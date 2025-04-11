15+ legjobb GPT a marketinghez, hogy automatizálja marketingstratégiáját

Csak a marketingesek értik igazán, hogy hány szerepet kell betölteniük – tartalomkészítés, közösségi média stratégia, potenciális ügyfelek szerzése és minden más, amire az üzletnek szüksége van –, gyakran csökkenő költségvetéssel.

A költségvetésről szólva: a marketingcsapatok szűkös anyagi helyzetben vannak. A LinkedIn szerint a marketinges álláshirdetések száma 42%-kal csökkent, így a csapatoknak kevesebből kell többet kihozniuk.

Így tarthat lépést: használjon marketing GPT-ket. Ezek az AI-alapú asszisztensek automatizálják az ismétlődő feladatokat, javítják a tartalomkészítést és segítenek hatékony marketingkampányok kidolgozásában.

Azonban nem minden egyedi GPT egyforma. Hogy segítsünk megtalálni a legmegfelelőbbet, összehasonlítottuk a marketinghez legalkalmasabb GPT-ket, összehasonlítva azok funkcióit, erősségeit és azt, hogy hogyan illeszkednek a különböző csapatokba.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legnépszerűbb GPT-k, amelyek elismert marketingkeretrendszereket használnak, ötleteket javasolnak és kivételes kreativitást mutatnak a marketingkampányok fejlesztése érdekében: Digitális marketing menedzser: A legjobb adatvezérelt marketingesek számára, akik platformok közötti kampányokat optimalizálnak. Marketing GPT: A legjobb stratégiai marketingesek számára, akik AI-alapú betekintést keresnek a márkaépítéshez. Marketer GPT Pro: A legjobb választás induló és kisvállalkozások számára, amelyek organikus növekedési stratégiákat keresnek. Kreatív írási tanácsadó: A legjobb tartalomalkotók és szövegírók számára, akik szeretnék fejleszteni történetmesélési képességeiket. Canva: A legjobb választás azoknak a marketingeseknek és tervezőknek, akik gyors, kiváló minőségű vizuális elemeket igényelnek. VEED VideoGPT: A legjobb megoldás az AI által generált közösségi média videókat készítő tartalom-marketingesek számára. Video Summarizer: A legjobb megoldás szakemberek számára, akik hosszú videókat szeretnének könnyen emészthető összefoglalókba sűríteni. Copywriter GPT: Legalkalmasabb olyan márkák számára, amelyek meggyőző, magas konverziós arányú marketing szövegekre van szükségük. Humanize AI: A legjobb azoknak a marketingeseknek, akik az AI által generált tartalmakat természetesebbé szeretnék tenni. Marketingkutatás és versenyképességi elemzés: A legjobb stratégák és elemzők számára, akik az iparági trendeket követik nyomon. SocialNetworkGPT: A legjobb választás a közösségi média menedzserek számára, akik platformspecifikus stratégiákat dolgoznak ki. Tartalommarketing GPT: Legalkalmasabb azoknak a marketingeseknek, akik adatvezérelt tartalomkészítésre koncentrálnak. Branding GPT: Legalkalmasabb olyan vállalkozások számára, amelyek a márka identitását és a hatékony kommunikációt szeretnék finomítani. Landing Page Creator by HubSpot: A legjobb megoldás a magas konverziós arányú landing page szövegeket készítő hirdetők számára. Marketing Strategizer: Legalkalmasabb olyan vállalkozások számára, amelyek többcsatornás kampánytervezésre szorulnak. SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO: A legjobb digitális ügynökségek számára, amelyek közösségi média kampányokat bővítenek. Marketingigazgató: Legalkalmasabb magas szintű márkastratégiákat kidolgozó vezető marketingesek számára. Zubot: A legjobb választás hirdetésstratégák számára, akik viselkedésalapú marketingelvekkel optimalizálják kampányaikat. Consensus GPT: A legjobb választás kutatók és marketingesek számára, akik megbízható információkat szeretnének nyerni. Marketing Mentor: A legjobb megoldás azoknak a kisvállalkozás-tulajdonosoknak, akik gyakorlati tanácsokra vágynak. SEO GPT: A legjobb SEO-szakemberek számára, akik tartalmakat, kulcsszavakat és a webhelyek technikai teljesítményét optimalizálják. Tartalom hasznossága és minősége SEO elemző: A legjobb marketingesek számára, akik biztosítani akarják, hogy a tartalom megfeleljen a Google E-E-A-T követelményeinek. Prezentáció és diák GPT: A legjobb azoknak a szakembereknek, akik gyorsan szeretnének AI-alapú prezentációkat készíteni. DesignerGPT: A legjobb választás marketingesek és vállalkozók számára, akik AI-generált weboldalakat terveznek. Kérdezzen mindent a marketingről: A legjobb megoldás azoknak a marketing tanácsadóknak, akik személyre szabott, AI-alapú betekintésre van szükségük. mindenre kiterjedő, AI-alapú marketingasszisztens, amely az AI-elemzéseket projektmenedzsment eszközökkel kombinálva több GPT-t is helyettesít. A ClickUp Brain egy, amely az AI-elemzéseketkombinálva több GPT-t is helyettesít.

Mik azok a GPT-k?

Ezért megkértük a ChatGPT-t, hogy válaszoljon erre a kérdésre, mivel ez egy kérdés. És íme, mit válaszolt az AI-modell.

✨ Összefoglalás: A GPT-k alapvetően bizonyos feladatokra vagy iparágakra kiképzett, testreszabott AI-modellek. Ezek az eszközök másodpercek alatt elemezhetik a piaci trendeket, megérthetik a célközönséget és emlékezetes kampányokat hozhatnak létre.

A ChatGPT verziója azonban meglehetősen szószátyár. Itt jönnek képbe a különböző típusú GPT-k.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a különbségeket:

GPT típus Leírás Használati eset Példák GPT-kre Általános célú GPT-k Sokoldalú AI-modellek, mint például a ChatGPT, amelyek kutatást, írást és általános lekérdezéseket kezelnek. Blogbejegyzések létrehozása, jelentések összefoglalása és marketingstratégiák kidolgozása. ChatGPT, Claude, Gemini Egyedi GPT-k Kifejezetten olyan speciális iparágak számára készült, mint a digitális marketing, a pénzügyek vagy az egészségügy. Célzott e-mail marketing kampányok létrehozása és a hirdetések üzeneteinek finomítása. Egyedi GPT-k a GPT Store-ban, Jasper AI Kreatív GPT-k Szakterülete a történetmesélés, a tartalomkészítés, a hirdetési szövegek és a videóforgatókönyvek. Vonzó közösségi média kampányok, promóciós videók és márkaépítés fejlesztése. Copy. ai, Writesonic, Midjourney (vizuális elemekhez) Műszaki és analitikai GPT-k Piaci trendek elemzésére, célközönség szegmentálására és kampányok nyomon követésére tervezték. A közönség viselkedésének elemzése, a SEO optimalizálása és a marketingkampányok sikerének előrejelzése. Perplexity AI, Frase. io, MarketMuse Beszélgető AI GPT-k Középpontban a chatbotok, az automatizált válaszok és a felhasználói elkötelezettséget növelő stratégiák állnak. Az ügyfélszolgálat fejlesztése AI-vezérelt csevegési interakciókkal és a közösségi média stratégiájának automatizálásával. Drift, Intercom, HubSpot Chatbot Multimodális GPT-k Integrálja a szöveget, a képeket és a hangot a tartalomkészítés és a hirdetési kampányok optimalizálása érdekében. AI-alapú vizuális elemek, interaktív termékleírások és videohirdetések létrehozása. OpenAI DALL·E, Synthesia, Runway ML

Mit kell keresnie a marketinghez legalkalmasabb GPT-kben?

Mivel a marketing nagyon sokrétű, az Ön számára legmegfelelőbb GPT valóban attól függ, hogy mire fogja használni. Azonban ezek néhány általános szolgáltatás, amelyeket minden eszközben meg kell keresnie:

Mindenféle tartalmat létrehoz: A GPT-nek képesnek kell lennie bármit megírni – blogbejegyzéseket, céloldalakat, közösségi média feliratokat, hirdetési szövegeket, sőt promóciós videó forgatókönyveket is.

Ismeri a SEO-t: Egy jó marketing GPT-nek nem csak az írásban kell segítenie, hanem a rangsorolásban is. Keressen olyan eszközt, amely hatékony kulcsszavakat javasol, optimalizálja a meta leírásokat, és segít növelni a tartalomkészítést a jobb keresési láthatóság érdekében.

Megérti márkád hangját: Ha márkád játékos és szellemes, akkor a GPT-nek sem szabad úgy hangzania, mint egy jogi dokumentumnak. Keress olyan eszközt, amellyel módosíthatod a hangnemet és a stílust.

Nyomon követi, mi működik (és mi nem): A GPT-nek betekintést kell nyújtania a piaci trendekbe, a közönség elkötelezettségébe és a teljesítményadatokba, hogy ne csak találgatásokra kelljen támaszkodnia.

Integrálható az Ön eszközeivel: Ha az egyedi GPT nem tud csatlakozni az e-mail marketing, a közösségi média ütemezés vagy a CRM szoftverhez, akkor csak plusz munkát jelent. Keressen olyan eszközt, amely illeszkedik a munkafolyamatába, és nem kényszeríti Önt egész nap másolásra és beillesztésre.

💡 Profi tipp: Nehézséget okoz több kampány, elemzés és ügyfélkapcsolat kezelése? Az AI használata a marketing automatizálásában című cikk bemutatja , hogyan automatizálhatja az AI az ismétlődő feladatokat és optimalizálhatja a kampányokat!

A legjobb GPT-k a marketinghez

Szeretnéd fejleszteni digitális marketing tevékenységedet? A ChatGPT speciális marketing GPT-jei pontosan az lehetnek, amire szükséged van. Összeállítottunk egy alapvető útmutatót a ChatGPT ökoszisztémában elérhető leghatékonyabb marketing-központú GPT-kről.

Mielőtt belevetné magát a listába, vegye figyelembe, hogy ezek az egyedi GPT-k OpenAI termékek, amelyek a ChatGPT felületen keresztül érhetők el. Az OpenAI általában különböző előfizetési szinteket kínál, amelyek csomagjaik részeként különböző GPT-ket tartalmazhatnak, vagy egyes speciális GPT-k saját árazási struktúrával rendelkezhetnek. A legfrissebb árakról az OpenAI hivatalos weboldalán vagy dokumentációjában tájékozódhat.

Most pedig nézzük meg a legnépszerűbb egyedi GPT-ket, amelyek átalakítják a digitális marketing munkafolyamatokat:

1. Digitális marketing menedzser (legalkalmasabb adatvezérelt marketingesek számára, akik platformok közötti kampányokat optimalizálnak)

via ChatGPT

Az adatok, a kreativitás és a stratégia találkozása – ha ezt elsajátítja, marketing kampányai sikeresek lesznek. De addig is, a Digital Marketing Manager gondoskodik mindenről Ön helyett.

Ez a GPT azoknak a digitális marketing szakembereknek segít, akik prioritásként kezelik az adatalapú döntéshozatalt, a teljesítmény optimalizálását és a zökkenőmentes, platformok közötti végrehajtást.

A digitális marketing menedzser legjobb funkciói

Kapjon megvalósítható ajánlásokat a valós idejű marketingelemzések alapján, hogy maximalizálja a ROI-t és a kampány teljesítményét.

Finomítsa stratégiáit a Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, SEO, e-mail marketing és más fontos digitális csatornák segítségével.

Elemezze a költségvetés elosztását , hogy biztosítsa a legmagasabb hirdetési kiadások megtérülését (ROAS) a különböző platformokon.

Értékelje a kreatív hirdetési képeket, a célközönséget és a konverziós mutatókat, hogy azonosítsa a folyamatos fejlesztés lehetőségeit.

A digitális marketing menedzser korlátai

Nem hajt végre közvetlenül kampányokat.

Bemeneti adatok és kontextus szükséges a személyre szabott és hatékony ajánlásokhoz.

A platformspecifikus adatoktól függ a hozzáférés és az integrációk a mélyebb betekintés érdekében.

Olvassa el még: 7 ingyenes tartalomírási sablon a gyorsabb tartalomkészítéshez

2. Marketing GPT (legalkalmasabb stratégiai marketingesek számára, akik AI-alapú betekintést keresnek a márkaépítéshez)

via ChatGPT

A Marketing GPT-t úgy tervezték, hogy a végső marketingstratéga legyen. Ötvözi a klasszikus marketingelveket és a mélyreható betekintést – legyen szó márka pozícionálásról, fogyasztói magatartás elemzéséről vagy adatközpontú kampányok kidolgozásáról.

A marketing GPT legjobb funkciói

Alakítsa át a hagyományos marketing ismereteket modern márkák számára megvalósítható stratégiákká!

Használja az adatelemzést és az AI-t a marketing döntések finomításához és a trendek előrejelzéséhez .

Valós idejű betekintést nyújt a feltörekvő piaci változásokba és a fogyasztói magatartás alakulásába.

Személyre szabott tanácsadás a SEO, a közösségi média, a márkamenedzsment és a tartalommarketing területén.

Alkalmazkodjon a különböző marketing kihívásokhoz, biztosítva, hogy a stratégiák megfeleljenek az adott iparág igényeinek.

A marketing GPT-k korlátai

Nincs közvetlen végrehajtási képessége marketingkampányok és hirdetéskezelés terén.

Nem fér hozzá a tulajdonosi üzleti adatokhoz , kivéve, ha azokat kifejezetten megadják.

Emberi szakértelemre van szükség az eredmények értelmezéséhez és a stratégiák hatékony megvalósításához.

💡 Profi tipp: Az AI írási eszközök csak annyira jók, amennyire a nekik adott utasítások. A legjobb AI írási utasítások marketingesek és írók számára szakértők által kidolgozott utasításokat tartalmaznak, amelyek segítségével könnyedén létrehozhat vonzó, nagy hatással bíró tartalmakat.

3. MarketerGPT Pro (A legjobb választás organikus növekedési stratégiákat kereső startupok és kisvállalkozások számára)

via ChatGPT

A MarketerGPT Pro stratégiai betekintést nyújt, amely segít a márkáknak kiemelkedni, organikusan növekedni és a korlátokat versenyelőnyökké alakítani.

Fontolja meg ezt az eszközt, ha teljesen új stratégiát indít, vagy egy meglévőt finomít; minden ajánlás hatékony eredményre törekszik.

A MarketerGPT Pro legjobb funkciói

Készítsen testreszabott marketingterveket , amelyek személyre szabottak a márka céljaihoz, a közönséghez és az iparághoz.

Fedezze fel az organikus növekedési stratégiákat, amelyek hirdetési kiadások nélkül növelik a láthatóságot.

Növelje a tartalom elérhetőségét SEO-alapú taktikákkal és nagy értékű elkötelezettségi stratégiákkal.

Helyezze el márkáit olyan vonzó narratívákkal, amelyek megkülönböztetik őket a zsúfolt piacokon.

Optimalizálja a közösségi média jelenlétét, hogy hiteles kapcsolatokat és közösség növekedést mozdítson elő.

A MarketerGPT Pro korlátai

Nem hajt végre hirdetési kampányokat és nem kezeli közvetlenül a fizetett médiát.

Nincs valós idejű adatkövetés a stratégiai ajánlásokon túl

Nem helyettesítheti a gyakorlati szakértelmet a mélyreható kreatív kivitelezéshez.

4. Kreatív írási tanácsadó (a legjobb tartalomalkotók és szövegírók számára, akik javítani szeretnék történetmesélési képességeiket)

via ChatGPT

Az üres oldal kitöltése ijesztő feladat lehet, ezért a ChatGPT Creative Writing Coach funkciója igazi életmentő. Segít a történetmesélésben, a szerkezet kialakításában és abban, hogy szavaid valóban visszhangot keltsenek.

Akár regényt, verset vagy esszét ír, a Creative Writing Coach átgondolt visszajelzései és útmutatásai segíthetnek hangjának finomításában és ötleteinek megvalósításában.

A kreatív írási tanácsadó legjobb funkciói

Személyre szabott visszajelzést kap, hogy azonosítsa az erősségeit és a fejlesztendő területeket.

Lépje túl az írói blokkot kreatív ötletekkel és brainstorming segítségével!

Fejlessze a történetmesélési technikákat, mint például a karakterfejlesztés, a világépítés és a tempó.

Finomítsa írásstílusát a párbeszéd, leírás és hangnem terén nyújtott útmutatásokkal.

Részletes, konstruktív visszajelzéseket kap, amelyek kiemelik az erősségeket és javaslatokat tesznek a fejlesztésre.

Kreatív írási tanácsadó korlátai

A szerkesztések manuális végrehajtása szükséges, a dokumentum közvetlen módosítása helyett.

A minták és elvek alapján inkább analitikus, mint érzelmi visszajelzést ad.

Nincs gyakorlati tapasztalata a kiadói és iparági kapcsolatok terén, de általános útmutatást nyújt.

💡 Profi tipp: A közösségi média AI nélkül történő kezelése biztos recept a kiégésre. A marketingesek számára legalkalmasabb 15 közösségi média AI eszköz bemutatja a legjobb eszközöket az ütemezés automatizálásához, az elkötelezettség nyomon követéséhez és a stratégia egyszerű optimalizálásához.

5. Canva (A legjobb marketingesek és tervezők számára, akik gyors, kiváló minőségű vizuális elemeket igényelnek)

via ChatGPT

Azok számára, akik könnyedén szeretnék megvalósítani ötleteiket, a Canva for ChatGPT a durva koncepciókat kifinomult tervekké alakítja. Akár üzleti, marketing vagy személyes projektekhez használja, ez az eszköz intelligens javaslatokkal és testreszabható sablonokkal egyszerűsíti a kreatív folyamatot.

A Canva legjobb funkciói

Készítsen egyedi, AI-alapú terveket, amelyek a felhasználói beviteli adatokhoz igazodnak .

Hozzáférés több ezer professzionálisan elkészített sablonhoz, valamint hatalmas kép-, ikon- és betűtípus-könyvtárhoz a korlátlan kreativitás érdekében.

Egyszerűsítse az általános tervezési folyamatot egy intuitív, kezdőknek is barátságos felülettel .

Lehetővé teszi a csapatok és az egyének közötti zökkenőmentes valós idejű együttműködést.

A Canva korlátai

AI által generált terveket készít, amelyek kézi beállításokat igényelhetnek a pontosság érdekében.

A Canva rendelkezésre álló eszközeitől és előre beállított értékeitől függő testreszabási lehetőségeket kínál.

6. VEED VideoGPT (A legjobb AI-generált közösségi média videókat készítő tartalommarketingesek számára)

via ChatGPT

A képekhez hasonlóan a videók is fontos szerepet játszanak a sikeres marketingben – ezért a marketingesek 50%-a globálisan beépíti őket stratégiájába. A VEED VideoGPT segít Önnek a szkriptekből kifinomult közösségi média videókat készíteni AI avatarokkal és egyedi hangalámondásokkal.

A VEED VideoGPT legjobb funkciói

Alakítsa át a szkripteket kifinomult közösségi videókká AI avatarokkal és hangalámondással .

Válassza ki a legérdekesebb pillanatokat a hosszú formátumú tartalmakból a TikTok, Instagram Reels és YouTube Shorts számára.

Adjon hozzá automatizált feliratokat, fordításokat és szinkronizálást, hogy globális közönségeket érjen el.

Testreszabhatja videóit háttér eltávolítással , zajcsökkentéssel és dinamikus szöveganimációkkal.

Könnyítse meg a munkafolyamatokat a felhőalapú együttműködéssel a projektek szerkesztése, felülvizsgálata és véglegesítése során.

VEED VideoGPT korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál az AI által generált vizuális elemekhez, ami manuális beállításokat igényel a pontos márkaegységesség érdekében.

Automatikus kivágással rögzíti a pillanatokat, amelyek nem mindig relevánsak a kontextusban, ezért a felhasználónak finomítania kell őket.

Természetes hangú AI-hangokat generál, amelyek azonban nem rendelkeznek teljes érzelmi skálával a kifejező tartalmakhoz.

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottai gyakorlatilag segítséget kérnek a feladataik megértéséhez. A ClickUp kutatása szerint a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 emberhez fordul, csak azért, hogy összegyűjtse a szükséges információkat. De képzelje el, ha mindezek az információk már dokumentálva lennének és könnyen hozzáférhetők lennének. A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már nem jelent gondot. Csak írja be a kérdését a munkaterületén, és a ClickUp Brain azonnal lekérdezi a releváns információkat a munkaterületéről vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

7. Video Summarizer (A legjobb megoldás szakemberek számára, akik hosszú videókat szeretnének összefoglalni)

via ChatGPT

A felhasználók gyakran küszködnek a hosszú tartalmakkal, ami megnehezíti a releváns információk megtalálását vagy a fontos pillanatok visszanézését anélkül, hogy manuálisan át kellene futniuk az idővonalakat. A Video Summarizer könnyedén automatizálja a folyamatot, és strukturált, időbélyeggel ellátott kiemelt részeket biztosít, amelyek javítják a tartalom fogyasztását és hozzáférhetőségét.

A Video Summarizer legjobb funkciói

Szerezzen be tömör, strukturált összefoglalókat kattintható időbélyegekkel az azonnali navigációhoz.

Több nyelven elérhető ügyfélszolgálat, így sokoldalú eszköz sokféle közönség számára.

Kezelje a hosszú tartalmakat úgy, hogy a leiratokat kezelhető szakaszokra bontja .

Vonjon le fontos következtetéseket a kontextus megőrzése mellett, biztosítva az egyértelműséget a felesleges részletek nélkül.

A teljes tartalom áttekintéséhez azonosítsa a videó metaadatait, beleértve a csatorna információit, a megtekintéseket és a hosszúságot.

A Video Summarizer korlátai

Aktív internetkapcsolat szükséges az összefoglalók feldolgozásához és lekéréséhez.

A pontosság a videó beszédének tisztaságától és a háttérzajoktól függően változhat.

Nem lehet összefoglalni a korlátozott vagy régióhoz kötött tartalmú videókat.

8. Copywriter GPT (legalkalmasabb olyan márkák számára, amelyek meggyőző, magas konverziós arányú marketing szövegekre van szükségük)

via ChatGPT

Míg a díjnyertes szövegíráshoz sokkal több erőfeszítésre van szükség, a Copywriter GPT segít megtenni az első lépéseket. Átalakítja a marketing szövegeket azáltal, hogy meggyőző, nagy hatással bíró üzeneteket készít, amelyek különböző iparágakhoz és kampánycélokhoz vannak igazítva.

A Copywriter GPT legjobb funkciói

Készítsen precíz és rugalmas, vonzó hirdetési szövegeket

Igazítsa üzeneteit a kampány céljaihoz , a márkaismertségtől az értékesítési konverzióig.

Optimalizálja a tartalmat különböző platformokhoz, hogy biztosítsa a szószámkorlátozások és a bevált gyakorlatok betartását.

Finomítsa a hangnemet, stílust és fő témákat , hogy azok illeszkedjenek a márka identitásához és a közönség elvárásaihoz.

Növelje teljesítményét SEO-optimalizálással és az elkötelezettséget elősegítő finomításokkal.

Támogassa a különböző iparágakban működő vállalkozásokat, a startupoktól a nagyvállalatokig, skálázható tartalmi megoldásokkal.

A szövegíró GPT korlátai

Hiányzik belőle az a mély érzelmi intuíció , amelyet az emberi írók hoznak a árnyalt történetmesélésbe.

A márkákra jellemző finom különbségek miatt a felhasználói bevitelre támaszkodik , ezért a legjobb eredmények elérése érdekében egyértelmű útmutatásra van szükség.

A megadott részleteken vagy valós idejű webes kereséseken túl nem végezhet független piackutatást.

Emberi felügyeletre lehet szükség a kulturális és kontextuális érzékenység biztosítása érdekében a magas fokú lokalizációjú kampányok esetében.

9. Humanize AI (A legjobb azoknak a marketingeseknek, akik az AI által generált tartalmakat természetesebbé szeretnék tenni)

via ChatGPT

Ha az AI által generált tartalom robotosnak vagy természetellenesnek tűnik, az csökkentheti az elkötelezettséget, a hitelességet és az olvashatóságot.

A Humanize AI ideális megoldás azok számára, akiknek kifinomult, természetes nyelvre van szükségük anélkül, hogy az jelentés elveszne, miközben megőrzik a világosságot, a koherenciát és az autenticitást.

Az AI legjobb funkcióinak humanizálása

Szerezzen be fejlett átfogalmazási technológiát , hogy az AI által generált szöveg természetesen folyjon, javítva az olvashatóságot és az elkötelezettséget.

Írjon kontextusérzékeny átírásokkal, hogy finomítsa a hangnemet és a szerkezetet, miközben megőrzi az eredeti szándékot.

Gyorsan integrálható, hogy a tartalmat manuális szerkesztés nélkül zökkenőmentesen átalakítsa.

Készítsen kifinomult, emberhez hasonló szöveget a pontosság és a hatékonyság fenntartása érdekében.

Az AI korlátainak humanizálása

Külső bemenet szükséges az optimalizáláshoz, mivel nem generál tartalmat önállóan.

Kézi finomítás nélkül előfordulhat, hogy nem képes teljes mértékben megragadni a niche vagy a nagyon technikai árnyalatokat.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a nagyon specifikus márka hangok és egyedi stilisztikai preferenciák esetében

🧠 Tudta-e: 10 marketinges közül 6 tartja a lead generálást munkája legnehezebb részének. A „Hogyan használjuk az AI-t a lead generáláshoz” című cikk elmagyarázza, hogyan egyszerűsítheti az AI ezt a folyamatot.

10. Marketingkutatás és versenyképességi elemzés (legalkalmasabb stratégák és elemzők számára, akik az iparági trendeket követik nyomon)

via ChatGPT

A Marketing Research and Competitive Analysis azoknak a szakembereknek készült, akiknek valós idejű betekintésre van szükségük. Miután megtudta, hogy valaki már kipróbált valamit, használhatja ezt az AI-t, hogy több betekintést nyerjen az eredményekbe és átfogó piaci értékelésekbe.

Marketingkutatás és versenyképességi elemzés legjobb funkciói

Fedezze fel a versenytársak stratégiáinak erősségeit, gyengeségeit és hiányosságait az AI-alapú versenyképességi elemzéssel.

Előrejelzi a piaci trendeket , a fogyasztói magatartást és a felmerülő lehetőségeket prediktív elemzések segítségével.

A komplex kutatásokat integrált adatvizualizációval alakítsa át világos, megvalósítható jelentésekké.

Kombinálja a webes adatokat, az akadémiai kutatásokat és az üzleti jelentéseket egy holisztikus piaci áttekintéshez, több forrásból származó információkkal.

Marketingkutatás és versenyképességi elemzés korlátai

Korlátozza a betekintést , ha a kritikus piaci változások nem tükröződnek valós időben az adatforrásoktól való függőség miatt.

Felhasználói beavatkozás szükséges a pontos elemzéshez, mivel az általánosabb utasítások általánosított eredményekhez vezethetnek.

A pontosság és relevancia biztosítása érdekében további pontosításra van szükség a komplex, iparág-specifikus kérdések esetében.

💡 Profi tipp: A találgatásnak nincs helye az üzleti életben. A 10 legjobb prediktív elemző szoftver adat alapú döntések meghozatalához segít kihasználni az AI és a gépi tanulás előnyeit a trendek előrejelzéséhez, a kockázatok minimalizálásához és a magabiztosabb, okosabb döntések meghozatalához.

11. SocialNetworkGPT (A legjobb platformspecifikus stratégiákat kidolgozó közösségi média menedzserek számára)

via ChatGPT

A SocialNetworkGPT ideális azoknak a alkotóknak, vállalkozásoknak és marketingeseknek, akik online jelenlétüket szeretnék növelni. Testreszabott tartalmi stratégiák, posztötletek és optimalizálási tippek kínálatával ez a GPT segít a felhasználóknak olyan vonzó közösségi média narratívákat készíteni, amelyek növelik az elkötelezettséget és a márkahűséget.

A SocialNetworkGPT legjobb funkciói

Generáljon AI-vezérelt tartalmi ötleteket, amelyek összhangban vannak a trendekkel és a platform algoritmusaival.

Optimalizálja profiljait személyre szabott életrajzzal , felhasználónevekkel és márkastratégiákkal.

Készítsen stratégiai posztolási ütemterveket , amelyek javítják a következetességet és az elkötelezettséget.

Kapjon platformspecifikus betekintést, hogy testre szabhassa a tartalmat Instagram, TikTok, LinkedIn, X (Twitter) és más platformokhoz.

Szerezzen be vonzó videókoncepciókat és feliratokat, amelyek javítják a történetmesélést.

Válogasson a hashtagek és kulcsszavak között, hogy javítsa a felfedezhetőséget és a közönségcélzást.

A SocialNetworkGPT korlátai

Nincs közvetlen posztütemezés, ezért a felhasználóknak manuálisan kell végrehajtaniuk a stratégiákat.

Hiányzó valós idejű elemzés , ami azt jelenti, hogy a felhasználóknak a platformon keresztül kell nyomon követniük a teljesítményt.

A platform algoritmusának változásaitól függ, ezért a felhasználóknak idővel alkalmazkodniuk kell a stratégiákhoz.

💡 Profi tipp: A világos felhasználói személyiségek nélküli marketing olyan, mint sötétben dartsot dobálni. A célzott elérhetőség érdekében hatékony felhasználói személyiségek létrehozása segít meghatározni az ideális közönséget, finomítani az üzeneteket és javítani az ügyfelek elkötelezettségét adatvezérelt személyiségekkel.

12. Tartalommarketing GPT (legalkalmasabb az adatközpontú tartalomkészítésre összpontosító marketingesek számára)

via ChatGPT

A Content Marketing GPT azonban kiemelkedik abból, hogy nem csak ötleteket generál, hanem finomítja a stratégiát, javítja a SEO-t és biztosítja, hogy a tartalom mérhető eredményeket hozzon.

Az adatokon alapuló betekintésekre és a konverzió-orientált keretrendszerekre összpontosítva segít a marketingeseknek olyan tartalmakat létrehozni, amelyek nemcsak vonzzák, hanem megtartják és konvertálják a közönséget is.

A tartalommarketing GPT legjobb funkciói

Adat alapú tartalmi ajánlásokat generálhat, hogy azok összhangban legyenek a közönség szándékával és a keresési igényekkel.

Fejlett SEO-elemzésekkel optimalizálja a tartalmak láthatóságát, vonzerejét és rangsorolási potenciálját.

Szervezze meg a tartalmat konverzióközpontú keretrendszerek segítségével, hogy ösztönözze a potenciális ügyfelek generálását és a meglévő ügyfelek megtartását.

Keltse életre egyedi tartalmi szögeket AI-alapú ötletekkel, hogy megszüntesse a kreativitás útjában álló akadályokat.

Alkalmazkodjon a blogok, közösségi oldalak, e-mailek és videók üzeneteihez, hogy többcsatornás visszhangot biztosítson.

A tartalommarketing GPT-k korlátai

Hiányzik az emberi intuíció a márka hangjának finom árnyalataihoz, ezért szerkesztői felügyeletre van szükség.

Korlátozott valós idejű adat-hozzáféréssel működik, ami befolyásolhatja a trend témák tartalomoptimalizálását.

Kizárólag stratégiai útmutatóként szolgál, a tartalomkészítést nem végzi közvetlenül.

13. Branding GPT (A legjobb megoldás a márkaidentitás és a hatékony kommunikáció fejlesztésére törekvő vállalkozások számára)

via ChatGPT

A Branding GPT szakértői útmutatást nyújt minden területen, a vonzó márkastratégiák kidolgozásától a nagy hatást keltő vizuális identitások tervezéséig, segítve a vállalkozásokat abban, hogy egyértelmű és következetes, erős, megkülönböztethető márkákat építsenek ki.

Branding GPT legjobb funkciói

Szerezzen mélyreható szakértelmet a márkastratégia, névadás, logótervezés és webdesign területén.

Hozzáférés a márkaépítést lépésről lépésre strukturáló, saját fejlesztésű keretrendszerekhez.

Szolgáltasson személyre szabott ajánlásokat a valódi iparági betekintés alapján.

Alkalmazkodjon dinamikusan, valós időben, egyértelmű, megvalósítható tanácsokkal, amelyek a különböző marketing kihívások kezelésére vannak szabva.

Hozzáférés a legfrissebb trendekhez és bevált gyakorlatokhoz, hogy a márkastratégiák relevánsak és előremutatóak maradjanak.

Branding GPT korlátai

Nincs közvetlen tervezési vagy márkaépítési szolgáltatás, ezért a vállalkozásoknak saját ismereteiket kell alkalmazniuk, vagy külső szakemberekkel kell együttműködniük.

A felhasználó által megadott adatoktól függ a kontextus és a részletek tekintetében, mivel a testreszabott megoldásokhoz részletes márka- és üzleti információkra van szükség.

A szövegalapú formátum miatt korlátozza a valós idejű vizuális tervezési iterációkat vagy az interaktív márkaépítési eszközöket.

14. Landing Page Creator a HubSpot-tól (A legjobb megoldás a magas konverziós arányú landing page szövegeket készítő hirdetők számára)

via ChatGPT

A magas konverziós arányú céloldalak létrehozása az UI/UX és a közönséget megragadó, vonzó szövegek közötti egyensúlyon múlik.

A HubSpot Landing Page Creator egyszerűsíti ezt a folyamatot azáltal, hogy meggyőző, strukturált tartalmat generál, amely marketingkampányokhoz igazodik. A minőség romlása nélkül hatékonyságot kereső marketingesek számára tervezett GPT egyszerűsíti a szövegírási folyamatot, miközben biztosítja a világosságot és a hatást.

A HubSpot Landing Page Creator legjobb funkciói

Készítsen meggyőző landing page szöveget a kampány céljai és a közönség ismeretei alapján.

Kövesse a strukturált megközelítést a világosság, az elkötelezettség és a konverzió optimalizálása érdekében.

Többféle írásstílust kínál, hogy azok illeszkedjenek a márka hangvételéhez és a kampány céljához .

Készítsen használatra kész céloldal előnézetet, amely zökkenőmentesen integrálódik a HubSpotba.

Szüntesse meg a szövegírásban a találgatásokat az AI-vezérelt tartalomgenerálással.

A HubSpot Landing Page Creator korlátai

A testreszabáshoz felhasználói beavatkozás szükséges, mivel kontextus nélkül nem generál tartalmat.

Nem biztosít multimédiás elemeket , például képeket vagy tervezési elrendezéseket.

Kizárólag a céloldal szövegére koncentrál, és más tartalomtípusokat nem támogat.

15. Marketing Strategizer (legalkalmasabb többcsatornás kampánytervezésre szoruló vállalkozások számára)

via ChatGPT

A Marketing Strategizer többcsatornás promóciójával ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek adatalapú betekintést és kreatív kivitelezést igényelnek, miközben biztosítják, hogy a kampányok a maximális ROI-ra legyenek szabva.

Marketingstratégia-tervező

Készítsen átfogó kampányokat az közönségkutatás, a tartalomkészítés és a stratégiai terjesztés integrálásával, hogy egységes megközelítést alkalmazzon.

Lehetővé teszi a pontos célzást a fejlett piaci szegmentálás révén.

Az AI-alapú trendelemzéssel azonosítsa a felmerülő lehetőségeket, hogy finomítsa marketingstratégiáit és lépést tartson az iparági változásokkal.

Erősítse márkaidentitását egyedi márkaépítési megoldásokkal, lenyűgöző történetmeséléssel, dizájnnal és elkötelezettséget növelő stratégiákkal.

Optimalizálja kampányait több platformon, hogy biztosítsa a magas teljesítményt a közösségi médiában, e-mailben, SEO-ban és fizetett hirdetésekben .

Maximalizálja a hatékonyságot a teljesítmény nyomon követésével és a folyamatos elemzésen alapuló optimalizálásokon alapuló valós idejű kiigazításokkal.

A Marketing Strategizer korlátai

További beavatkozás szükséges a mélyreható testreszabás és a szűk piaci szegmensek összehangolásához.

Technikai konfigurációra van szükség a meglévő marketingeszközökkel való zökkenőmentes integrációhoz.

🧠 Tudta-e: Az iparági marketingesek 72%-a szerint a marketing egyre fontosabbá vált, felgyorsítva a digitális átalakulást. Marketingprojekt-menedzsment: A projektmenedzser útmutatója azt vizsgálja, hogyan tudnak a csapatok alkalmazkodni.

16. SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO (A legjobb digitális ügynökségek számára, amelyek közösségi média kampányokat bővítenek)

via ChatGPT

A testreszabott AI legnagyobb előnye, hogy sokféle feladatra alkalmazható. Pontosan úgy, mint az SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO GPT.

Ez az AI-modell személyre szabott betekintést, csúcstechnológiás eszközöket és szakértői stratégiákat kínál, amelyek segítségével az ügynökségek optimalizálhatják digitális jelenlétüket és maximalizálhatják ügyfeleik sikerét.

SMMA | Közösségi média marketing ügynökség | SEO legjobb funkciói

Kombinálja az organikus és a fizetett stratégiákat a hatékonyság maximalizálása érdekében.

Elemezze a platform algoritmusait, a közönség viselkedését és az adatokból nyert információkat az elkötelezettség növelése érdekében.

Készítsen magas teljesítményű tartalmakat AI, automatizálás és teljesítményorientált történetmesélés segítségével.

Növelje a hirdetési kampányok méretét, miközben optimalizálja a hirdetési kiadásokat.

Kiváló minőségű potenciális ügyfeleket generálhat és kezelhet, hogy megkönnyítse az ügyfélszerzést.

SMMA | Közösségi média marketing ügynökség | SEO korlátai

Folyamatos alkalmazkodást igényel a gyorsan változó platformalgoritmusokhoz.

Folyamatos tesztelést és optimalizálást igényel a teljesítmény fenntartása érdekében.

Külső eszközöktől függ az automatizálás és az elemzés tekintetében.

Fokozott verseny a telített piaci szegmensekben

Befektetést igényel a skálázható fizetett kampányok hirdetési költségeibe.

17. Marketingigazgató (legalkalmasabb magas szintű márkastratégiákat kidolgozó vezető marketingesek számára)

via ChatGPT

A marketingstratégia kezelése olyan iparágakban, mint a technológia, a kiskereskedelem és a B2B szolgáltatások, mindenekelőtt egy tulajdonságot igényel: a differenciálást.

A Chief Marketing Officer ideális azoknak a csapatoknak, amelyek stratégiai betekintést, márkaépítést és adatalapú döntéshozatalt tartanak szem előtt, miközben a folyamatosan változó piaci trendekhez igazodnak a tartós siker érdekében.

Marketingigazgató GPT legjobb funkciói

Elemezze a piaci trendeket és jelezze előre a változásokat, hogy a vállalkozások lépést tudjanak tartani az iparági változásokkal.

Szervezze, optimalizálja és mérje a többcsatornás marketingkampányokat a maximális teljesítmény érdekében.

Határozza meg a márka pozicionálását, és biztosítsa az üzenetek konzisztenciáját az összes ügyfélkapcsolati ponton.

Térképezd fel az ügyfelek útját és szegmentáld a közönséget a személyre szabottság és az elkötelezettség fokozása érdekében.

Személyre szabott marketingstratégiák az ágazatspecifikus kihívásokhoz és üzleti célokhoz igazodva

Marketingigazgató GPT korlátai

Nincs valós idejű végrehajtási képessége, ezért a csapatoknak külső platformokon keresztül kell megvalósítaniuk az ötleteket.

Korlátozott kreatív tervezési funkciókat kínál, ezért külön eszközökre van szükség a tartalom és az eszközök létrehozásához.

A niche iparágakhoz való alkalmazkodás szükséges, hogy azok megfeleljenek az egyedi piaci dinamikának és az ügyfelek elvárásainak.

18. ZuBot (A legjobb azoknak a hirdetési stratégáknak, akik viselkedésalapú marketing elvekkel optimalizálják kampányaikat)

via Zubot

Facebook, Instagram és Google Ads – ezek a platformok mindegyike mélyreható ismereteket igényel a viselkedésalapú marketing technikákról.

Itt jön jól a ZuBot, amely beépített pszichológiai ismereteivel, például a társadalmi bizonyíték és a szűkösség elveivel segíti a marketingeseket, és a vásárlói konverzióra optimalizált marketingkampányokat hoz létre.

A ZuBot legjobb funkciói

Használja ki a viselkedésalapú marketing terén szerzett szakértelmét, hogy optimalizálja a hirdetéseket az elkötelezettség és a konverziók érdekében .

Alkalmazzon pszichológiai elveket, mint például a hiány, a társadalmi bizonyíték és a Baader-Meinhof-jelenség, hogy a hirdetések meggyőzőbbek legyenek.

Finomítsa az üzeneteket és a vizuális elemeket adatvezérelt megközelítéssel a platformok közötti maximális teljesítmény érdekében.

Értékelje és fejlessze a meglévő hirdetéseket megvalósítható ajánlásokkal.

Zökkenőmentesen alkalmazkodjon a különböző iparágakhoz és célközönség-szegmensekhez a testreszabott hirdetési stratégiák érdekében.

A ZuBot korlátai

A felhasználók által megadott információkra támaszkodik a hirdetések hatékony testreszabásához.

Nem kezeli közvetlenül a hirdetési kampányokat , de szakértői szintű útmutatást nyújt.

A teljesítményelemzéshez felhasználói visszajelzésekre van szükség a stratégiák finomhangolásához.

💡 Profi tipp: A szilárd struktúra nélküli marketingkampány-tervezés zavarhoz és elszalasztott lehetőségekhez vezet. Ezek az ingyenes marketingterv-sablonok marketingstratégia kidolgozásához készen használható sablonokat nyújtanak, amelyekkel egyszerűsítheti stratégiáját, összehangolhatja csapatát és egyértelműen végrehajthatja kampányait.

19. Consensus GPT (A legjobb kutatók és marketingesek számára, akik hiteles betekintést nyernek)

via ChatGPT

A kutatók, hallgatók és szakemberek olyan megoldásra van szükségük, amely egy helyen összesíti a hiteles eredményeket.

A Consensus GPT ezt bizonyítékokon alapuló válaszokkal biztosítja, amelyek peer-review-n átesett tanulmányokból származnak. Akár orvosi kezelések értékeléséről, gazdasági trendek feltárásáról vagy tudományos állítások validálásáról van szó, a Consensus GPT tudományos szigorral és hatékonysággal racionalizálja a kutatási folyamatot.

A Consensus GPT legjobb funkciói

Összegezze a kutatási eredményeket világos, tömör következtetésekbe a gyorsabb döntéshozatal érdekében.

Biztosítson hozzáférést szakértők által lektorált tanulmányokhoz , hogy az ismeretek hiteles forrásokon alapuljanak.

Szűrje a tanulmányokat relevancia, módszertan és hitelesség szerint a pontos keresési eredmények érdekében.

Automatizált hivatkozások generálása az akadémiai és szakmai munkák hivatkozásainak egyszerűsítése érdekében

Folyamatosan frissítse a legújabb kutatási eredményekkel, hogy elkerülje a manuális keresést.

A konszenzusos GPT korlátai

Közzétett tanulmányokra támaszkodik, amelyek kizárhatják a feltörekvő, de még nem publikált eredményeket.

A kontextus értelmezése változó a lekérdezés specifikussága alapján, pontos beviteleket igényel.

Kutatási eszközként szolgál, nem pedig a komplex témákban végzett szakértői elemzések helyettesítőjeként.

20. Marketing Mentor (A legjobb azoknak a kisvállalkozás-tulajdonosoknak, akik gyakorlati tanácsokat keresnek)

via Marketing Mentor

A Marketing Mentor egyszerű, praktikus tanácsokkal segíti a kisvállalkozások tulajdonosait a marketing bonyolult világában való eligazodásban.

A Marketing Mentor GPT ezt olyan gyakorlati stratégiákkal teszi, amelyek valódi eredményeket hoznak. Legyen szó a közösségi média növekedéséről, e-mail kampányokról vagy márka pozícionálásról, ez a GPT könnyen érthető és megvalósítható betekintést nyújt.

A Marketing Mentor legjobb funkciói

Fordítsa le a komplex marketingkoncepciókat egyszerű, könnyen érthető stratégiákká!

Tartsa magát naprakészen a legújabb trendekkel, hogy vállalkozása versenyképes maradjon.

Az iparág, a közönség és a költségvetési korlátok alapján testreszabott útmutatást kínálunk.

Helyezze előtérbe a hatékonyságot azáltal, hogy csak a leghatásosabb marketingtevékenységeket ajánlja.

Támogassa a korlátozott marketing tapasztalattal rendelkező vállalkozókat egyértelmű, lépésről lépésre megfogalmazott tanácsokkal.

A Marketing Mentor korlátai

Nincs gyakorlati végrehajtás , a felhasználóknak maguknak kell megvalósítaniuk a stratégiákat.

Nem helyettesíti az emberi kreativitást a márkaépítésben és a történetmesélésben.

Nem tud mélyreható, speciális szakértelmet nyújtani a magasan specializált iparágak számára.

A rendelkezésre álló adatokon alapul, ami azt jelenti, hogy a hiperlokális vagy nagyon specifikus betekintések korlátozottak lehetnek.

21. SEO GPT (A legjobb SEO-szakemberek számára, akik tartalmakat, kulcsszavakat és a webhelyek technikai teljesítményét optimalizálják)

via ChatGPT

A marketingesek, vállalkozások és ügynökségek, akik adatalapú betekintést, stratégiai ajánlásokat és automatizált tartalomoptimalizálást keresnek, elkerülhetik ezeket a hibákat a SEO GPT segítségével.

A SEO GPT mesterséges intelligenciával támogatott SEO stratégiákkal és vázlatokkal segíti a marketingeseket, amelyek a legújabb keresőmotor-irányelvekhez igazodnak a fenntartható növekedés érdekében.

A SEO GPT legjobb funkciói

Optimalizálja a tartalmat AI segítségével , hogy az összhangban legyen a keresési szándékkal és javítsa a rangsorolást.

Elemezze a kulcsszavakat, hogy azonosítsa a nagy hatással bíró lehetőségeket az organikus forgalom számára.

Fedezze fel a technikai SEO-problémákat, hogy javítsa a feltérképezhetőséget, az indexelést és a teljesítményt.

Automatizálja a jelentéseket és elemzéseket , hogy nyomon követhesse a rangsorokat, a forgalmat és a versenytársak trendjeit.

Integrálja CMS platformokkal és SEO eszközökkel a munkafolyamatok és a végrehajtás egyszerűsítése érdekében.

SEO GPT korlátai

Korlátozott kreativitással generál tartalmat, amelynek manuális finomításra van szüksége a márka arculatához való igazításhoz.

A meglévő adatkészletekre és API-kra támaszkodik, ami időnként késlelteti a valós idejű frissítéseket.

A fejlett ajánlások és jelentések teljes kihasználásához SEO-ismeretekre van szükség.

22. Tartalom hasznossága és minősége SEO Analyzer (A legjobb marketingesek számára, akik biztosítani akarják, hogy a tartalom megfeleljen a Google E-E-A-T követelményeinek)

via ChatGPT

Akár meglévő tartalmakat finomít, akár versenytársakkal hasonlítja össze azokat, a Content Helpfulness and Quality SEO Analyzer személyre szabott ajánlásokat nyújt a tartalom hitelességének, szakértelmének és a felhasználói elégedettségnek a javítása érdekében.

A tartalom hasznossága és minősége A SEO Analyzer legjobb funkciói

Azonosítsa a tartalmi hiányosságokat, a redundanciákat és a fejlesztési lehetőségeket, hogy azok összhangban legyenek a Google hasznos tartalomra vonatkozó irányelveivel.

Hasonlítsa össze a versenytársak tartalmát , hogy feltárja az erősségeket és gyengeségeket egy adatközpontú tartalmi stratégia kidolgozásához.

Javítsa az olvashatóságot, a szerkezetet és az elkötelezettséget SEO-központú ajánlásokkal.

Fejlessze szakértelmét, megbízhatóságát és tekintélyét, hogy bármely piaci szegmensben hitelességet teremtsen.

Alacsony teljesítményű oldalakat alakítson át magas színvonalú eszközökké, amelyek organikus forgalmat vonzanak.

A tartalom hasznossága és minősége SEO-elemző korlátai

A legpontosabb elemzéshez egyértelmű célkeresésekre és versenytársak URL-jeire van szükség.

Stratégiai útmutatást nyújt, ahelyett, hogy automatizálná a közvetlen tartalomkészítést.

A stratégiákat a változó keresési trendekhez igazítja, ahelyett, hogy felülírná az algoritmusok változásait.

23. Prezentáció és diák GPT (A legjobb azoknak a szakembereknek, akik gyorsan szeretnének AI-alapú prezentációkat készíteni)

via ChatGPT

A hatékony prezentációk meggyőző történetet mesélnek.

A hatékony diák elkészítése azonban időigényes lehet, mivel kutatást, tervezést és egyértelműséget igényel, hogy az üzenet hatást gyakoroljon.

A SlidesGPT egyszerűsíti ezt a folyamatot, magas színvonalú, strukturált prezentációkat generálva, zökkenőmentes kutatással, vizuális elemekkel és PhD-szintű tartalommal – mindez a hatékonyság érdekében optimalizálva.

Prezentáció és diák GPT legjobb funkciói

Kész, bemutatásra alkalmas diákat generál , amelyek tömör, információkban gazdag tartalommal rendelkeznek, és a témához igazodnak.

Integrálja a valós idejű kutatást , hogy naprakész tényeket, statisztikákat és esettanulmányokat nyújtson a hitelesség érdekében.

Automatikusan megtalálja a releváns képeket és ikonokat, hogy extra erőfeszítés nélkül javítsa a vizuális élményt.

A prezentációkat világos narratívával, logikus felépítéssel és professzionális formázással strukturálja.

Különböző témákat támogat , a technikai mélyreható elemzésektől az üzleti stratégiákig és az akadémiai prezentációkig.

Alkalmazkodik a felhasználói visszajelzésekhez, finomítva a diákat az egyedi igényekhez, miközben megőrzi a hatékonyságot.

Prezentáció és diák GPT korlátai

Korlátozott tervezési testreszabás, amely márkakülönleges esztétika érdekében utólagos szerkesztést igényelhet.

Valós idejű kutatáshoz és diák készítéséhez internetkapcsolat szükséges.

A rögzített, tömör pontok formázása nem feltétlenül illik minden prezentációs stílushoz.

Olvassa el még: Hogyan használható az AI a marketingben: 10 hatékony példa

24. DesignerGPT (A legjobb marketingesek és vállalkozók számára, akik AI-generált weboldalakat terveznek)

via ChatGPT

A DesignerGPT egyszerű weboldalkészítési megoldásokat kínál.

Akár személyes portfóliókat, üzleti webhelyeket vagy interaktív céloldalakat készít, a DesignerGPT egyszerűsíti a folyamatot strukturált, reszponzív tervezéssel, amelyhez nincs szükség kódolási szakértelemre.

A DesignerGPT legjobb funkciói

Zökkenőmentesen generáljon HTML-t és CSS-t professzionális minőségű weboldalakhoz.

Integrálja a modern stílust a vizuálisan vonzó és felhasználóbarát elrendezésekhez.

Automatizálja a reszponzív dizájnt, hogy biztosítsa az optimális megjelenítést minden eszközön.

Azonnali képbeépítés a DALL-E vagy az Unsplash integrációval

Exportálási lehetőségek biztosítása a folyamatos fejlesztéshez olyan platformokon, mint a Replit.

Biztosítsa a strukturált tartalomszervezést a világos navigáció és az olvashatóság érdekében.

Szüntesse meg a technikai akadályokat, és tegye a webdesign-t mindenki számára elérhetővé!

A DesignerGPT korlátai

A generált struktúrán túlmenő korlátozott mélyreható testreszabási lehetőségek

Nincs beépített háttérfunkció dinamikus tartalomhoz vagy adatbázisokhoz.

Külső tárhely és telepítés szükséges az élő webhelyhez való hozzáféréshez.

A képalkotás a DALL-E vagy az Unsplash szolgáltatásokra támaszkodik, ami korlátozza a teljes kreatív kontrollt.

Olvassa el még: A legjobb marketing AI eszközök a termelékenység fenntartásához

25. Ask All About Marketing (A legjobb marketingtanácsadók számára, akik személyre szabott, AI-alapú betekintésre van szükségük)

via ChatGPT

Az Ask All About Marketing azoknak készült, akik gyakorlatias betekintést, teljesítményorientált stratégiákat és aprólékos megközelítést igényelnek a digitális marketing terén.

Ez a GPT részletes, lépésről lépésre kidolgozott marketingstratégiákat kínál, amelyek adott iparágakhoz, felhasználási esetekhez és üzleti modellekhez vannak igazítva.

Kérdezzen mindent a marketing legjobb funkcióiról

Szerezzen szakértői betekintést a legújabb marketingtrendekbe, az AI-vezérelt kampányoktól a fejlett elemzésekig.

Bontsa le a komplex digitális marketing fogalmakat gyakorlati, végrehajtható stratégiákra!

Kínáljon valós idejű elemzést a piaci dinamikáról , hogy stratégiái alkalmazkodóképesek és versenyképesek maradjanak.

Integrálja a legjobb gyakorlatokat több marketingterületről, beleértve a SEO-t, a PPC-t, a tartalommarketinget és a konverzióoptimalizálást.

Kérdezzen mindent a marketing korlátairól

Nincs gyakorlati végrehajtás , kizárólag stratégiai iránymutatásra és tanácsadásra összpontosít.

Nem biztosít közvetlen kezelést a hirdetési költségvetésekhez vagy a kampányok végrehajtásához.

A felhasználóknak maguknak kell stratégiákat alkalmazniuk, vagy belső/külső marketingcsapattal kell együttműködniük a megvalósításhoz.

A különböző funkciókhoz különböző eszközök és platformok használata azonban gyakran szétszórt, összefüggéstelen információkhoz vezet. Ez a fragmentáció megnehezíti a marketingesek számára az adatokon alapuló döntések meghozatalát vagy a sikeres kampányok újbóli felhasználását.

Itt jön be a ClickUp – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás – és egy sokoldalú projektmenedzsment és termelékenységi platform, amely hatékony AI eszközként szolgál a marketingcsapatok számára.

Az AI integrálásával a feladatkezelésbe, a tartalomkészítésbe és a kampánykövetésbe a ClickUp lehetővé teszi a marketingcsapatok számára, hogy a stratégiára és az innovációra koncentráljanak, miközben automatizálják az ismétlődő feladatokat.

Akár kampányokat tervez, teljesítményt elemz, vagy ötleteket gyűjt, a ClickUp mesterséges intelligenciája biztosítja, hogy marketingtevékenységei adat alapúak és hatékonyak legyenek.

Vessünk egy pillantást a ClickUp funkcióira, és arra, hogyan használhatja őket a saját előnyére.

ClickUp Brain a tartalomhoz

A ClickUp Brain a platform beépített natív AI-je, amely megkönnyíti a tartalomkészítést. Segít ötleteket generálni blogbejegyzésekhez, közösségi média feliratokhoz, e-mail kampányokhoz és hirdetések szövegéhez. Felváltja a többi GPT-t azzal, hogy finomítja a meglévő tartalmat a nyelvtan, a hangnem és az olvashatóság javításával, biztosítva, hogy üzenetei visszhangra találjanak a közönségében.

Elemezze a piaci trendeket, a célközönségről szerzett információkat és a versenytársak stratégiáit a ClickUp Brain segítségével tartott brainstorming ülés során

💡 Profi tipp: Mielőtt elkezdené, határozza meg egyértelmű marketingcélokat. Használja a ClickUp marketingterv-sablonját, hogy a célokat megvalósítható lépésekre bontsa, és a beépített elemző eszközökkel kövesse nyomon az előrehaladást.

A ClickUp felhasználója és üzleti hatékonysági tanácsadó, Yvi Heimann a ClickUp hatását így írta le:

Az ötletek, keretek és folyamatok gyors generálásának lehetőségével a ClickUp segítségével felére tudtuk csökkenteni bizonyos munkafolyamatokra fordított időt.

Az ötletek, keretek és folyamatok gyors generálásának lehetőségével a ClickUp segítségével felére tudtuk csökkenteni bizonyos munkafolyamatokra fordított időt.

És még valami! Felejtse el az általános e-mail kampányokat az e-mail marketing kampányaihoz – a ClickUp Brain a közönség viselkedése alapján személyre szabja a kommunikációt. Optimalizálja a küldési időpontokat, biztosítva a magasabb megnyitási arányt és a jobb elkötelezettséget, miközben automatizálja a nyomon követést, hogy könnyedén ápolja a potenciális ügyfeleket.

Küldjön és válaszoljon e-mailekre közvetlenül, és ne kelljen több platform között váltogatnia a ClickUp e-mailes projektmenedzsment megoldásával

Ezen előnyök mellett a ClickUp Brain segítséget nyújt a kulcsszavak kutatásában, a piacelemzésben és a technikai SEO-auditokban is.

Blogbejegyzéseket, videóforgatókönyveket, közösségi média frissítéseket és marketingkampány-tartalmakat hoz létre a ClickUp Brain segítségével

Úgy hangzik, mintha sok remek funkció lenne egy csomagban? Teljesen így van. De ha még csak most kezded, akkor a ClickUp marketing akcióterv sablonja jó kiindulási pont lehet.

Töltse le ezt a sablont Szerezzen egy világos stratégiát a célközönség eléréséhez, a termékek promóciójához és az árak kezeléséhez a ClickUp marketing akcióterv sablonjának segítségével.

A sablon segít a vállalkozásoknak marketingstratégiájuk kidolgozásában, beleértve a célközönséget, a promóciós taktikákat, az árazást és a terjesztést. Útmutatóként szolgál, hogy a marketingtevékenységek szervezettek, célorientáltak és összhangban álljanak az üzleti célokkal.

Marketingfeladatok automatizálása a ClickUp Automations segítségével

Ez sok marketinges kedvenc funkciója. Mivel a marketingcsapatok gyakran végtelenül ismétlődő feladatokkal foglalkoznak – nyomon követő e-mailek, kampányállapot-frissítések, feladatkiosztások –, a ClickUp Automations megszünteti a manuális munkát.

Indítson el munkafolyamatokat meghatározott feltételek alapján, és csökkentse a manuális munkát a ClickUp Automations segítségével

Beállíthat triggerket a jóváhagyások automatizálásához, feladatok kiosztásához és a nyomon követések ütemezéséhez, így csapata az adminisztratív munkák helyett a stratégiára koncentrálhat.

📌 Példa: Egy marketinges beállít egy automatizálást, amelynek keretében minden új blogbejegyzés elkészülte után elindul egy e-mail kampány, és a bejegyzés megjelenése a közösségi médiában is be van ütemezve.

Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot?

Projektmenedzsment és feladatelőrehaladás

A ClickUp feladatkezelési funkciói biztosítják, hogy minden marketingkampány a terv szerint haladjon, olyan eszközökkel, mint:

✅ ClickUp Docs a közös tartalomtervezéshez és ötleteléshez

✅ ClickUp Tasks az ismétlődő marketing munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

✅ Automatikus emlékeztetők a határidők elmulasztásának megelőzésére

A ClickUp AI átfogó marketingtámogatást kínál több funkcióban:

A kampányadatok elemzése hasznos információk és vizuális jelentések érdekében

A közönség szegmentálásával személyre szabhatja marketingtevékenységeit.

Megkönnyíti a kreatív brainstormingot és az ötletelést

Optimalizálja a közösségi média ütemezését a közönség viselkedése alapján

Javítja az e-mail marketinget tartalmi javaslatokkal és teljesítményelemzéssel.

A feladatok fontossági sorrendjét a határidők és a csapat kapacitása alapján határozza meg.

Figyelemmel kíséri a versenytársak kampányait, hogy azonosítsa a differenciálódási lehetőségeket.

Elemezi az ügyfelek visszajelzéseit a stratégiai döntések meghozatalához

All-in-one AI asszisztensként működik az adatközpontú marketing optimalizáláshoz.

A ClickUp Brain + ClickUp Docs élőben is megtekinthető a ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablonjával, amely segít a csapatoknak felkészülni marketingprojektjük minden szakaszára.

Töltse le ezt a sablont Határozza meg kampánycéljait, strukturálja ötleteit és szervezze meg marketing eredményeit a ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablonjával.

Ez a sablon lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egyértelmű kampánycélokat határozzanak meg marketingstratégiájuk összehangolása érdekében, kreatív ötleteket gyűjtsenek a hatékonyság és az elkötelezettség maximalizálása érdekében, valamint megszervezzék az egyes marketingkampányok szakaszaiban elérendő eredményeket.

A marketingkampányokról szólva kipróbálhatja a ClickUp Marketing Teams Template sablonját is, amellyel szervezheti feladatait és nyomon követheti a projekt előrehaladását.

A ClickUp mesterséges intelligenciája pótolja marketing hiányosságait

Mike Coon, a DISH programmenedzsere megjegyezte:

A ClickUp Brain olyan, mint egy teljes munkaidős tag a csapatunkban. Ez egy fantasztikus alkalmazás. Nagyon egyszerű és rengeteg időt takarít meg. Csak annyit kell tennem, hogy beírok egy kérdést, például: „Mi a legfrissebb hír ezzel a projekttel kapcsolatban?”, és megkapom a teljes formátumú listát mindenről, ami az általam megadott időszakban történt.

A ClickUp Brain olyan, mint egy teljes munkaidős tag a csapatunkban. Ez egy fantasztikus alkalmazás. Nagyon egyszerű és rengeteg időt takarít meg. Csak annyit kell tennem, hogy beírok egy kérdést, például: „Mi a legfrissebb hír ezzel a projekttel kapcsolatban?”, és megkapom a teljes formátumú listát mindenről, ami az általam megadott időszakban történt.

A ClickUp az AI-alapú betekintéssel, központosított dokumentációval, valós idejű együttműködéssel és automatizált munkafolyamatokkal új szintre emeli a marketinghez használt AI-t. Ezekkel a csapatod nem keményebben, hanem okosabban dolgozhat.

Regisztráljon most ingyenesen a ClickUp-ra, és emelje marketingstratégiáját egy új szintre!