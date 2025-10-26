A 10 legjobb agy-kiürítő alkalmazás gondolataid és ötleteid rendszerezéséhez

Érezte már valaha, hogy az agyában egyszerre ezer lap van megnyitva? Nekem is.

És nem csak mi gondoljuk így – a tudomány is alátámasztja ezt: a Queen’s University egyik tanulmánya megállapította, hogy az átlagember naponta több mint 6000 gondolatot fut át az agyán.

Ez rengeteg mentális rendetlenség, és legyünk őszinték: ezek legalább fele csak egy kaotikus keveréke a teendőlistáknak, a határidőknek és a véletlenszerű jegyzeteknek, amelyeket nehezen tudunk nyomon követni.

Mint bármely más szakembernek, az én agyamnak sem telik arra, hogy egyszerre feladatkezelőként és problémamegoldóként is működjön. Szüksége van egy rendszerre.

Ezért használom a brain dump alkalmazásokat napközben is. Akár jegyzetelésről, teendőlisták készítéséről vagy a munkával kapcsolatos dolgok szervezéséről van szó, ezek az eszközök mindent kézben tartanak, és megakadályozzák, hogy túlterhelve érezzem magam.

Tapasztalataim alapján, valamint miután kipróbáltam a legnépszerűbb online eszközöket, összeállítottam egy listát a 10 legjobb agykiürítő eszközről, amelyek segítenek a projektek hatékonyabb kezelésében.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Ha elárasztják az ötletek és a feladatok, ezek az agykiürítő alkalmazások segíthetnek gondolatainak könnyed rögzítésében, rendszerezésében és strukturálásában: ClickUp : A legjobb AI-alapú jegyzeteléshez, összefoglaláshoz és együttműködéshez Evernote: A legjobb átfogó jegyzeteléshez és rendszerezéshez OneNote: A legjobb szabad formátumú jegyzeteléshez és rendszerezéshez Notion: A legjobb a testreszabható munkaterületekhez és a strukturált agykiürítéshez Obsidian: A legjobb összefüggő gondolatok összekapcsolásához és vizualizálásához Google Keep: A legjobb gyors és minimalista jegyzeteléshez Roam Research: A legjobb hálózatba szervezett gondolatokhoz és kétirányú linkeléshez Bear: A legjobb minimalista és zavaró tényezőktől mentes jegyzeteléshez Apple Notes: A legjobb választás a zökkenőmentes jegyzeteléshez az Apple ökoszisztémán belül Trello: A legjobb vizuális feladatkezeléshez és projekt szervezéshez

Mire kell figyelnie a brain dump alkalmazásoknál?

A brain dump alkalmazások lényege, hogy létrehozzanak egy digitális gondolati teret, ahol rendet tehetsz a fejedben és összpontosíthatsz, mivel a kutatások bizonyítják, hogy a stressz negatívan hat az agy kreatív gondolkodásért felelős hálózataira.

Személy szerint én arra használom őket, hogy a munkarendemhez igazodva rendszerezzem az információkat – így az agyamnak csak azt kell megjegyeznie, ami éppen releváns.

Az Ön számára legjobb agykiürítő alkalmazás az, amely zökkenőmentesen illeszkedik a munkamenetébe, rugalmasságot és spontán ötleteket tesz lehetővé.

📌 Mire érdemes figyelni: Könnyű használat: Rögzítse gondolatait, és gyorsan keresse meg a tárolt ötleteket hangfelvétel, gyorsbillentyűk vagy a gyorsbeviteli funkció segítségével

Zökkenőmentes rendszerezés: Készítsen korlátlan mennyiségű jegyzetet, és kategorizálja azokat címkékkel és színkódokkal a gyors azonosítás érdekében

Feladatkezelés: Készítsen teendőlistákat, állítson be emlékeztetőket, és kapcsolja össze a bejegyzéseket a határidőkkel

Vizualizáció: Használjon gondolattérkép-készítő eszközöket és strukturált listákat az ötletek feltérképezéséhez

Mellékletek és kiegészítések: Adjon hozzá képeket, vázlatokat és Markdown-fájlokat a kontextus megadásához

Integrációs lehetőségek: Hozzáférés a brain dumpokhoz különböző eszközökön, valamint összekapcsolás naptárakkal, teendőlistákkal és jegyzetelési alkalmazásokkal

Exportálás és megosztás: Konvertálja jegyzetét PDF-be, Markdown-fájlokba vagy szöveges dokumentumokba, és ossza meg őket egyszerűen

Biztonság és hozzáférhetőség: Védje az érzékeny információkat titkosítással, és használja az alkalmazást internet nélkül is

Hatékony együttműködés és megosztás: Ossza meg gondolatait csapataival vagy társszerzőivel brainstorming-ülésekhez

A legjobb agykiürítő alkalmazások

Íme egy válogatott lista a legjobb agykiürítő alkalmazásokról, amelyek segítenek a rendszerezésben és a termelékenység fenntartásában:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú jegyzeteléshez, összefoglaláshoz és együttműködéshez)

Listánk a ClickUp-pal kezdődik. Évek óta használom a ClickUp-ot, és ez egyértelműen az első választásom a gondolatok rögzítéséhez, a jegyzeteléshez és a projektmenedzsmenthez.

És joggal, mert a ClickUp a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a projekt- és feladatkezelést, a tudásmegosztást és az együttműködést az AI-alapú automatizálással.

Tegye fel ötleteit a ClickUp Whiteboardra Összegyűjtse minden gondolatát egy helyen a ClickUp Whiteboards segítségével

Szeretem a ClickUp Whiteboards alkalmazást használni, hogy gyorsan egy vizuális felületre összegyűjthessem az összes ötletemet, így a lendületemet megőrizve rendszerezhetem a gondolataimat.

Én is használom a ClickUp Docs-ot, hogy leírjam a gondolataimat, ahogy eszembe jutnak, anélkül, hogy a formázással vagy a szerkezettel kellene foglalkoznom. A dokumentumkezelési hierarchiának köszönhetően később könnyedén megtalálom a konkrét információkat.

Rendezze el a szétszórt információkat, ötleteket és gondolatokat egy azonnal használható, funkciókban gazdag, nyitott felületen a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs támogatja a kétirányú összekapcsolást a ClickUp Tasks alkalmazással is, így zökkenőmentesen összekapcsolhatom a kapcsolódó feladatokat, és áttekinthető, strukturált képet kapok a munkafolyamatomról.

Vizuális tanulóként különösen tetszenek a ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségei, mint például a felsorolásjelek, a címsorok, a csekklisták, a szalagcímek, a kiemelések és a színkódolás. Ezek segítenek gyorsan áttekinteni a jegyzeteimet és azonnal felidézni a legfontosabb pontokat (ezek különösen hasznosak az értekezletekre való felkészülés során). 📈

Ráadásul képeket, Markdown-fájlokat és mellékleteket is beágyazhatok, így minden egy helyen marad.

De ez még nem minden. A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztense, összefoglalja a jegyzeteket, automatikusan generál feladatlistákat, sőt, új ötleteket is kidolgoz!

Készítsen projektvázlatokat, foglaljon össze hosszú dokumentumokat, és generáljon ötleteket hatékonyan a ClickUp Brain segítségével

Íme, minden egyéb, amiben a ClickUp Brain segít nekem:

Másodpercek alatt alakítja át a gondolatokat feladatokká, releváns megbízásokkal és határidőkkel. ✅

Szabad formában rögzíti a gondolataimat anélkül, hogy szerkesztenem vagy formázni kellene őket, függetlenül attól, hogy gépelek vagy beszélek. ✅

Elemzi a jegyzeteimet, és kontextusfüggő javaslatokat ad a feladatok közötti kapcsolatokra, alfeladatokra és projektkapcsolatokra vonatkozóan ✅

Segít vázlatok készítésében, projektek strukturálásában és komplex ötletek megvalósítható lépésekre bontásában. ✅

Zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp egyéb funkcióival, így minden munkámat egy munkaterületre irányíthatom, így minden egyszerűen és könnyen elérhető marad. ✅

🗒 A ClickUp Notepad egy másik kedvencem – ezt használom elsődleges jegyzetfüzetként a nap folyamán történő gyors jegyzeteléshez. Akár véletlenszerű ötleteket, akár munkával kapcsolatos emlékeztetőket rögzítsek, a jegyzeteket azonnal feladatokká alakíthatom!

A ClickUp Notepad funkciójával alakítsa át szétszórt ötleteit és információit cselekvési pontokba és végrehajtásra kész feladatokká

Például, ha leírom, hogy „Küldj egy nyomon követő e-mailt az ügyfélnek”, másodpercek alatt feladattá alakíthatom, határidővel és felelős személlyel. ⏱

A ClickUp Meeting Notes Template alkalmazás egyfajta jegyzőkönyv-szoftverként működik, és segít rögzíteni az értekezlet napirendjét, a megbeszélés témáit, a döntéseket és a teendőket – mindezt egy helyen, növelve ezzel a termelékenységet és időt takarítva meg!

Más felhasználók is elragadtatva beszélnek a ClickUp együttműködési eszközeiről.

Legutóbb akkor értékeltük leginkább a ClickUp-ot, amikor egy termékbevezetéshez készítettünk tartalmi tervet. A Docs eszköz segítségével felépíthettünk és karbantarthattunk egy strukturált tartalomtárat, amely hierarchikus felépítéssel, valós idejű együttműködési lehetőségekkel és zökkenőmentes beágyazási funkciókkal rendelkezett.

A ClickUp legjobb funkciói

Jegyzeteljen bárhol: Töltse le a ClickUp alkalmazást mobilra, asztali gépre és Töltse le a ClickUp alkalmazást mobilra, asztali gépre és Chrome-bővítményként , hogy útközben is hozzáférhessen a jegyzetekhez

Azonnali kivágás és mentés: Használja a Chrome-bővítményt weboldalak rögzítéséhez, képernyőképek készítéséhez és a releváns információk gyors tárolásához

Tegye hatékonyabbá a jegyzetelést sablonokkal: Próbálja ki a ClickUp sablonjait, amelyek strukturáltabbá és hatékonyabbá teszik a gondolatok rögzítését és a jegyzetelést

Használja a Notepad alkalmazást a gyors gondolatok rögzítéséhez: Írja le ötleteit, és alakítsa azokat megvalósítható feladatokká anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást

Automatizálja a munkafolyamatokat mesterséges intelligenciával: Alakítsa át a strukturálatlan adatokat szervezett feladatokká a mesterséges intelligenciával támogatott feladatgenerálás és automatikus hozzárendelés segítségével

A ClickUp korlátai

A ClickUp funkciókban gazdag platformja kezdők számára túl bonyolultnak tűnhet

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit osztott meg egy TrustRadius -felhasználó:

Ez a ClickUp különleges előnye: egy helyen kínálja a projektek szervezéséhez szükséges eszközök nagy részét. Nemcsak a feladatok kezelését és kiosztását teszi lehetővé, hanem ugyanazon a felületen egyéb eszközöket is kínál, például a Dokumentumok funkciót, ahol jegyzeteket készíthet és jelentéseket írhat, valamint naptárral és e-mailekkel való integrációt is biztosít, mindezt egy helyen. Nincs szükség külső programokra vagy különböző alkalmazásokra az egyes funkciókhoz.

🍪 Bónusz: Akár ötleteket rendszerez, projekteket tervez, vagy összefüggő gondolatokat kapcsol össze, használja a ClickUp Mind Maps funkcióját, hogy vizuálisan rendszerezze az agyadból kiömlő gondolatokat, és így egy világos, intuitív útitervet készítsen a munkafolyamatához.

2. Evernote (A legjobb átfogó jegyzeteléshez és rendszerezéshez)

Via Evernote

Az Evernote egy agykiürítő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy ötleteket, jegyzeteket, webes kivágásokat és akár PDF-fájlokat is egy helyen rögzítsen. A jegyzetfüzetek, címkék és a hatékony keresőfunkció segítségével leírhattam a gondolataimat anélkül, hogy a szerkezet miatt aggódnom kellett volna, majd később rendszerezhettem őket.

Az egyik kedvenc funkcióm az Evernote Web Clipper – egy hasznos eszköz, amellyel cikkeket, kutatási eredményeket és weboldalakról származó részleteket menthetek közvetlenül a jegyzeteimbe.

A csapatommal sokat támaszkodunk rá, amikor ötleteket, betekintéseket és hivatkozásokat gyűjtünk a projektekhez. Az eszközök közötti szinkronizálás biztosítja, hogy jegyzetünk mindig elérhető legyen, míg a jegyzetfüzet-halmazok segítségével a kapcsolódó projektek strukturáltak maradnak.

Az Evernote legjobb funkciói

Osztályozza a jegyzeteket külön jegyzetfüzetekbe a különböző témák és projektek szerint

Rögzíts és ments szöveget, kézzel írt jegyzeteket, képeket, hangfelvételeket és PDF-fájlokat

Rendezze a jegyzeteket egy hatékony címkézési rendszer segítségével, hogy könnyen visszakereshesse őket

Rendezze a jegyzeteket jegyzetfüzetek és kötegek segítségével a jobb szervezés érdekében

Állítson be emlékeztetőket a fontos jegyzetekhez, hogy később könnyen vissza tudjon rájuk térni

Az Evernote korlátai

A jegyzetek lineárisan vannak rendezve, ami megnehezíti az ötletek közötti összetett kapcsolatok vizuális ábrázolását

Az Evernote árai

Személyes: 14,99 USD/hó felhasználónként

Professional: 17,99/hó felhasználónként

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba – begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, PDF-eket, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

3. OneNote (A legjobb szabad formátumú jegyzeteléshez és rendszerezéshez)

Via OneNote

Amikor korlátlan helyre van szükségem, hogy formázás nélkül jegyezhessem le az ötleteimet, az első dolog, ami eszembe jut, a Microsoft OneNote. A OneNote, mint dokumentumkezelő szoftver, egy szabad formátumú felületet biztosít, ahol bárhová rákattinthatok, és elkezdhetek írni, vázlatot készíteni, vagy akár hang- és videofelvételeket is készíthetek.

Minden rendezett marad a jegyzetfüzetekben, szakaszokban és oldalakon, így könnyen kategorizálhatja az ötleteket, és később könnyen visszatérhet hozzájuk.

Az eszközök közötti szinkronizálásnak köszönhetően bármikor hozzáférhetek a jegyzeteimhez asztali számítógépen, mobilon vagy a weben. A kézírási funkció a személyes kedvencem, mivel lehetővé teszi, hogy kézzel írjak, vázlatokat készítsek vagy jegyzeteket tegyek hozzá, akárcsak egy valódi jegyzetfüzetben.

A OneNote legjobb funkciói

Szinkronizálja a jegyzeteket asztali számítógépen, mobilon és a weben a zökkenőmentes hozzáférés érdekében

Rögzítse gyors ötleteit, és finomítsa őket később anélkül, hogy eszközt kellene váltania

Kössd össze a kapcsolódó oldalakat a könnyebb navigáció érdekében

Használjon címkéket a jegyzetek hatékony kategorizálásához és kereséséhez

Rajzoljon, vázlatot készítsen és jegyzeteljen érintőceruzával vagy érintőképernyővel

A OneNote korlátai

Az együttműködési funkciók más agykiürítő alkalmazásokhoz képest korlátozottak

OneNote árak

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 USD/hó felhasználónként

OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a OneNote-ról?

Naponta használom ezt az eszközt, hogy gyors jegyzeteket készítsek a megbeszélések során, és megfogalmazzam az anyagokat, mielőtt kiadnám őket. Olyan, mint a virtuális iratgyűjtőm, olyan további előnyökkel, mint a kereshetőség és a diktálás!

4. Notion (A legjobb testreszabható munkaterületekhez és strukturált agykiürítéshez)

A Notion egy rugalmas, mindent magában foglaló munkaterület, ahol rögzíthetem az ötleteimet, teendőlistákat készíthetek és rendszerezhetem a gondolataimat bármilyen merev struktúra nélkül. Jegyzetalkalmazásként, feladatkezelőként és adatbázisként is működik, ami hihetetlenül hatékony eszközzé teszi az ötletek rögzítéséhez és az információk rendszerezéséhez.

A Notion blokk-alapú rendszere minden elemet mozgathatóvá tesz. A testreszabható blokkok segítségével a gondolatok könnyen strukturált dokumentumokká alakíthatók. A gazdag formázási lehetőségek, mint a címsorok, felsorolások és kódblokkok, segítenek a jegyzetek vizuális rendezettségének megőrzésében.

Különösen tetszik a Notion adatbázis-funkciója. Ez lehetővé teszi számomra, hogy a nyers ötleteket strukturált listákká, Kanban táblákká vagy táblázatokká alakítsam, ami megkönnyíti a projektek és a teendők nyomon követését.

A Notion legjobb funkciói

Minden szöveg, kép, videó vagy link egy blokk formájában érhető el, amelyet áthelyezhet és átrendezhet

Rögzítse gondolatait szabadon egy üres vásznon, előre meghatározott elrendezés nélkül

Használja a formázott szövegszerkesztőt, beleértve a címsorokat, a félkövér, dőlt betűket, a felsorolásjeleket és a kódblokkokat

Képeket, videókat és linkeket ágyazhat közvetlenül a jegyzetekbe a kontextus kiegészítéséhez

Alakítsa át a gondolatait strukturált listákká, táblázatokká vagy Kanban táblákká adatbázis-funkciók segítségével

A Notion korlátai

A Notion nem rendelkezik külön offline móddal, ami kellemetlen lehet, ha internetkapcsolat nélkül szeretne hozzáférni az alkalmazáshoz.

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A Notion remek eszköz a munkahelyi és személyes feladatok szervezéséhez

💡 Profi tipp: Nehézséget okoz a videók nézése közben a legfontosabb pontok rögzítése? Tanulja meg a videókból való jegyzetelés művészetét ezekkel a szakértői stratégiákkal, és soha többé ne hagyjon ki egyetlen fontos részletet sem!

5. Obsidian (A legjobb összefüggő gondolatok összekapcsolásához és vizualizálásához)

Via Obsidian

Az ötletelési folyamat során inkább a szabadon áramló gondolatok rögzítését részesítem előnyben, de később szükségem van a strukturált tartalomra is. Ebben segít az Obsidian. Ez az alkalmazás lehetővé teszi a nyers gondolatok és ötletek strukturálatlan rögzítését, míg hatékony összekapcsolási rendszere segítségével könnyedén összekapcsolhatja a kapcsolódó fogalmakat.

Az Obsidian grafikus nézete igen népszerű a felhasználók körében. Ez a funkció vizuálisan ábrázolja, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különböző jegyzetek és ötletek – ez a funkció miatt úgy tűnik, mintha egy agy-térkép lenne a gondolatok rögzítéséhez.

Az Obsidian szintén Markdown-alapú, ami azt jelenti, hogy zavaró tényezők nélkül gyorsan formázhatom a szöveget. A tárhelyrendszer gondosan kategorizálja az összes jegyzetemet, és a napi jegyzetek funkciójával bármit leírhatok, ami az eszembe jut, majd később rendszerezhetem.

Az Obsidian legjobb funkciói

Formázza a jegyzeteket Markdown segítségével, ami gyors és zavarmentes jegyzetelést tesz lehetővé

Használja a napi jegyzeteket a röpke gondolatok, ötletek és reflexiók rögzítésére

Vizualizálja a jegyzetek közötti kapcsolatokat grafikonok segítségével, hogy lássa az ötletek közötti összefüggéseket

Ismerje meg, hogyan szervezheti a jegyzeteket a tárhelyrendszer segítségével, mappákba és almappákba rendezve őket

Személyre szabhatja a jegyzeteket előre megtervezett sablonokkal, amelyek alkalmasak értekezletek , projektek és ötletelés jegyzetelésére

Bővítse a funkcionalitást a feladatkezeléshez, az elme-térképek készítéséhez és egyebekhez szükséges bővítményekkel

Az Obsidian korlátai

Egyes felhasználók problémákat tapasztalnak a mobil verzióval, különösen Android-eszközökön

Az Obsidian árai

Sync: 5 USD/hó felhasználónként

Kiadás: 10 USD/hó felhasználónként

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

Könnyen használható jegyzetek készítéséhez és szerkesztéséhez. Hasznos volt a Mac Notes alkalmazásból exportált markdown jegyzetek importálásához és olvasásához.

🧠 Tudta ezt? A jegyzetelés módja hatással lehet arra, mennyire jól megjegyzi és idézi fel az információkat! Akár gondolattérképeket készít, a Cornell-módszert alkalmazza, vagy digitálisan jegyzetel, ez az öt hatékony jegyzetelési módszer jelentősen növelheti termelékenységét, és segíthet abban, hogy hatékonyabban rögzítse ötleteit.

📮ClickUp Insight: A mentális rendetlenség a kreativitás legnagyobb ellensége, ezért elengedhetetlen a szétszórt információk központosítása. A ClickUp kutatása szerint a tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvésznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy központi rendszer nélkül, amely ezeket rögzíti és nyomon követi, az értékes üzleti információk könnyen elvészhetnek. A ClickUp feladatkezelési funkcióival minden könnyedén rendszerezhető – egyetlen kattintással feladatokat hozhat létre közvetlenül a csevegésekből, megjegyzésekből, dokumentumokból és e-mailekből!

6. Google Keep (A legjobb gyors és minimalista jegyzeteléshez)

Via Google Keep

A Google Keep egy könnyű jegyzetalkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan leírják ötleteiket, ellenőrzőlistákat készítsenek, emlékeztetőket állítsanak be, sőt hangjegyzeteket is rögzítsenek – mindez zökkenőmentesen szinkronizálódik az eszközök között.

A csapatommal imádjuk a Google Keep színkódolási és címkézési rendszerét, amelynek köszönhetően a jegyzetek egy pillanat alatt áttekinthetőek.

Akár fontos jegyzeteket rögzítem, régebbieket archiválok, vagy szöveget emelek ki képekből, minden szépen strukturált marad. Ezen felül a Google Keep és a Google Docs integrációjának köszönhetően a fontos jegyzeteket azonnal teljes dokumentumokká alakíthatom, így tökéletesen alkalmas arra, hogy a gyors ötleteket strukturált tartalommá alakítsam.

A Google Keep legjobb funkciói

Szöveg kivonása képekből optikai karakterfelismerés (OCR) segítségével

Állítson be idő- vagy helyalapú emlékeztetőket, amelyek integrálódnak a Google Now-val

Rendezze a jegyzeteket címkézéssel, színkódolással, rögzítéssel és archiválással

Szinkronizálja a jegyzeteket az összes eszközön, hogy bárhol azonnal hozzáférhessen hozzájuk

Konvertálja a jegyzeteket Google Docs-ba a strukturált szerkesztéshez

A Google Keep korlátai

A jegyzetek hossza 20 000 karakterre, azaz körülbelül 20–30 oldalra korlátozódik, ami hosszú jegyzetek készítéséhez nem feltétlenül ideális.

A tárhelykorlátozás más Google-alkalmazásoknál is gyakori

A Google Keep árai

Business Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 22 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Google Workspace árai

Business Starter : 6 USD/hó

Business Standard : 12 USD/hó

Business Plus: 18 USD/hó

Google Keep értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 210 értékelés)

Mit mondanak a Google Keep-ről a valódi felhasználók?

Összességében imádom a Google Keep egyszerű használatát, ami gyors és hatékony jegyzetelést tesz lehetővé. A hang-szöveg átalakító funkció fantasztikus, és a személyes emlékeztetők létrehozását gyerekjátékká teszi. A Google Keep minden eszközömön működik és tökéletesen szinkronizálódik, így ideális a rendszerezettség és a termelékenység fenntartásához.

7. Roam Research (A legjobb hálózatos gondolkodáshoz és kétirányú linkeléshez)

via Roam Research

A Roam Research a hálózatos gondolkodáshoz lett kifejlesztve – úgy kapcsolja össze az ötleteket, hogy utánozza az agyunk természetes működését.

Ahelyett, hogy a jegyzeteket merev mappákban tárolná, a Roam könnyedén összekapcsolja a fogalmakat, és a véletlenszerű gondolatokat dinamikus tudáshálózatgá alakítja.

Különösen tetszett a Roam kétirányú hivatkozási funkciója, amelynek köszönhetően könnyen látható, hogy a különböző gondolatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, még akkor is, ha hetekkel korábban írtam őket.

A grafikus nézet egy másik kiemelkedő funkció, amely vizuálisan ábrázolja ezeket a kapcsolatokat, mintha egy gondolattérkép lenne a brain dumpjaimhoz.

A Roam Research legjobb funkciói

Könnyedén kapcsolja össze a jegyzeteket kétirányú linkekkel, hogy ötletek hálózatát építhesse ki

Rögzítse napi jegyzeteit, hogy spontán gondolatait rögzíthesse, és később visszatérhessen hozzájuk

Rendezze tartalmát dinamikusan, merev mappák és hierarchiák nélkül

Keresse meg és hívja elő jegyzeteit gyorsan a hatékony keresési funkciók segítségével

Használja a Roam alkalmazást Windows, macOS és Linux rendszereken, mobil támogatás is elérhető

A Roam Research korlátai

Nincs külön offline mód, vagyis a teljes funkcionalitáshoz internetkapcsolatra van szükség

A Roam Research árai

Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Believer: 500 dollár 5 évre felhasználónként

Roam Research értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

Mit mondanak a Roam Research-ről a valódi felhasználók?

A Roam révén ismerkedtem meg a hálózatos linkeléssel és ezzel a csodálatos jegyzetelési módszerrel. Minden lényegre törő, és nem vesztegeted az idődet felesleges funkciókkal. Egyszerű és tiszta jegyzetelés.

8. Bear (A legjobb minimalista és zavaró tényezőktől mentes jegyzeteléshez)

via Bear

Ha olyan vagy, mint én, és értékeled a tiszta, elegáns jegyzetelési élményt, akkor a Bear az a brain dump alkalmazás, amely egyszerűséget és hatékonyságot kínál.

Amit leginkább értékelek, az a Bear gyönyörű, zavaró tényezőktől mentes felülete, ami tökéletessé teszi a szabadon áramló gondolatok rögzítéséhez, strukturált jegyzetek készítéséhez és kreatív íráshoz. A Bear emellett szöveget, képeket, vázlatokat és teendőlistákat is támogat, mindezt úgy, hogy közben megőrzi a letisztult, rendezett munkaterületet.

A Bear legjobb funkciói

Írjon és formázzon jegyzeteket könnyedén a Markdown segítségével

Rendezze a jegyzeteket egy rugalmas címkézési rendszer segítségével a merev mappák helyett

Szinkronizálás Mac, iPhone és iPad között az iCloud segítségével

Exportálja a jegyzeteket több formátumba, beleértve a PDF, HTML, DOCX és ePub formátumokat

Keresés képekben és PDF-fájlokban OCR-technológiával

A Bear korlátai

Csak Apple-eszközökön érhető el, hivatalos Windows- vagy webalkalmazás nem létezik.

A Bear árai

Havi előfizetés: 2,99 USD/hó felhasználónként

Éves előfizetés: 29,99 USD/év felhasználónként

Bear értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Szeretnéd rendszerezni a gondolataidat anélkül, hogy elhagynád a munkamenetedet? Használd az AI-eszközöket a találkozók jegyzeteléséhez, hogy bármelyik képernyőről azonnal rögzíthesd az ötleteidet – akár weboldalt böngészel, cikket olvasol, vagy dokumentumokat nézel át, hatékonyan jegyezd le a gondolataidat.

9. Apple Notes (A legjobb az Apple ökoszisztémán belüli zökkenőmentes jegyzeteléshez)

via Apple Notes

Apple-felhasználók számára az Apple Notes egy ingyenes agykiürítő alkalmazás, amely mindig kéznél van, amikor szüksége van rá – nincs szükség letöltésre vagy regisztrációra, csak gyors, intuitív jegyzetelésre, amely könnyedén szinkronizálható Mac, iPhone és iPad között.

Élveztem az Apple Notes intelligens mapparendszerét is, amely automatikusan rendszerezte a jegyzeteimet hashtagek és szűrők alapján. Ráadásul az érzékeny adatok biztonsága érdekében az Apple Notes végpontok közötti titkosítást is biztosított a lezárt jegyzetek számára.

Az Apple Notes legjobb funkciói

Készíts szöveges jegyzeteket, ellenőrzőlistákat, táblázatokat és kézzel írt vázlatokat

Keressen jegyzeteket a beépített optikai karakterfelismerő (OCR) funkcióval a képekben és PDF-fájlokban található szövegek között

Együttműködés valós idejű megosztott jegyzetekkel és mappákkal

Biztosítsa jegyzeteit végpontok közötti titkosítással a nagyobb adatbiztonság érdekében

Zökkenőmentes szinkronizálás Mac, iPhone, iPad és iCloud között. com

Az Apple Notes korlátai

Csak az Apple ökoszisztémán belül érhető el, hivatalos Windows- vagy Android-támogatás nélkül.

Az Apple Notes árai

Ingyenes

Apple Notes értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔮 Fő gondolat: Az agyunk olyan, mint egy táblára szórva információk és ötletek. Tisztítsd meg ezekkel a jegyzetelési sablonokkal, amelyek segítenek rögzíteni, rendszerezni és továbbépíteni az ötleteidet – így a zsenialitásra koncentrálhatsz, nem a káoszra!

10. Trello (A legjobb vizuális feladatkezeléshez és projekt szervezéshez)

via Trello

A Trello egy agy-kiürítő alkalmazás, amely könnyedén rögzíti, kategorizálja és rendszerezi az ötleteket.

Kanban-stílusú táblákkal, listákkal és kártyákkal rendelkezik, amelyek strukturált módon teszik lehetővé a feladatok, jegyzetek és ötletek rögzítését anélkül, hogy felesleges bonyolultsággal terhelnék a felhasználókat.

Különösen tetszett a Trello vizuális munkafolyamata, amely lehetővé tette a jegyzetek húzását és elhelyezését, dinamikus teendőlisták létrehozását, valamint határidők és mellékletek hozzáadását anélkül, hogy szem elől tévesztettem volna a fontos gondolatokat.

A Trello legjobb funkciói

Rendezze jegyzeteit, feladatait és ötleteit Kanban táblák, listák és kártyák segítségével

Zökkenőmentes szinkronizálás asztali számítógép, mobil és web között, hogy bárhonnan könnyen hozzáférhessen

Automatizálja a munkafolyamatokat a Butler automatizálási funkcióval, hogy egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat

Növelje a termelékenységet egyéni mezők, címkék és határidők segítségével

Használja a Trello Power-Ups funkciókat olyan szolgáltatásokhoz, mint a gondolattérképek, a naptárnézetek és még sok más

A Trello korlátai

Nincs offline mód, vagyis internetkapcsolatra van szükség a jegyzetek eléréséhez

A hagyományos jegyzetelési alkalmazásokhoz képest korlátozott formázási lehetőségek a hosszú jegyzetek esetében

A Trello árai

Ingyenes

Standard : 6 USD/hó felhasználónként

Prémium : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 400 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Egyszerű a dolog. Az évek során számos eszközt kipróbáltam a feladataim kezelésére, valamint a jegyzetek és a legfontosabb információk nyomon követésére, de mindig visszatérek a Trello egyszerűségéhez.

Íme néhány dicséretre méltó agykiürítő alkalmazás és eszköz, amelyek nem kerültek be a top 10-es listánkba, de nekem nagyon sokat segítettek:

Joplin: Imádom, hogy ez a nyílt forráskódú eszköz teljes ellenőrzést biztosít a jegyzeteim felett, helyi tárolással, Markdown-támogatással és OneDrive-on vagy Dropboxon keresztüli szinkronizálással – mindezt előfizetési díj nélkül.

UpNote: Néha csak egy tiszta, szép helyre van szükségem, ahol leírhatom a gondolataimat, és az UpNote ezt biztosítja zavaró tényezőktől mentes felhasználói felületével, testreszabható témáival és offline hozzáférésével.

Milanote: Amikor ötleteket gyűjtök vagy kreatív projekteket szervezek, a Milanote drag-and-drop felülete, vizuális táblái és Amikor ötleteket gyűjtök vagy kreatív projekteket szervezek, a Milanote drag-and-drop felülete, vizuális táblái és valós idejű együttműködési funkciói segítenek hatékonyan kezelni a digitális munkaterületemet

Ne csak írd le – használd a ClickUp-ot!

Őszintén szólva – az összes kipróbált agykiürítő alkalmazás közül a ClickUp az első számú választásom. És jó okom van rá:

Imádom a letisztult, vizuálisan vonzó munkaterületeket

Értékelem az egyszerű, mégis intuitív felületet

Hiszek az intelligens munkavégzésben, és az AI ebben hatalmas szerepet játszik

A ClickUp Docs segítségével pillanatok alatt leírhatja ötleteit, könnyedén rendszerezheti gondolatait, és a jegyzeteket közvetlenül a feladatokhoz kapcsolhatja. Ráadásul a ClickUp Brain automatizálja az összefoglalásokat, rendszerezi a gondolatokat, és a szétszórt gondolatokat megvalósítható tervekké alakítja – ezzel órákat spórolva meg Önnek a kézi munkából.

