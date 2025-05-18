Jotform vs. Microsoft Forms: melyik űrlapkészítő a megfelelő az Ön számára?

Az online űrlapok már nem csak digitális papírmunka – hasznos eszközök visszajelzések gyűjtéséhez, felmérések lebonyolításához és belső kérések kezeléséhez. A Jotform és a Microsoft Forms két népszerű platform ilyen űrlapok készítéséhez.

Mindkettő lehetővé teszi online űrlapok létrehozását, válaszok gyűjtését és adatok elemzését. De az, ahogyan ezt megközelítik – és hogy még mit kínálnak –, megkülönbözteti őket egymástól.

Ma összehasonlítjuk, hogy ezek a két űrlapkészítő hogyan teljesít, hogy Ön magabiztosan kiválaszthassa az igényeinek leginkább megfelelő platformot, és zökkenőmentesen futtathassa az űrlapkészítési folyamatot.

Mi az a Jotform?

via Jotform

A Jotform egy eszköz online űrlapok létrehozásához, testreszabásához és megosztásához. Használható felmérésekhez, regisztrációkhoz és fizetések beszedéséhez.

Ez egy kódolás nélküli űrlapkészítő, ami azt jelenti, hogy a Jotform használatához nincs szükség kódolási ismeretekre. Egyszerűen húzza át a szükséges mezőket, és az űrlap készen is van!

Emellett a Jotform számos fejlett funkciót kínál, például feltételes logikát, űrlapfordítást, fehér címkézést, automatizált munkafolyamatokat és adatszolgáltatást, amelyek segítségével a felhasználók hatékonyan hozhatnak létre és kezelhetnek űrlapadatokat.

A Jotform ideális azok számára, akiknek gyorsan, kódolás és bonyodalmak nélkül kell űrlapokat létrehozniuk.

A Jotform funkciói

A kód nélküli űrlapkészítés zászlóshajójaként a Jotform nem csak felmérések és kérdőívek létrehozását teszi lehetővé. Gondosan megtervezett, hogy segítsen az egyéneknek és a vállalkozásoknak az adatok gyűjtésében, nyomon követésében és elemzésében a munkafolyamatok racionalizálása érdekében.

Íme néhány főbb funkciója:

1. funkció: Könnyű használat

Az első WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get) űrlapkészítő, a Jotform, azért jött létre, hogy az űrlapkészítést gyorsabbá és okosabbá tegye a kezdők számára is könnyen kezelhető drag-and-drop felületével.

Az eszköz könnyen használható, nincs szükség kódolásra az űrlap elkészítéséhez. Néhány kattintással mezőket adhat hozzá, testreszabhatja az elrendezést és megtekintheti az űrlap előnézetét! A rendezett irányítópult segítségével könnyedén navigálhat a platformon és hozzáférhet a funkciókhoz. Még az eszköz mobil verziója is tiszta és intuitív felülettel rendelkezik.

2. funkció: Űrlapok létrehozása és kezelése

A Jotform az alapvető űrlapkészítésen kívül számos további funkciót kínál. Ezek között szerepel az űrlapok fordítása, konvertálása, fehér címkézés és még sok más. Beállíthat jóváhagyási munkafolyamatokat, űrlapokat rendelhet a csapattagokhoz, és engedélyezheti az automatikus válaszokat.

A feltételes logikával intuitív űrlapokat hozhat létre, amelyek e-maileket küldenek meghatározott felhasználóknak, és személyre szabott köszönőüzeneteket generálnak. A felhasználó bevitelének alapján mezőket is megjeleníthet vagy elrejthet.

Egy másik egyedülálló funkció a QR-kódos űrlapok. Ezzel a felhasználók mobil eszközükön beolvasva a QR-kódot hozzáférhetnek az űrlapokhoz. Ezenkívül offline mobil űrlapokat is létrehozhat, ami nagy előny.

3. funkció: Biztonság

Tudta, hogy az emberek 29%-a az adatbiztonsági aggályok miatt kerüli az online űrlapok kitöltését? A Jotform azonban magas szintű adatbiztonsági intézkedésekkel és tanúsítványokkal rendelkezik, hogy megoldja ezt a problémát.

A platform állítása szerint megfelel a fontosabb adatbiztonsági szabványoknak és előírásoknak, mint például a PCI-DSS, GDPR, CCPS, FERPA és HIPAA. Ezenkívül minden űrlapja 256 bites SSL titkosítással védett, ami további biztonsági réteget biztosít.

4. funkció: Sablonok

A Jotform több mint 10 000 kész sablont kínál űrlapok létrehozásához. Ezek teljes mértékben testreszabhatók. Így hozzáadhat/eltávolíthat widgeteket, megváltoztathatja az űrlap színeit, sémáit és hátterét, sőt beágyazhatja a választott harmadik féltől származó integrációkat is.

5. funkció: Integrációk

A Jotform több mint 100 harmadik féltől származó alkalmazással és szoftverrel integrálható, így űrlapokat hozhat létre, miközben az azok által gyűjtött adatokat is kezelheti. Ez magában foglalja:

Fizetési átjárók (PayPal, Stripe stb.)

CRM rendszerek (HubSpot, Zoho stb.)

E-mail marketing eszközök (Mailchimp, ActiveCampaign stb.)

Projektmenedzsment szoftverek (Asana, Trello stb.) és még sok más

A Jotform árai

Starter: Örökre ingyenes

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Gold: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

💡 Profi tipp: Használjon cselekvésspecifikus felhívásokat, mint például „Foglaljon helyet”, „Szerezze be az ingyenes útmutatót” vagy „Kezdje meg ingyenes próbaidőszakát”. Ezek okot adnak a felhasználóknak a kattintásra, és megerősítik az értékét. ✅

Mi az a Microsoft Forms?

via Microsoft Forms

A Microsoft Suite részét képező Microsoft Forms egy felhőalapú űrlapkészítő, amely lehetővé teszi magánszemélyek és szervezetek számára visszajelzési űrlapok, kvízek, szavazások stb. létrehozását adatgyűjtés céljából.

Az eszköz kódolás nélküli tervezéssel és tiszta, minimalista felhasználói felülettel rendelkezik. Így akár alkalmazotti felméréseket, akár beágyazott űrlapokat szeretne létrehozni, technikai szakértelem nélkül is könnyedén megteheti.

A Microsoft Forms lehetővé teszi az űrlapadatok importálását, előre kitöltését és űrlapok beillesztését olyan eszközökbe, mint a PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote és más Microsoft-termékek. Ez ideális megoldás oktatók, HR-szakemberek, rendezvény szervezők és vállalati csapatok számára.

A Microsoft Forms funkciói

A Microsoft Forms a gyors, egyszerű adatgyűjtéshez ideális választás. Az egyszerűségre lett kialakítva. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén hozzanak létre és osszanak meg felméréseket, közvélemény-kutatásokat és kvízeket, így a mindennapi visszajelzések gyűjtése gyors, tiszta és szervezett lesz a Microsoft ökoszisztémán belül.

Íme néhány főbb funkciója:

1. funkció: Könnyű használat

A Microsoft Forms könnyen használható és kezelhető, különösen azok számára, akik már ismerik a Microsoft egyéb termékeit.

A platform tiszta, felhasználóbarát felülettel büszkélkedhet, és számos eszközt kínál az űrlapok nulláról történő megtervezéséhez. A Jotformhoz hasonlóan ez is kód nélküli architektúrán alapul, így használatához nincs szükség programozási ismeretekre. Ugyanakkor nincs dedikált drag-and-drop építője.

2. funkció: Űrlapok létrehozása és kezelése

A Microsoft Forms alapvető funkciókat kínál az űrlapok létrehozásához, például űrlapelágazást, téma testreszabást stb. Az űrlapkezelési és -kezelési funkciói azonban kivételesek.

A Microsoft Forms például lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben kövessék nyomon az űrlapokra adott válaszokat, automatikus diagramokat és összefoglalókat készítsenek, együttműködjenek és megosszák az űrlapokat csapattársaikkal, és még sok mást.

Ráadásul többnyelvű támogatást is kínál. Így kvízeket, szavazásokat stb. hozhat létre több nyelven, például angolul, spanyolul, franciául, németül és így tovább. Az űrlapadatokat azonnali, hatékony elemzésekkel is vizualizálhatja.

3. funkció: Biztonság

A többi Microsoft 365 Suite termékhez hasonlóan a Microsoft Forms is vállalati szintű biztonságot kínál felhasználóinak. Megfelel a főbb adatvédelmi szabványoknak és előírásoknak, mint például a GDPR, a HIPAA és a FERPA, és titkosítja az űrlapon keresztül megosztott összes adatot.

Ezenkívül csak a rendszergazdák férhetnek hozzá az űrlaphoz, annak tevékenységéhez és adataihoz – jogosulatlan harmadik felek nem férhetnek hozzá.

4. funkció: Sablonok

A Microsoft Forms előre megtervezett sablonok könyvtárával megkönnyíti a kezdők számára az űrlapkészítést. Ez magában foglalja a szavazások, kvízek, ügyfél-visszajelzési űrlapok, felmérések, kérdőívek és rendezvényregisztrációk sablonjait.

Minden sablon tiszta, professzionálisan megtervezett és testreszabható. Megváltoztathatja a kérdés típusát (többválasztós, szöveges, értékelés stb.), a témákat, az elágazási logikát és még sok mást.

5. funkció: Integrációk

A Microsoft Forms kiváló eszköz, különösen akkor, ha már használ más Microsoft-alkalmazásokat. Zökkenőmentesen integrálható az Excel, a Teams, a SharePoint és a OneDrive alkalmazásokkal.

Például az űrlapválaszokat közvetlenül Excelbe exportálhatja mélyebb elemzés céljából, vagy könnyedén megoszthatja őket a Teams csevegésekben és csatornákon, hogy a csapat tagjai is naprakészek legyenek. A Power Automate-tel együtt ragyogóan működik, így kiválóan alkalmas belső munkafolyamatokhoz és jelentésekhez.

A Microsoft Forms árai

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 USD/hó felhasználónként

🧠 Érdekes tény: Az űrlapok nem csak adatokat gyűjtenek, hanem segítenek a potenciális ügyfelek megszerzésében és konvertálásában is. Az összes iparág átlagos űrlapkonverziós aránya 2–3%. 😯

Jotform vs. Microsoft Forms: funkciók összehasonlítása

A Jotform és a Microsoft Forms egyaránt robusztus űrlapkészítő eszközök, amelyek számos hasznos funkcióval rendelkeznek. De melyiket válasszon?

Hasonlítsuk össze a két eszköz funkcióit, hogy kiderüljön, melyik platform a nyertes: a Microsoft Forms vagy a Jotform. Mielőtt elmélyülnénk a összehasonlításban, íme egy rövid összehasonlító táblázat a Jotform és a Microsoft Forms között.

Funkció Jotform Microsoft Forms Könnyű használat Drag-and-drop építő, kezdőbarát Nincs drag-and-drop funkció; kevésbé intuitív a kezdők számára Űrlapkészítés és -kezelés Fejlett feltételes logika komplex űrlapokhoz Alapvető elágazási logika egyszerű űrlapokhoz Biztonság Adatvédelmi előírásoknak megfelelő, biztonságos Vállalati szintű biztonság Azure AD integrációval Sablonok Több mint 10 000 testreszabható sablon különböző kategóriákban Korlátozott sablonválaszték Integrációk Kiterjedt harmadik féltől származó integrációk (CRM-ek, fizetések, PM eszközök stb.) A Microsoft ökoszisztémára korlátozódik (Excel, Teams stb.) Árak Ingyenes csomag (legfeljebb 5 űrlap); fizetős csomagok 39 USD/hó áron Ingyenes a Microsoft felhasználók számára; prémium csomagok 6 USD/hó áron (éves számlázás)

1. funkció: Könnyű használat

A Jotform és a Microsoft Forms kódolás nélküli űrlapkészítők, intuitív felülettel és egyszerű navigációval. A fő különbség azonban az űrlapkészítés megközelítésében rejlik.

Míg a Jotform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy drag-and-drop szerkesztővel hozzanak létre űrlapokat, a Microsoft Forms nem rendelkezik ezzel a funkcióval. Ez megnehezítheti a tanulási folyamatot egyes felhasználók számára, különösen azok számára, akiknek nincs tapasztalatuk az űrlapkészítésben.

🏆 Győztes: A Jotform drag-and-drop építője felhasználóbarátabb eszközzé teszi a kezdők számára.

2. funkció: Űrlapkészítés és -kezelés

A Jotform számos űrlapkészítő funkcióval rendelkezik. A legfontosabb, hogy fejlett feltételes logikát kínál, amely lehetővé teszi, hogy a korábbi válaszok alapján konkrét kérdéseket mutasson meg, így az űrlapok praktikusabbá válnak.

A Microsoft Forms is rendelkezik egy hasonló funkcióval, az úgynevezett „form branching”-gel. Ez egyszerű logikai folyamatokhoz hasznos, de összetett, többszintű feltételek esetén a Jotform a jobb választás.

🏆 Győztes: A Jotform kiváló alternatíva, mivel számos fejlett űrlapfunkcióval rendelkezik.

3. funkció: Biztonság

A Jotform és a Microsoft Forms egyaránt robusztus platformbiztonságot kínál. Megfelelnek a főbb adatvédelmi szabványoknak és előírásoknak, és biztonságos adatgyűjtési módszereket alkalmaznak a maximális integritás biztosítása érdekében.

A Microsoft Forms vállalati szintű biztonsága azonban páratlan – ez a technológiai iparág aranystandardja. Az Azure AD-vel való zökkenőmentes integráció tovább erősíti az adatvédelmet és a hozzáférés-ellenőrzést.

🏆 Győztes: A Microsoft Forms vállalati szintű biztonsági intézkedései és Azure integrációja miatt biztonságosabb, mint a Jotform.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 22%-a még mindig óvatos az AI munkahelyi használatával kapcsolatban. Fele aggódik az adatai biztonsága miatt, míg a másik fele nem biztos abban, hogy megbízhat az AI által nyújtott információkban. A ClickUp mindkét problémát határozott biztonsági intézkedésekkel és az egyes válaszokhoz tartozó feladatokra és forrásokra mutató részletes linkek létrehozásával oldja meg. Ez azt jelenti, hogy még a legóvatosabb csapatok is élvezhetik a termelékenység növekedését anélkül, hogy aggódniuk kellene az információik védelme vagy a megbízható eredmények miatt.

4. funkció: Sablonok

A Jotform sablonkönyvtára hatalmas és sokoldalú, több mint 10 000 lehetőséget kínál minden felhasználási területre – személyes, oktatási, vállalati stb. Ezért alkalmas a legtöbb felhasználó számára, akiknek kevés vagy nincs tapasztalatuk az űrlapkészítésben.

Bár a Microsoft Forms is kínál kész űrlap-sablonokat, a választék korlátozott, ezért csak azok számára ideális, akik gyorsan szeretnének alapvető űrlapokat létrehozni.

🏆 Győztes: A Jotform a széles körű testreszabható sablonok miatt a jobb választás.

5. funkció: Integrációk

A Jotform számos harmadik féltől származó integrációt kínál a főbb termelékenységi eszközökkel, projektmenedzsment szoftverekkel, CRM-mel, fizetési átjárókkal és egyéb szolgáltatásokkal. Ezek az integrációk segítenek az űrlapok létrehozásában és kezelésében a különböző munkafolyamatokban.

Alternatív megoldásként a Microsoft Forms csak a Microsoft Office eszközökkel, például az Excel, a PowerPoint és a Teams programokkal integrálható. Ez korlátozza a platform sokoldalúságát és alkalmasságát.

🏆 Győztes: A Jotform egyértelmű győztes, mivel sokoldalúbb harmadik féltől származó bővítményeket kínál.

Jotform vs. Microsoft Forms: Árak

Első pillantásra a Jotform jövedelmezőbb opciónak tűnhet, mint a Microsoft Forms – és ennek oka is van. A Jotform minden felhasználójának ingyenes csomagot kínál, havi 5 űrlap korlátozással.

Ha azonban túllépi ezt a határt, akkor havi 39 dollárt (25 űrlapért) kell fizetnie, ami tovább emelkedik havi 49 dollárra (50 űrlapért) és havi 129 dollárra (100 űrlapért). Ekkor válik hirtelen drágává a szolgáltatás.

Másrészt a Microsoft Forms teljesen ingyenes minden Microsoft-fiók tulajdonos számára, ami jobb alternatívává teszi a Jotformhoz képest. Még ha prémium funkciókra is szüksége van, a fizetős csomagok ára csak 7,20 dollár/hó egy felhasználó számára. Éves számlázás esetén ez az ár tovább csökken, 6 dollár/hó felhasználónként.

🏆 Győztes: A Microsoft Forms nyerte el a koronát, mivel költséghatékonyabb űrlapkészítő megoldás, mint a Jotform.

Jotform vs. Microsoft Forms a Redditen

Átnéztük a Redditet, hogy megtudjuk, mit gondolnak az emberek a Jotformról és a Microsoft Formsról. Miközben végiglapoztuk a rengeteg kommentet, a következőket fedeztük fel:

Sok felhasználó kedveli a Jotform egyszerű használatát. Ugyanakkor nem tartják megfelelő eszköznek komplex űrlapok létrehozásához:

A Jotform nagyon egyszerű – ami jó lehet, ha kisvállalkozásról van szó, egyszerű igényekkel. De ha nagyvállalatnál dolgozik, és munkafolyamatokat vagy integrációkat kell létrehoznia, ez kihívást jelenthet, vagy nem is lehetséges a Jotformmal.

A Jotform nagyon egyszerű – ami jó lehet, ha kisvállalkozásról van szó, egyszerű igényekkel. De ha nagyvállalatnál dolgozik, és munkafolyamatokat vagy integrációkat kell létrehoznia, ez kihívást jelenthet, vagy nem is lehetséges a Jotformmal.

Ami a Microsoft Forms-ot illeti, a legtöbb felhasználó nem tűnt elégedettnek vele. Úgy érzik, hogy vannak jobb alternatívák az űrlapok létrehozásához:

Sok ígéretes lehetőséget kínál, de vannak jobb eszközök külső forrásokból származó adatok gyűjtésére. Az MS Forms eszközkészlet és testreszabhatósága rettenetes.

Sok ígéretes lehetőséget kínál, de vannak jobb eszközök külső forrásokból származó adatok gyűjtésére. Az MS Forms eszközkészlet és testreszabhatósága rettenetes.

🔍 Tudta? A felhasználók több mint 25%-a elhagyja az űrlapot, ha az túl hosszú vagy zavaros. Ezért kínálnak az intelligens űrlapkészítők feltételes logikát, amely csak a szükséges információkat jeleníti meg, és így az űrlapok gyorsak maradnak. 😎

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Jotform és a Microsoft Forms legjobb alternatíváját

A Jotform és a Microsoft Forms csak egy célt szolgál: online űrlapok létrehozását. Ha azonban olyan eszközre van szüksége, amely többet tud, próbálja ki a ClickUp-ot.

A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, lehetővé teszi űrlapok létrehozását és kezelését, adatok vizualizálását, valamint a potenciális ügyfelek generálásának, az ügyfelek bevonásának, a munkavállalói visszajelzéseknek, az ügyfélregisztrációknak és más időigényes feladatoknak a egyszerűsítését.

Íme, mit mond erről ez a felhasználó:

Az űrlapok és jóváhagyási folyamatok nagyon könnyen megvalósíthatók, és jelentősen megkönnyítik a részlegek közötti kérések kezelését, így időt takaríthat meg.

Az űrlapok és jóváhagyási folyamatok nagyon könnyen megvalósíthatók, és jelentősen megkönnyítik a részlegek közötti kérések kezelését, így időt takaríthat meg.

Most pedig nézzük meg részletesen néhány fejlett funkcióját.

A ClickUp első számú előnye: ClickUp Forms

Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy kódolás nélkül készítsen kiváló minőségű online űrlapokat

Hagyja maga mögött a Jotform és a Microsoft Forms közötti vitát – próbálja ki a ClickUp Forms szolgáltatást!

A ClickUp Forms egy mesterséges intelligenciával működő űrlapkészítő, amely lehetővé teszi, hogy bonyolult kódolás nélkül hozzon létre egyedi űrlapokat. Más platformokkal ellentétben az összes űrlapja központosítva van a ClickUp-ban, így soha nem kell aggódnia az adatok elvesztése miatt. Ez azt jelenti, hogy:

Adjon hozzá mezőket, módosítsa az elrendezést és testreszabhatja a hátteret – mindezt egyetlen sor kód írása nélkül.

Tárolja az összes űrlapadatot egy központi helyen, hogy könnyen hozzáférhessen és kezelhesse azokat.

Készítsen intelligens felméréseket, kérdőíveket és visszajelzési űrlapokat beépített feltételes logikával, amely a megfelelő kérdéseket teszi fel a megfelelő felhasználóknak.

Ezenkívül az eszköz intuitív felhasználói felülete is jelentős előny. A tiszta navigációval és a kezdőknek is barátságos kialakítással a ClickUp Forms könnyen használható, így még ha soha nem is készített professzionális minőségű űrlapot, bízhat abban, hogy a Forms titokban tartja ezt.

A ClickUp második előnye: ClickUp Automations

Automatizálja az ismétlődő űrlapkezelési műveleteket, hogy gyorsabb eredményeket érjen el a ClickUp Automations segítségével

Az űrlapok kitöltése? Megérkezett! Most itt az ideje, hogy azonosítsa a gyűjtött adatokból a teendőket, létrehozza és kiosztja a feladatokat a csapat tagjainak, és vizualizálja azok előrehaladását.

Túl bonyolultnak tűnik? Bízza a ClickUp Automations-ra az összes feladatot!

A több mint 100 előre elkészített automatizálási funkcióval a ClickUp Automations segítségével kiküszöbölheti az ismétlődő feladatokat, és így racionalizálhatja munkafolyamatát.

Így használhatja:

A űrlapok válaszai alapján automatikusan rendelje hozzá a feladatokat a megfelelő csapattaghoz

Állapotváltozások vagy határidők kiváltása

Értesítések vagy e-mailek küldése űrlap kitöltésekor

Címkék, prioritások vagy egyéni mezők azonnali hozzáadása

De ez még nem minden: a ClickUp több eszközzel és platformmal is integrálható, így a legzökkenőmentesebb űrlapadat-kezelési élményt nyújtja, amit valaha is tapasztalt!

A ClickUp harmadik előnye: ClickUp Dashboards

Használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást, hogy egy helyen átfogó képet kapjon az űrlapokra adott válaszokról

Az űrlapok válaszainak nyomon követése időigényes és hibalehetőségekkel járhat... kivéve, ha rendelkezik ClickUp Dashboards szolgáltatással.

A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen platformon belül könnyedén nyomon követheti több űrlapra adott válaszokat és valós időben megjelenítheti a legfontosabb adatokat. A lista nézet és a táblázat nézet között válasszon a sokoldalú adatmegjelenítési lehetőségek közül, hogy:

Az űrlapadatok egyszerű megtekintése és kezelése

Kövesse nyomon a valós idejű betekintéseket anélkül, hogy eszközt kellene váltania

Testreszabhatja a nézetet a munkafolyamatához

A ClickUp 4. előnye: ClickUp Brain

Az űrlapok létrehozása nem feltétlenül kell ismétlődő és fárasztó feladatnak lennie, különösen, ha a ClickUp Brain áll az Ön oldalán.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense a következőket segíti:

Világos és releváns űrlapkérdéseket fogalmazzon meg

Összegezze azonnal a nagy mennyiségű válaszokat

A gyűjtött adatok alapján javasoljon következő lépéseket

Akár visszajelzési felmérést készít, akár új munkatársak beilleszkedésével kapcsolatos adatokat dolgoz fel, a ClickUp Brain egyszerűsíti az egész folyamatot, így űrlapjai okosabbak és hatékonyabbak lesznek, anélkül, hogy manuális munkát kellene végeznie.

Egyszerűsítse az egész élményt, és tegye az űrlapokat okosabbá és hatékonyabbá a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp 5. előnye: ClickUp sablonok

Ingyenes sablon Készítsen professzionális, egyedi űrlapokat pillanatok alatt a ClickUp űrlap sablonjával

A Jotform és a Microsoft Forms egyaránt kész űrlap-sablonokat kínál a kezdőknek. De a ClickUp űrlap-sablon még egy szinttel feljebb viszi a lécet!

Búcsút inthet a rendezetlen adatoknak! Ez a sablon mindent pontos és következetes formában tart, mivel mindenki számára ugyanazt a könnyen követhető formátumot biztosítja. A praktikus, előre definiált mezőknek és opcióknak köszönhetően nem kell többé találgatnia.

A legjobb rész? Az iparági előírásoknak és bevált gyakorlatoknak megfelelően készült, így nincs szükség további erőfeszítésekre.

Íme, miért fogja szeretni:

Építsen űrlapokat egyedi mezőkkel

Könnyedén szerkesztheti a mezőket és hozzáadhatja a kritériumait

Gyűjtse össze a felhasználók válaszait több platformról

Rendezze a beküldött anyagokat a gyors áttekintés érdekében

Készítse el a legjobb online űrlapokat a ClickUp segítségével!

A megfelelő űrlapkészítő kiválasztása döntő jelentőségű lehet az információk hatékony gyűjtése, kezelése és feldolgozása szempontjából.

A Jotform és a Microsoft Forms két népszerű választás. A Jotform kiemelkedik hatékony funkcióival és egyszerű használatával, így ideális azok számára, akik rugalmasan és kódolás nélkül szeretnének űrlapokat létrehozni.

Másrészt, a Microsoft Forms kiváló választás, ha a biztonság és a költségvetés a legfontosabb szempontok, különösen a Microsoft ökoszisztémán belül.

Ha azonban többet szeretne, mint alapvető adatgyűjtést, akkor ne csak a Jotformot vagy a Microsoft Formst vegye figyelembe, hanem fontolja meg a ClickUp használatát is. Ez a program zökkenőmentesen integrálható a feladatokba, a munkafolyamatokba és a csapatmunkába, segítve Önt az adatok rögzítésében és azok cselekvéssé alakításában – mindezt egyetlen munkaterületen belül. Fedezze fel még ma a ClickUp programot, és alakítsa át munkafolyamatát – regisztráljon ingyenes próbaidőszakra!