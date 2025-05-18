Ingyenes SEO szerződés sablonok professzionális megállapodásokhoz

Megszerezte az ügyfelet. A telefonok remekül mentek. Ők izgatottak, és Ön is. De mielőtt egyetlen kulcsszót is nyomon követnének vagy egyetlen backlinket is megszereznének, egy dolog áll Ön és a káosz között: A szerződés.

A SEO már eleve tele van bizonytalanságokkal – a rangsorok változnak, az algoritmusok változnak, és az elvárások is. Ezek gyakran az egekbe szöknek. Ilyenkor feltétlenül szükség van egy egyértelmű, professzionális megállapodásra, hogy biztosan a jogoldalon álljon.

Valójában egy jogilag kötelező erejű SEO-szerződés sablon meghatározza a hangnemet, a munka hatókörét, és védi a hírnevét és bevételeit.

Annak érdekében, hogy elkerülje a jogi labirintust és arra koncentrálhasson, amit a legjobban tud, összeállítottunk egy listát ingyenes SEO szerződés sablonokról. Kész, testreszabható és a valós ügyfélmunkához készült.

Mik azok a SEO szerződés sablonok?

A SEO szerződés sablonok előre megtervezett jogi dokumentumok, amelyek felvázolják a SEO szolgáltató és az ügyfél közötti megállapodás hatályát, a teljesítendő feladatokat, az ütemtervet, a fizetési feltételeket és a felelősségi köröket.

Ezek a sablonok segítenek formalizálni a munkakapcsolatot, és biztosítják, hogy mindkét fél a kezdetektől fogva egyetértse a SEO céljaival és célkitűzéseivel.

Pontosabban, egy jól megfogalmazott és megfelelő SEO szerződés egyértelműen meghatározza, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak (pl. kulcsszó kutatás, on-page optimalizálás, linképítés), hogyan mérik az eredményeket, és milyen határidőkkel kell számolni.

🧠 Érdekesség: A „SEO” kifejezést először 1997-ben használták! Ekkor kezdték el a weboldal-tulajdonosok az AltaVista és a Yahoo korai keresőmotorokhoz való optimalizálást, ami a mai keresőmotor-optimalizálás gyakorlatának kezdetét jelentette.

20 SEO szerződés sablon

Ahhoz, hogy ügyfélkapcsolatai zökkenőmentesebbé váljanak, és SEO-szolgáltatásai professzionálisabbá váljanak, nézzük meg ezt a gondosan összeállított listát ingyenes SEO-szerződés sablonokról, amelyek egy testreszabással azonnal használatra készek:

1. ClickUp üzleti szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen, írjon alá és kezeljen szolgáltatási szerződéseket a ClickUp üzleti szerződés sablonjával.

A több ügyfélnek szállító termékmarketingesek esetében a szerződések gyakran szétszórt e-mailek, dokumentumok vagy elavult PDF-fájlok között találhatók. Ez lassítja az átadást, zavarosabbá teszi az elvárásokat és órákat vesz igénybe a felülvizsgálat.

A ClickUp üzleti szerződésminta-sablon megoldja ezt a problémát azzal, hogy egy világos, szerkeszthető munkaterületet biztosít a szerződések megfogalmazásához, kezeléséhez és tárolásához a kezdetektől az aláírásig. Tartalmaz előre kitöltött mezőket a nevek, feltételek, szolgáltatások, lemondási záradékok és még a visszaigazolások nyomon követése számára is.

Minden szerkesztés látható, így nem kell a szálakat átkutatnia, és nem kell aggódnia a kihagyott változtatások miatt. A ClickUp Time Tracking segítségével határidőket is hozzáadhat, és nyomon követheti a szerződés teljesítését.

✅ Ideális: Termék tulajdonosok számára, akik gyors, szervezett módot keresnek a szolgáltatási szerződések rögzítésére.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók egynegyede négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack-szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkát. A ClickUp az egész munkafolyamatot egyetlen egységes platformra egyesíti. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Chat, a ClickUp Docs és a ClickUp Brain, minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsút inthet a „munkával kapcsolatos munkának”, és visszaszerezheti produktív idejét. 💫 Valódi eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spórolhatnak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

2. ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablonja

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a hatókört, az ütemtervet és a felelősségi köröket a ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablonjával.

A ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablonja azoknak a projektmenedzsment csapatoknak készült, akik szeretnék strukturálni a szolgáltatási szerződéseket, egyértelműen meghatározva, ki mit csinál, mikor és milyen költségekkel.

A sablonban előre elkészített szakaszokat talál, amelyek részletesen leírják a szolgáltatások körét, a teljesítendő feladatokat és a felelősségi köröket, valamint a fizetésekre, a kötelezettségekre és a szerződés időtartamára vonatkozó feltételeket.

A ClickUp platformjának további funkciói tovább javítják a felhasználói élményt. Használja az egyéni állapotokat az egyes megállapodások előrehaladásának nyomon követéséhez, a tervezetektől a végleges jóváhagyásig.

A List, Calendar és Gantt egyéni nézetekkel nyomon követheti az ütemterveket, vizualizálhatja a feladatokat, és a projekt teljes életciklusa alatt biztosíthatja az érdekelt felek összehangolt munkáját.

✅ Ideális: Projektmenedzserek számára, akik strukturált teljesítési követelményekkel rendelkező, szolgáltatásalapú ügyfélmunkát végeznek.

3. ClickUp munkaszerződés-sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen egyértelmű, professzionális munkaszerződéseket a ClickUp munkaszerződés-sablonjával.

Amikor a HR-csapatok írókat, elemzőket vagy stratégákat vesznek fel folyamatban lévő SEO-projektekhez, a gyorsaság és a struktúra ugyanolyan fontos, mint a szakértelem.

A ClickUp munkaszerződés-sablon segít dokumentálni a munkaköröket, a javadalmazást, a juttatásokat és a felmondási feltételeket, így Ön a toborzásra koncentrálhat. És nem kell jogi szakembernek lennie ahhoz, hogy elindulhasson. Minden szakasz előre kitöltött, szerkeszthető helyőrzőkkel, így könnyen testreszabható tartalomvezetők, linképítési szakemberek vagy teljes munkaidős SEO-menedzserek számára.

Használja az egyéni mezőket a szerződések osztályok vagy szerződéstípusok szerinti rendezéséhez, és kövesse nyomon a szerkesztéseket valós időben. Mivel az aláírt példányok ugyanabban a munkaterületen vannak tárolva, minden készen áll az ellenőrzésre, amikor szüksége van rá.

✅ Ideális: HR-csapatok és toborzók számára, akiknek ismétlődő, szerkeszthető munkaszerződés-formátumokra van szükségük.

🔍 Tudta? A Google felhasználók 65%-a legalább egy organikus eredményre kattint! Ha nem szerepel a rangsor élén, akkor a kattintások (és az ügyfelek) nagy részét elveszíti.

4. ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon segítségével hatékonyabban nyomon követheti, felülvizsgálhatja és kezelheti a jogi megállapodásokat.

A ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon olyan ügyfélmenedzserek és operatív csapatok számára készült, akik strukturált módon szeretnék kezelni a szerződések jóváhagyását.

A sablonban nyolc testreszabható állapotot talál, például „Vázlat”, „Belső felülvizsgálat” és „Végrehajtás”, amelyek a szerződés minden szakaszát lefedik. Ezenkívül mindent rögzíthet, a kártalanítási záradékoktól kezdve az üzleti típusig és az elérhetőségi adatokig.

A szerződés-felülvizsgálati folyamat és az ügyfél-vélemények többféle nézetének köszönhetően mindig tisztában lesz azzal, hogy az egyes megállapodások hol tartanak, és ki miért felelős. A nagy volumenű szerződéses munkafolyamatokat kezelők számára ez a sablon segít kiemelni a záradékokat, feladatok hozzáadásával felülvizsgálatokat kezdeményezni, szakértőkkel konzultálni és a dokumentumot végleges jóváhagyásra továbbítani.

A folyamatok további optimalizálása érdekében fontolja meg egy szorosan összehangolt szerződéskezelő szoftver használatát a megfelelőség és a pontosság biztosítása érdekében.

✅ Ideális: Ügyfélkapcsolati menedzserek és operatív vezetők számára, akik ügyfelek, beszállítók vagy SEO-teljesítmények közötti szerződéseket kezelnek.

Néha nincs időnk több nézetet átkattintani vagy az egyéni mezőket átnézni. Ilyenkor érdemes a ClickUp Brain segítségét kérni. Csak kérdezze meg: „Ki dolgozik ezen a projekten?”, és a Brain pillanatok alatt megjeleníti a legrelevánsabb részleteket!

A ClickUp Brain segítségével azonnali állapotfrissítéseket és a megbízott személy adatait kaphatja meg.

5. ClickUp szerződéskezelési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződéskezelési sablonjával könnyedén nyomon követheti a szerződés részleteit, a határidőket és az érdekelt felek tevékenységét.

Ha több tucat szállítói szerződést, módosítási kérelmet vagy SoW-felülvizsgálatot kell kezelnie, akkor a szerződés állapotának frissítésének elmulasztása az utolsó dolog, amivel foglalkozni szeretne. A ClickUp szerződéskezelési sablon segít a jogi és beszerzési csapatoknak a szerződés életciklusának minden részét egy helyen nyomon követni.

Az előre beállított állapotok, mint például „Készítés”, „Felülvizsgálat” és „Elfogadás”, segítségével pontosan nyomon követheti, hogy az egyes szerződések hol tartanak a dokumentumfelülvizsgálati folyamat során. A dokumentumok osztály, szerződés típus vagy aláírás dátuma szerint történő rendezése is rendkívül egyszerű.

Minden összekapcsolódik a dedikált nézeteken keresztül, mint például a Szerződések fő listája, a Szerződés előrehaladása és a Szerződés igénylőlap, amelyek segítenek a felvételtől a végrehajtásig minden lépést nyomon követni.

Ezen felül a ClickUp Gantt Charts segítségével nyomon követheti az ütemterveket, és a ClickUp Automations segítségével akár automatizálhatja az e-mailes értesítéseket a felülvizsgálati ciklusokról.

✅ Ideális: Jogi csapatok és beszerzési vezetők számára, akik nagy mennyiségű szerződést vagy beszállítói megállapodást kezelnek.

Szeretne többet megtudni a ClickUp Automationsról? Nézze meg ezt!

Kis marketingügynökségként nagyon örülök, hogy a ClickUp megoldotta a legnagyobb problémámat: az ügyfelek jóváhagyási munkafolyamatainak automatizálását. Miután két évig küzdöttem a Notionnal, forradalmian újnak tartom, hogy másodpercek alatt beállíthatók az automatizálások (amelyek az elemeket a csapat nézetéből az ügyfél nézetébe helyezik át). A ClickUp több előfizetést (Loom, Slack és Notion) váltott fel, miközben egy szervezett rendszert biztosít dedikált listákkal, mappákkal és dokumentumokkal, amelyeket nem kell a semmiből felépíteni. Minden természetesen szervezettnek tűnik, így órákat spórolunk meg, amelyeket korábban csak a munkaterületünk karbantartására fordítottunk, és több időnk marad a tényleges ügyfélprojektekre.

6. ClickUp ajánlati szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ajánlati szerződés sablonjával világosan határozza meg a hatályt, az árakat és a fizetési feltételeket.

A ClickUp ajánlati szerződés sablon segít a vállalkozóknak és tanácsadóknak olyan professzionális ajánlatokat készíteni, amelyeket könnyű értékelni és jóváhagyni. Strukturált szakaszokat tartalmaz a projekt hatókörének, ütemtervének, eredményeinek és fizetési feltételeinek meghatározásához, biztosítva ezzel az elvárások összehangolását.

Ez a sablon előre elkészített, kulcsfontosságú szerződéses mezőkkel rendelkezik, mint például a felmondási záradékok, a projekt lebontása és az árazási mérföldkövek.

Támogatja a határidők és a nyújtott szolgáltatások részletes áttekintését is, ami különösen hasznos a fix terjedelmű projektek, például az egyszeri SEO-projektek esetében.

✅ Ideális: Szerződéses vállalkozók és üzleti tanácsadók számára, akik strukturált projektjavaslatokat nyújtanak be.

💡 Profi tipp: Építsen be egy szerződésgyorsítási ösztönzőt az üzleti szerződés sablonjába, amely kis kedvezményt (5-7%) kínál a 48 órán belül aláírt ajánlatok esetén. Ez sürgősséget teremt anélkül, hogy leértékelné szolgáltatásait. Egyszerűen adjon hozzá egy feltételes kedvezmény mezőt a sablonjához, amely automatikusan módosítja az árakat az elfogadás dátuma alapján.

7. ClickUp kampányjavaslat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Mutassa be kampánycéljait, stratégiáit és a közönségről szerzett ismereteit a ClickUp kampányjavaslat-sablon segítségével.

A ClickUp kampányjavaslat-sablon egyértelmű keretet biztosít a marketingcsapatok számára, hogy magabiztosan mutathassák be marketingfolyamataikat és ötleteiket. Segít a kampány céljainak felvázolásában, a célközönség meghatározásában, a legfontosabb erőforrások felsorolásában és a végrehajtási stratégiák lebontásában.

A sablon tartalmazza az ügyfél és az elkészítő adatait, a kampány ütemtervét, a kiegészítő kutatásokat és a teljesítménycélokat. Különösen hasznos, ha visszatérő ügyfelekkel vagy hivatalos SEO-megállapodás keretében dolgozik, ahol az elvárásokat teljes mértékben dokumentálni kell és mérhetőnek kell lenniük.

Mivel a ClickUp-on belül található, az ajánlat könnyen összekapcsolható a folyamatban lévő feladatokkal, jelentési irányítópultokkal vagy ügyfélkezelési munkafolyamatokkal. Ez biztosítja, hogy mindenki szinkronban legyen, a tervezéstől és jóváhagyástól a végső végrehajtásig.

✅ Ideális: Marketingvezetők számára, akik strukturált, adatalapú ajánlatokat készítenek ügyfeleik kampányaihoz.

💡 Profi tipp: A véletlenszerű blogbejegyzések helyett csoportosítsa a kapcsolódó cikkeket egy részletes pilléroldal (ún. klaszter) köré. Ha például professzionális SEO-szolgáltatásokat kínál, a fő pilléroldala a SEO-ról szólhat, majd hat-nyolc kiegészítő bejegyzéssel foglalkozhat olyan területekkel, mint a versenytársak elemzése, az oldalon belüli optimalizálás vagy a helyi SEO, amelyek mind visszavezetnek a pillérhez.

8. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg egyértelmű feltételeket, felelősségeket és elvárásokat a ClickUp szolgáltatási szerződés sablonjával.

A ClickUp szolgáltatási szerződés sablon segít formalizálni a vállalkozás és a szolgáltató közötti munkakapcsolatot. A díjazástól a munkaterületig biztosítja, hogy mindkét fél egyetértse a teljesítendő feladatokkal, azok módjával és időpontjával.

Különösen hasznosak ismétlődő szolgáltatások esetén, mint például tervezési megbízások, tanácsadási projektek vagy havi SEO-szolgáltatások, ahol a szerepeket és a teljesítendő feladatokat egyértelműen meg kell határozni.

A sablon tartalmazza a vállalkozó felelősségeit, a projekt ütemtervét, a felmondási feltételeket, a fizetési feltételeket és a kártalanítási záradékokat.

Minden szakaszt testreszabhat az ügyfélre vonatkozó részletekkel, miközben következetes formátumot használ, amely minden lényeges elemet tartalmaz, így elkerülheti a későbbi félreértéseket.

✅ Ideális: ügynökségek, üzleti tanácsadók vagy bármely szolgáltató számára, akik strukturált munkát kínálnak különböző projektekben.

9. ClickUp tanácsadói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg az elvárásokat, a felelősségeket és a teljesítendő feladatokat a ClickUp tanácsadói szerződés sablonjával.

A ClickUp tanácsadói szerződés sablonja tartalmazza a nyújtandó szolgáltatásokat, a fizetési struktúrát, a titoktartási feltételeket, a felelősség korlátait, a vitarendezési eljárásokat és egyebeket. Ezzel biztosítható, hogy a kisvállalkozások és az egyéni vállalkozók a munka megkezdése előtt egyeztessenek ügyfeleikkel.

Ez a tanácsadói sablon teljes mértékben testreszabható, lehetővé téve az ütemtervek, díjak, hatály és szellemi tulajdonra vonatkozó záradékok egyértelmű meghatározását. Emellett tartalmazza a státusz meghatározásokat is, például a független vállalkozói feltételeket és a megfelelési kötelezettségeket, segítve ezzel a későbbi félreértések elkerülését.

Ez a ClickUp-ban tárolt és kezelt megállapodás a nagyobb projektmunkafolyamat részévé válik. Ez alapján feladatokat rendelhet hozzá, nyomon követheti az ügyfelek jóváhagyását, a ClickUp Docs segítségével kezelheti a jogi megjegyzéseket, és mindent egy helyen tarthat.

✅ Ideális: Boutique cégek és egyéni szakemberek számára, akik speciális szolgáltatásokat nyújtanak

📚 További információ: A legjobb SEO ügynökségi szoftver

10. ClickUp szerződés-sablon kiegészítése

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződés-sablon kiegészítésével könnyedén módosíthatja vagy kiterjesztheti a meglévő megállapodásokat.

Amikor csapatának frissítenie kell a SEO mérföldköveit, vagy új teljesítéseket kell hozzáadnia a szerződés közepén, még egy apró változtatás is hosszú e-mailváltásokhoz vezethet. A ClickUp szerződés-kiegészítő sablonja egyszerű módot kínál az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba álló csapatoknak a változtatások formalizálására, anélkül, hogy teljesen új megállapodást kellene kötniük.

Ez a sablon, amelyet ügyfélmenedzserek és jogi csapatok számára terveztek, strukturált mezőket tartalmaz a hatálybalépés dátumára, a résztvevő felekre és a módosítások részleteire vonatkozóan. Emellett egyértelmű aláírási szakaszokat is tartalmaz, így mindkét fél pontosan tudja, mi és mikor változott.

Még az egyes kiegészítéseket is összekapcsolhatja a ClickUp Tasks vagy Docs alkalmazásokkal, hogy az jóváhagyások és frissítések egy központi folyamatban maradjanak.

✅ Ideális: Ügyfélmenedzserek és jogi csapatok számára, akik visszatérő ügyfelekkel vagy megbízottakkal dolgoznak.

11. ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon

Ingyenes sablon letöltése Összehangolja a csapatokat, egyszerűsítse az új munkatársak beilleszkedését és javítsa az átadást a ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablonjával.

Amikor egy új ügyfél aláírja a szerződést, az egy sor változást indít el. Az onboarding csapatoknak át kell adniuk a legfontosabb információkat, míg a siker csapatok felelősek a hosszú távú üzleti eredményekért. A ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon a csapatoknak közös képet ad minden ügyfélkapcsolati pontról, a kezdetektől a jóváhagyásig.

A sablon tartalmaz egy testreszabható folyamatot, amelynek egyértelmű szakaszai vannak, például Új ügyfél, Ütemezés, Találkozó és Jóváhagyás. Az egyéni mezők segítségével rögzítheti a tulajdonosok felelősségeit, az ügyfelek igényeit vagy a figyelmeztető jelzéseket.

A távoli csapatok számára a ClickUp Chat biztosítja a kontextusban történő kommunikációt, így a frissítések soha nem vesznek el az e-mailek között.

✅ Ideális: Onboarding menedzserek és ügyfélsiker-csapatok számára, akik több fiókot kezelnek az értékesítés utáni szállítás során.

12. ClickUp SEO projektmenedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp SEO projektmenedzsment sablon segítségével egyetlen helyről irányíthatja teljes SEO-folyamatát.

A ClickUp SEO projektmenedzsment sablonja a SEO-munkáját ismétlődő, nagyfokú egyértelműséget biztosító munkafolyamatokba szervezi. Négy listával előre feltöltve érkezik: „Tartalomfelülvizsgálat”, „Cselekvési tervek”, „Oldalon belüli javítások” és „Kulcsszókutatás”. Minden lista szakaszokra bontott feladatcsoportokat tartalmaz, így nyomon követheti, mi van folyamatban, mi igényel felülvizsgálatot és mi akadt el.

Részletes alfeladatokat talál, mint például „Blogbejegyzések létrehozása a 6. kulcsszóval”, „Meta leírások frissítése” és „Konverzióoptimalizálás” – ezeket mind prioritás, állapot vagy felelős szerint rendezheti. Ha több vállalkozásnak kínál keresőmotor-optimalizálási szolgáltatásokat, ez a nézet órákat takarít meg a kontextusváltásból.

A sablon elég rugalmas ahhoz, hogy összetettebb munkafolyamatokat is támogasson, mint például a SEO versenytársak elemzése, a SERP nyomon követése és a kulcsszó stratégia. Ha növekvő SEO vállalkozást vezet, ez a beállítás lehetővé teszi a folyamatok méretezését anélkül, hogy szétszórt megoldásokra kellene támaszkodnia.

✅ Ideális: Több ügyfélnek szóló kampányokat vagy folyamatos optimalizálási munkát végző SEO-csapatok számára

13. ClickUp SEO útiterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp SEO Roadmap Template segítségével alakítsa SEO-stratégiáját megvalósítható, nyomon követhető útitervvé.

A ClickUp SEO Roadmap Template sablon a magas szintű SEO-célokat strukturált, mérhető feladatokra bontja a folyamat minden szakaszában. Mindent felvázolhat, a kulcsszó-stratégiától és a technikai javításoktól a tartalomtervezésig és a backlink-terjesztésig, mindezt idővonalak, prioritások és felelősök szerint.

A sablon beépített hierarchiát tartalmaz, amely több nézetben szervezi a SEO-feladatokat. Előre beállított mezők találhatók benne a tartalomkészség, a metaadatok frissítése, a kulcsszavak nehézségi foka és a rangsorolási célok nyomon követéséhez. Ideális a hosszú távú növekedés tervezéséhez, miközben a marketingtervek is ütemezetten haladnak.

Van egy egyértelmű rendszer a haladás nyomon követésére is. Minden kezdeményezés összekapcsolható olyan KPI-kkal, mint a megjelenítések, a CTR és a rangsorok. Figyelemmel kísérheti a frissítéseket, feladatokat rendelhet írókhoz vagy fejlesztőkhöz, és összehangolhatja csapatát anélkül, hogy szem elől tévesztené a nagy képet.

✅ Ideális: SEO vezetők és igazgatók számára, akik negyedéves vagy kampányalapú organikus növekedési törekvéseket terveznek.

A projektmenedzsment terén ez a platform hihetetlenül könnyen használható és érthető. Az előre elkészített sablonok remekek, de akár a nulláról is kezdheted, és létrehozhatsz egy olyan teret, amely a legjobban megfelel neked/csapatodnak! Naponta használom ezt a platformot, és ez teljesen megváltoztatta a dolgok menetét.

14. ClickUp SEO jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az eredményeket, igazolja a teljesítményt, és hangolja össze csapatát a ClickUp SEO jelentés sablonjával.

A havi SEO-jelentések összeállítása nem igényelhet órákat, és nem kell 12 lapra kiterjedő magyarázatot adni hozzájuk. A ClickUp SEO-jelentés sablonja a marketing- és SEO-csapatoknak egyetlen helyet biztosít a marketingtevékenységek nyomon követéséhez, a azokat ösztönző kampányokkal együtt.

Minden jelentésbejegyzés tartalmazza a legfontosabb mutatókat, beleértve a bevételt, a webhely forgalmát, a potenciális ügyfeleket, a konverziós arányokat és a legjobban teljesítő kulcsszavakat. A jelentési ciklus folyamatos működésének biztosítása érdekében negyedévek szerint csoportosíthatja őket, egyéni címkékkel láthatja el őket, és felülvizsgálati státuszt rendelhet hozzájuk.

Ami ezt a felépítést még hasznosabbá teszi, az az, hogy szorosan összekapcsolja a jelentéstételt a végrehajtással. Minden adatpontot visszaköthet a kampányhoz vagy feladathoz, amely azt generálta, így könnyebben tudsz a magas ROI-jú tevékenységekre koncentrálni.

✅ Ideális: Marketingcsapatok és SEO-menedzserek számára, akik ügyfelek vagy jelentési időszakok kampányeredményeit követik nyomon.

15. SEO-megállapodás sablon a PandaDoc-tól

via PandaDoc

A PandaDoc SEO-megállapodás-sablonja olyan SEO-szakértők és teljesítményalapú marketingcsapatok számára készült, akiknek rögzíteniük kell a teljesítendő feladatokat, az ütemtervet és a fizetési feltételeket.

Tartalmaz szerkeszthető szakaszokat a teljesítések tulajdonjogáról (például cikkek, jelentések vagy sémamarkup), jelentési ütemtervekről (heti, kétheti vagy havi) és felmondási záradékokról, megkönnyítve ezzel az elvárások kezelését és elkerülve a hosszú távú SEO-projektekben a hatókör kiterjedésének növekedését.

✅ Ideális: SEO szakemberek és niche teljesítménymarketing ügynökségek számára, akik több kis- és közepes méretű SEO szerződést kezelnek.

16. PDF/ Google Doc SEO szerződés sablon a SE Ranking-tól

via SE Ranking

A SEO ügynökségek számára készült, SE Ranking által készített PDF/Google Doc SEO szerződés sablon mindenre kiterjed, a munkatervtől és a teljesítendő feladatoktól kezdve a fizetési feltételekig, a jelentések gyakoriságáig és a felelősség kizárásáig.

Akár kulcsszó-kutatás, linképítés vagy technikai auditot kínál, ez a sablon testreszabható, aláírásra kész megállapodást biztosít PDF vagy Google Docs formátumban.

Ha ezt egy ajánlattal párosítja, használjon árajánlatkezelő eszközöket az árak egyszerűsítéséhez, és vizsgálja felül akvizíciós tervét, hogy a legmegfelelőbb lehetőségeket célozza meg.

✅ Ideális: SEO ügynökségek számára, akik rugalmas, ügyvéd által támogatott megállapodást szeretnének a hatókör, a teljesítések és a megbízási feltételek formalizálására.

📚 Olvassa el még: A legjobb AI írási eszközök tartalomkészítéshez

17. Word SEO ajánlat sablon a Backlinko-tól

via Backlinko

A Backlinko SEO-ajánlat sablonja teljes struktúrát biztosít ahhoz, hogy magabiztosan végigvezesse a potenciális ügyfeleket a bemutatástól a megállapodásig. Tartalmaz egy professzionális kísérőlevelet, a szolgáltatások egyértelmű leírását és egy szerződés részt, amelyet gyorsan személyre szabhat.

Ami ezt a sablont kiemeli a többi közül, az az, hogy milyen könnyen alkalmazható különböző SEO projektekhez, beleértve, de nem kizárólagosan az auditok, linképítési kampányok vagy folyamatos ügyfélszerzési stratégiák kínálását. Word-dokumentumként, Google Doc-ként vagy PDF-ként töltheti le, így könnyen szerkesztheti és megoszthatja a munkafolyamatában.

✅ Ideális: SEO szabadúszók és tanácsadók számára, akik következetesen szeretnének ajánlatot tenni és potenciális ügyfeleket szerezni.

18. SEO szerződés sablon a Get Cone-tól

via Get Cone

A Get Cone SEO szerződés sablonja elsősorban a SEO-ra szakosodott ügynökségek számára készült. Számos témát felölel, beleértve a hatályt, az ütemtervet, a teljesítményértékelést, a kifizetéseket és a szellemi tulajdonjogokat.

A szerkezet elég átfogó ahhoz, hogy minimalizálja a kockázatokat, tisztázza a kölcsönös felelősségeket, és felvázolja a legfontosabb területeket, mint például a kulcsszó-kutatás, a technikai auditok, a tartalomoptimalizálás és a linképítés.

A vis maior, a versenytilalom és a felmondási időre vonatkozó záradékokkal jól alkalmazható hosszú távú SEO-megállapodásokhoz, ahol mindkét fél számára fontos a világosság.

✅ Ideális: SEO ügynökségek és tanácsadók számára, akik magas szintű vagy ismétlődő ügyfélkapcsolatokat kezelnek.

19. SEO-megbízási szerződés sablon a Many Requests-től

via Many Requests

Ez a Many Requests SEO-megállapodás-sablon ideális azoknak a SEO-szolgáltatóknak, akik folyamatos SEO-szolgáltatásokat nyújtanak, és a kezdetektől fogva egyértelmű elvárásokat kell megfogalmazniuk ügyfeleikkel. A sablon tartalmazza a teljesítésekkel, kizárásokkal, határidőkkel és fizetési ütemtervekkel kapcsolatos záradékokat, így könnyebb elkerülni a projekt közepén felmerülő meglepetéseket.

Tartalmaz továbbá átgondolt szakaszokat a szellemi tulajdonról, a titoktartásról, a felelősségről és a vitarendezésről – alkalmazható hosszú távú SEO kapcsolatokra, ahol a szerepeket és a felelősségeket pontosan meg kell határozni.

✅ Ideális: Freelancerek és SEO ügynökségek számára, akik havi vagy negyedéves alapon folyamatos, ismétlődő SEO szolgáltatásokat nyújtanak.

20. SEO-szolgáltatási szerződés sablon a Legitt-től

via Legitt

A Legitt SEO-szolgáltatási szerződés sablonja, amelyet egyéni SEO-szakemberek számára készítettek, tartalmazza a SEO-auditokkal, a tartalomoptimalizálással, a jelentésekkel, a díjazással és a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos mezőket.

A sablonok olyan mélyebb kérdéseket is szabályoznak, mint a titoktartás, a vitarendezés, a kártalanítás és a felelősség korlátozása.

Ez a sablon jogi alaposságával tűnik ki. Hosszú távú vagy nagy értékű megbízásokhoz alkalmas, ahol a kockázatcsökkentés és a megfelelés nem képezi tárgyalási alapot. Különböző SEO-hatályokhoz, fizetési struktúrákhoz és joghatóságokhoz igazíthatja, így rugalmas, ugyanakkor szigorú is.

✅ Ideális: Önálló SEO-tanácsadók számára, akik összetett, többfázisú SEO-kampányokat kezelnek.

Mi jellemzi egy jó SEO szerződés sablont?

Miután megismerkedtünk több SEO szerződés sablonnal, hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet?

Egy jó SEO szerződés sablon meghatározza az elvárásokat, védi mindkét felet, és mérhetővé teszi a teljesítményt.

Íme, mi különbözteti meg a jó sablonokat az általános sablonoktól:

Meghatározott SEO ütemterv: Egy szilárd szerződés felvázolja, mit jelent a siker egy Egy szilárd szerződés felvázolja, mit jelent a siker egy SEO ütemtervben – legyen az az organikus forgalom X%-os növelése, meghatározott kulcsszavak elérésének mérföldkövei vagy a Core Web Vitals pontszámok javítása.

Részletes munkaterület (SoW): A SoW-ban pontosan meg kell határozni, hogy mit fogsz szállítani (pl. technikai SEO-auditok, tartalmi stratégia, backlink-építés) és mit nem (pl. blogbejegyzések írása vagy fejlesztői hibák kijavítása).

Ütemezés és teljesítési határidők: A legjobb sablonok a munkát szakaszokra bontják, ütemezve az ellenőrzéseket, az oldalakon végzett javításokat, a havi jelentéseket stb. Ez lehetővé teszi a kötelezettségvállalások nyomon követhetőségét, és mindkét fél számára egy követhető ütemtervet biztosít.

Egyértelmű jelentések és kommunikációs ritmus: Milyen gyakran fognak találkozni? Milyen mutatókat fognak megosztani? Egy jó SEO-szerződés tartalmaz egy részt a jelentések gyakoriságáról, a használt eszközökről és a nyomon követett KPI-kről.

Fizetési feltételek és lemondási záradékok: Egy jó SEO szerződés sablon tartalmazza a díjszabást, a fizetési határidőket és a lemondási határidőt. Emellett kitér a visszatérítésekre, a késedelmes fizetésért járó büntetésekre és arra, hogy mi történik, ha a szerződés idő előtt megszűnik.

Jogi védelem és felelősségkorlátozás: A jól megfogalmazott SEO-szerződés mindkét felet védi a titoktartásra, a nyilvánosságra hozataltól való mentességre és a felelősségkorlátozásra vonatkozó záradékokkal (ez különösen fontos, ha érzékeny adatokat kezel vagy harmadik fél szolgáltatókkal dolgozol együtt).

A ClickUp segítségével minden SEO-megállapodás egyszerűbbé válik

SEO-ajánlatok? Elküldve.

Ügyfélfeltételek? Megegyeztünk.

Hatálykiterjesztés? Nem az Ön felügyelete alatt.

A ClickUp segítségével egyetlen munkaterületen szervezheti meg SEO-folyamatának minden részét, az első szerződéstől a végső eredményig. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a szerződések megfogalmazásához és tárolásához, a ClickUp Boards szolgáltatást az aktív ügyfélmunkák kezeléséhez, a ClickUp Chat szolgáltatást pedig az ütemtervek megbeszéléséhez.

Ha pedig nyomon kell követnie a jóváhagyásokat, a kifizetéseket és azt, hogy ki min dolgozik, akkor bízzon a ClickUp Brain, az Automations és a Tasks szolgáltatásokban.

Ráadásul több mint 1000 sablonból álló listát is használhat, hogy minden gyorsan elinduljon. Nincs több üres oldal. Nincs több „Hol van az a dokumentum?” pánik.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és alakítsa át SEO-káoszát ügyfélbarát egyértelműséggé.