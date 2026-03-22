A projektmenedzsment 10 legjobb AI-ügynöke

Elmerül a táblázatok, a Slack-üzenetek és az e-mailben is elintézhető megbeszélések tengerében? Ismerős helyzet.

Az AI-ügynökök megjelenése előtt a projektmenedzser munkanapjának fele a feladatok frissítésével, állapotjelentések írásával és a határidők üldözésével telt, amelyek mindig gyorsabban tűntek elhaladni, mint ők maguk.

Kiderült azonban, hogy az AI-eszközök okos használata megkönnyítheti a projektmenedzser mindennapjait a feladatok automatizálásával, az erőforrás-elosztás javításával és a prediktív elemzések fejlesztésével, ami gyorsabb befejezési időt és a projekt sikerét eredményezi.

Miután mindent kipróbáltunk a feladatkövetőktől a jelentéskészítőkig, összeállítottuk a 10 legjobb AI-ügynök listáját, hogy gyorsabban dolgozhasson, kevesebb stresszt érezzen, és végre a fontos feladatokra koncentrálhasson. Nézzük meg őket!

A projektmenedzsment legjobb AI-ügynökei egy pillanat alatt

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp • Önálló szuperügynökök, amelyek a feladatokat végig végrehajtják • AI-alapú összefoglalók, jelentések és feladatprioritizálás • Kontextustudatos AI (ClickUp Brain) a feladatok, dokumentumok és csevegés között • Sablonokkal ellátott, kódolásmentes ügynöképítő Kis- és nagyvállalati csapatok számára, amelyek teljesen autonóm, végpontok közötti projektvégrehajtásra szorulnak Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás vállalatok számára Notion AI • Eszközök közötti információkeresés (Slack, Drive, GitHub) • AI-összefoglalók, dokumentumelemzés és szövegírás • Feladatok automatikus generálása jegyzetekből • AI-alapú keresés a munkaterületen Kis- és közepes méretű csapatok, amelyek több eszközön keresztül kezelik a tudást és a dokumentációt Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Trello AI • Feladatok kivonása jegyzetekből és megbeszélésekből • Szabályalapú automatizálás a Butler segítségével • AI-alapú tartalomgenerálás és összefoglalás • Munkafolyamat-optimalizálás kártyaaktivitás-követéssel Egyéni felhasználók és kis csapatok, akik egyszerű automatizálással ellátott, könnyű Kanban munkafolyamatokat használnak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Asana AI • Intelligens állapotfrissítések és összefoglalók • AI által generált munkafolyamatok és feladat szabályok • Erőforrás-elosztás és munkaterhelés-kiegyenlítés • AI-alapú csevegés a projektbe betekintéshez Kis- és közepes méretű agilis csapatok, amelyeknek AI-támogatott koordinációra és jelentéskészítésre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10,99 USD/felhasználó/hónap; egyedi árazás nagyvállalatok számára Monday AI • AI-alapú feladatkiosztás és prioritásrendezés • Kockázatfelismerés és kockázatcsökkentési javaslatok • Érzelemelemzés és adatkinyerés • AI-alapú munkafolyamat-sablonok és automatizálás Közepes méretű és nagyvállalati csapatok, amelyek automatizálással kezelik a műveleteket és a munkafolyamatokat Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Wrike AI • AI-alapú kockázat-előrejelzés és -csökkentés • Automatizált projektjelentések és összefoglalók • Hangvezérelt feladatkezelés • Előre elkészített ügynökök a felvételhez, a triázshoz és a kockázatfigyeléshez Közepes méretű és nagyvállalati csapatok számára, amelyeknek előrejelző betekintésre és strukturált munkafolyamatokra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Taskade AI • Több ügynök összehangolása (ügynök „csapatok”) • AI-alapú feladatgenerálás és munkafolyamat-automatizálás • Gondolattérképek és vizuális projekttervezés • Valós idejű AI-alapú csevegéses együttműködés Kis csapatok és startupok, amelyek többügynökös munkafolyamatokkal kísérleteznek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 6 dollártól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára Ayanza AI • AI-alapú ötletelés és ötletgenerálás • Tudásasszisztens a csapat kérdéseihez • Strukturált együttműködés (jegyzetek, listák, célok) • Valós idejű, AI-alapú frissítések Kis csapatok, amelyek az együttműködésre, a tervezésre és a csapat termelékenységére összpontosítanak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára HiveMind AI • AI által generált projekttervek és feladatlisták • Akciókártyák létrehozása ötletekből • Értekezletek összefoglalása és tartalom generálása • Több ügynök közötti együttműködés megosztott memóriával Egyének és kis csapatok, akik automatizálják a tervezési és dokumentációs munkafolyamatokat Nyílt forráskódú SmartSuite AI • Dokumentumok AI-alapú létrehozása és strukturálása • Feladatok automatizált nyomon követése és prioritásba rendezése • Egyedi AI-utasítások a munkafolyamatok automatizálásához • Adatok kinyerése strukturálatlan bemeneti adatokból Közepes méretű csapatok, amelyek strukturált munkafolyamatokat és dokumentumigényes folyamatokat kezelnek Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik; egyedi árazás nagyvállalatok számára

Mik azok az AI-ügynökök?

Az AI-ügynök egy olyan digitális asszisztens, amely nem csupán parancsokat hajt végre, hanem tanul, alkalmazkodik és az Ön nevében cselekszik, segítve a feladatok automatizálását, az intelligens döntéshozatalt, sőt, a múltbeli tapasztalatokból való tanulást is.

via Simform

De hogyan is működnek ezek valójában? Nézzük meg részletesen: Érzékelje a világot : az AI-ügynökök információkat gyűjtenek e-mailekből, projekt-dashboardokból és valós idejű adatokból

Elemzés és megértés : Feldolgozzák az adatokat, hogy felismerjék a mintákat, azonosítsák a potenciális kockázatokat és lehetőségeket

Hozzon intelligens döntéseket : elemzéseik alapján automatikusan javaslatokat tesznek vagy intézkedéseket hoznak

Tanulás és fejlődés: Minél többet dolgoznak, annál okosabbak lesznek! Az AI-ügynökök idővel finomítják döntéseiket Nem minden AI-ügynök egyforma. Különböző típusú AI-ügynökök léteznek, amelyek mindegyike konkrét feladatokra lett kialakítva. Egyesek kiválóan teljesítenek a számok feldolgozásában, mások pedig a frissítések írásában vagy a feladatok szinkronizálásában.

Ne feledje azonban, hogy az AI-ügynökök számának növekedésével együtt járnak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kihívások is.

Ezek közé tartozik, hogy eltévednek a homályos utasításokban, nehezen tudnak lépést tartani a munkamódszerével, és néha úgy viselkednek, mintha túl sok kávészünetet tartottak volna, amikor a pontosságról van szó.

Hogyan segítenek az AI-ügynökök a projektmenedzsmentben?

Barátian emlékeztető: A mesterséges intelligencia nem helyettesíti a projektmenedzsereket, de a mesterséges intelligenciával működő projektmenedzserek alkalmazkodnak a változó határidőkhöz, a projektek összetettségéhez és a csapat rendelkezésre állásához, hogy a feladatok a terv szerint haladjanak.

Bárcsak klónozhatná magát, hogy elvégezze az összes unalmas projektfrissítést és jelentésírási feladatot? Íme, hogyan segíthetnek az AI-ügynökök abban, hogy elhagyja a hagyományos projektmenedzsment eszközöket és gyakorlatokat:

📌 Feladatok automatizálása: Kezelje az ütemezést, a feladatok kiosztását és az emlékeztetőket

📌 Értelmezés: Felismeri a kockázatokat és a hatékonysági hiányosságokat, mielőtt azok problémává válnának

📌 Munkafolyamatok optimalizálása: Kiegyensúlyozza a munkaterhelést, rangsorolja a feladatokat és optimalizálja az erőforrások elosztását

📌 Javítsa a kommunikációt: összefoglalja az értekezleteket, megírja az e-maileket, és biztosítja a csapatok összehangoltságát

🤝 Ügyfél történet: A Bell Direct 20%-kal növelte működési hatékonyságát a ClickUp Super Agents segítségével 😓 A probléma: A „munkával kapcsolatos munka” gátolta a valódi termelékenységet A Bell Direct üzemeltetési csapata túlterhelt volt. Naponta több mint 800 ügyfél-e-mailt kellett feldolgozniuk, amelyek mindegyikét kézzel kellett elolvasni, osztályozni, kategorizálni és a megfelelő személyhez továbbítani. A helyzet nyomást gyakorolt a csapat hatékonyságára, átláthatóságára és a szolgáltatás minőségére, annak ellenére, hogy a vállalat kiváló eredményeket ért el az ügyfelek számára. ✅ A megoldás: egységes munkaterület + olyan AI-ügynökök, amelyek úgy működnek, mint a csapattársak Ahelyett, hogy egy újabb, a többitől független eszközt adtak volna a rendszerhez, a Bell Direct a ClickUp-ot választotta központi irányító központjának. Minden feladatot, dokumentumot, folyamatot és tudást egyetlen munkaterületbe konszolidáltak, ahol az AI teljes kontextusban működhetett. Ahelyett, hogy általános botokra vagy sablonokra támaszkodtak volna, egy „Delegator” nevű szuperügynököt vezettek be. Ez egy autonóm csapattárs, akit a beérkező munkák osztályozására képeztek ki: Elolvassa az összes, a megosztott beérkező levelek mappába érkező e-mailt

Az AI-alapú egyéni mezők segítségével osztályozza a sürgősséget, az ügyfelet és a témát.

Valós időben rangsorolja és továbbítja az egyes feladatokat a megfelelő személynek Automatizálja a munkafolyamatokat végpontok között a ClickUp kódírás nélküli AI Super Agents segítségével Mindezt emberi operátorok manuális beavatkozása nélkül végzi el. 😄 A hatás: mérhető működési előnyök 20%-kal növeli a működési hatékonyságot , ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal az erőforrásokkal gyorsabban lehet elvégezni a munkát

2 teljes munkaidős alkalmazott kapacitása szabadult fel , amely mostantól magas hozzáadott értékű stratégiai feladatokra fordítható

Naponta több mint 800 ügyfél-e-mail valós időben osztályozva A Super Agent most már úgy irányítja a munkát, ahogyan egy ember tenné, de gépi sebességgel és méretekben. 👉🏼 Ugyanezeket az eredményeket szeretné elérni a csapatával?

Mire kell figyelni a projektmenedzsmenthez használt AI-ügynököknél?

A megfelelő AI-ügynök kiválasztása jelentheti a különbséget az időmegtakarítás és a beállításra pazarolt órák között. Íme, mire érdemes figyelni:

Az AI-ügynököknél figyelembe veendő legfontosabb jellemzők

Feladatok automatizálása: Automatizálja a feladatfrissítéseket, az előrehaladás nyomon követését és az emlékeztetőket – így nem kell manuális frissítésekkel bajlódnia

Prediktív betekintés: Jelölje meg a kockázatokat korán, és javasoljon megoldásokat a terv szerinti haladáshoz a prediktív betekintés segítségével

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP): Adjon mindennapi utasításokat, például „tedd át ezt a jövő hétre” – nincs szükség robotikus utasításokra

Adatbiztonság: Az első naptól kezdve helyezze előtérbe az adatbiztonságot az iparági szabványoknak megfelelő protokollokkal

Valós idejű betekintés: Valós idejű betekintést nyújtó irányítópultok, amelyek nem csupán nyers adatokat, hanem konkrét, cselekvésre ösztönző információkat is nyújtanak

Felhasználóbarát felület: Egyszerűsítse a beállítást és a napi használatot a felhasználóbarát felület segítségével

A projektmenedzsment 10 legjobb AI-ügynöke

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Nézze meg ezt a 10 projektmenedzsmenthez használható AI-ügynököt, hogy növelje a termelékenységet, egyszerűsítse a munkafolyamatokat és megszüntesse a felesleges munkát:

1. ClickUp (A legjobb autonóm projektvégrehajtáshoz Super Agents segítségével)

Készítsen ingyenes, kódírás nélküli ügynököket a ClickUpban a ClickUp segítségével Képezzen egyedi szuperügynököket a ClickUp-ban, hogy még a komplex, láncolatos munkafolyamatokat is végig tudják kezelni

A ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterülete, amely egyetlen alkalmazásban egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait és csevegéseit, és kontextusérzékeny AI-t használ intelligencia-rétegként, hogy mindezt összekapcsolja. A ClickUp projektmenedzsment-megoldás, a ClickUp Brain generatív AI-jével és a Super Agents ügynöki AI-képességeivel párosítva, átalakítja a projektmenedzser feladatkezelési, munkaprioritizálási és folyamatok automatizálási módszereit.

Automatizáljon a ClickUp Super Agents segítségével

A ClickUp Super Agents segítségével olyan AI-csapattársakat vethet be, akik figyelemmel kísérik, döntéseket hoznak és cselekszenek a projektjeiben – anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene. A gátló tényezők összefoglalásától a megakadt feladatok eskalálásán át a felelősök csevegőben történő ösztönzéséig ezek az ügynökök megszabadítják csapatát az ismétlődő projektadminisztrációtól, és segítenek mindennek a zökkenőmentes működésében.

Míg más eszközök olyan AI-„asszisztenseket” kínálnak, amelyek utasításokra várnak, a ClickUp Super Agents önállóan működik, lépésről lépésre történő manuális beavatkozás nélkül. Nem csak javasolnak feladatokat, hanem végrehajtják is azokat.

Íme egy kis ízelítő abból, mit tudnak a Super Agents a projektmenedzsment területén:

A beérkező kéréseket automatikusan kategorizálja, a korábbi munkaterhelés alapján a megfelelő felelősnek rendeli hozzá őket, és prioritási szinteket állít be

Értesítse a csapat tagjait a csevegőben, amikor közeledik a határidő vagy megoldódik egy függőség, így biztosítva, hogy az „emberi” tényező soha ne akadályozza a projektet.

Proaktívan jelenítsen meg releváns dokumentumokat vagy korábbi projekt-visszatekintéseket abban a pillanatban, amikor új feladat jön létre, hogy elkerülje a felesleges munkát

Ön határozhatja meg, mi történjen, mikor és hogyan – teljes ellenőrzést gyakorolva az ügynök tudása, hangvétele és hatásköre felett.

💡 Profi tipp: A ClickUp egy előre konfigurált Super Agent sablonokból álló könyvtárat kínál, amelyeket a projektmenedzsmentben gyakran előforduló „monoton” feladatokra terveztek. Ezek „plug-and-play” megoldások, de testreszabhatók a csapatod sajátos stílusához és szókincséhez. Hogyan működik : Válasszon ki egy sablont, például a „Daily Standup Agent” vagy a „Sprint Summary Agent” sablont. Ezután irányítsa azt a kívánt listákra vagy mappákra.

Az eredmény: Az ügynök azonnal megkezdi a rutinfeladatait – például minden pénteken délután 4 órakor önállóan átnézi az összes befejezett munkát, és elkészíti a „Heti sikerek” jelentést a #bejelentések csatornára, anélkül, hogy Önnek egy ujját is meg kellene mozdítania. Találjon azonnal használható projektmenedzsment-ügynököket a ClickUp AI-ügynökök könyvtárában

🎥 Ismerje meg, hogyan hozhat létre magának egy ClickUp Super Agentet kevesebb mint 5 perc alatt:

Építsen a ClickUp Brain segítségével

Minden ügynök mögött a ClickUp Brain áll, az a mesterséges intelligencia-motor, amely releváns kontextust gyűjt a munkaterületéről – feladatok, dokumentumok, megjegyzések és egyebek –, hogy ezzel segítse a döntéshozatalt és természetes nyelvű válaszokat generáljon.

Használja a Brain-t a következőkre:

Kérdezze meg: „Mi a kockázat ebben a sprintben?”, és kapjon egy automatikusan generált bontást

Készítsen feladatleírásokat, sprintjelentéseket vagy állapotfrissítéseket egyetlen kattintással

Összegezze az értekezleteket, és azonnal rendeljen hozzá teendőket

📌 A Brain még okosabbá teszi a szuper ügynökeit. Biztosítja, hogy az ügynökök a megfelelő adatokat használják, egyértelműen kommunikáljanak, és lépést tartsanak a projekt kontextusával.

Gondolkodjon el az ügynökökkel kapcsolatos ötleteken, munkafolyamatokon és utasításokon a ClickUp Brain segítségével

A Brain másodpercek alatt előhívja a legfontosabb frissítéseket, korábbi megbeszéléseket és jelentéseket. Emellett határidőket javasol, jelzi a késedelmes feladatokat, és gondoskodik arról, hogy senki ne legyen túlterhelve. Lemarad? Csak kérje meg a Brain-t, hogy a haladás és a függőségek alapján módosítsa az ütemtervet, és a menetrendje automatikusan átalakul.

Végrehajtás a ClickUp projektmenedzsment megoldásokkal

A ClickUp Brain a ClickUp projektmenedzsment-megoldásait is támogatja, így nem kell több alkalmazás között váltogatnia, és nem kell értékes idejét a munkaterületek szétszóródására pazarolnia.

Egyetlen hatékony platformon kapja meg a feladatkezelést, a projektdokumentációt és a csapatmunkát. Ez racionalizálja a teljes projekt életciklusát, a tervezéstől és a végrehajtástól a nyomon követésig és a jelentéskészítésig.

Állítson be munkafolyamatokat a ClickUp projektmenedzsment feladat-terv sablon segítségével

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projektmenedzsment feladatok tervezési sablonjával könnyedén szervezheti és nyomon követheti a projekt teljesítményét.

A dolgok zökkenőmentesebbé tétele érdekében néhány kattintással beállíthat munkafolyamatokat előre elkészített sablonok, például a ClickUp Projektmenedzsment Feladat terv sablonja segítségével.

A sablon olyan feladatokkal és alfeladatokkal rendelkezik, amelyeket hozzárendelhet a csapatához, így könnyebben felbonthatja a nagy projekteket kisebb lépésekre.

A Gantt-diagramok és az ütemtervek segítségével láthatja, mi halad a terv szerint, mi marad le, és átrendezheti a feladatokat anélkül, hogy az egész tervet felborítaná.

Gondolkodjon el és fejlődjön a ClickUp projektmenedzsment-áttekintési sablon segítségével

A projekt elindulása után a teljesítmény nyomon követése ugyanolyan egyszerű. A ClickUp projektmenedzsment-áttekintési sablonja egyszerű keretrendszert biztosít ahhoz, hogy feltérképezze, mi működik jól, mi lassítja a folyamatokat, és mi igényel irányváltást.

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a projektértékeléseket a ClickUp projektértékelési sablonjával

💡 Profi tipp: Próbálja ki egy egyedi Autopilot-ügynök és ez a sablon kombinációját, hogy minden pénteken automatikusan összefoglalja a projekt állapotát, és közzétegye a #status-updates csevegésben.

A ClickUp legjobb funkciói

🚀 AI-alapú munkafolyamatok : Automatizálja a rutin feladatokat, az állapotfrissítéseket és a munkafolyamatokat, hogy csapata a fontos munkára koncentrálhasson

📊 Intelligens adatelemzések : Azonnali, AI által generált összefoglalók, teendők és haladási jelentések segítségével kézben tarthatja a projekteket anélkül, hogy végtelen üzeneteket kellene átnéznie

📝 Mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens: Írjon megbeszélés-összefoglalókat, készítsen jelentéseket és fogalmazzon meg üzeneteket másodpercek alatt a mesterséges intelligencia által generált tartalmak segítségével

🔍 Azonnali keresés és kérdések-válaszok : Tegyen fel bármilyen munkával kapcsolatos kérdést a ClickUp Brainnek, és azonnal megkapja a megfelelő választ

🛠️ Zökkenőmentes integrációk : Dolgozzon olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive, a Zoom és több mint 600 egyéb alkalmazás, hogy összekapcsolt munkafolyamatot hozzon létre

📅 AI-alapú ütemezés és tervezés : Használja az AI-t a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásához, a határidők javaslásához és az erőforrások hatékony elosztásához

Előre elkészített projektmenedzsment-sablonok: Válasszon a projekttervezéshez, a feladatkezeléshez és a munkafolyamat-automatizáláshoz rendelkezésre álló számos AI-alapú : Válasszon a projekttervezéshez, a feladatkezeléshez és a munkafolyamat-automatizáláshoz rendelkezésre álló számos AI-alapú projektmenedzsment-sablon közül , hogy azonnal elindulhasson

A ClickUp korlátai

Alkalmi UX-hibák, például a fókusz elvesztése gépelés közben

Az AI-funkciók széles választéka új felhasználók számára túlnyomó lehet

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

👀 Tudta? A ClickUp a G2 legjobb ügynökalapú AI szoftvertermékei között is elismerést nyert, megerősítve vezető szerepét a valódi ügynökalapú végrehajtás terén!

Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?

Bárki elkezdheti használni az AI-ügynököket – nincs szükség fejlesztői háttérre. A ClickUp segítségével nagyon egyszerűen beállíthatók az ügynökök, és fokozatosan bevezethető az AI a működési modellünkbe.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 21%-a szerint a munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatokkal töltik. További 20% szerint az ismétlődő feladatok a napjuk legalább 40%-át veszik igénybe. A munkahét közel fele (41%) olyan feladatokra fordítódik, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például nyomon követő e-mailek 👀). A ClickUp AI-ügynökök segítenek megszüntetni ezt a monoton munkát. Gondoljon csak a feladatok létrehozására, emlékeztetőkre, frissítésekre, értekezletek jegyzeteleire, e-mailek megírására, sőt, akár teljes munkafolyamatok létrehozására is! Mindezt (és még többet) pillanatok alatt automatizálhatja a ClickUp segítségével, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással. 💫 Valódi eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

2. Notion AI (A legjobb az ügynöki tudás visszakereséséhez)

via Notion

A Notion AI jelentősen megkönnyíti a feladatok kezelését. Információkat gyűjt a Notionból, a Slackből és a Google Drive-ból, így nem kell az alkalmazások között váltogatnia. Az összefoglaló funkció hosszú dokumentumok esetén nagyon hasznos, a találkozói jegyzetek teendőlistákká alakítása pedig időt takarít meg.

Még automatikusan is javasolhat teendőket. Az írási és szerkesztési eszközök megfelelőek, különösen gyors vázlatok vagy fordítások készítéséhez, de leginkább szétszórt információk egy helyen történő rendszerezésére alkalmasak.

A Notion AI-ügynökei mostantól az egész összekapcsolt ökoszisztémájában (Slack, Google Drive, GitHub) navigálhatnak, hogy komplex kérdésekre válaszoljanak. Legújabb „Connectors” funkciójuk lehetővé teszi az AI számára, hogy kutatóügynökként működjön, platformok közötti adatokat szintetizálva, hogy önállóan készítsen projektleírásokat.

A Notion AI legjobb funkciói

🔍 AI-alapú keresés : Keressen információkat a Notion, a Slack, a Google Drive és más szolgáltatásokból

📊 Dokumentum- és adatelemzés: Kivonjon kulcsfontosságú információkat és összefoglalókat PDF-fájlokból és képekből

📝 AI írási asszisztens: Készítsen megbeszélésjegyzeteket, projektösszefoglalókat és jelentéseket

📅 Munkafolyamat-automatizálás: Feladatok létrehozása, állapotok frissítése és megbeszélések összefoglalása

A Notion AI korlátai

Meredek tanulási görbe az első használatkor

A Notion ügynökök csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el

A Notion AI árai

A Notion AI a Notion munkaterületek kiegészítőjeként érhető el:

Ingyenes : Notion AI próba

Plus : 12 USD/felhasználó/hónap (Notion AI próba)

Üzleti : 24 USD/felhasználó/hónap (tartalmazza a Notion AI-t és az ügynököket)

Vállalati: Egyedi árazás (tartalmazza a Notion AI-t és az ügynököket)

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Notionról?

Egy G2-felhasználó vegyes véleményt fogalmazott meg a Notion Agentsről:

Az ügynökök egyszerű létrehozása számomra nagy előny… Az ügynökök nem viselkednek ugyanúgy az oldalakon, mivel nem veszik fel a legújabb változásokat valós időben. Van egy kis késleltetés. Amikor frissítek egy meglévő ügynököt, elmentem, majd futtatom bármelyik oldalon, az nem a legújabb változások alapján adja meg az eredményt.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 12%-a szerint az AI-ügynököket nehéz beállítani vagy összekapcsolni a saját eszközeikkel, további 13% pedig úgy véli, hogy túl sok lépés szükséges ahhoz, hogy egyszerű feladatokat elvégezzenek az ügynökökkel. Az adatokat manuálisan kell bevinni, a jogosultságokat újra kell definiálni, és minden munkafolyamat egy integrációs lánctól függ, amely idővel megszakadhat vagy eltérhet. Jó hír? Nem kell „összekapcsolnia” a ClickUp Super Agentjeit a feladataival, dokumentumaival, csevegéseivel vagy értekezleteivel. Ezek natívan be vannak ágyazva a munkaterületébe, és ugyanazokat az objektumokat, jogosultságokat és munkafolyamatokat használják, mint bármelyik emberi munkatársa. Mivel az integrációk, a hozzáférés-vezérlés és a kontextus alapértelmezés szerint a munkaterületről öröklődnek, az ügynökök azonnal működésbe léphetnek az eszközök között, külön beállítások nélkül. Felejtse el az ügynökök nulláról történő konfigurálását!

3. Trello AI (A legjobb szabályalapú ügynöki automatizáláshoz)

via Trello

A Trello AI hasznos funkciókkal bővíti a Trello-t anélkül, hogy bonyolultabbá tenné a dolgokat. Gyorsan összefoglalja a frissítéseket, rendet rak a jegyzetek között, és a hosszú megbeszéléseket cselekvési tételekké alakítja – ami kiválóan jön, ha több feladatot kell egyszerre kezelni. A tartalomgeneráló funkció jól használható feladatleírások megfogalmazásához vagy üzenetek finomításához.

Kiemelkedő funkciója, hogy automatikusan kinyeri a teendőket a beszélgetésekből, és ellenőrzőlistákba rendezi őket. A /ai parancs gyorsabbá teszi a munkát anélkül, hogy megváltoztatná a Trello eddigi használatát.

A Trello „Strategy” AI Power-Up funkciója most már szorosan integrálódik a beépített, szabályalapú automatizálási rendszerével, a Butlerrel. Ez egy könnyűsúlyú ügynökként működik, amely figyelemmel kíséri a kártyák mozgását, hogy előre jelezze a szűk keresztmetszeteket. Ha a „Review” oszlop túl tele lesz, az AI-ügynök automatikusan át tudja rendelni a kártyákat a rendelkezésre álló csapattagokhoz, a jelenlegi „folyamatban lévő munkák” limitjei alapján.

A Trello AI legjobb funkciói

📌 Feladatok kivonása : Azonosítsa a jegyzetekből és megbeszélésekből a fontos feladatokat a jobb szervezés érdekében

📊 Automatizált feladatkategorizálás : Rendezze a feladatokat tartalom, sürgősség és csapat prioritások alapján

💡 Brainstorming és ötletelés : Bővítse a témákat a projekttervezés és a megbeszélések elősegítése érdekében

📅 Munkafolyamat-optimalizálás: frissítse az előrehaladást, állítsa be a prioritásokat, és finomítsa a feladatok kiosztását

A Trello AI korlátai

Más eszközökhöz képest hiányzik belőle a fejlett, AI-alapú automatizálás

A Trello AI árai

A Trello AI a Trello Premium és Enterprise csomagjaiban található meg:

Ingyenes

Standard : 6 USD/hó/felhasználó

Prémium: 12,50 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 17,50 USD/hó/felhasználó

Trello AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Trellóról?

Íme egy G2-értékelés:

A Trello Butler automatizálásai forradalmi változást hoznak a monoton adminisztratív munkák csökkentésében, a cselekvési listák teljesítésének jelzései pedig előrehaladás érzetét keltik, és biztosítják a több lépésből álló feladatok befejezését.

4. Asana AI (A legjobb AI-csapattársak számára)

Az Asana mesterséges intelligenciája felhívja a figyelmedet a fontos teendőkre, javaslatokat tesz az ütemtervre, és kiegyensúlyozza a munkaterhelést, így kevesebb időt kell a szervezéssel töltened, és többet a tényleges munkavégzéssel. Adataid biztonságban maradnak, miközben a mesterséges intelligencia elvégzi a monoton feladatokat.

AI-csapattársai a szervezeti ábra funkcionális tagjaként működnek. Ezek az ügynökök részt vehetnek brainstormingokban, tanácsot adhatnak az erőforrások elosztásáról, sőt, akár „szellemíróként” is elkészíthetik az állapotfrissítéseket, amelyeket a projektmenedzsernek csak jóvá kell hagynia. Szakterületük az intelligens munkafolyamatok, amelyek automatikusan alkalmazkodnak, ha egy mérföldkő elmarad.

Az Asana AI legjobb funkciói

📌 Intelligens állapot : Készítsen valós idejű projektfrissítéseket a feladatok előrehaladása és a legutóbbi tevékenységek alapján

📝 Intelligens összefoglalók : Automatizált feladat- és projektösszefoglalók biztosítása a csapatok összehangoltságának fenntartása érdekében

🚀 Intelligens szabályok : Automatizálja a feladatok kiosztását, a határidőket és a projektfrissítéseket az AI által generált szabályok segítségével

🔍 Intelligens csevegés: Azonnal választ kaphat a projekttel kapcsolatos kérdéseire, és lekérdezheti a legfontosabb információkat

Az Asana AI korlátai

Az Asana ingyenes csomagjában nem szerepelnek AI-funkciók

Komplex projektekben hiányzik belőle a mély kontextusérzékenység

Az Asana AI árai

Starter : 10,99 USD/hó felhasználónként

Advanced: 24,99 USD/hó felhasználónként

Asana AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak az Asanáról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

Az Asana projekt-dashboardokkal, elemzési és jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével könnyedén nyomon követhetjük projektjeink aktuális állapotát és előrehaladását.

5. Monday AI (A legjobb operatív ügynökök számára)

via Monday

A Monday AI megkönnyíti a projektmenedzserek életét a munkafolyamatok és a feladatkezelés automatizálásával. A megfelelő személyeknek osztja ki a feladatokat, sürgősség szerint rendezi az adatokat, és felismeri a kockázatokat, mielőtt azok eszkalálódnának.

Az AI-alapú kockázatkezelés biztosítja, hogy a potenciális problémákat korán felismerjék, így elkerülhetők a utolsó pillanatban bekövetkező meglepetések. Ráadásul az AI-asszisztensek (vagy „digitális munkatársak”) elvégzik a rutinmunkákat, így több idő marad a stratégiai döntésekre.

A Monday Agent Factory segítségével természetes nyelven hozhat létre AI-ügynököket, és testreszabhatja őket a munkamódszeréhez. Választhatja azt is, hogy egy ügynök-sablonnal kezdi, így gyorsabban automatizálhatja a munkafolyamatokat.

A Monday AI legjobb funkciói

📊 Intelligens adatkinyerés : Kinyerje a legfontosabb információkat fájlokból, e-mailekből és jelentésekből

🔍 Érzelemelemzés : Az üzenetekben és visszajelzésekben fellelhető pozitív, semleges vagy negatív érzelmek felismerése

📅 Mesterséges intelligenciával támogatott kockázatkezelés : Azonosítsa a potenciális projektkockázatokat, és tegyen javaslatokat azok csökkentésére

Mesterséges intelligenciával támogatott sablonok: Kész sablonokat biztosít : Kész sablonokat biztosít a munkafolyamatok automatizálásához és a projektek nyomon követéséhez

A Monday AI korlátai

Főként az automatizálásra és az adatkinyerésre összpontosít, nem pedig a prediktív elemzésre

Az árazási csomagok nem hatékonyak kisebb csapatok számára

A Monday AI árai

Ingyenes

Alap : 12 USD/hó/felhasználó

Standard : 14 USD/hó/felhasználó

Pro : 24 USD/hónap felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Monday-ről?

Íme egy G2-értékelés:

A Monday.com leghasznosabb tulajdonsága, hogy minden egy helyen található. Könnyedén megtalálom a dokumentumokat vagy az információkat, amelyekre szükségem van a biztosítási szektorban végzett munkám során.

6. Wrike AI (A legjobb a prediktív kockázatkezeléshez és az AI-jelentésekhez)

via Wrike

A Wrike ügynöki ereje a Work Intelligence motorjában rejlik. Segít a csapatoknak többet elvégezni anélkül, hogy apró dolgokkal kellene foglalkozniuk. Megjósolja a kockázatokat, javaslatot tesz a következő prioritásokra, és automatizálja a rutin feladatokat. Nem csak figyelmeztet, hanem konkrét erőforrás-átcsoportosításokat is javasol a kockázat csökkentése érdekében.

Be kell hoznia a lemaradást a hosszú megbeszélésekből? A Wrike AI összefoglalja azokat. Van megbeszélési jegyzet? Azokat automatikusan alfeladatokká alakítja. A hangparancsok és az azonnali jelentések segítségével a projektmenedzsment kevésbé stresszes.

A Wrike három előre konfigurált ügynököt kínál. Saját leírásuk szerint ezek a következők:

Beérkező ügynök: Ellenőrzi az új kérések teljességét, és hiányzó információk esetén figyelmeztetést küld

Triage agent: Intelligensen továbbítja a beérkező kéréseket a megfelelő személyhez vagy csapathoz

Kockázati ügynök: Figyeli a projektadatokat, értékeli a kockázatokat, és időben értesíti a projektmenedzsereket

A Wrike AI legjobb funkciói

📌 Mesterséges intelligenciával támogatott kockázat-előrejelzés : Azonosítsa a potenciális projektkockázatokat, és javasoljon kockázatcsökkentő stratégiákat

📊 Mesterséges intelligenciával generált jelentések : Összefoglalja a feladatok előrehaladását, a késedelmes munkákat és a munkaterhelés elosztását

📁 Hangvezérelt feladatkezelés: Könnyedén hozhat létre és kezelhet feladatokat hangparancsok segítségével

A Wrike AI korlátai

Az AI kevésbé hatékony komplex projektek irányításakor

A mobilalkalmazásból hiányoznak alapvető funkciók, ami korlátozza az AI használatát útközben

A Wrike AI árai

Ingyenes

Csapat : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként

Pinnacle : Egyedi árazás

Apex: Egyedi árazás

Wrike AI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Wrike-ról?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az egyik dolog, ami mostanában nagyon tetszik a Wrike-ban, az az, hogy egyre intelligensebb és könnyebben használható lett. A mesterséges intelligencia által generált javaslatok és az intelligens keresési funkciók segítenek gyorsan megtalálni, amire szükségem van, és a legfontosabb dolgokra koncentrálni.

7. Taskade AI (A legjobb több ügynök összehangolásához)

via Taskade

A Taskade egyedülálló erőssége abban rejlik, hogy lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ügynökökből álló „csapatot” hozzanak létre. Több ügynököt is futtathat egy láncolt munkafolyamat végrehajtásához, például egy SEO-ügynököt, egy fejlesztői ügynököt és egy projektmenedzser-ügynököt, akik egymással kommunikálva végzik el a kijelölt feladatsort.

Ezek az ügynökök képesek keresni az interneten és a belső projekt-tudásbázisokban, hogy a munkát a kontextusnak megfelelően hajtsák végre.

A Taskade AI legjobb funkciói

📌 AI-alapú feladatautomatizálás : Készítsen automatikusan teendőlistákat, alfeladatokat és strukturált munkafolyamatokat

📊 Egyedi AI-ügynökök : Tanítsa meg az AI-ügynököket feladatok kezelésére, jelentések készítésére és a projekt előrehaladásának nyomon követésére

📁 Gondolattérképek és folyamatábrák : Segítséget kaphat a projekt vizualizálásához és a komplex feladatok lebontásához

💬 AI-csevegés integráció: Valós idejű együttműködés AI-alapú asszisztensekkel

A Taskade AI korlátai

A felhasználók nem adhatnak hozzá saját API-kulcsokat

Az automatizálások nem vihetők át egyik fiókból a másikba

A Taskade AI árai

Ingyenes : Korlátozott AI-funkciók

Starter : 6 USD/hó (3 felhasználó)

Pro : 20 USD/hó/felhasználó (6 felhasználó)

Üzleti : 50 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)

Vállalati: Egyedi árazás

Taskade AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Taskade-ről a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-vélemény:

Felhasználóbarát felület. A projektmenedzsment minden csapattag számára könnyebben elérhetővé válik. Könnyű feladatokat létrehozni. Az AI munkafolyamat-készítő sokat segít. A szerepkörök megosztása a csapattagok között személy szerint jó érzéssel tölt el.

8. Ayanza AI (A legjobb AI-alapú együttműködéshez és csapattermelékenységhez)

via Ayanza

Az Ayanza AI segít ötleteket gyűjteni, a szövegeket rendezni és gyorsan megtalálni az információkat. A feladatok áttekinthetően vannak rendszerezve listákba, jegyzetekbe és célokba, így könnyebb nyomon követni az előrehaladást.

A mesterséges intelligencia automatizálja a rutin munkafolyamatokat és javaslatokat tesz a teendőkre, így biztosítva a folyamatok zökkenőmentes működését. Ráadásul az eszközökön átívelően elérhető, így bárhol is legyen, mindig kézben tarthatja a projekteket.

Az Ayanza AI legjobb funkciói

📌 Mesterséges intelligenciával működő brainstorming-partner : Ötletek és javaslatok generálása a csapat kreativitásának javítása érdekében

📝 Intelligens tudásasszisztens : Gyors válaszok és betekintés a csapat kérdéseire

📅 Együttműködési munkaterületek : Szervezett teret kap a jegyzetek, listák és célok számára

📁 Mesterséges intelligenciával támogatott hírcsatorna: Tájékoztassa a csapatokat a projektekkel kapcsolatos valós idejű információkról

Az Ayanza AI korlátai

A mobil verzió eltér a számítógépes verziótól, ami megnehezíti az eszközök közötti átállást

A fejlett AI-funkciók csak a legmagasabb szintű csomagokban érhetők el

Az Ayanza AI árai

Ingyenes: 0 USD/hó felhasználónként

Premium : 6 USD/hó felhasználónként

Ultra : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 15 USD/hó felhasználónként

Ayanza AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. HiveMind AI (A legjobb megoldás a megosztott memóriával dolgozó ügynökök számára)

via Hive

A Hivemind AI megkönnyíti a projektmenedzsmentet. Egyszerű utasítások alapján képes teljes projektterveket kidolgozni, feladatokat létrehozni és a csapat prioritásai alapján munkafolyamatokat javasolni. Az AI funkciók hasznosak az értekezletek napirendjének megfogalmazásához, a megbeszélések összefoglalásához, sőt e-mail válaszok generálásához is.

A Hive Notes segítségével az értekezletek automatikusan dokumentálásra kerülnek. Emellett ötleteket gyűjthet, képeket generálhat és tartalmakat fordíthat, így könnyebbé téve a projektek előrehaladását.

A Taskade-hez hasonlóan a HiveMind is lehetővé teszi a több ügynökből álló rendszer összehangolását. Az ügynökök, például az építészek, a programozók és a kutatók egy központi koordinátor ügynök irányítása alatt működnek együtt komplex feladatok megoldásán, a végrehajtást közös memóriára és kollektív intelligenciára alapozva.

A Hivemind AI legjobb funkciói

📌 Azonnali projekttervezés : Készítsen strukturált projektterveket és feladatlistákat másodpercek alatt

📊 Mesterséges intelligenciával támogatott cselekvési kártyák : Az ötletek automatikus átalakítása megvalósítható feladatokká

📝 Tartalomkészítés : Készítsen értekezletek napirendjét, blogbejegyzéseket és üzleti terveket

📅 Automatizált képkészítés: Tervezzen egyedi képeket és grafikákat szöveges utasítások alapján

A Hivemind AI korlátai

Úgy tűnik, hogy nem túl felhasználóbarát, és más projektmenedzsment eszközökhöz képest meg kell szokni a használatát.

A Hivemind AI árai

Nyílt forráskódú

Hivemind AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. SmartSuite AI (A legjobb AI-alapú dokumentumautomatizáláshoz és munkafolyamat-optimalizáláshoz)

a SmartSuite-on keresztül

A SmartSuite AI segít a csapatoknak csökkenteni a rutinmunkát azáltal, hogy automatikusan elkészíti a jelentéseket, rendszerezi a visszajelzéseket és szervezi az információkat. Hasznos a projektfrissítések, e-mailek és összefoglalók gyors elkészítéséhez.

A testreszabható AI-sugallatok remek ötletnek bizonyulnak. Lehetővé teszik a csapatok számára, hogy igényeiknek megfelelően alakítsák ki a munkafolyamatokat és automatizálják a rutin feladatokat, így mindenki kevesebb időt tölt adminisztrációval.

A SmartSuite AI-ügynökei az adatszervezésre specializálódtak. Ha egy rendezetlen PDF-fájlt vagy átiratot tölt fel a rendszerbe, az AI-ügynök önállóan elemzi az adatokat strukturált táblázati rekordokká, azonosítja a hiányzó mezőket, és az interneten keres, hogy kitöltse a hiányzó információkat, például a vállalat méretét vagy a LinkedIn-profilokat a CRM-alapú projektekhez.

A SmartSuite AI legjobb funkciói

📌 Mesterséges intelligenciával támogatott dokumentumkezelés : Készítsen, finomítson és kategorizáljon projektdokumentációt és jelentéseket

📊 Automatizált feladatkezelés : a munkafolyamat igényeinek megfelelően rendelje hozzá, kövesse nyomon és rangsorolja a feladatokat

📝 AI-alapú írás és szerkesztés : Készítsen hatékonyan blogbejegyzéseket, jelentéseket és egyéb szöveges dokumentumokat AI által generált tartalommal

📅 Egyedi AI-utasítások : Személyre szabhatja a munkafolyamatokat és automatizálhatja a rutin feladatokat egyedi utasításokkal

📁 AI-alapú SmartDocs: Integrálja az AI-t a SmartSuite dokumentumkezelő rendszerébe a zökkenőmentes együttműködés érdekében

A SmartSuite AI korlátai

A munkafolyamat-automatizálás testreszabási lehetőségei korlátozottak, és hiányzik az integráció más automatizálási platformokkal

Hiányzó kulcsfontosságú funkciók, például az automatizálási nyomok elrejtése az e-mailekben

A SmartSuite AI árai:

Ingyenes próba

Csapat : 20 USD/hó/felhasználó

Professional : 36 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 50 USD/hó

SmartSuite AI értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a SmartSuite-ról?

Íme egy G2-értékelés:

A szoftver hihetetlenül hatékony, és ha szeretné, bonyolultabb megoldásokat is kidolgozhat a munkafolyamataihoz. Imádom, hogy ez a szoftver pontosan az adatbázis és a projektmenedzsment szoftver között helyezkedik el, így képes rögzíteni a legfontosabb üzleti adatokat.

Válassza ki a legjobb AI-ügynököt a projektmenedzsmenthez

A projektmenedzsment gyakran jár együtt végtelen feladatok kezelésével, frissítések nyomon követésével és az alkalmazások közötti váltogatással, hogy teljes képet kapjunk a helyzetről. Az AI-eszközök megkönnyítik a dolgokat, de nem mindegyikük csökkenti ténylegesen a káoszt.

A Notion AI, a Trello AI és az Asana AI itt-ott kínálnak automatizált funkciókat, de ezek használatához továbbra is össze kell állítania a dolgokat különböző platformokon.

A ClickUp valódi, kontextustudatos AI-ügynököket kínál, amelyek pontosan úgy működnek, mint az emberi csapattársak, köszönhetően a munkaterületedről szerzett végtelen tudásuknak, valamint adaptív tanulási és memóriájuknak. Nem csak javaslatok vagy intelligens keresés nyújtására korlátozódnak. A Super Agents segítségével csapatod kézmentes projektvégrehajtást, feladat-triázst és intelligens bejelentkezéseket kap. A ClickUp Brain támogatásával minden művelet kontextusfüggő és az Ön egyedi munkaterületéhez igazodik. Így kevesebb időt kell a munka szervezésére fordítania, és több időt tud a feladatok elvégzésére fordítani.

Szeretné látni, hogyan működik?