A 11 legjobb értekezlet-rögzítő szoftver 2025-re

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: ülünk egy megbeszélésen, bólogatunk, de titokban azon tűnődünk, hogy vajon történik-e valami produktív. Ötletek repülnek, döntések születnek, és a legtöbb esetben több kérdéssel távozunk, mint amennyi válaszunk van.

Itt jönnek segítségére a találkozó-rögzítő szoftverek! Ezek a praktikus eszközök minden szót rögzítenek, így soha többé nem marad le fontos részletekről. Nincs többé kétségbeesett jegyzetelés vagy stresszelés a hallottak miatt.

Legyen szó brainstorming ülésről vagy kritikus frissítésről, a megfelelő értekezlet-rögzítő szoftver segítségével Ön továbbra is aktívan részt vehet a munkában, miközben a szoftver elvégzi a dokumentálást.

Készen áll arra, hogy megbeszélései produktívabbak legyenek és kevesebb legyen a „Várjon, megismételné még egyszer?” típusú kérések száma? Íme a 11 legjobb értekezlet-rögzítő szoftver, amelyekkel nyomon követheti a dolgokat és stresszmentesen dolgozhat.

⏰ 60 másodperces összefoglaló ClickUp: A legjobb AI-alapú online értekezlet- és együttműködési alkalmazás A legjobb AI-alapú online értekezlet- és együttműködési alkalmazás

✅ Microsoft Teams: A legjobb integrált értekezlet-rögzítő platform

✅ Fireflies. ai : A legjobb platform a találkozók átírásához és a teendők automatizálásához

✅ Otter. ai : A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzetelési platform

✅ Zoom : A legjobb HD videó- és hangfelvétel-platform értekezletekhez

✅ Google Meet : A legjobb értekezlet-rögzítő platform a Google ökoszisztémán belül

✅ Krisp : A legjobb zajszűréssel és hangtisztasággal rendelkező értekezlet-rögzítő platform

✅ Riverside. fm : A legjobb stúdióminőségű távoli értekezlet- és interjú-rögzítő platform

✅ Skype : A legjobb értekezlet-rögzítő platform kis csapatok számára

✅ Webex : A legjobb biztonságos, kiváló minőségű értekezlet-rögzítő platform

✅ GoTo Meeting: A legjobb professzionális értekezlet-rögzítő platform megosztási funkciókkal

Mi az a találkozó-rögzítő?

A találkozó-rögzítő eszközök rögzítik az audio- és videotartalmakat, hogy később visszanézhesse azokat. Ez mindkét típusra vonatkozik: a virtuális és az élő találkozókra egyaránt.

Ezenkívül ezek az eszközök képesek jegyzeteket készíteni, a beszélgetéseket a választott nyelvre lefordítani, és integrálódni a munkafolyamatában használt egyéb szoftverekkel.

A találkozó-rögzítő szoftver használatához el kell indítania az eszközt, mielőtt csatlakozik a találkozóhoz (személyesen vagy virtuálisan), és ennyi. Ettől kezdve a szoftver a találkozó minden másodpercét rögzíti – hasonlóan bármely videofelvevő eszközhöz. 📽️

Miért van szüksége értekezlet-rögzítőre?

Ha még nem döntött arról, hogy beszerzi-e a szervezetének egy értekezlet-rögzítő eszközt, nézze meg annak előnyeit:

A legfontosabb részletek rögzítése: rögzíti a megbeszélés legfontosabb részleteit, így azok visszajátszhatók, ha nem vett részt a megbeszélésen, vagy ha bármikor szükség van rájuk.

Összefoglalók készítése: Írásbeli jegyzőkönyveket készít, amelyek összefoglalják a beszélgetést és segítenek Írásbeli jegyzőkönyveket készít, amelyek összefoglalják a beszélgetést és segítenek az értekezlet jegyzőkönyvének elkészítésében.

Javítja a koncentrációt: automatizálja a jegyzetelés teljes folyamatát, így a résztvevők a beszélgetésre koncentrálhatnak.

🔍 Tudta? Csak az Egyesült Államokban naponta körülbelül 11 millió értekezletet tartanak. Ez évente több mint 1 milliárd értekezletet jelent! 🤯

Mit kell keresnie egy értekezlet-rögzítő eszközben?

Egy megbízható értekezlet-rögzítő eszköznek mindkét feladatot el kell látnia: dokumentálnia kell az értekezletet és le kell írnia azt. De emellett még néhány más funkciót is érdemes keresnie:

Könnyű használat: Válasszon egy könnyen használható, tiszta felületű találkozó-rögzítő eszközt. Először is, az elrendezésnek olyannek kell lennie, hogy gond nélkül csatlakozhasson, elindíthassa és leállíthassa a rögzítést.

Felvételi minőség: Válasszon olyan eszközt, amely képes kiváló minőségű értekezleteket rögzíteni. Gondoskodjon arról, hogy mind az audio-, mind a videotartalom kiváló minőségű legyen.

A leírás pontossága: Szerezzen be egy beépített jegyzetelővel rendelkező eszközt, és ellenőrizze annak pontosságát. Ez biztosítja, hogy a létrehozott Szerezzen be egy beépített jegyzetelővel rendelkező eszközt, és ellenőrizze annak pontosságát. Ez biztosítja, hogy a létrehozott értekezletjegyzetek hibátlanok legyenek.

Szerkesztési funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a felvételek vágását és megjegyzések hozzáadását. Például ki kell tudnia emelni a legfontosabb pillanatokat, kivágni a töltelék részeket stb.

Tárolási lehetőség: Keressen olyan eszközt, amely a rögzített találkozókat online tárolja, hogy azok könnyen elérhetők legyenek. Plusz pontokat kap, ha többféle megosztási lehetőséget is kínál.

Harmadik féltől származó integrációk: Válasszon olyan eszközt, amely támogatja a harmadik féltől származó platformokkal, például a Dropboxszal, a Slackkel, a Google Naptárral stb. való integrációt, hogy minimálisra csökkenthesse a munkafolyamatok zavarait.

➡️ További információ: Hogyan lehet produktív megbeszéléseket tartani és optimalizálni a csapat hatékonyságát

A 11 legjobb értekezlet-rögzítő eszköz

Soha többé ne maradjon le egyetlen szóról sem – íme 11 legjobb értekezlet-rögzítő szoftver, amelyet értekezletek rögzítésére használhat:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú online értekezlet- és együttműködési alkalmazás)

A munkához szükséges minden funkciót magában foglaló ClickUp alkalmazás átfogó értekezlet- és együttműködési platformként tűnik ki. AI-alapú funkciókkal teli, tökéletes online értekezletek rögzítésére és megosztására – gond nélkül, csak eredményekkel.

A ClickUp AI Notetaker alkalmazása a hosszú megbeszéléseket produktív, cselekvésre összpontosító ülésekké alakítja. Az AI automatikusan rögzíti a legfontosabb információkat – például a döntéseket, a megállapításokat és a teendőket –, és világos, tömör összefoglalókat készít, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a jelenlegi projektekbe. Ez biztosítja, hogy minden ülés hatékonyan hozzájáruljon a jobb munkafolyamatokhoz és a csapat hatékonyságához.

Íme néhány előny:

Központosított nyilvántartás: Az összes értekezlethez kapcsolódó anyag, például a jegyzőkönyvek, hangfelvételek és összefoglalók biztonságosan egyetlen privát dokumentumban vannak tárolva, hogy könnyen hozzáférhetők és visszakereshetők legyenek. Ezenkívül az intelligens címkézés javítja a szervezést és megkönnyíti az információk keresését.

Automatizált feladatkezelés: A feladatok gyorsan hozzárendelt, nyomon követhető feladatokká alakulnak a ClickUp-ban, biztosítva a felelősségre vonhatóságot és elősegítve a megfelelő időben történő nyomon követést.

Jobb kommunikáció: Az összefoglalók és a teendők automatikusan megjelennek a kiválasztott csevegőcsatornákon, ami megkönnyíti a gyors kommunikációt és mindenki számára biztosítja a tájékozottságot.

Egyszerűsített naptárintegráció: A zökkenőmentes naptárintegrációval átfogó képet kap a találkozók jegyzetéről, így fontossági sorrendbe állíthatja a fontos találkozókat és automatikus jelentéseket készíthet.

Gyors információhoz való hozzáférés: Az automatizált átírások minden értekezletről teljes körűen kereshető feljegyzést biztosítanak, lehetővé téve a fontos információkhoz való gyors hozzáférést és elősegítve a csapat jobb összehangolását.

A ClickUp AI Notetaker segítségével jelentősen növelheti a találkozók hatékonyságát, javíthatja a projektmenedzsmentet és fokozhatja a csapat általános együttműködését.

A ClickUp Meetings a végső, egy helyen elérhető megoldás minden virtuális értekezlethez. Akár jegyzeteket szeretne készíteni, akár az értekezleteket dokumentálni.

A megjegyzésekből közvetlenül szerkesztheti, kommentálhatja és feladatokhoz rendelheti az elemeket. Ezenkívül létrehozhat feladatlistákat, mint egy termelékenységi profi, és a slash parancs segítségével azonnali eredményeket érhet el. Olyan, mint egy digitális asszisztens – csak gyorsabb.

Emellett a ClickUp egy olyan funkcióval is büszkélkedhet, amely lehetővé teszi a virtuális értekezletek rögzítését és megosztását.

A Loom, Zoom és hasonló eszközök megbízható helyettesítőjeként a ClickUp Clips lehetővé teszi online értekezletek rögzítését. Kapcsolja be, hogy rögzítse a képernyőjét, és megoszthassa azt csapattársaival.

A ClickUp Brain segítségével egyetlen parancsra létrehozhatja és összefoglalhatja a találkozók jegyzőkönyveit.

A ClickUp Brain – a platform natív AI rendszere – pillanatok alatt elkészíti a találkozók jegyzetét és jegyzőkönyvét. Ez a hatékony és jól képzett rendszer összefoglalja a jegyzőkönyvet, kivonja belőle a teendőket, és hozzárendeli azokat a feladat végrehajtásáért felelős személyhez.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük a funkciók és testreszabási lehetőségek kimerítő száma miatt.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A Capterra felhasználói imádják a ClickUp szervezettségét. Emellett nagyon testreszabható és együttműködésre alkalmasnak tartják:

A ClickUp segítségével csapatunk feladatait nagyon jól szervezhetjük. Kategorizálhatjuk a feladatok típusait, állapotát és ütemezését. Emellett minden feladat időkövetése is lehetséges, ami óriási előny. Kiválóan alkalmas csapatmunkára és az összes feladat kezelésére.

A ClickUp segítségével csapatunk feladatait nagyon jól szervezhetjük. Kategorizálhatjuk a feladatok típusait, állapotát és ütemezését. Emellett minden feladat időkövetése is lehetséges, ami óriási előny. Kiválóan alkalmas csapatmunkára és az összes feladat kezelésére.

2. Microsoft Teams (a legjobb integrált értekezlet-rögzítő platform)

via Microsoft Teams

A Microsoft Teams nem egy hagyományos értekezlet-rögzítő szoftver, hanem egy csoportos csevegő eszköz, amely segít a távoli csapatoknak hatékonyabban együttműködni. Főbb funkciói között szerepel a valós idejű PPT-prezentáció, a táblás megbeszélés és a feliratok generálása.

Az MS Teams azonban alapvető értekezlet-rögzítési funkciókat is kínál. Először is, lehetővé teszi a virtuális értekezletek rögzítését AI-generált jegyzetekkel. Ezek a felvételek rögzítik az audio-, video- és képernyőmegosztási tevékenységeket, így egyetlen fontos döntés vagy pillanat sem marad ki.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Együttműködés dokumentumokon a találkozók során az azonnali csapatmunka érdekében

Testreszabhatja a találkozó beállításait, hogy azok különböző felhasználási esetekhez illeszkedjenek.

Biztosítson vállalati szintű adatvédelmet biztonságos és előírásoknak megfelelő eszközökkel.

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365-tel

A Microsoft Teams korlátai

Lehet, hogy gondot okoz a leírás pontossága

A fejlett funkciók, például a felvételek tárolása, fizetős csomagot igényelnek.

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Micorosft 365 Personal: 6,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó

Microsoft Teams Essential: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (15 680+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9760+ értékelés)

Egy G2 felhasználó szerint az MS Teams egyik legjobb tulajdonsága a könnyű használat és a platformbarát jelleg:

Szeretem a Microsoft Teams-t, mert könnyen használható és barátságos. Ez egy jó szoftver, ha sok emberrel szeretne egyszerre beszélgetni és csevegni egy platformon, különösen, ha csapatban vagy projektben dolgozik.

Szeretem a Microsoft Teams-t, mert könnyen használható és barátságos. Ez egy jó szoftver, ha sok emberrel szeretne egyszerre beszélgetni és csevegni egy platformon, különösen, ha csapatban vagy projektben dolgozik.

3. Fireflies. ai (A legjobb értekezlet-átírási és teendők automatizálási platform)

A Fireflies. ai egy átfogó értekezletkezelő szoftver. Segít mindenben – az értekezletek rögzítésétől azok leírásáig és összefoglalásáig.

A Fireflies. ai segítségével rögzítheti a Zoom vagy a Google Meet találkozókat, beszerezheti a jegyzeteket, elmentheti a tartalmat és jegyzeteket készíthet a CRM-ben. Még a teendőket is automatikusan kivonja, így nincs többé kézi feladat! Ráadásul letöltheti és megoszthatja a felvételeket.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Automatizálja a leiratokat AI segítségével a pontos értekezletjegyzetek érdekében.

Tekintse át az értekezletek összefoglalóit egy könnyen használható irányítópulton keresztül.

Az AI segítségével azonosítsa a megbeszélések legfontosabb pillanatait.

Keresés a találkozók felvételei között fejlett szűrési funkciók segítségével

Fireflies. ai korlátai

Nincs valós idejű átírási támogatás minden nyelvhez

Zajos környezetben a felvétel minősége romolhat.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (580+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10 értékelés)

➡️ További információ: A 10 legjobb átírási szoftvermegoldás

4. Otter. ai (A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzetelési platform)

Ha olyan értekezlet-eszközt keres, amely minden mikrofonba mondott szót dokumentál, próbálja ki az Otter. ai-t. Ez az AI-alapú értekezlet-asszisztens jegyzetelőként is funkcionál, minden fontos részletet rögzít, és pontos AI-jegyzeteket és összefoglalókat készít.

Ráadásul az Otter teljesen automatizált. Automatikusan csatlakozik minden online értekezlethez, és rögzíti a beszélgetéseket, amíg Ön manuálisan le nem állítja a felvételt. Ezenkívül megjegyzéseket fűz a legfontosabb pillanatokhoz, feladatokhoz rendeli őket, és megosztja azokat a csapattagokkal, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

Az Otter.ai legjobb funkciói

A beszélők azonosításával valós időben készítsen jegyzeteket a megbeszélésekről.

Szinkronizálja az eszközöket, hogy bárhonnan hozzáférhessen a találkozók tartalmához.

Keressen megbeszélések tartalmát időbélyegek és kiemelt kulcsszavak segítségével.

Javítsa az audio tisztaságát, hogy javítsa a leírás pontosságát zajos környezetben.

Otter. ai korlátai

Nem nyújt fejlett szerkesztési funkciókat.

Az ingyenes csomag korlátozott számú perc átírást kínál.

Otter. ai árak

Alap: Örökre ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

💡 Profi tipp: Hatékonyabbá szeretné tenni a találkozókat? Kövesse a két pizza szabályt! Jeff Bezos által népszerűsített módszer szerint a találkozóknak olyan kicsinek kell lenniük, hogy két pizza elegendő legyen az összes résztvevő számára. 🍕

5. Zoom (a legjobb HD videó- és hangfelvétel-platform)

via Zoom

A Zoom teljes körű, mesterséges intelligenciával támogatott munkahelyi megoldásokat kínál. Ennek ellenére leginkább online értekezlet-eszközéről ismert.

Lehetővé teszi találkozók napirendjének, valós idejű találkozók összefoglalójának stb. elkészítését. A platform állítása szerint a felhasználók személyes találkozók jegyzőkönyveit is elkészíthetik.

Az egyik kiemelkedő funkciója az AI-társ, amely megbeszélések összefoglalóit, következő lépéseket, kérdéseket stb. generál.

A Zoom legjobb funkciói

HD videó- és hangfelvételek készítése felhőalapú tárolással

Tartson virtuális értekezleteket interaktív funkciókkal, például szavazásokkal és csevegéssel.

Jegyzeteljen és használjon táblákat az együttműködés elősegítése érdekében a találkozók során.

A Zoom korlátai

Korlátozott átírási pontosság nem angol nyelvek esetében

Fejlett funkciók, mint például a felvételek tárolása, csak fizetős csomagok esetén elérhetőek.

Zoom árak

Magánszemélyek és vállalkozások

Alap: Ingyenes

Pro: 13,33 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18,32 USD/hó felhasználónként

Vállalati

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (55 990+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (14 110+ értékelés)

A legtöbb távoli csapat a Covid-19 járvány idején kezdte el használni a Zoomot, és azóta sem tért vissza a korábbi megoldásokhoz – ez a Capterra-áttekintés megmutatja, miért:

Kiváló eszköz az interneten keresztüli kapcsolattartáshoz, különösen távmunkavégzés esetén.

Kiváló eszköz az interneten keresztüli kapcsolattartáshoz, különösen távmunkavégzés esetén.

6. Google Meet (a Google ökoszisztéma legjobb értekezlet-rögzítő platformja)

via Google Meet

A Google Meet az ideális választás videohívásokhoz, hang-, videó- és képernyőfelvételek professzionális rögzítéséhez. Ráadásul a Gemini segítségével jegyzeteket készíthet és átiratokat kaphat.

Növelni szeretné a csapatmunkát? Mentse a felvételeket a Google Drive-ra, vagy ossza meg e-mailben, hogy könnyen visszajelzést kapjon és zökkenőmentesen együttműködhessen.

A Google Meet legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet a Google Dokumentumok, Táblázatok és Prezentációk segítségével.

Élő feliratok és automatikus átírás megjelenítése a találkozók során

Szinkronizálja a Google Naptárral a találkozók zökkenőmentes ütemezéséhez.

Biztosítson biztonságos és titkosított értekezleteket vállalati szintű védelemmel.

A Google Meet korlátai

Korlátozott átírási pontosság

Nincs offline hozzáférés a találkozók felvételeihez

A Google Meet árai

Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Google Meet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2690+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 850 értékelés)

Egy G2 felhasználó az interaktivitása miatt a Google Meetet részesíti előnyben, és így nyilatkozik:

A Google Meet egy kiváló értekezlet-megoldás. A legtöbb más értekezlet-térnél jobb háttérhatásokkal rendelkezik, és interaktív eszközei, például a szavazások és a kérdések és válaszok, elősegítik a részvételt. Zökkenőmentesen működik együtt a Google Workspace-szel, és a Google Meet-et közvetlenül a naptárából állíthatja be.

A Google Meet egy kiváló értekezlet-megoldás. A legtöbb más értekezlet-térnél jobb háttérhatásokkal rendelkezik, és interaktív eszközei, például a szavazások és a kérdések és válaszok, elősegítik a részvételt. Zökkenőmentesen működik együtt a Google Workspace-szel, és a Google Meet-et közvetlenül a naptárából állíthatja be.

💡 Profi tipp: A Google Meet csak néhány értekezlet-rögzítési funkciót kínál, és azok is korlátozottak. Például csak a fizetős csomaggal rendelkező asztali felhasználók rögzíthetik az értekezleteket a Google Meetben. Ezért keressen olyan Google Meet alternatívákat, amelyek illeszkednek a csapat kommunikációjának és tudásmegosztásának szélesebb kontextusába.

7. Krisp (A legjobb zajszűréssel és hangtisztasággal rendelkező értekezlet-rögzítő platform)

via Krisp

A Krisp egy olyan alkalmazás, amely minden tárgyalási igényét kielégíti. Az AI zajszűrés funkciója eltávolítja a háttérzajt az audióból, így az hangminőség kristálytiszta marad, míg az AI akcentus-lokalizációs funkciója segít a külföldi ügyfelekkel való beszélgetések során.

Ráadásul átírásokat, jegyzeteket és összefoglalókat is készít – akárcsak egy klasszikus felvevő, de sokkal fejlettebb.

A Krisp legjobb funkciói

Külön hangfelvételek minden egyes beszélő számára csoportos megbeszélések során

Optimalizálja a hangminőséget valós idejű beállításokkal a zökkenőmentesebb kommunikáció érdekében.

Növelje a tisztaságot a zajos környezetben a háttérhangok szűrésével.

A Krisp korlátai

Az ingyenes csomag korlátozott zajszűrési funkciókat kínál.

Rendkívül zajos környezetben a zajszűrés ellenére is romolhat a hangminőség.

Krisp árak

Ingyenes

Pro: 16 USD/hó

Üzleti: 30 USD/hó

Krisp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 550 értékelés)

Capterra: 4,8/5

8. Riverside. fm (A legjobb stúdióminőségű távoli értekezlet- és interjúfelvevő platform)

Ha javítani szeretné videokonferenciáinak minőségét, a Riverside.fm a megoldás. Ez az eszköz könnyen használható, intuitív, és elsősorban stúdióminőségű értekezlet-felvételek készítésére összpontosít.

A Riverside.fm egyszerűen működik: rögzíti és leírja a találkozókat. De ennél többet is kínál: szerkesztheti a generált találkozóösszefoglalót, színekkel jelölheti a fontos információkat, eltávolíthatja a háttérzajt stb.

Ráadásul lehetővé teszi, hogy közvetlenül közvetítse a találkozót a LinkedIn és a Facebook oldalán. A találkozó befejezése után letöltheti és megoszthatja azt.

A Riverside.fm legjobb funkciói

Készítsen és szerkesszen kifinomult felvételeket valós idejű szerkesztőeszközökkel.

Stúdióminőségű videóminőséget kínál, akár 4K felbontással.

Zökkenőmentesen integrálható podcasting eszközökkel és streaming platformokkal.

A felvételeket automatikusan mentse a felhőbe a biztonságos tárolás érdekében.

Riverside.fm korlátai

Nem kínál beépített átírási vagy feliratozási támogatást.

A fejlett szerkesztési funkciókhoz prémium csomagok szükségesek.

Riverside. fm árak

Ingyenes

Standard: 19 USD/hó

Pro: 29 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Riverside. fm értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,3/5

9. Skype (a legjobb értekezlet-rögzítő platform kis csapatok számára)

Skype segítségével

Valószínűleg hallott már a Skype-ról, a különböző időzónákban működő csapatok számára készült videohívási platformról. De tudta, hogy ez a platform találkozó-rögzítési funkciókat is kínál?

Igen, a Skype lehetővé teszi, hogy rögzítsen minden videohívást, amelyet a platformon kezdeményez. Ha sugárzott hívásról van szó, a Skype automatikusan rögzíti azt, anélkül, hogy kézi engedélyre lenne szükség.

A felvétel megkezdése előtt minden résztvevő értesítést kap, és a felvétel 30 napig letölthető.

A Skype legjobb funkciói

Rögzítse a videókat és hangokat a hívások során, hogy átfogó értekezlet-tartalmat kapjon.

A rögzített értekezleteket azonnal megoszthatja csapatával.

Engedélyezze a csoportos hívások korlátlan rögzítési hosszát

Könnyítse meg a nemzetközi hívásokat a határokon átnyúló értekezletekhez

A Skype korlátai

Nincs fejlett átírási vagy jegyzetelési funkciója

A hangminőség romolhat nagyobb értekezletek során.

Skype árak

Amerikai előfizetés: 3,59 USD/hó

Észak-Amerikai előfizetés: 8,39 USD/hó

Skype értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 23 440 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Egy Capterra-felhasználó különösen kedveli a Skype hatékonyságát, és így nyilatkozik:

A Skype 2024-ben is releváns és hatékony eszköz. Az üzleti igényekkel együtt fejlődik, és világszerte jó hírnevet szerzett magának. Stabilitása miatt használom.

A Skype 2024-ben is releváns és hatékony eszköz. Az üzleti igényekkel együtt fejlődik, és világszerte jó hírnevet szerzett magának. Stabilitása miatt használom.

10. Webex (A legjobb biztonságos, kiváló minőségű értekezlet-rögzítő platform)

via Webex

A Webex, bár gazdag értekezlet-rögzítési funkcióiról ismert, automatizáltsága és kiváló minősége a legjobb tulajdonságai.

Minden értekezletet professzionális HD minőségben rögzít. Ráadásul

A Webex hatékony mesterséges intelligenciát használ a beszélgetések során a valós idejű átírás, feliratozás, zajszűrés, hangoptimalizálás és egyéb funkciók támogatásához.

A Webex legjobb funkciói

Testreszabható beállításokkal rendelkező virtuális tárgyalótermek üzemeltetése

Lehetővé teszi a valós idejű csevegést és fájlmegosztást a találkozók során.

Biztosítson végpontok közötti titkosítást a biztonságos értekezlet-felvételekhez.

Zökkenőmentesen integrálható a Cisco vállalatirányítási eszközeivel.

A Webex korlátai

A leírás pontatlan lehet erős akcentus esetén.

Az interfész új felhasználók számára zavaros lehet.

Webex árak

Webex Free

Webex Meet: 14,50 USD/hó felhasználónként

Webex Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Webex Enterprise: Egyedi árazás

Webex értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (19 940+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7400+ értékelés)

11. GoTo Meeting (A legjobb professzionális értekezlet-rögzítő platform megosztási funkciókkal)

via GoTo Meeting

A GoTo Meeting egy együttműködésen alapuló értekezlet-konferencia szoftver. Segítségével biztonságos online értekezleteket szervezhet különböző országokban élő csapattagjaival.

Ami a találkozók rögzítési funkcióit illeti, azok meglehetősen alapszintűek. A GoTo Meetings segítségével pontos, AI által generált átiratokkal rögzítheti a találkozókat. Ezenkívül a rögzített tartalmat elmentheti a felhőbe, és megoszthatja különböző csatornákon, például e-mailben, Slackben stb.

A GoTo Meeting legjobb funkciói

Rendezzen megbeszéléseket testreszabható sablonokkal és beállításokkal

Kezelje a felvételeket könnyen hozzáférhető és szervező eszközökkel

Ossza meg fájljait és képernyőjét valós időben a találkozók során a jobb együttműködés érdekében.

Integrálja CRM-eszközökkel, hogy egyszerűsítse a megbeszélés utáni munkafolyamatokat.

A GoTo Meeting korlátai

Korlátozott tárolókapacitás a felvételekhez

Nincs AI-alapú jegyzetkivonási funkciója

GoTo Meeting árak

Professzionális: 14 USD/hó szervezőnként

Üzleti: 19 USD/hó szervezőnként

Vállalati: Egyedi árazás

GoTo Meeting értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 13 350 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 11 640 értékelés)

A Capterra egyik felhasználója a GoTo Meetinget kedveli a felvételek minősége, a szigorú adatvédelmi protokollok és a könnyű beállítás miatt:

A videó és az audio minősége is meglehetősen jó. A platform különösen vonzó tulajdonsága, hogy nagy hangsúlyt fektet a felhasználók adatainak védelmére. Bármely megoldás sikere a felhasználó problémájának megoldásában attól függ, hogy milyen gyorsan lehet azt megvalósítani. Minden értekezlet biztonságos és megbízható.

A videó és az audio minősége is meglehetősen jó. A platform különösen vonzó tulajdonsága, hogy nagy hangsúlyt fektet a felhasználók adatainak védelmére. Bármely megoldás sikere a felhasználó problémájának megoldásában attól függ, hogy milyen gyorsan lehet azt megvalósítani. Minden értekezlet biztonságos és megbízható.

✨ Külön említésre méltó ScreenApp: Megváltoztatja a képernyőfelvételeket és a találkozók leírását

Evernote : Részletes jegyzeteket és cselekvési pontokat tárol és rendszerez.

Zoho Meeting: Beépített együttműködési eszközökkel szervez és rögzít találkozókat.

Szerezze be a legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztenst – használja a ClickUp-ot!

Ez a 11 eszköz szilárd alapot biztosít a hatékony együttműködéshez, a leírásoktól és jegyzeteléstől az AI-alapú cselekvési pontok kivonásáig.

A találkozó-rögzítő szoftver javítja a csapat együttműködését és növeli a termelékenységet, mivel biztosítja, hogy egyetlen fontos részlet vagy teendő se maradjon ki. Bár opcionálisnak tűnhet, a zökkenőmentes kommunikációhoz elengedhetetlen.

A ClickUp az all-in-one platformjával lopja el a show-t. Az AI-alapú platform zökkenőmentesen ötvözi a találkozók rögzítését, a feladatkezelést, a projektkövetést és a csapatkommunikációt egy hatékony munkaterületen.

Siessen – regisztráljon még ma a ClickUp-on!