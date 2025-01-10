Hogyan lehet javítani a munkavállalói élményt a munkahelyi kultúra fejlesztése érdekében?

El akarja érni üzleti céljait, de ez lehetséges-e emberek nélkül?

A válasz egyértelműen nem!

Az elkötelezett munkavállalók virágzó szervezetet építenek.

A munkavállalók 41%-a távozik a szervezetekből, hivatkozva a vállalati kultúrával kapcsolatos problémákra és a szakmai fejlődés hiányára.

Az ilyen statisztikák egy kritikus igazságra rávilágítanak: a munkavállalói jólét stratégiákba való befektetés nem csak előnyös, hanem elengedhetetlen is.

Ebben a blogbejegyzésben olyan stratégiákat vizsgálunk, amelyekkel javítható a munkahelyi élmény (px), növelhető a munkavállalói megtartási arány, és teljesíthetők a jó munka-magánélet egyensúlyra vonatkozó ígéretek.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Ösztönözze a pozitív kultúrát: Hozzon létre támogató, befogadó és motiváló munkakörnyezetet.

A munkavállalói élmény (PX) azt jelenti, hogy a munkavállalók hogyan érzik magukat. A cél az, hogy úgy érezzék, szívesen látják őket, boldogok és meghallgatják őket.

Az erős PX a következőket eredményezi: alacsonyabb fluktuáció, jobb munkaerő-felvétel, nagyobb elkötelezettség, jobb ügyfélélmény, innováció

A PX stratégia 7 pillére: A munkaerő megértése, a kulturális összhang, a vezetői elkötelezettség, a személyre szabás, a visszajelzési mechanizmusok, a tanulás és fejlesztés, a jólétet elősegítő kezdeményezések.

A PX mérése: Használjon felméréseket, elemezze a teljesítményre vonatkozó visszajelzéseket, kövesse nyomon a megtartási arányt és a fluktuációt.

Kihívások kezelése: ellenséges munkakörnyezet, alulértékelt munkavállalók és távmunka

Használja a technológiát: Alkalmazzon HR szoftvereket, mint például a ClickUp, hogy egyszerűsítse a folyamatokat, automatizálja a feladatokat és nyomon kövesse a munkavállalói adatokat.

A visszajelzések prioritása: Vezessen be rendszeres visszajelzési ciklusokat, és cselekedjen a megszerzett ismeretek alapján.

A munkavállalói élmény megértése

Tegyük fel, hogy éppen csatlakozott egy új marketingcsapathoz. A munkavállalói élmény arról szól, hogy hogyan érzi magát a csapatban töltött idő alatt – nem csak a kampányok tervezéséről van szó, hanem arról is, hogy a csapatvezető hogyan bánik Önnel, mennyire barátságosak a kollégái, és még arról is, hogy mennyire kényelmesek a be- és kijelentkezési időpontok.

A következőkről van szó:

Üdvözlés érzése: Elismeri-e a csapat az Ön eredményeit és azt, amit Ön hoz a csapatba?

Boldogságérzet: Élvezi a brainstorming üléseket és a többiekkel töltött időt?

Érezni, hogy meghallgatnak: Ha kényelmetlenül érzi magát vagy elakad, van valaki, aki észreveszi és segít Önnek?

Ha minden jól megy, akkor az ember maradni akar a csapatban, jobban igyekszik és jól érzi magát. De ha a dolgok igazságtalannak vagy magányosnak tűnnek, akkor el akar menni.

A munkavállalói élmény és a munkavállalói élmény közötti különbségek

Maradjunk a marketingcsapat példájánál. Az alkalmazotti élmény az összes lépés és pillanat összessége, amelyet csapat tagként átél. Ez az Ön utazása egy szervezeten belül. A vállalatok igyekeznek úgy kialakítani ezt az utazást, hogy az Ön munkaviszonyának élménye zökkenőmentesebb és jobb legyen.

Ez az út a következőket tartalmazza:

Csatlakozás a csapathoz: Hogyan fogadják Önt a munkahelyi környezetben?

A csapattal való együttműködés: Hogyan szervezzük a menetrendet, hogy segítsen Önnek fejlődni és a személyes növekedésre koncentrálni?

Lemondás: Mi történik, ha felmondasz – mennyire könnyítik meg számodra az átmenetet?

A munkavállalói élmény a munkaviszony teljes időtartama alatt meghatározott lépésekre összpontosít, és azt vizsgálja, hogy minden jól szervezett-e. Inkább a folyamat egyszerűsítéséről szól, míg a munkavállalói élmény arról, hogy ezek a pillanatok milyen érzéseket keltenek benned.

Az összehasonlítás megkönnyítése érdekében itt található egy táblázat:

Munkatársi élmény (px) Munkavállalói élmény Az érzelmekre, a kapcsolatokra és az általános élményre összpontosít: arra, hogy az alkalmazottak hogyan érzik magukat a munkahelyi környezetben, milyen céljaik vannak, és milyen kapcsolataik vannak másokkal. A stratégia a folyamatokra és rendszerekre összpontosít, beleértve olyan konkrét érintkezési pontokat, mint a felvétel, a beilleszkedés és a szervezetből való távozás. Példa: Úgy érezte, hogy a csapat tagjaként elfogadják? A csapatvezető támogatta és motiválta Önt? Példa: A csapatvezető jó előre megszervezte a megbeszéléseket? Minden véleményt meghallgattak? Cél: A tartozás érzésének, a boldogságnak és a bizalomnak a megteremtése. Cél: Az egyes munkavállalók útjának zökkenőmentessé, hatékonnyá és következetessé tétele.

Egyszerűen fogalmazva: az alkalmazotti élmény a munkahelyi utazás „mi”-je, az emberek élménye pedig az, hogy „milyen érzés” részese lenni ennek az utazásnak.

A kiváló munkavállalói élmény előnyei

Amikor a szervezetek ösztönzik alkalmazottaikat, az növeli az elkötelezettséget, a morált és a termelékenységet – a pozitív munkavállalói elkötelezettség kulcsfontosságú összetevőit.

Az olyan apró gesztusok, mint a tanulási és fejlesztési programok vagy a munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenységek szervezése hozzájárulhat a munkavállalók holisztikus jólétéhez, ami javítja a szervezet hírnevét.

Íme öt kézzelfogható előnye annak, ha befektetünk a munkavállalók jólétére irányuló programokba:

Alacsonyabb fluktuációs arány: Helyezze előtérbe a munkavállalói élményt, és csökkentse a fluktuációt, miközben megtakarítja az új munkatársak felvételével és képzésével kapcsolatos költségeket.

👀 Tudta? A vállalatoknak akár hat hónap vagy annál is több időbe telhet , mire megtérül az új alkalmazottakba fektetett beruházásuk.

Kiváló minőségű alkalmazottak: Jelentkezés előtt tájékozódjon a vállalatokról és vegye fel a kapcsolatot korábbi alkalmazottakkal – a vállalati kultúra minősége közvetlenül arányos a beérkező jelentkezések számával.

Magasabb elkötelezettség: Értékelje alkalmazottait, tegye prioritássá karrierjük fejlesztését, és ők aktívan hozzájárulni fognak a vállalkozás növekedéséhez.

Jobb ügyfélélmény: A boldog munkavállalók annyira elkötelezettek a vállalat termékei és szolgáltatásai iránt, hogy személyre szabott élményt nyújtanak és hozzájárulnak az ügyfelek elégedettségéhez.

Pozitív munkavállalói felmérések: A pozitív munkavállalói élmény (px) ígérete és megvalósítása tükröződni fog a vállalaton belüli felmérésekben, és végül a legjobb tehetségeket vonzza majd.

Innovatív gondolkodásmód: A boldog munkavállalók kreatívak, új megközelítéseket próbálnak ki és határokat feszegetnek. Ez elengedhetetlen az új szolgáltatások/termékek fejlesztéséhez és a versenyképes piacon való továbbképzéshez.

Nem tűnnek ezek a előnyök remeknek a szervezet felvirágoztatásához? Olvasson tovább, hogy strukturált és részletes PX-tervet kapjon a következő negyedév HR-céljaihoz.

Munkatársi élmény stratégiák

🧠 Érdekes tény: A munkavállalói elkötelezettséget célzó kezdeményezések 23%-kal növelhetik a jövedelmezőséget.

Ez a növekedés egyszerű összefüggés a munkavállalói élmény és az elkötelezettség között. Minél boldogabbak és lelkesebbek a munkavállalók a vállalatnál, annál jobb lesz a munkatapasztalatuk.

Vegyük példának a Spotify —a híres, hiper-személyre szabott zenei platformot.

Spotify-on keresztül

A Spotify az emberek tapasztalatainak stratégiáját úgy építette fel, hogy ösztönözte a folyamatos fejlődést, a fejlődést és a karrierépítést hangsúlyozó növekedési szemléletű kultúrát.

A Spotify Band Manifesto felvázolja a vállalat elkötelezettségét a kudarcokból való tanulás, a kihívások elfogadása és a munkavállalók kockázatvállalásra ösztönzése iránt.

A munkavállalók maguk felelnek teljesítményük menedzseléséért azáltal, hogy személyes fejlesztési tervet készítenek, amelyben megfogalmazzák céljaikat és a megvalósítható lépéseket. A vezetők áttekintik ezeket a terveket, rendszeresen frissítik őket, és segítik az egyéneket a karrierjük előrehaladásában.

🤖 A karrierfejlődés támogatása érdekében a Spotify az Echo nevű, mesterséges intelligenciával működő belső tehetségpiacon keresztül lehetőséget kínál a munkavállalóknak, hogy új pozíciókat fedezzenek fel a vállalaton belül.

A Spotify növekedésorientált szemléletmódja jól példázza, hogyan integrálható a teljesítménymenedzsment és a karriermobilitás a munkavállalói élmény stratégiájába, létrehozva egy olyan kultúrát, amelyben a munkavállalók motiváltnak, értékesnek és támogatottnak érzik magukat, és teljes potenciáljukat ki tudják aknázni.

Kialakíthat egy olyan stratégiát is, mint a Spotify és sok más sikeres márka. Csak alkalmazza vagy módosítsa ezt a hét pillért, hogy hatékony munkavállalói élmény stratégiát hozzon létre, amely javítja a munkaerő munkával kapcsolatos elégedettségét és az üzleti teljesítményt.

1. Ismerje meg munkaerőjét

A munkavállalói élmény (px) stratégia kidolgozásához elengedhetetlen tudni, hogy kik dolgoznak Önnek. Kezdje azzal, hogy mélyreható, árnyalt képet alkot a munkaerőről, hogy megismerje a munkavállalók hangulatát.

Ez túlmutat a demográfiai adatokon, és a következőket foglalja magában:

Átfogó felmérések és értékelések elvégzése az általános és személyes kihívások azonosítása érdekében

Részletes munkavállalói profilok létrehozása a szervezeti kultúrával való összeegyeztethetőségük értékelése érdekében

A munkavállalói utazások feltérképezése és a legfontosabb érintkezési pontok és kritikus pillanatok azonosítása

Az egyes munkavállalók eltérő igényeinek, motivációinak és elvárásainak felismerése az élmény személyre szabása érdekében

💡Profi tipp: Használja fel a felmérésekben kapott visszajelzéseket az alkalmazottak személyiségprofiljainak elkészítéséhez, és hozzon létre fiktív profilokat, amelyek hasonlóak a meglévő alkalmazottak jellemzőihez, viselkedéséhez, motivációihoz stb. Miután elkészült, ábrázolja ezeknek a személyiségeknek a fiktív alkalmazotti útját, és hasonlítsa össze a meglévő adatokkal.

2. Kulturális összehangolás

A szervezeti kultúra és a munkavállalók összehangoltsága elengedhetetlen a hosszú távú együttműködéshez. Összekötik a csapattagokat, ösztönzik a viselkedést, reális elvárásokat támasztanak és növelik a munkával való elégedettséget.

Egy erős munkavállalói élmény (px) stratégiának a következőket kell tartalmaznia:

Határozza meg egyértelműen és kommunikálja a szervezet alapvető értékeit és a márka megítélését.

Gondoskodjon arról, hogy a vállalati belső szabályzatok tükrözzék ezeket az értékeket.

Teremtsen lehetőségeket a munkavállalók számára, hogy a szervezet kulturális elveit megéljék és átéljék.

Ösztönözze a sokszínűséget ünneplő és a tartozás érzését elősegítő, befogadó környezetet.

A kulturális összehangolás biztosítja, hogy a munkavállalók valami nagyobbhoz kapcsolódjanak, mint a szerepük, ami növeli a lojalitást és érzelmi kötődést alakít ki. Ez tovább hozzájárul a szervezet sikeréhez.

3. A vezetőség elkötelezettségének megszerzése

A szervezetek olyan kultúrát hozhatnak létre, amelyben a munkavállalók biztonságban érzik magukat, ha a vezetők aktív résztvevőkké és a munkavállalói élmény támogatóivá válnak. A vezetés erős elkötelezettsége biztosítja azt is, hogy ezek a kezdeményezések ne csak papíron létezzenek, hanem a szervezetbe beépített komoly gyakorlatokká váljanak.

A humánerőforrás- és üzleti vezetőknek a következőket kell megtenniük:

Modellezze a kívánt szervezeti magatartásformákat, így ha az innovációt értékelik, akkor nyitottságot kell tanúsítaniuk az új ötletek iránt, és hajlandóságot kell mutatniuk a kockázatvállalásra.

Jelentős erőforrások és költségvetés elkülönítése a munkavállalói élmény programokra

A hagyományos kommunikáción túlmutató empatikus hallgatásra való összpontosítás

Az alkalmazotti elkötelezettség mutatóinak megvitatása és prioritásainak meghatározása fórumokon és értékelő megbeszéléseken

A vezetés részéről tanúsított őszinte elkötelezettség, függetlenül az alkalmazotti státusztól, egy befogadó és inkluzív munkakultúrát jelez.

Esettanulmány: A Microsoft átalakulása Satya Nadella vezetése alatt Satya Nadella vezetése alatt a Microsoft jelentős kulturális változáson ment keresztül, és átvette a „növekedési szemléletmódot”. Nadella a kívánt magatartásmintákat az innováció iránti nyitottság és a kockázatvállalás ösztönzésével alakította ki – leginkább a vállalat felhőalapú számítástechnika (Azure) és olyan akvizíciók, mint a LinkedIn és a GitHub átvétele révén. Nadella aktív részvétele az innováció és az empátia előmozdításában a munkavállalókra is hatással volt. Hangsúlyt fektetett a pszichológiai biztonságra, amelynek köszönhetően a munkavállalók félelem nélkül mertek merész ötleteket javasolni. A vezetőknek ezt követniük kellett azáltal, hogy támogatták a kísérletezést, még akkor is, ha egyes kezdeményezések nem jártak azonnali sikerrel. Ez a támogatás nem csak szavakban maradt, hanem a gyakorlat részévé is vált: a vezetők rendszeresen visszajelzéseket adtak, innovatív ötleteket ünnepelték és prioritásként kezelték a munkavállalói élményt.

4. Személyre szabott megközelítések

A mindenre alkalmazható, egységes munkavállalói élmény korszaka lejárt. A modern stratégiák a személyre szabást hangsúlyozzák a következők révén:

Rugalmas munkarendek, például rövidített munkahét, távmunka vagy eltérő munkaidő

🧠 Érdekesség: A ClickUpnál való munkavégzés egyik előnye a távoli és hibrid munkakörnyezet. Csapatunk tagjai a világ minden tájáról származnak, az Egyesült Államokbeli San Diego-i központunktól Írországig, az Egyesült Királyságig, Ausztráliáig, Indiáig, a Fülöp-szigetekig és még sok más országig.

Személyre szabott tanulási és fejlődési útvonalak, például készséghiány-elemzés és célzott képzés

Személyre szabott karriertervezés, például belső mobilitási programok vagy funkciók közötti tapasztalatszerzés

Személyre szabott teljes javadalmazási és elismerési programok, például fitneszklub-tagság vagy egyéni teljesítménybónuszok kialakítása.

A személyre szabott munkavállalói utazást támogató technológia, mint például a folyamatos visszajelzési mechanizmus, a haladás nyomon követése vagy a személyre szabott tanulási ajánlások.

A hiper-személyre szabás lehetővé teszi, hogy a munkavállalók kényelmesen érezzék magukat, és megmutatja, hogy a szervezet őket egyedi személyiségként tekinti és értékeli, nem pedig csak erőforrásként.

5. Visszacsatolási mechanizmusok

A folyamatos, átlátható és megvalósítható visszajelzés elengedhetetlen a szervezet sikere és a munkavállalók elégedettsége szempontjából.

Tegye a következőket:

Végezzen rendszeres pulzusfelméréseket

Hozzon létre több csatornát a munkavállalói visszajelzések gyűjtésére

Fejlesszen ki átlátható folyamatokat a visszajelzések alapján történő cselekvéshez.

Használjon fejlett elemzési eszközöket a hangulat és a trendek megértéséhez.

Zárja le a visszacsatolási ciklust az intézkedésekről való tájékoztatással.

A folyamatos fejlődés vonzó ok arra, hogy valaki egy szervezethez hozzájáruljon.

6. Tanulás és fejlődés

A munkavállalók fejlődésébe való befektetés a munkavállalói élmény kritikus eleme.

Ez azzal kezdődik, hogy átfogó készségfejlesztő programokat dolgozunk ki, amelyek felkészítik a munkavállalókat arra, hogy kiválóan teljesítsenek a munkájukban, és alkalmazkodjanak az iparági változásokhoz. A mentori és coaching lehetőségek személyes hangulatot kölcsönöznek, elősegítik az egyéni kapcsolatok kialakulását, ahol a munkavállalók értékes betekintést és útmutatást kaphatnak tapasztaltabb kollégáiktól.

A digitális platformok – például e-learning tanfolyamok, tanúsítványok és virtuális műhelyek – segítségével támogatott folyamatos tanulás biztosítja, hogy a munkavállalók saját tempójukban fejlesszék készségeiket. Ezenkívül a funkciók közötti és osztályok közötti tanulási élmények létrehozása ösztönzi az együttműködést, szélesíti a perspektívákat, és segít a munkavállalóknak megérteni, hogy hozzájárulásuk hogyan illeszkedik a szervezet átfogó céljaihoz.

💡Profi tipp: Tegye játékossá a tanulási és fejlesztési programjait, hogy azok vonzóbbá és szórakoztatóbbá váljanak. Használjon kvízeket, kihívásokat és jutalmakat, hogy motiválja a munkavállalókat a részvételre és a tanulásra.

7. Jóléti kezdeményezések

Nagy különbség van a munka és a magánélet egyensúlyának ígérése és annak megvalósítása között. A legtöbb vállalat az előbbit teszi, és elfelejti a megvalósítást.

A SHRM munkavállalói mentális egészségügyi kutatási sorozata egy jelentést tett közzé, amelyből kiderül, hogy az 1405 megkérdezett amerikai munkavállaló 44%-a érzi magát kiégettnek a munkahelyén, 45%-uk érzi magát „érzelmileg kimerültnek”, 51%-uk pedig úgy fejezi be a napját, hogy „kihasználva” érzi magát.

Ezért válik a holisztikus jólét egyre fontosabbá a modern munkahelyi stratégiákban.

Kövesse ezt a megközelítést:

Készítsen átfogó mentális egészségügyi támogató programokat

Támogassa a fizikai egészséget elősegítő kezdeményezéseket

Segítsen a pénzügyi jólétet elősegítő forrásokhoz való hozzáférésben

Ösztönözze a stresszkezelési és reziliencia tréningeket

Vezessen be támogató intézkedéseket a családi és személyes kihívások kezelésére.

👉🏼 Vegyünk példát a ClickUp-ról. A felszínes kezdeményezéseken túlmutatunk azzal, hogy a jólétet beépítjük munkahelyi stratégiáinkba. A mentális egészség támogatására a ClickUp alkalmazottai az Employee Assistance Program (EAP) keretében hozzáférhetnek mentális egészségügyi forrásokhoz, például terápiás foglalkozásokhoz. Emellett korlátlan szabadságot is biztosítunk, így az alkalmazottak szükség szerint vehetnek ki szabadságot mentális vagy személyes egészségük érdekében. A fizikai jólét tekintetében a ClickUp olyan előnyöket kínál, mint például a home office berendezéshez nyújtott támogatás, amely biztosítja, hogy a munkavállalók kényelmes és egészséges munkakörnyezettel rendelkezzenek, valamint wellness-térítést biztosít, amely fitness-tagságra vagy egyéb egészségügyi kiadásokra fordítható.

Bár ez a hét pillér szilárd alapot biztosít a pozitív munkahelyi kultúrához, azok megtervezése és megvalósítása megnehezítheti a mindennapi feladatokat – ha manuálisan végzik!

Akkor miért ne használnánk ki a technológia előnyeit? A stratégia szervezése és testreszabása a szervezet munkavállalói élmény igényeinek megfelelően fokozhatja annak hatását. Végül is a modern munkahelyek támogatják a hatékonyságot, a személyre szabást és az adatokon alapuló betekintést – mindezt a technológia teszi lehetővé.

Az alkalmazotti elkötelezettséget elősegítő szoftver használata a visszacsatolási ciklusok zökkenőmentessé tétele és az alkalmazottak fejlődésének nyomon követése érdekében csakis méltányos döntésnek tűnik. Vessünk rá egy pillantást!

ClickUp az emberek tapasztalatainak javításához

A ClickUp, amely egyértelműen a kedvenc HRM-megoldásunk, komplex munkaerő-kérdésekre is megoldást kínálhat.

A munkahelyi feladatok elvégzésére szolgáló alkalmazáson túlmenően testreszabható munkavállalói elkötelezettséget növelő szoftverként is működik.

Kezelje az alkalmazottak beilleszkedését, teljesítményét és munkavállalói élményét a ClickUp HR Management Platform segítségével.

Íme, a ClickUp HR menedzsment platformjának összes módszere, amelyekkel javíthatja a munkavállalói élményt:

1. Könnyítse meg az alkalmazottak irányítását

A ClickUp egy platformon központosítja az összes HR-feladatot – a toborzást, az új munkavállalók beillesztését, a teljesítményértékeléseket és a fejlesztést. A testreszabható munkafolyamatok lehetővé teszik a HR-csapatok számára, hogy zökkenőmentesen kövessék nyomon a jelölteket, beilleszthessék az új munkavállalókat és kezeljék a munkavállalók fejlődését.

Hozzon létre egyéni állapotokat a ClickUp HR menedzsment platformon, hogy olyan munkafolyamatot állítson be, amely alkalmazkodik az Ön folyamataihoz.

A ClickUp egyéni mezői segítenek nyomon követni a legfontosabb munkavállalói adatokat, például a képesítéseket, a képzési előrehaladást és a teljesítménymutatókat. A ClickUp feladatfüggőségei pedig automatikusan biztosítják, hogy a feladatok, például az új munkavállalók beillesztése, a megfelelő sorrendben történjenek, elkerülve ezzel a késedelmeket.

2. Jobb beilleszkedési folyamat az új munkavállalók számára

Csatlakoztassa a ClickUp Docs alkalmazást a munkafolyamataihoz, és központosítsa a legfontosabb információkat.

A ClickUp HR platformja gyors, hatékony és stresszmentes beilleszkedést biztosít az alábbiak révén:

Ellenőrzőlisták: Adjon lépésről lépésre útmutatást az új munkavállalóknak olyan feladatok elvégzéséhez, mint a papírmunka benyújtása vagy a fiókok létrehozása.

Dokumentumok és wikik: Tárolja az összes képzési anyagot egy helyen, hogy azok könnyen elérhetők legyenek Tárolja az összes képzési anyagot egy helyen, hogy azok könnyen elérhetők legyenek a ClickUp Docs segítségével, és valós időben frissíthesse őket.

Sablonok: Használjon kész onboarding sablonokat, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a következetességet.

3. Gondoskodjon a világos és nyílt kommunikációról

A ClickUp a ClickUp Chat segítségével ösztönzi a nyílt párbeszédet a munkavállalók, a vezetők és a vezetőség között.

Használja a ClickUp Chat szolgáltatást, hogy kapcsolatba lépjen az egész szervezettel, és mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Így segít ez:

Központi helyet biztosít a munkavállalók és a vezetők közötti kommunikációhoz. Ez elősegítheti a csapatmunkát és az együttműködést, valamint biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Lehetővé teszi a valós idejű visszajelzéseket, ami mind a munkavállalók, mind a vezetők számára hasznos lehet. A munkavállalók azonnali visszajelzést kaphatnak munkájukról, a vezetők pedig időben tudnak visszajelzést adni.

Integrálható a ClickUp Tasks alkalmazással, amely jobb feladatkezelést tesz lehetővé. A vezetők a ClickUp Chat segítségével rendelhetnek fel feladatokat és követhetik nyomon azok végrehajtását, a munkavállalók pedig ugyanazon a platformon tehetnek fel kérdéseket és kérhetnek pontosítást a feladatokkal kapcsolatban, ahol a munkát végzik.

Segít javítani a munkavállalók hangulatát azáltal, hogy szociálisabb és együttműködőbb munkakörnyezetet biztosít. A munkavállalók beszélgethetnek munkájukról és személyes életük eseményeiről, ami segíthet a kapcsolatok építésében és a csapatszellem javításában.

4. Kövesse nyomon a teljesítményt, hogy segítsen a munkavállalók fejlődésében

A ClickUp teljesítménykövető eszközei segítenek a vezetőknek a célok kitűzésében, az előrehaladás nyomon követésében és a megfelelő időben történő visszajelzésben.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az alkalmazottak elkötelezettségének KPI-jainak nyomon követéséhez.

A ClickUp Dashboards például lehetővé teszi a teljesítménytrendek vizualizálását és a fejlesztendő területek azonosítását azáltal, hogy a felmérésekből, teljesítményértékelésekből és elkötelezettségi űrlapokból származó visszajelzéseket egyetlen, testreszabható felületen egyesíti.

Üzleti elemzőként a click-up irányítópult funkciója sokkal könnyebbé tette az adatok szép és célszerű ábrázolását. Az összehasonlító funkció testreszabható, így az adatok értelmesen, teljes körűen jeleníthetők meg és nagyon könnyen érthetőek.

Üzleti elemzőként a click-up irányítópult funkciója sokkal könnyebbé tette az adatok szép és célszerű ábrázolását. Az összehasonlító funkció testreszabható, így az adatok értelmesen, teljes körűen jeleníthetők meg és nagyon könnyen érthetőek.

5. Használjon előre elkészített sablont

Ezen eszközökön túl, ha strukturált HR-folyamat sablont szeretne használni, a ClickUp People Operations Template pontosan az, amire szüksége van minden kezeléséhez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp People Operations Template segítségével valós idejű visszajelzéseket kaphat.

Ez a sablon összesíti az összes HR-funkciót, a toborzástól és az új munkavállalók beillesztésétől a teljesítményértékelésig és az elkötelezettségi felmérésekig. Így tökéletesen alkalmas a munkavállalói élmény javítására és a személyzeti feladatok hatékony kezelésére.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Ütemezzen bejelentkezéseket, kövesse nyomon a megbeszélés témáit, és rögzítse a megvalósítható ötleteket, így a beépített funkciók segítségével következetes visszacsatolási ciklust hozhat létre az egyéni megbeszélések szervezéséhez és dokumentálásához.

Kezelje a kihívásokat és biztosítson azonnali frissítéseket testreszabható mezőkkel és állapotokkal.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást , hogy emlékeztetőket küldjön a visszajelzési ülésekről, feladatok felülvizsgálatáról, vagy értesítse a vezetőket, amikor mérföldkövek kerülnek elérése.

A munkavállalói élmény mérése

A munkavállalói élmény minden, ami a munkavállalói életciklus során történik – a beilleszkedési folyamattól a kilépési interjúig. Ahhoz, hogy ezekben a szakaszokban biztosítsák a jólétet, a szervezeteknek rendszeresen mérniük és elemezniük kell azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyek befolyásolják a munkavállalók munkahelyi érzéseit és teljesítményét.

Íme három módszer, amelyeket alkalmazhat, hogy zökkenőmentes munkavállalói utat biztosítson és javítsa szervezeti kultúráját:

1. A felméréseket kitöltő emberek típusai

A felmérések hatékony eszközök arra, hogy felmérjük, hogyan érzékelik a munkavállalók a munkahelyüket, és azonosítsuk a fejlesztésre szoruló területeket. Íme néhány típusú munkavállalói élményfelmérés:

Elkötelezettségi felmérések: Értékelje az általános munkával való elégedettséget, a motivációt és a szervezethez való kötődést.

Pulse felmérések: Rövid, gyakori felmérések, amelyekkel gyors visszajelzést lehet gyűjteni konkrét kérdésekről, például a csapatdinamikáról vagy a munkaterhelésről.

Beilleszkedési és kilépési felmérések: Mérje fel a beilleszkedési folyamatok minőségét, és derítse ki a munkavállalók távozásának okait.

Értékelje és ismerje meg a munkatársak tapasztalatait a dinamikus ClickUp űrlapokkal.

A ClickUp Forms segít összegyűjteni a munkavállalók visszajelzéseit és hatékonyan mérni az emberek tapasztalatait. Ezek az űrlapok könnyen használhatók, testreszabhatók és dinamikusak. Segítségükkel a visszajelzések eljutnak a megfelelő csapatokhoz, a válaszok pedig nyomon követhető feladatokká alakulnak, lehetővé téve a különböző problémák időben történő megoldását.

2. Az alkalmazottak teljesítményével kapcsolatos visszajelzések elemzése

A teljesítményre vonatkozó visszajelzések gazdag információforrást jelentenek a munkavállalók igényeinek és fejlődési lehetőségeinek megértéséhez. Ehhez a következőket teheti:

360 fokos értékelések: Gyűjtsön visszajelzéseket kollégáktól, vezetőktől és közvetlen beosztottaktól, hogy átfogó képet kapjon a teljesítményről és az interperszonális dinamikáról.

Célok elérésére vonatkozó adatok: Kövesse nyomon az egyéni és csapatcélok elérésének előrehaladását, hogy azonosítsa az elkötelezettség és a motiváció mintáit.

Visszajelzési témák: Keresse meg a teljesítményértékelésekben visszatérő témákat, például az erőforrásokkal vagy a kommunikációval kapcsolatos kihívásokat.

3. A munkavállalói megtartás és a fluktuáció mutatóinak szerepe

A megtartási és fluktuációs arányok a munkavállalói élmény kritikus mutatói:

Megtartási mutatók: A magas megtartási arány gyakran pozitív környezetet jelez, ahol a munkavállalók értékesnek és támogatottnak érzik magukat. Mérje meg az évről évre maradó munkavállalók százalékos arányát, és hasonlítsa össze azt a különböző részlegek vagy pozíciók között.

Fluktuációs mutatók: Elemezze a kilépési adatokat, hogy azonosítsa a trendeket, például azt, hogy a munkavállalók miért távoznak, és hogy a fluktuáció önkéntes vagy kényszerű. A magas fluktuáció olyan problémákra utalhat, mint a rossz vezetés, a karrierlehetőségek hiánya vagy a munkahelyi problémák megoldatlansága.

Költséghatások: Használja ezeket a mutatókat a fluktuáció pénzügyi hatásának kiszámításához, megerősítve ezzel a hatékony munkavállalói élmény stratégiába való befektetés fontosságát.

A folyamat a következőképpen zajlik: Gyűjtsön visszajelzéseket ➡ Elemezze a gyenge pontokat és az erősségeket ➡ Végezzen változtatásokat a munkával való elégedettség növelése érdekében.

A munkavállalói élmény kihívásainak kezelése

Nehéz lenne azt állítani, hogy a munkavállalói élmény menedzsmentben nincsenek kihívások. Íme a három legsürgetőbb kihívás és azok hatékony megoldása:

1. A barátságtalan munkakörnyezet kezelése

A mérgező munkahely negatívan befolyásolhatja a munkavállalók morálját, bizalmát és kommunikációját, ami káros hatással van a munkavállalói élményre. Így kezelheti ezt a problémát:

A problémák azonosítása: Használjon névtelen Használjon névtelen munkavállalói visszajelzési eszközöket és felméréseket a problémás viselkedésmódok vagy gyakorlatok feltárásához.

Határozzon meg egyértelmű elvárásokat: Hozzon létre és kommunikáljon egy zéró toleranciát alkalmazó politikát a zaklatás, a diszkrimináció és a megalázás ellen.

A felelősségvállalás elősegítése: Képzésekkel és nyílt kommunikációval tanítsa meg az üzleti vezetőket az ellenségeskedés felismerésére és kezelésére, valamint a tiszteletre épülő kultúra kialakítására.

2. Stratégiák az alulértékelt munkavállalók elkötelezettségének növelésére

Az alulértékeltnek érző munkavállalók alacsonyabb termelékenységet és magasabb fluktuációt mutatnak. Ennek kezelésére a következőket teheti:

A hozzájárulások elismerése: Vezessen be rendszeres elismerési programokat az egyéni és csapat eredmények ünneplésére.

Ösztönözze a munkavállalók fejlődését: kínáljon mentorálást, képzési programokat és karrierfejlesztési lehetőségeket a folyamatos tanulás elősegítése érdekében.

Aktívan hallgasson: Hozzon létre visszacsatolási csatornákat, ahol a munkavállalók hangot adhatnak aggályaiknak és javaslataiknak, megerősítve azok fontosságát, és használja a javaslatokat a folyamatos fejlesztéshez.

3. Távoli munkavégzés és rugalmas politikák kezelése

A hibrid és távmunka térnyerése kihívásokat jelent a kapcsolatok fenntartása és a termelékenység szempontjából. Íme, mit tehet:

Ösztönözze a kapcsolattartást: Virtuális csapatépítő tevékenységek és rendszeres bejelentkezések segítségével tartsa fenn a kapcsolatokat és az együttműködést.

Biztosítsa az egyértelműséget: Határozzon meg egyértelmű elvárásokat a teljesítménymenedzsment tekintetében, és közölje az üzleti célokat, hogy tisztázza a szerepeket.

Támogassa a jólétet: Biztosítson olyan erőforrásokat, mint ergonómiai eszközök, mentális egészségügyi támogatás és rugalmas munkaidő-beosztás, hogy a munkavállalók megőrizhessék a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.

Értékteremtés és érvényesítés a ClickUp segítségével

A barátságos élmény megteremtése magában foglalja a pozitív munkakörnyezet, a zökkenőmentes kommunikációs csatornák és a fejlődési lehetőségek megteremtését. A HR-szakembereknek és a vezetésnek folyamatosan kapcsolatban kell állniuk a munkatársaikkal, hogy felismerjék a problémákat és megoldásokat találjanak rájuk.

Ez nem egy személy vagy egy osztály feladata. Az egész szervezetnek együtt kell működnie a munkavállalói élmény javítása érdekében – ez azonban nem végezhető el manuálisan. Lehetetlen néhány hónap alatt orvosolni a több évtizedes hiányosságokat a megtartási és fluktuációs arányok javítása érdekében.

Szüksége van egy felhasználóbarát felületre, amely integrálódik a munkaterületével, megismeri az alkalmazottait, megérti a szabályzatait, és automatizálja az ismétlődő feladatokat, miközben sablonokat és eszközöket használ a munkavállalói élmény (px) javítására.

Szüksége van a ClickUp-ra és annak testreszabható funkcióira, mint például a átfogó HR-platform és az előre elkészített sablonok!

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra, és ismerkedjen meg a munkaerő munka-magánélet egyensúlyának javítására kínált végtelen lehetőségekkel.