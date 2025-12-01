A 8 legjobb AI ingatlankezelő szoftver 2026-ban

A bérbe adott ingatlanok kezelése nagy felelősség.

A karbantartási problémák kezelésétől és a bérleti díj beszedésétől kezdve a bérlők kérdéseinek megválaszolásán és a bérleti szerződésekkel kapcsolatos papírmunkán át mindig van valami, ami a figyelmét igényli. És mindezt manuálisan próbálja kezelni? Az egyenes út a kiégéshez.

Itt tud igazán segíteni az AI-alapú ingatlankezelő szoftver.

Ezek az eszközök elvégzik a monoton feladatokat – például automatizálják a válaszokat, automatikus emlékeztetőket küldenek és korán jelzik a potenciális problémákat –, így Ön a nagy képre koncentrálhat. Ez egy proaktív megközelítés, amely nemcsak segít a szervezettség fenntartásában, hanem javítja a bérlői élményt is.

Ráadásul a bérlők imádják a kényelmet. Ha lehetővé teszi a bérlők számára, hogy online nyújtsák be kéréseiket, ellenőrizzék bérleti szerződésüket vagy bármikor befizessék a bérleti díjat, az megkönnyíti mind az Ön, mind az ő életüket. Az eredmény? Kevesebb panasz, kevesebb késedelmi díj és magasabb kihasználtsági arány.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a piacon elérhető legjobb AI-alapú ingatlankezelő platformok közül néhányat, azok szolgáltatásait, árait és azt, hogy kinek a legalkalmasabbak, így megtalálhatja a legmegfelelőbbet és növelheti általános hatékonyságát!

Az AI ingatlankezelő szoftverek áttekintése

Íme egy rövid összehasonlító táblázat, hogy könnyebben belevághasson:

Szoftver Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Ingatlankezelési munkafolyamatok és együttműködés AI-alapú feladatautomatizálás, testreszabott munkafolyamatok, bérlői űrlapok, irányítópultok, sablonok és integrációk Ingyenes csomag elérhető Fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hó áron AppFolio Valós idejű ingatlankezelés Mesterséges intelligenciával támogatott bérlőszűrés, karbantartás, könyvelés, digitális bérleti szerződések, valamint tulajdonosok és bérlők számára készült portálok Egyedi árazás TenantCloud Átfogó ingatlankezelés Mesterséges intelligenciával támogatott bérlőszűrés, karbantartás, könyvelés, digitális bérleti szerződések, tulajdonos/bérlő portálok A fizetős csomagok ára havi 18 dollártól kezdődik Mezo Mesterséges intelligenciával támogatott karbantartáskezelés Prediktív karbantartás, intelligens munkarendelések, beszállítói menedzsment és PMS-integráció Egyedi árazás TurboTenant Magánbérbeadók és AI-támogatott bérbeadás Automatizált hirdetések, digitális jelentkezések, bérleti szerződés-készítés, online bérleti díjfizetés és javítások nyomon követése Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára havi 9,92 dollártól kezdődik. EliseAI Mesterséges intelligenciával támogatott bérbeadási segítség Könyvelés, karbantartás, bérlői portálok, digitális alkalmazások és átvilágítás Egyedi árazás Happy Property Bérlőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás AI-alapú csevegőrobotok, automatizált válaszok, PMS-integráció és üzenetek testreszabása Egyedi árazás Buildium Vállalati szintű ingatlankezelés Könyvelés, karbantartás, bérlői portálok, digitális alkalmazások, bérlői átvilágítás A fizetős csomagok ára havi 58 dollártól kezdődik

Az árak és a funkciók változhatnak. A legfrissebb árakról a termék weboldalán tájékozódhat. *

Mire kell figyelnie az AI ingatlankezelő szoftvereknél?

A megfelelő AI-alapú ingatlankezelő szoftver kiválasztása jelentősen megváltoztathatja a helyzetet, de a rengeteg lehetőség közül hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet? A befektetés előtt mérlegelje, mely funkciók lesznek a legnagyobb hatással a napi működésére és a hosszú távú növekedésre.

Először vegye figyelembe üzleti igényeit és problémás területeit.

Elárasztja a kézi bérleti díj beszedés?

Küzd a lassú karbantartási válaszokkal?

Vagy portfólióját szeretné bővíteni anélkül, hogy növelné a rezsiköltségeket?

Az ideális szoftver robusztus, AI-alapú megoldásokkal fogja kezelni ezeket a konkrét kihívásokat. Íme a legfontosabb szempontok, amelyekre érdemes figyelni:

Automatizálás: A hatékony szoftvernek egyszerűsítenie kell az olyan ismétlődő feladatokat, mint a bérleti szerződések nyomon követése, a bérleti díj beszedése és a karbantartási kérelmek kezelése, így a csapata több időt fordíthat a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre.

Mesterséges intelligencia integráció: A fejlett mesterséges intelligencia eszközök, mint például a bérlő-szűrési algoritmusok, a bérlőkkel való kommunikációra szolgáló chatbotok és a prediktív karbantartási funkciók jelentősen csökkenthetik a kockázatokat és javíthatják a hatékonyságot

Központosított rendszer: A teljes portfólió egyetlen platformról történő kezelése segít fenntartani az áttekinthetőséget, csökkenti a hibák számát és javítja a csapat tagjai közötti együttműködést

Skálázhatóság: Ahogy ingatlanportfóliója növekszik, a szoftvernek is ennek megfelelően kell skálázódnia anélkül, hogy túlságosan drágává vagy bonyolulttá válna

Felhasználói élmény: Az intuitív, felhasználóbarát felület és a gyors ügyfélszolgálat együttesen biztosítja a zökkenőmentes bevezetést és a folyamatos elégedettséget

Testreszabás és integrációk: Az Az AI-vezérelt munkafolyamat-automatizálás testreszabásának és más szoftverekkel (könyvelés, CRM, marketing) való integrációjának lehetősége rugalmasságot biztosít és kiterjeszti technológiai ökoszisztémáját

A legjobb AI ingatlankezelő szoftverek

Ideje áttekinteni a legjobb lehetőségeket, és részletesen bemutatni, mi teszi mindegyiket egyedivé, milyen főbb funkciókat kínálnak, mennyibe kerülnek, és milyen hátrányaikról érdemes tudni.

1. ClickUp (A legjobb ingatlankezelési munkafolyamatok és csapatmunka irányításához)

Vezesse ingatlanvállalkozását a ClickUp segítségével a feladatkezelés, az ütemezés és az interaktív ingatlantérképek segítségével

Ha ingatlankezeléssel foglalkozik, akkor tudja, mennyi mindent kell egyszerre kezelnie: bérleti szerződéseket, karbantartást, marketinget, ügyfélkommunikációt, és azt, hogy a csapata mindig egy hullámhosszon legyen. Itt jön képbe a ClickUp for Real Estate.

Képzelje el úgy, mint egy mindent magában foglaló irányítóközpontot, amely a ClickUp Brainnek köszönhetően komoly mesterséges intelligencia-frissítést kapott.

A ClickUp mesterséges intelligenciájával automatizálhatja azokat az ismétlődő feladatokat, amelyek elrabolják a napját, például a bérleti szerződés megújításával kapcsolatos nyomon követések kijelölését, a szemlék ütemezését vagy a karbantartási emlékeztetők kiküldését. Összefoglalnia kell egy megbeszélést, vagy gyorsan össze kell állítania egy frissítést a csapatának? A mesterséges intelligencia ezt is elintézi, így soha nem kell üres lapot bámulnia.

A ClickUp Brain segítségével azonnal értesülhet a legfontosabb frissítésekről

De a varázslat nem ér véget ennél. A ClickUp AI-eszközei forradalmi változást hoznak vállalkozása marketing- és ügyfélkezelési oldalán. Képzelje el, hogy rekordidő alatt készíthet vonzó hírlevél-tartalmakat, vagy válaszolhat az ügyfelek kérdéseire.

Ha azonnal munkába szeretne állni, a ClickUp készen álló sablonokat kínál kifejezetten ingatlanipari szakemberek számára. Van egy ingatlan-táblázatsablon, amellyel rendezett állapotban tarthatja az összes ingatlanját és bérleti szerződését, egy ingatlan-hírlevél-sablon (amely tökéletesen működik az AI-vel a tartalomkészítéshez), valamint egy ingatlan-marketing-sablon, amely segít a kampányok tervezésében és nyomon követésében.

Építsen ki szoros kapcsolatot ügyfeleivel a ClickUp ingatlan-hírlevél sablon segítségével

Az AI-n túl a ClickUp kifejezetten ingatlanügynökségek számára készült. Beállíthat egyedi munkafolyamatokat a bérleti szerződések nyomon követéséhez, a karbantartáshoz és az ellenőrzésekhez, űrlapokon keresztül gyűjtheti a bérlők kéréseit, feladat-sablonokat használhat minden ismétlődő tevékenységhez, és a ClickUp irányítópultjain keresztül mindent szemmel tarthat. Ráadásul integrálható az e-mailjével, naptárával és más ingatlankezelő eszközökkel, így minden zökkenőmentesen működik együtt.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyedi munkafolyamatok: A ClickUp egyedi nézetei és állapotai segítségével testreszabhatja a bérleti szerződések nyomon követésére, a karbantartásra és az ellenőrzésekre vonatkozó folyamatokat.

Bérlői igénylőlapok: Gyűjtse össze és kezelje zökkenőmentesen a bérlői igényeket Gyűjtse össze és kezelje zökkenőmentesen a bérlői igényeket a ClickUp Forms segítségével

Feladat-sablonok: Szabványosítsa az ismétlődő műveleteket, mint például a beköltözések, a javítások és az utólagos ellenőrzések

Műszerfalak: Az ingatlan teljesítményének, a csapat munkaterhelésének és a legfontosabb mutatóknak az áttekintése egy pillanat alatt

Integrációk: Szinkronizálja e-mailjeit, naptárait és a népszerű ingatlankezelő eszközöket Szinkronizálja e-mailjeit, naptárait és a népszerű ingatlankezelő eszközöket a ClickUp Integrációk segítségével az egységes felhasználói élmény érdekében

A ClickUp korlátai

Új felhasználók számára tanulási görbe lehet

A ClickUp árai:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Számomra a ClickUp legnagyobb előnye a testreszabható sablonok voltak, valamint az, hogy minden régióban egységesíthettük az ingatlanjainkat, így az ügyfelek ugyanazt az élményt kapják, függetlenül attól, hogy melyik Convene-telephelyre látogatnak.

2. AppFolio (A legjobb valós idejű ingatlankezeléshez)

Az AppFolio átfogó felhőalapú eszközcsomagot kínál különböző ingatlantípusok kezeléséhez, beleértve a lakó-, kereskedelmi és diákotthonokat is.

Mesterséges intelligencián alapuló funkciói jelentősen egyszerűsítik a működést, beleértve az automatizált bérbeadást, a hatékony karbantartás nyomon követését és a zökkenőmentes bérlői kommunikációt. Ez lehetővé teszi az ingatlanipari szakemberek számára, hogy portfóliójukat rendkívüli hatékonysággal kezeljék, időt és erőforrásokat megtakarítva.

Az AppFolio legjobb funkciói

Kezelje a könyvelést, a bérbeadást, a karbantartást és a kommunikációt egyetlen, könnyen elérhető platformról

Automatizálással és a bérlők, tulajdonosok és szolgáltatók számára létrehozott dedikált portálokkal egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint a bérleti díj beszedése, a karbantartási kérelmek kezelése és a bérlők átvilágítása.

Valós idejű pénzügyi betekintést nyújt a bevételekről, kiadásokról és az ingatlanok teljesítményéről szóló részletes jelentésekkel

Teljes funkcionalitású mobilalkalmazást kínál az útközbeni kezeléshez, valamint AI-eszközöket, amelyek segítenek a bérleti megkeresések és a karbantartás kezelésében

Az AppFolio korlátai

Lehet, hogy nagyobb portfóliókhoz alkalmasabb

Az AppFolio árai

Egyedi árazás

AppFolio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 630 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)

Mit mondanak az AppFolio-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy testreszabhatom a jelentéseket, és ha nincs olyan jelentés, amire szüksége van, 10-ből 9 esetben az Appfolio elkészíti Önnek. Az a lehetőség, hogy SMS-t és e-mailt küldhet a bérlőknek és a lakástulajdonosoknak, elengedhetetlen a dokumentáció és a nyilvántartás vezetése szempontjából. Senki sem szeret hibázni, de szinte mindent, amit megtehet, vissza is vonhat, ami a hibák kijavítását gyerekjátékká teszi. Az is nagyszerű, hogy ha valamiben segítségre van szükséged, az ügyfélszolgálat nagyon gyors és segítőkész, és végigvezet a képzésen. Több mint 30 éve dolgozom az ingatlankezelés területén, és ez messze a legjobb program, amellyel valaha dolgoztam.

3. TenantCloud (A legjobb átfogó ingatlankezeléshez)

A TenantCloud egy felhőalapú ingatlankezelő platformot kínál, amelyet úgy terveztek, hogy egyszerűsítse mind a lakó-, mind a kereskedelmi ingatlanok üzemeltetését. A fejlett, AI-alapú eszközök kihasználásával leegyszerűsíti az olyan összetett feladatokat, mint a bérlők szigorú átvilágítása, a karbantartás hatékony koordinálása és a zökkenőmentes bérleti díj beszedése.

Ez a központi rendszer egyetlen, intuitív felületet biztosít az ingatlankezelőknek teljes portfóliójuk felügyeletéhez, ezzel időt takarítva meg és csökkentve az adminisztratív terheket.

A TenantCloud legjobb funkciói

Zökkenőmentes bérbeadási folyamatot biztosít online bérleti kérelmekkel és jogilag megfelelő, testreszabható digitális bérleti szerződésekkel

A szoftverhez dedikált bérlői és tulajdonosi portálok tartoznak, amelyek elősegítik a világos kommunikációt, lehetővé téve a bérlők számára, hogy kérelmeket nyújtsanak be és információkhoz férjenek hozzá

Robusztus karbantartás-nyomonkövetési és munkarendelés-kezelési funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az ingatlankezelők számára a javítások hatékony ütemezését, a feladatok kiosztását és az előrehaladás nyomon követését.

Használja ki a hatékony könyvelési és pénzügyi jelentéskészítő eszközöket a kiadások, a bérleti díjak és az eredménykimutatások nyomon követéséhez

A TenantCloud korlátai

Egyes fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el

A jelentések testreszabási lehetőségei korlátozottak

A TenantCloud árai

Kezdőcsomag: 18,00 USD havonta

Növekedési terv: 35,00 USD havonta

Pro csomag: 60,00 USD havonta

Üzleti terv: Egyedi árazás

TenantCloud értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a TenantCloudról a valós felhasználók?

A Capterra értékelése szerint :

A Tenant Cloud könnyen használható mind a bérlőink, mind pedig számunkra. Leegyszerűsíti annak nyomon követését, hogy mi történik és hol. Lehetővé teszi a nyílt kommunikációt a bérlőkkel, és minden dokumentumunkat egy helyen tárolja.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni az életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné el a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nek képesnek kell lennie arra, hogy: megértse a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtsa a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat állítson be. A legtöbb eszköz ezek közül egy vagy két lépést már megoldott. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatok és a megbeszélések prioritási szintjük alapján könnyen elhelyezhetők a naptár szabad időpontjaiba. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezelésére. Búcsút inthet a fárasztó munkának!

4. Mezo (A legjobb AI-alapú karbantartáskezeléshez)

via Mezo

A Mezo gépi tanulási algoritmusokat használ a jövőbeli karbantartási igények előrejelzésére a korábbi adatok, a lakók visszajelzései és az ingatlan sajátosságainak elemzésével.

Előrejelző képessége lehetővé teszi az ingatlankezelők számára, hogy a reaktív javításokról áttérjenek a tervezett, megelőző karbantartásra, jelentősen csökkentve ezzel a váratlan leállásokat és a kapcsolódó sürgősségi költségeket. A platform emellett automatizálja a teljes munkarendelési folyamatot, az intelligens diagnózistól és a részletes munkarendelés létrehozásától (amelyet gyakran a virtuális asszisztens, Max segít) egészen az intelligens kiosztásig a legmegfelelőbb beszállítók vagy a házon belüli személyzet számára.

Ezen felül a Mezo kifinomult beszállítói menedzsment funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik az ingatlankezelők számára, hogy nyomon kövessék a teljesítménymutatókat, mint például a válaszidőt, a megoldási arányt és a költséghatékonyságot.

A Mezo legjobb funkciói

Előre látja az igényeket a hibák megelőzése és az ütemezés optimalizálása érdekében

Intelligensen hoz létre, elemzi és osztja ki a feladatokat a hatékonyság érdekében

Figyelemmel kíséri a beszállítók mutatóit a minőség és a költségek ellenőrzése érdekében

Műveletek és kérések kezelése bármely helyről

Zökkenőmentesen csatlakozik a meglévő ingatlankezelő rendszerekhez

A Mezo korlátai

A mesterséges intelligencia funkcióinak teljes körű kihasználásához képzésre lehet szükség

A Mezo árai

Egyedi árazás

Mezo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A lízing nem modern koncepció – ősi eredetű. A gyakorlat körülbelül i. e. 2000-re nyúlik vissza az ókori Sumériában, ahol agyagtáblák dokumentálták a mezőgazdasági gépek bérbeadását. A föníciaiak is alkalmaztak hajóbérleti szerződéseket – amelyek hasonlítottak a mai gépbérleti szerződésekhez – a tengeri vállalkozások finanszírozására. Ezek a korai lízingformák elengedhetetlenek voltak a föld, az állatállomány és az eszközök finanszírozásához, így az ókori gazdaságok sarokköveivé váltak.

5. TurboTenant (A legjobb azoknak a magánbérbeadóknak, akik AI-támogatott bérbeadást keresnek)

A TurboTenant egy hatékony, mégis ingyenes ingatlankezelő szoftver, amelyet kifejezetten az egyéni bérbeadók támogatására fejlesztettek ki. Megkönnyíti a bérbe adott ingatlanok kezelését azáltal, hogy intelligens, automatizált funkciókat kínál, amelyek egyszerűsítik a bérbeadás és a bérlők kezelésének teljes folyamatát.

Bár a szoftver a mélyreható, átfogó AI-integráció helyett a gyakorlati, feladatspecifikus intelligenciára összpontosít, intelligens eszközei – például a bérleti szerződés leírásának egyes részeinek automatizálása – jelentősen növelik a hatékonyságot. A TurboTenant célja, hogy a saját kezűleg ingatlankezelést végző tulajdonosok számára is elérhetővé tegye a fizetős rendszerekben általában megtalálható fejlett funkciókat, így az ingatlankezelés egyszerűbbé és átláthatóbbá válik.

A TurboTenant legjobb funkciói

Tegye közzé az összes kiadó ingatlanját a legnépszerűbb weboldalakon egy helyről, hogy több érdeklődőt vonzzon

Gyűjtse be a jelentkezéseket digitálisan, és végezzen egyszerűen háttér-, hitel- és kilakoltatási ellenőrzéseket

Készítsen jogilag megalapozott, testreszabható bérleti szerződéseket, amelyek az Ön államához igazodnak

Gyűjtse be a bérleti díjat biztonságosan online, automatikus értesítésekkel a határidőre történő fizetések érdekében

Egyszerűsítse a bérlők javítási kérelmeinek kezelését, és hatékonyan kövesse nyomon azok megoldását

A TurboTenant korlátai

Más platformokhoz képest korlátozott AI-funkciók

A fejlett funkciókhoz fizetős csomag szükséges

A TurboTenant árai

Ingyenes

Pro : 9,92 USD/hó (éves számlázás)

Prémium: 12,42 USD/hó (éves számlázás)

A TurboTenant értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (több mint 70 értékelés)

Mit mondanak a TurboTenantról a valós felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

Négy kisebb ingatlant kezelünk, és ez a szoftver rendkívül sokat segített a szervezettségünk fenntartásában. Az alapszintű fiók ingyenes, de a prémium szint nagyon olcsó ahhoz képest, amit kapunk érte. Emellett kiváló ügyfélszolgálattal is rendelkeznek.

6. EliseAI (A legjobb AI-alapú bérbeadási támogatáshoz)

via Elise AI

Az EliseAI egy innovatív, AI-alapú ingatlankezelő CRM , amelyet alapvetően a teljes bérbeadási folyamat forradalmasítására terveztek. A hagyományos CRM-ekkel ellentétben az EliseAI magjába építi a mesterséges intelligenciát, automatizálva a legfontosabb munkafolyamatokat a bérlői érdeklődéstől a bérleti szerződés aláírásáig.

A platform kifinomult mesterséges intelligenciája 24 órában, a hét minden napján működő virtuális bérbeadóként működik: intelligens, emberhez hasonló beszélgetések révén vonzza a potenciális bérlőket, és mesterséges intelligenciával irányított virtuális túrákat kínál, amelyek közvetlen emberi beavatkozás nélkül is magával ragadó élményt nyújtanak.

Az EliseAI legjobb funkciói

AI által vezetett virtuális, interaktív túrákat kínál, amelyek a nap 24 órájában elérhetők

Intelligens, személyre szabott válaszokkal kezeli az összes bérlői kérdést és utánkövetést

Mesterséges intelligenciaként működik a potenciális ügyfelek generálásában azáltal, hogy minősíti a potenciális ügyfeleket, időpontokat egyeztet, és folyamatosan kapcsolatot tart a potenciális ügyfelekkel a konverzió érdekében

Hatékonyan egyszerűsíti a bérleti szerződések létrehozását és végrehajtását

Zökkenőmentesen kapcsolódik a meglévő PMS-hez az egységes adatok és munkafolyamatok érdekében

Az EliseAI korlátai

A meglévő rendszerekkel való integrációhoz további lépésekre lehet szükség.

Az EliseAI árai

Egyedi árazás

EliseAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az EliseAI-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Elise kevesebb mint 6 hónap alatt több mint 2000 órát spórolt meg bérbeadási szakembereinknek. Könnyen programozható, bővíthető és testreszabható. Az Elise-nél dolgozók mindegyike kiváló ügyfélszolgálatot nyújt.

7. Happy Property (A legjobb a bérlőkkel való kommunikációhoz és kapcsolattartáshoz)

A Happy Property arra specializálódott, hogy AI-alapú chatbotok és kifinomult automatizált válaszrendszerek segítségével átalakítsa a bérlőkkel való kommunikációt. A platform kizárólag a bérlői elégedettség növelésére összpontosít azáltal, hogy gyors, hatékony és következetes kommunikációs csatornákat biztosít.

Az eszköz nem egy átfogó, teljes körű ingatlankezelő csomag, de a bérlőkkel való kapcsolattartás terén szerzett speciális szakértelme miatt elengedhetetlen eszközzé válik azoknak az ingatlankezelőknek, akik javítani szeretnék a lakók élményét, csökkenteni szeretnék a megkeresések számát, és szorosabb kapcsolatot szeretnének kiépíteni a bérlőkkel.

A Happy Property legjobb funkciói

Intelligens chatbotokat alkalmaz a bérlői kérdések kezelésére és az azonnali segítségnyújtásra

Gyors, pontos válaszokat ad a gyakori kérdésekre, csökkentve ezzel a válaszadási időt

Zökkenőmentesen kapcsolódik a meglévő PMS-hez az egységes adatok és munkafolyamatok érdekében

Lehetővé teszi az automatizált üzenetek testreszabását a márka hangjának és az egyedi igényeknek megfelelően

A Happy Property korlátai:

A versenytársakhoz képest korlátozott ingatlankezelési funkciók

Happy Property árak

Egyedi árazás

A Happy Property értékelései és véleményei:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4/6/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Happy Propertyről a valós felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik :

Tetszik, hogy az alkalmazás olyan részletesen dokumentálja az ingatlanokat! Az is tetszik, hogy minden szakaszban megjegyzéseket fűzhet a készített fotókhoz!

8. Buildium (A legjobb vállalati szintű ingatlankezeléshez)

A Buildium egy robusztus, all-in-one ingatlankezelő szoftver, amelyet a bérbeadók és ingatlankezelők működésének egyszerűsítésére terveztek. Legfőbb erőssége nem a fejlett AI-integrációban, hanem a szükséges eszközök széles skálájának biztosításában rejlik. A Buildium azonban kihasználja az AI-t az intelligens bérlőszűrés, a dinamikus bérleti díj-megállapítás, a prediktív karbantartás és az automatizált bérleti szerződés-kezelés területén, hogy javítsa a működési hatékonyságot és a döntéshozatalt.

Az eszköz emellett központosítja az ingatlanfelügyelet legfontosabb elemeit, lehetővé téve a felhasználók számára a napi feladatok hatékony kezelését, a világos pénzügyi nyilvántartások vezetését, valamint a bérlőkkel és tulajdonosokkal való hatékony kommunikációt. Ez az integrált megközelítés segít az ingatlanipari szakembereknek portfóliójuk hatékonyabb és szisztematikusabb kezelésében.

A Buildium legjobb funkciói:

Kezel minden pénzügyi tranzakciót és elkészíti a szükséges jelentéseket

A bérlők toborzásának egyszerűsítése digitális jelentkezési rendszerrel és alapos bérlő-szűréssel

Rendszerezett rendszert biztosít az ingatlanok karbantartási igényeinek nyomon követéséhez és kezeléséhez

Külön online portálokat kínál az átlátható kommunikáció és az önkiszolgálás érdekében minden érintett számára

A Buildium korlátai:

Kisebb portfóliók esetében az árak magasabbak lehetnek

Más platformokhoz képest korlátozott AI-funkciók

A Buildium árai:

Essential : 58 USD/hó-tól, akár 150 egységig

Growth : 183 USD/hó-tól

Prémium: 375 USD/hó-tól

Buildium értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Buildiumról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagyon kényelmes a használata, az e-mail és SMS rendszer kiváló, a bérlők nyomon követése pedig nagyon egyszerű, és hatékonyan gondoskodik arról, hogy senki ne maradjon ki a rendszerből. A felhasználói felület könnyen kezelhető, és nagyon áttekinthető képet ad a lakásügyi alkalmazottakról. Bár a szoftvert eredetileg nem kereskedelmi célú alkalmazotti lakások kezelésére fejlesztették ki, a folyamatban jól működik.

Fokozza ingatlankezelési stratégiáját az AI segítségével

Az ingatlankezelési ágazat folyamatos fejlődésével az AI-alapú ingatlankezelő szoftverek bevezetése már nem csupán opcionális, hanem elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez.

A bérlőkkel való kommunikáció és a karbantartási feladatok automatizálásától a bérleti szerződések kezelésének és a bérleti díjak beszedésének egyszerűsítéséig ezek az AI-alapú eszközök segítenek az ingatlankezelőknek időt megtakarítani, költségeket csökkenteni és megalapozott döntéseket hozni az egész portfóliójukra vonatkozóan.

Akár egyedülálló bérbeadóként néhány bérleményt kezel, akár egy nagy ingatlankezelő cégnél dolgozik, amely kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozik, ezen a listán biztosan megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást. Az olyan platformok, mint a ClickUp, kiemelkednek azzal, hogy egyetlen platformon képesek központosítani a munkafolyamatokat, automatizálni a folyamatokat AI segítségével és növelni a csapat termelékenységét.

Végül is a megfelelő technológiai eszközök átalakíthatják ingatlankezelési működését. Kezdje még ma a ClickUp használatát, és tapasztalja meg a különbséget saját maga!