A 11 legjobb AI-alapú listakészítő a feladatok és a teendőlisták kezeléséhez

Nem titok, hogy azok, akik teendőlistákat használnak, általában kevésbé halogatják a dolgokat. Ez egy egyszerű emlékeztető arra, hogy a feladatok szervezése milyen hatékonyan segíthet a tervek betartásában.

De bármennyire is hasznosak a listák, azok elkészítése és karbantartása gyakran úgy tűnik, mintha még egy teendő lenne a már amúgy is túlterhelt prioritási listán.

Ekkor jöttem rá az AI-alapú listagenerátorok valódi erejére. Ezek az intelligens eszközök előre látják az igényeimet, a szokásaim alapján javasolnak feladatokat, és segítenek profi módon rangsorolni a teendőimet.

Több AI-alapú listakészítőt is teszteltem, hogy Ön is megtehesse ugyanezt. Olvassa el a cikkemet, és tudja meg a véleményemet!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Szeretné megtalálni a tökéletes AI termelékenységi partnert? Íme egy rövid áttekintés a legjobb AI listagenerátorokról és azok legfontosabb erősségeiről: ClickUp : A legjobb AI-alapú feladatkezeléshez és együttműködéshez

Taskade : A legjobb az egyszerűsége és a könnyű használata miatt

Trello : A legjobb vizuális, AI-támogatott feladatkezeléshez

Notion AI : Legalkalmasabb személyes használatra és projektmenedzsmentre

Trevor AI : A legjobb az intelligens feladatütemezéshez

TimeHero : A legjobb időgazdálkodáshoz és a határidők betartásához

Taskaid : A legjobb adat alapú feladatprioritizáláshoz

Taskheat AI Assistant : A legjobb a feladatok szervezéséhez és a koncentrációhoz

Todoist : A legjobb a munkamenedzsmenthez és az egyszerűséghez

Motion : A legjobb az intelligens időgazdálkodáshoz és optimalizáláshoz

monday.com: A legjobb az együttműködéshez és a munkafolyamat-kezeléshez

Mire kell figyelnie egy AI-alapú listagenerátor kiválasztásakor?

Az AI-alapú teendőlista-eszközök kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy melyik támogatja legjobban a munkafolyamatát és a termelékenységi céljait. A legjobb AI-alapú feladatlistakészítő kiválasztásakor az alábbiakat érdemes szem előtt tartania:

Feladatok prioritásba rendezése és szervezése: Ha talál egy olyan AI-eszközt, amely automatikusan rendezni tudja a feladatokat prioritás, határidő és kategória szerint, az jelentősen könnyítheti a munkaterhelésén.

Együttműködési funkciók: Ha csapatban dolgozik, válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a fájlok egyszerű megosztását és a projektek közötti zökkenőmentes csapatmunkát

Testreszabhatóság és rugalmasság: A feladatkezelési igényei egyediek, ezért az ideális eszköznek rugalmasságot kell kínálnia a munkafolyamatok, nézetek és címkék testreszabásához

Integráció és kompatibilitás: Össze kell tudnia kapcsolódni a már meglévő eszközeivel, például az e-mail, a naptár és a projektmenedzsment szoftverekkel. Az ilyen eszközökbe beépített AI Össze kell tudnia kapcsolódni a már meglévő eszközeivel, például az e-mail, a naptár és a projektmenedzsment szoftverekkel. Az ilyen eszközökbe beépített AI írási asszisztens szintén jelentősen növelheti a termelékenységét.

Ár és használhatóság: Végül győződjön meg arról, hogy az eszköz illeszkedik a költségvetéséhez, és elég felhasználóbarát ahhoz, hogy könnyedén használhassa, anélkül, hogy túl sok erőfeszítést igényelne az Ön részéről.

Ez csak néhány példa arra, hogy egy ideális AI teendőlista-eszköz hogyan készül Önre szabva. Ezt szem előtt tartva nézzük meg a ma elérhető legjobb AI listagenerátorok közül néhányat.

Az év 11 legjobb AI-alapú listakészítője

Nem volt könnyű megtalálni a mindennapi feladatokhoz megfelelő AI-eszközöket, de hónapokig tartó kutatás után felfedeztem néhány fantasztikus listagenerátor-eszközt.

Íme a 11 legjobb választásom, amelyek segítenek kiválasztani a kedvenc AI-alapú feladatlist-generátorát:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú feladatkezeléshez és együttműködéshez)

Tennivalólisták létrehozása a ClickUp-ban Készítsen másodpercek alatt teljes értékű ellenőrzőlistákat a ClickUp-ban a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely elég hatékony ahhoz, hogy kezelje az egyéni, napi teendőit és azokat a komplex munkafolyamatokat is, amelyekbe minden részleg bevonásra kerül. Ez nem csak egy újabb teendőlista-alkalmazás; a ClickUp Brainhez hasonló natív mesterséges intelligenciával inkább olyan, mintha egy intelligens asszisztens állna az Ön rendelkezésére, aki alkalmazkodik az Ön igényeihez.

Beírhat egy általános kérést – például „Termékbevezetés megtervezése” vagy „Csapatépítő kirándulás szervezése” –, és a ClickUp Brain felbontja azt megvalósítható teendőkre, feladatnevekkel, leírásokkal és határidőkkel együtt.

Ahelyett, hogy csak egy egyszerű listát adna Önnek, a ClickUp Brain alfeladatokkal, prioritásokkal és függőségekkel strukturálhatja a feladatokat.

Bontsa le ambiciózus projektjeit feladatokra és alfeladatokra a ClickUp Brain segítségével

Például, ha arra kéri, hogy készítsen tartalmi naptárat, nem csak azt fogja felsorolni, hogy „Írjon blogbejegyzéseket”. Lehet, hogy külön feladatokat hoz létre az ötleteléshez, a vázlatkészítéshez, a szerkesztéshez és a közzétételhez, és ennek megfelelően határidőket rendel hozzájuk.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy a feladatok prioritásai, határidői és a munkaterhelés alapján hozzon létre teendőlistákat

Ha már vannak projektjei a ClickUp-ban, a ClickUp Brain a korábbi minták vagy a meglévő munkafolyamatok alapján generálhat teendőket, így javaslatai jobban igazodnak a csapata munkamódszeréhez.

És a legjobb az egészben? A generálás után az AI-alapú teendőlista nem statikus. Feladatokat rendelhet a csapattagokhoz, prioritásokat állíthat be, nyomon követheti az előrehaladást és automatizálhatja a nyomon követést – mindezt a ClickUp-on belül.

Lényegében a ClickUp Brain leveszi a terhelést a feladatok tervezéséről és strukturálásáról, így Ön egyből a végrehajtáshoz láthat.

Az AI emellett feladat- és tevékenységi összefoglalókat is készíthet a hangnemre, az olvashatóságra és a célközönségre vonatkozó konkrét utasítások alapján.

A ClickUp Ask AI funkciója emellett naponta vagy hetente tájékoztatja Önt a csapat közös teendőlistáin elért előrehaladásról. Ez azt jelenti, hogy a vezetők folyamatosan tájékozottak maradhatnak anélkül, hogy minden egyes feladatot folyamatosan ellenőrizniük kellene.

A ClickUp AI Standups funkciója automatizálja a napi jelentkezéseket, és az Ön által megadott időközönként és formátumokban gyűjti össze a csapattagok munkájával kapcsolatos frissítéseket.

Készítsen könnyedén automatikus AI StandUp-okat a ClickUp segítségével

Több projektet is kezel? Javaslom a ClickUp egyéni mezők használatát, hogy az AI által generált összefoglalókat és projektfrissítéseket oszlopként adja hozzá a feladatokhoz. Így gyorsan áttekintheti az összes projektjét anélkül, hogy minden egyes feladatra rákattintana.

Ha pedig inkább manuálisan szeretne tennivalólistákat készíteni, a ClickUp online tennivalólistái és ellenőrzőlistái segítenek a feladatok precíz szervezésében, függetlenül attól, hogy személyes teendőket kezel, vagy egy több lépésből álló projektet követ nyomon. Feladatokat hozhat létre alfeladatokkal, határidőket állíthat be, és hozzárendelheti őket a csapattagokhoz, biztosítva ezzel a felelősség egyértelmű elosztását.

A beágyazott ellenőrzőlisták lebontják a komplex munkafolyamatokat – tökéletesek például az új munkatársak beillesztéséhez, a tartalom jóváhagyási folyamatokhoz vagy a napi feladatok nyomon követéséhez. A beépített funkciók, mint például a prioritási szintek, az emlékeztetők és a szálakba rendezett megjegyzések, gondoskodnak arról, hogy minden zökkenőmentesen haladjon, anélkül, hogy további eszközökre lenne szükség.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegőprogramokban, e-mailekben és táblázatokban. A döntések rögzítésére és nyomon követésére szolgáló egységes rendszer hiányában a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha többé nem kell emiatt aggódnia. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatmegjegyzésekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen automatikusan teendőlista-példákat a munkaterületén található meglévő feladatok és határidők alapján

Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást, hogy az értekezletekből azonnal feladatokat generálhasson

Készítsen személyre szabott irányítópultokat, hogy áttekinthető képet kapjon feladatairól és projektjeiről

Kezelje az összes dokumentumát egy helyen, kapcsolja őket közvetlenül a feladatokhoz, és használja őket a munkafolyamat egyszerűsítésére

Csatlakoztassa a ClickUp-ot más eszközökhöz, például a Slackhez, a Google Naptárhoz és a Trellóhoz, és hozzon létre egy központosított munkafolyamatot

Használja a ClickUp Brain-t AI-tartalomgenerátorként a teendőinek létrehozása és kezelése mellett

A ClickUp korlátai

Bár a funkciók széles skálája nagymértékben testreszabható, néha túlterheltté teheti a felületet

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Nagyra értékelem, hogy a ClickUp egyszerű teendőlistákhoz is használható, és kiterjeszthető átfogó csapatkezelési és komplex projektmenedzsment eszközzé. Kiváló kommunikációs platform, amely számos lehetőséget kínál a feladatok, mérföldkövek, döntések, lehetőségek és emlékeztetők megtekintésére.

💟 Bónusz: A Brain MAX az Ön AI-alapú asztali társa, amely új szintre emeli a listakészítést. A beszéd-szöveggé alakító funkciójával egyszerűen csak mondja el feladatait, ötleteit vagy prioritásait, és a Brain MAX azonnal rendezett, megvalósítható listákká alakítja azokat. A feladataival és a csatlakoztatott alkalmazásokkal való szoros integrációnak köszönhetően már eleve tudja, mi áll a napirendjén – így javaslatokat tehet, emlékeztetőket állíthat be, és segíthet a prioritások meghatározásában anélkül, hogy mindent le kellene írnia.

2. Taskade (A legjobb egyszerűség és könnyű használat szempontjából)

via Taskade

A csapata ötleteket gyárt, az ötletek csak úgy áradnak, de mindezt rögzíteni és rendszerezni kaotikusnak tűnik. Ismerje meg a Taskade-et – egy felhasználóbarát, mesterséges intelligenciával működő írási eszközt és tervezőt, amelyet úgy terveztek, hogy segítsen a feladatokat kezelhető lépésekre bontani.

A Taskade segítségével valós időben, hatékonyan együttműködhet a csapatával. Az integrált csevegő- és videofunkciók megkönnyítik a feladatlisták kezelését, az ötletek megosztását és a projektek közös végrehajtását.

Mindez a Taskade-et egy fantasztikus alkalmazássá teszi olyan teendőlisták készítéséhez, amelyeket ténylegesen el is végez.

A Taskade legjobb funkciói

Összevonhatja a teendőlistákat, feladatokat, jegyzeteket és vázlatokat egyetlen helyen, hogy optimalizálja a munkafolyamatot

Szerezzen be testreszabható ellenőrzőlista-sablonokat , amelyek olyan munkafolyamatokhoz vannak igazítva, mint a projekttervezés, a feladatlisták vagy a csapatmunka.

Elemezze a feladatokat, és rangsorolja őket a határidők és a fontosság alapján

Állítsa be a címkéket, színeket és határidőket a napi feladatok jobb szervezése és nyomon követése érdekében

A Taskade korlátai

Kezdetben kissé bonyolultnak találtam a Taskade felületét, különösen az AI-támogatott feladatlétrehozást.

A Taskade árai

Örökre ingyenes

Taskade Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Taskade for Teams: 20 USD/hó felhasználónként

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 65 értékelés)

3. Trello (A legjobb vizuális, AI-támogatott feladatkezeléshez)

via Trello

A Trello már régóta értékes eszköz azok számára, akik szeretik a rendszerezést és szeretik átlátni a nagy képet egy pillanat alatt. A jellegzetes kártya- és táblaelrendezéséről ismert Trello intuitívvá és kezelhetővé teszi a projektek szervezését és prioritásainak meghatározását.

Most, az AI-alapú feladatkezelési funkcióknak köszönhetően a Trello új szintre lépett. Például most már lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző forrásokból rögzítsék a feladatokat, például Siri-n keresztül hangparancsokkal, Slack-üzenetekkel és e-mailekkel, és azokat egy központi beérkező levelek mappában rendszerezzék. Ez a funkció segít csökkenteni a rendetlenséget, és biztosítja, hogy egyetlen feladat se maradjon észrevétlen.

A Trello legjobb funkciói

Integrálja olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Google Drive, a Slack és a Dropbox a jobb funkcionalitás érdekében

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a határidők kijelölését és az emlékeztetők küldését a Butler mesterséges intelligenciájának segítségével

Tekintse át a projekteket rugalmasan táblázatos, naptári és idővonalas nézetekben, a munkafolyamatához igazodva

A Trello korlátai

A Trello ingyenes verziója nem rendelkezik a számos alternatíva által kínált fejlett funkciókkal

Vizuális elrendezése miatt a Trello könnyen zsúfolttá válhat, ha összetett projekteket kezel több csapattal és feladattal

A Trello árai

Örökre ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: 17,5 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 100 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Már évek óta használom a Trellót mind személyes teendőlista-szervezőként, mind pedig több résztvevővel zajló projektmenedzsment eszközként. Az alternatívák csábítása ellenére is végig kitartottam mellette, mert a Trello egyszerű és nagyon könnyen használható.

4. Notion AI (Legalkalmasabb személyes használatra és projektmenedzsmentre)

via Notion

A Notion AI továbbfejleszti a Notion all-in-one munkaterületét, olyan hatékony, AI-alapú funkciókat kínálva, amelyek növelik a termelékenységet és egyszerűsítik a munkafolyamatokat.

A program képes cselekvési tételeket létrehozni értekezletek jegyzetéből vagy hosszú dokumentumokból, így segítve Önt abban, hogy a megbeszéléseket gyorsan megvalósítható feladatokká alakítsa.

Kipróbáltam hosszú szövegek, például értekezletek jegyzetainak vagy projektdokumentumok összefoglalására, hogy a legfontosabb pontokra koncentrálhassak, és releváns teendőket állíthassak össze. Az AI-eszközök segítettek a feladatleírások szerkesztésében és finomításában is, biztosítva az egyértelműséget és a pontosságot.

Lenyűgözött, hogy milyen könnyedén egyszerűsítette a brainstormingot és a feladatkezelést számomra és a csapatom számára.

🧠Érdekesség: A Notion Japánban, Kiotóban született! Tiszta, minimalista kialakítását a japán filozófia ihlette, tökéletesen ötvözve az egyszerűséget és a funkcionalitást.

A Notion AI legjobb funkciói

Összegezze gyorsan a hosszú tartalmakat, hogy kivonja a legfontosabb információkat a dokumentumokból, az értekezletek jegyzetéből vagy a projektfrissítésekből

Automatizálja az ismétlődő feladatokat az AI-alapú tartalomkészítéssel; gyorsabban készítsen e-mail-tervezeteket, jelentéseket vagy vázoljon fel új projekteket

Helyezze el az AI-javaslatokat a Notion munkaterületén, ahol szerkesztheti és módosíthatja az AI által generált tartalmakat, így ez a tökéletes együttműködési eszköz lesz a csapatok számára.

A Notion AI korlátai

A ingyenes verzió funkciói korlátozottak, ami megakadályozza a prémium csomaggal nem rendelkező felhasználók számára a fejlett funkciók elérését

Az AI által generált tartalom pontosságának és relevanciájának biztosítása érdekében manuális szerkesztésre lehet szükség, különösen speciális feladatok esetén.

A Notion AI árai

Ingyenes csomag: Alapvető funkciók személyes használatra

Plusz : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

A Notion AI kiegészítőként érhető el, havi 10 dollárért felhasználónként.

Notion AI értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

5. Trevor AI (A legjobb az intelligens feladatütemezéshez)

Érezte már valaha, hogy elmerül a teendők és a határidők tengerében? A Trevor AI mentőövet dob Önnek azzal, hogy egyetlen helyen összefogja az összes feladatát, határidejét és prioritását. És ez nem csak a szervezésről szól; a Trevor fejlett ütemezési funkciói gyakorlatilag optimalizálják az idejét.

Integrálódik a naptárával, automatikusan szinkronizálva a feladatokat és a határidőket – így nem kell többé az alkalmazások között váltogatnia.

De ez még nem minden. A Trevor AI megtanulja a szokásait, naponta áttekinti a napirendjét, és hasznos javaslatokat küld a rutinjának javítására.

A Trevor AI legjobb funkciói

Tervezze meg feladatait a drag-and-drop funkcióval, beépítve Trevor ütemezési javaslatait

Használja a fókusz módot a feladatok kisebb, megvalósítható lépésekre bontásához, és alkalmazza az időblokkolási technikákat a zavartalan munkavégzés érdekében.

A Trevor AI korlátai

Nekem nehéz volt egyből megérteni az eszközt. Új felhasználóknak tanulási időre van szükségük, különösen a beállítások és a munkafolyamatok konfigurálásakor.

Esetenként kisebb szinkronizálási problémák léphetnek fel a naptáralkalmazásokkal, a feladatkezelő szoftverekkel vagy az AI-alapú íróprogramokkal.

A Trevor AI árai

Ingyenes csomag

Pro csomag: 6 USD/hó

Trevor AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. TimeHero (A legjobb időgazdálkodáshoz és a határidők betartásához)

Mi teszi a Tim eH ero-t különlegessé? Rendkívül rugalmas.

Változott a menetrend vagy a prioritások? Semmi gond – a TimeHero pillanatok alatt zökkenőmentesen módosítja az egész projekttervet.

A TimeHero egyik legnagyszerűbb funkciója, hogy valós időben, kristálytisztán láthatják a vezetők a csapatuk ütemtervét és kapacitását. Ez okosabb erőforrás-elosztást és zökkenőmentesebb együttműködést jelent.

És ez még nem minden: olyan funkciókkal, mint az időkövetés, az intelligens prioritásrendezés, a feladatok automatizálása és a proaktív késedelmi riasztások, a TimeHero szinte természetes módon egyszerűsíti a munkafolyamatokat és jelentősen növeli csapata termelékenységét.

A TimeHero legjobb funkciói

Gyorsan adjon hozzá feladatokat és projekteket integrációk, sablonok, ismétlődő feladatok és természetes nyelvfeldolgozás segítségével

Ossza meg a projekteket és a frissítéseket csapatával a közös munkaterületeken

Automatizálja az ismétlődő feladatokat egy egyszeri beállítással, és hagyja, hogy a TimeHero óramű pontossággal kezelje az ismétlődő feladatokat

A TimeHero korlátai

Bár az automatizálás megkönnyíti a feladatkezelést, előfordulhat, hogy nem felel meg teljes mértékben azoknak a komplex projekteknek az igényeinek, amelyek manuális felügyeletet igényelnek.

A TimeHero árai

Alapszint: 5 USD/hó felhasználónként

Személyes: 12 USD/hó felhasználónként

Professional: 27 USD/hó felhasználónként

TimeHero értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (23 értékelés)​

Mit mondanak a TimeHero-ról a valódi felhasználók?

A TimeHero egy kiváló, AI-integrált alkalmazás, amely segít abban, hogy az ember azonnal tudja, mire kell összpontosítania. A TimeHero előtt nehéz volt eldönteni, melyik feladatot végezzem el először, amikor több különböző feladatom is volt. A TimeHero megoldotta ezt a problémát azzal, hogy összeállította a napi feladataim időbeosztását.

7. Taskaid (A legjobb adatvezérelt feladatprioritizáláshoz)

via Taskaid

Szeretne egy szuperhatékony személyi asszisztenst a teendőlistájának kezeléséhez? Ismerje meg a Taskaidot, egy AI-alapú feladatkezelő eszközt. A legmodernebb GPT technológiára épülő Taskaid túlmutat az alapvető emlékeztetőkön, intelligens napirend-tervezést és akár valós idejű módosításokat is kínál a menetrendjéhez.

A Taskaid integrálható kedvenc AI írási eszközeivel, és hasznos információkat nyújt a feladatok fontossági sorrendjének javításához. A háttérben működő prediktív elemzésnek köszönhetően a Taskaid előre jelezheti, mikor fogja befejezni a feladatokat, és még mielőtt azok megakadályoznák az előrehaladást, jelzi az esetleges késedelmeket.

De ez még nem minden. A Taskaid intelligensen automatizálja a feladatok prioritásainak meghatározását is, figyelembe véve a határidőket, a munkaterhelést, sőt, a csapat rendelkezésre állását is.

A Taskaid legjobb funkciói

Együttműködj valós időben a többi csapattaggal, figyelembe véve azok rendelkezésre állását

Elemezze a termelékenységi trendeket a munkafolyamat optimalizálása érdekében

Használja ki a Pro verzió fejlett funkcióit, amelyek mélyebb betekintést és továbbfejlesztett feladatkezelési funkciókat kínálnak

A Taskaid korlátai

A Taskaid Pro funkcióinak használatához előfizetés szükséges

A Taskaid árai

Előny: Egyedi árazás

Taskaid értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

8. Taskheat AI Assistant (A legjobb a feladatok szervezéséhez és a koncentrációhoz)

Unja már, hogy végtelen teendőlistákat bámul, amelyek soha nem rövidülnek? A Taskheat AI Assistant üdítő változatosságot kínál. Ahelyett, hogy csak felsorolná a feladatokat, egy egyedülálló folyamatábra-felületet használ, amelynek segítségével ténylegesen láthatja, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a feladatok.

Ez a vizuális megközelítés nem csupán esztétikus – hanem hatékony módszer arra is, hogy fontossági sorrendbe állítsa a valóban fontos dolgokat, és egyszerűsítse a munkafolyamatot, így a feladatkezelés gyerekjáték lesz.

A Taskheat AI Assistant legjobb funkciói

Automatizálja a feladat-emlékeztetőket, és könnyedén kövesse nyomon az előrehaladást

Kapjon intelligens javaslatokat és betekintést a feladatok munkamódszereinek megfelelő szervezéséhez

Tartsa kézben feladatait bárhonnan, a Mac, iPad és iPhone közötti szinkronizálásnak köszönhetően

Rendeljen feladatokat másoknak, és működjön együtt csapatokkal vagy érdekelt felekkel nagy projektekben

A Taskheat korlátai

Jelenleg a Taskheat csak Mac és iOS eszközökön érhető el. Ez korlátozza a Windows vagy Android eszközök felhasználóinak hozzáférését.

A Taskheat árai

Egyedi árazás

Taskheat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Todoist (A legjobb a munkamenedzsmenthez és az egyszerűséghez)

via Todoist

A Todoist egy népszerű feladatkezelő eszköz, amely egyszerűségéről és sokoldalúságáról ismert. Kiválóan alkalmas a napi feladatok kezelésére, még komplex projektek esetén is. Kiemelkedő funkciója a helyalapú emlékeztetők, amelyek biztosítják, hogy soha ne felejtsen el olyan feladatot, mint például a tej beszerzése, amikor a szupermarketben van.

A naptár- és e-mail-szinkronizálás, a hangvezérlés és a testreszabható sablonok segítségével a Todoist segít Önnek a szervezettség és a hatékonyság megőrzésében.

A Todoist legjobb funkciói

Hozzon létre projekteket, és bontsa azokat kezelhető feladatokra és alfeladatokra

Kategorizálja a feladatokat címkékkel a kontextus, a prioritás vagy a helyszín alapján

Hozzon létre egyéni szűrőket, hogy a feladatokat határidő, prioritás és címkék alapján tekintse meg

Rendeljen prioritási szinteket a legfontosabb feladatokra való összpontosításhoz

Kövesse nyomon az előrehaladást, és tartsa fenn a motivációját az elvégzett feladatokért kapott karma pontok gyűjtésével

A Todoist korlátai

Nincs beépített időkövetési funkciója, ami hátrány lehet azoknak a felhasználóknak, akiknek nyomon kell követniük a feladatokra fordított időt.

A platform kevesebb testreszabási lehetőséget kínál, mint más eszközök, különösen a feladatok vizuálisan rugalmas szervezése terén

A Todoist árai

Kezdőknek: Ingyenes

Pro: 2 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 750 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2400 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Szeretem a Todoist által a feladatok szervezéséhez kínált rugalmasságot, a prioritások, határidők, címkék és projektek beállítási lehetőségeit. A platformok közötti szinkronizálás nagy előny, mivel így bármilyen eszközről hozzáférhetek a feladataimhoz. Az emlékeztetők és értesítések is rendkívül hasznosak, hogy biztosan ne felejtsem el semmit.

10. Motion (A legjobb az intelligens időgazdálkodáshoz és optimalizáláshoz)

via Motion

A teendők szervezése, ütemezése és nyomon követése fejfájást okozhat, de egy olyan intelligens rendszer, mint a Motion, mindezt leegyszerűsíti. Az AI-je kiküszöböli a találgatásokat a feladatkezelésből, segítve Önt a prioritások meghatározásában és a hatékony tervezésben.

Tapasztalatom szerint ez egy forradalmi eszköz, amely segít fenntartani a termelékenységet és minden felett kézben tartani a dolgokat.

Így működik: amikor létrehoz egy projektet, egyszerűen adja meg a feladatait, prioritásait, határidőit és a becsült időtartamokat. Ezután a Motion mesterséges intelligenciája veszi át a munkát, és intelligensen összeállítja az optimális, személyre szabott napi vagy heti ütemtervet.

🧠Érdekesség: A listák dopaminlöketet adnak az agyunknak, amikor kipipálunk egy tételt. Ezért érezzük úgy, mintha egy mini lottón nyertünk volna, amikor befejezünk egy feladatot!

A Motion legjobb funkciói

Csatlakoztassa naptárát, és hagyja, hogy az AI automatikusan kezelje és rangsorolja feladatait

Hozzon létre egyedi rutinokat a munkamódszereinek megfelelően

Testreszabhatja a feladatlistákat és a munkafolyamatokat az Ön egyedi igényeinek megfelelően

Állítson be feladatfüggőségeket, hogy egy feladat elvégzése automatikusan elindítsa a következőt

Mozgáskorlátozások

Bár az eszköz kiváló funkcionalitást kínál, a felhasználóknak lehet, hogy egy kis időbe telik, amíg megszokják a dinamikus ütemezési rendszert.

A feladatnézetek testreszabási lehetőségei korlátozottak voltak

Motion árazás

Egyéni: 19 USD/hó

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Business Pro: Egyedi árak

Értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Motionról a valódi felhasználók?

A Motion alkalmazást használom a személyes feladatkezeléshez mind a munkában, mind a magánéletemben. Ha valamit el kell intéznem, gyorsan feljegyzem a határidőt és a prioritást, és tudom, hogy nem kell emlékeznem rá – a Motion elintézi helyettem az ütemezést.

11. monday.com (A legjobb az együttműködéshez és a munkafolyamat-kezeléshez)

Csapatának kommunikációja végtelen e-mail-váltásokban és zavaros táblázatokban fullad el? A monday.com jobb megoldást kínál.

Ez egy együttműködésen alapuló projektmenedzsment platform, amelynek célja, hogy minden méretű csapatot összehozzon, egyszerűsítse a munkafolyamatokat, és mindenki számára biztosítsa az információk egyenletes áramlását. Vizuális és testreszabható felületének köszönhetően nyomon követheti az előrehaladást, kezelheti a feladatokat, és láthatja, ki mit csinál.

De az igazi varázslat a monday.com automatizálási képességeiben rejlik. Gondoljon csak bele: testreszabható események és műveletek, amelyek elvégzik az olyan unalmas feladatokat, mint a feladatok kiosztása, az állapotfrissítések és az értesítések. Ez felszabadítja a csapat idejét, csökkenti a hibák számát, és lehetővé teszi, hogy mindenki a nagy képre, azaz a stratégiai célokra koncentrálhasson.

A monday.com legjobb funkciói

Vizualizálja a feladatokat és kövesse nyomon az előrehaladást táblázatos nézetekkel, beleértve a Kanban-t, a Gantt-diagramot, a naptárat és a táblázatot.

Integrálja őket olyan mindennapi eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Microsoft Teams, hogy egyszerűsítse működését

Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt, és készítsen részletes jelentéseket a csapat termelékenységének és a projekt hatékonyságának elemzéséhez

Központosítsa a csapat kommunikációját megjegyzésekkel, @említésekkel és a feladatokhoz csatolt fájlokkal.

A monday.com korlátai

Bár a platform rugalmas, az új felhasználók számára kezdetben nyomasztónak tűnhet a testreszabási lehetőségek hatalmas száma

A magasabb árak korlátozzák a fejlettebb funkciókhoz való hozzáférést, ami kisebb csapatok vagy startupok számára nem feltétlenül megfelelő.

monday.com árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 9 USD/hó felhasználónként

Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

👀Tudta? A „Kanban” kifejezés, a modern projektmenedzsment egyik alapköve, japánul szó szerint „táblát” jelent. Az ötletet az ihlette, ahogyan a szupermarketek a vásárlói igények alapján töltötték fel a polcaikat.

Automatizálja feladatait AI-alapú listakészítőkkel

A feladatok kezelése nem feltétlenül jelenthet túl nagy terhet. Az olyan AI-alapú teendőlista-generátorok, mint a ClickUp, strukturált cselekvési tervekké alakítják az ötleteit, segítve a feladatok szervezésében, a prioritások meghatározásában és a komplex projektek másodpercek alatt történő lebontásában.

Az AI-alapú automatizálás segítségével projektcélok alapján készíthet feladatlistákat, automatikusan hozzárendelhet határidőket, sőt, intelligens javaslatokat is kaphat a munkafolyamat optimalizálásához. Akár tartalmi naptárat kezel, akár értékesítési leadeket követ nyomon, akár termékbevezetést tervez, a ClickUp AI-je segít Önnek, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon.

Akkor mire vár még? Regisztráljon a ClickUp-ra, és hagyja, hogy az AI végezze el a teendőlistáján szereplő nehéz munkát!