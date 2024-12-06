ClickUp blog
A legjobb ingatlankezelési CRM szoftverek ingatlankezelőknek

2024. december 6.

A bérlőkkel való kommunikáció, a karbantartási kérelmek nyomon követése és a bérleti szerződésekkel való lépéstartás között az ingatlankezelés gyorsan túlterhelővé válhat.

De mi lenne, ha mindezeket a feladatokat egyetlen, hatékony rendszerbe tudná integrálni? Itt jönnek képbe a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverek.

Akár egyetlen ingatlant kezel, akár kiterjedt ingatlanportfóliót, a megfelelő ingatlankezelési CRM megkönnyíti a munkafolyamatokat, és lehetővé teszi, hogy az igazán fontos dolgokra koncentráljon: erős bérlői kapcsolatok kiépítésére a jövedelmezőség maximalizálása érdekében. 📈

Ebben a cikkben kiválasztottuk a 11 legjobb CRM szoftver megoldást ingatlankezeléshez. Akár néhány egységet, akár egy kiterjedt portfóliót kezel, ezek az eszközök segítenek Önnek a szervezettségben, időmegtakarításban és üzleti növekedésben. Fedezzük fel a legjobb lehetőségeket!

⏰ 60 másodperces összefoglaló

  • ClickUp: A legjobb ingatlanprojekt-kezeléshez és ügyfélkapcsolatokhoz
  • HubSpot: A legjobb CRM beépített marketing- és értékesítési funkciókkal
  • Pipedrive: A legjobb ingatlankezelési CRM a folyamatok vizualizálásához
  • Lone Wolf Front Office: A legjobb CRM szoftver integrált lead nurturing és MLS funkciókkal
  • Zoho CRM: A legjobb ingatlankezelési CRM szoftver testreszabáshoz
  • Entrata: A legjobb CRM-szolgáltató ingatlankezelési marketinghez
  • Monday: CRM A legjobb CRM szoftver testreszabott munkafolyamatokhoz
  • Knock: A legjobb CRM a potenciális ügyfelek bérbeadásra történő optimalizálásához
  • Wise Agent: A legjobb CRM szoftver ingatlankezelési tevékenységekhez
  • Buildium: A legjobb szoftverrendszer a teljes körű ingatlankezeléshez

Mit kell keresnie egy ingatlankezelési CRM-ben?

A megfelelő CRM az ingatlankezelési tevékenységek gerincét képezheti, növelve a termelékenységet és javítva a bérlők elégedettségét. Ezenkívül összehangolja a bérlők, ingatlantulajdonosok és ingatlankezelők érdekeit, áthidalva a várakozások és a valóság közötti szakadékot.

A rendelkezésre álló különböző CRM szoftverek közül fontos, hogy azokra a kulcsfontosságú funkciókra összpontosítson, amelyek segítenek elérni az ingatlankezelőként kitűzött céljait. Íme, mire kell figyelnie egy ingatlankezelési CRM-ben:

Teljes körű ügyfélkezelés: Válasszon olyan ingatlankezelési CRM-et, amely az érdeklődéstől a bérleti szerződés aláírásáig az ügyfél-bérlő életciklus egészét lefedi. A szoftvernek kommunikációs eszközökkel, kérelemkövetési funkciókkal és nyilvántartási lehetőségekkel kell rendelkeznie, hogy csak néhány funkciót említsünk.

Munkafolyamatok testreszabása: Válasszon olyan ingatlankezelési CRM-et, amely megfelel a különböző ingatlankezelő cégek eltérő munkafolyamatainak. A szoftvernek lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy a konkrét követelményeknek megfelelően testreszabják a folyamatokat, a feladatfolyamatokat és a jelentéseket.

Feladatok automatizálása: Keressen olyan CRM-et, amely automatizálja a rutin feladatokat, mint a bérleti díj fizetési emlékeztetőinek küldése, a karbantartás ütemezése és a potenciális ügyfelek nyomon követése. Ez időmegtakarítással és a manuális hibák csökkentésével növeli a hatékonyságot, és lehetővé teszi, hogy az üzleti tevékenységének stratégiai szempontjaira koncentráljon.

Pénzügyi nyomon követés: Válasszon olyan ingatlankezelési CRM-et, amely beépített eszközökkel rendelkezik a bérleti díjak beszedéséhez, a számlázáshoz és a kiadások nyomon követéséhez, hogy egyszerűsítse a pénzügyi kezelést és áttekinthető képet kapjon az ingatlan teljesítményéről.

Elemzés és jelentések: Válasszon egy olyan CRM-et, amely kimerítő jelentésekkel és elemzésekkel segít Önnek adat alapú betekintést nyerni a bevételekbe, a kihasználtsági arányokba, a bérleti jövedelmekbe és a bérlők visszajelzéseibe. Ennek eredményeként ezekkel a testreszabható irányítópultokkal és jelentésekkel optimalizálhatja működését.

Mobil hozzáférhetőség: Válasszon olyan CRM-et, amely mobilalkalmazással rendelkezik vagy mobilbarát. Az ingatlankezelők és ingatlanügynökök mindig úton vannak, ezért bérlőkezelési feladataikat is útközben kell elvégezniük. Egy teljes funkcionalitású mobilalkalmazással rendelkező, hatékony CRM-megoldás segítségével bármikor és bárhol elvégezhetik ezeket a feladatokat.

Integrációs képességek: Válasszon olyan CRM-et, amely zökkenőmentesen integrálható a mindennap használt egyéb eszközökkel, például könyvelési szoftverekkel, marketingplatformokkal és ingatlanhirdetési weboldalakkal. Ez biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatot, és kiküszöböli a kézi adatbevitel szükségességét, így időt takarít meg és csökkenti a hibák számát.

🧠 Érdekesség: A globális ingatlankezelő CRM szoftverek piaca 2032-re várhatóan eléri a 10,6 milliárd dollárt, ami lenyűgöző 12,2%-os CAGR-t jelent!

A 11 legjobb ingatlankezelési CRM szoftver

Íme egy összefoglaló a 11 legjobb ingatlankezelési CRM szoftverről, amelyek minden igényét kielégítik:

1. ClickUp (A legjobb ingatlanprojekt-kezeléshez és ügyfélkapcsolatokhoz)

ClickUp ingatlankezelési CRM
Felügyelje ingatlanjait, miközben javítja ügyfélkapcsolatait és kezeli potenciális ügyfeleit a ClickUp ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverével

A ClickUp ingatlanprojekt-kezelési megoldását az teszi egyedivé, hogy alkalmazkodik az Ön egyedi munkafolyamataikhoz. Konfigurálható irányítópultokkal, fejlett feladatkezelési funkciókkal és kiterjedt együttműködési eszközökkel, például integrált csevegéssel a ClickUp még a legbonyolultabb műveleteket is leegyszerűsíti.

Emellett a platform automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a frissítések megosztását és az értesítések küldését a ClickUp Automation segítségével, így értékes időt és energiát takaríthat meg az ingatlankezelés során.

Ezen felül a ClickUp CRM munkafolyamatai AI-alapú döntéshozatalt és hatékony adatelemzést tartalmaznak . Ez lehetővé teszi a műveletek racionalizálását és okosabb, tájékozott döntések meghozatalát, amelyek előremozdítják vállalkozását.

Akár önálló ingatlankezelő, akár egy nagy ingatlancsapat tagja, a ClickUp könnyedén alkalmazkodik az Ön igényeihez, biztosítva a hatékonyságot és a termelékenységet minden szinten.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A testreszabható ClickUp Views segítségével vizuálisan követheti nyomon a potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamat során, javítva ezzel az együttműködést és a hatékonyságot.
  • Részletes kommunikációs előzmények vezetésével személyre szabhatja a bérlőkkel való kapcsolattartást és hatékonyan kezelheti a potenciális ügyfeleket.
  • A ClickUp Chat segítségével valós idejű kommunikációval zökkenőmentesen együttműködhet csapatával, és könnyedén megoszthatja az erőforrásokat az értékesítési és marketing csapatok között.
  • Használja a ClickUp Dashboards elemzési és átfogó jelentéskészítési funkcióit, hogy adat alapú döntéseket hozzon és optimalizálja az ingatlan teljesítményét.
  • Egyszerűsítse a munkafolyamatokat az ingatlankezelési sablonok könyvtárához való hozzáféréssel

A ClickUp korlátai

  • A kezdeti beállítás a szoftver kiterjedt funkciói miatt kissé bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5,0 (9900+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5,0 (4300+ értékelés)

➡️ További információk: Kíváncsi vagy a ClickUp CRM platformra? Nézd meg a ClickUp CRM sablonját!

2. HubSpot (a legjobb CRM beépített marketing- és értékesítési funkciókkal)

Hubspot Dashboard
via HubSpot

Ha olyan ingatlankezelési CRM-et keres, amely kiemelkedő teljesítményt nyújt az értékesítés és a marketing terén, akkor ne keressen tovább , mint a HubSpot CRM, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat és zökkenőmentesen kezeli az ügyfélkapcsolatokat.

Az ingatlanmarketing eszközökkel való integráció révén a HubSpot lehetővé teszi csapatának, hogy vonzó kampányokat folytasson a bérbeadási folyamat során – a potenciális bérlők vonzásától a hosszú távú kapcsolatok ápolásáig. Ráadásul felhasználóbarát felülete és hatékony funkciói, mint például az automatizált e-mail kampányok és marketingelemzések, segítenek abban, hogy az erős kapcsolatok kiépítésére és vállalkozása növekedésére koncentrálhasson.

A HubSpot az eszközök és adatok konszolidálásával hatékonyan növeli ingatlanja vonzerejét és javítja a kihasználtsági arányt.

A HubSpot legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse a potenciális ügyfelek kezelését a beépített nyomonkövetési eszközökkel
  • Használja az e-mail és a közösségi média marketinget a hatékony ügyfélkapcsolatok kialakításához
  • Kövesse nyomon az ingatlanokkal kapcsolatos érdeklődéseket, és ismerje meg az ingatlanértékesítési trendeket az elemzések és jelentések segítségével.

A HubSpot korlátai

  • A korlátozott testreszabási lehetőségek korlátozónak tűnnek a vezetői csapatok számára.
  • A fejlett CRM-megoldások fizetős szolgáltatások.

HubSpot árak

  • Ingyenes eszközök: Legfeljebb 2 felhasználó számára ingyenes
  • Starter: 20 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 890 USD/hó három felhasználó számára (további felhasználók 50 USD/hó)
  • Vállalati: 3600 USD/hó öt felhasználó számára (további felhasználók 75 USD/hó)

HubSpot értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5,0 (több mint 12 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5,0 (4200+ értékelés)

3. Pipedrive (A legjobb ingatlankezelési CRM a folyamatok vizualizálásához)

Pipedrive ingatlankezelési CRM
via Pipedrive

A Pipedrive CRM egyedülálló egyszerűséget és hatékonyságot kínál az ingatlankezelés területén. Vizuális CRM-rendszere tükrözi az ingatlanbérbeadás szakaszait, és segít a potenciális ügyfelek kezelésében, lehetővé téve az ingatlanok, a bérlőkkel való interakciók és a tárgyalások nyomon követését.

A testreszabható folyamatok lehetővé teszik, hogy a szakaszokat az Ön konkrét munkafolyamatához igazítsa, így biztosítva, hogy minden lépés – az első érdeklődéstől a bérleti szerződés aláírásáig – hatékonyan legyen kezelve. A Pipedrive automatizálási funkciói kezelik a rutin feladatokat, mint például a nyomon követés és az emlékeztetők, így az ingatlankezelő csapatok több időt fordíthatnak stratégiai tevékenységekre.

A szoftver könnyű megtanulhatósága, vizuális és felhasználóbarát felülete, valamint hatékony ügyfélkezelő eszközei ideálisak a növekvő ingatlanügynökségek számára.

A Pipedrive legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon az ügyfelekkel való kommunikációt és az ingatlanhirdetéseket egy központi irányítópulton
  • Integrálja e-mailekkel és naptárakkal a zökkenőmentes feladatkezelés érdekében
  • Növelje a munkafolyamatok hatékonyságát a fejlett értékesítési folyamatok testreszabásával
  • AI-alapú betekintést nyerhet az üzletkötések konverziójának javítása érdekében

A Pipedrive korlátai

  • Nem kínál ingyenes csomagot.
  • A marketing terén az automatizálás a versenytársakhoz képest korlátozott.

Pipedrive árak

  • Alapvető: 14 USD/hó felhasználónként
  • Advanced: 29 USD/hó felhasználónként
  • Professional: 59 USD/hó felhasználónként
  • Power: 69 USD/hó felhasználónként
  • Enterprise: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5,0 (több mint 2100 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5,0 (több mint 3000 értékelés)

➡️ További információk: 5 tipp a sikeres ingatlanprojekt-menedzsmenthez

4. Lone Wolf Front Office (A legjobb CRM szoftver integrált lead nurturing és MLS)

Lone Wolf Front Office ingatlankezelési CRM
via Lone Wolf Technologies

A Lone Wolf Front Office kiterjedt ingatlankezelő szoftvert kínál, amely zökkenőmentesen integrálja az ingatlanokra jellemző funkciókat, mint például az ingatlanhirdetések kezelése, a marketing automatizálása, a bérleti szerződések kezelése stb. a CRM-folyamatba.

A Lone Wolf Front Office az alapvető funkciók központosításával segít az ingatlankezelőknek időt megtakarítani, a hibákat csökkenteni és az üzletük fejlesztésére koncentrálni. Ennek eredményeként automatizálhatja a potenciális ügyfelek ápolását, racionalizálhatja a marketinget és integrálhatja a Multiple Listing Service (MLS) adatbázisokat.

A Lone Wolf Front Office legjobb funkciói

  • Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a bérleti díj fizetési emlékeztetők és karbantartási kérelmek, hogy növelje a hatékonyságot és csökkentse a manuális munkaterhelést.
  • Javítsa a bérlőkkel való kapcsolatait azáltal, hogy az összes kommunikációt és dokumentációt egy központi adatbázisban kezeli.
  • Integrált eszközöket kínál az ügyféladatok, a listák és a tranzakciók kezeléséhez.
  • Szerezzen hasznos információkat a jelentések és elemzések segítségével

A Lone Wolf Front Office korlátai

  • Az adatok szinkronizálása hibás és megbízhatatlan
  • Az első beállítás új felhasználók számára időigényes.

Lone Wolf Front Office árak

  • Egyedi árazás

Lone Wolf Front Office értékelések és vélemények

  • G2: 3,6/5,0 (több mint 130 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5,0 (több mint 300 értékelés)

5. Zoho CRM (A legjobb ingatlankezelési CRM szoftver testreszabáshoz)

Zoho CRM
via Zoho CRM

A Zoho CRM egy all-in-one ingatlanplatform, amelyet úgy terveztek, hogy minden méretű ingatlankezelő, ingatlanügynök, fejlesztő és brókercég egyedi igényeit kielégítse. Értékesítési folyamatkezelő és ingatlankezelő eszközöket kínál, amelyek racionalizálják a munkafolyamatokat, automatizálják a feladatokat, és segítenek hatékonyabban lezárni az üzleteket.

A Zoho CRM segítségével az ingatlankezelő csapatok testreszabhatják a platform intuitív felületét, és mesterséges intelligencia által támogatott betekintést alkalmazhatnak ingatlanmarketingjük és értékesítési tevékenységük fejlesztésére.

A mobilalkalmazás segítségével útközben is kapcsolatban maradhat. Ezzel szemben a Zillow és számos telefonszolgáltató eszközökkel való integrációk segítségével minden ingatlankezelési feladatát egyetlen egységes felületen végezheti el.

A Zoho CRM legjobb funkciói

  • Generáljon ingatlan-leadeket különböző csatornákon keresztül, és kövesse nyomon őket, amíg üzleti lehetőségekké nem válnak.
  • Automatizálja értékesítési folyamatait azáltal, hogy előre meghatározott kritériumok alapján osztja el a potenciális ügyfeleket az értékesítési képviselők között.
  • Adat alapú betekintést nyerhet a Zia segítségével, egy AI-alapú virtuális asszisztenssel.
  • Intelligens dokumentumtár segítségével központilag hozzáférhet fontos dokumentumokhoz, amelyek a releváns fájlokat a megfelelő potenciális ügyfélhez vagy üzlethez kapcsolják.

A Zoho CRM korlátai

  • Megtanulása nem egyszerű a nem technikai felhasználók számára
  • A fejlett funkciókhoz további kiterjesztések szükségesek.

Zoho CRM árak

  • Ingyenes
  • Standard: 20 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
  • Enterprise: 50 USD/hó felhasználónként
  • Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5,0 (több mint 2600 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5,0 (több mint 6800 értékelés)

🔎 Tudta? Az Egyesült Államok legrégebbi ingatlanügynöksége 1855-ben alakult Chicagóban, Illinois államban. Eredetileg „L. D. Olmsted & Co.” néven működött, később „Baird & Warner” névre változtatta nevét, és ma is működik.

6. Entrata (a legjobb CRM-szolgáltató ingatlankezelési marketinghez)

Entrata ingatlankezelési CRM
via Entrata

Az Entrata kiemelkedik az ingatlankezelés automatizálásában. Ez az egyik legnépszerűbb ingatlankezelési CRM, amely lehetővé teszi az ingatlankezelők számára a bérleti díjak beszedését, a bérlőkkel való kommunikációt, a karbantartási kérelmek nyomon követését és még sok mást.

A modern ingatlankezelés igényeire szabott eszköz gazdag funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a napi feladatokat és támogatják az üzleti növekedést. Emellett jelentéseket készít a marketingkampányokkal, a pénzügyekkel, a bérlők elégedettségével stb. kapcsolatos mutatókról, így az egyik legjobb ingatlankezelési CRM-nek számít a működési hatékonyság javítása terén.

Az Entrata legjobb funkciói

  • Optimalizálja a bérleti szerződések kezelését központi dokumentumtárolással, automatizált bérleti szerződés-megújítással, valamint a bérleti feltételek és lejárati időpontok zökkenőmentes nyomon követésével.
  • Hatékonyan értékesítse az üres ingatlanokat a beépített eszközökkel
  • Kövesse nyomon az összes adatát és ügyfélkapcsolatát egyetlen irányítópulton
  • Szerezzen betekintést a karbantartási csapatok irányításába a működési hatékonyság érdekében, jelentések és elemzések segítségével.

Entrata korlátai

  • Túl bonyolult kis csapatok számára, amelyek alapvető követelményeik vannak
  • Az integrációs lehetőségek harmadik féltől származó alkalmazásokkal és platformokkal korlátozottak.

Entrata árak

  • Ügyfélárak

Entrata értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5,0 (470+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5,0 (több mint 360 értékelés)

7. Monday CRM (A legjobb CRM szoftver testreszabott munkafolyamatokhoz)

Monday CRM ingatlankezelési CRM
via Monday CRM

A Monday CRM egy vizuálisan vonzó platform, amely integrálja a feladatkezelést, a potenciális ügyfelek kezelését és a folyamatok optimalizálását egy ügyfélkapcsolat-kezelő platformba. Könnyen testreszabható ingatlankezelési feladatokhoz, és egyszerűsíti a munkafolyamatokat azáltal, hogy az ingatlanhirdetéseket, a potenciális ügyfelek nyomon követését és az ügyfelekkel való kommunikációt egy intuitív felületen központosítja.

Az ingatlantulajdonosok és -kezelők ezeket használják az ingatlanok speciális igényeihez igazodó, testreszabott munkafolyamatok létrehozására, például marketingtevékenységek vagy bérlőkkel való kommunikáció céljából.

A legjobb benne? A Monday-n elérhető CRM-sablonok rugalmas megoldást kínálnak az értékesítés növeléséhez anélkül, hogy újat kellene kitalálni.

A Monday CRM legjobb funkciói

  • Az intuitív drag-and-drop felület segítségével testreszabhatja munkafolyamatait, hogy azok tükrözzék ingatlankezelési folyamatait.
  • Kövesse nyomon a projekt előrehaladását vizuálisan Gantt-diagramok és Kanban táblák segítségével.
  • Könnyedén integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack és a Google Workspace.
  • Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a nyomon követés és az állapotfrissítések, hogy időt takarítson meg és növelje a hatékonyságot.

A Monday CRM korlátai

  • Az árak emelkednek, ahogy a csapatok több felhasználóval bővülnek.
  • Nincs natív eszköz a pénzügyi menedzsmenthez, ami az ingatlanokhoz szükséges

Monday CRM árak

  • Alap: 15 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén
  • Standard: 20 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén
  • Pro: 33 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén
  • Vállalati: Egyedi árazás

Monday CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5,0 (több mint 800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5,0 (390+ értékelés)

🧗🏼‍♂️ Szintlépés: Végtelen ingatlanmegtekintésekkel és elsöprő papírmunkával küzd? Az AI lehet a végső megoldás az ingatlanpiacon! 🤖✨

Az ingatlanipari szakemberek számára az AI integrálása átalakítja az üzleti tevékenységeket:

  • Az ügyfélélmény javítása 🙌
  • A munkafolyamatok racionalizálása 🛠️
  • A ismétlődő és időigényes munkák kiküszöbölése 🤩
  • A bürokrácia lecsökkentése ✂️
  • A hozam maximalizálása 💯

8. Knock (a legjobb CRM a potenciális ügyfelek bérbeadásra történő optimalizálásához)

Knock ingatlankezelési CRM
via Knock CRM

Ha egy speciális ingatlankezelő CRM-et keres, amely optimalizálja az ingatlantulajdonosok és -kezelők számára a potenciális ügyfelek bérbeadásig tartó folyamatát, akkor a Knock lehet a megfelelő CRM-platform.

A Knock ingatlanbérbeadásra szabott szolgáltatásokkal maximalizálhatja a kihasználtsági arányt, javíthatja a bérlőkkel való kapcsolatokat, nyomon követheti a teljesítménymutatókat és zökkenőmentessé teheti a bérbeadási munkafolyamatokat.

A Knock intuitív irányítópultja valós idejű betekintést és testreszabható jelentéseket is biztosít, lehetővé téve az ingatlankezelők számára, hogy gyorsan megalapozott döntéseket hozzanak.

A Knock emellett könnyen használható automatizálási funkciókat is kínál, amelyek egyszerűsítik a rutin feladatokat, például a bérleti szerződések megújítását és a karbantartási kérelmeket, így Ön a bérlők elégedettségének növelésére és ingatlanportfóliójának bővítésére koncentrálhat.

A legjobb funkciók

  • Keresztértékesítés és hívások kezelése több ingatlan esetében a több ingatlant lefedő funkció segítségével
  • Szerkessze a csapatot, és férjen hozzá a csapatértekezletekhez, ütemtervekhez és ingatlanbejárásokhoz.
  • Kezelje a problémákat egyetlen irányítópultról, egy megvalósítható teendőlistával, mielőtt azok hatással lennének a nettó működési bevételre.
  • Integrálható bérbeadási szoftverekkel és ingatlankezelő rendszerekkel

Korlátozások

  • A testreszabási lehetőségek némileg korlátozottak.
  • Az árak nem átláthatóak

Knock árak

  • Egyedi árazás

Knock értékelések és vélemények

  • G2: 4,9/5,0 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5,0 (20+ értékelés)

9. Wise Agent (A legjobb CRM szoftver ingatlankezelési tevékenységekhez)

Wise Agent ingatlankezelési CRM
via Wise Agent

A márkás e-mailek és szöveges üzenetek küldésétől a lenyűgöző hírlevelek készítéséig a Wise Agent egyszerűvé és hatékonnyá teszi az ingatlankezelési marketinget. Az egyszerű árazás és a letisztult kialakítás miatt kiváló választás egyéni ingatlanügynökök vagy kis csapatok számára.

Növelje elérhetőségét szemet gyönyörködtető ingatlan szórólapokkal, személyre szabott képeslapokkal és egy AI-alapú írási asszisztenssel, hogy javítsa ügyfeleivel való kommunikációját.

A Wise Agent legjobb funkciói

  • Készítsen lenyűgöző hírleveleket több nyelven, hogy szélesebb közönséget érjen el és ügyfeleit folyamatosan tájékoztassa.
  • Hozzáférés egy átfogó tartalomtárhoz és testreszabható sablonokhoz, hogy gyorsan professzionális marketinganyagokat készíthessen.
  • Személyre szabott kommunikáció és szolgáltatások a kapcsolattartók szegmentálásával
  • Készítsen könnyedén kiváló minőségű marketingtartalmakat az AI Writing Assistant segítségével!

A Wise Agent korlátai

  • A mobilalkalmazás funkcionalitásán még dolgozni kell
  • A jelentéskészítő eszközök alapvetőek a versenytársakhoz képest.

Wise Agent árak

  • Havi: 49 USD/hó
  • Éves: 499 USD/év
  • Vállalati: Egyedi árazás

Wise Agent értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,4/5,0 (több mint 530 értékelés)

10. Buildium (A legjobb szoftverrendszer a teljes körű ingatlankezeléshez)

Buildium
via Buildium

A Buildium egy átfogó platform az ingatlankezelés teljes életciklusának kezeléséhez, a bérlők felvételétől a pénzügyi jelentésekig. A platform átfogó funkciókkal és eszközökkel rendelkezik, amelyekkel néhány kattintással automatizálhatók a feladatok, mint például a bérleti díj beszedése, a karbantartási kérelmek egyszerűsítése, a bérleti szerződések nyomon követése, az árak optimalizálása és az adatok elemzése, így csökkentve a manuális munkát.

Az egyik egyedülálló funkciója a könyvelési eszköz, amely teljes körűen és pontosan nyomon követi minden fizetést, kezelni tudja a fizetendő számlákat, és automatikusan egyezteti a bankszámlákat.

Ez a szoftverrendszer egyetlen forrásként tökéletes megoldás azoknak az ingatlankezelőknek, akik több bérleményt vagy lakóingatlant felügyelnek.

A Buildium legjobb funkciói

  • Tartalmazza a bérlők szűrését az ügyféladatok rendezéséhez és a megfelelő bérlők felvételéhez.
  • Fogadjon megrendeléseket lakóktól, tulajdonosoktól vagy alkalmazottaktól úgy, hogy lehetővé teszi számukra képek, dokumentumok és videók csatolását.
  • Fizesse ki a szállítói számlákat a Buildiumon belül, a platform pedig elmenti az információkat az ismételt fizetésekhez.
  • Hozzon létre tömeges vagy egyszeri e-maileket a platformról – akár címkéket is készíthet és kinyomtathat.

A Buildium korlátai

  • Az árak kis léptékű ingatlanvállalkozások számára magasnak tűnhetnek.
  • A mobilalkalmazás nem rendelkezik az asztali verzióban elérhető funkciókkal és szolgáltatásokkal.

Buildium árak

  • Alapvető: 58 USD/hó áron
  • Growth: 183 USD/hó áron
  • Prémium: 375 USD/hó-tól

Buildium értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5,0 (210+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5,0 (2000+ értékelés)

11. Propertyware (A legjobb CRM szoftver egycsaládos ingatlankezeléshez)

Propertyware
via Propertyware

Ha egycsaládos bérbeadó ingatlanokat kezel, érdemes megnéznie a Propertyware szoftvert. Ez a szoftver kifejezetten ennek a piacnak a sajátos kihívásaira lett kifejlesztve, és valós idejű betekintést és automatizálási funkciókat kínál, amelyekkel a komplex feladatok is könnyebben kezelhetők.

Testreszabható platformjával a Propertyware számos eszközt ötvöz, hogy egyszerűsítse a napi műveleteket és kezelje az összes feladatot, a könyveléstől és karbantartástól a marketingig és a bérlőkkel való kommunikációig.

Az intuitív felhasználói felület és a mobil hozzáférhetőség biztosítja, hogy bármikor hozzáférjen a fontos információkhoz, így gyorsabban tud reagálni és megalapozott döntéseket hozni.

A Propertyware legjobb funkciói

  • Optimalizálja a könyvelési feladatokat az ingatlankezeléshez kifejezetten tervezett integrált pénzügyi eszközökkel.
  • Javítsa a bérlőkkel és tulajdonosokkal való kommunikációt márkás portálok segítségével
  • Egyszerűsítse a karbantartáskezelést a munkamegbízások hatékony nyomon követésével, a szolgáltatások ütemezésével és a beszállítói kapcsolatok felügyeletével.
  • Használjon egyedi eszközöket az üres ingatlanok marketingjéhez és azok gyors kitöltéséhez célzott ingatlanértesítésekkel.

A Propertyware korlátai

  • A felület elavultnak tűnik, és hiányzik belőle a modern opciók intuitív jellege.
  • Korlátozott támogatást nyújt többcsaládos ingatlankezeléshez

A Propertyware árai

  • Alap: 1 USD/egység/hónap (minimum 250 USD/hónap) + 2 havi előfizetési díjnak megfelelő bevezetési díj
  • Plusz: 1,50 USD/hó/egység (minimum 350 USD/hó) + 2 havi előfizetési díjnak megfelelő bevezetési díj
  • Prémium: 2 USD/hó egységenként (minimum 450 USD/hó) + 2 havi előfizetési díjnak megfelelő bevezetési díj

Propertyware értékelések és vélemények

  • G2: 3,7/5,0 (20+ értékelés)
  • Capterra: 3,9/5,0 (310+ értékelés)

Ingatlanok és egyebek kezelése a ClickUp segítségével

A vagyonkezelési szoftvermegoldásokba való befektetés bizonyítja, hogy elkötelezett a bérlői élmény javítása és az ingatlanüzletág növekedésének elősegítése iránt. Azonban a rendelkezésre álló lehetőségek közül a tökéletes vagyonkezelési CRM megtalálása ijesztő feladatnak tűnhet.

Ha azonban olyan platformot keres, amely túlmutat az alapvető CRM funkciókon, és robusztus ingatlanprojekt-kezelő eszközöket kínál, akkor a ClickUp egyértelműen a legjobb választás. Rugalmassága, testreszabási lehetőségei és hatékony funkciói miatt kiváló választás azoknak az ingatlankezelőknek, akik hatékonyságra és skálázhatóságra törekednek.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és javítsa ingatlankezelési teljesítményét! 🏆

