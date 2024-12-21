A 13 legjobb Facebook Workplace alternatíva 2025-re

Sok csapat számára a Facebook Workplace vagy a Meta Workplace egy egyszerű belépés a vállalati közösségi hálózatba.

Ez a dinamikus együttműködési eszköz a közösségi média megszokott környezetét hozza az irodába.

Azonban hamarosan megszűnik a működése, és 2026-ig csak olvasási módban lesz elérhető. Ez jelentős terhet ró a platform jelenlegi felhasználóira, akiknek fontos a koncentráció, a rugalmasság, az adatvédelem, a robusztus integrációk és a munkafolyamatok jobb ellenőrzése.

Szerencsére a technológiai világ tele van olyan digitális együttműködési eszközökkel, amelyek tökéletesen megfelelnek az Ön igényeinek.

Ebben a blogban bemutatjuk a 13 legjobb Facebook Workplace alternatívát, amelyekkel javíthatja a belső kommunikációt (és a termelékenységet). 🎯

⏰ 60 másodperces összefoglaló ClickUp (A legjobb csapatkommunikációhoz és projektmenedzsmenthez) Slack (A legjobb csapatkommunikációhoz és együttműködéshez) Microsoft Teams (a legjobb a zökkenőmentes Microsoft 365 integrációhoz) Workvivo (A legjobb alkalmazotti elkötelezettség és belső kommunikáció terén) Staffbase (A legjobb alkalmazotti intranetes megoldásokhoz) Jive (A legjobb tudásmenedzsmenthez) Igloo Software (A legjobb testreszabható intranetes megoldásokhoz) LumApps (a legjobb a Google Workspace-hez való integráláshoz) Google Workspace (a legjobb átfogó termelékenységi csomag) Happeo (A legjobb szociális intranetes funkciókhoz) eXo Platform (a legjobb nyílt forráskódú rugalmasság) Viva Engage (A legjobb az alkalmazottak élményének javításához) Simpplr (A legjobb a modern munkavállalói kommunikációhoz)

Mit kell keresnie a Facebook Workplace alternatíváiban?

Ha új együttműködési eszközre vált, a legjobb, ha először pontosan meghatározza, mire van szüksége a csapatának. A megfelelő Meta Workplace alternatívák egyértelműséget, hatékonyságot és zökkenőmentes kommunikációt biztosítanak a csapatok között.

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkcióra, amelyekkel a választott eszköznek rendelkeznie kell. 👀

Kommunikáció: Válasszon olyan eszközt, amely sokféle kommunikációs lehetőséget kínál, például azonnali üzenetküldést, videokonferenciát és e-mail integrációt.

Integráció: Válasszon olyan eszközt, amely integrálható a technológiai rendszerében már meglévő eszközökkel, például projektmenedzsment szoftverekkel, CRM-rendszerekkel és egyéb együttműködési eszközökkel.

Munkavállalói elkötelezettség: Keressen olyan eszközöket, amelyek elősegítik a munkavállalói elkötelezettséget, például vonzó tevékenységi hírcsatornákat, elismerési programokat, visszajelzési mechanizmusokat és közösségépítő funkciókat.

Elemzés és jelentések: Győződjön meg arról, hogy rendelkezik-e mennyiségi és minőségi elemzésekkel, amelyekkel nyomon követheti a munkavállalói elkötelezettséget és a tartalom hatékonyságát a tájékozott döntéshozatal érdekében.

Tartalomkészítés és -terjesztés: Győződjön meg arról, hogy a platform lehetővé teszi a tartalmak egyszerű létrehozását, megosztását és kezelését multimédiás megosztási funkciókkal, beleértve a dokumentumokat, videókat és híreket.

A 13 legjobb Facebook Workplace alternatíva

Ebben a részben bemutatjuk a 13 legjobb Facebook Workplace alternatívát, azok erősségeit és gyengeségeit, hogy segítsünk Önnek a megfelelő választásban.

Kezdjük! 💪

1. ClickUp (A legjobb csapatkommunikációhoz és projektmenedzsmenthez)

Elsőként bemutatjuk a ClickUp-ot, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást , amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést kombinál – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni. Úgy tervezték, hogy segítse a csapatokat és az egyéneket a feladatok szervezésében, nyomon követésében és kezelésében egy helyen, és rugalmas eszközkészletet kínál a különböző projekt- és vállalati követelmények kielégítésére.

A ClickUp Chat újragondolja a csapatok kommunikációjának és együttműködésének módját, összevonva a valós idejű üzenetküldést a munkamenedzsment funkciókkal.

Nincs többé váltogatás a csevegőalkalmazások és a munkaeszközök között; egyszerűen megbeszélheti az ötleteket, kezelheti a feladatokat és nyomon követheti a projekteket anélkül, hogy elhagyná a beszélgetést. A csevegései és feladatait összekapcsolják, így a kontextus azonnal elérhetővé válik.

Gyors, informális hang- vagy videohívást szeretne kezdeményezni? A Chat SyncUps funkciójával bármikor csatlakozhat a munkaterületen belüli hívásokhoz, és bármikor kiléphet belőlük.

Kommunikáljon csapatával valós időben a ClickUp Chat segítségével

Megoldást keres a végtelen szálakra? A ClickUp Clips segítségével gyorsan rögzítheti a képernyőjét, és elküldhet egy privát vagy nyilvános videót. Kiváló eszköz visszajelzések adására, megjegyzések hozzáadására és azok végrehajtható feladatokká alakítására a teljes körű feladatkezeléshez.

A ClickUp Clips segítségével azonnal létrehozhat és megoszthat hanggal ellátott képernyőfelvételeket az érdekelt felekkel anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Ha minden projektadatát strukturált módon szeretné tárolni, használja a ClickUp Docs szolgáltatást. Ez a csapatoknak lehetőséget biztosít a tartalom valós idejű létrehozására, szerkesztésére és kezelésére. Ön és csapata egyszerre dolgozhat ugyanazon a dokumentumon, így könnyen összegyűjtheti a különböző csapattagok véleményét és egyszerűsítheti a tartalom létrehozását.

A Docs gazdag formázási funkciói és intuitív elrendezése lehetővé teszi, hogy feladatlistákat és teendőket ágyazzon be, és akár a dokumentumon belül is nyomon kövesse az előrehaladást. Ezenkívül nyomon követheti a verziótörténetet, hogy megtekintse a végrehajtott módosításokat.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben a ClickUp Docs segítségével

Ha egy kis brainstormingra van szüksége a projektek elindításához, használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást. Ez lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy vizuálisan térképezzék fel az ötleteket, nyomon kövessék a brainstorming üléseket, és a koncepciókat cselekvési tételekké alakítsák. Láthatja a csapata szerkesztéseit és mozdulatait, amint azok megtörténnek, így a folyamat dinamikus és interaktív lesz, még a távoli csapatok számára is.

Brainstormingozzon csapatával, és vizualizálja az összes ötletet a ClickUp Whiteboards segítségével.

Készen áll a belevágásra? Íme egy cselekvési terv, amely segít az indulásban: a ClickUp kommunikációs terv sablon.

Ez egy elengedhetetlen eszköz a belső és külső kommunikációhoz. A sablon megkönnyíti egy robusztus kommunikációs terv kidolgozását, amely összeköti a közönségeket és megszervezi a kommunikációs célokat, a határidőket és az érdekelt feleket. Alapvetően biztosítja, hogy egyetlen cél vagy feladat se vesszen el a fordítás során. 🙌🏾

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű kommunikáció: A ClickUp Chat lehetővé teszi a csapat tagjai közötti zökkenőmentes kommunikációt anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltani.

Együttműködés: A ClickUp Docs megkönnyíti a termékismertetők, wikik, projektütemtervek stb. azonnali létrehozását, amelyek összekapcsolhatók a munkafolyamatokkal. Hozzászólásokat is hozzáadhat, nyomon követhető feladatokká alakíthatja őket, és hozzárendelheti a megfelelő csapattagokhoz.

Virtuális brainstorming: A ClickUp Whiteboards vizuális felületet hoz létre, ahol megvitathatja és lejegyezheti az ötleteket a csapattagokkal.

Képernyőfelvétel: A ClickUp Clips segítségével azonnali videókat hozhat létre, amelyekkel helyettesítheti a végtelen beszélgetési szálakat, és kiküszöbölheti annak kockázatát, hogy fontos feladatok vesznek el.

Feladatok vizualizálása: Vizualizálja munkáját Vizualizálja munkáját a ClickUp több mint 15 egyedi nézetében , például listanézetben, táblanézetben, naptárnézetben és idővonalnézetben.

A ClickUp korlátai

A kezdőknek az elején nehézséget okozhat a funkciók rendkívül testreszabható csomagja.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4000+ értékelés)

2. Slack (A legjobb csapatkommunikációhoz és együttműködéshez)

via Slack

A Slack egy együttműködési platform, amely egyszerűsíti a csapatokon belüli kommunikációt. Különböző funkciókat kínál, többek között csatornákat és szálakba rendezett beszélgetéseket, hogy a beszélgetések szervezettek maradjanak.

A platform robusztus keresőfunkcióval rendelkezik, amely segít könnyedén megtalálni a korábbi üzeneteket.

A Slack legjobb funkciói

Együttműködés: Hozzon létre nyilvános vagy zárt csatornákat a szervezet egészére kiterjedő, konkrét témákkal vagy projektekkel kapcsolatos együttműködéshez, hogy a csapatok könnyedén összpontosíthassanak és megoszthassák tudásukat.

Gyors megbeszélések: A „Huddle” funkcióval gyors, informális audio- vagy videomegbeszéléseket tarthat, amelyek segítségével a csapatok gyorsabban megoldhatják a problémákat, útközben ötleteket gyűjthetnek, és az azonnali kommunikációval időt takaríthatnak meg.

Zökkenőmentes integráció: Több mint 2600 alkalmazással integrálható, beleértve a Google Drive-ot, a Zoomot, a Jirát, a Trellót és még sok mást, így nincs szükség alkalmazások közötti váltásra, és a munkafolyamatok is egyszerűbbé válnak.

A Slack korlátai

Megfelelő konfiguráció nélkül a több csatornán keresztül érkező gyakori üzenetek és értesítések zavaró hatással bírnak.

Az üzenetek archiválása és a korábbi adatok keresése bonyolult lehet.

Slack árak

Ingyenes

Előny: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid tervezet: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 400 értékelés)

➡️ További információ: A 50 legjobb Slack alternatíva a csapatkommunikációhoz

3. Microsoft Teams (a legjobb a zökkenőmentes Microsoft 365 integrációhoz)

via Microsoft

A Microsoft Teams jó alternatíva a Facebook Workplace-hez azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy szélesebb körű termelékenységi csomagra való integrációra összpontosítanak.

A Microsoft 365 ökoszisztéma részeként a Teams egységes platformot biztosít üzenetküldéshez, videotalálkozókhoz, fájlmegosztáshoz és együttműködéshez. A Csatornák funkció különösen hasznos a beszélgetések strukturált és kontextusban való tartásához.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Videokonferencia: Videokonferenciákat tarthat olyan funkciók segítségével, mint a PowerPoint Live, a Microsoft Whiteboard és az AI által generált értekezletjegyzetek, amelyek zökkenőmentes együttműködést és feladatkiosztást tesznek lehetővé.

Integrált termelékenységi eszközök: A Microsoft 365 csomaggal való integráció révén valós időben szerkesztheti a dokumentumokat, kódblokkokat és egyéb fájlokat, és mindig egy hullámhosszon lehet csapattagjaival.

Robusztus biztonsági funkciók: Használja ki az erős hozzáférés-ellenőrzés és a fejlett biztonsági intézkedések előnyeit az érzékeny információk védelme érdekében.

A Microsoft Teams korlátai

A fájlmegosztás bizonyos méretre korlátozódik, ami megnehezíti a nagyobb mennyiségű információt tartalmazó fontos dokumentumok megosztását.

A fájlok szervezése zavaros; az összes megosztott fájl a csatorna gyökérmappájába kerül, ami megnehezíti a navigációt és a hozzáférést.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9700+ értékelés)

4. Workvivo (A legjobb alkalmazotti elkötelezettség és belső kommunikáció terén)

via Workvivo

A Workvivo egy intuitív felülettel rendelkező belső kommunikációs szoftver, amely javítja a munkavállalói elkötelezettséget. Az eszköz célja, hogy ösztönözze a megbecsülés kultúráját azáltal, hogy a munkavállalók könnyedén dicséretet, kitüntetéseket és díjakat adhatnak kollégáiknak a jól végzett munkáért.

Olyan mutatókat kínál, mint a felhasználói aktivitás, a tartalom megtekintései és a közösségi részvétel, hogy segítsen a szervezeteknek nyomon követni az alkalmazást, azonosítani a trendeket és optimalizálni a belső kommunikációs stratégiákat.

A Workvivo legjobb funkciói

Közösségépítés: Teremtsen egységes munkavállalói élményt a közösségi hírcsatornával, üdvözlő videókkal, üzenetekkel, eseményekkel és közösségi terekkel, javítva ezzel a csapat és Teremtsen egységes munkavállalói élményt a közösségi hírcsatornával, üdvözlő videókkal, üzenetekkel, eseményekkel és közösségi terekkel, javítva ezzel a csapat és a projekt kommunikációját.

Információ megosztás: Egyszerűsítse a szervezet egészére vonatkozó információk megosztását a munkavállalókkal hírlevelek és sablonok segítségével.

Adat alapú elkötelezettség: Gyűjtsön visszajelzéseket felmérések, közvélemény-kutatások és fejlett Gyűjtsön visszajelzéseket felmérések, közvélemény-kutatások és fejlett munkavállalói elkötelezettségi mutatók segítségével az elkötelezettség méréséhez.

A Workvivo korlátai

Néha nagy mennyiségű, nem fontos értesítés jelenik meg, ami zavaros munkakörnyezetet eredményez.

Nincs személyes üzenetküldési lehetőség magánbeszélgetésekhez.

Workvivo árak

Üzleti terv: Egyedi árazás

Enterprise Plan PLUS: Egyedi árazás

Workvivo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

5. Staffbase (A legjobb alkalmazotti intranetes megoldásokhoz)

via Staffbase

A Staffbase egy átfogó platform, amely egyszerűsíti a kommunikációt és az elkötelezettséget a különböző helyszíneken dolgozó csapatok között.

A „Mission Control” funkciója lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy projektjeiket kezeljék, kampányaikat koordinálják és fejlett elemzési eszközökkel mérjék a sikert. Az egyik kiemelkedő funkciója a beépített alkalmazotti e-mail megoldás, amely omnichannel kommunikációt tesz lehetővé.

A Staffbase legjobb funkciói

Többcsatornás kommunikáció: Használjon többcsatornás eszközöket, például e-mailt, csevegést és üzenetküldést, hogy kommunikáljon a különböző helyszíneken és pozíciókban dolgozó munkavállalókkal és kollégákkal.

AI-alapú betekintés: Tervezzen és elemezzen kampányokat AI-eszközökkel, hogy finomítsa az üzeneteket és javítsa az elkötelezettséget.

Tudásközpont: Használja az intranetet és az alkalmazotti alkalmazást, hogy központi hubot hozzon létre az összes vállalati erőforrás számára.

A Staffbase korlátai

A küldött és fogadott e-mailek szervezésének hiánya

Hiányzik a testreszabhatóság és a könnyű használat az e-mailek és sablonok tervezése során.

A Staffbase árai

Egyedi árazás

Staffbase értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

🤝Barátkozó emlékeztető: A platform kiválasztásakor vegye figyelembe a csapat méretét és munkamódszerét. A nagyobb csapatok számára előnyös a több csatorna és integráció, míg a kisebb csapatok inkább az egyszerű felületeket és a közvetlen kommunikációt részesítik előnyben.

6. Jive (A legjobb tudásmenedzsmenthez)

via Jive

A Jive egy megbízható tudásmenedzsment rendszer, amely mesterséges intelligenciával működő kommunikációs eszközöket kínál. Tudásbázisokat, wikiket és együttműködési tereket hozhat létre és szervezhet, ahol a kritikus információk könnyen elérhetők.

A Jive gamification funkciókat tartalmaz, amelyek az alkalmazottak hozzájárulásainak elismerésével és jutalmazásával segítik az elkötelezettséget. A jelvények, pontok és ranglisták felhasználhatók arra, hogy ösztönözzék az alkalmazottakat a beszélgetésekben való részvételre, a tudás megosztására vagy a feladatok elvégzésére. Ráadásul a saját fejlesztésű „Jive CoPilot” segítségével könnyedén megtalálhatja és létrehozhatja a releváns tartalmakat.

A Jive legjobb funkciói

Feladatok automatizálása: Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a hívások átirányítása és a hangpostai üzenetek átírása.

Tartalomkészítés : Készítsen megosztott dokumentumokat és tudásbázisokat valós idejű együttműködési funkciókkal.

Személyre szabott tartalom: Használja a „PeopleGraph” technológiát a felhasználók keresési szándékának felmérésére és a rendkívül célzott tartalom megjelenítésére.

A Jive korlátai

Az eszköz korlátozott jelentési funkciókat kínál a közösségi menedzserek számára.

A hívóazonosító nem működik megfelelően, ha a felhasználók különböző vonalakat használnak; ez problémát jelent azoknak, akik több vállalkozást irányítanak, amelyek mindegyike saját vonallal rendelkezik.

Jive árak

Egyedi árazás

Jive értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4/5 (40+ értékelés)

7. Igloo Software (A legjobb testreszabható intranetes megoldásokhoz)

via Igloo

Az Igloo Software egy intranetes funkciókkal rendelkező projektmenedzsment szoftver, amely összeköti az irodai és az első vonalbeli munkavállalókat. Támogatja a személyre szabott irányítópultokat, a feladatkiosztást és a tudásmegosztást részletes wikik segítségével.

Robusztus elemző eszközökkel, például elismerési funkciókkal és felmérésekkel a platform lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy elismerjék egymás eredményeit, megosszák sikereiket és visszajelzéseket adjanak. Ezenkívül a szervezetek felméréseket és közvélemény-kutatásokat végezhetnek a munkavállalók véleményének összegyűjtése érdekében, ami segít a döntéshozatal alakításában és a vállalati kultúra javításában.

Az Igloo legjobb funkciói

Munkavállalói elkötelezettség: Ösztönözze a munkavállalókat és növelje elkötelezettségüket azáltal, hogy ünnepli a mérföldköveket, megosztja a történeteket és kiemeli az inspiráló pillanatokat.

Interaktív szervezeti felépítés: Készítsen interaktív szervezeti ábrát, amely integrálható olyan népszerű harmadik féltől származó címjegyzékekkel, mint a Workday és az Active Directory.

Elkötelezettség nyomon követése: Használjon ranglistákat, gamification eszközöket, szavazásokat és felméréseket az alkalmazottak tapasztalatainak felméréséhez.

Az Igloo korlátai

Van néhány korlátozás is az integrálható alkalmazások számát illetően.

A testreszabás kérdése kissé bonyolultabb lehet azoknak a felhasználóknak, akik nem rendelkeznek CSS-tapasztalattal.

Igloo árak

Egyedi árazás

Igloo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

8. LumApps (a legjobb a Google Workspace-hez való integráláshoz)

via LumApps

A LumApps egy modern intranetszoftver, amely segít a szervezeteknek közösségeket építeni a munkavállalók között. A Google Cloudon natívan tervezett szoftver támogatja a felülről lefelé, a peer-to-peer és az alulról felfelé irányuló kommunikációt, javítva az együttműködést és a kultúraépítést.

Használhatja kérdések feltevésére, bejegyzések, események és cikkek megosztására, valamint hírek közzétételére.

A LumApps legjobb funkciói

AI-alapú személyre szabás: Személyre szabhatja a tartalmat, megtalálhatja a releváns tartalmakat és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat a beágyazott AI technológiákkal, mint például a gépi tanulás (ML) és a természetes nyelv megértése (NLU).

Kommunikációs tervezés: Használja a „LumApps Campaigns” alkalmazást a belső kommunikációs stratégiák tervezéséhez, kidolgozásához, terjesztéséhez, figyelemmel kíséréséhez és fejlesztéséhez.

Tartalom megosztása: Egy kattintással tegye közzé a Google Docs-ból az intraneten, és ossza meg a vállalati híreket közvetlenül a Google Workspace csatornákon.

A LumApps korlátai

Hiányoznak az elemzések, különösen az intranetes platformon belüli felhasználói útvonalak feltérképezéséhez, és nincsenek kattintáselemzések sem.

Az eszköznek több testreszabási funkcióra van szüksége ahhoz, hogy tovább növelje az elkötelezettséget.

LumApps árak

Ingyenes

Luma Plus: 69 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

LumApps értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (30+ értékelés)

9. Google Workspace (A legjobb átfogó termelékenységi csomag)

via Google

A Google Workspace egy alkalmazáscsomagot kínál, amely magában foglalja a Gmailt, a Google Drive-ot, a Docs-ot, a Sheets-et és a Meet-et. Kiváló fájlmegosztási képességeivel és élő szerkesztési funkcióival, amelyek lehetővé teszik több felhasználó egyidejű munkavégzését. Intuitív felhasználói felülete és skálázhatósága minden méretű vállalkozás számára vonzóvá teszi.

A Google Workspace legjobb funkciói

Csapatmunka: Valós időben együttműködhet csapatával dokumentumok, táblázatok és prezentációk elkészítésében.

Adatbiztonság: Védje az érzékeny adatokat beépített biztonsági funkciókkal, mint például a kétfaktoros hitelesítés, az adat titkosítás és a fejlett adminisztrációs vezérlők.

Részletes keresés: Integrálja a Google Gemini szolgáltatását a munkaterületébe a keresési lehetőségek bővítése érdekében.

A Google Workspace korlátai

A felhasználók panaszkodnak a munkaterület eszközei közötti összeköttetés hiányára.

Korlátozott offline funkciók; a felhasználóknak előzetesen be kell állítaniuk az olyan alkalmazásokat, mint a Docs, a Sheets és a Gmail, hogy internetkapcsolat nélkül is tudjanak dolgozni.

A Google Workspace árai

Ingyenes

Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 16 700 értékelés)

10. Happeo (A legjobb szociális intranetes funkciókhoz)

via Happeo

A Happeo egy virtuális csapatkommunikációs alkalmazás, amely ötvözi az intranetes funkciókat és az együttműködési eszközöket. Csatornákat, interaktív szavazásokat és oldalakat kínál, valamint integrálható harmadik féltől származó platformokkal, mint például a Google Workspace és a Slack.

A Happeo legjobb funkciói

Rugalmas kommunikáció: Szervezze meg a belső kommunikációt rugalmas csatornák, szálak, reakciók, megjegyzések, szavazások és egyedi hangulatjelek segítségével, hogy mindenki elkötelezett és tájékozott maradjon.

AI-alapú betekintés: Használja az „AI Search” opciót, hogy válaszokat kapjon, hiányosságokat fedezzen fel a meglévő tudásbázisában és az integrált eszközökben.

Tartalomoptimalizálás: Szerezzen betekintést a felhasználói viselkedésbe, a tartalom teljesítményébe és a keresési trendekbe a tartalom optimalizálása érdekében.

A Happeo korlátai

Egyes felhasználók szerint a ütemezési eszköz hiánya kihívást jelent; a bejegyzések valós időben készülnek, és nem lehet őket egy adott időpontra ütemezni.

Az elemzések időbeli késéssel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a „valós idejű” információk nem állnak azonnal rendelkezésre.

Happeo árak

Egyedi árazás

Happeo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

11. eXo Platform (A legjobb nyílt forráskódú rugalmasság)

az eXo Platformon keresztül

Az eXo Platform egy rugalmas, nyílt forráskódú megoldás, amelyet azoknak a szervezeteknek fejlesztettek ki, amelyek teljes ellenőrzést szeretnének gyakorolni digitális munkaterületük felett. Olyan funkciókat tartalmaz, mint hírcsatornák, tevékenységi streamek, megjegyzések és említések, amelyek informális, de strukturált kommunikációt tesznek lehetővé.

A felhasználók fájlokat, mappákat és tudásbázisokat hozhatnak létre és szervezhetnek, híreket oszthatnak meg, valamint a közösségi média stílusú funkciók segítségével elősegíthetik az elkötelezettséget.

Az eXo legjobb funkciói

Tartalomterjesztés: Használja a beépített tartalomkezelő rendszert webhelyek, oldalak és navigációs elemek létrehozásához különböző kommunikációs csatornákon.

Személyre szabott munkaterületek: Hozzon létre személyre szabott, márkás munkaterületeket a különböző csapatok számára, hogy megkönnyítse a feladatkezelést, az ismeretek megosztását és az együttműködést.

Valós idejű kommunikáció: kommunikáljon csapatával valós időben belső csevegések, fórumok és tevékenységi streamek segítségével.

Az eXo korlátai

A felhasználóknak nehézséget okoz az integrációk beállítása, különösen a kisebb csapatok vagy azok számára, akik nem rendelkeznek technikai szakértelemmel.

Korlátozott testreszabási lehetőségek, különösen az oldalak vizuális megjelenésének megváltoztatásában

eXo árak

Ingyenes

Social Intranet: 3 USD/hó felhasználónként

Digitális munkahely: 5 USD/hó felhasználónként

eXo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

12. Viva Engage (A legjobb az alkalmazottak élményének javításához)

via Microsoft

A Microsoft Viva Engage jó alternatívája a Meta Workplace-nek, és olyan szervezetek számára készült, amelyek a Microsoft 365 alkalmazásokat, például a Wordot vagy a Teamst használják.

Minden felhasználó szerepéhez, érdeklődési köréhez és a vállalaton belüli kapcsolati hálójához igazított személyre szabott hírcsatornákat kínál. Ez lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy gyorsan hozzáférjenek a számukra legfontosabb tartalmakhoz, legyen szó vállalati hírekről, csapatfrissítésekről vagy konkrét témákkal kapcsolatos megbeszélésekről. Ez a személyre szabott megközelítés segít a munkavállalók tájékozottságának és elkötelezettségének fenntartásában.

A Viva Engage legjobb funkciói

Hálózatépítés: Hídként szolgál Hídként szolgál a munkahelyi kommunikációs szakadékok áthidalásában a különböző csapatok, valamint a nyilvános és személyes csatornák közötti közösségi hálózati funkcióival.

Vezetői elkötelezettség : lépjen kapcsolatba a vezetőkkel, tekintse meg profiljukat, és vegyen részt beszélgetésekben, eseményeken és történetmesélő bejegyzésekben a „Leadership Corner” funkcióval.

AI-alapú támogatás: Használja a „Copilot” funkciót az AI-alapú tartalomkészítéshez és stratégiai támogatáshoz.

A Viva Engage korlátai

A teljes vendégtámogatáshoz a Viva Engage számára a Microsoft 365 Native Mode szükséges, amely korlátozásokkal jár.

Azok a belső rendszerekre mutató linkek, amelyek hitelesítést igényelnek vagy nem oldhatók meg nyilvánosan, nem jelenítenek meg érvényes előnézetet.

Viva Engage árak

Munkavállalói kommunikáció és közösségek: 2 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)

Workplace Analytics és munkavállalói visszajelzések: 6 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)

Csomag: 12 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)

Viva Engage értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

13. Simpplr (A legjobb a modern munkavállalói kommunikációhoz)

via Simpplr

A Simpplr központi hubot kínál a vállalati tartalmak, erőforrások és hírek számára. Intuitív kialakítása egyszerűsíti a felhasználói élményt mind asztali, mind mobil verziójában.

Testreszabható hírcsatornája és gamifikációs elemei fokozzák az ügyfelek elkötelezettségét. Ráadásul a Gartner Magic Quadrant által elismert, mesterséges intelligenciával működő virtuális asszisztenssel rendelkezik a hibrid munkahelyi kommunikációhoz.

A Simpplr legjobb funkciói

Munkavállalói elismerés: Használjon olyan eszközöket, mint az AI-alapú felmérések, hírlevelek, közlemények és elismerési programok a munkavállalók motiválása érdekében.

Elkötelezettség-elemzés: Gyűjtsön előíró elemzéseket az alkalmazottak elkötelezettségének figyelemmel kíséréséhez.

Adat-helyreállítás: Szinte valós idejű adatmásolás a hatékony és biztonságos adat-helyreállításhoz.

A Simpplr korlátai

Nincs automatizált tartalomkezelés a webhelyek kezelőinek vagy tulajdonosainak irányítása terén.

Az ADP alkalmazással való integráció problémákat okoz, például nem szinkronizálja a közönségszegmentáláshoz fontos információkat, ami hosszú megoldási folyamatot és a munkafolyamat késedelmét eredményezi.

Simpplr árak

Egyedi árazás

Simpplr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

A ClickUp segítségével a munkamenedzsment és a kommunikáció könnyedén megy

Most, hogy számos Facebook Workplace alternatívát megvizsgáltunk, biztosan tudja, melyik illik legjobban a munkafolyamatához. Ezek a lehetőségek sokfélék és számos funkciót kínálnak a különböző üzleti igényekhez.

Ha azonban még mindig bizonytalan, a legbiztonságosabb választás a ClickUp. Ez a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás zökkenőmentesen integrálódik a technológiai eszközkészletébe, és olyan funkciókat kínál, mint a Docs, a Whiteboards és a Clips, amelyekkel szervezetten kezelheti projektjeit és motiválhatja alkalmazottait.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅