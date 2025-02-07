Grok és ChatGPT: mélyreható elemzés az AI képességeiről

Az AI egyre nagyobb üzleti prioritássá válik. A McKinsey jelentése szerint a vállalatok 77%-a már használja vagy vizsgálja annak alkalmazási lehetőségeit.

A rengeteg lehetőség közül mindenhez megtalálható a megfelelő AI eszköz. De hogy melyik eszköz a legalkalmasabb az Ön számára? Az már egy teljesen más történet.

A Grok AI és a ChatGPT egyaránt népszerű mesterséges intelligencia rendszerek, hasznos funkciókkal. De melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek?

Ebben a blogbejegyzésben megvitatjuk erősségeiket, áraikat és használhatóságukat, hogy segítsünk a döntésben.

⏰60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a ChatGPT és a Grok AI legfontosabb képességeiről. A ChatGPT a legjobb A Grok AI a legjobb Kiváló minőségű, emberhez hasonló szöveges válaszok készítése Vonzó szövegek és képek generálása Ha újra betanított adatokon alapuló válaszokra van szüksége Valós idejű adatok internet-hozzáférés és integrációs képességek révén Általános válaszok korlátozott testreszabási lehetőségekkel Ha különböző eszközökhöz és iparági igényekhez rendkívül alkalmazkodó AI-eszközre van szüksége Általános üzleti feladatok és kommunikáció Vállalati szintű automatizálás és integráció A ClickUp egyesíti a két önálló AI-csevegőrobot erősségeit egy mindent magában foglaló munkaalkalmazásban.

A ClickUp segítségével egy helyen kapsz feladatkezelést, együttműködést és AI-vezérelt betekintést, így nincs szükség több eszközre. A ClickUp Brain olyan AI-vezérelt funkciókat kínál, mint az automatikus frissítések, a valós idejű betekintés és az AI-feladatok létrehozása a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

A ClickUp még külső alkalmazásokkal is összekapcsolható, mint például a Google Drive, a GitHub és a Salesforce, így átfogó hozzáférést biztosít az adatokhoz.

Testreszabható sablonokat és automatizált munkafolyamatokat kínál, amelyek bármilyen felhasználási esethez igazíthatók, növelve ezzel a hatékonyságot és az alkalmazkodóképességet.

Mi az a Grok AI?

Az Elon Musk xAI által fejlesztett Grok AI egy kifinomult nyelvi modell, amelyet úgy terveztek, hogy versenyezzen a legjobb AI-alkalmazásokkal, mint a ChatGPT és a Claude. Nem csak kreatív szövegek készítésére és képalapú feladatok elvégzésére képes, hanem az üzleti folyamatok automatizálásában is segítséget nyújt. Ez aztán a multitasking!

via X

A Grok AI funkciói

A Grok-ot vállalati felhasználók számára fejlesztették ki, és most már az X [korábban Twitter] előfizetői is elérhetik. Az API-integrációknak köszönhetően rendkívül testreszabható és skálázható, így különböző szervezeti igényekhez is alkalmazható.

Íme a Grok AI legfontosabb funkcióinak áttekintése.

1. funkció: Üzleti folyamatok automatizálása

A Grok AI automatizálja az ügyfélszolgálatot, az e-mailek kezelését és a tartalomkészítési feladatokat. Chatbotjai fejlett adatelemzéssel kezelik a rutin jellegű kérdéseket, így a csapatok komplexebb problémákra koncentrálhatnak, miközben biztosítják, hogy az ügyfelek időben választ kapjanak.

Emellett az e-maileket és a választervezeteket is rangsorolhatja az Ön preferált stílusa alapján. Ezenkívül a Grok AI támogatja olyan anyagok létrehozását is, mint marketing szövegek, termékleírások és jelentések.

Lehet azonban, hogy egy kis időt kell szánnia a finomhangolásra.

2. funkció: Üzleti rendszerek integrációja

A Grok AI összekapcsolódik a CRM-ekkel [Salesforce, HubSpot] és az ERP-kkel [SAP, Oracle], hogy automatizálja a folyamatokat és javítsa a hatékonyságot. Emellett integrálható olyan könyvelési szoftverekkel is, mint a QuickBooks, és olyan feladatokat lát el, mint a számlázás, a kiadások nyomon követése és a pénzügyi jelentések készítése.

3. funkció: Kódgenerálás

A Grok AI integrálódik a VS Code-ba, így programozási támogató funkciójával könnyebbé teszi a kódolást. Használhatod kódrészletek generálására, hibakeresésre vagy komplex funkciók magyarázatának megszerzésére. Ez egy praktikus módja annak, hogy az AI-t a termelékenység növelésére használd, és új kódolási koncepciókat próbálj ki a felületen belül.

via Grok AI

🧠 Érdekesség: A „grok” szó, amely mély megértést jelent, egy kitalált marsbeli nyelvből származik [Heinlein 1961-es tudományos-fantasztikus regényéből, a Stranger in a Strange Landből] – illeszkedve Elon Musk SpaceX missziójához, amelynek célja, hogy segítsen nekünk „megérteni” a Marsot!

Grok AI árak

A Grok AI csak fizetett X előfizetéssel rendelkező felhasználók számára elérhető, az árak az előfizetés típusától függően változnak:

X Premium: Havi 8 dollárért hozzáférést biztosít a Grokhoz.

X Premium+: Havi 16 dollárért elérhető; hozzáférést biztosít a Grokhoz is.

Mi az a ChatGPT?

Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT egy fejlett mesterséges intelligencia chatbot, amely kontextusérzékeny, emberhez hasonló szövegeket tud generálni, különböző feladatokban tud segíteni, és különböző felhasználási esetekhez tud alkalmazkodni. A GPT [Generative Pre-trained Transformer] a ChatGPT mögött álló alaptechnológia.

via ChatGPT

Hatalmas adathalmazokon edzett GPT mélytanulási technikákat alkalmaz a nyelvi minták megértéséhez és pontos, koherens válaszok adásához.

A ChatGPT előfizetések típusai

Ingyenes szint : Alapvető hozzáférés a ChatGPT képességeihez, korlátozott használattal.

ChatGPT Plus : Hozzáférés a GPT-4-hez [fejlettebb funkciók], gyorsabb válaszidők és elsőbbségi hozzáférés csúcsidőszakokban

API-hozzáférés: A ChatGPT integrálása alkalmazásokba és munkafolyamatokba, az API-hívások mennyisége alapján történő használattal.

A ChatGPT funkciói

A ChatGPT számos, professzionális és kreatív munkához egyaránt alkalmas eszközt kínál. Íme néhány kiemelkedő funkciójának áttekintése:

1. funkció: Prediktív elemzés és előrejelzés

A ChatGPT nem csak adatokat dolgoz fel, hanem a múltbeli mintákat és trendeket is elemzi, hogy előrejelzéseket kínáljon, amelyek segítenek megalapozottabb döntéseket hozni. Az értékesítési adatok, a vásárlói viselkedés vagy a piaci változások múltbeli adatainak vizsgálata segítségével előre lehet jelezni a jövőbeli eredményeket, például a várható keresletet vagy a potenciális kockázatokat.

Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy előnyt szerezzenek a versenytársaikkal szemben, hatékonyabban osszák el erőforrásaikat, és csökkentsék a kockázatokat, mielőtt azok problémává válnának.

2. funkció: Forgatókönyv-tervezés és stratégia kidolgozás

A ChatGPT az Ön által megadott adatok alapján számos üzleti forgatókönyvet szimulálhat. Ez segít az üzleti vezetőknek és a projektmenedzsereknek a stratégiák értékelésében, a lehetséges akadályok előrejelzésében és a megalapozottabb döntések meghozatalában.

💡Profi tipp: Futtass különböző „mi lenne, ha” forgatókönyveket a ChatGPT-n, hogy megvizsgáld a lehetséges kimeneteleket, mielőtt véglegesíted a stratégiádat. Ez felfedheti a rejtett kockázatokat vagy a váratlan lehetőségeket, segítve a terveid finomhangolását és a meglepetésekre való jobb felkészülést.

3. funkció: Nyelvi fordítás és többnyelvű támogatás

Más nyelven kell kommunikálnia? A ChatGPT segítségével egyetlen felhasználói felületen belül fordíthat szöveget vagy végezhet többnyelvű feladatokat. Akár spanyol nyelvű üzenetet ír, jelentést fordít franciára, vagy egyszerűen csak új kifejezéseket tanul, a ChatGPT segítségével könnyen és egyszerűen válthat nyelvet.

via ChatGPT

👀 Tudtad? A ChatGPT egyszer segített egy felhasználónak egy 300 oldalas regényt írni egyetlen nap alatt – ez aztán a gyors szellemíró!

A ChatGPT árai

Ingyenes : Alapszintű hozzáférés a ChatGPT-hez, korlátozott funkciók, alkalmi felhasználók számára megfelelő

ChatGPT Plus (20 USD/hó) : A fizetős verzió a ingyenes verzió összes funkcióját tartalmazza, emellett gyorsabb válaszidőket, hozzáférést a legújabb modellhez és elsőbbségi hozzáférést csúcsidőszakokban.

ChatGPT Enterprise [egyedi árazás]: Fejlett funkciók vállalkozások számára, beleértve a kibővített API-hozzáférést, egyedi integrációkat, fokozott biztonsági intézkedéseket és a szervezeti igényekhez igazított árazást.

Grok AI vs ChatGPT: funkciók összehasonlítása

A Grok AI és a ChatGPT egyaránt különleges képességekkel rendelkezik a beszélgető AI területén, különböző hangsúlyt fektetve a felhasználói interakcióra, az emberhez hasonló beszélgetésekre, az adatokhoz való hozzáférésre és a kreatív generálásra. Melyik AI-rendszer felel meg leginkább az Ön igényeinek?

Itt találsz egy összehasonlítást a Grok AI és a ChatGPT legfontosabb funkcióiról.

Funkció Grok AI ChatGPT Tartalomgenerálás Képalkotásra és szövegalapú válaszokra specializálódott, nagy nyelvi modellek segítségével vonzó eredményeket biztosít. Kiválóan képes magas színvonalú, emberhez hasonló válaszokat készíteni, elsősorban a természetes nyelvfeldolgozásra összpontosítva. Adathozzáférés Integrálja a valós idejű adat-hozzáférést, így naprakész válaszokat biztosít. Korlátozottan előre betanított adatokra (a legújabb modell szerint) és nincs élő információhoz való hozzáférés Felhasználói integráció API-hozzáférést kínál, ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek az AI-t nagyobb platformokba integrálják. Az üzleti integráció az Enterprise csomagban elérhető, de az API-opciók tekintetében korlátozott a Grok AI-hez képest. Testreszabás Különböző eszközökhöz és iparági igényekhez való alkalmazkodásra tervezve Általánosabb válaszok, kevésbé testreszabható beszélgetési folyamat, kivéve a magasabb előfizetési szinteket. Árak Fizetős X előfizetés szükséges, a hozzáférési szintek alapján választható opciókkal. Ingyenesen elérhető, fejlett funkciókkal fizetős csomagokban, a ChatGPT Plus-tól kezdve.

Olvasd el a cikket, hogy megismerd a Grok AI és a ChatGPT legfontosabb funkcióinak összehasonlítását, amely segít eldönteni, melyik rendszer felel meg leginkább az igényeidnek.

1. funkció: Valós idejű együttműködés és csapatkommunikáció

A ChatGPT támogatja a zökkenőmentes együttműködést a tartalomkészítés és a feladatkezelés eszközeivel, biztosítva a gyors frissítéseket és a csapatok összehangolását. Egyszerű felülete segít a csapatoknak, hogy zavartalanul a feladatokra koncentrálhassanak.

A Grok AI azonban kiemelkedik a mesterséges intelligenciával vezérelt projektfrissítések, feladatkiosztások és olyan eszközökkel való integrációk terén, mint az Asana és a Jira. Ez ideális komplex projektekkel foglalkozó csapatok számára, mivel központosítja a kommunikációt és a projektmenedzsmentet.

Győztes 🏆: Grok AI A Grok AI kiváló együttműködést kínál komplex munkafolyamatokhoz, míg a ChatGPT egyszerű kommunikációban tűnik ki.

2. funkció: A válaszok minősége és pontossága

A ChatGPT kiterjedt képzési adatai alapján pontos válaszokat ad, de hosszabb beszélgetések vagy nagyon speciális kérdések esetén néha nehezen tartja a kontextust.

A Grok AI viszont fejlett kontextusértelmezést kínál, és kifejezetten mélyreható, speciális ismeretekre van hangolva, így rendkívül hatékony olyan feladatoknál, amelyek pontosságot és relevanciát igényelnek.

Győztes 🏆: Grok AI A Grok AI speciális tudásával és fejlett megértési képességével felülmúlja a ChatGPT-t olyan feladatokban, amelyek pontosságot és mély kontextust igényelnek.

3. funkció: Adatbiztonság

A ChatGPT adatbiztonsági megközelítése a felhasználói biztonságot és a pontosságot helyezi előtérbe. A GPT-4 legutóbbi frissítései óta az OpenAI időt fektetett a biztonság és az összehangolás finomításába.

Ennek eredményeként a GPT-4 most 82%-kal kevésbé hajlamos válaszolni a korlátozott tartalomra vonatkozó kérésekre, és 40%-kal nagyobb valószínűséggel ad pontos válaszokat, mint a GPT-3. 5.

Ezzel szemben a Grok AI adatbiztonsági funkciói az X platform ökoszisztémájához vannak igazítva, ahol az X általános biztonsági irányelveinek előnyeit élvezik. Az X azonban nemrégiben megváltoztatta beállításait, és alapértelmezésként a felhasználói bejegyzéseket és interakciókat használja a Grok betanításához. Azok a felhasználók, akik nem járulnak hozzá ehhez, manuálisan kell leiratkozzanak, ami vitát váltott ki.

Győztes 🏆: ChatGPT A ChatGPT elkötelezettséget vállal az adatok biztonsága és a tényszerű válaszok iránt, így a felhasználók nyugodtan, biztonságosan és megbízhatóan használhatják a mesterséges intelligenciát.

Grok AI vs ChatGPT a Redditen

A ChatGPT és a Grok AI közötti folyamatos vitában a Reddit felhasználói különböző véleményeket fogalmaztak meg, mindkét platformmal kapcsolatos tapasztalataik alapján.

Egy komment különösen kiemelkedett:

Ha ingyenes lenne, akkor a Grok-ot használnám, de nem az, és nem használom a Twittert/X-et.

Ha ingyenes lenne, akkor a Grok-ot használnám, de nem az, és nem használom a Twittert/X-et.

Egy másik Redditor megjegyezte a két AI közötti alapvető különbségeket, kijelentve, hogy

A GROK és a ChatGPT közötti valódi különbség: a Grok nem úgy bánik veled, mint egy GYERMEKKEL.

A Grok tehát azoknak a felhasználóknak szól, akik egy egyszerűbb és kiforrottabb interakciós stílust keresnek.

via Reddit

Egy másik Reddit-bejegyzés egy érdekes felhasználási példát emelt ki:

Megkértem, hogy írjon nekem néhány Unity3D kódot, és ugyanolyan jól teljesített, mint a jelenlegi GPT verzió. Ezután megkértem, hogy frissítse a kódot egy eszköz segítségével, és az interneten keresett – nem csak az X-en –, majd megfelelően frissítette.

Megkértem, hogy írjon nekem néhány Unity3D kódot, és ugyanolyan jól teljesített, mint a jelenlegi GPT verzió. Ezután megkértem, hogy frissítse a kódot egy eszköz segítségével, és az interneten keresett – nem csak az X-en –, majd megfelelően frissítette.

Most pedig nézzük meg a legjobb Grok AI és ChatGPT alternatívákat.

Ismerd meg a ClickUp-ot – a Grok AI és a ChatGPT legjobb alternatíváját!

A ChatGPT vagy a Grok AI önálló AI-modellektől eltérően a ClickUp egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely egy platformon egyesíti a feladataidat, tudásodat és beszélgetéseidet. A munkaterületedről származó AI-alapú betekintést zökkenőmentes projektmenedzsmenttel ötvözi, így ideális megoldás a nagy kép és a napi feladatok kezeléséhez.

A ClickUp munkaterületén nyomon követheted a projekt frissítéseit, kezelheted a munkafolyamatokat és együttműködhetsz a csapatoddal.

Íme, mit mond Matthew Boulden, az Aurecon vagyonkezelési és teljesítménymenedzsment vezetője a ClickUp AI használatáról:

A ClickUp biztosítja a csapat tagjai és a vezetők számára a projekt eredményeinek és azok előrehaladásának magas szintű átláthatóságát. Emellett olyan módon használja az AI-t, hogy csökkenti a projektek minden aspektusához szükséges adminisztrációs szintet.

A ClickUp biztosítja a csapat tagjai és a vezetők számára a projekt eredményeinek és azok előrehaladásának magas szintű átláthatóságát. Emellett olyan módon használja az AI-t, hogy csökkenti a projektek minden aspektusához szükséges adminisztrációs szintet.

Itt találsz egy részletesebb áttekintést arról, hogy mi teszi a ClickUp-ot a legjobb AI-megoldássá minden igényedhez.

ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain

A ClickUp Brain kontextusérzékeny AI-képességei áthidalják a szakadékot az eszközök, feladatok és csapatok között, így elengedhetetlen eszközzé teszik az AI-szakértők, projektmenedzserek és üzleti vezetők számára.

A Brain használatával a következőket kapod:

Egységes hozzáférés a tudáshoz: Csatlakoztasd külső alkalmazásokat, mint a Google Drive, GitHub, Figma és Salesforce, hogy egy helyen férhess hozzá az összes fájlodhoz és adatforrásodhoz. Nincs többé váltogatás a platformok között.

A ClickUp Brain segítségével minden alkalmazásodból könnyedén megtalálhatod a megfelelő információkat.

Azonnali válaszok a munkával kapcsolatos kérdésekre: Pontos, valós idejű információkat kaphat feladatairól, dokumentumairól és csapattagjairól anélkül, hogy másokat kellene megkérdeznie. A ClickUp Brain összefogja az információkat, így időt és energiát takarít meg.

A ClickUp Brain segítségével zökkenőmentesen teljesítheti, szervezheti és nyomon követheti feladatait.

Automatikus frissítések és jelentések: Szüntesse meg a kézi jelentéstételt az AI által generált haladási frissítésekkel és állapotjelentésekkel a feladatok, projektek és csapataktivitásokról. Maradjon naprakész anélkül, hogy megmozdítaná az ujját.

A ClickUp Brain segítségével automatikus feladataktivitási frissítéseket és összefoglalókat kaphat meghatározott időtartamokra vonatkozóan.

AI CatchUp : Azonnal tájékozódj : Azonnal tájékozódj a ClickUp Chatben megvitatott fontos témákról és teendőkről, hogy teljes kontextusban csatlakozhass bármelyik beszélgetéshez.

AI-feladatok létrehozása: A Chat-ben folytatott beszélgetéseidből automatikusan hozhatsz létre, rendelhetsz hozzá és kapcsolhatsz össze teendőket, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesek legyenek.

A ClickUp Chatben található ClickUp AI segítségével egyetlen kattintással alakíthatod át az üzeneteket feladatokká.

Egyedi sablonok másodpercek alatt : Készítsen felhasználásra kész sablonokat feladatokhoz, dokumentumokhoz és projektekhez, bármilyen felhasználási esethez igazítva.

AI gyors válaszok: Válaszolj az üzenetekre könnyedén – csak írd be a rövidítést, és az AI elkészíti a tökéletes üzenetet a megfelelő hangnemben.

ClickUp előnye #2: ClickUp Docs

A ClickUp Docs újragondolja a dokumentumkezelést olyan hatékony funkciókkal, amelyek integrálják az AI-t és a kollaboratív szerkesztést, felülmúlva az olyan önálló eszközöket, mint a ChatGPT vagy a Grok AI.

Kezelje munkáját és együttműködését könnyedén a ClickUp Docs segítségével – a teljes körű megoldás az intelligens dokumentumkezeléshez.

Íme, miért kiemelkedő:

Dinamikus dokumentumkészítés : Hozzon létre bármilyen munkafolyamathoz igazított ClickUp Docs dokumentumokat és wikiket beágyazott oldalak, sablonok és fejlett stílusbeállítások segítségével. Tökéletes útitervek, tudásbázisok vagy csapatwikik készítéséhez.

Munkafolyamat-integráció : Kapcsolja össze a ClickUp Docs-ot közvetlenül a feladatokkal és projektekkel. Frissítse a munkafolyamatokat, módosítsa az állapotokat és rendeljen hozzá feladatokat – mindezt anélkül, hogy elhagyná a Doc-ot.

Valós idejű együttműködés : Együttműködj egyszerre a csapatoddal a brainstormingban, a szerkesztésben és a dokumentumok véglegesítésében, verziókonfliktusok nélkül.

Testreszabható részletek : Stilizáld a ClickUp Docs dokumentumokat egyedi betűtípusokkal, térközökkel, ikonokkal és borítóképekkel, hogy vizuálisan vonzóak és rendezettek legyenek.

Adatvédelem és megosztás ellenőrzése : Kezelje a jogosultságokat biztonságos megosztási beállításokkal csapatok, vendégek vagy nyilvános hozzáférés számára.

Biztonságos archiválás: archiválja a dokumentumokat, és szükség esetén könnyedén hívja elő őket. Az egyes oldalak is archiválhatók vagy visszaállíthatók, ha szükséges.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a ClickUp Docs tartalmának létrehozásához és finomításához.

A ClickUp mesterséges intelligencia eszközei tovább segíthetnek a tartalomötletek generálásában, a nyelv optimalizálásában, sőt a dokumentumok formázásában is.

ClickUp előnye #3: Projektmenedzsment csomag

Változtasd meg projektmenedzsment tapasztalataidat a ClickUp all-in-one projektmenedzsment csomagjával!

Optimalizáld projektmenedzsment tapasztalataidat a ClickUp projektmenedzsment platformjával. A ClickUp mesterséges intelligenciát használ minden projektmenedzsment fázis finomításához, a tervezéstől a végrehajtásig és a nyomon követésig. Emellett számos automatizált munkafolyamatot is kínál, amelyek tovább egyszerűsítik a folyamatot.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

Így segít:

A ClickUp Docs segítségével együttműködhetsz minden érdekelt féllel a projekt elképzelésének kidolgozásában.

A ClickUp Automations elvégzi az ismétlődő feladatokat, mint például az állapotváltozások, a projektátadások és a jóváhagyások, így a csapatok a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhatnak.

A Clickup több mint 15 egyéni nézetével teljes áttekintést kapsz a projekt részleteiről, beleértve a táblázatos nézetet, a listás nézetet, a Gantt-diagramokat, a Kanban táblákat és még sok mást.

Figyeld a projekt előrehaladását és a KPI-ket valós időben a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

ClickUp előnye #4: ClickUp Chat

A ClickUp Chat egyetlen platformon egyesíti a kommunikációt és a feladatkezelést, egyszerűsítve ezzel a távoli csapatok közötti együttműködést.

Tartsd kapcsolatban a csapatodat, és működj együtt könnyedén a ClickUp Chat segítségével!

Íme, mire használhatja:

Ellenőrizze csapattársai prioritásait és ütemezzen megbeszéléseket közvetlenül a Chatben.

Használja az AI-t azonnali válaszokhoz, a lemaradt üzenetek pótlásához, a csevegésekből feladatok létrehozásához, valamint a kapcsolódó feladatok vagy dokumentumok valós idejű kereséséhez.

Kössd össze a csevegéseket a ClickUp listáival, mappáival és tereivel, hogy a csevegőfelületről zökkenőmentesen kezelhesd a projekteket és a frissítéseket.

Állítsd be a csevegéseket nyilvánosnak vagy privátnak, hozzáférési és adatvédelmi beállításokkal.

A fontos csevegéseket rögzítheti gyors hivatkozás céljából, és leírásokat vagy fejlécet adhat hozzájuk a kontextus megőrzése érdekében.

Gyorsan megtalálhatja a beszélgetéseket vagy információkat a csevegésekben és azok között.

Újradefiniálja mesterséges intelligencia élményét a ClickUp segítségével

Az mesterséges intelligencia legnagyobb veszélye messze az, hogy az emberek túl korán arra a következtetésre jutnak, hogy megértik.

Az mesterséges intelligencia legnagyobb veszélye messze az, hogy az emberek túl korán arra a következtetésre jutnak, hogy megértik.

Hangsúlyozza, hogy a felhasználóknak kritikus szemmel kell értékelniük a választott eszközöket, ahelyett, hogy feltételeznék, hogy teljes mértékben megértik azok funkcióit és korlátait.

Az olyan eszközök, mint a Grok AI, megvan a maguk piaci rétege, a ChatGPT pedig sokoldalúságával tűnik ki, de a ClickUp még tovább megy. A feladatkezelés, az együttműködés és az AI-alapú funkciók, mint például a ClickUp Chat és a testreszabható munkafolyamatok egyetlen eszközben való ötvözésével a ClickUp másokhoz képest egyedülálló módon növeli a termelékenységedet. Ez valóban az a mindenre kiterjedő alkalmazás, amellyel könnyedén többet tudsz elvégezni.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!