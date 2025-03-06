A 11 legjobb értekezlet-rögzítő szoftver 2025-re

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: ülünk egy megbeszélésen, bólogatunk, de titokban azon tűnődünk, hogy vajon történik-e valami produktív. Ötletek repülnek, döntések születnek, és a legtöbb esetben több kérdéssel távozunk, mint amennyi válaszunk van.
Itt jönnek segítségére a találkozó-rögzítő szoftverek! Ezek a praktikus eszközök minden szót rögzítenek, így soha többé nem marad le fontos részletekről. Nincs többé kétségbeesett jegyzetelés vagy stresszelés a hallottak miatt.
Legyen szó brainstorming ülésről vagy kritikus frissítésről, a megfelelő értekezlet-rögzítő szoftver segítségével Ön továbbra is aktívan részt vehet a munkában, miközben a szoftver elvégzi a dokumentálást.
Készen áll arra, hogy megbeszélései produktívabbak legyenek és kevesebb legyen a „Várjon, megismételné még egyszer?” típusú kérések száma? Íme a 11 legjobb értekezlet-rögzítő szoftver, amelyekkel nyomon követheti a dolgokat és stresszmentesen dolgozhat.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
- ✅ ClickUp: A legjobb AI-alapú online értekezlet- és együttműködési alkalmazás
- ✅ Microsoft Teams: A legjobb integrált értekezlet-rögzítő platform
- ✅ Fireflies. ai: A legjobb platform a találkozók átírásához és a teendők automatizálásához
- ✅ Otter. ai: A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzetelési platform
- ✅ Zoom: A legjobb HD videó- és hangfelvétel-platform értekezletekhez
- ✅ Google Meet: A legjobb értekezlet-rögzítő platform a Google ökoszisztémán belül
- ✅ Krisp: A legjobb zajszűréssel és hangtisztasággal rendelkező értekezlet-rögzítő platform
- ✅ Riverside. fm: A legjobb stúdióminőségű távoli értekezlet- és interjú-rögzítő platform
- ✅ Skype: A legjobb értekezlet-rögzítő platform kis csapatok számára
- ✅ Webex: A legjobb biztonságos, kiváló minőségű értekezlet-rögzítő platform
- ✅ GoTo Meeting: A legjobb professzionális értekezlet-rögzítő platform megosztási funkciókkal
Mi az a találkozó-rögzítő?
A találkozó-rögzítő eszközök rögzítik az audio- és videotartalmakat, hogy később visszanézhesse azokat. Ez mindkét típusra vonatkozik: a virtuális és az élő találkozókra egyaránt.
Ezenkívül ezek az eszközök képesek jegyzeteket készíteni, a beszélgetéseket a választott nyelvre lefordítani, és integrálódni a munkafolyamatában használt egyéb szoftverekkel.
A találkozó-rögzítő szoftver használatához el kell indítania az eszközt, mielőtt csatlakozik a találkozóhoz (személyesen vagy virtuálisan), és ennyi. Ettől kezdve a szoftver a találkozó minden másodpercét rögzíti – hasonlóan bármely videofelvevő eszközhöz. 📽️
Miért van szüksége értekezlet-rögzítőre?
Ha még nem döntött arról, hogy beszerzi-e a szervezetének egy értekezlet-rögzítő eszközt, nézze meg annak előnyeit:
- A legfontosabb részletek rögzítése: rögzíti a megbeszélés legfontosabb részleteit, így azok visszajátszhatók, ha nem vett részt a megbeszélésen, vagy ha bármikor szükség van rájuk.
- Összefoglalók készítése: Írásbeli jegyzőkönyveket készít, amelyek összefoglalják a beszélgetést és segítenek az értekezlet jegyzőkönyvének elkészítésében.
- Javítja a koncentrációt: automatizálja a jegyzetelés teljes folyamatát, így a résztvevők a beszélgetésre koncentrálhatnak.
🔍 Tudta? Csak az Egyesült Államokban naponta körülbelül 11 millió értekezletet tartanak. Ez évente több mint 1 milliárd értekezletet jelent! 🤯
Mit kell keresnie egy értekezlet-rögzítő eszközben?
Egy megbízható értekezlet-rögzítő eszköznek mindkét feladatot el kell látnia: dokumentálnia kell az értekezletet és le kell írnia azt. De emellett még néhány más funkciót is érdemes keresnie:
- Könnyű használat: Válasszon egy könnyen használható, tiszta felületű találkozó-rögzítő eszközt. Először is, az elrendezésnek olyannek kell lennie, hogy gond nélkül csatlakozhasson, elindíthassa és leállíthassa a rögzítést.
- Felvételi minőség: Válasszon olyan eszközt, amely képes kiváló minőségű értekezleteket rögzíteni. Gondoskodjon arról, hogy mind az audio-, mind a videotartalom kiváló minőségű legyen.
- A leírás pontossága: Szerezzen be egy beépített jegyzetelővel rendelkező eszközt, és ellenőrizze annak pontosságát. Ez biztosítja, hogy a létrehozott értekezletjegyzetek hibátlanok legyenek.
- Szerkesztési funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a felvételek vágását és megjegyzések hozzáadását. Például ki kell tudnia emelni a legfontosabb pillanatokat, kivágni a töltelék részeket stb.
- Tárolási lehetőség: Keressen olyan eszközt, amely a rögzített találkozókat online tárolja, hogy azok könnyen elérhetők legyenek. Plusz pontokat kap, ha többféle megosztási lehetőséget is kínál.
- Harmadik féltől származó integrációk: Válasszon olyan eszközt, amely támogatja a harmadik féltől származó platformokkal, például a Dropboxszal, a Slackkel, a Google Naptárral stb. való integrációt, hogy minimálisra csökkenthesse a munkafolyamatok zavarait.
➡️ További információ: Hogyan lehet produktív megbeszéléseket tartani és optimalizálni a csapat hatékonyságát
A 11 legjobb értekezlet-rögzítő eszköz
Soha többé ne maradjon le egyetlen szóról sem – íme 11 legjobb értekezlet-rögzítő szoftver, amelyet értekezletek rögzítésére használhat:
1. ClickUp (a legjobb AI-alapú online értekezlet- és együttműködési alkalmazás)
A munkához szükséges minden funkciót magában foglaló ClickUp alkalmazás átfogó értekezlet- és együttműködési platformként tűnik ki. AI-alapú funkciókkal teli, tökéletes online értekezletek rögzítésére és megosztására – gond nélkül, csak eredményekkel.
A ClickUp AI Notetaker alkalmazása a hosszú megbeszéléseket produktív, cselekvésre összpontosító ülésekké alakítja. Az AI automatikusan rögzíti a legfontosabb információkat – például a döntéseket, a megállapításokat és a teendőket –, és világos, tömör összefoglalókat készít, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a jelenlegi projektekbe. Ez biztosítja, hogy minden ülés hatékonyan hozzájáruljon a jobb munkafolyamatokhoz és a csapat hatékonyságához.
Íme néhány előny:
- Központosított nyilvántartás: Az összes értekezlethez kapcsolódó anyag, például a jegyzőkönyvek, hangfelvételek és összefoglalók biztonságosan egyetlen privát dokumentumban vannak tárolva, hogy könnyen hozzáférhetők és visszakereshetők legyenek. Ezenkívül az intelligens címkézés javítja a szervezést és megkönnyíti az információk keresését.
- Automatizált feladatkezelés: A feladatok gyorsan hozzárendelt, nyomon követhető feladatokká alakulnak a ClickUp-ban, biztosítva a felelősségre vonhatóságot és elősegítve a megfelelő időben történő nyomon követést.
- Jobb kommunikáció: Az összefoglalók és a teendők automatikusan megjelennek a kiválasztott csevegőcsatornákon, ami megkönnyíti a gyors kommunikációt és mindenki számára biztosítja a tájékozottságot.
- Egyszerűsített naptárintegráció: A zökkenőmentes naptárintegrációval átfogó képet kap a találkozók jegyzetéről, így fontossági sorrendbe állíthatja a fontos találkozókat és automatikus jelentéseket készíthet.
- Gyors információhoz való hozzáférés: Az automatizált átírások minden értekezletről teljes körűen kereshető feljegyzést biztosítanak, lehetővé téve a fontos információkhoz való gyors hozzáférést és elősegítve a csapat jobb összehangolását.
A ClickUp AI Notetaker segítségével jelentősen növelheti a találkozók hatékonyságát, javíthatja a projektmenedzsmentet és fokozhatja a csapat általános együttműködését.
A ClickUp Meetings a végső, egy helyen elérhető megoldás minden virtuális értekezlethez. Akár jegyzeteket szeretne készíteni, akár az értekezleteket dokumentálni.
A megjegyzésekből közvetlenül szerkesztheti, kommentálhatja és feladatokhoz rendelheti az elemeket. Ezenkívül létrehozhat feladatlistákat, mint egy termelékenységi profi, és a slash parancs segítségével azonnali eredményeket érhet el. Olyan, mint egy digitális asszisztens – csak gyorsabb.
Emellett a ClickUp egy olyan funkcióval is büszkélkedhet, amely lehetővé teszi a virtuális értekezletek rögzítését és megosztását.
A Loom, Zoom és hasonló eszközök megbízható helyettesítőjeként a ClickUp Clips lehetővé teszi online értekezletek rögzítését. Kapcsolja be, hogy rögzítse a képernyőjét, és megoszthassa azt csapattársaival.
➡️ További információ: Hogyan rögzítheti a képernyőfelvételeket?
A ClickUp Brain – a platform natív AI rendszere – pillanatok alatt elkészíti a találkozók jegyzetét és jegyzőkönyvét. Ez a hatékony és jól képzett rendszer összefoglalja a jegyzőkönyvet, kivonja belőle a teendőket, és hozzárendeli azokat a feladat végrehajtásáért felelős személyhez.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a ClickUp naptár nézetét a találkozók zökkenőmentes ütemezéséhez.
- Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy valós időben hozzon létre és osszon meg értekezletek napirendjét és jegyzőkönyvét.
- Vezesse be a ClickUp Chat alkalmazást, hogy együttműködhessen a megbeszéléseken és a döntések meghozatalában.
- Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy közvetlenül a találkozó jegyzetekből rendeljen hozzá követési feladatokat és felelősségi köröket.
- Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az értekezleteken megbeszélt feladatok előrehaladásának vizualizálására.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük a funkciók és testreszabási lehetőségek kimerítő száma miatt.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
A Capterra felhasználói imádják a ClickUp szervezettségét. Emellett nagyon testreszabható és együttműködésre alkalmasnak tartják:
A ClickUp segítségével csapatunk feladatait nagyon jól szervezhetjük. Kategorizálhatjuk a feladatok típusait, állapotát és ütemezését. Emellett minden feladat időkövetése is lehetséges, ami óriási előny. Kiválóan alkalmas csapatmunkára és az összes feladat kezelésére.
A ClickUp segítségével csapatunk feladatait nagyon jól szervezhetjük. Kategorizálhatjuk a feladatok típusait, állapotát és ütemezését. Emellett minden feladat időkövetése is lehetséges, ami óriási előny. Kiválóan alkalmas csapatmunkára és az összes feladat kezelésére.
2. Microsoft Teams (a legjobb integrált értekezlet-rögzítő platform)
A Microsoft Teams nem egy hagyományos értekezlet-rögzítő szoftver, hanem egy csoportos csevegő eszköz, amely segít a távoli csapatoknak hatékonyabban együttműködni. Főbb funkciói között szerepel a valós idejű PPT-prezentáció, a táblás megbeszélés és a feliratok generálása.
Az MS Teams azonban alapvető értekezlet-rögzítési funkciókat is kínál. Először is, lehetővé teszi a virtuális értekezletek rögzítését AI-generált jegyzetekkel. Ezek a felvételek rögzítik az audio-, video- és képernyőmegosztási tevékenységeket, így egyetlen fontos döntés vagy pillanat sem marad ki.
A Microsoft Teams legjobb funkciói
- Együttműködés dokumentumokon a találkozók során az azonnali csapatmunka érdekében
- Testreszabhatja a találkozó beállításait, hogy azok különböző felhasználási esetekhez illeszkedjenek.
- Biztosítson vállalati szintű adatvédelmet biztonságos és előírásoknak megfelelő eszközökkel.
- Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365-tel
A Microsoft Teams korlátai
- Lehet, hogy gondot okoz a leírás pontossága
- A fejlett funkciók, például a felvételek tárolása, fizetős csomagot igényelnek.
A Microsoft Teams árai
- Ingyenes
- Micorosft 365 Personal: 6,99 USD/hó
- Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó
- Microsoft Teams Essential: 4 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként
Microsoft Teams értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (15 680+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (9760+ értékelés)
Egy G2 felhasználó szerint az MS Teams egyik legjobb tulajdonsága a könnyű használat és a platformbarát jelleg:
Szeretem a Microsoft Teams-t, mert könnyen használható és barátságos. Ez egy jó szoftver, ha sok emberrel szeretne egyszerre beszélgetni és csevegni egy platformon, különösen, ha csapatban vagy projektben dolgozik.
Szeretem a Microsoft Teams-t, mert könnyen használható és barátságos. Ez egy jó szoftver, ha sok emberrel szeretne egyszerre beszélgetni és csevegni egy platformon, különösen, ha csapatban vagy projektben dolgozik.
➡️ További információ: Hogyan készítsen videofelvételt PowerPoint-prezentációjáról?
3. Fireflies. ai (A legjobb értekezlet-átírási és teendők automatizálási platform)
A Fireflies. ai egy átfogó értekezletkezelő szoftver. Segít mindenben – az értekezletek rögzítésétől azok leírásáig és összefoglalásáig.
A Fireflies. ai segítségével rögzítheti a Zoom vagy a Google Meet találkozókat, beszerezheti a jegyzeteket, elmentheti a tartalmat és jegyzeteket készíthet a CRM-ben. Még a teendőket is automatikusan kivonja, így nincs többé kézi feladat! Ráadásul letöltheti és megoszthatja a felvételeket.
A Fireflies.ai legjobb funkciói
- Automatizálja a leiratokat AI segítségével a pontos értekezletjegyzetek érdekében.
- Tekintse át az értekezletek összefoglalóit egy könnyen használható irányítópulton keresztül.
- Az AI segítségével azonosítsa a megbeszélések legfontosabb pillanatait.
- Keresés a találkozók felvételei között fejlett szűrési funkciók segítségével
Fireflies. ai korlátai
- Nincs valós idejű átírási támogatás minden nyelvhez
- Zajos környezetben a felvétel minősége romolhat.
Fireflies. ai árak
- Ingyenes
- Pro: 18 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 29 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó
Fireflies. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (580+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (10 értékelés)
➡️ További információ: A 10 legjobb átírási szoftvermegoldás
4. Otter. ai (A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzetelési platform)
Ha olyan értekezlet-eszközt keres, amely minden mikrofonba mondott szót dokumentál, próbálja ki az Otter. ai-t. Ez az AI-alapú értekezlet-asszisztens jegyzetelőként is funkcionál, minden fontos részletet rögzít, és pontos AI-jegyzeteket és összefoglalókat készít.
Ráadásul az Otter teljesen automatizált. Automatikusan csatlakozik minden online értekezlethez, és rögzíti a beszélgetéseket, amíg Ön manuálisan le nem állítja a felvételt. Ezenkívül megjegyzéseket fűz a legfontosabb pillanatokhoz, feladatokhoz rendeli őket, és megosztja azokat a csapattagokkal, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- A beszélők azonosításával valós időben készítsen jegyzeteket a megbeszélésekről.
- Szinkronizálja az eszközöket, hogy bárhonnan hozzáférhessen a találkozók tartalmához.
- Keressen megbeszélések tartalmát időbélyegek és kiemelt kulcsszavak segítségével.
- Javítsa az audio tisztaságát, hogy javítsa a leírás pontosságát zajos környezetben.
Otter. ai korlátai
- Nem nyújt fejlett szerkesztési funkciókat.
- Az ingyenes csomag korlátozott számú perc átírást kínál.
Otter. ai árak
- Alap: Örökre ingyenes
- Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Otter. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)
➡️ További információ: 10 Otter AI alternatíva, amely segít a találkozói jegyzetek leírásában
💡 Profi tipp: Hatékonyabbá szeretné tenni a találkozókat? Kövesse a két pizza szabályt! Jeff Bezos által népszerűsített módszer szerint a találkozóknak olyan kicsinek kell lenniük, hogy két pizza elegendő legyen az összes résztvevő számára. 🍕
5. Zoom (a legjobb HD videó- és hangfelvétel-platform)
A Zoom teljes körű, mesterséges intelligenciával támogatott munkahelyi megoldásokat kínál. Ennek ellenére leginkább online értekezlet-eszközéről ismert.
Lehetővé teszi találkozók napirendjének, valós idejű találkozók összefoglalójának stb. elkészítését. A platform állítása szerint a felhasználók személyes találkozók jegyzőkönyveit is elkészíthetik.
Az egyik kiemelkedő funkciója az AI-társ, amely megbeszélések összefoglalóit, következő lépéseket, kérdéseket stb. generál.
A Zoom legjobb funkciói
- HD videó- és hangfelvételek készítése felhőalapú tárolással
- Tartson virtuális értekezleteket interaktív funkciókkal, például szavazásokkal és csevegéssel.
- Jegyzeteljen és használjon táblákat az együttműködés elősegítése érdekében a találkozók során.
A Zoom korlátai
- Korlátozott átírási pontosság nem angol nyelvek esetében
- Fejlett funkciók, mint például a felvételek tárolása, csak fizetős csomagok esetén elérhetőek.
Zoom árak
Magánszemélyek és vállalkozások
- Alap: Ingyenes
- Pro: 13,33 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 18,32 USD/hó felhasználónként
Vállalati
- Vállalati: Egyedi árazás
Zoom értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (55 990+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (14 110+ értékelés)
A legtöbb távoli csapat a Covid-19 járvány idején kezdte el használni a Zoomot, és azóta sem tért vissza a korábbi megoldásokhoz – ez a Capterra-áttekintés megmutatja, miért:
Kiváló eszköz az interneten keresztüli kapcsolattartáshoz, különösen távmunkavégzés esetén.
Kiváló eszköz az interneten keresztüli kapcsolattartáshoz, különösen távmunkavégzés esetén.
6. Google Meet (a Google ökoszisztéma legjobb értekezlet-rögzítő platformja)
A Google Meet az ideális választás videohívásokhoz, hang-, videó- és képernyőfelvételek professzionális rögzítéséhez. Ráadásul a Gemini segítségével jegyzeteket készíthet és átiratokat kaphat.
Növelni szeretné a csapatmunkát? Mentse a felvételeket a Google Drive-ra, vagy ossza meg e-mailben, hogy könnyen visszajelzést kapjon és zökkenőmentesen együttműködhessen.
A Google Meet legjobb funkciói
- Valós időben együttműködhet a Google Dokumentumok, Táblázatok és Prezentációk segítségével.
- Élő feliratok és automatikus átírás megjelenítése a találkozók során
- Szinkronizálja a Google Naptárral a találkozók zökkenőmentes ütemezéséhez.
- Biztosítson biztonságos és titkosított értekezleteket vállalati szintű védelemmel.
A Google Meet korlátai
- Korlátozott átírási pontosság
- Nincs offline hozzáférés a találkozók felvételeihez
A Google Meet árai
- Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként
- Üzleti alapcsomag: 14,40 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Google Meet értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (2690+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 11 850 értékelés)
Egy G2 felhasználó az interaktivitása miatt a Google Meetet részesíti előnyben, és így nyilatkozik:
A Google Meet egy kiváló értekezlet-megoldás. A legtöbb más értekezlet-térnél jobb háttérhatásokkal rendelkezik, és interaktív eszközei, például a szavazások és a kérdések és válaszok, elősegítik a részvételt. Zökkenőmentesen működik együtt a Google Workspace-szel, és a Google Meet-et közvetlenül a naptárából állíthatja be.
A Google Meet egy kiváló értekezlet-megoldás. A legtöbb más értekezlet-térnél jobb háttérhatásokkal rendelkezik, és interaktív eszközei, például a szavazások és a kérdések és válaszok, elősegítik a részvételt. Zökkenőmentesen működik együtt a Google Workspace-szel, és a Google Meet-et közvetlenül a naptárából állíthatja be.
💡 Profi tipp: A Google Meet csak néhány értekezlet-rögzítési funkciót kínál, és azok is korlátozottak. Például csak a fizetős csomaggal rendelkező asztali felhasználók rögzíthetik az értekezleteket a Google Meetben. Ezért keressen olyan Google Meet alternatívákat, amelyek illeszkednek a csapat kommunikációjának és tudásmegosztásának szélesebb kontextusába.
7. Krisp (A legjobb zajszűréssel és hangtisztasággal rendelkező értekezlet-rögzítő platform)
A Krisp egy olyan alkalmazás, amely minden tárgyalási igényét kielégíti. Az AI zajszűrés funkciója eltávolítja a háttérzajt az audióból, így az hangminőség kristálytiszta marad, míg az AI akcentus-lokalizációs funkciója segít a külföldi ügyfelekkel való beszélgetések során.
Ráadásul átírásokat, jegyzeteket és összefoglalókat is készít – akárcsak egy klasszikus felvevő, de sokkal fejlettebb.
A Krisp legjobb funkciói
- Külön hangfelvételek minden egyes beszélő számára csoportos megbeszélések során
- Optimalizálja a hangminőséget valós idejű beállításokkal a zökkenőmentesebb kommunikáció érdekében.
- Növelje a tisztaságot a zajos környezetben a háttérhangok szűrésével.
A Krisp korlátai
- Az ingyenes csomag korlátozott zajszűrési funkciókat kínál.
- Rendkívül zajos környezetben a zajszűrés ellenére is romolhat a hangminőség.
Krisp árak
- Ingyenes
- Pro: 16 USD/hó
- Üzleti: 30 USD/hó
Krisp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 550 értékelés)
- Capterra: 4,8/5
➡️ További információ: Hogyan javíthatja videokonferencia-beállításait
8. Riverside. fm (A legjobb stúdióminőségű távoli értekezlet- és interjúfelvevő platform)
Ha javítani szeretné videokonferenciáinak minőségét, a Riverside.fm a megoldás. Ez az eszköz könnyen használható, intuitív, és elsősorban stúdióminőségű értekezlet-felvételek készítésére összpontosít.
A Riverside.fm egyszerűen működik: rögzíti és leírja a találkozókat. De ennél többet is kínál: szerkesztheti a generált találkozóösszefoglalót, színekkel jelölheti a fontos információkat, eltávolíthatja a háttérzajt stb.
Ráadásul lehetővé teszi, hogy közvetlenül közvetítse a találkozót a LinkedIn és a Facebook oldalán. A találkozó befejezése után letöltheti és megoszthatja azt.
A Riverside.fm legjobb funkciói
- Készítsen és szerkesszen kifinomult felvételeket valós idejű szerkesztőeszközökkel.
- Stúdióminőségű videóminőséget kínál, akár 4K felbontással.
- Zökkenőmentesen integrálható podcasting eszközökkel és streaming platformokkal.
- A felvételeket automatikusan mentse a felhőbe a biztonságos tárolás érdekében.
Riverside.fm korlátai
- Nem kínál beépített átírási vagy feliratozási támogatást.
- A fejlett szerkesztési funkciókhoz prémium csomagok szükségesek.
Riverside. fm árak
- Ingyenes
- Standard: 19 USD/hó
- Pro: 29 USD/hó
- Üzleti: Egyedi árazás
Riverside. fm értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5
9. Skype (a legjobb értekezlet-rögzítő platform kis csapatok számára)
Valószínűleg hallott már a Skype-ról, a különböző időzónákban működő csapatok számára készült videohívási platformról. De tudta, hogy ez a platform találkozó-rögzítési funkciókat is kínál?
Igen, a Skype lehetővé teszi, hogy rögzítsen minden videohívást, amelyet a platformon kezdeményez. Ha sugárzott hívásról van szó, a Skype automatikusan rögzíti azt, anélkül, hogy kézi engedélyre lenne szükség.
A felvétel megkezdése előtt minden résztvevő értesítést kap, és a felvétel 30 napig letölthető.
A Skype legjobb funkciói
- Rögzítse a videókat és hangokat a hívások során, hogy átfogó értekezlet-tartalmat kapjon.
- A rögzített értekezleteket azonnal megoszthatja csapatával.
- Engedélyezze a csoportos hívások korlátlan rögzítési hosszát
- Könnyítse meg a nemzetközi hívásokat a határokon átnyúló értekezletekhez
A Skype korlátai
- Nincs fejlett átírási vagy jegyzetelési funkciója
- A hangminőség romolhat nagyobb értekezletek során.
Skype árak
- Amerikai előfizetés: 3,59 USD/hó
- Észak-Amerikai előfizetés: 8,39 USD/hó
Skype értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 23 440 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)
Egy Capterra-felhasználó különösen kedveli a Skype hatékonyságát, és így nyilatkozik:
A Skype 2024-ben is releváns és hatékony eszköz. Az üzleti igényekkel együtt fejlődik, és világszerte jó hírnevet szerzett magának. Stabilitása miatt használom.
A Skype 2024-ben is releváns és hatékony eszköz. Az üzleti igényekkel együtt fejlődik, és világszerte jó hírnevet szerzett magának. Stabilitása miatt használom.
10. Webex (A legjobb biztonságos, kiváló minőségű értekezlet-rögzítő platform)
A Webex, bár gazdag értekezlet-rögzítési funkcióiról ismert, automatizáltsága és kiváló minősége a legjobb tulajdonságai.
Minden értekezletet professzionális HD minőségben rögzít. Ráadásul
A Webex hatékony mesterséges intelligenciát használ a beszélgetések során a valós idejű átírás, feliratozás, zajszűrés, hangoptimalizálás és egyéb funkciók támogatásához.
A Webex legjobb funkciói
- Testreszabható beállításokkal rendelkező virtuális tárgyalótermek üzemeltetése
- Lehetővé teszi a valós idejű csevegést és fájlmegosztást a találkozók során.
- Biztosítson végpontok közötti titkosítást a biztonságos értekezlet-felvételekhez.
- Zökkenőmentesen integrálható a Cisco vállalatirányítási eszközeivel.
A Webex korlátai
- A leírás pontatlan lehet erős akcentus esetén.
- Az interfész új felhasználók számára zavaros lehet.
Webex árak
- Webex Free
- Webex Meet: 14,50 USD/hó felhasználónként
- Webex Suite: 25 USD/hó felhasználónként
- Webex Enterprise: Egyedi árazás
Webex értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (19 940+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (7400+ értékelés)
11. GoTo Meeting (A legjobb professzionális értekezlet-rögzítő platform megosztási funkciókkal)
A GoTo Meeting egy együttműködésen alapuló értekezlet-konferencia szoftver. Segítségével biztonságos online értekezleteket szervezhet különböző országokban élő csapattagjaival.
Ami a találkozók rögzítési funkcióit illeti, azok meglehetősen alapszintűek. A GoTo Meetings segítségével pontos, AI által generált átiratokkal rögzítheti a találkozókat. Ezenkívül a rögzített tartalmat elmentheti a felhőbe, és megoszthatja különböző csatornákon, például e-mailben, Slackben stb.
A GoTo Meeting legjobb funkciói
- Rendezzen megbeszéléseket testreszabható sablonokkal és beállításokkal
- Kezelje a felvételeket könnyen hozzáférhető és szervező eszközökkel
- Ossza meg fájljait és képernyőjét valós időben a találkozók során a jobb együttműködés érdekében.
- Integrálja CRM-eszközökkel, hogy egyszerűsítse a megbeszélés utáni munkafolyamatokat.
A GoTo Meeting korlátai
- Korlátozott tárolókapacitás a felvételekhez
- Nincs AI-alapú jegyzetkivonási funkciója
GoTo Meeting árak
- Professzionális: 14 USD/hó szervezőnként
- Üzleti: 19 USD/hó szervezőnként
- Vállalati: Egyedi árazás
GoTo Meeting értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 13 350 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 11 640 értékelés)
A Capterra egyik felhasználója a GoTo Meetinget kedveli a felvételek minősége, a szigorú adatvédelmi protokollok és a könnyű beállítás miatt:
A videó és az audio minősége is meglehetősen jó. A platform különösen vonzó tulajdonsága, hogy nagy hangsúlyt fektet a felhasználók adatainak védelmére. Bármely megoldás sikere a felhasználó problémájának megoldásában attól függ, hogy milyen gyorsan lehet azt megvalósítani. Minden értekezlet biztonságos és megbízható.
A videó és az audio minősége is meglehetősen jó. A platform különösen vonzó tulajdonsága, hogy nagy hangsúlyt fektet a felhasználók adatainak védelmére. Bármely megoldás sikere a felhasználó problémájának megoldásában attól függ, hogy milyen gyorsan lehet azt megvalósítani. Minden értekezlet biztonságos és megbízható.
✨ Külön említésre méltó
- ScreenApp: Megváltoztatja a képernyőfelvételeket és a találkozók leírását
- Evernote: Részletes jegyzeteket és cselekvési pontokat tárol és rendszerez.
- Zoho Meeting: Beépített együttműködési eszközökkel szervez és rögzít találkozókat.
Szerezze be a legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztenst – használja a ClickUp-ot!
Ez a 11 eszköz szilárd alapot biztosít a hatékony együttműködéshez, a leírásoktól és jegyzeteléstől az AI-alapú cselekvési pontok kivonásáig.
A találkozó-rögzítő szoftver javítja a csapat együttműködését és növeli a termelékenységet, mivel biztosítja, hogy egyetlen fontos részlet vagy teendő se maradjon ki. Bár opcionálisnak tűnhet, a zökkenőmentes kommunikációhoz elengedhetetlen.
A ClickUp az all-in-one platformjával lopja el a show-t. Az AI-alapú platform zökkenőmentesen ötvözi a találkozók rögzítését, a feladatkezelést, a projektkövetést és a csapatkommunikációt egy hatékony munkaterületen.
Siessen – regisztráljon még ma a ClickUp-on!