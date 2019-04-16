3 projektmenedzsment tipp elfoglalt vezetőknek (ingyenes sablon!)

Bár szinte mindenki találja magát valamikor vezetői szerepben, a projektmenedzser munkakör egyedi és néha előre nem látható felelősségekkel jár.

Projektmenedzserként és csapatvezetőként be kell tartanod a vállalat által elfogadott eljárásokat és működési szabályokat, de ugyanakkor nyitottnak kell lenned a visszajelzésekre, és szükség szerint módosítanod kell a munkafolyamatot.

Itt jönnek jól a projektmenedzsment sablonok!

Ebben a bejegyzésben néhány projektmenedzsment módszert és tippet ismertetünk, amelyek segítenek megbirkózni az Ön előtt álló kihívásokkal. Emellett egy fantasztikus projektmenedzsment sablont is adunk a ClickUp-ban, amellyel mindezt megvalósíthatja.

1. Határozza meg feladatait

Hétfő reggel van, és három interjúd van leendő új munkatársakkal.

Emellett 13 megbeszélése van a jelenlegi alkalmazottakkal, és a beérkező e-mailek száma már visszafordíthatatlanul emelkedik.

Hogyan tudod ezt egyensúlyban tartani?

Először is, vizualizálja a menedzserként betöltött központi feladatait. Szisztematikusan bontsa kisebb, könnyebben kezelhető részekre átfogó szerepét.

A ClickUp hierarchiája ezt a folyamatot egyszerűvé teszi. Egy központi térben létrehozhat projekteket minden egyes csoport számára, amelyet irányít. Ezután az egyes projektekben található listák segítségével felbonthatja a projekt különböző elemeit. Íme egy példa:

Hely: Menedzsment > Projekt: Személyzet > Listák: Alkalmazott 1, Alkalmazott 2 stb.

A platformon még kész projekt sablonok is találhatók, amelyeket közvetlenül a csapatába helyezhet, hogy elindulhasson:

2. Kövesse nyomon az előrehaladást valós időben

Néha nem elég csak határidőt szabni egy projektre vagy feladatra. Ha nagy csoportoknak delegált több feladatot kell kezelned, nagyon nehéz lehet átlátni a helyzetet.

A megoldás? Találjon módot arra, hogy a változások bekövetkeztekor azonnali frissítéseket kapjon az egész csapattól.

A ClickUpban ezt könnyedén beállíthatja az egyéni mezők segítségével.

Hozzon létre egyedi feladat oszlopokat a kapcsolattartási adatok, az előrehaladás állapota, a fontos dokumentumokhoz vezető linkek és egyebek kezeléséhez.

Ahogy a feladatot végrehajtók frissítik ezeket a mezőket, egy helyen áttekintheti mindenki munkamenetét:

Még személyre szabott állapot-munkafolyamatokat is létrehozhatsz minden egyes projektedhez. A csapattagok áthelyezhetik a feladatokat egyik fázisból a másikba, így mindig tudni fogod, hogy minden a terv szerint halad-e:

A ClickUp másik fontos funkciója, amelyet érdemes megnézni, a jelentéskészítés.

A jelentések segítségével könnyen nyomon követheted csapattársaid előrehaladását különböző szempontokból, egy meghatározott időtartamon belül. Megnézheted, mely feladatokon dolgoztak, kinek vannak késedelmes teendői, és még sok mást:

Végül feltétlenül nézd meg a ClickUp Portfóliók funkcióját. A portfóliók lehetővé teszik, hogy ezeket a nagyszerű terveket egy átfogó, magas szintű áttekintésbe foglald, így könnyedén nyomon követheted a csapatodban zajló folyamatok előrehaladását és állapotát.

3. Mindig tervezzen előre

A vezetői munkához hozzátartozik, hogy sokféle kéréssel kell foglalkozni. Akár új munkatársak toborzása és képzése, akár egy értékesítési csapat felügyelete, akár egy nagy rendezvény tervezése a feladata, valószínűleg olyan helyzetben van, hogy sok munkatársa Öntől várja a döntéseket.

Hogyan lehet mindezeket a kéréseket időben teljesíteni, miközben továbbra is biztosítja a csapattagok számára szükséges egyértelműséget és határozottságot?

Előre kell gondolkodnia, és ki kell alakítania a feladatok elvégzéséhez szükséges időt. Meg kell határoznia, mikor kell egy projektnek elindulnia, befejeződnie, és minden más részletet is.

A ClickUp Időnézet funkciójával a nem ütemezett feladatokat egyszerűen áthúzhatja, és így közvetlenül a naptárába adhatja hozzá a kezdési és befejezési dátumokat.

Színkódokkal is jelölheted őket státusz szerint, vagy szűrheted a naptárat a megbízott személyek szerint, hogy lássad, ki min dolgozik.

Nem tudja, mikor kell beütemezni egy adott feladatot?

Próbáljon meg becsülni, hogy mennyi időbe fog telni a feladat elvégzése. Ez segít abban, hogy a feladatot könnyebben beilleszthesse a naptárába, amikor készen áll rá.

Következtetés

Függetlenül attól, hogy milyen mértékű vezetői feladatokkal rendelkezik, mindig vannak olyan eszközök, amelyekkel hatékonyabban és gyorsabban végezheti munkáját. Ahelyett, hogy minden feladatot és megbeszélést post-it cetliken (vagy még rosszabb esetben a fejében) próbálna nyomon követni, miért nem szinkronizálja munkafolyamatait egy egységes platformon?