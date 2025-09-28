A legjobb belső jegyrendszer-szoftverek a hatékony csapat támogatásához 2025-ben

A „Hé, egy gyors kérdés…” üzenetek soha nem szűnnek meg. Valaki jelenti, hogy a folyosón egy nyomtató nem működik. A HR az új munkavállalók dokumentumait keresi. És az IT? Még mindig próbálja kideríteni, ki nyújtotta be azt a hozzáférési kérést két héttel ezelőtt, jegy, kontextus és nyomon követés nélkül.

Mit kell keresnie egy belső jegyrendszerben?

Belső ügyfélszolgálati szoftver kiválasztásakor összpontosítson azokra a funkciókra, amelyek növelik a hatékonyságot, illeszkednek a munkafolyamatához, és megkönnyítik az összes érintett életét. Íme, mire kell figyelnie a belső jegyrendszer szoftver kiválasztásakor:

Felhasználóbarát navigáció: Egyszerűsíti a feladatokat intuitív felülettel és Egyszerűsíti a feladatokat intuitív felülettel és alkalmazotti kézikönyv-sablonokkal , biztosítva a gyors bevezetést és a minimális képzést a csapat számára.

Személyre szabott folyamatok: A testreszabható munkafolyamatok és beállítások segítségével zökkenőmentesen alkalmazkodik csapata speciális működési igényeihez.

Adat alapú betekintés: Robusztus jelentéskészítő eszközökkel részletes elemzéseket nyújt a teljesítmény nyomon követéséhez és a fejlesztési lehetőségek azonosításához.

Egységes rendszerek: Zökkenőmentes integrációk révén könnyedén szinkronizálható Zökkenőmentes integrációk révén könnyedén szinkronizálható a meglévő vállalati együttműködési eszközökkel , így biztosítva a koherens munkafolyamatot.

Intelligens feladatok: Az automatizált jegyirányítással a támogatási kéréseket gyorsan a megfelelő csapat tagjaihoz irányítja, így gyorsítva a megoldásokat.

Mobil hozzáférés: Lehetővé teszi csapatának, hogy bármilyen eszközről, bárhonnan kezelje a jegyeket, mobil hozzáféréssel.

Jövőbiztos növekedés: A skálázható architektúra és funkcionalitás révén támogatja szervezetének bővülését anélkül, hogy megzavarná a belső folyamatokat.

Megbízható segítség: Gyors, hatékony segítséget nyújt, amikor kihívások merülnek fel, megbízható támogatással, hogy csapata a terv szerint haladjon.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások naponta átlagosan 25 üzenetet küldenek információk keresése céljából, és az alkalmazottak közel 1/5-e több mint 50 üzenetet küld. Ez rengeteg időt vesz igénybe a részletek nyomon követése. A ClickUp segít egyszerűsíteni ezt a folyamatot. A jegyek létrehozásra kerülnek és a megfelelő személynek kerülnek kiosztásra, és minden frissítés egy helyen marad. Ha minden szervezetten van, elkerülhető a oda-vissza levelezés, és a figyelem a probléma megoldására összpontosulhat.

Belső jegyrendszer-szoftverek áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb belső ügyfélszolgálati rendszerekről.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp A legjobb az all-in-one belső kérések nyomon követéséhez és feladatkezeléshez Csapat mérete: Ideális olyan csapatok számára, amelyeknek központi támogatási központra van szükségük űrlapokkal, automatizálással, AI Notetakerrel és feladatkezeléssel. ClickUp Forms, AI Notetaker, jegyzőkönyv-sablon, automatizálás, feladatkezelés, integrációk a Zoom, Slack és Microsoft Teams alkalmazásokkal Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Hiver Legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek már befektettek a Gmailbe Csapat mérete: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek a Gmailt használják elsődleges kommunikációs eszközként A Gmail-t ügyfélszolgálattá, jegykezelővé, csapatmunkát támogató eszközzé, valós idejű nyomon követő eszközzé és e-mail sablonok tárolójává alakítja. Ingyenes; Lite: 24 USD/hó felhasználónként; Growth: 34 USD/hó felhasználónként; Pro: 59 USD/hó felhasználónként Zendesk A legjobb az egyszerűség és a fejlett funkciók közötti egyensúly megteremtéséhez Csapat mérete: Ideális nagyobb csapatok számára, amelyek egyszerű felületet és hatékony eszközöket igényelnek Egyedi jegyformulák, belső tudásbázis, teljesítményelemzés, harmadik féltől származó integrációk Suite Team: 55 USD/hó ügynökönként; Suite Growth: 89 USD/hó ügynökönként; Suite Professional: 115 USD/hó ügynökönként HappyFox A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz kódolás nélkülCsapat mérete: Ideális nem technikai csapatok számára, akik automatizált munkafolyamatokra és egyszerű testreszabhatóságra van szükségük. Intelligens automatizálás, testreszabható jegymezők, ütemezett jelentések, jegy szegmentálás Alap: 29 USD/hó felhasználónként; Csapat: 69 USD/hó felhasználónként; Pro: 119 USD/hó felhasználónként Zoho Desk Legalkalmasabb költségtudatos kis- és közepes méretű csapatok számára Csapat mérete: Ideális kis csapatok számára, amelyek AI-alapú támogatást és automatizálást igényelnek. Zia mesterséges intelligencia asszisztens, jegyelosztás automatizálása, kontextusfüggő súgócikkek, testreszabható irányítópultok Express: 9 USD/hó; Standard: 20 USD/hó; Professional: 35 USD/hó Freshservice A legjobb ITIL-kompatibilis szolgáltatáskezeléshezCsapat mérete: Ideális olyan IT-csapatok számára, amelyek strukturált munkafolyamatokra és eszközkezelésre szorulnak. Eszközkezelés, változáskezelés, szolgáltatási katalógus, vizuális folyamattervező Starter: 19 USD/hó felhasználónként; Growth: 49 USD/hó felhasználónként; Pro: 99 USD/hó felhasználónként SysAid A legjobb átfogó IT-eszközök integrációjához Csapat mérete: Ideális azoknak az IT-csapatoknak, amelyeknek mélyreható eszközláthatóságra és automatizált jegyrendszerre van szükségük. Eszközkezelés, automatizált jegygenerálás, önkiszolgáló portál, távoli vezérlés Egyedi árazás ServiceNow A legjobb vállalati szintű folyamatkoordinációhoz Csapat mérete: Ideális nagyvállalatok számára, amelyeknek több részlegen átívelő folyamatkezelésre van szükségük. Virtuális ügynök chatbotok, szolgáltatási katalógusok, teljesítményelemzés, testreszabható munkafolyamatok Egyedi árazás Jira Service Management A fejlesztéshez kapcsolódó támogató csapatok számára ideálisCsapat mérete: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek Jira eszközöket használnak a fejlesztési és támogatási munkafolyamatok összekapcsolásához. SLA-követés, automatizált eskalációk, Jira-integráció, előre meghatározott szabályok a feladatok kategorizálásához, kiosztásához és állapotfrissítéséhez. Ingyenes (három ügynök számára); Standard: 19,04 USD/hó felhasználónként; Premium: 47,82 USD/hó felhasználónként Spiceworks A legjobb kis IT-csapatok számára, akik ingyenes megoldásokat keresnek Csapat mérete: Ideális kis IT-csapatok számára, akik alapvető jegyrendszerre és hálózati szkennelésre van szükségük Probléma nyomon követés, hálózati szkennelés, alapvető jelentések, közösségi hozzáférés Ingyenes

🔍 Tudta? Egyes vállalatok intelligens jegyszámozási rendszereket használnak, amelyekben az első néhány számjegy a projektkódokat, az osztályokat vagy akár a prioritási szinteket is tükrözi.

A legjobb belső jegyrendszer-szoftverek

Fedezze fel ezeket a kiemelkedő eszközöket, hogy csapata mindennapjai zökkenőmentesebbé váljanak. 🗂️

1. ClickUp (a legjobb az all-in-one belső kérések nyomon követéséhez és feladatkezeléshez)

Egy csapattárs megjelöl téged egy Slack üzenetben egy laptop problémával kapcsolatban. Valaki más bejegyzi azt egy táblázatba. Eközben az IT-osok egy táblán dolgoznak. Öt különböző lapot bámulsz, és azon tűnődsz, hogy a kérés már feldolgozásra került-e, vagy elveszett a semmiben.

Így alakul a belső támogatás, amikor a kérések mindenhol jelen vannak, kivéve ott, ahol a munka folyik.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás megoldja ezt a problémát.

A szoftver a belső jegyrendszer munkafolyamatának minden részét kezeli, így csapata nem pazarolja az idejét az összes elem összekapcsolására. Nézzük meg részletesen a szoftver képességeit! 👇

ClickUp Forms

Próbálja ki a ClickUp Forms alkalmazást! Gyűjtse össze a világos, következetes belső kéréseket a ClickUp Forms segítségével.

Tegyük fel, hogy egységesíteni szeretné a különböző részlegek kérelmeinek benyújtási módját. A ClickUp Forms segítségével ezt egyszerűen megteheti. Feltételes logikát adhat hozzá, hogy dinamikus űrlapokat hozzon létre, amelyek az adott személy választásához igazodnak.

Például, ha a HR az „Onboarding” (Beilleszkedés) kérelemtípust választja, az űrlap azonnal megjeleníti a mezőket, ahol be lehet írni az új munkatárs kezdési dátumát, preferált eszközét és csapatvezetőjét. Ha az IT az „Access Request” (Hozzáférési kérelem) opciót választja, akkor más mezők jelennek meg, például a szükséges szoftver és az osztály.

Minden benyújtott kérelem ClickUp feladattá alakul, amelyet a megfelelő sorba irányítanak.

A ClickUp Help Desk Ticket Template segítségével gyorsabban kezdhet hozzá a munkához, amely előre elkészített jegybeküldési űrlapot és hasznos nézeteket tartalmaz, mint például a jegykategóriák, a jegyállapot, a jegyprioritás és egy központi jegybeküldési űrlap.

✅ Ebben a videóban megtudhatja, hogyan tudja csapata az automatizálással és emlékeztető nélkül másodpercek alatt áthelyezni a munkafolyamatokat.

Amint a kérések beérkeznek, a ClickUp Automation kezeli az ismétlődő munkákat. Tegyük fel, hogy a tervezőcsapat egyik tagja a „MacBook” és „Sürgős” opciókat választja ki az űrlapon. Indíthat egy automatizálási folyamatot, amely a feladatot az IT-részleghez rendeli, piros „Sürgős” címkét rendel hozzá, és egyenesen a „Teendők” oszlopba helyezi.

Következő téma: kommentárkáosz.

A ClickUp Assign Comments segítségével alakítsa át a megjegyzéseket cselekvési tételekké

Amikor a feladatokhoz belső megjegyzések, ellenőrzőlisták és kérdések kezdenek gyűlni, a dolgok zavarossá válhatnak. A ClickUp Assign Comments segítségével kiválaszthatja a szálból a konkrét teendőket, és közvetlenül hozzárendelheti őket. Így nem lesz zavar a feladatok elosztásában.

Például, ha valaki az adminisztrációból azt írja: „Meg tudná erősíteni a monitor beállítását csütörtökig?”, akkor ezt a megjegyzést hozzárendelheti a létesítményekért felelős kapcsolattartóhoz. Az illető személy ezt a beérkező levelek között látja, pontosan tudja, mit várnak tőle, és megoldhatja a problémát anélkül, hogy át kellene nézni az egész megjegyzéselőzményeket.

ClickUp Brain

Gyorsan felzárkózhat a ClickUp Brain összefoglalók segítségével.

Amikor valaki új belép a folyamatba, a ClickUp Brain, az integrált AI asszisztens segít neki másodpercek alatt felzárkózni.

Tegyük fel, hogy egy IT-vezető betegszabadságon van, és helyettesének kell átvennie a feladatát. Ahelyett, hogy több oldalas megjegyzéseket olvasna át, megnyithatja a feladatot, és valós időben megtekintheti az AI összefoglalóját mindenről – mi történt, mi maradt hátra és mi akadályozza a munkát.

A ClickUp legjobb funkciói

A felvételi űrlapok márkaképének kialakítása: Testreszabhatja az űrlapokat logó elhelyezéssel, háttér témákkal és gomb színekkel, amelyek tükrözik vállalatának identitását.

Központosítsa a belső kommunikációt: Használja Használja a ClickUp Chat szolgáltatást a jegyekkel kapcsolatos összes beszélgetés kezelésére dedikált csatornákon vagy közvetlen üzenetekben.

A kérelmek áramlásának nagyméretű figyelemmel kísérése: A Forms Hub segítségével megtekintheti az összes beérkezett kérelmet az egyes részlegekből, és egy irányítópulton követheti nyomon a folyamatot.

Használja a beépített munkaterhelés-követést: A ClickUp Workload View segítségével figyelemmel kísérheti a csapat kapacitását, hogy elkerülje a szűk keresztmetszeteket és kiegyensúlyozza a belső támogatást. A ClickUp Workload View segítségével figyelemmel kísérheti a csapat kapacitását, hogy elkerülje a szűk keresztmetszeteket és kiegyensúlyozza a belső támogatást.

A ClickUp korlátai

Bár a ClickUp mobilalkalmazást is kínál, egyes felhasználók szerint ez nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 180+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4440+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Nézze meg, mit mondott erről egy Reddit-felhasználó:

Nagyon tetszik a Forms funkció megjelenése. Intuitívnak tűnik, és az AI funkció is elég menő. Nem kapok túl sok űrlapválaszt, de látom, hogy ez mennyit spórolna az időből, ha folyamatosan visszajelzéseket vagy kéréseket kell átnézni. Emellett az űrlapokat is jobban testreszabhatod. Kipróbáltam a borítóképeket és a gombok színeit, és jó, hogy nem kell az alapértelmezett beállításokhoz ragaszkodni.

🧠 Érdekes tény: A jegyek számának hirtelen emelkedése problémának tűnhet, de egészséges szervezetekben ez gyakran a nagyobb átláthatóságot és kommunikációt tükrözi. Azok a csapatok, amelyek elkerülik a jegyek rögzítését, hajlamosak a problémákat offline állapotban hagyni. A jól használt rendszer általában jól kezelt rendszer.

2. Hiver (legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek már befektettek a Gmailbe)

via Hiver

A Hiver a Gmail beérkező levelek mappáját funkcionális ügyfélszolgálati szoftverré alakítja anélkül, hogy a csapatoknak el kellene hagyniuk a megszokott e-mail környezetüket. A legtöbb alkalmazott naponta órákat tölt a beérkező levelek mappájában, és a Hiver ezt kihasználja azzal, hogy jegyrendszer funkciót ad hozzá közvetlenül oda, ahol az emberek már dolgoznak.

Körülbelül 10 perc alatt beállíthatja a rendszert, majd mindenki a megszokott Gmail felületről dolgozhat. Mi a legjobb benne? Valós időben láthatja, ki min dolgozik, és csapata együttműködhet a válaszok kidolgozásában anélkül, hogy zavaros e-mail láncokba keveredne.

A Hiver legjobb funkciói

A jegyek tulajdonjogát átlátható állapotkövetéssel rendelje hozzá konkrét csapat tagokhoz, így a felelősség egyértelmű marad.

Használja az ütközésérzékelést, hogy megakadályozza, hogy több ember is válaszoljon ugyanarra a jegyre.

Készítsen teljesítményjelentéseket, amelyek bemutatják a megoldási időket és a csapatok munkaterhelésének eloszlását, hogy optimalizálja a belső támogatási folyamatokat.

Használjon e-mail sablonokat a gyakori kérdésekre adott szabványos válaszokhoz, hogy biztosítsa a kommunikáció következetességét.

A Hiver korlátai

A fejlett automatizálási funkciók más jegyrendszerekhez képest némileg korlátozottak maradnak.

Nincs beépített tudásbázis funkció az önkiszolgáláshoz

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jegymezők és a munkafolyamatok tekintetében

Hiver árak

Omnichannel csomag

Ingyenes

Lite: 24 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 34 USD/hó felhasználónként

Pro: 59 USD/hó felhasználónként

Elite: Egyedi árazás

Élő csevegés

Ingyenes

Pro: 11 USD/hó felhasználónként

Hiver értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1175+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (115+ értékelés)

Mit mondanak a Hiverről a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés erről a belső jegyrendszer-szoftverről:

A Hiver segítségével hatékonyan kommunikáló távoli csapatot tudunk fenntartani. A Hiver segítségével az e-maileket egyfajta „jegykezelő rendszerré” alakíthatjuk anélkül, hogy további szoftvert kellene telepítenünk. Az e-mailek hozzárendelése és a megjegyzések részben való kommunikáció megkönnyíti az együttműködést, és az e-mailekhez csatolt összes részletet is megőrzi, így soha nem kell információkat keresnünk. A Hiver könnyen beállítható, és zökkenőmentesen működik a GMail-lel.

3. Zendesk (A legjobb az egyszerűség és a fejlett funkciók közötti egyensúly szempontjából)

via Zendesk

Ismeri azt az érzést, amikor valami egyszerűen működik, anélkül, hogy bonyolult procedúrákon kellene átesnie? Ez a Zendesk.

Munkatársai egy egyszerű portált kapnak, ahol benyújthatják kéréseiket, míg támogató csapata a háttérben minden szükséges eszközzel rendelkezik. Ráadásul, ha csapata egy rendszerleállás után elárasztják a jegyek, az automatizált útválasztási és prioritáskezelési eszközök segítenek mindenkinek megőrizni a józan eszét.

A Zendesk legjobb funkciói

Készítsen egyedi jegybejelentő űrlapokat a különböző részlegek számára, amelyek előre rögzítik az összes lényeges információt.

Hozzon létre egy belső tudásmenedzsment rendszert , amelyhez mind az ügyfélszolgálati munkatársak, mind az alkalmazottak hozzáférhetnek, ösztönözve az önkiszolgálást a gyakori problémák esetén.

Integrálja több száz harmadik féltől származó alkalmazással, beleértve a Slacket és a Jirát, hogy fenntartsa a folytonosságot a meglévő technológiai rendszerében.

Kövesse nyomon a csapat teljesítményét átfogó elemzési irányítópultok segítségével, amelyek kiemelik a trendeket, a szűk keresztmetszeteket és a folyamatok javításának lehetőségeit.

A Zendesk korlátai

Az árstruktúra drágul, ha több ügynököt és funkciót ad hozzá.

A felület túlterhelőnek tűnhet azoknak a kisebb csapatoknak, amelyeknek nincs szükségük az összes kínált funkcióra.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a Zendesk teljesítménye csúcsidőszakokban lelassul, ami befolyásolja a valós idejű csevegést és más funkciókat.

Zendesk árak

Suite Team: 55 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Suite Growth: 89 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Suite Professional: 115 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Suite Enterprise: Egyedi árazás

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (6150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (4030+ értékelés)

💡 Profi tipp: Ha egy bonyolult probléma megoldódik, alakítsa azt „hogyan kell” útmutatóvá. Így megoldja a jelenlegi problémát, és létrehoz egy erőforrást a jövőre nézve, csökkentve ezzel az azonos probléma jelentésének számát.

4. HappyFox (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz kódolás nélkül)

via HappyFox

A HappyFox automatizálásával a jegyrendszer kezelése gyerekjáték lesz. Ön szabályokat állít be, hogy a kérdéseket témájuk vagy sürgősségük alapján a megfelelő ügyintézőhöz irányítsa, így gyorsítva a megoldásokat.

A műszerfalon a jegyek állapota kristálytisztán látható, így semmi sem veszik el. Az e-kereskedelmi platformokról lekérdezi az ügyfelek adatait, így az ügyintézők gyorsan megkapják a szükséges kontextust. Szükség van arra, hogy egy kérelem három jóváhagyási szakaszon menjen keresztül, mielőtt a pénzügyi osztályhoz kerül? Csak térképezze fel! A rendszer mindent kezel, az informatikai vészhelyzetektől kezdve a bosszantó irodai hőmérséklet-panaszokig.

A HappyFox legjobb funkciói

A beérkező kérelmeket automatikusan szegmentálja osztály, prioritás és szükséges készségek alapján, hogy a jegyek a megfelelő csapattagokhoz kerüljenek.

Konfiguráljon intelligens szabályokat, amelyek bizonyos feltételek teljesülése esetén meghatározott műveleteket indítanak el.

Hozzon létre egyedi jegymezőket és kategóriákat a különböző részlegek (IT, HR, létesítmények) számára, amelyek pontosan rögzítik a szükséges információkat.

Készítsen ütemezett jelentéseket, amelyek automatikusan eljutnak az érintettek postaládájába a releváns kulcsmutatókkal együtt.

A HappyFox korlátai

Nem támogatja a függő vagy feltételes mezőket, ami korlátozhatja a komplex munkafolyamatokat és az adatgyűjtési követelményeket.

A felhasználók alkalmi hibákról számoltak be, például arról, hogy nem tudnak másokat CC-be tenni az e-mailekben, vagy nem tudnak hozzáférni a többi csapattag által létrehozott jegyekhez.

HappyFox árak

Ügynökalapú árazás

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Csapat: 69 USD/hó felhasználónként

Pro: 119 USD/hó felhasználónként

Enterprise PRO: Egyedi árazás

Korlátlan számú ügynök

Növekedés: 1999 USD/hó (éves számlázás)

Ár: 3999 USD/hó (éves számlázás)

Scale Plus: 5999 USD/hó (éves számlázás)

Ultimate: Egyedi árazás

HappyFox értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (130+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a HappyFoxról a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-értékelő arról, hogy a belső jegyrendszer-szoftver hogyan javította az emberek tapasztalatait a szervezetükben:

A HappyFox lehetővé teszi a különböző csapatok közötti kommunikációt, hogy segítsen cégünknek a problémák megoldásában. Könnyű nyomon követni, hogy az egyes jegyek hol tartanak a folyamatban, így egyszerű a figyelemmel kísérés és a nyomon követés.

5. Zoho Desk (A legjobb költségtudatos kis- és közepes méretű csapatok számára)

via Zoho Desk

A Zoho Desk kiemelkedő jellemzője az AI asszisztens, Zia, amely megérti a jegyek kontextusát és hangulatát. Tehát, ha valaki nagybetűs, dühös e-mailt küld a nyomtatóval kapcsolatban, Zia automatikusan kiemelt prioritásként jelöli meg. A felület annyira áttekinthető, hogy még a legkevésbé technikaértő alkalmazottak is segítség nélkül tudnak kérelmeket benyújtani.

Még egy dolog, amit a csapatok imádnak: az alkalmazottak elégedettségi értékelései megmutatják, hogy megoldásai valóban megoldották-e a problémát, vagy csak egy rubrikát pipáltak be.

A Zoho Desk legjobb funkciói

Intuitív osztályportálokon keresztül szervezheti a jegyeket, ahol minden csapat fenntartja a saját sorát, automatizálási szabályait és SLA-jait, miközben továbbra is lehetővé teszi az osztályok közötti átláthatóságot.

Vezessen be időkövetési funkciókat, amelyek rögzítik, hogy az ügyintézők mennyi időt töltenek a különböző jegy típusokkal.

Hozzon létre kontextusfüggő súgócikkeket, amelyek automatikusan megoldásokat javasolnak a jegy leírásában szereplő kulcsszavak alapján, még mielőtt a kérelem benyújtásra kerülne.

Állítson be csapatspecifikus irányítópultokat, amelyek a különböző érdekelt felek számára releváns mutatókat jelenítenek meg anélkül, hogy felesleges információkkal terhelnék őket.

A Zoho Desk korlátai

A bonyolultabb testreszabásokhoz ismerni kell a Zoho Deluge szkriptnyelvét.

A platform telefonos funkciói korlátozottak, egyes felhasználók a dokumentációt elégtelennek, a funkcionalitást pedig hiányosnak tartják.

A felhasználók nehézségeket tapasztaltak a Zoho Desk és az Office 365 integrálásában.

A visszajelzések szerint a Zoho ügyfélszolgálata lassan reagál, és komplex problémák megoldásában nem mindig elég alapos.

Zoho Desk árak

Express: 9 USD/hó

Alapcsomag: 20 USD/hó

Professzionális: 35 USD/hó

Vállalati: 50 USD/hó

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (6345+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak a Zoho Desk-ről a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A Zoho Desk-ben leginkább az intuitív felület és a támogatási jegyek egyszerű kezelhetősége tetszik. Az automatizálások és a munkafolyamat-szabályok segítik a csapat hatékonyságának javítását és a válaszadási idők csökkentését. Ezenkívül a Zoho ökoszisztéma egyéb eszközeivel való integráció még teljesebbé és központosítottabbá teszi a felhasználói élményt.

💡 Profi tipp: A jegymennyiség kiégéshez vezethet. Figyelje csapata munkaterhelését, és kövesse nyomon a jegykezelési időt, hogy elkerülje a jegykezelési fáradtságot. Ha ugyanaz a személy kezeli a legtöbb jegyet, ajánljon neki szünetet, vagy ossza meg a feladatokat, hogy mindenki friss maradjon.

6. Freshservice (a legjobb ITIL-kompatibilis szolgáltatáskezeléshez)

via Freshservice

A Freshservice meglepően hozzáférhetővé teszi az információs technológiai infrastruktúra könyvtárat (ITIL). Nem kell rengeteg tanúsítvánnyal rendelkeznie ahhoz, hogy hatékonyan használja ezt a rendszert.

Mi teszi különlegessé? A jegyek, eszközök és változások közötti kapcsolatok vizuálisan is összekapcsolódnak. Így ha valaki jelenti, hogy a könyvelési szoftver nem működik, azonnal láthatja, melyik szerveren található, ki másra lehet hatással, és hogy a közelmúltbeli változások okozhatták-e a problémát.

A szolgáltatási katalógus emellett a homályos „segítsen megoldani” e-maileket is strukturált kérésekre alakítja, amelyek minden szükséges részletet tartalmaznak.

A Freshservice legjobb funkciói

Kövesse nyomon a hardver- és szoftvereszközöket teljes életciklusuk során automatizált felderítő eszközökkel.

Vezessen be változáskezelési folyamatokat beépített kockázatértékeléssel, jóváhagyási munkafolyamatokkal és visszavonási tervekkel a szolgáltatás megszakításainak megelőzése érdekében.

Hozzon létre szülő-gyermek kapcsolatokat a jegyek között, hogy kezelje az alapvető problémákat, miközben továbbra is nyomon követi az egyes incidenseket és azok konkrét megoldásait.

Használja a vizuális folyamattervezőt, hogy kód írása nélkül ábrázolja a több osztályt és jóváhagyási szakaszt átfogó komplex szolgáltatási munkafolyamatokat.

A Freshservice korlátai

A felhasználók korlátozásokat jelentenek az űrlapok, kategóriák és az ügynöki felület testreszabásában.

Az AI-ügynök, Freddy, ismert arról, hogy félreérti a felhasználói kéréseket.

A Workflow Automator nem rendelkezik olyan funkciókkal, mint a hurok, és a legtöbb belső jegyrendszerhez képest bonyolult lehet a konfigurálása.

Freshservice árak

Starter: 19 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Növekedés: 49 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Pro: 99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Freshservice értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1250+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (595+ értékelés)

Mit mondanak a Freshservice-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelője így foglalta össze:

A Freshservice egy helyen biztosította globális IT-csapatunk számára a jegyek, kérések és változások kezelését – tiszta felülettel és zökkenőmentes munkafolyamatokkal. A bevezetés óta körülbelül 35%-kal csökkentettük a megoldási időt, és 25%-kal nőtt a termelékenység. A szolgáltatási katalógus, az automatizálás és a Microsoft 365 integráció megkönnyítette a dolgokat mind az IT-nek, mind a felhasználóknak. A jelentések lehetnének egy kicsit rugalmasabbak – a saját igényeinkhez igazított egyéni irányítópultok létrehozása munkaigényes. Kínai felhasználóink számára pedig alkalmanként előfordulnak teljesítménybeli problémák. De összességében ez egy szilárd platform, és ezek csak javítandó területek.

7. SysAid (A legjobb átfogó IT-eszközintegrációhoz)

via SysAid

A SysAid közvetlenül összeköti a jegyrendszerét a problémákat okozó hardverrel és szoftverrel. Munkafolyamatokat hozhat létre a jegyek problématípus vagy technikus szakértelem alapján történő kiosztásához, ezzel időt takarítva meg. Az eszközkezelő funkciója valós időben követi nyomon az eszközöket, például a szervereket és a laptopokat.

Az önkiszolgáló portál csökkenti a jegyek számát egy olyan tudásbázis segítségével, amely organikusan növekszik, ahogy a támogató csapatok dokumentálják a gyakori problémák megoldásait. Lenyűgöző, hogy a SysAid figyelemmel kíséri a kulcsfontosságú infrastruktúra-összetevőket, és automatikusan jegyeket hoz létre, ha potenciális problémák merülnek fel.

A SysAid legjobb funkciói

Gyorsabban oldja meg a problémákat a távoli vezérlési funkciók segítségével, amelyek lehetővé teszik a technikusok számára, hogy közvetlenül a jegykezelő felületről vegyék át az irányítást a felhasználók eszközei felett.

Folyamatosan figyelje a kritikus eszközöket, és automatikus jegyeket generáljon, ha az előre meghatározott küszöbértékeket túllépik.

Készítsen átfogó konfigurációkezelési adatbázist (CMDB), amely feltérképezi az eszközök, szolgáltatások és folyamatok közötti kapcsolatokat, hogy megérthesse a problémák bekövetkezésének hatását.

Hozzon létre dinamikus űrlapokat, amelyek a kérelem típusának megfelelően változtatják a rendelkezésre álló mezőket, így biztosítva, hogy minden egyes problémakategóriához pontosan azokat az információkat gyűjti össze, amelyekre szükség van.

A SysAid korlátai

A felhasználók szerint a mobil felület nem felhasználóbarát, például az ikonok elhelyezkedése és mérete nem megfelelő.

A SysAid e-mailes lekérdezési gyakorisága körülbelül 10 percre van beállítva, és ez nem módosítható.

A rendszerben tartós hibákról érkeztek jelentések, többek között a jegyek hozzárendelésével kapcsolatos problémákról és arról, hogy a szöveges válaszokba nem lehet képeket beszúrni.

SysAid árak

Egyedi árazás

SysAid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (710+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (485+ értékelés)

Mit mondanak a SysAid-ről a valós felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelő véleménye erről a belső jegyrendszer-szoftverről:

A SysAid-del kapcsolatos általános tapasztalataim pozitívak voltak a legfontosabb funkciók, például az eszközkezelés, a munkarendelések nyomon követése és a beszerzési igények automatizált munkafolyamatai tekintetében. Ezek a funkciók jelentősen javították hatékonyságunkat, különösen kis IT-részlegünkben. A felhasználói felület azonban lehetne felhasználóbarátabb, és néhány problémát tapasztaltunk az önkiszolgáló portállal, különösen a jelszó-visszaállítási funkcióval. Bár a kezdeti élmény megfelelő volt, úgy véljük, hogy további fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben kielégítsék igényeinket.

🧠 Érdekesség: Néhány régebbi rendszerben, különösen nagyvállalatoknál vagy kormányzati szerveknél, még mindig találhatók évtizedekkel ezelőtti nyitott jegyek. Ezek a „zombi jegyek” digitális fosszíliákként szolgálnak – senki sem zárja le őket, de senki sem akarja törölni őket.

8. ServiceNow (A legjobb vállalati szintű folyamatkoordinációhoz)

via ServiceNow

Próbált már valaha egy komplex kérést több osztályon keresztül továbbítani, csak azért, hogy az végül a vállalati semmiben vesszen el? A ServiceNow pontosan ezt a problémát oldja meg.

A platform kiválóan kezeli azokat a bonyolult átadásokat, ahol a legtöbb jegy elvész. A pénzügyi jóváhagyás közvetlenül az IT-ellátáshoz, majd a beállításhoz kerül, anélkül, hogy bárki is elszalasztaná a labdát. A chatbot valóban megérti, ha valaki azt írja, hogy „elromlott a laptopom” vagy „szükségem van szoftveres hozzáférésre”, és automatikusan teljesen különböző folyamatokat indít el.

Ezenkívül a kiterjedt piactér előre elkészített alkalmazásokat kínál az alapvető jegyrendszeren túlmutató speciális funkciókhoz.

A ServiceNow legjobb funkciói

Vezessen be virtuális ügynök chatbotokat, amelyek automatikusan kezelik a rutin jellegű kéréseket, összegyűjtik a szükséges információkat és végrehajtják a háttérfolyamatokat emberi beavatkozás nélkül.

Hozzon létre szolgáltatási katalógusokat többszintű ajánlatokkal, amelyek tájékoztatnak a rendelkezésre álló szolgáltatásokról, a várható szállítási határidőkről és a kapcsolódó költségekről a szervezet egészében.

Használja a teljesítményelemzést a szűk keresztmetszetek, a folyamatok hatékonyságának hiányosságai és a fejlesztési lehetőségek azonosításához interaktív irányítópultok és trendelemzések segítségével.

Konfiguráljon szerepkörökön alapuló kezdőlapokat és munkaterületeket, amelyek csak azokat a releváns eszközöket és információkat jelenítik meg, amelyekre az egyes támogató csapat tagjainak funkciójuk alapján szükségük van.

A ServiceNow korlátai

A platform komplexitása gyakran igényel dedikált rendszergazdákat és fejlesztőket, ami megnöveli a működési költségeket.

A felhasználók lassú betöltési időről és bizonyos modulok lassú teljesítményéről számoltak be.

A magasabb ár miatt sok közepes méretű vállalat számára elérhetetlen.

Az adminisztrátorok megjegyezték, hogy a nem megfelelő dokumentáció megnehezítheti a konfigurálást és a hibaelhárítást.

ServiceNow árak

Egyedi árazás

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2290+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (310+ értékelés)

💡 Profi tipp: Miért ne tenné szórakoztatóbbá a folyamatot? Hozzon létre egy jegykezelési ranglistát, ahol a csapatok pontokat kapnak a gyors megoldásokért. Ez fenntartja a jó hangulatot és mindenki motivált marad.

9. Jira Service Management (a fejlesztéssel kapcsolatos támogató csapatok számára a legalkalmasabb)

a Jira Service Management segítségével

A támogató csapatok és a fejlesztők ritkán beszélnek ugyanazon a nyelven, amíg a Jira Service Management be nem lép a képbe. Ez a platform zökkenőmentes átadást biztosít a támogató személyzet és a fejlesztőcsapat között.

A varázslat a háttérben történik: a támogatási ügynökök egy helpdesk felületen dolgoznak, míg a fejlesztők ugyanazokat a jegyeket látják a megszokott Jira tábláikon. A marketing kérés automatikusan megjelenik a fejlesztői csapat sprinttervében, anélkül, hogy bárki másolná és beillesztené a részleteket. Minden összekapcsolva marad a teljes életciklus során.

Azok a csapatok, amelyek már más Atlassian termékeket használnak, például a Confluence-t, a beépített sablonoknak köszönhetően könnyedén beállíthatják a gyakori munkafolyamatokat.

A Jira Service Management legjobb funkciói

Kössön össze a támogatási jegyeket közvetlenül a Jira Software fejlesztési problémáival, így biztosítva a nyomonkövethetőséget a felhasználók által jelentett problémák és azok megoldását szolgáló kódmódosítások között.

Vezessen be SLA-követést automatizált eskalációkkal, amelyek biztosítják, hogy a kritikus problémák megfelelő figyelmet kapjanak, mielőtt a határidők lejárnának.

Konfiguráljon soralapú nézeteket, amelyek segítségével az ügynökök a kijelölt feladatokra koncentrálhatnak, míg a vezetők áttekintést kapnak az általános munkaterhelés eloszlásáról.

Készítsen előre meghatározott szabályokat egy vizuális építő segítségével, amely rutinfeladatokat, például a jegyek kategorizálását, kiosztását és állapotfrissítését kezeli.

A Jira Service Management korlátai

A konfiguráláshoz ismernie kell a Jira fogalmait.

A tudásbázis funkció kevésbé robusztus, mint a dedikált megoldásoké.

A fejlett testreszabásokhoz további költségekkel járó Atlassian Marketplace alkalmazásokra lehet szükség.

Jira Service Management árak

Ingyenes (három ügynök számára)

Alapcsomag: 19,04 USD/hó felhasználónként

Prémium: 47,82 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás (éves számlázás)

Jira Service Management értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (715+ értékelés)

10. Spiceworks (A legjobb megoldás kis IT-csapatok számára, akik ingyenes megoldásokat keresnek)

via Spiceworks

A kis IT-csapatok gyakran szembesülnek azzal a frusztráló döntéssel, hogy a költségvetésüket eszközökre fordítsák, vagy megelégedjenek az e-mailek használatával. A Spiceworks megszünteti ezt a dilemmát.

Megkapja az alapvető funkciókat – probléma nyomon követés, e-mail értesítések, alapvető jelentések – és váratlan bónuszokat, mint például a hálózat szkennelése az eszközök automatikus felderítéséhez. A felület nem nyer design díjat, de hatékonyan kezeli a napi támogatást.

A rejtett kincs a közösségi hozzáférésben rejlik. A Spiceworks hálózat több ezer IT-szakembere megosztja a valós életben már kipróbált megoldásait. Azoknál a csapatoknál, amelyek éppen most alakítják ki a hivatalos támogatási folyamatokat, ez megszünteti a pénzügyi akadályokat és azt, hogy mindent egyedül kell kitalálniuk.

A Spiceworks legjobb funkciói

Automatikusan vizsgálja át hálózatát az eszközök felderítése és leltározása érdekében, és hozzon létre egy alapvető eszközadatbázist, amely közvetlenül kapcsolódik a támogatási jegyekhez.

Hozzon létre egy alapvető tudásbázist a gyakori megoldásokról, amely segít csökkenteni az ismétlődő jegyek számát, miközben azonnali válaszokat ad a felhasználóknak a gyakran ismételt kérdésekre.

Készítsen alapvető jelentéseket a jegyek számáról, a válaszadási időkről és a megoldási mutatókról, amelyek betekintést nyújtanak a csapat teljesítményébe és a támogatási trendekbe.

Exportálja a jegyzőkönyveket a megfelelőségi ellenőrzésekhez, biztosítva a szabályozási követelmények betartását átfogó, szervezett nyilvántartásokkal.

A Spiceworks korlátai

A hirdetéssel támogatott modell azt jelenti, hogy a hirdetések elrontják a felületet.

A szervezetek növekedésével az SQLite adatbázis-háttérrendszer teljesítménybeli szűk keresztmetszeteket okozhat.

Fejlesztési üteme lassabb, mint a kereskedelmi versenytársaké.

A felhasználók megjegyezték, hogy a jelentési funkciók korlátozottak, és a keresési funkció nehézkes lehet.

Spiceworks árak

Ingyenes

Spiceworks értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (310+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (565+ értékelés)

Belső műveletei már régóta vártak a ClickUp-ra

A belső jegyrendszer akkor működik a legjobban, ha minden, az űrlap benyújtásától a megoldásig, egy helyen történik.

A ClickUp biztosítja Önnek ezt a struktúrát. Dinamikus űrlapokat hozhat létre, automatizálhatja az irányítást, felelősségeket rendelhet hozzá, és nyomon követheti az összes kérést az egyes részlegekben anélkül, hogy szétszórt eszközökre vagy manuális frissítésekre lenne szüksége.

Míg más platformok specifikus erősségeket kínálnak, a ClickUp a belső támogatási munkafolyamatot fedezi anélkül, hogy bonyolultabbá tenné azt. Úgy lett kialakítva, hogy a csapatával együtt növekedjen, és elég rugalmas ahhoz, hogy illeszkedjen a már meglévő munkamódszereihez.

