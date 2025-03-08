A 15 legjobb azonnali üzenetküldő alkalmazás 2025-ben

Képzelje el, hogy elküld egy gyors üzenetet, és csak az érdekel, hogy ki olvassa el: a barátja, a munkatársa... vagy egy véletlenszerű hacker a világ másik felén?

Az adatvédelmi incidensek a címlapokra kerülnek, és a kiberfenyegetések mindenhol leselkednek. Ma az azonnali üzenetküldés már nem csak arról szól, hogy megtalálja a megfelelő platformot a csevegéshez, hanem arról is, hogy az azonnali üzenetei biztonságban legyenek és valóban az Ön tulajdonában maradjanak.

És nem csak Ön aggódik a biztonság miatt – a vállalatok is fokozott éberségben vannak.

A fogyasztók közel 90%-a inkább SMS-ben kommunikál a márkákkal, ami azt jelenti, hogy a vállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy elkövessenek hibákat a adatvédelem terén. Egyetlen hiba nem csak az adatokat veszélyezteti, hanem meg is ronthatja a bizalmat, tönkreteheti a hírnevet, és a hűséges ügyfeleket korábbi ügyfelekké változtathatja.

De ezek közül az úgynevezett „biztonságos” azonnali üzenetküldő alkalmazások közül hány valóban tartja be, amit ígér? Ez a bejegyzés a 15 legjobb azonnali üzenetküldő alkalmazást mutatja be, amelyek komolyan veszik a adatvédelmet, védik az adatait, és tökéletesen illeszkednek az Ön személyes vagy szakmai életébe.

📮ClickUp Insight: Kutatásaink szerint a munkavállalók körülbelül 43%-a küld naponta 0-10 üzenetet. Ez egyrészt a beszélgetések fokozottabb koncentrációját és átgondoltságát jelzi, másrészt viszont azt is, hogy hiányzik a zökkenőmentes együttműködés, és a fontos megbeszélések máshol (például e-mailben) zajlanak. A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében szüksége van egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazásra, mint a ClickUp, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít Önnek hatékonyabban dolgozni.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 15 legjobb azonnali üzenetküldő alkalmazás listája: ClickUp : A legjobb all-in-one együttműködési eszköz A legjobb all-in-one együttműködési eszköz WhatsApp: A legjobb személyes és kis csapatok közötti kommunikációhoz Google Chat: A legjobb a Google ökoszisztéma felhasználói számára Brosix: A legjobb a biztonságos csapatmunkahez RingCentral: A legjobb platformok közötti egységes kommunikációhoz Microsoft Teams: A legjobb a Microsoft 365 felhasználók számára Slack: A legjobb testreszabható csapatkommunikációhoz Troop Messenger: A legjobb kis és közepes méretű csapatok számára Rocket. Chat: A legjobb nyílt forráskódú kommunikációs eszköz WeChat: A legjobb globális kommunikációhoz Flock: A legjobb kis csapatok számára, akik egyszerűségre vágynak Discord: A legjobb közösségi és informális együttműködéshez Mattermost: A legjobb a nyílt forráskódú rugalmasság szempontjából Workplace: A legjobb a munkahelyi közösségi együttműködéshez Ryver: A legjobb feladatcentrikus kommunikációhoz

Mit kell keresni az azonnali üzenetküldő alkalmazásokban?

A megfelelő azonnali üzenetküldő alkalmazás kiválasztása nem csak a látványos funkciók elérhetőségéről szól, hanem arról is, hogy olyan platformot találjon, amely megfelel a biztonsági, funkcionális és használhatósági igényeinek.

A következőket érdemes szem előtt tartani:

Végpontok közötti titkosítás: Győződjön meg arról, hogy az azonnali üzenetküldő alkalmazás erős titkosítási protokollokat használ, ami azt jelenti, hogy csak a címzett olvashatja el az üzeneteit – még az alkalmazás szolgáltatója sem.

Adatvédelmi beállítások: Keressen olyan funkciókat, mint az eltűnő üzenetek, a biztonságos mentések és az adatgyűjtés korlátozásának lehetősége. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy Ön ellenőrizze, hogyan használják és tárolják az adatait.

Több eszköz támogatása: Akár munkahelyi, akár személyes használatra, a különböző eszközök közötti zökkenőmentes szinkronizálás elengedhetetlen a rugalmassághoz, anélkül, hogy a biztonság csorbát szenvedne.

Csoportfunkciók: Ha csapatokkal dolgozik együtt vagy barátaival cseveg, akkor elengedhetetlenek az azonnali üzenetküldő alkalmazások, amelyek biztonságos csoportos csevegést, fájlmegosztást és rendszergazdai vezérlést kínálnak.

Felhasználóbarát felület: A biztonság nem feltétlenül jelenti a bonyolultságot. Válasszon olyan azonnali üzenetküldő alkalmazásokat, amelyek a fejlett funkciókat intuitív kialakítással ötvözik a problémamentes használat érdekében.

Hírnév és átláthatóság: Keresse meg a népszerű üzenetküldő alkalmazásokat, amelyek bizonyított eredményekkel rendelkeznek a adatvédelem terén, és azokat a vállalatokat, amelyek nyíltan kommunikálnak adatkezelési politikájukról.

💡Profi tipp: Az azonnali üzenetküldő alkalmazások értékelésekor ne hagyja figyelmen kívül a termelékenységi alkalmazásokkal való integrációt és a könnyű használatot – ezek jelentősen javíthatják a személyes és szakmai kommunikáció hatékonyságát.

A 15 legjobb azonnali üzenetküldő alkalmazás

Íme a 15 legjobb azonnali üzenetküldő alkalmazás, amelyeket érdemes megfontolnia:

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one együttműködéshez)

Gondolt már arra, milyen kaotikus lehet több eszközzel egyszerre kommunikálni, projekteket kezelni és fájlokat megosztani?

Az alkalmazások és lapok közötti váltás zavarhatja a munkafolyamatot, megnehezítve a csapatok számára, hogy egy hullámhosszon maradjanak. Nem is beszélve arról, hogy a figyelemelterelés miatt rengeteg időt veszít.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók közel 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre. Bár ezeket a gyors válaszokat gyakran hatékonysággal azonosítják, megzavarják a koncentrációt és akadályozzák a mély munkavégzést. Központosítsa projektjeit, feladatait és csevegési szálakat a ClickUp alkalmazásban, hogy egyszerűsítse interakcióit és csökkentse a kontextusváltásokat. Szerezze meg a szükséges információkat anélkül, hogy feladná a koncentrációját!

Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás megközelítésével, amely több munkafunkciót és azonnali üzenetküldést egyesít egy helyen.

ClickUp Chat

A ClickUp együttműködési funkcióinak középpontjában a ClickUp Chat áll. Ez egy egységes azonnali üzenetküldő funkció, ahol az üzenetek, a feladatok frissítései és a projektekkel kapcsolatos megbeszélések zökkenőmentesen zajlanak.

Ez valóban több, mint egyszerű szövegek cseréje. A ClickUp Chat segítségével az üzeneteket közvetlenül összekapcsolhatja konkrét feladatokkal, projektekkel vagy dokumentumokkal, így biztosítva, hogy az azonnali üzenetküldő platformon minden beszélgetés kontextuálisan kapcsolódjon egymáshoz.

Kommunikáljon közvetlenül és azonnal a csapattagokkal a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket rendeljen hozzá, hogy a csapat tagjai tájékozottak legyenek, anélkül, hogy azonnali válaszokat kellene adniuk. Az eszközre való átállás finomabb és vonzóbb hang- és videóüzenet-beszélgetéseket tesz lehetővé.

ClickUp Clips

Rögzítsen és osszon meg rövid videókat, hogy kontextust nyújtson, frissítéseket adjon vagy ötleteket gyűjtsön a ClickUp Clips segítségével.

Inkább az aszinkron kommunikációt részesíti előnyben a csapatával? A ClickUp Clips lehetővé teszi videók rögzítését és megosztását, egyszerűsítve a bonyolult magyarázatokat és időt takarítva meg a hosszú e-mail láncokhoz vagy szövegcentrikus üzenetekhez képest.

Ingyenes sablon letöltése Javítsd az azonnali üzenetküldési stílusodat a ClickUp azonnali üzenetküldő sablonjával!

A kommunikáció további szervezéséhez használhatja a ClickUp azonnali üzenetküldő sablont, amely segít a csapatoknak az üzeneteik következetességének és egyértelműségének megőrzésében.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy strukturált módon készítsen és tároljon üzeneteket, rangsorolja a beszélgetéseket, és gyorsan válaszoljon a kérésekre. Ezenkívül segít azonosítani a helyesírási hibákat és biztosítja a nyelvtani pontosságot, javítva a belső és külső kommunikáció minőségét.

A ClickUp segítségével kezelheti a projekteket, miközben átlátható, együttműködésen alapuló munkafolyamatot épít ki, amely közelebb hozza egymáshoz a csapatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen, rendeljen hozzá és rangsoroljon ClickUp feladatokat könnyedén. Bontsa le a komplex projekteket kezelhető alfeladatokra, és állítson be határidőket, hogy minden a terv szerint haladjon.

Válasszon több mint 15 ClickUp nézet közül, beleértve a Listát, Táblát, Naptárat, Gantt-diagramot és gondolattérképeket.

A ClickUp Time Tracking segítségével nyomon követheti a feladatok elvégzéséhez szükséges időt, így nincs szükség külső eszközökre, és javul a projekt költségvetése.

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazással, beleértve a Google Drive-ot, a Slack-et, a Zoom-ot és a Microsoft Teams-t, hogy minden eszközt egy egyszerűsített platformba vonjon össze.

Készítsen személyre szabott ClickUp műszerfalakat a projektadatok összesítéséhez, az előrehaladás vizualizálásához és a csapat teljesítményének figyelemmel kíséréséhez diagramok, grafikonok és widgetek segítségével.

Használja a ClickUp jelentéskészítő eszközeit, hogy betekintést nyerjen a csapat termelékenységébe, a feladatok teljesítési arányába és a projekt előrehaladásába, és így adat alapú döntéseket hozhasson.

A ClickUp korlátai

Az eszköz megtanulása nehéz, és az új felhasználók számára kissé ijesztő lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és a oda-vissza e-mailek kommunikációja olyan fekete lyukhoz vezetett, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatok nem kerültek időben felülvizsgálatra, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és a oda-vissza e-mailek kommunikációja olyan fekete lyukhoz vezetett, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatok nem kerültek időben felülvizsgálatra, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.

2. WhatsApp (A legjobb személyes és kis csapatok közötti kommunikációhoz)

via WhatsApp

Ha egyszerűségről és valós idejű üzenetküldésről van szó, a WhatsApp továbbra is az első számú választás mind a személyes, mind a szakmai kapcsolatok terén. Csoportos csevegési funkciója tökéletessé teszi csapatmegbeszélésekhez, a csevegésekben való kép-, dokumentum- és videomegosztási lehetőség pedig mindent egy helyen tart.

A WhatsApp egyik legnagyobb erőssége a végpontok közötti titkosítás, amely biztosítja, hogy minden üzenet és hívás bizalmas és biztonságos maradjon.

A WhatsApp legjobb funkciói

Gyorsan küldhet fotókat, videókat és dokumentumokat

Végezzen valós idejű hívásokat, amelyek tökéletesek informális beszélgetésekhez vagy gyors bejelentkezésekhez.

Használja az alkalmazást telefonokon, táblagépeken és asztali számítógépeken egyaránt.

Válassza szét a munkahelyi és a magánfiókokat egy WhatsApp Business fiókkal

A WhatsApp korlátai

Nem kínál beépített eszközöket a feladatok nyomon követéséhez, a projektmenedzsmenthez vagy az együttműködéshez.

A telefonszámot alapvető kommunikációs eszközként osztja meg – ez a funkció nem feltétlenül a legmegfelelőbb a szakmai kapcsolatokhoz.

WhatsApp árak

Örökre ingyenes

WhatsApp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 500 értékelés)

Mit mondanak a WhatsApp-ról a valódi felhasználók?

Minden szükséges funkcióval rendelkezik, mint a normál WhatsApp, ami megkönnyíti az üzleti célú csevegést az ügyfelekkel, valamint titkosítási és eltűnő funkciókkal rendelkezik a biztonság érdekében.

Minden szükséges funkcióval rendelkezik, mint a normál WhatsApp, ami megkönnyíti az üzleti célú csevegést az ügyfelekkel, valamint titkosítási és eltűnő funkciókkal rendelkezik a biztonság érdekében.

🧠 Érdekesség: 2024-ben a WhatsAppnak csak az Egyesült Államokban több mint 100 millió felhasználója van!

3. Google Chat (a legjobb a Google ökoszisztéma felhasználói számára)

a Google Chat segítségével

Ha csapata már beágyazódott a Google Workspace ökoszisztémába, a Google Chat természetes kiegészítője ennek. Lehetővé teszi a csevegések és a Google Meet videohívások közötti egyszerű átállást, így a csapatok platformváltás nélkül maradhatnak kapcsolatban.

A szálakba rendezett beszélgetésekkel a Google Chat biztosítja, hogy a beszélgetések rendezettek maradjanak, a csapatok vagy projektek számára létrehozható dedikált szobák pedig segítik a kommunikáció hatékony kezelését.

A Google Chat legjobb funkciói

Dolgozzon a Google Docs, Sheets és Drive alkalmazásokban teljes könnyedséggel

Váltson a szöveges kommunikációról a videohívásokra anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Ossza meg a Google Drive-ból származó fájlokat és dokumentumokat a csevegésekben

A Google Chat korlátai

Más Google Chat alternatívákhoz , például a ClickUp-hoz képest a Google Chat kevesebb testreszabási lehetőséget kínál.

Nincs olyan fejlett együttműködési funkciója, mint a kifejezetten projektmenedzsmentre tervezett eszközöknek.

A Google Chat árai

Business Starter : 6 USD/felhasználó/hónap

Business Standard : 12 USD/felhasználó havonta

Business Plus : 18 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Google Chat értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

4. Brosix (A legjobb a biztonságos csapatmunkahez)

via Brosix

A Brosix privát csapat hálózatokat kínál, biztosítva, hogy minden kommunikáció biztonságos maradjon. Kiküszöböli a külső hozzáférés kockázatát, így kiváló választás olyan iparágak számára, mint az egészségügy, a pénzügyek és a kormányzati szervezetek.

A biztonságon túl a Brosix olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a képernyő megosztás, hang- és videohívások, valamint titkosított fájlátviteli rendszer, amely biztosítja az adatok integritását a kommunikációs folyamat során.

A Brosix legjobb funkciói

Vizuális együttműködés valós időben brainstorming üléseken

Hozzon létre szobákat konkrét csapatok vagy projektek számára a szervezett megbeszélésekhez.

Használja ki a mobil kompatibilitást több platformon (Windows, Web, iOS, Android, Mac, Linux)

A Brosix korlátai

A Brosix nem rendelkezik eszközökkel a feladatok létrehozásához, nyomon követéséhez vagy kiosztásához.

Kevesebb integrációs lehetőség más termelékenységi eszközökkel

Brosix árak

Startup : Ingyenes

Üzleti : 5 USD/hó felhasználónként, havonta

Prémium: 8 USD/hó felhasználónként, havonta

Brosix értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Brosixról a valódi felhasználók?

A Brosix-ban az tetszik, hogy a felülete egyszerű és tiszta. Nincs tanulási görbe. Emellett az évek során olyan remek funkciókat vezettek be, mint a más csapattagokkal való közös böngészés és az azonnali képernyőképek másoknak való elküldése.

A Brosix-ban az tetszik, hogy a felülete egyszerű és tiszta. Nincs tanulási görbe. Emellett az évek során olyan remek funkciókat vezettek be, mint a más csapattagokkal való közös böngészés és az azonnali képernyőképek másoknak való elküldése.

5. RingCentral (A legjobb platformok közötti egységes kommunikációhoz)

via RingCentral

Szeretne jobb csevegési etikettet bevezetni a munkahelyén? A RingCentral egy egységes kommunikációs megoldás, amely üzenetküldést, hanghívásokat, videokonferenciákat és csapatmunkát tesz lehetővé.

A csapatok számára készült azonnali üzenetekkel külön szálakat hozhat létre osztályok, projektek vagy témák számára, így a beszélgetések jól szervezettek maradnak. Ezenkívül a RingCentral Video zökkenőmentes fájlmegosztást tesz lehetővé, és közvetlenül integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Workspace, a Microsoft 365 és a Slack.

A RingCentral legjobb funkciói

Engedélyezze a fejlett VoIP funkciókat, beleértve a hívásátirányítást, a hívásrögzítést, a hangposta-szöveggé alakítást és az interaktív hangválasz-rendszert (IVR), hogy javítsa az ügyfélszolgálatot és a csapat kommunikációját

Adjon hozzá felhasználókat, telefonszámokat és funkciókat, ahogy vállalkozása növekszik, anélkül, hogy bonyolult infrastruktúrára vagy hardverre lenne szüksége.

A RingCentral mobilalkalmazásán keresztül hozzáférhet a funkciók teljes skálájához, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy bárhonnan kapcsolatban maradjanak és produktívak legyenek.

A RingCentral korlátai

A RingCentral átfogó funkciói kisebb vállalkozások számára túlnyomóak lehetnek.

Drágább, mint a kizárólag az azonnali üzenetküldésre összpontosító eszközök a munkahelyen.

RingCentral árak

Core : 30 USD/hó 1-5 felhasználó esetén

Haladó : 35 USD/hó 1-5 felhasználó számára

Ultra: 45 USD/hó 1-5 felhasználó számára

RingCentral értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

6. Microsoft Teams (a legjobb a Microsoft 365 felhasználók számára)

a Microsoft Teams segítségével

Ha a szervezeted már használja a Microsoft 365-öt, akkor a Microsoft Teams használata kézenfekvő megoldás a munkafolyamatodban. A Teams integrálódik a Microsoft ökoszisztéma eszközeivel, mint például a Word, az Excel, a PowerPoint és az OneDrive, így az azonnali üzenetek és az együttműködés központjává válik.

A tartós csevegési funkció szervezi a folyamatban lévő beszélgetéseket, míg a szálakba rendezett válaszok segítenek a beszélgetések fókuszált és könnyen követhető tartásában. A Microsoft Teams videokonferencia-képességeivel is kiemelkedik, amely egyetlen találkozón akár 1000 résztvevőt is lehetővé tesz.

Az azonnali üzenetküldő platform magában foglalja a csapatmegbeszélésekhez szükséges csatornák létrehozását, valamint a feladatkezeléshez és a projektkövetéshez szükséges harmadik féltől származó alkalmazások integrálását.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Használja az egyéni üzenetküldést vagy a csoportos csevegést az azonnali kommunikációhoz.

Ossza meg fájljait, linkjeit és emojijait, hogy a beszélgetések dinamikusak és érdekesek maradjanak.

Mentse meg a találkozókat automatikus felhőalapú rögzítéssel és átírással

Adjon hozzá füleket a gyakran használt alkalmazásokhoz, fájlokhoz vagy eszközökhöz a csatornákon belül.

A Microsoft Teams korlátai

Kevésbé hatékony, ha még nem használja a Microsoft 365-öt.

A felület kisebb csapatok vagy egyszerűbb felhasználási esetek esetén zavarosnak tűnhet.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/felhasználó/hónap

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 15 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9500+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Teamsről a valódi felhasználók?

Ez megkönnyítette munkánkat és csökkentette a manuális erőfeszítéseket, mivel a találkozó után automatikusan létrehozta a találkozó összefoglalóját. Korábban a szervezőknek és az előadóknak manuálisan kellett elindítaniuk és leállítaniuk a felvételeket; most ez a folyamat automatizált.

Ez megkönnyítette munkánkat és csökkentette a manuális erőfeszítéseket, mivel a találkozó után automatikusan létrehozta a találkozó összefoglalóját. Korábban a szervezőknek és az előadóknak manuálisan kellett elindítaniuk és leállítaniuk a felvételeket; most ez a folyamat automatizált.

👀 Tudta? A Microsoft Teams valós idejű fordítást kínál a megbeszéléseken, így kiváló eszköz globális csapatok számára.

7. Slack (A legjobb testreszabható csapatkommunikációhoz)

via Slack

A Slack egy népszerű azonnali üzenetküldő alkalmazás, amely kiválóan alkalmas csoportos kommunikációra. Minden projekt, osztály vagy beszélgetési téma számára létrehozhat csatornákat, így biztosítva, hogy a beszélgetések fókuszáltak és szervezettek maradjanak.

A szálakba rendezett üzenetek megakadályozzák, hogy a beszélgetések kicsússzanak az irányítás alól, így könnyebb nyomon követni a frissítéseket és válaszolni anélkül, hogy a fő csevegő felületet elárasztanák.

A Slack zökkenőmentesen kapcsolódik több mint 2000 harmadik féltől származó alkalmazáshoz, beleértve olyan projektmenedzsment eszközöket, mint a Trello, az Asana és a Jira. A Slack beépített munkafolyamat-készítőjével még az ismétlődő feladatokat is automatizálhatja, ezzel értékes időt takarítva meg.

A Slack legjobb funkciói

Rögzítsen fontos üzeneteket vagy fájlokat a csatornákhoz, hogy a csapat tagjai gyorsan hozzáférhessenek a lényeges információkhoz, anélkül, hogy át kellene kutatniuk a szálakat.

Töltsön fel dokumentumokat, képeket és videókat közvetlenül a beszélgetésekbe

Reagálj az üzenetekre egyedi hangulatjelekkel, vagy hozz létre szavazásokat hangulatjelekkel.

A Slack korlátai

A fejlett funkciók, mint például a korlátlan előzménytörténet, magasabb költségekkel járnak.

A sok csatornával rendelkező csapatoknál előfordulhat, hogy a tagok túlterheltek lesznek az értesítésekkel.

Slack árak

Ingyenes csomag

Pro : 7,25 USD/felhasználó/hónap

Business+ : 12,50 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 20 000 értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

Korábban más platformokat is használtam, például a Microsoft Teams-t, de a Slack felhasználói élménye sokkal jobb és intuitívabb a munkavállalók számára.

Korábban más platformokat is használtam, például a Microsoft Teams-t, de a Slack felhasználói élménye sokkal jobb és intuitívabb a munkavállalók számára.

💡Profi tipp: Használja ki a Slack alkalmazáskatalógusát, hogy integrálja az olyan eszközöket, mint a Trello, a Zoom vagy a Google Drive.

8. Troop Messenger (A legjobb kis és közepes méretű csapatok számára)

via Troop Messenger

A Troop Messenger az alapvető üzenetküldési funkciókra összpontosít, mint például a csoportos csevegés, az egyéni üzenetküldés és az audio-/videohívás.

Az azonnali üzenetküldő platform egyik kiemelkedő eszköze a Burnout. Ez a biztonságos, önmegsemmisítő csevegési funkció biztosítja, hogy az érzékeny információk egy meghatározott idő után eltűnjenek – kiváló kiegészítő azoknak az iparágaknak, amelyek titoktartást igényelnek.

A versenytársakkal ellentétben a Troop Messenger képernyőmegosztási funkciókat és távoli asztali vezérlést is tartalmaz, így praktikus eszköz a hibaelhárításhoz vagy a közös munkához.

A Troop Messenger legjobb funkciói

Nézze meg, ki olvasta el az üzeneteit a csoportos csevegésekben

Könnyedén válthat a privát beszélgetések és a csapatmegbeszélések között.

Könnyedén küldhet és fogadhat dokumentumokat, képeket és egyebeket.

Adjon hozzá külső együttműködőket, például ügyfeleket vagy beszállítókat a Vendég bejelentkezés funkcióval.

A Troop Messenger korlátai

Kevesebb harmadik féltől származó alkalmazásintegráció, mint például a Slack vagy a ClickUp eszközök esetében.

Bár egyszerű, a kialakítás a modern versenytársakhoz képest elavultnak tűnik.

A Troop Messenger árai

Prémium : 2,50 USD/felhasználó havonta

Vállalati : 5 USD/felhasználó havonta

Superior: 9 USD/felhasználó havonta

Troop Messenger értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Rocket. Chat (A legjobb nyílt forráskódú kommunikációhoz)

A Rocket. Chat segítségével vállalkozása saját szervereket üzemeltethet, így biztosítva a teljes adatbirtoklást. Ha olyan iparágban dolgozik, amely szigorú adatvédelmi követelményeket támaszt, érdemes megnéznie ezt az alkalmazást.

Ha Ön egy szervezet, amely rendkívül rugalmas, nyílt forráskódú kommunikációs platformot keres, a Rocket.Chat segítségével teljes ellenőrzést kaphat az üzenetküldés felett.

A Rocket. Chat egyik legerősebb értékesítési érve a bővíthetősége. Nyílt forráskódú platformként lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy az eszközöket az igényeikhez igazodó integrációkkal és bővítményekkel testre szabják.

Rocket. Chat főbb jellemzői

Beépített hívásfunkciók a zökkenőmentes kommunikációért

Készítsen egyedi funkciókat és munkafolyamatokat közvetlenül a platformon belül.

Használja a valós idejű üzenetküldést olyan funkciókkal, mint a szálak, reakciók és említések, hogy a beszélgetések szervezettek és érdekesek maradjanak.

Rocket. Csevegési korlátozások

A beállítás és karbantartás nem technikai felhasználók számára bonyolult lehet.

Rocket. Chat árak

Starter : Ingyenes

Pro : 4,60 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Rocket. Chat értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

👀Tudta? A Rocket. Chat nem csak nyílt forráskódú, hanem saját szerveren fut, így a vállalkozások teljes ellenőrzést gyakorolhatnak adataik felett.

10. WeChat (A legjobb globális kommunikációhoz)

via WeChat

A Kínából akár csak részben is működő vállalkozások számára elengedhetetlen a megfelelő üzenetküldő platform, és ebben a területen semmi sem dominál annyira, mint a WeChat.

Az ország legszélesebb körben használt üzenetküldő alkalmazásaként ez a globális kommunikáció és üzleti kapcsolatok motorja. Az azonnali üzenetküldésen túl a WeChat személyes és szakmai eszközöket is kínál, beleértve a fájlmegosztást, a hang- és videohívásokat, valamint a robusztus mobilfunkciós lehetőségeket.

A „Moments” funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy frissítéseket osszanak meg, hasonlóan a közösségi média feedjéhez, így egyedülálló lehetőséget kínál a csapatkapcsolatok és az elkötelezettség erősítésére. Ideális megoldás az alkalmi és a szakmai kommunikáció közötti szakadék áthidalására egyetlen alkalmazásban.

Figyelem: A WeChat funkciói Kínán kívül némileg korlátozottak, és a szervezetek számára a felülete kevésbé alkalmas nagyszabású csapatmunkához, mint például a Slack vagy a Microsoft Teams eszközök.

A WeChat legjobb funkciói

Kiváló minőségű hívások egyéni vagy csoportos kommunikációhoz

Könnyedén küldhet dokumentumokat, képeket és videókat közvetlenül a csevegésen keresztül.

Hozzáférés üzleti funkciókhoz, mint például a feladatkezelés és az alkalmazottak nyomon követése a WeCom integrációval.

A WeChat korlátai

Szigorú helyi adatvédelmi törvények hatálya alá tartozik, amelyek nem feltétlenül egyeznek a globális adatvédelmi szabványokkal.

WeChat árak

Ingyenes : Alapvető üzenetküldési és hívási funkciók

WeCom: Egyedi árazás

WeChat értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

11. Flock (A legjobb egyszerűséget igénylő kis csapatok számára)

via Flock

Az egyszerűség egy alulértékelt tulajdonság az azonnali üzenetküldésben, de a Flock pótolja ezt a hiányosságot. Ez egy megfizethető, egyszerű üzenetküldő alkalmazás, amelyet kis csapatok számára terveztek.

Olyan funkciókkal, mint a csoportos csevegés, a megosztott teendőlisták és a szavazások, a Flock segít a csapatoknak a szervezettségben anélkül, hogy felesleges funkciókkal terhelné őket. A Microsoft Teamshez hasonló, bonyolultabb eszközökkel ellentétben a Flock könnyűszerkezetes kialakítása gyors bevezetést és alkalmazást biztosít.

A Flock legjobb funkciói

Kövesse nyomon a csapat feladatait közvetlenül az alkalmazáson belül a megosztott teendőlisták segítségével.

Maradjon szervezett a beépített emlékeztetők és jegyzetek segítségével.

Tartson virtuális értekezleteket a csapat tagjaival

A Flock korlátai

Nem ideális komplex igényű nagy szervezetek számára.

A videokonferencia-eszközök nem rendelkeznek fejlett együttműködési lehetőségekkel

Flock árak

Starter: Ingyenes

Pro : 4,50 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Flock értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Flockról a valódi felhasználók?

Tetszik, hogy a Flock segítségével irodánkban és útközben is kapcsolatban maradhatunk egymással. Nem tetszik, hogy csak korlátozott mértékben lehet visszakeresni a bejegyzéseket, amikor konkrét témákat kell keresni.

Tetszik, hogy a Flock segítségével irodánkban és útközben is kapcsolatban maradhatunk egymással. Nem tetszik, hogy csak korlátozott mértékben lehet visszakeresni a bejegyzéseket, amikor konkrét témákat kell keresni.

12. Discord (A legjobb közösségi és informális együttműködéshez)

via Discord

Eredetileg játékosok számára tervezett Discord mára egy közösségvezérelt kommunikációs eszközzé vált, amely egyre népszerűbb a szakmai körökben is.

Szerveralapú felépítése lehetővé teszi a csapatok számára, hogy külön teret hozzanak létre különböző projektek, részlegek vagy érdeklődési körök számára, így ideális választás kreatív és informális kultúrájú vállalatok számára.

A Discord hangcsatornákat támogat a gyors beszélgetésekhez, így nincs szükség előre megbeszélt hívásokra. A platform kiválóan alkalmas valós idejű kommunikációra, minimális hang- vagy videocsevegési késleltetéssel. A Discord képernyőmegosztási és streaming funkciókat kínál távoli vagy hibrid csapatok számára, amelyek hasznosak lehetnek prezentációkhoz vagy csapatépítő tevékenységekhez.

A Discord legfontosabb funkciói

Mutassa be ötleteit vagy oldja meg a problémákat videohívások során

Ossza meg élő frissítéseit vagy bemutatóit csapatával

Kezelje a hozzáférést és a felelősségeket a szerverén belül

A Discord korlátai

Nincsenek olyan eszközök, mint a feladatkövetés és a részletes jelentések

Kevés natív kapcsolat üzleti termelékenységi alkalmazásokkal

Discord árak

Ingyenes csomag

Nitro: 9,99 USD/hó

Discord értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

13. Mattermost (A legjobb nyílt forráskódú rugalmasság)

via Mattermost

A Mattermost egy nyílt forráskódú alternatíva olyan platformokhoz, mint a WhatsApp és a Slack , amely azoknak a szervezeteknek szól, amelyeknek szükségük van a kommunikációs környezetük feletti ellenőrzésre.

Az egészségügy, a pénzügy és a kormányzati szektor számára tervezett Mattermost az önállóan üzemeltetett telepítésekkel előtérbe helyezi a magánélet védelmét és a szabályoknak való megfelelést.

Csapatcsevegési funkciói, beleértve a szálakba rendezett üzeneteket és csatornákat, intuitívak és praktikusak a mindennapi kommunikációhoz.

A Mattermost legfontosabb jellemzői

Könnyítse meg a fejlesztői csapatok közötti együttműködést a GitHub/GitLab integrációkkal, kódrészletek megosztásával és csatornán belüli DevOps frissítésekkel.

Használja a Mattermost incidenskezelő eszközeit a kritikus események kezeléséhez, biztosítva a gyors megoldásokat és a világos kommunikációt válsághelyzetekben.

Használja a beépített playbookokat az ismétlődő feladatok automatizálásához, a munkafolyamatok szabványosításához és a csapat hatékonyságának növeléséhez az incidenskezelés vagy az ismétlődő folyamatok terén.

A Mattermost korlátai

Az alkalmazás konfigurálásához és karbantartásához informatikai szakértelem szükséges.

Mattermost árak

Ingyenes

Professzionális : 10 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Mattermost értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

14. Workplace (A legjobb a munkahelyi közösségi együttműködéshez)

via Workplace by Meta

Az elkötelezettség és a kapcsolattartás révén sikeres csapatoknak nem csak egy alapvető üzenetküldő eszközre van szükségük, hanem egy olyan platformra is, amelynek használata természetesnek tűnik. Itt jön be a képbe a Workplace by Meta, amely a közösségi hálózatok elemeit ötvözi a munkahelyi kommunikációval.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az élő videó és a csoportok, a Workplace egy ismerős közösségi média élményt teremt professzionális környezetben. Kiválóan alkalmas vállalati bejelentések közzétételére vagy informális beszélgetések elősegítésére.

A Workplace olyan eszközökkel való integrációt is támogat, mint a Microsoft 365 és a Google Workspace, lehetővé téve a csapatok zökkenőmentes együttműködését.

Figyelem: A Meta Workplace 2026-ig szünetelteti működését, és csak olvasási módban lesz elérhető. Itt találja a legjobb Facebook Workplace alternatívákat, amelyeket érdemes megnéznie.

A munkahelyi legjobb funkciók

Használja a Workplace Chat alkalmazást egyéni vagy csoportos beszélgetésekhez, integrált videó- és hanghívási funkciókkal a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Kövesse nyomon az elkötelezettséget és a kommunikációs mutatókat a Workplace Insights segítségével, hogy azonosítsa a trendeket és optimalizálja a belső stratégiákat.

Használja a Hírcsatornát frissítések közzétételére, cikkek megosztására és mindenki tájékoztatására a vállalat fontos eseményeiről.

Munkahelyi korlátozások

Nincsenek eszközök a feladatok nyomon követéséhez vagy a határidők kezeléséhez

Egyes felhasználók a Meta-hoz való kapcsolódást tolakodónak találhatják.

A Facebook Messengerhez hasonló felhasználói felület a legtöbb felhasználó számára nem feltétlenül kényelmes.

Munkahelyi árak

Alapcsomag : 4 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Munkahelyi értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)

15. Ryver (A legjobb feladatcentrikus kommunikációhoz)

via Ryver

A Ryver az azonnali üzenetküldést feladat- és munkafolyamat-kezeléssel ötvözi, így ideális választás azoknak a csapatoknak, amelyek központosítani szeretnék a kommunikációt és a projektek nyomon követését.

Feladatlapjai és csapatcsevegései szorosan integráltak, így a felhasználók közvetlenül a beszélgetésekből hozhatnak létre és rendelhetnek hozzá feladatokat.

A Ryver felülete hasonló a Trello-hoz, Kanban-stílusú táblákkal a feladatok vizuális nyomon követéséhez. A Ryver egyediségét az automatizálásra való összpontosítása adja. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan munkafolyamatokat állítsanak be, amelyek csökkentik a manuális munkát.

A Ryver legjobb funkciói

Hozzon létre nyílt, privát vagy vendégcsatornákat, hogy a beszélgetések egy adott témára vagy csapatra összpontosuljanak és relevánsak legyenek.

Használja a fórumokat strukturált beszélgetések lebonyolítására, hogy a csapatok ötleteiket megoszthassák és együttműködhessenek anélkül, hogy a csevegések zavarosak lennének.

Használja ki a Ryver fejlett keresési funkcióját, hogy gyorsan megtalálja az üzeneteket, feladatokat vagy fájlokat a munkaterületén.

Használja ki a felhasználók számának korlátozásának hiányát, még az alapvető kommunikációs csomagokban is.

A Ryver korlátai

Korlátozott kompatibilitás külső eszközökkel

A legalkalmasabb egyszerűbb feladatkezeléshez

Ryver árak

Starter : 69 USD/hó

Korlátlan : 129 USD/hó

Közepes csomag : 4 USD/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Ryver értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

Azonnali üzenetküldés egyszerűen a ClickUp Chat segítségével

Az azonnali üzenetküldő alkalmazások terén nincs hiány a lehetőségekből, amelyek minden igényt kielégítenek, a gyors személyes csevegésektől a professzionális csapatmunkáig.

Míg az olyan alkalmazások, mint a WhatsApp és a Slack a saját szegmensükben kiemelkedőek, a ClickUp Chat az első helyet foglalja el, mint all-in-one megoldás csapatok számára. Nem csak összeköti a beszélgetéseket, hanem közvetlenül összekapcsolja őket feladatokkal, projektekkel és munkafolyamatokkal, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el a fordítás során.

A ClickUp funkciói, mint például az üzenetek és feladatok összekapcsolása, a megjegyzések hozzárendelése, valamint a beépített eszközök, mint a Clips és az azonnali üzenet sablonok, túlmutatnak az egyszerű kommunikáción, és javítják a termelékenységet és az együttműködést.

Sok olyan alkalmazással ellentétben, amelyek állandó váltást igényelnek vagy nem integráltak, a ClickUp zökkenőmentesen ötvözi az üzenetküldést a projektmenedzsmenttel, így időt takarít meg és biztosítja a csapatok összehangolt munkáját. Ha komolyan gondolja a csúcsminőségű kommunikáció és a hatékony munkafolyamat-kezelés ötvözését, a ClickUp nem csak egy alkalmazás – ez a munkavégzés végső központja.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el használni!