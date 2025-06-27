Ingyenes adásvételi szerződés sablonok a világos, professzionális megállapodásokhoz

Értékesítési szerződést köt? Ez okos lépésnek tűnhet... amíg nem kerül az üzletbe (vagy ami még rosszabb, perbe).

Akár az első értékesítési szerződését köti meg, akár több ügyféllel is foglalkozik, egy hanyagul összeállított szerződés rossz benyomást kelt. Szüksége van valamire, ami professzionálisnak tűnik, védi az érdekeit, és nem veszi el az egész délutánját.

Ebben a blogbejegyzésben ingyenes adásvételi szerződés sablonokat osztunk meg, amelyek segítségével professzionális megállapodásokat hozhat létre anélkül, hogy a kisbetűs részekkel kellene bajlódnia vagy drága ügyvédeket kellene igénybe vennie. Csak olyan szerződéseket, amelyek az üzletre vonatkoznak. Kezdjük is!

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk információkat tartalmaz az adásvételi szerződésekről, eszközökről és sablonokról. Nem célja, hogy helyettesítse a szakmai jogi tanácsadást. Kérjük, döntés meghozatala előtt forduljon egy megbízható, képzett ügyvédhez.

Mik azok az adásvételi szerződés sablonok?

Az értékesítési szerződés sablonok készen használható dokumentumok, amelyek felvázolják az értékesítés feltételeit, kikötéseit és elvárásait. Tartalmazzák a legfontosabb részleteket, mint például a vételár, a fizetési ütemezés, az irányadó jog, a termék vagy szolgáltatás leírása, valamint a felek felelősségei.

A szerződés sablon használata felgyorsítja a teljes megállapodási folyamatot üzleti napokon belül, biztosítja a fontos jogi szempontok figyelembevételét, és segít fenntartani az ügyletek közötti következetességet.

🧠 Érdekesség: Az első „értékesítési ügyleteket” nem kézfogással kötötték meg, hanem cserekereskedelem útján. Kr. e. 6000-ben az emberek pénz helyett árukkal és szolgáltatásokkal kereskedtek. Képzelje el, hogy egy kecskét cserélnek búzára – így kezdődött a kereskedelem.

Mi jellemzi egy jó értékesítési szerződés sablont?

Egy jó adásvételi szerződés sablon egyértelművé teszi az eladó és a vevő közötti megállapodást, miközben mindenki érdekeit védi. Mindkét félnek pontosan tudnia kell, hogy mire állapodtak meg.

A legjobb sablonok a következők:

Egyértelműen meghatározott felelősségek: Felvázolja, hogy az árukereskedelmi szerződés keretében melyik félnek mit kell teljesítenie vagy elvégeznie.

Egyszerű fizetési feltételek: részletesen bemutatja a fizetési ütemtervet, részletesen bemutatja a fizetési ütemtervet, az árajánlatkezelést , a szállítási költségeket, a feltételeket és az esetleges büntetéseket.

A lemondások meghatározott kezelése: Ismerteti a visszatérítésre, visszaküldésre, szerződés felmondására, az eladó szerződésszegésére vagy a vevő tranzakció befejezésének elmulasztására vonatkozó szabályokat.

Jótállások vagy garanciák: Részletezze a termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó, Részletezze a termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó, az ügyfélmegtartást befolyásoló ígéreteket.

Titoktartási záradékok: Védi az érzékeny üzleti információkat (ha szükséges), miközben összhangban van az egységes kereskedelmi törvénykönyvvel (UCC) és a szövetségi törvényekkel.

Egyértelmű vitarendezési folyamat: Meghatározza az ügyfelek elvárásait , ha az értékesítés során vagy után konfliktusok merülnek fel, például szállítási hiány esetén.

🔍 Tudta? A WorldCC jelentése szerint a rossz szerződéskezelés átlagosan 8,6%-os értékcsökkenéshez vezet, ami káros hatással van az üzleti kapcsolatokra és a nyereségre.

12 értékesítési szerződés sablon

A különböző típusú szerződések kezelése többet igényel, mint jó szándék. Egy világos, strukturált szerződés meghatározza az elvárásokat és védi az összes érintett felet.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, intelligens megközelítésű értékesítési szerződés sablonokat kínál.

A ClickUp Sales Software által kínált minden sablon szilárd keretet biztosít az értékesítés formalizálásához, a felelősségek meghatározásához és a felek összehangolásához a munka megkezdése előtt.

Vizsgáljuk meg részletesen a 12 sablon lehetőséget. 👇

1. ClickUp vásárlási és értékesítési szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp vásárlási és értékesítési szerződés sablonját az üzlet feltételeinek és a felek adatainak egyértelmű rendezéséhez.

A ClickUp vásárlási és értékesítési szerződés sablon segítségével jogilag kötelező erejű dokumentumokat hozhat létre, biztonságosan tárolhatja azokat, és ügyfelei adatait készenlétben tarthatja jövőbeli ügyletekhez, mindezt anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Ez a sablon segít Önnek minden szükséges adatot megfelelően dokumentálni, beleértve a felek nevét, a megállapodás dátumát, az alkalmazandó garanciákat, valamint a vásárolt vagy eladott termékeket. A fizetési feltételek, a fizetési határidők, a fizetési módok és a kedvezmények is egyértelműen szerepelnek benne.

Emellett helyet kap a termékek vagy szolgáltatások teljes leírására is, így nem lehet félreértés. Szállítási részletek, határidők, mérföldkövek és elvárások? Az elejétől fogva pontosan meghatározva.

📌 Ideális: Szabadúszók, tanácsadók, szolgáltatók, kisvállalkozások tulajdonosai és beszerzési csapatok számára, akiknek professzionális, mindkét felet védő vásárlási szerződéseket kell készíteniük.

A ClickUp segítségével cégünk hatékonyabbá, szervezettebbé és tapintatosabbá vált működésében. A ClickUp lehetővé tette számunkra, hogy egy új, jobb verzióvá váljunk magunknak és ügyfeleinknek.

💡 Profi tipp: Segítségre van szüksége az értékesítési szerződés megkötéséhez? Próbálja ki a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztensét, a ClickUp Brain-t. Mondja el neki, milyen típusú szerződésre van szüksége, és ő gyorsan megadja a kiindulási pontot. Kérje a ClickUp Brain segítségét az értékesítési szerződés megkötéséhez!

2. ClickUp üzleti szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Írjon jogilag kötelező érvényű szerződést vállalkozása érdekeinek védelme érdekében a ClickUp üzleti szerződés sablonjával.

A ClickUp üzleti szerződés sablon egy egyszerű, azonnal használható megoldás professzionális megállapodások létrehozásához, jogi zavarok nélkül. A kezdetektől fogva tiszta, szervezett struktúrát biztosít, szerkeszthető helyőrzőkkel az összes kötelező elemhez: cégnév, elérhetőségek, a megállapodás dátuma és mindkét fél adatai.

Nem kell ügyvédnek tűnnie ahhoz, hogy szilárd szerződést kössön. A sablon felépítése könnyen követhető, egyértelműen megjelölt szakaszokkal, mint például Szolgáltatások, Díjak, Lemondási feltételek, Jogi fedezet és még sok más. Minden szükséges információt megkap, hogy rögzíthesse a szolgáltatási megállapodásokat, elvárásokat és felelősségeket, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

📌 Ideális: kisvállalkozások tulajdonosai, beszállítók, szolgáltatók és beszerzési csapatok számára, akiknek professzionális, szerkesztésre kész megállapodásra van szükségük a tranzakciók gyors és egyértelmű formalizálásához.

🤝 Barátos emlékeztető: A megrendelési folyamat automatizálása jelentős hatékonyságnövekedéshez vezethet, csökkentve a manuális hibákat és felgyorsítva a beszerzési ciklusokat.

3. ClickUp Szerződés-melléklet sablon

Ingyenes sablon letöltése Alkalmazzon a ClickUp szerződés-sablon kiegészítést a dokumentumok egyszerű módosításához.

Változtatni szeretne egy meglévő szerződésen? A ClickUp szerződés-kiegészítő sablon segítségével könnyedén frissítheti a megállapodás feltételeit anélkül, hogy az egészet újra kellene írnia. Ha módosítja az ütemtervet, szolgáltatásokat ad hozzá vagy a felelősségi köröket módosítja, ez a sablon segít abban, hogy minden áttekinthető, egyértelmű és jogilag kifogástalan legyen.

Minden lényeges mező már előre be van állítva: csak ki kell töltenie a szerződés nevét, dátumát, a felek nevét és a konkrét módosításokat, amelyeket végrehajtani szeretne. Ráadásul még egy hely is van a digitális aláírások csatolásához, ami további kényelmet biztosít.

📌 Ideális: kisvállalkozások tulajdonosai, jogi csapatok és projektmenedzserek számára, akiknek gyors, szerkeszthető módszerre van szükségük a szerződésmódosítások hivatalossá tételéhez.

4. ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon segítségével gyorsan elemezheti és felülvizsgálhatja a szerződéseket.

Ha valaha is több szerződést kellett kezelnie különböző csapatok között, akkor tudja, milyen könnyen elkerülhetik a figyelmet a fontos részletek. Ez a ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon minden szerződést a dokumentáció felülvizsgálati szakasza szerint rendszerez – legyen az új kérelem, tervezet, belső vagy ügyfél általi felülvizsgálat alatt, végrehajtás alatt vagy megújításra váró.

Mi teszi ezt a sablont kiemelkedővé? Egy pillanat alatt áttekintheti, hogy mi már jóváhagyásra került, mi van függőben, és mi igényel még felülvizsgálatot. Minden szerződéskártya tartalmaz alfeladatokat a legfontosabb feltételekhez, például a szolgáltatások hatályához, a késedelmes fizetés büntetéséhez, a felmondási záradékokhoz és egyebekhez. A színkódolt címkék megkönnyítik a szűk keresztmetszetek felismerését.

📌 Ideális: Jogi csapatok, szerződéskezelők, beszerzési tisztviselők és projektvezetők számára, akiknek strukturált módszerre van szükségük a szerződések előrehaladásának nyomon követéséhez.

🔍 Tudta? Az 1980-ban létrehozott ENSZ nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezménye (CISG) egységes keretet biztosít a nemzetközi kereskedelem számára. 2023 decemberéig 97 ország ratifikálta, ami a világkereskedelem kétharmadát képviseli.

5. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szolgáltatási szerződés sablonjával biztosíthatja, hogy mindkét fél érvényesíthető szerződéssel rendelkezzen.

A ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja tökéletes az elvárások meghatározásához, a felelősségek körvonalazásához és ahhoz, hogy mindkét fél ugyanazon az állásponton legyen, anélkül, hogy munkaügyi vitákba keveredne.

A sablonok egyszerűek, teljes mértékben szerkeszthetők, és minden lényeges elemet tartalmaznak, például általános rendelkezéseket, szolgáltatási felelősségeket, fizetési feltételeket és felmondási záradékokat. Még kártérítési rendelkezéseket is tartalmaznak, hogy mindkét felet megvédjék.

Ráadásul a praktikus helyőrzők és szerkeszthető zárójelek megkönnyítik a testreszabást. Ha szabadúszóként, tanácsadóként vagy ismétlődő szolgáltatásokat kínál, ez a sablon időt takarít meg és biztosítja, hogy még a munka megkezdése előtt minden rendben legyen.

📌 Ideális: Szabadúszók, független vállalkozók, tanácsadók és kisvállalkozások számára, akik professzionális, azonnal használható megállapodást szeretnének a projektek elindításához.

⚙️ Bónusz: Ismerje meg, hogyan javíthatja az ügynökség és az ügyfél közötti kapcsolatot az egyértelmű elvárások meghatározásával, a kommunikáció egyszerűsítésével és a teljesítések ügyfélcélokhoz való igazításával.

Ez segítette és egyszerűsítette a munkaszervezést az operációs részlegeken belül: támogatás / projektmenedzsment / szállítás és ügyfélsiker. Emellett javította kommunikációs képességeinket és átláthatóságunkat más belső érdekelt felek, például az értékesítés, valamint külső érdekelt felek, például kiskereskedelmi és vállalati ügyfelek felé.

6. ClickUp szerződéskezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződéskezelési sablon segítségével szervezze meg az összes érdekelt felet.

Gyorsabb módszert keres a szerződéskészítés megkezdéséhez? A ClickUp szerződéskezelési sablon egy praktikus eszköz, amellyel új szerződéskérelmeket nyújthat be jogi csapatának anélkül, hogy e-mailek között kellene oda-vissza leveleznie.

A cél, az osztály, a szerződés típusa és a legfontosabb részletek számára egyértelmű, kitölthető mezőkkel ellátott sablonok segítségével az ügyvédek elsőre megkapják pontosan azt, amire szükségük van. Ez egyszerűsíti a kommunikációt, csökkenti a késedelmeket, és segít csapatának a szervezettség és a szabályok betartása terén.

Új ügyfelet szeretne felvenni, vállalkozót alkalmazni vagy a feltételeket frissíteni? Csak töltse ki a sablont, és kattintson a „Küldés” gombra.

📌 Ideális: HR-csapatok, beszerzési osztályok, jogi osztályok, értékesítési osztályok és mindenki számára, aki gyakran köt új szerződéseket vagy megállapodásokat egy szervezeten belül.

7. ClickUp vállalkozói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp vállalkozói szerződés sablonjával vázolja fel a munka terjedelmét, a határidőket és a fizetési részleteket.

A vállalkozói szerződések nulláról történő megfogalmazása gyakran késedelmekhez, következetlenségekhez vagy jogi részletek kihagyásához vezet. A ClickUp vállalkozói szerződés sablonja segít meghatároznia az alapszabályokat, meghatározni a teljesítendő feladatokat, és megvédeni mind vállalkozását, mind a vállalkozót a jogi szürke zónáktól, beleértve a hibás árukhoz kapcsolódó kérdéseket is.

A sablon különösen hatékony a beépített oldalsávos navigációjának köszönhetően. Minden lényeges szakasz – például Szolgáltatások, Fizetés, Hatály és Titoktartás – világosan fel van bontva. Emellett tartalmaz linkelt mellékleteket is (például az A. mellékletet a szolgáltatás részleteivel), amelyek segítenek a fő dokumentum rendezettségének megőrzésében, miközben helyet biztosítanak a részletes teljesítéseknek.

📌 Ideális: HR-csapatok, beszerzési osztályok, jogi osztályok és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik rendszeresen alkalmaznak független vállalkozókat.

8. ClickUp vásárlási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen és tároljon vásárlási szerződéseket a ClickUp vásárlási szerződés sablonjával.

Ha árukat vagy ingatlanokat vásárol vagy ad el, a ClickUp vásárlási szerződés sablonja egy praktikus eszköz, amely biztosítja, hogy minden világosan és professzionálisan legyen rögzítve. Lehetővé teszi, hogy minden fontos elemet dokumentáljon, mint például a vélelmezett garancia, a fizetési feltételek és a szállítási feltételek.

A sablon különlegessége a beépített specifikációs szakasz, amely felkéri Önt, hogy adjon hozzá részletes leírásokat és képeket a vevői vásárlásokról, biztosítva ezzel az átláthatóságot és minimalizálva a potenciális vitákat.

Az intuitív elrendezés végigvezeti Önt a szükséges elemek között, és hasznos utasításokat tartalmaz, például „Helyezzen be ide egy fotót a termékről”, hogy a szerződés a lehető legszemléletesebb legyen.

📌 Ideális: beszerzési csapatok, ingatlanügyletek, szabadúszó eladók, üzemeltetési vezetők és bárki, aki termékek vagy ingatlanok értékesítésével foglalkozik.

🔍 Tudta? A jól meghatározott értékesítési folyamatokkal rendelkező vállalatok 28%-kal magasabb bevétel-növekedést érnek el, mint azok, amelyek gyengén kezelt értékesítési folyamatokkal rendelkeznek.

9. ClickUp szerződés felmondási levél sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen átfogó felmondási levelet a ClickUp szerződés felmondási levél sablonjával.

A szolgáltató vagy beszállító elbocsátása nem feltétlenül kell kínos vagy bonyolult folyamatnak lennie. A ClickUp szerződésbontási levél sablonja ebben az esetben kiválóan használható. Ez az egyszerű, professzionális levélformátum segít Önnek az üzleti kapcsolat befejezését világosan, empátiával és jogi pontossággal közölni.

Előnyös, mert irányított szerkezete arra ösztönzi Önt, hogy beilleszthesse az összes lényeges adatot – a címzett adatait, a hatálybalépés dátumát, a felmondás okait és a szolgáltatás időtartamát – anélkül, hogy a megfelelő szavakat kellene keresnie. Emellett udvarias hangnemet is tartalmaz, amely határozott, de tiszteletteljes, ami elengedhetetlen a jövőbeli jó hírnév megőrzése szempontjából.

📌 Ideális: HR-vezetők, ügyfélszolgálati csapatok, projektmenedzserek, jogi osztályok és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akiknek hivatalosan fel kell bontaniuk a beszállítókkal, alvállalkozókkal vagy szolgáltatókkal fennálló kapcsolataikat.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 24%-a szerint az ismétlődő feladatok megakadályozzák őket abban, hogy értelmesebb munkát végezzenek, további 24% pedig úgy érzi, hogy képességeiket nem használják ki teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő közel fele érzi úgy, hogy kreativitását gátolják és alulértékelik. 💔 A ClickUp segít visszaterelni a figyelmet a nagy hatással bíró munkákra az egyszerűen beállítható AI-ügynökökkel, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat a kiváltó események alapján. Például, amikor egy feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp AI-ügynöke automatikusan hozzárendelheti a következő lépést, emlékeztetőket küldhet vagy frissítheti a projekt állapotát, így Önnek nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatokat. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeivel 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kell fordítaniuk a formázásra, és többet a prognózisokra.

10. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp értékesítési folyamat sablonjával vizualizálhatja teljes értékesítési folyamatát.

A ClickUp értékesítési folyamat sablonja egy irányító központ az ügyleteihez, amely minden potenciális ügyfelet nyomon követ az első kapcsolatfelvételtől a végleges megállapodásig (vagy az alkalmi „talán legközelebb” esetekig). Támogatja továbbá az értékesítési csatornát, a kapcsolatokat, az ütemterveket és a bevételi lehetőségeket is.

A folyamatban lévő tételek színkóddal jelölt szakaszokon haladnak át, mint például Zárt [Elvesztett], Ajánlat, Bemutató és Minősített potenciális ügyfél, amelyek megfelelnek a területi csapatok gondolkodásmódjának és munkamódszerének. A Utolsó kapcsolatfelvétel mező biztosítja, hogy egyetlen potenciális ügyfél vagy beszállító se kerüljön háttérbe. Pontosan tudni fogja, kivel és mikor kell kapcsolatba lépnie.

Ha következetességre van szüksége, az Értékesítési SOP nézet segít egységesíteni a lépéseket, függetlenül attól, hogy szerződéses partnert vesz fel vagy helyszíni ellenőrzést végez.

📌 Ideális: Szabadúszók, értékesítési képviselők, startup-alapítók, projektmenedzsment szakemberek és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik több iparágban szeretnék kezelni a potenciális ügyfeleket, ajánlatokat, bemutatókat, ügyfélkapcsolatokat és számlázni az ügyfeleknek.

🧠 Érdekesség: A középkorban a Salamancai Iskola hangsúlyozta a szerződéses szabadságot és méltányosságot, megteremtve ezzel a modern szerződéses elvek alapjait.

11. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje értékesítési folyamatát az elejétől a végéig a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával.

Tegyük fel, hogy egy összetett értékesítési folyamatot kezel, amelynek több mozgó eleme van, vagy egy gyorsan változó startupban dolgozik, ahol az NFT-k, DAO-k és közösségi cseppek a mindennapi szókincs részét képezik. Ebben az esetben a ClickUp értékesítési folyamat sablonja ideális választás.

A feladatok négy fő fázisba vannak szervezve: A gyűjtemény elindítása, Közösségépítés, Közszolgáltatás és NFT Town. Minden fázis tartalmaz konkrét teendőket, mint például „Weboldal és Discord elindítása”, „Jelenlegi HODLerek jutalmazása” vagy „Merchandising áruház megnyitása”, amelyek ideálisak a többfunkciós csapatok összehangolásához és a legfontosabb eredményekre való összpontosításhoz.

📌 Ideális: webes csapatok, NFT-projektvezetők, tapasztalt projektmenedzserek, digitális marketingesek, szoftverfejlesztő csapatok és szabadúszók számára, akik hosszú távú, közösségvezérelt projekteket irányítanak.

🔍 Tudta? A szerződésszivárgások 40%-a a rossz szerződés- és ügyfélkezelés miatt történik.

12. ClickUp termékrendelési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp termékrendelési űrlap sablonjával a termékek megrendelése könnyebb, mint valaha.

A ClickUp termékrendelési űrlap sablon egy vizuálisan intuitív és rendkívül funkcionális eszköz a teljes rendelési életciklus kezeléséhez, a beérkezéstől a teljesítésig. A táblázatos nézet a megrendeléseket olyan szakaszokra bontja, mint Új megrendelés, Csomagolás, Szállítás alatt, Kiszállítás és Teljesítve, így csapata minden lépést láthat.

Minden feladatlap tartalmazza a legfontosabb adatokat, mint például az ügyfél neve, a termékkategória, a termékleírás és a megrendelés típusa (kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi), amelyek színekkel jelölt címkékkel vannak ellátva, hogy könnyen áttekinthetők legyenek. Ráadásul a megosztható felületnek köszönhetően tökéletesen alkalmas ügyfelekkel való együttműködésre.

📌 Ideális: E-kereskedelmi vállalkozások, raktári csapatok, teljesítési koordinátorok, termékmenedzserek és kisvállalkozások számára, akik hatékonyan szeretnék nyomon követni és kezelni az ügyfelek megrendeléseit.

Zárja le az üzletet a ClickUp sablonokkal

A jól felépített értékesítési szerződés meghatározza az elvárásokat, védi az összes érintett felet és erősíti az ügyfélkapcsolatokat. A ClickUp ingyenes sablonjai többek, mint statikus dokumentumok – dinamikusak, szerkeszthetők és közvetlenül beépülnek a munkafolyamatába.

A szokásos sablonokkal ellentétben a ClickUp egyedi mezőket, sablonon belüli együttműködést, feladatkövetést és intelligens automatizálást kínál, hogy az ügyletek zökkenőmentesen haladjanak.

Az első vázlattól a végleges aláírásig a ClickUp megbízható keretrendszert biztosít az értékesítési folyamat minden szakaszához, segítve Önt abban, hogy hatékony és koncentrált maradjon, felesleges beállítások nélkül.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅