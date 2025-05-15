A 10 legjobb Adobe Firefly alternatíva kreatív szakemberek számára 2025-ben

Emlékszik még, amikor a lenyűgöző digitális képek létrehozásához mélyreható technikai ismeretekre, drága szoftverekre és órákon át tartó fáradságos munkára volt szükség? Bár a hagyományos CGI fantasztikus világokat keltett életre olyan filmekben, mint a Star Wars és a Jurassic Park, komplexitása korlátozta a hozzáférést.

Ma a generatív mesterséges intelligencia (AI) demokratizálta a képalkotást, és hatékony eszközöket adott a kreatívok kezébe világszerte.

Az Adobe Firefly egy népszerű eszköz képek létrehozására szövegből, de nem ez az egyetlen lehetőség. Ha az Adobe Firefly alternatíváját keresi, ez a lista 10 hatékony AI eszközt mutat be, amelyek egyedi funkciókkal és kreatív munkafolyamatokkal rendelkeznek, hogy különböző igényeket kielégítsenek. 🎨

🔍 Tudta? Már az 1970-es években elkezdtük használni a számítógépeket képek létrehozására.

Rövid áttekintés: a legjobb Adobe Firefly alternatívák

Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb Adobe Firefly alternatíváról:

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak ClickUp Mesterséges intelligenciával támogatott tartalomkészítés és projektmenedzsment Csapat mérete: Ideális egyének, közepes méretű csapatok és nagyvállalatok számára, akik gyors tervezési megoldásokat szeretnének beépíteni munkafolyamatukba. Egyedi nézetek HR-menedzsmenthez, AI-alapú teljesítményelemzések, zökkenőmentes feladatkezelés és együttműködés, toborzás, beilleszkedés és teljesítményértékelési sablonok. Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető MidJourney Kiváló minőségű képalkotásCsapat mérete: Ideális kis csapatok számára, amelyek nem rendelkeznek dedikált grafikusokkal Részletes, fotórealisztikus vagy stilizált képek készítése szöveges utasítások alapján 10 dollártól/hónap DALL·E 3 Részletes szöveg-kép generálás Csapat mérete: Ideális olyan csapatok számára, amelyek nem rendelkeznek dedikált grafikusokkal Kreatív vizuális elemek létrehozása leíró szövegekből, különösen marketing és hirdetések céljára Havi 20 dollártól (ChatGPT Plus-on keresztül) Stable Diffusion Nyílt forráskódú AI-képalkotás Csapat mérete: Egyedi modellképzés és fejlett prompt-alapú képalkotás Testreszabható generatív AI-művészet létrehozása, nyílt forráskódú, egyedi modellek betanítására alkalmas Havi 7 dollártól (ingyenes próba elérhető) Runway Gen-2 Videó- és képalkotásCsapat mérete: Rövid videoklipek és képek létrehozása szöveges utasítások segítségével, beépített szerkesztési funkcióval Kép- és videógenerálás, szöveg-kép, kép-videó és fejlett videószerkesztési funkciók Ingyenes; 15 USD/hó/felhasználó áron Canva Egyszerű, kezdőknek is megfelelő grafikai tervezésCsapat mérete: Ideális közepes méretű és nagyvállalatok számára; a teljes körű használathoz némi tervezési szakértelem szükséges. Tervek készítése sablonokkal és AI által generált vizuális elemekkel nem tervezők számára Ingyenes csomag; 12,99 USD/hó/felhasználó áron DreamStudio Testreszabható generatív AI-művészetCsapat mérete: Nagy felbontású képek készítése a prompt változók és a stílus ellenőrzésével Képalkotás testreszabható funkciókkal, inpainting/outpainting és nagy felbontású, AI által generált grafika Ingyenes próba (100 kredit); 1000 kreditért havi 10 dollártól Leonardo AI Bonyolult AI-modellek és tervekCsapat mérete: Játékeszközök, koncepciórajzok és stilizált illusztrációk készítése gyors vezérléssel Valós idejű képalkotás, felbontásnövelés és különböző művészi stílusok; kép testreszabási lehetőségek Havi 12 dollártól Craiyon Gyors és ingyenes AI-képalkotás Csapat mérete: Gyors, költségmentes alapvető AI-képek létrehozása kísérletezés vagy ötletelés céljából Alapvető képek gyors létrehozása szöveges utasítások alapján, ideális gyors ötleteléshez és koncepcióalkotáshoz. Havi 12 dollártól Piktochart Vizuálisan vonzó infografikák és prezentációk Csapat mérete: Infografikák, jelentések és prezentációk tervezése drag-and-drop felület segítségével Infografikák, prezentációk és jelentések készítése; AI-alapú funkciók integrálása a tervezéshez Ingyenes csomag; 29 USD/hó/felhasználó áron

Mit kell keresnie egy Adobe Firefly alternatívában?

Az Adobe Firefly alternatívájának kiválasztásakor fontos, hogy azok a funkciók legyenek prioritás, amelyek megfelelnek kreatív igényeinek.

Akár kiváló minőségű AI-képeket hoz létre, akár grafikai tervezési munkafolyamatát szeretné racionalizálni, az AI-művészeti generátornak a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

Realisztikus képalkotás: Az eszköznek éles, részletgazdag képeket kell létrehoznia szöveges utasítások alapján, széles stílusválasztékban.

Kezdőbarát felhasználói élmény: A tiszta, intuitív felület segítségével gyorsan belevághat a munkába – még akkor is, ha nem tervező vagy fejlesztő.

Kreatív ellenőrzés: Keresse meg a gyors beállításokat, stílusmódosításokat és felbontásnövelési lehetőségeket, hogy pontosan úgy alakíthassa ki a végeredményt, ahogyan szeretné.

Támogató közösség: Az aktív fórumok, oktatóanyagok és gyors reagálású ügyfélszolgálat nagy segítséget jelenthetnek, ha kreatív vagy technikai akadályba ütközik.

Megfizethető csomagok: Hasonlítsa össze a használati korlátokat, az árkategóriákat, és hogy az eszköz illeszkedik-e a munkafolyamatához – különösen, ha nagy volumenű alkotásokat készít.

Munkafolyamat-integráció: A legjobb eszközök azokhoz illeszkednek, amelyeket már használ, például projektmenedzserekhez vagy felhőalapú meghajtókhoz, így nem kell folyamatosan váltogatnia a lapok között.

💡 Profi tipp: Ha mesterséges intelligenciát használ grafikai tervezéshez, kezdje egy világos elképzeléssel és részletes utasításokkal. Írja le a színeket, stílusokat és hangulatokat, amelyeket be szeretne építeni, hogy a generatív mesterséges intelligenciát a legjobban kihasználhassa.

A 10 legjobb Adobe Firefly alternatíva

Most, hogy már tudja, mit kell keresnie, nézzük meg az Adobe Firefly 10 legjobb alternatíváját 2025-ben. Minden AI-alapú képalkotó eszközt a funkciói, ára és kreatív igényekhez való alkalmassága alapján értékelünk.

1. ClickUp (a legjobb mesterséges intelligenciával támogatott tartalomkészítéshez és projektmenedzsmenthez)

Próbálja ki a ClickUp Whiteboards alkalmazást Használja az AI-t képek létrehozásához a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, és igazítsa azokat stíluspreferenciáihoz.

A ClickUp kiemelkedik az Adobe Firefly hatékony alternatívájaként, mivel a generatív AI-n túl többféle módon is felhasználja a mesterséges intelligenciát kép- és videóprodukcióhoz.

Ez az átfogó eszköz egy központ azoknak a kreatív szakembereknek, akik AI-alapú funkciókkal szeretnék javítani munkafolyamataikat.

A kizárólag képalkotásra összpontosító Firefly-tól eltérően a ClickUp a teljes kreatív folyamatot támogatja – az ötleteléstől és a forgatókönyvírástól a kivitelezésig és a leadásig. Hatékony AI-funkciókat ötvöz intuitív feladatkezeléssel, hogy növelje a termelékenységet és fenntartsa a kreatív kontrollt.

ClickUp Whiteboards: Most már AI-alapú képalkotással

A ClickUp Whiteboards többet kínál, mint vizuális brainstormingot – beépített AI képalkotó funkciójával az ötleteket azonnal vizuális formába öntheti. Írjon be egy parancsot közvetlenül a Whiteboardra, és nézze meg, ahogy a ClickUp másodpercek alatt létrehoz egy képet. Nincs szükség további eszközökre vagy lapokra.

Hogyan segíti ez a csapatát: Akár felhasználói folyamatokat térképez fel, koncepciókat vázol fel, vagy csak vizuális elemeket illeszt be a csapat brainstormingja során, a Whiteboards mindent egy helyen tart. Kapcsolatokat rajzolhat, feladatokat rendelhet hozzá a post-it cetlikhez, és mostantól AI-generált képeket is beilleszthet, hogy ötleteit életre kelthesse.

Egyedi képek létrehozása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp a kreatív folyamatban is segít, az első ötletelésről a végső kivitelezésig zökkenőmentesebbé és együttműködőbbé téve a brainstormingot.

AI-alapú szöveg- és tartalomtámogatás a ClickUp Brain segítségével

Ha azonban valami részletesebb megoldást keres, a ClickUp ebben is segíthet! Íme egy példa arra, hogyan használhatja a ClickUp AI-t részletes utasítások létrehozásához, majd ezeket az utasításokat felhasználva egyedi képek létrehozásához.

1. lépés: Hozza létre az AI-képet.

ClickUp Brain képalkotáshoz, mint az Adobe Firefly alternatívája

2. lépés: Ezután, amikor ugyanazt a parancsot használtuk a Brain-en, hogy kipróbáljuk, itt van a generált kép. Nem volt olyan egyszerű?

ClickUp Brain képalkotáshoz, mint az Adobe Firefly alternatívája

A ClickUp Brain nem csak írásra és összefoglalásra alkalmas – ez az Ön all-in-one AI asszisztense brainstorminghoz, képek létrehozásához és munkafolyamatok automatizálásához. Akár tartalmakat készít, projekteket kezel vagy ötleteket vizualizál, a ClickUp Brain segítségével:

Kampányötletek vagy projektkoncepciók kidolgozása AI-alapú javaslatokkal, amelyek ösztönzik a kreativitást és strukturálják a terveit.

Készítsen részletes kreatív briefeket, marketing szövegeket, közösségi média bejegyzéseket vagy videó forgatókönyv vázlatokat , hogy ötleteit megvalósítsa.

Készítsen hatékony létrehozhat lenyűgöző AI-generált képeket prezentációkhoz, marketinganyagokhoz vagy vizuális történetmeséléshez. Például hozzon létre egy egyedi képet egy termékkoncepció vizualizálásához vagy egy kampányötlet illusztrálásához. AI-képesítéseket ésprezentációkhoz, marketinganyagokhoz vagy vizuális történetmeséléshez. Például hozzon létre egy egyedi képet egy termékkoncepció vizualizálásához vagy egy kampányötlet illusztrálásához.

Hosszú dokumentumokat, kutatásokat vagy visszajelzéseket azonnal összefoglalhat , ezzel időt takaríthat meg és biztosíthatja a világosságot.

Automatizálja a feladatok létrehozását tervei alapján, és alakítsa ötleteit zökkenőmentesen megvalósítható munkafolyamatokká.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Itt jön jól egy AI-alapú táblázat, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötletelési ülésen született ötleteket azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a leírásod alapján. Ez az a munkahelyi alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és végrehajtsd az ötleteidet!

Strukturált projekt- és feladatkezelés a ClickUp Tasks segítségével

Pontosan szervezze meg a komplex kreatív projekteket, és rendeljen hozzájuk értelmes feladatokat. Ossza fel a teljesítendő feladatokat alfeladatokra, rendeljen hozzájuk felelősöket, állítsa be a függőségeket, határozza meg a kezdési és befejezési határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást testreszabható szakaszok (pl. eligazítás, koncepció kidolgozás, tervezés, felülvizsgálat és véglegesítés) segítségével. Vizualizálja a munkafolyamatokat lista, tábla, naptár vagy idővonal nézetek segítségével.

Központosított együttműködés és visszajelzés

A ClickUp megszünteti az e-mailekben és csevegésekben szétszórt visszajelzéseket.

Használja a Megjegyzéseket közvetlenül a feladatokon, a Dokumentumokon vagy a Táblán. Rendeljen megjegyzéseket cselekvési tételekként.

Használja a Proofing funkciót, hogy konkrét megjegyzéseket hagyjon közvetlenül a feltöltött képeken vagy PDF-fájlokon.

Tartsa fenn a kommunikációt az integrált ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Vizualizálja és fejlessze kreatív ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével – helyezzen el AI-generált képeket, vázolja fel koncepcióit, és kapcsolja össze mindent a feladatokkal.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást különböző kreatív feladatokhoz, például szövegjavaslatok generálásához közösségi média bejegyzésekhez, marketing szövegekhez, e-mail vázlatokhoz és egyebekhez.

Szervezze kreatív projektjeit a ClickUp Tasks segítségével, amely lehetővé teszi a részletes ütemtervek, ellenőrzőlisták és munkafolyamatok nyomon követését.

Hozzon létre munkafolyamatokat és automatizálja a ClickUp Automations segítségével azokat a folyamatokat, amelyek megfelelnek kreatív folyamatának, az ötletek kidolgozásától a végső eredményig.

Valós időben együttműködhet olyan funkciók segítségével, mint a megjegyzések, említések és értesítések a ClickUp Chat segítségével.

Hozzáférés különféle, kifejezetten kreatív csapatok számára tervezett sablonokhoz, beleértve a grafikai tervezést, a videóprodukciót és a tartalomtervezést.

Tárolja, ossza meg és dolgozzon együtt a ClickUp Docs tervezési fájljaival a beépített fájlkezelő funkcióval, amely biztosítja, hogy kreatív munkájának minden verziója könnyen elérhető legyen.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak egy kis időbe telhet, mire megszokják a ClickUp kiterjedt funkcióit.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Ne csak a mi szavunkat higgye el! Íme, mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról:

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely egy helyen tartalmazza a teljes termékfejlesztéshez szükséges összes funkciót. Más platformokkal való integrációja megkönnyíti a más platformokról való áttérést, az AI funkció pedig képes összefoglalni és létrehozni a feladat leírását, ami segít a fejlesztőknek jobban megérteni a feladatot.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely egy helyen tartalmazza a teljes termékfejlesztéshez szükséges összes funkciót. Más platformokkal való integrációja megkönnyíti a más platformokról való áttérést, az AI funkció pedig képes összefoglalni és létrehozni a feladat leírását, ami segít a fejlesztőknek jobban megérteni a feladatot.

💡 Profi tipp: Gyorsítsa fel kreatív folyamatát ötletfalak használatával, amelyekkel új ötleteket gyűjthet, nyomon követheti azok megvalósítását, és megértheti, hogyan illeszkednek az általános folyamatba.

2. MidJourney (a legjobb kiváló minőségű képek létrehozásához)

via Midjourney

A Midjourney egy híres AI-alapú képalkotó eszköz, amely kivételes képességgel rendelkezik lenyűgöző és fantáziadús képek létrehozására. Kiválóan alkalmas fotórealisztikus képek, bonyolult részletek és különböző művészi stílusok létrehozására.

A Discord szerveren keresztül működik, ahol a felhasználók MidJourney szöveges utasításokat adnak meg, hogy irányítsák az AI-t a képek létrehozásában.

Saját modelleket képezhet, kreatív variációkat fedezhet fel, és interakcióba léphet a mesterséges intelligenciával egy dinamikus, együttműködésen alapuló térben, amely táplálja a fantáziáját.

A MidJourney legjobb funkciói

Készítsen lenyűgöző, hiperrealisztikus képeket szöveges utasítások alapján, amelyek tökéletesen alkalmasak csúcskategóriás kreatív projektekhez.

A generált képek vizuális stílusát kreatív igényeinek megfelelően alakíthatja, a hiperrealistától az absztrakt vagy stilizált művészetig.

Ossza meg képeit, és merítsen inspirációt egy élénk alkotói közösségből, ahol ötleteket és visszajelzéseket cserélhetnek egymással.

A MidJourney korlátai

Más generatív AI webalkalmazásokkal ellentétben a MidJourney nem támogatja az utómunkálatokhoz szükséges integrált szerkesztési funkciókat.

A kisebb részletek pontos ellenőrzése kihívást jelenthet, különösen bonyolult tervek esetén.

A Discord parancsokra való támaszkodás egyes felhasználók számára nem intuitív lehet.

MidJourney árak

Alap : 10 USD/hó

Standard : 30 USD/hó

Pro : 60 USD/hó

Mega: 120 USD/hó

MidJourney értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az AI által generált művészet nemrég nyert egy rangos művészeti versenyt. 2022-ben egy Midjourney segítségével létrehozott műalkotás nyerte el az első helyet a Colorado State Fair képzőművészeti versenyének digitális művészet kategóriájában.

3. DALL-E 3 (A legjobb részletes szöveg-kép generáláshoz)

Az OpenAI (a ChatGPT fejlesztői) által kifejlesztett DALL-E 3 az egyik legkifinomultabb mesterséges intelligenciával működő képgenerátor. Fokozott kreativitásáról és szöveges leírásokból képek létrehozására való képességéről híres DALL-E 3 a kreatív szakemberek, marketingesek és művészek kedvelt eszközévé vált.

A platform mélytanulási algoritmusai megértik a parancsok bonyolult részleteit, és azokat lenyűgöző képekké alakítják. Különösen erősek olyan képek létrehozásában, amelyek pontos szövegelemeket tartalmaznak. A platform integrálva van a ChatGPT-vel a beszélgetéses parancsokhoz, így ideális számos területen, a közösségi médiától a hirdetési kampányokig.

A DALL-E 3 legjobb funkciói

Készítsen részletes és élethű képeket szöveges utasítások alapján, így ideális megoldás magas szintű kreatív munkához.

Bármilyen leíró szöveget hatékony képpé vagy videóvá alakíthat, gyors és intuitív kreatív munkafolyamatot kínálva.

Kombináljon különböző témákat és koncepciókat egyetlen koherens képpé, amely korlátlan kreatív felfedezéseket tesz lehetővé.

A generált vizuális elemek művészi stílusát a konkrét kreatív preferenciáknak megfelelően állítsa be, a fotórealisztikától a festményhez hasonló textúrákig.

A DALL-E 3 korlátai

A létrehozott képek nem mindig felelnek meg a szükséges minőségi követelményeknek.

A felhasználók a testreszabási lehetőségeket kissé korlátozottnak találhatják a Photoshophoz vagy az Adobe Fireflyhoz képest.

A hozzáféréshez általában előfizetés szükséges (ChatGPT Plus/Team vagy Microsoft szolgáltatások).

A DALL-E 3 ára

A ChatGPT kiegészítőjeként kínálják, hogy generatív AI-képeket és videókat lehessen létrehozni.

DALL-E 3 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információk: Dall-E alternatívák mesterséges intelligenciával létrehozott képek készítéséhez

4. Stable Diffusion (a legjobb nyílt forráskódú AI-képalkotáshoz)

via Stable Diffusion

A Stable Diffusion egy nyílt forráskódú generatív AI, amelyet arra terveztek, hogy szöveges utasításokból kiváló minőségű képeket hozzon létre.

A platform teljes mértékben testreszabható és bárki számára elérhető, így ideális fejlesztők és kreatív szakemberek számára.

Részletes ellenőrzést biztosít a generálási paraméterek (lépések, útmutató skála, magok) felett, és lehetővé teszi egyedi modellek (LoRA-k) képzését meghatározott témákra vagy stílusokra. Egy hatalmas közösség előre képzett modelleket és eszközöket (például Automatic1111 vagy ComfyUI webes felületeket) biztosít.

A Stable Diffusion legjobb funkciói

Szerezzen be egy költséghatékony megoldást a testreszabáshoz és más kreatív folyamatokba való integráláshoz az open source platform segítségével.

Testreszabhatja és betaníthatja az AI modellt, hogy olyan egyedi eredményeket hozzon létre, amelyek tökéletesen illeszkednek az adott kreatív stílushoz.

Futtassa a modellt személyes hardveren, csökkentve ezzel a felhőszolgáltatásoktól való függőséget, és teljes ellenőrzést biztosítva a felhasználóknak munkájuk felett.

Készítsen valósághű képeket lenyűgöző részletességgel, amelyek számos professzionális kreatív projekthez alkalmasak.

A Stable Diffusion korlátai

Az alkalmazás helyi beállítása és futtatása kihívást jelenthet, és némi technikai ismeretet igényel.

A kimeneti minőség nagymértékben függ a használt modelltől, utasításoktól és beállításoktól.

Stable Diffusion árak

Stability AI Platform: 0,01 USD/kép (1 kredit) — fizessen használat szerint

Harmadik féltől származó szolgáltatások

Stable Diffusion API Alap: 27 USD/hó ~13 000 képért Standard: 47 USD/hó ~40 000 képért Prémium: 147 USD/hó nagy mennyiség + videó-/képszerkesztésért

Alap: 27 USD/hó ~13 000 képért

Standard: 47 USD/hó ~40 000 képért

Prémium: 147 USD/hó nagy mennyiségű + videó-/képszerkesztés esetén

Wheelhouse Pro: 7 USD/hó Max: 14 USD/hó

Pro: 7 USD/hó

Max: 14 USD/hó

Amazon Bedrock 0,04–0,14 USD/kép , a modell beállításaitól függően

0,04–0,14 USD/kép, a modell beállításaitól függően

Alap: 27 USD/hó ~13 000 képért

Standard: 47 USD/hó ~40 000 képért

Prémium: 147 USD/hó nagy mennyiségű + videó-/képszerkesztés esetén

Pro: 7 USD/hó

Max: 14 USD/hó

0,04–0,14 USD/kép, a modell beállításaitól függően

Stable Diffusion értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információk: Tervezési projektmenedzsment: átfogó útmutató tervezőcsapatok számára

5. Runway Gen-2 (A legjobb videó- és képalkotáshoz)

A Runway egy kreatív szoftvercsomag, amely az AI-alapú videógenerálás és -szerkesztés területére összpontosít. Gen-2 modellje a szöveg-videó és kép-videó technológia élvonalában helyezkedik el. Képgeneráló és -szerkesztő eszközöket is tartalmaz.

Rövid videoklipeket generál szöveges utasításokból vagy meglévő képek animálásával. AI-alapú videószerkesztő funkciókat kínál, mint például objektumeltávolítás, lassított felvétel, háttércsere („zöld háttér”) és stílusátvitel. Szöveg-kép generálást is tartalmaz.

A Runway Gen-2 legjobb funkciói

Készítsen és szerkesszen videókat közvetlenül szöveges utasításokból vagy meglévő felvételekből, ami példátlan rugalmasságot kínál a videokészítőknek.

Ossza meg projektjeit csapattagjaival valós időben, így könnyebben együttműködhetnek kreatív projektekben, és azonnali visszajelzést kaphatnak.

Használja az AI funkciókat vizuális és szöveges effektusok hozzáadásához, a videó minőségének javításához, vagy akár teljesen új vizuális elemek létrehozásához az Ön által megadott adatok alapján.

A Runway Gen-2 korlátai

Mivel a Runway Gen-2 egy viszonylag új platform, néhány korlátozással rendelkezik a funkciókészlet és az általános stabilitás tekintetében.

A Runway előfizetéses modell alapján működik, ami nem minden költségvetésnek megfelelő.

Elsősorban videókra összpontosítva, a képalkotás kevésbé fejlett, mint a dedikált eszközök esetében.

Runway Gen-2 árak

Alapszintű: Ingyenes

Standard : 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 53 USD/hó felhasználónként

Korlátlan : 95 USD/hó felhasználónként (kredit nélkül)

Vállalati: Egyedi árazás

Runway Gen-2 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Canva (a legjobb egyszerű, kezdőbarát grafikai tervezéshez)

via Canva

A Canva az egyik legnépszerűbb UX tervezőeszköz, amelyet szakemberek és kezdők egyaránt széles körben használnak. Felhasználóbarát felülete és hatalmas sablonkönyvtára kiváló eszközzé teszi a gyors, kiváló minőségű tervek elkészítéséhez, anélkül, hogy meredek tanulási görbét kellene leküzdeni.

Egyszerű szöveg-kép generálást kínál a Canva szerkesztőben. Az AI képgenerátor zökkenőmentesen integrálódik a platform meglévő funkcióiba, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy az AI által generált képeket könnyedén beépítsék terveikbe. Ez népszerű választássá teszi a már a platformon jelen lévő marketingesek, közösségi média menedzserek és kreatív csapatok számára.

A Canva legjobb funkciói

Használja a Canva AI-eszközeit a tervek automatikus módosításához, a képek átméretezéséhez vagy vizuális elemek létrehozásához, így a tervezés gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

Hozzáférés több ezer testreszabható sablonhoz minden típusú projekthez, a prezentációktól a közösségi média bejegyzéseiig.

Ossza meg és dolgozzon együtt a terveken valós időben a webalkalmazás vagy a mobilalkalmazás segítségével, megkönnyítve ezzel a csapatok közös munkáját.

Egyetlen kattintással töltse le terveit különböző formátumokban, így gond nélkül közzéteheti és megoszthatja őket.

A Canva korlátai

A fejlett generatív AI funkciók csak a fizetős csomagokra való áttérés után érhetők el.

A könnyű használat és a könnyen elérhető sablonok néha az eredetiség hiányához vezethetnek.

A legjobb eredményekhez Canva Pro előfizetés szükséges.

Canva árak

Canva Free

Canva Pro: 15 USD/hó/fő

Canva Teams: 10 USD/hó személyenként (minimum három fő)

Canva Enterprise: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

A Canva mindenki számára egyszerűvé és hozzáférhetővé teszi a grafikai tervezést, néhány funkciója hasonló az AI-alapú képgenerátorokhoz. Egy felhasználó ezt említi véleményében:

A varázslat folytatódik a Canva-val... az elmúlt évben folyamatosan fejlesztették, továbbfejlesztették, és a használhatóságot egy új szintre emelték! Ma már egy „vállalat” lett, ahol bármilyen anyagot vagy igényt, ami kreativitást és professzionális megjelenést igényel, a lehető leggyorsabban rendelkezésre bocsátanak, és máris használatra kész!

A varázslat folytatódik a Canva-val... az elmúlt évben folyamatosan fejlesztették, továbbfejlesztették, és a használhatóságot egy új szintre emelték! Ma már egy „vállalat” lett, ahol bármilyen anyagot vagy igényt, ami kreativitást és professzionális megjelenést igényel, a lehető leggyorsabban rendelkezésre bocsátanak, és máris használatra kész!

➡️ További információk: A legjobb közösségi média AI-eszközök marketingesek számára

7. DreamStudio (a legjobb testreszabható generatív AI-művészet létrehozásához)

via DreamStudio

A Stable Diffusion által támogatott DreamStudio a Stability AI által fejlesztett hivatalos webes felület. Ez egy prémium eszköz, amelyet olyan szakemberek számára terveztek, akik gyors eredményekre van szükségük a legmagasabb minőségű generatív AI-képek felhasználásával.

Ez a generatív AI eszköz könnyen használható, hatékony AI modelleket alkalmaz, amelyek kiváló minőségű, valósághű képeket hoznak létre. Lehetőséget nyújt a képarány, a stílusbeállítások, a negatív utasítások és a képek számának szabályozására. Emellett olyan funkciókat is tartalmaz, mint a kép-kép és az alapszintű szerkesztés/kiegészítés.

Ideális azoknak a alkotóknak, akik szeretnék felfedezni a generatív kitöltési és szerkesztési funkciókat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy előre beállított modellek alapján módosítsák a képek stílusát.

A DreamStudio legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű, valósághű képeket egyszerű szöveges utasításokból a Stable Diffusion AI technológia segítségével.

Szerkessze és finomítsa alkotásait, lehetővé téve a generált képek részletes beállításait és javításait.

Több képet is létrehozhat egyszerre, növelve ezzel a nagyobb projektek vagy tervezési feladatok hatékonyságát.

Testreszabhatja a létrehozott műalkotásokat a modell beállításainak módosításával és különböző utasítások használatával, hogy változatos művészi stílusokat hozzon létre.

A DreamStudio korlátai

A kreditek költsége és a használati korlátozások zavarba ejthetik az új felhasználókat.

Az AI-alapú képalkotás jelentős számítási teljesítményt igényelhet.

DreamStudio árak

Ingyenes próba: 100 kredit, hogy előzetes költségek nélkül kezdhesse el a képek létrehozását.

Fizetés használat alapján: Az árak a kredit felhasználáson alapulnak, az további kreditek ára 1000 kreditért havi 10 dollártól kezdődik.

DreamStudio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Nézze meg, mit mond egy G2-felhasználó a DreamStudio pontos eredményeiről:

A Dreamstudio egyszerű módszert kínál a szöveges utasítások megadására és a legpontosabb képek létrehozására. Gyorsan elkészíti a kimenetet. Az eszköz bevezetése és integrálása sokkal egyszerűbb, mint főbb versenytársai esetében.

A Dreamstudio egyszerű módszert kínál a szöveges utasítások megadására és a legpontosabb képek létrehozására. Gyorsan elkészíti a kimenetet. Az eszköz bevezetése és integrálása sokkal egyszerűbb, mint főbb versenytársai esetében.

💡 Profi tipp: Legyen mindig egy lépéssel a grafikai trendek előtt, és használja az AI-eszközöket, hogy kipróbálhassa az új stílusokat és esztétikákat, mielőtt azok mainstreammé válnának. Használjon több színpalettát, tipográfiát és vizuális effektust az AI segítségével, hogy kiemelkedjen a tömegből.

8. Leonardo AI (a legjobb bonyolult AI-modellek és tervekhez)

via Leonardo AI

A Leonardo AI egy generatív AI-platform, amely kiváló minőségű eszközöket hoz létre, különösen játékok, koncepciótervek és művészeti alkalmazások számára. AI-képek segítségével kiváló minőségű, vizuálisan lenyűgöző képeket hoz létre. Számos fejlett funkciót kínál, többek között valós idejű képalkotást, felbontásnövelést és különböző művészeti stílusok felfedezését.

A program egy előre betanított modellekből álló könyvtárat kínál, amelyek adott stílusokhoz (szereplők, környezetek, tárgyak) vannak optimalizálva. A funkciók között megtalálható a képalkotás, az AI Canvas a festéshez/festéshez, valamint a modellek betanításához szükséges funkciók. Emellett gyors útmutatást és a kép méreteinek beállítását is lehetővé teszi.

A Leonardo AI legjobb funkciói

Készítsen sokféle stílusú műalkotásokat, a hiperrealista portréktól a digitális illusztrációkig, konkrét szövegek alapján.

Adjon meg komplex szöveges utasításokat a részletes és testreszabott képalkotáshoz, így tökéletesen megfelel a pontos kreatív igényeknek.

Készítsen nagy felbontású grafikákat, és használja őket professzionális szintű projektekhez, például digitális portfóliókhoz, marketinganyagokhoz és nyomtatványokhoz.

Végezzen valós idejű módosításokat a létrehozott képeken, és finomítsa az eredményeket, hogy azok jobban megfeleljenek kreatív elképzeléseinek.

A Leonardo AI korlátai

Az ingyenes csomag napi tokenkorlátokkal és lassabb generálási sebességgel rendelkezik.

A hangsúly inkább a művésziességre helyeződik; a fotórealisztikusság más eszközökben erősebb lehet.

A modellek és beállítások sokfélesége miatt kezdők számára bonyolult lehet.

Leonardo AI árak

Ingyenes

Apprentice: 12 USD/hó

Artisan: 30 USD/hó

Maestro: 60 USD/hó

Leonardo for Teams: 24 USD/felhasználó

Leonardo AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A Leonardo AI gyors, kiváló minőségű képalkotásáról és felhasználóbarát kialakításáról ismert. Egy felhasználó így fogalmaz:

A Leonardo. Ai gyorsan generál kiváló minőségű digitális eszközöket, képeket és 3D-modelleket, amelyek felgyorsíthatják a munkafolyamatot. A testreszabási lehetőségek rugalmasak, így az AI által generált eredményeket finomhangolhatja a saját elképzeléseihez. Tökéletes megoldás játékfejlesztők, művészek és tervezők számára, akik minőségi áldozatot nem hozva szeretnének egyedi tartalmakat létrehozni.

A Leonardo. Ai gyorsan generál kiváló minőségű digitális eszközöket, képeket és 3D-modelleket, amelyek felgyorsíthatják a munkafolyamatot. A testreszabási lehetőségek rugalmasak, így az AI által generált eredményeket a saját elképzeléseihez igazíthatja. Tökéletes megoldás játékfejlesztők, művészek és tervezők számára, akik minőségi áldozatot nem hozva szeretnének egyedi tartalmakat létrehozni.

9. Craiyon (A legjobb gyors és ingyenes AI-képalkotáshoz)

via Craiyon

A Craiyon (korábban DALL-E Mini) virális hírnevet szerzett azzal, hogy szöveges utasítások alapján gyakran szokatlan és szórakoztató képeket generál. Továbbra is ingyenes, webalapú eszköz, amely ideális gyors kísérletekhez és az AI-alapú képalkotás felfedezéséhez, regisztráció és költségek nélkül. Ez az eszköz kiemelkedik könnyű használatával, így tökéletes az AI-alapú képek gyors generálásához, bonyolult beállítások nélkül.

Bár a képminőség nem mindig olyan magas, mint a fejlettebb eszközöké, a Craiyon értékes bevezetést nyújt az AI-alapú művészetek világába.

A Craiyon legjobb funkciói

Írjon be egy szöveges parancsot, és másodpercek alatt megkapja leírásának vizuális értelmezését, ami tökéletes a gyors ötleteléshez.

Készítsen különféle típusú képeket, a valósághű portréktól az absztrakt mintákig, így sokoldalúan felhasználhatja őket különböző kreatív igényekhez.

Használja ki a Craiyon gyors képalkotó processzorát, amely biztosítja, hogy rövid idő alatt több képet is létrehozhasson.

A Craiyon korlátai

A képek relevanciája a parancshoz képest eltérő lehet, ezért több kísérletre lehet szükség a kívánt eredmény eléréséhez.

A generált képek minősége nem éri el az Adobe Firefly néhány alternatívájának színvonalát.

Az ingyenes verzió vízjeleket és hirdetéseket tartalmaz.

Craiyon árak

Támogató : 12 USD/hó

Professzionális : 24 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Craiyon értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Piktochart (a legalkalmasabb vizuálisan vonzó infográfiák és prezentációk készítéséhez)

via Pikochart

A Piktochart egy felhasználóbarát tervezőplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy vizuálisan vonzó prezentációkat, infográfikákat és jelentéseket készítsenek. Noha nem az AI-alapú képalkotásra összpontosít, a Piktochart olyan AI-alapú funkciókat integrál, amelyek jelentősen javítják a tervezési folyamatot.

Generatív AI-képalkotója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fejlett grafikai ismeretek nélkül is vizuális elemeket hozzanak létre és testreszabjanak. Ez ideális megoldás marketingesek, oktatók és vállalkozók számára, akik egyszerű utasításokkal professzionális, AI-generált képeket szeretnének létrehozni. A program a vizuális elemek létrehozására összpontosít az adatok ábrázolása és kommunikációja céljából.

A Piktochart legjobb funkciói

Készítsen és testreszabjon terveket a Piktochart könnyen kezelhető drag-and-drop szerkesztőjével, amely még azoknak is tökéletes, akik nem rendelkeznek fejlett tervezési ismeretekkel.

Válasszon a grafikai sablonok hatalmas könyvtárából infográfikák, prezentációk, jelentések és egyebekhez, hogy minden projektje kifogástalan megjelenést kapjon.

Zökkenőmentesen együttműködhet a csapattagokkal a tervek megosztásával és valós időben történő szerkesztésével.

Adjon interaktív elemeket a terveihez, például kattintható linkeket, animációkat és beágyazott tartalmakat, hogy vonzó felhasználói élményt nyújtson.

A Piktochart korlátai

Nagyobb, összetettebb tervekkel való munkavégzés során a platform késleltetést vagy lassulást tapasztalhat.

Elsősorban az információs tervezéshez szükséges grafikákra összpontosít, nem pedig önálló művészi képalkotásra.

Piktochart árak

Ingyenes csomag

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Oktatás : 39,99 USD/hó felhasználónként

Campus: Egyedi árazás

Non-profit: 60 USD/tag, éves számlázással

Piktochart értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

A Piktochart AI-alapú funkcióival egyszerűsíti az infografikák és prezentációk tervezését. Íme, mit gondol erről egy felhasználó:

A legjobban azt szeretem ebben az eszközben, hogy rengeteg előre elkészített sablont tartalmaz, ami rengeteg időt takarít meg nekünk a grafikák készítésében. Csak ki kell választanunk a sablonokat, és máris elkezdhetjük a grafikák készítését a célunknak megfelelően, csak ki kell töltenünk az információkat a sablonban.

A legjobban azt szeretem ebben az eszközben, hogy rengeteg előre elkészített sablont tartalmaz, ami rengeteg időt takarít meg nekünk a grafikák készítésében. Csak ki kell választanunk a sablonokat, és máris elkezdhetjük a grafikák készítését a célunknak megfelelően, csak ki kell töltenünk az információkat a sablonban.

A generatív AI-eszközök folyamatos fejlődésével más eszközök is egyedi stílusokat és algoritmusokat vesznek át, hogy a legmagasabb minőségű eredményeket biztosítsák. Íme néhány eszköz, amelyet érdemes kipróbálni:

Deep Dream Generator : neurális hálózatokat használ, hogy a képeket álomszerű, szürreális műalkotásokká alakítsa, egyedi mintákkal.

Artbreeder : Együttműködésen alapuló AI-eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy intuitív csúszkák segítségével egyesítsék és fejlesszék portrékat, tájképeket és absztrakt művészeti alkotásokat.

RunDiffusion : Felhőalapú AI-képalkotó platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Stable Diffusion modelleket futtassanak nagy teljesítményű hardveren.

Fotor AI Art Generator: Kezdőknek is könnyen használható eszköz, amely szöveges utasításokat AI által generált, testreszabható stílusú műalkotásokká alakít.

Kiváló minőségű képek létrehozása a legjobb Adobe Firefly alternatívával

Mivel a generatív AI-modellek folyamatosan fejlődnek, minden AI-képgenerátor még mindig fejlesztés alatt áll. Ezek segítségével elvégezheti az alapvető szöveg-kép konverziót, és olyan funkciókat is biztosítanak, mint az egyéni modellek képzése, így kiváló kiegészítői lehetnek technológiai arzenáljának.

Az Adobe Firefly szilárd alapot biztosít. Azonban léteznek jobb alternatívák lenyűgöző képek létrehozásához, a generált képek szerkesztéséhez és egyedi funkciók kínálásához versenyképes áron.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő eszközöket, projektmenedzsment funkciókat és együttműködési táblák funkciókat kínál kreatív projektek kezdettől végéig történő kezeléséhez.

Kezdje el még ma használni a ClickUp-ot, hogy új szintre emelje kreatív folyamatát!