Grok AI és DeepSeek: melyik LLM a jobb?

Automatizálandó feladatokkal, feltárandó betekintésekkel kell megbirkóznia, és nincs ideje minden olyan mesterséges intelligencia (AI) eszközt tesztelni, amely állítólag mindezt képes megtenni. Egy átlag alatti nagy nyelvi modell (LLM) frusztráló és gyorsan akadályt jelent.

Ha a választás a Grok AI és a DeepSeek között van, könnyű elmerülni a funkciók listájában anélkül, hogy egyértelmű válaszokat kapnánk.

Melyik érdemel időt és bizalmat? Itt megnézheted, melyik modell oldja meg a valós problémákat, mint például a gondolkodás, az automatizálás és az integráció. Ne hagyd ki a végén található bónusz választást sem, amely hozzáférést biztosít több LLM-hez egyben (igen, ez a ClickUp )! 😉

Grok AI és DeepSeek összehasonlítása egy pillantásra

Kritériumok Grok AI DeepSeek Bónusz: ClickUp AI AI Fejlesztő xAI (Elon Musk mesterséges intelligencia csapata) DeepSeek (kínai AI-cég) ClickUp (az OpenAI GPT-modelljeinek felhasználásával) Modell elérés Fizetős, zárt forráskódú (prémium előfizetés szükséges), freemium verzióval. Ingyenes, nyílt forráskódú Saját fejlesztésű; a ClickUp platformba integrált kiegészítő funkcióként (ClickUp AI) Architektúra Szakértők keveréke (MoE) Szakértők keveréke (MoE) GPT-4 (OpenAI LLM API-integráción keresztül) alapján Modell mérete Nem nyilvános, rendkívül nagy 671 milliárd paraméter összesen, 37 milliárd aktív tokenenként Összhangban van a GPT-4 architektúrájával (~175B paraméter) Képzési adatok Valós idejű adatok az X-től és szintetikus adatok 14. 8 billió token és többnyelvű képességek A GPT-4 adatbázisából örökölt + a munkaterületéről tanul, mint kontextustudatos AI Kontextus ablak Akár 128K token Akár 128K token Akár 128K token Érvelési képesség Kiválóan teljesít a lépésről lépésre történő érvelésben olyan eszközökkel, mint a „DeepSearch” és a „Big Brain Mode”. Erős a gondolatmenetek feldolgozásában, de kevésbé természetes a megfogalmazásban. Magas szintű – támogatja az összefoglalást, a teendők kivonását és az intelligens javaslatokat a feladatok során. Kreatív írás Vonzó és emberhez hasonló válaszok; ideális történetmeséléshez Jó teljesítmény, de kevésbé vonzó, mint a Grok. Erős és sokoldalú – blogvázlatokat készíthet, ötleteket gyűjthet és szerepekre szabott tartalmakat írhat. Kódolási jártasság A kódolási feladatokban felülmúlja a DeepSeek-et, és jobban strukturált kódot generál. Megfelelő kódolási képesség, de elmarad a Grok-tól Segíthet a dokumentáció és az egyszerű kódgenerálás terén, de nem helyettesíti teljes mértékben az IDE-t. Valós használhatóság Kiváló átláthatóság és beszélgető hangnem, ideális technikai területeken és valós feladatokhoz. Hatékony a matematika és a kódoláshoz hasonló STEM területeken, a pontosságra összpontosít. Zökkenőmentesen integrálható a munkaterületébe, hogy dokumentumokban, feladatokban, megjegyzésekben és összefoglalókban használhassa a munkafolyamatokban.

Mi az a Grok AI?

via Grok

A Grok AI egy beszélgető AI chatbot, amelyet az xAI fejlesztett ki. A Grok-1 nyelvi modellen alapul, 33 milliárd paraméterrel rendelkezik, és valós idejű betekintést nyújt az internetről és az X-ről (korábban Twitter) származó adatokhoz való hozzáféréssel.

A platform szellemes, lázadó személyiségéről ismert, amely képes olyan kérdésekre is válaszolni, amelyeket más csevegőrobotok elkerülnének. Humorral, szarkazmussal és fejlett problémamegoldó képességekkel ötvözi az intuitív és vonzó interakciókat.

Multimodális is, vagyis képes kezelni mind szövegeket, mind képeket, például kódokat generálni képernyőképekből vagy vizuális elemeket lebontani.

🧠 Érdekesség: A Grok 3 tervezése olyan fiktív mesterséges intelligenciákból merít ihletet, mint a Deep Thought a Galaxis útikalauz stopposoknak című műből és a JARVIS az Iron Man című filmből, és olyan szellemességet és gyakorlati hasznosságot ötvöz, amely más modellekben nem található meg.

A Grok AI jellemzői

A Grok AI azoknak a felhasználóknak készült, akik gyors, valós idejű válaszokat szeretnének kapni, egy kis attitűddel fűszerezve. Íme, miért érdemes kipróbálnia a Grok AI-t. 👇

1. funkció: DeepSearch technológia

Kérje meg a Grok-ot, hogy valós idejű híreket küldjön Önnek.

Amikor egy egyszerű összefoglalás nem elegendő, a Grok DeepSearch lép a helyébe. Az X valós idejű adatait több online forrással kombinálja, hogy több szempontot lefedő, részletes válaszokat generáljon.

A Grok átláthatósága kiemeli a többi közül. Világosan felvázolja, honnan származnak az információk és hogyan jutott a következtetéseihez. A kutatók, elemzők és diákok olyan előnyöket élveznek ebből a szintű nyomonkövethetőségből, amelyeket az átláthatatlanabb modellek nem tudnak biztosítani.

2. funkció: Fejlett érvelés és problémamegoldás

Szerezzen megbízható érvelést és elemzést különböző felhasználási esetekhez a Grok AI segítségével.

A Grok 3 erős érvelési képességekkel rendelkezik a megerősítő tanulásnak és a hatalmas, akár egymillió tokenből álló kontextusablaknak köszönhetően.

Nagy mennyiségű információt képes feldolgozni és tárolni, így hatékonyan old meg komplex matematikai problémákat, értelmezi hosszú dokumentumokat, vagy követi a finom árnyalatokkal rendelkező, több lépésből álló utasításokat. Akadémiai és technikai benchmarkok alapján a Grok teljesítménye megegyezik a logika és problémamegoldás terén vezető modellekével.

📖 Olvassa el még: Grok és ChatGPT összehasonlítása: mélyreható elemzés az AI képességeiről

3. funkció: Kódösszehasonlítás és kulcsszó-sűrűség segédprogram

Elemezze a kulcsszavak sűrűségét a hatékony SEO érdekében a Grok segítségével.

A mérnökök és fejlesztői csapatok számára a Grok inline kódhasonlító eszközöket kínál. Ezekkel az eszközökkel gyorsan azonosíthatók a fájlok, verziók vagy adattárak közötti eltérések, ami ideális a pull requestek áttekintéséhez vagy a hibajavítások nyomon követéséhez. Ez minden buildnél perceket takarít meg, ami gyorsan összeadódik.

A Grok egy kulcsszó-sűrűséget mérő eszközt kínál, amely beépítve van a felületébe, és amelyet marketingesek, tartalomkészítők és keresőmotor-optimalizálási (SEO) szakemberek használhatnak. Ez segít a felhasználóknak a kulcsszavak gyakoriságának elemzésében és összehasonlításában dokumentumok vagy weboldalak között, így könnyebb finomhangolni a tartalmat a jobb keresési láthatóság érdekében, külső SEO-eszköz használata nélkül.

Grok AI árak

Ingyenes

Egyedi árazás

Mi az a DeepSeek?

via DeepSeek

A DeepSeek egy AI-alapú platform, amely fejlett adatelemzésre, erős érvelési képességekre és természetes nyelvfeldolgozásra (NLP) specializálódott. Nyílt forráskódú LLM-eket használ komplex feladatok elvégzéséhez, mint például kódolás, matematikai érvelés, tartalomkészítés és ügyfélszolgálat.

A platform egy intelligens architektúrára épül, amely magában foglalja a Mixture-of-Experts (MoE) és a Multi-head Latent Attention (MLA) technológiákat, ami azt jelenti, hogy hatékonyan működik anélkül, hogy sok számítási teljesítményt igényelne. Tehát, ha teljesítményt keres, anélkül, hogy magas hardverköltségekkel kellene számolnia, a DeepSeek egy erős versenyző.

🔍 Tudta? A DeepSeek-et egy sanghaji csapat fejlesztette ki, és gyorsan Kína válasza lett a GPT-stílusú modellekre. Az AI-eszközt tudományos és kereskedelmi célokra egyaránt használhatja, ami nagy előny azoknak a fejlesztőknek, akik hozzáférhető, mégis hatékony AI-t keresnek.

A DeepSeek jellemzői

A DeepSeek-et a pontosság, a komplex logika és a mély megértés érdekében fejlesztették ki. Kíváncsi arra, hogy funkciói hogyan oldhatják meg az AI kihívásait? Nézzük meg közelebbről! ⚓

1. jellemző: Érvelésalapú architektúra

Ismerje meg a DeepSeek által adott minden válasz mögötti okokat és módszereket!

A DeepSeek R1 és DeepSeek V3 modellek logikai gondolkodásra és kontextusérzékeny elemzésre lettek kifejlesztve. A hagyományos AI rendszerekkel ellentétben ezek a modellek elmagyarázzák, hogyan jutnak el a következtetésekhez, így biztosítva a jobb döntéshozatalhoz szükséges átláthatóságot.

Akár matematikai feladat megoldásáról, pénzügyi adatokban fellelhető anomáliák azonosításáról, akár egészségügyi jelentésekben fellelhető minták dekódolásáról van szó, a rendszer végigvezeti Önt a „miért” kérdéseken.

Szerezzen be egy lépésről lépésre kidolgozott elemzést a komplex problémák megoldásához a DeepSeek segítségével.

A DeepSeek különlegessége az értelmezhetőségi rétegében rejlik. Ahelyett, hogy egy fekete dobozban hozna döntéseket, vizuálisan elmagyarázza, mely adatpontok befolyásolták a válaszát, és végigvezeti Önt a gondolkodási folyamaton. Ez különösen hasznos olyan kockázatos területeken, mint a bűnüldözés, a munkaerő-felvétel vagy a szabályozási ellenőrzések, ahol a döntés mögötti okok megértése ugyanolyan fontos, mint maga a döntés.

Ráadásul a rendszer emberi visszajelzésekből származó megerősítő tanulás (RLHF) és fejlett felügyelet nélküli tanulási algoritmusok alapján működik. Ez azt jelenti, hogy ez a Grok AI alternatíva manuális frissítések nélkül folyamatosan fejlődik, így rendkívül autonóm és hatékony valós idejű alkalmazásokhoz, például kockázatértékeléshez.

3. jellemző: Nyílt forráskódú hozzáférhetőség

Hozzáférés a DeepSeek nyílt forráskódú modelleihez, miközben energiát takarít meg

A rugalmasságot igénylő csapatok számára a DeepSeek nyílt forráskódú modelleket kínál. Ezeket testreszabhatja, továbbfejlesztheti és méretezheti anélkül, hogy egy adott gyártóhoz kötődne. Ez egy remek módszer arra, hogy fejlett mesterséges intelligenciát építsen be a munkafolyamatába anélkül, hogy feladná az irányítást.

Ráadásul kevesebb energiát fogyaszt, anélkül, hogy ez a teljesítmény rovására menne – ez előnyös azoknak a startupoknak és kisebb csapatoknak, amelyek hatékony AI-t szeretnének, anélkül, hogy az infrastruktúrára túl sok pénzt költenének.

DeepSeek árak

Ingyenes

Egyedi árazás

Grok AI és DeepSeek: funkciók összehasonlítása

A Grok AI gyors, beszélgetésszerű betekintést nyújt, míg a DeepSeek a multimodális elemzésre összpontosít. Gondoljon a Grokra, mint gyors gondolkodású másodpilótájára, a DeepSeekre pedig, mint az elemzőre, aki megmagyarázza az adatok mögötti okokat.

Most pedig hasonlítsuk össze, hogyan teljesítenek ezek a modellek:

1. jellemző: Használhatóság

Kezdjük az alapokkal: hogyan kezeli az egyes eszközök a mindennapi használatot, és milyen az általános felhasználói élmény a bejelentkezés pillanatától kezdve.

Grok AI

A hozzáférhetőség tekintetében a Grok a két közül a könnyebben megközelíthető. Elérhető a weben, iOS-en, Androidon, sőt natívan az X-en is, ami széles körű jelenlétet biztosít számára. Ami azonban igazán kiemeli a többi közül, az a beszélgető stílusa. Használata olyan érzés, mintha egy okos emberrel beszélgetnénk, aki tudja, hogyan kell a dolgokat egyszerű nyelven elmagyarázni.

DeepSeek

A DeepSeek viszont kiválóan alkalmas technikai szakemberek számára. Képes, de inkább az analitikus problémamegoldás felé hajlik, és hiányzik belőle a Grok mindennapi melegsége.

A DeepSeek használata nem okoz zavart, de lehet, hogy nem érez majd olyan elkötelezettséget.

🏆 Győztes: Grok a felhasználóbarátabb megközelítése miatt, különösen a nem technikai felhasználók számára.

🧠 Érdekesség: A Grok válaszait nehéz előre megjósolni, és azok nem szűrtek (a korai tesztelők szerint olyan, mintha „az AI hangosan kimondaná, amit mások csak magukban gondolnak”). Ez egyrészt a program varázsa, másrészt figyelmeztető jelzés is.

2. jellemző: Ipari alkalmazások

Most nézzük meg, hogy az egyes eszközök mennyire alkalmazkodnak a valós felhasználási esetekhez különböző iparágakban és csapatokban.

Grok AI

A Grok egyértelműen magánszemélyek számára lett kifejlesztve – olyan emberek számára, akik intelligens, szellemes asszisztenst szeretnének, amely segít a kódolásban, ötleteket generál és valós időben tájékoztatja őket. Ez a DeepSeek AI alternatíva inkább személyes társ, mint a munkáját segítő háttérmotor.

DeepSeek

A DeepSeek ugyanakkor számos különböző iparágban alkalmazható szakmai felhasználási esetekben. Máris nagy hatást gyakorol az egészségügyben a diagnosztikában, a pénzügyekben a csalások felderítésében és a piaci előrejelzésekben, valamint a kiskereskedelemben az ellátási lánc és a vásárlói magatartás optimalizálásában. Erőssége az integrációban, az automatizálásban és a nagy léptékű pontosságban rejlik.

🏆 Győztes: DeepSeek, mert üzleti szemléletű megközelítésével iparágra kész megoldást kínál.

🧠 Érdekesség: Még jóval a Grok AI és a DeepSeek megjelenése előtt a művészek és kutatók szabályalapú rendszereket használtak vizuális elemek létrehozására. Az egyik korai úttörő, Harold Cohen, létrehozott egy AARON nevű AI programot, amely absztrakt művészetet alkotott évtizedekkel azelőtt, hogy az AI művészet divatossá vált volna.

3. funkció: Többnyelvű képességek

Ezután megvizsgáljuk, hogy az egyes eszközök hogyan támogatják a nyelvi sokszínűséget, különösen csapatok, régiók vagy globális közönségek között végzett munkában.

Grok AI

A Grok számos nyelvet támogat mind szöveg, mind kód tekintetében, így képes beszélgetésekben részt venni, fordításokat készíteni és a finom árnyalatokat is megérteni angol, spanyol, koreai és hindi nyelven egyaránt. Még a szellemes megjegyzéseket is megőrzi a különböző nyelveken, ami nem kis teljesítmény.

DeepSeek

A DeepSeek emellett lenyűgöző többnyelvű támogatást is kínál, amely technikai és analitikai felhasználási esetekre van szabva. Különböző nyelveken írt dokumentumokból pontosan kivonja, feldolgozza és összefoglalja az információkat.

Ami megkülönbözteti a többitől, az az, hogy milyen jól kezeli a technikai nyelvet és a szakzsargont több nyelvi kontextusban, ami elengedhetetlen tulajdonság a kutatásban vagy adatigényes környezetben dolgozó globális csapatok számára.

🏆 Győztes: Döntetlen! A Grok a többnyelvű beszélgetésekben jeleskedik, míg a DeepSeek a technikai többnyelvű szövegértésben vezet.

🔍 Tudta? A 2024-es AI-jelentésből kiderül, hogy az AI-vállalatok vállalati értéke elérte a lenyűgöző 9 billió dollárt, amit a nyilvános vállalatok AI-kitettsége iránti bull market hajtott.

Grok AI és DeepSeek a Reddit-en

Azt tettük, amit minden kíváncsi technikai szakember tenne, hogy átlássunk a marketinges szólamokon: átkutattuk a Redditet. A platform tele van szűrő nélküli véleményekkel alkalmi tesztelőktől és aktív felhasználóktól. Átnéztük a Grok AI és a DeepSeek témájú szálakat, hogy megnézzük, hogyan teljesítenek az egyes modellek a valós világban, és íme, mit mond a közönség. 💁

A Grok AI rajongói nem fukarkodtak a dicséretekkel, nagyra értékelve a program hivatkozások idézésére, pontosságának ellenőrzésére és többnyelvű támogatására való képességét.

A Grok 3 hatékonysága és mélyreható keresési funkciója miatt annyira megszerettem, hogy töröltem a ChatGPT-t. Ez egy igazi szörnyeteg, amely gyorsan keres és indexel információkat kormányzati és tudományos weboldalakon, tudományos folyóiratokban és hasonló helyeken! A Grok 3 kiváló hivatkozásokat nyújt és ellenőrzi saját maga a pontosságát...

Íme, mit gondol egy másik Reddit-felhasználó:

Sokan itt elfelejtik, hogy a többnyelvűség is nagyon fontos a világ nagy részében. A DeepSeek lehet, hogy jó, de még a régi Gemini flash-hez képest is szar a francia nyelv esetében. Első ránézésre „megfelelőnek” tűnhet, de aztán észreveszed, hogy bizonyos tárgyak nem megfelelő neműek, ami használhatatlanná teszi.

Másrészt a DeepSeek felhasználói a következtetés és a nyelvi mélység tekintetében jobbnak ítélték.

Ha kínaiul próbál írni, különösen az ókori kínai irodalom stílusában, az R1 messze felülmúlja a többi modellt. Szinte olyan, mintha egy profi (és romantikus, humorérzékkel rendelkező) emberi író lenne.

Íme, mit mondtak más Reddit-felhasználók a DeepSeekről:

Igen, logikai feladatokon teszteltem, az o1 segítségével ellenőriztem a munkáját, de folyamatosan azzal vádoltam, hogy téved, pedig nem így volt... mert valójában az o1 tévedett, a DeepSeek pedig helyesen működött. A DeepSeek megerősítette, hogy az o1 tévedett, majd elmondtam az o1-nek a logikát, és az o1 elismerte, hogy tévedett és kudarcot vallott...

A végeredmény? Mindkét modellnek vannak erősségei, és jobb, ha saját maga próbálja ki őket, mint ha kizárólag egyszeri véleményekre támaszkodik.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Grok AI és a DeepSeek legjobb alternatíváját

Nem győzte meg sem a Grok, sem a DeepSeek? Megértjük. Mindkét modellnek megvannak az erősségei, de mindkettőt konkrét felhasználási esetekhez fejlesztették ki, például kutatáshoz, érveléshez és nyelvi mélységhez.

De mi van, ha valami praktikusabbra van szüksége? Egy olyan AI projektmenedzsment eszközre, amely valóban segít a munka menedzselésében, a feladatok automatizálásában és a szervezettség fenntartásában, anélkül, hogy professzionális prompt engineeringre lenne szükség?

Itt jön a ClickUp a segítségünkre. 💪

Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Fedezzük fel, miért érdemes a C(lickUp) opciót választani! 🧰

ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain

Legyünk őszinték: az AI-eszközök mindenhol megtalálhatók, de nagyon kevesen könnyítik meg a munkáját. A ClickUp Brain megfordítja a helyzetet. Beépül a termelékenységi platformjába, és úgy lett kialakítva, hogy a csapata munkamódszere alapján gondolkodjon, cselekedjen és alkalmazkodjon.

Keressen releváns információkat természetes nyelven a ClickUp Brain segítségével.

Mutassuk meg Önnek a ClickUp Brain néhány legfontosabb funkcióját és felhasználási példáját:

Elveszett a szétszórt információk tengerében?

Az AI Knowledge Manager a szervezet memóriájaként működik. Nem kell többé szekrényekbe temetve lévő mappákat átkutatnia, vagy e-mailek között kézzel keresnie a korábbi megbeszélésekből származó konkrét döntéseket. Kérdezze meg a Brain-t, és az másodpercek alatt előhívja a releváns adatokat a feladatokból, dokumentumokból vagy projektekből. Ha több munkafolyamatot kell egyszerre kezelnie, és gyorsan szüksége van a megfelelő válaszra, az már ott is van.

A Grok-tól, amely valós idejű nyilvános információk keresésében jeleskedik, vagy a DeepSeek-től, amely érvelésben tűnik ki, eltérően a ClickUp Brain a munkaterületéről, nem pedig a nyílt webről vonja le a kontextust.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy Ön egy AI-kutató, aki egy érdekelt felek számára készülő beszámolóra készül. Beírja: „Melyek voltak a legfontosabb tanulságok a februári transzformátor modell értékeléséből?” A Brain azonnal megjeleníti a találkozó dokumentumának pontjait, a feladathoz kapcsolódó kommenteket és a heti állapotfrissítés táblázatát.

A ClickUp Brain AI projektmenedzserével azonnali projektösszefoglalókhoz juthat.

Még mindig manuálisan írja a frissítéseket, vagy lapozgat a fülök között a haladási jelentésekért?

Az AI projektmenedzser elvégzi ezt Ön helyett. Standupokat generál, alfeladatokat hoz létre a feladataiból és a feladatleírásokból, és akár valós időben összefoglalja a feladataktivitást anélkül, hogy egyetlen kártyát is megnyitnia kellene. Cselekvésre lett kialakítva, nem csak beszélgetésre.

Összegezze a projekt frissítéseit és írjon személyes standupokat a ClickUp Brain segítségével.

Míg a Grok és a DeepSeek kérésre összefoglalókat tud generálni, a ClickUp Brain ezt automatizálja a munkafolyamaton belül.

📌 Példa: Ön egy vezető projektmenedzser, aki egy 10 fős mérnökcsapatot irányít, amely egy új API-n dolgozik. A reggeli standup előtt az AI-alkalmazás automatikusan létrehoz egy összefoglalót, amelyben az áll: „3 feladat elvégezve, kettő blokkolva hiányzó végpontok miatt, a háttértesztelés 1 nappal késik.” Ön nem írt egy szót sem, és nem kereste senkit a frissítésekért – az alkalmazás egyszerűen lekérdezte a szükséges információkat a ClickUp-ból.

Váltson több LLM között a ClickUp Brain segítségével, és optimalizálja a modellt a feladathoz.

Szeretnéd a ChatGPT-t és a Claude-ot is használni anélkül, hogy eszközöket kellene váltanod? A ClickUp Brain nem korlátozza egyetlen LLM-re. Lehetővé teszi, hogy közvetlenül a platformról érj el külső modelleket – tabok közötti váltás vagy a kontextus elvesztése nélkül.

📌 Példa: Éppen véglegesíted az AI startupod finanszírozási javaslatát. A ClickUp Brain segítségével összefoglalod a csapatod kutatási eredményeit, majd a ChatGPT segítségével átírja az absztraktot a nem technikai befektetők számára. Ezután a Claude segítségével még egyszer ellenőrized a piac méretét. Egy szóval: zökkenőmentes.

ClickUp előnye #2: ClickUp Autopilot Agents

A Grok és a DeepSeek lenyűgöző teljesítményt nyújtanak a keresés, a kódolás és a gondolkodás terén, de nem végeznek frissítéseket vagy feladatmódosításokat a projektmenedzsment eszközében. A ClickUp ügynökei viszont igen.

A ClickUp intelligens Autopilot Agents for Lists, Folders, Spaces és Chats funkciói digitális munkatársakként működnek, proaktívan összefoglalják a feladatokat, napi/heti standupokat tesznek közzé, kiemelik a teendőket, és még a megosztott csatornákon feltett kérdésekre is válaszolnak – mindezt manuális beavatkozás nélkül.

💡 Profi tipp: Néhány kattintással bekapcsolhatja a kész ügynököket (pl. napi jelentés, heti jelentés, csapat StandUp), vagy szabályalapú, kód nélküli, pontosan a munkafolyamataihoz igazított egyedi botokat tervezhet. Adjon hozzá egy ClickUp AI ügynököt a napi munkafolyamataihoz, hogy azok gyorsabbá váljanak.

Az önálló eszközöktől eltérően a ClickUp ügynökei nemcsak megértik és reagálnak, hanem frissítéseket is küldenek, feladatokat kezelnek, jelentéseket generálnak és automatizálják a legfontosabb lépéseket, így a csapatok egy zökkenőmentes, integrált AI-asszisztenst kapnak, amely valóban partnerként működik együtt velük a munka elvégzésében.

Ismerje meg, hogyan állíthatja be őket ebben a hasznos útmutatóban:

ClickUp előnye #3: ClickUp Docs

Hozzon létre egy központi dokumentumadatbázist a ClickUp Docs segítségével

Egy projektdokumentum kezelése a Google Docs, a Slack és a Notion alkalmazásokban több erőfeszítést igényel, mint kellene.

A ClickUp Docs ezt megváltoztatja. A Docs teljes mértékben integrálódik a többi munkaterületbe, és egy központi ökoszisztémát hoz létre, ahol a kutatási jegyzetek, feladatok és projekttervek nem csak egymás mellett léteznek, hanem kölcsönhatásba lépnek a munkájával.

Beágyazhat ellenőrzőlistákat határidőkkel, valós időben frissítheti a feladatokat, összekapcsolhat teljes táblákat, és akár élő adatokat is behívhat a munkaterület más részeiből a Docs frissítéséhez.

📌 Példa: Ön egy AI-kutató, aki egy többnyelvű LLM finomhangolási sprintjét tervezi. Összeállít egy dokumentumot, amelyben felvázolja a nyelvi prioritásokat és a teszteseteket. Ugyanebben a dokumentumban beágyaz egy ellenőrzőlistát a nyelvészeti csapat számára, linkeket az annotátoroknak kiosztott feladatokhoz, és hozzáad egy élő táblázati nézetet, amely a különböző helyszíneken elért haladást mutatja.

Készítsen testreszabott tartalmakat különböző felhasználási esetekhez a ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével.

Ha kutatási összefoglalót készít, termékleírásokat ír, kampányt tervez vagy bármit is ír, az AI Writer for Work segít Önnek. A szerepéhez és a projekt szakaszához igazodó tartalmat generál – technikai háttérrel ellátott termékleírásokat, egyszerű nyelven megfogalmazott kísérleti összefoglalókat vagy marketing szövegeket a későbbi bevezetéshez.

És nem, ez nem csak a szöveg nyelvtani helyességét szolgálja; megérti a csapat igényeit is. Nem egy vákuumban működő csevegőrobotot irányít, hanem egy olyan AI-vel közösen hoz létre tartalmat, amely átlátja a munkaterületének teljes képét.

📮 ClickUp Insight: A legtöbb csapat már valamilyen formában használja az AI-t. Felmérésünkben a válaszadók 88%-a mondta, hogy rendszeresen használja, és több mint a fele naponta többször is. Ennek ellenére csak 12% használja ki az AI funkciókat a mindennapi munkájukhoz használt eszközökben. Ezzel szemben 62% inkább olyan eszközöket részesít előnyben, mint a ChatGPT és a Claude. Ez a különbség valószínűleg a nem egyértelmű előnyöknek, a biztonsági aggályoknak vagy egyszerűen annak tudható be, hogy nem tudják, mi van beépítve az eszközökbe. A ClickUp megkönnyíti ezt a kapcsolatot. Összefoglalhatja a frissítéseket, megfogalmazhatja a tartalmat és létrehozhat egyedi automatizálásokat természetes nyelv használatával – mindezt ugyanazon a platformon, ahol máris végzi a munkáját.

ClickUp előnye #4: Automatizált projektmenedzsment

Míg a Grok és a DeepSeek olyan területeken tűnik ki, mint a természetes beszélgetés, a ClickUp ott emelkedik ki, ahol a technológia iránt érdeklődő szakemberek számára igazán számít: a végrehajtás terén.

Teljesen integrált projektmenedzsment-irányítóközpontja tökéletes a munka felépítéséhez, kiosztásához, automatizálásához és tényleges elvégzéséhez. A ClickUp projektmenedzsment szoftver segít mindenben, a termékfejlesztési terv felállításától és a komplex kutatási sprintek kezelésétől a funkciók közötti csapatok összehangolásáig.

Automatizálási képességei, valós idejű együttműködése és natív AI asszisztense segítségével kevesebb eszközzel és találgatás nélkül gyorsabban haladhat előre.

Fedezzük fel azokat a funkciókat, amelyek különlegessé teszik! 👀

ClickUp Chat

Valós időben együttműködhet csapatával a ClickUp Chat segítségével.

Van egy csapatcsevegése, amelyben ötletek, döntések és következő lépések zsonganak különböző platformokon. A fontos frissítések elsikkadnak, a feladatok feledésbe merülnek, és végül több időt tölt a kontextus keresésével, mint a haladással.

Ismerje meg a ClickUp Chat szolgáltatást. A beszélni tudó Grok és az elemző DeepSeek szolgáltatásokkal ellentétben a ClickUp mindkettőt megvalósítja. Valós idejű kommunikációt integrál a projektmenedzsment eszközébe, így az üzeneteket azonnal feladatokká alakíthatja, a beszélgetéseket közvetlenül a projektekhez kapcsolhatja, és AI által generált összefoglalókat kaphat a megbeszélésekről és a kihagyott beszélgetésekről.

Képzelje el, hogy egy új funkciót vitat meg a csevegésben, egyetlen kattintással létrehozza a feladatot, prioritást rendel hozzá, és összekapcsolja a fejlesztői sprinttel, anélkül, hogy elhagyná a beszélgetést.

ClickUp Automation

Ha több projektet kezel, amelyek tucatnyi mozgó alkatrészt tartalmaznak: állapotfrissítéseket, emlékeztetőket, ismétlődő feladatokat és változó prioritásokat. Ez túl sok manuális karbantartást igényel, még a fejlett érvelési képességekkel rendelkező AI eszközökkel is.

Automatizálja a rutinmunkákat, és hetente több órát spóroljon meg a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations itt tűnik ki, segítve az ismétlődő feladatok automatizálását. Például, ha egy funkcióval kapcsolatos feladat prioritása „Magas” jelölést kap, a platform automatikusan a sprint backlog tetejére helyezi, értesíti a vezető mérnököket, és megjelöli minőségbiztosítási ellenőrzésre.

Minden pénteken 10 órakor ismétlődő felülvizsgálati hívást kell ütemezni? Kész, automatikusan. Ez egy kézmentes munkafolyamat-koordináció, amely Önnel együtt skálázódik, miközben Ön a fontos dolgokra koncentrálhat.

Ha pedig nem szeretne automatizálásokat építeni a semmiből, a ClickUp Brain még könnyebbé teszi a dolgot. Csak írjon be egy természetes nyelvű parancsot, például „Hozzon létre egy automatizálást, amely minden sürgős feladatot a vezető fejlesztőnek rendel hozzá”, és hagyja, hogy az AI beállítsa Önnek.

Nem is kérdés – válassza a ClickUp-ot!

Bár a Grok és a DeepSeek lenyűgöző AI-előnyöket kínál, a kérdés továbbra is fennáll: melyik segít Önnek ténylegesen többet elérni?

Ha csak beszélgetni szeretne egy LLM-mel vagy összefoglalókat szeretne kapni, akkor mindkét eszköz megfelelő lehet. De ha komolyan gondolja az AI alkalmazását a valódi munkafolyamatokban – projektek kezelése, feladatok automatizálása, csapat koordinálása és minden egy helyen történő összehangolása –, akkor a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyedülálló a maga nemében.

Egy intelligens csapatkommunikációt, feladatkezelést, AI-automatizálást és mély integrációkat ötvöző, egyértelmű és hatékony platformot kínál.

Szóval, mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅