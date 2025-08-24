Több mint 60 termékfelmérési kérdés, amelyekkel hasznosítható vásárlói információkat gyűjthet

A legtöbb termékfelmérés unalmas, robotikus, általános és felejthető.
Az ötödik kérdésnél az ügyfél már kilépett.
De itt van a lényeg: a vásárlók 85%-a valószínűleg jó élmény után ad visszajelzést, míg 81% rossz élmény után is megteszi ugyanezt. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók hajlandóak részletes visszajelzést adni, függetlenül az eredményektől. Nem tartják vissza magukat, csak jobb módszert keresnek, hogy hallassák a hangjukat.
A valódi művészet? Felmérések készítése valódi emberek számára.
Összegyűjtöttük a legjobb termékfelmérési kérdéseket, amelyek emberközeliek, őszinte válaszokat váltanak ki, és segítenek jobb termékek fejlesztésében.
Mi az a termékfelmérés?
A termékfelmérés olyan kérdések gyűjteménye, amelyek célja, hogy értékes információkat gyűjtsön a végfelhasználók termékkel kapcsolatos tapasztalatairól. Segít a vállalkozásoknak azonosítani, hogy mi működik, mi nem, és mi igényel javítást.
Akár a termék bevezetése után, akár a béta verzió megjelenése után küldesz termékvisszajelzési kérdőívet, a cél ugyanaz: meghallgatni, tanulni és cselekedni.
Ez teszi a termékfelméréseket fantasztikus ügyfélkommunikációs eszközzé. Kétirányú kommunikációt tesz lehetővé, amelynek segítségével megmutathatja a felhasználóknak, hogy véleményük valóban számít.
➡️ További információ: A legjobb ügyfél-visszajelzési eszközök
Miért fontosak a termékfelmérési kérdések?
A termékfelmérések stratégiai eszközök, amelyek hangot adnak ügyfeleinek, és segítenek visszajelzéseket gyűjteni a vásárlási folyamat különböző szakaszaiban. Ezek a kérdések azok a szavak, amelyeket ügyfelei használnak, hogy elmondják Önnek, mi fontos számukra.
Ha helyesen használják, a termékfelmérési kérdések mérik az általános ügyfélelégedettséget. Segítségükkel megtudhatja, mit értékelnek az ügyfelek a termékében, és mit nem szeretnek benne.
Hasonlóképpen, segítenek a termékfejlesztésben is. Segítenek a csapatoknak azonosítani és rangsorolni a funkciókat aszerint, hogy a felhasználók mit szeretnének valójában. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak azáltal, hogy a feltételezéseket valós ügyféladatokkal igazolják. És ez csak a jéghegy csúcsa.
Írja be a megfelelő termékfelmérési kérdéseket a termékvisszajelzési szoftverbe, és elemezheti a trendeket, nyomon követheti a vélemények alakulását, felmérheti az ügyfelek elégedettségét, és a válaszokat hasznosítható információkká alakíthatja. Minden attól függ, hogy milyen termékfelmérési kérdéseket tesz fel!
🧠 Érdekes tény: A legtöbb felmérési résztvevő az első három kérdés után dönti el, hogy befejezi-e a felmérést!
Termékfelmérési kérdések típusai
A feltett kérdések típusáról szólva nézzük meg a termékfelmérési kérdések különböző típusait.
Nyitott kérdések
A nyitott kérdések lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy előre megadott válaszlehetőségek korlátozása nélkül osszák meg gondolataikat, ami megnehezíti azok számszerűsítését. Ugyanakkor gazdag kvalitatív adatokat nyújtanak, amelyek befolyásolhatják a termék irányvonalát.
Ezek a termékfelmérési kérdések ideálisak a felhasználói élmény mögött meghúzódó ügyfélelvárások, motivációk és érzelmek feltárásához. Gyakran olyan értékes betekintést nyújtanak, amire nem számított, így tökéletesen alkalmasak mélyebb visszajelzések vagy kontextus gyűjtésére.
Zárt végű kérdések
A zárt végű kérdések egy rögzített választási lehetőségeket kínálnak a felhasználóknak. Gondoljon például az igen/nem válaszokra, az értékelési skálákra vagy a többválasztós kérdésekre. Ezekre gyorsabban lehet válaszolni, könnyebb őket elemezni, és segítenek a trendek azonosításában.
Ezek a tulajdonságok teszik őket minden visszajelzéskezelő rendszer szerves részévé. Világos betekintésük gyors döntéshozatalt tesz lehetővé, így hasznosak hipotézisek validálásában vagy a legfontosabb mutatók időbeli nyomon követésében.
💡 Profi tipp: Mindig könnyebb kérdésekkel kezdje, hogy felkészítse a válaszadót, mielőtt a részletekbe merülne.
Többválasztós kérdések
A többválasztós kérdések lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy egy vagy több előre meghatározott választ válasszanak, így rugalmasabbak, mint az igen/nem kérdések. Ezek a termékfelmérési kérdések kiválóan alkalmasak strukturált adatok gyűjtésére és a felhasználói preferenciák, viselkedésmódok és követelmények megértésére.
Használja ezeket, hogy azonosítsa azokat a funkciókat, amelyeket a vásárlók a leginkább értékelnek, vagy azokat a problémákat, amelyeket a termékével próbálnak megoldani. A nyitott kérdésekkel ellentétben ezek könnyebben elemezhetők, kevésbé kétértelműek és megbízhatóbbak.
📝 Példák:
- Mely funkciókat használja leggyakrabban?☐ Feladatkövetés ☐ Időnaplózás ☐ Műszerfalak ☐ Támogatás
- Miért választotta termékünket?☐ Ár ☐ Jellemzők ☐ Márka ☐ Támogatás
Likert-skála kérdések
A Likert-skála kérdések arra kérik a felhasználókat, hogy értékeljék, mennyire értenek egyet egy állítással egy „teljesen egyetértek” és „teljesen nem értek egyet” közötti skálán. Ezáltal hasznosak a felhasználói attitűdök, az ügyfél-elégedettség és a percepciók finomabb mérésében.
Használja őket az érzelmi motivációk és a felhasználói érzelmek gradiensének feltárásához. A Likert-skála egy eszköz, amely segítségével meg lehet mérni a felhasználók bizalmát a termék használhatóságában vagy a funkciók hasznosságában.
📝 Példák:
- Ez a funkció időt takarít meg nekem. → Teljesen egyetértek → Teljesen nem értek egyet
- A bevezetés egyszerű volt. → Teljesen egyetértek → Teljesen nem értek egyet
Net Promoter Score (NPS) kérdések
Az NPS-kérdések azt mérik, hogy egy felhasználó mennyire valószínű, hogy másoknak is ajánlja a termékét. 0 és 10 közötti skálán rögzítik a válaszokat, és hatékony mutatói a vásárlói hűségnek és a márka megítélésének.
Ezenkívül a meglévő ügyfeleket promóterekre, passzív ügyfelekre és kritikusokra oszthatja. Ez megkönnyíti a fejlesztésre szoruló területek azonosítását és a hosszú távú elégedettség mérését. Az NPS-kérdésekre kapott értékes visszajelzések a termék általános állapotának mércéje.
📝 Példák:
- Mennyire valószínű, hogy ajánlani fog minket?→ Skála: 0–10
- 6 hónap múlva is igénybe veszi szolgáltatásainkat?→ Skála: 0–10
Értékelési skála kérdések
Ezeket a kérdéseket interakció vagy új funkció bevezetése után kell feltenni. Lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy 1-től 5-ig vagy 1-től 10-ig terjedő skálán értékeljék az élményt vagy a funkciót. Ezzel gyorsan értékes visszajelzéseket lehet gyűjteni.
Ezek a termékfelmérési kérdések különösen hatékonyak a könnyű használat, a funkciók elégedettségi szintje, a vizuális vonzerő, a könnyű hozzáférhetőség, az ügyfél-elégedettség és egyéb tényezők mérésére. Az értékelési skála mérhető eredményeket generál, miközben a felmérés kitöltése villámgyors.
📝 Példák:
- Értékelje az új irányítópultot:→ 1 (gyenge) – 10 (kiváló)
- Támogatási sebesség elégedettség:→ 1 (alacsony) – 5 (magas)
Demográfiai vagy szegmentációs kérdések
A demográfiai vagy szegmentációs kérdések segítenek megérteni a célközönséget. Ha szeretné megismerni a korosztályt, a szerepet, az iparágat, a vállalat méretét és egyéb demográfiai adatokat, akkor ezeket a kérdéseket kell feltennie a felmérésben.
Lehetővé teszi továbbá a válaszok szegmentálását is, hogy mélyebb betekintést nyerjen és célzott intézkedéseket hozhasson. Ezek a termékfelmérési kérdések segítenek a termékfejlesztések személyre szabásában és a funkcióknak a konkrét célközönség igényeihez való igazításában.
📝 Példák:
- Az Ön szerepe: PM / Dev / Exec / Egyéb
- Csapat mérete: 1–10 / 11–50 / 51+
Viselkedésen vagy használaton alapuló kérdések
A viselkedésen vagy használaton alapuló termékvisszajelzési kérdések azt vizsgálják, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a termékével. Ezek segítségével értékes betekintést nyerhet olyan dolgokba, mint a használat gyakorisága, a kedvenc funkciók vagy a munkafolyamatok.
Használja őket olyan minták és problémás pontok feltárására, amelyeket egyszerű elemzésekkel nem lehet teljes mértékben megmagyarázni. Ezek segítenek megérteni a hatásokat, például azt, hogy mi ösztönzi a felhasználók általi elfogadásra, vagy hol történnek a lemorzsolódások.
📝 Példák:
- Milyen gyakran használja a terméket? Naponta / Hetente / Ritkán
- Elhagytál már feladatokat azok bonyolultsága miatt? Igen / Nem
💡 Profi tipp: Használja ki a fogyasztói viselkedési adatokat (például a kattintások és az oldalon töltött idő), hogy eldöntse, milyen kérdéseket tegyen fel a következő felmérésben.
Kiegészítő kérdések
Ahogy a neve is mutatja, a követő kérdések a válaszadó válasza alapján jelennek meg. Tegye fel ezeket a termékfelmérési kérdéseket a felmérés személyre szabásához és relevanciájának növeléséhez.
A feltételes logika alkalmazásával a termékfelmérési kérdéseiben mélyebbre áshat anélkül, hogy túlterhelné a résztvevőket. Ez egy hatékony eszköz az alapvető válaszok, pontszámok vagy vélemények feltárásához.
📝 Példák:
- [Ha a felhasználó alacsonyra értékeli egy funkciót] → Mi nem felelt meg az elvárásainak?
- [Ha a felhasználó azt mondja, hogy nem ajánlaná Önt] → Mi változtatná meg a véleményét?
- [Ha a felhasználó lemondja] → Mi hiányzott az élményéből?
Több mint 60 termékfelmérési kérdés, amely valódi visszajelzéseket eredményez
A megfelelő termékfelmérési kérdések feltevése segít feltárni azokat az értékes információkat, amelyek alapján cselekedhet. Azonban a kontextus minden. A feltett kérdéseknek meg kell felelniük a termék aktuális szakaszának, a célközönségnek és a meghozni kívánt döntés típusának.
Például a megbeszélés utáni kérdőív kérdései megakadályozhatják, hogy egy ígéretes potenciális ügyfél elveszítse érdeklődését, a vevői elégedettségi kérdőív kérdései pedig egy egyszeri felhasználót visszatérő vásárlóvá alakíthatnak. Az egész lényege, hogy jól játssza ki a kártyáit.
Ennek érdekében összegyűjtöttünk néhány termékfelmérési kérdés példát különböző tematikus kategóriákból és felhasználási esetekből. Használja ezeket, hogy értelmes párbeszédet indítson a jobb termékek fejlesztéséről, a felhasználói élmény javításáról és az intelligens döntések meghozataláról.
Kérdések új termékekhez vagy funkciókhoz
Az ügyfelek visszajelzései biztonsági hálót jelentenek egy új termék vagy funkció bevezetésekor.
A termékkel kapcsolatos visszajelzések megerősítik, hogy a megfelelő problémát oldja-e meg, hogy a felhasználók megértik-e a termék működését, és hogy a termék értékes-e. Ez egy remek módszer arra, hogy tesztelje a terepet, mielőtt megduplázná a fejlesztési erőfeszítéseket.
- Mennyire volt egyértelmű a termék céljának megértése?
- Mi volt az első benyomásod a termék/új funkció kipróbálása után?
- Milyen alternatívákat fontolt meg, mielőtt ezt a terméket választotta?
- Milyen problémát remélt megoldani ezzel a termékkel/funkcióval?
- Ez a termék/funkció jobban megoldja a problémáját, mint az előző megoldás?
- Mi az az egy dolog, amit szeretne, ha ez a termék másképp csinálna?
- Meglepett valami a termékkel/új funkcióval kapcsolatban?
- Mi tenné ezt a terméket Ön számára nélkülözhetetlenné?
Kérdések a meglévő termékekkel kapcsolatos visszajelzésekhez
Míg a fenti kérdések piackutatás során lehetnek hasznosak, az alábbi kérdések akkor válnak fontossá, ha a termék már forgalomban van.
A termékkel kapcsolatos visszajelzések iránytűként szolgálnak, segítenek a használhatóság javításában, a súrlódások csökkentésében és a frissítések fontossági sorrendjének meghatározásában. Emellett segítenek felmérni a vásárlók véleményét és fenntartani a termék és a piac közötti összhangot.
- 1-től 10-ig terjedő skálán mennyire elégedett a termékkel?
- Mi tetszik Önnek leginkább ebben a termékben?
- Mi frusztrálja Önt leginkább a termék használata során?
- Észrevett-e hibákat vagy problémákat a termék használata során?
- Hogyan javult a termék az idő múlásával?
- Találsz olyan funkciókat, amelyek zavarosak vagy feleslegesek?
- Miért tér vissza a termékhez?
- Ha varázspálcája lenne, mit javítana?
➡️ További információk: Ingyenes kérdőív sablonok és példák
Kérdések a felhasználói élmény méréséhez
A termék sikere nem csak abban rejlik, hogy képes megoldani egy problémát. Az is fontos, hogy milyen felhasználói élményt nyújt (UX).
A felhasználói élményre vonatkozó visszajelzések feltárják azokat a használhatósági problémákat és érzelmi akadályokat, amelyeket az elemzések nem tudnak. Használja ezeket a termékfelméréseket a folyamatok javítására, a lemorzsolódás csökkentésére és arra, hogy a felhasználók megszeressék a termékét.
- 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire volt könnyű elvégezni a mai feladatát?
- Nehézséget tapasztalt az interfész használata során? (Igen/Nem)
- A termék vizuálisan vonzó. Teljesen egyetértek, egyetértek, semleges, nem értek egyet, egyáltalán nem értek egyet
- 1-től 10-ig terjedő skálán mennyire volt zökkenőmentes az élménye?
- Mi tenné élvezetesebbé ennek a terméknek a használatát?
- Volt valami az élményben, ami frusztráló vagy lassú volt?
- Mennyire érezte magát magabiztosnak a termék használata közben?
Kérdések funkciók iránti igények összegyűjtéséhez
Néha a felhasználói betekintés többet tár fel, mint a piackutatás.
A funkciók iránti igényeket feltáró termékfelmérési kérdések befolyásolják a termékfejlesztési terveket, a funkciók fontossági sorrendjét, a közösségi innovációt és megakadályozzák a pazarlást. Emellett tulajdonosi érzést keltenek, ami javítja az ügyfelek elégedettségét és lojalitását.
- Van olyan funkció, amelyet szeretne, ha ez a termék tartalmazna?
- Hogyan tehetjük ezt a terméket értékesebbé/hasznosabbá?
- Ha új funkciót tervezhetne, mi lenne az?
- Mit hiányol a mai termékből?
- Látott már más eszközben olyan funkciót, amelyet szeretne, ha mi is kínálnánk?
- Melyik jelenlegi funkciót szeretné, ha fejlesztenénk vagy bővítenénk?
➡️ További információk: Hogyan végezzen felhasználói kutatást?
Kérdések az ügyfél-elégedettség méréséhez
Minden termékmenedzser olyan terméket szeretne létrehozni, amely hűséges ügyfeleket vonz. Ehhez olyan termékfelmérési kérdéseket kell feltenni, amelyekkel nyomon követhető az ügyfelek elégedettsége.
Tudnia kell, mit gondolnak a felhasználók a termékéről, márkájáról és ügyfélszolgálatáról. Az ilyen visszajelzések segítenek mérni a megtartási arányt, előre jelezni az ügyfélvesztést és azonosítani a legjobb ügyfeleit.
- 1-től 10-ig terjedő skálán mennyire valószínű, hogy ajánlaná minket egy barátjának vagy kollégájának?
- Hogyan értékelné az ár-érték arányt?
- Úgy érzi, hogy a termék megfelel az elvárásainak?
- Megújítja előfizetését?
- Miért ajánlaná másoknak a termékünket?
- Hogyan könnyíti meg az életét ez a termék?
Kérdések a vásárlás utáni visszajelzésekhez vagy az onboardinghoz
A korai felhasználói elkötelezettség szintje határozza meg a termék hosszú távú elfogadását. Ezért a vásárlás utáni időszak és a bevezetés kritikus pillanat, amelyben a mérleg nyelvét a saját javára billentheti. Az aktiválás felgyorsítása érdekében a cél az, hogy megszüntesse az ellenállást és előrehozta az „aha” pillanatokat.
- Mi az elsődleges célja ennek a terméknek a használatával?
- Könnyű volt elkezdeni a regisztráció után?
- Hogyan értékelné az eddigi bevezetési folyamatot?
- Volt valami a beállítás során, ami zavarba ejtette vagy frusztrálta Önt?
- A regisztráció után egyértelmű volt a kezdés?
- Hogyan javíthatjuk az első heted tapasztalatait?
Kérdések inaktív vagy elvándorolt felhasználók számára
Az inaktív vagy elvándorolt felhasználók visszacsábítása azzal kezdődik, hogy megértjük, miért távoztak.
Ezek a kérdések feltárják a be nem teljesült elvárásokat, a hiányzó funkciókat és azokat a külső okokat, amelyek miatt a felhasználók abbahagyták a termék használatát. Két célt szolgálnak: a lemorzsolódás diagnosztizálását és a felhasználók visszaszerzését.
- Miért hagyta abba a termék használatát?
- Mi hiányzott, ami miatt elhagyta a terméket?
- Hogyan javíthatjuk termékeinket?
- Fontolóra venné, hogy a jövőben visszatér?
- Más eszköz vagy szolgáltatás jobban megfelelt az Ön igényeinek?
- Változtak-e az elvárásai a tényleges tapasztalatokhoz képest?
🔍 Tudta? Csak 26 elégedetlen ügyfél közül 1 panaszt tesz – a többiek elfordulnak.
Kérdések a felhasználói viselkedés és döntéshozatal megértéséhez
Ezek a kérdések azt vizsgálják, hogy a felhasználók hogyan találtak meg Önt, mi motiválja őket a cselekvésre, és hogyan interagálnak a termékével – túlmutatva azon, amit az elemzések önmagukban megmutatnak.
- Honnan hallott erről a termékről?
- Milyen tényezők befolyásolták a döntését, hogy kipróbálja?
- Milyen gyakran használja a terméket?
- Vannak olyan funkciók, amelyeket nemrég fedezett fel, és bárcsak hamarabb tudott volna róluk?
- Mennyire könnyű megtalálni a szükséges funkciókat?
- Mennyi erőfeszítést igényelt a mai feladat elvégzése?
- Kapcsolatba lépett az ügyfélszolgálattal? Ha igen, hogyan értékelné az élményét?
💡 Profi tipp: Használja ezt a visszajelzést az onboarding folyamatok javítására, a rejtett funkciók feltárására és a termék üzeneteinek finomítására.
Bevált gyakorlatok hatékony termékfelmérések készítéséhez
Egy hatékony termékfelmérés elkészítéséhez nem elég csak egy kérdéslista.
Ez egy olyan művészet, amely a vásárlók figyelmét felkeltve és hasznos információkat gyűjtve vizsgálja a vásárlók pszichológiáját.
Íme néhány bevált gyakorlat, amelyet követhet:
- Határozza meg a célokat a felmérés megfogalmazása előtt, hogy a termékfelmérési kérdések jól meghatározott célhoz kapcsolódjanak.
- Automatizálja a visszajelzési űrlapok elküldését űrlapautomatizálási eszközök segítségével, hogy könnyedén növelhesse a visszajelzések gyűjtésének hatékonyságát.
- A termékfelmérési kérdéseket mindig egyetlen ötletre összpontosítsa, hogy elkerülje a zavart és a torz válaszokat.
- Használjon egyszerű, szakzsargonmentes nyelvet, hogy tükrözze ügyfelei beszédmódját és gondolkodásmódját.
- Az összes felmérési választ táplálja be a műszerfal eszközébe, hogy láthatóvá váljanak a legfontosabb mutatók, például az ügyfél-elégedettségi pontszám, és gyorsabban reagálhasson.
- Tesztelje termékfelméréseit belsőleg, mielőtt széles körben megosztaná őket, hogy kiszűrje az esetleges hibákat, a nem egyértelmű megfogalmazásokat vagy egyéb problémákat.
- Kínáljon ösztönzőket kedvezmények, korai hozzáférés, exkluzív tartalom stb. formájában, hogy növelje a részvételi arányt.
- Küldjön automatikus köszönőleveleket és kövesse nyomon a visszajelzéseket, hogy ápolja a bizalmat és javítsa az ügyfélmegtartást.
- Elemezze az ügyfelek visszajelzéseit, és a nagy hatással bíró észrevételek alapján tegyen lépéseket a termékfejlesztési terv javítása érdekében.
🔍 Tudta? Még egy 5 dolláros ösztönző is 30%-kal növelheti a válaszadási arányt!
Hogyan segít a ClickUp a termékekkel kapcsolatos visszajelzések felmérésének kezelésében?
A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, megkönnyíti a termékfelmérések kezelését, az űrlapok elkészítésétől a válaszok feldolgozásáig. Íme, hogyan:
Készítsen intelligens, személyre szabott visszajelzési űrlapokat a ClickUp Forms segítségével
A ClickUp Forms segítségével funkcionális és vizuálisan is a márkájához illeszkedő egyedi űrlapokat készíthet. Az intuitív drag-and-drop felület segítségével néhány kattintással lenyűgöző és a márkájához illeszkedő termékfelméréseket hozhat létre. Akár feltételes logikát is beállíthat és automatizálhatja a munkafolyamatokat anélkül, hogy egy sor kódot is írnia kellene.
🎥 Nézze meg és tanuljon: Könnyedén készíthet visszajelzési űrlapokat a ClickUp segítségével
Szeretné, ha a termékekkel kapcsolatos visszajelzések gyűjtése egyszerű és intuitív lenne? Nézze meg a ClickUp gyors bemutatóját, hogy megtudja, hogyan állíthat be űrlapokat 📝, amelyekkel a visszajelzéseket közvetlenül a munkafolyamatába irányíthatja. Ez egy gyakorlati bemutató, amely tele van bevált módszerekkel – és megtanulhatja, hogyan alakíthatja a nyers válaszokat pillanatok alatt hatékony intézkedésekké 🚀.
Akár új funkcióval kapcsolatos információkat gyűjt, akár a bevezetés után visszajelzést kér a korai felhasználóktól, a ClickUp Forms segít megszerezni a szükséges információkat. Ráadásul, ha egy űrlap teljes újratervezése túl nagy feladatnak tűnik, mindig használhatja a professzionálisan elkészített visszajelzési űrlap sablonokat a kezdéshez!
Automatizálja a visszajelzésekből származó feladatok nyomon követését és a teendőket
A ClickUp Automations lehetővé teszi az űrlapok automatizálásának beállítását, hogy a válaszadó űrlapjának elküldésekor munkafolyamatok induljanak el. Ezzel a visszajelzések azonnal felhasználhatóvá válnak – egy nyerő kombináció.
Kezdetnek összegyűjtheti az összes eredményt a ClickUp Docs-ban. A termékmenedzser ezután bevonhatja a releváns csapatokat a kapott visszajelzések áttekintésébe. A ClickUp Docs segítségével közös dokumentációt is készíthetnek a termékfelmérés eredményeiből.
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már AI-eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. Ugyanezeket az előnyöket szeretné kihasználni a munkában is? A ClickUp segít! A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense, 30%-kal javíthatja a termelékenységet kevesebb értekezlet, gyors AI-generált összefoglalók és automatizált feladatok segítségével.
Összegezze és használja fel a visszajelzéseket a ClickUp Brain segítségével
Ezután megjelölhetik őket a ClickUp Brainben. Ez két fő szempontból segít: összefoglalja a legfontosabb betekintéseket, kivonja a megvalósítható ötleteket, és automatikusan generálja a teendőket a cselekvési pontok alapján.
Az ilyen gyors, manuális felügyelet nélküli intézkedések megkönnyítik az ügyfél-elégedettségi felmérésekkel kapcsolatos munkát.
A ClickUp Brain segítségével a visszajelzésekből hasznosítható információkat is nyerhet.
💬 ClickUp Brain Max InsightNincs kedve felmérési jegyzeteket vagy összefoglalókat begépelni? A ClickUp Brain Max Talk-to-Text funkciójával csak beszélnie kell, és az AI azonnal rögzíti az egészet. 🧠🎙️
Akár visszajelzéseket vizsgál, következő lépéseket tervez, vagy felhasználói interjúkat rögzít, a Brain Max hangját kézzelfogható információkká alakítja – kéz nélkül és villámgyorsan.
👉 Próbálja ki, és beszélje át a termékkel kapcsolatos visszajelzéseket!
A Dashboards segítségével valós időben láthatja a visszajelzések tendenciáit
A ClickUp Dashboards segítségével a csapatok vizualizálhatják a visszajelzések tendenciáit és nyomon követhetik a mutatókat anélkül, hogy eszközöket kellene váltaniuk vagy külső platformokra kellene támaszkodniuk. Widgeteket hozhat létre az ismétlődő felhasználói panaszok, NPS pontszámok, funkciókérések stb. nyomon követéséhez, és mindent valós időben figyelemmel kísérhet.
A műszerfalat testreszabhatja, hogy különböző nézeteket jelenítsen meg termékmenedzserek, tervezőcsapatok, vezetők stb. számára. Így az érintett érdekelt felek a számukra legmegfelelőbb formátumban érhetik el a releváns adatokat!
Manaswi Dwivedi, a Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. üzletfejlesztési elemzője így nyilatkozott a ClickUp Dashboardsról:
A műszerfal láthatósága javult a termék elemzésének megjelenítésében, ami jelentős időmegtakarítást jelent.
A műszerfal láthatósága javult a termék elemzésének megjelenítésében, ami jelentős időmegtakarítást jelent.
Gyűjtsön hasznos visszajelzéseket a ClickUp segítségével
A kiváló termékfelmérések nem csak irányított kérdéseket tesznek fel. Olyan válaszokat hoznak felszínre, amelyek javítják a termékeket, erősítik a csapatokat és növelik a felhasználói elégedettséget. A felhasználók igényeinek megértésétől kezdve annak felismeréséig, hogy mi működik és mi nem, a megfelelő termékfelmérési kérdések feltevése alakítja termékének jövőjét.
Bemutattuk, miért és hogyan lehet hatékony termékfelmérési kérdéseket feltenni. Valós példákat is bemutattunk termékfelmérési kérdésekre és a legjobb gyakorlatokra, hogy finomítsa a megközelítését. Most már csak az a feladat, hogy alkalmazza a tanultakat.
Szerencsére olyan eszközök, mint a ClickUp, segíthetnek céljainak elérésében. Készen áll a termék visszajelzési ciklusának lezárására? Akkor regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdjen el betekintést nyerni!