A 13 legjobb üzleti kommunikációs megoldás 2025-ben

A rossz kommunikáció az üzleti siker egyik legnagyobb veszélye. A vállalatok 14%-a vesztett el ügyfeleket emiatt, 8%-uk pedig alkalmazottakat!

Röviden összefoglalva: ha üzleti kommunikációs platformja nem hatékony, akkor még a legjobb stratégia is kudarcot vall, különösen, ha távoli csapatot irányít.

Íme a 13 legjobb külső és belső kommunikációs eszköz üzleti célokra, valamint azok legfontosabb jellemzői.

Slack: A legjobb valós idejű csapatüzenetküldéshez és együttműködéshez

Zoom: A legjobb megoldás kiváló minőségű videokonferenciákhoz és virtuális találkozókhoz

Microsoft Teams: A legjobb integrált kommunikációhoz a Microsoft 365-ön belül

Trello: A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez és feladatkövetéshez

Monday. com: A legjobb az értékesítési munkafolyamatok testreszabásához és a csapatmunka javításához

Google Workspace : A legjobb felhőalapú dokumentum-együttműködéshez és e-mailekhez

Asana : A legjobb strukturált feladat- és projektmenedzsmenthez

Workplace from Meta : A legjobb vállalati szintű kommunikációhoz és együttműködéshez

Cisco Webex: A legjobb vállalati szintű videokonferenciákhoz és biztonsághoz

Dialpad: A legjobb AI-alapú üzleti telefon és üzenetküldő szolgáltatás

GoToConnect: A legjobb all-in-one VoIP és videokonferencia megoldás

Grasshopper: A legjobb megoldás kisvállalkozások számára, amelyek virtuális telefonrendszerre szorulnak.

Mit kell keresnie egy üzleti kommunikációs megoldásban?

A rengeteg lehetőség közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbb üzleti kommunikációs megoldást , amely az Ön igényeinek megfelel. Szerencsére néhány tulajdonság és kulcsfontosságú funkció meghatározza, hogy egy kommunikációs eszköz mennyire hatékony. Például:

👉🏻 Könnyű használat: Válasszon olyan üzleti kommunikációs eszközt, amely egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik. Győződjön meg arról, hogy nincs tanulási görbe, így a szervezet bármely tagja könnyen alkalmazkodhat hozzá.

👉🏻 Együttműködési funkciók: Keressen olyan kommunikációs eszközt, amely lehetővé teszi Önnek és csapattagjainak, hogy sokoldalú formátumokban, például azonnali üzenetküldéssel, videohívásokkal, csoportos csevegéssel stb. működjenek együtt. Ez növeli a kommunikációs képességeket.

👉🏻 Testreszabhatóság: Válasszon egy Válasszon egy belső kommunikációs megoldást , amely a csapata egyedi igényeire van szabva. Először is, képesnek kell lennie a értesítési beállítások megadására, csatornák és csoportok létrehozására stb.

👉🏻 Biztonsági funkciók: Gondoskodjon arról, hogy belső kommunikációs eszköze biztonságos legyen. Keressen olyan funkciókat, mint a végpontok közötti titkosítás, a kétfaktoros hitelesítés, a GDPR-hez hasonló adatvédelmi előírásoknak való megfelelés stb.

👉🏻 Integrációs képességek: Válasszon olyan kommunikációs eszközt, amely integrálható a munkafolyamatában már meglévő eszközökkel és szoftverekkel. Ez minimálisra csökkenti a zavarokat és növeli a termelékenységet.

A 13 legjobb üzleti kommunikációs megoldás

Íme a 13 legjobb együttműködési és kommunikációs eszköz, amelyeket a kommunikáció és az üzleti tevékenységek racionalizálására használhat:

1. ClickUp (A legjobb együttműködésen alapuló projekt- és feladatkezeléshez)

Míg a listán szereplő legtöbb eszköz csak a kommunikáció javításában segít, a ClickUp egy lépéssel tovább megy. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyesíti a projektmenedzsmentet és a kommunikációt, így csapata maximális hatékonysággal végezheti feladatait az egységes koordináció biztosításával.

ClickUp Chat (zökkenőmentes kommunikációhoz)

A ClickUp Chat egy hatékony eszköz a csapatkommunikáció javítására, a szilók csökkentésére és az általános termelékenység növelésére. A csevegések közvetlenül integrálva vannak a feladatokba, dokumentumokba és projektekbe, így biztosítva, hogy a megbeszélések mindig a releváns munkához kapcsolódjanak. Ezzel elkerülhető az eszközök közötti váltás, és a kommunikáció fókuszált marad.

A ClickUp Chat segítségével a csapatok azonnal kommunikálhatnak, megoszthatják a frissítéseket és gyorsan megoldhatják a problémákat, elősegítve ezzel az együttműködésen alapuló környezetet.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 20%-a naponta több mint 50 azonnali üzenetet küld. Ez a nagy mennyiség azt jelezheti, hogy a csapat folyamatosan gyors üzenetváltásokkal zsong, ami remek a sebesség szempontjából, de egyben a kommunikációs túlterheléshez is vezethet. A ClickUp integrált együttműködési eszközeivel, mint például a ClickUp Chat és a ClickUp Assign Comments, a beszélgetései mindig a megfelelő feladatokhoz kapcsolódnak, ami javítja a láthatóságot és csökkenti a felesleges nyomon követések szükségességét.

A ClickUp Assign Comments funkció az üzenetekből azonnal feladatokat hoz létre, és azokat a csapat tagjaihoz rendeli. Ez egyszerűsíti a kommunikációt, prioritásokat állít fel a tevékenységek között, és egyértelműen meghatározza mindenki felelősségi körét.

ClickUp Docs (ötletek és visszajelzések megosztásához)

Valós időben együttműködhet csapatával a ClickUp Docs segítségével

Egy másik hatékony együttműködési funkció a ClickUp Docs. Valós idejű szerkesztési funkcióival a csapat minden tagja közösen ötletelhet a projektekkel kapcsolatban, javasolhat változtatásokat és készíthet összefoglalókat.

Így mindenki a csapatból megoszthatja véleményét, és mindenki úgy érzi, hogy részt vesz minden projektben.

Ezenkívül a ClickUp Collaboration Detection értesíti Önt, ha egy csapattag szerkesztést végez, megjegyzést fűz hozzá, vagy feladatot rendel hozzá/átrendez, így mindenki naprakész marad!

ClickUp Whiteboards és Mind Maps (projektekben való együttműködéshez)

Készítsen vizuális projektterveket és gondolattérképeket a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards segítségével vizuális projektterveket készíthet, és összekapcsolhatja azokat a többi munkafolyamatával.

Az egyszerű drag-and-drop felépítésű eszközökkel Ön és csapata könnyedén megoszthatják ötleteiket, és megvalósíthatják azokat. Feladatokat is létrehozhat, azokat a csapattagoknak kioszthatja, és időben frissítéseket kaphat.

A ClickUp Mind Maps akkor bizonyul hasznosnak, amikor a projekt végrehajtási fázisa megkezdődik. Világos, vizuális áttekintést nyújt az egész projektről, biztosítva a hatékony csapatmunkát, az erőforrások koordinációját és a munkaterhelés kezelését.

ClickUp Clips (egyértelmű aszinkron kommunikációhoz)

A ClickUp Clips ideális távoli együttműködéshez. Lehetővé teszi dokumentumok, feladatok és csevegések képernyőfelvételeinek létrehozását és megosztását a csapattal. Emellett minden klipről automatikus átiratot készít – megfelelő időbélyegekkel és kivonatokkal –, amelyeket feladatokká, összefoglalókba stb. alakíthat át. Ez biztosítja a kommunikáció egyértelműségét és hatékonyságát.

ClickUp Brain (mindenhez!)

Bár a ClickUp csomagban rengeteg együttműködési funkció található, ezek középpontjában a ClickUp Brain áll.

A ClickUp Brain összeköti Önt az alkalmazáson található összes elemmel – a dokumentumoktól az emberekig. Így könnyedén lekérdezhet és megoszthat információkat, feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzájuk, frissítéseket küldhet és fogadhat, és még sok minden mást. De ez még nem minden: a ClickUp Brain összefoglalja a hosszú beszélgetéseket is, így növelve a kommunikáció sebességét és hatékonyságát.

ClickUp sablonok (a kommunikáció hatékonyságának növeléséhez)

A ClickUp széles körű, testreszabható sablonjai egy másik jelentős USP.

Bár a platformon több száz ilyen ingyenes erőforrás található, a kommunikáció hatékonyságának növeléséhez a legjobb a ClickUp Communications Plan Whiteboard Template.

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse belső és külső kommunikációját a ClickUp Communications Plan Whiteboard Template segítségével.

A ClickUp Communications Plan Whiteboard Template segítségével megtervezheti az üzenetküldési keretrendszert, beállíthatja a kommunikációs csatornákat és összehangolhatja a csapat tagjait a tudásmegosztás érdekében.

Ez segít a munkafolyamatok kezelésében, az elkötelezettség nyomon követésében, valamint biztosítja, hogy minden kommunikáció egyértelmű, időszerű és következetes legyen. Mivel mindent egy helyen összegyűjt, elősegíti az együttműködést és javítja az általános kommunikációs hatékonyságot – mind a szervezeten belül, mind azon kívül.

💡 Profi tipp: Szeretné könnyedén megszervezni csapata tevékenységét? A ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablonjával ez egyszerűen megoldható. Ezzel a sablonnal a következőket teheti: Rendeljen szerepeket és felelősségi köröket minden projekthez vagy feladathoz.

Állítson be irányelveket a rendszeres bejelentkezésekre vagy stand-upokról

Készítsen ütemtervet a közelgő projektekhez vagy feladatokhoz

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a szerszám sok funkciója miatt túl bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mond Alfred Titus, a Brighten A Soul Foundation adminisztrációs támogatási vezetője a ClickUp-ról:

Minden szervezetnek, amelynek nehézségei vannak a projektjei kezelésével, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok együttműködésében. Ezzel a szoftverrel az emberek nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott időn belül elvégezhetik azokat a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy biztosítsák a határidők betartását.

Minden szervezetnek, amelynek nehézségei vannak a projektjei kezelésével, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok együttműködésében. Ezzel a szoftverrel az emberek nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott időn belül elvégezhetik azokat a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy biztosítsák a határidők betartását.

2. Slack (A legjobb valós idejű csapatüzenetküldéshez és együttműködéshez)

via Slack

A Slack egy professzionális kommunikációs eszköz, amely csoportos csevegésekhez és azonnali üzenetküldéshez népszerű. Ideális nagyvállalatok és szervezetek számára, amelyek különböző csapatokkal és részlegekkel rendelkeznek.

A Slack segítségével egyedi csatornákat hozhat létre a csapat kommunikációjának szervezéséhez. Emellett fejlett szűrési lehetőségekkel gyors keresést tesz lehetővé a korábbi üzenetek között, így csökkentve a rendetlenséget.

A Slack egy másik kiemelkedő tulajdonsága a biztonság. A platform vállalati szintű titkosítással biztosítja a beszélgetéseket, minimalizálva az adatvédelmi incidensek kockázatát.

A Slack legjobb funkciói

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a beszélgetéseket strukturált megbeszélésekhez dedikált csatornákba szervezzék.

Támogatja a fájlmegosztást előnézettel és verziókövetéssel.

Hang- és videohívások közvetlenül az alkalmazáson belül

A Slack korlátai

Túlterheli a felhasználókat túlzott értesítésekkel az aktív munkaterületeken

Nincs beépített feladatkezelés, ezért külső eszközökre van szükség

Slack árak

Örökre ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 600 értékelés)

🧐 Érdekesség: Az e-mailek továbbra is a leghatékonyabb kommunikációs eszközök az üzleti életben, a tudásmunkások 18%-a részesíti előnyben őket a többi eszközzel szemben! 📧

3. Zoom (A legjobb kiváló minőségű videokonferenciákhoz és virtuális találkozókhoz)

via Zoom

A Zoom-ot nem kell bemutatni. Ez a videokonferencia-eszköz a COVID-19-járvány idején hódította meg a világot, és azóta a virtuális csapatok számára elengedhetetlen üzleti kommunikációs szoftverré vált.

A Zoom kiváló minőségű HD videó- és audioértekezleteket támogat akár 1000 résztvevő számára. Emellett automatikus, pontos jegyzőkönyveket is készíthet minden, a platformon megrendezett online értekezletről. A legjobb benne? Az eszköz intuitív és felhasználóbarát felülete.

A Zoom legjobb funkciói

Lehetővé teszi a képernyő megosztását megjegyzésekkel és távirányítási opciókkal.

Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét szavazások, reakciók és virtuális kézfeltartás segítségével.

Jelszóval védett értekezletek és várótermek

A Zoom korlátai

A csoporttalálkozók időtartamát 40 percre korlátozza az ingyenes csomagban.

A múltbeli biztonsági réseket követően adatvédelmi aggályok merülnek fel.

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 100 értékelés)

Mit mondanak a Zoom ról a valódi felhasználók?

A Zoom munkahelyi funkciói könnyen használható videokonferenciákkal és más üzleti alkalmazásokkal való jó integrációs lehetőségekkel vonzzák a felhasználókat. Ezek skálázható megoldások, amelyek javítják az együttműködést és biztosítják a zökkenőmentes kommunikációt a kis csapatok és a nagyvállalatok tagjai között egyaránt.

A Zoom munkahelyi funkciói könnyen használható videokonferenciákkal és más üzleti alkalmazásokkal való jó integrációs lehetőségekkel vonzzák a felhasználókat. Ezek skálázható megoldások, amelyek javítják az együttműködést és biztosítják a zökkenőmentes kommunikációt a kis csapatok és a nagyvállalatok tagjai között egyaránt.

4. Microsoft Teams (a legjobb integrált kommunikációhoz a Microsoft 365-ön belül)

via Microsoft Teams

Egy másik kiváló szoftveres kommunikációs megoldás a Microsoft Teams. Ez a csapatkommunikációs eszköz interaktív videotalálkozókat szervez valós idejű feliratokkal és felvételekkel.

Ezenkívül telefonálhat, cseveghet a csapattagjaival, és közös tereket hozhat létre. A platform emellett erős biztonsági intézkedésekkel rendelkezik, vállalati szintű megfelelőséggel és többfaktoros hitelesítéssel az adatok védelme érdekében.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Központi kommunikációs központot biztosít állandó csevegéssel, fájlmegosztással és hívásokkal.

Lehetővé teszi a dokumentumok valós idejű együttműködését a Microsoft 365 alkalmazásokkal.

Támogatja a külső vendégek hozzáférését a vállalatok közötti együttműködéshez.

A Microsoft Teams korlátai

Bonyolultabb fájlszervezés, mint az önálló felhőalapú tárolási megoldások esetében

A teljes funkcionalitáshoz Microsoft 365 előfizetés szükséges.

A Microsoft Teams árai

Örökre ingyenes

Micorosft 365 Personal: 6,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó

Microsoft Teams Essential: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 15 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9800+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Microsoft Teams ről?

Összességében jó tapasztalataim vannak a Teams-szel, több mint 100 fős csapatunk használja, és ez a platform biztosítja számunkra a hatékony kommunikációhoz és együttműködéshez szükséges feltételeket.

Összességében jó tapasztalataim vannak a Teams-szel, több mint 100 fős csapatunk használja, és ez a platform biztosítja számunkra a hatékony kommunikációhoz és együttműködéshez szükséges feltételeket.

🧠 Érdekes tény: A kommunikáció körülbelül 55%-a nem verbális, vagyis a gesztusok, a testtartás és az arckifejezések többet mondanak, mint a szavak. 🙎🏻

5. Trello (A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez és feladatkövetéshez)

via Trello

Bár a Trello nem egy hagyományos kommunikációs eszköz, segíthet Önnek és csapatának a projektekben való hatékonyabb együttműködésben. A szoftver vizuálisan szervezi a feladatokat Kanban táblákkal, automatizálja az ismétlődő feladatokat, és sablonokat kínál a folyamatok szabványosításához.

Ráadásul a mobilbarát felületnek köszönhetően még könnyebb hozzáférni a platformhoz és útközben is dolgozni.

A Trello legjobb funkciói

Támogatja az együttműködést megjegyzésekkel, említésekkel és fájlcsatolásokkal.

Testreszabható táblák címkékkel, ellenőrzőlistákkal és határidőkkel

Idővonal és naptár nézetek a jobb tervezés érdekében

A Trello korlátai

Nincs fejlett elemzési és jelentéskészítési funkció az adatokon alapuló betekintéshez.

A versenytársakhoz képest minimális offline funkcionalitást biztosít.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 400 értékelés)

6. Monday.com (A legjobb az értékesítési munkafolyamatok testreszabásához és a csapatmunka javításához)

A Monday.com ügyfélkapcsolat-kezelési megoldása megbízható funkciókkal rendelkezik azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyeknek gondjaik vannak a folyamatok kezelésével és az együttműködéssel. Az interaktív irányítópult segítségével vizualizálhatja és nyomon követheti az értékesítési teljesítményt.

Lehetővé teszi továbbá a potenciális ügyfelek kezelését a folyamat során, hogy biztosítsa a megfelelő gondoskodást. Ezenkívül lehetővé teszi a csapatmunkát megjegyzések, feladatkiosztás és fájlmegosztás segítségével. A mobilalkalmazás egy további előny, amely segít a kritikus CRM-feladatok azonnali elvégzésében.

Monday.com legjobb funkciói

Központosítja az ügyféladatokat a könnyű hozzáférés és szervezés érdekében.

A munkafolyamatok testreszabása az értékesítési folyamat és a folyamatokhoz igazodva

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés és az ügyek előrehaladása.

Monday.com korlátai

Nincs fejlett jelentéskészítési és elemzési funkció

Az új felhasználók számára meglehetősen meredek tanulási görbe lehet.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/hó/felhasználó

Alapcsomag: 14 USD/hó/felhasználó

Pro: 24 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5400 értékelés)

7. Google Workspace (a legjobb felhőalapú dokumentum-együttműködéshez és e-mailekhez)

via Google Workspace

A Google Workspace egy üzleti termelékenységet és együttműködést elősegítő szoftvercsomag. Különböző kommunikációs eszközökkel rendelkezik, amelyek optimalizálják az üzleti interakciók minden aspektusát – a belső és a külső kapcsolatokat egyaránt. Ezek közül néhány a Gmail ( e-mailekhez ), a Google Meet (videokonferenciákhoz) és a Google Chat (csoportos csevegéshez).

A platform kétlépcsős azonosítással és erős titkosítással biztosítja a kritikus adatok biztonságát. Emellett a teljesen új AI-integráció még hatékonyabbá tette a kommunikációkezelést, mint korábban.

A Google Workspace legjobb funkciói

Integrált eszközöket biztosít e-mailekhez, fájlok tárolásához és dokumentumok közös szerkesztéséhez.

Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokban.

Lehetővé teszi a Google Meet segítségével történő videokonferenciákat élő feliratokkal és képernyőmegosztással.

A Google Workspace korlátai

Nincsenek fejlett projektmenedzsment eszközök

Bonyolítja a fájlok verziókezelését és szervezését

A Google Workspace árai

Business Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti standard: 14 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 22 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 17 000 értékelés)

Mit mondanak a Google Workspace ról a valódi felhasználók?

A legjobb az, hogy tartalmazza a kommunikációhoz, fájltároláshoz, idő- és feladatkezeléshez, biztonsági ellenőrzéshez és még sok máshoz szükséges csomagokat. A Google Workspace segítségével bárhol kezelhetjük munkánkat.

A legjobb az, hogy tartalmazza a kommunikációhoz, fájltároláshoz, idő- és feladatkezeléshez, biztonsági ellenőrzéshez és még sok máshoz szükséges csomagokat. A Google Workspace segítségével bárhol kezelhetjük munkánkat.

8. Asana (A legjobb strukturált feladat- és projektkezeléshez)

via Asana

Olyan projektmenedzsment szoftvert keres, amely bőséges együttműködési funkciókat is tartalmaz? Az Asana érdekelheti Önt.

A projekt előrehaladásának nyomon követésével, a feladatok kiosztásának és emlékeztetőinek automatizálásával, valamint teljesítményjelentések készítésével javítja a csapatmunkát. Ezenkívül cseveghet csapattársaival, automatikus értesítéseket kaphat, és testreszabhatja a beérkező üzeneteit, akárcsak egy hagyományos üzleti üzenetküldő alkalmazásban.

Az Asana legjobb funkciói

Javítja a csapat együttműködését a feladatokhoz fűzött megjegyzésekkel és a csatolt fájlokkal.

Támogatja a vendéghozzáférést a funkciók közötti csapatok és a külső partnerek együttműködéseihez.

A robusztus jogosultsági beállítások és az adat titkosítás biztosítja az érzékeny adatok biztonságát.

Az Asana korlátai

Korlátozza a testreszabási lehetőségeket az alacsonyabb szintű csomagok esetében.

A projektmenedzsmentben kezdőknek tanulási folyamatra van szükségük.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 10,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 300 értékelés)

Mit mondanak az Asana valós felhasználói?

Az Asanát mind az ügynökségnél az ügyfelek munkájának kezelésére, mind pedig személyes szinten a saját munkám kezelésére használtam. Az Asana egyszerűvé teszi a dolgokat, nagyon könnyen integrálható más eszközökkel, és vizuálisan is nagyon vonzó.

Az Asanát mind az ügynökségnél az ügyfelek munkájának kezelésére, mind pedig személyes szinten a saját munkám kezelésére használtam. Az Asana egyszerűvé teszi a dolgokat, nagyon könnyen integrálható más eszközökkel, és vizuálisan is nagyon vonzó.

9. Workplace from Meta (A legjobb vállalati szintű kommunikációhoz és együttműködéshez)

via Workplace from Meta

A Meta Workplace egy üzleti kommunikációs platform, amelynek célja a csapatmunka javítása. Valós idejű üzenetküldést, hang- és videohívásokat, valamint vállalati szintű csoportokat kínál a kommunikáció egyszerűsítése érdekében.

A megszokott közösségi média stílusú felületnek köszönhetően gyors frissítéseket, élő videó közvetítéseket és népszerű munkaeszközökkel való zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé. Ne feledje azonban, hogy az eszköz 2026. június 1-jétől megszűnik.

A Meta Workplace legjobb funkciói

Ossza meg a frissítéseket és működjön együtt könnyedén a Facebookhoz hasonló, ismerős felületen.

Élő videó közvetítés az összes munkatárs részvételével tartott értekezletekhez és fontos vállalati frissítésekhez

Hozzáférés a munkahelyi betekintéshez az elkötelezettség és a kommunikációs trendek elemzésével

A Meta Workplace korlátai

Nincs beépített feladat- és projektkezelési funkció

A közösségi média stílusú felülethez nem szokott csapatok számára túlterhelő lehet.

A Meta Workplace árai

Alapcsomag: 4 USD/hó/fő

Kiegészítők: 2 USD/hó/fő (fejlett adminisztrációs és támogatási szolgáltatásokért); 2 USD/hó/fő (vállalati élő szolgáltatásokért)

Workplace from Meta értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

10. Cisco Webex (A legjobb vállalati szintű videokonferenciákhoz és biztonsághoz)

via Cisco Webex

A Cisco Webex egy átfogó üzleti kommunikációs szoftver, amely kiváló minőségű hang- és videókonferenciákkal, valamint automatizált értekezlet-ütemezéssel és emlékeztetőkkal rendelkezik.

A csapatok közötti kommunikáció javítása érdekében a Webex végpontok közötti titkosítást és fejlett biztonsági protokollokat biztosít. Ezen felül felhőalapú hívás- és ügyfélszolgálati megoldásokat kínál a vállalkozások számára.

A Cisco Webex legjobb funkciói

Vállalati szintű videokonferencia-szolgáltatás akár 1000 résztvevő számára.

Lehetővé teszi a képernyő megosztását és a fájlok valós idejű együttműködését a megbeszélések során.

Támogatja az interaktív eszközöket, mint például a szavazás, a kérdések és válaszok, a táblák és a találkozók reakciói.

A Cisco Webex korlátai

Jelentős sávszélességet igényel

Korlátozza az együttműködési funkciókat a prémium csomaggal nem rendelkező felhasználók számára.

Cisco Webex árak

Webex Free

Webex Meet: 14,50 USD/hó felhasználónként

Webex Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Webex Enterprise: Egyedi árazás

Cisco Webex értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 19 900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 7400 értékelés)

Mit mondanak a Cisco Webexről a valódi felhasználók?

Szervezetünkben a Webexet használjuk a kollégákkal való kommunikációra. Segít megszervezni és létrehozni a feladatokat, valamint könnyedén kapcsolatba lépni egymással.

Szervezetünkben a Webexet használjuk a kollégákkal való kommunikációra. Segít megszervezni és létrehozni a feladatokat, valamint könnyedén kapcsolatba lépni egymással.

11. Dialpad (A legjobb AI-alapú üzleti telefon és üzenetküldő)

via Dialpad

A Dialpad egy üzleti ügyfélkommunikációs alkalmazás, amely leginkább az ügyfélkérdéseket kezelő csapatok számára alkalmas. Emellett belső kommunikációjának javítására is használhatja.

A Dialpad segítségével testreszabhatja és prioritásba helyezheti a hívások, üzenetek és hangüzenetek értesítéseit. És a legjobb az egészben? A Dialpad megosztott terekkel, titkosítással és többfaktoros hitelesítéssel biztosítja a csapatmunka zökkenőmentességét és biztonságát. Első a biztonság, utána az együttműködés!

A Dialpad legjobb funkciói

Felhőalapú hang- és videohívásokat biztosít csapatüzenetküldéssel.

Valós idejű elemzéseket tesz lehetővé a hívások teljesítményéről és minőségéről.

Támogatja a korlátlan videokonferenciákat, akár 100 résztvevővel.

A Dialpad korlátai

A teljes funkcionalitáshoz internetkapcsolat szükséges.

Alacsonyabb sávszélességű hálózatokon problémák adódhatnak a hívásminőséggel kapcsolatban.

A Dialpad árai

Dialpad Connect

Alapcsomag: 27 USD/hó felhasználónként

Pro: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Dialpad Meetings

Ingyenes

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Dialpad támogatás

Alapvető szolgáltatások: 95 USD/hó felhasználónként

Haladó: 135 USD/hó felhasználónként

Prémium: 170 USD/hó felhasználónként

Dialpad Sell

Alapvető szolgáltatások: 49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 110 USD/hó felhasználónként

Prémium: 170 USD/hó felhasználónként

Dialpad értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (500+ értékelés)

12. GoToConnect (A legjobb all-in-one VoIP és videokonferencia megoldás)

via GoToConnect

A GoToConnect egy sokoldalú kommunikációs eszköz, amely felhőalapú hang-, videó- és üzenetküldési szolgáltatásokat kínál vállalkozások számára. Támogatja a közvetlen üzenetküldést és a legfeljebb 250 résztvevővel zajló videokonferenciákat, valamint a képernyőmegosztási funkciókat.

A GoToConnect egyszerűen használható alkalmazásával és automatizált hívásirányításával megkönnyíti a távoli kommunikációt, biztosítva ezzel a zökkenőmentes ügyfélélményt. Ezenkívül hatékony funkciói segítenek a vállalkozásoknak a tudás központosításában és a csapatmunka javításában.

A GoToConnect legjobb funkciói

Lehetővé teszi a hívásátirányítást, a hangposta-e-mail funkciót és a hívásszűrést a termelékenység javítása érdekében.

Nyomon követi a hívások mutatóit és értékes információkat nyújt a teljesítmény javításához.

24 órás ügyfélszolgálat a hibaelhárításhoz és segítségnyújtáshoz.

A GoToConnect korlátai

Bizonyos fejlett funkciók és skálázhatóság esetén magasabb díjakat számol fel.

Bonyolult beállítási folyamat

GoToConnect árak

Telefonrendszer: 29 USD/hó

Connect CX: 37 USD/hó

Ügyfélszolgálati központ: 86 USD/hó

GoToConnect értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a GoToConnect valós felhasználói?

A GoTo Connect jó, és nem kerül sokba. Ha valaki vállalkozást indítana, azt tanácsolnám neki, hogy nézze meg a Connectet.

A GoTo Connect jó, és nem kerül sokba. Ha valaki vállalkozást indítana, azt tanácsolnám neki, hogy nézze meg a Connectet.

💡 Profi tipp: A gyenge kapcsolat késleltetésekhez, robotikus hangokhoz és befagyott képernyőkhöz vezet. Ezért használjon vezetékes kapcsolatot, vagy üljön közel a Wi-Fi útválasztóhoz, hogy online találkozói zökkenőmentesek legyenek. 😎

13. Grasshopper (A legjobb megoldás kisvállalkozások számára, amelyek virtuális telefonrendszerre szorulnak)

via Grasshopper

A Grasshopper egy hatékony együttműködési eszköz kisvállalkozások számára, amely ideális professzionális virtuális telefonrendszerként. Lehetővé teszi egyedi üdvözlő üzenetek és várakoztató zene beállítását, így telefonos interakciói még kifinomultabbá válnak.

A hívásokat bármely eszközre továbbíthatja, így biztosan nem marad le egyetlen fontos üzenetről sem. A szolgáltatás hangposta-átírást is kínál, ami megkönnyíti az üzenetek kezelését. Ezenkívül a Grasshopper hívásszűrést és -átirányítást is lehetővé tesz a jobb ügyfélélmény érdekében.

A Grasshopper legjobb funkciói

Korlátlan kiterjesztések lehetővé teszik a személyre szabott üzleti kommunikációs rendszer kialakítását.

A hívások aktivitásának nyomon követése fejlett elemzési és jelentési funkciókkal

Támogatja az ingyenes telefonszámokat az üzleti hitelesség növelése érdekében.

A Grasshopper korlátai

Mobil és asztali alkalmazásokhoz internet-hozzáférés szükséges.

Más kommunikációs eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségekkel rendelkezik.

Grasshopper árak

True Solo: 14 USD/hó

Solo Plus: 25 USD/hó

Kisvállalkozások: 80 USD/hó

Grasshopper értékelések és vélemények

G2: 4/5 (150 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Grasshopper valós felhasználói?

Egységes telefonrendszer. Mobilszolgáltató cég vagyunk, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy a technikusok továbbra is a saját telefonjaikat használják, és testreszabjuk az ügyeleti beosztást.

Egységes telefonrendszer. Mobilszolgáltató cég vagyunk, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy a technikusok továbbra is a saját telefonjaikat használják, és testreszabjuk az ügyeleti beosztást.

