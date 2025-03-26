OpenAI és DeepSeek: melyik AI-modell felel meg leginkább az Ön igényeinek?

„Melyik a legjobb projektmenedzsment eszköz?” „Hogyan lehet jó terveket készíteni?” „Melyek a legjobb mutatók a teljesítmény mérésére?” A kérdések listája végtelen.

Az emberek természetüknél fogva kíváncsiak. Valójában ez a szüntelen kérdezősködés és érvelés az, ami megkülönbözteti az embereket és nagy eredményekhez vezet.

És őszintén szólva, ez a tulajdonság teszi az AI-modelleket is okosabbá.

De a piacon jelenleg elérhető számos AI-modell közül melyik a legalkalmasabb az Ön számára?

Ebben a cikkben áttekintjük és összehasonlítjuk az AI verseny két iparági nagyágyúját: a DeepSeek-et és az OpenAI-t, és kiderítjük, melyik AI eszköz illik leginkább az AI-alapú alkalmazásaihoz, LLM ügynökeihez és generatív AI megoldásaihoz.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Nem tud dönteni az OpenAI és a DeepSeek modelljei között? Íme egy összehasonlító táblázat, amely bemutatja erősségeiket és funkcióikat, hogy segítsen a választásban: Az OpenAI egy vezető AI kutatólaboratórium, amely a ChatGPT, DALL·E, Sora és Codex programjairól ismert, és fejlett természetes nyelvértést, multimodális AI-t és vállalati szintű megoldásokat kínál.

Az OpenAI erősségei közé tartozik a folyékony szöveggenerálás , a beszélgető AI és a Microsoft ökoszisztémájával való mély integráció a vállalati AI bevezetése érdekében.

A DeepSeek egy nyílt forráskódú AI-modell , amely a problémamegoldásra, a logikai gondolkodásra és a megfizethetőségre összpontosít.

A DeepSeek erősségei a strukturált problémamegoldásban , a kódolásban és a pénzügyi elemzésben rejlenek, így a vállalkozások számára költséghatékony alternatívát kínál a drága AI-modellekkel szemben.

Az árak összehasonlítása szerint az OpenAI ChatGPT Plus havi díja 20 dollár, az API-költségek pedig változóak, míg a DeepSeek alacsonyabb bemeneti költségeket kínál, 0,07 dollártól millió tokenenként.

Az OpenAI felülmúlja a DeepSeek-et a természetes nyelvfeldolgozás , a multimodális AI-képességek és a vállalati alkalmazás terén, így ideális tartalomgenerálás és ügyfélszolgálat céljára.

A DeepSeek az megfizethetőség , a testreszabhatóság és a strukturált érvelés terén felülmúlja az OpenAI-t, előnyt biztosítva azoknak a fejlesztőknek, akiknek nagyobb kontrollra van szükségük az AI-modellek felett.

A ClickUp az AI-alapú tudásmenedzsmentet , az automatizálást és a projektvégrehajtást közvetlenül integrálja a csapat munkameneteibe.

A ClickUp Brain összekapcsolja a feladatokat, a dokumentumokat és a csapat tudását, valós idejű, AI-alapú betekintést nyújtva anélkül, hogy a felhasználóknak platformok között kellene váltaniuk.

A ClickUp Connected Search azonnal lekérdezi az adatokat olyan alkalmazásokból, mint a Google Drive, a Slack és a Salesforce, így nem kell időt pazarolni az információk keresésére.

A ClickUp Connected Search azonnal lekérdezi az adatokat olyan alkalmazásokból, mint a Google Drive, a Slack és a Salesforce, így nem kell időt pazarolni az információk keresésére.

Mi az OpenAI?

Mára már mindenki hallott az OpenAI-ról. Az OpenAI az Egyesült Államok egyik vezető kutatólaboratóriuma, amely gépi tanulás, mélytanulás, robotika és számítógépes látás területére specializálódott.

De fő feladata mesterséges intelligencia modellek fejlesztése, amelyek közül a ChatGPT (generatív, előre betanított transzformátor) a legismertebb.

Az OpenAI emellett a DALL·E, a Sora és a Codex szolgáltatásokat is kínálja, amelyek a kép- és videógenerálástól a szoftverfejlesztésig minden területen használhatók.

via ChatGPT

Íme egy rövid összefoglaló az OpenAI működéséről:

✅ Az OpenAI modelljei segítenek a felhasználóknak az írásban, kódolási feladatokban, képalkotásban, beszédfelismerésben és még sok másban.

✅ A ChatGPT integrálva van a Microsoft termékekbe, a vállalati munkafolyamatokba és a kreatív iparágakba.

✅ A szervezetek az AI platformot az üzleti műveletek automatizálására és az ügyfelek sikerességi arányának javítására használják.

OpenAI funkciók

„Segíts feldolgozni ezt az e-mailt” vagy „Segíts összefoglalni ezt a dokumentumot” – az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman naponta használja az AI-t „unalmas” feladatok elvégzésére, de a technológia maga egyáltalán nem unalmas.

Az OpenAI legimpozánsabb funkcióinak listája:

1. funkció: AI, amely hallgat és úgy reagál, mint egy ember

Az OpenAI legújabb modelljei, mint például a GPT-4o, valós időben képesek feldolgozni a beszédet és a szöveget, szinte nulla késleltetéssel utánozva az emberhez hasonló beszélgetést. Annyira jó, hogy a Microsoft és más nagyvállalatok is használják AI-asszisztensek, ügyfélszolgálati botok, sőt még találkozók átírására szolgáló eszközök működtetésére.

via ChatGPT

2. funkció: Okosabb AI, alacsonyabb költségek

Az OpenAI bevezette a prompt cache-t és a modell desztillációt, ezzel akár 50%-kal csökkentve az API-k költségeit a vállalkozások számára . Ez azt jelenti, hogy az AI-alapú alkalmazásoknak nem kell teljes árat fizetniük az ismétlődő promptokért.

3. funkció: Igazi multimodális erőgép

A GPT-4o most már lát, hall és beszél, vagyis képes képeket értelmezni, videókat megérteni és valós időben hangot generálni. A fejlesztők ezt felhasználva AI-alapú oktatókat, kódolási asszisztenseket és akár intelligens megfigyelő eszközöket is létrehoznak.

4. funkció: AI, amely emlékszik, tanul és alkalmazkodik

Más AI modellektől eltérően, amelyek minden parancsot úgy kezelnek, mintha az első találkozás lenne, az OpenAI memóriája lehetővé teszi az AI számára, hogy több beszélgetés során is megőrizze a kontextust. Ez azt jelenti, hogy megjegyzi az írásstílusát vagy az utolsó ügyfélpanaszát, hogy személyre szabottabb élményt nyújtson.

via ChatGPT

OpenAI árak

Ingyenes szint

ChatGPT Plus : 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT Team : 30 USD/hó felhasználónként

ChatGPT Enterprise: Egyedi árazás

Az alkalmazottai nem rendelkeznek kontextussal A ClickUp kutatása szerint az átlagos tudásmunkás naponta körülbelül 25 üzenetet küld, csak azért, hogy információkat és kontextust keressen. Sok időt veszítünk azzal, hogy végtelen e-maileket, csevegéseket és szétszórt beszélgetéseket görgetünk.

Mi az a DeepSeek?

A DeepSeek a városban mindenki által emlegetett téma, mert célja, hogy egy hatékony és költséghatékony nagy nyelvi modellel felvegye a versenyt az OpenAI-jal.

És ez az, ami vonzza a felhasználókat: egy olyan eszköz, amelynek gondolkodási folyamata komplex érvelés, nyelvértés és problémamegoldás kezelésére lett kialakítva, anélkül, hogy a versenytársakhoz hasonló hatalmas számítástechnikai költségekkel járna.

via DeepSeek

A DeepSeek érdemes megemlíteni a következő okok miatt:

✅ A legtöbb AI-modellel ellentétben a DeepSeek lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy módosítsák és szabadon használják a technológiáját.

✅ Hasonló teljesítményt nyújt, mint a legmagasabb szintű GPT modellek, miközben jelentősen alacsonyabb költséggel működik.

✅ Az alacsonyabb hardverkövetelményeknek köszönhetően több vállalkozás és kutató kísérletezhet az AI fejlesztéssel anélkül, hogy tönkretenné a bankot.

✅ A DeepSeek gyorsan új versenytársként pozícionálta magát, bizonyítva, hogy a kisebb modellek is lenyűgöző eredményeket tudnak elérni.

Zavaró tényezőkkel és elvesztegetett órákkal küzd? Ismerje meg, hogyan használhatja az AI-t a termelékenység növelésére, és nyerjen vissza akár 683 órát évente a feladatok automatizálásával ezzel az útmutatóval!

A DeepSeek funkciói

Ez a legújabb jele annak, hogy új fronton alakul ki verseny – a fejlettebb chatbot eszközökkel csábítják a sofőröket és az utasokat.

Ez a legújabb jele annak, hogy új fronton alakul ki verseny – a fejlettebb chatbot eszközökkel csábítják a sofőröket és az utasokat.

Így nyilatkozott DeepSeekről Phate Zhang, a sanghaji EV-adatszolgáltató CnEVPost alapítója. A közelmúltban több mint egy tucat autógyártó, a BYD-től a Leapmotor-ig, sietett integrálni DeepSeek mesterséges intelligenciával támogatott funkcióit járműveibe.

Mi is teszi pontosan a DeepSeeket olyan vonzóvá?

1. funkció: Az AI átveszi az irányítást

A DeepSeek önvezető asszisztenciával, fedélzeti AI-vel és digitális pilótafülkével segíti az intelligens elektromos járműveket. Az autógyártók integrálják a jobb navigáció, a hangvezérlés és a személyre szabottabb vezetési élmény érdekében.

2. funkció: Gondolkodik, mielőtt beszél

A legtöbb AI-modellel ellentétben, amelyek csak a következő szót jósolják meg, a DeepSeek-R1 valóban gondolkodik. Bonyolult problémákat bont le, így hasznos kódoláshoz, pénzügyekhez és logikát igénylő feladatokhoz.

via DeepSeek

3. funkció: Nyílt forráskódú, fizetési korlát nélkül

Míg az OpenAI modelljei zárt rendszerűek, a DeepSeek nyílt forráskódú megközelítése egyre népszerűbb a fejlesztők körében. A vállalatok drága licencdíjak nélkül módosíthatják, finomhangolhatják és telepíthetik a rendszert. Ez a szabadság egyre növekvő közösséget táplál, amely alig várja, hogy továbbfejlessze az alapokat.

4. funkció: AI, ami nem kerül egy vagyonba

A DeepSeek bizonyítja, hogy a csúcskategóriás AI-képességek nem igényelnek vállalati költségvetést. Árai jelentősen alacsonyabbak, mint a főbb versenytársaké, így az AI bevezetése könnyebbé válik a vállalkozások és a kutatók számára.

via DeepSeek

DeepSeek árak

DeepSeek-Chat (DeepSeek-V3-ra frissítve) Bemenet (cache találat) : 0,07 USD/1 millió token Bemenet (cache nem találat) : 0,27 USD/1 millió token Kimenet : 1,10 USD/1 millió token

Bemenet (cache-találat) : 0,07 USD 1 millió tokenenként

Bemenet (cache-hibás) : 0,27 USD/1 millió token

Kimenet : 1,10 dollár 1 millió tokenért

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Bemenet (cache találat) : 0,14 USD/1 millió token Bemenet (cache nem találat) : 0,55 USD/1 millió token Kimenet : 2,19 USD/1 millió token

Bemenet (cache-találat) : 0,14 USD/1 millió token

Bemenet (cache miss) : 0,55 USD/1 millió token

Kimenet: 2,19 dollár 1 millió tokenért

Bemenet (cache-találat) : 0,07 USD 1 millió tokenenként

Bemenet (cache miss) : 0,27 USD/1 millió token

Kimenet: 1,10 dollár 1 millió tokenért

Bemenet (cache-találat) : 0,14 USD/1 millió token

Bemenet (cache miss) : 0,55 USD/1 millió token

Kimenet: 2,19 dollár 1 millió tokenért

DeepSeek és OpenAI: funkciók összehasonlítása

Az OpenAI és a DeepSeek egyaránt új távlatokat nyitnak a mesterséges intelligencia területén. Mivel azonban különböző megközelítéseket alkalmaznak, érdemes megnézni, hogyan viszonyulnak egymáshoz:

1. funkció: AI-érvelés és problémamegoldás

Az OpenAI GPT modelljei kiválóan teljesítenek a természetes nyelv megértése, a kreatív írás és a komplex kérdések megválaszolása terén.

A DeepSeek azonban más utat jár be: DeepSeek-R1 modellje nem csupán szavakat jósol meg, hanem problémákat is megold. Ez különösen hatékonnyá teszi olyan feladatoknál, amelyek strukturált logikát igényelnek, mint például a kódolás, a pénzügyek és a döntéshozatal.

🏆 Győztes: DeepSeek hatékony érvelési képességei miatt.

2. funkció: Természetes nyelv megértése és tartalomgenerálás

A DeepSeek logikában kiváló lehet, de ha folyékony, emberhez hasonló írásról és beszélgetésről van szó, az OpenAI továbbra is verhetetlen.

A GPT-4o megérti a finom árnyalatokat, zökkenőmentesen alkalmazkodik a hangnemhez, és segít emberhez hasonló szövegeket generálni. Legyen szó meggyőző blogbejegyzés írásáról, marketing szövegek megfogalmazásáról vagy ügyfélszolgálati támogatásról, az OpenAI kifinomult eredményeket nyújt, amelyek az iparági szabványt jelentik.

🏆 Győztes: OpenAI, mert (szinte) emberhez hasonló szöveget tud generálni.

Tanulja meg , hogyan használhatja az AI-t az adatelemzéshez, hogy megértse a teljesítménytrendek mögötti okokat. Ennek eredményeként optimalizálhatja kampányait, előre jelezheti az ügyfelek viselkedését, és adat alapú döntéseket hozhat.

3. funkció: Testreszabás és hozzáférhetőség

Az OpenAI fizetős hozzáféréssel védi modelljeit, ami korlátozza a fejlesztők számára a testreszabási lehetőségeket.

A DeepSeek viszont teljesen nyílt forráskódú, így a vállalkozások szükség szerint finomhangolhatják és módosíthatják modelleiket – korlátozó licencdíjak nélkül. Ezért a DeepSeek a legjobb választás azoknak a startupoknak, kutatócsoportoknak és vállalatoknak, amelyek saját AI-infrastruktúrát szeretnének, ahelyett, hogy API-hozzáférésre támaszkodnának.

🏆 Győztes: DeepSeek, nyílt forráskódú modellje miatt, amely mélyreható testreszabást tesz lehetővé.

4. funkció: Vállalati szintű AI és ökoszisztéma

Az OpenAI legnagyobb erőssége nem csak az AI-modelljei, hanem az ökoszisztémája is.

Vállalati szintű eszközökkel, zökkenőmentes integrációval és hatalmas infrastruktúra-támogatással az OpenAI a jobb választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek plug-and-play AI eszközöket keresnek.

A ChatGPT-től a DALL·E-ig az OpenAI számos AI-alapú alkalmazást kínál, folyamatos frissítésekkel és iparágvezető megbízhatósággal.

🏆 Győztes: OpenAI, a Microsoft ökoszisztémába való zökkenőmentes integrációja miatt.

DeepSeek kontra OpenAI a Redditen

Az AI-modellek terén kevés hely kínál olyan szűrőmentes őszinteséget, mint a Reddit.

Az OpenAI, különösen a ChatGPT, eddig domináns szerepet játszott az AI területén, de a DeepSeek komoly érdeklődést kelt, különösen a fejlesztők és az olcsó API-alternatívákat keresők körében.

A Reddit-en folyó beszélgetések alapján a felhasználók a következőket mondják.

Sokak számára a DeepSeek használata zökkenőmentes, hatékony és gyors volt, különösen a kódolási munkafolyamatokban.

Az u/klippers által az r/LocalLLaMA fórumon közzétett bejegyzés hatalmas vitát váltott ki:

A tegnapi nap nagy részét a DeepSeek használatával töltöttem, programozási problémákat oldottam meg az Open Hands (korábban Open Devin néven ismert) segítségével. A modell pedig abszolút sziklaszilárd.

A tegnapi nap nagy részét a DeepSeek használatával töltöttem, programozási problémákat oldottam meg az Open Hands (korábban Open Devin néven ismert) segítségével. A modell pedig abszolút sziklaszilárd.

Egy másik fontos tény: az AI drága lehet, különösen akkor, ha API-kat használnak nagy léptékű feladatokhoz. Az OpenAI árai sokakat elriasztanak, míg a DeepSeek megfizethetősége a felhasználók szerint üdítő változás.

2 dollárt töltöttem fel és több mint 400 kérést tettem. Úgy tűnik, még mindig 1,50 dollár maradt.

2 dollárt töltöttem fel és több mint 400 kérést tettem. Úgy tűnik, még mindig 1,50 dollár maradt.

A legnagyobb panasz azonban az inkonzisztencia. Ahogy egy Redditor felhasználó rámutatott:

A DeepSeek időnként elakad egy hurkon, figyelmen kívül hagyja az utasításaimat, és értelmetlen dolgokat mond. Talán a kódoláshoz és más benchmarkokhoz finomították? Úgy tűnik, a programozók odavannak ezért a modellért, de a normális dolgokhoz – józan ész, érvelés stb. – egy lépéssel elmarad a legjobb modellektől.

A DeepSeek időnként elakad egy hurkon, figyelmen kívül hagyja az utasításaimat, és értelmetlen dolgokat mond. Talán a kódoláshoz és más benchmarkokhoz finomították? Úgy tűnik, a programozók odavannak ezért a modellért, de a normális dolgokhoz – józan ész, érvelés stb. – egy lépéssel elmarad a legjobb modellektől.

Az OpenAI GPT-modellekkel domináns szerepet tölt be az AI-iparban, ami a felhasználói élményekben is megmutatkozik. Ezt egy Reddit-bejegyzés fogalmazza meg a legjobban:

Ó, ChatGPT, hadd soroljam fel, milyen csodálatos dolgokat teszel értem... vállalati rendezvények tervezése, témák brainstormingja, értekezletek összefoglalása, fehér könyvek vázlatai, reguláris kifejezések, MBO-k, SQL írása... kitalálni, mit főzzek vacsorára, buta történeteket írni a gyerekeimnek, és még sorolhatnám. El sem tudom képzelni, hogy most már ne lenne.

Ó, ChatGPT, hadd soroljam fel, milyen csodálatos dolgokat teszel értem... vállalati rendezvények tervezése, témák brainstormingja, értekezletek összefoglalása, fehér könyvek vázlatai, reguláris kifejezések, MBO-k, SQL írása... kitalálni, mit főzzek vacsorára, buta történeteket írni a gyerekeimnek, és még sorolhatnám. El sem tudom képzelni, hogy most már ne lenne.

A programozók körében azonban az OpenAI GPT modelljei vegyes értékeléseket kaptak. Egyes fejlesztők szerint pontossága romlott, míg mások továbbra is ezt részesítik előnyben az alternatívákkal szemben.

Emellett programozáshoz nagyon gyengének tűnik, még akkor is, ha olyan eszközöket használok, mint a Github Copilot vagy a Microsoft Copilot Pro. A GPT-4T programozáshoz még mindig rosszabbnak tűnik, mint a Claude 3 Opus vagy a Claude 3. 5 Sonnet.

Emellett programozáshoz nagyon gyengének tűnik, még akkor is, ha olyan eszközöket használok, mint a Github Copilot vagy a Microsoft Copilot Pro. A GPT-4T programozáshoz még mindig rosszabbnak tűnik, mint a Claude 3 Opus vagy a Claude 3. 5 Sonnet.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát az OpenAI és a DeepSeek mellett.

Képzelje el, hogy minden AI-alapú eszköze – kutatási asszisztense, tartalomgenerátora, tudásmenedzsere és munkafolyamat-optimalizálója – egyetlen platformon található. Ez a ClickUp – a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás.

A ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain

Először is, ahelyett, hogy az OpenAI nyelvi modelljei és a DeepSeek keresési funkciói között kellene váltani, a ClickUp Brain mindent egy helyen végez, az AI-t közvetlenül integrálva a munkafolyamatokba az AI-munkafolyamatok automatizálása érdekében.

És itt van a valódi különbség: az OpenAI vagy a DeepSeek esetében gyakran kell adatokat táplálni a rendszerbe, vagy megfelelő utasításokat adni, hogy hasznos információkat nyerhessen ki. A ClickUp viszont már tudja, hol található a munkája, és megérti, min dolgozik!

Ez azt jelenti, hogy rendkívül releváns, kontextus-specifikus válaszokat kap, amelyek az aktuális feladatához igazodnak. Nincs többé váltás különálló AI-eszközök és munkaplatformok között – minden, amire szüksége van, egy helyen található.

A ClickUp több mint 1000 integrációján keresztül közvetlenül kapcsolódik olyan eszközökhöz is, mint a Google Drive, a GitHub és a Salesforce, így nem kell időt pazarolnia az adatok kézi bevitelére vagy a válaszok keresésére.

📌 Példa: Mostantól egy kutató komplex kérdéseket tehet fel a ClickUp Brainnek több tudásbázisban, és strukturált, valós idejű válaszokat kaphat.

A ClickUp Brain segítségével azonnal lekérdezheti a releváns információkat a projektjeiből, wikijeiből és dokumentumaiból.

A ClickUp Brain egy összekapcsolt neurális hálózat, amely áthidalja a tudás, a projektek és az emberek közötti szakadékot. Részletesebben: a ClickUp Brain legfontosabb funkciói a következők:

✅ Egységes hozzáférés a tudáshoz: Összekapcsolhatja az összes fájlját, adatbázisát és projektfeladatát egy helyen. Nincs többé váltás az alkalmazások között – a ClickUp mindenhonnan összegyűjti az adatokat, ahol dolgozik.

✅ Azonnali, pontos betekintés: a ClickUp Brain pontos válaszokat ad a csapata kontextusa alapján – nem kell többé szálakat vagy elavult dokumentumokat átnéznie.

✅ Automatikus haladásfrissítések: Nincs többé kézi jelentéskészítés. Az AI-alapú összefoglalók és jelentések minimális erőfeszítéssel biztosítják a csapat összehangoltságát.

✅ Könnyű írás és kommunikáció: Projektjavaslatot kell készítenie? A ClickUp AI írója alkalmazkodik az Ön stílusához, biztosítva a dokumentumok, e-mailek és csevegőüzenetek következetességét.

Még mindig a Google és az AI-alapú keresőeszközök között ingázik? Ne találgasson tovább – az AI-keresőmotorok azonnali, kontextusfüggő válaszokat adnak, anélkül, hogy végtelenül görgetnie kellene.

A ClickUp második előnye: a ClickUp összekapcsolt keresése

Mivel időmegtakarításról beszélünk, a ClickUp Connected Search funkciója optimalizálja az időhatékonyságot.

A DeepSeek kiválóan teljesít a külső forrásokból származó információk lekérésében, de nem képes a vállalat belső eszközeiben és projektjeiben keresni. Az OpenAI sem integrálódik natívan a munkaalkalmazásokkal, ami azt jelenti, hogy továbbra is manuálisan kell keresnie a dolgokat.

A ClickUp Connected Search funkciója viszont mindent egy helyre gyűjt. Szüksége van egy szerződésre a Google Drive-ból, egy e-mail szálra az Outlookból és egy értékesítési jelentésre a Salesforce-ból? A ClickUp Connected Search funkciója mindezt azonnal előkeresi.

A ClickUp Connected Search funkciójával egy gyors kereséssel minden kapcsolódó dokumentum, e-mail és Slack üzenet megjelenik.

ClickUp One Up #3: AI-alapú tudásmenedzsment

További előny, hogy az OpenAI ötleteket generálhat, de a ClickUp tudásmenedzsmentje gondoskodik arról, hogy ezeket az ötleteket egy gombnyomással dokumentálják, kezeljék és felfedezzék.

A hagyományos tudásbázisok gyakran elavulnak, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy több eszközt és fájlt is átnézzenek a megfelelő információk megtalálásához. A ClickUp tudásmenedzsmentje ezt úgy oldja meg, hogy a ClickUp Brain és a ClickUp Connected Search segítségével összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, wikiket és AI-alapú keresést egy egységes rendszerbe, amely zökkenőmentesen integrálódik a munkafolyamatába.

Ezenkívül a ClickUp több mint 1000 előre elkészített wiki sablont kínál, amelyek segítségével könnyedén létrehozhat strukturált tudásbázisokat a csapatok számára, legyen szó termékdokumentációról, vállalati irányelvekről vagy ügyfél-SOP-król.

Unod már, hogy végtelen fájlok és csevegések között kell kutatnod, csak hogy megtalálj egy információt? Válts át mesterséges intelligencia eszközökre a tudásmenedzsmenthez, hogy valós időben szervezd, keress és frissítsd az információkat.

ClickUp One Up #4: ClickUp Docs és ClickUp Automations

Aztán ott van még az írás és a kommunikáció. Az OpenAI megköveteli, hogy a generált tartalmat másolja be a munkaterületébe, a DeepSeek pedig főleg a releváns cikkek megtalálásában segít, az írási részt pedig Önre hagyja.

A ClickUp Brain a munkafolyamatokba épül be, ami azt jelenti, hogy tartalmakat közvetlenül a ClickUp Docs-ban hozhat létre, finomíthat és integrálhat.

Használja az AI-t a ClickUp Docs-ban az információk finomításához, összefoglalásához és rendszerezéséhez anélkül, hogy el kellene hagynia a munkafolyamatot

Így szünteti meg a ClickUp Docs az írás és a végrehajtás közötti súrlódást:

✅ Dokumentumok valós idejű szerkesztése a csapattal

✅ Hozzon létre és rendeljen hozzá visszajelzési feladatokat a dokumentumon belül a „Rendelett megjegyzések” funkcióval.

✅ Helyezzen el aloldalakat a fő dokumentumon belül, hogy a tartalom jobban strukturált legyen.

Végül még egy ClickUp funkció van, amely a hab a tortán, és automatizálja az eddig tárgyalt összes műveletet: a ClickUp Automations.

*A ClickUp Automations segítségével megszüntetheti az ismétlődő feladatokat, mint például a projektfrissítések, emlékeztetők és nyomon követések.

Az OpenAI-val ellentétben, amelynél manuálisan kell beállítani a munkafolyamatokat, vagy a DeepSeek-kel, amely az információkeresésre összpontosít, a ClickUp Automations automatikusan kezeli az ismétlődő folyamatokat, így elősegítve a munka előrehaladását.

Nincs szükség jobb AI-ra, csak legyen nyitott a ClickUp-ra

Amikor a DISH Networket elárasztották a egymástól független eszközök, a ClickUp Brain közbelépett, hogy központosítsa a projektmenedzsmentet és automatizálja a frissítéseket. A valós idejű betekintéshez való azonnali hozzáféréssel a DISH kiküszöbölte a kézi nyomon követés szükségességét, 30%-kal növelte a hatékonyságot, 10%-kal több komplex projektet kezelt, és jelentősen javította a csapatok közötti együttműködést.

Ez a fajta termelékenységnövelés úgy hangzik, mintha egy munkahelyi fantáziából származna, de a ClickUp segítségével valósággá válik.

Az AI-alapú tudáskezeléstől és automatizált munkafolyamatoktól a valós idejű haladásfrissítésekig és az összes alkalmazásában integrált keresésig a ClickUp szervezetté teszi munkáját és aktívan elősegíti annak előrehaladását.

Szerencsére nem kell csak álmodoznia a jobb termelékenységről. Regisztráljon most ingyenesen a ClickUp-ra, és valósítsa meg álmait!