Mi az a belső keresőmotor? A legjobb eszközök és működésük

Csapata naponta 2,5 kvintillió bájt adatot hoz létre, mégis a múlt heti projektjegyzetek megtalálása régészeti munkának tűnik. Az irónia? A Google segítségével másodpercek alatt bármit megtalálhatunk az ókori Rómáról, de a keddi vállalati igazgatósági ülés jegyzetének felkutatása örökké tart.

A legtöbb szervezet ugyanazzal a kihívással szembesül.

A csapatok természetesen több platformon osztják meg tudásukat: itt dokumentumok, ott beszélgetések, fájlok mindenhol.

A belső keresőmotor rendet teremt ebben a káoszban.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, mi is az a belső webhelykereső, hogyan működik, és megnézzük, hogyan fogja össze mindezt az olyan platformok, mint a ClickUp.

Mi az a belső keresőmotor?

A belső keresőmotor egy olyan eszköz, amely segít a felhasználóknak releváns eredményeket találni a szervezet belső rendszereiben és platformjain tárolt információk között.

Összekapcsolódik a felhőalapú meghajtókkal, projektkövető eszközökkel, tudásbázisokkal és üzenetküldő alkalmazásokkal, így mindent egy helyről kereshet.

Egyes rendszerek a visszakereséssel kiegészített generálást (RAG) használják, amely nagy nyelvi modelleket (LLM-eket) kombinál valós idejű adatvisszakereséssel, hogy a vállalat belső tartalmait felhasználva megalapozott, releváns válaszokat adjon.

🧠 Érdekesség: A 17. és 19. század között a könyvtárak katalógusokat fejlesztettek ki, hogy segítsék a felhasználókat a gyűjteményükben található könyvek megtalálásában. Ezek a korai rendszerek egyfajta módszert jelentettek az információk felkutatására egy adott térben.

Belső és külső keresőmotorok

A két keresőmotor különböző célokat szolgál, és nagyon eltérő környezetben működik.

Íme egy összehasonlítás, amely világosan bemutatja a különbségeket:

Funkció Belső keresőmotor Külső keresőmotor Adatforrás Információk belső eszközökből és rendszerekből Nyilvános webtartalom és indexelt webhelyek Hozzáférés Csak jóváhagyott felhasználók vagy csapatok számára elérhető Minden internetes felhasználó számára elérhető Cél Segít a csapatoknak megtalálni a belső fájlokat, üzeneteket és frissítéseket Segít a felhasználóknak általános információkat találni az interneten Biztonság és adatvédelem Prioritásokat állít fel a jogosultságok, a szerepkörök és az adatvédelem tekintetében Nyilvánosan elérhető adatokat indexel és rangsorol Testreszabás A vállalati munkafolyamatokhoz és eszközkészlethez igazodva Egységes felület minden felhasználó számára

A belső keresés előnyei a növekvő csapatok számára

Ahogy a csapatok növekednek, úgy növekszik az információk mennyisége is. Nézzük meg, hogyan segít a kapcsolódó AI -keresés:

A tudást elérhetővé teszi a csapatok között, így mindenki megtalálhatja a projekt részleteit, a korábbi megbeszéléseket vagy a megosztott fájlokat anélkül, hogy körbe kellene kérdeznie

Megakadályozza a felesleges munkát azáltal, hogy felszínre hozza a már létező dokumentumokat, jelentéseket vagy terveket, amelyekről az emberek esetleg nem tudnak

Gyorsítja az új munkatársak beilleszkedését , mivel megkönnyíti számukra a korábbi döntések, a folyamatdokumentumok és a releváns beszélgetések elérését

Gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé azáltal, hogy pontos, naprakész információkat nyújt anélkül, hogy az egyes frissítéseket külön-külön kellene keresni

⚒️ Beépítve a ClickUpba: Hozzon létre egy élő wikit a ClickUp tudásmenedzsment funkcióinak segítségével. Törje le a szilókat azáltal, hogy a szabványos eljárásokat, a korábbi megbeszéléseket és a folyamatdokumentumokat olyan beágyazott oldalakon szervezi, amelyek kapcsolódnak a releváns feladatokhoz és projektekhez.

Hogyan működnek a belső keresőmotorok?

Beír egy kulcsszót, és megjelennek az eredmények, de a háttérben rengeteg dolog zajlik, hogy ez olyan könnyednek tűnjön. Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan működik ez az egész. 👇

1. lépés: Adatok feltérképezése és indexelése

Az intranetes keresőmotor folyamatosan átvizsgálja a digitális munkaterületet. Meglátogatja a fájltárolókat, átnézi a csapatbeszélgetéseket, átolvassa a dokumentációs oldalakat és katalogizálja az adatbázisbejegyzéseket.

Ennek során részletes térképeket készít a dokumentumkezelési munkafolyamatokról, beleértve azt is, hogy hol található minden, és mit tartalmaz az egyes dokumentumok.

📌 Példa: A keresőrobot megtalálja a „Q4_Revenue_Report_Final_v3.pdf” nevű PDF-fájlt a pénzügyi mappában, és elolvassa a benne lévő tartalmat. A dokumentumot olyan keresési kifejezések alatt indexeli, mint „negyedéves eredmény”, „bevételek bontása”, „negyedik negyedévi teljesítmény” és „pénzügyi eredmények”, így a jövőbeli keresések a fájlnévtől függetlenül megtalálhatják.

2. lépés: Lekérdezések feldolgozása és rangsorolása

Amikor beírja a „költségvetés-jóváhagyási folyamat” kifejezést, a rendszer intelligensen feldolgozza a kérését. Felismeri, hogy valószínűleg a „pénzügyi engedélyezési munkafolyamat” vagy a „költségjóváhagyási irányelvek” dokumentumaira van szüksége.

A keresőmotor ezután olyan tényezőket mérlegel, mint a dokumentum frissessége, a hozzáférési gyakoriság és a relevancia, hogy meghatározza az eredmények sorrendjét.

📌 Példa: Ha a „2024. júniusi ügyfél-visszajelzések” kifejezésre keres, a keresőmotor elsőként egy ügyfél-felmérési dokumentumot talál és rangsorol (annak ellenére, hogy a fájl neve „Customer_Satisfaction_Survey_Summer2024.xlsx”). Ezután megjeleníti azokat az értekezletjegyzeteket, amelyek említik az ügyfelek panaszait, végül pedig azokat az e-mail-váltásokat, amelyek az adott időszak ügyfél-visszajelzéseit tárgyalják.

3. lépés: Eredmények megjelenítése és biztonsági szűrés

Minden keresési eredményt a jogosultsági szintjei alapján szűrnek, mielőtt az a képernyőjére kerülne. A rendszer biztosítja, hogy csak azokat a tartalmakat lássa, amelyekhez jogos hozzáférése van, így fenntartva a biztonsági határokat.

📌 Példa: Sarah a marketingről rákeres a „John Smith teljesítményértékelés” kifejezésre, és megtekinti az általános teljesítményértékelési sablont és a szabályzati dokumentumokat. A rendszer azonban blokkolja a hozzáférést a tényleges, bizalmas értékelési dokumentumhoz, mivel csak John közvetlen vezetője és a HR vezető munkatársai jogosultak az egyes alkalmazottak értékeléseinek megtekintésére.

4. lépés: Gépi tanulás és optimalizálás

A modern AI-alapú keresőmotorok a felhasználói viselkedési mintákból tanulnak. Nyomon követik, mely eredményekre kattintanak az emberek, mennyi időt töltenek a dokumentumokkal, és milyen további kereséseket végeznek. Ezek az adatok segítik a jövőbeli keresési pontosság és az eredmények rangsorolásának javítását.

📌 Példa: Ha több felhasználó is a „költségszabályzat” kifejezésre keres, de következetesen az első helyett a harmadik találatra kattint, a rendszer megtanulja, hogy a harmadik találat jobban megfelel a felhasználói szándéknak. A jövőbeli keresések során fokozatosan előrébb helyezi ezt a találatot.

Alkalmazási példák a csapatok között

Különböző csapatok, különböző eszközök, különböző kérdések. Egy intelligens keresőmotor mindezt egybe fogja. Így segít minden csapatnak:

Ügyfélszolgálat: Keresse meg a korábbi jegyek megoldásait, az ismert problémák naplóit és a lépésről lépésre szóló hibaelhárítási útmutatókat

Marketing: Hívja elő a végleges márkaeszközöket, a kampányteljesítmény-jelentéseket és a jóváhagyott tartalmi szövegeket

Értékesítés: Hívások közben hozzáférhet a legfrissebb prezentációkhoz, ajánlati sablonokhoz és az ellenérvek kezelésére szolgáló táblázatokhoz

Mérnöki munka: Keressen API-referenciákat, sprint-dokumentációt és kommentált tervezési fájlokat

HR: Hozza elő az új munkavállalók beillesztéséhez szükséges ellenőrzőlistákat, a szabályzatok frissítéseit és a munkavállalói kérelmekhez kapcsolódó dokumentumokat

Termék: Kutatási összefoglalók, funkcióleírások és tesztelési visszajelzések megjelenítése a korábbi és folyamatban lévő projektekben

🧠 Érdekesség: 2008 és 2017 között a Google egy Google Site Search nevű fizetős terméket kínált, amely lehetővé tette a weboldalak számára, hogy beágyazzanak egy Google-alapú belső keresősávot.

A belső keresőmotorok legfontosabb jellemzői

Egy keresősávot könnyű létrehozni. De egy hatékony belső keresőmotor, amely segít a csapatának megtalálni a megfelelő dolgot, pont akkor, amikor szükségük van rá? Az már több munkát igényel.

Íme néhány alapvető funkció, amelyre érdemes figyelni egy személyre szabott keresőmotor kiválasztásakor:

Szemantikus keresés természetes nyelvfeldolgozással (NLP), amely megérti a kontextust és a jelentést. Ez akkor is releváns keresési eredményeket jelenít meg, ha a felhasználók másképp fogalmazzák meg a keresést.

Valós idejű indexelés , amely tükrözi a legfrissebb változásokat az eszközökben és rendszerekben. Enélkül a , amely tükrözi a legfrissebb változásokat az eszközökben és rendszerekben. Enélkül a tudásbázis keresési eredményei nem fognak egyezni a munkafolyamatokban zajló eseményekkel

Hatékony szűrők és rendezési lehetőségek , amelyek segítségével a találatokat dátum, fájltípus, szerző vagy hely szerint szűkítheti. Ez kulcsfontosságú, amikor a csapatok több száz hasonló dokumentummal dolgoznak

Engedélyalapú eredmények , így a felhasználók csak azokat a tartalmakat látják, amelyekhez hozzáférési jogosultságuk van. Ez biztosítja az érzékeny adatok védelmét anélkül, hogy mások számára elzárná a hozzáférést.

Keresési lefedettség a különböző platformokon , beleértve a wikiket, a projekteszközöket, a csevegőalkalmazásokat és a felhőalapú tárolókat. Egy hatékony belső keresőmotor összeköti az eszközöket

AI-támogatott válaszok , amelyek közvetlenül a keresés során összefoglalják vagy kiemelik a releváns tartalmakat, így a felhasználók több link megnyitása nélkül is gyorsabban megérthetik a lényeget

Egyértelmű eredmény-előnézetek, amelyek kivonatokat, kiemelt részeket vagy fájlútvonalakat mutatnak, így csökkentve a oda-vissza kattintgatást és növelve a felhasználói elégedettséget

🔍 Tudta? Amikor az Apple először bevezette a Spotlight keresőt a macOS-ban (2005), villámgyors működéséért dicsérték, de a korai verziók nem értették a természetes nyelvet. Pontos kulcsszavakkal vagy fájlnevekkel kellett keresni. Ma már támogatja a metaadatokat, a fájlok tartalmát, sőt, a Siri integrációt is.

Vessünk egy pillantást néhány vezető platformra, amelyeket a zökkenőmentes belső kereséshez használhat.

ClickUp

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt olyan mesterséges intelligenciával támogatva, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Nézzük meg, miért ez a megfelelő belső keresőmotor az Ön számára! 🤩

Egységes keresés több forrásban

Senki sem pazarolhatja az idejét arra, hogy megpróbálja felidézni, hogy valami egy dokumentumban, megjegyzésben vagy csevegési szálban található-e.

Kapjon releváns eredményeket a ClickUp Connected Search segítségével Keressen frissítéseket a munkaterületén és a kapcsolódó eszközökön a ClickUp Connected Search segítségével

A ClickUp Connected Search mindent egy helyen összegyűjt: feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket, irányítópultokat, sőt, még az olyan integrált eszközökből származó tartalmakat is, mint a Salesforce vagy a Google Drive.

Tegyük fel, hogy az operációs vezetője közzétesz egy folyamatfrissítést a ClickUp Chatben, valaki dokumentálja azt egy ClickUp Docban, és a tényleges feladatot egy sprint táblán osztják ki. Senki sem emlékszik, hol van az eredeti frissítés, de a Connected Search mindhármat megjeleníti. A Docot, a Chat üzenetet és a feladatlapot egy helyen láthatja.

⚒️ Beépítve a ClickUpba: Próbálja ki a ClickUp tudásbázis-sablonjait, hogy a szétszórt információkat strukturált, kereshető központba szervezze.

AI-alapú összefoglalók és kontextusfüggő eredmények

A keresés csak a munka fele. A talált eredmények értelmezése ugyanannyi időt vesz igénybe. A ClickUp Brain lerövidíti ezt a folyamatot.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t, és azonnal megtalálja a fájlokat

A beépített AI-asszisztens kiemeli a legfontosabbakat, egyszerű nyelven válaszol a kérdésekre, és összefoglalja a kontextust anélkül, hogy egyetlen fájlt is megnyitna.

Tegyük fel, hogy egy funkció bevezetését vizsgálja, de lemaradt a múlt heti állapotmegbeszélésről. Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a legfrissebb információkról, és az megmutatja a legfontosabb akadályokat, megjegyzi, ki dolgozik rajtuk, és még a kapcsolódó sprint feladatra mutató linket is megad.

A munkaterhelés gyorsan növekszik, de a keresésnek nem szabad lassítania a munkát. A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik az eredmények finomítását a csapat munkaszervezésének megfelelően.

Használja a ClickUp egyéni mezőit az eredmények szűréséhez a ClickUp Connected Search-ben

Tegyük fel, hogy 15 részleg tudásmenedzsment-szoftverének frissítéseit kezeli. Hozzáadott mezőket a részleg, a frissítés típusa és a bevezetés állapota számára. Amikor keres, egyszerűen szűrhet a „Biztonsági frissítés”, „HR-csapat” és „Jóváhagyásra vár” feltételek alapján, és bumm!, három releváns feladat jelenik meg.

Hozzáadhat ClickUp feladatcímkéket is, hogy a munkát terek, sprintek és mappák között csoportosítsa.

Például egy termékcsapat a harmadik negyedévi kísérletekkel kapcsolatos elemeket „használhatósági teszt” vagy „bétafunkció” címkével láthatja el. Amikor egy termékmenedzser a bétateszteléssel kapcsolatos összes feladatot szeretné megjeleníteni, egy címke segítségével minden felbukkan.

Még nem győződött meg a ClickUp előnyeiről? Nézze meg, mit mond Dayana Mileva a Pontica Solutions -tól a ClickUp használatáról:

Szervezetünk innovatív elméi mindig arra törekednek, hogy jobbak legyenek, és folyamatosan keresik azokat a módszereket, amelyekkel még egy percet, egy órát, vagy néha akár egy egész napot is megtakaríthatunk. A ClickUp számos problémát megoldott számunkra, amelyeket visszatekintve olyan, nem skálázható eszközökkel próbáltunk kezelni, mint az Excel-táblázatok és a Word-dokumentumok.

Biztonságos keresés a csapatok között

A ClickUp jogosultsági beállításai biztosítják a gyors keresési eredmények biztonságát. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználók csak azt lássák, amit megtekinthetnek.

Tegyük fel, hogy a vezetőség átszervezi a vállalatot, és a korai tervezeteket egy zárt Space-ben osztja meg. Ezek a dokumentumok és feladatok nem jelennek meg a csoporton kívüli személyek keresési eredményei között.

Még ha egy kulcsszó átfedésben is van, nem jelenik meg.

Íme néhány további vállalati keresőeszköz, amelyet a csapatok gyakran használnak:

Glean: Belső keresési elemzések segítségével rangsorolja a keresési adatokat szerepkör, aktualitás és viselkedés alapján olyan eszközökben, mint a Slack és a Jira.

Elastic Enterprise Search: Részletes testreszabási és relevancia-beállítási lehetőségeket kínál azoknak a csapatoknak, amelyek képesek kezelni a technikai beállításokat

Microsoft Search: Összeköti az e-maileket, csevegéseket és fájlokat a Microsoft 365 csomagban, külön integrációk nélkül

Guru: Rövid, könnyen emészthető tudáskártyákat tárol, és valós időben elérhetővé teszi őket Rövid, könnyen emészthető tudáskártyákat tárol, és valós időben elérhetővé teszi őket a PDF-keresési funkciókhoz tartozó eszközökön belül

Slab: Tiszta felülettel és beépített verziókezeléssel gondoskodik a dokumentáció strukturáltságáról és kereshetőségéről

🔍 Tudta? A Windows korai verzióiban található fájlkereső eszköz inspirálta olyan digitális személyi asszisztensek létrehozását, mint a Cortana és a macOS Spotlight, ezzel bevezetve a belső keresési funkciókat az operációs rendszerek világába.

Az okosabb keresés a ClickUp-pal kezdődik

A keresésnek nem szabad lassítania a munkát. Ha a csapatának memóriajátékokat kell játszania csak azért, hogy megtalálja a fájlokat, megjegyzéseket vagy döntési naplókat, ideje egy jobb megoldást találni.

A ClickUp Connected Search ezt jobban csinálja, mint a legtöbb más. Egyesíti a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és irányítópultokat egy hatékony keresési élménnyé. Az AI segít kiemelni a fontos dolgokat, az egyéni mezők és címkék finomítják az eredményeket, a jogosultságok pedig biztosítják az adatok biztonságát.

A feladatok, dokumentumok, csevegés és testreszabható sablonok egyetlen, mesterséges intelligenciával működő platformba integrálásával a ClickUp az egyetlen szoftver, amire szüksége lesz.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra! ✅