A 10 legjobb Orangescrum alternatíva a projektmenedzsmenthez 2025-ben

Minden csapatnak megvan a maga módszere a feladatok elvégzésére. Egyesek ragaszkodnak a strukturált munkafolyamatokhoz, míg másoknak szükségük van a rugalmasságra és a testreszabásra.

Ha az Orangescrum kissé korlátozónak tűnik, vagy ha egy személyre szabottabb, költséghatékonyabb megoldást keres, akkor még vannak lehetőségei.

A nyílt forráskódú projektmenedzsment eszközökkel úgy alakíthatja munkaterületét, ahogyan csak szeretné, legyen szó mélyebb testreszabásról, jobb integrációról vagy teljes beállítási ellenőrzésről.

Ha ez az, amire szüksége van, akkor itt találja az Orangescrum alternatíváit, amelyeket érdemes megnéznie. 📝

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme ajánlásaink az Orangescrum legjobb alternatíváira: ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment és munkaközösség számára)

OpenProject (A legjobb nyílt forráskódú projektmenedzsmenthez)

Monday. com (A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez)

Trello (A legjobb egyszerű Kanban munkafolyamatokhoz)

Asana (A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához)

Wrike (A legjobb vállalati erőforrás-kezeléshez)

Smartsheet (A legjobb a táblázatkezelő programok aktív felhasználói számára)

Notion (A legjobb a kapcsolódó dokumentációhoz)

Basecamp (A legjobb egyszerű csapatkoordinációhoz)

Mit kell keresnie az Orangescrum alternatíváiban?

A megfelelő eszköznek egyszerűsítenie kell a munkafolyamatokat, javítania kell az együttműködést és támogatnia kell a skálázhatóságot.

Íme a projektmenedzsment szoftverek legfontosabb funkciói:

Egyszerű bevezetési folyamat: Az intuitív felület biztosítja, hogy a csapatok kiterjedt képzés nélkül is elkezdhessék használni az eszközt.

Rugalmas feladatkezelés: Az egyedi munkafolyamatok, a feladatok közötti függőségek és a többféle nézet lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a saját módjukon szervezzék a projekteket.

Skálázható funkcionalitás: A növekvő vállalkozásoknak olyan szoftverre van szükségük, amely alkalmazkodik a növekvő munkaterheléshez, a nagyobb csapatokhoz és a bonyolultabb folyamatokhoz.

Zökkenőmentes együttműködés: A beépített üzenetküldés, a valós idejű frissítések és a fájlmegosztás segítségével a csapatok összehangoltan dolgozhatnak, anélkül, hogy szétszórt kommunikációs eszközökre kellene támaszkodniuk.

Robusztus integrációk: A Slack, Google Drive és CRM platformokhoz hasonló meglévő alkalmazásokhoz kapcsolódó eszközök kiküszöbölik A Slack, Google Drive és CRM platformokhoz hasonló meglévő alkalmazásokhoz kapcsolódó eszközök kiküszöbölik a projektmenedzsment kihívásait , mint például a folyamatos kontextusváltás.

Időmegtakarító automatizálás: Az automatizált feladatkiosztás, állapotfrissítések és ismétlődő munkafolyamatok a költségkezelés terén kiküszöbölik az ismétlődő manuális munkát és javítják a hatékonyságot.

📮 ClickUp Insight: A csapatok a munkanapjuk több mint felét eszközök közötti váltással és információkereséssel töltik, ami szétszórtá és hatékonytalanná teszi a kommunikációt. Az e-mailekben, csevegésekben és hívásokban elszórt üzenetek lassítják a haladást, szilárd struktúrákat hoznak létre és gátolják az innovációt. A ClickUp mindent egy helyre gyűjt – feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és célokat –, így a csapatok kommunikálhatnak, együttműködhetnek és szervezettek maradhatnak. A ClickUp ezen egyedülálló előnyei biztosítják a munka zökkenőmentes folyását, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a szükséges információk keresésével való időpazarlás nélkül a végrehajtásra koncentrálhassanak.

A 10 legjobb Orangescrum alternatíva

Néha egy másik projektmenedzsment platform segítségével a munka szervezettebbé és könnyebbé válhat. Ha más lehetőségeket is fontolgat, rengeteg kiváló alternatíva áll rendelkezésre, amelyek új módszert kínálnak a tervezéshez és az együttműködéshez. Íme néhány, amelyet érdemes megnézni. 👀

1. ClickUp (a legjobb az all-in-one projektmenedzsmenthez és munkaköri együttműködéshez)

A mai munkavégzés nem működik. Projektjeink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön van szétszórva, ami lassítja munkánkat.

A ClickUp megoldja ezt a problémát a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

A legtöbb projektmenedzsment eszköz csak a feladatok nyomon követésénél marad. A ClickUp projektmenedzsment megoldása ennél tovább megy, és egy teljesen összekapcsolt munkaterületet hoz létre, ahol a csapatok kezelhetik a projekteket, valós időben együttműködhetnek és automatizálhatják az ismétlődő munkákat.

ClickUp Brain

Automatizálja a projektösszefoglalókat és frissítéseket a ClickUp Brain segítségével.

Ennek az élménynek a középpontjában a ClickUp Brain áll, az integrált AI-asszisztens, amely a szétszórt információkat azonnali betekintéssé alakítja. A projektfrissítések nyomon követése, a kérdések megválaszolása és az ismétlődő munkák automatizálása másodpercek alatt megtörténik.

Tegyük fel, hogy egy termékfejlesztő csapat egy szoftverkiadást kezel. A ClickUp Brain átvizsgálja a feladatokat, megjegyzéseket és dokumentumokat, hogy strukturált frissítést generáljon, amely kiemeli a befejezett funkciókat, a függőben lévő jóváhagyásokat és a közelgő határidőket. Az érdekelt felek egyértelmű képet kapnak az előrehaladásról, anélkül, hogy meg kellene várniuk a megbeszélést.

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat a munkaterületén belülről.

Egy ügyfélkérését áttekintő projektmenedzsernek előfordulhat, hogy ellenőriznie kell, hogy hasonló visszajelzést már korábban is kezeltek-e. A ClickUp Brain az egész munkaterületet átkutatja, beleértve a csevegéseket, a korábbi feladatokat és a megosztott fájlokat, hogy megtalálja a releváns beszélgetéseket. Nincs oda-vissza levelezés, nincs időpazarlás.

ClickUp Chat

Tartsa a kapcsolatot a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat a beszélgetéseket a munkaterületre hozza, így a kommunikáció és a feladatok egy helyen maradnak. Minden tér, mappa és lista rendelkezik saját csevegővel, így a munka szervezett marad.

A kihagyott frissítések sem jelentenek problémát. Az AI-alapú Catch Me Up összefoglalja a legfontosabb beszélgetéseket, így a szabadságról visszatérő csapattagok egy pillanat alatt áttekinthetik a fontos döntéseket. Ez különbözteti meg a ClickUp-ot a többi Orangescrum alternatívától.

A zökkenőmentes kommunikáción túl a munka hatékony szervezése is ugyanolyan fontos. A ClickUp Tasks segít a csapatoknak a projektekkel kapcsolatos prioritások, függőségek és egyedi állapotok nyomon követésében, amelyek bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodnak.

ClickUp nézetek

De a feladatok nyomon követése csak a feladatok felének elvégzése – a megfelelő perspektíva megléte jelentősen megváltoztatja a helyzetet. A ClickUp Views lehetővé teszi a csapatok számára, hogy listák, táblák, Gantt-diagramok és naptárak között váltsanak, így mindig a legáttekinthetőbb képet kapják munkájukról.

A projektek hatékony előrehaladásának fenntartása gyakran a ismétlődő munkák csökkentését jelenti, és itt jön be a ClickUp Automation.

A rutin frissítések, állapotváltozások és értesítések automatikusan történnek, így a csapatok azokra a feladatokra koncentrálhatnak, amelyek valóban megkövetelik a figyelmüket.

Tegyük fel, hogy egy marketingcsapat kezeli a tartalom jóváhagyásait. Amikor egy író benyújtja a vázlatot, az Automation azonnal kijelöli a felülvizsgálatot egy szerkesztőnek, áthelyezi a feladatot a „Felülvizsgálat alatt” kategóriába, és értesíti a megfelelő személyt. Miután a szerkesztő jóváhagyta, a rendszer frissíti az állapotot, értesíti a kiadói csapatot, és ütemezi a tartalmat.

ClickUp projektmenedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson be gyorsan strukturált munkafolyamatokat a ClickUp projektmenedzsment sablon segítségével.

Az Orangescrumról áttérő csapatok számára a ClickUp projektmenedzsment sablon strukturált kiindulási pontot biztosít. Különböző iparágakhoz igazítható munkafolyamatokat tartalmaz, amelyek segítségével a csapatok gyorsabban tudnak munkába állni, mint a ClickUp alternatívái.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabhatja a munkafolyamatot: Valós idejű Valós idejű ClickUp Dashboardokat hozhat létre a projekt előrehaladásának, a csapat munkaterhelésének és a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez – mindezt egy helyen.

Zökkenőmentes létrehozás és együttműködés: alakítsa jegyzeteket, wikiket és projektterveket szervezett alakítsa jegyzeteket, wikiket és projektterveket szervezett ClickUp Docs dokumentumokká, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz.

Ötletek vizualizálása és megtervezése: Használja Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást brainstorminghoz, munkafolyamatok vázlatához és koncepciók megvalósítható feladatokká alakításához.

Könnyedén nyomon követheti az időt: A ClickUp Time Tracking segítségével manuálisan rögzítheti az órákat, vagy közvetlenül bármely feladatból elindíthat egy időzítőt, hogy betarthassa az ütemtervet. A ClickUp Time Tracking segítségével manuálisan rögzítheti az órákat, vagy közvetlenül bármely feladatból elindíthat egy időzítőt, hogy betarthassa az ütemtervet.

Csatlakoztassa kedvenc eszközeit: Integrálja a ClickUp-ot a mindennap használt alkalmazásokkal, így biztosítva a munkafolyamatok zökkenőmentességét és csökkentve a kontextusváltások számát.

A ClickUp korlátai

A ClickUp széles körű funkcióinak teljes körű felfedezése és alkalmazása időbe telhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🧠 Érdekesség: A „projekt” szó a latin projectum szóból származik, amelynek jelentése „előre dobott valami”. Eredetileg stratégiai katonai tervek leírására használták.

2. OpenProject (A legjobb nyílt forráskódú projektmenedzsmenthez)

via OpenProject

Az OpenProject átfogó projektmenedzsment élményt nyújt, miközben megőrzi nyílt forráskódú jellegét. Ez a platform támogatja az agilis módszertanokat Scrum és Kanban táblák, ütemterv-megjelenítések és robusztus dokumentációs funkciók segítségével.

A csapatok értékelik az átlátható árstruktúrát, az önálló tárhelyszolgáltatási lehetőségeket és az aktív közösségfejlesztést. Az OpenProject kiválóan alkalmas komplex projektekhez, beépített időkövetési, költségjelentési és értekezletkezelési eszközökkel, amelyek kielégítik a vállalati követelményeket anélkül, hogy vállalati árat kellene fizetni.

Az OpenProject legjobb funkciói

Hozzon létre olyan egyedi munkafolyamatokat, amelyek pontosan megfelelnek az üzleti folyamatainak, és alakítsa őket a csapat fejlődésével összhangban.

Kövesse nyomon az időt közvetlenül a feladatokhoz, és készítsen részletes jelentéseket a pontos számlázás és erőforrás-elosztás érdekében.

Saját szervereken tárolja az adatokat a teljes tulajdonjog és a szigorú adatbiztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében.

Konfiguráljon részletes felhasználói jogosultságokat a csapatok közötti hozzáférési szintek ellenőrzéséhez és az információbiztonság fenntartásához.

Integrálja számos harmadik féltől származó alkalmazással a REST API-n keresztül, hogy összekapcsolt munkafolyamat-ökoszisztémát építsen ki.

Az OpenProject korlátai

A felület a modern alternatívákhoz képest elavultnak tűnik.

Korlátozott mobil funkcionalitás

Egyes felhasználók nagyobb projekteknél teljesítményproblémákról számolnak be.

OpenProject árak

Közösség: Ingyenes

Alap: 7,25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 13,50 USD/hó felhasználónként

Prémium: 19,50 USD/hó felhasználónként

OpenProject értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (170+ értékelés)

🔍 Tudta? A globális projektmenedzsment szoftverpiac várhatóan 15,7%-os CAGR-ral fog növekedni 2023 és 2030 között.

3. Monday. com (A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez)

A Monday.com színes, testreszabható felületével vizuális élménnyé varázsolja a projektmenedzsmentet. Intuitív tábláival, amelyek gyakorlatilag bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodnak, kiemelkedik a többi közül, és az adatigényes projekteket azonnal érthetővé teszi.

Az Orangescrumról áttérő csapatok gyakran értékelik a Monday.com egyszerű drag-and-drop funkcióját és azt, hogy a projektadatok így mindenki számára elérhetőbbek, nem csak a projektmenedzserek számára. A vizuális jellegnek köszönhetően kevesebb időt kell a státusz magyarázására fordítani, és több idő marad a haladásra.

Monday.com legjobb funkciói

Automatizálja a rutin feladatokat kód nélküli automatizálásokkal, amelyek állapotváltozások, dátumok vagy egyéb feltételek alapján aktiválódnak.

Vizualizálja a projekt ütemtervét többféle nézetben, például Gantt-diagramokban, naptárakban és Kanban-táblákban.

Csatlakozzon több mint 200 külső eszközhöz és szolgáltatáshoz, hogy központi munkafolyamat-központot tartson fenn minden üzleti folyamatához.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat, amelyek több projekt valós idejű mutatóit gyűjtik össze, így azonnali áttekintést kaphat az általános teljesítményről.

A Monday.com korlátai

A felület túl sok táblával zsúfolttá válhat.

Egyes automatizálások magasabb szintű csomagokat igényelnek.

Ez komplex testreszabásokhoz tanulási görbét igényel.

Monday.com árak

Ingyenes (két felhasználóra korlátozva)

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (12 870+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5385+ értékelés)

🔍 Tudta? A történelem néhány leghíresebb alakja bizonyos értelemben projektmenedzser volt. Leonardo da Vinci komplex művészeti és mérnöki projekteket irányított, míg Thomas Edison felügyelte a forradalmi innovációkon dolgozó feltalálói csapatokat.

4. Trello (a legjobb egyszerű Kanban munkafolyamatokhoz)

via Atlassian

Értékelni fogja a Trello egyszerű projektmenedzsment-megközelítését, intuitív, kártyaalapú felületével.

Ez az eszköz kiválóan alkalmas a munka előrehaladásának vizualizálására testreszabható táblák segítségével, ahol a kártyák a különböző szakaszokat képviselő oszlopok között mozognak. Fájlokat csatolhat, ellenőrzőlistákat adhat hozzá, határidőket állíthat be, és a csapat tagjait közvetlenül a kártyákhoz rendelheti. A Trello egyszerűségével tűnik ki, miközben meglepő mélységet kínál a Power-Ups funkcióval, amely kiterjeszti a funkcionalitást anélkül, hogy bonyolultabbá tenné a felületet.

A Trello legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabható táblákat színkódolt címkékkel, amelyek segítségével egy pillanat alatt kategorizálhatja és fontossági sorrendbe állíthatja a munkatételeket.

Adjon hozzá automatizálást a Butler segítségével, hogy automatikusan mozgathassa a kártyákat, hozzárendelje a tagokat vagy beállítsa a határidőket az Ön által meghatározott kiváltó események alapján.

Készítsen kártyasablonokat előre meghatározott ellenőrzőlistákkal és mezőkkel, hogy egységesítse a csapatában ismétlődő feladatokat.

Hozzáférhet tábláihoz asztali és mobil eszközökön egyaránt, így helytől függetlenül kezelheti projektjeit.

A Trello korlátai

Korlátozott jelentési és elemzési lehetőségek

Komplex, többfázisú projektek esetén kezelhetetlenné válhat.

Az alapverzió nem rendelkezik fejlett munkafolyamat-funkciókkal.

Nehéz kezelni a feladatok közötti függőségeket

Trello árak

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (13 670+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (23 435+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: A feladatok elvégzése dopamin felszabadulását eredményezi, amely egy jó közérzetet biztosító vegyi anyag, amely növeli a motivációt és a termelékenységet. Ezért olyan kielégítő érzés kipipálni egy tennivalót a teendőlistáról.

5. Asana (a legjobb a munkafolyamatok automatizálásához)

via Asana

Az Asana praktikus feladatkezeléssel rendet teremt a csapat kaotikus munkájában. Ez a platform kiválóan alkalmas komplex projektek kezelhető részekre bontására függőségekkel, alfeladatokkal és egyedi mezőkkel.

A munkát többféle nézetben is megjelenítheti, például listák, táblák, ütemtervek és naptárak formájában. Az Asana robusztus automatizálási funkciókkal rendelkezik, amelyek kiküszöbölik az ismétlődő munkákat és csökkentik a kézi frissítések számát. Tiszta felületet biztosít, ugyanakkor mélységet is kínál azoknak a csapatoknak, amelyeknek komplex munkafolyamatokat kell koordinálniuk a különböző részlegek között.

Az Asana legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabott munkafolyamatokat olyan szabályokkal, amelyek automatikusan hozzárendelik a feladatokat, megváltoztatják az állapotot és értesítik a csapat tagjait a kiváltó események alapján.

A Gantt-stílusú idővonal nézet segítségével vizualizálhatja a projekt függőségeit és ütemtervét, hogy azonosítsa a potenciális szűk keresztmetszeteket.

Hozzon létre űrlapokat, amelyek a beküldött adatokat közvetlenül a megfelelő csapattagoknak kiosztott, végrehajtható feladatokká alakítják.

Tervezzen egyedi mezőket és sablonokat, amelyek egységesítik az információgyűjtést az összes projektben.

Kövesse nyomon a feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó célokat és célkitűzéseket, hogy összhangban maradjon a stratégiai prioritásokkal.

Az Asana korlátai

Az ingyenes verzióban a csapat mérete 10 tagra korlátozódik.

Egyes felhasználók túl sok értesítésről számolnak be.

Feladatként csak egy személy rendelhető hozzá, ami korlátozza az együttműködést.

Időkövetéshez harmadik féltől származó integrációk szükségesek.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

🔍 Tudta? Kutatások szerint a projektgyakorlatok 61%-a úgy véli, hogy projektmenedzsment irodájuk (PMO) sikeresen ösztönzi a projekt eredményeit és a szervezeti hatékonyságot.

6. Wrike (A legjobb vállalati erőforrás-kezeléshez)

via Wrike

A Wrike strukturálja a gyorsan változó projekteket egy elegáns, hárompaneles elrendezéssel, amely a portfóliókat, projekteket és feladatokat könnyen elérhetővé teszi. A csapatok testreszabhatják a munkafolyamatokat kérelemformulákkal, jóváhagyási lépésekkel és automatikus frissítésekkel, amelyek csökkentik a manuális munkát.

A valós idejű munkaterhelés-nézetek egyszerűvé teszik az erőforrás-tervezést, biztosítva, hogy senki ne legyen túlterhelve, miközben a határidők betartásra kerülnek. A vállalati szintű biztonságnak köszönhetően az adatok zárolva maradnak, anélkül, hogy ez befolyásolná a csapat rugalmasságát.

A Wrike legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi kérelemformulákat, amelyek pontosan összegyűjtik a szükséges információkat, és automatikusan továbbítják a munkát a megfelelő csapatoknak.

Interaktív diagramokkal láthatja a csapat munkaterhelését a különböző projektekben, ami segít az erőforrások egyensúlyának megteremtésében és a kiégés megelőzésében.

Hozzon létre testreszabható jelentéseket valós idejű adatokkal, amelyek egyszerre több projekt teljesítménymutatóit követik nyomon.

A Wrike korlátai

Időkövetési és ütemezési képességei korlátozottak.

Az eszköz betöltése lassú lehet, különösen fájlok feltöltése vagy letöltése esetén.

A Wrike értékelései szerint a szerszám magasabb áron kapható, mint sok versenytársa.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3760+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2770+ értékelés)

🔍 Tudta? A projektmenedzserek gyakran viccelődnek Murphy törvényével: „Ami rosszul sülhet el, az rosszul is fog elsülni.” Ezért is olyan fontos a kockázatkezelés a munkájukban.

7. Smartsheet (A legjobb a táblázatkezelő programok aktív felhasználói számára)

via Smartsheet

A Smartsheet projektmenedzsmenthez való használata áthidalja a hagyományos táblázatok és a modern PM platformok közötti szakadékot. Ez az eszköz egy ismerős rácsos felületet kínál, amely hatékony együttműködési funkciókkal, automatizálási szabályokkal és vizualizációs lehetőségekkel bővül.

Ezzel a munkafolyamatok minden eddiginél zökkenőmentesebbé válnak. Állítson be feltételes logikát, jóváhagyási útvonalakat és automatikus riasztásokat, hogy a dolgok millió felügyeleti művelet nélkül is haladjanak. A műszerfalak mindent egybefogva végtelen számokat alakítanak át hasznosítható információkká.

A Smartsheet legjobb funkciói

Ossza meg a lapokat belső és külső érdekelt felekkel, állítsa be a jogosultságokat, és kövesse nyomon a változásokat a részletes verziótörténet segítségével.

Hozzon létre automatizált jóváhagyási munkafolyamatokat, amelyek előre meghatározott feltételek alapján továbbítják a dokumentumokat az érintetteknek.

Készítsen több táblázatot átfogó jelentéseket, amelyek több projektből származó információkat gyűjtenek össze átfogó vezetői irányítópultokba.

A Smartsheet korlátai

A táblázathoz hasonló megjelenése ellenére a Smartsheet nem képes több lapot tartalmazni egy táblázatban, ami korlátozza az adatok szervezését.

Egyes felhasználók a Smartsheet jelentéskészítési funkcióit nem tartják megfelelőnek az adatelemzéshez.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (19 080+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3420+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: A Zeigarnik-effektus szerint az agy a befejezetlen feladatokat élénkebben emlékszik, mint a befejezetteket, ezért a befejezetlen munkák továbbra is a tudatában maradnak, és néha mentálisan kimerítőnek érezheti őket.

8. Notion (A legjobb a kapcsolódó dokumentációhoz)

via Notion

A Notion a projektmenedzsmentet robusztus dokumentációs funkciókkal ötvözi egy testreszabható munkaterületen. Kapcsolatokat hoz létre a feladatok, jegyzetek, wikik és adatbázisok között, így személyre szabott rendszereket hozhat létre, ahol az információk természetesen áramlanak.

Az eszköz rugalmas blokkrendszere gyakorlatilag bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodik, miközben megőrzi a vizuális egyszerűséget. Ha azonban összehasonlítjuk a Notiont a ClickUp-pal, akkor a ClickUp egy teljesebb munkaterületet kínál beépített automatizálási és csapatmunkát támogató funkciókkal.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre összekapcsolt adatbázisokat, amelyek összekapcsolják a projekteket, feladatokat, csapattagokat és erőforrásokat hatékony szűrési lehetőségekkel.

Tervezzen sablonoldalakat szabványosított struktúrákkal, amelyek biztosítják a projektek és részlegek közötti konzisztenciát.

Kapcsolja össze a kapcsolódó információkat backlinkekkel és kapcsolatokkal, amelyek megőrzik a kontextust az egész munkaterületen.

Más eszközök tartalmát, például fájlokat, videókat és interaktív elemeket közvetlenül beágyazhat az oldalaira.

A Notion korlátai

Az optimális munkafolyamatok beállítása jelentős időt igényelhet.

Az eszköz nem rendelkezik olyan fejlett projektmenedzsment funkciókkal, mint a Gantt-diagramok.

A jogosultsági beállítások kevésbé részletesek, mint a speciális eszközök esetében.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI: 10 USD/hó felhasználónként

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (6060+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2480+ értékelés)

9. Basecamp (a legjobb egyszerű csapatkoordinációhoz)

via Basecamp

A Basecamp frissítően más megközelítést alkalmaz a projektmenedzsmenthez, átfogó árazásával és egyszerűsített felületével. Ez a platform a munkát különálló projektekbe szervezi, amelyek hat alapvető eszközt tartalmaznak: üzenőfalak, teendők, ütemtervek, dokumentumok, csevegés és automatikus bejelentkezések.

A kommunikáció és a feladatkezelés központosításával kiküszöbölheti a több alkalmazás használatából adódó fragmentáltságot. Ez megkönnyíti a projektek közötti egyértelmű határok kijelölését és a csapatok közötti átláthatóságot.

A Basecamp legjobb funkciói

Ütemezzen automatikus bejelentkezéseket, amelyek gyűjtenek csapatfrissítéseket bizonyos témákról anélkül, hogy megbeszélésekre lenne szükség.

Határozza meg egyértelműen a munkaidőt az üzleti órákról szóló értesítésekkel, amelyek tiszteletben tartják a csapattagok személyes idejét.

Szervezze meg a beszélgetéseket fókuszált üzenőfalakba, amelyek kontextusban tartják és kereshetővé teszik a beszélgetéseket.

Tárolja és verziózza az összes projektdokumentumot egy központi helyen, amely mindenki számára elérhető, aki rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal.

A Basecamp korlátai

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a Gantt-diagramok vagy az időkövetés.

A Basecamp értékelései szerint más platformokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál.

Nincs beépített jelentéskészítő vagy elemző eszköz

Minden vagy semmi jogosultsági struktúra

Basecamp árak

Ingyenes

Plusz: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Unlimited: 299 USD/hó (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (5320+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (14 480+ értékelés)

10. Jira (a legjobb agilis fejlesztői csapatok számára)

via Atlassian

A Jira speciális projektmenedzsmentet kínál a szoftverfejlesztéshez, az agilis módszertanokra összpontosítva. Kiválóan alkalmas problémák, hibák és funkciókérés nyomon követésére a csapat folyamataihoz igazodó, testreszabható munkafolyamatok révén.

Tervezhet sprintokat, vizualizálhatja a folyamatban lévő munkákat, és részletes jelentéseket készíthet a csapat sebességéről. A Jira kiemelkedik a fejlesztési eszközökkel való kiterjedt integrációs lehetőségeivel és a sokféle, agilis keretrendszerhez való alkalmazkodóképességével.

A Jira legjobb funkciói

Konfiguráljon olyan egyedi munkafolyamatokat, amelyek pontosan illeszkednek a fejlesztési folyamatához, automatizált átmenetekkel és érvényesítésekkel.

Kövesse nyomon a fejlesztés előrehaladását interaktív táblák segítségével, amelyek vizuálisan ábrázolják a munkák állapotát a sprintek és a kiadások során.

Készítsen sebességdiagramokat és burndown-jelentéseket, amelyek segítenek a csapatoknak az idővel javuló becslési pontosságban.

Hozzon létre epikákat, amelyek a kapcsolódó történeteket és feladatokat nagyobb, a stratégiai célokkal összhangban álló kezdeményezésekbe szervezik.

Tervezzen egyedi problématípusokat olyan speciális mezőkkel, amelyek pontosan rögzítik a különböző munkatételekhez szükséges információkat.

A Jira korlátai

A tesztelésre erősen összpontosító csapatok számára a Jira natív képességei elégtelenek lehetnek, ezért speciális tesztelő eszközökkel való integrációra lehet szükség.

Ha összehasonlítjuk a Jira és a ClickUp programokat , az egyszerű projektkövetés esetében ez túlnyomó érzést kelthet.

A beállítás és konfigurálás jelentős időbefektetést igényel.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 7,53 USD/hó felhasználónként

Prémium: 13,53 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (6270+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 100 értékelés)

🔍 Tudta? A Wellingtone projektmenedzsment jelentése szerint a projektek 47%-át többnyire vagy mindig professzionális projektmenedzserek vezetik.

Válassza a ClickUp-ot, hogy lássa az eredményeket

A projektek hatékony kezeléséhez olyan eszközökre van szükség, amelyek illeszkednek a csapat munkafolyamatához, és nem fordítva.

A megfelelő Orangescrum alternatíva egyszerűsíti az együttműködést, javítja a termelékenységet és biztosítja a feladatok ütemezett végrehajtását.

A ClickUp túllép a szokásos projektmenedzsmenten, mivel mindent – feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és automatizálást – egy AI-alapú platformon központosít. A csapatok testreszabhatják a munkafolyamatokat, integrálhatják kedvenc eszközeiket, és zökkenőmentesen bővíthetik a rendszert.

Fejlessze projektmenedzsment tapasztalatait. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅