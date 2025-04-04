A 13 legjobb üzleti kommunikációs megoldás 2025-ben

A rossz kommunikáció az üzleti siker egyik legnagyobb veszélye. A vállalatok 14%-a vesztett el ügyfeleket emiatt, 8%-uk pedig alkalmazottakat!
Röviden összefoglalva: ha üzleti kommunikációs platformja nem hatékony, akkor még a legjobb stratégia is kudarcot vall, különösen, ha távoli csapatot irányít.
Íme a 13 legjobb külső és belső kommunikációs eszköz üzleti célokra, valamint azok legfontosabb jellemzői.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Nehézségeket tapasztal a csapatokkal és ügyfelekkel való hatékony együttműködésben? Nézze meg a kifejezetten vállalati célokra tervezett legjobb üzleti kommunikációs megoldásokat:
- ClickUp : A legjobb együttműködésen alapuló projekt- és feladatkezeléshez
- Slack: A legjobb valós idejű csapatüzenetküldéshez és együttműködéshez
- Zoom: A legjobb megoldás kiváló minőségű videokonferenciákhoz és virtuális találkozókhoz
- Microsoft Teams: A legjobb integrált kommunikációhoz a Microsoft 365-ön belül
- Trello: A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez és feladatkövetéshez
- Monday. com: A legjobb az értékesítési munkafolyamatok testreszabásához és a csapatmunka javításához
- Google Workspace: A legjobb felhőalapú dokumentum-együttműködéshez és e-mailekhez
- Asana: A legjobb strukturált feladat- és projektmenedzsmenthez
- Workplace from Meta: A legjobb vállalati szintű kommunikációhoz és együttműködéshez
- Cisco Webex: A legjobb vállalati szintű videokonferenciákhoz és biztonsághoz
- Dialpad: A legjobb AI-alapú üzleti telefon és üzenetküldő szolgáltatás
- GoToConnect: A legjobb all-in-one VoIP és videokonferencia megoldás
- Grasshopper: A legjobb megoldás kisvállalkozások számára, amelyek virtuális telefonrendszerre szorulnak.
Mit kell keresnie egy üzleti kommunikációs megoldásban?
A rengeteg lehetőség közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbb üzleti kommunikációs megoldást , amely az Ön igényeinek megfelel. Szerencsére néhány tulajdonság és kulcsfontosságú funkció meghatározza, hogy egy kommunikációs eszköz mennyire hatékony. Például:
- 👉🏻 Könnyű használat: Válasszon olyan üzleti kommunikációs eszközt, amely egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik. Győződjön meg arról, hogy nincs tanulási görbe, így a szervezet bármely tagja könnyen alkalmazkodhat hozzá.
- 👉🏻 Együttműködési funkciók: Keressen olyan kommunikációs eszközt, amely lehetővé teszi Önnek és csapattagjainak, hogy sokoldalú formátumokban, például azonnali üzenetküldéssel, videohívásokkal, csoportos csevegéssel stb. működjenek együtt. Ez növeli a kommunikációs képességeket.
- 👉🏻 Testreszabhatóság: Válasszon egy belső kommunikációs megoldást, amely a csapata egyedi igényeire van szabva. Először is, képesnek kell lennie a értesítési beállítások megadására, csatornák és csoportok létrehozására stb.
- 👉🏻 Biztonsági funkciók: Gondoskodjon arról, hogy belső kommunikációs eszköze biztonságos legyen. Keressen olyan funkciókat, mint a végpontok közötti titkosítás, a kétfaktoros hitelesítés, a GDPR-hez hasonló adatvédelmi előírásoknak való megfelelés stb.
- 👉🏻 Integrációs képességek: Válasszon olyan kommunikációs eszközt, amely integrálható a munkafolyamatában már meglévő eszközökkel és szoftverekkel. Ez minimálisra csökkenti a zavarokat és növeli a termelékenységet.
➡️ További információ: Hogyan javítható az együttműködés a munkahelyen
A 13 legjobb üzleti kommunikációs megoldás
Íme a 13 legjobb együttműködési és kommunikációs eszköz, amelyeket a kommunikáció és az üzleti tevékenységek racionalizálására használhat:
1. ClickUp (A legjobb együttműködésen alapuló projekt- és feladatkezeléshez)
Míg a listán szereplő legtöbb eszköz csak a kommunikáció javításában segít, a ClickUp egy lépéssel tovább megy. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyesíti a projektmenedzsmentet és a kommunikációt, így csapata maximális hatékonysággal végezheti feladatait az egységes koordináció biztosításával.
ClickUp Chat (zökkenőmentes kommunikációhoz)
A ClickUp Chat egy hatékony eszköz a csapatkommunikáció javítására, a szilók csökkentésére és az általános termelékenység növelésére. A csevegések közvetlenül integrálva vannak a feladatokba, dokumentumokba és projektekbe, így biztosítva, hogy a megbeszélések mindig a releváns munkához kapcsolódjanak. Ezzel elkerülhető az eszközök közötti váltás, és a kommunikáció fókuszált marad.
A ClickUp Chat segítségével a csapatok azonnal kommunikálhatnak, megoszthatják a frissítéseket és gyorsan megoldhatják a problémákat, elősegítve ezzel az együttműködésen alapuló környezetet.
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 20%-a naponta több mint 50 azonnali üzenetet küld.
Ez a nagy mennyiség azt jelezheti, hogy a csapat folyamatosan gyors üzenetváltásokkal zsong, ami remek a sebesség szempontjából, de egyben a kommunikációs túlterheléshez is vezethet. A ClickUp integrált együttműködési eszközeivel, mint például a ClickUp Chat és a ClickUp Assign Comments, a beszélgetései mindig a megfelelő feladatokhoz kapcsolódnak, ami javítja a láthatóságot és csökkenti a felesleges nyomon követések szükségességét.
A ClickUp Assign Comments funkció az üzenetekből azonnal feladatokat hoz létre, és azokat a csapat tagjaihoz rendeli. Ez egyszerűsíti a kommunikációt, prioritásokat állít fel a tevékenységek között, és egyértelműen meghatározza mindenki felelősségi körét.
ClickUp Docs (ötletek és visszajelzések megosztásához)
Egy másik hatékony együttműködési funkció a ClickUp Docs. Valós idejű szerkesztési funkcióival a csapat minden tagja közösen ötletelhet a projektekkel kapcsolatban, javasolhat változtatásokat és készíthet összefoglalókat.
Így mindenki a csapatból megoszthatja véleményét, és mindenki úgy érzi, hogy részt vesz minden projektben.
Ezenkívül a ClickUp Collaboration Detection értesíti Önt, ha egy csapattag szerkesztést végez, megjegyzést fűz hozzá, vagy feladatot rendel hozzá/átrendez, így mindenki naprakész marad!
ClickUp Whiteboards és Mind Maps (projektekben való együttműködéshez)
A ClickUp Whiteboards segítségével vizuális projektterveket készíthet, és összekapcsolhatja azokat a többi munkafolyamatával.
Az egyszerű drag-and-drop felépítésű eszközökkel Ön és csapata könnyedén megoszthatják ötleteiket, és megvalósíthatják azokat. Feladatokat is létrehozhat, azokat a csapattagoknak kioszthatja, és időben frissítéseket kaphat.
A ClickUp Mind Maps akkor bizonyul hasznosnak, amikor a projekt végrehajtási fázisa megkezdődik. Világos, vizuális áttekintést nyújt az egész projektről, biztosítva a hatékony csapatmunkát, az erőforrások koordinációját és a munkaterhelés kezelését.
ClickUp Clips (egyértelmű aszinkron kommunikációhoz)
A ClickUp Clips ideális távoli együttműködéshez. Lehetővé teszi dokumentumok, feladatok és csevegések képernyőfelvételeinek létrehozását és megosztását a csapattal. Emellett minden klipről automatikus átiratot készít – megfelelő időbélyegekkel és kivonatokkal –, amelyeket feladatokká, összefoglalókba stb. alakíthat át. Ez biztosítja a kommunikáció egyértelműségét és hatékonyságát.
ClickUp Brain (mindenhez!)
Bár a ClickUp csomagban rengeteg együttműködési funkció található, ezek középpontjában a ClickUp Brain áll.
A ClickUp Brain összeköti Önt az alkalmazáson található összes elemmel – a dokumentumoktól az emberekig. Így könnyedén lekérdezhet és megoszthat információkat, feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzájuk, frissítéseket küldhet és fogadhat, és még sok minden mást. De ez még nem minden: a ClickUp Brain összefoglalja a hosszú beszélgetéseket is, így növelve a kommunikáció sebességét és hatékonyságát.
ClickUp sablonok (a kommunikáció hatékonyságának növeléséhez)
A ClickUp széles körű, testreszabható sablonjai egy másik jelentős USP.
Bár a platformon több száz ilyen ingyenes erőforrás található, a kommunikáció hatékonyságának növeléséhez a legjobb a ClickUp Communications Plan Whiteboard Template.
A ClickUp Communications Plan Whiteboard Template segítségével megtervezheti az üzenetküldési keretrendszert, beállíthatja a kommunikációs csatornákat és összehangolhatja a csapat tagjait a tudásmegosztás érdekében.
Ez segít a munkafolyamatok kezelésében, az elkötelezettség nyomon követésében, valamint biztosítja, hogy minden kommunikáció egyértelmű, időszerű és következetes legyen. Mivel mindent egy helyen összegyűjt, elősegíti az együttműködést és javítja az általános kommunikációs hatékonyságot – mind a szervezeten belül, mind azon kívül.
💡 Profi tipp: Szeretné könnyedén megszervezni csapata tevékenységét? A ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablonjával ez egyszerűen megoldható. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Rendeljen szerepeket és felelősségi köröket minden projekthez vagy feladathoz.
- Állítson be irányelveket a rendszeres bejelentkezésekre vagy stand-upokról
- Készítsen ütemtervet a közelgő projektekhez vagy feladatokhoz
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Tasks segítségével valós időben rendelhet fel feladatokat, állíthat be prioritásokat és követheti nyomon az előrehaladást.
- Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a manuális munkák kiküszöböléséhez.
- Rendezze a prioritásokat és kezelje a munkafolyamatokat a feladatok hatékony szervezése érdekében a ClickUp Views segítségével.
- Állítson fel egyértelmű célokat és kövesse nyomon a mérhető eredményeket a ClickUp Goals segítségével, hogy hatékonyan tudjon együttműködni.
- Készítsen testreszabható jelentéseket és figyelje a csapat hatékonyságát a ClickUp Dashboards segítségével.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználók számára a szerszám sok funkciója miatt túl bonyolultnak tűnhet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Íme, mit mond Alfred Titus, a Brighten A Soul Foundation adminisztrációs támogatási vezetője a ClickUp-ról:
Minden szervezetnek, amelynek nehézségei vannak a projektjei kezelésével, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok együttműködésében. Ezzel a szoftverrel az emberek nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott időn belül elvégezhetik azokat a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy biztosítsák a határidők betartását.
Minden szervezetnek, amelynek nehézségei vannak a projektjei kezelésével, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok együttműködésében. Ezzel a szoftverrel az emberek nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott időn belül elvégezhetik azokat a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy biztosítsák a határidők betartását.
2. Slack (A legjobb valós idejű csapatüzenetküldéshez és együttműködéshez)
A Slack egy professzionális kommunikációs eszköz, amely csoportos csevegésekhez és azonnali üzenetküldéshez népszerű. Ideális nagyvállalatok és szervezetek számára, amelyek különböző csapatokkal és részlegekkel rendelkeznek.
A Slack segítségével egyedi csatornákat hozhat létre a csapat kommunikációjának szervezéséhez. Emellett fejlett szűrési lehetőségekkel gyors keresést tesz lehetővé a korábbi üzenetek között, így csökkentve a rendetlenséget.
A Slack egy másik kiemelkedő tulajdonsága a biztonság. A platform vállalati szintű titkosítással biztosítja a beszélgetéseket, minimalizálva az adatvédelmi incidensek kockázatát.
A Slack legjobb funkciói
- Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a beszélgetéseket strukturált megbeszélésekhez dedikált csatornákba szervezzék.
- Támogatja a fájlmegosztást előnézettel és verziókövetéssel.
- Hang- és videohívások közvetlenül az alkalmazáson belül
A Slack korlátai
- Túlterheli a felhasználókat túlzott értesítésekkel az aktív munkaterületeken
- Nincs beépített feladatkezelés, ezért külső eszközökre van szükség
Slack árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként
- Business+: 15 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Grid: Egyedi árazás
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 33 900 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 23 600 értékelés)
🧐 Érdekesség: Az e-mailek továbbra is a leghatékonyabb kommunikációs eszközök az üzleti életben, a tudásmunkások 18%-a részesíti előnyben őket a többi eszközzel szemben! 📧
3. Zoom (A legjobb kiváló minőségű videokonferenciákhoz és virtuális találkozókhoz)
A Zoom-ot nem kell bemutatni. Ez a videokonferencia-eszköz a COVID-19-járvány idején hódította meg a világot, és azóta a virtuális csapatok számára elengedhetetlen üzleti kommunikációs szoftverré vált.
A Zoom kiváló minőségű HD videó- és audioértekezleteket támogat akár 1000 résztvevő számára. Emellett automatikus, pontos jegyzőkönyveket is készíthet minden, a platformon megrendezett online értekezletről. A legjobb benne? Az eszköz intuitív és felhasználóbarát felülete.
A Zoom legjobb funkciói
- Lehetővé teszi a képernyő megosztását megjegyzésekkel és távirányítási opciókkal.
- Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét szavazások, reakciók és virtuális kézfeltartás segítségével.
- Jelszóval védett értekezletek és várótermek
A Zoom korlátai
- A csoporttalálkozók időtartamát 40 percre korlátozza az ingyenes csomagban.
- A múltbeli biztonsági réseket követően adatvédelmi aggályok merülnek fel.
Zoom árak
- Alap: Ingyenes
- Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként
Zoom értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 14 100 értékelés)
Mit mondanak a Zoom ról a valódi felhasználók?
A Zoom munkahelyi funkciói könnyen használható videokonferenciákkal és más üzleti alkalmazásokkal való jó integrációs lehetőségekkel vonzzák a felhasználókat. Ezek skálázható megoldások, amelyek javítják az együttműködést és biztosítják a zökkenőmentes kommunikációt a kis csapatok és a nagyvállalatok tagjai között egyaránt.
A Zoom munkahelyi funkciói könnyen használható videokonferenciákkal és más üzleti alkalmazásokkal való jó integrációs lehetőségekkel vonzzák a felhasználókat. Ezek skálázható megoldások, amelyek javítják az együttműködést és biztosítják a zökkenőmentes kommunikációt a kis csapatok és a nagyvállalatok tagjai között egyaránt.
4. Microsoft Teams (a legjobb integrált kommunikációhoz a Microsoft 365-ön belül)
Egy másik kiváló szoftveres kommunikációs megoldás a Microsoft Teams. Ez a csapatkommunikációs eszköz interaktív videotalálkozókat szervez valós idejű feliratokkal és felvételekkel.
Ezenkívül telefonálhat, cseveghet a csapattagjaival, és közös tereket hozhat létre. A platform emellett erős biztonsági intézkedésekkel rendelkezik, vállalati szintű megfelelőséggel és többfaktoros hitelesítéssel az adatok védelme érdekében.
A Microsoft Teams legjobb funkciói
- Központi kommunikációs központot biztosít állandó csevegéssel, fájlmegosztással és hívásokkal.
- Lehetővé teszi a dokumentumok valós idejű együttműködését a Microsoft 365 alkalmazásokkal.
- Támogatja a külső vendégek hozzáférését a vállalatok közötti együttműködéshez.
A Microsoft Teams korlátai
- Bonyolultabb fájlszervezés, mint az önálló felhőalapú tárolási megoldások esetében
- A teljes funkcionalitáshoz Microsoft 365 előfizetés szükséges.
A Microsoft Teams árai
- Örökre ingyenes
- Micorosft 365 Personal: 6,99 USD/hó
- Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó
- Microsoft Teams Essential: 4 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként
Microsoft Teams értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 15 800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (9800+ értékelés)
Mit mondanak a valós felhasználók a Microsoft Teams ről?
Összességében jó tapasztalataim vannak a Teams-szel, több mint 100 fős csapatunk használja, és ez a platform biztosítja számunkra a hatékony kommunikációhoz és együttműködéshez szükséges feltételeket.
Összességében jó tapasztalataim vannak a Teams-szel, több mint 100 fős csapatunk használja, és ez a platform biztosítja számunkra a hatékony kommunikációhoz és együttműködéshez szükséges feltételeket.
🧠 Érdekes tény: A kommunikáció körülbelül 55%-a nem verbális, vagyis a gesztusok, a testtartás és az arckifejezések többet mondanak, mint a szavak. 🙎🏻
5. Trello (A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez és feladatkövetéshez)
Bár a Trello nem egy hagyományos kommunikációs eszköz, segíthet Önnek és csapatának a projektekben való hatékonyabb együttműködésben. A szoftver vizuálisan szervezi a feladatokat Kanban táblákkal, automatizálja az ismétlődő feladatokat, és sablonokat kínál a folyamatok szabványosításához.
Ráadásul a mobilbarát felületnek köszönhetően még könnyebb hozzáférni a platformhoz és útközben is dolgozni.
A Trello legjobb funkciói
- Támogatja az együttműködést megjegyzésekkel, említésekkel és fájlcsatolásokkal.
- Testreszabható táblák címkékkel, ellenőrzőlistákkal és határidőkkel
- Idővonal és naptár nézetek a jobb tervezés érdekében
A Trello korlátai
- Nincs fejlett elemzési és jelentéskészítési funkció az adatokon alapuló betekintéshez.
- A versenytársakhoz képest minimális offline funkcionalitást biztosít.
Trello árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 23 400 értékelés)
6. Monday.com (A legjobb az értékesítési munkafolyamatok testreszabásához és a csapatmunka javításához)
A Monday.com ügyfélkapcsolat-kezelési megoldása megbízható funkciókkal rendelkezik azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyeknek gondjaik vannak a folyamatok kezelésével és az együttműködéssel. Az interaktív irányítópult segítségével vizualizálhatja és nyomon követheti az értékesítési teljesítményt.
Lehetővé teszi továbbá a potenciális ügyfelek kezelését a folyamat során, hogy biztosítsa a megfelelő gondoskodást. Ezenkívül lehetővé teszi a csapatmunkát megjegyzések, feladatkiosztás és fájlmegosztás segítségével. A mobilalkalmazás egy további előny, amely segít a kritikus CRM-feladatok azonnali elvégzésében.
Monday.com legjobb funkciói
- Központosítja az ügyféladatokat a könnyű hozzáférés és szervezés érdekében.
- A munkafolyamatok testreszabása az értékesítési folyamat és a folyamatokhoz igazodva
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés és az ügyek előrehaladása.
Monday.com korlátai
- Nincs fejlett jelentéskészítési és elemzési funkció
- Az új felhasználók számára meglehetősen meredek tanulási görbe lehet.
Monday.com árak
- Ingyenes
- Alap: 12 USD/hó/felhasználó
- Alapcsomag: 14 USD/hó/felhasználó
- Pro: 24 USD/hó/felhasználó
- Vállalatok: Egyedi árazás
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 12 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 5400 értékelés)
7. Google Workspace (a legjobb felhőalapú dokumentum-együttműködéshez és e-mailekhez)
A Google Workspace egy üzleti termelékenységet és együttműködést elősegítő szoftvercsomag. Különböző kommunikációs eszközökkel rendelkezik, amelyek optimalizálják az üzleti interakciók minden aspektusát – a belső és a külső kapcsolatokat egyaránt. Ezek közül néhány a Gmail ( e-mailekhez ), a Google Meet (videokonferenciákhoz) és a Google Chat (csoportos csevegéshez).
A platform kétlépcsős azonosítással és erős titkosítással biztosítja a kritikus adatok biztonságát. Emellett a teljesen új AI-integráció még hatékonyabbá tette a kommunikációkezelést, mint korábban.
A Google Workspace legjobb funkciói
- Integrált eszközöket biztosít e-mailekhez, fájlok tárolásához és dokumentumok közös szerkesztéséhez.
- Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokban.
- Lehetővé teszi a Google Meet segítségével történő videokonferenciákat élő feliratokkal és képernyőmegosztással.
A Google Workspace korlátai
- Nincsenek fejlett projektmenedzsment eszközök
- Bonyolítja a fájlok verziókezelését és szervezését
A Google Workspace árai
- Business Starter: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti standard: 14 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 22 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
Google Workspace értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 42 700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 17 000 értékelés)
Mit mondanak a Google Workspace ról a valódi felhasználók?
A legjobb az, hogy tartalmazza a kommunikációhoz, fájltároláshoz, idő- és feladatkezeléshez, biztonsági ellenőrzéshez és még sok máshoz szükséges csomagokat. A Google Workspace segítségével bárhol kezelhetjük munkánkat.
A legjobb az, hogy tartalmazza a kommunikációhoz, fájltároláshoz, idő- és feladatkezeléshez, biztonsági ellenőrzéshez és még sok máshoz szükséges csomagokat. A Google Workspace segítségével bárhol kezelhetjük munkánkat.
➡️ További információk: A legjobb Google Chat alternatívák a csapatkommunikáció fejlesztéséhez
8. Asana (A legjobb strukturált feladat- és projektkezeléshez)
Olyan projektmenedzsment szoftvert keres, amely bőséges együttműködési funkciókat is tartalmaz? Az Asana érdekelheti Önt.
A projekt előrehaladásának nyomon követésével, a feladatok kiosztásának és emlékeztetőinek automatizálásával, valamint teljesítményjelentések készítésével javítja a csapatmunkát. Ezenkívül cseveghet csapattársaival, automatikus értesítéseket kaphat, és testreszabhatja a beérkező üzeneteit, akárcsak egy hagyományos üzleti üzenetküldő alkalmazásban.
Az Asana legjobb funkciói
- Javítja a csapat együttműködését a feladatokhoz fűzött megjegyzésekkel és a csatolt fájlokkal.
- Támogatja a vendéghozzáférést a funkciók közötti csapatok és a külső partnerek együttműködéseihez.
- A robusztus jogosultsági beállítások és az adat titkosítás biztosítja az érzékeny adatok biztonságát.
Az Asana korlátai
- Korlátozza a testreszabási lehetőségeket az alacsonyabb szintű csomagok esetében.
- A projektmenedzsmentben kezdőknek tanulási folyamatra van szükségük.
Asana árak
- Személyes: Ingyenes
- Starter: 10,99 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
- Enterprise+: Egyedi árazás
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 13 300 értékelés)
Mit mondanak az Asana valós felhasználói?
Az Asanát mind az ügynökségnél az ügyfelek munkájának kezelésére, mind pedig személyes szinten a saját munkám kezelésére használtam. Az Asana egyszerűvé teszi a dolgokat, nagyon könnyen integrálható más eszközökkel, és vizuálisan is nagyon vonzó.
Az Asanát mind az ügynökségnél az ügyfelek munkájának kezelésére, mind pedig személyes szinten a saját munkám kezelésére használtam. Az Asana egyszerűvé teszi a dolgokat, nagyon könnyen integrálható más eszközökkel, és vizuálisan is nagyon vonzó.
➡️ További információk: A gyakorlati projektmunkához szükséges végső útmutató [tippekkel és ingyenes sablonokkal]
9. Workplace from Meta (A legjobb vállalati szintű kommunikációhoz és együttműködéshez)
A Meta Workplace egy üzleti kommunikációs platform, amelynek célja a csapatmunka javítása. Valós idejű üzenetküldést, hang- és videohívásokat, valamint vállalati szintű csoportokat kínál a kommunikáció egyszerűsítése érdekében.
A megszokott közösségi média stílusú felületnek köszönhetően gyors frissítéseket, élő videó közvetítéseket és népszerű munkaeszközökkel való zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé. Ne feledje azonban, hogy az eszköz 2026. június 1-jétől megszűnik.
A Meta Workplace legjobb funkciói
- Ossza meg a frissítéseket és működjön együtt könnyedén a Facebookhoz hasonló, ismerős felületen.
- Élő videó közvetítés az összes munkatárs részvételével tartott értekezletekhez és fontos vállalati frissítésekhez
- Hozzáférés a munkahelyi betekintéshez az elkötelezettség és a kommunikációs trendek elemzésével
A Meta Workplace korlátai
- Nincs beépített feladat- és projektkezelési funkció
- A közösségi média stílusú felülethez nem szokott csapatok számára túlterhelő lehet.
A Meta Workplace árai
- Alapcsomag: 4 USD/hó/fő
- Kiegészítők: 2 USD/hó/fő (fejlett adminisztrációs és támogatási szolgáltatásokért); 2 USD/hó/fő (vállalati élő szolgáltatásokért)
Workplace from Meta értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)
10. Cisco Webex (A legjobb vállalati szintű videokonferenciákhoz és biztonsághoz)
A Cisco Webex egy átfogó üzleti kommunikációs szoftver, amely kiváló minőségű hang- és videókonferenciákkal, valamint automatizált értekezlet-ütemezéssel és emlékeztetőkkal rendelkezik.
A csapatok közötti kommunikáció javítása érdekében a Webex végpontok közötti titkosítást és fejlett biztonsági protokollokat biztosít. Ezen felül felhőalapú hívás- és ügyfélszolgálati megoldásokat kínál a vállalkozások számára.
A Cisco Webex legjobb funkciói
- Vállalati szintű videokonferencia-szolgáltatás akár 1000 résztvevő számára.
- Lehetővé teszi a képernyő megosztását és a fájlok valós idejű együttműködését a megbeszélések során.
- Támogatja az interaktív eszközöket, mint például a szavazás, a kérdések és válaszok, a táblák és a találkozók reakciói.
A Cisco Webex korlátai
- Jelentős sávszélességet igényel
- Korlátozza az együttműködési funkciókat a prémium csomaggal nem rendelkező felhasználók számára.
Cisco Webex árak
- Webex Free
- Webex Meet: 14,50 USD/hó felhasználónként
- Webex Suite: 25 USD/hó felhasználónként
- Webex Enterprise: Egyedi árazás
Cisco Webex értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 19 900 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 7400 értékelés)
Mit mondanak a Cisco Webexről a valódi felhasználók?
Szervezetünkben a Webexet használjuk a kollégákkal való kommunikációra. Segít megszervezni és létrehozni a feladatokat, valamint könnyedén kapcsolatba lépni egymással.
Szervezetünkben a Webexet használjuk a kollégákkal való kommunikációra. Segít megszervezni és létrehozni a feladatokat, valamint könnyedén kapcsolatba lépni egymással.
11. Dialpad (A legjobb AI-alapú üzleti telefon és üzenetküldő)
A Dialpad egy üzleti ügyfélkommunikációs alkalmazás, amely leginkább az ügyfélkérdéseket kezelő csapatok számára alkalmas. Emellett belső kommunikációjának javítására is használhatja.
A Dialpad segítségével testreszabhatja és prioritásba helyezheti a hívások, üzenetek és hangüzenetek értesítéseit. És a legjobb az egészben? A Dialpad megosztott terekkel, titkosítással és többfaktoros hitelesítéssel biztosítja a csapatmunka zökkenőmentességét és biztonságát. Első a biztonság, utána az együttműködés!
A Dialpad legjobb funkciói
- Felhőalapú hang- és videohívásokat biztosít csapatüzenetküldéssel.
- Valós idejű elemzéseket tesz lehetővé a hívások teljesítményéről és minőségéről.
- Támogatja a korlátlan videokonferenciákat, akár 100 résztvevővel.
A Dialpad korlátai
- A teljes funkcionalitáshoz internetkapcsolat szükséges.
- Alacsonyabb sávszélességű hálózatokon problémák adódhatnak a hívásminőséggel kapcsolatban.
A Dialpad árai
Dialpad Connect
- Alapcsomag: 27 USD/hó felhasználónként
- Pro: 35 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
Dialpad Meetings
- Ingyenes
- Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként
Dialpad támogatás
- Alapvető szolgáltatások: 95 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 135 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 170 USD/hó felhasználónként
Dialpad Sell
- Alapvető szolgáltatások: 49 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 110 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 170 USD/hó felhasználónként
Dialpad értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (500+ értékelés)
➡️ További információk: Ingyenes projektkommunikációs terv sablonok: Excel, Word és ClickUp
12. GoToConnect (A legjobb all-in-one VoIP és videokonferencia megoldás)
A GoToConnect egy sokoldalú kommunikációs eszköz, amely felhőalapú hang-, videó- és üzenetküldési szolgáltatásokat kínál vállalkozások számára. Támogatja a közvetlen üzenetküldést és a legfeljebb 250 résztvevővel zajló videokonferenciákat, valamint a képernyőmegosztási funkciókat.
A GoToConnect egyszerűen használható alkalmazásával és automatizált hívásirányításával megkönnyíti a távoli kommunikációt, biztosítva ezzel a zökkenőmentes ügyfélélményt. Ezenkívül hatékony funkciói segítenek a vállalkozásoknak a tudás központosításában és a csapatmunka javításában.
A GoToConnect legjobb funkciói
- Lehetővé teszi a hívásátirányítást, a hangposta-e-mail funkciót és a hívásszűrést a termelékenység javítása érdekében.
- Nyomon követi a hívások mutatóit és értékes információkat nyújt a teljesítmény javításához.
- 24 órás ügyfélszolgálat a hibaelhárításhoz és segítségnyújtáshoz.
A GoToConnect korlátai
- Bizonyos fejlett funkciók és skálázhatóság esetén magasabb díjakat számol fel.
- Bonyolult beállítási folyamat
GoToConnect árak
- Telefonrendszer: 29 USD/hó
- Connect CX: 37 USD/hó
- Ügyfélszolgálati központ: 86 USD/hó
GoToConnect értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
Mit mondanak a GoToConnect valós felhasználói?
A GoTo Connect jó, és nem kerül sokba. Ha valaki vállalkozást indítana, azt tanácsolnám neki, hogy nézze meg a Connectet.
A GoTo Connect jó, és nem kerül sokba. Ha valaki vállalkozást indítana, azt tanácsolnám neki, hogy nézze meg a Connectet.
💡 Profi tipp: A gyenge kapcsolat késleltetésekhez, robotikus hangokhoz és befagyott képernyőkhöz vezet. Ezért használjon vezetékes kapcsolatot, vagy üljön közel a Wi-Fi útválasztóhoz, hogy online találkozói zökkenőmentesek legyenek. 😎
13. Grasshopper (A legjobb megoldás kisvállalkozások számára, amelyek virtuális telefonrendszerre szorulnak)
A Grasshopper egy hatékony együttműködési eszköz kisvállalkozások számára, amely ideális professzionális virtuális telefonrendszerként. Lehetővé teszi egyedi üdvözlő üzenetek és várakoztató zene beállítását, így telefonos interakciói még kifinomultabbá válnak.
A hívásokat bármely eszközre továbbíthatja, így biztosan nem marad le egyetlen fontos üzenetről sem. A szolgáltatás hangposta-átírást is kínál, ami megkönnyíti az üzenetek kezelését. Ezenkívül a Grasshopper hívásszűrést és -átirányítást is lehetővé tesz a jobb ügyfélélmény érdekében.
A Grasshopper legjobb funkciói
- Korlátlan kiterjesztések lehetővé teszik a személyre szabott üzleti kommunikációs rendszer kialakítását.
- A hívások aktivitásának nyomon követése fejlett elemzési és jelentési funkciókkal
- Támogatja az ingyenes telefonszámokat az üzleti hitelesség növelése érdekében.
A Grasshopper korlátai
- Mobil és asztali alkalmazásokhoz internet-hozzáférés szükséges.
- Más kommunikációs eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségekkel rendelkezik.
Grasshopper árak
- True Solo: 14 USD/hó
- Solo Plus: 25 USD/hó
- Kisvállalkozások: 80 USD/hó
Grasshopper értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (150 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
Mit mondanak a Grasshopper valós felhasználói?
Egységes telefonrendszer. Mobilszolgáltató cég vagyunk, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy a technikusok továbbra is a saját telefonjaikat használják, és testreszabjuk az ügyeleti beosztást.
Egységes telefonrendszer. Mobilszolgáltató cég vagyunk, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy a technikusok továbbra is a saját telefonjaikat használják, és testreszabjuk az ügyeleti beosztást.
✨ Külön említésre méltó
- Jive: Támogatja a felhőalapú VoIP-t és az egységes kommunikációt.
- Smarp: Átalakítja az alkalmazottak elkötelezettségét és a belső kommunikációt
- Clariti: Optimalizálja a kontextusvezérelt csapatmunkát és az üzleti üzenetküldést.
Egyszerűsítse a kommunikációt és növelje a termelékenységet a ClickUp segítségével
A hatékony kommunikáció elengedhetetlen a zökkenőmentes csapatmunkához és a hatékony ügyfélkapcsolatokhoz. Legyen szó csapatmunkáról, vállalati hírek megosztásáról vagy ügyfél-visszajelzések gyűjtéséről, ez minden üzleti tevékenységre hatással van.
A piacon elérhető eszközök többsége azonban nem rendelkezik a megfelelő funkciókkal ahhoz, hogy teljes mértékben kielégítse ezeket az igényeket. Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.
Ez a hatékony belső üzleti kommunikációs megoldás egyszerűsíti a munkafolyamatokat, javítja a csapatmunkát és biztosítja a zökkenőmentes interakciókat.
Készen áll arra, hogy üzleti kommunikációját új szintre emelje? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot – regisztráljon itt egy ingyenes próbaidőszakra!