A 13 legjobb Facebook Workplace alternatíva 2025-re

Sok csapat számára a Facebook Workplace vagy a Meta Workplace egy egyszerű belépés a vállalati közösségi hálózatba.
Ez a dinamikus együttműködési eszköz a közösségi média megszokott környezetét hozza az irodába.
Azonban hamarosan megszűnik a működése, és 2026-ig csak olvasási módban lesz elérhető. Ez jelentős terhet ró a platform jelenlegi felhasználóira, akiknek fontos a koncentráció, a rugalmasság, az adatvédelem, a robusztus integrációk és a munkafolyamatok jobb ellenőrzése.
Szerencsére a technológiai világ tele van olyan digitális együttműködési eszközökkel, amelyek tökéletesen megfelelnek az Ön igényeinek.
Ebben a blogban bemutatjuk a 13 legjobb Facebook Workplace alternatívát, amelyekkel javíthatja a belső kommunikációt (és a termelékenységet). 🎯
⏰ 60 másodperces összefoglaló
- ClickUp (A legjobb csapatkommunikációhoz és projektmenedzsmenthez)
- Slack (A legjobb csapatkommunikációhoz és együttműködéshez)
- Microsoft Teams (a legjobb a zökkenőmentes Microsoft 365 integrációhoz)
- Workvivo (A legjobb alkalmazotti elkötelezettség és belső kommunikáció terén)
- Staffbase (A legjobb alkalmazotti intranetes megoldásokhoz)
- Jive (A legjobb tudásmenedzsmenthez)
- Igloo Software (A legjobb testreszabható intranetes megoldásokhoz)
- LumApps (a legjobb a Google Workspace-hez való integráláshoz)
- Google Workspace (a legjobb átfogó termelékenységi csomag)
- Happeo (A legjobb szociális intranetes funkciókhoz)
- eXo Platform (a legjobb nyílt forráskódú rugalmasság)
- Viva Engage (A legjobb az alkalmazottak élményének javításához)
- Simpplr (A legjobb a modern munkavállalói kommunikációhoz)
Mit kell keresnie a Facebook Workplace alternatíváiban?
Ha új együttműködési eszközre vált, a legjobb, ha először pontosan meghatározza, mire van szüksége a csapatának. A megfelelő Meta Workplace alternatívák egyértelműséget, hatékonyságot és zökkenőmentes kommunikációt biztosítanak a csapatok között.
Vessünk egy pillantást néhány olyan funkcióra, amelyekkel a választott eszköznek rendelkeznie kell. 👀
- Kommunikáció: Válasszon olyan eszközt, amely sokféle kommunikációs lehetőséget kínál, például azonnali üzenetküldést, videokonferenciát és e-mail integrációt.
- Integráció: Válasszon olyan eszközt, amely integrálható a technológiai rendszerében már meglévő eszközökkel, például projektmenedzsment szoftverekkel, CRM-rendszerekkel és egyéb együttműködési eszközökkel.
- Munkavállalói elkötelezettség: Keressen olyan eszközöket, amelyek elősegítik a munkavállalói elkötelezettséget, például vonzó tevékenységi hírcsatornákat, elismerési programokat, visszajelzési mechanizmusokat és közösségépítő funkciókat.
- Elemzés és jelentések: Győződjön meg arról, hogy rendelkezik-e mennyiségi és minőségi elemzésekkel, amelyekkel nyomon követheti a munkavállalói elkötelezettséget és a tartalom hatékonyságát a tájékozott döntéshozatal érdekében.
- Tartalomkészítés és -terjesztés: Győződjön meg arról, hogy a platform lehetővé teszi a tartalmak egyszerű létrehozását, megosztását és kezelését multimédiás megosztási funkciókkal, beleértve a dokumentumokat, videókat és híreket.
A 13 legjobb Facebook Workplace alternatíva
Ebben a részben bemutatjuk a 13 legjobb Facebook Workplace alternatívát, azok erősségeit és gyengeségeit, hogy segítsünk Önnek a megfelelő választásban.
Kezdjük! 💪
1. ClickUp (A legjobb csapatkommunikációhoz és projektmenedzsmenthez)
Elsőként bemutatjuk a ClickUp-ot, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást , amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést kombinál – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni. Úgy tervezték, hogy segítse a csapatokat és az egyéneket a feladatok szervezésében, nyomon követésében és kezelésében egy helyen, és rugalmas eszközkészletet kínál a különböző projekt- és vállalati követelmények kielégítésére.
A ClickUp Chat újragondolja a csapatok kommunikációjának és együttműködésének módját, összevonva a valós idejű üzenetküldést a munkamenedzsment funkciókkal.
Nincs többé váltogatás a csevegőalkalmazások és a munkaeszközök között; egyszerűen megbeszélheti az ötleteket, kezelheti a feladatokat és nyomon követheti a projekteket anélkül, hogy elhagyná a beszélgetést. A csevegései és feladatait összekapcsolják, így a kontextus azonnal elérhetővé válik.
Gyors, informális hang- vagy videohívást szeretne kezdeményezni? A Chat SyncUps funkciójával bármikor csatlakozhat a munkaterületen belüli hívásokhoz, és bármikor kiléphet belőlük.
Megoldást keres a végtelen szálakra? A ClickUp Clips segítségével gyorsan rögzítheti a képernyőjét, és elküldhet egy privát vagy nyilvános videót. Kiváló eszköz visszajelzések adására, megjegyzések hozzáadására és azok végrehajtható feladatokká alakítására a teljes körű feladatkezeléshez.
Ha minden projektadatát strukturált módon szeretné tárolni, használja a ClickUp Docs szolgáltatást. Ez a csapatoknak lehetőséget biztosít a tartalom valós idejű létrehozására, szerkesztésére és kezelésére. Ön és csapata egyszerre dolgozhat ugyanazon a dokumentumon, így könnyen összegyűjtheti a különböző csapattagok véleményét és egyszerűsítheti a tartalom létrehozását.
A Docs gazdag formázási funkciói és intuitív elrendezése lehetővé teszi, hogy feladatlistákat és teendőket ágyazzon be, és akár a dokumentumon belül is nyomon kövesse az előrehaladást. Ezenkívül nyomon követheti a verziótörténetet, hogy megtekintse a végrehajtott módosításokat.
Ha egy kis brainstormingra van szüksége a projektek elindításához, használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást. Ez lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy vizuálisan térképezzék fel az ötleteket, nyomon kövessék a brainstorming üléseket, és a koncepciókat cselekvési tételekké alakítsák. Láthatja a csapata szerkesztéseit és mozdulatait, amint azok megtörténnek, így a folyamat dinamikus és interaktív lesz, még a távoli csapatok számára is.
Készen áll a belevágásra? Íme egy cselekvési terv, amely segít az indulásban: a ClickUp kommunikációs terv sablon.
Ez egy elengedhetetlen eszköz a belső és külső kommunikációhoz. A sablon megkönnyíti egy robusztus kommunikációs terv kidolgozását, amely összeköti a közönségeket és megszervezi a kommunikációs célokat, a határidőket és az érdekelt feleket. Alapvetően biztosítja, hogy egyetlen cél vagy feladat se vesszen el a fordítás során. 🙌🏾
A ClickUp legjobb funkciói
- Valós idejű kommunikáció: A ClickUp Chat lehetővé teszi a csapat tagjai közötti zökkenőmentes kommunikációt anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltani.
- Együttműködés: A ClickUp Docs megkönnyíti a termékismertetők, wikik, projektütemtervek stb. azonnali létrehozását, amelyek összekapcsolhatók a munkafolyamatokkal. Hozzászólásokat is hozzáadhat, nyomon követhető feladatokká alakíthatja őket, és hozzárendelheti a megfelelő csapattagokhoz.
- Virtuális brainstorming: A ClickUp Whiteboards vizuális felületet hoz létre, ahol megvitathatja és lejegyezheti az ötleteket a csapattagokkal.
- Képernyőfelvétel: A ClickUp Clips segítségével azonnali videókat hozhat létre, amelyekkel helyettesítheti a végtelen beszélgetési szálakat, és kiküszöbölheti annak kockázatát, hogy fontos feladatok vesznek el.
- Feladatok vizualizálása: Vizualizálja munkáját a ClickUp több mint 15 egyedi nézetében, például listanézetben, táblanézetben, naptárnézetben és idővonalnézetben.
A ClickUp korlátai
- A kezdőknek az elején nehézséget okozhat a funkciók rendkívül testreszabható csomagja.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (4000+ értékelés)
2. Slack (A legjobb csapatkommunikációhoz és együttműködéshez)
A Slack egy együttműködési platform, amely egyszerűsíti a csapatokon belüli kommunikációt. Különböző funkciókat kínál, többek között csatornákat és szálakba rendezett beszélgetéseket, hogy a beszélgetések szervezettek maradjanak.
A platform robusztus keresőfunkcióval rendelkezik, amely segít könnyedén megtalálni a korábbi üzeneteket.
A Slack legjobb funkciói
- Együttműködés: Hozzon létre nyilvános vagy zárt csatornákat a szervezet egészére kiterjedő, konkrét témákkal vagy projektekkel kapcsolatos együttműködéshez, hogy a csapatok könnyedén összpontosíthassanak és megoszthassák tudásukat.
- Gyors megbeszélések: A „Huddle” funkcióval gyors, informális audio- vagy videomegbeszéléseket tarthat, amelyek segítségével a csapatok gyorsabban megoldhatják a problémákat, útközben ötleteket gyűjthetnek, és az azonnali kommunikációval időt takaríthatnak meg.
- Zökkenőmentes integráció: Több mint 2600 alkalmazással integrálható, beleértve a Google Drive-ot, a Zoomot, a Jirát, a Trellót és még sok mást, így nincs szükség alkalmazások közötti váltásra, és a munkafolyamatok is egyszerűbbé válnak.
A Slack korlátai
- Megfelelő konfiguráció nélkül a több csatornán keresztül érkező gyakori üzenetek és értesítések zavaró hatással bírnak.
- Az üzenetek archiválása és a korábbi adatok keresése bonyolult lehet.
Slack árak
- Ingyenes
- Előny: 8,75 USD/hó felhasználónként
- Business+Pro: 15 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Grid tervezet: Egyedi árazás
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 23 400 értékelés)
➡️ További információ: A 50 legjobb Slack alternatíva a csapatkommunikációhoz
3. Microsoft Teams (a legjobb a zökkenőmentes Microsoft 365 integrációhoz)
A Microsoft Teams jó alternatíva a Facebook Workplace-hez azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy szélesebb körű termelékenységi csomagra való integrációra összpontosítanak.
A Microsoft 365 ökoszisztéma részeként a Teams egységes platformot biztosít üzenetküldéshez, videotalálkozókhoz, fájlmegosztáshoz és együttműködéshez. A Csatornák funkció különösen hasznos a beszélgetések strukturált és kontextusban való tartásához.
A Microsoft Teams legjobb funkciói
- Videokonferencia: Videokonferenciákat tarthat olyan funkciók segítségével, mint a PowerPoint Live, a Microsoft Whiteboard és az AI által generált értekezletjegyzetek, amelyek zökkenőmentes együttműködést és feladatkiosztást tesznek lehetővé.
- Integrált termelékenységi eszközök: A Microsoft 365 csomaggal való integráció révén valós időben szerkesztheti a dokumentumokat, kódblokkokat és egyéb fájlokat, és mindig egy hullámhosszon lehet csapattagjaival.
- Robusztus biztonsági funkciók: Használja ki az erős hozzáférés-ellenőrzés és a fejlett biztonsági intézkedések előnyeit az érzékeny információk védelme érdekében.
A Microsoft Teams korlátai
- A fájlmegosztás bizonyos méretre korlátozódik, ami megnehezíti a nagyobb mennyiségű információt tartalmazó fontos dokumentumok megosztását.
- A fájlok szervezése zavaros; az összes megosztott fájl a csatorna gyökérmappájába kerül, ami megnehezíti a navigációt és a hozzáférést.
A Microsoft Teams árai
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Microsoft Teams értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 15 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (9700+ értékelés)
4. Workvivo (A legjobb alkalmazotti elkötelezettség és belső kommunikáció terén)
A Workvivo egy intuitív felülettel rendelkező belső kommunikációs szoftver, amely javítja a munkavállalói elkötelezettséget. Az eszköz célja, hogy ösztönözze a megbecsülés kultúráját azáltal, hogy a munkavállalók könnyedén dicséretet, kitüntetéseket és díjakat adhatnak kollégáiknak a jól végzett munkáért.
Olyan mutatókat kínál, mint a felhasználói aktivitás, a tartalom megtekintései és a közösségi részvétel, hogy segítsen a szervezeteknek nyomon követni az alkalmazást, azonosítani a trendeket és optimalizálni a belső kommunikációs stratégiákat.
A Workvivo legjobb funkciói
- Közösségépítés: Teremtsen egységes munkavállalói élményt a közösségi hírcsatornával, üdvözlő videókkal, üzenetekkel, eseményekkel és közösségi terekkel, javítva ezzel a csapat és a projekt kommunikációját.
- Információ megosztás: Egyszerűsítse a szervezet egészére vonatkozó információk megosztását a munkavállalókkal hírlevelek és sablonok segítségével.
- Adat alapú elkötelezettség: Gyűjtsön visszajelzéseket felmérések, közvélemény-kutatások és fejlett munkavállalói elkötelezettségi mutatók segítségével az elkötelezettség méréséhez.
A Workvivo korlátai
- Néha nagy mennyiségű, nem fontos értesítés jelenik meg, ami zavaros munkakörnyezetet eredményez.
- Nincs személyes üzenetküldési lehetőség magánbeszélgetésekhez.
Workvivo árak
- Üzleti terv: Egyedi árazás
- Enterprise Plan PLUS: Egyedi árazás
Workvivo értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (1900+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
5. Staffbase (A legjobb alkalmazotti intranetes megoldásokhoz)
A Staffbase egy átfogó platform, amely egyszerűsíti a kommunikációt és az elkötelezettséget a különböző helyszíneken dolgozó csapatok között.
A „Mission Control” funkciója lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy projektjeiket kezeljék, kampányaikat koordinálják és fejlett elemzési eszközökkel mérjék a sikert. Az egyik kiemelkedő funkciója a beépített alkalmazotti e-mail megoldás, amely omnichannel kommunikációt tesz lehetővé.
A Staffbase legjobb funkciói
- Többcsatornás kommunikáció: Használjon többcsatornás eszközöket, például e-mailt, csevegést és üzenetküldést, hogy kommunikáljon a különböző helyszíneken és pozíciókban dolgozó munkavállalókkal és kollégákkal.
- AI-alapú betekintés: Tervezzen és elemezzen kampányokat AI-eszközökkel, hogy finomítsa az üzeneteket és javítsa az elkötelezettséget.
- Tudásközpont: Használja az intranetet és az alkalmazotti alkalmazást, hogy központi hubot hozzon létre az összes vállalati erőforrás számára.
A Staffbase korlátai
- A küldött és fogadott e-mailek szervezésének hiánya
- Hiányzik a testreszabhatóság és a könnyű használat az e-mailek és sablonok tervezése során.
A Staffbase árai
- Egyedi árazás
Staffbase értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
🤝Barátkozó emlékeztető: A platform kiválasztásakor vegye figyelembe a csapat méretét és munkamódszerét. A nagyobb csapatok számára előnyös a több csatorna és integráció, míg a kisebb csapatok inkább az egyszerű felületeket és a közvetlen kommunikációt részesítik előnyben.
6. Jive (A legjobb tudásmenedzsmenthez)
A Jive egy megbízható tudásmenedzsment rendszer, amely mesterséges intelligenciával működő kommunikációs eszközöket kínál. Tudásbázisokat, wikiket és együttműködési tereket hozhat létre és szervezhet, ahol a kritikus információk könnyen elérhetők.
A Jive gamification funkciókat tartalmaz, amelyek az alkalmazottak hozzájárulásainak elismerésével és jutalmazásával segítik az elkötelezettséget. A jelvények, pontok és ranglisták felhasználhatók arra, hogy ösztönözzék az alkalmazottakat a beszélgetésekben való részvételre, a tudás megosztására vagy a feladatok elvégzésére. Ráadásul a saját fejlesztésű „Jive CoPilot” segítségével könnyedén megtalálhatja és létrehozhatja a releváns tartalmakat.
A Jive legjobb funkciói
- Feladatok automatizálása: Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a hívások átirányítása és a hangpostai üzenetek átírása.
- Tartalomkészítés: Készítsen megosztott dokumentumokat és tudásbázisokat valós idejű együttműködési funkciókkal.
- Személyre szabott tartalom: Használja a „PeopleGraph” technológiát a felhasználók keresési szándékának felmérésére és a rendkívül célzott tartalom megjelenítésére.
A Jive korlátai
- Az eszköz korlátozott jelentési funkciókat kínál a közösségi menedzserek számára.
- A hívóazonosító nem működik megfelelően, ha a felhasználók különböző vonalakat használnak; ez problémát jelent azoknak, akik több vállalkozást irányítanak, amelyek mindegyike saját vonallal rendelkezik.
Jive árak
- Egyedi árazás
Jive értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (300+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (40+ értékelés)
7. Igloo Software (A legjobb testreszabható intranetes megoldásokhoz)
Az Igloo Software egy intranetes funkciókkal rendelkező projektmenedzsment szoftver, amely összeköti az irodai és az első vonalbeli munkavállalókat. Támogatja a személyre szabott irányítópultokat, a feladatkiosztást és a tudásmegosztást részletes wikik segítségével.
Robusztus elemző eszközökkel, például elismerési funkciókkal és felmérésekkel a platform lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy elismerjék egymás eredményeit, megosszák sikereiket és visszajelzéseket adjanak. Ezenkívül a szervezetek felméréseket és közvélemény-kutatásokat végezhetnek a munkavállalók véleményének összegyűjtése érdekében, ami segít a döntéshozatal alakításában és a vállalati kultúra javításában.
Az Igloo legjobb funkciói
- Munkavállalói elkötelezettség: Ösztönözze a munkavállalókat és növelje elkötelezettségüket azáltal, hogy ünnepli a mérföldköveket, megosztja a történeteket és kiemeli az inspiráló pillanatokat.
- Interaktív szervezeti felépítés: Készítsen interaktív szervezeti ábrát, amely integrálható olyan népszerű harmadik féltől származó címjegyzékekkel, mint a Workday és az Active Directory.
- Elkötelezettség nyomon követése: Használjon ranglistákat, gamification eszközöket, szavazásokat és felméréseket az alkalmazottak tapasztalatainak felméréséhez.
Az Igloo korlátai
- Van néhány korlátozás is az integrálható alkalmazások számát illetően.
- A testreszabás kérdése kissé bonyolultabb lehet azoknak a felhasználóknak, akik nem rendelkeznek CSS-tapasztalattal.
Igloo árak
- Egyedi árazás
Igloo értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
8. LumApps (a legjobb a Google Workspace-hez való integráláshoz)
A LumApps egy modern intranetszoftver, amely segít a szervezeteknek közösségeket építeni a munkavállalók között. A Google Cloudon natívan tervezett szoftver támogatja a felülről lefelé, a peer-to-peer és az alulról felfelé irányuló kommunikációt, javítva az együttműködést és a kultúraépítést.
Használhatja kérdések feltevésére, bejegyzések, események és cikkek megosztására, valamint hírek közzétételére.
A LumApps legjobb funkciói
- AI-alapú személyre szabás: Személyre szabhatja a tartalmat, megtalálhatja a releváns tartalmakat és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat a beágyazott AI technológiákkal, mint például a gépi tanulás (ML) és a természetes nyelv megértése (NLU).
- Kommunikációs tervezés: Használja a „LumApps Campaigns” alkalmazást a belső kommunikációs stratégiák tervezéséhez, kidolgozásához, terjesztéséhez, figyelemmel kíséréséhez és fejlesztéséhez.
- Tartalom megosztása: Egy kattintással tegye közzé a Google Docs-ból az intraneten, és ossza meg a vállalati híreket közvetlenül a Google Workspace csatornákon.
A LumApps korlátai
- Hiányoznak az elemzések, különösen az intranetes platformon belüli felhasználói útvonalak feltérképezéséhez, és nincsenek kattintáselemzések sem.
- Az eszköznek több testreszabási funkcióra van szüksége ahhoz, hogy tovább növelje az elkötelezettséget.
LumApps árak
- Ingyenes
- Luma Plus: 69 USD/hó
- Vállalatok: Egyedi árak
LumApps értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (30+ értékelés)
9. Google Workspace (A legjobb átfogó termelékenységi csomag)
A Google Workspace egy alkalmazáscsomagot kínál, amely magában foglalja a Gmailt, a Google Drive-ot, a Docs-ot, a Sheets-et és a Meet-et. Kiváló fájlmegosztási képességeivel és élő szerkesztési funkcióival, amelyek lehetővé teszik több felhasználó egyidejű munkavégzését. Intuitív felhasználói felülete és skálázhatósága minden méretű vállalkozás számára vonzóvá teszi.
A Google Workspace legjobb funkciói
- Csapatmunka: Valós időben együttműködhet csapatával dokumentumok, táblázatok és prezentációk elkészítésében.
- Adatbiztonság: Védje az érzékeny adatokat beépített biztonsági funkciókkal, mint például a kétfaktoros hitelesítés, az adat titkosítás és a fejlett adminisztrációs vezérlők.
- Részletes keresés: Integrálja a Google Gemini szolgáltatását a munkaterületébe a keresési lehetőségek bővítése érdekében.
A Google Workspace korlátai
- A felhasználók panaszkodnak a munkaterület eszközei közötti összeköttetés hiányára.
- Korlátozott offline funkciók; a felhasználóknak előzetesen be kell állítaniuk az olyan alkalmazásokat, mint a Docs, a Sheets és a Gmail, hogy internetkapcsolat nélkül is tudjanak dolgozni.
A Google Workspace árai
- Ingyenes
- Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként
- Business Standard: 14,40 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként
Google Workspace értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 42 600 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 16 700 értékelés)
10. Happeo (A legjobb szociális intranetes funkciókhoz)
A Happeo egy virtuális csapatkommunikációs alkalmazás, amely ötvözi az intranetes funkciókat és az együttműködési eszközöket. Csatornákat, interaktív szavazásokat és oldalakat kínál, valamint integrálható harmadik féltől származó platformokkal, mint például a Google Workspace és a Slack.
A Happeo legjobb funkciói
- Rugalmas kommunikáció: Szervezze meg a belső kommunikációt rugalmas csatornák, szálak, reakciók, megjegyzések, szavazások és egyedi hangulatjelek segítségével, hogy mindenki elkötelezett és tájékozott maradjon.
- AI-alapú betekintés: Használja az „AI Search” opciót, hogy válaszokat kapjon, hiányosságokat fedezzen fel a meglévő tudásbázisában és az integrált eszközökben.
- Tartalomoptimalizálás: Szerezzen betekintést a felhasználói viselkedésbe, a tartalom teljesítményébe és a keresési trendekbe a tartalom optimalizálása érdekében.
A Happeo korlátai
- Egyes felhasználók szerint a ütemezési eszköz hiánya kihívást jelent; a bejegyzések valós időben készülnek, és nem lehet őket egy adott időpontra ütemezni.
- Az elemzések időbeli késéssel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a „valós idejű” információk nem állnak azonnal rendelkezésre.
Happeo árak
- Egyedi árazás
Happeo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (140+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
11. eXo Platform (A legjobb nyílt forráskódú rugalmasság)
Az eXo Platform egy rugalmas, nyílt forráskódú megoldás, amelyet azoknak a szervezeteknek fejlesztettek ki, amelyek teljes ellenőrzést szeretnének gyakorolni digitális munkaterületük felett. Olyan funkciókat tartalmaz, mint hírcsatornák, tevékenységi streamek, megjegyzések és említések, amelyek informális, de strukturált kommunikációt tesznek lehetővé.
A felhasználók fájlokat, mappákat és tudásbázisokat hozhatnak létre és szervezhetnek, híreket oszthatnak meg, valamint a közösségi média stílusú funkciók segítségével elősegíthetik az elkötelezettséget.
Az eXo legjobb funkciói
- Tartalomterjesztés: Használja a beépített tartalomkezelő rendszert webhelyek, oldalak és navigációs elemek létrehozásához különböző kommunikációs csatornákon.
- Személyre szabott munkaterületek: Hozzon létre személyre szabott, márkás munkaterületeket a különböző csapatok számára, hogy megkönnyítse a feladatkezelést, az ismeretek megosztását és az együttműködést.
- Valós idejű kommunikáció: kommunikáljon csapatával valós időben belső csevegések, fórumok és tevékenységi streamek segítségével.
Az eXo korlátai
- A felhasználóknak nehézséget okoz az integrációk beállítása, különösen a kisebb csapatok vagy azok számára, akik nem rendelkeznek technikai szakértelemmel.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek, különösen az oldalak vizuális megjelenésének megváltoztatásában
eXo árak
- Ingyenes
- Social Intranet: 3 USD/hó felhasználónként
- Digitális munkahely: 5 USD/hó felhasználónként
eXo értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
12. Viva Engage (A legjobb az alkalmazottak élményének javításához)
A Microsoft Viva Engage jó alternatívája a Meta Workplace-nek, és olyan szervezetek számára készült, amelyek a Microsoft 365 alkalmazásokat, például a Wordot vagy a Teamst használják.
Minden felhasználó szerepéhez, érdeklődési köréhez és a vállalaton belüli kapcsolati hálójához igazított személyre szabott hírcsatornákat kínál. Ez lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy gyorsan hozzáférjenek a számukra legfontosabb tartalmakhoz, legyen szó vállalati hírekről, csapatfrissítésekről vagy konkrét témákkal kapcsolatos megbeszélésekről. Ez a személyre szabott megközelítés segít a munkavállalók tájékozottságának és elkötelezettségének fenntartásában.
A Viva Engage legjobb funkciói
- Hálózatépítés: Hídként szolgál a munkahelyi kommunikációs szakadékok áthidalásában a különböző csapatok, valamint a nyilvános és személyes csatornák közötti közösségi hálózati funkcióival.
- Vezetői elkötelezettség: lépjen kapcsolatba a vezetőkkel, tekintse meg profiljukat, és vegyen részt beszélgetésekben, eseményeken és történetmesélő bejegyzésekben a „Leadership Corner” funkcióval.
- AI-alapú támogatás: Használja a „Copilot” funkciót az AI-alapú tartalomkészítéshez és stratégiai támogatáshoz.
A Viva Engage korlátai
- A teljes vendégtámogatáshoz a Viva Engage számára a Microsoft 365 Native Mode szükséges, amely korlátozásokkal jár.
- Azok a belső rendszerekre mutató linkek, amelyek hitelesítést igényelnek vagy nem oldhatók meg nyilvánosan, nem jelenítenek meg érvényes előnézetet.
Viva Engage árak
- Munkavállalói kommunikáció és közösségek: 2 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)
- Workplace Analytics és munkavállalói visszajelzések: 6 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)
- Csomag: 12 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)
Viva Engage értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)
13. Simpplr (A legjobb a modern munkavállalói kommunikációhoz)
A Simpplr központi hubot kínál a vállalati tartalmak, erőforrások és hírek számára. Intuitív kialakítása egyszerűsíti a felhasználói élményt mind asztali, mind mobil verziójában.
Testreszabható hírcsatornája és gamifikációs elemei fokozzák az ügyfelek elkötelezettségét. Ráadásul a Gartner Magic Quadrant által elismert, mesterséges intelligenciával működő virtuális asszisztenssel rendelkezik a hibrid munkahelyi kommunikációhoz.
A Simpplr legjobb funkciói
- Munkavállalói elismerés: Használjon olyan eszközöket, mint az AI-alapú felmérések, hírlevelek, közlemények és elismerési programok a munkavállalók motiválása érdekében.
- Elkötelezettség-elemzés: Gyűjtsön előíró elemzéseket az alkalmazottak elkötelezettségének figyelemmel kíséréséhez.
- Adat-helyreállítás: Szinte valós idejű adatmásolás a hatékony és biztonságos adat-helyreállításhoz.
A Simpplr korlátai
- Nincs automatizált tartalomkezelés a webhelyek kezelőinek vagy tulajdonosainak irányítása terén.
- Az ADP alkalmazással való integráció problémákat okoz, például nem szinkronizálja a közönségszegmentáláshoz fontos információkat, ami hosszú megoldási folyamatot és a munkafolyamat késedelmét eredményezi.
Simpplr árak
- Egyedi árazás
Simpplr értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)
A ClickUp segítségével a munkamenedzsment és a kommunikáció könnyedén megy
Most, hogy számos Facebook Workplace alternatívát megvizsgáltunk, biztosan tudja, melyik illik legjobban a munkafolyamatához. Ezek a lehetőségek sokfélék és számos funkciót kínálnak a különböző üzleti igényekhez.
Ha azonban még mindig bizonytalan, a legbiztonságosabb választás a ClickUp. Ez a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás zökkenőmentesen integrálódik a technológiai eszközkészletébe, és olyan funkciókat kínál, mint a Docs, a Whiteboards és a Clips, amelyekkel szervezetten kezelheti projektjeit és motiválhatja alkalmazottait.
Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅