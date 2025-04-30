Notion vagy Google Sheets: melyik eszköz szervezi jobban a munkát 2025-ben?

Nem tudom, észrevetted-e, de egyre nehezebb nyomon követni a dolgokat. Különösen azért, mert az átlagos irodai dolgozó naponta 11 alkalmazást használ. 😱
Ezért váltak olyan eszközök, mint a Notion és a Google Sheets elengedhetetlenekké. A Notion felhasználói száma meghaladta a 100 milliót, míg a Google Sheets továbbra is klasszikusnak számít, több mint 3 milliárd aktív felhasználóval, akik mindent kezelnek a költségvetéstől a projekttervekig.
De melyik segít jobban a szervezésben? Nézzük meg részletesen!
Spoiler figyelmeztetés: Maradjon velünk a végéig, hogy megismerje egy másik lehetőséget, amely mindkettőnél jobb! 😉
Mi az a Notion?
A Notion egy all-in-one termelékenységi platform, amely jegyzetelést, feladatkezelést, adatbázisokat és még sok mást egyesít egyetlen, testreszabható munkaterületen.
Alkalmazkodik az egyéni és a csapatmunka folyamataihoz, és lehetővé teszi egy személyre szabott környezet létrehozását, amely megfelel a konkrét szervezeti igényeknek.
A Notion funkciói
A Notion számos funkcióval rendelkezik, amelyek javítják a termelékenységet és az együttműködést. Íme egy rövid áttekintés arról, mi teszi kiemelkedővé:
🌟 1. funkció: Adatbázisok és nézetek
A Notion adatbázisai dinamikusak. Egyetlen kattintással válthatsz táblázat, tábla, lista és naptár nézetek között. Például egy marketingcsapat a tábla nézetet használhatja a kampány előrehaladásának nyomon követésére, majd a naptár nézetre válthat, hogy megtekintse a közelgő határidőket. A fejlesztők akár kódrészleteket is beágyazhatnak közvetlenül az adatbázisaikba technikai dokumentáció vagy projektkövetés céljából.
📖 További információ: Hogyan exportálhatunk adatokat a Notionból?
🌟 2. funkció: Testreszabható munkaterületek
A Notion blokkok segítségével pontosan úgy alakíthatja ki a munkaterületét, ahogyan szüksége van rá. Akár feladatkövető, tartalomnaptár vagy személyes napló, mindet könnyedén létrehozhatja. Gondoljon rá úgy, mint egy LEGO készletre a termelékenység érdekében – rugalmas, testreszabható és a munkafolyamatához igazodó.
Kész sablonokkal és teljes mértékben testreszabható elrendezéssel a Notion mindenhez alkalmazkodik, az egyszerű jegyzetektől a komplex projektmenedzsmentig.
🌟 3. funkció: Együttműködés és megosztás
A valós idejű szerkesztés, megjegyzések és említések segítségével a Notion munkaterület zökkenőmentessé teszi a csapatmunkát. Az olyan funkciók, mint a megosztott oldalak, szinkronizált blokkok, megjegyzések és említések javítják a kommunikációt és biztosítják, hogy mindenki összhangban maradjon.
Csökkenti a félreértéseket és növeli a hatékonyságot. Például egy távoli tervezőcsapat közvetlenül egy megosztott Notion oldalon adhat visszajelzést a makettekről.
💡Profi tipp: Használj sablonokat, hogy időt spórolj! A Notion sablon galériája előre elkészített megoldásokat kínál mindenre, a találkozók napirendjétől a szokások nyomon követéséig.
🌟 4. funkció: Integráció más eszközökkel
A Notion támogatja a különféle külső alkalmazásokkal való integrációt, így összekapcsolhatja meglévő eszközeit és egységes platformon belül racionalizálhatja a munkafolyamatokat.
📖 További információ: A Notion AI használata
Notion árak
- Örökre ingyenes
- Plusz: 10 dollár/hely/hónap
- Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
- Notion AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 8 dollárért, éves számlázással.
✨ Érdekesség: A Notion alapítója, Ivan Zhao eredetileg személyes használatra tervezte az alkalmazást, mielőtt az globális jelenséggé vált.
📮ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 35%-a a hétfőt tartja a legkevésbé produktív napnak. Ehhez hozzájárulhatnak a felhalmozódott e-mailek, üzenetek és a hétfői standupok során felmerülő új prioritások.
De mi lenne, ha az összes hétfői frissítést, feladatot, megbeszélést és e-mailt egyetlen platformon összegyűjthetné, és egyszerre intézhetné el őket? Próbálja ki a ClickUp-ot, a munka mindenre kiterjedő alkalmazását!
Mi az a Google Sheets?
A Google Sheets egy webalapú táblázatkezelő alkalmazás, amely lehetővé teszi táblázatok létrehozását, szerkesztését és közös szerkesztését közvetlenül a böngészőben, így nincs szükség külön szoftverre.
A Google Workspace csomag szerves részeként a Sheets valós idejű együttműködést tesz lehetővé, így több felhasználó is egyszerre dolgozhat ugyanazon a dokumentumon. Ez a felhőalapú megközelítés lehetővé teszi, hogy bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről hozzáférjen az adatokhoz, így ez a szoftver sokoldalú eszköz személyes és szakmai használatra egyaránt.
📖 További információ: Google Sheets automatizálási ötletek
A Google Sheets funkciói
A Google Sheets átfogó funkciókat kínál az adatkezelés egyszerűsítéséhez és a termelékenység növeléséhez.
🌟 1. funkció: Valós idejű együttműködés
Több felhasználó is egyszerre dolgozhat ugyanazon a táblázaton, azonnali frissítésekkel és részletes revíziós előzményekkel a változások nyomon követéséhez. Ez elengedhetetlen a megosztott adatokon dolgozó csapatok számára, például rendezvények költségvetésének összehangolásához vagy a projekt mérföldköveinek nyomon követéséhez. Képzelje el, hogy egy csapat közösen frissíti a projekt ütemtervét, és mindenki élőben láthatja a többiek változásait.
💡Profi tipp: Ha a Google Sheets-et használja a projektek nyomon követéséhez, próbálja ki az IMPORTRANGE funkciót, amellyel több lap adatait egyetlen fő műszerfalra vonhatja össze.
🌟 2. funkció: Fejlett képletek és funkciók
Az egyszerű összegzésektől a komplex pivot táblákig a Google Sheets több mint 400 beépített funkcióval rendelkezik, amelyekkel bármilyen adatkezelési feladat elvégezhető. Például egy kisvállalkozás tulajdonosa a „SUMIF” funkcióval nyomon követheti az egyes kategóriákban elért értékesítést, míg egy adatelemző a „VLOOKUP” funkcióval egyesítheti az adatkészleteket.
🌟 3. funkció: Integráció a Google szolgáltatásokkal
Zökkenőmentesen integrálható más Google Workspace alkalmazásokkal, mint például a Docs, a Slides és a Forms, így koherens és összekapcsolt munkafolyamatot tesz lehetővé. Be kell ágyaznia egy táblázatot egy prezentációba, vagy adatokat kell lekérnie egy Google Formból? Mindez csak néhány kattintással megoldható.
🌟 4. funkció: AI-alapú segítség
A Google Gemini AI integrációjával a Sheets automatikusan diagramokat készíthet és betekintést nyújthat, egyszerűsítve az adatok vizualizálását és értelmezését.
📖 További információ: Google Sheets vs. Excel
A Google Sheets árai
A Google Sheets különböző Google Workspace-csomagokban érhető el:
- Örökre ingyenes
- Business Starter: 7 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti alapcsomag: 12 USD/felhasználó/hónap
- Business Plus: 18 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
✨Érdekesség: A Google Sheets 2006-ban indult a Google Docs & Spreadsheets részeként. Ma már több mint 900 millió aktív felhasználója van havonta!
Notion vs. Google Sheets: funkciók összehasonlítása
A Notion és a Google Sheets egyaránt hatékony eszközök, de nagyon különböző célokat szolgálnak. A Notion egy all-in-one munkaterület, amely kiválóan alkalmas jegyzetek, alapvető feladatok és projektek szervezésére, míg a Google Sheets egy lenyűgöző táblázatkezelő program adatelemzéshez és együttműködéshez.
Itt talál egy praktikus táblázatot, amely összefoglalja a Notion és a Google Sheets legfontosabb funkcióit:
|Funkció
|Notion
|Google Sheets
|Bónusz: ClickUp ✨
|Cél
|All-in-one munkaterület jegyzetekhez, adatbázisokhoz és projektmenedzsmenthez
|Felhőalapú táblázatkezelő eszköz az adatok szervezéséhez és elemzéséhez
|All-in-one termelékenységi platform célok kitűzéséhez, feladatkezeléshez stb.
|Testreszabás
|Sablonokkal, adatbázisokkal és drag-and-drop elrendezéssel rendkívül testreszabható
|Valós idejű szerkesztés, megjegyzések, említések és megosztott munkaterületek
|Testreszabható feladatnézetek, mezők, automatizálások és irányítópultok
|Együttműködés
|Valós idejű szerkesztés, megjegyzések, említések és megosztott munkaterületek.
|Valós idejű együttműködés megjegyzésekkel, javaslatokkal és verziótörténettel
|Feladathierarchiák, egyéni mezők, időkövetés és célkövetés
|Adatkezelés
|Rich-text formázás, relációs adatbázisok és összekapcsolt oldalak
|Fejlett képletek, pivot táblák és nagy adathalmazok kezelése
|Feladathierarchiák, egyéni mezők, időkövetés és célkövetés
|Integrációk
|Korlátozott natív integrációk, de támogatja az API-kat és a harmadik féltől származó eszközöket.
|Zökkenőmentes integráció a Google Workspace-szel (Docs, Drive, Meet stb.)
|Széles körű integrációk, beleértve a Slack, Zoom, GitHub és Google eszközöket
|Legjobb felhasználási eset
|Tudásmenedzsment, wikik és projekttervezés
|Adatelemzés, pénzügyi nyomon követés és jelentések
|Feladatkezelés, csapatmunka, sprinttervezés és teljesítménykövetés
🧠 Tudta? A Notion „Web Clipper” funkciójával bármely weboldalt közvetlenül a munkaterületére menthet.
Szóval, melyik a jobb választás a munkád szervezéséhez? Nézzük meg közelebbről a legfontosabb funkciókat, és hasonlítsuk össze őket részletesen.
🌟 1. funkció: Testreszabás és rugalmasság
A testreszabás az, ahol egy eszköz igazán megmutatja az értékét – alkalmazkodik az Ön egyedi munkafolyamatához, vagy Önnek kell alkalmazkodnia az eszközhöz?
Notion
A Notion olyan, mint egy üres vászon, amelyen bármit létrehozhatsz, a feladatlistáktól a komplex projekt-dashboardokig. Drag-and-drop funkcióval, relációs adatbázisokkal és testreszabható sablonokkal rendelkezik. Sok startup a Notiont szövegszerkesztőként használja a vállalati wikik létrehozásához, felváltva a hagyományos dokumentációs eszközöket.
Google Sheets
A Google Sheets viszont strukturált és képletalapú. Bár egyedi táblázatokat is létrehozhatsz, vizuálisan nem olyan rugalmas, mint a Notion. Azonban azok számára, akik számokra, számításokra és valós idejű adatfrissítésekre támaszkodnak, a Sheets a jobb választás.
🏆 Győztes: Notion a rugalmasságért, Google Sheets a strukturált adatkezelésért.
🌟 2. funkció: Együttműködés és valós idejű szerkesztés
A zökkenőmentes együttműködés elengedhetetlen a mai távoli és hibrid munkakörnyezetben. Egy kiváló eszköznek lehetővé kell tennie több felhasználó közötti valós idejű együttműködést, anélkül, hogy bármi is kimaradna.
Notion
A Notion együttműködési funkciói, mint például a hozzászólások, említések és megosztott munkaterületek, tökéletesek csapatok számára, akik ötleteket gyűjtenek vagy projekteket kezelnek. Például egy távoli csapat használhatja a Notiont egy megosztott tudásbázis létrehozására.
Google Sheets
A Google Sheets viszont egy hatékony együttműködési eszköz adatvezérelt feladatokhoz. Több felhasználó egyszerre szerkesztheti a táblázatokat, és a Google Meet és Chat integrációja zökkenőmentessé teszi a csapatmunkát. A változások azonnal megjelennek, és a módosítási előzmények könnyen nyomon követhetők. Például egy pénzügyi csapat a Google Sheets segítségével közösen készítheti el a költségvetést.
🏆 Győztes: Google Sheets — nagyméretű együttműködésekre lett kifejlesztve.
🌟 3. funkció: Adatkezelés
A hatékony adatkezelés minden szervezett munkafolyamat gerincét képezi. Ide tartozik az információk tárolásának, kezelésének és visszakeresésének egyszerűsége, valamint a változó adatstruktúrákhoz való alkalmazkodási képesség.
Notion
A Notion adatbázis-funkciója lenyűgöző, de inkább könnyű adatkezelésre alkalmas. Feladatok, jegyzetek és projektek kezelésére tökéletes, de nagy mennyiségű adat feldolgozására nem alkalmas.
Google Sheets
A Google Sheets segít nagy adathalmazok és komplex számítások kezelésében. Több mint 400 beépített funkcióval, valamint pivot táblák, diagramok és makrók létrehozásának támogatásával ez az adatelemzők álma.
🏆 Győztes: Google Sheets — nagy adathalmazok hatékony kezeléséhez.
Notion vs. Google Sheets a Redditen
Hogy valódi, szűrőmentes véleményeket kapjunk a Notionról és a Google Sheetsről, a Reddithez fordultunk. Íme, mit mondtak a felhasználók!
Egy Reddit-felhasználó lenyűgözte a Notion adatbázis-funkciója.
A Notion legegyedibb funkciója az adatbázis. Tehát a Notion akkor segít, ha különböző jellemzőkkel rendelkező elemek listáját szeretné megtekinteni, és különösen hasznos, ha ezeket az információkat különböző módon szeretné rendezni és átrendezni.
A Notion legegyedibb funkciója az adatbázis. Tehát a Notion akkor segít, ha különböző jellemzőkkel rendelkező elemek listáját szeretné megtekinteni, és különösen hasznos, ha ezeket az információkat különböző módon szeretné rendezni és átrendezni.
Hasonlóképpen, sok Reddit-felhasználó értékeli a Google Sheets-et az együttműködési és adatkezelési képességei miatt:
Egy kétfős csapat tagja vagyok, amely egy nagy regionális bank számára készít és tárol adatokat és jelentéseket. Különböző helyszíneken dolgozunk. Az, hogy együtt dolgozhatunk a Sheetsben anélkül, hogy valami meghibásodna, vagy fájlokat kellene mentenünk és elküldeni, igazi áldás. Még néhány bonyolultabb képletet is megtaníthatok, amelyeket az évek során fejlesztettem ki, mert ugyanazon a fájlon dolgozhatunk élőben.
Egy kétfős csapat tagja vagyok, amely egy nagy regionális bank számára készít és tárol adatokat és jelentéseket. Különböző helyszíneken dolgozunk. Az, hogy együtt dolgozhatunk a Sheetsben anélkül, hogy valami meghibásodna, vagy fájlokat kellene mentenünk és elküldeni, igazi áldás. Még néhány bonyolultabb képletet is megtaníthatok, amelyeket az évek során fejlesztettem ki, mert ugyanazon a fájlon dolgozhatunk élőben.
A Notion és a Google Sheets mindegyike rendelkezik előnyökkel, de mi lenne, ha a két világ legjobbjait ötvözné? Ismerje meg a ClickUp-ot – a mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, amelynek segítségével újragondolhatja teljes munkafolyamatát a maximális hatékonyság érdekében.
📖 További információ: ClickUp vs. Notion
Ismerje meg a ClickUp-ot – a Notion és a Google Sheets legjobb alternatíváját
Ha a Notion kiváló a struktúra kialakításához, a Google Sheets pedig az adatok kezeléséhez, miért elégedj meg csak az egyikkal, vagy miért használj még a Microsoft Wordot is? A ClickUp a legjobb tulajdonságokat egyesíti, hatékony szervezést, valós idejű együttműködést és fejlettebb automatizálási funkciókat kínál egy helyen. Nincs többé eszközök közötti váltás vagy korlátozásokkal való bajlódás.
Több mint 800 000 csapat bízik a ClickUp-ban a munkafolyamatok racionalizálása érdekében. Nézzük meg, miért ez a legjobb megoldás a termelékenység növelésére!
🌟 A ClickUp első számú előnye: Intelligensebb adatkezelés táblázatokkal és egyéni mezőkkel
A Google Sheets merev táblázataival és a Notion adatbázis-nézeteivel ellentétben a ClickUp Table View mindkét program legjobb tulajdonságait ötvözi. A munkáját táblázatként strukturálhatja, miközben részletes információkat adhat hozzá, feladatokat rendelhet hozzá és valós időben követheti nyomon az előrehaladást.
A ClickUp táblázatos nézetével és a ClickUp egyéni mezőkkel a következőket teheti:
- Készíts villámgyors táblázatokat és hatékony adatbázisokat. Szerkessz adatokat tömegesen, rejts el vagy rögzíts oszlopokat, és drag-and-drop segítségével könnyedén szervezd meg a munkádat.
- Adjon hozzá feladatelőrehaladást, fájlcsatolmányokat, csillagbesorolásokat és több mint 15 egyéb mezőtípust a munkafolyamatok testreszabásához. Kapcsolja össze a feladatokat, dokumentumokat és függőségeket az adatok közötti kapcsolatok kiépítéséhez, például az ügyfelek és a megrendelések, vagy a felhasználók és a hibajelentések összekapcsolásához.
- Ossza meg táblázatait ügyfeleivel nyilvános linkeken keresztül, vagy egyetlen kattintással exportálja az adatokat táblázatokba.
A korlátlan testreszabási lehetőségek és a valós idejű együttműködés révén a ClickUp egyéni mezők és táblázatos nézet funkciója vonzó lehetőséget kínál a munka saját igényeinek megfelelő kezeléséhez!
💡Profi tipp: Kombinálja a táblázatos nézetet az egyéni mezőkkel, hogy pontosan az Ön igényeinek megfelelő, kódolás nélküli adatbázist hozzon létre.
🌟 A ClickUp második előnye: AI-alapú dokumentumok a zökkenőmentes együttműködésért
Míg a Notion és a Google Sheets mindegyike rendelkezik saját erősségeivel, a ClickUp Docs teljesen új szintre emeli az együttműködést és a szervezést. Képzelj el egy olyan munkaterületet, ahol a dokumentumaid nem csak információkat tárolnak, hanem neked is dolgoznak.
A ClickUp Docs segítségével eddig soha nem látott módon hozhat létre, együttműködhet és kapcsolódhat.
- Dokumentumok készítése bármilyen célra: Az útitervektől a wikikig, hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat beágyazott oldalakkal, táblázatokkal és sablonokkal. Beágyazhat könyvjelzőket, hozzáadhat widgeteket és formázhatja a dokumentumokat, hogy azok minden igénynek megfeleljenek, ellentétben a Google Docs-szal.
- Valós idejű együttműködés: szerkessz együtt a csapatoddal, jelöld meg kollégáidat visszajelzésért, és alakítsd ötleteidet nyomon követhető feladatokká.
- Dokumentumok összekapcsolása a munkafolyamatokkal: Dokumentumok összekapcsolása feladatokkal, projektállapotok frissítése és feladatok hozzárendelése az editor elhagyása nélkül.
Amíg Ön a ClickUp Docs segítségével útvonalterveket, tudásbázisokat és wikiket készít, a ClickUp Brain ott van, hogy javítsa a munkafolyamatát. A statikus dokumentációt dinamikus, intelligens erőforrásokká alakítja azáltal, hogy betekintést nyújt, automatizálja a frissítéseket és segít gyorsabban írni.
Ezzel a következőket teheti:
- AI-alapú írás: Könnyedén készíts, finomíts és strukturálj tartalmakat egy AI-asszisztens segítségével, amely alkalmazkodik a stílusodhoz.
- Azonnali válaszok: Kérdezzen feladatokról, dokumentumokról vagy emberekről – a ClickUp Brain a munkaterület egészéből gyűjti össze a kontextust, hogy pontos, azonnali válaszokat adjon.
- Automatizált frissítések: Búcsút inthetsz a kézi előrehaladási jelentéseknek. A ClickUp Brain automatikusan generál összefoglalókat, stand-upokat és állapotfrissítéseket.
🌟 A ClickUp 3. előnye: Órákkal megtakarító automatizálások
A ClickUp nem csak a munkát szervezi, hanem a munkafolyamatokat is végpontok között automatizálja. Míg a Notion és a Google Sheets manuális frissítéseket igényel, a ClickUp Automations kezeli az ismétlődő feladatokat, mint például a feladatkiosztás, az állapotfrissítések és a határidő-emlékeztetők.
A ClickUp Automations segítségével:
- Feladatok automatikus hozzárendelése, állapotok módosítása, listák áthelyezése, megjegyzések hozzáadása és még sok más
- Automatizálja a feladatok tulajdonjogát azzal, hogy dinamikusan kijelöl megfigyelőket, feladat-létrehozókat vagy konkrét csapattagokat.
- Automatikus válaszadás az ügyfelek visszajelzéseire, projektfrissítések küldése a partnereknek és zökkenőmentes kommunikáció
- Automatizálja a feladatösszefoglalókat, a projektfrissítéseket és a stand upokat
Egyéb ClickUp funkciók a munkafolyamatok javításához
Zökkenőmentes integrációk
A ClickUp több mint 1000 eszközzel integrálható ingyenesen, így a munkádhoz elengedhetetlen központtá válik. A Google Drive-tól és a Slack-től a GitHub-ig és a Salesforce-ig mindent könnyedén szinkronizálhatsz.
Hatékony feladatkezelés
A ClickUp feladatkezelővel a termelékenység valóban kiemelkedővé válik. Lehetővé teszi a feladatok kiosztását, a feladat előrehaladásának nyomon követését és a függő feladatok összekapcsolását.
A ClickUp Tasks segítségével a következőket is megteheti:
- Automatizálja, rangsorolja és együttműködjön a feladatokban azáltal, hogy azokat alfeladatokra és ellenőrzőlistákra bontja.
- Testreszabhatja a feladatokat mezők, kategóriák és prioritások segítségével, hogy azok az Ön egyedi munkafolyamatához illeszkedjenek.
- Kövesse nyomon a trendeket, elemezze az adatokat és hozzon okosabb döntéseket a ClickUp AI segítségével, amely összekapcsolja a feladatokat az egész munkafolyamatával.
A ClickUp segítségével feladataid, eszközeid és csapatod tökéletesen szinkronban maradnak, így okosabban, nem pedig keményebben dolgozhatsz.
ClickUp: a tökéletes megoldás a Notion és a Google Sheets közötti vitában
A Notion páratlan testreszabhatóságot és rugalmasságot kínál, míg a Google Sheets továbbra is az adatkezelés erőműve. De miért kellene választani a kettő közül, amikor a ClickUp mindkettő legjobb tulajdonságait és még sok mást is kínál?
A ClickUp a megfelelő termelékenységi és feladatkezelő eszköz, amely páratlan rugalmasságot, AI-alapú automatizálást, zökkenőmentes együttműködést és hatékony integrációkat kínál. A ClickUp az all-in-one megoldás a racionalizált munkafolyamatok, a könnyű feladatkezelés és a zökkenőmentes alkalmazáskapcsolatokhoz.
Készen állsz arra, hogy hátrahagyd a Notion és a Google Sheets korlátait? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és tapasztald meg a hatékonyabb munkavégzés módját!