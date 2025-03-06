ClickUp blog

A 11 legjobb értekezlet-rögzítő szoftver 2025-re

2025. március 6.

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: ülünk egy megbeszélésen, bólogatunk, de titokban azon tűnődünk, hogy vajon történik-e valami produktív. Ötletek repülnek, döntések születnek, és a legtöbb esetben több kérdéssel távozunk, mint amennyi válaszunk van.

Itt jönnek segítségére a találkozó-rögzítő szoftverek! Ezek a praktikus eszközök minden szót rögzítenek, így soha többé nem marad le fontos részletekről. Nincs többé kétségbeesett jegyzetelés vagy stresszelés a hallottak miatt.

Legyen szó brainstorming ülésről vagy kritikus frissítésről, a megfelelő értekezlet-rögzítő szoftver segítségével Ön továbbra is aktívan részt vehet a munkában, miközben a szoftver elvégzi a dokumentálást.

Készen áll arra, hogy megbeszélései produktívabbak legyenek és kevesebb legyen a „Várjon, megismételné még egyszer?” típusú kérések száma? Íme a 11 legjobb értekezlet-rögzítő szoftver, amelyekkel nyomon követheti a dolgokat és stresszmentesen dolgozhat.

Mi az a találkozó-rögzítő?

A találkozó-rögzítő eszközök rögzítik az audio- és videotartalmakat, hogy később visszanézhesse azokat. Ez mindkét típusra vonatkozik: a virtuális és az élő találkozókra egyaránt.

Ezenkívül ezek az eszközök képesek jegyzeteket készíteni, a beszélgetéseket a választott nyelvre lefordítani, és integrálódni a munkafolyamatában használt egyéb szoftverekkel.

A találkozó-rögzítő szoftver használatához el kell indítania az eszközt, mielőtt csatlakozik a találkozóhoz (személyesen vagy virtuálisan), és ennyi. Ettől kezdve a szoftver a találkozó minden másodpercét rögzíti – hasonlóan bármely videofelvevő eszközhöz. 📽️

Miért van szüksége értekezlet-rögzítőre?

Ha még nem döntött arról, hogy beszerzi-e a szervezetének egy értekezlet-rögzítő eszközt, nézze meg annak előnyeit:

  • A legfontosabb részletek rögzítése: rögzíti a megbeszélés legfontosabb részleteit, így azok visszajátszhatók, ha nem vett részt a megbeszélésen, vagy ha bármikor szükség van rájuk.
  • Összefoglalók készítése: Írásbeli jegyzőkönyveket készít, amelyek összefoglalják a beszélgetést és segítenek az értekezlet jegyzőkönyvének elkészítésében.
  • Javítja a koncentrációt: automatizálja a jegyzetelés teljes folyamatát, így a résztvevők a beszélgetésre koncentrálhatnak.

🔍 Tudta? Csak az Egyesült Államokban naponta körülbelül 11 millió értekezletet tartanak. Ez évente több mint 1 milliárd értekezletet jelent! 🤯

Mit kell keresnie egy értekezlet-rögzítő eszközben?

Egy megbízható értekezlet-rögzítő eszköznek mindkét feladatot el kell látnia: dokumentálnia kell az értekezletet és le kell írnia azt. De emellett még néhány más funkciót is érdemes keresnie:

  • Könnyű használat: Válasszon egy könnyen használható, tiszta felületű találkozó-rögzítő eszközt. Először is, az elrendezésnek olyannek kell lennie, hogy gond nélkül csatlakozhasson, elindíthassa és leállíthassa a rögzítést.
  • Felvételi minőség: Válasszon olyan eszközt, amely képes kiváló minőségű értekezleteket rögzíteni. Gondoskodjon arról, hogy mind az audio-, mind a videotartalom kiváló minőségű legyen.
  • A leírás pontossága: Szerezzen be egy beépített jegyzetelővel rendelkező eszközt, és ellenőrizze annak pontosságát. Ez biztosítja, hogy a létrehozott értekezletjegyzetek hibátlanok legyenek.
  • Szerkesztési funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a felvételek vágását és megjegyzések hozzáadását. Például ki kell tudnia emelni a legfontosabb pillanatokat, kivágni a töltelék részeket stb.
  • Tárolási lehetőség: Keressen olyan eszközt, amely a rögzített találkozókat online tárolja, hogy azok könnyen elérhetők legyenek. Plusz pontokat kap, ha többféle megosztási lehetőséget is kínál.
  • Harmadik féltől származó integrációk: Válasszon olyan eszközt, amely támogatja a harmadik féltől származó platformokkal, például a Dropboxszal, a Slackkel, a Google Naptárral stb. való integrációt, hogy minimálisra csökkenthesse a munkafolyamatok zavarait.

➡️ További információ: Hogyan lehet produktív megbeszéléseket tartani és optimalizálni a csapat hatékonyságát

A 11 legjobb értekezlet-rögzítő eszköz

Soha többé ne maradjon le egyetlen szóról sem – íme 11 legjobb értekezlet-rögzítő szoftver, amelyet értekezletek rögzítésére használhat:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú online értekezlet- és együttműködési alkalmazás)

A munkához szükséges minden funkciót magában foglaló ClickUp alkalmazás átfogó értekezlet- és együttműködési platformként tűnik ki. AI-alapú funkciókkal teli, tökéletes online értekezletek rögzítésére és megosztására – gond nélkül, csak eredményekkel.

A ClickUp AI Notetaker alkalmazása a hosszú megbeszéléseket produktív, cselekvésre összpontosító ülésekké alakítja. Az AI automatikusan rögzíti a legfontosabb információkat – például a döntéseket, a megállapításokat és a teendőket –, és világos, tömör összefoglalókat készít, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a jelenlegi projektekbe. Ez biztosítja, hogy minden ülés hatékonyan hozzájáruljon a jobb munkafolyamatokhoz és a csapat hatékonyságához.

Íme néhány előny:

  • Központosított nyilvántartás: Az összes értekezlethez kapcsolódó anyag, például a jegyzőkönyvek, hangfelvételek és összefoglalók biztonságosan egyetlen privát dokumentumban vannak tárolva, hogy könnyen hozzáférhetők és visszakereshetők legyenek. Ezenkívül az intelligens címkézés javítja a szervezést és megkönnyíti az információk keresését.
  • Automatizált feladatkezelés: A feladatok gyorsan hozzárendelt, nyomon követhető feladatokká alakulnak a ClickUp-ban, biztosítva a felelősségre vonhatóságot és elősegítve a megfelelő időben történő nyomon követést.
  • Jobb kommunikáció: Az összefoglalók és a teendők automatikusan megjelennek a kiválasztott csevegőcsatornákon, ami megkönnyíti a gyors kommunikációt és mindenki számára biztosítja a tájékozottságot.
  • Egyszerűsített naptárintegráció: A zökkenőmentes naptárintegrációval átfogó képet kap a találkozók jegyzetéről, így fontossági sorrendbe állíthatja a fontos találkozókat és automatikus jelentéseket készíthet.
  • Gyors információhoz való hozzáférés: Az automatizált átírások minden értekezletről teljes körűen kereshető feljegyzést biztosítanak, lehetővé téve a fontos információkhoz való gyors hozzáférést és elősegítve a csapat jobb összehangolását.

A ClickUp AI Notetaker segítségével jelentősen növelheti a találkozók hatékonyságát, javíthatja a projektmenedzsmentet és fokozhatja a csapat általános együttműködését.

A ClickUp Meetings a végső, egy helyen elérhető megoldás minden virtuális értekezlethez. Akár jegyzeteket szeretne készíteni, akár az értekezleteket dokumentálni.

A megjegyzésekből közvetlenül szerkesztheti, kommentálhatja és feladatokhoz rendelheti az elemeket. Ezenkívül létrehozhat feladatlistákat, mint egy termelékenységi profi, és a slash parancs segítségével azonnali eredményeket érhet el. Olyan, mint egy digitális asszisztens – csak gyorsabb.

Emellett a ClickUp egy olyan funkcióval is büszkélkedhet, amely lehetővé teszi a virtuális értekezletek rögzítését és megosztását.

A Loom, Zoom és hasonló eszközök megbízható helyettesítőjeként a ClickUp Clips lehetővé teszi online értekezletek rögzítését. Kapcsolja be, hogy rögzítse a képernyőjét, és megoszthassa azt csapattársaival.

➡️ További információ: Hogyan rögzítheti a képernyőfelvételeket?

Találkozó-rögzítő : ClickUp Brain
A ClickUp Brain segítségével egyetlen parancsra létrehozhatja és összefoglalhatja a találkozók jegyzőkönyveit.

A ClickUp Brain – a platform natív AI rendszere – pillanatok alatt elkészíti a találkozók jegyzetét és jegyzőkönyvét. Ez a hatékony és jól képzett rendszer összefoglalja a jegyzőkönyvet, kivonja belőle a teendőket, és hozzárendeli azokat a feladat végrehajtásáért felelős személyhez.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

  • Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük a funkciók és testreszabási lehetőségek kimerítő száma miatt.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A Capterra felhasználói imádják a ClickUp szervezettségét. Emellett nagyon testreszabható és együttműködésre alkalmasnak tartják:

A ClickUp segítségével csapatunk feladatait nagyon jól szervezhetjük. Kategorizálhatjuk a feladatok típusait, állapotát és ütemezését. Emellett minden feladat időkövetése is lehetséges, ami óriási előny. Kiválóan alkalmas csapatmunkára és az összes feladat kezelésére.

A ClickUp segítségével csapatunk feladatait nagyon jól szervezhetjük. Kategorizálhatjuk a feladatok típusait, állapotát és ütemezését. Emellett minden feladat időkövetése is lehetséges, ami óriási előny. Kiválóan alkalmas csapatmunkára és az összes feladat kezelésére.

2. Microsoft Teams (a legjobb integrált értekezlet-rögzítő platform)

Találkozó-rögzítő: Microsoft Teams
via Microsoft Teams

A Microsoft Teams nem egy hagyományos értekezlet-rögzítő szoftver, hanem egy csoportos csevegő eszköz, amely segít a távoli csapatoknak hatékonyabban együttműködni. Főbb funkciói között szerepel a valós idejű PPT-prezentáció, a táblás megbeszélés és a feliratok generálása.

Az MS Teams azonban alapvető értekezlet-rögzítési funkciókat is kínál. Először is, lehetővé teszi a virtuális értekezletek rögzítését AI-generált jegyzetekkel. Ezek a felvételek rögzítik az audio-, video- és képernyőmegosztási tevékenységeket, így egyetlen fontos döntés vagy pillanat sem marad ki.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

  • Együttműködés dokumentumokon a találkozók során az azonnali csapatmunka érdekében
  • Testreszabhatja a találkozó beállításait, hogy azok különböző felhasználási esetekhez illeszkedjenek.
  • Biztosítson vállalati szintű adatvédelmet biztonságos és előírásoknak megfelelő eszközökkel.
  • Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365-tel

A Microsoft Teams korlátai

  • Lehet, hogy gondot okoz a leírás pontossága
  • A fejlett funkciók, például a felvételek tárolása, fizetős csomagot igényelnek.

A Microsoft Teams árai

  • Ingyenes
  • Micorosft 365 Personal: 6,99 USD/hó
  • Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó
  • Microsoft Teams Essential: 4 USD/hó felhasználónként
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként
  • Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (15 680+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (9760+ értékelés)

Egy G2 felhasználó szerint az MS Teams egyik legjobb tulajdonsága a könnyű használat és a platformbarát jelleg:

Szeretem a Microsoft Teams-t, mert könnyen használható és barátságos. Ez egy jó szoftver, ha sok emberrel szeretne egyszerre beszélgetni és csevegni egy platformon, különösen, ha csapatban vagy projektben dolgozik.

Szeretem a Microsoft Teams-t, mert könnyen használható és barátságos. Ez egy jó szoftver, ha sok emberrel szeretne egyszerre beszélgetni és csevegni egy platformon, különösen, ha csapatban vagy projektben dolgozik.

➡️ További információ: Hogyan készítsen videofelvételt PowerPoint-prezentációjáról?

3. Fireflies. ai (A legjobb értekezlet-átírási és teendők automatizálási platform)

Találkozó-rögzítő: Fireflies.ai
via Fireflies.ai

A Fireflies. ai egy átfogó értekezletkezelő szoftver. Segít mindenben – az értekezletek rögzítésétől azok leírásáig és összefoglalásáig.

A Fireflies. ai segítségével rögzítheti a Zoom vagy a Google Meet találkozókat, beszerezheti a jegyzeteket, elmentheti a tartalmat és jegyzeteket készíthet a CRM-ben. Még a teendőket is automatikusan kivonja, így nincs többé kézi feladat! Ráadásul letöltheti és megoszthatja a felvételeket.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

  • Automatizálja a leiratokat AI segítségével a pontos értekezletjegyzetek érdekében.
  • Tekintse át az értekezletek összefoglalóit egy könnyen használható irányítópulton keresztül.
  • Az AI segítségével azonosítsa a megbeszélések legfontosabb pillanatait.
  • Keresés a találkozók felvételei között fejlett szűrési funkciók segítségével

Fireflies. ai korlátai

  • Nincs valós idejű átírási támogatás minden nyelvhez
  • Zajos környezetben a felvétel minősége romolhat.

Fireflies. ai árak

  • Ingyenes
  • Pro: 18 USD/hó/felhasználó
  • Üzleti: 29 USD/hó/felhasználó
  • Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies. ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (580+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (10 értékelés)

➡️ További információ: A 10 legjobb átírási szoftvermegoldás

4. Otter. ai (A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzetelési platform)

Találkozó-rögzítő : Otter.ai
via Otter.ai

Ha olyan értekezlet-eszközt keres, amely minden mikrofonba mondott szót dokumentál, próbálja ki az Otter. ai-t. Ez az AI-alapú értekezlet-asszisztens jegyzetelőként is funkcionál, minden fontos részletet rögzít, és pontos AI-jegyzeteket és összefoglalókat készít.

Ráadásul az Otter teljesen automatizált. Automatikusan csatlakozik minden online értekezlethez, és rögzíti a beszélgetéseket, amíg Ön manuálisan le nem állítja a felvételt. Ezenkívül megjegyzéseket fűz a legfontosabb pillanatokhoz, feladatokhoz rendeli őket, és megosztja azokat a csapattagokkal, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

Az Otter.ai legjobb funkciói

  • A beszélők azonosításával valós időben készítsen jegyzeteket a megbeszélésekről.
  • Szinkronizálja az eszközöket, hogy bárhonnan hozzáférhessen a találkozók tartalmához.
  • Keressen megbeszélések tartalmát időbélyegek és kiemelt kulcsszavak segítségével.
  • Javítsa az audio tisztaságát, hogy javítsa a leírás pontosságát zajos környezetben.

Otter. ai korlátai

  • Nem nyújt fejlett szerkesztési funkciókat.
  • Az ingyenes csomag korlátozott számú perc átírást kínál.

Otter. ai árak

  • Alap: Örökre ingyenes
  • Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

➡️ További információ: 10 Otter AI alternatíva, amely segít a találkozói jegyzetek leírásában

💡 Profi tipp: Hatékonyabbá szeretné tenni a találkozókat? Kövesse a két pizza szabályt! Jeff Bezos által népszerűsített módszer szerint a találkozóknak olyan kicsinek kell lenniük, hogy két pizza elegendő legyen az összes résztvevő számára. 🍕

5. Zoom (a legjobb HD videó- és hangfelvétel-platform)

Találkozó-rögzítő : Zoom
via Zoom

A Zoom teljes körű, mesterséges intelligenciával támogatott munkahelyi megoldásokat kínál. Ennek ellenére leginkább online értekezlet-eszközéről ismert.

Lehetővé teszi találkozók napirendjének, valós idejű találkozók összefoglalójának stb. elkészítését. A platform állítása szerint a felhasználók személyes találkozók jegyzőkönyveit is elkészíthetik.

Az egyik kiemelkedő funkciója az AI-társ, amely megbeszélések összefoglalóit, következő lépéseket, kérdéseket stb. generál.

A Zoom legjobb funkciói

  • HD videó- és hangfelvételek készítése felhőalapú tárolással
  • Tartson virtuális értekezleteket interaktív funkciókkal, például szavazásokkal és csevegéssel.
  • Jegyzeteljen és használjon táblákat az együttműködés elősegítése érdekében a találkozók során.

A Zoom korlátai

  • Korlátozott átírási pontosság nem angol nyelvek esetében
  • Fejlett funkciók, mint például a felvételek tárolása, csak fizetős csomagok esetén elérhetőek.

Zoom árak

Magánszemélyek és vállalkozások
  • Alap: Ingyenes
  • Pro: 13,33 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 18,32 USD/hó felhasználónként
Vállalati
  • Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (55 990+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (14 110+ értékelés)

A legtöbb távoli csapat a Covid-19 járvány idején kezdte el használni a Zoomot, és azóta sem tért vissza a korábbi megoldásokhoz – ez a Capterra-áttekintés megmutatja, miért:

Kiváló eszköz az interneten keresztüli kapcsolattartáshoz, különösen távmunkavégzés esetén.

Kiváló eszköz az interneten keresztüli kapcsolattartáshoz, különösen távmunkavégzés esetén.

6. Google Meet (a Google ökoszisztéma legjobb értekezlet-rögzítő platformja)

Találkozó-rögzítő : Google Meet
via Google Meet

A Google Meet az ideális választás videohívásokhoz, hang-, videó- és képernyőfelvételek professzionális rögzítéséhez. Ráadásul a Gemini segítségével jegyzeteket készíthet és átiratokat kaphat.

Növelni szeretné a csapatmunkát? Mentse a felvételeket a Google Drive-ra, vagy ossza meg e-mailben, hogy könnyen visszajelzést kapjon és zökkenőmentesen együttműködhessen.

A Google Meet legjobb funkciói

  • Valós időben együttműködhet a Google Dokumentumok, Táblázatok és Prezentációk segítségével.
  • Élő feliratok és automatikus átírás megjelenítése a találkozók során
  • Szinkronizálja a Google Naptárral a találkozók zökkenőmentes ütemezéséhez.
  • Biztosítson biztonságos és titkosított értekezleteket vállalati szintű védelemmel.

A Google Meet korlátai

  • Korlátozott átírási pontosság
  • Nincs offline hozzáférés a találkozók felvételeihez

A Google Meet árai

  • Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti alapcsomag: 14,40 USD/hó felhasználónként
  • Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Google Meet értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (2690+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 11 850 értékelés)

Egy G2 felhasználó az interaktivitása miatt a Google Meetet részesíti előnyben, és így nyilatkozik:

A Google Meet egy kiváló értekezlet-megoldás. A legtöbb más értekezlet-térnél jobb háttérhatásokkal rendelkezik, és interaktív eszközei, például a szavazások és a kérdések és válaszok, elősegítik a részvételt. Zökkenőmentesen működik együtt a Google Workspace-szel, és a Google Meet-et közvetlenül a naptárából állíthatja be.

A Google Meet egy kiváló értekezlet-megoldás. A legtöbb más értekezlet-térnél jobb háttérhatásokkal rendelkezik, és interaktív eszközei, például a szavazások és a kérdések és válaszok, elősegítik a részvételt. Zökkenőmentesen működik együtt a Google Workspace-szel, és a Google Meet-et közvetlenül a naptárából állíthatja be.

💡 Profi tipp: A Google Meet csak néhány értekezlet-rögzítési funkciót kínál, és azok is korlátozottak. Például csak a fizetős csomaggal rendelkező asztali felhasználók rögzíthetik az értekezleteket a Google Meetben. Ezért keressen olyan Google Meet alternatívákat, amelyek illeszkednek a csapat kommunikációjának és tudásmegosztásának szélesebb kontextusába.

7. Krisp (A legjobb zajszűréssel és hangtisztasággal rendelkező értekezlet-rögzítő platform)

Krisp
via Krisp

A Krisp egy olyan alkalmazás, amely minden tárgyalási igényét kielégíti. Az AI zajszűrés funkciója eltávolítja a háttérzajt az audióból, így az hangminőség kristálytiszta marad, míg az AI akcentus-lokalizációs funkciója segít a külföldi ügyfelekkel való beszélgetések során.

Ráadásul átírásokat, jegyzeteket és összefoglalókat is készít – akárcsak egy klasszikus felvevő, de sokkal fejlettebb.

A Krisp legjobb funkciói

  • Külön hangfelvételek minden egyes beszélő számára csoportos megbeszélések során
  • Optimalizálja a hangminőséget valós idejű beállításokkal a zökkenőmentesebb kommunikáció érdekében.
  • Növelje a tisztaságot a zajos környezetben a háttérhangok szűrésével.

A Krisp korlátai

  • Az ingyenes csomag korlátozott zajszűrési funkciókat kínál.
  • Rendkívül zajos környezetben a zajszűrés ellenére is romolhat a hangminőség.

Krisp árak

  • Ingyenes
  • Pro: 16 USD/hó
  • Üzleti: 30 USD/hó

Krisp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 550 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5

➡️ További információ: Hogyan javíthatja videokonferencia-beállításait

8. Riverside. fm (A legjobb stúdióminőségű távoli értekezlet- és interjúfelvevő platform)

Riverside.fm
via Riverside.fm

Ha javítani szeretné videokonferenciáinak minőségét, a Riverside.fm a megoldás. Ez az eszköz könnyen használható, intuitív, és elsősorban stúdióminőségű értekezlet-felvételek készítésére összpontosít.

A Riverside.fm egyszerűen működik: rögzíti és leírja a találkozókat. De ennél többet is kínál: szerkesztheti a generált találkozóösszefoglalót, színekkel jelölheti a fontos információkat, eltávolíthatja a háttérzajt stb.

Ráadásul lehetővé teszi, hogy közvetlenül közvetítse a találkozót a LinkedIn és a Facebook oldalán. A találkozó befejezése után letöltheti és megoszthatja azt.

A Riverside.fm legjobb funkciói

  • Készítsen és szerkesszen kifinomult felvételeket valós idejű szerkesztőeszközökkel.
  • Stúdióminőségű videóminőséget kínál, akár 4K felbontással.
  • Zökkenőmentesen integrálható podcasting eszközökkel és streaming platformokkal.
  • A felvételeket automatikusan mentse a felhőbe a biztonságos tárolás érdekében.

Riverside.fm korlátai

  • Nem kínál beépített átírási vagy feliratozási támogatást.
  • A fejlett szerkesztési funkciókhoz prémium csomagok szükségesek.

Riverside. fm árak

  • Ingyenes
  • Standard: 19 USD/hó
  • Pro: 29 USD/hó
  • Üzleti: Egyedi árazás

Riverside. fm értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (900+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5

9. Skype (a legjobb értekezlet-rögzítő platform kis csapatok számára)

Skype
Skype segítségével

Valószínűleg hallott már a Skype-ról, a különböző időzónákban működő csapatok számára készült videohívási platformról. De tudta, hogy ez a platform találkozó-rögzítési funkciókat is kínál?

Igen, a Skype lehetővé teszi, hogy rögzítsen minden videohívást, amelyet a platformon kezdeményez. Ha sugárzott hívásról van szó, a Skype automatikusan rögzíti azt, anélkül, hogy kézi engedélyre lenne szükség.

A felvétel megkezdése előtt minden résztvevő értesítést kap, és a felvétel 30 napig letölthető.

A Skype legjobb funkciói

  • Rögzítse a videókat és hangokat a hívások során, hogy átfogó értekezlet-tartalmat kapjon.
  • A rögzített értekezleteket azonnal megoszthatja csapatával.
  • Engedélyezze a csoportos hívások korlátlan rögzítési hosszát
  • Könnyítse meg a nemzetközi hívásokat a határokon átnyúló értekezletekhez

A Skype korlátai

  • Nincs fejlett átírási vagy jegyzetelési funkciója
  • A hangminőség romolhat nagyobb értekezletek során.

Skype árak

  • Amerikai előfizetés: 3,59 USD/hó
  • Észak-Amerikai előfizetés: 8,39 USD/hó

Skype értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 23 440 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Egy Capterra-felhasználó különösen kedveli a Skype hatékonyságát, és így nyilatkozik:

A Skype 2024-ben is releváns és hatékony eszköz. Az üzleti igényekkel együtt fejlődik, és világszerte jó hírnevet szerzett magának. Stabilitása miatt használom.

A Skype 2024-ben is releváns és hatékony eszköz. Az üzleti igényekkel együtt fejlődik, és világszerte jó hírnevet szerzett magának. Stabilitása miatt használom.

10. Webex (A legjobb biztonságos, kiváló minőségű értekezlet-rögzítő platform)

Webex
via Webex

A Webex, bár gazdag értekezlet-rögzítési funkcióiról ismert, automatizáltsága és kiváló minősége a legjobb tulajdonságai.

Minden értekezletet professzionális HD minőségben rögzít. Ráadásul

A Webex hatékony mesterséges intelligenciát használ a beszélgetések során a valós idejű átírás, feliratozás, zajszűrés, hangoptimalizálás és egyéb funkciók támogatásához.

A Webex legjobb funkciói

  • Testreszabható beállításokkal rendelkező virtuális tárgyalótermek üzemeltetése
  • Lehetővé teszi a valós idejű csevegést és fájlmegosztást a találkozók során.
  • Biztosítson végpontok közötti titkosítást a biztonságos értekezlet-felvételekhez.
  • Zökkenőmentesen integrálható a Cisco vállalatirányítási eszközeivel.

A Webex korlátai

  • A leírás pontatlan lehet erős akcentus esetén.
  • Az interfész új felhasználók számára zavaros lehet.

Webex árak

  • Webex Free
  • Webex Meet: 14,50 USD/hó felhasználónként
  • Webex Suite: 25 USD/hó felhasználónként
  • Webex Enterprise: Egyedi árazás

Webex értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (19 940+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (7400+ értékelés)

11. GoTo Meeting (A legjobb professzionális értekezlet-rögzítő platform megosztási funkciókkal)

GoTo Meeting
via GoTo Meeting

A GoTo Meeting egy együttműködésen alapuló értekezlet-konferencia szoftver. Segítségével biztonságos online értekezleteket szervezhet különböző országokban élő csapattagjaival.

Ami a találkozók rögzítési funkcióit illeti, azok meglehetősen alapszintűek. A GoTo Meetings segítségével pontos, AI által generált átiratokkal rögzítheti a találkozókat. Ezenkívül a rögzített tartalmat elmentheti a felhőbe, és megoszthatja különböző csatornákon, például e-mailben, Slackben stb.

A GoTo Meeting legjobb funkciói

  • Rendezzen megbeszéléseket testreszabható sablonokkal és beállításokkal
  • Kezelje a felvételeket könnyen hozzáférhető és szervező eszközökkel
  • Ossza meg fájljait és képernyőjét valós időben a találkozók során a jobb együttműködés érdekében.
  • Integrálja CRM-eszközökkel, hogy egyszerűsítse a megbeszélés utáni munkafolyamatokat.

A GoTo Meeting korlátai

  • Korlátozott tárolókapacitás a felvételekhez
  • Nincs AI-alapú jegyzetkivonási funkciója

GoTo Meeting árak

  • Professzionális: 14 USD/hó szervezőnként
  • Üzleti: 19 USD/hó szervezőnként
  • Vállalati: Egyedi árazás

GoTo Meeting értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 13 350 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 11 640 értékelés)

A Capterra egyik felhasználója a GoTo Meetinget kedveli a felvételek minősége, a szigorú adatvédelmi protokollok és a könnyű beállítás miatt:

A videó és az audio minősége is meglehetősen jó. A platform különösen vonzó tulajdonsága, hogy nagy hangsúlyt fektet a felhasználók adatainak védelmére. Bármely megoldás sikere a felhasználó problémájának megoldásában attól függ, hogy milyen gyorsan lehet azt megvalósítani. Minden értekezlet biztonságos és megbízható.

A videó és az audio minősége is meglehetősen jó. A platform különösen vonzó tulajdonsága, hogy nagy hangsúlyt fektet a felhasználók adatainak védelmére. Bármely megoldás sikere a felhasználó problémájának megoldásában attól függ, hogy milyen gyorsan lehet azt megvalósítani. Minden értekezlet biztonságos és megbízható.

✨ Külön említésre méltó

  • ScreenApp: Megváltoztatja a képernyőfelvételeket és a találkozók leírását
  • Evernote: Részletes jegyzeteket és cselekvési pontokat tárol és rendszerez.
  • Zoho Meeting: Beépített együttműködési eszközökkel szervez és rögzít találkozókat.

Szerezze be a legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztenst – használja a ClickUp-ot!

Ez a 11 eszköz szilárd alapot biztosít a hatékony együttműködéshez, a leírásoktól és jegyzeteléstől az AI-alapú cselekvési pontok kivonásáig.

A találkozó-rögzítő szoftver javítja a csapat együttműködését és növeli a termelékenységet, mivel biztosítja, hogy egyetlen fontos részlet vagy teendő se maradjon ki. Bár opcionálisnak tűnhet, a zökkenőmentes kommunikációhoz elengedhetetlen.

A ClickUp az all-in-one platformjával lopja el a show-t. Az AI-alapú platform zökkenőmentesen ötvözi a találkozók rögzítését, a feladatkezelést, a projektkövetést és a csapatkommunikációt egy hatékony munkaterületen.

Siessen – regisztráljon még ma a ClickUp-on!

