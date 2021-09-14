4 egyszerű módszer, amellyel segítheti csapatát, hogy erősebben térjen vissza a munkába

Érdekesség: A „COVID-19” elnevezésében szereplő „19” a vírus felfedezésének évét, 2019-et jelenti.

Két évvel később: a COVID-19 (és gonosz mostohatestvére, a Delta ) még messze nem győzött le, de annak köszönhetően, hogy milliók tartják be a karantént, a társadalmi távolságtartást és beoltatják magukat, a világ egyes részein kezdődik a visszatérés a világjárvány előtti állapotokhoz.

Ha van egy előnye annak, hogy gyakrabban járunk be az irodába, akkor az az, hogy újra kapcsolatba léphetünk és kommunikálhatunk a csapatunkkal oly módon, ami Zoom-híváson keresztül egyszerűen lehetetlen – függetlenül attól, hogy mennyire kifejezőek vagyunk a háttérrel.

De a változás nem könnyű. Ahogyan sok szakembernek nehéz volt 2020-ban hirtelen és véglegesen átállni a távmunkára, úgy az sem könnyű, hogy újra be kell szokni a napi ingázást és a munkahelyi fülkéket.

Olvassa el, hogyan hozhatja ki a legjobbat a csapatából, anélkül, hogy feladná azt a rugalmasságot, amit sokan közülünk nem vagyunk hajlandók feladni.

1. Tartson távolságot a mikromanagementtől

Ha Ön azon 23% közé tartozik, akik nem érezték magukat produktívabbnak a távmunkában, gratulálunk! De az ország lakosságának 77%-a nem ért egyet Önnel – és ez a számnak hatással kell lennie arra, hogyan irányítja csapatát ebben az új helyzetben.

Azok számára, akik szerint a távmunka produktívabb élmény, ennek egyik legfontosabb aspektusa a nagyobb önállóság. Mivel én sem vagyok kivétel a mikromanagementet utáló emberek közül, mára a távmunkát olyan lehetőségnek tekintem, amellyel bizonyíthatom a főnökeimnek, hogy nem kell mikroszkóp alatt tartaniuk, hogy elérjem a személyes céljaimat és csapatjátékos legyek.

Vezetőként tisztában kell lennie azzal, hogy az emberek mennyire megszokták a saját munkamódszereiket és kommunikációs rendszerüket, és mennyire irritáló lehet, ha hirtelen valaki állandóan az asztalukhoz jár, hogy „segítsen”.

👍 Hogyan segíthet a ClickUp:

Integrálja a Slacket a ClickUp-pal, hogy sürgős emlékeztetőket küldhessen, vagy használja a hozzárendelt megjegyzéseket, hogy ellenőrizhesse az egyes feladatokat. A mikromanagement minimálisra csökkentésének másik módja, hogy a heti egyéni megbeszéléseken megvitassák, hogyan alakul a kommunikáció, és milyen területeken van szükség fejlesztésre.

2. Fektessen be a külső csapatépítésbe

A Google egyik tanulmánya szerint 2020-ban 9%-kal nőtt a „csapatépítés” témájával kapcsolatos Google-keresések száma. Ez a statisztika kétségtelenül a virtuális csapatok előtt álló kihívásoknak köszönhető, amelyekkel a távmunkában küzdöttek, és amelyek miatt nehezen érezték magukat összekapcsolódva egymással.

A múlt hónapban végre személyesen is megismerkedhettem a ClickUp kollégáimmal az első san diego-i kirándulásunkon. Már előtte is éreztem, hogy össze fogok jönni (bocsánat a szóviccért) azokkal az emberekkel, akikkel hónapok óta Zoom-on beszélgettem, de van valami abban, amikor a kollégákkal iszogatunk, szenvedélyeinkről beszélgetünk, és végül elvész a hangunk, miközben Britney Spears dalait énekeljük valakivel, akivel még soha nem is Slackeltünk, ami csak még izgalmasabbá teszi az egészet.

Már korábban is tiszteltem kollégáimat szakemberekként, de az, hogy valódi emberekként is élveztem a társaságukat, elkötelezettségem szintjét minden idők legmagasabb szintjére emelte. Az a idő, amit a munkaidőn kívül és személyesen töltöttem kollégáim megismerésével, nem csak abban segített, hogy javítsam a velük való együttműködésemet, hanem arra is ösztönzött, hogy még nagyobb lelkesedéssel kezdjem meg a munkát az irodában.

Nézze meg ezeket a csapatépítő eszközöket!

👍 Hogyan segíthet a ClickUp:

Lehet, hogy frivol kiadásnak tűnik, ha a cég állja a vacsora, italok vagy bowling költségeit, de a vezetőknek mindig befektetésként kell tekinteniük a csapatépítést. A csapat tagjai közötti társasági élet több mint 50%-kal növeli a kommunikációt, ezért győződjön meg arról, hogy pénzügyi igazgatója jóváhagy egy speciális költségvetési sablont, amely kifejezetten a csapat külső programjainak finanszírozására szolgál.

3. Hagyja, hogy az emberek a saját módjukon legyenek produktívak.

Ha Önnek iskoláskorú gyermekei vannak (vagy vannak ilyen kollégái), akkor a fenti forgatókönyv valószínűleg egy visszatérő rémálom a munkába.

Mivel sok iskola szünetel a nyári szünet miatt, és nem biztos, hogy ősszel teljes mértékben megnyitják kapuikat, a szülők – különösen a dolgozó anyák – attól függenek, hogy a távmunka rugalmassága az irodák újbóli megnyitása után is megmaradjon. A Catalyst világszerte végzett felmérése alapján a gyermekgondozási feladatokkal rendelkező nők 32%-kal kevésbé hajlamosak elhagyni munkahelyüket, ha lehetőségük van távmunkára.

De azon túl, hogy a szülőknek biztosítják a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy a munkahelyen és otthon is a legjobbat hozzák ki magukból, a vezetőknek is ugyanilyen megközelítést kell követniük, hogy minden alkalmazott a lehető legproduktívabb legyen. Az olyan üzleti óriások, mint a Microsoft, az Apple és a Google, mind egy hibrid munkamodell bevezetésére törekednek, amelyben az embereknek nagyobb szabadságuk van az irodai munka és a távmunka közötti egyensúly megteremtésében.

👍 Hogyan segíthet a ClickUp:

A lényeg egyértelmű: a távmunka lehetőségének felajánlása a újraindulás során nemcsak a munkavállalókat teszi boldogabbá, hanem jelentős összegeket is megtakarít a vállalkozásnak. Például évi 22 000 dollárt teljes munkaidőben távmunkát végző alkalmazottanként.

Minden olyan alkalmazott számára, aki továbbra is távmunkában szeretne dolgozni, gondoskodjon arról, hogy csapata rendelkezzen a ClickUp hasznos távmunka-sablonjaival. Az új munkatársak beillesztésétől a megbeszélések kezeléséig mindenki ugyanolyan szervezett lesz, mint eddig – függetlenül attól, hogy honnan dolgozik.

4. A biztonságot helyezze előtérbe a méretezést

A McKinsey 2021 júniusában végzett felmérése szerint a munkahelyükre visszatért munkavállalók körülbelül egyharmada máris arról számolt be, hogy a visszatérés az irodába negatív hatással volt mentális egészségükre. Mi az elsődleges oka ennek az érzésnek? A COVID-19 megfertőződésével vagy terjedésével kapcsolatos aggodalmak.

Bár egyetlen munkahely sem garantálhatja, hogy a vírus nem terjed vagy nem fertőz meg senkit az irodában, vannak biztonsági protokollok, átalakítási intézkedések és kötelező követelmények, amelyek hatalmas megnyugvást nyújthatnak azoknak, akik félelemmel térnek vissza.

A legfontosabb lépés az, hogy megfelelő intézkedéseket tegyünk annak bizonyítására, hogy az épület fizikailag biztonságos, és visszatérhetünk oda. Így védhetjük meg azokat az embereket, akikbe befektettünk. Íme egy rövid áttekintés azokról az alapvető dolgokról, amelyekre az emberek figyelni fognak, amikor visszatérnek az irodába:

Győződjön meg arról, hogy az épület szellőzése és levegőminősége javult.

Több kézfertőtlenítő állomást helyezzen el

Rendelje el, hogy a közös helyiségeket rendszeresen alaposan tisztítsák meg.

Tartsa az egyes munkaterületeket 1,8 méter távolságban egymástól

Helyezzen ki a szükséges táblákat, amelyek részletesen ismertetik a maszkviselés, tesztelés vagy oltás kötelező előírásait az alkalmazottak, látogatók, kézbesítők és gondnokok számára.

A publikálás időpontjában a munkáltató döntése alapján kerül sor arra, hogy milyen követelmények vonatkoznak az irodába való visszatérésre, beleértve a kötelező oltásokat is.

👍 Hogyan segíthet a ClickUp:

Kérje meg HR-csapatát, hogy készítsen és terjesszen egy COVID-19 vállalati folyamatokról szóló dokumentumot ezzel a ClickUp sablonnal; könnyen szerkeszthető, így a biztonsági irányelveket és protokollokat világosan és azonnal közölheti. Ezenkívül 100%-ban virtuális, így biztos lehet benne, hogy steril.

A nap végén ne feledkezzen meg az „F” betűs szóról!

…Rugalmaság.

A munkába való visszatérés nem olyan dolog, amit csak úgy be lehet írni a naptárba. Ez egy olyan folyamat, amely lassan zajlik, folyamatosan alakul, és mérhető módon alakul át egy olyan útitervvé, amely megmutatja, hogyan néz ki egy sikeres munkahely, miután a valóság felfordult.

A rugalmasság egykor olyan dolog volt, amelyet a vállalkozások kénytelenek voltak elfogadni, de ahogy az autonómia újra napirendre kerül, talán rájöttünk, hogy milyen felbecsülhetetlen értékű is ez.