Egy projektmenedzser napja: következtetések levonása a káoszból

A projektmenedzsment egy komplex feladat, amelyhez készségek, a komplex eredmények megértése és emberkezelési ismeretek szükségesek. Ha a projektmenedzsmentet egy viharos vizeken hajózó hajóhoz hasonlítjuk, akkor a projektmenedzser a hajó kapitánya.

A projektmenedzsereknek figyelembe kell venniük az ügyfelek elvárásait, miközben kezelik az erőforrásokat és betartják a határidőket. A projektmenedzserek megtervezik a projekt menetét, előre látják és kezelik a válságokat, kezelik a bonyolult helyzeteket, valamint utasítják és motiválják a csapatot, hogy a projekt továbbhaladjon.

Röviden összefoglalva: egy projektmenedzser mindennapjai nem mások, mint izgalmas kalandok. Ha kíváncsi arra, hogy mit csinálnak a projektmenedzserek, hogyan telik egy átlagos napjuk, és milyen kihívásokkal kell szembenézniük nap mint nap, akkor olvasson tovább!

Emellett néhány praktikus tippet és trükköt is megosztunk a projektmenedzserekkel, valamint egy listát hasznos eszközökről, amelyekkel biztosíthatja, hogy expedíciója a terv szerint haladjon és elérje céljait!

Mi az a projektmenedzser?

A projektmenedzser olyan szakember, aki a projektek tervezéséért, végrehajtásáért, irányításáért és lezárásáért felelős. Mint ilyen, a projektmenedzser kritikus szerepet játszik a projekt teljes életciklusa során, különösen annak biztosításában, hogy a projekt ne térjen el a hatókörétől, költségvetésétől és ütemtervétől.

A projektmenedzser szerepei és felelősségei

A projektmenedzser szerepe és felelősségei a projekt jellegétől, az iparágtól, a szervezeti felépítéstől és más hasonló változóktól függően változhatnak. Mindazonáltal elsősorban a következő feladatokkal foglalkoznak:

Projekttervezés

Készítsen átfogó projekttervet, amely felvázolja a javaslatokat, feladatokat, alfeladatokat, ütemterveket és erőforrásokat. Konzultáljon a legfontosabb érdekelt felekkel a részletek véglegesítése érdekében, és dokumentálja azokat egy átfogó projekttervben, amely tartalmazza a hatókört, a célokat, a költségvetést és a teljesítendő feladatokat.

Csapatvezetés

Állítson össze egy projektcsapatot a projekt megvalósításához. Nevezzen ki csapatvezetőket, és ossza ki közöttük a feladatokat és a felelősségeket. Ezenkívül foglalkozzon a projekt szintjén felmerülő általánosabb kérdésekkel, és tartsa fenn a csapat motivációját az üzleti célok eléréséhez.

Kommunikáció

Biztosítsa a zökkenőmentes és hatékony kommunikációt a csapat tagjai, a projekt szponzorai és más érdekelt felek között. Rendszeresen ossza meg a projekt állását, előrehaladását, mérföldköveit és kudarcait.

Kockázatkezelés

Azonosítsa a potenciális kockázatokat vagy problémákat, és dolgozzon ki kockázatcsökkentési stratégiákat azok kezelésére vagy leküzdésére; előre lássa a változásokat, és hajtson végre zökkenőmentes változáskezelési tervet, hogy azok ne okozzanak zavarokat.

Költségvetés-kezelés

Készítsen részletes projektköltségvetést megfelelő tartalékokkal és árréssel; igazítsa az erőforrásokat a kiosztott költségvetéshez, és figyelje a kiadásokat, hogy elkerülje a túlköltekezést vagy a pazarló kiadásokat.

Minőségbiztosítás

Határozza meg a teljesítménymutatókat, vagy fogalmazzon meg irányelveket a projekt eredményeinek minőségének egységesítésére; végezzen rendszeres és rendszeres minőségértékelési ellenőrzéseket annak biztosítására, hogy a projekt eredményei megfeleljenek a megállapított és elfogadott paramétereknek.

Idővonal-kezelés

Készítsen projektütemtervet a projekt és a feladatok szintjén; azonosítsa a függőségeket és a kritikus utat, hogy elkerülje a felesleges késedelmeket. Tartsa be ezt az ütemtervet, és koordinálja a tevékenységeket, hogy minden feladat időben elkészüljön.

Kezelje és szervezze a projekteket, és ütemezze a feladatokat a rugalmas Naptár nézetben, hogy a csapatok szinkronban maradjanak.

Az érdekelt felek bevonása

Azonosítsa és vegyen fel kapcsolatot a belső és külső kulcsfontosságú érdekelt felekkel; foglalkozzon minden aggályossággal, vagy teljesítse az érdekelt felek ésszerű kéréseit a elégedettségi szint növelése érdekében.

Problémamegoldás

Oldja meg a projekt életciklusa során felmerülő problémákat; fogadja el az innovatív és problémamegoldó gondolkodásmódot, hogy olyan stratégiákat találjon, amelyek növelhetik a projekt értékét.

Tesztelés és értékelés

Tesztelje a projektet, hogy megfelel-e az előírt szabványoknak vagy specifikációknak; pótolja a hiányosságokat, ha vannak ilyenek.

Dokumentáció

Dokumentálja a projektfejlesztési folyamat minden szakaszát, a kezdetektől a befejezésig; ossza meg az érintett felekkel az ilyen fájlokat, dokumentumokat, ellenőrzőlistákat, napi előrehaladási jelentéseket, értekezletek jegyzetét stb. ; készítsen részletes esettanulmányt a legfontosabb eredményekről és tanulságokról a projekt lezárásakor.

Zárás és átadás

Biztosítsa a projekt zökkenőmentes lezárását. Ez magában foglalja az átadást és az ismeretek átadását is, miközben a projektet átadja a tulajdonosnak.

Egy projektmenedzser mindennapjai

Mivel a projektmenedzser szerepe és felelősségei szervezetenként eltérőek, a napi tevékenységek is jelentősen különböznek a projektmenedzserektől.

Például egy távoli munkavégzéssel foglalkozó projektmenedzser napja jelentősen eltér egy irodában dolgozó menedzserétől.

Hasonlóképpen, egy szoftverfejlesztési ágazatban dolgozó IT-projektmenedzser más projektmenedzsment elveket követ, mint egy gyártóiparban dolgozó. Egy projektmenedzsernek nincs két egyforma napja.

A projektmenedzser egy napja a tervezési szakaszban jelentősen eltér a minőségbiztosítási szakaszban eltöltött mindennapjaitól. Az előbbi csapatépítést, stratégiai döntéshozatalt és koordinációt jelent, míg az utóbbi aprólékos teljesítménytesztelést és a projekt eredményeinek értékelését foglalhatja magában.

Ennek fényében íme egy áttekintés egy projektmenedzser tipikus napjáról:

Reggeli rutin

A reggelek elsősorban a lemaradások pótlására és mások tájékoztatására szolgálnak

A projektmenedzser egy napjának első része főként a napi tevékenységek napirendjének összeállításával, a feladatok vagy tevékenységek megszervezésével, a csapat eligazításával és a projekthez kapcsolódó kommunikációval telik.

Így a reggeli rutinja a következőket fogja tartalmazni:

Ellenőrizze az összes üzenetet és e-mailt, amelyet munkaidőn kívül kapott. Olvassa el ezeket a kommunikációkat, és reagáljon rájuk – küldjön válaszokat, vegye fel őket a napi napirendbe, továbbítsa őket a csapatvezetőknek vagy a felső vezetésnek stb. , és rangsorolja a származtatott teendőket a hatások és a sürgősség függvényében. Az előző nap ütemtervének, függőben lévő feladatoknak és eskalációknak a felülvizsgálata. Az ilyen információk felhasználása a napi ütemterv előkészítéséhez vagy újrakalibrálásához. A csapat tagjai számára készült napi ütemterv tartalmazza a tevékenységek időrendi listáját, a várható eredményeket vagy mérföldköveket és egyebeket. Csapatértekezletek, összehangoló megbeszélések és napi előrehaladási jelentések szervezése, hogy képet kapjon az elért eredményekről, az akadályokról és a gyakorlatilag megvalósítható célokról. Ez magában foglalhat néhány csapatépítő tevékenységet is, ha hiányosságok vannak a csapat összetartásában. Készítsen stratégiát a napra vagy a hétre, és szerezze meg a csapatvezetők vagy tagok támogatását. Közölje mindezt az érintett felekkel, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a nap kezdetén.

A nap ezen szakasza a tervezésnek, a szervezésnek és a kommunikációnak van szentelve. Mivel azonban reggelente vagyunk a legenergikusabbak és a legkoncentráltabbak, érdemes ezt az időt a mély munkára szánni.

Délutáni teendők

A délutáni rutin az önálló munkavégzés és a problémamegoldás körül forog

Ahogy a nap dél felé halad, a tevékenységek nyüzsgése lassan alábbhagy. Ez nem azt jelenti, hogy délután minden leáll. Ez a szünet egyszerűen egybeesik azzal, hogy a projektmenedzser szerepe átalakul vezetői szerepkörré, amelyben ő felügyeli vagy koordinálja az összes tevékenységet.

Íme, mi történik:

Kezelje a feladatok végrehajtását, szükség esetén nyújtson útmutatást és iránymutatást, és vegyen részt a csapat tevékenységében. Győződjön meg arról, hogy a feladatok a napra javasolt ütemterv szerint haladnak; végezzen állapotfelméréseket, és hajtson végre minden beavatkozást és erőforrás-elosztást a csapatok támogatására. Részvétel a csapat tagjai, csapatvezetők, projekt szponzorok, projekt tulajdonosok, beszállítók vagy más érdekelt felek részvételével tartott megbeszéléseken; a fontos döntések vagy visszajelzések közlése az érintett csapatokkal vagy személyekkel. A feladatlistát, a célokat vagy a mérföldköveket a feladat állapotától, az előrehaladástól, a prioritások változásától vagy bármely más változástól függően módosítani; a dokumentációt, például a burndown táblázatot, a projektportfóliót vagy a Gantt-diagramot a változásoknak vagy fejleményeknek megfelelően frissíteni.

Ne felejtsen el ebédelni és szünetet tartani, hogy feltöltődjön. Használja ki ezt az időt, hogy megerősítse mentális és fizikai jólétét.

Esti rutin

Az este a reflexió és az áttekintés ideje

Az esti rutin inkább a nap tevékenységének összefoglalása. Ez az az idő, amikor csendben elmélkedik és átgondolja az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket, akadályokat és kiaknázatlan potenciált.

Ebben a szakaszban elsősorban a következőket fogja tenni:

Jelentse a projekt állapotát a felső vezetésnek és a külső érdekelt feleknek. Gyűjtse össze a visszajelzéseket, közölje a friss információkat és erősítse meg a döntéseket – lényegében végezze el az összes kapcsolattartási tevékenységet. Tekintse át a nap folyamán elért eredményeket, és hasonlítsa össze azokat a kitűzött célokkal, figyelembe véve a felmerült kihívásokat és a bevezetett megoldásokat. Jegyezze fel a nap hiányosságait, és vigye át azokat a következő napra; vázolja fel ezeket a feladatokat; dolgozzon ki stratégiákat a hiányosságok pótlására; és rendeljen hozzájuk prioritásokat. Szükség esetén készítse el a nap végi dokumentációt vagy jelentéseket, és ossza meg azokat a résztvevőkkel. Készítsen tervet a következő napra, és ossza meg a csapatokkal!

Fokozatosan kezdje el lezárni a munkát, hogy kijelentkezhessen és fenntarthassa az egészséges munka-magánélet egyensúlyt. Jelentkezzen ki a munkahelyi e-mailjéből és más kommunikációs csatornáiból, és összpontosítson a személyes vagy szakmai fejlődésre.

Bár megpróbáltuk bemutatni a projektmenedzser mindennapjainak összes fontos tevékenységét, vegye figyelembe, hogy ez az ütemterv csupán tájékoztató jellegű, és nem szigorúan kötött. Mint már említettük, az ütemterv a projekt állásától, az iparági követelményektől és a személyes preferenciáktól függ. Tehát legyen rugalmas, hogy kiváló projektmenedzserré válhasson.

A projektmenedzser munkájának gyakori kihívásai

Bár a projektmenedzser pozíciója dinamikus és izgalmas, számos kihívással jár. Íme egy rövid áttekintés a hatékony projektmenedzsmentet gátló néhány gyakori kihívásról:

A projekt hatókörének kiterjedése

A hatókör-kiterjedés egy projekt hatókörének korlátozás nélküli, szabályozatlan és engedélyezetlen kiterjesztése. Ez a projekt követelményeinek hirtelen változásából, költségvetési korlátozásokból vagy az ütemterv módosításából eredhet. Akárhogy is, a hatókör-kiterjedés kezelése a projektmenedzser egyik legnehezebb feladata – és mégis, ez az egyik legelkerülhetetlenebb, tekintve, hogy a projektek 33-37%-ában tapasztalható hatókör-kiterjedés.

Erőforrás-korlátok

Az idő, a költségvetés vagy a csapat tagjai (tehetség) hiányossága vagy korlátozottsága súlyos akadályt jelenthet a projekt követelményeinek a kívánt ütemterv szerint történő teljesítésében.

Az ügyfelek elvárásainak kezelése

Az erőforrások korlátai mellett a projektmenedzsereknek ezeket az ügyfelek elvárásaival is egyensúlyba kell hozniuk. Elég rugalmasnak kell maradniuk ahhoz, hogy ésszerű változási kéréseket tudjanak teljesíteni, de nem lehetnek túl rugalmasak, nehogy az a projekt hatókörének kiterjesztéséhez vezessen.

Időgazdálkodás

A projektmenedzsereknek kettős szerepet kell betölteniük: befolyásos embermenedzsereknek és jártas időgazdálkodóknak kell lenniük. Azonban a határidők és a projekt ütemterveihez igazodó humánerőforrás-menedzsment nehéz feladat lehet, különösen akkor, ha függőségek vagy előre nem látható problémák merülnek fel.

Folyamatos kommunikáció

Mint az már nyilvánvaló, a projektmenedzsment egy nagy felelősséggel járó munka. Folyamatos kommunikációt igényel a belső és külső érdekelt felekkel, és szinte mindig készenlétben kell lennie. Bármilyen kommunikációs zavar katasztrofális következményekkel járhat.

Kimerültség

A folyamatos folyamatfejlesztési módszerek bevezetése, a kommunikáció fenntartása, a szabályozási és jogi előírások betartása, az együttműködés fenntartása és az iránymutatás megadása bárkinek megterhelő lehet – még a legjobb projektmenedzsereknek is –, ami kiégéshez vezethet.

Hatalomhiány

Bár a projektmenedzser irányítja az összes ügyet, a csapat tagjai szűk látókörük miatt nem feltétlenül tekintenek rájuk tekintélyként. Ez az ellenállás megnehezítheti számukra a csapat tagjai feletti ellenőrzés, befolyás és vezetés gyakorlását.

A megfelelő projektmenedzsment szoftver bevezetése és az egész szervezetben való népszerűsítése nehéz feladat lehet. Egyrészt többféle lehetőség is elérhető a piacon, és nehéz lehet dönteni, melyiket válasszuk. Másrészt a bevezetés után kiterjedt képzésre és a platform használatának elsajátítására van szükség, nem is beszélve a tanulási folyamat során felmerülő leállásokról.

Néhány tipp, hogy túlélje a napot projektmenedzserként

Az intelligens tervezés minden napot produktívvá tehet

A projektmenedzserként való túlélés és sikerhez hatékony tervezés, céltudatos kommunikáció és dinamikus rugalmasság szükséges. A menedzserek számára szóló rutin projektmenedzsment tippeken kívül összeállítottunk néhány napi tippet a szervezett projektmenedzsmenthez:

Kezdje a napot egy világos tervvel és meghatározott prioritásokkal. Minél pontosabban végzi ezt, annál produktívabb lesz a napja, mivel azokra a dolgokra koncentrálhat, amelyek valóban fontosak vagy azonnali figyelmet igényelnek.

Tartson fenn megfelelő tartalékot a napra, hogy alkalmazkodni tudjon a változó prioritások vagy új információk miatti változásokhoz.

Gyakorold az időbeosztás technikáit, különösen mély munkavégzés közben, hogy betarthasd a megadott időkereteket és maximális termelékenységet érj el.

Kiegészítse feladatkezelési készségeit világos, nyílt és kétirányú kommunikációval, hogy aktívan bevonja csapattagjait és az érdekelt feleket a projekt teljes életciklusa során.

Kövesse az olyan trükköket, mint a kétperces szabály, hogy elkerülje a halogatásokat és időben kezelje a problémákat – még mielőtt azok potenciális problémákká vagy eszkalációkká válnának.

A feladatokat és felelősségeket a csapattagok készségei, tehetsége, képességei és munkaterhelése szerint ossza szét. Adjon nekik hatalmat és felhatalmazást, hogy felelősséget vállaljanak a feladataikért.

Használjon sablonokat a projektmenedzsment különböző szakaszaiban, a projektindítási sablonoktól a változáskezelési sablonokig, hogy hatékonyan kezelje az ilyen kihívásokat.

Tegyen szüneteket a nap folyamán. Használja ki ezt az időt az újratöltődésre: álljon fel az asztalától, és gyakoroljon tudatosságot, meditációt, vagy akár könnyű testmozgást.

Helyezze előtérbe az önmagáról való gondoskodást a stressz kezelése érdekében. Aludjon eleget, ne hagyja ki az étkezéseket, és tartson fenn egészséges határokat a magánélet és a szakmai élet egyensúlyának megőrzése érdekében.

Ne habozzon megünnepelni a mérföldköveket, legyenek azok bármilyen kicsik is. A csapat erőfeszítéseinek és eredményeinek elismerése fenntartja a morált és segít a csapat tagjainak vizualizálni hozzájárulásukat.

Kérjen visszajelzést a nap végén a csapatától és az érdekelt felektől, hogy biztosítsa a célok és a tevékenységek összhangját. Ez egyben a folyamatos tanulás és fejlesztés szemléletét is elősegíti.

A feladatok sokféleségére való tekintettel a projektmenedzserek számos eszközt alkalmazhatnak a legkülönbözőbb feladatok elvégzéséhez. Ezek az eszközök és platformok a következők

Feladatkövető

A projektfejlesztési ütemterv kidolgozásához töltse ki a feladatlistát, ossza ki a feladatokat, és jelölje meg az elért eredményeket. A hatékony időgazdálkodás és az erőforrások hatékony elosztása érdekében vezessen naplót a feladatokra fordított időről.

Naptárkezelés

Tervezze meg óránkénti napi rutinját, majd a heti, havi vagy éves ütemtervet. Áttekintést nyújt a határidőkről és segít azok kezelésében.

Kapcsolatba lépni a belső és külső érdekelt felekkel. Az ilyen kommunikációnak szinkronban és aszinkronban kell történnie.

Együttműködési és dokumentummegosztási platform

A dokumentummegosztó platformok, lehetőleg felhőalapúak, megkönnyítik a zökkenőmentes együttműködést és a fájlmegosztást a csapat tagjai között.

Projekt irányítópultok

Az egész projekt és az alapul szolgáló mutatók áttekintése egy helyen. Az ilyen irányítópultok vizuálisan kell, hogy bemutassák az adatokat, például Kanban táblák vagy Gantt-diagramok formájában, és valós időben frissüljenek.

Az összes változási kérelem nyomon követése és az ilyen kérelmek felülvizsgálatának és jóváhagyásának folyamatának formalizálása

Felmérések és visszajelzések

A csapat tagjainak és más fontos érdekelt feleknek a visszajelzéseinek összegyűjtése

Egy jó projektmenedzser különböző eszközöket használ a projektmenedzsment racionalizálására. Azonban egy kiváló projektmenedzser elveti az ilyen eltérő rendszereket, és olyan projektmenedzsment szoftvert választ, amely az összes fenti funkciót és még többet is magában foglal.

Itt mutatjuk be a ClickUp projektmenedzsment szoftvert.

A ClickUp a projektmenedzserek számára kifejlesztett, végső munkamenedzsment és termelékenységi platform.

A ClickUp olyan funkciókkal rendelkezik, amelyekkel egyetlen alkalmazásként helyettesítheti az összes többit:

Műszerfalak

Gazdag, interaktív irányítópultok, amelyek a projekthez kapcsolódó adatokat különböző nézetekben jelenítik meg. Készüljön fel arra, hogy minden fontos információhoz könnyen hozzáférjen!

A ClickUp irányítópultja az értéket közvetlenül a kezdőképernyőn jeleníti meg

ClickUp AI

A tartalomkészítést bízza a hatékony ClickUp AI-ra, amely mindent meg tud csinálni – a projekttervek elkészítésétől a részletes jelentések megírásáig.

Használja a ClickUp AI-t, hogy másodpercek alatt megírja a projekt összefoglalóját

Sprintok

Néhány kattintással tartson napi sprint megbeszéléseket a projektcsapatával.

Sprint Velocity kártyák a napok során elért haladás nyomon követéséhez

Dokumentumok

Minden projekthez kapcsolódó fájl és dokumentum megosztásához egy központi platformon

Ossza meg dokumentumait egyszerűen a ClickUp Docs segítségével

Időkövetés

Használja ki minden másodpercet a ClickUp időkövető funkciójával!

A ClickUp lehetővé teszi a manuális vagy automatikus időkövetést

Csevegés

Valós idejű kommunikáció a csapattal és más érdekelt felekkel

Lépjen kapcsolatba a legfontosabb érdekelt felekkel a ClickUp Chat segítségével

Fehér táblák

Brainstorminghoz, ötletek megvitatásához, közös elemzéshez vagy stratégiai döntéshozatalhoz a csapatával.

Hatáselemzés elvégzése a ClickUp-on a Whiteboard segítségével

Sablonok

Gazdag projektmenedzsment sablonok, amelyekkel nem kell a nulláról kezdenie

Hozzáférés a ClickUp könyvtárban található különböző projektmenedzsment sablonokhoz

Integrációk

Szeretnéd a ClickUp-ot beépíteni a meglévő technológiai eszközeid közé? Semmi gond, a ClickUp natív integrációt kínál minden üzleti és termelékenységi alkalmazással.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, hogy növelje mobilitását

Mindez és még sok más. Legyen profi a projektmenedzsmentben a ClickUp segítségével!

A projektmenedzsment megkönnyítése: egy napról a másikra

A sikeres projektmenedzserek nem születnek, hanem szorgalmas tervezés és gondos végrehajtás eredményeként válnak azzá.

A legtöbb eredményt úgy érheti el, ha szervezett és strukturált napirendet követ a mindennapi tevékenységei során. Egy sikeres projektmenedzser napja azzal kezdődik, hogy átnézi az összes e-mailt és üzenetet, megtervezi a napi feladatokat és eredményeket, valamint beszámol a csapatának.

Ezután hagyja őket önállóan dolgozni, és csak akkor avatkozzon be, ha szükség van rá. Miközben a háttérben elérhető és segítségre kész marad, koordinálja az összes főbb tevékenységet.

A nap végén dokumentálja a nap eredményeit, előrehaladását és megállapításait. Együttműködjön, kommunikáljon és ellenőrizzen, amikor arra szükség van.

Természetesen mindez nem lenne lehetséges a megfelelő eszközök nélkül. Ahelyett, hogy hatástalan és drága eszközök és technológiák sokaságát választaná, fontolja meg az összes eszköz összevonását.

Egy olyan hatékony projektmenedzsment eszköz, mint a ClickUp, minden követelménynek megfelel és minden üzleti igényét kielégíti.

