A legjobb ingatlankezelési CRM szoftverek ingatlankezelőknek

A bérlőkkel való kommunikáció, a karbantartási kérelmek nyomon követése és a bérleti szerződésekkel való lépéstartás között az ingatlankezelés gyorsan túlterhelővé válhat.
De mi lenne, ha mindezeket a feladatokat egyetlen, hatékony rendszerbe tudná integrálni? Itt jönnek képbe a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverek.
Akár egyetlen ingatlant kezel, akár kiterjedt ingatlanportfóliót, a megfelelő ingatlankezelési CRM megkönnyíti a munkafolyamatokat, és lehetővé teszi, hogy az igazán fontos dolgokra koncentráljon: erős bérlői kapcsolatok kiépítésére a jövedelmezőség maximalizálása érdekében. 📈
Ebben a cikkben kiválasztottuk a 11 legjobb CRM szoftver megoldást ingatlankezeléshez. Akár néhány egységet, akár egy kiterjedt portfóliót kezel, ezek az eszközök segítenek Önnek a szervezettségben, időmegtakarításban és üzleti növekedésben. Fedezzük fel a legjobb lehetőségeket!
⏰ 60 másodperces összefoglaló
- ClickUp: A legjobb ingatlanprojekt-kezeléshez és ügyfélkapcsolatokhoz
- HubSpot: A legjobb CRM beépített marketing- és értékesítési funkciókkal
- Pipedrive: A legjobb ingatlankezelési CRM a folyamatok vizualizálásához
- Lone Wolf Front Office: A legjobb CRM szoftver integrált lead nurturing és MLS funkciókkal
- Zoho CRM: A legjobb ingatlankezelési CRM szoftver testreszabáshoz
- Entrata: A legjobb CRM-szolgáltató ingatlankezelési marketinghez
- Monday: CRM A legjobb CRM szoftver testreszabott munkafolyamatokhoz
- Knock: A legjobb CRM a potenciális ügyfelek bérbeadásra történő optimalizálásához
- Wise Agent: A legjobb CRM szoftver ingatlankezelési tevékenységekhez
- Buildium: A legjobb szoftverrendszer a teljes körű ingatlankezeléshez
Mit kell keresnie egy ingatlankezelési CRM-ben?
A megfelelő CRM az ingatlankezelési tevékenységek gerincét képezheti, növelve a termelékenységet és javítva a bérlők elégedettségét. Ezenkívül összehangolja a bérlők, ingatlantulajdonosok és ingatlankezelők érdekeit, áthidalva a várakozások és a valóság közötti szakadékot.
A rendelkezésre álló különböző CRM szoftverek közül fontos, hogy azokra a kulcsfontosságú funkciókra összpontosítson, amelyek segítenek elérni az ingatlankezelőként kitűzött céljait. Íme, mire kell figyelnie egy ingatlankezelési CRM-ben:
✅ Teljes körű ügyfélkezelés: Válasszon olyan ingatlankezelési CRM-et, amely az érdeklődéstől a bérleti szerződés aláírásáig az ügyfél-bérlő életciklus egészét lefedi. A szoftvernek kommunikációs eszközökkel, kérelemkövetési funkciókkal és nyilvántartási lehetőségekkel kell rendelkeznie, hogy csak néhány funkciót említsünk.
✅ Munkafolyamatok testreszabása: Válasszon olyan ingatlankezelési CRM-et, amely megfelel a különböző ingatlankezelő cégek eltérő munkafolyamatainak. A szoftvernek lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy a konkrét követelményeknek megfelelően testreszabják a folyamatokat, a feladatfolyamatokat és a jelentéseket.
✅ Feladatok automatizálása: Keressen olyan CRM-et, amely automatizálja a rutin feladatokat, mint a bérleti díj fizetési emlékeztetőinek küldése, a karbantartás ütemezése és a potenciális ügyfelek nyomon követése. Ez időmegtakarítással és a manuális hibák csökkentésével növeli a hatékonyságot, és lehetővé teszi, hogy az üzleti tevékenységének stratégiai szempontjaira koncentráljon.
✅ Pénzügyi nyomon követés: Válasszon olyan ingatlankezelési CRM-et, amely beépített eszközökkel rendelkezik a bérleti díjak beszedéséhez, a számlázáshoz és a kiadások nyomon követéséhez, hogy egyszerűsítse a pénzügyi kezelést és áttekinthető képet kapjon az ingatlan teljesítményéről.
✅ Elemzés és jelentések: Válasszon egy olyan CRM-et, amely kimerítő jelentésekkel és elemzésekkel segít Önnek adat alapú betekintést nyerni a bevételekbe, a kihasználtsági arányokba, a bérleti jövedelmekbe és a bérlők visszajelzéseibe. Ennek eredményeként ezekkel a testreszabható irányítópultokkal és jelentésekkel optimalizálhatja működését.
✅ Mobil hozzáférhetőség: Válasszon olyan CRM-et, amely mobilalkalmazással rendelkezik vagy mobilbarát. Az ingatlankezelők és ingatlanügynökök mindig úton vannak, ezért bérlőkezelési feladataikat is útközben kell elvégezniük. Egy teljes funkcionalitású mobilalkalmazással rendelkező, hatékony CRM-megoldás segítségével bármikor és bárhol elvégezhetik ezeket a feladatokat.
✅ Integrációs képességek: Válasszon olyan CRM-et, amely zökkenőmentesen integrálható a mindennap használt egyéb eszközökkel, például könyvelési szoftverekkel, marketingplatformokkal és ingatlanhirdetési weboldalakkal. Ez biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot, és kiküszöböli a kézi adatbevitel szükségességét, így időt takarít meg és csökkenti a hibák számát.
🧠 Érdekesség: A globális ingatlankezelő CRM szoftverek piaca 2032-re várhatóan eléri a 10,6 milliárd dollárt, ami lenyűgöző 12,2%-os CAGR-t jelent!
A 11 legjobb ingatlankezelési CRM szoftver
Íme egy összefoglaló a 11 legjobb ingatlankezelési CRM szoftverről, amelyek minden igényét kielégítik:
1. ClickUp (A legjobb ingatlanprojekt-kezeléshez és ügyfélkapcsolatokhoz)
A ClickUp ingatlanprojekt-kezelési megoldását az teszi egyedivé, hogy alkalmazkodik az Ön egyedi munkafolyamataikhoz. Konfigurálható irányítópultokkal, fejlett feladatkezelési funkciókkal és kiterjedt együttműködési eszközökkel, például integrált csevegéssel a ClickUp még a legbonyolultabb műveleteket is leegyszerűsíti.
Emellett a platform automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a frissítések megosztását és az értesítések küldését a ClickUp Automation segítségével, így értékes időt és energiát takaríthat meg az ingatlankezelés során.
Ezen felül a ClickUp CRM munkafolyamatai AI-alapú döntéshozatalt és hatékony adatelemzést tartalmaznak . Ez lehetővé teszi a műveletek racionalizálását és okosabb, tájékozott döntések meghozatalát, amelyek előremozdítják vállalkozását.
Akár önálló ingatlankezelő, akár egy nagy ingatlancsapat tagja, a ClickUp könnyedén alkalmazkodik az Ön igényeihez, biztosítva a hatékonyságot és a termelékenységet minden szinten.
A ClickUp legjobb funkciói
- A testreszabható ClickUp Views segítségével vizuálisan követheti nyomon a potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamat során, javítva ezzel az együttműködést és a hatékonyságot.
- Részletes kommunikációs előzmények vezetésével személyre szabhatja a bérlőkkel való kapcsolattartást és hatékonyan kezelheti a potenciális ügyfeleket.
- A ClickUp Chat segítségével valós idejű kommunikációval zökkenőmentesen együttműködhet csapatával, és könnyedén megoszthatja az erőforrásokat az értékesítési és marketing csapatok között.
- Használja a ClickUp Dashboards elemzési és átfogó jelentéskészítési funkcióit, hogy adat alapú döntéseket hozzon és optimalizálja az ingatlan teljesítményét.
- Egyszerűsítse a munkafolyamatokat az ingatlankezelési sablonok könyvtárához való hozzáféréssel
A ClickUp korlátai
- A kezdeti beállítás a szoftver kiterjedt funkciói miatt kissé bonyolultnak tűnhet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5,0 (9900+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5,0 (4300+ értékelés)
➡️ További információk: Kíváncsi vagy a ClickUp CRM platformra? Nézd meg a ClickUp CRM sablonját!
2. HubSpot (a legjobb CRM beépített marketing- és értékesítési funkciókkal)
Ha olyan ingatlankezelési CRM-et keres, amely kiemelkedő teljesítményt nyújt az értékesítés és a marketing terén, akkor ne keressen tovább , mint a HubSpot CRM, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat és zökkenőmentesen kezeli az ügyfélkapcsolatokat.
Az ingatlanmarketing eszközökkel való integráció révén a HubSpot lehetővé teszi csapatának, hogy vonzó kampányokat folytasson a bérbeadási folyamat során – a potenciális bérlők vonzásától a hosszú távú kapcsolatok ápolásáig. Ráadásul felhasználóbarát felülete és hatékony funkciói, mint például az automatizált e-mail kampányok és marketingelemzések, segítenek abban, hogy az erős kapcsolatok kiépítésére és vállalkozása növekedésére koncentrálhasson.
A HubSpot az eszközök és adatok konszolidálásával hatékonyan növeli ingatlanja vonzerejét és javítja a kihasználtsági arányt.
A HubSpot legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a potenciális ügyfelek kezelését a beépített nyomonkövetési eszközökkel
- Használja az e-mail és a közösségi média marketinget a hatékony ügyfélkapcsolatok kialakításához
- Kövesse nyomon az ingatlanokkal kapcsolatos érdeklődéseket, és ismerje meg az ingatlanértékesítési trendeket az elemzések és jelentések segítségével.
A HubSpot korlátai
- A korlátozott testreszabási lehetőségek korlátozónak tűnnek a vezetői csapatok számára.
- A fejlett CRM-megoldások fizetős szolgáltatások.
HubSpot árak
- Ingyenes eszközök: Legfeljebb 2 felhasználó számára ingyenes
- Starter: 20 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 890 USD/hó három felhasználó számára (további felhasználók 50 USD/hó)
- Vállalati: 3600 USD/hó öt felhasználó számára (további felhasználók 75 USD/hó)
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5,0 (több mint 12 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (4200+ értékelés)
3. Pipedrive (A legjobb ingatlankezelési CRM a folyamatok vizualizálásához)
A Pipedrive CRM egyedülálló egyszerűséget és hatékonyságot kínál az ingatlankezelés területén. Vizuális CRM-rendszere tükrözi az ingatlanbérbeadás szakaszait, és segít a potenciális ügyfelek kezelésében, lehetővé téve az ingatlanok, a bérlőkkel való interakciók és a tárgyalások nyomon követését.
A testreszabható folyamatok lehetővé teszik, hogy a szakaszokat az Ön konkrét munkafolyamatához igazítsa, így biztosítva, hogy minden lépés – az első érdeklődéstől a bérleti szerződés aláírásáig – hatékonyan legyen kezelve. A Pipedrive automatizálási funkciói kezelik a rutin feladatokat, mint például a nyomon követés és az emlékeztetők, így az ingatlankezelő csapatok több időt fordíthatnak stratégiai tevékenységekre.
A szoftver könnyű megtanulhatósága, vizuális és felhasználóbarát felülete, valamint hatékony ügyfélkezelő eszközei ideálisak a növekvő ingatlanügynökségek számára.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az ügyfelekkel való kommunikációt és az ingatlanhirdetéseket egy központi irányítópulton
- Integrálja e-mailekkel és naptárakkal a zökkenőmentes feladatkezelés érdekében
- Növelje a munkafolyamatok hatékonyságát a fejlett értékesítési folyamatok testreszabásával
- AI-alapú betekintést nyerhet az üzletkötések konverziójának javítása érdekében
A Pipedrive korlátai
- Nem kínál ingyenes csomagot.
- A marketing terén az automatizálás a versenytársakhoz képest korlátozott.
Pipedrive árak
- Alapvető: 14 USD/hó felhasználónként
- Advanced: 29 USD/hó felhasználónként
- Professional: 59 USD/hó felhasználónként
- Power: 69 USD/hó felhasználónként
- Enterprise: 99 USD/hó felhasználónként
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5,0 (több mint 2100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (több mint 3000 értékelés)
➡️ További információk: 5 tipp a sikeres ingatlanprojekt-menedzsmenthez
4. Lone Wolf Front Office (A legjobb CRM szoftver integrált lead nurturing és MLS)
A Lone Wolf Front Office kiterjedt ingatlankezelő szoftvert kínál, amely zökkenőmentesen integrálja az ingatlanokra jellemző funkciókat, mint például az ingatlanhirdetések kezelése, a marketing automatizálása, a bérleti szerződések kezelése stb. a CRM-folyamatba.
A Lone Wolf Front Office az alapvető funkciók központosításával segít az ingatlankezelőknek időt megtakarítani, a hibákat csökkenteni és az üzletük fejlesztésére koncentrálni. Ennek eredményeként automatizálhatja a potenciális ügyfelek ápolását, racionalizálhatja a marketinget és integrálhatja a Multiple Listing Service (MLS) adatbázisokat.
A Lone Wolf Front Office legjobb funkciói
- Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a bérleti díj fizetési emlékeztetők és karbantartási kérelmek, hogy növelje a hatékonyságot és csökkentse a manuális munkaterhelést.
- Javítsa a bérlőkkel való kapcsolatait azáltal, hogy az összes kommunikációt és dokumentációt egy központi adatbázisban kezeli.
- Integrált eszközöket kínál az ügyféladatok, a listák és a tranzakciók kezeléséhez.
- Szerezzen hasznos információkat a jelentések és elemzések segítségével
A Lone Wolf Front Office korlátai
- Az adatok szinkronizálása hibás és megbízhatatlan
- Az első beállítás új felhasználók számára időigényes.
Lone Wolf Front Office árak
- Egyedi árazás
Lone Wolf Front Office értékelések és vélemények
- G2: 3,6/5,0 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: 4,4/5,0 (több mint 300 értékelés)
5. Zoho CRM (A legjobb ingatlankezelési CRM szoftver testreszabáshoz)
A Zoho CRM egy all-in-one ingatlanplatform, amelyet úgy terveztek, hogy minden méretű ingatlankezelő, ingatlanügynök, fejlesztő és brókercég egyedi igényeit kielégítse. Értékesítési folyamatkezelő és ingatlankezelő eszközöket kínál, amelyek racionalizálják a munkafolyamatokat, automatizálják a feladatokat, és segítenek hatékonyabban lezárni az üzleteket.
A Zoho CRM segítségével az ingatlankezelő csapatok testreszabhatják a platform intuitív felületét, és mesterséges intelligencia által támogatott betekintést alkalmazhatnak ingatlanmarketingjük és értékesítési tevékenységük fejlesztésére.
A mobilalkalmazás segítségével útközben is kapcsolatban maradhat. Ezzel szemben a Zillow és számos telefonszolgáltató eszközökkel való integrációk segítségével minden ingatlankezelési feladatát egyetlen egységes felületen végezheti el.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Generáljon ingatlan-leadeket különböző csatornákon keresztül, és kövesse nyomon őket, amíg üzleti lehetőségekké nem válnak.
- Automatizálja értékesítési folyamatait azáltal, hogy előre meghatározott kritériumok alapján osztja el a potenciális ügyfeleket az értékesítési képviselők között.
- Adat alapú betekintést nyerhet a Zia segítségével, egy AI-alapú virtuális asszisztenssel.
- Intelligens dokumentumtár segítségével központilag hozzáférhet fontos dokumentumokhoz, amelyek a releváns fájlokat a megfelelő potenciális ügyfélhez vagy üzlethez kapcsolják.
A Zoho CRM korlátai
- Megtanulása nem egyszerű a nem technikai felhasználók számára
- A fejlett funkciókhoz további kiterjesztések szükségesek.
Zoho CRM árak
- Ingyenes
- Standard: 20 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
- Enterprise: 50 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5,0 (több mint 2600 értékelés)
- Capterra: 4,3/5,0 (több mint 6800 értékelés)
🔎 Tudta? Az Egyesült Államok legrégebbi ingatlanügynöksége 1855-ben alakult Chicagóban, Illinois államban. Eredetileg „L. D. Olmsted & Co.” néven működött, később „Baird & Warner” névre változtatta nevét, és ma is működik.
6. Entrata (a legjobb CRM-szolgáltató ingatlankezelési marketinghez)
Az Entrata kiemelkedik az ingatlankezelés automatizálásában. Ez az egyik legnépszerűbb ingatlankezelési CRM, amely lehetővé teszi az ingatlankezelők számára a bérleti díjak beszedését, a bérlőkkel való kommunikációt, a karbantartási kérelmek nyomon követését és még sok mást.
A modern ingatlankezelés igényeire szabott eszköz gazdag funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a napi feladatokat és támogatják az üzleti növekedést. Emellett jelentéseket készít a marketingkampányokkal, a pénzügyekkel, a bérlők elégedettségével stb. kapcsolatos mutatókról, így az egyik legjobb ingatlankezelési CRM-nek számít a működési hatékonyság javítása terén.
Az Entrata legjobb funkciói
- Optimalizálja a bérleti szerződések kezelését központi dokumentumtárolással, automatizált bérleti szerződés-megújítással, valamint a bérleti feltételek és lejárati időpontok zökkenőmentes nyomon követésével.
- Hatékonyan értékesítse az üres ingatlanokat a beépített eszközökkel
- Kövesse nyomon az összes adatát és ügyfélkapcsolatát egyetlen irányítópulton
- Szerezzen betekintést a karbantartási csapatok irányításába a működési hatékonyság érdekében, jelentések és elemzések segítségével.
Entrata korlátai
- Túl bonyolult kis csapatok számára, amelyek alapvető követelményeik vannak
- Az integrációs lehetőségek harmadik féltől származó alkalmazásokkal és platformokkal korlátozottak.
Entrata árak
- Ügyfélárak
Entrata értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5,0 (470+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5,0 (több mint 360 értékelés)
7. Monday CRM (A legjobb CRM szoftver testreszabott munkafolyamatokhoz)
A Monday CRM egy vizuálisan vonzó platform, amely integrálja a feladatkezelést, a potenciális ügyfelek kezelését és a folyamatok optimalizálását egy ügyfélkapcsolat-kezelő platformba. Könnyen testreszabható ingatlankezelési feladatokhoz, és egyszerűsíti a munkafolyamatokat azáltal, hogy az ingatlanhirdetéseket, a potenciális ügyfelek nyomon követését és az ügyfelekkel való kommunikációt egy intuitív felületen központosítja.
Az ingatlantulajdonosok és -kezelők ezeket használják az ingatlanok speciális igényeihez igazodó, testreszabott munkafolyamatok létrehozására, például marketingtevékenységek vagy bérlőkkel való kommunikáció céljából.
A legjobb benne? A Monday-n elérhető CRM-sablonok rugalmas megoldást kínálnak az értékesítés növeléséhez anélkül, hogy újat kellene kitalálni.
A Monday CRM legjobb funkciói
- Az intuitív drag-and-drop felület segítségével testreszabhatja munkafolyamatait, hogy azok tükrözzék ingatlankezelési folyamatait.
- Kövesse nyomon a projekt előrehaladását vizuálisan Gantt-diagramok és Kanban táblák segítségével.
- Könnyedén integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack és a Google Workspace.
- Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a nyomon követés és az állapotfrissítések, hogy időt takarítson meg és növelje a hatékonyságot.
A Monday CRM korlátai
- Az árak emelkednek, ahogy a csapatok több felhasználóval bővülnek.
- Nincs natív eszköz a pénzügyi menedzsmenthez, ami az ingatlanokhoz szükséges
Monday CRM árak
- Alap: 15 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén
- Standard: 20 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén
- Pro: 33 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén
- Vállalati: Egyedi árazás
Monday CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5,0 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5,0 (390+ értékelés)
🧗🏼♂️ Szintlépés: Végtelen ingatlanmegtekintésekkel és elsöprő papírmunkával küzd? Az AI lehet a végső megoldás az ingatlanpiacon! 🤖✨
Az ingatlanipari szakemberek számára az AI integrálása átalakítja az üzleti tevékenységeket:
- Az ügyfélélmény javítása 🙌
- A munkafolyamatok racionalizálása 🛠️
- A ismétlődő és időigényes munkák kiküszöbölése 🤩
- A bürokrácia lecsökkentése ✂️
- A hozam maximalizálása 💯
8. Knock (a legjobb CRM a potenciális ügyfelek bérbeadásra történő optimalizálásához)
Ha egy speciális ingatlankezelő CRM-et keres, amely optimalizálja az ingatlantulajdonosok és -kezelők számára a potenciális ügyfelek bérbeadásig tartó folyamatát, akkor a Knock lehet a megfelelő CRM-platform.
A Knock ingatlanbérbeadásra szabott szolgáltatásokkal maximalizálhatja a kihasználtsági arányt, javíthatja a bérlőkkel való kapcsolatokat, nyomon követheti a teljesítménymutatókat és zökkenőmentessé teheti a bérbeadási munkafolyamatokat.
A Knock intuitív irányítópultja valós idejű betekintést és testreszabható jelentéseket is biztosít, lehetővé téve az ingatlankezelők számára, hogy gyorsan megalapozott döntéseket hozzanak.
A Knock emellett könnyen használható automatizálási funkciókat is kínál, amelyek egyszerűsítik a rutin feladatokat, például a bérleti szerződések megújítását és a karbantartási kérelmeket, így Ön a bérlők elégedettségének növelésére és ingatlanportfóliójának bővítésére koncentrálhat.
A legjobb funkciók
- Keresztértékesítés és hívások kezelése több ingatlan esetében a több ingatlant lefedő funkció segítségével
- Szerkessze a csapatot, és férjen hozzá a csapatértekezletekhez, ütemtervekhez és ingatlanbejárásokhoz.
- Kezelje a problémákat egyetlen irányítópultról, egy megvalósítható teendőlistával, mielőtt azok hatással lennének a nettó működési bevételre.
- Integrálható bérbeadási szoftverekkel és ingatlankezelő rendszerekkel
Korlátozások
- A testreszabási lehetőségek némileg korlátozottak.
- Az árak nem átláthatóak
Knock árak
- Egyedi árazás
Knock értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5,0 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5,0 (20+ értékelés)
9. Wise Agent (A legjobb CRM szoftver ingatlankezelési tevékenységekhez)
A márkás e-mailek és szöveges üzenetek küldésétől a lenyűgöző hírlevelek készítéséig a Wise Agent egyszerűvé és hatékonnyá teszi az ingatlankezelési marketinget. Az egyszerű árazás és a letisztult kialakítás miatt kiváló választás egyéni ingatlanügynökök vagy kis csapatok számára.
Növelje elérhetőségét szemet gyönyörködtető ingatlan szórólapokkal, személyre szabott képeslapokkal és egy AI-alapú írási asszisztenssel, hogy javítsa ügyfeleivel való kommunikációját.
A Wise Agent legjobb funkciói
- Készítsen lenyűgöző hírleveleket több nyelven, hogy szélesebb közönséget érjen el és ügyfeleit folyamatosan tájékoztassa.
- Hozzáférés egy átfogó tartalomtárhoz és testreszabható sablonokhoz, hogy gyorsan professzionális marketinganyagokat készíthessen.
- Személyre szabott kommunikáció és szolgáltatások a kapcsolattartók szegmentálásával
- Készítsen könnyedén kiváló minőségű marketingtartalmakat az AI Writing Assistant segítségével!
A Wise Agent korlátai
- A mobilalkalmazás funkcionalitásán még dolgozni kell
- A jelentéskészítő eszközök alapvetőek a versenytársakhoz képest.
Wise Agent árak
- Havi: 49 USD/hó
- Éves: 499 USD/év
- Vállalati: Egyedi árazás
Wise Agent értékelések és vélemények
- Capterra: 4,4/5,0 (több mint 530 értékelés)
10. Buildium (A legjobb szoftverrendszer a teljes körű ingatlankezeléshez)
A Buildium egy átfogó platform az ingatlankezelés teljes életciklusának kezeléséhez, a bérlők felvételétől a pénzügyi jelentésekig. A platform átfogó funkciókkal és eszközökkel rendelkezik, amelyekkel néhány kattintással automatizálhatók a feladatok, mint például a bérleti díj beszedése, a karbantartási kérelmek egyszerűsítése, a bérleti szerződések nyomon követése, az árak optimalizálása és az adatok elemzése, így csökkentve a manuális munkát.
Az egyik egyedülálló funkciója a könyvelési eszköz, amely teljes körűen és pontosan nyomon követi minden fizetést, kezelni tudja a fizetendő számlákat, és automatikusan egyezteti a bankszámlákat.
Ez a szoftverrendszer egyetlen forrásként tökéletes megoldás azoknak az ingatlankezelőknek, akik több bérleményt vagy lakóingatlant felügyelnek.
A Buildium legjobb funkciói
- Tartalmazza a bérlők szűrését az ügyféladatok rendezéséhez és a megfelelő bérlők felvételéhez.
- Fogadjon megrendeléseket lakóktól, tulajdonosoktól vagy alkalmazottaktól úgy, hogy lehetővé teszi számukra képek, dokumentumok és videók csatolását.
- Fizesse ki a szállítói számlákat a Buildiumon belül, a platform pedig elmenti az információkat az ismételt fizetésekhez.
- Hozzon létre tömeges vagy egyszeri e-maileket a platformról – akár címkéket is készíthet és kinyomtathat.
A Buildium korlátai
- Az árak kis léptékű ingatlanvállalkozások számára magasnak tűnhetnek.
- A mobilalkalmazás nem rendelkezik az asztali verzióban elérhető funkciókkal és szolgáltatásokkal.
Buildium árak
- Alapvető: 58 USD/hó áron
- Growth: 183 USD/hó áron
- Prémium: 375 USD/hó-tól
Buildium értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5,0 (210+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (2000+ értékelés)
11. Propertyware (A legjobb CRM szoftver egycsaládos ingatlankezeléshez)
Ha egycsaládos bérbeadó ingatlanokat kezel, érdemes megnéznie a Propertyware szoftvert. Ez a szoftver kifejezetten ennek a piacnak a sajátos kihívásaira lett kifejlesztve, és valós idejű betekintést és automatizálási funkciókat kínál, amelyekkel a komplex feladatok is könnyebben kezelhetők.
Testreszabható platformjával a Propertyware számos eszközt ötvöz, hogy egyszerűsítse a napi műveleteket és kezelje az összes feladatot, a könyveléstől és karbantartástól a marketingig és a bérlőkkel való kommunikációig.
Az intuitív felhasználói felület és a mobil hozzáférhetőség biztosítja, hogy bármikor hozzáférjen a fontos információkhoz, így gyorsabban tud reagálni és megalapozott döntéseket hozni.
A Propertyware legjobb funkciói
- Optimalizálja a könyvelési feladatokat az ingatlankezeléshez kifejezetten tervezett integrált pénzügyi eszközökkel.
- Javítsa a bérlőkkel és tulajdonosokkal való kommunikációt márkás portálok segítségével
- Egyszerűsítse a karbantartáskezelést a munkamegbízások hatékony nyomon követésével, a szolgáltatások ütemezésével és a beszállítói kapcsolatok felügyeletével.
- Használjon egyedi eszközöket az üres ingatlanok marketingjéhez és azok gyors kitöltéséhez célzott ingatlanértesítésekkel.
A Propertyware korlátai
- A felület elavultnak tűnik, és hiányzik belőle a modern opciók intuitív jellege.
- Korlátozott támogatást nyújt többcsaládos ingatlankezeléshez
A Propertyware árai
- Alap: 1 USD/egység/hónap (minimum 250 USD/hónap) + 2 havi előfizetési díjnak megfelelő bevezetési díj
- Plusz: 1,50 USD/hó/egység (minimum 350 USD/hó) + 2 havi előfizetési díjnak megfelelő bevezetési díj
- Prémium: 2 USD/hó egységenként (minimum 450 USD/hó) + 2 havi előfizetési díjnak megfelelő bevezetési díj
Propertyware értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5,0 (20+ értékelés)
- Capterra: 3,9/5,0 (310+ értékelés)
Ingatlanok és egyebek kezelése a ClickUp segítségével
A vagyonkezelési szoftvermegoldásokba való befektetés bizonyítja, hogy elkötelezett a bérlői élmény javítása és az ingatlanüzletág növekedésének elősegítése iránt. Azonban a rendelkezésre álló lehetőségek közül a tökéletes vagyonkezelési CRM megtalálása ijesztő feladatnak tűnhet.
Ha azonban olyan platformot keres, amely túlmutat az alapvető CRM funkciókon, és robusztus ingatlanprojekt-kezelő eszközöket kínál, akkor a ClickUp egyértelműen a legjobb választás. Rugalmassága, testreszabási lehetőségei és hatékony funkciói miatt kiváló választás azoknak az ingatlankezelőknek, akik hatékonyságra és skálázhatóságra törekednek.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és javítsa ingatlankezelési teljesítményét! 🏆