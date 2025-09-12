A 10 legjobb Granola AI alternatíva, amit érdemes megnézni 2026-ban

A Granola AI egy mesterséges intelligenciával működő jegyzetfüzet, amelynek célja a találkozók hatékonyságának növelése azáltal, hogy a felhasználó által begépelt jegyzeteket ötvözi a mesterséges intelligencia által generált átírásokkal. Személyre szabott összefoglalókat készít, kontextust biztosít, és a tolakodó botok elkerülésével kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre.
Erősségei ellenére a Granola AI-nak vannak korlátai. Egyes felhasználók hangfelismerési problémákról, videofelvétel hiányáról és korlátozott platformtámogatásról (jelenleg csak Mac) számolnak be. Mások szerint az új funkciók megtanulása nehéz, és a mobilalkalmazások hiánya korlátozza a használatot útközben.
Ha Ön is hasonló problémákkal küzd, és szeretne váltani a Granola-ról, mi már elvégeztük az előkészítő munkát. Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb Granola AI alternatívát, amelyekkel hatékonyabbá teheti értekezleteit.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb Granola AI alternatíváról:
- ClickUp : A legjobb jegyzeteléshez és az all-in-one-meetinghez
- Fathom: A legjobb automatizált értekezletek elemzéséhez és CRM-integrációhoz
- Otter.ai: A legjobb valós idejű átíráshoz és több megbeszélés elemzéséhez
- MeetGeek.ai: A legjobb megoldás a teendők kivonására az értekezletek jegyzetéből
- Avoma: A legjobb értékesítési intelligencia és beszélgetéselemzéshez
- tl;dv: A legjobb megoldás többnyelvű értekezletjegyzetek fordításához
- Wudpecker: A legjobb választás korlátlan, valós idejű értekezlet-támogatáshoz
- Chorus.ai: A legjobb az ügyfélkapcsolatok elemzéséhez
- Krisp: A legjobb AI zajszűréshez és élő átíráshoz
- Fireflies.ai: A legjobb választás a biztonságos értekezletek leírásához
Mire érdemes figyelni a Granola AI alternatíváinál?
A Granola AI alternatíváinak keresésekor fontos, hogy olyan funkciókra összpontosítson, amelyek valóban növelik a termelékenységét és illeszkednek a munkafolyamatához. Íme, mire érdemes figyelni a jegyzetelő alkalmazásoknál:
📌 Könnyű használat: Keressen olyan alkalmazást, amely már az első pillanattól intuitívnak tűnik. A letisztult felület és az egyszerű navigáció a jegyzetek rögzítéséhez döntő fontosságú lehet
📌 Megbízható szinkronizálás az eszközök között: A jegyzeteidnek mindenhol elérhetőnek kell lenniük – telefonon, laptopon vagy táblagépen. Győződj meg róla, hogy az alkalmazás zökkenőmentesen szinkronizál, adatvesztés vagy késések nélkül
📌 Hatékony keresés és rendszerezés: Egy jó AI jegyzetelő alkalmazásnak segítenie kell a jegyzetek gyors megtalálásában. Keressen olyan funkciókat, mint az intelligens címkézés, a szűrőkkel ellátott fejlett keresés és a mapparendszer, amelyek rendet tartanak az adatok között
📌 Adatvédelem és biztonság: Válasszon olyan alkalmazást, amely erős titkosítással és egyértelmű adatvédelmi irányelvekkel rendelkezik, hogy adatai biztonságban legyenek
📌 Testreszabási lehetőségek: Mindenki másképp dolgozik, és más együttműködési és munkahelyi kommunikációs eszközöket használ. A legjobb Granola AI alternatíva lehetővé kell, hogy tegye a sablonok vagy munkafolyamatok személyre szabását az Ön egyéni igényeinek megfelelően
A 10 legjobb Granola AI alternatíva
Nem kell megelégednie a Granola AI Notetaker korlátaival; íme néhány Granola AI alternatíva:
1. ClickUp (A legjobb jegyzetelési és all-in-one értekezlet-szoftver)
Különböző alkalmazások között váltogat a megbeszélések, jegyzetek és feladatok kezeléséhez? Ez hatékonyságcsökkenéshez, termelékenységvesztéshez és szétszórt információkhoz vezet.
A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ötvözi a jegyzetelést, a feladatkezelést és a csapatmunkát – mindezt mesterséges intelligencia segítségével.
A ClickUp AI Notetaker
A ClickUp AI Notetaker az Ön személyes, AI-alapú értekezlet-asszisztense, amely könnyedén rögzíti, összefoglalja és rendszerezi a megbeszéléseket. Rögzíti az értekezletek jegyzőkönyvét , kivonja a legfontosabb információkat, és cselekvésre kész teendőlistákat készít.
A legjobb az egészben, hogy zökkenőmentesen integrálható a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, így a tökéletes társa lesz az értekezleteknek.
ClickUp Docs
Mi több, megkapja a teljes értekezlet felvételét és átiratát, így bármikor visszanézheti a beszélgetést a részletes kontextus megismerése érdekében! Az összes felvétel és jegyzet gondosan tárolva van a privát ClickUp Docs-ban, ahol szükség szerint címkézheti, formázhatja és megoszthatja őket.
A ClickUp Docs segítségével:
- Formázza a jegyzeteket a jobb olvashatóság érdekében
- Használja a kétirányú összekapcsolást a jegyzetek és a feladatok összekapcsolásához
- Együttműködj a csapatoddal valós időben
- Összegezze a szöveget, javítsa ki a nyelvtani hibákat, és javítsa a stílusát a beépített AI funkciók segítségével
ClickUp Brain
Kombináld ezt a ClickUp Brain-nel, az AI-asszisztenssel, amely új szintre emeli a jegyzetelést. Összefoglalja a hosszú értekezletek jegyzőkönyveit tömör cselekvési pontokba, feladatokat és alfeladatokat generál az értekezleti jegyzetekből, átformázza a jegyzeteket a jobb szerkezet és az egyértelműség érdekében, sőt, még le is fordítja az értekezleti jegyzeteket.
Ezek a fejlett funkciók, az AI-alapú együttműködéssel kombinálva, a meeting jegyzeteket olyan hasznosítható információkká alakítják, amelyek növelik a termelékenységet.
Egy kis bónusz ✨? A ClickUp Brain felhasználói több külső AI-modell közül választhatnak, beleértve a Claude-ot és a GPT-4o-t is, közvetlenül a ClickUp munkaterületükről!
Értekezlet-sablonok
A jegyzetelés egy dolog, a hatékony rendszerezésük pedig egy másik. A ClickUp számos sablont kínál, köztük a ClickUp Meeting Notes Template-et, amely segít az értekezletek napirendjének kezelésében, a jegyzőkönyvek rögzítésében és a nyomon követések dokumentálásában.
A ClickUp segítségével az értekezletei, jegyzetei és gondolatai mindig rendezettek és könnyen elérhetők maradnak, így könnyebben valósíthatja meg ötleteit.
A ClickUp legjobb funkciói
- Tartson megbeszéléseket, állítson össze napirendeket, készítsen jegyzeteket és osszon ki teendőket – mindezt a ClickUp Meetings segítségével. Nincs többé alkalmazások közötti váltogatás, hogy nyomon kövesse, miről esett szó és mit kell elintézni
- Csevegjen, beszélje meg a feladatokat, ossza meg a frissítéseket, és működjön együtt valós időben anélkül, hogy szem elől tévesztené a fontos részleteket. Más alkalmazásokban található szétszórt üzenetekkel ellentétben a ClickUp Chat mindent a projektjeihez köti
- Alakítsa az értekezleteken elhangzottakat konkrét feladatokká, határidővel, felelősökkel és prioritásokkal. A ClickUp Tasks segítségével minden teendő nyomon követhető, így semmi sem maradhat ki.
- Írja le a fontos gondolatokat, emlékeztetőket és feladatokat anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatát a ClickUp Notepad segítségével
A ClickUp korlátai
- Számos funkciója miatt a tanulási görbe meredek
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Fantasztikus látni, mennyi időt spóroltunk meg az értekezleteken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az eseménytervezés és a frissítések terén, most alig több mint egy órába telik. Az érintett csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingprioritásokra koncentrálni.
💟 Bónusz: Okosabb alternatívát keres a Granola AI-hez? Ismerje meg a Brain MAX-ot — az AI-alapú asztali társát, amely túlmutat az alapvető automatizáláson. A Brain MAX segítségével hozzáférhet számos vezető AI-modellhez (LLM) mindenre, a dokumentumok megírásától és az ötletek kidolgozásától a projektek kezeléséig és az összes alkalmazásában történő keresésig.
Csak mondja el gondolatait, és a Brain MAX azonnal rögzíti, rendszerezi és végrehajtja azokat. Nincs többé különböző eszközök közötti váltogatás vagy a legjobb AI-megoldások kihagyása – a Brain MAX mindent egyesít, így hangvezérelt termelékenységet és fejlett intelligenciát biztosít az ujjhegyeinél.
2. Fathom (A legjobb automatizált értekezlet-elemzésekhez és CRM-integrációhoz)
A Fathom egy helyen rögzíti és leírja az összes csapatértekezletet és felderítő beszélgetést. Ez lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy elemezzék a beszélgetéseket, meghatározzák a leghatékonyabb értékesítési üzeneteket, vagy kiderítsék, mely csapattagoknak van szükségük további képzésre.
Közvetlenül integrálhatja CRM-ekkel és dokumentációs platformokkal, mint például a Google Docs, a Notion és az Asana, hogy biztosítsa a munkafolyamatok zavartalan automatizálását. Ráadásul olyan funkcióknak köszönhetően, mint az élő átírás, a többnyelvű támogatás és az azonnali értekezlet-letöltés, a Fathom kiküszöböli a kézi jegyzetelés szükségességét, így az értekezlet utáni elemzés gyorsabbá és pontosabbá válik.
A Fathom legjobb funkciói
- Hívások közben azonnal hozzáférhet pontos és strukturált átiratokhoz
- Azonosítsa és kategorizálja a legfontosabb tanulságokat, döntéseket és feladatokat, így csökkentve a manuális nyomon követés szükségességét
- Könnyen megoszthatja a hívás összefoglalóját az értékesítési és az ügyfélszolgálati csapat között
A Fathom korlátai
- A generált értekezlet-összefoglalók néha pontatlanok vagy hiányosak, ami félreértésekhez vezethet
- A Fathom csak a Zoommal érhető el
A Fathom árai
- Standard: 29 USD/hó
- Pro: 39 USD/hó
Fathom értékelések és vélemények:
- G2: 5/5 (több mint 4500 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?
A megbeszélés utáni teendők aranyat érnek. Az „Ask Fathom” funkció is fantasztikus. Olyan kérdéseket feltenni, mint például „Mi volt a három legfőbb ok, amiért Michael nem akart továbbmenni az én megoldásommal?”, egyszerűen remek.
🧠 Tudta? Az AI-alapú jegyzetelési piac robbanásszerűen növekszik! 2023-ban 450 millió dollárra becsült értékét 2033-ra várhatóan meghaladja a 2,3 milliárd dollárt, lenyűgöző, 18,7%-os éves növekedési ütemmel.
3. Otter.ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és több megbeszélés elemzéséhez)
Az Otter.ai, egy hatékony, AI-alapú átírási platform, valós időben alakítja át a beszédet szöveggé. Feldolgozza a virtuális értekezletek hanganyagát, természetes nyelvfeldolgozást (NLP) alkalmaz a leiratok strukturálására, és lehetővé teszi az élő együttműködést kiemelésekkel, megjegyzésekkel és időbélyegekkel.
Az Otter.ai-t naptárakkal integrálhatja, automatizálhatja az értekezletek összefoglalását, és az AI-chatbot segítségével lekérdezheti a korábbi jegyzeteket. Az Otter.ai több értekezlet elemzését, egyéni szókincs használatát és párhuzamos felvételeket támogat, így hatékony eszközzé válik az összetett felhasználói adatokat kezelő csapatok számára.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- Rögzítse az elhangzott tartalmat azonnal az Otter.ai élő átírási motorjával
- Több megbeszélésből egyszerre nyerjen ki információkat. Keressen a jegyzőkönyvekben AI-alapú lekérdezésekkel, hogy azonosítsa a legfontosabb mintákat és beszélgetéseket
- Tanítsa meg az Otter.ai-t a szakterület-specifikus szakzsargon, rövidítések és vállalati terminológia felismerésére
- Kérje az Otter AI-chatbotjától az elmúlt értekezletek azonnali összefoglalását, döntéseit vagy teendőit
Az Otter.ai korlátai
- A CRM-integrációhoz legalább 10 felhasználói hely szükséges, ezért kisebb csapatok számára kevésbé alkalmas
- Csak hangot rögzít, videofelvétel csak az Enterprise csomagban érhető el
- Elsősorban angol nyelven támogatja a valós idejű átírást, más nyelvek esetében a támogatás korlátozott.
Az Otter.ai árai
- Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/hó
- Üzleti: 30 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Otter.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (290 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 90 értékelés)
Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?
Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzeteket kellene készítenem. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzeteket készít és hangfelvételt készít.
4. MeetGeek.ai (A legjobb megoldás a teendők kivonására az értekezletek jegyzetéből)
A MeetGeek.ai önállóan csatlakozik a beütemezett értekezletekhez, nagy pontosságú beszédfelismeréssel rögzíti a beszélgetéseket, és strukturált összefoglalókat készít. Valós idejű cselekvési pontok felismerésével és kereshető jegyzőkönyvekkel rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan megtalálhatja a legfontosabb információkat.
Képes több mint 30 nyelven lefordítani a jegyzeteket, és integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet. Emellett segíthet a projektmenedzsereknek a munkafolyamatok automatizálásában azáltal, hogy a találkozók adatait integrálja a CRM-ekbe és a feladatkezelő rendszerekbe.
A MeetGeek.ai legjobb funkciói
- Konvertálja a beszédet pontos, időbélyeggel ellátott átírásokká anélkül, hogy megnyomná a „Felvétel” gombot
- Az AI-alapú feldolgozás biztosítja a magas minőségű átírást több mint 30 támogatott nyelven
- Ugorj a beszélgetés bármely részére anélkül, hogy manuálisan kellene végigpörgetned a videofájlokat
A MeetGeek.ai korlátai
- A találkozók felvételei és átiratai nem exportálhatók PDF-formátumba, ami korlátozza a formátumok rugalmasságát
- A mappák szervezésének (lejátszási lista) hiánya azt jelenti, hogy a felhasználók nem tudják kategorizálni vagy csoportosítani a találkozókat, ami megnehezíti a tartalomkezelést
MeetGeek.ai árak
- Ingyenes
- Pro: 19 USD/hó
- Üzleti: 39 USD/hó
- Vállalati: 59 USD/hó
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a valódi felhasználók a MeetGeek.ai-ról?
Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem, feljegyzéseket készítenem, és még azt sem kell kitalálnom, hogy mit hagytam ki, mert még ha nem is vagyok jelen a megbeszélésen, a MeekGeek ott lesz helyettem, és aprólékosan összefoglalja az egészet! Még jobb, ha meg tudod mondani, hogy a felvétel pontosan melyik részén található egy adott téma. Ez olyan jó! Segít a szervezettségben, és mindig egy lépéssel előrébb tart!
💡Profi tipp: Egyes AI-eszközök lehetővé teszik, hogy egyedi utasításokkal irányítsd a jegyzetelést. Próbáld ki a határidőkre vonatkozó emlékeztetőket, a döntések megjelölését vagy a témák szerinti összefoglalók kérését, hogy még célzottabb betekintést nyerj.
5. Avoma (A legjobb értékesítési intelligencia és beszélgetéselemzéshez)
Az Avoma a „A Very Organized Meeting Assistant” (Rendkívül szervezett találkozó-asszisztens) rövidítése, amely hatékonyan feldolgozza és elemzi az értékesítési beszélgetéseit. Ez egy AI-alapú bevételi intelligencia platform, amelyet valós idejű előrejelzésre és ügyletkezelésre terveztek. A gépi tanulás kihasználásával az Avoma ügylet-egészségi pontszámokat rendel hozzá, figyelemmel kíséri a folyamatban lévő ügyletek változásait, és automatizálja a CRM-frissítéseket.
Az Avoma nyomon követi az értékesítési módszereket, és a beszélgetési adatok alapján előrejelzi a bevételi eredményeket. Az AI-alapú copilot segítségével az értékesítési csapatok kiküszöbölhetik a találgatásokat, csökkenthetik az üzletkötési kockázatokat, és manuális beavatkozás nélkül javíthatják az előrejelzések pontosságát.
Az Avoma legjobb funkciói
- Fedezze fel az értékesítési hívások, e-mailek és megbeszélések mintáit az üzletek állapotának felméréséhez
- Rögzítse és naplózza valós időben minden értékesítési interakciót
- Frissíti a CRM-bejegyzéseket az értekezletek jegyzetével, a legfontosabb döntésekkel és a teendőkkel, így biztosítva, hogy a csapatok a legfrissebb adatokkal dolgozzanak
Az Avoma korlátai
- A konkrét hívásrészletek elérésének folyamata körülményes, mivel manuális keresést igényel a lejátszási listákban, közvetlen letöltési lehetőség nélkül
- Az AI jegyzetelő néha késve csatlakozik a megbeszélésekhez, és előfordulhat, hogy rosszul azonosítja a beszélőket, ami befolyásolja a leírások pontosságát
Az Avoma árai
- AI Meeting Assistant: 29 USD/hó
- Conversation Intelligence: 69 USD/hó
- Revenue Intelligence: 99 USD/hó
Az Avoma értékelései és véleményei
- G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az Avomáról a valódi felhasználók?
Nagyon könnyű használni. A Zoomhoz és más videohívó rendszerekhez való beállítása nagyon egyszerű. Nemcsak rögzíti a beszélgetést, hanem összefoglalja azt, és lehetővé teszi a leirat elolvasását. Hetente legalább háromszor használom. Igazi életmentő!
6. tl;dv (A legjobb megoldás többnyelvű értekezletjegyzetek fordításához)
A tl;dv egy AI-alapú jegyzetelő eszköz, amelyet azoknak a csapatoknak fejlesztettek ki, akiknek nem csupán átírásokra van szükségük. Felveszi, leírja és kivonja a legfontosabb információkat az értekezletekből, és zökkenőmentesen integrálható CRM-ekkel, jegyrendszerekkel és több mint 5000 eszközzel.
A tl;dv támogatja a találkozók rögzítését a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokban. Ezen felül automatikusan frissíti a CRM mezőket, és továbbítja a teendőket olyan eszközökhöz, mint a Jira és a Slack. A tl;dv ideális kis- és középvállalkozások értékesítési csapatai számára, de termék-, mérnöki és ügyfélszolgálati csapatok számára is hasznos, többnyelvű támogatással, biztonsági funkciókkal és coaching eszközökkel.
tl;dv legjobb funkciók
- Automatikusan azonosítsa a beszélőket, foglalja össze a beszélgetéseket, és kategorizálja a megállapításokat a gyors áttekintés érdekében
- Szinkronizálja a hívásokkal kapcsolatos információkat közvetlenül olyan CRM-mezőkbe, mint a Salesforce és a HubSpot, így elkerülheti a kézi adatbevitelt, és naprakészen tarthatja a nyilvántartásokat
- Jelölje meg az értekezletek fontos pillanatait időbélyegekkel, és címkézze meg a csapattagokat, akik azonnal e-mailben értesítést kapnak a közvetlen lejátszási linkekkel
- Összeállíthatja több értekezletből származó információkat egyszerre, a beérkező levelek mappájába közvetlenül elküldött, előre ütemezett jelentések segítségével
tl;dv korlátozások
- A mobilalkalmazás kevésbé intuitív, mint a számítógépes verzió, ami megnehezíti a használatát útközben
- A valós idejű átírás nem elérhető, ami korlátozza az értekezletek tartalmához való azonnali hozzáférést
tl;dv árak
- Ingyenes
- Pro: 29 USD/hó
- Üzleti: 98 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
tl;dv értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 330 értékelés)
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
Mit mondanak a valódi felhasználók a tl;dv-ről?
A tl;dv a legjobb eszköz, amit francia beszélgetések rögzítésére használtam, még gyors beszéd és rossz hangminőség esetén is kiválóan teljesít, pontosan rögzíti a beszélgetést. Kiválóan alkalmas a legfontosabb pontok áttekintésére időbélyeggel ellátott összefoglalók segítségével, testreszabható sablonokat kínál a releváns információk megosztásához, és könnyen használható felülettel rendelkezik, hasznos oktatóanyagokkal. Ráadásul a felvételek projekt szerinti rendezésének lehetősége mindent egyszerűvé tesz.
📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4–8 vagy annál több találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órát tart. Ez azt jelenti, hogy a szervezet egészében elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra.
Mi lenne, ha visszanyerhetné azt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója az azonnali értekezlet-összefoglalók révén akár 30%-kal is növelheti a termelékenységet, míg a ClickUp Brain az automatizált feladatlétrehozással és a racionalizált munkafolyamatokkal segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznosítható információkat nyerhet.
7. Wudpecker (A legjobb választás korlátlan, valós idejű értekezlet-támogatáshoz)
A Wudpecker egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely fejlett természetes nyelvfeldolgozási és GPT-3 technológiát használ az értekezletekből származó információk és teendők kivonására, valamint a nyomon követő e-mailek megírására.
Az egyik kiemelkedő funkció az AI-alapú lekérdezési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a megbeszélés közben kérdéseket tegyen fel, és valós idejű, kontextusfüggő válaszokat kapjon. Ráadásul a Wudpecker platformok közötti felvételi funkciója botok használata nélkül is működik, akár virtuális, akár személyes megbeszélésekről van szó.
A Wudpecker legjobb funkciói
- Kivonja a legfontosabb információkat, teendőket és döntéseket az értekezletekből manuális áttekintés nélkül
- Tegyen fel kérdéseket valós időben a megbeszélések során, és kapjon azonnali, kontextusfüggő válaszokat
- Rögzítsen korlátlan számú értekezletet tárolási vagy időbeli korlátozások nélkül, bármilyen eszközön
- Integrálja a Slackkel, a Notionnal, a HubSpottal és más alkalmazásokkal, hogy a jegyzeteket ott tárolhassa, ahol szüksége van rájuk
A Wudpecker korlátai
- A leiratok gyakran tartalmaznak elírásokat, téves hivatkozásokat és hibákat, ezért megosztás előtt kézi ellenőrzésre szorulnak
- Nincs lehetőség a jegyzetelő kizárására bizonyos ismétlődő értekezletekről, ezért minden alkalommal manuális beavatkozásra van szükség
A Wudpecker árai
- Ingyenes
- Plusz: 19 USD/hó
- Pro: 32 USD/hó
Wudpecker értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
8. Chorus.ai (A legjobb az ügyfél-interakciók elemzéséhez)
A ZoomInfo által fejlesztett Chorus.ai egy beszélgetéselemző platform, amely az ügyfélkapcsolatok elemzésével segíti a vállalkozásokat az értékesítési teljesítmény javításában. Valós időben rögzíti, leírja és elemzi a beszélgetéseket. Az eredmény? A potenciális ügyfelek számának és a bevételek növekedése.
A platform csatlakozik az online értekezletekhez, még a nem tervezetthez is, és rögzíti mind az audiót, mind a képernyőmegosztást. AI-t használ a legfontosabb vitapontok, például az árak vagy az ellenvetések azonosítására, és zökkenőmentesen integrálódik olyan eszközökkel, mint a Salesforce és a Zoom, hogy hasznosítható betekintést nyújtson az értékesítési csapatoknak.
A Chorus.ai legjobb funkciói
- A megbeszélések után azonnal hozzáférhet a pontos beszélgetési jegyzőkönyvekhez, így könnyedén frissítheti a CRM-eket vagy elküldheti a nyomon követő e-maileket
- Hangsúlyozza a kockázatokat, a lehetőségeket és a kritikus témákat, mint például a következő lépéseket vagy az ellenvetéseket a beszélgetések során
- Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat, a pozitív visszajelzéseket és az elkötelezettséget kifejező mondatokat, hogy segítsen a csapatoknak gyorsabban lezárni az üzleteket, és összehangolni a tevékenységeket az értékesítési célokkal
A Chorus.ai korlátai
- A felvétel feltöltése több órát vagy napot is igénybe vehet.
- A megbeszélések összefoglalói nem mindig tartalmaznak minden fontos részletet
A Chorus.ai árai
- Egyedi árazás
Chorus.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (2960+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
Mit mondanak a valódi felhasználók a Chorus.ai-ról?
A Chorus lehetővé teszi, hogy kivonatokat készítsek az ügyfelekkel folytatott megbeszélések fontos részeiből, és azokat közvetlenül elküldjem az ügyfeleimnek. Emellett óriási segítséget nyújtanak a megbeszélések részleteinek könnyen olvasható formátumba rendezésében, és felbecsülhetetlen értékűek a jegyzeteléshez.
9. Krisp (A legjobb AI zajszűrés élő átírással)
Ha a megbeszélések során a háttérzaj a legnagyobb gondja, a Krisp a megoldás. A Krisp egy AI-alapú megbeszélés-asszisztens, amelyet az audio minőség javítására és a jegyzetelés automatizálására terveztek. A szokásos átírási eszközöktől eltérően valós idejű AI-zajszűrést, akcentus-helymeghatározást és élő AI-tolmácsolást kínál.
A Krisp botmentes AI jegyzetelési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összefoglalókat és teendőket készítsenek anélkül, hogy további résztvevőket kellene hozzáadniuk a hívásaikhoz.
A Krisp legjobb funkciói
- Távolítsa el valós időben a háttérzajokat, például a billentyűzet kattogását vagy a kávézóban hallható beszélgetéseket, így kristálytiszta hangminőséget biztosítva
- Fordítsd le a beszélt beszélgetéseket útközben több mint 20 nyelven, így nincs szükség emberi tolmácsokra
- Konvertálja az akcentusokat hat AI-generált hangra, javítva ezzel a globális csapatok közötti kommunikációt és az ügyfelekkel való interakciókat
- Használja a valós idejű átírást automatikus személyes adatok elrejtésével, ami biztonságossá és UCaaS- és CCaaS-platformokkal kompatibilissé teszi a szolgáltatást.
A Krisp korlátai
- Egyes felhasználók szerint a háttérzaj-eltávolító funkció nem kompatibilis a Bluetooth-eszközökkel és más fejhallgatókkal
- A kevésbé erős processzorral rendelkező számítógépek tulajdonosai panaszkodtak a rendszer lelassulására
A Krisp árai
- Ingyenes
- Pro: 8 USD/hó
- Üzleti: 15 USD/hó
Krisp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (560 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Krisp-ről a valódi felhasználók?
Imádom, hogy könnyen integrálható bármely videokonferencia-platformhoz. Könnyen használható, és kiváló ügyfélszolgálattal is rendelkezik. Nagyon ajánlom ezt a szoftvert a munkahelyi mindennapi használatra. Ha nincs jó processzorod, akkor kicsit lelassíthatja a rendszeredet.
🙂 Érdekesség: A NASA vezeti a Krisp ügyféllistáját olyan nagy nevek mellett, mint a Sony és az Atlassian.
10. Fireflies.ai (A legjobb biztonságos értekezletek leírásához)
A Fireflies.ai egy népszerű, AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely lehetővé teszi a beszélgetések nagy pontosságú leírását, összefoglalását és elemzését. Rögzíti a Zoom, a Google Meet és az MS Teams platformokon zajló értekezleteket, és a megbeszéléseket strukturált, kereshető tudásbázissá alakítja.
Mi több? Kap egy ChatGPT-alapú asszisztenst, amely igény szerint generál nyomonkövető e-maileket, feladatokat és összefoglalókat, javítva ezzel a találkozók utáni termelékenységet. A Fireflies teljes körű titkosítással, SOC 2 Type 2 tanúsítvánnyal és HIPAA/GDPR-megfeleléssel is megfelel a vállalati biztonsági szabványoknak, biztosítva az adatok biztonságos kezelését. Továbbá, több mint 50 üzleti alkalmazás integrációjával automatizálhatja a találkozók munkafolyamatait manuális erőfeszítés nélkül.
A Fireflies.ai legjobb funkciói
- Keresse meg a megbeszélések konkrét pillanatait egy olyan keresőfunkcióval, amely átvizsgálja a teljes könyvtárában található jegyzeteket és hangfelvételeket
- Adjon hozzá iparág-specifikus kifejezéseket az AI szótárához a pontosabb átírások és összefoglalók érdekében
- Továbbítsa a megbeszélések jegyzetét, a teendőket és az összefoglalókat közvetlenül olyan CRM-ekbe, mint a Salesforce, ezzel csökkentve a kézi adatbevitelt
- Írja le az értekezleteket több mint 100 nyelven, 95% feletti pontossággal
A Fireflies.ai korlátai
- Egyes felhasználók szerint hiányoznak a több találkozóra kiterjedő részletes AI-elemzések, ami megnehezíti az átfogó elemzést
- Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak, nem támogatja a videofelvételt és a tárolást, és egyes felhasználók zavarónak tartják, hogy a botok csatlakoznak az értekezletekhez
A Fireflies.ai árai
- Ingyenes
- Pro: 18 USD/hó
- Üzleti: 29 USD/hó
- Vállalati: 39 USD/hó
Fireflies.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?
Imádom, hogy a Fireflies felszabadít, így aktív hallgató és résztvevő lehetek azokon a megbeszéléseken, amelyeket rögzít és leír. Már nem vagyok kötve a tollamhoz és a jegyzetfüzetemhez. Azt is szeretem, hogy ha lemaradok egy megbeszélésről, elolvashatom az összefoglalót és a leiratot, hogy megtudjam, mi is történt valójában. Zökkenőmentesen tudtuk bevezetni és integrálni a megbeszéléseinkbe, és az irodánkban mindenki hetente többször is használja.
💡Profi tipp: Állíts be egyéni kulcsszavakat és kiváltókat az AI jegyzetelőjében a kritikus pontok jelöléséhez. Például, ha gyakran követi nyomon a határidőket, állítsa be az AI-t úgy, hogy kiemelje az olyan kifejezéseket, mint „határidő”, „beadási határidő” vagy „benyújtási dátum”.
Növelje a megbeszélések hatékonyságát a ClickUp AI Notetaker segítségével
Nehéz jegyzeteket készíteni, miközben figyelni is kell, és a fontos részletek kihagyása lelassíthatja a munkát. Ha nem kedveli az Avomát, rengeteg alternatíva áll rendelkezésre. Ha azonban olyan all-in-one eszközt keres, amely AI-alapú értekezletek rögzítését, feladatkezelést és csapatmunkát támogat, próbálja ki a ClickUp-ot.
A ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozik az értekezleteihez, hallgatja azokat, és rögzíti a lényeges pontokat – így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. Többé nem kell a rendezetlen jegyzetek között turkálnia, vagy szem elől tévesztenie a teendőket. Ehelyett világos, strukturált összefoglalókat kap, amelyek segítségével mindig kézben tarthatja a dolgokat.
A ClickUp segítségével a beszélgetésre koncentrálhat, míg az AI elvégzi a nehezebb munkát. Regisztráljon a ClickUp-ra, és változtassa meg a jegyzetelési módszerét az értekezleteken.