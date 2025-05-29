A 8 legjobb AI ingatlankezelő szoftver 2025-ben

A bérbe adott ingatlanok kezelése nagy felelősség.

A karbantartási problémák kezelésétől és a bérleti díj beszedésétől a bérlők kérdéseinek és a bérleti szerződésekkel kapcsolatos papírmunkának a nyomon követéséig mindig van valami, ami a figyelmét igényli. És mindezt manuálisan próbálja kezelni? Az a gyors út a kiégéshez.

Itt jöhetnek jól az AI-alapú ingatlankezelő szoftverek.

Ezek az eszközök elvégzik az ismétlődő feladatokat – például automatizálják a válaszokat, automatikus emlékeztetőket küldenek és korán jelzik a potenciális problémákat –, így Ön a nagyobb képre koncentrálhat. Ez egy proaktív megközelítés, amely nemcsak segít a szervezettség fenntartásában, hanem javítja a bérlők élményét is.

Ráadásul a bérlők imádják a kényelmet. Ha a bérlők online benyújthatják kéréseiket, ellenőrizhetik bérleti szerződésüket vagy bármikor befizethetik a bérleti díjat, az megkönnyíti az életüket és az Önét is. Az eredmény? Kevesebb panasz, kevesebb késedelmi díj és magasabb kihasználtsági arány.

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb AI-alapú ingatlankezelési platformokat, azok szolgáltatásait, árait és azoknak a felhasználókat, akiknek a leginkább megfelelnek, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet és növelje általános hatékonyságát!

AI ingatlankezelő szoftverek áttekintése

Íme egy gyors összehasonlító táblázat, amely segít az indulásban:

Szoftver Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Ingatlankezelési munkafolyamatok és együttműködés kezelése AI-alapú feladatok automatizálása, egyedi munkafolyamatok, bérlői űrlapok, irányítópultok, sablonok és integrációk Ingyenes csomag elérhető Fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hó áron AppFolio Valós idejű ingatlankezelés AI bérlő-szűrés, karbantartás, könyvelés, digitális bérleti szerződések és tulajdonos/bérlő portálok Egyedi árazás TenantCloud Átfogó ingatlankezelés AI bérlő-szűrés, karbantartás, könyvelés, digitális bérleti szerződések, tulajdonos/bérlő portálok A fizetős csomagok ára havi 18 dollártól kezdődik. Mezo AI-alapú karbantartáskezelés Prediktív karbantartás, intelligens munkarendelések, beszállítói menedzsment és PMS integráció Egyedi árazás TurboTenant DIY bérbeadók és AI-támogatott bérbeadás Automatizált hirdetések, digitális alkalmazások, bérleti szerződés generálás, online bérleti díj és javítások nyomon követése Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára havi 9,92 dollártól kezdődik. EliseAI AI-alapú bérbeadási segítség Számvitel, karbantartás, bérlői portálok, digitális alkalmazások és szűrés Egyedi árazás Happy Property Bérlőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás AI-alapú csevegőrobotok, automatizált válaszok, PMS-integráció és üzenetek testreszabása Egyedi árazás Buildium Vállalati szintű ingatlankezelés Számvitel, karbantartás, bérlői portálok, digitális alkalmazások, szűrés A fizetős csomagok ára havi 58 dollártól kezdődik.

Mit kell keresnie egy AI ingatlankezelő szoftverben?

A megfelelő AI-alapú ingatlankezelő szoftver kiválasztása jelentősen megváltoztathatja a helyzetet, de ennyi lehetőség közül hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet? Befektetés előtt mérlegelje, mely funkciók lesznek a legnagyobb hatással a napi működésre és a hosszú távú növekedésre.

Először vegye figyelembe üzleti igényeit és problémáit.

Elárasztja a kézi bérleti díj beszedés?

Lassú karbantartási válaszokkal küzd?

Vagy szeretné bővíteni portfólióját anélkül, hogy növelné az általános költségeket?

Az ideális szoftver robusztus, AI-alapú megoldásokkal fogja kezelni ezeket a konkrét kihívásokat. Íme a legfontosabb szempontok, amelyekre figyelnie kell:

Automatizálás: A hatékony szoftvernek egyszerűsítenie kell az ismétlődő feladatokat, mint például a bérleti szerződések nyomon követése, a bérleti díjak beszedése és a karbantartási kérelmek kezelése, így a csapata több időt fordíthat a magasabb értékű tevékenységekre.

AI integráció: A fejlett AI eszközök, mint például a bérlők szűrésére szolgáló algoritmusok, a bérlőkkel való kommunikációra szolgáló chatbotok és a prediktív karbantartási funkciók jelentősen csökkenthetik a kockázatokat és javíthatják a hatékonyságot.

Központosított rendszer: Az egész portfólió egyetlen platformról történő kezelése segít fenntartani a felügyeletet, csökkenteni a hibákat és javítani a csapat tagjai közötti együttműködést.

Skálázhatóság: Az ingatlanportfólió növekedésével a szoftvernek is ennek megfelelően skálázódnia kell, anélkül, hogy túlságosan drágává vagy bonyolulttá válna.

Felhasználói élmény: Az intuitív, felhasználóbarát felület és a gyors ügyfélszolgálat biztosítja a zökkenőmentes bevezetést és a folyamatos elégedettséget.

Testreszabás és integráció: Az Az AI-vezérelt munkafolyamat-automatizálás testreszabási lehetősége és más szoftverekkel (könyvelés, CRM, marketing) való integrálhatósága rugalmasságot biztosít és kiterjeszti technológiai ökoszisztémáját.

A legjobb AI ingatlankezelő szoftverek

Ideje áttekinteni a legjobb lehetőségeket, és megvizsgálni, mi teszi őket egyedivé, milyen főbb funkciókat kínálnak, mennyibe kerülnek, és milyen hátrányaik vannak, amelyekről tudnia kell.

1. ClickUp (A legjobb ingatlan-munkafolyamatok kezeléséhez és csapatmunka összehangolásához)

Próbálja ki most! Vezesse ingatlanüzletét a ClickUp segítségével feladatkezelés, ütemezés és interaktív ingatlan térképek segítségével.

Ha ingatlankezeléssel foglalkozik, akkor tudja, mennyi mindent kell egyszerre intéznie: bérleti szerződések, karbantartás, marketing, ügyfélkommunikáció, és a csapat összehangolása. Itt jön be a képbe a ClickUp for Real Estate.

Gondoljon rá úgy, mint egy all-in-one irányító központra, de a ClickUp Brainnek köszönhetően komoly AI-frissítéssel.

A ClickUp AI segítségével automatizálhatja azokat a ismétlődő feladatokat, amelyek elrabolják a napját, mint például a bérleti szerződés megújításának nyomon követése, a szemlék ütemezése vagy a karbantartási emlékeztetők kiküldése. Összefoglalnia kell egy megbeszélést vagy gyorsan meg kell fogalmaznia egy frissítést a csapatának? Az AI ezt is el tudja intézni, így soha nem kell üres lapot bámulnia.

A ClickUp Brain segítségével azonnal megkapja a legfontosabb frissítéseket.

De a varázslat nem ér véget ennél. A ClickUp AI-eszközei forradalmasítják vállalkozása marketing és ügyfélkezelési oldalát. Képzelje el, hogy rekordidő alatt képes lenyűgöző hírleveleket összeállítani vagy ügyfélkérdésekre válaszolni.

Ha azonnal nekilátna a munkának, a ClickUp kész sablonokat kínál ingatlanügynökök számára. Van egy ingatlan-táblázat sablon, amellyel minden ingatlanát és bérleti szerződését rendszerezheti, egy ingatlan-hírlevél sablon (amely tökéletesen működik az AI-vel a tartalomkészítéshez), valamint egy ingatlan-marketing sablon, amely segít a kampányok tervezésében és nyomon követésében.

Ingyenes sablon letöltése Építsen ki szoros kapcsolatot ügyfeleivel a ClickUp ingatlan hírlevél sablonjával!

Az AI-n túl a ClickUp ingatlankezelő csapatok számára készült. Beállíthat egyedi munkafolyamatokat a bérleti szerződések nyomon követéséhez, karbantartáshoz és ellenőrzésekhez, űrlapokon keresztül gyűjtheti a bérlők kéréseit, feladat sablonokat használhat minden ismétlődő feladathoz, és a ClickUp Dashboards segítségével mindent szemmel tarthat. Ráadásul integrálható az e-mailjeivel, naptárával és más ingatlankezelő eszközökkel, így minden egyszerűen együtt működik.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyedi munkafolyamatok: Testreszabhatja a bérleti szerződések nyomon követésének, karbantartásának és ellenőrzésének folyamatait Testreszabhatja a bérleti szerződések nyomon követésének, karbantartásának és ellenőrzésének folyamatait a ClickUp egyedi nézetek és egyedi állapotok funkcióival.

Bérlői kérelem űrlapok: Gyűjtse össze és kezelje zökkenőmentesen a bérlői kérelmeket Gyűjtse össze és kezelje zökkenőmentesen a bérlői kérelmeket a ClickUp Forms segítségével.

Feladat sablonok: szabványosítsa az ismétlődő műveleteket, mint például a beköltözések, javítások és utólagos ellenőrzések.

Műszerfalak: Az ingatlan teljesítményének, a csapat munkaterhelésének és a legfontosabb mutatóknak a figyelemmel kísérése egy pillanat alatt.

Integrációk: Szinkronizálja e-mailjeit, naptárait és népszerű ingatlankezelő eszközeit Szinkronizálja e-mailjeit, naptárait és népszerű ingatlankezelő eszközeit a ClickUp Integrations segítségével, hogy egységes felhasználói élményt biztosítson.

A ClickUp korlátai

Új felhasználók számára tanulási görbe lehet szükséges.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A ClickUp esetében számomra a legnagyobb változást a testreszabható sablonok jelentették, valamint az, hogy minden régióban egységes színvonalat tudunk biztosítani az összes ingatlanunkban, így az ügyfelek minden Convene-telephelyen azonos élményben részesülnek.

A ClickUp esetében számomra a legnagyobb változást a testreszabható sablonok jelentették, valamint az, hogy minden régióban egységes színvonalat tudunk biztosítani az összes ingatlanunkban, így az ügyfelek minden Convene-telephelyen azonos élményben részesülnek.

2. AppFolio (A legjobb valós idejű ingatlankezeléshez)

via AppFolio

Az AppFolio átfogó, felhőalapú eszközöket kínál különböző típusú ingatlanok kezeléséhez, beleértve a lakó-, kereskedelmi és diákszállásokat.

AI-vezérelt funkciói jelentősen racionalizálják a műveleteket, beleértve az automatizált bérbeadást, a hatékony karbantartás nyomon követését és a bérlőkkel való zökkenőmentes kommunikációt. Ez lehetővé teszi az ingatlan szakemberek számára, hogy portfóliójukat rendkívüli hatékonysággal kezeljék, időt és erőforrásokat megtakarítva.

Az AppFolio legjobb funkciói

Egyetlen, könnyen hozzáférhető platformról kezeli a könyvelést, a bérbeadást, a karbantartást és a kommunikációt.

Automatizálással és a bérlők, tulajdonosok és szolgáltatók számára létrehozott dedikált portálokkal egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint a bérleti díj beszedése, karbantartási igények és bérlők szűrése.

Valós idejű pénzügyi betekintést nyújt részletes jelentésekkel a bevételekről, kiadásokról és az ingatlan teljesítményéről.

Teljes funkcionalitású mobilalkalmazást kínál az útközbeni kezeléshez, valamint AI-eszközöket, amelyek segítenek a bérleti kérdésekben és a karbantartásban.

Az AppFolio korlátai

Lehet, hogy nagyobb portfóliókhoz alkalmasabb

AppFolio árak

Egyedi árazás

AppFolio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 630 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak az AppFolio-ról a valós felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

Imádom, hogy a jelentéseket testre szabhatom, és ha nincs olyan jelentés, amire szükségem van, az Appfolio 10-ből 9 esetben elkészíti nekem. Az, hogy SMS-t és e-mailt küldhetek a bérlőknek és a tulajdonosoknak, elengedhetetlen a dokumentáció és a nyilvántartás vezetése szempontjából. Senki sem szeret hibázni, de szinte mindent, amit megteszünk, vissza is lehet vonni, ami a hibák kijavítását gyerekjátékká teszi. Az is nagyszerű, hogy ha valamit ki kell derítenie, az ügyfélszolgálat nagyon gyorsan és segítőkészen végigvezeti a képzésen. Több mint 30 éve foglalkozom ingatlankezeléssel, és ez messze a legjobb program, amellyel valaha dolgoztam.

Imádom, hogy a jelentéseket testre szabhatom, és ha nincs olyan jelentés, amire szükségem van, az Appfolio 10-ből 9 esetben elkészíti nekem. Az, hogy SMS-t és e-mailt küldhetek a bérlőknek és a tulajdonosoknak, elengedhetetlen a dokumentáció és a nyilvántartás vezetése szempontjából. Senki sem szeret hibázni, de szinte mindent, amit megteszünk, vissza is lehet vonni, így a hibák kijavítása gyerekjáték. Az is nagyszerű, hogy ha valamit ki kell derítenie, az ügyfélszolgálat nagyon gyorsan és segítőkészen végigvezeti a képzésen. Több mint 30 éve foglalkozom ingatlankezeléssel, és ez messze a legjobb program, amellyel valaha dolgoztam.

3. TenantCloud (A legjobb átfogó ingatlankezeléshez)

via TenantCloud

A TenantCloud egy felhőalapú ingatlankezelési platformot kínál, amelynek célja a lakó- és kereskedelmi ingatlanok működésének racionalizálása. A fejlett AI-alapú eszközök kihasználásával egyszerűsíti az olyan összetett feladatokat, mint a bérlők szigorú átvilágítása, a hatékony karbantartás koordinálása és a zökkenőmentes bérleti díj beszedése.

Ez a központosított rendszer az ingatlankezelők számára egyetlen, intuitív felületet biztosít teljes portfóliójuk felügyeletéhez, ezzel időt takarítva meg és csökkentve az adminisztratív terheket.

A TenantCloud legjobb funkciói

Az online bérleti kérelmek és a jogszabályoknak megfelelő, testreszabható digitális bérleti szerződések megkönnyítik a bérbeadási folyamatot.

Dedikált bérlői és tulajdonosi portálokkal rendelkezik, amelyek elősegítik a világos kommunikációt, lehetővé téve a bérlők számára, hogy kérelmeket nyújtsanak be és információkhoz férjenek hozzá.

Robusztus karbantartás-nyomonkövetési és munkarend-kezelési funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az ingatlankezelők számára a javítások hatékony ütemezését, a feladatok kiosztását és a haladás nyomon követését.

Hatékony számviteli és pénzügyi jelentéskészítő eszközöket használ a kiadások, a bérleti díjak és a nyereség/veszteség kimutatások nyomon követéséhez.

A TenantCloud korlátai

Egyes fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentésekhez

TenantCloud árak

Starter csomag: 18,00 USD havonta

Növekedési terv: 35,00 USD havonta

Pro tervezet: 60,00 dollár havonta

Üzleti terv: Egyedi árazás

TenantCloud értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a TenantCloudról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint :

A Tenant Cloud könnyen használható a bérlőink és számunkra is. Segítségével könnyen nyomon követhető, hogy mi történik és hol. Lehetővé teszi a bérlőkkel való nyílt kommunikációt, és minden dokumentumunkat egy helyen tárolja.

A Tenant Cloud könnyen használható a bérlőink és számunkra is. Segítségével könnyen nyomon követhető, hogy mi történik és hol. Lehetővé teszi a bérlőkkel való nyílt kommunikációt, és minden dokumentumunkat egy helyen tárolja.

4. Mezo (A legjobb AI-alapú karbantartáskezeléshez)

via Mezo

A Mezo gépi tanulási algoritmusokat használ a jövőbeli karbantartási igények előrejelzéséhez, a korábbi adatok, a lakók visszajelzései és az ingatlanok sajátosságainak elemzésével.

Prediktív képességeinek köszönhetően az ingatlankezelők a reaktív javításokról áttérhetnek a tervezett, megelőző karbantartásra, jelentősen csökkentve ezzel a váratlan leállásokat és a kapcsolódó sürgősségi költségeket. A platform automatizálja a teljes munkarend-folyamatot, az intelligens diagnózistól és a részletes munkarend-készítéstől (amelyet gyakran virtuális asszisztense, Max segít) a legmegfelelőbb beszállítók vagy belső munkatársak intelligens kijelöléséig.

Ezenkívül a Mezo kifinomult beszállítókezelési funkciókat is kínál, amelyek segítségével az ingatlankezelők nyomon követhetik a teljesítménymutatókat, például a válaszadási időt, a megoldási arányt és a költséghatékonyságot.

A Mezo legjobb funkciói

Előre jelzi a szükségleteket, hogy megelőzze a hibákat és optimalizálja az ütemezést.

Intelligensen hoz létre, diagnosztizál és rendel fel feladatokat a hatékonyság érdekében.

Figyelemmel kíséri a beszállítók mutatóit a minőség és a költségek ellenőrzése érdekében.

Bármely helyről kezeli a műveleteket és a kéréseket

Zökkenőmentesen kapcsolódik a meglévő ingatlankezelő rendszerekhez

A Mezo korlátai

Az AI funkciók teljes kihasználásához képzésre lehet szükség.

Mezo árak

Egyedi árazás

Mezo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A lízing nem modern fogalom, hanem ősi eredetű. Ez a gyakorlat körülbelül i. e. 2000-re nyúlik vissza az ókori Sumériában, ahol agyagtáblák dokumentálták a mezőgazdasági gépek bérbeadását. A föníciaiak is használtak hajóbérlést, amely hasonlított a mai gépbérléshez, hogy finanszírozzák tengeri vállalkozásaikat. Ezek a korai lízingformák elengedhetetlenek voltak a föld, az állatállomány és a szerszámok finanszírozásához, így az ókori gazdaságok alapköveivé váltak.

5. TurboTenant (A legjobb azoknak a DIY-tulajdonosoknak, akik AI-támogatott bérbeadást keresnek)

via TurboTenant

A TurboTenant egy hatékony, mégis ingyenes ingatlankezelő szoftver, amelyet kifejezetten az egyéni bérbeadók számára fejlesztettek ki. Megkönnyíti a bérbeadott ingatlanok kezelését azáltal, hogy intelligens, automatizált funkciókat kínál, amelyek racionalizálják a bérbeadás és a bérlők kezelésének teljes folyamatát.

Bár inkább a gyakorlati, feladatspecifikus intelligenciára összpontosít, mint a mélyreható, átfogó AI-integrációra, intelligens eszközei, például a bérleti szerződések leírásának automatizálása, jelentősen növelik a hatékonyságot. A TurboTenant úgy lett kialakítva, hogy a saját kezűleg dolgozó bérbeadók számára is elérhetővé tegye a fizetős rendszerekben általában megtalálható fejlett funkciókat, így az ingatlankezelés egyszerűvé és könnyen érthetővé válik.

A TurboTenant legjobb funkciói

Sorolja fel az összes bérleményét a legnépszerűbb webhelyeken egy helyről, hogy több jelentkezőt vonzzon.

Gyűjtse össze a jelentkezéseket digitálisan, és könnyedén végezzen háttér-, hitel- és kilakoltatási ellenőrzéseket.

Készítsen jogilag megalapozott, testreszabható bérleti szerződéseket, amelyek az Ön államához igazodnak.

Gyűjtse be a bérleti díjat biztonságosan online, automatikus értesítésekkel a pontos fizetésekért.

Egyszerűsítse a bérlők javítási kéréseinek kezelését, és hatékonyan kövesse nyomon azok megoldását.

A TurboTenant korlátai

Más platformokhoz képest korlátozott AI funkciók

A fejlett funkciókhoz fizetős csomag szükséges.

TurboTenant árak

Ingyenes

Pro : 9,92 USD/hó (éves számlázás)

Prémium: 12,42 USD/hó (éves számlázás)

TurboTenant értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a TurboTenantról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Négy kisebb ingatlant kezelünk, és ez a szoftver rendkívül hasznosnak bizonyult a szervezettség fenntartásában. Az alapfiók ingyenes, de a prémium szint is nagyon olcsó ahhoz képest, amit kapunk. Emellett kiváló ügyfélszolgálattal is rendelkeznek.

Négy kisebb ingatlant kezelünk, és ez a szoftver rendkívül hasznosnak bizonyult a szervezettség fenntartásában. Az alapfiók ingyenes, de a prémium szint is nagyon olcsó ahhoz képest, amit kapunk. Emellett kiváló ügyfélszolgálattal is rendelkeznek.

6. EliseAI (A legjobb AI-alapú bérbeadási segítségnyújtáshoz)

via Elise AI

Az EliseAI egy innovatív, AI-alapú ingatlankezelési CRM , amelyet alapvetően az egész bérbeadási folyamat forradalmasítására terveztek. A hagyományos CRM-ekkel ellentétben az EliseAI magjába épített mesterséges intelligenciával automatizálja a legfontosabb munkafolyamatokat, a bérlők első érdeklődésétől a bérleti szerződés aláírásáig.

A platform kifinomult mesterséges intelligenciája 24 órában, 7 napban a héten virtuális bérbeadóként működik, intelligens, emberhez hasonló beszélgetésekkel vonzza a potenciális bérlőket, és mesterséges intelligencia által irányított túrákat kínál, amelyek közvetlen emberi beavatkozás nélkül nyújtják a magával ragadó élményt.

Az EliseAI legjobb funkciói

AI által vezetett virtuális, interaktív túrákat kínál, amelyek a nap 24 órájában elérhetők.

Intelligens, személyre szabott válaszokkal kezeli az összes bérlői kérdést és nyomon követést.

Mesterséges intelligenciaként működik a potenciális ügyfelek minősítésével, időpontok egyeztetésével és a potenciális ügyfelek folyamatos megszólításával a konverzió érdek ében.

Hatékonyan racionalizálja a bérleti szerződések létrehozását és végrehajtását.

Zökkenőmentesen kapcsolódik a meglévő PMS-hez az egységes adatok és munkafolyamatok érdekében.

Az EliseAI korlátai

A meglévő rendszerekkel való integráláshoz további lépésekre lehet szükség.

EliseAI árak

Egyedi árazás

EliseAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az EliseAI-ról a valós felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

Az Elise kevesebb mint 6 hónap alatt több mint 2000 órát spórolt meg bérbeadási szakembereinknek. Könnyen programozható, bővíthető és testreszabható. Az Elise-nél mindenki kiváló ügyfélszolgálatot nyújt.

Az Elise több mint 2000 órát spórolt meg bérbeadási szakembereinknek kevesebb mint 6 hónap alatt. Könnyen programozható, bővíthető és testreszabható. Az Elise-nél mindenki kiváló ügyfélszolgálatot nyújt.

7. Happy Property (A legjobb a bérlőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás terén)

via Happy Property

A Happy Property AI-alapú csevegőrobotok és kifinomult automatizált válaszadási rendszerek segítségével a bérlőkkel való kommunikáció átalakítására specializálódott. A platform kizárólag a bérlők elégedettségének növelésére összpontosít, gyors, hatékony és következetes kommunikációs csatornák biztosításával.

Az eszköz nem egy átfogó, teljes körű ingatlankezelési csomag, de a bérlőkkel való kapcsolattartás terén szerzett szakértelme nélkülözhetetlen eszközzé teszi az ingatlankezelők számára, akik javítani szeretnék a lakók élményét, csökkenteni szeretnék a megkeresések számát és szorosabb kapcsolatot szeretnének kiépíteni a bérlőkkel.

A Happy Property legjobb funkciói

Intelligens csevegőrobotokat alkalmaz a bérlők kérdéseinek kezelésére és az azonnali segítségnyújtásra.

Gyors, pontos válaszokat ad a gyakori kérdésekre, csökkentve a válaszadási időt.

Zökkenőmentesen kapcsolódik a meglévő PMS-hez az egységes adatok és munkafolyamatok érdekében.

Lehetővé teszi az automatizált üzenetek testreszabását a márka hangjának és az egyedi igényeknek megfelelően.

A Happy Property korlátai:

A versenytársakhoz képest korlátozott ingatlankezelési funkciók

Happy Property árak

Egyedi árazás

Happy Property értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4/6/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Happy Property-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz :

Tetszik, hogy az alkalmazás olyan részletesen dokumentálja az ingatlanokat! Az is tetszik, hogy minden szakaszban megjegyzéseket lehet fűzni a készített fotókhoz!

Tetszik, hogy az alkalmazás olyan részletesen dokumentálja az ingatlanokat! Az is tetszik, hogy minden szakaszban megjegyzéseket lehet fűzni a készített fotókhoz!

8. Buildium (A legjobb vállalati szintű ingatlankezeléshez)

via Buildium

A Buildium egy robusztus, all-in-one ingatlankezelő szoftver, amelyet úgy terveztek, hogy egyszerűsítse a bérbeadók és ingatlankezelők működését. Fő erőssége nem a fejlett AI-integrációban, hanem a széles körű alapvető eszközök biztosításában rejlik. A Buildium azonban az AI-t intelligens bérlő-szűrésre, dinamikus bérleti díj-árazásra, prediktív karbantartásra és automatizált bérleti szerződés-kezelésre használja a működési hatékonyság és a döntéshozatal javítása érdekében.

Az eszköz központosítja az ingatlanfelügyelet legfontosabb aspektusait, lehetővé téve a felhasználók számára a napi feladatok hatékony kezelését, a pénzügyi nyilvántartások átlátható vezetését, valamint a bérlőkkel és tulajdonosokkal való hatékony kommunikáció elősegítését. Ez az integrált megközelítés segít az ingatlanipari szakembereknek portfóliójuk hatékonyabb és szisztematikusabb kezelésében.

A Buildium legjobb funkciói:

Kezel minden pénzügyi tranzakciót és elkészíti a szükséges jelentéseket.

Digitális alkalmazásokkal és alapos bérlő-szűréssel egyszerűsíti a bérlők toborzását.

Rendszeresített rendszert biztosít az ingatlanok karbantartási igényeinek nyomon követéséhez és kezeléséhez.

Különleges online portálokat kínál az átlátható kommunikáció és az önkiszolgálás érdekében minden érdekelt fél számára.

A Buildium korlátai:

A kisebb portfóliók esetében az árak magasabbak lehetnek.

Más platformokhoz képest korlátozott AI funkciók

Buildium árak:

Alapvető : 58 USD/hó áron, maximum 150 egységig

Növekedés : 183 USD/hó-tól

Prémium: 375 USD/hó áron

Buildium értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Buildiumról a valós felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

Nagyon kényelmes az e-mail és a szöveges üzenetküldő rendszer használata, és a bérlők nyomon követése is nagyon egyszerű, így biztosan nem marad ki senki. A felhasználói felület könnyen kezelhető, és nagyon jó áttekintést ad a lakhatási alkalmazottakról. Bár a szoftvert eredetileg nem kereskedelmi alkalmazottak lakhatására fejlesztették, ez a folyamatban is jól működik.

Nagyon kényelmes az e-mail és a szöveges üzenetküldő rendszer használata, és a bérlők nyomon követése is nagyon egyszerű, így biztosan nem marad ki senki. A felhasználói felület könnyen kezelhető, és nagyon jó áttekintést ad a lakhatási alkalmazottakról. Bár a szoftvert eredetileg nem kereskedelmi alkalmazottak lakhatására fejlesztették, ez a folyamatban is jól működik.

Fokozza ingatlankezelési stratégiáját az AI segítségével

Az ingatlankezelési iparág folyamatos fejlődésével az AI ingatlankezelő szoftverek alkalmazása már nem opcionális, hanem elengedhetetlen a versenyképesség megőrzése szempontjából.

A bérlőkkel való kommunikáció és a karbantartási feladatok automatizálásától a bérleti szerződések kezelésének és a bérleti díjak beszedésének egyszerűsítéséig ezek az AI-alapú eszközök segítenek az ingatlankezelőknek időt megtakarítani, költségeket csökkenteni és megalapozott döntéseket hozni teljes portfóliójukra vonatkozóan.

Akár önálló bérbeadóként néhány bérleményt kezel, akár nagy ingatlankezelő cégként kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozik, ebben a listában biztosan megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást. Az olyan platformok, mint a ClickUp, kiemelkednek azzal, hogy egyetlen platformon képesek központosítani a munkafolyamatokat, automatizálni a folyamatokat AI segítségével és növelni a csapat termelékenységét.

Végül is a megfelelő technológiai eszközök átalakíthatják ingatlankezelési tevékenységeit. Kezdje még ma a ClickUp használatával, és tapasztalja meg a különbséget!