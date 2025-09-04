A 10 legjobb AI-eszköz teljesítményértékelések írásához 2026-ban

A visszajelzésekkel kapcsolatos fáradtság mindkét irányban érvényesül? Képzelje el, hogy személyre szabott teljesítményértékeléseket ír 30 beosztottjának. Az első néhány jelentés éleslátó visszajelzéseket és hasznos betekintést tartalmaz, de a részletes visszajelzések iránti kezdeti lelkesedés biztosan csökkenni fog. Ahogy az értékelések száma növekszik, a visszajelzések minősége fokozatosan romolhat – és nincs rosszabb, mint az általános értékelések!
A munkavállalók azokat a vezetőket részesítik előnyben, akik megfelelő mennyiségű visszajelzést adnak: ezeket a vezetőket átlagosan 8,6-ra értékelték. Emellett sok munkavállaló valószínűleg jobban fog teljesíteni, ha hatékony és személyre szabott értékelést kap.
Az olyan segítségnyújtás, mint a mesterséges intelligencia, segíthet leküzdeni a részletes és konstruktív teljesítményértékelések megírásával járó kihívásokat.
Az AI nem csupán az alapvető funkciók automatizálására korlátozódik. Képes azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, felgyorsítani a visszajelzési folyamatot, és segíteni a teljesítményértékeléshez szükséges célok kitűzésében.
Mire kell figyelnie az AI teljesítményértékelés-generátor eszközöknél?
Objektív, méltányos és részletes teljesítményjelentések készítéséhez nagyon szorosan és következetesen kell figyelnie a vállalat minden egyes alkalmazottját, vagy olyan szoftvereszközöket kell használnia, amelyek ezt megteszik Ön helyett. Nyilvánvaló, hogy a könnyebb választás egy eszköz, ezért nézzük meg néhány fontos szempontot a kiválasztáshoz.
Használja ezeket a követelményeket ellenőrzőlistaként, hogy meghatározza, melyik AI-eszköz felel meg az alábbi összes kritériumnak a teljesítményértékelési folyamat javítása érdekében:
- Építő jellegű visszajelzés: A generált értékeléseknek gyakorlatias visszajelzést kell nyújtaniuk, kiemelve az erősségeket, a gyengeségeket és a fejlesztendő területeket
- Pontosság és relevancia: Az eszköznek olyan értékeléseket kell generálnia, amelyek pontosan tükrözik a munkavállaló teljesítményét, összhangban a vállalati szabványokkal és a konkrét munkakörökkel.
- Az elfogultság csökkentése: A teljesítményértékelés-generátort úgy kell megtervezni, hogy minimalizálja az értékelési folyamatban fellépő elfogultságot, biztosítva ezzel a tisztességes és méltányos értékeléseket
- Testreszabás: Az eszköznek lehetővé kell tennie a teljesítményértékelési sablonok, értékelési skálák és konkrét teljesítménymutatók testreszabását, hogy azok megfeleljenek a szervezet igényeinek.
- Integráció: A szoftvernek zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő HR-rendszerekbe, például az HRIS-be vagy a teljesítménymenedzsment szoftverekbe, hogy egyszerűsítse az értékelési folyamatot
- Adatvédelem és biztonság: Az AI-eszköznek elsőbbséget kell biztosítania az adatvédelemnek és a biztonságnak, garantálva az érzékeny munkavállalói adatok védelmét
- Felhasználóbarát: Az eszköznek könnyen kezelhetőnek kell lennie, világos és intuitív felülettel, amely minimálisra csökkenti az értékelések elkészítéséhez szükséges időt és erőfeszítést
A 10 legjobb AI-alapú teljesítményértékelés-generátor (ingyenes és fizetős)
A legtöbb teljesítményértékelés-generáló AI-eszköz strukturált sablonokat használ, amelyeket a szakemberek kitölthetnek, például egy kérdőívet, majd létrehoznak egy értékelést. Mások integrálódnak a munkakörnyezetébe, jobban megértik az üzleti tevékenységét és a munkavállalókat, és azonnali értékeléseket generálnak visszajelzésként vagy elismerésként.
Vessünk egy pillantást ezekre a 10 AI-eszközre, és döntsük el, melyik segíthet időt megtakarítani, miközben tartalommal tölti meg a teljesítményértékeléseket:
1. ClickUp (A legjobb a közös teljesítményértékelések készítéséhez)
A ClickUp, a mindenre kiterjedő termelékenységi megoldás, teljesítményértékelési funkciói terén ugyanolyan kiváló, mint a munkahelyi igények egyéb területein. Teljes mértékben testreszabható, és egyaránt alkalmas egyének, valamint kis és nagy csapatok számára.
A ClickUp Brain segítségével a világ legerőteljesebb kontextusfüggő AI-megoldását kapja meg. Válaszol a kérdéseire, a vállalat adataira épül, és elemzi a korábbi csevegéseket, feladatokat és megbeszéléseket, hogy részletes munkavállalói teljesítményértékeléseket készítsen. Emellett azonosítja, hogy egy munkavállaló hogyan teljesített bizonyos feladatok tekintetében, és mikor!
Használja a ClickUp Brain-t a részletes teljesítményértékelésekhez a következő módokon:
- Készítsen AI-alapú összefoglalókat a munkavállalók teljesítményéről, gyenge pontjairól és eredményeiről
- Készítsen testreszabható teljesítményértékelési sablont, amely az egyes pozíciókhoz igazodik, így időt takaríthat meg és biztosíthatja az egységességet
- Az automatikus átírás segítségével alakítsa át a beszélgetéseket szöveggé, és vonjon le fontos következtetéseket, amelyeket beépíthet az értékelő jelentésekbe
- Használja a Brain integrált AI írási asszisztensét konstruktív visszajelzések készítéséhez, miközben megőrzi a hangnemet, a formátumot, az olvashatóságot és a gondolatok egyértelműségét
- Fordítsa le az értékeléseket különböző nyelvekre, ezzel biztosítva az inkluzivitást és a sokszínűséget a globális munkaerővel rendelkező vállalatok számára
Ha a beszéd természetesebbnek tűnik az írásnál, akkor a visszajelzését diktálhatja is az asztali AI-társának, a ClickUp Brain MAX-nak. Az alkalmazáson belül a Talk to Text funkció leírja a hangját kifinomult értékelési nyilatkozatokká, és parancsra összeállít egy konszolidált ClickUp Doc dokumentumot az Ön számára. Kipróbálhat különböző AI-modelleket is a Brain MAX-on belül – a Gemini-től a ChatGPT-ig és a Claude-ig –, hogy az értékelések hangját, hangnemét és stílusát az Ön ízlésének megfelelően alakítsa ki.
A ClickUp AI-funkcióin túl használja a ClickUp Chat funkciót is, hogy összekapcsolja a beszélgetéseket a feladatokkal és dokumentumokkal, és így a teljesítményértékeléssel kapcsolatos megbeszélések kontextusban maradjanak és könnyen hozzáférhetők legyenek. A dedikált terekben vagy csatornákon szervezett csevegéseknek köszönhetően a HR-csapatok és a vezetők együttműködhetnek és szakmai kommunikációt folytathatnak anélkül, hogy másik eszközre kellene váltaniuk.
A ClickUp Chat a következőkre lehet hasznos:
- Kössön össze listákat, mappákat és tereket a ClickUp-ban, hogy a teljesítményhez kapcsolódó előzmények összekapcsolódjanak az érintett feladatokkal/projektekkel
- A beszélgetések szétválasztása leírások/fejlécek hozzáadásával, hogy a csevegéseket egyéni vagy csapatértékelésként jelölje meg
- Csapat tagok hozzáadása a folyamatban lévő csevegésekhez a folyamat megszakítása nélkül, valamint az együttműködésen alapuló megbeszélések elősegítése
- Teljesítményhez kapcsolódó feladatok vagy bejelentések létrehozása közvetlenül a csevegésből, további manuális munkavégzés nélkül
A ClickUp egy másik együttműködési funkciója a ClickUp Docs. A csapat tagjai ezzel közösen szerkeszthetik a teljesítményértékeléseket, megjelölhetik kollégáikat, hogy azok is hozzászólhassanak, és megvalósítható megjegyzéseket fűzhetnek a dokumentumokhoz.
A táblázatok, elválasztók, szalagcímek és markdown parancsokhoz hasonló gazdag formázási lehetőségek segítségével a vezetők rendszerezett és vizuálisan vonzó módon formázhatják az értékeléseket, beleértve a részletes munkavállalói mutatókat, visszajelzések összefoglalásait és cselekvési terveket.
Alternatív megoldásként a ClickUp teljesítményértékelési sablon segíthet a szervezeteknek abban, hogy hatékonyan és következetesen mérjék a csapat teljesítményét. A sablon szerkezete segít a HR-csapatoknak a formátumot és a tartalmat a szervezet igényeihez igazítani.
Előre elkészített önértékelési struktúrákkal rendelkezik, amelyek strukturált önértékelési teljesítményértékelést tesznek lehetővé. Elősegíti a karrierfejlesztési beszélgetéseket, amelyek összehangolják a munkavállalók fejlődését és munkaköri feladatait a szervezeti célokkal, elősegítve ezzel a csapat egészének sikerét.
A sablon megkönnyíti a vezetői értékeléseket is, amelyek során a vezetőség konstruktív visszajelzést és elismerést adhat az értékelési időszak alatt.
Végül is számos tanulmány bizonyítja, hogy azok a munkavállalók, akik gyors és konstruktív visszajelzést kapnak, elkötelezettebbek és motiváltabbak.
💡 Profi tipp: A ClickUp Autopilot Agents segítségével beállíthat egy egyedi munkafolyamatot, amely negyedévente elindul, hogy automatikusan összegyűjtse a kollégák visszajelzéseit, frissítse a projektmutatókat, és emlékeztetőket küldjön a vezetőknek és a munkavállalóknak a teljesítményértékelések megosztására.
Az ügynökök a ClickUp-ban az OKR-eket vagy a személyes célokat is nyomon követhetik. Ha valaki elmarad a célkitűzésétől, az ügynök időben értesítheti a vezetőt – így az értékelések kevésbé lesznek meglepetésszerű kritikák, és inkább a folyamatos fejlődésről szólnak.
A ClickUp legjobb funkciói
- Rendezze, keresse meg és érje el az összes teljesítményértékelést a Docs Hub segítségével, így biztosítva, hogy az értékelések hozzáférhetők és rendezettek maradjanak
- Az AI Catch Up segítségével az érintettek azonnal naprakészek maradhatnak a legfontosabb témákban, így csökken az ismétlődő magyarázatok és megbeszélések szükségessége.
- Integrálja a ClickUp-ot különböző platformokkal, hogy az értékelések adat alapúak legyenek, és a ClickUp integrációk segítségével tükrözzék a munkavállaló hozzájárulásának és mutatóinak teljes spektrumát.
- Támogassa a megvalósítható nyomon követést a ClickUp Tasks segítségével, hogy a vezetők feladatokat oszthassanak ki, intelligens célokat állíthassanak fel, és közvetlenül nyomon követhessék az előrehaladást a teljesítményértékelések befejezése után.
- Előre elkészített teljesítményértékelési sablonok. Kezdje el a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával!
A ClickUp korlátai
- A felület a kiterjedt funkciók miatt túlterhelő lehet az új felhasználók számára
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mint csapatvezetőnek figyelemmel kell kísérnie mások munkáját, és a ClickUp megkönnyíti a feladatok, a munkaterhelés stb. kezelését. Emellett segített a csapat teljesítményének, valamint a tagok egyéni teljesítményének bemutatásában is.
2. Easy Peasy AI (A legjobb a teljesítményértékelési keretrendszerek gyors bevezetéséhez)
Az Easy Peasy AI teljesítményértékelés-generáló eszköz kifejezetten kis- és középvállalkozások számára készült. A valós idejű javaslatok segítenek a platformnak javítani a visszajelzések minőségét, míg az integrációs képességek megkönnyítik az adatok megosztását a meglévő HR-eszközökkel.
A korlátozott mélyreható kontextusbeli betekintés mellett egyszerűsége és gyorsasága miatt megbízható megoldást kínál a gyors, praktikus és megvalósítható teljesítményértékelésekhez.
Az Easy Peasy AI funkciói
- Használja ki a könnyen testreszabható és sokszínű, azonnal használható sablonokat
- Készítsen értékeléseket különböző nézőpontokból – első, második és harmadik személyből
- Használja ki a több mint 40 nyelv és különböző akcentusok támogatását a szöveg-beszéd funkció segítségével
Az Easy Peasy AI korlátai
- Az AI által generált képek néha hiányosak és pontatlanok lehetnek
- Az eszközhöz tartozó bemutató vagy használati útmutató hiánya megzavarhatja a felhasználót
Az Easy Peasy AI árazása
- Örökre ingyenes
- Kezdőcsomag: 16 USD/felhasználó havonta
- Unlimited 50: 24 USD/felhasználó havonta
- Korlátlan: 32 USD/felhasználó havonta
Easy Peasy AI értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
👀 Tudta? A vezetők gyakran hagyják, hogy egy kiemelkedő tulajdonság (például a pontosság) elhomályosítsa az összes többit, ami elfogult értékelésekhez vezet. Ezt Halo-effektusnak nevezik.
3. Writify. AI (A legalkalmasabb a magasan személyre szabott teljesítményértékelésekhez)
A Writify.AI részletes, szerepkör-specifikus értékeléseket készít, amelyek tükrözik a munkavállalók eredményeit és kiemelik a fejlesztendő területeket. Az adatokon alapuló betekintés segítségével egyszerre több munkavállalónak is személyre szabott visszajelzést adhat.
Miután túljutott a kissé meredek tanulási görbén, minimális erőfeszítéssel hatékony teljesítményértékeléseket készíthet.
A Writify. AI legjobb funkciói
- Készítsen gyorsan és hatékonyan kiváló minőségű írásos tartalmakat a fejlett természetes nyelvfeldolgozó algoritmusok segítségével – függetlenül attól, hogy hány teljesítményértékelésre van szüksége
- Készítsen strukturált és tartalmas értékeléseket az AI Paragraph Expander, az Outline Generator és a Review Comment Generator segítségével
- Tartsa fenn hitelességét, és kerülje el a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos problémákat a beépített plágiumfelismerő eszköz használatával
Writify. Az AI korlátai
- A fejlett testreszabási lehetőségekkel nem ismerős felhasználók számára a tanulási görbe potenciálisan meredekebb lehet
A Writify. AI árai
- Örökre ingyenes
Writify. AI-értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Galaxy. AI (A legjobb megoldás, ha az összes teljesítményértékelési AI-eszközt egy helyen szeretné megtalálni)
A Galaxy.AI egy olyan AI-eszközcsomag, amely az iparágban vezető AI-modelleket, mint a GPT-4, a Claude, a Gemini és másokat egy helyen egyesít, így nem kell több előfizetést vásárolnia.
A pontosságra, személyre szabásra és hatékonyságra tervezett funkcióival a Galaxy.ai segítségével a HR-szakemberek könnyedén készíthetnek éleslátó és cselekvésre ösztönző értékeléseket. Használja a szoftvert kiegyensúlyozott visszajelzések létrehozására, amelyek elismerik az eredményeket és pontosan megjelölik a fejlesztendő területeket. A szoftver hangvételét és stílusát úgy alakíthatja, hogy az értékelés során végig megfelelő szakmai nyelvhasználat jellemző legyen.
A Galaxy. AI legjobb funkciói
- Használja ki az új, hetente hozzáadott AI-funkciók előnyeit
- Szerezzen tippeket és bevált gyakorlatokat a jobb teljesítményértékelések elkészítéséhez
- Használja ki a többmodellű csevegőrendszert, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre hasonlítsa össze a különböző AI-eszközök válaszait, és így megalapozott döntést hozzon.
Galaxy. Az AI korlátai
- A pontos teljesítményelemzéshez kezdeti adatbeállítás szükséges
- Az összes funkció csak a fizetés után érhető el
Galaxy. AI árak
- Korlátlan: 15 USD/hó felhasználónként
Galaxy. AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
👀 Tudta? Számos multinacionális vállalat, köztük az Adobe, a Microsoft, a Dell, a Juniper és mások is elhagyják az éves teljesítményértékelések formális és visszatekintő megközelítését, és helyette az év során gyakrabban, informálisabb és előretekintőbb beszélgetéseket folytatnak a munkavállalókkal.
5. Venngage (A legjobb a teljesítményadatok vizualizálásához)
A Venngage egy intuitív, AI-alapú tervezőplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lenyűgöző vizuális elemeket és infografikákat készítsenek.
Ez néhány kattintással egyszerűsíti a teljesítményértékelések, az adatelemzések és a jelentések bemutatását, vonzó és vizuálisan tetszetős módon.
Használja az eszközt, hogy könnyedén 360 fokos visszajelzést kapjon munkatársairól – az eszköz lehetővé teszi, hogy több tag is szerkessze és megjegyzéseket fűzzön bármelyik teljesítményértékelési sablonhoz, amelyet Ön generál és megoszt visszajelzésként.
A Venngage legjobb funkciói
- Az intuitív drag-and-drop szerkesztő segítségével könnyedén testreszabhatja a sablonokat és készíthet vizuális elemeket anélkül, hogy kiterjedt tervezői ismeretekre lenne szüksége.
- Több mint 10 000 sablon segítségével gyorsan megtalálhatja a projektekhez megfelelő kiindulási pontot
- Importáljon adatokat CSV- vagy Excel-fájlokból, és ábrázolja azokat hatékonyan táblázatokban, grafikonokban és intelligens diagramokban
A Venngage korlátai
- A widgetek és elemek áthelyezéséhez kézi munkára van szükség
- A túlterhelt kialakítás az eszköz lefagyásához vezethet
A Venngage árai
- Örökre ingyenes
- Prémium: 19 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: 49 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Venngage értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
6. PerfromanceReviews.ai (A legjobb a munkavállalók fejlődését szolgáló, elfogulatlan visszajelzések generálásához)
A PerformanceReviews.ai egy teljesítményértékelés-generáló AI-eszköz, amely automatizálja a személyre szabott, részletes és ésszerű teljesítményértékelések létrehozását.
Válassza ki, hogy az értékelés saját magának vagy egy alkalmazottnak szól-e, töltse ki a sablont, és adjon meg konkrét teljesítményértékelési példákat az eszköznek. Az utolsó lépés meghatározza az AI-értékelés hangvételét.
A PerformaceReviews.ai legjobb funkciói
- Használjon sablonokat az időmegtakarítás és a teljesítményértékelések létrehozása érdekében
- Használja az intuitív felületet, amely leegyszerűsíti az értékelés készítésének folyamatát
- Automatizálja a visszajelzések generálását, beleértve az erősségeket, gyengeségeket és a fejlesztendő területeket
- Alakítsa a nyelvet és a hangnemet a saját stílusához, hogy értékelései megőrizzék az emberi hangvételt
A PerformanceReviews.ai korlátai
- A hasonló példák monoton eredményekhez vezethetnek
A PerformanceReviews.ai árai
- Korlátlan: 19 USD/hó
PerformanceReviews.ai értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Typli.ai (A legjobb hibamentes teljesítményértékelések írásához)
A Typli.ai segíti a HR-szakembereket azáltal, hogy automatizálja a teljesítményértékelések írási folyamatát, így időt takarít meg számukra, amelyet egyébként a tartalom megfogalmazására és formázására fordítanának.
A több mint 184 írási eszköz más típusú tartalomkészítést is automatizál.
A Typli.ai legjobb funkciói
- Kapjon valós idejű javaslatokat, amelyek segítenek a mondatok befejezésében, listák készítésében és releváns idézetek beillesztésében, így az írás simábbá és gyorsabbá válik
- Írja le, mire van szüksége, és a Typli kiváló minőségű képeket készít, amelyek kiegészítik a tartalmát
- Készítsen olyan tartalmat, amelyet a keresőmotorok imádnak, a beépített SEO-ellenőrzők és kulcsszó-javaslatok segítségével
A Typli.ai korlátai
- Lehet, hogy hiányzik az egyes munkavállalók teljesítményének árnyalt megértése
- Fennáll annak a kockázata, hogy a generált értékelések általánosnak tűnhetnek, ha nem elég személyre szabottak.
A Typli.ai árai
- Alapcsomag: 16,99 USD/felhasználó/hónap
- Plusz: 24,99 USD/felhasználó havonta
- Pro: 69,99 USD/felhasználó havonta
Typli. ai értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)
8. Teljesítményértékelés-generátor Michael Schmitttől (legalkalmasabb változatos munkakörnyezetekhez)
Michael Schmitt egy illinoisi szoftverfejlesztő, aki imád „bolondos dolgokat” készíteni. Az egyik kísérlete egy ingyenes, egyszerű felületű AI teljesítményértékelés-generátor eszköz. Ez leegyszerűsíti az értékelési folyamatot azzal, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megadjanak konkrét alkalmazotti információkat és tulajdonságokat, amelyeket az eszköz aztán felhasznál egy átfogó értékelési sablon létrehozásához.
A Michael Schmitt által készített teljesítményértékelés-generátor legjobb funkciói
- Értékelje a teljesítményt több mint 40 szempont alapján, és minősítse azokat „Tökéletes”, „Jó”, „Átlagos”, „Alacsony” vagy „Legrosszabb” kategóriákba.
- Válassza ki a tulajdonságokat és a hozzájuk tartozó pontszámokat, majd készítse el az értékelési sablont
- Használja ki a releváns teljesítményjellemzők felidézését segítő útmutatásokat, amelyek megkönnyítik az átfogó értékelések megfogalmazását anélkül, hogy elakadna a mondanivalóban
A Michael Schmitt teljesítményértékelés-generátorának korlátai
- Az eszköz elsősorban előre meghatározott adatok alapján szövegek generálására összpontosít, és nem képes a finomabb árnyalatokat tartalmazó visszajelzéseket rögzíteni.
- A generált értékelés minősége közvetlenül arányos a megadott információk pontosságával és részletességével.
A Michael Schmitt teljesítményértékelés-generátorának árai
- Örökre ingyenes
Michael Schmitt teljesítményértékelés-generátorának értékelései és véleményei
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🧠 Érdekesség: Az emberek az AI-értékeléseket kevésbé elfogultnak tartják, mint az emberek által készítetteket. A Pew Research Center felmérésének válaszadóinak 47%-a úgy gondolja, hogy az AI jobban teljesítene az embereknél abban, hogy minden álláspályázót ugyanúgy értékeljen.
9. Max Review (A legjobb személyre szabott javaslatokhoz)
A MaxReview egyszerűsíti a teljesítményértékelési folyamatot azáltal, hogy a felhasználói adatok alapján személyre szabott javaslatokat kínál. Készítsen kiemelkedő értékeléseket, amelyek kiemelik a kulcsfontosságú eredményeket, és igazodnak az adott szerepkörökhöz és vállalatokhoz. Kérheti az AI-t, hogy javítsa az írás minőségét, valamint rövidítse vagy hosszabbítsa az értékelést.
A Max Review legjobb funkciói
- Válasszon a különböző típusú teljesítményértékelésekhez szabott, testreszabható sablonok széles választékából
- Használja ki az attribútumalapú pontozási rendszert, amely lehetővé teszi a munkavállalók értékelését különböző teljesítménymutatók alapján
- Integrálja a meglévő HR-rendszerekkel, lehetővé téve a zökkenőmentes adatátvitelt és -kezelést
A Max Review korlátai
- Az eredmény minősége nagymértékben függ a felhasználói bevitelektől
- Lehet, hogy az eszköz nem kínál kiterjedt elemzési vagy integrációs lehetőségeket
A Max Review árai
- Korlátlan: 15 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Max Review értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. GravityWrite (A legjobb előre meghatározott értékelési kérdések kitöltéséhez)
A GravityWrite egy jövőorientált szemléletű, ingyenes AI-alapú teljesítményértékelés-generátor, amely lehetővé teszi a munkavállaló beosztásának, eredményeinek és erősségeinek részletes megadását. Ezután személyre szabott visszajelzést generál, amely felhasználható a munkavállalók fejlődésének irányítására, valamint arra, hogy motiválja őket jövőbeli céljaik és kihívásaik elérésére.
A GravityWrite legjobb funkciói
- Használja ki a több mint 80 különböző, különféle tartalmi igényekre szabott AI írási eszközt, beleértve a blogbejegyzéseket, a közösségi média feliratokat, az e-mailes hírleveleket és a SEO-tartalmakat.
- Használja ki a többnyelvű támogatást, hogy a tartalmat a kívánt nyelven és hangnemben készíthesse el, így globális közönséget szólíthat meg
A GravityWrite korlátai
- Előfordulhat, hogy az eszköz automatikusan frissíti és törli a nem mentett tartalmat
A GravityWrite árai
- Örökre ingyenes
- Kezdőcsomag: 19 USD/felhasználó havonta
- Pro: 79 USD/felhasználó havonta
GravityWrite értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (80 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
