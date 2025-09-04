ClickUp blog
ClickUp Brain

A 10 legjobb AI-eszköz teljesítményértékelések írásához 2026-ban

Garima BehalSenior Content Editor
2025. szeptember 4.
Fokozd a teljesítményértékeléseket a ClickUp segítségével

A visszajelzésekkel kapcsolatos fáradtság mindkét irányban érvényesül? Képzelje el, hogy személyre szabott teljesítményértékeléseket ír 30 beosztottjának. Az első néhány jelentés éleslátó visszajelzéseket és hasznos betekintést tartalmaz, de a részletes visszajelzések iránti kezdeti lelkesedés biztosan csökkenni fog. Ahogy az értékelések száma növekszik, a visszajelzések minősége fokozatosan romolhat – és nincs rosszabb, mint az általános értékelések!

A munkavállalók azokat a vezetőket részesítik előnyben, akik megfelelő mennyiségű visszajelzést adnak: ezeket a vezetőket átlagosan 8,6-ra értékelték. Emellett sok munkavállaló valószínűleg jobban fog teljesíteni, ha hatékony és személyre szabott értékelést kap.

Az olyan segítségnyújtás, mint a mesterséges intelligencia, segíthet leküzdeni a részletes és konstruktív teljesítményértékelések megírásával járó kihívásokat.

Az AI nem csupán az alapvető funkciók automatizálására korlátozódik. Képes azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, felgyorsítani a visszajelzési folyamatot, és segíteni a teljesítményértékeléshez szükséges célok kitűzésében.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Ha ki szeretné aknázni az AI alkalmazásának előnyeit a munkahelyen a munkavállalók értékelése terén, böngésszen végig ezt a 10 AI-alapú teljesítményértékelés-generátor eszközből álló listát, és válassza ki a legmegfelelőbbet!

  1. ClickUp (A legjobb a közös teljesítményértékelések elkészítéséhez)
  2. Easy Peasy AI (A legjobb a teljesítményértékelési keretrendszerek gyors bevezetéséhez)
  3. Writify.AI (A legalkalmasabb a magasan személyre szabott teljesítményértékelésekhez)
  4. Galaxy.AI (A legjobb megoldás, ha az összes teljesítményértékelési AI-eszközt egy helyen szeretné megtalálni)
  5. Venngage (A legjobb a teljesítményadatok vizualizálásához)
  6. PerfromanceReviews.ai (A legjobb a munkavállalók fejlődését szolgáló, elfogulatlan visszajelzések generálásához)
  7. Typli.ai (A legjobb hibátlan teljesítményértékelések írásához)
  8. Michael Schmitt (Legalkalmasabb változatos munkakörnyezetekhez)
  9. Max Review (A legjobb személyre szabott javaslatokhoz)
  10. GravityWrite (A legjobb előre meghatározott értékelési kérdések kitöltéséhez)

Mire kell figyelnie az AI teljesítményértékelés-generátor eszközöknél?

Objektív, méltányos és részletes teljesítményjelentések készítéséhez nagyon szorosan és következetesen kell figyelnie a vállalat minden egyes alkalmazottját, vagy olyan szoftvereszközöket kell használnia, amelyek ezt megteszik Ön helyett. Nyilvánvaló, hogy a könnyebb választás egy eszköz, ezért nézzük meg néhány fontos szempontot a kiválasztáshoz.

Használja ezeket a követelményeket ellenőrzőlistaként, hogy meghatározza, melyik AI-eszköz felel meg az alábbi összes kritériumnak a teljesítményértékelési folyamat javítása érdekében:

  • Építő jellegű visszajelzés: A generált értékeléseknek gyakorlatias visszajelzést kell nyújtaniuk, kiemelve az erősségeket, a gyengeségeket és a fejlesztendő területeket
  • Pontosság és relevancia: Az eszköznek olyan értékeléseket kell generálnia, amelyek pontosan tükrözik a munkavállaló teljesítményét, összhangban a vállalati szabványokkal és a konkrét munkakörökkel.
  • Az elfogultság csökkentése: A teljesítményértékelés-generátort úgy kell megtervezni, hogy minimalizálja az értékelési folyamatban fellépő elfogultságot, biztosítva ezzel a tisztességes és méltányos értékeléseket
  • Testreszabás: Az eszköznek lehetővé kell tennie a teljesítményértékelési sablonok, értékelési skálák és konkrét teljesítménymutatók testreszabását, hogy azok megfeleljenek a szervezet igényeinek.
  • Integráció: A szoftvernek zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő HR-rendszerekbe, például az HRIS-be vagy a teljesítménymenedzsment szoftverekbe, hogy egyszerűsítse az értékelési folyamatot
  • Adatvédelem és biztonság: Az AI-eszköznek elsőbbséget kell biztosítania az adatvédelemnek és a biztonságnak, garantálva az érzékeny munkavállalói adatok védelmét
  • Felhasználóbarát: Az eszköznek könnyen kezelhetőnek kell lennie, világos és intuitív felülettel, amely minimálisra csökkenti az értékelések elkészítéséhez szükséges időt és erőfeszítést

A 10 legjobb AI-alapú teljesítményértékelés-generátor (ingyenes és fizetős)

A legtöbb teljesítményértékelés-generáló AI-eszköz strukturált sablonokat használ, amelyeket a szakemberek kitölthetnek, például egy kérdőívet, majd létrehoznak egy értékelést. Mások integrálódnak a munkakörnyezetébe, jobban megértik az üzleti tevékenységét és a munkavállalókat, és azonnali értékeléseket generálnak visszajelzésként vagy elismerésként.

Vessünk egy pillantást ezekre a 10 AI-eszközre, és döntsük el, melyik segíthet időt megtakarítani, miközben tartalommal tölti meg a teljesítményértékeléseket:

1. ClickUp (A legjobb a közös teljesítményértékelések készítéséhez)

ClickUp Brain teljesítményértékelési visszajelzés
Adjon adat alapú visszajelzést a ClickUp Brain segítségével
Gyűjtse össze a munkaterületi adataiból származó információkat a ClickUp Brain segítségével, hogy azok alapján készíthesse el a teljesítményértékeléseket

A ClickUp, a mindenre kiterjedő termelékenységi megoldás, teljesítményértékelési funkciói terén ugyanolyan kiváló, mint a munkahelyi igények egyéb területein. Teljes mértékben testreszabható, és egyaránt alkalmas egyének, valamint kis és nagy csapatok számára.

A ClickUp Brain segítségével a világ legerőteljesebb kontextusfüggő AI-megoldását kapja meg. Válaszol a kérdéseire, a vállalat adataira épül, és elemzi a korábbi csevegéseket, feladatokat és megbeszéléseket, hogy részletes munkavállalói teljesítményértékeléseket készítsen. Emellett azonosítja, hogy egy munkavállaló hogyan teljesített bizonyos feladatok tekintetében, és mikor!

Használja a ClickUp Brain-t a részletes teljesítményértékelésekhez a következő módokon:

  • Készítsen AI-alapú összefoglalókat a munkavállalók teljesítményéről, gyenge pontjairól és eredményeiről
  • Készítsen testreszabható teljesítményértékelési sablont, amely az egyes pozíciókhoz igazodik, így időt takaríthat meg és biztosíthatja az egységességet
  • Az automatikus átírás segítségével alakítsa át a beszélgetéseket szöveggé, és vonjon le fontos következtetéseket, amelyeket beépíthet az értékelő jelentésekbe
  • Használja a Brain integrált AI írási asszisztensét konstruktív visszajelzések készítéséhez, miközben megőrzi a hangnemet, a formátumot, az olvashatóságot és a gondolatok egyértelműségét
  • Fordítsa le az értékeléseket különböző nyelvekre, ezzel biztosítva az inkluzivitást és a sokszínűséget a globális munkaerővel rendelkező vállalatok számára
ClickUp Brain
Kezdje el használni a ClickUp Brain-t
Használja a ClickUp Brain-t többnyelvű teljesítményértékelés-generáló eszközként

Ha a beszéd természetesebbnek tűnik az írásnál, akkor a visszajelzését diktálhatja is az asztali AI-társának, a ClickUp Brain MAX-nak. Az alkalmazáson belül a Talk to Text funkció leírja a hangját kifinomult értékelési nyilatkozatokká, és parancsra összeállít egy konszolidált ClickUp Doc dokumentumot az Ön számára. Kipróbálhat különböző AI-modelleket is a Brain MAX-on belül – a Gemini-től a ChatGPT-ig és a Claude-ig –, hogy az értékelések hangját, hangnemét és stílusát az Ön ízlésének megfelelően alakítsa ki.

Nézze meg ezt a videót, és tudjon meg mindent arról, mit tud a Brain MAX Önért tenni, és hogyan takaríthat meg több mint egy napot hetente!

A ClickUp AI-funkcióin túl használja a ClickUp Chat funkciót is, hogy összekapcsolja a beszélgetéseket a feladatokkal és dokumentumokkal, és így a teljesítményértékeléssel kapcsolatos megbeszélések kontextusban maradjanak és könnyen hozzáférhetők legyenek. A dedikált terekben vagy csatornákon szervezett csevegéseknek köszönhetően a HR-csapatok és a vezetők együttműködhetnek és szakmai kommunikációt folytathatnak anélkül, hogy másik eszközre kellene váltaniuk.

A ClickUp Chat a következőkre lehet hasznos:

  • Kössön össze listákat, mappákat és tereket a ClickUp-ban, hogy a teljesítményhez kapcsolódó előzmények összekapcsolódjanak az érintett feladatokkal/projektekkel
  • A beszélgetések szétválasztása leírások/fejlécek hozzáadásával, hogy a csevegéseket egyéni vagy csapatértékelésként jelölje meg
  • Csapat tagok hozzáadása a folyamatban lévő csevegésekhez a folyamat megszakítása nélkül, valamint az együttműködésen alapuló megbeszélések elősegítése
  • Teljesítményhez kapcsolódó feladatok vagy bejelentések létrehozása közvetlenül a csevegésből, további manuális munkavégzés nélkül
ClickUp Chat
Használja a ClickUp Chat felületét a teljesítményértékelések egy helyen történő szervezéséhez

A ClickUp egy másik együttműködési funkciója a ClickUp Docs. A csapat tagjai ezzel közösen szerkeszthetik a teljesítményértékeléseket, megjelölhetik kollégáikat, hogy azok is hozzászólhassanak, és megvalósítható megjegyzéseket fűzhetnek a dokumentumokhoz.

A táblázatok, elválasztók, szalagcímek és markdown parancsokhoz hasonló gazdag formázási lehetőségek segítségével a vezetők rendszerezett és vizuálisan vonzó módon formázhatják az értékeléseket, beleértve a részletes munkavállalói mutatókat, visszajelzések összefoglalásait és cselekvési terveket.

ClickUp Docs
Használja a ClickUp Docs alkalmazást és annak gazdag formázási lehetőségeit a teljesítményértékeléshez

Alternatív megoldásként a ClickUp teljesítményértékelési sablon segíthet a szervezeteknek abban, hogy hatékonyan és következetesen mérjék a csapat teljesítményét. A sablon szerkezete segít a HR-csapatoknak a formátumot és a tartalmat a szervezet igényeihez igazítani.

Előre elkészített önértékelési struktúrákkal rendelkezik, amelyek strukturált önértékelési teljesítményértékelést tesznek lehetővé. Elősegíti a karrierfejlesztési beszélgetéseket, amelyek összehangolják a munkavállalók fejlődését és munkaköri feladatait a szervezeti célokkal, elősegítve ezzel a csapat egészének sikerét.

A sablon megkönnyíti a vezetői értékeléseket is, amelyek során a vezetőség konstruktív visszajelzést és elismerést adhat az értékelési időszak alatt.

Végül is számos tanulmány bizonyítja, hogy azok a munkavállalók, akik gyors és konstruktív visszajelzést kapnak, elkötelezettebbek és motiváltabbak.

💡 Profi tipp: A ClickUp Autopilot Agents segítségével beállíthat egy egyedi munkafolyamatot, amely negyedévente elindul, hogy automatikusan összegyűjtse a kollégák visszajelzéseit, frissítse a projektmutatókat, és emlékeztetőket küldjön a vezetőknek és a munkavállalóknak a teljesítményértékelések megosztására.

Az ügynökök a ClickUp-ban az OKR-eket vagy a személyes célokat is nyomon követhetik. Ha valaki elmarad a célkitűzésétől, az ügynök időben értesítheti a vezetőt – így az értékelések kevésbé lesznek meglepetésszerű kritikák, és inkább a folyamatos fejlődésről szólnak.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Rendezze, keresse meg és érje el az összes teljesítményértékelést a Docs Hub segítségével, így biztosítva, hogy az értékelések hozzáférhetők és rendezettek maradjanak
  • Az AI Catch Up segítségével az érintettek azonnal naprakészek maradhatnak a legfontosabb témákban, így csökken az ismétlődő magyarázatok és megbeszélések szükségessége.
  • Integrálja a ClickUp-ot különböző platformokkal, hogy az értékelések adat alapúak legyenek, és a ClickUp integrációk segítségével tükrözzék a munkavállaló hozzájárulásának és mutatóinak teljes spektrumát.
  • Támogassa a megvalósítható nyomon követést a ClickUp Tasks segítségével, hogy a vezetők feladatokat oszthassanak ki, intelligens célokat állíthassanak fel, és közvetlenül nyomon követhessék az előrehaladást a teljesítményértékelések befejezése után.
  • Előre elkészített teljesítményértékelési sablonok. Kezdje el a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával!
ClickUp teljesítményértékelési sablon
Ingyenes sablon letöltése
Értékeljen, dokumentáljon és tervezzen útközben a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával

A ClickUp korlátai

  • A felület a kiterjedt funkciók miatt túlterhelő lehet az új felhasználók számára

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9500 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mint csapatvezetőnek figyelemmel kell kísérnie mások munkáját, és a ClickUp megkönnyíti a feladatok, a munkaterhelés stb. kezelését. Emellett segített a csapat teljesítményének, valamint a tagok egyéni teljesítményének bemutatásában is.

2. Easy Peasy AI (A legjobb a teljesítményértékelési keretrendszerek gyors bevezetéséhez)

Easy Peasy AI
via Easy Peasy AI

Az Easy Peasy AI teljesítményértékelés-generáló eszköz kifejezetten kis- és középvállalkozások számára készült. A valós idejű javaslatok segítenek a platformnak javítani a visszajelzések minőségét, míg az integrációs képességek megkönnyítik az adatok megosztását a meglévő HR-eszközökkel.

A korlátozott mélyreható kontextusbeli betekintés mellett egyszerűsége és gyorsasága miatt megbízható megoldást kínál a gyors, praktikus és megvalósítható teljesítményértékelésekhez.

Az Easy Peasy AI funkciói

  • Használja ki a könnyen testreszabható és sokszínű, azonnal használható sablonokat
  • Készítsen értékeléseket különböző nézőpontokból – első, második és harmadik személyből
  • Használja ki a több mint 40 nyelv és különböző akcentusok támogatását a szöveg-beszéd funkció segítségével

Az Easy Peasy AI korlátai

  • Az AI által generált képek néha hiányosak és pontatlanok lehetnek
  • Az eszközhöz tartozó bemutató vagy használati útmutató hiánya megzavarhatja a felhasználót

Az Easy Peasy AI árazása

  • Örökre ingyenes
  • Kezdőcsomag: 16 USD/felhasználó havonta
  • Unlimited 50: 24 USD/felhasználó havonta
  • Korlátlan: 32 USD/felhasználó havonta

Easy Peasy AI értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? A vezetők gyakran hagyják, hogy egy kiemelkedő tulajdonság (például a pontosság) elhomályosítsa az összes többit, ami elfogult értékelésekhez vezet. Ezt Halo-effektusnak nevezik.

3. Writify. AI (A legalkalmasabb a magasan személyre szabott teljesítményértékelésekhez)

Writify.AI
forrás: Writify.AI

A Writify.AI részletes, szerepkör-specifikus értékeléseket készít, amelyek tükrözik a munkavállalók eredményeit és kiemelik a fejlesztendő területeket. Az adatokon alapuló betekintés segítségével egyszerre több munkavállalónak is személyre szabott visszajelzést adhat.

Miután túljutott a kissé meredek tanulási görbén, minimális erőfeszítéssel hatékony teljesítményértékeléseket készíthet.

A Writify. AI legjobb funkciói

  • Készítsen gyorsan és hatékonyan kiváló minőségű írásos tartalmakat a fejlett természetes nyelvfeldolgozó algoritmusok segítségével – függetlenül attól, hogy hány teljesítményértékelésre van szüksége
  • Készítsen strukturált és tartalmas értékeléseket az AI Paragraph Expander, az Outline Generator és a Review Comment Generator segítségével
  • Tartsa fenn hitelességét, és kerülje el a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos problémákat a beépített plágiumfelismerő eszköz használatával

Writify. Az AI korlátai

  • A fejlett testreszabási lehetőségekkel nem ismerős felhasználók számára a tanulási görbe potenciálisan meredekebb lehet

A Writify. AI árai

  • Örökre ingyenes

Writify. AI-értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

4. Galaxy. AI (A legjobb megoldás, ha az összes teljesítményértékelési AI-eszközt egy helyen szeretné megtalálni)

Galaxy.AI
a Galaxy.AI-n keresztül

A Galaxy.AI egy olyan AI-eszközcsomag, amely az iparágban vezető AI-modelleket, mint a GPT-4, a Claude, a Gemini és másokat egy helyen egyesít, így nem kell több előfizetést vásárolnia.

A pontosságra, személyre szabásra és hatékonyságra tervezett funkcióival a Galaxy.ai segítségével a HR-szakemberek könnyedén készíthetnek éleslátó és cselekvésre ösztönző értékeléseket. Használja a szoftvert kiegyensúlyozott visszajelzések létrehozására, amelyek elismerik az eredményeket és pontosan megjelölik a fejlesztendő területeket. A szoftver hangvételét és stílusát úgy alakíthatja, hogy az értékelés során végig megfelelő szakmai nyelvhasználat jellemző legyen.

A Galaxy. AI legjobb funkciói

  • Használja ki az új, hetente hozzáadott AI-funkciók előnyeit
  • Szerezzen tippeket és bevált gyakorlatokat a jobb teljesítményértékelések elkészítéséhez
  • Használja ki a többmodellű csevegőrendszert, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre hasonlítsa össze a különböző AI-eszközök válaszait, és így megalapozott döntést hozzon.

Galaxy. Az AI korlátai

  • A pontos teljesítményelemzéshez kezdeti adatbeállítás szükséges
  • Az összes funkció csak a fizetés után érhető el

Galaxy. AI árak

  • Korlátlan: 15 USD/hó felhasználónként

Galaxy. AI értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? Számos multinacionális vállalat, köztük az Adobe, a Microsoft, a Dell, a Juniper és mások is elhagyják az éves teljesítményértékelések formális és visszatekintő megközelítését, és helyette az év során gyakrabban, informálisabb és előretekintőbb beszélgetéseket folytatnak a munkavállalókkal.

5. Venngage (A legjobb a teljesítményadatok vizualizálásához)

Venngage: AI teljesítményértékelés-generátor
forrás: Venngage

A Venngage egy intuitív, AI-alapú tervezőplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lenyűgöző vizuális elemeket és infografikákat készítsenek.

Ez néhány kattintással egyszerűsíti a teljesítményértékelések, az adatelemzések és a jelentések bemutatását, vonzó és vizuálisan tetszetős módon.

Használja az eszközt, hogy könnyedén 360 fokos visszajelzést kapjon munkatársairól – az eszköz lehetővé teszi, hogy több tag is szerkessze és megjegyzéseket fűzzön bármelyik teljesítményértékelési sablonhoz, amelyet Ön generál és megoszt visszajelzésként.

A Venngage legjobb funkciói

  • Az intuitív drag-and-drop szerkesztő segítségével könnyedén testreszabhatja a sablonokat és készíthet vizuális elemeket anélkül, hogy kiterjedt tervezői ismeretekre lenne szüksége.
  • Több mint 10 000 sablon segítségével gyorsan megtalálhatja a projektekhez megfelelő kiindulási pontot
  • Importáljon adatokat CSV- vagy Excel-fájlokból, és ábrázolja azokat hatékonyan táblázatokban, grafikonokban és intelligens diagramokban

A Venngage korlátai

  • A widgetek és elemek áthelyezéséhez kézi munkára van szükség
  • A túlterhelt kialakítás az eszköz lefagyásához vezethet

A Venngage árai

  • Örökre ingyenes
  • Prémium: 19 USD/felhasználó havonta
  • Vállalati: 49 USD/felhasználó havonta
  • Vállalati: Egyedi árazás

Venngage értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

6. PerfromanceReviews.ai (A legjobb a munkavállalók fejlődését szolgáló, elfogulatlan visszajelzések generálásához)

PerformanceReviews.ai: AI teljesítményértékelés-generátor
via PerformanceReviews.ai

A PerformanceReviews.ai egy teljesítményértékelés-generáló AI-eszköz, amely automatizálja a személyre szabott, részletes és ésszerű teljesítményértékelések létrehozását.

Válassza ki, hogy az értékelés saját magának vagy egy alkalmazottnak szól-e, töltse ki a sablont, és adjon meg konkrét teljesítményértékelési példákat az eszköznek. Az utolsó lépés meghatározza az AI-értékelés hangvételét.

A PerformaceReviews.ai legjobb funkciói

  • Használjon sablonokat az időmegtakarítás és a teljesítményértékelések létrehozása érdekében
  • Használja az intuitív felületet, amely leegyszerűsíti az értékelés készítésének folyamatát
  • Automatizálja a visszajelzések generálását, beleértve az erősségeket, gyengeségeket és a fejlesztendő területeket
  • Alakítsa a nyelvet és a hangnemet a saját stílusához, hogy értékelései megőrizzék az emberi hangvételt

A PerformanceReviews.ai korlátai

  • A hasonló példák monoton eredményekhez vezethetnek

A PerformanceReviews.ai árai

  • Korlátlan: 19 USD/hó

PerformanceReviews.ai értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

7. Typli.ai (A legjobb hibamentes teljesítményértékelések írásához)

Typli.ai: AI teljesítményértékelés-generátor
a Typli.ai segítségével

A Typli.ai segíti a HR-szakembereket azáltal, hogy automatizálja a teljesítményértékelések írási folyamatát, így időt takarít meg számukra, amelyet egyébként a tartalom megfogalmazására és formázására fordítanának.

A több mint 184 írási eszköz más típusú tartalomkészítést is automatizál.

A Typli.ai legjobb funkciói

  • Kapjon valós idejű javaslatokat, amelyek segítenek a mondatok befejezésében, listák készítésében és releváns idézetek beillesztésében, így az írás simábbá és gyorsabbá válik
  • Írja le, mire van szüksége, és a Typli kiváló minőségű képeket készít, amelyek kiegészítik a tartalmát
  • Készítsen olyan tartalmat, amelyet a keresőmotorok imádnak, a beépített SEO-ellenőrzők és kulcsszó-javaslatok segítségével

A Typli.ai korlátai

  • Lehet, hogy hiányzik az egyes munkavállalók teljesítményének árnyalt megértése
  • Fennáll annak a kockázata, hogy a generált értékelések általánosnak tűnhetnek, ha nem elég személyre szabottak.

A Typli.ai árai

  • Alapcsomag: 16,99 USD/felhasználó/hónap
  • Plusz: 24,99 USD/felhasználó havonta
  • Pro: 69,99 USD/felhasználó havonta

Typli. ai értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

8. Teljesítményértékelés-generátor Michael Schmitttől (legalkalmasabb változatos munkakörnyezetekhez)

Teljesítményértékelés-generátor, Michael Schmitt
Michael Schmitt közreműködésével

Michael Schmitt egy illinoisi szoftverfejlesztő, aki imád „bolondos dolgokat” készíteni. Az egyik kísérlete egy ingyenes, egyszerű felületű AI teljesítményértékelés-generátor eszköz. Ez leegyszerűsíti az értékelési folyamatot azzal, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megadjanak konkrét alkalmazotti információkat és tulajdonságokat, amelyeket az eszköz aztán felhasznál egy átfogó értékelési sablon létrehozásához.

A Michael Schmitt által készített teljesítményértékelés-generátor legjobb funkciói

  • Értékelje a teljesítményt több mint 40 szempont alapján, és minősítse azokat „Tökéletes”, „Jó”, „Átlagos”, „Alacsony” vagy „Legrosszabb” kategóriákba.
  • Válassza ki a tulajdonságokat és a hozzájuk tartozó pontszámokat, majd készítse el az értékelési sablont
  • Használja ki a releváns teljesítményjellemzők felidézését segítő útmutatásokat, amelyek megkönnyítik az átfogó értékelések megfogalmazását anélkül, hogy elakadna a mondanivalóban

A Michael Schmitt teljesítményértékelés-generátorának korlátai

  • Az eszköz elsősorban előre meghatározott adatok alapján szövegek generálására összpontosít, és nem képes a finomabb árnyalatokat tartalmazó visszajelzéseket rögzíteni.
  • A generált értékelés minősége közvetlenül arányos a megadott információk pontosságával és részletességével.

A Michael Schmitt teljesítményértékelés-generátorának árai

  • Örökre ingyenes

Michael Schmitt teljesítményértékelés-generátorának értékelései és véleményei

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az emberek az AI-értékeléseket kevésbé elfogultnak tartják, mint az emberek által készítetteket. A Pew Research Center felmérésének válaszadóinak 47%-a úgy gondolja, hogy az AI jobban teljesítene az embereknél abban, hogy minden álláspályázót ugyanúgy értékeljen.

9. Max Review (A legjobb személyre szabott javaslatokhoz)

Max Review: AI teljesítményértékelés-generátor
via Max Review

A MaxReview egyszerűsíti a teljesítményértékelési folyamatot azáltal, hogy a felhasználói adatok alapján személyre szabott javaslatokat kínál. Készítsen kiemelkedő értékeléseket, amelyek kiemelik a kulcsfontosságú eredményeket, és igazodnak az adott szerepkörökhöz és vállalatokhoz. Kérheti az AI-t, hogy javítsa az írás minőségét, valamint rövidítse vagy hosszabbítsa az értékelést.

A Max Review legjobb funkciói

  • Válasszon a különböző típusú teljesítményértékelésekhez szabott, testreszabható sablonok széles választékából
  • Használja ki az attribútumalapú pontozási rendszert, amely lehetővé teszi a munkavállalók értékelését különböző teljesítménymutatók alapján
  • Integrálja a meglévő HR-rendszerekkel, lehetővé téve a zökkenőmentes adatátvitelt és -kezelést

A Max Review korlátai

  • Az eredmény minősége nagymértékben függ a felhasználói bevitelektől
  • Lehet, hogy az eszköz nem kínál kiterjedt elemzési vagy integrációs lehetőségeket

A Max Review árai

  • Korlátlan: 15 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Max Review értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

10. GravityWrite (A legjobb előre meghatározott értékelési kérdések kitöltéséhez)

GravityWrite: AI teljesítményértékelés-generátor
a GravityWrite-on keresztül

A GravityWrite egy jövőorientált szemléletű, ingyenes AI-alapú teljesítményértékelés-generátor, amely lehetővé teszi a munkavállaló beosztásának, eredményeinek és erősségeinek részletes megadását. Ezután személyre szabott visszajelzést generál, amely felhasználható a munkavállalók fejlődésének irányítására, valamint arra, hogy motiválja őket jövőbeli céljaik és kihívásaik elérésére.

A GravityWrite legjobb funkciói

  • Használja ki a több mint 80 különböző, különféle tartalmi igényekre szabott AI írási eszközt, beleértve a blogbejegyzéseket, a közösségi média feliratokat, az e-mailes hírleveleket és a SEO-tartalmakat.
  • Használja ki a többnyelvű támogatást, hogy a tartalmat a kívánt nyelven és hangnemben készíthesse el, így globális közönséget szólíthat meg

A GravityWrite korlátai

  • Előfordulhat, hogy az eszköz automatikusan frissíti és törli a nem mentett tartalmat

A GravityWrite árai

  • Örökre ingyenes
  • Kezdőcsomag: 19 USD/felhasználó havonta
  • Pro: 79 USD/felhasználó havonta

GravityWrite értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (80 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Használja a ClickUp-ot teljesítményértékelés-generáló eszközként

A teljesítményértékelések megírása unalmas folyamat, de elengedhetetlen. Szüksége van egy szabályoknak megfelelő, testreszabható eszközre, amely mindent egy helyen kínál, hogy elkerülje a zavart.

Éppen ezért érdemes a ClickUp-ot választania.

Integrálódik a munkakörnyezetébe, hogy segítsen mélyebb kontextuális megértést szerezni a vállalatáról. Megszünteti a különböző alkalmazások közötti váltogatás szükségességét, és a teljesítményértékelő szoftverek és a projektmenedzsment megoldások előnyeit egyaránt kínálja.

Regisztráljon a ClickUpra, mint ingyenes AI teljesítményértékelés-generátor eszközre, és ismerje el munkatársai erőfeszítéseit a részletes értékeléssel kapcsolatos funkciók segítségével.

ClickUp Logo
  • SOC 2 logoSOC 2Type II
  • ISO 27001 logoISO 27001Certified
  • GDPR logoGDPRCompliant
  • HIPAA logoHIPAACompliant
© 2026 ClickUp