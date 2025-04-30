Notion vagy Google Sheets: melyik eszköz szervezi jobban a munkát 2025-ben?

Nem tudom, észrevetted-e, de egyre nehezebb nyomon követni a dolgokat. Különösen azért, mert az átlagos irodai dolgozó naponta 11 alkalmazást használ. 😱

Mi az a Notion?

A Notion egy all-in-one termelékenységi platform, amely jegyzetelést, feladatkezelést, adatbázisokat és még sok mást egyesít egyetlen, testreszabható munkaterületen.

Alkalmazkodik az egyéni és a csapatmunka folyamataihoz, és lehetővé teszi egy személyre szabott környezet létrehozását, amely megfelel a konkrét szervezeti igényeknek.

A Notion funkciói

A Notion számos funkcióval rendelkezik, amelyek javítják a termelékenységet és az együttműködést. Íme egy rövid áttekintés arról, mi teszi kiemelkedővé:

🌟 1. funkció: Adatbázisok és nézetek

A Notion adatbázisai dinamikusak. Egyetlen kattintással válthatsz táblázat, tábla, lista és naptár nézetek között. Például egy marketingcsapat a tábla nézetet használhatja a kampány előrehaladásának nyomon követésére, majd a naptár nézetre válthat, hogy megtekintse a közelgő határidőket. A fejlesztők akár kódrészleteket is beágyazhatnak közvetlenül az adatbázisaikba technikai dokumentáció vagy projektkövetés céljából.

🌟 2. funkció: Testreszabható munkaterületek

A Notion blokkok segítségével pontosan úgy alakíthatja ki a munkaterületét, ahogyan szüksége van rá. Akár feladatkövető, tartalomnaptár vagy személyes napló, mindet könnyedén létrehozhatja. Gondoljon rá úgy, mint egy LEGO készletre a termelékenység érdekében – rugalmas, testreszabható és a munkafolyamatához igazodó.

Kész sablonokkal és teljes mértékben testreszabható elrendezéssel a Notion mindenhez alkalmazkodik, az egyszerű jegyzetektől a komplex projektmenedzsmentig.

🌟 3. funkció: Együttműködés és megosztás

A valós idejű szerkesztés, megjegyzések és említések segítségével a Notion munkaterület zökkenőmentessé teszi a csapatmunkát. Az olyan funkciók, mint a megosztott oldalak, szinkronizált blokkok, megjegyzések és említések javítják a kommunikációt és biztosítják, hogy mindenki összhangban maradjon.

Csökkenti a félreértéseket és növeli a hatékonyságot. Például egy távoli tervezőcsapat közvetlenül egy megosztott Notion oldalon adhat visszajelzést a makettekről.

💡Profi tipp: Használj sablonokat, hogy időt spórolj! A Notion sablon galériája előre elkészített megoldásokat kínál mindenre, a találkozók napirendjétől a szokások nyomon követéséig.

A Notion támogatja a különféle külső alkalmazásokkal való integrációt, így összekapcsolhatja meglévő eszközeit és egységes platformon belül racionalizálhatja a munkafolyamatokat.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz: 10 dollár/hely/hónap

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 8 dollárért, éves számlázással.

✨ Érdekesség: A Notion alapítója, Ivan Zhao eredetileg személyes használatra tervezte az alkalmazást, mielőtt az globális jelenséggé vált.

Mi az a Google Sheets?

A Google Sheets egy webalapú táblázatkezelő alkalmazás, amely lehetővé teszi táblázatok létrehozását, szerkesztését és közös szerkesztését közvetlenül a böngészőben, így nincs szükség külön szoftverre.

via Google Sheets

A Google Workspace csomag szerves részeként a Sheets valós idejű együttműködést tesz lehetővé, így több felhasználó is egyszerre dolgozhat ugyanazon a dokumentumon. Ez a felhőalapú megközelítés lehetővé teszi, hogy bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről hozzáférjen az adatokhoz, így ez a szoftver sokoldalú eszköz személyes és szakmai használatra egyaránt.

A Google Sheets funkciói

A Google Sheets átfogó funkciókat kínál az adatkezelés egyszerűsítéséhez és a termelékenység növeléséhez.

🌟 1. funkció: Valós idejű együttműködés

via Google Sheets

Több felhasználó is egyszerre dolgozhat ugyanazon a táblázaton, azonnali frissítésekkel és részletes revíziós előzményekkel a változások nyomon követéséhez. Ez elengedhetetlen a megosztott adatokon dolgozó csapatok számára, például rendezvények költségvetésének összehangolásához vagy a projekt mérföldköveinek nyomon követéséhez. Képzelje el, hogy egy csapat közösen frissíti a projekt ütemtervét, és mindenki élőben láthatja a többiek változásait.

💡Profi tipp: Ha a Google Sheets-et használja a projektek nyomon követéséhez, próbálja ki az IMPORTRANGE funkciót, amellyel több lap adatait egyetlen fő műszerfalra vonhatja össze.

🌟 2. funkció: Fejlett képletek és funkciók

via Google Sheets

Az egyszerű összegzésektől a komplex pivot táblákig a Google Sheets több mint 400 beépített funkcióval rendelkezik, amelyekkel bármilyen adatkezelési feladat elvégezhető. Például egy kisvállalkozás tulajdonosa a „SUMIF” funkcióval nyomon követheti az egyes kategóriákban elért értékesítést, míg egy adatelemző a „VLOOKUP” funkcióval egyesítheti az adatkészleteket.

🌟 3. funkció: Integráció a Google szolgáltatásokkal

Zökkenőmentesen integrálható más Google Workspace alkalmazásokkal, mint például a Docs, a Slides és a Forms, így koherens és összekapcsolt munkafolyamatot tesz lehetővé. Be kell ágyaznia egy táblázatot egy prezentációba, vagy adatokat kell lekérnie egy Google Formból? Mindez csak néhány kattintással megoldható.

🌟 4. funkció: AI-alapú segítség

via Google Sheets

A Google Gemini AI integrációjával a Sheets automatikusan diagramokat készíthet és betekintést nyújthat, egyszerűsítve az adatok vizualizálását és értelmezését.

A Google Sheets árai

A Google Sheets különböző Google Workspace-csomagokban érhető el:

Örökre ingyenes

Business Starter: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti alapcsomag: 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

✨Érdekesség: A Google Sheets 2006-ban indult a Google Docs & Spreadsheets részeként. Ma már több mint 900 millió aktív felhasználója van havonta!

Notion vs. Google Sheets: funkciók összehasonlítása

A Notion és a Google Sheets egyaránt hatékony eszközök, de nagyon különböző célokat szolgálnak. A Notion egy all-in-one munkaterület, amely kiválóan alkalmas jegyzetek, alapvető feladatok és projektek szervezésére, míg a Google Sheets egy lenyűgöző táblázatkezelő program adatelemzéshez és együttműködéshez.

Itt talál egy praktikus táblázatot, amely összefoglalja a Notion és a Google Sheets legfontosabb funkcióit:

Funkció Notion Google Sheets Bónusz: ClickUp ✨ Cél All-in-one munkaterület jegyzetekhez, adatbázisokhoz és projektmenedzsmenthez Felhőalapú táblázatkezelő eszköz az adatok szervezéséhez és elemzéséhez All-in-one termelékenységi platform célok kitűzéséhez, feladatkezeléshez stb. Testreszabás Sablonokkal, adatbázisokkal és drag-and-drop elrendezéssel rendkívül testreszabható Valós idejű szerkesztés, megjegyzések, említések és megosztott munkaterületek Testreszabható feladatnézetek, mezők, automatizálások és irányítópultok Együttműködés Valós idejű szerkesztés, megjegyzések, említések és megosztott munkaterületek. Valós idejű együttműködés megjegyzésekkel, javaslatokkal és verziótörténettel Feladathierarchiák, egyéni mezők, időkövetés és célkövetés Adatkezelés Rich-text formázás, relációs adatbázisok és összekapcsolt oldalak Fejlett képletek, pivot táblák és nagy adathalmazok kezelése Feladathierarchiák, egyéni mezők, időkövetés és célkövetés Integrációk Korlátozott natív integrációk, de támogatja az API-kat és a harmadik féltől származó eszközöket. Zökkenőmentes integráció a Google Workspace-szel (Docs, Drive, Meet stb.) Széles körű integrációk, beleértve a Slack, Zoom, GitHub és Google eszközöket Legjobb felhasználási eset Tudásmenedzsment, wikik és projekttervezés Adatelemzés, pénzügyi nyomon követés és jelentések Feladatkezelés, csapatmunka, sprinttervezés és teljesítménykövetés

🧠 Tudta? A Notion „Web Clipper” funkciójával bármely weboldalt közvetlenül a munkaterületére menthet.

Szóval, melyik a jobb választás a munkád szervezéséhez? Nézzük meg közelebbről a legfontosabb funkciókat, és hasonlítsuk össze őket részletesen.

🌟 1. funkció: Testreszabás és rugalmasság

A testreszabás az, ahol egy eszköz igazán megmutatja az értékét – alkalmazkodik az Ön egyedi munkafolyamatához, vagy Önnek kell alkalmazkodnia az eszközhöz?

Notion

A Notion olyan, mint egy üres vászon, amelyen bármit létrehozhatsz, a feladatlistáktól a komplex projekt-dashboardokig. Drag-and-drop funkcióval, relációs adatbázisokkal és testreszabható sablonokkal rendelkezik. Sok startup a Notiont szövegszerkesztőként használja a vállalati wikik létrehozásához, felváltva a hagyományos dokumentációs eszközöket.

Google Sheets

A Google Sheets viszont strukturált és képletalapú. Bár egyedi táblázatokat is létrehozhatsz, vizuálisan nem olyan rugalmas, mint a Notion. Azonban azok számára, akik számokra, számításokra és valós idejű adatfrissítésekre támaszkodnak, a Sheets a jobb választás.

🏆 Győztes: Notion a rugalmasságért, Google Sheets a strukturált adatkezelésért.

🌟 2. funkció: Együttműködés és valós idejű szerkesztés

A zökkenőmentes együttműködés elengedhetetlen a mai távoli és hibrid munkakörnyezetben. Egy kiváló eszköznek lehetővé kell tennie több felhasználó közötti valós idejű együttműködést, anélkül, hogy bármi is kimaradna.

Notion

A Notion együttműködési funkciói, mint például a hozzászólások, említések és megosztott munkaterületek, tökéletesek csapatok számára, akik ötleteket gyűjtenek vagy projekteket kezelnek. Például egy távoli csapat használhatja a Notiont egy megosztott tudásbázis létrehozására.

Google Sheets

A Google Sheets viszont egy hatékony együttműködési eszköz adatvezérelt feladatokhoz. Több felhasználó egyszerre szerkesztheti a táblázatokat, és a Google Meet és Chat integrációja zökkenőmentessé teszi a csapatmunkát. A változások azonnal megjelennek, és a módosítási előzmények könnyen nyomon követhetők. Például egy pénzügyi csapat a Google Sheets segítségével közösen készítheti el a költségvetést.

🏆 Győztes: Google Sheets — nagyméretű együttműködésekre lett kifejlesztve.

🌟 3. funkció: Adatkezelés

A hatékony adatkezelés minden szervezett munkafolyamat gerincét képezi. Ide tartozik az információk tárolásának, kezelésének és visszakeresésének egyszerűsége, valamint a változó adatstruktúrákhoz való alkalmazkodási képesség.

Notion

A Notion adatbázis-funkciója lenyűgöző, de inkább könnyű adatkezelésre alkalmas. Feladatok, jegyzetek és projektek kezelésére tökéletes, de nagy mennyiségű adat feldolgozására nem alkalmas.

Google Sheets

A Google Sheets segít nagy adathalmazok és komplex számítások kezelésében. Több mint 400 beépített funkcióval, valamint pivot táblák, diagramok és makrók létrehozásának támogatásával ez az adatelemzők álma.

🏆 Győztes: Google Sheets — nagy adathalmazok hatékony kezeléséhez.

Notion vs. Google Sheets a Redditen

Hogy valódi, szűrőmentes véleményeket kapjunk a Notionról és a Google Sheetsről, a Reddithez fordultunk. Íme, mit mondtak a felhasználók!

Egy Reddit-felhasználó lenyűgözte a Notion adatbázis-funkciója.

A Notion legegyedibb funkciója az adatbázis. Tehát a Notion akkor segít, ha különböző jellemzőkkel rendelkező elemek listáját szeretné megtekinteni, és különösen hasznos, ha ezeket az információkat különböző módon szeretné rendezni és átrendezni.

A Notion legegyedibb funkciója az adatbázis. Tehát a Notion akkor segít, ha különböző jellemzőkkel rendelkező elemek listáját szeretné megtekinteni, és különösen hasznos, ha ezeket az információkat különböző módon szeretné rendezni és átrendezni.

Hasonlóképpen, sok Reddit-felhasználó értékeli a Google Sheets-et az együttműködési és adatkezelési képességei miatt:

Egy kétfős csapat tagja vagyok, amely egy nagy regionális bank számára készít és tárol adatokat és jelentéseket. Különböző helyszíneken dolgozunk. Az, hogy együtt dolgozhatunk a Sheetsben anélkül, hogy valami meghibásodna, vagy fájlokat kellene mentenünk és elküldeni, igazi áldás. Még néhány bonyolultabb képletet is megtaníthatok, amelyeket az évek során fejlesztettem ki, mert ugyanazon a fájlon dolgozhatunk élőben.

Egy kétfős csapat tagja vagyok, amely egy nagy regionális bank számára készít és tárol adatokat és jelentéseket. Különböző helyszíneken dolgozunk. Az, hogy együtt dolgozhatunk a Sheetsben anélkül, hogy valami meghibásodna, vagy fájlokat kellene mentenünk és elküldeni, igazi áldás. Még néhány bonyolultabb képletet is megtaníthatok, amelyeket az évek során fejlesztettem ki, mert ugyanazon a fájlon dolgozhatunk élőben.

A Notion és a Google Sheets mindegyike rendelkezik előnyökkel, de mi lenne, ha a két világ legjobbjait ötvözné? Ismerje meg a ClickUp-ot – a mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, amelynek segítségével újragondolhatja teljes munkafolyamatát a maximális hatékonyság érdekében.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Notion és a Google Sheets legjobb alternatíváját

Ha a Notion kiváló a struktúra kialakításához, a Google Sheets pedig az adatok kezeléséhez, miért elégedj meg csak az egyikkal, vagy miért használj még a Microsoft Wordot is? A ClickUp a legjobb tulajdonságokat egyesíti, hatékony szervezést, valós idejű együttműködést és fejlettebb automatizálási funkciókat kínál egy helyen. Nincs többé eszközök közötti váltás vagy korlátozásokkal való bajlódás.

Több mint 800 000 csapat bízik a ClickUp-ban a munkafolyamatok racionalizálása érdekében. Nézzük meg, miért ez a legjobb megoldás a termelékenység növelésére!

🌟 A ClickUp első számú előnye: Intelligensebb adatkezelés táblázatokkal és egyéni mezőkkel

A Google Sheets merev táblázataival és a Notion adatbázis-nézeteivel ellentétben a ClickUp Table View mindkét program legjobb tulajdonságait ötvözi. A munkáját táblázatként strukturálhatja, miközben részletes információkat adhat hozzá, feladatokat rendelhet hozzá és valós időben követheti nyomon az előrehaladást.

A ClickUp Table View segítségével könnyedén szervezheti és vizualizálhatja munkáját

A ClickUp táblázatos nézetével és a ClickUp egyéni mezőkkel a következőket teheti:

Készíts villámgyors táblázatokat és hatékony adatbázisokat. Szerkessz adatokat tömegesen, rejts el vagy rögzíts oszlopokat, és drag-and-drop segítségével könnyedén szervezd meg a munkádat.

Adjon hozzá feladatelőrehaladást, fájlcsatolmányokat , csillagbesorolásokat és több mint 15 egyéb mezőtípust a munkafolyamatok testreszabásához. Kapcsolja össze a feladatokat, dokumentumokat és függőségeket az adatok közötti kapcsolatok kiépítéséhez, például az ügyfelek és a megrendelések, vagy a felhasználók és a hibajelentések összekapcsolásához.

Ossza meg táblázatait ügyfeleivel nyilvános linkeken keresztül, vagy egyetlen kattintással exportálja az adatokat táblázatokba.

Személyre szabhatja munkafolyamatát a ClickUp egyéni mezőkkel – kövesse nyomon, szervezze és kezelje a munkát a saját módján

A korlátlan testreszabási lehetőségek és a valós idejű együttműködés révén a ClickUp egyéni mezők és táblázatos nézet funkciója vonzó lehetőséget kínál a munka saját igényeinek megfelelő kezeléséhez!

💡Profi tipp: Kombinálja a táblázatos nézetet az egyéni mezőkkel, hogy pontosan az Ön igényeinek megfelelő, kódolás nélküli adatbázist hozzon létre.

🌟 A ClickUp második előnye: AI-alapú dokumentumok a zökkenőmentes együttműködésért

Míg a Notion és a Google Sheets mindegyike rendelkezik saját erősségeivel, a ClickUp Docs teljesen új szintre emeli az együttműködést és a szervezést. Képzelj el egy olyan munkaterületet, ahol a dokumentumaid nem csak információkat tárolnak, hanem neked is dolgoznak.

Zökkenőmentes együttműködés a ClickUp Docs segítségével – hozzon létre, szerkesszen és kapcsoljon össze munkákat egy helyen

A ClickUp Docs segítségével eddig soha nem látott módon hozhat létre, együttműködhet és kapcsolódhat.

Dokumentumok készítése bármilyen célra: Az útitervektől a wikikig, hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat beágyazott oldalakkal, Az útitervektől a wikikig, hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat beágyazott oldalakkal, táblázatokkal és sablonokkal . Beágyazhat könyvjelzőket, hozzáadhat widgeteket és formázhatja a dokumentumokat, hogy azok minden igénynek megfeleljenek, ellentétben a Google Docs-szal.

Valós idejű együttműködés: szerkessz együtt a csapatoddal, jelöld meg kollégáidat visszajelzésért, és alakítsd ötleteidet nyomon követhető feladatokká.

Dokumentumok összekapcsolása a munkafolyamatokkal: Dokumentumok összekapcsolása feladatokkal, projektállapotok frissítése és feladatok hozzárendelése az editor elhagyása nélkül.

Amíg Ön a ClickUp Docs segítségével útvonalterveket, tudásbázisokat és wikiket készít, a ClickUp Brain ott van, hogy javítsa a munkafolyamatát. A statikus dokumentációt dinamikus, intelligens erőforrásokká alakítja azáltal, hogy betekintést nyújt, automatizálja a frissítéseket és segít gyorsabban írni.

Ezzel a következőket teheti:

AI-alapú írás : Könnyedén készíts, finomíts és strukturálj tartalmakat egy AI-asszisztens segítségével, amely alkalmazkodik a stílusodhoz.

Azonnali válaszok: Kérdezzen feladatokról, dokumentumokról vagy emberekről – a ClickUp Brain a munkaterület egészéből gyűjti össze a kontextust, hogy pontos, azonnali válaszokat adjon.

Automatizált frissítések: Búcsút inthetsz a kézi előrehaladási jelentéseknek. A ClickUp Brain automatikusan generál összefoglalókat, stand-upokat és állapotfrissítéseket.

ClickUp Brain: Az AI-alapú asszisztens, amely összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat és betekintéseket az intelligens munkamenedzsment érdekében

🌟 A ClickUp 3. előnye: Órákkal megtakarító automatizálások

A ClickUp nem csak a munkát szervezi, hanem a munkafolyamatokat is végpontok között automatizálja. Míg a Notion és a Google Sheets manuális frissítéseket igényel, a ClickUp Automations kezeli az ismétlődő feladatokat, mint például a feladatkiosztás, az állapotfrissítések és a határidő-emlékeztetők.

Takarítson meg órákat a rutin feladatok automatizálásával és a munkafolyamatok egyszerűsítésével a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations segítségével:

Feladatok automatikus hozzárendelése, állapotok módosítása, listák áthelyezése , megjegyzések hozzáadása és még sok más

Automatizálja a feladatok tulajdonjogát azzal, hogy dinamikusan kijelöl megfigyelőket, feladat-létrehozókat vagy konkrét csapattagokat.

Automatikus válaszadás az ügyfelek visszajelzéseire , projektfrissítések küldése a partnereknek és zökkenőmentes kommunikáció

Automatizálja a feladatösszefoglalókat, a projektfrissítéseket és a stand upokat

Egyéb ClickUp funkciók a munkafolyamatok javításához

Zökkenőmentes integrációk

Csatlakozzon több mint 1000 eszközhöz, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát és növelje termelékenységét a ClickUp Integrations segítségével

A ClickUp több mint 1000 eszközzel integrálható ingyenesen, így a munkádhoz elengedhetetlen központtá válik. A Google Drive-tól és a Slack-től a GitHub-ig és a Salesforce-ig mindent könnyedén szinkronizálhatsz.

Hatékony feladatkezelés

A ClickUp feladatkezelővel a termelékenység valóban kiemelkedővé válik. Lehetővé teszi a feladatok kiosztását, a feladat előrehaladásának nyomon követését és a függő feladatok összekapcsolását.

A ClickUp Tasks segítségével a következőket is megteheti:

Automatizálja, rangsorolja és együttműködjön a feladatokban azáltal, hogy azokat alfeladatokra és ellenőrzőlistákra bontja.

Testreszabhatja a feladatokat mezők, kategóriák és prioritások segítségével, hogy azok az Ön egyedi munkafolyamatához illeszkedjenek.

Kövesse nyomon a trendeket, elemezze az adatokat és hozzon okosabb döntéseket a ClickUp AI segítségével, amely összekapcsolja a feladatokat az egész munkafolyamatával.

Testreszabhatja, automatizálhatja és összekapcsolhatja a feladatokat a többi munkájával a ClickUp Tasks segítségével, így biztosítva a zökkenőmentes termelékenységet.

A ClickUp segítségével feladataid, eszközeid és csapatod tökéletesen szinkronban maradnak, így okosabban, nem pedig keményebben dolgozhatsz.

ClickUp: a tökéletes megoldás a Notion és a Google Sheets közötti vitában

A Notion páratlan testreszabhatóságot és rugalmasságot kínál, míg a Google Sheets továbbra is az adatkezelés erőműve. De miért kellene választani a kettő közül, amikor a ClickUp mindkettő legjobb tulajdonságait és még sok mást is kínál?

A ClickUp a megfelelő termelékenységi és feladatkezelő eszköz, amely páratlan rugalmasságot, AI-alapú automatizálást, zökkenőmentes együttműködést és hatékony integrációkat kínál. A ClickUp az all-in-one megoldás a racionalizált munkafolyamatok, a könnyű feladatkezelés és a zökkenőmentes alkalmazáskapcsolatokhoz.

Készen állsz arra, hogy hátrahagyd a Notion és a Google Sheets korlátait? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és tapasztald meg a hatékonyabb munkavégzés módját!