okosabb értekezlet-dokumentáció, valós idejű együttműködés, jobb biztonság vagy szorosabb integráció olyan eszközökkel, mint a Microsoft Teams és a Zoom.
Szánjon egy percet arra, hogy összehangolja csapata munkafolyamatát a legfontosabb funkciókkal, és megtalálja azt a megoldást, amely nemcsak rögzíti az értekezleteket, hanem segít gyorsabban előrehaladni a munkában.
Kezdje azzal, hogy megismerkedik a ClickUphoz hasonló rugalmas platformok demóival és ingyenes próbaverzióival.
Szerezze meg a szükséges információkat, hogy megalapozott döntést hozhasson, és megtalálja a csapatának legmegfelelőbb megoldást. Regisztráljon most, és kezdje el! 🚀