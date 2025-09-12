A 10 legjobb Granola AI alternatíva, amit érdemes megnézni 2026-ban

A Granola AI egy mesterséges intelligenciával működő jegyzetfüzet, amelynek célja a találkozók hatékonyságának növelése azáltal, hogy a felhasználó által begépelt jegyzeteket ötvözi a mesterséges intelligencia által generált átírásokkal. Személyre szabott összefoglalókat készít, kontextust biztosít, és a tolakodó botok elkerülésével kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre.

Erősségei ellenére a Granola AI-nak vannak korlátai. Egyes felhasználók hangfelismerési problémákról, videofelvétel hiányáról és korlátozott platformtámogatásról (jelenleg csak Mac) számolnak be. Mások szerint az új funkciók megtanulása nehéz, és a mobilalkalmazások hiánya korlátozza a használatot útközben.

Ha Ön is hasonló problémákkal küzd, és szeretne váltani a Granola-ról, mi már elvégeztük az előkészítő munkát. Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb Granola AI alternatívát, amelyekkel hatékonyabbá teheti értekezleteit.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb Granola AI alternatíváról: ClickUp : A legjobb jegyzeteléshez és az all-in-one-meetinghez A legjobb jegyzeteléshez és az all-in-one-meetinghez Fathom: A legjobb automatizált értekezletek elemzéséhez és CRM-integrációhoz Otter.ai: A legjobb valós idejű átíráshoz és több megbeszélés elemzéséhez MeetGeek.ai: A legjobb megoldás a teendők kivonására az értekezletek jegyzetéből Avoma: A legjobb értékesítési intelligencia és beszélgetéselemzéshez tl;dv: A legjobb megoldás többnyelvű értekezletjegyzetek fordításához Wudpecker: A legjobb választás korlátlan, valós idejű értekezlet-támogatáshoz Chorus.ai: A legjobb az ügyfélkapcsolatok elemzéséhez Krisp: A legjobb AI zajszűréshez és élő átíráshoz Fireflies.ai: A legjobb választás a biztonságos értekezletek leírásához

Mire érdemes figyelni a Granola AI alternatíváinál?

A Granola AI alternatíváinak keresésekor fontos, hogy olyan funkciókra összpontosítson, amelyek valóban növelik a termelékenységét és illeszkednek a munkafolyamatához. Íme, mire érdemes figyelni a jegyzetelő alkalmazásoknál:

📌 Könnyű használat: Keressen olyan alkalmazást, amely már az első pillanattól intuitívnak tűnik. A letisztult felület és az egyszerű navigáció a jegyzetek rögzítéséhez döntő fontosságú lehet

📌 Megbízható szinkronizálás az eszközök között: A jegyzeteidnek mindenhol elérhetőnek kell lenniük – telefonon, laptopon vagy táblagépen. Győződj meg róla, hogy az alkalmazás zökkenőmentesen szinkronizál, adatvesztés vagy késések nélkül

📌 Hatékony keresés és rendszerezés: Egy jó AI jegyzetelő alkalmazásnak segítenie kell a jegyzetek gyors megtalálásában. Keressen olyan funkciókat, mint az intelligens címkézés, a szűrőkkel ellátott fejlett keresés és a mapparendszer, amelyek rendet tartanak az adatok között

📌 Adatvédelem és biztonság: Válasszon olyan alkalmazást, amely erős titkosítással és egyértelmű adatvédelmi irányelvekkel rendelkezik, hogy adatai biztonságban legyenek

📌 Testreszabási lehetőségek: Mindenki másképp dolgozik, és más együttműködési és munkahelyi kommunikációs eszközöket használ. A legjobb Granola AI alternatíva lehetővé kell, hogy tegye a sablonok vagy munkafolyamatok személyre szabását az Ön egyéni igényeinek megfelelően

A 10 legjobb Granola AI alternatíva

Nem kell megelégednie a Granola AI Notetaker korlátaival; íme néhány Granola AI alternatíva:

1. ClickUp (A legjobb jegyzetelési és all-in-one értekezlet-szoftver)

Egyszerűsítse munkafolyamatát a ClickUp Brain segítségével Tegye kereshetővé a megbeszélések jegyzetét és jegyzőkönyveit a ClickUp Brain segítségével

Különböző alkalmazások között váltogat a megbeszélések, jegyzetek és feladatok kezeléséhez? Ez hatékonyságcsökkenéshez, termelékenységvesztéshez és szétszórt információkhoz vezet.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ötvözi a jegyzetelést, a feladatkezelést és a csapatmunkát – mindezt mesterséges intelligencia segítségével.

A ClickUp AI Notetaker

A ClickUp AI Notetaker az Ön személyes, AI-alapú értekezlet-asszisztense, amely könnyedén rögzíti, összefoglalja és rendszerezi a megbeszéléseket. Rögzíti az értekezletek jegyzőkönyvét , kivonja a legfontosabb információkat, és cselekvésre kész teendőlistákat készít.

A legjobb az egészben, hogy zökkenőmentesen integrálható a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, így a tökéletes társa lesz az értekezleteknek.

Automatizálja a jegyzetek, összefoglalók és teendők létrehozását a ClickUp AI Notetaker segítségével

ClickUp Docs

Mi több, megkapja a teljes értekezlet felvételét és átiratát, így bármikor visszanézheti a beszélgetést a részletes kontextus megismerése érdekében! Az összes felvétel és jegyzet gondosan tárolva van a privát ClickUp Docs-ban, ahol szükség szerint címkézheti, formázhatja és megoszthatja őket.

A ClickUp Docs segítségével:

Formázza a jegyzeteket a jobb olvashatóság érdekében

Használja a kétirányú összekapcsolást a jegyzetek és a feladatok összekapcsolásához

Együttműködj a csapatoddal valós időben

Összegezze a szöveget, javítsa ki a nyelvtani hibákat, és javítsa a stílusát a beépített AI funkciók segítségével

Kezelje az értekezletek felvételeit, jegyzetét és összefoglalóit a ClickUp Docs-ban

ClickUp Brain

Kombináld ezt a ClickUp Brain-nel, az AI-asszisztenssel, amely új szintre emeli a jegyzetelést. Összefoglalja a hosszú értekezletek jegyzőkönyveit tömör cselekvési pontokba, feladatokat és alfeladatokat generál az értekezleti jegyzetekből, átformázza a jegyzeteket a jobb szerkezet és az egyértelműség érdekében, sőt, még le is fordítja az értekezleti jegyzeteket.

Ezek a fejlett funkciók, az AI-alapú együttműködéssel kombinálva, a meeting jegyzeteket olyan hasznosítható információkká alakítják, amelyek növelik a termelékenységet.

Egy kis bónusz ✨? A ClickUp Brain felhasználói több külső AI-modell közül választhatnak, beleértve a Claude-ot és a GPT-4o-t is, közvetlenül a ClickUp munkaterületükről!

Értekezlet-sablonok

A jegyzetelés egy dolog, a hatékony rendszerezésük pedig egy másik. A ClickUp számos sablont kínál, köztük a ClickUp Meeting Notes Template-et, amely segít az értekezletek napirendjének kezelésében, a jegyzőkönyvek rögzítésében és a nyomon követések dokumentálásában.

Tartsa rendezett állapotban napirendjeit, legfontosabb megállapításait és a követendő lépéseket a ClickUp Meeting Notes Template segítségével

A ClickUp segítségével az értekezletei, jegyzetei és gondolatai mindig rendezettek és könnyen elérhetők maradnak, így könnyebben valósíthatja meg ötleteit.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartson megbeszéléseket, állítson össze napirendeket, készítsen jegyzeteket és osszon ki teendőket – mindezt a ClickUp Meetings segítségével. Nincs többé alkalmazások közötti váltogatás, hogy nyomon kövesse, miről esett szó és mit kell elintézni

Csevegjen, beszélje meg a feladatokat, ossza meg a frissítéseket, és működjön együtt valós időben anélkül, hogy szem elől tévesztené a fontos részleteket. Más alkalmazásokban található szétszórt üzenetekkel ellentétben a ClickUp Chat mindent a projektjeihez köti

Alakítsa az értekezleteken elhangzottakat konkrét feladatokká, határidővel, felelősökkel és prioritásokkal. A ClickUp Tasks segítségével minden teendő nyomon követhető, így semmi sem maradhat ki.

Írja le a fontos gondolatokat, emlékeztetőket és feladatokat anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatát a ClickUp Notepad segítségével

A ClickUp korlátai

Számos funkciója miatt a tanulási görbe meredek

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Fantasztikus látni, mennyi időt spóroltunk meg az értekezleteken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az eseménytervezés és a frissítések terén, most alig több mint egy órába telik. Az érintett csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingprioritásokra koncentrálni.

💟 Bónusz: Okosabb alternatívát keres a Granola AI-hez? Ismerje meg a Brain MAX-ot — az AI-alapú asztali társát, amely túlmutat az alapvető automatizáláson. A Brain MAX segítségével hozzáférhet számos vezető AI-modellhez (LLM) mindenre, a dokumentumok megírásától és az ötletek kidolgozásától a projektek kezeléséig és az összes alkalmazásában történő keresésig. Csak mondja el gondolatait, és a Brain MAX azonnal rögzíti, rendszerezi és végrehajtja azokat. Nincs többé különböző eszközök közötti váltogatás vagy a legjobb AI-megoldások kihagyása – a Brain MAX mindent egyesít, így hangvezérelt termelékenységet és fejlett intelligenciát biztosít az ujjhegyeinél.

2. Fathom (A legjobb automatizált értekezlet-elemzésekhez és CRM-integrációhoz)

via Fathom

A Fathom egy helyen rögzíti és leírja az összes csapatértekezletet és felderítő beszélgetést. Ez lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy elemezzék a beszélgetéseket, meghatározzák a leghatékonyabb értékesítési üzeneteket, vagy kiderítsék, mely csapattagoknak van szükségük további képzésre.

Közvetlenül integrálhatja CRM-ekkel és dokumentációs platformokkal, mint például a Google Docs, a Notion és az Asana, hogy biztosítsa a munkafolyamatok zavartalan automatizálását. Ráadásul olyan funkcióknak köszönhetően, mint az élő átírás, a többnyelvű támogatás és az azonnali értekezlet-letöltés, a Fathom kiküszöböli a kézi jegyzetelés szükségességét, így az értekezlet utáni elemzés gyorsabbá és pontosabbá válik.

A Fathom legjobb funkciói

Hívások közben azonnal hozzáférhet pontos és strukturált átiratokhoz

Azonosítsa és kategorizálja a legfontosabb tanulságokat, döntéseket és feladatokat, így csökkentve a manuális nyomon követés szükségességét

Könnyen megoszthatja a hívás összefoglalóját az értékesítési és az ügyfélszolgálati csapat között

A Fathom korlátai

A generált értekezlet-összefoglalók néha pontatlanok vagy hiányosak, ami félreértésekhez vezethet

A Fathom csak a Zoommal érhető el

A Fathom árai

Standard: 29 USD/hó

Pro: 39 USD/hó

Fathom értékelések és vélemények:

G2: 5/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

A megbeszélés utáni teendők aranyat érnek. Az „Ask Fathom” funkció is fantasztikus. Olyan kérdéseket feltenni, mint például „Mi volt a három legfőbb ok, amiért Michael nem akart továbbmenni az én megoldásommal?”, egyszerűen remek.

🧠 Tudta? Az AI-alapú jegyzetelési piac robbanásszerűen növekszik! 2023-ban 450 millió dollárra becsült értékét 2033-ra várhatóan meghaladja a 2,3 milliárd dollárt, lenyűgöző, 18,7%-os éves növekedési ütemmel.

3. Otter.ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és több megbeszélés elemzéséhez)

Az Otter.ai, egy hatékony, AI-alapú átírási platform, valós időben alakítja át a beszédet szöveggé. Feldolgozza a virtuális értekezletek hanganyagát, természetes nyelvfeldolgozást (NLP) alkalmaz a leiratok strukturálására, és lehetővé teszi az élő együttműködést kiemelésekkel, megjegyzésekkel és időbélyegekkel.

Az Otter.ai-t naptárakkal integrálhatja, automatizálhatja az értekezletek összefoglalását, és az AI-chatbot segítségével lekérdezheti a korábbi jegyzeteket. Az Otter.ai több értekezlet elemzését, egyéni szókincs használatát és párhuzamos felvételeket támogat, így hatékony eszközzé válik az összetett felhasználói adatokat kezelő csapatok számára.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Rögzítse az elhangzott tartalmat azonnal az Otter.ai élő átírási motorjával

Több megbeszélésből egyszerre nyerjen ki információkat. Keressen a jegyzőkönyvekben AI-alapú lekérdezésekkel, hogy azonosítsa a legfontosabb mintákat és beszélgetéseket

Tanítsa meg az Otter.ai-t a szakterület-specifikus szakzsargon, rövidítések és vállalati terminológia felismerésére

Kérje az Otter AI-chatbotjától az elmúlt értekezletek azonnali összefoglalását, döntéseit vagy teendőit

Az Otter.ai korlátai

A CRM-integrációhoz legalább 10 felhasználói hely szükséges, ezért kisebb csapatok számára kevésbé alkalmas

Csak hangot rögzít, videofelvétel csak az Enterprise csomagban érhető el

Elsősorban angol nyelven támogatja a valós idejű átírást, más nyelvek esetében a támogatás korlátozott.

Az Otter.ai árai

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó

Üzleti: 30 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (290 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 90 értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzeteket kellene készítenem. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzeteket készít és hangfelvételt készít.

4. MeetGeek.ai (A legjobb megoldás a teendők kivonására az értekezletek jegyzetéből)

via MeetGeek

A MeetGeek.ai önállóan csatlakozik a beütemezett értekezletekhez, nagy pontosságú beszédfelismeréssel rögzíti a beszélgetéseket, és strukturált összefoglalókat készít. Valós idejű cselekvési pontok felismerésével és kereshető jegyzőkönyvekkel rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan megtalálhatja a legfontosabb információkat.

Képes több mint 30 nyelven lefordítani a jegyzeteket, és integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet. Emellett segíthet a projektmenedzsereknek a munkafolyamatok automatizálásában azáltal, hogy a találkozók adatait integrálja a CRM-ekbe és a feladatkezelő rendszerekbe.

A MeetGeek.ai legjobb funkciói

Konvertálja a beszédet pontos, időbélyeggel ellátott átírásokká anélkül, hogy megnyomná a „Felvétel” gombot

Az AI-alapú feldolgozás biztosítja a magas minőségű átírást több mint 30 támogatott nyelven

Ugorj a beszélgetés bármely részére anélkül, hogy manuálisan kellene végigpörgetned a videofájlokat

A MeetGeek.ai korlátai

A találkozók felvételei és átiratai nem exportálhatók PDF-formátumba, ami korlátozza a formátumok rugalmasságát

A mappák szervezésének (lejátszási lista) hiánya azt jelenti, hogy a felhasználók nem tudják kategorizálni vagy csoportosítani a találkozókat, ami megnehezíti a tartalomkezelést

MeetGeek.ai árak

Ingyenes

Pro: 19 USD/hó

Üzleti: 39 USD/hó

Vállalati: 59 USD/hó

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a MeetGeek.ai-ról?

Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem, feljegyzéseket készítenem, és még azt sem kell kitalálnom, hogy mit hagytam ki, mert még ha nem is vagyok jelen a megbeszélésen, a MeekGeek ott lesz helyettem, és aprólékosan összefoglalja az egészet! Még jobb, ha meg tudod mondani, hogy a felvétel pontosan melyik részén található egy adott téma. Ez olyan jó! Segít a szervezettségben, és mindig egy lépéssel előrébb tart!

💡Profi tipp: Egyes AI-eszközök lehetővé teszik, hogy egyedi utasításokkal irányítsd a jegyzetelést. Próbáld ki a határidőkre vonatkozó emlékeztetőket, a döntések megjelölését vagy a témák szerinti összefoglalók kérését, hogy még célzottabb betekintést nyerj.

5. Avoma (A legjobb értékesítési intelligencia és beszélgetéselemzéshez)

az Avoma segítségével

Az Avoma a „A Very Organized Meeting Assistant” (Rendkívül szervezett találkozó-asszisztens) rövidítése, amely hatékonyan feldolgozza és elemzi az értékesítési beszélgetéseit. Ez egy AI-alapú bevételi intelligencia platform, amelyet valós idejű előrejelzésre és ügyletkezelésre terveztek. A gépi tanulás kihasználásával az Avoma ügylet-egészségi pontszámokat rendel hozzá, figyelemmel kíséri a folyamatban lévő ügyletek változásait, és automatizálja a CRM-frissítéseket.

Az Avoma nyomon követi az értékesítési módszereket, és a beszélgetési adatok alapján előrejelzi a bevételi eredményeket. Az AI-alapú copilot segítségével az értékesítési csapatok kiküszöbölhetik a találgatásokat, csökkenthetik az üzletkötési kockázatokat, és manuális beavatkozás nélkül javíthatják az előrejelzések pontosságát.

Az Avoma legjobb funkciói

Fedezze fel az értékesítési hívások, e-mailek és megbeszélések mintáit az üzletek állapotának felméréséhez

Rögzítse és naplózza valós időben minden értékesítési interakciót

Frissíti a CRM-bejegyzéseket az értekezletek jegyzetével, a legfontosabb döntésekkel és a teendőkkel, így biztosítva, hogy a csapatok a legfrissebb adatokkal dolgozzanak

Az Avoma korlátai

A konkrét hívásrészletek elérésének folyamata körülményes, mivel manuális keresést igényel a lejátszási listákban, közvetlen letöltési lehetőség nélkül

Az AI jegyzetelő néha késve csatlakozik a megbeszélésekhez, és előfordulhat, hogy rosszul azonosítja a beszélőket, ami befolyásolja a leírások pontosságát

Az Avoma árai

AI Meeting Assistant: 29 USD/hó

Conversation Intelligence: 69 USD/hó

Revenue Intelligence: 99 USD/hó

Az Avoma értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avomáról a valódi felhasználók?

Nagyon könnyű használni. A Zoomhoz és más videohívó rendszerekhez való beállítása nagyon egyszerű. Nemcsak rögzíti a beszélgetést, hanem összefoglalja azt, és lehetővé teszi a leirat elolvasását. Hetente legalább háromszor használom. Igazi életmentő!

6. tl;dv (A legjobb megoldás többnyelvű értekezletjegyzetek fordításához)

A tl;dv egy AI-alapú jegyzetelő eszköz, amelyet azoknak a csapatoknak fejlesztettek ki, akiknek nem csupán átírásokra van szükségük. Felveszi, leírja és kivonja a legfontosabb információkat az értekezletekből, és zökkenőmentesen integrálható CRM-ekkel, jegyrendszerekkel és több mint 5000 eszközzel.

A tl;dv támogatja a találkozók rögzítését a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokban. Ezen felül automatikusan frissíti a CRM mezőket, és továbbítja a teendőket olyan eszközökhöz, mint a Jira és a Slack. A tl;dv ideális kis- és középvállalkozások értékesítési csapatai számára, de termék-, mérnöki és ügyfélszolgálati csapatok számára is hasznos, többnyelvű támogatással, biztonsági funkciókkal és coaching eszközökkel.

tl;dv legjobb funkciók

Automatikusan azonosítsa a beszélőket, foglalja össze a beszélgetéseket, és kategorizálja a megállapításokat a gyors áttekintés érdekében

Szinkronizálja a hívásokkal kapcsolatos információkat közvetlenül olyan CRM-mezőkbe, mint a Salesforce és a HubSpot, így elkerülheti a kézi adatbevitelt, és naprakészen tarthatja a nyilvántartásokat

Jelölje meg az értekezletek fontos pillanatait időbélyegekkel, és címkézze meg a csapattagokat, akik azonnal e-mailben értesítést kapnak a közvetlen lejátszási linkekkel

Összeállíthatja több értekezletből származó információkat egyszerre, a beérkező levelek mappájába közvetlenül elküldött, előre ütemezett jelentések segítségével

tl;dv korlátozások

A mobilalkalmazás kevésbé intuitív, mint a számítógépes verzió, ami megnehezíti a használatát útközben

A valós idejű átírás nem elérhető, ami korlátozza az értekezletek tartalmához való azonnali hozzáférést

tl;dv árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó

Üzleti: 98 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 330 értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a tl;dv-ről?

A tl;dv a legjobb eszköz, amit francia beszélgetések rögzítésére használtam, még gyors beszéd és rossz hangminőség esetén is kiválóan teljesít, pontosan rögzíti a beszélgetést. Kiválóan alkalmas a legfontosabb pontok áttekintésére időbélyeggel ellátott összefoglalók segítségével, testreszabható sablonokat kínál a releváns információk megosztásához, és könnyen használható felülettel rendelkezik, hasznos oktatóanyagokkal. Ráadásul a felvételek projekt szerinti rendezésének lehetősége mindent egyszerűvé tesz.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4–8 vagy annál több találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órát tart. Ez azt jelenti, hogy a szervezet egészében elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra. Mi lenne, ha visszanyerhetné azt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója az azonnali értekezlet-összefoglalók révén akár 30%-kal is növelheti a termelékenységet, míg a ClickUp Brain az automatizált feladatlétrehozással és a racionalizált munkafolyamatokkal segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznosítható információkat nyerhet.

7. Wudpecker (A legjobb választás korlátlan, valós idejű értekezlet-támogatáshoz)

A Wudpecker egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely fejlett természetes nyelvfeldolgozási és GPT-3 technológiát használ az értekezletekből származó információk és teendők kivonására, valamint a nyomon követő e-mailek megírására.

Az egyik kiemelkedő funkció az AI-alapú lekérdezési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a megbeszélés közben kérdéseket tegyen fel, és valós idejű, kontextusfüggő válaszokat kapjon. Ráadásul a Wudpecker platformok közötti felvételi funkciója botok használata nélkül is működik, akár virtuális, akár személyes megbeszélésekről van szó.

A Wudpecker legjobb funkciói

Kivonja a legfontosabb információkat, teendőket és döntéseket az értekezletekből manuális áttekintés nélkül

Tegyen fel kérdéseket valós időben a megbeszélések során, és kapjon azonnali, kontextusfüggő válaszokat

Rögzítsen korlátlan számú értekezletet tárolási vagy időbeli korlátozások nélkül, bármilyen eszközön

Integrálja a Slackkel, a Notionnal, a HubSpottal és más alkalmazásokkal, hogy a jegyzeteket ott tárolhassa, ahol szüksége van rájuk

A Wudpecker korlátai

A leiratok gyakran tartalmaznak elírásokat, téves hivatkozásokat és hibákat, ezért megosztás előtt kézi ellenőrzésre szorulnak

Nincs lehetőség a jegyzetelő kizárására bizonyos ismétlődő értekezletekről, ezért minden alkalommal manuális beavatkozásra van szükség

A Wudpecker árai

Ingyenes

Plusz: 19 USD/hó

Pro: 32 USD/hó

Wudpecker értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

8. Chorus.ai (A legjobb az ügyfél-interakciók elemzéséhez)

via Zoom Marketplace

A ZoomInfo által fejlesztett Chorus.ai egy beszélgetéselemző platform, amely az ügyfélkapcsolatok elemzésével segíti a vállalkozásokat az értékesítési teljesítmény javításában. Valós időben rögzíti, leírja és elemzi a beszélgetéseket. Az eredmény? A potenciális ügyfelek számának és a bevételek növekedése.

A platform csatlakozik az online értekezletekhez, még a nem tervezetthez is, és rögzíti mind az audiót, mind a képernyőmegosztást. AI-t használ a legfontosabb vitapontok, például az árak vagy az ellenvetések azonosítására, és zökkenőmentesen integrálódik olyan eszközökkel, mint a Salesforce és a Zoom, hogy hasznosítható betekintést nyújtson az értékesítési csapatoknak.

A Chorus.ai legjobb funkciói

A megbeszélések után azonnal hozzáférhet a pontos beszélgetési jegyzőkönyvekhez, így könnyedén frissítheti a CRM-eket vagy elküldheti a nyomon követő e-maileket

Hangsúlyozza a kockázatokat, a lehetőségeket és a kritikus témákat, mint például a következő lépéseket vagy az ellenvetéseket a beszélgetések során

Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat, a pozitív visszajelzéseket és az elkötelezettséget kifejező mondatokat, hogy segítsen a csapatoknak gyorsabban lezárni az üzleteket, és összehangolni a tevékenységeket az értékesítési célokkal

A Chorus.ai korlátai

A felvétel feltöltése több órát vagy napot is igénybe vehet.

A megbeszélések összefoglalói nem mindig tartalmaznak minden fontos részletet

A Chorus.ai árai

Egyedi árazás

Chorus.ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2960+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Chorus.ai-ról?

A Chorus lehetővé teszi, hogy kivonatokat készítsek az ügyfelekkel folytatott megbeszélések fontos részeiből, és azokat közvetlenül elküldjem az ügyfeleimnek. Emellett óriási segítséget nyújtanak a megbeszélések részleteinek könnyen olvasható formátumba rendezésében, és felbecsülhetetlen értékűek a jegyzeteléshez.

9. Krisp (A legjobb AI zajszűrés élő átírással)

via Krisp

Ha a megbeszélések során a háttérzaj a legnagyobb gondja, a Krisp a megoldás. A Krisp egy AI-alapú megbeszélés-asszisztens, amelyet az audio minőség javítására és a jegyzetelés automatizálására terveztek. A szokásos átírási eszközöktől eltérően valós idejű AI-zajszűrést, akcentus-helymeghatározást és élő AI-tolmácsolást kínál.

A Krisp botmentes AI jegyzetelési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összefoglalókat és teendőket készítsenek anélkül, hogy további résztvevőket kellene hozzáadniuk a hívásaikhoz.

A Krisp legjobb funkciói

Távolítsa el valós időben a háttérzajokat, például a billentyűzet kattogását vagy a kávézóban hallható beszélgetéseket, így kristálytiszta hangminőséget biztosítva

Fordítsd le a beszélt beszélgetéseket útközben több mint 20 nyelven, így nincs szükség emberi tolmácsokra

Konvertálja az akcentusokat hat AI-generált hangra, javítva ezzel a globális csapatok közötti kommunikációt és az ügyfelekkel való interakciókat

Használja a valós idejű átírást automatikus személyes adatok elrejtésével, ami biztonságossá és UCaaS- és CCaaS-platformokkal kompatibilissé teszi a szolgáltatást.

A Krisp korlátai

Egyes felhasználók szerint a háttérzaj-eltávolító funkció nem kompatibilis a Bluetooth-eszközökkel és más fejhallgatókkal

A kevésbé erős processzorral rendelkező számítógépek tulajdonosai panaszkodtak a rendszer lelassulására

A Krisp árai

Ingyenes

Pro: 8 USD/hó

Üzleti: 15 USD/hó

Krisp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (560 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Krisp-ről a valódi felhasználók?

Imádom, hogy könnyen integrálható bármely videokonferencia-platformhoz. Könnyen használható, és kiváló ügyfélszolgálattal is rendelkezik. Nagyon ajánlom ezt a szoftvert a munkahelyi mindennapi használatra. Ha nincs jó processzorod, akkor kicsit lelassíthatja a rendszeredet.

🙂 Érdekesség: A NASA vezeti a Krisp ügyféllistáját olyan nagy nevek mellett, mint a Sony és az Atlassian.

10. Fireflies.ai (A legjobb biztonságos értekezletek leírásához)

via Fireflies

A Fireflies.ai egy népszerű, AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely lehetővé teszi a beszélgetések nagy pontosságú leírását, összefoglalását és elemzését. Rögzíti a Zoom, a Google Meet és az MS Teams platformokon zajló értekezleteket, és a megbeszéléseket strukturált, kereshető tudásbázissá alakítja.

Mi több? Kap egy ChatGPT-alapú asszisztenst, amely igény szerint generál nyomonkövető e-maileket, feladatokat és összefoglalókat, javítva ezzel a találkozók utáni termelékenységet. A Fireflies teljes körű titkosítással, SOC 2 Type 2 tanúsítvánnyal és HIPAA/GDPR-megfeleléssel is megfelel a vállalati biztonsági szabványoknak, biztosítva az adatok biztonságos kezelését. Továbbá, több mint 50 üzleti alkalmazás integrációjával automatizálhatja a találkozók munkafolyamatait manuális erőfeszítés nélkül.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Keresse meg a megbeszélések konkrét pillanatait egy olyan keresőfunkcióval, amely átvizsgálja a teljes könyvtárában található jegyzeteket és hangfelvételeket

Adjon hozzá iparág-specifikus kifejezéseket az AI szótárához a pontosabb átírások és összefoglalók érdekében

Továbbítsa a megbeszélések jegyzetét, a teendőket és az összefoglalókat közvetlenül olyan CRM-ekbe, mint a Salesforce, ezzel csökkentve a kézi adatbevitelt

Írja le az értekezleteket több mint 100 nyelven, 95% feletti pontossággal

A Fireflies.ai korlátai

Egyes felhasználók szerint hiányoznak a több találkozóra kiterjedő részletes AI-elemzések, ami megnehezíti az átfogó elemzést

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak, nem támogatja a videofelvételt és a tárolást, és egyes felhasználók zavarónak tartják, hogy a botok csatlakoznak az értekezletekhez

A Fireflies.ai árai

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó

Üzleti: 29 USD/hó

Vállalati: 39 USD/hó

Fireflies.ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy a Fireflies felszabadít, így aktív hallgató és résztvevő lehetek azokon a megbeszéléseken, amelyeket rögzít és leír. Már nem vagyok kötve a tollamhoz és a jegyzetfüzetemhez. Azt is szeretem, hogy ha lemaradok egy megbeszélésről, elolvashatom az összefoglalót és a leiratot, hogy megtudjam, mi is történt valójában. Zökkenőmentesen tudtuk bevezetni és integrálni a megbeszéléseinkbe, és az irodánkban mindenki hetente többször is használja.

💡Profi tipp: Állíts be egyéni kulcsszavakat és kiváltókat az AI jegyzetelőjében a kritikus pontok jelöléséhez. Például, ha gyakran követi nyomon a határidőket, állítsa be az AI-t úgy, hogy kiemelje az olyan kifejezéseket, mint „határidő”, „beadási határidő” vagy „benyújtási dátum”.

Növelje a megbeszélések hatékonyságát a ClickUp AI Notetaker segítségével

Nehéz jegyzeteket készíteni, miközben figyelni is kell, és a fontos részletek kihagyása lelassíthatja a munkát. Ha nem kedveli az Avomát, rengeteg alternatíva áll rendelkezésre. Ha azonban olyan all-in-one eszközt keres, amely AI-alapú értekezletek rögzítését, feladatkezelést és csapatmunkát támogat, próbálja ki a ClickUp-ot.

A ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozik az értekezleteihez, hallgatja azokat, és rögzíti a lényeges pontokat – így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. Többé nem kell a rendezetlen jegyzetek között turkálnia, vagy szem elől tévesztenie a teendőket. Ehelyett világos, strukturált összefoglalókat kap, amelyek segítségével mindig kézben tarthatja a dolgokat.

A ClickUp segítségével a beszélgetésre koncentrálhat, míg az AI elvégzi a nehezebb munkát. Regisztráljon a ClickUp-ra, és változtassa meg a jegyzetelési módszerét az értekezleteken.