A 10 legjobb jelzálog-CRM szoftver, amely 2025-ben racionalizálja üzleti tevékenységét

Keményen dolgozott, hogy megkötse azt a jelzálog-ügyletet – akkor miért választotta a legfontosabb ügyfele a versenytársat?

Egyszerű: nem követte nyomon és nem ápolta a kapcsolatot.

A kegyetlen igazság az, hogy azok a hitelügyintézők, akik nem ápolják a meglévő ügyfeleket, elveszítik a visszatérő ügyfeleket és az ajánlásokat. De itt van a megoldás: egy hatékony jelzálog-ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszer.

A vállalkozások 74%-a szerint a CRM szoftver erősíti az ügyfélkapcsolatokat azáltal, hogy könnyebben hozzáférhetővé teszi az ügyféladatokat.

A jelzálogipar már eleve elég összetett ahhoz, hogy a technológiai háttér is hátráltassa Önt. A megfelelő jelzálog-CRM rendszer automatizálja a nyomon követést, központosítja az adatokat és biztosítja az ügyletek zavartalan lebonyolítását.

Tehát, akár konkrét CRM-eket hasonlít össze , mint például a HubSpot és a Monday, akár egy harmadik, mindent magában foglaló megoldást keres, ez a blogbejegyzés bemutatja a legjobb jelzálog-CRM szoftverplatformokat, amelyek segítségével az egyszeri hitelfelvevőket életre szóló ügyfelekké alakíthatja.

Mit kell keresnie egy jelzálog-CRM-ben?

Mielőtt belevetnénk magunkat a legjobb jelzálog-CRM szoftverek bemutatásába, beszéljünk arról, mi különbözteti meg a jókat a rosszaktól. Az ideális CRM-rendszernek többnek kell lennie, mint egy díszes táblázatnak. A következő tényezők a legfontosabbak:

Vezető menedzsment: Válasszon olyan CRM-et, amely több forrásból gyűjti össze a vezetőket, automatizálással ápolja őket, és egy helyen követi nyomon mind az ügyfeleket, mind az ajánló partnereket, hogy növelje a konverziókat.

Automatizálás: Keressen olyan CRM-et, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat, időt szabadít fel az üzletek lezárásához, és visszatérő ügyfeleket hoz a jelzálog-üzletágához.

Integrációk: Válasszon olyan eszközt, amely összekapcsolható a hitelkezelő rendszerével (LOS) és a jelzálogipari eszközökkel. Ha a CRM integrálódik a LOS-szal, akkor az összes hitelfelvevő adat, a hitelállapot frissítései és a kommunikáció központosítottá válik. Az integrációval automatizált munkafolyamatokat indíthat el a LOS eseményei alapján. Például, amikor a hitelállapot „jóváhagyott” állapotra változik, a CRM automatikusan személyre szabott, a következő lépéseket ismertető e-maileket küldhet, vagy frissítheti a belső feladatlistákat.

Testreszabható irányítópultok: Válasszon olyan platformot, amely lehetővé teszi az irányítópultok testreszabását a legfontosabb mutatók nyomon követése érdekében, így valós idejű betekintést nyújtva az adatokon alapuló döntésekhez. A hitelügyintéző, a feldolgozó és a fiókvezető mindannyian különböző mutatókat tartanak szem előtt. A testreszabható irányítópultok lehetővé teszik, hogy mindenki a saját KPI-jeire koncentrálhasson – zavaró tényezők nélkül, csak hasznos információkkal.

Megfelelés és biztonság: Győződjön meg arról, hogy CRM-je megfelel a The Real Estate Settlement Procedures Act [RESPA] (Ingatlanügyleti Elszámolási Eljárásokról szóló Törvény), a TILA-RESPA Integrated Disclosures [TRID] (TILA-RESPA Integrált Közzétételek) és egyéb iparági előírásoknak, hogy vállalkozása megfeleljen a szabályoknak.

Marketing automatizálás: Válasszon olyan CRM-et, amely beépített eszközökkel rendelkezik az e-mail marketinghez és egyéb Válasszon olyan CRM-et, amely beépített eszközökkel rendelkezik az e-mail marketinghez és egyéb marketing CRM szoftver funkciókhoz, hogy folyamatosan teli legyen a pipeline-ja.

💡 Profi tipp: Keressen olyan CRM-et, amely mobil hozzáférést is biztosít. Azok a hitelügyintézők, akik bárhonnan kezelhetik a folyamatokat és az ügyfélkapcsolatokat, nagyobb eséllyel kötnek több üzletet.

A 10 legjobb jelzálog-CRM, amelyet érdemes kipróbálni

Készen áll arra, hogy a kihagyott lehetőségeket több hitelre váltsa? Szüksége van egy CRM-opcióra, amely segít egyszerűsíteni a munkafolyamatokat, ösztönözni a visszatérő ügyfeleket és biztosítani a szabályoknak való megfelelést.

👀 Tudta? A pénzügyi szervezetek 63%-a szeretne befektetni a CRM-hez hasonló munkafolyamat-automatizálási technológiákba.

Vessünk egy pillantást a piacon elérhető 10 legjobb jelzálog-CRM megoldásra, kiemelve azok legfontosabb erősségeit és gyengeségeit, hogy megalapozott döntést hozhasson.

1. ClickUp (A legjobb a jelzálog-pipeline és a csapatmunka racionalizálásához)

Kezdje el Javítsa ügyfélkapcsolatait és kössön több üzletet a ClickUp segítségével!

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, ötvözi a projektmenedzsment legjobb elemeit a CRM-megoldásokkal, hogy egységes irányító központot hozzon létre jelzálogfolyamatához – ezért is áll az első helyen listánkon!

Akár potenciális ügyfeleket követ nyomon, akár folyamatokat kezel, akár csapatával koordinál, a ClickUp for Real Estate Teams teljes ellenőrzést biztosít a munkafolyamatok felett. Rugalmas és nagymértékben testreszabható, így intuitív potenciális ügyfélkezelést biztosít a többfunkciós csapatok számára.

Az ügyfelek, hitelkérelmek és csapatfeladatok kezelése túlterhelő lehet, és nincs két egyforma rendszer. A ClickUp segítségével azonban mindent testre szabhat. A ClickUp egyedi feladatállapotai és egyedi mezői illeszkednek az Ön egyedi jelzálog-pipeline-jéhez, hogy nyomon követhesse a hitel típusokat, hitelképességi pontszámokat, potenciális ügyfelek forrásait és még sok mást – nincs merev struktúra, csak egy CRM, amely úgy működik, ahogy Ön.

Kezelje az értékesítési folyamatot a saját módján a ClickUp egyedi feladatállapotokkal.

A ClickUp többféle nézetet is kínál, amelyek segítenek a folyamatok vizualizálásában. Akár a lista nézetet, a táblázat nézetet, a Gantt nézetet vagy a táblázat nézetet részesíti előnyben, nyomon követheti az alkalmazásokat, kezelheti az ügyfélkommunikációt és felügyelheti a marketingkampányokat, ahogyan az Önnek a legjobban megfelel.

Szeretne listákat küldeni ügyfeleinek? A ClickUp segít Önnek. A ClickUp Map View segítségével feltérképezheti az összes listáját, így ügyfelei pontosan láthatják azok helyét. Emellett színkódokkal jelölheti őket az árkategóriájuk szerint, és sablonokat készíthet későbbi felhasználásra.

Egyszerűsítse az ingatlanok listázását az ügyfelek számára a ClickUp térképnézettel.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentráljon.

A fragmentált együttműködési eszközök használata szükségtelenül bonyolítja a munkafolyamatokat. A ClickUp segítségével azonban feladatok hozzárendelhetők, megjegyzések tehetők, sőt, a ClickUp Chat segítségével a csapattal is beszélgethet, így mindenki ugyanazon az oldalon maradhat – nincs többé e-mailek után kutatás.

Bónusz: közvetlenül a csevegőüzenetekből hozhat létre és rendelhet hozzá feladatokat!

Tartsa a munkával kapcsolatos összes beszélgetését a munkafolyamaton belül a ClickUp Chat segítségével.

Ha úgy gondolja, hogy továbbra is lapozgatnia kell az e-mailek között, a ClickUp ezt is megoldja! Akár Outlookot, akár Gmailt használ, a ClickUpból készíthet és küldhet e-maileket. Így minden potenciális ügyfél és meglévő ügyfél kezelése pontosan ott történik, ahol szüksége van rá: a CRM-ben.

Küldjön, kövessen nyomon és kezeljen ügyfél-e-maileket a ClickUp E-mailkezelővel.

És mi haszna van egy CRM-nek automatizálás nélkül? A ClickUp Automations jelentős időt takarít meg Önnek azáltal, hogy egyedi triggereket hoz létre a nyomon követéshez, a feladatok kiosztásához és az emlékeztetőhöz, így Ön az ismétlődő adminisztratív munkák helyett az üzletek megkötésére koncentrálhat.

A ClickUp Automations segítségével soha többé nem marad le ügyfélkövetésekről vagy határidőkről.

Most pedig a legfontosabb rész: a mutatók! Látogasson el a ClickUp Dashboards oldalra, ahol központosított áttekintést kap a legfontosabb mutatókról, az értékesítési teljesítményről és az ügyfélkapcsolatokról. Több mint 50 dashboard kártyával minden csapattagnak megadhatja, amire szüksége van:

A hitelügyintézők megtekinthetik a potenciális ügyfelek aktivitását és a folyamatok állapotát.

A feldolgozók a határidő szerint láthatják a függőben lévő feladatokat.

A vezetők nyomon követik a konverziós arányokat, a finanszírozási volumeneket és a feladatok teljesítését.

Valós idejű pillanatképet kap vállalkozásáról, hogy nyomon követhesse az előrehaladást, felismerhesse a trendeket és okosabb döntéseket hozhasson.

A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen képernyőn láthatja az összes előrehaladását.

Egy új CRM beállítása sok munkának tűnik. De nem kell a nulláról kezdenie. Gyorsan elindulhat a ClickUp CRM sablonnal, amely egy azonnal használható munkaterületet biztosít, amelyhez máris hozzáférhet!

Ha eddig táblázatkezelő programmal kezelte az összes potenciális ügyfelét, a ClickUp ingatlan táblázatkezelő sablonja tökéletes kiindulópont lehet. Ez a sablon segít a szervezettségben és a tervezésben, mivel a potenciális ügyfeleket, a meglévő ügyfeleket, az ingatlanokat és az üzleteket egy helyen, megszokott formátumban tárolja.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje hatékonyan ingatlanadatait a ClickUp ingatlan táblázat sablonjával.

Kövesse nyomon az egyes ingatlanok előrehaladását olyan egyéni státuszokkal, mint „Törölve”, „Eladva” és „Eladó”.

Öt különböző nézetben érheti el az információkat, beleértve a Bevezetés útmutatót is.

Javítsa az ingatlanok nyomon követését időkövetési funkciókkal, címkékkel, függőségi figyelmeztetésekkel és e-mail integrációval.

Ha olyan CRM-sablont keres, amely segít a tranzakciók kezelésében is, nézze meg a ClickUp ingatlanügynöki sablont. Ez segít a teljes munkafolyamat kezelésében, miközben áttekintést ad a jutalékokról.

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben az összes konverziót a ClickUp ingatlanügynöki sablonjával.

A sablon kiemelkedő tulajdonságai:

Kövesse nyomon az ügyfelek előrehaladását 15 állapot segítségével, például „Nyitott”, „Kapcsolatfelvétel” és „Szerződés megkötése”.

Használja az egyéni mezőket a legfontosabb ügyfél- és ingatlanadatok tárolásához, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.

Automatizálja a jutalékok kiszámítását, hogy nyomon követhesse bevételeit.

A legjobb az egészben, hogy még akkor is, ha bővíti vállalkozását, a ClickUp Önnel együtt bővül! Tehát, ha intelligens, testreszabható és ingyenes ingatlan-CRM-et szeretne, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot és javítja az ügyfélkapcsolatokat, akkor a ClickUp CRM a legjobb választás.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes nézetek (még!) nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

Tanulási görbével együtt jár

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp lehetővé tette számunkra, hogy gyorsan és egyszerűen beállítsuk a folyamatokat. Nem volt szükségünk hatalmas CRM-re a projektmenedzsmenthez; a Click Up volt a tökéletes megoldás. Miután beállítottuk a projektmenedzsmentet, sok más felhasználási lehetőséget is találtunk, amelyek valóban racionalizálták a napi munkát.

2. Jungo (A legjobb Salesforce integrációhoz és jelzálog-marketinghez)

via Jungo

A Jungo egy olyan CRM, amely azoknak a vállalkozásoknak szól, amelyek egy all-in-one megoldást keresnek a munkafolyamatok automatizálására, a marketingtevékenységek fokozására és az együttműködés egyszerűsítésére.

A Salesforce-ra épülő szoftver integrálható a legjobb jelzálog-eszközökkel, így egyetlen bejelentkezéssel kezelheti a potenciális ügyfeleket, a hiteleket és az ügyfélkapcsolatokat. Úgy lett kialakítva, hogy növelje a teljes hálózat – ügyfelek, potenciális ügyfelek, ajánló partnerek és csapattagok – termelékenységét, miközben teljes hozzáférést biztosít a Salesforce-hoz és az AppExchange-hez, így időt és költségeket takaríthat meg.

A Jungo legjobb funkciói

Szüntesse meg az adatok duplikált bevitelét olyan LOS rendszerekkel, mint az Encompass, a Calyx Point és a LendingPad.

Hozzáférés előre elkészített marketingtartalmakhoz, e-mail kampányokhoz, videomarketinghez és közös marketingeszközökhöz.

Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat élő adatokkal és részletes jelentésekkel a testreszabható irányítópultok segítségével.

Automatizálja az ügyletkötés utáni ügyfélmarketinget a Concierge Programmal, személyre szabott ajándékok és kártyák küldésével, hogy növelje a lojalitást.

Jungo korlátai

A funkcionalitás a Salesforce-tól függ.

Korlátozott testreszabási lehetőségek komplex munkafolyamatokhoz

Jungo árak

Jungo Mortgage App: 119 USD/hó felhasználónként

Jungo csomag: 149 USD/hó felhasználónként

Jungo Enterprise: Egyedi árazás

Jungo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (120+ értékelés)

Mit mondanak a Jungóról a valódi felhasználók?

A Jungót használom a mindennapi munkámban. Segít nyomon követni az összes napi feladatomat, valamint tárolja az összes korábbi ügyfelemet, ingatlanügynökömet, potenciális ügyfelemet és jelzálog-kapcsolatomat. Segít szervezett maradni és mindenre rálátni.

3. Surefire CRM (a legjobb az automatizált kapcsolatépítéshez)

via G2

Szerette volna valaha automatizálni ügyfélkapcsolatainak ápolását? A Surefire CRM ezt lehetővé teszi! Úgy tervezték, hogy segítse a jelzálog-szakembereket új ügyletek megkötésében, a visszatérő ügyfelek ápolásában és a rendkívül fontos ajánlások megszilárdításában.

Ez egy megbízható CRM-megoldás szolgáltató vállalkozások számára, amely egy helyen automatizálja a potenciális ügyfelek ápolását, a többcsatornás marketinget és a szabályozási előírások betartását. A „beállít-és-elfelejti” automatizálás segítségével könnyedén építheti és ápolhatja kapcsolatait.

A Surefire CRM legjobb funkciói

Vonzza be ügyfeleit a közösségi médián, e-mailen, SMS-ben és nyomtatott anyagokon keresztül az omnichannel marketing automatizálással.

Hozzáférés több mint 1000 szabályoknak megfelelő tartalomhoz, amelyekkel marketingtevékenységét hatékonyabbá teheti.

Automatizálja a nyomon követést, hogy ápolja a potenciális ügyfeleket a hitelnyújtási folyamat során és az ügylet lezárása után is.

Legyen mindig felkészülve az ellenőrzésekre a beépített RESPA, TCPA és CCPA megfelelőségi eszközökkel.

A Surefire CRM korlátai

Kevesebb testreszabási lehetőség az önkiszolgáló jelentésekhez

Korlátozott integrációs lehetőségek

Surefire CRM árak

Egyedi árazás

Surefire CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A 20. század közepén az amerikai háztulajdonosok a jelzáloghitelük visszafizetését „jelzálogégető” partival ünnepelték, amelynek során szimbolikusan elégették a hitel dokumentumát, hogy megünnepeljék pénzügyi eredményüket.

4. Pipedrive (A legjobb a jelzálogértékesítési folyamatok vizuális optimalizálásához)

via Pipedrive

Ha olyan CRM-megoldást keres , amely segít nyomon követni a potenciális ügyfeleket, automatizálni a nyomon követést és több üzletet kötni, akkor a Pipedrive népszerű választás.

Ez a Kanban-stílusú CRM lehetővé teszi jelzálog-pipeline-jének vizualizálását és kezelését AI-alapú automatizálással, testreszabható munkafolyamatokkal és valós idejű értékesítési betekintéssel. A Pipedrive egyszerűsíti a teljes jelzálog-folyamatot, így Ön arra koncentrálhat, amiben a legjobb: több hitel megkötésére.

A Pipedrive legjobb funkciói

Tartsa fenn az ügyfelek érdeklődését AI-vezérelt figyelmeztetésekkel és automatizált nyomon követéssel.

Optimalizálja konverziós stratégiáit valós idejű értékesítési adatokkal és egyedi jelentésekkel.

Csatlakozzon több mint 400 alkalmazáshoz, beleértve a népszerű hitelkezelő rendszereket (LOS) is.

A Pipedrive korlátai

A kezdeti beállítás és testreszabás időt és erőfeszítést igényelhet.

A fejlett jelentéskészítési és mesterséges intelligencia funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el.

Pipedrive árak

Alapvető: 19 USD/hó felhasználónként

Haladó: 34 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 74 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Pipedrive-ról a valódi felhasználók?

Vizuális típusú emberek számára ez a legjobb megoldás. Ezzel a könnyen használható CRM-mel pontosan láthatom, mi történik az értékesítési csatornámban. Nagyon egyszerű megtekinteni a műszerfalat és áthelyezni a potenciális ügyfeleket.

5. BNTouch Mortgage CRM (A legjobb az all-in-one jelzálog-marketinghez)

via BNTouch

A potenciális ügyfelek, hitelek és marketing közötti egyensúlyozás a jelzálogkölcsön-világban olyan lehet, mint egy három porondos cirkusz. A BNTouch Mortgage CRM segít rendet teremteni a káoszban.

Ez egy komplett digitális jelzálog-rendszer, amely CRM, marketing és POS eszközöket ötvöz, így kiváló Perfex CRM alternatívát jelent azok számára, akik egy all-in-one megoldást keresnek. Felhasználóbarát mobilalkalmazása és biztonságos felhőalapú tárolása miatt ez a megoldás minden méretű vállalkozás számára ideális.

A BNTouch Mortgage CRM legjobb funkciói

Automatizálja az e-mail, SMS és videó marketinget, valamint hozzáférjen a válogatott közösségi média tartalmakhoz.

Kezelje a potenciális ügyfelek elosztását úgy, hogy különböző forrásokból, többek között a közösségi médiából is begyűjti őket.

Hozzáférés több mint 35 jelzálog-specifikus eszközhöz, beleértve a digitális 1003 alkalmazást.

Kezelje CRM-jét bárhonnan a felhasználóbarát mobilalkalmazással.

BNTouch jelzálog-CRM korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a kezdeti navigáció

BNTouch Mortgage CRM árak

Egyéni: 165 USD/hó + 125 USD aktiválási díj

Csapat: Két felhasználó esetén 190 USD/hó + 95 USD aktiválási díj felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

BNTouch Mortgage CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

6. Velocify (A legjobb a jelzáloghitelek értékesítésének automatizálásához)

via Velocify

A Velocify egy hatékony CRM jelzálog-szakemberek számára, akik több hitelt szeretnének kötni kevesebb gonddal. Az ICE Mortgage Technology részeként ez a platform segít a hitelügyintézőknek a szervezettségben, a nyomon követés automatizálásában és több mint 1400 forrásból származó potenciális ügyfelek kezelésében.

Akár az értékesítési folyamat optimalizálását, akár a hitelfelvevők elkötelezettségének növelését célozza, a Velocify biztosítja, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon ki. Kiválóan alkalmas növekvő jelzálogcsapatok számára, amelyek strukturált munkafolyamatokhoz és automatizáláshoz CRM-re van szükségük.

A Velocify legjobb funkciói

Automatikusan rögzítse, ossza meg és rangsorolja a potenciális ügyfeleket a gyorsabb nyomon követés érdekében.

Csökkentse a manuális feladatok számát az automatizált többcsatornás kommunikációval, hogy a potenciális ügyfelek érdeklődését fenntartsa.

Tegyen több hívást, kövesse nyomon a beszélgetéseket, és növelje a konverziókat az AI-alapú Dial-IQ értékesítési tárcsázóval.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok megfeleljenek jelzálog-üzleti igényeinek.

A Velocify korlátai

Egyes felhasználók alkalmanként dialerbajokat tapasztalnak.

Velocify árak

Egyedi árazás

Velocify értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 230 értékelés)

7. NextWave (A legjobb testreszabható értékesítési és marketing automatizáláshoz)

via NextWave

A CRMnow Nextwave CRM szoftvere megfelelő választás hitelügyintézők, lakásjelzálog-bankárok és nagykereskedelmi hitelezők számára, akik optimalizálni szeretnék az értékesítési és marketing automatizálást.

Kifejezetten a jelzálogipar számára tervezve, automatizált leadkövetést, mérföldkő-frissítéseket és személyre szabott marketing érintési pontokat kínál a termelékenység és a jövedelmezőség növelése érdekében. Segít egyszerűsíteni a folyamatokat és a partnerkezelést, miközben az értékesítési csapatot a helyes úton tartja.

A NextWave legjobb funkciói

Hozzáférhet a feladatokhoz, ügyletekhez, partneri tevékenységekhez és a legfontosabb mutatókhoz a testreszabható irányítópultok segítségével.

Automatizálja a potenciális ügyfelek elosztását a készségalapú irányítással, és kövesse nyomon a hitelek előrehaladását valós időben.

Erősítse az ajánlói kapcsolatokat SMS-ekkel, e-mailekkel és hangüzenetekkel.

Kezelje jelzálog-üzletágát bármikor egy teljes funkcionalitású mobilalkalmazással.

NextWave korlátai

A munkafolyamatok testreszabása jelentős időbefektetést igényelhet.

NextWave árak

Egyedi árazás

NextWave értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Shape (A legjobb a teljes jelzálog-automatizáláshoz)

via Shape

Szeretne egy funkciókban gazdag, AI-vezérelt jelzálog-megoldást? A Shape CRM kiváló választás. Kifejezetten jelzálog-brókerek, hitelezők és hitelügyintézők számára tervezve, egyetlen platformon egyszerűsíti az összes folyamatot, a kezdeményezéstől és az értékesítéstől a marketing automatizálásig.

Több mint 500 beépített funkcióval a Shape lehetővé teszi a potenciális ügyfelek kezelését, a nyomon követés automatizálását és a POS- és LOS-rendszerekkel való zökkenőmentes integrációt. Akár jelzálog-üzletágának bővítéséről, akár a potenciális ügyfelek konverziójának optimalizálásáról van szó, a Shape all-in-one megközelítése időt takarít meg és növeli a hatékonyságot.

A legjobb funkciók kialakítása

Hozzáférés integrált CRM-hez, tárcsázóhoz, e-mail/szöveges üzenetküldés automatizálásához, POS-hoz, LOS-integrációkhoz és előre elkészített CRO-weboldalakhoz.

Javítsa döntéshozatalát automatizált hívásjegyzőkönyvekkel, AI-pontszámmal, megfelelőségi ellenőrzésekkel és pontszámalapú riasztásokkal.

Futtasson automatizált drip kampányokat előre elkészített e-mailekkel, szöveges üzenetekkel és állapotfrissítési sorozatokkal.

Növelje a konverziókat felmérési stílusú lead-csatornákkal és konverzió-optimalizált céloldalakkal.

Alak korlátai

Korlátozott fejlett funkciók nagyvállalatok számára

Egyes felhasználók hatékonytalan ügyfélszolgálatot tapasztaltak.

Árazás kialakítása

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények alakítása

G2: 4,9/5 (95+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Shape-ről a valódi felhasználók?

Még soha nem találtam olyan egyszerű módszert a műveletek automatizálására és az időmegtakarításra a potenciális ügyfelek nyomon követése során, mint a Shape. Imádom, hogy milyen felhasználóbarát, mivel alkalmazkodik az igényeidhez és egyszerűen használható.

9. Aidium (A legjobb AI-alapú leadkezeléshez)

via Aidium

Néha a CRM esetében az egyszerűség a legjobb megoldás. Még jobb, ha könnyen kezelhető automatizálási funkciókkal is rendelkezik. Az Aidium egy ilyen eszköz, amelyet a potenciális ügyfelek konverziójának maximalizálására fejlesztettek ki.

Mesterséges intelligenciával támogatott lead scoring, intelligens automatizálás és integrációk segítségével hatékonyan kezelheti és bővítheti ügyfélkapcsolatait. Akár ajánlásokat követ nyomon, akár potenciális ügyfeleket ápol, akár marketingkampányokat futtat, az Aidium könnyen használható felületén megtalálja a hatékonyság növeléséhez és több üzlet megkötéséhez szükséges eszközöket.

Az Aidium legjobb funkciói

Automatizálja a nyomon követést, az emlékeztetőket és a kommunikációt a válaszadási idők javítása érdekében.

Használja az AI-t a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfelek azonosításához és marketingtevékenységeinek finomhangolásához.

Készítsen és indítson marketingkampányokat egy intuitív, kódolás nélküli drag-and-drop eszközzel.

Készítsen szemet gyönyörködtető marketinganyagokat közvetlenül a CRM-ben a Canva integrációval.

Aidium korlátai

Egyes ügyfelek panaszkodtak a lassú ügyfélszolgálatra.

Kisvállalkozások számára drága lehet.

Aidium árak

Egyedi árazás

Aidium értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Salesforce Financial Services Cloud (A legjobb vállalati szintű jelzálog-automatizáláshoz)

a Salesforce Financial Services Cloud segítségével

A Salesforce Financial Services Cloud (FSC) egy all-in-one megoldást kínál a hitelfelvevők kezeléséhez, a munkafolyamatok automatizálásához és az ügyfélkapcsolatok személyre szabásához. Ideális nagy jelzáloghitel-kölcsönzők, pénzintézetek és nagy volumenű hitelügyintézők számára.

Az AI-alapú betekintés és automatizálás segít optimalizálni a hitelek feldolgozását és javítani a hitelfelvevők élményét. A beépített jelentéskészítő eszközök és az egyszerű integrációk segítenek az üzleti tevékenység bővítésében, miközben biztosítják a szabályoknak való megfelelést és a hatékonyságot.

A Salesforce Financial Services Cloud legjobb funkciói

Egyszerűsítse a hitelkérelmek feldolgozását intuitív adatgyűjtéssel és dokumentumkezeléssel.

Személyre szabott ajánlások és pénzügyi betekintés az AI-alapú személyre szabás segítségével

Csökkentse a manuális munkát és növelje a pontosságot az automatizált kockázatvállalási munkafolyamatokkal.

Javítsa az együttműködést a hitelügyintézők, hitelfelvevők, brókerek és ingatlanügynökök között.

A Salesforce Financial Services Cloud korlátai

Megtanulása nehéz; a szoftver hatékony használatához alapos képzésre van szükség.

Magasabb ár, mint más CRM-opciók

Salesforce Financial Services Cloud árak

Ingyenes: 30 napos próba

Értékesítés: 300 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Szolgáltatás: 300 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Értékesítés és szolgáltatás: 325 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Einstein 1 értékesítéshez és szolgáltatáshoz: 700 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Biztosítási termékek kezelése: 180 000 USD/év szervezetenként (éves számlázás)

Biztosítási kötvények kezelése: 42 000 USD/10 millió USD bruttó biztosítási díj (éves számlázás)

Biztosítási kárigény-kezelés: 27 000 USD/10 millió USD GWP (éves számlázás)

Salesforce Financial Services Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Salesforce Financial Services Cloudról a valós felhasználók?

Tetszik, hogy a szoftver mennyire testreszabható. Az Ön üzleti tevékenységéhez igazíthatja, és nem fordítva.

💡 Profi tipp: Miután kiválasztotta a CRM-et, fektessen be a csapat megfelelő képzésébe, hogy megértsék, hogyan kell hatékonyan használni. Ösztönözze a bevezetést azáltal, hogy kiemeli az előnyöket az egyes jelzáloghitel-ügyintézők számára, nem csak a vállalat számára.

A ClickUp segítségével vége a hitelezési gondoknak!

A jelzálog-CRM-ek életmentők, mivel a hitelügyintézőknek valós idejű áttekintést nyújtanak minden potenciális ügyfélről, a hitel fázisáról és a követendő feladatokról – mindezt egyetlen irányítópulton.

Mindezek az eszközök valami különlegessel szolgálnak, de a ClickUp? Ez egy komplett csomag – CRM és projektmenedzsment egy elegáns platformon. Az automatikus emlékeztetők, a hitelképességi pontszámok és hitel típusok számára kialakított egyéni mezők, valamint a központi dokumentumtárolás funkcióknak köszönhetően semmi sem maradhat figyelmen kívül.

Van ennél jobb megoldás? Mi úgy gondoljuk, hogy nincs. De ne higgyen csak nekünk! Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és próbálja ki saját maga!