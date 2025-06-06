A valós idejű vizuális együttműködés 11 legjobb Jamboard-alternatívája 2026

A Google Jamboard egy interaktív táblás alkalmazás volt diákok számára. 2024. december 31-én megszüntették a szolgáltatást a weben, Androidon, iOS-en és a Google Meet eszközökön.

Azóta a Google Workspace-en belül megugrott a keresések száma az ingyenes online táblákra.

Ha Jamboard-felhasználó vagy, és alternatív, harmadik féltől származó táblás eszközöket keresel, akkor ez a bejegyzés neked szól.

Vezessük végig a Jamboard alternatíváin, amelyek lehetővé teszik az együttműködést a csapataiddal a Google Workspace-en belül!

Mire érdemes figyelni a Jamboard alternatíváinál?

A Jamboard felhasználói vizuálisan együttműködnek a Google Workspace-en belül. Ehhez pedig több kell, mint egyszerű rajzeszközök.

A Google Jamboard alternatívájának kiválasztásakor figyelj a következő fejlett funkciókra:

Valós idejű együttműködés: Ha távmunkában dolgozol, keress olyan élő Ha távmunkában dolgozol, keress olyan élő csapatmunkát segítő funkciókat, mint a megjegyzések, az élő kurzorok és a közös szerkesztés, hogy szó szerint egy hullámhosszon maradhass a kollégáiddal

Google Workspace integráció : Az eszköznek integrálódnia kell a Google Drive-hoz, a Docs-hoz, a Meet-hez és a Classroom-hoz. Így megoszthatod a táblákat feladatként, csatolhatod őket az osztálymunkához, vagy élőben bemutathatod őket egy Meet-ülés során

Egyszerű megosztás és hozzáférés-vezérlés: Ugyanúgy, mint a Google Docsban és a Google Slidesben, itt is szabályozhatod, hogy ki tekintheti meg, kommentálhatja vagy szerkesztheti az anyagokat.

Használj rugalmas vizuális eszközöket: Az ötleteid megjelenítéséhez az ingyenes online táblának lehetővé kell tennie, hogy tetszésed szerint felragaszthass jegyzeteket, alakzatokat, összekötő elemeket és rajzokat.

Váltsd ötleteidet tettekké: Keress olyan funkciót, amellyel a táblán szereplő elemeket közvetlenül feladatokká alakíthatod, így a közös munkátok nem ragad meg a táblán

Előre elkészített sablonok: A legjobb táblaszoftverek kész sablonokat kínálnak, így azonnal belevághatsz a brainstormingba vagy a tervezésbe, anélkül, hogy időt kellene töltened a tábla beállításával a különböző típusú folyamatábrákhoz

Rajzolj természetesen érintőképernyős eszközökön: Ha táblagépet vagy érintőképernyős laptopot használsz, keress olyan eszközt, amely támogatja a stylus-bevitelt, az interaktív kijelzőket és az ujjmozdulatokat az egyszerű rajzolás és jegyzetelés érdekében

AI-alapú: Gyorsítsd fel a tervezést prémium funkciókkal, amelyek segítségével természetes nyelvű utasításokkal hozhatsz létre táblatartalmakat, képeket vagy összefoglalókat

👀 Tudtad? A modern fehér táblát (más néven törölhető táblát) Martin Heit, fotós és koreai háborús veterán találta fel az 1950-es évek végén. Ugyanekkor Albert Stallion, az Alliance (egy acél- és bevonatgyártó vállalat) alkalmazottja észrevette, hogy a zománcozott acélra könnyen lehet írni és azt könnyen lehet megtisztítani. 1960-ban kilépett az Alliance-tól, és megalapította a Magiboards nevű vállalatot, amely fehér táblákat gyártott kereskedelmi forgalomba.

A Jamboard alternatívái egy pillanat alatt

A Jamboard megszűnése után szükséged van egy olyan helyettesítőre, amely ugyanolyan intuitív. A listán szereplő összes eszköz erős versenyzőnek számít.

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI-alapú táblagép, feladatkonverzió, élő együttműködés, sablonok, végtelen vászon, mély Google Workspace-integráció Kisvállalkozások, középvállalkozások és nagyvállalatok, amelyek egy all-in-one munkaterületet keresnek Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Miro Valós idejű együttműködés, integrációk (Jira, Slack), AI funkciók, prezentációs mód, kreatív segítő eszközök Magánszemélyek, kisvállalkozások és nagyvállalatok számára, ahol a tervezés áll a munkafolyamatok középpontjában Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Lucidspark Keretek és konténerek, Azure/Jira integráció, szavazási eszközök, jegyzetlapok, Zoom/Teams integráció Strukturált együttműködési eszközt kereső kis- és középvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik FigJam Bitmoji avatarok, sablonkönyvtár, élő csevegés/hang, jegyzetlapok szervezése, kiemelő eszköz Egyének, tervezők és kis csapatok a kreatív munka elősegítésére Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Microsoft Whiteboard Végtelen vászon, Teams-integráció, élő reakciók, Copilot AI összefoglalás, loop komponensek Oktatók, vállalatok és távoli csapatok, akik már beépültek a Microsoft ökoszisztémájába Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7,20 dollártól kezdődik felhasználónként havonta. Mural Super Lock, Summon, moderálási eszközök, sablonkészítés, integrációk a GIPHY-vel és a Noun Projecttel Egyéni felhasználók, kis- és közepes méretű csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Creately Markdown szerkesztés, adatösszekapcsolás, univerzális keresés, Kanban táblák, biztonságos hozzáférés-vezérlés Egyének és kis- és közepes méretű csapatok, akik whiteboardokat és wikiket szeretnének integrálni Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Stormboard Beágyazott dokumentumok, fájlok közös szerkesztése (Google, Office), AI-sablonok, mélyreható keresés, jegyzetlapok hiperhivatkozásai Közepes méretű cégek és nagyvállalatok, akik szeretik a post-it cetlikkel történő ötletelést Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Canva Whiteboard Magic Resize, Magic Write AI összefoglaló, gazdag médiakönyvtár, egyszerű exportálás Kész sablonokat kedvelő magánszemélyek és kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12,99 dollártól kezdődik havonta. Conceptboard GDPR-kompatibilis, beépített csevegő/videó, táblák verziókezelése, intuitív felhasználói felület Ügyfél-együttműködés kis csapatok, közepes méretű vállalatok és nagyvállalatok számára Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Zoom Whiteboard Valós idejű táblázás az értekezletek során, újrafelhasználható sablonok, intelligens csatlakozók, mesterséges intelligencia, szavazási eszközök On-call whiteboarding távoli csapatok és vállalatok számára Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 2,49 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

A legjobb Jamboard-alternatívák

Ha vissza szeretnéd hozni a Jamboard által olyan egyszerűvé tett vizuális együttműködést, érdemes átnézned ezt a listát.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így bízhatsz abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt találsz egy részletes összefoglalót arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Kezdjük a mi belső kedvencünkkel.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one munkaterület a vizuális együttműködéshez)

Az együttműködést nehéz meghatározni, de könnyű érezni. Amikor a megfelelő emberek a megfelelő eszközökkel dolgoznak együtt, a beszélgetések gördülékenyen folynak, az ötletek gyorsabban terjednek, és szinte minden jól működik.

A ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterülete, amely egyesíti a projekteket, dokumentumokat, feladatokat és csevegést egy helyen. Ráadásul a beépített, kontextusérzékeny AI-funkcióknak köszönhetően gyorsabban és okosabban dolgozhatsz, nem pedig keményebben.

A ClickUp Whiteboards egy interaktív felület, ahol ötleteket gyűjthetsz, tervezhetsz és megvalósíthatod az elképzeléseidet. Hívd meg a csapatodat a táblára, és dolgozzatok együtt szövegekkel, jegyzetlapokkal, alakzatokkal és összekötőkkel, hogy vizuálisan is kifejezhessétek az ötleteiteket.

Brainstorming, tervezés és munkafolyamatok kialakítása a ClickUp Whiteboards segítségével

Az élő kurzorkövetés, a megjegyzések és a stylus támogatásnak köszönhetően mindenki láthatja, ki járul hozzá a táblához – akár távolról, akár a helyszínen.

Ez a videó bemutatja, hogyan használhatod a ClickUp Whiteboards-ot a legjobb ötletek kidolgozásához és megvalósításához:

Ez a táblás alkalmazás érintőképernyős eszközökön is remekül működik, így szabadkézzel rajzolhatsz, elemeket mozgathatsz vagy jegyzeteket fűzhetsz hozzá egy érintőceruzával, ami tökéletes megoldás táblagépekhez standup-megbeszélések vagy személyes workshopok során.

⏩ Gyors tipp: Írd be a /whiteboard parancsot bármely feladat leírásába, hogy gyorsan létrehozz és beágyazz egy új táblát közvetlenül a ClickUp feladatokba. Így a brainstorming és a tervezés közvetlenül kapcsolódik a feladathoz, anélkül, hogy el kellene hagynod a ClickUp-ot.

A ClickUp Whiteboards kreatív szabadságára építve a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott segítségével új szintre emeli a munkameneteidet.

Elemzi a munkaterületedet, javaslatot tesz a strukturálatlan ötletek konkrét feladatokra bontására, prioritásokat rendel hozzájuk, vagy a jegyzeteket világos teendőkké összegzi. Emellett segít a fehértáblás megbeszélések alapján találkozó-összefoglalók készítésében is.

Készíts végrehajtható feladatokat, projektterveket és összefoglalókat a tábláidról a ClickUp Brain segítségével

💡 Profi tipp: A Brain beépített AI-képalkotó funkcióival könnyedén alakíthatod át a szöveges utasításokat szemet gyönyörködtető vizuális elemekké közvetlenül a Whiteboardon belül.

A táblán szereplő ötleteket ClickUp-feladatokká is bonthatod, határidőkkel, felelősökkel, prioritásokkal és ellenőrzőlistákkal. Ez azt jelenti, hogy amikor megtervezed a munkafolyamatokat, később nem kell azokat manuálisan újra létrehoznod; a táblán szereplő tartalom azonnal megvalósíthatóvá válik.

Hívj meg munkatársakat egy link segítségével, szabályozd a jogosultságokat, sőt, ágyazd be a tábládat a ClickUp Docs-ba, vagy adj hozzá egy dokumentumot a tábládhoz a teljes kontextus érdekében.

Ráadásul a ClickUp számos táblasablont kínál, többek között folyamatábrákat, folyamatábrákat, sprinttervező táblákat, csapatbrainstorming-elrendezéseket és még sok mást, így gyorsan elindulhatsz, és menet közben testreszabhatod őket.

💡 Profi tipp: Ha a csapatod gyakran használja ugyanazt a táblabeállítást, mentsd el sablonként. Így azonnal lemásolhatod a pontos szerkezetet, ami biztosítja a munkamenetek következetességét és felgyorsítja a munkafolyamatot.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp irányítópultok : Képzelje el, hogyan haladnak a táblán szereplő ötletek az AI-kártyák segítségével, amelyek a feladatállapotot, a csapat munkaterhelését, a sebességet, a burndown-diagramokat és még sok mást mutatnak be.

ClickUp automatizálások : alakítsd a tábládon megjelenő tartalmat hatékony munkafolyamatokká olyan szabályokkal, amelyek automatikusan hozzárendelik a feladatokat, prioritásokat állítanak be, állapotokat változtatnak, vagy értesítéseket küldenek a beállított események alapján

ClickUp-integrációk : Csatlakoztasd a ClickUp Whiteboardokat olyan népszerű alkalmazásokhoz, mint a Slack, a Google Drive, a Zoom és a Microsoft Teams, hogy zökkenőmentes integrációval egyszerűsítsd a kommunikációt, és minden munkádat szinkronban tartsd a különböző platformokon.

ClickUp Super Agents : Készítsen olyan AI-alapú asszisztenseket, amelyek önállóan tudnak működni, végtelen memóriával és a munkaterületével kapcsolatos kontextuális ismeretekkel rendelkeznek

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a ClickUp kiterjedt funkciói miatt túl bonyolultnak tűnhet

A ClickUp árai

A ClickUp értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy minden zökkenőmentesen működik együtt. A csevegés, a táblák és a terek kombinációja lehetővé teszi számunkra, hogy egy helyen brainstormingozzunk, feladatokat osszunk ki és nyomon kövessük a munkát. Rugalmas, vizuális és nagymértékben testreszabható, így tökéletesen alkalmas több csapat és projekt irányítására a különböző részlegek között.

2. Miro (A legjobb skálázható csapatmunkához és diagramok készítéséhez)

via Miro

A Miro egy felhőalapú, végtelen méretű táblaplatform, amelyet elosztott és hibrid csapatok vizuális együttműködésére terveztek. Túlmutat a rajzoláson, és kifejezetten tervezési projektmenedzsmentre készült.

A Miro AI segítségével a Miro tábládon szereplő ötleteket termékleírásokká, prototípusokká vagy ütemtervekké alakíthatod.

Annak érdekében, hogy a csapatod minden tagja vizuálisan is részt vegyen az együttműködésben, használhatsz olyan funkciókat, mint a gyors szavazások, a pontszavazás, a dinamikus csúszkák és a meglepetés-forgókerék. Ezek mind jó módszerek arra, hogy a passzív nézőket aktív közreműködőkké alakítsd.

A Miro legjobb funkciói

Hozz létre korlátlan számú táblát végtelen területtel, hogy korlátok nélkül ötletelhess, tervezhess és vizualizálhass az Infinite Canvas segítségével

Kövesse nyomon az élő kurzorokat, csevegjen, kezdeményezzen hang- és videohívásokat, és tegyen megjegyzéseket, miközben a csapattagok együtt dolgoznak

Utánozd a fizikai táblázást drag-and-drop eszközökkel, hogy ötleteket csoportosíts, retrospektívákat tarts vagy folyamatábrákat szervezz

A Miro korlátai

Teljesítményproblémák nagy, sok tartalommal rendelkező táblákon

A Miro árai

Ingyenes

Starter : 8 USD/hó tagonként

Üzleti : 16 USD/hó tagonként

Vállalati : Egyedi árak (30 tag felett)

Enterprise Guard: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

Mit mondanak a Miro-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Szeretem a Miro-t, mert ez egy olyan eszköz, amely közelebb hozza az embereket a workshopok során. Még globális projekten dolgozva is különböző országokból származó emberek tudnak közösen hozzájárulni a workshop eredményéhez. Agilis környezetben dolgozom, ezért ez az eszköz különösen értékes különböző típusú workshopok, koncepcionális munka vagy PI-tervezés során.

📮 ClickUp-betekintés: A válaszadóink 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez van szükséged egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít abban, hogy a brainstorming-ülésen született ötleteket azonnal feladatokká alakítsd. Ha pedig nem tudsz egy koncepciót pontosan elmagyarázni, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort, hogy készítsen egy képet a megadott utasítás alapján. Ez az a munkahelyi alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre!

3. Lucidspark (A legjobb strukturált együttműködéssel történő ötleteléshez)

via Lucidspark

A Lucidspark egy felhőalapú virtuális táblagép, amely megkönnyíti a projekttervezést, ha többfunkciós csapattal dolgozol.

Kezdd azzal, hogy létrehozol egy virtuális teret, ahol mindenki megoszthatja és rendszerezheti az ötleteit. A megjegyzések és a címkézés segítségével a hibrid csapatok minden tagja hozzájárulhat a beszélgetéshez.

A Lucidspark népszerű felhasználási területei az együttműködés terén többek között az agilis fejlesztés, az értekezletek lebonyolítása, a stratégiai tervezés, a felhasználói kutatás és a brainstorming.

Olyan vizuális eszközökkel, mint a post-it cetlik, konténerek és színkódolt csoportok, könnyű felvázolni a feladatokat, ütemterveket és munkafolyamatokat; a Lucidspark támogatja a vizuális projektmenedzsment ezen alapvető technikáit.

A Jamboarddal ellentétben a Lucidspark zökkenőmentesen működik a Zoom, a Microsoft Teams és a WebEx alkalmazásokkal.

A Lucidspark legjobb funkciói

Néhány kattintással dinamikus gondolattérképeket adhatsz bármely projekthez, hogy vizuálisan is megjelenítse gondolataidat

Integráld a Lucid Cards-ot olyan feladatkezelő eszközökkel, mint a Jira és az Azure DevOps, és alakítsd az ötleteket cselekvéssé

Többféle lehetőség segítségével importálhat Miro-tartalmakat a Lucidsparkba, beleértve a vektoros PDF-eket, a másolás-beillesztést, a statikus képeket és a CSV-fájlokat.

A Lucidspark korlátai

A Lucidspark támogatja az elemek közötti vizuális kapcsolatokat, de nem arra lett kifejlesztve, hogy változók közötti kapcsolatokat vagy függőségeket formálisan definiáljon vagy modellezzen

A Lucidspark árai

Ingyenes

Egyéni : 9 USD/hó

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Lucidspark értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 370 értékelés)

Mit mondanak a Lucidsparkról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Gyorsan és egyszerűen lehet ötleteket és diagramokat készíteni, és különösen távoli és hibrid csapatok számára hasznos a kommunikációhoz. Nagyszerű, hogy gyorsan át lehet váltani a „Lucid” módba, hogy bonyolultabb diagramokat és képeket lehessen rajzolni.

⚡ Sablonarchívum: Nem mindenkinek van tervezői szeme. A márkairányelv-sablonok beépített legjobb gyakorlatokat nyújtanak az elrendezés, a hierarchia, a térközök és a kompozíció tekintetében. Így a nem tervezők (marketing- és értékesítési csapatok) is kifinomult, a márkához illeszkedő anyagokat készíthetnek.

4. FigJam (A legjobb tervezőknek és kreatív ötleteléshez)

via FigJam

A FigJam táblaként használható eszközzel megfogalmazhatod az ötleteidet, egyeztethetsz a döntésekről, és előre viheted a munkát.

Ha ötleteket gyűjtesz, az eszköz a Figma közösségen belül sablonokat kínál, amelyek segítenek az indulásban.

A közös munkamenedzsmenthez használhatod a beépített időzítőt, az audio-csevegést és a kurzor-csevegést. Ezzel elkerülheted, hogy a kommunikációhoz videokonferenciára kelljen váltanod. A csapattársak tetszés szerint hagyhatnak visszajelzést, akár rajzok, jegyzetek, szöveg vagy matricák formájában.

Az intelligens diagramkészítéshez használhatsz webhelytérképeket vagy felhasználói folyamatábrákat, hogy áthidalhasd az ötletelés és a megvalósítás közötti szakadékot.

A FigJam legjobb funkciói

Szerezz be több mint 300 előre elkészített sablont a beszélgetések és projektek elindításához, beleértve a gondolattérkép-sablonokat, az ügyfélút-térképeket, a folyamatábrákat stb.

Rendezze a jegyzeteket témák szerint, vagy azonnal foglalja össze a csapat munkájának eredményeit

A Spotlight mód segítségével irányítsd a találkozó résztvevőit a legfontosabb tartalmakra

A FigJam korlátai

Nem támogatja az egyedi formákat, színátmeneteket és mintákat, amelyek egyébként megtalálhatók a Figma fő tervezői környezetében

A Figma árai (beleértve a FigJam-et)

Starter : Ingyenes

Professional : Collab-licenc: 5 USD/hó Dev-licenc: 15 USD/hó Teljes licenc: 20 USD/hó

FigJam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 440 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)

Mit mondanak a FigJamről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A csapattagokkal való együttműködés zökkenőmentes, így átgondolt ötleteinket valóra tudjuk váltani. Ez az eszköz támogatja UX-kutatási tevékenységeinket, például a felhasználói útvonalak feltérképezését, a brainstorming-üléseket és a tervezési kritikák lebonyolítását.

🧠 Érdekesség: Az első fehér tábla tollat csak 1975-ben találták fel, közel 20 évvel azután, hogy Martin Heit felfedezte a fehér táblát. Addig minden fehér táblát nedvesen törölhetőnek tekintettek, vagyis a tintát csak nedves ruhával lehetett eltávolítani.

5. Microsoft Whiteboard (A legjobb választás Microsoft 365-felhasználók és vállalati integráció esetén)

a Microsoft Whiteboardon keresztül

A Microsoft Whiteboard egy digitális együttműködési eszköz, amely végtelen felületet biztosít ötleteléshez, tervezéshez és közös munkához. Az oktatók arra használják, hogy az órákat interaktívabbá és együttműködésorientáltabbá tegyék.

Használd koncepciók vázlatához, csoportos beszélgetések vezetéséhez vizuális szervezőkkel, vagy arra, hogy a diákok valós időben javaslatokat tegyenek. Közvetlenül integrálódik a Microsoft Teams-szel, így órákon belül elindíthatod a Whiteboardot, és a diákok a saját eszközeikről is részt vehetnek a beszélgetésben.

A diákok számára a beépített hurokkommentek lehetővé teszik a csoportmunka kezelését.

A Teams vagy a OneNote platformokon is nyomon követheted az előrehaladást, és minden szinkronban marad.

Ha szűkös az időd, a Copilot segíthet összefoglalni az órákon elhangzottakat, vagy akár javaslatokat is adhat arra, hogyan alakíthatsz spontán ötleteket kifinomult órává.

A Microsoft Whiteboard legjobb funkciói

Engedélyezd az írásvédett módot, hogy megakadályozd a szerkesztést a kulcsfontosságú pillanatokban

Adj hozzá reakciókat szavazáshoz, visszajelzéshez és az elkötelezettség növeléséhez

Indítsd el a munkamenetet több mint 60 ingyenes, testreszabható sablonnal olyan helyzetekhez, mint a brainstorming, a tervezés, az összehasonlítás és ellentétbe állítás, vagy olyan jégtörő játékokhoz, mint a „két igazság és egy hazugság”.

A Microsoft Whiteboard korlátai

A szoftver nem teszi lehetővé egyéni sablonok létrehozását vagy mentését, ami korlátozza a tervezés személyre szabását és az újrafelhasználást

A Microsoft Whiteboard árai

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

A Microsoft Whiteboard értékelései és véleményei

G2: 4/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Whiteboardról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Microsoft Whiteboard használatának legjobb része, hogy több felhasználó is egy helyen tehet javaslatokat. A sablonok, a post-itek és a megjegyzések sokkal hozzáférhetőbbé és szórakoztatóbbá teszik az együttműködést. Tetszenek a reakciók és a szavazás funkciók is.

6. Mural (A legjobb design thinking és agilis workshopokhoz)

via Mural

A Mural egy vizuális együttműködési platform ötleteléshez és brainstorminghoz, függetlenül attól, hogy valós időben vagy aszinkron módon dolgoztok együtt.

Gyűjtsd össze a csapatodat, és mutasd meg nekik a Facilitation Superpowers funkciót, a privát módot és az anonim szavazást. A Mural segítségével mindenki hangja hallhatóvá válik, nem csak a leghangosabbaké.

Akár ötleteket és visszajelzéseket is gyűjthetsz post-it cetlik, térképek és képek segítségével. Használd ezt a webalapú brainstorming szoftvert, hogy a legjobb ötletek ne vesszenek el az e-mailek vagy üzenetek között.

A Mural legjobb funkciói

Használj drag-and-drop feljegyzéseket, GIF-eket és képeket komplex ötletek megosztásához

Hozz létre munkafolyamatokat, diagramokat és ötletgyűjtő táblákat testreszabható sablonokkal

Írj visszajelzéseket, megjegyzéseket és ötleteket közvetlenül a táblára, hogy egyértelműbb, együttműködésen alapuló eredményeket érj el

A Mural korlátai

Az alapértelmezett végtelen vászonok használata frusztráló lehet, főleg mivel a rögzített méretre való visszaváltás több lépést igényel

A Mural árai

Ingyenes

Team+ : 12 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 17,99 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak a Muralról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Mural hozzáférhetősége páratlan. A könnyű csoportmunka, az ötletelés és a koordináció csak néhány az előnyei közül. Sikerrel használtam már személyesen és az interneten keresztül is nagy csoportokkal.

7. Creately (A legjobb vizuális projekttervezéshez és wiki-integrációhoz)

via Creately

Sok szervezetben a tervezés szigetszerűen történik. A termékfejlesztő csapatok diákban vázolják fel a munkafolyamatokat, a mérnökök külön diagramokat készítenek, az üzemeltetők pedig dokumentumokban ábrázolják a folyamatokat. Ez a tudás széttöredezettségéhez (más néven „Work Sprawl” ) és verziókezelési problémákhoz vezet.

A Creately vizuális együttműködési platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy fejlett diagramokat (például folyamatábrákat, szervezeti ábrákat, folyamat térképeket és UML-t) készítsenek, frissítsenek és osszanak meg egy végtelen vásznon.

A valós idejű szerkesztés, az adatokhoz kapcsolódó alakzatok és a többfunkciós sablonok segítségével mindenki ugyanabból a vizuális forrásból dolgozik. Az eredmény: gyorsabb és összehangoltabb tervezés.

A Jamboard korlátozott eszköztárával ellentétben a Creately szálakba rendezett megjegyzéseket, valós idejű szinkronizálást, valamint integrációt kínál az MS Teams, a Confluence és a Slack alkalmazásokkal.

A Creately legjobb funkciói

Több mint 50 technikai és üzleti diagramhoz kaphat támogatást

Húzd át az elemeket bármely adatforrásból a vászonra a kétirányú adatkapcsolat segítségével

Készíts illusztrációkat vagy jegyzeteket szabadkézi rajzolással, anélkül, hogy el kellene hagynod a billentyűzetet, a markdown gyorsbillentyűk segítségével

A Creately korlátai

Az egyes JIRA- és Confluence-verziókkal való integráció korlátai akadályozhatják a diagramok elérését

A Creately árai

Ingyenes

Személyes : 8 USD/hó

Csapat : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 149 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Creately értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Createlyről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az intuitív platform segítségével ötleteket gyűjthetsz, megvitathatod őket, konszenzust érhetsz el és eredményeket érhetsz el. A sokoldalú lehetőségek, köztük az automatizálás, az elme-térkép, a folyamatábra, a jegyzetek... és még sok más segítségével a legjobb ötleteket hozhatod ki magadból.

8. Stormboard (A legjobb valós idejű, post-it-alapú brainstorminghoz)

via Stormboard

A Jamboard alternatívája, a Stormboard egy online munkakörnyezet agilis csapatok számára. A táblát egy olyan digitális együttműködési környezetbe helyezi, ahol mindenki megoszthatja az ötleteit.

A terveket úgy szervezheted és jelenítheted meg, ahogy neked a legjobban megfelel. Gondolj képekre, szövegekre és videókra.

Használd ezt a digitális felületet arra, hogy globális csapatod a strukturálatlan beszélgetéseket produktív munkamegbeszélésekké alakítsa.

A megbeszélés után ezeket az ötleteket dokumentumokba, táblázatokba és képekbe exportálhatod. Alakítsd át a csevegéseidet megosztható fájlokká.

A Stormboard legjobb funkciói

Ágyazd be a Storms-ot weboldalakba vagy alkalmazásokba, hogy platformváltás nélkül könnyedén oszthasd meg és együttműködhess

Helyezz el hiperhivatkozásokat a jegyzetlapokon, hogy gyorsan összekapcsolhasd az ötleteket külső forrásokkal

Használd a Storm AI-t sablonok létrehozásához, ötletek összefoglalásához és a táblád automatikus szervezéséhez

A Stormboard korlátai

A jegyzetek között nehéz lehet eligazodni a kicsi, nehezen átméretezhető szöveg és a nem egyértelmű görgetési jelzők miatt

A Stormboard árai

Személyes : Ingyenes

Üzleti : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Stormboard értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (több mint 70 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 40 értékelés)

Mit mondanak a Stormboardról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Piackutatóként az a feladatom, hogy hatalmas mennyiségű információt összegyűjtsön, és azokat célzott, megvalósítható betekintésekre és ajánlásokra bontsam. A Storyboard segít strukturálni a munkát, ami rengeteg időt takarít meg.

9. Canva Whiteboard (A legjobb vizuálisan vonzó táblákhoz sablonokkal)

a Canva Whiteboard segítségével

A Canva Whiteboard egy digitális, végtelen vászonú eszköz, amely a Canva tervezési ökoszisztémájába van beépítve. Valós idejű együttműködést, jegyzetlapokat, alakzatokat, vonalakat, videókat, képeket, időzítőket, valamint hozzáférést biztosít a Canva hatalmas sablon- és médiakönyvtárához.

Használd ezt az ingyenes online táblát interaktív workshopok és brainstorming-ülések szervezéséhez.

Emellett olyan tervezőknek szóló AI-eszközöket is kapsz, mint a Magic Design az automatikusan generált sablonokhoz, és a Magic Write a szövegbeviteli segítséghez.

Míg a Jamboard egyszerű rajzokat és jegyzeteket támogatott, a Canva lehetővé teszi képek, videók, hangfájlok és interaktív elemek beágyazását közvetlenül a beépített tartalomkönyvtárból.

A Canva Whiteboard legjobb funkciói

Használd a Magic Resize-t, hogy a tábládat dokumentummá alakítsd, bármilyen platformra méretezd át, és egyetlen kattintással lefordítsd

Összegezd azonnal a táblád tartalmát a Magic Write Összefoglaló eszközével

Hozzáférés több millió fotóhoz, ikonhoz, grafikához és hangfájlhoz a Canva teljes médiakönyvtárából

A Canva Whiteboard korlátai

Mivel a Canva nem integrálható projektmenedzsment eszközökkel, a táblán szereplő elemeket nem lehet végrehajtható feladatokká alakítani

A Canva Whiteboard árai

Ingyenes

Pro : 12,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Canva Whiteboard értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 800 értékelés)

⚡ Sablonarchívum: Tanulmányok szerint a vizuális naptár használata csökkentheti a tervezési tévedést, vagyis azt a hajlamunkat, hogy alábecsüljük a feladatok elvégzéséhez szükséges időt. A Canva naptársablonjai olyan, azonnal használható elrendezéseket kínálnak, amelyekkel terveid áttekinthetők, következetesek és vizuálisan is illeszkednek a márkádhoz.

10. Conceptboard (A legjobb vizuális együttműködéshez ügyfelekkel és távoli csapatokkal)

via Conceptboard

A Conceptboard a komplex projekteket világos vizuális útvonalakká alakítja. Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést élő kurzorokkal, valamint strukturált visszajelzéseket biztosít megjegyzések és post-it cetlik segítségével.

A Conceptboard a GDPR-nak való megfeleléssel, ISO-tanúsítvánnyal és biztonságos németországi tárhelyszolgáltatással is támogatja a vállalati igényeket.

A Conceptboard legjobb funkciói

Kövesse nyomon a változásokat, és állítsa vissza tábláin korábbi verzióit, hogy munkája biztonságban és rendezett állapotban maradjon

Biztosítsd az adatbiztonságot a GDPR-nek való megfeleléssel, az egyszeri bejelentkezéssel (SSO) és az adat titkosítással

Exportáld tábláidat PDF, PNG vagy SVG formátumban, hogy könnyen megoszthasd és bemutathasd őket a platformon kívül is

A Conceptboard korlátai

A Conceptboard nem rendelkezik beépített táblázati funkcióval, így a felhasználóknak manuálisan kell megrajzolniuk a táblázatokat, ahelyett, hogy azokat Excel-hez hasonlóan létrehoznák.

A Conceptboard árai

30 napos ingyenes próba

Starter : 5 €/hó felhasználónként (~ 6 $/hó felhasználónként)

Haladó : 10 euró/hó felhasználónként (~12 dollár/hó felhasználónként)

Vállalatok és kormányzati szervek : 14 eurótól/hónap felhasználónként (~16 dollár/hónap felhasználónként)

Különleges csomagok: Egyedi árazás

Conceptboard értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 40 értékelés)

Mit mondanak a Conceptboardról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Építészeti irodaként minden nap használjuk a Conceptboardot. Minden rajzunkat, specifikációnkat, vázlatunkat, fotónkat stb. egy dedikált projekttáblára helyezzük, és valós időben áttekintjük, megjegyzéseket fűzünk hozzájuk, megbeszéljük őket stb. Nagyon egyszerű, felhasználóbarát és intuitív. 2019-ben kezdtük el használni a Conceptboardot, és mára már nem tudnánk 100%-osan működni nélküle.

11. Zoom Whiteboard (A legjobb megoldás videohívások közbeni közös táblahasználatra)

a Zoom Whiteboard segítségével

Ha a Zoomot használod a megbeszélésekhez, a Zoom Whiteboard egy olyan kiegészítő, amely segít vizuálisan együttműködni anélkül, hogy elhagynád a platformot. A megbeszélés előtt elindíthatod a táblát, közben közösen dolgozhattok rajta, utána pedig tovább építhetitek, mindezt a Zoom platformon belül.

Miután elkészítettél egy jól működő elrendezést vagy folyamatot, azt újrafelhasználható sablonná alakíthatod, és megoszthatod a csapatoddal a jövőbeni felhasználáshoz. Ahogy az ötletek formát öltenek, készíts fejlettebb diagramokat az intelligens összekötők, a gazdag alakzat-könyvtár és az intuitív rétegvezérlők segítségével.

És ha készen állsz az elkötelezettség növelésére, hozzáadhatod időzítőket, szavazási eszközöket, műveletgombokat vagy akár kódblokkokat is, hogy a tábládat dinamikus együttműködési térré alakítsd.

A Zoom Whiteboard legjobb funkciói

Mentse el a leggyakrabban használt alakzatokat és ikonokat a „Saját mentett alakzatok” menüpontba, hogy gyorsan újra felhasználhassa őket a táblákon

Képkockák exportálása PowerPointba (PPTX) a kiváló minőségű képek megőrzésével

Csatlakoztasd a harmadik féltől származó feladatkezelő eszközöket a munkafolyamat szinkronizálásához és egyszerűsítéséhez

A Zoom Whiteboard korlátai

Az exportálási lehetőségek meglehetősen alapszintűek, általában képek vagy PDF-fájlok formájában lehet exportálni

A Zoom Whiteboard árai

Alap : Ingyenes

Whiteboard : 2,49 USD/hó felhasználónként

Whiteboard Plus: 7 USD/hó felhasználónként

A Zoom Whiteboard értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 54 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 300 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Zoom Whiteboardról?

Íme, mit oszt meg egy Reddit-felhasználó:

Ez sokkal több, mint egy egyszerű táblagép. Készíthetsz közös diagramokat, feladatlapokat, táblagépes felületeket, jegyzeteket, szavazásokat és reakciókat, mindenféle dolgot. A beépített mesterséges intelligenciával pedig előre elkészítheted a táblagépedet.

A legjobb Jamboard-alternatíva, a ClickUp, több, mint egyszerű jegyzetlapok

A Jamboard kivezetése lehetőséget kínál a vizuális együttműködés fejlesztésére.

A Jamboard alternatívájának kiválasztásakor tegye fel magának a következő kérdéseket:

A csapatodnak csak vizuális elemekre van szüksége, vagy a feladatok végrehajtására is?

Működik az eszköz táblagépeken és érintőképernyős eszközökön?

A táblagép integrálható a technológiai eszközeid közé?

Lehetővé teszi-e az összefoglalást, a feladatok kiosztását és az automatizálást egy helyen?

A ClickUp mindent egy helyen egyesít. Rajzolhatsz a Whiteboardon, bármelyik post-it cetlit feladattá alakíthatsz, határidőt rendelhetsz hozzá, és ugyanazon a felületen követheted a haladást. A beépített mesterséges intelligenciával, a Google Workspace integrációval és az élő együttműködési funkciókkal a ClickUp nem csupán helyettesíti a Jamboardot, hanem egy szinttel feljebb emeli azt.

Próbáld ki még ma a Jamboard legjobb alternatíváját! Regisztrálj ingyen a ClickUp-ra.