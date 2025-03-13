A 13 legjobb Nozbe alternatíva 2025-re

A Nozbe régóta ismert intuitív kialakításáról és a Getting Things Done (GTD) módszertanhoz való igazodásáról, amely megkönnyíti a feladatkezelést egyének és csapatok számára egyaránt.

Bár ez egy megbízható feladatkezelő, néha több kell – jobb együttműködés, fejlett automatizálás vagy egyszerűen csak egy új megközelítés a termelékenységhez. A feladatok jobb kezeléséhez testreszabható mezők sem ártanak.

A jó hír? Számos hatékony alternatíva áll rendelkezésre, amelyek segítenek a szervezettség fenntartásában, a hatékonyság növelésében és a csapat összehangolt munkájában. És még egy jó hír? A Nozbe-tól eltérően ezek közül sok eszköz nagylelkű ingyenes verziót kínál, amely több projektet és felhasználói helyet biztosít a sikeres feladatkezeléshez.

Akár egy funkciókban gazdag csapatfeladat-tervezőt, akár egy egyszerű, könnyen kezelhető mobil feladatkezelő eszközt keres, csapatommal összeállítottuk a legjobb Nozbe alternatívákat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Vessünk rá egy pillantást!

Trello: A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez, egyszerű drag-and-drop rendszerrel.

Todoist: A legjobb személyes és csapatfeladatok szervezéséhez

Microsoft To Do: A legjobb a Microsoft ökoszisztémában történő zökkenőmentes feladatkezeléshez

nTask: A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez és a csapatmunka együttműködéséhez

TickTick: A legjobb személyes termelékenység és feladatütemezéshez

Basecamp: A legjobb valós idejű, központosított csapatkommunikációhoz és egységes projekt szervezési irányítópultokhoz.

Evernote: A legjobb jegyzeteléshez és információkezeléshez

Google Tasks: A legjobb a Google Workspace-szel való zökkenőmentes integrációhoz

Asana: A legjobb csapatmunka és munkafolyamat-kezeléshez

Notion: A legjobb all-in-one munkaterület és tudásmenedzsment

Things: A legjobb személyes feladatkezeléshez Mac és iOS rendszereken

Any. do: A legjobb egyszerű, több platformon működő feladatkezeléshez

🧠 Érdekes tény: A Zeigarnik-effektus szerint a befejezetlen feladatok jobban megmaradnak az agyunkban, mint a befejezettek. Ezért olyan kielégítő érzés, amikor valamit kihúzunk a teendőlistáról – ezáltal az agyunk lezárja a feladatot!

Mit kell keresnie a Nozbe alternatíváiban?

Képzelje el, hogy egy dinamikus szabadúszókból álló csapatot vezet, akik több ügyfél projektjén dolgoznak. Eddig a Nozbe-t használta feladat- és csapatkezelő szoftverként, de ahogy a projektek egyre összetettebbé válnak, rájön, hogy szükség van egy olyan eszközre, amely fejlett funkciókkal segíti a csapat szervezettségét.

Így értékelheti a Nozbe alternatíváit a fejlődő üzleti folyamataihoz:

Fejlett feladatkezelés és együttműködés: A Nozbe nem képes olyan feladatokat létrehozni, amelyek automatikusan elindítják a munkafolyamat következő lépését. Ha ez fontos Önnek, válasszon olyan platformokat, amelyek feladatfüggőségeket és automatizálásokat támogatnak, és így testreszabott munkafolyamatokat tesznek lehetővé.

Platformok közötti hozzáférhetőség: Biztosítson zökkenőmentes hozzáférést az eszközök között, hogy zavartalanul kezelhesse a feladatokat, akár az irodában, akár útközben.

Felhasználóbarát felület: Válasszon intuitív eszközöket, amelyek egyszerűsítik a projekt vázlatának elkészítését és segítenek Válasszon intuitív eszközöket, amelyek egyszerűsítik a projekt vázlatának elkészítését és segítenek nyomon követni a feladatokat , csökkentve ezzel a tanulási görbét és növelve a termelékenységet.

Testreszabhatóság és rugalmasság: Válasszon olyan szoftvert, amely testreszabható sablonokkal és feladatmezőkkel rendelkezik, amelyek alkalmazkodnak az egyedi munkafolyamatokhoz és növelik a hatékonyságot. Az intelligens és személyre szabott javaslatok pedig a hab a tortán.

Jelentések és elemzések : Az eszköz részletes betekintést nyújt a termelékenységbe, a feladatok előrehaladásába és a munkaterhelésbe? Lehet-e egyedi jelentéseket készíteni a teljesítmény és a határidők nyomon követéséhez? Ezek elengedhetetlenek egy robusztus feladatkezelő eszközben.

Integrációs képességek: Keressen olyan platformokat, amelyek integrálhatók az Ön által használt alapvető eszközökkel, például a Google Naptárral, és így egyszerűsítik a feladatok és a naptárkezelést.

Árak és méretezhetőség: Ellenőrizze, hogy az eszköz kínál-e ingyenes csomagot elegendő funkcióval, hogy kipróbálhassa, mielőtt elkötelezi magát. A fizetős csomagok költséghatékonyak-e a Nozbe-hez képest? Méretezhető-e a csapatával együtt, ahogy az igényei növekednek?

Ezeket a tényezőket figyelembe véve több naptáralkalmazást is elhagyhat, és megtalálhatja a feladat- és projektkezelési igényeinek leginkább megfelelő Nozbe alternatívát.

👀 Tudta? A nagyobb feladatok kisebb, kezelhetőbb alfeladatokra bontása – az úgynevezett feladatfelosztás – javíthatja a koncentrációt és csökkentheti a túlterheltséget.

A 13 legjobb Nozbe alternatíva

Akár egyszerűsíteni szeretné a munkahelyi kommunikációt, több projektet szeretne zökkenőmentesen kezelni, vagy elkerülni szeretné a meglévő munkafolyamatok megzavarását, én kiválasztottam a 13 legjobb Nozbe alternatívát. Remélem, hogy ezek segítenek Önnek a feladatok hatékony kezelésében és a projektek zökkenőmentes előrehaladásában.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú együttműködési feladat- és projektkezeléshez)

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát! Tervezze, kövesse nyomon és kezelje munkáját a ClickUp segítségével

Bármennyi eszközt is próbáltam ki a hatékony munkafolyamat érdekében, mindig hiányzott valami – egészen addig, amíg át nem váltottam a ClickUp-ra, a munka mindenre kiterjedő alkalmazására. Ez a következő generációs, AI-alapú automatizálást, keresést és rugalmas feladatkezelést kínál egy zökkenőmentes felületen. Most már könnyedén kezelhetem a komplex munkafolyamatokat, mivel dokumentumaimat, projektjeimet és a csapat kommunikációját egy helyen tudom kezelni.

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan egyszerűsíti a ClickUp mesterséges intelligenciája a feladatok automatizálását.

A ClickUp Tasks segítségével könnyedén létrehozhat feladatokat, kioszthatja azokat a csapattagoknak, és négy különböző prioritást állíthat be prioritási jelölőkkel.

A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik, hogy a feladatokat a projektjeihez releváns konkrét adatpontokkal testreszabja – adjon hozzá részleteket, például határidőket, megbízottakat, szakaszokat és egyéb információkat a kontextus megőrzése érdekében.

A ClickUp átfogó feladatkezelő funkciójával a feladatok ütemezése is egyszerű. Ossza fel a nagy projekteket kezelhető alfeladatokra, kapcsolja össze a kapcsolódó feladatokat függőségekkel, és kövesse nyomon az előrehaladást a testreszabható irányítópultok zökkenőmentes nyomon követési funkciójával.

A ClickUp Tasks segítségével rendelje hozzá és kezelje csapata feladatát.

A ClickUp projektmenedzsment teljes eszközkészletet kínál a legbonyolultabb munkafolyamatok kezeléséhez is.

Határozza meg a projekt céljait a ClickUp Goals segítségével, és állítson be mérföldköveket a siker megünnepléséhez. Állítsa be a kezdési és befejezési dátumokat egyedi projektmenedzsment naptárak segítségével, és rendeljen hozzá konkrét időblokkokat a termelékenység növelése érdekében. Vizualizálja az előrehaladást Kanban táblák, Gantt-diagramok és idővonal-nézetek segítségével.

Ez a struktúra segít a csapatomnak szervezett maradni, egyszerűsíti a határidők kezelését, és segít nekünk nemcsak elérni, hanem túllépni a céljainkat.

Kövesse nyomon csapata OKR-jeit egy helyen, és tartsa őket összhangban a ClickUp projektmenedzsment szoftverrel.

Készen áll a munkafolyamatok egyszerűsítésére? Kezdje a ClickUp feladatkezelési sablonnal.

Előre elkészített munkafolyamatokat kínál a feladatok nyomon követéséhez és a célok kitűzéséhez, sőt, még egy projekttervezési naptárat is – tökéletes megoldás az időmegtakarításhoz és a szervezettség fenntartásához.

Ingyenes sablon Tegye hatékonnyá csapatát a ClickUp feladatkezelési sablonnal

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók túlterhelhetik a kezdőket és meredek tanulási görbét eredményezhetnek.

A ClickUp testreszabása az adott munkafolyamatokhoz az első alkalommal időigényes lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja minden problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínál, amelyek olyan előnyökkel járnak, amikről még csak nem is álmodtam.

Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja minden problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínál, amelyek olyan előnyökkel járnak, amikről még csak nem is álmodtam.

2. Trello (A legjobb vizuális projektmenedzsment egyszerű drag-and-drop rendszerrel)

via Trello

A Trello kiválóan alkalmas komplex projektek vizuális szervezésére. A feladatlapokat valós időben húzhatom és ejthetem az oszlopok között, például a „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezettek” között, ami megkönnyíti a haladás nyomon követését és kommunikálását.

A Trello segít a csapatoknak a határidők betartásában a határidők, ellenőrzőlisták és színekkel jelölt címkék segítségével, amelyeket minden feladatlaphoz hozzáadhat.

Segítségre van szüksége? A Trello táblasablonjai segítségével gyorsan és egyszerűen beállíthatja a marketing, a termékbevezetések és a személyes projektek munkafolyamatait.

A Trello legjobb funkciói

Használja a Kanban táblákat a feladatmeghatározás, a munkafolyamat-kezelés és a csapatmunka egyszerűsítéséhez.

Automatizálja a rutin feladatokat egyedi szabályokkal és kiváltókkal a Butler Automations segítségével.

Bővítse a funkcionalitást olyan integrációkkal, mint a Slack, a Google Drive és más Power-Upok.

Feladatok hozzárendelése, megjegyzések hozzáadása és fájlok csatolása a kártyákhoz az együttműködésen alapuló feladatkezelés érdekében.

Kezelje projektjeit bárhonnan a Trello felhasználóbarát mobilalkalmazásával.

A Trello korlátai

Nincs beépített időkövető és fejlett jelentéskészítő eszköz

A táblák túl sok feladattal túlterheltté válhatnak

A Power-Ups segítségével elérhető fejlett funkciók jelentősen megnövelhetik a költségeket.

Trello árak

Örökre ingyenes

Standard : 6 USD/hó felhasználónként

Prémium : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Tetszik benne a webalapú szinkronizálás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközről könnyedén hozzáférjek és frissítsem a tábláimat.

Tetszik benne a webalapú szinkronizálás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközről könnyedén hozzáférjek és frissítsem a tábláimat.

3. Todoist (A legjobb személyes és csapatfeladatok szervezéséhez)

via Todoist

Ha rendezni szeretné gondolatait és a prioritásokra szeretne koncentrálni, a Todoist megbízható társ. Csapatprojektekben való együttműködés során mindent egy helyen, rendezett formában tárol.

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a heti jelentések vagy a napi bejelentkezések ismétlődő határidőkkel. Ráadásul az olyan eszközökkel való integráció, mint a Google Naptár és a Slack, megkönnyíti a feladatok és a haladás frissítéseinek szinkronizálását a különböző platformok között.

A Todoist legjobb funkciói

A feladatok azonnali rögzítése természetes nyelvű bevitel segítségével

Szervezze feladatait kontextus, prioritás vagy projekt szerint címkék és szűrők segítségével.

Tegye játékossá a termelékenységet pontokkal és sorozatokkal a karma rendszer segítségével.

Élvezze a platformok közötti hozzáférhetőséget a webes, mobil és asztali alkalmazásokkal.

A Todoist korlátai

Nem ideális komplex projektmunkafolyamatokhoz

Időkövetéshez harmadik féltől származó integrációk szükségesek.

Nincsenek fejlett együttműködési eszközök nagy csapatok számára

Todoist árak

Kezdők: Ingyenes

Pro: 2,50 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 8 USD/felhasználó havonta

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)

4. Microsoft To Do (A legjobb a Microsoft ökoszisztémában történő zökkenőmentes feladatkezeléshez)

a Microsoft To Do segítségével

Amikor még Microsoft eszközökkel dolgoztam, a Microsoft To Do nagyon hasznosnak bizonyult projektmenedzsment eszközként. Az Outlook és a Microsoft 365 szoros integrációja zökkenőmentessé tette a feladatok és az e-mailek kezelését.

Én arra használtam, hogy a megjelölt e-maileket feladatokká alakítsam, határidőket állítsak be és a napi feladatokhoz kapcsolódó projekteket szervezzek. Az alkalmazás intelligens listái automatikusan kategorizálják a feladatokat, a mellékletek pedig lehetővé teszik, hogy a kapcsolódó dokumentumok mindig kéznél legyenek.

A Microsoft To Do legjobb funkciói

Szinkronizálja feladatait az Outlookkal és a Teams-szel a Microsoft 365 integrációval

Összpontosítson a napi prioritásokra személyre szabott feladatlistákkal

Könnyen hozzáférhet a feladatokhoz a weben, asztali számítógépen és mobilon

A Microsoft To Do korlátai

Sok projektmenedzsment eszközzel ellentétben nem rendelkezik fejlett funkciókkal és automatizálási lehetőségekkel.

Időkövetéshez integráció szükséges

A Microsoft To Do árai

Ingyenes a Microsoft-fiókkal

A Microsoft 365 előfizetés része

Microsoft To Do értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft To Do-ról a valós felhasználók?

Imádom a Microsoft To-Do alkalmazást, mert zökkenőmentesen integrálja a feladatkezelési és együttműködési funkciókat, amelyek könnyedén javítják a tervezési munkafolyamatomat, és kreatív hangulatot kölcsönöznek a feladatok szervezésének.

Imádom a Microsoft To-Do alkalmazást, mert zökkenőmentesen integrálja a feladatkezelési és együttműködési funkciókat, amelyek könnyedén javítják a tervezési munkafolyamatomat, és kreatív hangulatot kölcsönöznek a feladatok szervezésének.

5. nTask (A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez és a csapatmunkához)

via nTask

Több projekt kezelése agilis munkafolyamatokkal kihívást jelenthet, de az nTask dedikált feladatkezelő és projekttervező eszközeivel ez könnyebbé válik. Én a csapat kommunikációjának és feladatoknak a racionalizálására, a prioritások meghatározására és a haladás nyomon követésére használtam – mindezt egy központi munkaterületen.

Állítsa be a feladatok közötti kapcsolatokat a munkafolyamat pontosságának biztosítása és a feladatok függőségének kezelése érdekében, miközben közvetlenül a platformon belül ütemezheti, szervezheti és dokumentálhatja a találkozókat.

Az nTask legjobb funkciói

Használjon Kanban táblákat és Gantt-diagramokat a projektkövetés egyszerűsítéséhez.

A kockázatok és problémák nyomon követésével azonosítsa és kezelje a potenciális projektkockázatokat valós időben.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását és kezelje a számlázható órákat harmadik fél időkövető rendszere nélkül.

Az nTask korlátai

Kevesebb harmadik féltől származó integráció a versenytársakhoz képest

Egyes felhasználók számára elavultnak tűnhet

Alkalmi késések és lassabb teljesítmény mobil eszközökön

nTask árak

Prémium: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

nTask értékelések és vélemények

Capterra : 4,2/5 (100+ értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

6. TickTick (A legjobb személyes termelékenység és feladatütemezéshez)

via TickTick

A személyes célok és a napi feladatok közötti egyensúly megteremtése néha nehéz feladat, de a TickTick intuitív feladatkezelésével és intelligens ütemezésével egyszerűbbé teszi ezt. A program szervezi a teendőlistákat, emlékeztetőket állít be, és könnyedén kezeli az ismétlődő feladatokat.

A naptárintegrációval a feladatokat az események mellett is láthatom, ami segít a jobb időgazdálkodásban. Az egyéni címkék és prioritási szintek segítenek a feladatok kategorizálásában és prioritásainak meghatározásában, így semmi sem marad figyelmen kívül.

A TickTick legjobb funkciói

Az intelligens ütemezés segítségével könnyedén átütemezheti a feladatokat intelligens javaslatok alapján.

Maradjon a munkában a beépített fókuszidőzítőkkel, mint például a Pomodoro időzítő.

Alakítson ki pozitív szokásokat és kövesse nyomon az előrehaladást a szokáskövetővel!

Szinkronizálja a feladatokat a naptárakkal a jobb időgazdálkodás érdekében

A TickTick korlátai

Nincs beépített időkövetés a feladatokhoz

Inkább személyes használatra alkalmas, mint csapatmunkára.

TickTick árak

Ingyenes

Prémium: 35,99 USD/év

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a TickTickről a valódi felhasználók?

A TickTick webes funkciókat kínál, valamint teljes körű asztali és mobil alkalmazásokkal rendelkezik, így a felhasználók rugalmasan kezelhetik feladataikat különböző eszközökön.

A TickTick webes funkciókat kínál, valamint teljes körű asztali és mobil alkalmazásokkal rendelkezik, így a felhasználók rugalmasan kezelhetik feladataikat különböző eszközökön.

7. Basecamp (A legjobb valós idejű, központosított csapatkommunikációhoz és egységes projekt szervezési irányítópultokhoz)

via Basecamp

Több projekt kezelése szétszórt kommunikációval zavarhoz és határidők elmulasztásához vezethet. A Basecamp egy egységes munkaterületen egyesíti a feladatkezelést, a valós idejű üzenetküldést és a fájlmegosztást, így központosítva a csapat együttműködését.

A Basecamp teendőlistái megkönnyítik a feladatok kiosztását, a határidők beállítását és az előrehaladás nyomon követését. Különösen hasznosak a távoli csapatok összekapcsolásának és a projektek előrehaladásának biztosításában, anélkül, hogy folyamatosan ellenőrizni kellene őket.

A Basecamp legjobb funkciói

Szervezze és ossza ki a feladatokat határidőkkel a teendőlisták segítségével.

Központosítsa a projektmegbeszéléseket és frissítéseket üzenőfalakkal

Kommunikáljon a beépített campfire csevegőn keresztül, amely valós idejű csapatüzenetküldést tesz lehetővé.

Tárolja és ossza meg a projektfájlokat egy helyen a dokumentumok és fájlok funkcióval.

Gyűjtsd össze a csapat frissítéseit mikromanagement nélkül, automatikus bejelentkezések segítségével.

A Basecamp korlátai

Kevesebb testreszabási lehetőség a saját munkafolyamatok kialakításához

Költséges lehet azoknak a kis csapatoknak, amelyeknek csak alapvető feladatkezelési funkciókra van szükségük.

Basecamp árak

Ingyenes

Plusz: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 349 USD/hó szervezetenként

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

8. Evernote (A legjobb jegyzeteléshez és információkezeléshez)

via Evernote

A feladatkezelés és a részletes jegyzetelés közötti egyensúly megteremtése kihívást jelenthet, különösen komplex, együttműködésen alapuló projektek esetében. Az Evernote ezt egyszerűsíti azáltal, hogy a részletes jegyzetelést zökkenőmentes feladatkezeléssel ötvözi.

Kényelmes eszköz ötletek rögzítésére, kutatások szervezésére és a napi feladatok egy helyen történő megtervezésére. A beépített teendőlisták, határidők és prioritások segítségével az alkalmazások közötti váltás nélkül is nyomon követhetem a feladataimat.

Az Evernote legjobb funkciói

Integrálja a feladatokat a jegyzetekbe a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében.

Fájlok csatolása, hangjegyzetek rögzítése és weboldalak kivágása

Hozzáférés a jegyzetekhez és feladatokhoz minden eszközön

Digitalizálja papír alapú dokumentumait és névjegykártyáit OCR segítségével

Az Evernote korlátai

Az alapcsomag tárolási és funkciókorlátozásokkal rendelkezik.

Nem ideális nagy léptékű projektek kezeléséhez

A felhasználók késésekről számolnak be az eszközök közötti szinkronizálás során.

Evernote árak

Ingyenes

Prémium: 7,99 USD felhasználónként/hónap

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

Az Evernote azért hasznos, mert testreszabhatja a szervezését az igényeinek és a végzett munkájának típusának megfelelően.

Az Evernote azért hasznos, mert testreszabhatja a szervezését az igényeinek és a végzett munkájának típusának megfelelően.

9. Google Tasks (a legjobb a Google Workspace-szel való zökkenőmentes integrációhoz)

a Google Tasks segítségével

Gyakran visszatérek a Google Tasks-hez, amikor egyszerű és intuitív módszert keresek a személyes feladatok kezelésére közvetlenül a Google ökoszisztémámon belül. Jól integrálódik a Gmail és a Google Naptár szolgáltatásokkal, így könnyen átalakíthatom az e-maileket feladatokká, és kényelmesen kezelhetem a határidőket a beérkező levelek mappájából.

Ez a kapcsolat egyszerűsíti a napi feladatkezelést és segít a szervezettségben. Lehetővé teszi továbbá, hogy teendőlistákat készítsek, határidőket állítsak be és alfeladatokkal szervezzem a feladatokat.

A Google Tasks legjobb funkciói

Alakítsd át az e-maileket feladatokká, és nézd meg a határidőket a naptárban!

A nagy feladatok alfeladatokra és listákra bontásával kisebb, kezelhetőbb lépésekre oszthatók.

Kezelje feladatait útközben a Google Tasks mobilalkalmazással

Élvezze a minimalista dizájnt a zavaró tényezőktől mentes feladatkezeléshez.

A Google Tasks korlátai

Nincsenek robusztus projektmenedzsment eszközök

Nem ideális csapatalapú feladatkezeléshez, mivel nem rendelkezik együttműködési eszközökkel.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a komplex munkafolyamatok szervezéséhez

A Google Tasks árai

Ingyenes: Google-fiókhoz tartozik

10. Asana (A legjobb csapatmunka és munkafolyamat-kezeléshez)

via Asana

Az Asana kiváló választás, ha több projektet kell kezelni funkciók közötti csapatokkal. Intuitív felülete és strukturált munkafolyamatai egyszerűsítik a feladatok delegálását, a projektek nyomon követését, a csapatok közötti együttműködést és a munkaterhelés kezelését.

Az Asana testreszabható munkafolyamatai bármilyen méretű csapathoz és bármilyen összetettségű projekthez alkalmazkodnak, így mindenki összhangban dolgozhat és felelősségteljesen viselkedhet.

Az Asana legjobb funkciói

Állítson be feladatfüggőségeket vagy más feladatoktól függő feladatokat a hatékonyság javítása érdekében.

Válasszon a Lista, Tábla, Idővonal és Naptár nézetek közül, hogy áttekintést kapjon a projektről.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a hatékonyság javítása érdekében

Integrálja azokat a mindennap használt eszközökkel, mint például a Slack, a Google Drive és a Zoom.

Az Asana korlátai

Nincs általános fájltár minden projekthez

A legfejlettebb projektmenedzsment funkciók csak a prémium csomagokban érhetők el.

A túlzott értesítések zavaróak lehetnek

Asana árak

Ingyenes csomag

Starter: 10,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Régebben papír alapú teendőlistákat használtam, és az Asana használata még mindig megadja nekem azt az elégedettséget, hogy kipipálhatom a befejezett feladatokat, de ezáltal a folyamatok egyszerűbbé és hatékonyabbá válnak.

Régebben papír alapú teendőlistákat használtam, és az Asana használata még mindig megadja nekem azt az elégedettséget, hogy kipipálhatom a befejezett feladatokat, de ezáltal a folyamatok egyszerűbbé és hatékonyabbá válnak.

11. Notion (A legjobb all-in-one munkaterület és tudásmenedzsment)

via Notion

A beágyazott oldalakról legismertebb Notion az egyik kedvenc megoldásommá vált, amikor helyre volt szükségem a projektterveim és a találkozói jegyzeteim szervezéséhez (mielőtt áttértem a ClickUp-ra). Rugalmassága lehetővé teszi, hogy egy helyen hozzak létre egyedi munkafolyamatokat, wikiket, feladatadatbázisokat és együttműködési dokumentumokat.

A Notion segítségével egyszerűen válthat a személyes jegyzetek és a komplex projektek között, anélkül, hogy több eszközre lenne szüksége. Akár a Kanban táblákkal követi nyomon az előrehaladást, akár a projekt ütemtervét vázolja fel, akár a csapat dokumentumait osztja meg, a Notion zökkenőmentesen alkalmazkodik a munkafolyamatához.

A Notion legjobb funkciói

Hozzáférés előre elkészített sablonok könyvtárához teendőlisták , projektmenedzsment és jegyzeteléshez.

Testreszabhatja az oldalakat drag-and-drop felülettel és moduláris tartalomblokkokkal.

Azonnali kapcsolatfelvétel olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Trello.

Ossza meg az oldalakat, kommenteljen valós időben, és együttműködjön könnyedén!

A Notion korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek túlterhelhetik az új felhasználókat.

Korlátozott funkcionalitás offline állapotban

A dedikált eszközökhöz képest hiányzik a fejlett munkafolyamat-automatizálás

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 22 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 28 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

12. Things (A legjobb személyes feladatkezeléshez Mac és iOS rendszereken)

via Things

Azok számára, akik mélyen beágyazódtak az Apple ökoszisztémájába, a Things kiváló feladatkezelő lehet a Mac, iPhone és iPad eszközökön való szervezettség fenntartásához.

Tiszta, minimalista kialakítása rendkívül intuitívvá teszi az ötletek rögzítését, a projektek tervezését és a napi feladatok kezelését anélkül, hogy túlterhelve érezné magát. Imádom, hogy milyen zökkenőmentesen integrálódik az Apple natív funkcióival, mint például a Reminders és a Calendar.

A Things legjobb funkciói

Zökkenőmentes szinkronizálás Mac, iPhone, iPad és Apple Watch eszközök között

Adjon hozzá feladatokat határidővel természetes nyelvű bevitellel

Szervezze projektjeit egyértelmű lépésekbe, címsorokkal és ellenőrzőlistákkal.

A fókusz módok segítségével rangsorolja munkáját a mai és a jövőbeli nézetek segítségével.

A Things korlátai

Windows vagy Android felhasználók számára nem elérhető.

Személyes feladatkezelésre tervezték, nem csapatprojektekre.

Things árak

Mac: 49,99 $ (egyszeri vásárlás)

iPhone és Apple Watch: 9,99 $ (egyszeri vásárlás)

iPad: 19,99 $ (egyszeri vásárlás)

Vision Pro: 29,99 $ (egyszeri vásárlás)

Things értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

13. Any. do (A legjobb egyszerű, platformok közötti feladatkezeléshez)

Ha egyszerű, sallangmentes feladatkezelőre van szüksége, amely minden eszközön működik, az Any.do a tökéletes választás. Egyszerűsége miatt ideális a napi feladatok kezelésére, anélkül, hogy bonyolult funkciók zavarnák meg a munkát.

Ajánlom, hogy kezdje a napot a Moment funkcióval, amelynek segítségével áttekintheti és megtervezheti a feladatokat, hogy minden a terv szerint haladjon. Az Any. do zökkenőmentesen szinkronizálódik a mobil, asztali és webes platformok között, így bármelyik eszközről könnyen nyomon követheti a feladatok előrehaladását.

Any. do legjobb funkciói

A napi feladatok fontossági sorrendbe állítása irányított tervezési élmény segítségével

Szinkronizálás iOS, Android, web és asztali számítógépek között

Állítson be napi, heti vagy egyéni ismétlődő emlékeztetőket, hogy mindig kézben tartsa a feladatokat.

Hangparancsokkal gyorsan hozzáadhat feladatokat és több emlékeztetőt is létrehozhat.

Any. do korlátozások

Nincs robusztus projektmenedzsment funkciója komplex munkafolyamatokhoz

Néhány alapvető funkció csak a prémium csomagban érhető el.

A csapatmunkát segítő funkciók más eszközökhöz képest minimálisak.

Any. do árak

Személyes: Ingyenes

Prémium: 7,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 7,99 USD/felhasználó/hónap

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

ClickUp – a legjobb Nozbe alternatíva, amiről csak álmodhat

A Trello vizuális vonzerejétől a Google Tasks zökkenőmentes integrációs képességeiig, megvizsgáltuk a Nozbe 13 legjobb alternatíváját, amelyek mindegyike egyedi funkciókat kínál, amelyek különböző igényeket elégítenek ki.

Azonban alapos kutatás és személyes tapasztalatok alapján úgy gondolom, hogy a ClickUp a legjobb alternatíva a Nozbe-hez. AI-alapú képességeinek, együttműködési funkcióinak és testreszabható opcióinak köszönhetően tökéletes egyensúlyt teremt az egyszerűség és a teljesítmény között.

Ha olyan kiváló rendszert keres, amely alkalmazkodik a munkafolyamataihoz és javítja a csapat együttműködését, akkor a ClickUp-ot ajánlom. Kiterjedt funkcióival és felhasználóbarát felületével minden projekt megvalósításához megfelelő eszközökkel rendelkezik majd.

