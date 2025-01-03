A 10 legjobb ingatlan-CRM-sablon a jobb ügyfélkezelésért

Elárasztják a végtelen utánkövetések, érdeklődések és tranzakciók, mint ingatlanügynök?

Az ingatlanüzleti tevékenységek irányítása az ügyfélkapcsolatok egyensúlyának fenntartását, az üzletek gyorsabb lezárását és a szervezettség megőrzését jelenti. A ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszer segíthet ezekben a feladatokban.

Az ügynökök 90%-a szerint az ingatlan-CRM-ek segítenek nekik a potenciális ügyfelek kezelésében és az üzletek lezárásában.

Például a Zillow, egy ingatlanipari technológiai vállalat, 40%-os növekedést jelentett az ügyfélmegtartás terén és 25%-os növekedést a potenciális ügyfelek konverziójában.

Ez a blogbejegyzés az üzleti igényeidhez igazított legjobb ingatlan-CRM sablonokat mutatja be.

Mik azok az ingatlan CRM-sablonok?

Az ingatlan-CRM-sablonok előre megtervezett eszközök, amelyek segítenek az ügynököknek az ügyfélkapcsolatok kezelésében, a kommunikáció megkönnyítésében és a munkafolyamatok hatékony szervezésében. Ezek a sablonok tartalmazhatnak e-mail sablonokat a nyomon követéshez, feladatkezelési listákat, potenciális ügyfelek nyomon követési lapjait és értékesítési folyamatábrákat.

Íme, hogyan segíthet egy ingatlan CRM-sablon:

Legyen szervezett: Gyűjtse össze a potenciális ügyfelek adatait, az ügyfelekkel való interakciókat és az ingatlanhirdetéseket egy helyen, hogy gyorsan hozzáférhessenek és zökkenőmentesebb legyen a munkavégzés.

Soha ne hagyj ki egy visszajelzést: Az automatikus emlékeztetőkkel biztosíthatod, hogy időben kapcsolatba lépj az ügyfelekkel, így fenntartva a magas elkötelezettséget és a lehetőségeket.

Dolgozz okosabban, ne keményebben: egyszerűsítsd az ismétlődő feladatokat, és szabadítsd fel az idődet a legfontosabb dolgokra, az üzletek lezárására és a kapcsolatok építésére.

Javítsd az ügyfélszolgálatot: Testreszabott kommunikációval személyre szabott, bizalomépítő élményt nyújthatsz ügyfeleidnek, miközben megerősíted márkád hangját.

Könnyen nyomon követhető előrehaladás: A beépített jelentéskészítő eszközök segítségével figyelemmel kísérheti a teljesítményt, finomíthatja stratégiáját és adat alapú döntéseket hozhat.

Most nézzük meg, mi minősül hatékony ingatlan sablonnak.

Mi jellemzi egy jó ingatlan sablont?

A jó ingatlan-CRM-sablon egyszerű, testreszabható és úgy van kialakítva, hogy megfeleljen az ingatlanügynökök speciális igényeinek. De mi különbözteti meg a kiváló sablonokat?

Nézzük meg!

Ingatlanügynökségekre szabott felhasználási esetek : tartalmaznak szakaszokat a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, ingatlanhirdetésekhez és ügyfélkapcsolatokhoz, amelyek az ingatlanügynökségek munkájához igazodnak.

Ingatlantípusokhoz igazítható : Különböző ingatlantípusokhoz (lakó-, kereskedelmi, bérleti) és ügyféligényekhez igazítható.

Automatizált ügyfélkövetés : Beépített emlékeztető funkcióval rendelkezik az ingatlanmegtekintések, érdeklődések és ajánlatok nyomon követéséhez.

Ügyletek folyamatának kezelése : Segít nyomon követni a folyamatot az ingatlanbemutatás, a tárgyalások és az ügylet lezárása közötti szakaszokban.

Ingatlanok és ügyfelek integrációja : Összevonja az ügyfelek adatait az őket érdeklő ingatlanokkal, lehetővé téve a személyre szabott kommunikációt.

Értékesítési teljesítmény jelentés : betekintést nyújt a potenciális ügyfelek konverziós arányába, az értékesítési teljesítménybe és az ingatlanokra jellemző üzletkötési időkbe.

Együttműködési eszközök: Lehetővé teszi a csapatok együttműködését több hirdetés, ügyfélkapcsolat és feladat kezelésében.

Miután tisztában vagy azzal, hogy mit kell keresni egy CRM-sablonban, itt az ideje, hogy felfedezd azokat az eszközöket, amelyekre az ingatlanügynökök támaszkodnak: a ClickUp ingatlan-sablonjait (pszt... manapság gyorsan az iparág kedvenceivé válnak!).

Deanna Connolly, a Foundry Commercial brókercég munkatársa szerint

A ClickUp segítségével GYORSAN átadhatjuk egymásnak a projekteket, KÖNNYEDEN ellenőrizhetjük a projektek állapotát, és felettesünk bármikor betekintést nyerhet a munkaterhelésünkbe anélkül, hogy megzavarna minket. A ClickUp használatával hetente legalább egy napot megspóroltunk. Az e-mailek száma JELENTŐSEN csökkent.

👀 Tudta? Kutatások szerint statisztikailag november a legjobb hónap a magasabb áron történő ingatlaneladáshoz.

Ingatlan CRM-sablonok

Képzelj el egy ingatlan CRM eszközt, amelyben minden ingatlanügyleted, ügyfeled és marketingterved könnyedén rendszerezhető.

A ClickUp egy kiváló minősítésű ingatlanprojekt-menedzsment szoftver, amelyben különböző méretű vállalatok rendkívül hatékony csapatai bíznak.

Vessünk egy pillantást néhány sablonra, amelyet a ClickUp kínál.

1. A ClickUp ingatlanügynöki sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ingatlanügynöki sablonjával soha többé nem veszíti el potenciális ügyfeleit.

A ClickUp ingatlanügynöki sablon átfogó megoldás a elfoglalt ingatlanügynökök számára. Központosítja a fontos információkat és javítja a kulcsfontosságú CRM-folyamatokat, mint például az ingatlanok bemutatása, a hirdetések kezelése és az ügyfelekkel való kommunikáció. Ráadásul a drag-and-drop funkció segít az ügyletek előrehaladásában a különböző szakaszokban.

A sablon egyedi státuszai (például Nyitott, Kapcsolatfelvétel, Szerződés elküldve) megkönnyítik az egyes ügyfelek útjának nyomon követését, míg az egyedi mezők lehetővé teszik az egyes tranzakciós szakaszok kategorizálását és hatékony vizualizálását.

Például, ha egy ügyfél belvárosi lakást keres, az ügynök létrehozhat egy feladatot az „Ingatlan megtekintés ütemezve” és „Tárgyalás folyamatban” egyéni státuszok használatával.

További funkciók, mint például az időkövetés, a függőségi figyelmeztetések és az e-mail integrációk biztosítják a zökkenőmentes projektmenedzsmentet, segítve az ügynököket időmegtakarításban és a hibák csökkentésében, mindezt a ClickUp-on belül.

✨Ideális ügynökök, csapatok és brókerek számára, akik szeretnék felügyelni az ügynökök teljesítményét, nyomon követni a folyamatok állapotát és adat alapú döntéseket hozni.

2. A ClickUp ingatlan-táblázat sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és szűrje az ingatlanok állapotát a ClickUp ingatlan-táblázat sablon színekkel jelölt címkéivel.

A ClickUp ingatlan-táblázat sablon egy all-in-one megoldás a potenciális ügyfelek nyomon követésére, az üzletek kezelésére és az ügyféladatok szervezésére – mindezt egy helyen.

Gyorsan szeretnél hozzáférni a fontos részletekhez? Próbáld ki a testreszabható állapotokat, mint például „Eladó”, „Tárgyalás alatt” és „Eladva”, hogy mindent kategorizálhass. A testreszabható mezők segítségével rögzítheted az alapvető adatokat, mint például a cím, a nettó jövedelem, a kezdő ár, a végső eladási ár, a terület és az éves biztosítás.

Az elrendezést öt egyéni nézetben tekintheti meg, olyan ClickUp konfigurációkkal, mint a „Ingatlan” és a „Hely”. Például ezzel a sablonnal szűrheti a táblázatot, hogy megtekintse egy adott helyen található összes ingatlant vagy a jelenleg tárgyalás alatt állókat.

✨Ideális befektetők számára, akik szeretnék rendszerezni portfóliójukat, nyomon követni ingatlanjaik teljesítményét és megalapozott döntéseket hozni.

3. A ClickUp ingatlanmarketing-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ingatlanmarketing sablonjával hozzáadhatja a promóciós ingatlant, és minden hirdetést külön feladathoz rendelhet, hogy könnyebben azonosíthassa őket.

A ClickUp ingatlanmarketing-sablon segít a marketingstratégiád kezelésében. Lehetővé teszi az ideális marketingtervek és csatornák kiválasztását, egyértelmű márkairányelvek kidolgozását és egy marketingnaptár összeállítását, amelyben nyomon követheted az összes ingatlanügynökségi tevékenységedet.

Ez a sablon számos megtekintési lehetőséget kínál, beleértve különböző perspektívákat és betekintéseket, így átfogóan megtekintheted az összes hirdetett hirdetésedet. Mintha egy komplett ingatlanmarketing eszköz állna a rendelkezésedre!

Kampányok listája : Szervezze és kövesse nyomon az ingatlanhirdetéseket a kampányok aktuális állapota alapján egy nézetben (pl. Teendők, Folyamatban, Jóváhagyásra vár, Felülvizsgálatra vár, Jóváhagyva).

Postafal nézet : Vizualizálja a hirdetések állapotát egy Kanban táblán, ahol minden hirdetés a jelenlegi stratégiai szakaszának megfelelően (ötlet, tartalomírás, tervezés, felülvizsgálat, közzététel, értékelés) egy kártyaként jelenik meg.

Naptár nézet: Figyeld nyomon a posztolási ütemtervedet egy havi naptárban. A hirdetések poszt típus szerint (blog, közösségi média, e-mail hírlevél) vannak kiemelve, így könnyedén nyomon követheted, mikor és hol jelenik meg az egyes promóciós tartalmak.

✨Ideális azoknak az ingatlanügynökségeknek, amelyek növelni szeretnék hirdetéseik online láthatóságát, fokozni szeretnék promóciós tevékenységüket és következetes tartalmi stratégiát szeretnének fenntartani.

4. A ClickUp ingatlanprojekt-menedzsment sablon

Töltse le ezt a sablont Kategorizálj, adj hozzá attribútumokat és kövesd nyomon projekted előrehaladását a ClickUp ingatlanprojekt-menedzsment sablonjával.

A hatékony projektmenedzsment az ingatlanügynökök számára segít a feladatok lebontásában, a hatókörrel kapcsolatos problémák elkerülésében és a projektek ütemezett végrehajtásában. Emellett biztosítja a jobb kockázatkezelést is azáltal, hogy felügyeli a szerződéseket, nyomon követi a szabályozásokat és hatékonyan kezeli az ütemterveket.

A ClickUp ingatlanprojekt-menedzsment sablonja mindent lefed, az előzetes értékesítéstől a projekt átadásáig. Íme, miért olyan praktikus:

Ingatlanhirdetések : Minden hirdetés részleteit – árat, ingatlantípust, alapterületet – rendszerezi, így könnyen frissíthető és az egész csapat számára azonnal elérhető.

Feladatok nyomon követése : A sablon egyértelműen megmutatja az egyes feladatok állapotát (pl. Befejezve, Folyamatban, Teendő), így a projektmenedzserek és a csapat tagjai értékelhetik, hogy mi készült el, mi van folyamatban és mi maradt még hátra.

Költségbecslés : Egyes feladatok becsült költségei betekintést nyújtanak a projekt pénzügyi vonatkozásaiba. Ezen költségek nyomon követése segít az ingatlanügynököknek az ügyfelek költségvetésének kezelésében és a jövőbeli kiadások előrejelzésében.

Alfeladatok és függőségek: Megmutatja a komplex feladatok kisebb lépésekre való lebontását, például az alapozás és a feltöltés telepítését.

✨ Ideális ingatlanprojekt-menedzserek, építőcsapatok és fejlesztők számára, akiknek strukturált, vizuális megközelítésre van szükségük a haladás nyomon követéséhez, az ütemtervek kezeléséhez és a költségvetések figyelemmel kíséréséhez a projekt több fázisában.

👀 Tudta? Ha sablonjaiban kiemeli a fenntarthatósági jellemzőket és a környezetbarát trendeket, például a zöldtetőket, a napelemeket és az esővízgyűjtő rendszereket, az növelheti az ingatlan értékét.

5. A ClickUp ingatlanüzletek lezárásának ellenőrzőlistája

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ingatlan-üzletkötési ellenőrzőlista sablonjával biztosíthatod, hogy a zárási folyamat nyüzsgésében semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Ingatlanügynökként jól ismeri az ingatlanügyletek lezárásának kihívásait és azt, hogy mennyi erőfeszítést igényel az ügyfelek számára a folyamat zökkenőmentesebbé tétele. A ClickUp ingatlanügyletek lezárásának ellenőrzőlistája segíthet ennek a munkafolyamatnak a javításában.

Ez a sablon végigvezeti Önt az egész értékesítési folyamaton, az első ajánlattól a kulcsok átadásáig. Így segít:

Tárolja a fontos információkat 11 egyedi attribútumban, például a célzárási dátum, az aláírt zárási dokumentumok, a listázó ügynök, az ingatlan címe és a köszönőlevél.

Könnyedén nyomon követheted az ingatlanmarketing költségeit, a hitelkérelmek fázisait, az ingatlanok átvizsgálását, a célzott zárási dátumokat és az aláírt zárási dokumentumokat, mindezt egy helyen.

✨ Ideális új ingatlanügynökök és brókerek számára, akik egyszerűsíteni és rendszerezni szeretnék az üzletkötési folyamatot.

6. A ClickUp fejlett CRM ingatlan sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Advanced CRM ingatlan sablon segítségével rangsorolhatja a feladatokat.

Ha a legjobb CRM-re gondolsz, akkor valószínűleg az ingatlanértékesítésed bővítésén töprengsz, és ez a sablon pont ezt teszi lehetővé! A ClickUp kezdőbarát Advanced CRM Real Estate Template sablonja segítségével gyorsan és hatékonyan kezelheted az ügyfélkapcsolatokat.

Hozzáférhet ügyfeleivel kapcsolatos információkhoz a Naptár nézetben, a ClickUp Doc-ban vagy a Lista nézetben, intuitív drag-and-drop funkcióval. A sablon külön listákba rendezi fiókadatait és lezárt ügyleteit, így elkerülhető a zavar a folyamatban lévő ügyfelek státuszával kapcsolatban.

Ezenkívül egyedi egyéni nézetekkel is rendelkezik, mint például a Saját feladatok nézet, amely lehetővé teszi a feladatok és a nyomon követések fontossági sorrendbe állítását. A Értékesítési folyamat nézet nyomon követi az értékesítési csatornát és a folyamatot, a Üdvözlő nézet pedig gyors áttekintést ad a CRM beállításairól.

✨Ideális kezdőknek, kisvállalkozásoknak és szabadúszóknak, akik egyszerű, hatékony módszert keresnek az ügyfélkapcsolatok kezelésére, a potenciális ügyfelek nyomon követésére és az értékesítési folyamatok nyomon követésére.

7. A ClickUp CRM ingatlan sablon

Töltse le ezt a sablont Osztályozd a potenciális ügyfeleket „minősített” vagy „nem minősített” kategóriákba, és rendezd őket az értékesítés lezárása érdekében a ClickUp CRM ingatlan sablon segítségével.

A ClickUp CRM ingatlan sablon kulcsfontosságú a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatok ápolásában. Az értékesítési folyamat minden aspektusát lefedi, beleértve a potenciális ügyfelek és lehetőségek nyomon követését, az üzletek kezelését, a kapcsolattartók szervezését és a feladatok prioritásainak meghatározását az értékesítési szakasz alapján.

A szükséges jóváhagyás és minősített egyéni állapotok, a kapcsolattartó neve és iparág egyéni mezők, valamint a lista nézet és értékesítési folyamat nézet egyéni nézetek segítségével ez a sablon mindent rendezett és könnyen áttekinthetővé tesz.

Ráadásul az automatizálási funkciók segítségével csökkentheted az ismétlődő feladatokat, így több időt fordíthatsz a kapcsolatok mélyítésére és az üzleti növekedésre.

✨ Ideális azok számára, akik szeretnék javítani potenciális ügyfeleik kezelését és értékesítési folyamataikat, valamint azoknak a vállalkozásoknak, amelyek világos, szervezett folyamatot szeretnének a potenciális ügyfelek minősítéséhez, az üzletkötési szakaszok nyomon követéséhez és az értékesítések hatékony lezárásához.

8. A ClickUp Sales CRM ingatlan sablon

Töltse le ezt a sablont Fokozza értékesítési nyomon követését beépített projektmenedzsment eszközökkel, mint például a képernyőfelvétel, az automatizálás és a mesterséges intelligencia, hogy minden lépést pontosan nyomon követhessen a ClickUp Sales CRM Real Estate Template segítségével.

Tudta, hogy az értékesítések 80%-a esetén általában átlagosan 5 utánkövető hívás szükséges az első találkozó után?

Ez mutatja, mennyire fontos az értékesítési folyamat nyomon követése. A ClickUp Sales CRM ingatlan sablon célja, hogy értékesítési folyamatát szervezett és aktív állapotban tartsa.

Olyan szakaszokat kategorizál, mint Új potenciális ügyfél, Elkötelezett és Nem megfelelő – Utánkövetés, így könnyen felmérheted, hogy az egyes potenciális ügyfelek hol tartanak a folyamatban.

A prioritási jelölők (például Sürgős és Magas) biztosítják, hogy a legfontosabb potenciális ügyfelek azonnali figyelmet kapjanak, míg a kijelölt szerepek és a határidők minden ügynököt a feladatra koncentrálnak.

A 20 egyéni státusszal – például Aktív, Tárgyalás alatt és Bevezetés alatt – nyomon követheted az egyes ügyletek pontos szakaszát. Ezen felül öt egyéni nézetet – például Összefoglaló, Lista és Tábla – kapsz, hogy minden információd rendezett és hozzáférhető legyen.

✨Ideális azoknak az értékesítési csapatoknak, akik egyszerűsíteni szeretnék a potenciális ügyfelek nyomon követését, személyre szabni az ügyfelekkel való interakciókat, és figyelemmel kísérni az értékesítési folyamat minden szakaszát a szerződés megkötéséig.

🧠 Érdekes tény: A kutatások szerint a kerekített számok (pl. 500 000 dollár) helyett konkrét számok (pl. 432 000 dollár) használata gondosság benyomását keltheti és csökkentheti a tárgyalási lehetőségeket.

9. A ClickUp egyszerű CRM ingatlan sablon

Töltse le ezt a sablont Fejleszd ingatlankezelési stratégiáidat a ClickUp egyszerű CRM ingatlan sablonjával!

Míg az előző sablon az üzletkötéshez szükséges összes alapvető információt tartalmazza, a ClickUp egyszerű CRM ingatlan sablonja ennél tovább megy a kapcsolattartás kezelésében.

Ez a kezdőknek is könnyen kezelhető sablon lehetővé teszi, hogy testreszabja kapcsolattartói státuszát és további mezőket jelöljön meg, hogy hozzáférjen és rendszerezzen a releváns információkat. Egyéni státuszok, egyéni mezők és egyéni nézetek állnak rendelkezésre a potenciális ügyfelek számának maximalizálása érdekében.

A legördülő mezők, mint például a Lista és Táblázat nézet, egy képernyőn jelenítik meg az egyes ügyfelek prioritási szintjét, szakaszát, becsült értékét, telefonszámát és egyebeket. Ezzel minden lehetséges részlet elérhetővé válik, és segít a legfontosabb potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározásában.

✨ Ideális ingatlanügynökök és értékesítési csapatok számára, akik kiemelten kezelni szeretnék a nagy értékű lehetőségeket és javítani szeretnék az együttműködést.

10. Ingatlanügylet-nyomkövető a Jotformtól

via Jotform

A Jotform ingatlanügylet-követő segít az ügynököknek a lakásvásárlási információk, például a potenciális ügyfelek, a kapcsolatfelvételek és az ingatlanok rendszerezésében, hogy segítsék az ügyfeleket a tökéletes otthon megtalálásában.

A Jotform online Lakásvásárlási ellenőrzőlista segítségével hatékonyan nyomon követheted a potenciális ügyfeleket és az ügyfelek preferenciáit. A mellékelt táblázat segítségével nyomon követheted a potenciális ügyfeleket, oszlopokat, lapokat és címkéket adhatsz hozzá vagy nevezhetsz át, valamint a kártya- vagy naptárnézet között válthatsz a jobb adatmegjelenítés érdekében.

Még több kontextusfüggő ingatlanadattal is nyomon követheted az ingatlanokat, például az életkorra vonatkozó preferenciákkal, a hálószobák és fürdőszobák számával, valamint az árkategóriával. Emellett segít az ingatlanok státusz szerinti rendezésében is (pl. kiadó, eladó vagy üzemeltetendő).

✨ Ideális ügynökök, brókerek és ingatlankezelők számára, akiknek központi CRM szoftverre van szükségük az ügyfelekkel való kommunikáció javítása és a vevők és ingatlanok hatékonyabb összehangolása érdekében.

Minden jó, ami jól eladható: ClickUp kiadás

A megfelelő ingatlan-CRM-sablonokkal minden utánkövetést, potenciális ügyfelet és üzletet hibátlanul kezelhet.

A ClickUp ingatlan-CRM sablonok egy központi hub és adatbázis, amelyek segítségével magabiztosan köthetsz üzleteket. Értékes adatokat és elemzéseket nyújtanak, lehetővé téve a maximális személyre szabást és a jobb döntéshozatalt.

Akár független ügynök, akár egy növekvő csapat tagja, a ClickUp segítségével a potenciális ügyfelekből hűséges ügyfelek válhatnak – egy jól kezelt kapcsolattartás után a másik után!

