A legjobb ingatlankezelési CRM szoftverek ingatlankezelőknek

A bérlőkkel való kommunikáció, a karbantartási kérelmek nyomon követése és a bérleti szerződésekkel való lépéstartás között az ingatlankezelés gyorsan túlterhelővé válhat.

De mi lenne, ha mindezeket a feladatokat egyetlen, hatékony rendszerbe tudná integrálni? Itt jönnek képbe a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverek.

Akár egyetlen ingatlant kezel, akár kiterjedt ingatlanportfóliót, a megfelelő ingatlankezelési CRM megkönnyíti a munkafolyamatokat, és lehetővé teszi, hogy az igazán fontos dolgokra koncentráljon: erős bérlői kapcsolatok kiépítésére a jövedelmezőség maximalizálása érdekében. 📈

Ebben a cikkben kiválasztottuk a 11 legjobb CRM szoftver megoldást ingatlankezeléshez. Akár néhány egységet, akár egy kiterjedt portfóliót kezel, ezek az eszközök segítenek Önnek a szervezettségben, időmegtakarításban és üzleti növekedésben. Fedezzük fel a legjobb lehetőségeket!

Mit kell keresnie egy ingatlankezelési CRM-ben?

A megfelelő CRM az ingatlankezelési tevékenységek gerincét képezheti, növelve a termelékenységet és javítva a bérlők elégedettségét. Ezenkívül összehangolja a bérlők, ingatlantulajdonosok és ingatlankezelők érdekeit, áthidalva a várakozások és a valóság közötti szakadékot.

A rendelkezésre álló különböző CRM szoftverek közül fontos, hogy azokra a kulcsfontosságú funkciókra összpontosítson, amelyek segítenek elérni az ingatlankezelőként kitűzött céljait. Íme, mire kell figyelnie egy ingatlankezelési CRM-ben:

✅ Teljes körű ügyfélkezelés: Válasszon olyan ingatlankezelési CRM-et, amely az érdeklődéstől a bérleti szerződés aláírásáig az ügyfél-bérlő életciklus egészét lefedi. A szoftvernek kommunikációs eszközökkel, kérelemkövetési funkciókkal és nyilvántartási lehetőségekkel kell rendelkeznie, hogy csak néhány funkciót említsünk.

✅ Munkafolyamatok testreszabása: Válasszon olyan ingatlankezelési CRM-et, amely megfelel a különböző ingatlankezelő cégek eltérő munkafolyamatainak. A szoftvernek lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy a konkrét követelményeknek megfelelően testreszabják a folyamatokat, a feladatfolyamatokat és a jelentéseket.

✅ Feladatok automatizálása: Keressen olyan CRM-et, amely automatizálja a rutin feladatokat, mint a bérleti díj fizetési emlékeztetőinek küldése, a karbantartás ütemezése és a potenciális ügyfelek nyomon követése. Ez időmegtakarítással és a manuális hibák csökkentésével növeli a hatékonyságot, és lehetővé teszi, hogy az üzleti tevékenységének stratégiai szempontjaira koncentráljon.

✅ Pénzügyi nyomon követés: Válasszon olyan ingatlankezelési CRM-et, amely beépített eszközökkel rendelkezik a bérleti díjak beszedéséhez, a számlázáshoz és a kiadások nyomon követéséhez, hogy egyszerűsítse a pénzügyi kezelést és áttekinthető képet kapjon az ingatlan teljesítményéről.

✅ Elemzés és jelentések: Válasszon egy olyan CRM-et, amely kimerítő jelentésekkel és elemzésekkel segít Önnek adat alapú betekintést nyerni a bevételekbe, a kihasználtsági arányokba, a bérleti jövedelmekbe és a bérlők visszajelzéseibe. Ennek eredményeként ezekkel a testreszabható irányítópultokkal és jelentésekkel optimalizálhatja működését.

✅ Mobil hozzáférhetőség: Válasszon olyan CRM-et, amely mobilalkalmazással rendelkezik vagy mobilbarát. Az ingatlankezelők és ingatlanügynökök mindig úton vannak, ezért bérlőkezelési feladataikat is útközben kell elvégezniük. Egy teljes funkcionalitású mobilalkalmazással rendelkező, hatékony CRM-megoldás segítségével bármikor és bárhol elvégezhetik ezeket a feladatokat.

✅ Integrációs képességek: Válasszon olyan CRM-et, amely zökkenőmentesen integrálható a mindennap használt egyéb eszközökkel, például könyvelési szoftverekkel, marketingplatformokkal és ingatlanhirdetési weboldalakkal. Ez biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot, és kiküszöböli a kézi adatbevitel szükségességét, így időt takarít meg és csökkenti a hibák számát.

🧠 Érdekesség: A globális ingatlankezelő CRM szoftverek piaca 2032-re várhatóan eléri a 10,6 milliárd dollárt, ami lenyűgöző 12,2%-os CAGR-t jelent!

A 11 legjobb ingatlankezelési CRM szoftver

Íme egy összefoglaló a 11 legjobb ingatlankezelési CRM szoftverről, amelyek minden igényét kielégítik:

1. ClickUp (A legjobb ingatlanprojekt-kezeléshez és ügyfélkapcsolatokhoz)

Felügyelje ingatlanjait, miközben javítja ügyfélkapcsolatait és kezeli potenciális ügyfeleit a ClickUp ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverével

A ClickUp ingatlanprojekt-kezelési megoldását az teszi egyedivé, hogy alkalmazkodik az Ön egyedi munkafolyamataikhoz. Konfigurálható irányítópultokkal, fejlett feladatkezelési funkciókkal és kiterjedt együttműködési eszközökkel, például integrált csevegéssel a ClickUp még a legbonyolultabb műveleteket is leegyszerűsíti.

Emellett a platform automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a frissítések megosztását és az értesítések küldését a ClickUp Automation segítségével, így értékes időt és energiát takaríthat meg az ingatlankezelés során.

Ezen felül a ClickUp CRM munkafolyamatai AI-alapú döntéshozatalt és hatékony adatelemzést tartalmaznak . Ez lehetővé teszi a műveletek racionalizálását és okosabb, tájékozott döntések meghozatalát, amelyek előremozdítják vállalkozását.

Akár önálló ingatlankezelő, akár egy nagy ingatlancsapat tagja, a ClickUp könnyedén alkalmazkodik az Ön igényeihez, biztosítva a hatékonyságot és a termelékenységet minden szinten.

A ClickUp legjobb funkciói

A testreszabható ClickUp Views segítségével vizuálisan követheti nyomon a potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamat során, javítva ezzel az együttműködést és a hatékonyságot.

Részletes kommunikációs előzmények vezetésével személyre szabhatja a bérlőkkel való kapcsolattartást és hatékonyan kezelheti a potenciális ügyfeleket.

A ClickUp Chat segítségével valós idejű kommunikációval zökkenőmentesen együttműködhet csapatával, és könnyedén megoszthatja az erőforrásokat az értékesítési és marketing csapatok között.

Használja a ClickUp Dashboards elemzési és átfogó jelentéskészítési funkcióit, hogy adat alapú döntéseket hozzon és optimalizálja az ingatlan teljesítményét.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat az ingatlankezelési sablonok könyvtárához való hozzáféréssel

A ClickUp korlátai

A kezdeti beállítás a szoftver kiterjedt funkciói miatt kissé bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (4300+ értékelés)

2. HubSpot (a legjobb CRM beépített marketing- és értékesítési funkciókkal)

via HubSpot

Ha olyan ingatlankezelési CRM-et keres, amely kiemelkedő teljesítményt nyújt az értékesítés és a marketing terén, akkor ne keressen tovább , mint a HubSpot CRM, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat és zökkenőmentesen kezeli az ügyfélkapcsolatokat.

Az ingatlanmarketing eszközökkel való integráció révén a HubSpot lehetővé teszi csapatának, hogy vonzó kampányokat folytasson a bérbeadási folyamat során – a potenciális bérlők vonzásától a hosszú távú kapcsolatok ápolásáig. Ráadásul felhasználóbarát felülete és hatékony funkciói, mint például az automatizált e-mail kampányok és marketingelemzések, segítenek abban, hogy az erős kapcsolatok kiépítésére és vállalkozása növekedésére koncentrálhasson.

A HubSpot az eszközök és adatok konszolidálásával hatékonyan növeli ingatlanja vonzerejét és javítja a kihasználtsági arányt.

A HubSpot legjobb funkciói

Egyszerűsítse a potenciális ügyfelek kezelését a beépített nyomonkövetési eszközökkel

Használja az e-mail és a közösségi média marketinget a hatékony ügyfélkapcsolatok kialakításához

Kövesse nyomon az ingatlanokkal kapcsolatos érdeklődéseket, és ismerje meg az ingatlanértékesítési trendeket az elemzések és jelentések segítségével.

A HubSpot korlátai

A korlátozott testreszabási lehetőségek korlátozónak tűnnek a vezetői csapatok számára.

A fejlett CRM-megoldások fizetős szolgáltatások.

HubSpot árak

Ingyenes eszközök: Legfeljebb 2 felhasználó számára ingyenes

Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 890 USD/hó három felhasználó számára (további felhasználók 50 USD/hó)

Vállalati: 3600 USD/hó öt felhasználó számára (további felhasználók 75 USD/hó)

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5,0 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (4200+ értékelés)

3. Pipedrive (A legjobb ingatlankezelési CRM a folyamatok vizualizálásához)

via Pipedrive

A Pipedrive CRM egyedülálló egyszerűséget és hatékonyságot kínál az ingatlankezelés területén. Vizuális CRM-rendszere tükrözi az ingatlanbérbeadás szakaszait, és segít a potenciális ügyfelek kezelésében, lehetővé téve az ingatlanok, a bérlőkkel való interakciók és a tárgyalások nyomon követését.

A testreszabható folyamatok lehetővé teszik, hogy a szakaszokat az Ön konkrét munkafolyamatához igazítsa, így biztosítva, hogy minden lépés – az első érdeklődéstől a bérleti szerződés aláírásáig – hatékonyan legyen kezelve. A Pipedrive automatizálási funkciói kezelik a rutin feladatokat, mint például a nyomon követés és az emlékeztetők, így az ingatlankezelő csapatok több időt fordíthatnak stratégiai tevékenységekre.

A szoftver könnyű megtanulhatósága, vizuális és felhasználóbarát felülete, valamint hatékony ügyfélkezelő eszközei ideálisak a növekvő ingatlanügynökségek számára.

A Pipedrive legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ügyfelekkel való kommunikációt és az ingatlanhirdetéseket egy központi irányítópulton

Integrálja e-mailekkel és naptárakkal a zökkenőmentes feladatkezelés érdekében

Növelje a munkafolyamatok hatékonyságát a fejlett értékesítési folyamatok testreszabásával

AI-alapú betekintést nyerhet az üzletkötések konverziójának javítása érdekében

A Pipedrive korlátai

Nem kínál ingyenes csomagot.

A marketing terén az automatizálás a versenytársakhoz képest korlátozott.

Pipedrive árak

Alapvető: 14 USD/hó felhasználónként

Advanced : 29 USD/hó felhasználónként

Professional : 59 USD/hó felhasználónként

Power : 69 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5,0 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (több mint 3000 értékelés)

4. Lone Wolf Front Office (A legjobb CRM szoftver integrált lead nurturing és MLS)

via Lone Wolf Technologies

A Lone Wolf Front Office kiterjedt ingatlankezelő szoftvert kínál, amely zökkenőmentesen integrálja az ingatlanokra jellemző funkciókat, mint például az ingatlanhirdetések kezelése, a marketing automatizálása, a bérleti szerződések kezelése stb. a CRM-folyamatba.

A Lone Wolf Front Office az alapvető funkciók központosításával segít az ingatlankezelőknek időt megtakarítani, a hibákat csökkenteni és az üzletük fejlesztésére koncentrálni. Ennek eredményeként automatizálhatja a potenciális ügyfelek ápolását, racionalizálhatja a marketinget és integrálhatja a Multiple Listing Service (MLS) adatbázisokat.

A Lone Wolf Front Office legjobb funkciói

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a bérleti díj fizetési emlékeztetők és karbantartási kérelmek, hogy növelje a hatékonyságot és csökkentse a manuális munkaterhelést.

Javítsa a bérlőkkel való kapcsolatait azáltal, hogy az összes kommunikációt és dokumentációt egy központi adatbázisban kezeli.

Integrált eszközöket kínál az ügyféladatok, a listák és a tranzakciók kezeléséhez.

Szerezzen hasznos információkat a jelentések és elemzések segítségével

A Lone Wolf Front Office korlátai

Az adatok szinkronizálása hibás és megbízhatatlan

Az első beállítás új felhasználók számára időigényes.

Lone Wolf Front Office árak

Egyedi árazás

Lone Wolf Front Office értékelések és vélemények

G2 : 3,6/5,0 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 300 értékelés)

5. Zoho CRM (A legjobb ingatlankezelési CRM szoftver testreszabáshoz)

via Zoho CRM

A Zoho CRM egy all-in-one ingatlanplatform, amelyet úgy terveztek, hogy minden méretű ingatlankezelő, ingatlanügynök, fejlesztő és brókercég egyedi igényeit kielégítse. Értékesítési folyamatkezelő és ingatlankezelő eszközöket kínál, amelyek racionalizálják a munkafolyamatokat, automatizálják a feladatokat, és segítenek hatékonyabban lezárni az üzleteket.

A Zoho CRM segítségével az ingatlankezelő csapatok testreszabhatják a platform intuitív felületét, és mesterséges intelligencia által támogatott betekintést alkalmazhatnak ingatlanmarketingjük és értékesítési tevékenységük fejlesztésére.

A mobilalkalmazás segítségével útközben is kapcsolatban maradhat. Ezzel szemben a Zillow és számos telefonszolgáltató eszközökkel való integrációk segítségével minden ingatlankezelési feladatát egyetlen egységes felületen végezheti el.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Generáljon ingatlan-leadeket különböző csatornákon keresztül, és kövesse nyomon őket, amíg üzleti lehetőségekké nem válnak.

Automatizálja értékesítési folyamatait azáltal, hogy előre meghatározott kritériumok alapján osztja el a potenciális ügyfeleket az értékesítési képviselők között.

Adat alapú betekintést nyerhet a Zia segítségével, egy AI-alapú virtuális asszisztenssel.

Intelligens dokumentumtár segítségével központilag hozzáférhet fontos dokumentumokhoz, amelyek a releváns fájlokat a megfelelő potenciális ügyfélhez vagy üzlethez kapcsolják.

A Zoho CRM korlátai

Megtanulása nem egyszerű a nem technikai felhasználók számára

A fejlett funkciókhoz további kiterjesztések szükségesek.

Zoho CRM árak

Ingyenes

Standard : 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 35 USD/hó felhasználónként

Enterprise : 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5,0 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,3/5,0 (több mint 6800 értékelés)

🔎 Tudta? Az Egyesült Államok legrégebbi ingatlanügynöksége 1855-ben alakult Chicagóban, Illinois államban. Eredetileg „L. D. Olmsted & Co.” néven működött, később „Baird & Warner” névre változtatta nevét, és ma is működik.

6. Entrata (a legjobb CRM-szolgáltató ingatlankezelési marketinghez)

via Entrata

Az Entrata kiemelkedik az ingatlankezelés automatizálásában. Ez az egyik legnépszerűbb ingatlankezelési CRM, amely lehetővé teszi az ingatlankezelők számára a bérleti díjak beszedését, a bérlőkkel való kommunikációt, a karbantartási kérelmek nyomon követését és még sok mást.

A modern ingatlankezelés igényeire szabott eszköz gazdag funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a napi feladatokat és támogatják az üzleti növekedést. Emellett jelentéseket készít a marketingkampányokkal, a pénzügyekkel, a bérlők elégedettségével stb. kapcsolatos mutatókról, így az egyik legjobb ingatlankezelési CRM-nek számít a működési hatékonyság javítása terén.

Az Entrata legjobb funkciói

Optimalizálja a bérleti szerződések kezelését központi dokumentumtárolással, automatizált bérleti szerződés-megújítással, valamint a bérleti feltételek és lejárati időpontok zökkenőmentes nyomon követésével.

Hatékonyan értékesítse az üres ingatlanokat a beépített eszközökkel

Kövesse nyomon az összes adatát és ügyfélkapcsolatát egyetlen irányítópulton

Szerezzen betekintést a karbantartási csapatok irányításába a működési hatékonyság érdekében, jelentések és elemzések segítségével.

Entrata korlátai

Túl bonyolult kis csapatok számára, amelyek alapvető követelményeik vannak

Az integrációs lehetőségek harmadik féltől származó alkalmazásokkal és platformokkal korlátozottak.

Entrata árak

Ügyfélárak

Entrata értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5,0 (470+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 360 értékelés)

7. Monday CRM (A legjobb CRM szoftver testreszabott munkafolyamatokhoz)

via Monday CRM

A Monday CRM egy vizuálisan vonzó platform, amely integrálja a feladatkezelést, a potenciális ügyfelek kezelését és a folyamatok optimalizálását egy ügyfélkapcsolat-kezelő platformba. Könnyen testreszabható ingatlankezelési feladatokhoz, és egyszerűsíti a munkafolyamatokat azáltal, hogy az ingatlanhirdetéseket, a potenciális ügyfelek nyomon követését és az ügyfelekkel való kommunikációt egy intuitív felületen központosítja.

Az ingatlantulajdonosok és -kezelők ezeket használják az ingatlanok speciális igényeihez igazodó, testreszabott munkafolyamatok létrehozására, például marketingtevékenységek vagy bérlőkkel való kommunikáció céljából.

A legjobb benne? A Monday-n elérhető CRM-sablonok rugalmas megoldást kínálnak az értékesítés növeléséhez anélkül, hogy újat kellene kitalálni.

A Monday CRM legjobb funkciói

Az intuitív drag-and-drop felület segítségével testreszabhatja munkafolyamatait, hogy azok tükrözzék ingatlankezelési folyamatait.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását vizuálisan Gantt-diagramok és Kanban táblák segítségével.

Könnyedén integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack és a Google Workspace.

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a nyomon követés és az állapotfrissítések, hogy időt takarítson meg és növelje a hatékonyságot.

A Monday CRM korlátai

Az árak emelkednek, ahogy a csapatok több felhasználóval bővülnek.

Nincs natív eszköz a pénzügyi menedzsmenthez, ami az ingatlanokhoz szükséges

Monday CRM árak

Alap : 15 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén

Standard : 20 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén

Pro : 33 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén

Vállalati: Egyedi árazás

Monday CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (390+ értékelés)

8. Knock (a legjobb CRM a potenciális ügyfelek bérbeadásra történő optimalizálásához)

via Knock CRM

Ha egy speciális ingatlankezelő CRM-et keres, amely optimalizálja az ingatlantulajdonosok és -kezelők számára a potenciális ügyfelek bérbeadásig tartó folyamatát, akkor a Knock lehet a megfelelő CRM-platform.

A Knock ingatlanbérbeadásra szabott szolgáltatásokkal maximalizálhatja a kihasználtsági arányt, javíthatja a bérlőkkel való kapcsolatokat, nyomon követheti a teljesítménymutatókat és zökkenőmentessé teheti a bérbeadási munkafolyamatokat.

A Knock intuitív irányítópultja valós idejű betekintést és testreszabható jelentéseket is biztosít, lehetővé téve az ingatlankezelők számára, hogy gyorsan megalapozott döntéseket hozzanak.

A Knock emellett könnyen használható automatizálási funkciókat is kínál, amelyek egyszerűsítik a rutin feladatokat, például a bérleti szerződések megújítását és a karbantartási kérelmeket, így Ön a bérlők elégedettségének növelésére és ingatlanportfóliójának bővítésére koncentrálhat.

A legjobb funkciók

Keresztértékesítés és hívások kezelése több ingatlan esetében a több ingatlant lefedő funkció segítségével

Szerkessze a csapatot, és férjen hozzá a csapatértekezletekhez, ütemtervekhez és ingatlanbejárásokhoz.

Kezelje a problémákat egyetlen irányítópultról, egy megvalósítható teendőlistával, mielőtt azok hatással lennének a nettó működési bevételre.

Integrálható bérbeadási szoftverekkel és ingatlankezelő rendszerekkel

Korlátozások

A testreszabási lehetőségek némileg korlátozottak.

Az árak nem átláthatóak

Knock árak

Egyedi árazás

Knock értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5,0 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5,0 (20+ értékelés)

9. Wise Agent (A legjobb CRM szoftver ingatlankezelési tevékenységekhez)

via Wise Agent

A márkás e-mailek és szöveges üzenetek küldésétől a lenyűgöző hírlevelek készítéséig a Wise Agent egyszerűvé és hatékonnyá teszi az ingatlankezelési marketinget. Az egyszerű árazás és a letisztult kialakítás miatt kiváló választás egyéni ingatlanügynökök vagy kis csapatok számára.

Növelje elérhetőségét szemet gyönyörködtető ingatlan szórólapokkal, személyre szabott képeslapokkal és egy AI-alapú írási asszisztenssel, hogy javítsa ügyfeleivel való kommunikációját.

A Wise Agent legjobb funkciói

Készítsen lenyűgöző hírleveleket több nyelven, hogy szélesebb közönséget érjen el és ügyfeleit folyamatosan tájékoztassa.

Hozzáférés egy átfogó tartalomtárhoz és testreszabható sablonokhoz, hogy gyorsan professzionális marketinganyagokat készíthessen.

Személyre szabott kommunikáció és szolgáltatások a kapcsolattartók szegmentálásával

Készítsen könnyedén kiváló minőségű marketingtartalmakat az AI Writing Assistant segítségével!

A Wise Agent korlátai

A mobilalkalmazás funkcionalitásán még dolgozni kell

A jelentéskészítő eszközök alapvetőek a versenytársakhoz képest.

Wise Agent árak

Havi : 49 USD/hó

Éves : 499 USD/év

Vállalati: Egyedi árazás

Wise Agent értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5,0 (több mint 530 értékelés)

10. Buildium (A legjobb szoftverrendszer a teljes körű ingatlankezeléshez)

via Buildium

A Buildium egy átfogó platform az ingatlankezelés teljes életciklusának kezeléséhez, a bérlők felvételétől a pénzügyi jelentésekig. A platform átfogó funkciókkal és eszközökkel rendelkezik, amelyekkel néhány kattintással automatizálhatók a feladatok, mint például a bérleti díj beszedése, a karbantartási kérelmek egyszerűsítése, a bérleti szerződések nyomon követése, az árak optimalizálása és az adatok elemzése, így csökkentve a manuális munkát.

Az egyik egyedülálló funkciója a könyvelési eszköz, amely teljes körűen és pontosan nyomon követi minden fizetést, kezelni tudja a fizetendő számlákat, és automatikusan egyezteti a bankszámlákat.

Ez a szoftverrendszer egyetlen forrásként tökéletes megoldás azoknak az ingatlankezelőknek, akik több bérleményt vagy lakóingatlant felügyelnek.

A Buildium legjobb funkciói

Tartalmazza a bérlők szűrését az ügyféladatok rendezéséhez és a megfelelő bérlők felvételéhez.

Fogadjon megrendeléseket lakóktól, tulajdonosoktól vagy alkalmazottaktól úgy, hogy lehetővé teszi számukra képek, dokumentumok és videók csatolását.

Fizesse ki a szállítói számlákat a Buildiumon belül, a platform pedig elmenti az információkat az ismételt fizetésekhez.

Hozzon létre tömeges vagy egyszeri e-maileket a platformról – akár címkéket is készíthet és kinyomtathat.

A Buildium korlátai

Az árak kis léptékű ingatlanvállalkozások számára magasnak tűnhetnek.

A mobilalkalmazás nem rendelkezik az asztali verzióban elérhető funkciókkal és szolgáltatásokkal.

Buildium árak

Alapvető : 58 USD/hó áron

Growth : 183 USD/hó áron

Prémium: 375 USD/hó-tól

Buildium értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5,0 (210+ értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (2000+ értékelés)

11. Propertyware (A legjobb CRM szoftver egycsaládos ingatlankezeléshez)

via Propertyware

Ha egycsaládos bérbeadó ingatlanokat kezel, érdemes megnéznie a Propertyware szoftvert. Ez a szoftver kifejezetten ennek a piacnak a sajátos kihívásaira lett kifejlesztve, és valós idejű betekintést és automatizálási funkciókat kínál, amelyekkel a komplex feladatok is könnyebben kezelhetők.

Testreszabható platformjával a Propertyware számos eszközt ötvöz, hogy egyszerűsítse a napi műveleteket és kezelje az összes feladatot, a könyveléstől és karbantartástól a marketingig és a bérlőkkel való kommunikációig.

Az intuitív felhasználói felület és a mobil hozzáférhetőség biztosítja, hogy bármikor hozzáférjen a fontos információkhoz, így gyorsabban tud reagálni és megalapozott döntéseket hozni.

A Propertyware legjobb funkciói

Optimalizálja a könyvelési feladatokat az ingatlankezeléshez kifejezetten tervezett integrált pénzügyi eszközökkel.

Javítsa a bérlőkkel és tulajdonosokkal való kommunikációt márkás portálok segítségével

Egyszerűsítse a karbantartáskezelést a munkamegbízások hatékony nyomon követésével, a szolgáltatások ütemezésével és a beszállítói kapcsolatok felügyeletével.

Használjon egyedi eszközöket az üres ingatlanok marketingjéhez és azok gyors kitöltéséhez célzott ingatlanértesítésekkel.

A Propertyware korlátai

A felület elavultnak tűnik, és hiányzik belőle a modern opciók intuitív jellege.

Korlátozott támogatást nyújt többcsaládos ingatlankezeléshez

A Propertyware árai

Alap : 1 USD/egység/hónap (minimum 250 USD/hónap) + 2 havi előfizetési díjnak megfelelő bevezetési díj

Plusz : 1,50 USD/hó/egység (minimum 350 USD/hó) + 2 havi előfizetési díjnak megfelelő bevezetési díj

Prémium: 2 USD/hó egységenként (minimum 450 USD/hó) + 2 havi előfizetési díjnak megfelelő bevezetési díj

Propertyware értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5,0 (20+ értékelés)

Capterra: 3,9/5,0 (310+ értékelés)

