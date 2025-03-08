A 15 legjobb azonnali üzenetküldő alkalmazás 2025-ben

Képzelje el, hogy elküld egy gyors üzenetet, és csak az érdekel, hogy ki olvassa el: a barátja, a munkatársa... vagy egy véletlenszerű hacker a világ másik felén?
Az adatvédelmi incidensek a címlapokra kerülnek, és a kiberfenyegetések mindenhol leselkednek. Ma az azonnali üzenetküldés már nem csak arról szól, hogy megtalálja a megfelelő platformot a csevegéshez, hanem arról is, hogy az azonnali üzenetei biztonságban legyenek és valóban az Ön tulajdonában maradjanak.
És nem csak Ön aggódik a biztonság miatt – a vállalatok is fokozott éberségben vannak.
A fogyasztók közel 90%-a inkább SMS-ben kommunikál a márkákkal, ami azt jelenti, hogy a vállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy elkövessenek hibákat a adatvédelem terén. Egyetlen hiba nem csak az adatokat veszélyezteti, hanem meg is ronthatja a bizalmat, tönkreteheti a hírnevet, és a hűséges ügyfeleket korábbi ügyfelekké változtathatja.
De ezek közül az úgynevezett „biztonságos” azonnali üzenetküldő alkalmazások közül hány valóban tartja be, amit ígér? Ez a bejegyzés a 15 legjobb azonnali üzenetküldő alkalmazást mutatja be, amelyek komolyan veszik a adatvédelmet, védik az adatait, és tökéletesen illeszkednek az Ön személyes vagy szakmai életébe.
📮ClickUp Insight: Kutatásaink szerint a munkavállalók körülbelül 43%-a küld naponta 0-10 üzenetet. Ez egyrészt a beszélgetések fokozottabb koncentrációját és átgondoltságát jelzi, másrészt viszont azt is, hogy hiányzik a zökkenőmentes együttműködés, és a fontos megbeszélések máshol (például e-mailben) zajlanak.
A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében szüksége van egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazásra, mint a ClickUp, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít Önnek hatékonyabban dolgozni.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a 15 legjobb azonnali üzenetküldő alkalmazás listája:
- ClickUp : A legjobb all-in-one együttműködési eszköz
- WhatsApp: A legjobb személyes és kis csapatok közötti kommunikációhoz
- Google Chat: A legjobb a Google ökoszisztéma felhasználói számára
- Brosix: A legjobb a biztonságos csapatmunkahez
- RingCentral: A legjobb platformok közötti egységes kommunikációhoz
- Microsoft Teams: A legjobb a Microsoft 365 felhasználók számára
- Slack: A legjobb testreszabható csapatkommunikációhoz
- Troop Messenger: A legjobb kis és közepes méretű csapatok számára
- Rocket. Chat: A legjobb nyílt forráskódú kommunikációs eszköz
- WeChat: A legjobb globális kommunikációhoz
- Flock: A legjobb kis csapatok számára, akik egyszerűségre vágynak
- Discord: A legjobb közösségi és informális együttműködéshez
- Mattermost: A legjobb a nyílt forráskódú rugalmasság szempontjából
- Workplace: A legjobb a munkahelyi közösségi együttműködéshez
- Ryver: A legjobb feladatcentrikus kommunikációhoz
Mit kell keresni az azonnali üzenetküldő alkalmazásokban?
A megfelelő azonnali üzenetküldő alkalmazás kiválasztása nem csak a látványos funkciók elérhetőségéről szól, hanem arról is, hogy olyan platformot találjon, amely megfelel a biztonsági, funkcionális és használhatósági igényeinek.
A következőket érdemes szem előtt tartani:
- Végpontok közötti titkosítás: Győződjön meg arról, hogy az azonnali üzenetküldő alkalmazás erős titkosítási protokollokat használ, ami azt jelenti, hogy csak a címzett olvashatja el az üzeneteit – még az alkalmazás szolgáltatója sem.
- Adatvédelmi beállítások: Keressen olyan funkciókat, mint az eltűnő üzenetek, a biztonságos mentések és az adatgyűjtés korlátozásának lehetősége. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy Ön ellenőrizze, hogyan használják és tárolják az adatait.
- Több eszköz támogatása: Akár munkahelyi, akár személyes használatra, a különböző eszközök közötti zökkenőmentes szinkronizálás elengedhetetlen a rugalmassághoz, anélkül, hogy a biztonság csorbát szenvedne.
- Csoportfunkciók: Ha csapatokkal dolgozik együtt vagy barátaival cseveg, akkor elengedhetetlenek az azonnali üzenetküldő alkalmazások, amelyek biztonságos csoportos csevegést, fájlmegosztást és rendszergazdai vezérlést kínálnak.
- Felhasználóbarát felület: A biztonság nem feltétlenül jelenti a bonyolultságot. Válasszon olyan azonnali üzenetküldő alkalmazásokat, amelyek a fejlett funkciókat intuitív kialakítással ötvözik a problémamentes használat érdekében.
- Hírnév és átláthatóság: Keresse meg a népszerű üzenetküldő alkalmazásokat, amelyek bizonyított eredményekkel rendelkeznek a adatvédelem terén, és azokat a vállalatokat, amelyek nyíltan kommunikálnak adatkezelési politikájukról.
💡Profi tipp: Az azonnali üzenetküldő alkalmazások értékelésekor ne hagyja figyelmen kívül a termelékenységi alkalmazásokkal való integrációt és a könnyű használatot – ezek jelentősen javíthatják a személyes és szakmai kommunikáció hatékonyságát.
A 15 legjobb azonnali üzenetküldő alkalmazás
Íme a 15 legjobb azonnali üzenetküldő alkalmazás, amelyeket érdemes megfontolnia:
1. ClickUp (A legjobb az all-in-one együttműködéshez)
Gondolt már arra, milyen kaotikus lehet több eszközzel egyszerre kommunikálni, projekteket kezelni és fájlokat megosztani?
Az alkalmazások és lapok közötti váltás zavarhatja a munkafolyamatot, megnehezítve a csapatok számára, hogy egy hullámhosszon maradjanak. Nem is beszélve arról, hogy a figyelemelterelés miatt rengeteg időt veszít.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók közel 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre. Bár ezeket a gyors válaszokat gyakran hatékonysággal azonosítják, megzavarják a koncentrációt és akadályozzák a mély munkavégzést.
Központosítsa projektjeit, feladatait és csevegési szálakat a ClickUp alkalmazásban, hogy egyszerűsítse interakcióit és csökkentse a kontextusváltásokat. Szerezze meg a szükséges információkat anélkül, hogy feladná a koncentrációját!
Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás megközelítésével, amely több munkafunkciót és azonnali üzenetküldést egyesít egy helyen.
ClickUp Chat
A ClickUp együttműködési funkcióinak középpontjában a ClickUp Chat áll. Ez egy egységes azonnali üzenetküldő funkció, ahol az üzenetek, a feladatok frissítései és a projektekkel kapcsolatos megbeszélések zökkenőmentesen zajlanak.
Ez valóban több, mint egyszerű szövegek cseréje. A ClickUp Chat segítségével az üzeneteket közvetlenül összekapcsolhatja konkrét feladatokkal, projektekkel vagy dokumentumokkal, így biztosítva, hogy az azonnali üzenetküldő platformon minden beszélgetés kontextuálisan kapcsolódjon egymáshoz.
A ClickUp Chat lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket rendeljen hozzá, hogy a csapat tagjai tájékozottak legyenek, anélkül, hogy azonnali válaszokat kellene adniuk. Az eszközre való átállás finomabb és vonzóbb hang- és videóüzenet-beszélgetéseket tesz lehetővé.
ClickUp Clips
Inkább az aszinkron kommunikációt részesíti előnyben a csapatával? A ClickUp Clips lehetővé teszi videók rögzítését és megosztását, egyszerűsítve a bonyolult magyarázatokat és időt takarítva meg a hosszú e-mail láncokhoz vagy szövegcentrikus üzenetekhez képest.
A kommunikáció további szervezéséhez használhatja a ClickUp azonnali üzenetküldő sablont, amely segít a csapatoknak az üzeneteik következetességének és egyértelműségének megőrzésében.
Ez a sablon lehetővé teszi, hogy strukturált módon készítsen és tároljon üzeneteket, rangsorolja a beszélgetéseket, és gyorsan válaszoljon a kérésekre. Ezenkívül segít azonosítani a helyesírási hibákat és biztosítja a nyelvtani pontosságot, javítva a belső és külső kommunikáció minőségét.
A ClickUp segítségével kezelheti a projekteket, miközben átlátható, együttműködésen alapuló munkafolyamatot épít ki, amely közelebb hozza egymáshoz a csapatokat.
A ClickUp legjobb funkciói
- Készítsen, rendeljen hozzá és rangsoroljon ClickUp feladatokat könnyedén. Bontsa le a komplex projekteket kezelhető alfeladatokra, és állítson be határidőket, hogy minden a terv szerint haladjon.
- Válasszon több mint 15 ClickUp nézet közül, beleértve a Listát, Táblát, Naptárat, Gantt-diagramot és gondolattérképeket.
- A ClickUp Time Tracking segítségével nyomon követheti a feladatok elvégzéséhez szükséges időt, így nincs szükség külső eszközökre, és javul a projekt költségvetése.
- Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazással, beleértve a Google Drive-ot, a Slack-et, a Zoom-ot és a Microsoft Teams-t, hogy minden eszközt egy egyszerűsített platformba vonjon össze.
- Készítsen személyre szabott ClickUp műszerfalakat a projektadatok összesítéséhez, az előrehaladás vizualizálásához és a csapat teljesítményének figyelemmel kíséréséhez diagramok, grafikonok és widgetek segítségével.
- Használja a ClickUp jelentéskészítő eszközeit, hogy betekintést nyerjen a csapat termelékenységébe, a feladatok teljesítési arányába és a projekt előrehaladásába, és így adat alapú döntéseket hozhasson.
A ClickUp korlátai
- Az eszköz megtanulása nehéz, és az új felhasználók számára kissé ijesztő lehet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és a oda-vissza e-mailek kommunikációja olyan fekete lyukhoz vezetett, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatok nem kerültek időben felülvizsgálatra, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.
Olvassa el még: ClickUp vs. Slack: melyik csapatkommunikációs eszköz a legjobb?
2. WhatsApp (A legjobb személyes és kis csapatok közötti kommunikációhoz)
Ha egyszerűségről és valós idejű üzenetküldésről van szó, a WhatsApp továbbra is az első számú választás mind a személyes, mind a szakmai kapcsolatok terén. Csoportos csevegési funkciója tökéletessé teszi csapatmegbeszélésekhez, a csevegésekben való kép-, dokumentum- és videomegosztási lehetőség pedig mindent egy helyen tart.
A WhatsApp egyik legnagyobb erőssége a végpontok közötti titkosítás, amely biztosítja, hogy minden üzenet és hívás bizalmas és biztonságos maradjon.
A WhatsApp legjobb funkciói
- Gyorsan küldhet fotókat, videókat és dokumentumokat
- Végezzen valós idejű hívásokat, amelyek tökéletesek informális beszélgetésekhez vagy gyors bejelentkezésekhez.
- Használja az alkalmazást telefonokon, táblagépeken és asztali számítógépeken egyaránt.
- Válassza szét a munkahelyi és a magánfiókokat egy WhatsApp Business fiókkal
A WhatsApp korlátai
- Nem kínál beépített eszközöket a feladatok nyomon követéséhez, a projektmenedzsmenthez vagy az együttműködéshez.
- A telefonszámot alapvető kommunikációs eszközként osztja meg – ez a funkció nem feltétlenül a legmegfelelőbb a szakmai kapcsolatokhoz.
WhatsApp árak
- Örökre ingyenes
WhatsApp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 15 500 értékelés)
Mit mondanak a WhatsApp-ról a valódi felhasználók?
Minden szükséges funkcióval rendelkezik, mint a normál WhatsApp, ami megkönnyíti az üzleti célú csevegést az ügyfelekkel, valamint titkosítási és eltűnő funkciókkal rendelkezik a biztonság érdekében.
🧠 Érdekesség: 2024-ben a WhatsAppnak csak az Egyesült Államokban több mint 100 millió felhasználója van!
3. Google Chat (a legjobb a Google ökoszisztéma felhasználói számára)
Ha csapata már beágyazódott a Google Workspace ökoszisztémába, a Google Chat természetes kiegészítője ennek. Lehetővé teszi a csevegések és a Google Meet videohívások közötti egyszerű átállást, így a csapatok platformváltás nélkül maradhatnak kapcsolatban.
A szálakba rendezett beszélgetésekkel a Google Chat biztosítja, hogy a beszélgetések rendezettek maradjanak, a csapatok vagy projektek számára létrehozható dedikált szobák pedig segítik a kommunikáció hatékony kezelését.
A Google Chat legjobb funkciói
- Dolgozzon a Google Docs, Sheets és Drive alkalmazásokban teljes könnyedséggel
- Váltson a szöveges kommunikációról a videohívásokra anélkül, hogy platformot kellene váltania.
- Ossza meg a Google Drive-ból származó fájlokat és dokumentumokat a csevegésekben
A Google Chat korlátai
- Más Google Chat alternatívákhoz, például a ClickUp-hoz képest a Google Chat kevesebb testreszabási lehetőséget kínál.
- Nincs olyan fejlett együttműködési funkciója, mint a kifejezetten projektmenedzsmentre tervezett eszközöknek.
A Google Chat árai
- Business Starter: 6 USD/felhasználó/hónap
- Business Standard: 12 USD/felhasználó havonta
- Business Plus: 18 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Google Chat értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)
4. Brosix (A legjobb a biztonságos csapatmunkahez)
A Brosix privát csapat hálózatokat kínál, biztosítva, hogy minden kommunikáció biztonságos maradjon. Kiküszöböli a külső hozzáférés kockázatát, így kiváló választás olyan iparágak számára, mint az egészségügy, a pénzügyek és a kormányzati szervezetek.
A biztonságon túl a Brosix olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a képernyő megosztás, hang- és videohívások, valamint titkosított fájlátviteli rendszer, amely biztosítja az adatok integritását a kommunikációs folyamat során.
A Brosix legjobb funkciói
- Vizuális együttműködés valós időben brainstorming üléseken
- Hozzon létre szobákat konkrét csapatok vagy projektek számára a szervezett megbeszélésekhez.
- Használja ki a mobil kompatibilitást több platformon (Windows, Web, iOS, Android, Mac, Linux)
A Brosix korlátai
- A Brosix nem rendelkezik eszközökkel a feladatok létrehozásához, nyomon követéséhez vagy kiosztásához.
- Kevesebb integrációs lehetőség más termelékenységi eszközökkel
Brosix árak
- Startup: Ingyenes
- Üzleti: 5 USD/hó felhasználónként, havonta
- Prémium: 8 USD/hó felhasználónként, havonta
Brosix értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)
Mit mondanak a Brosixról a valódi felhasználók?
A Brosix-ban az tetszik, hogy a felülete egyszerű és tiszta. Nincs tanulási görbe. Emellett az évek során olyan remek funkciókat vezettek be, mint a más csapattagokkal való közös böngészés és az azonnali képernyőképek másoknak való elküldése.
5. RingCentral (A legjobb platformok közötti egységes kommunikációhoz)
Szeretne jobb csevegési etikettet bevezetni a munkahelyén? A RingCentral egy egységes kommunikációs megoldás, amely üzenetküldést, hanghívásokat, videokonferenciákat és csapatmunkát tesz lehetővé.
A csapatok számára készült azonnali üzenetekkel külön szálakat hozhat létre osztályok, projektek vagy témák számára, így a beszélgetések jól szervezettek maradnak. Ezenkívül a RingCentral Video zökkenőmentes fájlmegosztást tesz lehetővé, és közvetlenül integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Workspace, a Microsoft 365 és a Slack.
A RingCentral legjobb funkciói
- Engedélyezze a fejlett VoIP funkciókat, beleértve a hívásátirányítást, a hívásrögzítést, a hangposta-szöveggé alakítást és az interaktív hangválasz-rendszert (IVR), hogy javítsa az ügyfélszolgálatot és a csapat kommunikációját.
- Adjon hozzá felhasználókat, telefonszámokat és funkciókat, ahogy vállalkozása növekszik, anélkül, hogy bonyolult infrastruktúrára vagy hardverre lenne szüksége.
- A RingCentral mobilalkalmazásán keresztül hozzáférhet a funkciók teljes skálájához, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy bárhonnan kapcsolatban maradjanak és produktívak legyenek.
A RingCentral korlátai
- A RingCentral átfogó funkciói kisebb vállalkozások számára túlnyomóak lehetnek.
- Drágább, mint a kizárólag az azonnali üzenetküldésre összpontosító eszközök a munkahelyen.
RingCentral árak
- Core: 30 USD/hó 1-5 felhasználó esetén
- Haladó: 35 USD/hó 1-5 felhasználó számára
- Ultra: 45 USD/hó 1-5 felhasználó számára
RingCentral értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
6. Microsoft Teams (a legjobb a Microsoft 365 felhasználók számára)
Ha a szervezeted már használja a Microsoft 365-öt, akkor a Microsoft Teams használata kézenfekvő megoldás a munkafolyamatodban. A Teams integrálódik a Microsoft ökoszisztéma eszközeivel, mint például a Word, az Excel, a PowerPoint és az OneDrive, így az azonnali üzenetek és az együttműködés központjává válik.
A tartós csevegési funkció szervezi a folyamatban lévő beszélgetéseket, míg a szálakba rendezett válaszok segítenek a beszélgetések fókuszált és könnyen követhető tartásában. A Microsoft Teams videokonferencia-képességeivel is kiemelkedik, amely egyetlen találkozón akár 1000 résztvevőt is lehetővé tesz.
Az azonnali üzenetküldő platform magában foglalja a csapatmegbeszélésekhez szükséges csatornák létrehozását, valamint a feladatkezeléshez és a projektkövetéshez szükséges harmadik féltől származó alkalmazások integrálását.
A Microsoft Teams legjobb funkciói
- Használja az egyéni üzenetküldést vagy a csoportos csevegést az azonnali kommunikációhoz.
- Ossza meg fájljait, linkjeit és emojijait, hogy a beszélgetések dinamikusak és érdekesek maradjanak.
- Mentse meg a találkozókat automatikus felhőalapú rögzítéssel és átírással
- Adjon hozzá füleket a gyakran használt alkalmazásokhoz, fájlokhoz vagy eszközökhöz a csatornákon belül.
A Microsoft Teams korlátai
- Kevésbé hatékony, ha még nem használja a Microsoft 365-öt.
- A felület kisebb csapatok vagy egyszerűbb felhasználási esetek esetén zavarosnak tűnhet.
A Microsoft Teams árai
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/felhasználó/hónap
Microsoft Teams értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 15 500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (9500+ értékelés)
Mit mondanak a Microsoft Teamsről a valódi felhasználók?
Ez megkönnyítette munkánkat és csökkentette a manuális erőfeszítéseket, mivel a találkozó után automatikusan létrehozta a találkozó összefoglalóját. Korábban a szervezőknek és az előadóknak manuálisan kellett elindítaniuk és leállítaniuk a felvételeket; most ez a folyamat automatizált.
👀 Tudta? A Microsoft Teams valós idejű fordítást kínál a megbeszéléseken, így kiváló eszköz globális csapatok számára.
7. Slack (A legjobb testreszabható csapatkommunikációhoz)
A Slack egy népszerű azonnali üzenetküldő alkalmazás, amely kiválóan alkalmas csoportos kommunikációra. Minden projekt, osztály vagy beszélgetési téma számára létrehozhat csatornákat, így biztosítva, hogy a beszélgetések fókuszáltak és szervezettek maradjanak.
A szálakba rendezett üzenetek megakadályozzák, hogy a beszélgetések kicsússzanak az irányítás alól, így könnyebb nyomon követni a frissítéseket és válaszolni anélkül, hogy a fő csevegő felületet elárasztanák.
A Slack zökkenőmentesen kapcsolódik több mint 2000 harmadik féltől származó alkalmazáshoz, beleértve olyan projektmenedzsment eszközöket, mint a Trello, az Asana és a Jira. A Slack beépített munkafolyamat-készítőjével még az ismétlődő feladatokat is automatizálhatja, ezzel értékes időt takarítva meg.
A Slack legjobb funkciói
- Rögzítsen fontos üzeneteket vagy fájlokat a csatornákhoz, hogy a csapat tagjai gyorsan hozzáférhessenek a lényeges információkhoz, anélkül, hogy át kellene kutatniuk a szálakat.
- Töltsön fel dokumentumokat, képeket és videókat közvetlenül a beszélgetésekbe
- Reagálj az üzenetekre egyedi hangulatjelekkel, vagy hozz létre szavazásokat hangulatjelekkel.
A Slack korlátai
- A fejlett funkciók, mint például a korlátlan előzménytörténet, magasabb költségekkel járnak.
- A sok csatornával rendelkező csapatoknál előfordulhat, hogy a tagok túlterheltek lesznek az értesítésekkel.
Slack árak
- Ingyenes csomag
- Pro: 7,25 USD/felhasználó/hónap
- Business+: 12,50 USD/felhasználó/hónap
- Enterprise Grid: Egyedi árazás
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 20 000 értékelés)
Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?
Korábban más platformokat is használtam, például a Microsoft Teams-t, de a Slack felhasználói élménye sokkal jobb és intuitívabb a munkavállalók számára.
💡Profi tipp: Használja ki a Slack alkalmazáskatalógusát, hogy integrálja az olyan eszközöket, mint a Trello, a Zoom vagy a Google Drive.
8. Troop Messenger (A legjobb kis és közepes méretű csapatok számára)
A Troop Messenger az alapvető üzenetküldési funkciókra összpontosít, mint például a csoportos csevegés, az egyéni üzenetküldés és az audio-/videohívás.
Az azonnali üzenetküldő platform egyik kiemelkedő eszköze a Burnout. Ez a biztonságos, önmegsemmisítő csevegési funkció biztosítja, hogy az érzékeny információk egy meghatározott idő után eltűnjenek – kiváló kiegészítő azoknak az iparágaknak, amelyek titoktartást igényelnek.
A versenytársakkal ellentétben a Troop Messenger képernyőmegosztási funkciókat és távoli asztali vezérlést is tartalmaz, így praktikus eszköz a hibaelhárításhoz vagy a közös munkához.
A Troop Messenger legjobb funkciói
- Nézze meg, ki olvasta el az üzeneteit a csoportos csevegésekben
- Könnyedén válthat a privát beszélgetések és a csapatmegbeszélések között.
- Könnyedén küldhet és fogadhat dokumentumokat, képeket és egyebeket.
- Adjon hozzá külső együttműködőket, például ügyfeleket vagy beszállítókat a Vendég bejelentkezés funkcióval.
A Troop Messenger korlátai
- Kevesebb harmadik féltől származó alkalmazásintegráció, mint például a Slack vagy a ClickUp eszközök esetében.
- Bár egyszerű, a kialakítás a modern versenytársakhoz képest elavultnak tűnik.
A Troop Messenger árai
- Prémium: 2,50 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: 5 USD/felhasználó havonta
- Superior: 9 USD/felhasználó havonta
Troop Messenger értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (70+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. Rocket. Chat (A legjobb nyílt forráskódú kommunikációhoz)
A Rocket. Chat segítségével vállalkozása saját szervereket üzemeltethet, így biztosítva a teljes adatbirtoklást. Ha olyan iparágban dolgozik, amely szigorú adatvédelmi követelményeket támaszt, érdemes megnéznie ezt az alkalmazást.
Ha Ön egy szervezet, amely rendkívül rugalmas, nyílt forráskódú kommunikációs platformot keres, a Rocket.Chat segítségével teljes ellenőrzést kaphat az üzenetküldés felett.
A Rocket. Chat egyik legerősebb értékesítési érve a bővíthetősége. Nyílt forráskódú platformként lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy az eszközöket az igényeikhez igazodó integrációkkal és bővítményekkel testre szabják.
Rocket. Chat főbb jellemzői
- Beépített hívásfunkciók a zökkenőmentes kommunikációért
- Készítsen egyedi funkciókat és munkafolyamatokat közvetlenül a platformon belül.
- Használja a valós idejű üzenetküldést olyan funkciókkal, mint a szálak, reakciók és említések, hogy a beszélgetések szervezettek és érdekesek maradjanak.
Rocket. Csevegési korlátozások
- A beállítás és karbantartás nem technikai felhasználók számára bonyolult lehet.
Rocket. Chat árak
- Starter: Ingyenes
- Pro: 4,60 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Rocket. Chat értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)
👀Tudta? A Rocket. Chat nem csak nyílt forráskódú, hanem saját szerveren fut, így a vállalkozások teljes ellenőrzést gyakorolhatnak adataik felett.
10. WeChat (A legjobb globális kommunikációhoz)
A Kínából akár csak részben is működő vállalkozások számára elengedhetetlen a megfelelő üzenetküldő platform, és ebben a területen semmi sem dominál annyira, mint a WeChat.
Az ország legszélesebb körben használt üzenetküldő alkalmazásaként ez a globális kommunikáció és üzleti kapcsolatok motorja. Az azonnali üzenetküldésen túl a WeChat személyes és szakmai eszközöket is kínál, beleértve a fájlmegosztást, a hang- és videohívásokat, valamint a robusztus mobilfunkciós lehetőségeket.
A „Moments” funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy frissítéseket osszanak meg, hasonlóan a közösségi média feedjéhez, így egyedülálló lehetőséget kínál a csapatkapcsolatok és az elkötelezettség erősítésére. Ideális megoldás az alkalmi és a szakmai kommunikáció közötti szakadék áthidalására egyetlen alkalmazásban.
Figyelem: A WeChat funkciói Kínán kívül némileg korlátozottak, és a szervezetek számára a felülete kevésbé alkalmas nagyszabású csapatmunkához, mint például a Slack vagy a Microsoft Teams eszközök.
A WeChat legjobb funkciói
- Kiváló minőségű hívások egyéni vagy csoportos kommunikációhoz
- Könnyedén küldhet dokumentumokat, képeket és videókat közvetlenül a csevegésen keresztül.
- Hozzáférés üzleti funkciókhoz, mint például a feladatkezelés és az alkalmazottak nyomon követése a WeCom integrációval.
A WeChat korlátai
- Szigorú helyi adatvédelmi törvények hatálya alá tartozik, amelyek nem feltétlenül egyeznek a globális adatvédelmi szabványokkal.
WeChat árak
- Ingyenes: Alapvető üzenetküldési és hívási funkciók
- WeCom: Egyedi árazás
WeChat értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
11. Flock (A legjobb egyszerűséget igénylő kis csapatok számára)
Az egyszerűség egy alulértékelt tulajdonság az azonnali üzenetküldésben, de a Flock pótolja ezt a hiányosságot. Ez egy megfizethető, egyszerű üzenetküldő alkalmazás, amelyet kis csapatok számára terveztek.
Olyan funkciókkal, mint a csoportos csevegés, a megosztott teendőlisták és a szavazások, a Flock segít a csapatoknak a szervezettségben anélkül, hogy felesleges funkciókkal terhelné őket. A Microsoft Teamshez hasonló, bonyolultabb eszközökkel ellentétben a Flock könnyűszerkezetes kialakítása gyors bevezetést és alkalmazást biztosít.
A Flock legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a csapat feladatait közvetlenül az alkalmazáson belül a megosztott teendőlisták segítségével.
- Maradjon szervezett a beépített emlékeztetők és jegyzetek segítségével.
- Tartson virtuális értekezleteket a csapat tagjaival
A Flock korlátai
- Nem ideális komplex igényű nagy szervezetek számára.
- A videokonferencia-eszközök nem rendelkeznek fejlett együttműködési lehetőségekkel
Flock árak
- Starter: Ingyenes
- Pro: 4,50 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Flock értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
Mit mondanak a Flockról a valódi felhasználók?
Tetszik, hogy a Flock segítségével irodánkban és útközben is kapcsolatban maradhatunk egymással. Nem tetszik, hogy csak korlátozott mértékben lehet visszakeresni a bejegyzéseket, amikor konkrét témákat kell keresni.
12. Discord (A legjobb közösségi és informális együttműködéshez)
Eredetileg játékosok számára tervezett Discord mára egy közösségvezérelt kommunikációs eszközzé vált, amely egyre népszerűbb a szakmai körökben is.
Szerveralapú felépítése lehetővé teszi a csapatok számára, hogy külön teret hozzanak létre különböző projektek, részlegek vagy érdeklődési körök számára, így ideális választás kreatív és informális kultúrájú vállalatok számára.
A Discord hangcsatornákat támogat a gyors beszélgetésekhez, így nincs szükség előre megbeszélt hívásokra. A platform kiválóan alkalmas valós idejű kommunikációra, minimális hang- vagy videocsevegési késleltetéssel. A Discord képernyőmegosztási és streaming funkciókat kínál távoli vagy hibrid csapatok számára, amelyek hasznosak lehetnek prezentációkhoz vagy csapatépítő tevékenységekhez.
A Discord legfontosabb funkciói
- Mutassa be ötleteit vagy oldja meg a problémákat videohívások során
- Ossza meg élő frissítéseit vagy bemutatóit csapatával
- Kezelje a hozzáférést és a felelősségeket a szerverén belül
A Discord korlátai
- Nincsenek olyan eszközök, mint a feladatkövetés és a részletes jelentések
- Kevés natív kapcsolat üzleti termelékenységi alkalmazásokkal
Discord árak
- Ingyenes csomag
- Nitro: 9,99 USD/hó
Discord értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)
13. Mattermost (A legjobb nyílt forráskódú rugalmasság)
A Mattermost egy nyílt forráskódú alternatíva olyan platformokhoz, mint a WhatsApp és a Slack , amely azoknak a szervezeteknek szól, amelyeknek szükségük van a kommunikációs környezetük feletti ellenőrzésre.
Az egészségügy, a pénzügy és a kormányzati szektor számára tervezett Mattermost az önállóan üzemeltetett telepítésekkel előtérbe helyezi a magánélet védelmét és a szabályoknak való megfelelést.
Csapatcsevegési funkciói, beleértve a szálakba rendezett üzeneteket és csatornákat, intuitívak és praktikusak a mindennapi kommunikációhoz.
A Mattermost legfontosabb jellemzői
- Könnyítse meg a fejlesztői csapatok közötti együttműködést a GitHub/GitLab integrációkkal, kódrészletek megosztásával és csatornán belüli DevOps frissítésekkel.
- Használja a Mattermost incidenskezelő eszközeit a kritikus események kezeléséhez, biztosítva a gyors megoldásokat és a világos kommunikációt válsághelyzetekben.
- Használja a beépített playbookokat az ismétlődő feladatok automatizálásához, a munkafolyamatok szabványosításához és a csapat hatékonyságának növeléséhez az incidenskezelés vagy az ismétlődő folyamatok terén.
A Mattermost korlátai
- Az alkalmazás konfigurálásához és karbantartásához informatikai szakértelem szükséges.
Mattermost árak
- Ingyenes
- Professzionális: 10 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
Mattermost értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)
14. Workplace (A legjobb a munkahelyi közösségi együttműködéshez)
Az elkötelezettség és a kapcsolattartás révén sikeres csapatoknak nem csak egy alapvető üzenetküldő eszközre van szükségük, hanem egy olyan platformra is, amelynek használata természetesnek tűnik. Itt jön be a képbe a Workplace by Meta, amely a közösségi hálózatok elemeit ötvözi a munkahelyi kommunikációval.
Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az élő videó és a csoportok, a Workplace egy ismerős közösségi média élményt teremt professzionális környezetben. Kiválóan alkalmas vállalati bejelentések közzétételére vagy informális beszélgetések elősegítésére.
A Workplace olyan eszközökkel való integrációt is támogat, mint a Microsoft 365 és a Google Workspace, lehetővé téve a csapatok zökkenőmentes együttműködését.
Figyelem: A Meta Workplace 2026-ig szünetelteti működését, és csak olvasási módban lesz elérhető. Itt találja a legjobb Facebook Workplace alternatívákat, amelyeket érdemes megnéznie.
A munkahelyi legjobb funkciók
- Használja a Workplace Chat alkalmazást egyéni vagy csoportos beszélgetésekhez, integrált videó- és hanghívási funkciókkal a zökkenőmentes együttműködés érdekében.
- Kövesse nyomon az elkötelezettséget és a kommunikációs mutatókat a Workplace Insights segítségével, hogy azonosítsa a trendeket és optimalizálja a belső stratégiákat.
- Használja a Hírcsatornát frissítések közzétételére, cikkek megosztására és mindenki tájékoztatására a vállalat fontos eseményeiről.
Munkahelyi korlátozások
- Nincsenek eszközök a feladatok nyomon követéséhez vagy a határidők kezeléséhez
- Egyes felhasználók a Meta-hoz való kapcsolódást tolakodónak találhatják.
- A Facebook Messengerhez hasonló felhasználói felület a legtöbb felhasználó számára nem feltétlenül kényelmes.
Munkahelyi árak
- Alapcsomag: 4 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati csomag: Egyedi árazás
Munkahelyi értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)
15. Ryver (A legjobb feladatcentrikus kommunikációhoz)
A Ryver az azonnali üzenetküldést feladat- és munkafolyamat-kezeléssel ötvözi, így ideális választás azoknak a csapatoknak, amelyek központosítani szeretnék a kommunikációt és a projektek nyomon követését.
Feladatlapjai és csapatcsevegései szorosan integráltak, így a felhasználók közvetlenül a beszélgetésekből hozhatnak létre és rendelhetnek hozzá feladatokat.
A Ryver felülete hasonló a Trello-hoz, Kanban-stílusú táblákkal a feladatok vizuális nyomon követéséhez. A Ryver egyediségét az automatizálásra való összpontosítása adja. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan munkafolyamatokat állítsanak be, amelyek csökkentik a manuális munkát.
A Ryver legjobb funkciói
- Hozzon létre nyílt, privát vagy vendégcsatornákat, hogy a beszélgetések egy adott témára vagy csapatra összpontosuljanak és relevánsak legyenek.
- Használja a fórumokat strukturált beszélgetések lebonyolítására, hogy a csapatok ötleteiket megoszthassák és együttműködhessenek anélkül, hogy a csevegések zavarosak lennének.
- Használja ki a Ryver fejlett keresési funkcióját, hogy gyorsan megtalálja az üzeneteket, feladatokat vagy fájlokat a munkaterületén.
- Használja ki a felhasználók számának korlátozásának hiányát, még az alapvető kommunikációs csomagokban is.
A Ryver korlátai
- Korlátozott kompatibilitás külső eszközökkel
- A legalkalmasabb egyszerűbb feladatkezeléshez
Ryver árak
- Starter: 69 USD/hó
- Korlátlan: 129 USD/hó
- Közepes csomag: 4 USD/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Ryver értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)
Azonnali üzenetküldés egyszerűen a ClickUp Chat segítségével
Az azonnali üzenetküldő alkalmazások terén nincs hiány a lehetőségekből, amelyek minden igényt kielégítenek, a gyors személyes csevegésektől a professzionális csapatmunkáig.
Míg az olyan alkalmazások, mint a WhatsApp és a Slack a saját szegmensükben kiemelkedőek, a ClickUp Chat az első helyet foglalja el, mint all-in-one megoldás csapatok számára. Nem csak összeköti a beszélgetéseket, hanem közvetlenül összekapcsolja őket feladatokkal, projektekkel és munkafolyamatokkal, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el a fordítás során.
A ClickUp funkciói, mint például az üzenetek és feladatok összekapcsolása, a megjegyzések hozzárendelése, valamint a beépített eszközök, mint a Clips és az azonnali üzenet sablonok, túlmutatnak az egyszerű kommunikáción, és javítják a termelékenységet és az együttműködést.
Sok olyan alkalmazással ellentétben, amelyek állandó váltást igényelnek vagy nem integráltak, a ClickUp zökkenőmentesen ötvözi az üzenetküldést a projektmenedzsmenttel, így időt takarít meg és biztosítja a csapatok összehangolt munkáját. Ha komolyan gondolja a csúcsminőségű kommunikáció és a hatékony munkafolyamat-kezelés ötvözését, a ClickUp nem csak egy alkalmazás – ez a munkavégzés végső központja.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el használni!