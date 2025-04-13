Tactiq vagy Otter AI: melyik találkozó-átírási eszköz a legjobb Önnek?

Egymást követő Zoom-hívások, ahol félig hallgat, félig jegyzetel, és teljesen stresszes. Később pedig töredezett gondolatai vannak, és egyáltalán nem tudja, ki milyen feladatot kapott.

Ezért fontosak a találkozók átírására szolgáló eszközök. Az üzleti átírási piac évi 12,2%-os növekedésével az olyan AI-eszközök, mint a Tactiq és az Otter AI, ugyanolyan elengedhetetlenekké válnak, mint a naptár.

De melyik felel meg Önnek? Az, amelyik helyesen írja le a neveket, rögzíti a legfontosabb döntéseket, és megkíméli Önt a későbbi káosztól?

Vessünk egy pillantást rájuk, hogy kiválaszthassa a virtuális találkozókhoz leginkább megfelelőt, és visszanyerje az idejét. Itt az idő a Tactiq és az Otter AI összecsapására.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid összefoglaló a Tactiq és az Otter AI összehasonlításáról. Itt van egy praktikus táblázat, amely összefoglalja a Tactiq és az Otter AI legfontosabb jellemzőit: Funkció Tactiq Otter AI Valós idejű jegyzetek Élőben jegyzetel a találkozók során, kiemeli a legfontosabb pontokat AI-alapú élő átírások beszélő azonosítással AI-alapú összefoglalók Találkozók összefoglalók és teendők generálása Automatikusan összefoglalja a találkozókat a legfontosabb tanulságokkal és kiemelt pontokkal. Automatizált részvétel Kézi indítás, Chrome-bővítményként működik Automatikusan csatlakozik a találkozókhoz, mint AI asszisztens Integrációk Csatlakozik a Notion, Slack, Google Docs és más alkalmazásokhoz Integrálható a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és a Dropbox alkalmazásokkal. Együttműködés A legfontosabb részeket azonnal megoszthatja a csapattal Lehetővé teszi a csapatok együttműködését megosztott munkaterületeken Ha azonban olyan eszközt keres, amely mindkét program erősségeit ötvözi és pótolja a hiányosságokat, akkor ne keressen tovább, a ClickUp a megoldás!

Mi az a Tactiq?

via Tactiq

A Tactiq egy AI-alapú átírási eszköz, amely valós idejű átírásokkal és hasznos információkkal növeli a találkozók hatékonyságát. Hatékony híváskövetési funkcióival a Tactiq zökkenőmentesen integrálódik olyan platformokba, mint a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams. Pontosan rögzíti minden szót, így Ön a kézi jegyzetelés zavaró tényezői nélkül a beszélgetésre koncentrálhat.

A Tactiq jellemzői

A Tactiq elvégzi a nehéz munkát a találkozókon, így Önnek nem kell. Funkciói rendszerezik a megbeszéléseket, kiemelik a fontosabb pontokat, és még a megvalósítható információkat is szinkronizálják az Ön eszközei között. Íme, mi teszi kiemelkedővé:

🌟 1. funkció: Valós idejű átírások

via Tactiq

A Tactiq élőben jegyzeteli az értekezleteket, így biztosítva, hogy soha ne maradjon le egyetlen fontos részletről sem – botok és zavaró tényezők nélkül. Több mint 30 nyelvet támogat, így még többnyelvű beszélgetések során is pontosan rögzíti a beszélgetéseket.

Ráadásul a beszéd közben kiemeli a legfontosabb pontokat és teendőket, így a jegyzetek gyakorlatilag maguktól íródnak.

💡Profi tipp: Használja a Tactiq élő kiemelési funkcióját, hogy megjelölje a legfontosabb döntési pontokat vagy teendőket, amint azok felmerülnek.

🌟 2. funkció: AI által generált betekintés

via Tactiq

A leíráson túl a Tactiq fejlett mesterséges intelligenciát használ részletes összefoglalók, teendők és nyomon követési e-mailek létrehozásához. Egyetlen kattintással átalakíthatja a találkozókon elhangzott beszélgetéseket strukturált betekintéssé, csökkentve ezzel a találkozó utáni manuális feladatok szükségességét.

🌟 3. funkció: Zökkenőmentes integrációk

A Tactiq illeszkedik a munkafolyamatába, könnyedén szinkronizálható a Google Drive-val, a Notionnal, a Slackkel és más alkalmazásokkal. Az átírásokat azonnal elmentheti és megoszthatja ott, ahol a csapata már együttműködik – nincs szükség további lépésekre.

Az automatikus átírási híváselemzés és az AI-alapú összefoglalók segítségével a találkozókkal kapcsolatos információk rendezettek és felhasználhatók maradnak, anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

A Tactiq árai

Örökre ingyenes: Havonta legfeljebb 10 jegyzet

Előny: 8 USD/hó felhasználónként

Csapat: 16,67 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

🧠 Tudta? Az Atlassian tanulmánya szerint a munkavállalók 54%-a gyakran távozik a megbeszélésekről anélkül, hogy világos elképzelése lenne a következő lépésekről vagy arról, hogy ki melyik feladatért felelős.

Mi az Otter AI?

via Otter AI

Az Otter AI egy hatékony, mesterséges intelligenciával működő átírási eszköz, amely hatékonyabbá teszi az értekezleteket, interjúkat és előadásokat. Valós időben automatikusan átírja a beszélgetéseket, kiemeli a legfontosabb pontokat és összefoglalót készít.

Emellett az automatikus beszédfelismerés segítségével a hangos beszélgetéseket a legértékesebb kereshető adatbázisává alakítja.

Az Otter AI funkciói

Az Otter nem csak egyszerű átírást kínál, hanem eszközöket is az audiofájlok elemzéséhez, rendszerezéséhez és a legfontosabb információk kivonásához. Íme egy rövid áttekintés a funkcióiról:

🌟 1. funkció: AI-alapú értekezlet-asszisztens

via Otter AI

Képzelje el, hogy minden megbeszélésen van egy fáradhatatlan asszisztense, aki minden szót és árnyalatot rögzít. Ez az OtterPilot. Valós idejű jegyzeteket készít, kiemeli a legfontosabb pillanatokat, és automatikus összefoglalókat generál a megbeszélés során, így Ön teljes mértékben koncentrálhat, és nem marad le semmiről.

💡Profi tipp: Tanítsa meg az Otter. ai egyedi szókincs funkcióját az iparágra jellemző szakszavakkal vagy gyakran használt nevekkel, hogy jelentősen növelje a leírás pontosságát.

🌟 2. funkció: Azonnali értekezletes csevegések

Az Otter Chat az Ön találkozóinak társa, amely lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel és azonnali betekintést nyerjen a korábbi megbeszélésekbe. Gyors összefoglalóra vagy fontos döntésre van szüksége? Csak kérje meg az Otter Chat-et, hogy azonnal mutassa meg a releváns részleteket.

Ez segít Önnek:

Keressen információkat a korábbi találkozókról, például: „Mi volt a határidő a X projektre?”

Azonnali válaszokat kaphat közvetlenül a beszélgetési előzményekből.

Dolgozzon együtt csapattársaival úgy, hogy megjegyzéseket fűz az átírás bármely részéhez.

🌟 3. funkció: Automatikus összefoglalók

Az idő értékes, és nem minden találkozó igényel mélyreható elemzést. Az Otter AI automatizált összefoglalói a hosszú megbeszéléseket tömör, könnyen emészthető áttekintésekké sűríti. Percek alatt megismerheti a találkozó lényegét, kiemelve a legfontosabb döntéseket, teendőket és kulcsfontosságú pontokat. Tökéletes megoldás a találkozókon elhangzottak gyors áttekintéséhez vagy az érdekelt felekkel való megosztáshoz.

🌟 4. funkció: A teendők áttekintése

Az Otter AI „Takeaways” funkciója automatikusan kivonja a legfontosabb döntéseket és teendőket, és azokat világos, könnyen megvalósítható formában jeleníti meg. Ez olyan, mintha személyes feladatkezelője lenne a videokonferenciákhoz, amely biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki. Az AI-alapú betekintéssel könnyedén alakíthatja a beszélgetéseket kézzelfogható eredményekké.

Otter AI árak

Alap: Ingyenes

Előny: 8,33 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

🌟 Érdekes tény: Az átlagos alkalmazott havonta 62 megbeszélésen vesz részt!

Tactiq és Otter AI: funkciók összehasonlítása

A Tactiq és az Otter AI egyaránt hatékony mesterséges intelligencia eszközök a találkozókhoz, de különböző területeken jeleskednek. A Tactiq könnyű, zökkenőmentes jegyzetelést és valós idejű együttműködést tesz lehetővé, míg az Otter AI mesterséges intelligencia alapú automatizálást, összefoglalásokat és éles betekintést kínál.

Hasonlítsuk össze kiemelkedő funkcióikat, hogy meglássuk, melyik illik legjobban az Ön igényeihez.

1. funkció: Valós idejű jegyzetelés

A pontos jegyzetelés elengedhetetlen a fontos megbeszélések és döntések rögzítéséhez. Mind a Tactiq, mind az Otter AI valós idejű jegyzetelési funkciókat kínál, amelyekkel egyszerűsítheti a jegyzetelést és növelheti a termelékenységet.

Tactiq

A Tactiq valós idejű átírása egy élő, együttműködésen alapuló felület az Ön találkozóján belül. Képzelje el, hogy a szavak azonnal megjelennek, a beszélők kiemeléseivel és élő megjegyzésekkel ellátva.

A Tactiq a passzív hallgatást aktív részvétellé alakítja közvetlenül a Google Meet, a Zoom vagy a Microsoft Teams alkalmazásokon belül. Ez egy zökkenőmentes, megbeszélésekhez kapcsolódó segédeszköz, amely minden részletet rögzít, ahogyan az történik.

Otter AI

Az Otter AI valós idejű átírása nagyobb pontossággal rögzíti az audiót, részletes feljegyzést biztosítva a találkozó utáni elemzéshez. Noha élő átírást kínál, erőssége az audió feldolgozásának és finomításának képességében rejlik, amelynek eredményeként rendkívül pontos szöveges változatot biztosít a későbbi kereséshez és elemzéshez.

Az Otter AI élő funkciója célja, hogy rendkívül pontos alapot teremtsen a hatékonyabb, megbeszélést követő elemzéshez.

🏆 Győztes: Tactiq a dinamikus, megbeszélés közbeni együttműködés és az élő jegyzetelés miatt. Otter AI a rendkívül pontos, megbeszélés utáni elemzés és a részletes hangfeldolgozás miatt.

2. funkció: AI-alapú összefoglalók és tanulságok

A találkozók utáni egyértelműség szempontjából elengedhetetlen a tömör összefoglalók és teendők automatikus generálásának képessége. Mind az Otter AI, mind a Tactiq AI-alapú funkciókat kínál erre a célra.

Tactiq

A Tactiq tökéletes kiemelésekkel és cselekvési tételek címkézésével egyszerűsíti a megbeszélések utáni áttekintést. A megbeszélés előrehaladtával manuálisan jelölheti a legfontosabb döntéseket, hozzárendelheti a követendő feladatokat és strukturált jegyzeteket készíthet. Bár a Tactiq nem kínál teljesen automatizált összefoglalókat, biztosítja, hogy minden megbeszélés után világos, áttekinthető összefoglalóval távozzon, amelyet a Google Docs, a Notion vagy a Slack segítségével rendezhet.

Otter AI

Az Otter AI az AI-alapú Takeaways funkcióval új szintre emeli az összefoglalást. Automatikusan kivonja a legfontosabb pontokat, teendőket és döntéseket, manuális beavatkozás nélkül. Ezek az AI által generált összefoglalók segítenek a csapatoknak a megbeszélések gyors áttekintésében, így nem kell átnézniük a teljes jegyzeteket. Az Otter AI intelligens kulcsszavakat is biztosít a gyors hivatkozáshoz, így az információk könnyedén visszakereshetők.

🏆 Győztes: Otter AI, teljes mértékben automatizált, AI-vezérelt összefoglalói és cselekvési tételei miatt. Ha azonban inkább Ön szeretne nagyobb kontrollt gyakorolni a kiemelendő elemek felett, akkor a Tactiq a jobb választás a kézi címkézés és a strukturált jegyzetelés miatt.

3. funkció: Zökkenőmentes integráció

Az átírási szolgáltatások más alkalmazásokkal való összekapcsolásának képessége növeli az általános hatékonyságot. Mind a Tactiq, mind az Otter AI zökkenőmentes integrációs lehetőségeket kínál.

Tactiq

A Tactiq könnyedén integrálható olyan népszerű termelékenységi eszközökkel, mint a Google Docs, a Notion és a Slack, így biztosítva, hogy a találkozók átiratai és jegyzetei azonnal elérhetők legyenek, bárhol is dolgozzon.

Támogatja a projektmenedzsment eszközökbe való közvetlen exportálást is, így a csapatok további lépések nélkül alakíthatják a megbeszéléseket megvalósítható feladatokká.

Otter AI

Az Otter AI túllép a szokásos integrációkon, és mélyrehatóan összekapcsolódik a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal – sőt, automatikusan csatlakozik a találkozókhoz a felvételek és átírások elkészítése érdekében.

Szinkronizálható a Google Naptárral is, így könnyen nyomon követhetőek és leírhatóak a tervezett hívások. Ráadásul az Otter AI integrálható a Dropboxszal és a Salesforce-szal, javítva az együttműködést a különböző üzleti funkciók között.

🏆 Győztes: Döntetlen. A Tactiq egyszerűsége ideális a gyors együttműködéshez, míg az Otter AI mélyreható funkciói azoknak nyújtanak segítséget, akik fejlett elemzési és szervezési funkciókra van szükségük.

Tactiq és Otter AI a Redditen

A Reddit felhasználói élénk vitát folytatnak a Tactiq és az Otter.ai programokról, így valós képet adva azok erősségeiről és gyengeségeiről. Ezek a beszélgetések igazi kincsesbányák, ha áttekintést szeretne kapni a leírási eszközök piacáról.

Egy Reddit-felhasználó dicsérte a Tactiq-ot, mondván:

A Tactiq kipróbálását ajánlom. Ez egy böngészőbővítmény, így nem kell botokkal foglalkozni, és minden diszkréten zajlik. Megfizethető áron használható sűrű találkozóprogramok esetén, és kiválóan ötvözi a valós idejű jegyzeteket az átírásokkal.

A Tactiq kipróbálását ajánlom. Ez egy böngészőbővítmény, így nem kell botokkal foglalkozni, és minden diszkréten zajlik. Megfizethető áron használható sűrű találkozóprogramok esetén, és kiválóan ötvözi a valós idejű jegyzeteket az átírásokkal.

Egy másik felhasználó viszont az Otter AI-t választotta, mert összefoglalja a legfontosabb pontokat:

Imádom. A mindennapi munkámhoz használom a találkozókhoz. A jegyzeteket a felvétel után egy kicsit módosítani kell, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helyesírási hibát, de ha ezt megcsinálom, az Otter bot remekül működik. Megkérem, hogy foglalja össze a dolgokat, készítsen e-mail vázlatokat a nyomon követéshez, sőt, elemezze a beszélgetéseket, hogy megtalálja a kiváltó okokat.

Imádom. A mindennapi munkámhoz használom a találkozókhoz. A jegyzeteket a felvétel után egy kicsit módosítani kell, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helyesírási hibát, de ha ezt megcsinálom, az Otter bot remekül működik. Megkérem, hogy foglalja össze a dolgokat, készítsen e-mail vázlatokat a nyomon követéshez, sőt, elemezze a beszélgetéseket, hogy megtalálja a kiváltó okokat.

A Reddit-vitáktól eltekintve mind a Tactiq, mind az Otter AI hatékony átírási funkciókat kínál. Ha azonban többet szeretne, mint jegyzetelést – valamit, ami segít a találkozók során szerzett információk zökkenőmentes rögzítésében, rendszerezésében és felhasználásában –, akkor van egy jobb alternatíva a Tactiq és az Otter AI mellett.

Ha unod már, hogy különböző eszközök között kell ugrálnod a jegyzetek, feladatok és nyomon követések között, akkor olvasd tovább.

🌟Érdekesség: A „jegyzőkönyv” kifejezés a latin „minuta scriptura” szóból származik, amelynek jelentése „kis írás”. Eredetileg vázlatos jegyzetekre vagy tervezetekre utalt.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Tactiq és az Otter AI legjobb alternatíváját!

Mi lenne, ha a találkozószervező eszköz nem csak leírná a beszélgetéseket, hanem végrehajtaná is őket?

Míg a Tactiq és az Otter AI szavakat rögzít, a ClickUp az értekezleteken elhangzottakat feladatokká, dokumentumokká és automatizált munkafolyamatokká alakítja – mindezt egy helyen.

A több mint 2 millió csapat által használt ClickUp megszünteti az alkalmazások közötti váltás okozta káoszt.

Így változtatja meg a ClickUp a találkozók kezelésének módját:

ClickUp előnye #1: Egyszerűsítse megbeszéléseit a ClickUp AI jegyzetelővel

A találkozók jegyzetelése, a nyomon követés és a teendők között való lavírozás végtelen feladatnak tűnhet, különösen akkor, ha több eszköz között kell váltani. A ClickUp AI Notetaker egy helyen kezeli az összes feladatot, így megszünteti a káoszt.

Hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker kezelje a jegyzeteket, míg Ön a beszélgetésre koncentrál!

A ClickUp AI Notetaker segítségével a beszélgetéseket hasznos információkká alakíthatja. Íme, hogyan:

Automatizálja a találkozók jegyzetelését : a ClickUp AI leírja és összefoglalja a beszélgetéseket, majd elmenti őket egy privát dokumentumba, így soha többé nem kell a részletek után kutatnia.

Intelligens összefoglalók és teendők: automatikusan kivonja a legfontosabb döntéseket, és azokat végrehajtható feladatokká alakítja – így a találkozó után nem lesz többé zavarodottság.

Könnyű kereshetőség: Próbálja felidézni, mit mondott a vezérigazgató a következő negyedév stratégiájáról? A ClickUp segítségével a jegyzeteket előadó, kulcsszó vagy téma szerint keresheti, így nem kell végtelenül visszajátszania a felvételeket.

Zökkenőmentes integráció a munkafolyamatokba: Az önálló átírási eszközökkel ellentétben a ClickUp AI Notetaker összekapcsolódik a Docs, Tasks és live chat eszközökkel, így biztosítva, hogy a találkozókból nyert információk azonnal beépüljenek a munkájába – extra manuális erőfeszítés nélkül.

📌 Példa: Egy marketingcsapat a ClickUp AI Notetaker alkalmazást használja brainstorming üléseken. Az alkalmazás leírja és kategóriákba sorolja a jegyzeteket kampánytémák, célközönség-szegmensek és lehetséges cselekvési pontok szerint, így órákat takarít meg a találkozó utáni elemzéssel.

ClickUp előnye #2: Hagyja, hogy a ClickUp Brain végezze el az összefoglalást

A ClickUp Brain még tovább megy, és a találkozók jegyzőkönyveit kereshető, egymással összekapcsolt tudásbázissá alakítja. Képzelje el, hogy megkérdezi a ClickUp Brain-t: „Mit döntöttünk a harmadik negyedévi költségvetésről?”, és azonnal összevont választ kap, amely több találkozó és kapcsolódó feladat alapján készült.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén kereshet és elemezhet találkozók leírásait

Így teszi a ClickUp Brain a megbeszéléseket produktívabbá:

Intelligens értekezlet-összefoglalók készítése és értekezlet-jegyzetek fordítása

A találkozó befejezése után azonnal ClickUp feladatokként rendel hozzá teendőket, biztosítva ezzel a felelősségre vonhatóságot.

Áttekinti a megbeszélésen felmerült fontos témákat és meghozott döntéseket.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Brain több LLM-mel is együttműködik , többek között a Gemini, a ChatGPT és a Claude programokkal, közvetlenül a ClickUp Workspace felületéről.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a hosszú találkozók jegyzetének összefoglalásához, majd kérje meg a ClickUp Brain alkalmazást, hogy az összefoglalóból kivonja az összes teendőt, és így gyors feladatlistát készítsen.

ClickUp OneUp #3: A ClickUp Meetings segítségével a találkozók cselekvéssé válnak

A ClickUp Meetings strukturált, cselekvésorientált ülésekké alakítja a találkozókat, ahol minden megbeszélés egyértelmű eredményhez vezet.

A platform olyan együttműködési funkciókat kínál, amelyek a legjobb videokonferencia-eszközök integrálásával új szintre emelik a kommunikációt, biztosítva, hogy hívásai, jegyzetei és feladatai összekapcsolva maradjanak.

Kössd össze a napirendeket, jegyzeteket és nyomon követéseket a feladatokkal a ClickUp Meetings segítségével

Íme, miben tűnik ki a ClickUp Meetings:

Élő együttműködés: Akár távoli, akár irodai munkatársakról van szó, a ClickUp Meetings hubja mindenki számára lehetővé teszi a valós idejű együttműködést. A csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek, feladatokat oszthatnak ki és frissíthetik az előrehaladást a megbeszélés során.

Hasznos értekezlet-jegyzőkönyvek: Ahelyett, hogy homályos elképzeléssel távozna arról, miről volt szó, a ClickUp az értekezleten elhangzottakat nyomon követhető feladatokká alakítja, határidőkkel, felelősökkel és prioritásokkal együtt.

Zökkenőmentes integráció a munkafolyamatokkal: A ClickUp Docs, Tasks és Calendar segítségével minden, A ClickUp Docs, Tasks és Calendar segítségével minden, a találkozók napirendjétől a nyomon követésig, összekapcsolódik.

📌 Példa: Egy tervezőcsapat a ClickUp Meetings alkalmazást használja a sprinttervezéshez. A felhasználói történeteket és a tervezési maketteket közvetlenül az értekezlethez kapcsolhatják, így a munkamenet során valós idejű együttműködés és visszajelzés lehetséges.

ClickUp OneUp #4: Találkozói jegyzőkönyvek, amelyek valóban eredményeket hoznak

Hányszor távozott már egy megbeszélésről azzal a gondolattal, hogy „Mit is döntöttünk pontosan?” Strukturált jegyzőkönyv nélkül a legfontosabb tanulságok elmosódnak, a teendők elvesznek, és a nyomon követés találgatások sorozatává válik.

A ClickUp Meeting Minutes Template ( ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon) egyértelmű, strukturált és praktikus formátumot biztosít minden fontos információ rögzítéséhez, így csapata a megbeszéléstől a végrehajtásig haladhat, anélkül, hogy bármit is kihagynának.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Meeting Minutes Template segítségével könnyedén rögzítheti, rendszerezheti és felhasználhatja a találkozók során szerzett információkat.

A sablon kiemelkedő jellemzői a következők:

Előre strukturált formátum az áttekinthetőség érdekében: A ClickUp Meeting Minutes Template tiszta, rendezett elrendezést biztosít, amely automatikusan strukturálja a jegyzeteket, így garantálva a legfontosabb részletek következetes rögzítését.

Valós idejű együttműködés: Akár irodában, akár távoli helyszínen, akár hibrid módon dolgozik a csapata, mindenki valós időben hozzájárulhat a találkozó jegyzetéhez, biztosítva ezzel az összhangot.

Beépített feladatkiosztás: Ahelyett, hogy csak felsorolná a döntéseket, ez a sablon lehetővé teszi, hogy közvetlenül a jegyzőkönyvből osszon ki feladatokat, így nem lesz zavar a következő lépésekkel kapcsolatban.

Zökkenőmentes integráció a ClickUp dokumentumokkal és feladatokkal: Az Az értekezletek jegyzőkönyvei nem csupán statikus dokumentumok, hanem közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, projektekhez és munkafolyamatokhoz, így az információk azonnal felhasználhatók.

📮 ClickUp Insight: Ön is azon 16% közé tartozik, akik a felmérésben „rendkívül hatástalannak” értékelik a találkozókat, vagy inkább a szerencsés 12% közé, akik „rendkívül hatékonynak” tartják őket? Ha Ön is olyan, mint a legtöbb csapat, akkor valószínűleg a középmezőnyben van – a válaszadók 35%-a semleges, 3/5-ös értékelést ad a találkozókra, ami azt jelenti, hogy azok nem teljes kudarcok, de nem is hoznak maximális értéket. A ClickUp minden szakaszban hatékonyabbá teszi az értekezleteket! Tervezzen közös napirendekkel, rögzítse a döntéseket az AI Notetaker segítségével , és alakítsa a megbeszéléseket megvalósítható feladatokká – mindezt egyetlen platformon. 💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok szerint a felesleges beszélgetések és értekezletek száma 50%-kal csökkent!

ClickUp One Up #5: Docs a találkozók jegyzetének rendezett tárolásához

A jó értekezletjegyzetek készítése csak a feladatok felének elvégzése – a tárolás, rendszerezés és szükség esetén történő hozzáférés ugyanolyan fontos. A különböző eszközökön szétszórt dokumentumok zavart okoznak, ami miatt a csapatok időt pazarolnak a fontos döntések és teendők keresésével.

A ClickUp Docs segítségével az értekezletek jegyzetei, a teendők és a nyomon követendő feladatok egy egységes helyen találhatók, és zökkenőmentesen kapcsolódnak a feladatokhoz és a munkafolyamatokhoz.

A ClickUp Docs segítségével a beszélgetéseket hasznos információkká alakíthatja – itt a jegyzetek, a találkozók jegyzetelései és a nyomon követések egy dinamikus munkaterületen találhatók meg.

Íme, miért a ClickUp Docs a legjobb választás:

Egyetlen megbízható forrás: Ahelyett, hogy végtelen e-maileket vagy több alkalmazást böngészne, tartsa az összes értekezlet jegyzetét és döntését egyetlen, kereshető helyen a ClickUp alkalmazásban.

Valós idejű együttműködés: Akár távoli, akár hibrid, akár irodai csapatban dolgozik, a ClickUp Docs lehetővé teszi az élő szerkesztést, kommentelést és visszajelzést, így mindenki naprakész maradhat.

Automatikus csatlakozás a munkafolyamatokhoz: A statikus jegyzetelő alkalmazásokkal ellentétben a ClickUp Docs közvetlenül integrálódik a ClickUp Tasks és Meetings alkalmazásokkal, így a találkozók eredményeit azonnal nyomon követhető feladatokká alakíthatja, kiküszöbölve ezzel a feledésbe merülő teendők kockázatát.

Egyszerű keresés és szervezés: Nem emlékszik, mi született a múlt havi stratégiai értekezleten? Semmi gond. A ClickUp hatékony keresőfunkciója segítségével másodpercek alatt megtalálhatja a konkrét jegyzeteket, döntéseket vagy teendőket.

🧠 Tudta? A 100 főnél több alkalmazottat foglalkoztató szervezetek évente átlagosan 420 000 dollárt pazarolnak el eredménytelen értekezletekre.

A találkozók még hatékonyabbá tétele érdekében a ClickUp előre elkészített találkozó sablonokat kínál, amelyek biztosítják, hogy minden megbeszélés strukturált, megvalósítható és produktív legyen.

ClickUp Meetings sablon

Végül, a ClickUp Meetings Template segít napirendeket készíteni, a legfontosabb pontokat nyomon követni és feladatokat kiosztani – mindezt egyetlen dokumentumban. Ez a dinamikus sablon az Ön egyedi igényeihez igazodik.

Ingyenes sablon letöltése Maradjon szervezett és tartsa minden találkozót a terv szerint a ClickUp Meetings Template segítségével.

A ClickUp Meetings Template használatával nem kell a találkozók jegyzőkönyvét a semmiből elkészítenie, így értékes időt takaríthat meg és biztos lehet benne, hogy minden fontos információt rögzít.

🌟 Érdekes tény: Tanulmányok szerint az alkalmazottak havonta átlagosan 31 órát töltenek nem produktív megbeszéléseken. Az automatizált összefoglalások és a teendők nyomon követése segítségével ezt az időveszteséget felére csökkentheti!

ClickUp: a tökéletes megoldás a Tactiq és az Otter AI közötti vitában

A Tactiq és az Otter AI egyaránt hatékony eszközök, de még mindig vannak hiányosságok a beszélgetések cselekvéssé alakításában. Akár több eszközt kell használnia a csapatának a találkozók jegyzetelésére, akár fragmentált munkafolyamatokkal küzd, akár manuálisan kell nyomon követnie a feladatokat, ezek a korlátozások lassíthatják a munkát.

Itt jön be a ClickUp a leírások és jegyzetek készítéséhez. Ez egy átfogó támogató rendszer, amely túlmutat a puszta leíráson.

A ClickUp segítségével valós idejű értekezlet-összefoglalók, automatizált teendők, ütemezés, nyomon követés, intelligens feladat-automatizálás és még sok más áll rendelkezésére. Nincs többé szétszórt jegyzetek. Nincs többé elveszett teendők. Csak zökkenőmentes együttműködés, termelékenység és végrehajtás – mindez egy helyen.

Készen állsz a találkozók hatékonyságának javítására? Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztald meg a produktív találkozók jövőjét.