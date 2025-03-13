A 13 legjobb Nozbe alternatíva 2025-re

A Nozbe régóta ismert intuitív kialakításáról és a Getting Things Done (GTD) módszertanhoz való igazodásáról, amely megkönnyíti a feladatkezelést egyének és csapatok számára egyaránt.
Bár ez egy megbízható feladatkezelő, néha több kell – jobb együttműködés, fejlett automatizálás vagy egyszerűen csak egy új megközelítés a termelékenységhez. A feladatok jobb kezeléséhez testreszabható mezők sem ártanak.
A jó hír? Számos hatékony alternatíva áll rendelkezésre, amelyek segítenek a szervezettség fenntartásában, a hatékonyság növelésében és a csapat összehangolt munkájában. És még egy jó hír? A Nozbe-tól eltérően ezek közül sok eszköz nagylelkű ingyenes verziót kínál, amely több projektet és felhasználói helyet biztosít a sikeres feladatkezeléshez.
Akár egy funkciókban gazdag csapatfeladat-tervezőt, akár egy egyszerű, könnyen kezelhető mobil feladatkezelő eszközt keres, csapatommal összeállítottuk a legjobb Nozbe alternatívákat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Vessünk rá egy pillantást!
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme egy rövid áttekintés a Nozbe legjobb alternatíváiról:
- ClickUp : A legjobb AI-alapú együttműködési feladat- és projektkezeléshez
- Trello: A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez, egyszerű drag-and-drop rendszerrel.
- Todoist: A legjobb személyes és csapatfeladatok szervezéséhez
- Microsoft To Do: A legjobb a Microsoft ökoszisztémában történő zökkenőmentes feladatkezeléshez
- nTask: A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez és a csapatmunka együttműködéséhez
- TickTick: A legjobb személyes termelékenység és feladatütemezéshez
- Basecamp: A legjobb valós idejű, központosított csapatkommunikációhoz és egységes projekt szervezési irányítópultokhoz.
- Evernote: A legjobb jegyzeteléshez és információkezeléshez
- Google Tasks: A legjobb a Google Workspace-szel való zökkenőmentes integrációhoz
- Asana: A legjobb csapatmunka és munkafolyamat-kezeléshez
- Notion: A legjobb all-in-one munkaterület és tudásmenedzsment
- Things: A legjobb személyes feladatkezeléshez Mac és iOS rendszereken
- Any. do: A legjobb egyszerű, több platformon működő feladatkezeléshez
🧠 Érdekes tény: A Zeigarnik-effektus szerint a befejezetlen feladatok jobban megmaradnak az agyunkban, mint a befejezettek. Ezért olyan kielégítő érzés, amikor valamit kihúzunk a teendőlistáról – ezáltal az agyunk lezárja a feladatot!
Mit kell keresnie a Nozbe alternatíváiban?
Képzelje el, hogy egy dinamikus szabadúszókból álló csapatot vezet, akik több ügyfél projektjén dolgoznak. Eddig a Nozbe-t használta feladat- és csapatkezelő szoftverként, de ahogy a projektek egyre összetettebbé válnak, rájön, hogy szükség van egy olyan eszközre, amely fejlett funkciókkal segíti a csapat szervezettségét.
Így értékelheti a Nozbe alternatíváit a fejlődő üzleti folyamataihoz:
- Fejlett feladatkezelés és együttműködés: A Nozbe nem képes olyan feladatokat létrehozni, amelyek automatikusan elindítják a munkafolyamat következő lépését. Ha ez fontos Önnek, válasszon olyan platformokat, amelyek feladatfüggőségeket és automatizálásokat támogatnak, és így testreszabott munkafolyamatokat tesznek lehetővé.
- Platformok közötti hozzáférhetőség: Biztosítson zökkenőmentes hozzáférést az eszközök között, hogy zavartalanul kezelhesse a feladatokat, akár az irodában, akár útközben.
- Felhasználóbarát felület: Válasszon intuitív eszközöket, amelyek egyszerűsítik a projekt vázlatának elkészítését és segítenek nyomon követni a feladatokat, csökkentve ezzel a tanulási görbét és növelve a termelékenységet.
- Testreszabhatóság és rugalmasság: Válasszon olyan szoftvert, amely testreszabható sablonokkal és feladatmezőkkel rendelkezik, amelyek alkalmazkodnak az egyedi munkafolyamatokhoz és növelik a hatékonyságot. Az intelligens és személyre szabott javaslatok pedig a hab a tortán.
- Jelentések és elemzések: Az eszköz részletes betekintést nyújt a termelékenységbe, a feladatok előrehaladásába és a munkaterhelésbe? Lehet-e egyedi jelentéseket készíteni a teljesítmény és a határidők nyomon követéséhez? Ezek elengedhetetlenek egy robusztus feladatkezelő eszközben.
- Integrációs képességek: Keressen olyan platformokat, amelyek integrálhatók az Ön által használt alapvető eszközökkel, például a Google Naptárral, és így egyszerűsítik a feladatok és a naptárkezelést.
- Árak és méretezhetőség: Ellenőrizze, hogy az eszköz kínál-e ingyenes csomagot elegendő funkcióval, hogy kipróbálhassa, mielőtt elkötelezi magát. A fizetős csomagok költséghatékonyak-e a Nozbe-hez képest? Méretezhető-e a csapatával együtt, ahogy az igényei növekednek?
Ezeket a tényezőket figyelembe véve több naptáralkalmazást is elhagyhat, és megtalálhatja a feladat- és projektkezelési igényeinek leginkább megfelelő Nozbe alternatívát.
👀 Tudta? A nagyobb feladatok kisebb, kezelhetőbb alfeladatokra bontása – az úgynevezett feladatfelosztás – javíthatja a koncentrációt és csökkentheti a túlterheltséget.
A 13 legjobb Nozbe alternatíva
Akár egyszerűsíteni szeretné a munkahelyi kommunikációt, több projektet szeretne zökkenőmentesen kezelni, vagy elkerülni szeretné a meglévő munkafolyamatok megzavarását, én kiválasztottam a 13 legjobb Nozbe alternatívát. Remélem, hogy ezek segítenek Önnek a feladatok hatékony kezelésében és a projektek zökkenőmentes előrehaladásában.
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú együttműködési feladat- és projektkezeléshez)
Bármennyi eszközt is próbáltam ki a hatékony munkafolyamat érdekében, mindig hiányzott valami – egészen addig, amíg át nem váltottam a ClickUp-ra, a munka mindenre kiterjedő alkalmazására. Ez a következő generációs, AI-alapú automatizálást, keresést és rugalmas feladatkezelést kínál egy zökkenőmentes felületen. Most már könnyedén kezelhetem a komplex munkafolyamatokat, mivel dokumentumaimat, projektjeimet és a csapat kommunikációját egy helyen tudom kezelni.
Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan egyszerűsíti a ClickUp mesterséges intelligenciája a feladatok automatizálását.
A ClickUp Tasks segítségével könnyedén létrehozhat feladatokat, kioszthatja azokat a csapattagoknak, és négy különböző prioritást állíthat be prioritási jelölőkkel.
📮 ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra! Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatkezeléshez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a hatékony prioritás meghatározása nélkül a könnyen elérhető eredményekre koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett.
A ClickUp Task Priorities átalakítja a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyedén kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogja, mit kell először megoldania.
A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik, hogy a feladatokat a projektjeihez releváns konkrét adatpontokkal testreszabja – adjon hozzá részleteket, például határidőket, megbízottakat, szakaszokat és egyéb információkat a kontextus megőrzése érdekében.
A ClickUp átfogó feladatkezelő funkciójával a feladatok ütemezése is egyszerű. Ossza fel a nagy projekteket kezelhető alfeladatokra, kapcsolja össze a kapcsolódó feladatokat függőségekkel, és kövesse nyomon az előrehaladást a testreszabható irányítópultok zökkenőmentes nyomon követési funkciójával.
A ClickUp projektmenedzsment teljes eszközkészletet kínál a legbonyolultabb munkafolyamatok kezeléséhez is.
Határozza meg a projekt céljait a ClickUp Goals segítségével, és állítson be mérföldköveket a siker megünnepléséhez. Állítsa be a kezdési és befejezési dátumokat egyedi projektmenedzsment naptárak segítségével, és rendeljen hozzá konkrét időblokkokat a termelékenység növelése érdekében. Vizualizálja az előrehaladást Kanban táblák, Gantt-diagramok és idővonal-nézetek segítségével.
Ez a struktúra segít a csapatomnak szervezett maradni, egyszerűsíti a határidők kezelését, és segít nekünk nemcsak elérni, hanem túllépni a céljainkat.
Készen áll a munkafolyamatok egyszerűsítésére? Kezdje a ClickUp feladatkezelési sablonnal.
Előre elkészített munkafolyamatokat kínál a feladatok nyomon követéséhez és a célok kitűzéséhez, sőt, még egy projekttervezési naptárat is – tökéletes megoldás az időmegtakarításhoz és a szervezettség fenntartásához.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az ismétlődő feladatok automatizálásához és emlékeztető beállításához, hogy mindig tisztában legyen a határidőkkel.
- Váltson a lista nézet, a táblázat nézet, a Gantt nézet és a naptár nézet között a rugalmas projektkövetéshez a ClickUp nézetek testreszabásával.
- Intelligens javaslatokat kaphat a napja szervezéséhez, és javíthatja a munkafolyamat hatékonyságát a ClickUp Brain segítségével, a ClickUp natív AI asszisztensével. Emellett standupokat és feladatösszefoglalókat is generál, így mindig tisztában lehet az elért haladással.
- Kövesse nyomon a számlázható órákat és a csapat termelékenységét közvetlenül a feladatokon belül az integrált ClickUp Time Tracking funkció segítségével.
- Közösen hozzon létre és szerkesszen dokumentumokat, ossza meg valós idejű megjegyzéseit és visszajelzéseit, és maradjon naprakész a ClickUp Live Collaboration funkciójával.
- A ClickUp Chat segítségével azonnali üzeneteket küldhet egyéneknek vagy csoportoknak anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást. Az üzeneteket végrehajtható feladatokká alakíthatja, vagy a beszélgetéseket összekapcsolhatja a meglévő feladatokkal a jobb kontextus érdekében.
A ClickUp korlátai
- A kiterjedt funkciók túlterhelhetik a kezdőket és meredek tanulási görbét eredményezhetnek.
- A ClickUp testreszabása az adott munkafolyamatokhoz az első alkalommal időigényes lehet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja minden problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínál, amelyek olyan előnyökkel járnak, amikről még csak nem is álmodtam.
Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja minden problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínál, amelyek olyan előnyökkel járnak, amikről még csak nem is álmodtam.
2. Trello (A legjobb vizuális projektmenedzsment egyszerű drag-and-drop rendszerrel)
A Trello kiválóan alkalmas komplex projektek vizuális szervezésére. A feladatlapokat valós időben húzhatom és ejthetem az oszlopok között, például a „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezettek” között, ami megkönnyíti a haladás nyomon követését és kommunikálását.
A Trello segít a csapatoknak a határidők betartásában a határidők, ellenőrzőlisták és színekkel jelölt címkék segítségével, amelyeket minden feladatlaphoz hozzáadhat.
Segítségre van szüksége? A Trello táblasablonjai segítségével gyorsan és egyszerűen beállíthatja a marketing, a termékbevezetések és a személyes projektek munkafolyamatait.
A Trello legjobb funkciói
- Használja a Kanban táblákat a feladatmeghatározás, a munkafolyamat-kezelés és a csapatmunka egyszerűsítéséhez.
- Automatizálja a rutin feladatokat egyedi szabályokkal és kiváltókkal a Butler Automations segítségével.
- Bővítse a funkcionalitást olyan integrációkkal, mint a Slack, a Google Drive és más Power-Upok.
- Feladatok hozzárendelése, megjegyzések hozzáadása és fájlok csatolása a kártyákhoz az együttműködésen alapuló feladatkezelés érdekében.
- Kezelje projektjeit bárhonnan a Trello felhasználóbarát mobilalkalmazásával.
A Trello korlátai
- Nincs beépített időkövető és fejlett jelentéskészítő eszköz
- A táblák túl sok feladattal túlterheltté válhatnak
- A Power-Ups segítségével elérhető fejlett funkciók jelentősen megnövelhetik a költségeket.
Trello árak
- Örökre ingyenes
- Standard: 6 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)
Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?
Tetszik benne a webalapú szinkronizálás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközről könnyedén hozzáférjek és frissítsem a tábláimat.
Tetszik benne a webalapú szinkronizálás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközről könnyedén hozzáférjek és frissítsem a tábláimat.
3. Todoist (A legjobb személyes és csapatfeladatok szervezéséhez)
Ha rendezni szeretné gondolatait és a prioritásokra szeretne koncentrálni, a Todoist megbízható társ. Csapatprojektekben való együttműködés során mindent egy helyen, rendezett formában tárol.
Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a heti jelentések vagy a napi bejelentkezések ismétlődő határidőkkel. Ráadásul az olyan eszközökkel való integráció, mint a Google Naptár és a Slack, megkönnyíti a feladatok és a haladás frissítéseinek szinkronizálását a különböző platformok között.
A Todoist legjobb funkciói
- A feladatok azonnali rögzítése természetes nyelvű bevitel segítségével
- Szervezze feladatait kontextus, prioritás vagy projekt szerint címkék és szűrők segítségével.
- Tegye játékossá a termelékenységet pontokkal és sorozatokkal a karma rendszer segítségével.
- Élvezze a platformok közötti hozzáférhetőséget a webes, mobil és asztali alkalmazásokkal.
A Todoist korlátai
- Nem ideális komplex projektmunkafolyamatokhoz
- Időkövetéshez harmadik féltől származó integrációk szükségesek.
- Nincsenek fejlett együttműködési eszközök nagy csapatok számára
Todoist árak
- Kezdők: Ingyenes
- Pro: 2,50 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 8 USD/felhasználó havonta
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)
4. Microsoft To Do (A legjobb a Microsoft ökoszisztémában történő zökkenőmentes feladatkezeléshez)
Amikor még Microsoft eszközökkel dolgoztam, a Microsoft To Do nagyon hasznosnak bizonyult projektmenedzsment eszközként. Az Outlook és a Microsoft 365 szoros integrációja zökkenőmentessé tette a feladatok és az e-mailek kezelését.
Én arra használtam, hogy a megjelölt e-maileket feladatokká alakítsam, határidőket állítsak be és a napi feladatokhoz kapcsolódó projekteket szervezzek. Az alkalmazás intelligens listái automatikusan kategorizálják a feladatokat, a mellékletek pedig lehetővé teszik, hogy a kapcsolódó dokumentumok mindig kéznél legyenek.
A Microsoft To Do legjobb funkciói
- Szinkronizálja feladatait az Outlookkal és a Teams-szel a Microsoft 365 integrációval
- Összpontosítson a napi prioritásokra személyre szabott feladatlistákkal
- Könnyen hozzáférhet a feladatokhoz a weben, asztali számítógépen és mobilon
A Microsoft To Do korlátai
- Sok projektmenedzsment eszközzel ellentétben nem rendelkezik fejlett funkciókkal és automatizálási lehetőségekkel.
- Időkövetéshez integráció szükséges
A Microsoft To Do árai
- Ingyenes a Microsoft-fiókkal
- A Microsoft 365 előfizetés része
Microsoft To Do értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)
Mit mondanak a Microsoft To Do-ról a valós felhasználók?
Imádom a Microsoft To-Do alkalmazást, mert zökkenőmentesen integrálja a feladatkezelési és együttműködési funkciókat, amelyek könnyedén javítják a tervezési munkafolyamatomat, és kreatív hangulatot kölcsönöznek a feladatok szervezésének.
Imádom a Microsoft To-Do alkalmazást, mert zökkenőmentesen integrálja a feladatkezelési és együttműködési funkciókat, amelyek könnyedén javítják a tervezési munkafolyamatomat, és kreatív hangulatot kölcsönöznek a feladatok szervezésének.
5. nTask (A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez és a csapatmunkához)
Több projekt kezelése agilis munkafolyamatokkal kihívást jelenthet, de az nTask dedikált feladatkezelő és projekttervező eszközeivel ez könnyebbé válik. Én a csapat kommunikációjának és feladatoknak a racionalizálására, a prioritások meghatározására és a haladás nyomon követésére használtam – mindezt egy központi munkaterületen.
Állítsa be a feladatok közötti kapcsolatokat a munkafolyamat pontosságának biztosítása és a feladatok függőségének kezelése érdekében, miközben közvetlenül a platformon belül ütemezheti, szervezheti és dokumentálhatja a találkozókat.
Az nTask legjobb funkciói
- Használjon Kanban táblákat és Gantt-diagramokat a projektkövetés egyszerűsítéséhez.
- A kockázatok és problémák nyomon követésével azonosítsa és kezelje a potenciális projektkockázatokat valós időben.
- Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását és kezelje a számlázható órákat harmadik fél időkövető rendszere nélkül.
Az nTask korlátai
- Kevesebb harmadik féltől származó integráció a versenytársakhoz képest
- Egyes felhasználók számára elavultnak tűnhet
- Alkalmi késések és lassabb teljesítmény mobil eszközökön
nTask árak
- Prémium: 4 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
nTask értékelések és vélemények
- Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)
- G2: Nincs elég értékelés
6. TickTick (A legjobb személyes termelékenység és feladatütemezéshez)
A személyes célok és a napi feladatok közötti egyensúly megteremtése néha nehéz feladat, de a TickTick intuitív feladatkezelésével és intelligens ütemezésével egyszerűbbé teszi ezt. A program szervezi a teendőlistákat, emlékeztetőket állít be, és könnyedén kezeli az ismétlődő feladatokat.
A naptárintegrációval a feladatokat az események mellett is láthatom, ami segít a jobb időgazdálkodásban. Az egyéni címkék és prioritási szintek segítenek a feladatok kategorizálásában és prioritásainak meghatározásában, így semmi sem marad figyelmen kívül.
A TickTick legjobb funkciói
- Az intelligens ütemezés segítségével könnyedén átütemezheti a feladatokat intelligens javaslatok alapján.
- Maradjon a munkában a beépített fókuszidőzítőkkel, mint például a Pomodoro időzítő.
- Alakítson ki pozitív szokásokat és kövesse nyomon az előrehaladást a szokáskövetővel!
- Szinkronizálja a feladatokat a naptárakkal a jobb időgazdálkodás érdekében
A TickTick korlátai
- Nincs beépített időkövetés a feladatokhoz
- Inkább személyes használatra alkalmas, mint csapatmunkára.
TickTick árak
- Ingyenes
- Prémium: 35,99 USD/év
TickTick értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
Mit mondanak a TickTickről a valódi felhasználók?
A TickTick webes funkciókat kínál, valamint teljes körű asztali és mobil alkalmazásokkal rendelkezik, így a felhasználók rugalmasan kezelhetik feladataikat különböző eszközökön.
A TickTick webes funkciókat kínál, valamint teljes körű asztali és mobil alkalmazásokkal rendelkezik, így a felhasználók rugalmasan kezelhetik feladataikat különböző eszközökön.
7. Basecamp (A legjobb valós idejű, központosított csapatkommunikációhoz és egységes projekt szervezési irányítópultokhoz)
Több projekt kezelése szétszórt kommunikációval zavarhoz és határidők elmulasztásához vezethet. A Basecamp egy egységes munkaterületen egyesíti a feladatkezelést, a valós idejű üzenetküldést és a fájlmegosztást, így központosítva a csapat együttműködését.
A Basecamp teendőlistái megkönnyítik a feladatok kiosztását, a határidők beállítását és az előrehaladás nyomon követését. Különösen hasznosak a távoli csapatok összekapcsolásának és a projektek előrehaladásának biztosításában, anélkül, hogy folyamatosan ellenőrizni kellene őket.
A Basecamp legjobb funkciói
- Szervezze és ossza ki a feladatokat határidőkkel a teendőlisták segítségével.
- Központosítsa a projektmegbeszéléseket és frissítéseket üzenőfalakkal
- Kommunikáljon a beépített campfire csevegőn keresztül, amely valós idejű csapatüzenetküldést tesz lehetővé.
- Tárolja és ossza meg a projektfájlokat egy helyen a dokumentumok és fájlok funkcióval.
- Gyűjtsd össze a csapat frissítéseit mikromanagement nélkül, automatikus bejelentkezések segítségével.
A Basecamp korlátai
- Kevesebb testreszabási lehetőség a saját munkafolyamatok kialakításához
- Költséges lehet azoknak a kis csapatoknak, amelyeknek csak alapvető feladatkezelési funkciókra van szükségük.
Basecamp árak
- Ingyenes
- Plusz: 15 USD/hó felhasználónként
- Pro: 349 USD/hó szervezetenként
Basecamp értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (5000+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)
8. Evernote (A legjobb jegyzeteléshez és információkezeléshez)
A feladatkezelés és a részletes jegyzetelés közötti egyensúly megteremtése kihívást jelenthet, különösen komplex, együttműködésen alapuló projektek esetében. Az Evernote ezt egyszerűsíti azáltal, hogy a részletes jegyzetelést zökkenőmentes feladatkezeléssel ötvözi.
Kényelmes eszköz ötletek rögzítésére, kutatások szervezésére és a napi feladatok egy helyen történő megtervezésére. A beépített teendőlisták, határidők és prioritások segítségével az alkalmazások közötti váltás nélkül is nyomon követhetem a feladataimat.
Az Evernote legjobb funkciói
- Integrálja a feladatokat a jegyzetekbe a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében.
- Fájlok csatolása, hangjegyzetek rögzítése és weboldalak kivágása
- Hozzáférés a jegyzetekhez és feladatokhoz minden eszközön
- Digitalizálja papír alapú dokumentumait és névjegykártyáit OCR segítségével
Az Evernote korlátai
- Az alapcsomag tárolási és funkciókorlátozásokkal rendelkezik.
- Nem ideális nagy léptékű projektek kezeléséhez
- A felhasználók késésekről számolnak be az eszközök közötti szinkronizálás során.
Evernote árak
- Ingyenes
- Prémium: 7,99 USD felhasználónként/hónap
Evernote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)
Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?
Az Evernote azért hasznos, mert testreszabhatja a szervezését az igényeinek és a végzett munkájának típusának megfelelően.
Az Evernote azért hasznos, mert testreszabhatja a szervezését az igényeinek és a végzett munkájának típusának megfelelően.
9. Google Tasks (a legjobb a Google Workspace-szel való zökkenőmentes integrációhoz)
Gyakran visszatérek a Google Tasks-hez, amikor egyszerű és intuitív módszert keresek a személyes feladatok kezelésére közvetlenül a Google ökoszisztémámon belül. Jól integrálódik a Gmail és a Google Naptár szolgáltatásokkal, így könnyen átalakíthatom az e-maileket feladatokká, és kényelmesen kezelhetem a határidőket a beérkező levelek mappájából.
Ez a kapcsolat egyszerűsíti a napi feladatkezelést és segít a szervezettségben. Lehetővé teszi továbbá, hogy teendőlistákat készítsek, határidőket állítsak be és alfeladatokkal szervezzem a feladatokat.
A Google Tasks legjobb funkciói
- Alakítsd át az e-maileket feladatokká, és nézd meg a határidőket a naptárban!
- A nagy feladatok alfeladatokra és listákra bontásával kisebb, kezelhetőbb lépésekre oszthatók.
- Kezelje feladatait útközben a Google Tasks mobilalkalmazással
- Élvezze a minimalista dizájnt a zavaró tényezőktől mentes feladatkezeléshez.
A Google Tasks korlátai
- Nincsenek robusztus projektmenedzsment eszközök
- Nem ideális csapatalapú feladatkezeléshez, mivel nem rendelkezik együttműködési eszközökkel.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a komplex munkafolyamatok szervezéséhez
A Google Tasks árai
- Ingyenes: Google-fiókhoz tartozik
10. Asana (A legjobb csapatmunka és munkafolyamat-kezeléshez)
Az Asana kiváló választás, ha több projektet kell kezelni funkciók közötti csapatokkal. Intuitív felülete és strukturált munkafolyamatai egyszerűsítik a feladatok delegálását, a projektek nyomon követését, a csapatok közötti együttműködést és a munkaterhelés kezelését.
Az Asana testreszabható munkafolyamatai bármilyen méretű csapathoz és bármilyen összetettségű projekthez alkalmazkodnak, így mindenki összhangban dolgozhat és felelősségteljesen viselkedhet.
Az Asana legjobb funkciói
- Állítson be feladatfüggőségeket vagy más feladatoktól függő feladatokat a hatékonyság javítása érdekében.
- Válasszon a Lista, Tábla, Idővonal és Naptár nézetek közül, hogy áttekintést kapjon a projektről.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat a hatékonyság javítása érdekében
- Integrálja azokat a mindennap használt eszközökkel, mint például a Slack, a Google Drive és a Zoom.
Az Asana korlátai
- Nincs általános fájltár minden projekthez
- A legfejlettebb projektmenedzsment funkciók csak a prémium csomagokban érhetők el.
- A túlzott értesítések zavaróak lehetnek
Asana árak
- Ingyenes csomag
- Starter: 10,99 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)
Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?
Régebben papír alapú teendőlistákat használtam, és az Asana használata még mindig megadja nekem azt az elégedettséget, hogy kipipálhatom a befejezett feladatokat, de ezáltal a folyamatok egyszerűbbé és hatékonyabbá válnak.
Régebben papír alapú teendőlistákat használtam, és az Asana használata még mindig megadja nekem azt az elégedettséget, hogy kipipálhatom a befejezett feladatokat, de ezáltal a folyamatok egyszerűbbé és hatékonyabbá válnak.
11. Notion (A legjobb all-in-one munkaterület és tudásmenedzsment)
A beágyazott oldalakról legismertebb Notion az egyik kedvenc megoldásommá vált, amikor helyre volt szükségem a projektterveim és a találkozói jegyzeteim szervezéséhez (mielőtt áttértem a ClickUp-ra). Rugalmassága lehetővé teszi, hogy egy helyen hozzak létre egyedi munkafolyamatokat, wikiket, feladatadatbázisokat és együttműködési dokumentumokat.
A Notion segítségével egyszerűen válthat a személyes jegyzetek és a komplex projektek között, anélkül, hogy több eszközre lenne szüksége. Akár a Kanban táblákkal követi nyomon az előrehaladást, akár a projekt ütemtervét vázolja fel, akár a csapat dokumentumait osztja meg, a Notion zökkenőmentesen alkalmazkodik a munkafolyamatához.
A Notion legjobb funkciói
- Hozzáférés előre elkészített sablonok könyvtárához teendőlisták, projektmenedzsment és jegyzeteléshez.
- Testreszabhatja az oldalakat drag-and-drop felülettel és moduláris tartalomblokkokkal.
- Azonnali kapcsolatfelvétel olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Trello.
- Ossza meg az oldalakat, kommenteljen valós időben, és együttműködjön könnyedén!
A Notion korlátai
- A kiterjedt testreszabási lehetőségek túlterhelhetik az új felhasználókat.
- Korlátozott funkcionalitás offline állapotban
- A dedikált eszközökhöz képest hiányzik a fejlett munkafolyamat-automatizálás
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 22 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 28 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
12. Things (A legjobb személyes feladatkezeléshez Mac és iOS rendszereken)
Azok számára, akik mélyen beágyazódtak az Apple ökoszisztémájába, a Things kiváló feladatkezelő lehet a Mac, iPhone és iPad eszközökön való szervezettség fenntartásához.
Tiszta, minimalista kialakítása rendkívül intuitívvá teszi az ötletek rögzítését, a projektek tervezését és a napi feladatok kezelését anélkül, hogy túlterhelve érezné magát. Imádom, hogy milyen zökkenőmentesen integrálódik az Apple natív funkcióival, mint például a Reminders és a Calendar.
A Things legjobb funkciói
- Zökkenőmentes szinkronizálás Mac, iPhone, iPad és Apple Watch eszközök között
- Adjon hozzá feladatokat határidővel természetes nyelvű bevitellel
- Szervezze projektjeit egyértelmű lépésekbe, címsorokkal és ellenőrzőlistákkal.
- A fókusz módok segítségével rangsorolja munkáját a mai és a jövőbeli nézetek segítségével.
A Things korlátai
- Windows vagy Android felhasználók számára nem elérhető.
- Személyes feladatkezelésre tervezték, nem csapatprojektekre.
Things árak
- Mac: 49,99 $ (egyszeri vásárlás)
- iPhone és Apple Watch: 9,99 $ (egyszeri vásárlás)
- iPad: 19,99 $ (egyszeri vásárlás)
- Vision Pro: 29,99 $ (egyszeri vásárlás)
Things értékelések és vélemények
- Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)
- G2: Nincs elég értékelés
13. Any. do (A legjobb egyszerű, platformok közötti feladatkezeléshez)
Ha egyszerű, sallangmentes feladatkezelőre van szüksége, amely minden eszközön működik, az Any.do a tökéletes választás. Egyszerűsége miatt ideális a napi feladatok kezelésére, anélkül, hogy bonyolult funkciók zavarnák meg a munkát.
Ajánlom, hogy kezdje a napot a Moment funkcióval, amelynek segítségével áttekintheti és megtervezheti a feladatokat, hogy minden a terv szerint haladjon. Az Any. do zökkenőmentesen szinkronizálódik a mobil, asztali és webes platformok között, így bármelyik eszközről könnyen nyomon követheti a feladatok előrehaladását.
Any. do legjobb funkciói
- A napi feladatok fontossági sorrendbe állítása irányított tervezési élmény segítségével
- Szinkronizálás iOS, Android, web és asztali számítógépek között
- Állítson be napi, heti vagy egyéni ismétlődő emlékeztetőket, hogy mindig kézben tartsa a feladatokat.
- Hangparancsokkal gyorsan hozzáadhat feladatokat és több emlékeztetőt is létrehozhat.
Any. do korlátozások
- Nincs robusztus projektmenedzsment funkciója komplex munkafolyamatokhoz
- Néhány alapvető funkció csak a prémium csomagban érhető el.
- A csapatmunkát segítő funkciók más eszközökhöz képest minimálisak.
Any. do árak
- Személyes: Ingyenes
- Prémium: 7,99 USD/hó felhasználónként
- Csapatok: 7,99 USD/felhasználó/hónap
Any. do értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
ClickUp – a legjobb Nozbe alternatíva, amiről csak álmodhat
A Trello vizuális vonzerejétől a Google Tasks zökkenőmentes integrációs képességeiig, megvizsgáltuk a Nozbe 13 legjobb alternatíváját, amelyek mindegyike egyedi funkciókat kínál, amelyek különböző igényeket elégítenek ki.
Azonban alapos kutatás és személyes tapasztalatok alapján úgy gondolom, hogy a ClickUp a legjobb alternatíva a Nozbe-hez. AI-alapú képességeinek, együttműködési funkcióinak és testreszabható opcióinak köszönhetően tökéletes egyensúlyt teremt az egyszerűség és a teljesítmény között.
Ha olyan kiváló rendszert keres, amely alkalmazkodik a munkafolyamataihoz és javítja a csapat együttműködését, akkor a ClickUp-ot ajánlom. Kiterjedt funkcióival és felhasználóbarát felületével minden projekt megvalósításához megfelelő eszközökkel rendelkezik majd.
Ne várjon tovább, regisztráljon még ma a ClickUp-on!