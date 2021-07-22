ClickUp tippek ADHD-s felhasználóknak

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk a termelékenységet növelő eszközökről és stratégiákról nyújt információkat. Nem célja, hogy helyettesítse az ADHD vagy bármely más egészségügyi állapot szakszerű orvosi tanácsadását, diagnózisát vagy kezelését.

Hogyan kezd el valaki blogot írni az ADHD-ról, és hogyan köt ki tizenöt perccel később Jack Black Wikipedia-oldalán, teljesen megdöbbenve?

Az irónia nem veszik el, emberek:

Igen, ez teljesen pontos leírása annak, hogy milyen veszélyesen könnyű nekem, egy figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral élő felnőttnek, anélkül, hogy észrevenném, tizenöt perc produktív időt elveszíteni.

Ha nem lett volna a ClickUp értesítés hangja, ami visszahozott a valóságba, talán belemerültem volna egy „Így néznek ki most a School of Rock gyerekek 😱” című clickbait cikkbe, mielőtt pánikba estem volna, hogy milyen hülye vagyok, mert megint elfeledkeztem az időről.

Szerencsémre a értesítések messze nem az egyetlen funkciók a ClickUp-ban, amelyek segítettek kezelni az ADHD tüneteimet és kiválóan teljesíteni a munkámban, amit imádok. Néhány ADHD-vel élő ClickUp-os kollégámmal együtt összeállítottuk a legjobb tippeket és trükköket, hogy minél több embernek segítsünk kihasználni ezt a platformot az ADHD tüneteinek kezelésében, miközben a munkában is kiválóan teljesítenek.

ADHD: Felejtsd el, amit hallottál

Az „ADD” kifejezés, hasonlóan az „OCD” vagy a „bipoláris” kifejezésekhez, egy furcsa, modern köznyelvi kifejezéssé vált, amely olyan normális tulajdonságokat helyettesít, mint a „könnyen elterelhető”, „rendkívül szervezett” vagy „hangulatváltozékony”.

A jó szándék ellenére a patológiás túlzások inkább elterjesztik a tévhiteket és elhomályosítják ezeknek a rendellenességeknek a valóságát, mintsem normalizálják őket.

Az ADHD – amelyet klinikailag már nem „ADD”-nek neveznek – az egyik leginkább csendben megbélyegzett kognitív rendellenesség, ami megnehezíti az egyének számára annak felismerését, diagnosztizálását, a kezelési lehetőségek feltárását és mások számára való nyilvánosságra hozatalát. A leggyakoribb sztereotípiák közé tartoznak a következők:

❌ Az ADHD olyan állapot, amelyből ki lehet nőni

❌ Az ADHD elsősorban fiatal fiúknál fordul elő.

❌ Az ADHD egy divatos kifejezés a „hiperaktív” vagy „koncentrálásra képtelen” szavakra.

❌ Az ADHD egyáltalán nem rendellenesség, hanem inkább fegyelemhiány.

Mint felnőtt nő, aki nagyon motivált, nagyon koncentrált arra, amit akarok, és valószínűleg néha túl önfegyelmezett, magabiztosan mondhatom, hogy ez a lista baromság, és bizonyítékkal is alátámaszthatom:

Szerencsére az Egyesült Államokban élő 4,4 millió ADHD-s felnőtt számára a felnőttkori ADHD legitimitását aláásó emberek napjai már le vannak számlálva. A neurodiverzitás mozgalom – amelynek célja, hogy támogassa és befogadja az ADHD-tól az ASD-ig terjedő kognitív vagy neurológiai kihívásokkal küzdő embereket az élet minden területén – nagy lépéseket tesz annak érdekében, hogy az olyan emberek, mint én, a munkahelyen és azon kívül is önállóbbá váljanak.

Hogyan néz ki a felnőttkori ADHD?

Amikor az első évem a középiskolában ADHD-t (akkor még „figyelemzavaros hiperaktivitás-zavar” néven ismert) diagnosztizáltak nálam, megkönnyebbülés volt, hogy egyes tantárgyakban extra segítséget kaptam, de akkor még nem volt széles körben ismert, hogy az ADHD tünetei az osztálytermen túl is hatással vannak az emberre. Szüleim, mint sokan mások abban az időben, gyakran tévesztették össze az ADHD-val kapcsolatos otthoni nehézségeket nyílt engedetlenséggel. Nem vették észre, hogy a krónikus késéseim, a hallgatás megtagadása, az alvási problémák vagy a rossz kommunikáció gyakran egy olyan rendellenesség eredményei voltak, amelyhez jobb ADHD-termelékenységi eszközökre volt szükségem, és nem az én hülyeségem eredményei. *

Végül ez negatív hatással lesz rád, mert súlyos vádakat és büntetéseket kapsz olyan dolgokért, amelyek a legjobban reagálnak a kezelésre. Ez még egy ok, amiért nevetséges (egyfajta fekete humorral 🙃) az a mítosz, hogy az ADHD „fegyelmezetlen fiatalokat” jelent.

Mindez befolyásolta azt, ahogyan az ADHD-t láttam – vagy inkább félreértettem – egészen a 20-as éveim végéig. De hálás vagyok, hogy végül megértettem a diagnózisom valóságát; sok felnőtt, aki profitálhatna az ADHD kezeléséből, még mindig félreérti a javítható tüneteket, és személyes hibának tekinti őket, ami gyakran csak ront a helyzeten.

Így jelentkeznek az ADHD-m kihívást jelentő tünetei:

Gyenge természetes időérzék, ami megnehezíti annak megítélését, hogy mennyi idő telt el, mennyi időt vesz igénybe egy-egy feladat elvégzése stb.

Gyakran felejtesz el dolgokat, bizonyos típusú információkat nehezen jegyez meg az agyad

Hiperfókuszálok azokra a dolgokra, amelyek izgatnak, ami azt jelenti, hogy a fokozott figyelemelterelés állapotában teljesen figyelmen kívül hagyhatom a finom részleteket vagy a teendőimet.

Néha nehezen tudok hangosan kommunikálni, mert az elmém olyan dolgokra ugrik, amelyek számomra összefüggőnek tűnnek, de mások számára zavarosak.

Mivel teljesen tönkremennék az életben, ha hagynám, hogy ezek a tünetek felülkerekedjenek rajtam, minden nap lépéseket kell tennem, hogy minimalizáljam az ADHD-tüneteim zavaró hatását, és felelősséget vállaljak az agyamért. Mint sokan mások, engem is arra tanítottak, hogy mindent írjak le, emlékeztetőket állítsak be, hogy ne felejtsem el a dolgokat, és hozzak létre egy fenntartható szervezési módszert, amit élvezni is tudok.

Az ironikus az, hogy ha ADHD-vel élsz, akkor az összes különböző eszköz nyomon követése, amelyek segítenek nyomon követni a dolgokat, nehézséget jelenthet.

Pontosan ezért változtatta meg az életemet a ClickUp.

Termelékenységének kezelése a ClickUp segítségével

Amikor elkezdtem dolgozni a ClickUpnál, természetesen meg kellett tanulnom a platform használatát, hogy el tudjam végezni a munkámat. Mint sok új felhasználó, én is kissé meg voltam zavarodva az első pillanatban a rendelkezésemre álló eszközök, funkciók és integrációk hatalmas mennyiségétől, de a legjobb dolog, amit tanácsoltak nekem, az volt, hogy bízzak magamban, és találjam meg a számomra legmegfelelőbb munkafolyamatot.

Mivel a ClickUp úgy lett kialakítva, hogy megjelenése, kezelhetősége és működése az egyén egyedi munkastílusához igazodjon, nagyon tetszett, hogy nincs rossz módja a produktivitásnak – különösen nekem, aki nem szoktam „a dobozon belül” gondolkodni. És mivel minden, amire a produktivitáshoz szükséged lehet, egy helyen található, megszűnt az az ironikus kihívás, hogy elveszítsd a nyomon követéshez tervezett eszközöket.

Megkérdeztem néhány ClickUp-os kollégámat, marketingmenedzserektől ügyfélszolgálati szakértőkig, hogy megtudjam, mely funkciók segítik őket a leginkább zavaró ADHD-tüneteik kezelésében. Az ő tapasztalataik alapján összegyűjtöttem az alábbi tippeket, amelyekkel te is elsajátíthatod a ClickUp használatát, pontosan úgy, ahogy vagy!

Funkciók különlegessége:

🗂️ = Szervezés

⏰ = Időgazdálkodás

🧠 = Emlékezés

🔍 = Figyelj a részletekre

1️⃣ = Egyszerre csak egy dologra koncentrálj

1. tipp: Találd meg a kedvenc nézetedet

Segít a következőben: 🗂️ 🧠

Itt kezdődik minden. Mielőtt belevágnál, szánj időt arra, hogy minden nézetben megnézd a tereidet, mappáidat és listáidat. Akár a táblázatok, a vizuális térképek, a listák vagy a táblák érdekelnek jobban, akkor tudni fogod, hogy megtaláltad a megfelelő nézetet, amikor azt gondolod: „Hála istennek, ez logikus.”

Sok ADHD-s ember vizuális típus, és a következetesség segít nekik a sikerhez. Ha ez rád is igaz, akkor a feladatok és prioritások megjelenítésének számos lehetősége biztosítja, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbb nézetet, amely segít elindulni.

2. tipp: Rögzítsd a feladat tálcát

Segít a következőben: ⏰ 🧠 1️⃣

Ha a feladatok nem láthatók, könnyen elfeledkezhetsz róluk, amikor valami másra koncentrálsz. A feladat tálca rögzítése elengedhetetlen.

Minden nap hozzáadom a ma és holnap esedékes feladatokat; ez segít abban, hogy egyszerre csak egy dologra koncentráljak, és elkerüljem, hogy elborítsanak a feladatok. A tálcámban lévő feladatokat egyszerűen húzással és elhelyezéssel rendezem prioritás szerint. A feladatra kattintva eljutsz az oldalára. Amikor elkészültem a feladattal, egyszerűen eltávolítom a tálcáról, és élvezem a teljesítés édes érzését!

3. tipp: Állíts be egyéni értesítéseket

Segít a következőben: ⏰ 🧠

Most, hogy használom a ClickUp-ot, nem hiszem, hogy valaha is visszatérnék ahhoz, hogy végtelen e-mailekből tájékozódjak a munkaterhelésemről. A folyamatosan teli, unalmas beérkező levelek kezelése zavaró és hatékonytalan volt, és néha fontos értesítéseket is elmulasztottam emiatt.

A ClickUp segítségével az értesítések egy helyen találhatók, és pontosan a te preferenciáid szerint vannak szűrve. Úgy vannak kialakítva, hogy ha lehet, azonnal intézkedhess, vagy ha vissza kell térned rá, akkor a feladatlistádra tehesd. Ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy a feladatomra koncentrálhassak, és biztos lehessek benne, hogy semmi sem marad ki a gyenge memóriám miatt.

4. tipp: Használja az időkövetőt

Segít a következőben: ⏰ 🧠 1️⃣

6. osztályos koromban volt egy tanársegédem, aki segített nekem a matematikaórán, ami az életem átka volt. Egy kis giccses tojásidőzítőt tett az asztalomra, hogy figyeljek arra, mennyi időt vesz igénybe az egyes feladatok megoldása, és bár még mindig nem szeretem a matematikát, ez az egyszerű időmérési módszer nagyon hasznosnak bizonyult számomra. Nagyon örülök, hogy a ClickUp felnőtteknek is kínál egy speciális oktatási tojásidőzítővel egyenértékű eszközt.

A legtöbb ADHD-s ember tudja, mennyire fontos az idő nyomon követése, de a nehézség abban rejlik, hogy ne felejtsük el megtenni. A ClickUp időkövetőjében azt szeretem, hogy amikor aktívan követi az időt, élénkzöld színnel jelenik meg a tálcám végén, így nehéz nem észrevenni. Mivel az időérzékem természetesen nagyon gyenge, számomra elengedhetetlen, hogy lássam, mennyi időt vesz igénybe valójában egy-egy feladat, hogy jobban tudjam prioritásba rendezni, szervezni és kezelni a munkámat.

5. tipp: Jelenítse meg Google Naptárát a Főoldalon

Segít a következőben: ⏰ 🧠

Imádom a Google Naptáramat, és imádom, hogy nem kellett szakítanom vele, hogy használhassam a ClickUp-ot. Miután szó szerint öt másodperc alatt szinkronizáltam a ClickUp feladataimat a Google Naptárammal az App Settings (Alkalmazásbeállítások) menüben, visszatértem a Workspace (Munkaterület) kezdőlapjára, és bekapcsoltam a „Show calendar” (Naptár megjelenítése) opciót.

Egy pillanat alatt az összes napi teendőm a középpontba kerül, így nem kell a jelenlegi munkáim áttekintésével bajlódnom!

6. tipp: Adjon hozzá egyéni mezőket a feladatokhoz

Segít a következő területeken: 🗂️ 🧠 🔍

Furcsa módon, én valójában imádom a rendszerezést. A polcaim tucatnyi aprósággal vannak tele, a szekrényem makulátlan, és a művészeti kellékeim mindig a helyükön vannak. Azzal küzdök, hogy hatékonyan rendszerezzem azokat a dolgokat, amelyek stresszt okoznak nekem, mint például a pénzügyeim vagy a munkaterhelésem. Ez egy negatív szokás, amelyet a ClickUp határozottan segített javítani, és a Custom Fields (egyéni mezők) nagy szerepet játszanak ebben.

Az egyéni mezőkben létrehozhatod a saját iktatási rendszeredet, és a kívánt információk alapján rendszerezheted a dolgokat. Ezek segítenek abban, hogy ne felejtsem el a feladattal kapcsolatos általános részleteket, amelyek egyébként nem maradnának meg azonnal az agyamban. Az egyéni mezők beállítása a feladatspecifikus jegyzetekhez rendkívül hasznosnak bizonyult, hogy minden mozgó alkatrész felett kézben tartsam a dolgokat.

Segít a következőben: 🧠 🔍

Az ADHD tünetei lehetnek a folyamatos figyelmetlenség vagy bizonyos részletek megőrzésének nehézsége. Íróként fontos, hogy a részleteket és a visszajelzéseket pontosan nyomon kövessem, anélkül, hogy a memóriámra kellene hagyatkoznom. Az, hogy megjegyzéseket hagyhatok és fogadhatok dokumentumokban, fájlokban és máshol, segít nekem a visszajelzéseket tökéletes kontextusban nyomon követni és megvalósítani.

Ami a kijelölt megjegyzések az írók számára, az a korrektúra a tervezők számára: ez egy speciális módszer, amellyel közvetlenül a fájlokra lehet visszajelzést hagyni és fogadni, így nem kell attól tartani, hogy a visszajelzést valahol el fogod felejteni, amit öt perc múlva biztosan elfelejtesz. Mindkét eszköz tökéletes olyan feladatokhoz, amelyek rendkívül részletek és kommunikációorientáltak (és tökéletes azok számára, akik azt hitték, hogy ezekkel a dolgokkal mindig is küszködni fognak!).

Használd ki a fantasztikus képességeidet!

Nagyon inspiráló felfedezni, hogy azok a dolgok, amelyeket korábban terheknek tartottál, nemcsak javíthatók, hanem akár néhány tehetséged forrásai is lehetnek. A megfelelő eszközökkel rájössz, hogy bár egyes dolgok soha nem fognak olyan természetesen menni neked, mint másoknak, vannak olyan elképesztő erősségeid, amelyekről mások csak álmodozhatnak.

Az olyan tulajdonságok, mint a magas intelligencia, a természetes karizma és az, hogy valaki egy élő enciklopédia, mind kapcsolódnak az ADHD-s elméhez – és ezt ünnepelni kell.

Nem minden ADHD-s embernek ugyanazok a preferenciái, de pont ezért olyan hasznos eszköz a ClickUp: arra ösztönöz minket, hogy kutassunk és kísérletezzünk, amíg meg nem találjuk azt a varázslatos megoldást, ami eddig soha nem volt könnyű. A ClickUp-ban a helyes módszer az, ha úgy csinálod, ahogy neked a legjobban megfelel...

Ez egy olyan fajta szabadság, amelyben egyes elmék egyszerűen virágoznak.

A tökéletes munkafolyamat megtalálása egy lépéssel kezdődik.