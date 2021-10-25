Bemutatjuk az új blogoldalt: mi található rajta?

A ClickUp azért jött létre a technológiai világban, hogy segítse az embereket a termelékenység növelésében és a feladatok gyorsabb elvégzésében.

Bár a ClickUp elsődleges célja, hogy a csapatok számára átfogó projektmenedzsment eszközt biztosítson minden típusú feladat kezeléséhez, mi a ClickUpnál úgy véljük, hogy ugyanolyan fontos az is, hogy olyan forrásokat kínáljunk, amelyek segítenek Önnek a szerepében való eligazodásban és a szakmai fejlődésben.

Valójában ez az egyik legfontosabb alapértékünk a ClickUpnál – minden nap 1%-kal növekedni. 🌱

Ennek az alapértéknek a népszerűsítésére egy lehetőség az, hogy megosztjuk tudásunkat és tapasztalatainkat, hogy segítsünk Önnek új ötletek kidolgozásában, fontos betekintést nyerjen különböző témákba, és megtanulja a munkafolyamatok Önnek leginkább megfelelő kezelésének legjobb módszereit. 🙋‍♀️

Akár tapasztalt szakember vagy a területeden, akár karriered kezdeti szakaszában jársz, látogass el a ClickUp blogoldalára, ahol megtalálod a leghasznosabb információkat, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy kiválóan végezd a munkádat.

És van egy remek hírünk az Ön számára!

Blogunk nemrégiben jelentős átalakításon esett át, hogy jobb felhasználói élményt nyújtson és frissített tartalmat biztosítson Önnek. 🔥

Kövesse nyomon, hogyan tudja maximálisan kihasználni a megújult blogoldalunkon kínált forrásokat!

Új blogoldal, ki ez?!

Bemutatjuk... a ClickUp megújult blogoldalát! 😍 🙌

Önre gondolva, valamint tartalmunk emberközelibbé és sokszínűbbé tétele érdekében átalakítottuk a blogoldal minden részét!

Első pillantásra azonnal szembetűnnek a színek. 🦄 🌈

Ennél is fontosabb, hogy javítottuk a navigációs menüt, és kategóriafejléceket és alkategória linkeket adtunk hozzá, hogy gyorsabban megtalálhassa az Ön számára érdekes cikkeket vagy bármilyen más tartalmat. ⚡️

Gyorsítsa fel a keresést kategóriák és alkategóriák kiválasztásával:

Audio Spotlight

Termelékenység

Távoli munkavégzés

Blogtípusok: Fedezze fel, mit találhat blogoldalunkon

Tartalmunk diverzifikálása az egyik legfontosabb prioritásunk, hogy olyan olvasóinknak, mint Ön, különböző forrásokat biztosítsunk a tanuláshoz.

Tudjuk, hogy mindenkinek mások az igényei, és hogy az Ön igényei is időről időre változnak, ezért folyamatosan új tartalmakat hozunk létre, hogy minden szükséges információt egy helyen találjon meg.

Ennek fényében nézzük meg, milyen típusú blogokat találhat a blogoldalunk legújabb verzióján! ✨💻 ✨🔭👀

Listák

A listák egy szórakoztató módja annak, hogy listás formátumban írt cikket nevezzünk. 📝

Ez a típusú blogformátum kiválóan alkalmas az információk könnyű áttekintésére, mivel a tartalom rövidebb, könnyebben emészthető szakaszokra van felosztva.

Az információk ilyen módon történő bemutatása segíthet a tartalom hatékonyabb feldolgozásában, különösen mivel az egyes szakaszok általában egy-egy témára koncentrálnak.

Ha például kíváncsi arra, hogy a Gantt-diagramok hogyan segíthetnek a projektek kezelésében, de nem tudja, hol kezdje, vagy hogy hogyan kell kinéznie, akkor ne keressen tovább...

Összeállítottunk egy list át, amelyben különböző Gantt-diagramokat mutatunk be mindenféle csapat számára!

➡️ Nézze meg a 20 egyszerű Gantt-diagram példát mindenki számára

Példa egy listás blogbejegyzésre a ClickUp-ban

Alternatívák

Tudjuk, hogy mindig rengeteg lehetőség közül lehet választani, és ez a szoftveralkalmazásokra is vonatkozik.

Függetlenül attól, hogy milyen iparágban vagy pozícióban dolgozik, igényei, érdeklődési köre és munkaköre változhat, és előfordulhat, hogy a jelenleg használt alkalmazás nem felel meg a munkaköri követelményeknek.

Pontosan ezért hoztunk létre alternatív alkalmazásokkal kapcsolatos tartalmakat!

Alternatív blogjaink segítenek Önnek abban, hogy a legjobb döntést hozza meg Ön és csapata igényeinek megfelelően.

A rendelkezésre álló különböző lehetőségek, azok felhasználási területei, előnyei, korlátai, jellemzői és árai egyetlen cikkben történő felsorolása tökéletes módja annak, hogy a legfontosabb választási lehetőségeket egy helyen tekintse át.

Ha például Asana alternatívát keresett, akkor szerencséje van!

Nézze meg itt ➡️ 12 fantasztikus Asana alternatíva

Példa egy alternatív alkalmazás blogjára a ClickUp-ban

Végső útmutatók

Végső útmutató blogjaink célja, hogy áttekintést nyújtsanak egy adott témáról, és mélyreható elemzést nyújtsanak, hogy Ön jobban megértse az adott témát.

Például érdekelheti Önt, hogy mi is az a projektintegrációs menedzsment, és hogyan működik.

Szerencsére van egy átfogó útmutatónk, amelyből megtudhatja, mi is ez, hogyan működik, milyen előnyökkel jár, és még sok minden mást!

Tudjon meg többet a projektintegrációs menedzsmentről, és nézze meg, hogyan néznek ki végső útmutató blogjaink itt: ➡️ Mi az a projektintegrációs menedzsment

Példa egy végső útmutató blogra a ClickUp-ban

Vélemények

Kíváncsi arra, hogy a jelenleg használt munkaeszköz a legjobb, amit kaphat, vagy lehetne jobb is? 😉

Pontosan ezért hoztuk létre a blogokat, amelyek célja, hogy magas szintű áttekintést nyújtsanak egy adott alkalmazásról vagy témáról.

Ez a típusú blog felsorolja az alkalmazás funkcióit, előnyeit, hátrányait, árait és egyebeket, hogy minden szükséges információt megkapjon a döntéshez!

Oké, íme egy példa. A Jira tényleg megéri a körülötte kialakult felhajtást? 👀 🙊

Olvassa el ezt a Jira-áttekintést, és győződjön meg róla saját maga!

➡️ Jira Review 2021 (funkciók, előnyök, hátrányok, árak)

Példa egy alkalmazás-áttekintő blogra a ClickUp-ban

A ClickUp csapata: Hogyan használjuk a ClickUp-ot?

Mi, a ClickUpnál, a platform legnagyobb rajongói vagyunk.

Bár ez kissé elfogultnak tűnhet (😜 ), bizonyítékokkal támaszthatjuk alá, miért szeretjük használni!

A ClickUp-ban leginkább azt szeretjük, hogy milyen rugalmas és alkalmazkodó minden részleg és alkalmazott igényeihez és preferenciáihoz.

Egyrészt minden munkanapon használjuk, hogy elvégezzük a feladatainkat, megtervezzük a projekteket, együttműködjünk a kollégáinkkal stb.

Mivel az egyes részlegek munkaköri leírása és az alkalmazottak munkamenete eltérő, nagyon hasznos egy olyan testreszabható eszköz, amely kielégíti az igényeiket és lehetővé teszi számukra, hogy egy helyen működjenek együtt.

A „Hogyan használjuk a ClickUp-ot” cikkek bemutatják, hogy a ClickUp különböző csapata hogyan használja és optimalizálja a platformot a munkájuk minőségének javítása és a folyamatok racionalizálása érdekében.

Ez egy remek módja annak, hogy hasznos tippeket kapjon azoktól, akik a leggyakrabban használják a ClickUp-ot!

Nézze meg, hogyan használja a Quality Excellence csapatunk a ClickUp-ot a mindennapi munkájában!

➡️ Hogyan használja a ClickUp-ot a minőségbiztosítási csapatunk

Példa a „Hogyan használják a ClickUp-csapatok a ClickUp-ot” blogra

Gyors tippek szakemberektől és iparági szakértőktől

Függetlenül attól, hogy melyik iparágban dolgozik, milyen beosztásban van, és mennyi ideje van már a szakmában, mindig találhat olyan információkat, amelyek új perspektívát nyújtanak és segítenek a folyamatok fejlesztésében.

Mások tapasztalataiból tanulva nemcsak másképp fog gondolkodni, hanem jobb döntéseket hozhat és elkerülheti a gyakori hibákat.

Pontosan ezért gyűjtöttük össze különböző iparágak szakembereinek idézeteit, hogy megoszthassuk tapasztalataikat, tippjeiket és egyebeket.

Ezek a blogok célja, hogy összekapcsolják világainkat, és lehetőséget adjanak az embereknek, hogy tanuljanak egymástól.

Nézze meg az alábbi blogot, hogy kapcsolatba lépjen más szakemberekkel, új megközelítéseket fedezzen fel az agilis menedzsment terén, és még sok mást!

➡️ Több mint 20 tipp az agilis menedzsmenthez

Példa a ClickUp blogjára, amelyen iparági szakértők gyors tippjei találhatók

Vendég- és kiemelt felhasználói blogok

Mint korábban említettük, imádjuk megismerni és hallani felhasználóink ClickUp-szal kapcsolatos tapasztalatait és tippjeit a munkafolyamatok jobb kezeléséről.

Olyan blogok, amelyek bemutatják a véleményüket, nagyon fontosak számunkra (és mások számára is)!

Ezek a vendégblogok lehetőséget nyújtanak szakértelem megosztására, olvasóinkkal való „kommunikációra” és a ClickUp közösségünkhöz való hozzájárulásra.

Ha szereti használni a ClickUp-ot, vegye fel velünk a kapcsolatot, és mondja el nekünk, hogyan használja a ClickUp-ot munkája vagy magánélete javítására, és esélyt kaphat arra, hogy vendégblogunkban szerepeljen!

Nézze meg, milyen típusú vendégblogok találhatók új blogoldalunkon:

⭐️ UGC felhasználói reflektorfény

⭐️ Vendégblogok

⭐️ ClickUp tanácsadói blogok

Felhasználói reflektorfény és vendégblog-bejegyzések a ClickUp-ban

Worklife blogok

A termelékenység híveiként arra törekszünk, hogy mindenféle erőforrást biztosítsunk Önnek a munkája színvonalának emelése érdekében, hogy a termelékenységben is profivá válhasson.

A Worklife kategória távoli munkáról, termelékenységi tippekről és egyéb életmóddal kapcsolatos témákról szóló blogcikkeket tartalmaz!

Nézze meg néhány legnépszerűbb Worklife blogbejegyzésünket:

⭐️ ClickUp tippek ADHD-s felhasználóknak

⭐️ 4 egyszerű módszer, amellyel segítheti csapatát, hogy erősebben térjen vissza a munkába

⭐️ 6 kreatív brainstorming technika a legjobb ötletek megtalálásához

⭐️ Hogyan lehet hatékonyan jegyzetelni egy megbeszélésen

⭐️ Amit a neurodiverz emberek szeretnének, ha a munkaadóik tudnának

A készülőben lévő egyéb blogok között szerepelnek cikkek a mentális egészségről, a neurodiverzitásról, a munkába való visszatérésről, a csapatmunkáról és még sok másról! Maradjon velünk! ✨

A blogoldal nem volt az egyetlen, ami átalakításon esett át a ClickUp-nál...😉

Bemutatjuk... az újratervezett ✨ClickUp Blog hírlevelet. ✨ 🎉

Iratkozzon fel blog hírlevelünkre, és maradjon naprakész a ClickUp legfrissebb híreivel, blogjaival, webináriumaival és még sok mással kapcsolatban.

Kéthetente, az Ön postaládájába érkezik egy sor hasznos forrás, például hasznos tippek, útmutatók, és még más iparágak szakembereinek véleménye is arról, hogyan használják a ClickUp-ot üzleti tevékenységükben.

Bizonyos értelemben ez egy remek módja annak, hogy kapcsolatban maradjon a ClickUp közösséggel, és megkapja azokat az oktatási eszközöket, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy minden nap 1%-kal növekedjen. 😊🌱

Kérje projektmenedzsment tippeket és trendeket közvetlenül a postaládájába; iratkozzon fel a ClickUp blog hírlevelére itt! 💁‍♀️📧

A ClickUp blog hírlevele

További újdonságok hamarosan!

A megújulás nem ér véget ennél: még sok más újdonsággal várjuk Önt! Továbbra is sokszínűsítjük tartalmainkat, hogy még szélesebb körű forrásokat kínálhassunk Önnek.

Ez több blogcikket tartalmaz, amelyek több ClickUp használati esetet, szakértői tippeket, különböző szerepkörökhöz és iparágakhoz szóló útmutatókat, életmóddal kapcsolatos cikkeket és még sok minden mást is tartalmaznak!

A cikkeken túl audio- és videoklipeket is fel fogunk tölteni a blogunkra, hogy még jobb élményt nyújtsunk olvasóinknak. 😄 🙌

Tipp: A ClickUp podcastja hamarosan elérhető lesz!!!🎙😎 (Izgalmas, igaz?!)

Ne felejtse el feliratkozni, hogy értesítést kapjon a megjelenés napjáról, az új epizódokról és egyebekről!

Önön a sor: örömmel várjuk véleményét!

Az egyik legfontosabb prioritásunk, hogy tovább fejlesszük platformunkat és erőforrásainkat, hogy még jobban szolgálhassuk a ClickUp közösséget.

Szívesen fogadjuk visszajelzéseit, és szeretnénk megtudni, milyen témákról szeretne többet olvasni.

Kérjük, töltse ki ezt a rövid űrlapot, és ossza meg velünk véleményét!

Köszönjük, hogy időt szánt ránk, és alig várjuk, hogy halljunk Önről! 😊