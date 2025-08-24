Több mint 60 termékfelmérési kérdés, amelyekkel hasznosítható vásárlói információkat gyűjthet

A legtöbb termékfelmérés unalmas, robotikus, általános és felejthető.

Az ötödik kérdésnél az ügyfél már kilépett.

De itt van a lényeg: a vásárlók 85%-a valószínűleg jó élmény után ad visszajelzést, míg 81% rossz élmény után is megteszi ugyanezt. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók hajlandóak részletes visszajelzést adni, függetlenül az eredményektől. Nem tartják vissza magukat, csak jobb módszert keresnek, hogy hallassák a hangjukat.

A valódi művészet? Felmérések készítése valódi emberek számára.

Összegyűjtöttük a legjobb termékfelmérési kérdéseket, amelyek emberközeliek, őszinte válaszokat váltanak ki, és segítenek jobb termékek fejlesztésében.

Mi az a termékfelmérés?

A termékfelmérés olyan kérdések gyűjteménye, amelyek célja, hogy értékes információkat gyűjtsön a végfelhasználók termékkel kapcsolatos tapasztalatairól. Segít a vállalkozásoknak azonosítani, hogy mi működik, mi nem, és mi igényel javítást.

Akár a termék bevezetése után, akár a béta verzió megjelenése után küldesz termékvisszajelzési kérdőívet, a cél ugyanaz: meghallgatni, tanulni és cselekedni.

Ez teszi a termékfelméréseket fantasztikus ügyfélkommunikációs eszközzé. Kétirányú kommunikációt tesz lehetővé, amelynek segítségével megmutathatja a felhasználóknak, hogy véleményük valóban számít.

Miért fontosak a termékfelmérési kérdések?

A termékfelmérések stratégiai eszközök, amelyek hangot adnak ügyfeleinek, és segítenek visszajelzéseket gyűjteni a vásárlási folyamat különböző szakaszaiban. Ezek a kérdések azok a szavak, amelyeket ügyfelei használnak, hogy elmondják Önnek, mi fontos számukra.

Ha helyesen használják, a termékfelmérési kérdések mérik az általános ügyfélelégedettséget. Segítségükkel megtudhatja, mit értékelnek az ügyfelek a termékében, és mit nem szeretnek benne.

Hasonlóképpen, segítenek a termékfejlesztésben is. Segítenek a csapatoknak azonosítani és rangsorolni a funkciókat aszerint, hogy a felhasználók mit szeretnének valójában. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak azáltal, hogy a feltételezéseket valós ügyféladatokkal igazolják. És ez csak a jéghegy csúcsa.

Írja be a megfelelő termékfelmérési kérdéseket a termékvisszajelzési szoftverbe, és elemezheti a trendeket, nyomon követheti a vélemények alakulását, felmérheti az ügyfelek elégedettségét, és a válaszokat hasznosítható információkká alakíthatja. Minden attól függ, hogy milyen termékfelmérési kérdéseket tesz fel!

🧠 Érdekes tény: A legtöbb felmérési résztvevő az első három kérdés után dönti el, hogy befejezi-e a felmérést!

Termékfelmérési kérdések típusai

A feltett kérdések típusáról szólva nézzük meg a termékfelmérési kérdések különböző típusait.

Nyitott kérdések

A nyitott kérdések lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy előre megadott válaszlehetőségek korlátozása nélkül osszák meg gondolataikat, ami megnehezíti azok számszerűsítését. Ugyanakkor gazdag kvalitatív adatokat nyújtanak, amelyek befolyásolhatják a termék irányvonalát.

Ezek a termékfelmérési kérdések ideálisak a felhasználói élmény mögött meghúzódó ügyfélelvárások, motivációk és érzelmek feltárásához. Gyakran olyan értékes betekintést nyújtanak, amire nem számított, így tökéletesen alkalmasak mélyebb visszajelzések vagy kontextus gyűjtésére.

Zárt végű kérdések

A zárt végű kérdések egy rögzített választási lehetőségeket kínálnak a felhasználóknak. Gondoljon például az igen/nem válaszokra, az értékelési skálákra vagy a többválasztós kérdésekre. Ezekre gyorsabban lehet válaszolni, könnyebb őket elemezni, és segítenek a trendek azonosításában.

Ezek a tulajdonságok teszik őket minden visszajelzéskezelő rendszer szerves részévé. Világos betekintésük gyors döntéshozatalt tesz lehetővé, így hasznosak hipotézisek validálásában vagy a legfontosabb mutatók időbeli nyomon követésében.

💡 Profi tipp: Mindig könnyebb kérdésekkel kezdje, hogy felkészítse a válaszadót, mielőtt a részletekbe merülne.

Többválasztós kérdések

A többválasztós kérdések lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy egy vagy több előre meghatározott választ válasszanak, így rugalmasabbak, mint az igen/nem kérdések. Ezek a termékfelmérési kérdések kiválóan alkalmasak strukturált adatok gyűjtésére és a felhasználói preferenciák, viselkedésmódok és követelmények megértésére.

Használja ezeket, hogy azonosítsa azokat a funkciókat, amelyeket a vásárlók a leginkább értékelnek, vagy azokat a problémákat, amelyeket a termékével próbálnak megoldani. A nyitott kérdésekkel ellentétben ezek könnyebben elemezhetők, kevésbé kétértelműek és megbízhatóbbak.

📝 Példák:

Mely funkciókat használja leggyakrabban?☐ Feladatkövetés ☐ Időnaplózás ☐ Műszerfalak ☐ Támogatás

Miért választotta termékünket?☐ Ár ☐ Jellemzők ☐ Márka ☐ Támogatás

Likert-skála kérdések

A Likert-skála kérdések arra kérik a felhasználókat, hogy értékeljék, mennyire értenek egyet egy állítással egy „teljesen egyetértek” és „teljesen nem értek egyet” közötti skálán. Ezáltal hasznosak a felhasználói attitűdök, az ügyfél-elégedettség és a percepciók finomabb mérésében.

Használja őket az érzelmi motivációk és a felhasználói érzelmek gradiensének feltárásához. A Likert-skála egy eszköz, amely segítségével meg lehet mérni a felhasználók bizalmát a termék használhatóságában vagy a funkciók hasznosságában.

📝 Példák:

Ez a funkció időt takarít meg nekem. → Teljesen egyetértek → Teljesen nem értek egyet

A bevezetés egyszerű volt. → Teljesen egyetértek → Teljesen nem értek egyet

Net Promoter Score (NPS) kérdések

Az NPS-kérdések azt mérik, hogy egy felhasználó mennyire valószínű, hogy másoknak is ajánlja a termékét. 0 és 10 közötti skálán rögzítik a válaszokat, és hatékony mutatói a vásárlói hűségnek és a márka megítélésének.

Ezenkívül a meglévő ügyfeleket promóterekre, passzív ügyfelekre és kritikusokra oszthatja. Ez megkönnyíti a fejlesztésre szoruló területek azonosítását és a hosszú távú elégedettség mérését. Az NPS-kérdésekre kapott értékes visszajelzések a termék általános állapotának mércéje.

📝 Példák:

Mennyire valószínű, hogy ajánlani fog minket?→ Skála: 0–10

6 hónap múlva is igénybe veszi szolgáltatásainkat?→ Skála: 0–10

Értékelési skála kérdések

Ezeket a kérdéseket interakció vagy új funkció bevezetése után kell feltenni. Lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy 1-től 5-ig vagy 1-től 10-ig terjedő skálán értékeljék az élményt vagy a funkciót. Ezzel gyorsan értékes visszajelzéseket lehet gyűjteni.

Ezek a termékfelmérési kérdések különösen hatékonyak a könnyű használat, a funkciók elégedettségi szintje, a vizuális vonzerő, a könnyű hozzáférhetőség, az ügyfél-elégedettség és egyéb tényezők mérésére. Az értékelési skála mérhető eredményeket generál, miközben a felmérés kitöltése villámgyors.

📝 Példák:

Értékelje az új irányítópultot:→ 1 (gyenge) – 10 (kiváló)

Támogatási sebesség elégedettség:→ 1 (alacsony) – 5 (magas)

Demográfiai vagy szegmentációs kérdések

A demográfiai vagy szegmentációs kérdések segítenek megérteni a célközönséget. Ha szeretné megismerni a korosztályt, a szerepet, az iparágat, a vállalat méretét és egyéb demográfiai adatokat, akkor ezeket a kérdéseket kell feltennie a felmérésben.

Lehetővé teszi továbbá a válaszok szegmentálását is, hogy mélyebb betekintést nyerjen és célzott intézkedéseket hozhasson. Ezek a termékfelmérési kérdések segítenek a termékfejlesztések személyre szabásában és a funkcióknak a konkrét célközönség igényeihez való igazításában.

📝 Példák:

Az Ön szerepe: PM / Dev / Exec / Egyéb

Csapat mérete: 1–10 / 11–50 / 51+

Viselkedésen vagy használaton alapuló kérdések

A viselkedésen vagy használaton alapuló termékvisszajelzési kérdések azt vizsgálják, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a termékével. Ezek segítségével értékes betekintést nyerhet olyan dolgokba, mint a használat gyakorisága, a kedvenc funkciók vagy a munkafolyamatok.

Használja őket olyan minták és problémás pontok feltárására, amelyeket egyszerű elemzésekkel nem lehet teljes mértékben megmagyarázni. Ezek segítenek megérteni a hatásokat, például azt, hogy mi ösztönzi a felhasználók általi elfogadásra, vagy hol történnek a lemorzsolódások.

📝 Példák:

Milyen gyakran használja a terméket? Naponta / Hetente / Ritkán

Elhagytál már feladatokat azok bonyolultsága miatt? Igen / Nem

💡 Profi tipp: Használja ki a fogyasztói viselkedési adatokat (például a kattintások és az oldalon töltött idő), hogy eldöntse, milyen kérdéseket tegyen fel a következő felmérésben.

Kiegészítő kérdések

Ahogy a neve is mutatja, a követő kérdések a válaszadó válasza alapján jelennek meg. Tegye fel ezeket a termékfelmérési kérdéseket a felmérés személyre szabásához és relevanciájának növeléséhez.

A feltételes logika alkalmazásával a termékfelmérési kérdéseiben mélyebbre áshat anélkül, hogy túlterhelné a résztvevőket. Ez egy hatékony eszköz az alapvető válaszok, pontszámok vagy vélemények feltárásához.

📝 Példák:

[Ha a felhasználó alacsonyra értékeli egy funkciót] → Mi nem felelt meg az elvárásainak?

[Ha a felhasználó azt mondja, hogy nem ajánlaná Önt] → Mi változtatná meg a véleményét?

[Ha a felhasználó lemondja] → Mi hiányzott az élményéből?

Több mint 60 termékfelmérési kérdés, amely valódi visszajelzéseket eredményez

A megfelelő termékfelmérési kérdések feltevése segít feltárni azokat az értékes információkat, amelyek alapján cselekedhet. Azonban a kontextus minden. A feltett kérdéseknek meg kell felelniük a termék aktuális szakaszának, a célközönségnek és a meghozni kívánt döntés típusának.

Például a megbeszélés utáni kérdőív kérdései megakadályozhatják, hogy egy ígéretes potenciális ügyfél elveszítse érdeklődését, a vevői elégedettségi kérdőív kérdései pedig egy egyszeri felhasználót visszatérő vásárlóvá alakíthatnak. Az egész lényege, hogy jól játssza ki a kártyáit.

Ennek érdekében összegyűjtöttünk néhány termékfelmérési kérdés példát különböző tematikus kategóriákból és felhasználási esetekből. Használja ezeket, hogy értelmes párbeszédet indítson a jobb termékek fejlesztéséről, a felhasználói élmény javításáról és az intelligens döntések meghozataláról.

Kérdések új termékekhez vagy funkciókhoz

Az ügyfelek visszajelzései biztonsági hálót jelentenek egy új termék vagy funkció bevezetésekor.

A termékkel kapcsolatos visszajelzések megerősítik, hogy a megfelelő problémát oldja-e meg, hogy a felhasználók megértik-e a termék működését, és hogy a termék értékes-e. Ez egy remek módszer arra, hogy tesztelje a terepet, mielőtt megduplázná a fejlesztési erőfeszítéseket.

Mennyire volt egyértelmű a termék céljának megértése?

Mi volt az első benyomásod a termék/új funkció kipróbálása után?

Milyen alternatívákat fontolt meg, mielőtt ezt a terméket választotta?

Milyen problémát remélt megoldani ezzel a termékkel/funkcióval?

Ez a termék/funkció jobban megoldja a problémáját, mint az előző megoldás?

Mi az az egy dolog, amit szeretne, ha ez a termék másképp csinálna?

Meglepett valami a termékkel/új funkcióval kapcsolatban?

Mi tenné ezt a terméket Ön számára nélkülözhetetlenné?

Kérdések a meglévő termékekkel kapcsolatos visszajelzésekhez

Míg a fenti kérdések piackutatás során lehetnek hasznosak, az alábbi kérdések akkor válnak fontossá, ha a termék már forgalomban van.

A termékkel kapcsolatos visszajelzések iránytűként szolgálnak, segítenek a használhatóság javításában, a súrlódások csökkentésében és a frissítések fontossági sorrendjének meghatározásában. Emellett segítenek felmérni a vásárlók véleményét és fenntartani a termék és a piac közötti összhangot.

1-től 10-ig terjedő skálán mennyire elégedett a termékkel?

Mi tetszik Önnek leginkább ebben a termékben?

Mi frusztrálja Önt leginkább a termék használata során?

Észrevett-e hibákat vagy problémákat a termék használata során?

Hogyan javult a termék az idő múlásával?

Találsz olyan funkciókat, amelyek zavarosak vagy feleslegesek?

Miért tér vissza a termékhez?

Ha varázspálcája lenne, mit javítana?

Kérdések a felhasználói élmény méréséhez

A termék sikere nem csak abban rejlik, hogy képes megoldani egy problémát. Az is fontos, hogy milyen felhasználói élményt nyújt (UX).

A felhasználói élményre vonatkozó visszajelzések feltárják azokat a használhatósági problémákat és érzelmi akadályokat, amelyeket az elemzések nem tudnak. Használja ezeket a termékfelméréseket a folyamatok javítására, a lemorzsolódás csökkentésére és arra, hogy a felhasználók megszeressék a termékét.

1-től 5-ig terjedő skálán mennyire volt könnyű elvégezni a mai feladatát?

Nehézséget tapasztalt az interfész használata során? (Igen/Nem)

A termék vizuálisan vonzó. Teljesen egyetértek, egyetértek, semleges, nem értek egyet, egyáltalán nem értek egyet

1-től 10-ig terjedő skálán mennyire volt zökkenőmentes az élménye?

Mi tenné élvezetesebbé ennek a terméknek a használatát?

Volt valami az élményben, ami frusztráló vagy lassú volt?

Mennyire érezte magát magabiztosnak a termék használata közben?

Kérdések funkciók iránti igények összegyűjtéséhez

Néha a felhasználói betekintés többet tár fel, mint a piackutatás.

A funkciók iránti igényeket feltáró termékfelmérési kérdések befolyásolják a termékfejlesztési terveket, a funkciók fontossági sorrendjét, a közösségi innovációt és megakadályozzák a pazarlást. Emellett tulajdonosi érzést keltenek, ami javítja az ügyfelek elégedettségét és lojalitását.

Van olyan funkció, amelyet szeretne, ha ez a termék tartalmazna?

Hogyan tehetjük ezt a terméket értékesebbé/hasznosabbá?

Ha új funkciót tervezhetne, mi lenne az?

Mit hiányol a mai termékből?

Látott már más eszközben olyan funkciót, amelyet szeretne, ha mi is kínálnánk?

Melyik jelenlegi funkciót szeretné, ha fejlesztenénk vagy bővítenénk?

Kérdések az ügyfél-elégedettség méréséhez

Minden termékmenedzser olyan terméket szeretne létrehozni, amely hűséges ügyfeleket vonz. Ehhez olyan termékfelmérési kérdéseket kell feltenni, amelyekkel nyomon követhető az ügyfelek elégedettsége.

Tudnia kell, mit gondolnak a felhasználók a termékéről, márkájáról és ügyfélszolgálatáról. Az ilyen visszajelzések segítenek mérni a megtartási arányt, előre jelezni az ügyfélvesztést és azonosítani a legjobb ügyfeleit.

1-től 10-ig terjedő skálán mennyire valószínű, hogy ajánlaná minket egy barátjának vagy kollégájának?

Hogyan értékelné az ár-érték arányt?

Úgy érzi, hogy a termék megfelel az elvárásainak?

Megújítja előfizetését?

Miért ajánlaná másoknak a termékünket?

Hogyan könnyíti meg az életét ez a termék?

Kérdések a vásárlás utáni visszajelzésekhez vagy az onboardinghoz

A korai felhasználói elkötelezettség szintje határozza meg a termék hosszú távú elfogadását. Ezért a vásárlás utáni időszak és a bevezetés kritikus pillanat, amelyben a mérleg nyelvét a saját javára billentheti. Az aktiválás felgyorsítása érdekében a cél az, hogy megszüntesse az ellenállást és előrehozta az „aha” pillanatokat.

Mi az elsődleges célja ennek a terméknek a használatával?

Könnyű volt elkezdeni a regisztráció után?

Hogyan értékelné az eddigi bevezetési folyamatot?

Volt valami a beállítás során, ami zavarba ejtette vagy frusztrálta Önt?

A regisztráció után egyértelmű volt a kezdés?

Hogyan javíthatjuk az első heted tapasztalatait?

Kérdések inaktív vagy elvándorolt felhasználók számára

Az inaktív vagy elvándorolt felhasználók visszacsábítása azzal kezdődik, hogy megértjük, miért távoztak.

Ezek a kérdések feltárják a be nem teljesült elvárásokat, a hiányzó funkciókat és azokat a külső okokat, amelyek miatt a felhasználók abbahagyták a termék használatát. Két célt szolgálnak: a lemorzsolódás diagnosztizálását és a felhasználók visszaszerzését.

Miért hagyta abba a termék használatát?

Mi hiányzott, ami miatt elhagyta a terméket?

Hogyan javíthatjuk termékeinket?

Fontolóra venné, hogy a jövőben visszatér?

Más eszköz vagy szolgáltatás jobban megfelelt az Ön igényeinek?

Változtak-e az elvárásai a tényleges tapasztalatokhoz képest?

🔍 Tudta? Csak 26 elégedetlen ügyfél közül 1 panaszt tesz – a többiek elfordulnak.

Kérdések a felhasználói viselkedés és döntéshozatal megértéséhez

Ezek a kérdések azt vizsgálják, hogy a felhasználók hogyan találtak meg Önt, mi motiválja őket a cselekvésre, és hogyan interagálnak a termékével – túlmutatva azon, amit az elemzések önmagukban megmutatnak.

Honnan hallott erről a termékről?

Milyen tényezők befolyásolták a döntését, hogy kipróbálja?

Milyen gyakran használja a terméket?

Vannak olyan funkciók, amelyeket nemrég fedezett fel, és bárcsak hamarabb tudott volna róluk?

Mennyire könnyű megtalálni a szükséges funkciókat?

Mennyi erőfeszítést igényelt a mai feladat elvégzése?

Kapcsolatba lépett az ügyfélszolgálattal? Ha igen, hogyan értékelné az élményét?

💡 Profi tipp: Használja ezt a visszajelzést az onboarding folyamatok javítására, a rejtett funkciók feltárására és a termék üzeneteinek finomítására.

Bevált gyakorlatok hatékony termékfelmérések készítéséhez

Egy hatékony termékfelmérés elkészítéséhez nem elég csak egy kérdéslista.

Ez egy olyan művészet, amely a vásárlók figyelmét felkeltve és hasznos információkat gyűjtve vizsgálja a vásárlók pszichológiáját.

Íme néhány bevált gyakorlat, amelyet követhet:

Határozza meg a célokat a felmérés megfogalmazása előtt, hogy a termékfelmérési kérdések jól meghatározott célhoz kapcsolódjanak.

Automatizálja a visszajelzési űrlapok elküldését űrlapautomatizálási eszközök segítségével, hogy könnyedén növelhesse a visszajelzések gyűjtésének hatékonyságát.

A termékfelmérési kérdéseket mindig egyetlen ötletre összpontosítsa, hogy elkerülje a zavart és a torz válaszokat.

Használjon egyszerű, szakzsargonmentes nyelvet, hogy tükrözze ügyfelei beszédmódját és gondolkodásmódját.

Az összes felmérési választ táplálja be a műszerfal eszközébe , hogy láthatóvá váljanak a legfontosabb mutatók, például az ügyfél-elégedettségi pontszám, és gyorsabban reagálhasson.

Tesztelje termékfelméréseit belsőleg, mielőtt széles körben megosztaná őket, hogy kiszűrje az esetleges hibákat, a nem egyértelmű megfogalmazásokat vagy egyéb problémákat.

Kínáljon ösztönzőket kedvezmények, korai hozzáférés, exkluzív tartalom stb. formájában, hogy növelje a részvételi arányt.

Küldjön automatikus köszönőleveleket és kövesse nyomon a visszajelzéseket, hogy ápolja a bizalmat és javítsa az ügyfélmegtartást.

Elemezze az ügyfelek visszajelzéseit , és a nagy hatással bíró észrevételek alapján tegyen lépéseket a termékfejlesztési terv javítása érdekében.

🔍 Tudta? Még egy 5 dolláros ösztönző is 30%-kal növelheti a válaszadási arányt!

Hogyan segít a ClickUp a termékekkel kapcsolatos visszajelzések felmérésének kezelésében?

A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, megkönnyíti a termékfelmérések kezelését, az űrlapok elkészítésétől a válaszok feldolgozásáig. Íme, hogyan:

Készítsen intelligens, személyre szabott visszajelzési űrlapokat a ClickUp Forms segítségével

A Clickup Forms segítségével testreszabható űrlapokat kínálhat, automatizálhatja a munkafolyamatokat és központosíthatja az adatgyűjtést.

A ClickUp Forms segítségével funkcionális és vizuálisan is a márkájához illeszkedő egyedi űrlapokat készíthet. Az intuitív drag-and-drop felület segítségével néhány kattintással lenyűgöző és a márkájához illeszkedő termékfelméréseket hozhat létre. Akár feltételes logikát is beállíthat és automatizálhatja a munkafolyamatokat anélkül, hogy egy sor kódot is írnia kellene.

🎥 Nézze meg és tanuljon: Könnyedén készíthet visszajelzési űrlapokat a ClickUp segítségével Szeretné, ha a termékekkel kapcsolatos visszajelzések gyűjtése egyszerű és intuitív lenne? Nézze meg a ClickUp gyors bemutatóját, hogy megtudja, hogyan állíthat be űrlapokat 📝, amelyekkel a visszajelzéseket közvetlenül a munkafolyamatába irányíthatja. Ez egy gyakorlati bemutató, amely tele van bevált módszerekkel – és megtanulhatja, hogyan alakíthatja a nyers válaszokat pillanatok alatt hatékony intézkedésekké 🚀. ▶️ Nézze meg a videót:

Akár új funkcióval kapcsolatos információkat gyűjt, akár a bevezetés után visszajelzést kér a korai felhasználóktól, a ClickUp Forms segít megszerezni a szükséges információkat. Ráadásul, ha egy űrlap teljes újratervezése túl nagy feladatnak tűnik, mindig használhatja a professzionálisan elkészített visszajelzési űrlap sablonokat a kezdéshez!

Automatizálja a visszajelzésekből származó feladatok nyomon követését és a teendőket

A ClickUp Automations lehetővé teszi az űrlapok automatizálásának beállítását, hogy a válaszadó űrlapjának elküldésekor munkafolyamatok induljanak el. Ezzel a visszajelzések azonnal felhasználhatóvá válnak – egy nyerő kombináció.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy beállítsa a munkafolyamatot az összes termékfelmérési visszajelzési űrlaphoz.

Kezdetnek összegyűjtheti az összes eredményt a ClickUp Docs-ban. A termékmenedzser ezután bevonhatja a releváns csapatokat a kapott visszajelzések áttekintésébe. A ClickUp Docs segítségével közös dokumentációt is készíthetnek a termékfelmérés eredményeiből.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már AI-eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. Ugyanezeket az előnyöket szeretné kihasználni a munkában is? A ClickUp segít! A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense, 30%-kal javíthatja a termelékenységet kevesebb értekezlet, gyors AI-generált összefoglalók és automatizált feladatok segítségével.

Összegezze és használja fel a visszajelzéseket a ClickUp Brain segítségével

Ezután megjelölhetik őket a ClickUp Brainben. Ez két fő szempontból segít: összefoglalja a legfontosabb betekintéseket, kivonja a megvalósítható ötleteket, és automatikusan generálja a teendőket a cselekvési pontok alapján.

Az ilyen gyors, manuális felügyelet nélküli intézkedések megkönnyítik az ügyfél-elégedettségi felmérésekkel kapcsolatos munkát.

A ClickUp Brain segítségével a visszajelzésekből hasznosítható információkat is nyerhet.

A ClickUp Brain segít Önnek a visszajelzésekből nyert információk kiaknázásában és a teendők létrehozásában.

💬 ClickUp Brain Max InsightNincs kedve felmérési jegyzeteket vagy összefoglalókat begépelni? A ClickUp Brain Max Talk-to-Text funkciójával csak beszélnie kell, és az AI azonnal rögzíti az egészet. 🧠🎙️ Akár visszajelzéseket vizsgál, következő lépéseket tervez, vagy felhasználói interjúkat rögzít, a Brain Max hangját kézzelfogható információkká alakítja – kéz nélkül és villámgyorsan. 👉 Próbálja ki, és beszélje át a termékkel kapcsolatos visszajelzéseket!

A Dashboards segítségével valós időben láthatja a visszajelzések tendenciáit

A ClickUp Dashboards segítségével a csapatok vizualizálhatják a visszajelzések tendenciáit és nyomon követhetik a mutatókat anélkül, hogy eszközöket kellene váltaniuk vagy külső platformokra kellene támaszkodniuk. Widgeteket hozhat létre az ismétlődő felhasználói panaszok, NPS pontszámok, funkciókérések stb. nyomon követéséhez, és mindent valós időben figyelemmel kísérhet.

Kövesse nyomon a visszajelzéseket a ClickUp műszerfalakkal és jelentésekkel.

A műszerfalat testreszabhatja, hogy különböző nézeteket jelenítsen meg termékmenedzserek, tervezőcsapatok, vezetők stb. számára. Így az érintett érdekelt felek a számukra legmegfelelőbb formátumban érhetik el a releváns adatokat!

Manaswi Dwivedi, a Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. üzletfejlesztési elemzője így nyilatkozott a ClickUp Dashboardsról:

A műszerfal láthatósága javult a termék elemzésének megjelenítésében, ami jelentős időmegtakarítást jelent.

A műszerfal láthatósága javult a termék elemzésének megjelenítésében, ami jelentős időmegtakarítást jelent.

Gyűjtsön hasznos visszajelzéseket a ClickUp segítségével

A kiváló termékfelmérések nem csak irányított kérdéseket tesznek fel. Olyan válaszokat hoznak felszínre, amelyek javítják a termékeket, erősítik a csapatokat és növelik a felhasználói elégedettséget. A felhasználók igényeinek megértésétől kezdve annak felismeréséig, hogy mi működik és mi nem, a megfelelő termékfelmérési kérdések feltevése alakítja termékének jövőjét.

Bemutattuk, miért és hogyan lehet hatékony termékfelmérési kérdéseket feltenni. Valós példákat is bemutattunk termékfelmérési kérdésekre és a legjobb gyakorlatokra, hogy finomítsa a megközelítését. Most már csak az a feladat, hogy alkalmazza a tanultakat.

Szerencsére olyan eszközök, mint a ClickUp, segíthetnek céljainak elérésében. Készen áll a termék visszajelzési ciklusának lezárására? Akkor regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdjen el betekintést nyerni!