A 10 legjobb AI-eszköz teljesítményértékelések írásához 2026-ban

A visszajelzésekkel kapcsolatos fáradtság mindkét irányban érvényesül? Képzelje el, hogy személyre szabott teljesítményértékeléseket ír 30 beosztottjának. Az első néhány jelentés éleslátó visszajelzéseket és hasznos betekintést tartalmaz, de a részletes visszajelzések iránti kezdeti lelkesedés biztosan csökkenni fog. Ahogy az értékelések száma növekszik, a visszajelzések minősége fokozatosan romolhat – és nincs rosszabb, mint az általános értékelések!

A munkavállalók azokat a vezetőket részesítik előnyben, akik megfelelő mennyiségű visszajelzést adnak: ezeket a vezetőket átlagosan 8,6-ra értékelték. Emellett sok munkavállaló valószínűleg jobban fog teljesíteni, ha hatékony és személyre szabott értékelést kap.

Az olyan segítségnyújtás, mint a mesterséges intelligencia, segíthet leküzdeni a részletes és konstruktív teljesítményértékelések megírásával járó kihívásokat.

Az AI nem csupán az alapvető funkciók automatizálására korlátozódik. Képes azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, felgyorsítani a visszajelzési folyamatot, és segíteni a teljesítményértékeléshez szükséges célok kitűzésében.

Objektív, méltányos és részletes teljesítményjelentések készítéséhez nagyon szorosan és következetesen kell figyelnie a vállalat minden egyes alkalmazottját, vagy olyan szoftvereszközöket kell használnia, amelyek ezt megteszik Ön helyett. Nyilvánvaló, hogy a könnyebb választás egy eszköz, ezért nézzük meg néhány fontos szempontot a kiválasztáshoz.

Használja ezeket a követelményeket ellenőrzőlistaként, hogy meghatározza, melyik AI-eszköz felel meg az alábbi összes kritériumnak a teljesítményértékelési folyamat javítása érdekében:

Építő jellegű visszajelzés: A generált értékeléseknek gyakorlatias visszajelzést kell nyújtaniuk, kiemelve az erősségeket, a gyengeségeket és a fejlesztendő területeket

Pontosság és relevancia: Az eszköznek olyan értékeléseket kell generálnia, amelyek pontosan tükrözik a munkavállaló teljesítményét, összhangban a vállalati szabványokkal és a konkrét munkakörökkel.

Az elfogultság csökkentése: A teljesítményértékelés-generátort úgy kell megtervezni, hogy minimalizálja az értékelési folyamatban fellépő elfogultságot, biztosítva ezzel a tisztességes és méltányos értékeléseket

Testreszabás: Az eszköznek lehetővé kell tennie a Az eszköznek lehetővé kell tennie a teljesítményértékelési sablonok , értékelési skálák és konkrét teljesítménymutatók testreszabását, hogy azok megfeleljenek a szervezet igényeinek.

Integráció: A szoftvernek zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő HR-rendszerekbe, például az HRIS-be vagy a teljesítménymenedzsment szoftverekbe, hogy egyszerűsítse az értékelési folyamatot

Adatvédelem és biztonság: Az AI-eszköznek elsőbbséget kell biztosítania az adatvédelemnek és a biztonságnak, garantálva az érzékeny munkavállalói adatok védelmét

Felhasználóbarát: Az eszköznek könnyen kezelhetőnek kell lennie, világos és intuitív felülettel, amely minimálisra csökkenti az értékelések elkészítéséhez szükséges időt és erőfeszítést

A legtöbb teljesítményértékelés-generáló AI-eszköz strukturált sablonokat használ, amelyeket a szakemberek kitölthetnek, például egy kérdőívet, majd létrehoznak egy értékelést. Mások integrálódnak a munkakörnyezetébe, jobban megértik az üzleti tevékenységét és a munkavállalókat, és azonnali értékeléseket generálnak visszajelzésként vagy elismerésként.

Vessünk egy pillantást ezekre a 10 AI-eszközre, és döntsük el, melyik segíthet időt megtakarítani, miközben tartalommal tölti meg a teljesítményértékeléseket:

1. ClickUp (A legjobb a közös teljesítményértékelések készítéséhez)

Adjon adat alapú visszajelzést a ClickUp Brain segítségével Gyűjtse össze a munkaterületi adataiból származó információkat a ClickUp Brain segítségével, hogy azok alapján készíthesse el a teljesítményértékeléseket

A ClickUp, a mindenre kiterjedő termelékenységi megoldás, teljesítményértékelési funkciói terén ugyanolyan kiváló, mint a munkahelyi igények egyéb területein. Teljes mértékben testreszabható, és egyaránt alkalmas egyének, valamint kis és nagy csapatok számára.

A ClickUp Brain segítségével a világ legerőteljesebb kontextusfüggő AI-megoldását kapja meg. Válaszol a kérdéseire, a vállalat adataira épül, és elemzi a korábbi csevegéseket, feladatokat és megbeszéléseket, hogy részletes munkavállalói teljesítményértékeléseket készítsen. Emellett azonosítja, hogy egy munkavállaló hogyan teljesített bizonyos feladatok tekintetében, és mikor!

Használja a ClickUp Brain-t a részletes teljesítményértékelésekhez a következő módokon:

Készítsen AI-alapú összefoglalókat a munkavállalók teljesítményéről, gyenge pontjairól és eredményeiről

Készítsen testreszabható teljesítményértékelési sablont , amely az egyes pozíciókhoz igazodik, így időt takaríthat meg és biztosíthatja az egységességet

Az automatikus átírás segítségével alakítsa át a beszélgetéseket szöveggé, és vonjon le fontos következtetéseket , amelyeket beépíthet az értékelő jelentésekbe

Használja a Brain integrált AI írási asszisztensét konstruktív visszajelzések készítéséhez , miközben megőrzi a hangnemet, a formátumot, az olvashatóságot és a gondolatok egyértelműségét

Fordítsa le az értékeléseket különböző nyelvekre, ezzel biztosítva az inkluzivitást és a sokszínűséget a globális munkaerővel rendelkező vállalatok számára

Használja a ClickUp Brain-t többnyelvű teljesítményértékelés-generáló eszközként

Ha a beszéd természetesebbnek tűnik az írásnál, akkor a visszajelzését diktálhatja is az asztali AI-társának, a ClickUp Brain MAX-nak. Az alkalmazáson belül a Talk to Text funkció leírja a hangját kifinomult értékelési nyilatkozatokká, és parancsra összeállít egy konszolidált ClickUp Doc dokumentumot az Ön számára. Kipróbálhat különböző AI-modelleket is a Brain MAX-on belül – a Gemini-től a ChatGPT-ig és a Claude-ig –, hogy az értékelések hangját, hangnemét és stílusát az Ön ízlésének megfelelően alakítsa ki.

A ClickUp AI-funkcióin túl használja a ClickUp Chat funkciót is, hogy összekapcsolja a beszélgetéseket a feladatokkal és dokumentumokkal, és így a teljesítményértékeléssel kapcsolatos megbeszélések kontextusban maradjanak és könnyen hozzáférhetők legyenek. A dedikált terekben vagy csatornákon szervezett csevegéseknek köszönhetően a HR-csapatok és a vezetők együttműködhetnek és szakmai kommunikációt folytathatnak anélkül, hogy másik eszközre kellene váltaniuk.

A ClickUp Chat a következőkre lehet hasznos:

Kössön össze listákat, mappákat és tereket a ClickUp-ban , hogy a teljesítményhez kapcsolódó előzmények összekapcsolódjanak az érintett feladatokkal/projektekkel

A beszélgetések szétválasztása leírások/fejlécek hozzáadásával, hogy a csevegéseket egyéni vagy csapatértékelésként jelölje meg

Csapat tagok hozzáadása a folyamatban lévő csevegésekhez a folyamat megszakítása nélkül, valamint az együttműködésen alapuló megbeszélések elősegítése

Teljesítményhez kapcsolódó feladatok vagy bejelentések létrehozása közvetlenül a csevegésből, további manuális munkavégzés nélkül

Használja a ClickUp Chat felületét a teljesítményértékelések egy helyen történő szervezéséhez

A ClickUp egy másik együttműködési funkciója a ClickUp Docs. A csapat tagjai ezzel közösen szerkeszthetik a teljesítményértékeléseket, megjelölhetik kollégáikat, hogy azok is hozzászólhassanak, és megvalósítható megjegyzéseket fűzhetnek a dokumentumokhoz.

A táblázatok, elválasztók, szalagcímek és markdown parancsokhoz hasonló gazdag formázási lehetőségek segítségével a vezetők rendszerezett és vizuálisan vonzó módon formázhatják az értékeléseket, beleértve a részletes munkavállalói mutatókat, visszajelzések összefoglalásait és cselekvési terveket.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást és annak gazdag formázási lehetőségeit a teljesítményértékeléshez

Alternatív megoldásként a ClickUp teljesítményértékelési sablon segíthet a szervezeteknek abban, hogy hatékonyan és következetesen mérjék a csapat teljesítményét. A sablon szerkezete segít a HR-csapatoknak a formátumot és a tartalmat a szervezet igényeihez igazítani.

Előre elkészített önértékelési struktúrákkal rendelkezik, amelyek strukturált önértékelési teljesítményértékelést tesznek lehetővé. Elősegíti a karrierfejlesztési beszélgetéseket, amelyek összehangolják a munkavállalók fejlődését és munkaköri feladatait a szervezeti célokkal, elősegítve ezzel a csapat egészének sikerét.

A sablon megkönnyíti a vezetői értékeléseket is, amelyek során a vezetőség konstruktív visszajelzést és elismerést adhat az értékelési időszak alatt.

Végül is számos tanulmány bizonyítja, hogy azok a munkavállalók, akik gyors és konstruktív visszajelzést kapnak, elkötelezettebbek és motiváltabbak.

💡 Profi tipp: A ClickUp Autopilot Agents segítségével beállíthat egy egyedi munkafolyamatot, amely negyedévente elindul, hogy automatikusan összegyűjtse a kollégák visszajelzéseit, frissítse a projektmutatókat, és emlékeztetőket küldjön a vezetőknek és a munkavállalóknak a teljesítményértékelések megosztására. Az ügynökök a ClickUp-ban az OKR-eket vagy a személyes célokat is nyomon követhetik. Ha valaki elmarad a célkitűzésétől, az ügynök időben értesítheti a vezetőt – így az értékelések kevésbé lesznek meglepetésszerű kritikák, és inkább a folyamatos fejlődésről szólnak.

A ClickUp legjobb funkciói

Rendezze, keresse meg és érje el az összes teljesítményértékelést a Docs Hub segítségével, így biztosítva, hogy az értékelések hozzáférhetők és rendezettek maradjanak

Az AI Catch Up segítségével az érintettek azonnal naprakészek maradhatnak a legfontosabb témákban, így csökken az ismétlődő magyarázatok és megbeszélések szükségessége.

Integrálja a ClickUp-ot különböző platformokkal, hogy az értékelések adat alapúak legyenek, és a ClickUp integrációk segítségével tükrözzék a munkavállaló hozzájárulásának és mutatóinak teljes spektrumát.

Támogassa a megvalósítható nyomon követést a ClickUp Tasks segítségével, hogy a vezetők feladatokat oszthassanak ki, intelligens célokat állíthassanak fel, és közvetlenül nyomon követhessék az előrehaladást a teljesítményértékelések befejezése után.

Előre elkészített teljesítményértékelési sablonok.

Értékeljen, dokumentáljon és tervezzen útközben a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával

A ClickUp korlátai

A felület a kiterjedt funkciók miatt túlterhelő lehet az új felhasználók számára

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mint csapatvezetőnek figyelemmel kell kísérnie mások munkáját, és a ClickUp megkönnyíti a feladatok, a munkaterhelés stb. kezelését. Emellett segített a csapat teljesítményének, valamint a tagok egyéni teljesítményének bemutatásában is.

Olvassa el még: Vezetői visszajelzések példái: útmutató vezetőknek

2. Easy Peasy AI (A legjobb a teljesítményértékelési keretrendszerek gyors bevezetéséhez)

via Easy Peasy AI

Az Easy Peasy AI teljesítményértékelés-generáló eszköz kifejezetten kis- és középvállalkozások számára készült. A valós idejű javaslatok segítenek a platformnak javítani a visszajelzések minőségét, míg az integrációs képességek megkönnyítik az adatok megosztását a meglévő HR-eszközökkel.

A korlátozott mélyreható kontextusbeli betekintés mellett egyszerűsége és gyorsasága miatt megbízható megoldást kínál a gyors, praktikus és megvalósítható teljesítményértékelésekhez.

Az Easy Peasy AI funkciói

Használja ki a könnyen testreszabható és sokszínű, azonnal használható sablonokat

Készítsen értékeléseket különböző nézőpontokból – első, második és harmadik személyből

Használja ki a több mint 40 nyelv és különböző akcentusok támogatását a szöveg-beszéd funkció segítségével

Az Easy Peasy AI korlátai

Az AI által generált képek néha hiányosak és pontatlanok lehetnek

Az eszközhöz tartozó bemutató vagy használati útmutató hiánya megzavarhatja a felhasználót

Az Easy Peasy AI árazása

Örökre ingyenes

Kezdőcsomag: 16 USD/felhasználó havonta

Unlimited 50: 24 USD/felhasználó havonta

Korlátlan: 32 USD/felhasználó havonta

Easy Peasy AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? A vezetők gyakran hagyják, hogy egy kiemelkedő tulajdonság (például a pontosság) elhomályosítsa az összes többit, ami elfogult értékelésekhez vezet. Ezt Halo-effektusnak nevezik.

3. Writify. AI (A legalkalmasabb a magasan személyre szabott teljesítményértékelésekhez)

A Writify.AI részletes, szerepkör-specifikus értékeléseket készít, amelyek tükrözik a munkavállalók eredményeit és kiemelik a fejlesztendő területeket. Az adatokon alapuló betekintés segítségével egyszerre több munkavállalónak is személyre szabott visszajelzést adhat.

Miután túljutott a kissé meredek tanulási görbén, minimális erőfeszítéssel hatékony teljesítményértékeléseket készíthet.

A Writify. AI legjobb funkciói

Készítsen gyorsan és hatékonyan kiváló minőségű írásos tartalmakat a fejlett természetes nyelvfeldolgozó algoritmusok segítségével – függetlenül attól, hogy hány teljesítményértékelésre van szüksége

Készítsen strukturált és tartalmas értékeléseket az AI Paragraph Expander, az Outline Generator és a Review Comment Generator segítségével

Tartsa fenn hitelességét, és kerülje el a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos problémákat a beépített plágiumfelismerő eszköz használatával

Writify. Az AI korlátai

A fejlett testreszabási lehetőségekkel nem ismerős felhasználók számára a tanulási görbe potenciálisan meredekebb lehet

A Writify. AI árai

Örökre ingyenes

Writify. AI-értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Galaxy. AI (A legjobb megoldás, ha az összes teljesítményértékelési AI-eszközt egy helyen szeretné megtalálni)

A Galaxy.AI egy olyan AI-eszközcsomag, amely az iparágban vezető AI-modelleket, mint a GPT-4, a Claude, a Gemini és másokat egy helyen egyesít, így nem kell több előfizetést vásárolnia.

A pontosságra, személyre szabásra és hatékonyságra tervezett funkcióival a Galaxy.ai segítségével a HR-szakemberek könnyedén készíthetnek éleslátó és cselekvésre ösztönző értékeléseket. Használja a szoftvert kiegyensúlyozott visszajelzések létrehozására, amelyek elismerik az eredményeket és pontosan megjelölik a fejlesztendő területeket. A szoftver hangvételét és stílusát úgy alakíthatja, hogy az értékelés során végig megfelelő szakmai nyelvhasználat jellemző legyen.

A Galaxy. AI legjobb funkciói

Használja ki az új, hetente hozzáadott AI-funkciók előnyeit

Szerezzen tippeket és bevált gyakorlatokat a jobb teljesítményértékelések elkészítéséhez

Használja ki a többmodellű csevegőrendszert, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre hasonlítsa össze a különböző AI-eszközök válaszait, és így megalapozott döntést hozzon.

Galaxy. Az AI korlátai

A pontos teljesítményelemzéshez kezdeti adatbeállítás szükséges

Az összes funkció csak a fizetés után érhető el

Galaxy. AI árak

Korlátlan: 15 USD/hó felhasználónként

Galaxy. AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? Számos multinacionális vállalat, köztük az Adobe, a Microsoft, a Dell, a Juniper és mások is elhagyják az éves teljesítményértékelések formális és visszatekintő megközelítését, és helyette az év során gyakrabban, informálisabb és előretekintőbb beszélgetéseket folytatnak a munkavállalókkal.

5. Venngage (A legjobb a teljesítményadatok vizualizálásához)

A Venngage egy intuitív, AI-alapú tervezőplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lenyűgöző vizuális elemeket és infografikákat készítsenek.

Ez néhány kattintással egyszerűsíti a teljesítményértékelések, az adatelemzések és a jelentések bemutatását, vonzó és vizuálisan tetszetős módon.

Használja az eszközt, hogy könnyedén 360 fokos visszajelzést kapjon munkatársairól – az eszköz lehetővé teszi, hogy több tag is szerkessze és megjegyzéseket fűzzön bármelyik teljesítményértékelési sablonhoz, amelyet Ön generál és megoszt visszajelzésként.

A Venngage legjobb funkciói

Az intuitív drag-and-drop szerkesztő segítségével könnyedén testreszabhatja a sablonokat és készíthet vizuális elemeket anélkül, hogy kiterjedt tervezői ismeretekre lenne szüksége.

Több mint 10 000 sablon segítségével gyorsan megtalálhatja a projektekhez megfelelő kiindulási pontot

Importáljon adatokat CSV- vagy Excel-fájlokból, és ábrázolja azokat hatékonyan táblázatokban, grafikonokban és intelligens diagramokban

A Venngage korlátai

A widgetek és elemek áthelyezéséhez kézi munkára van szükség

A túlterhelt kialakítás az eszköz lefagyásához vezethet

A Venngage árai

Örökre ingyenes

Prémium: 19 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 49 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Venngage értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

6. PerfromanceReviews.ai (A legjobb a munkavállalók fejlődését szolgáló, elfogulatlan visszajelzések generálásához)

A PerformanceReviews.ai egy teljesítményértékelés-generáló AI-eszköz, amely automatizálja a személyre szabott, részletes és ésszerű teljesítményértékelések létrehozását.

Válassza ki, hogy az értékelés saját magának vagy egy alkalmazottnak szól-e, töltse ki a sablont, és adjon meg konkrét teljesítményértékelési példákat az eszköznek. Az utolsó lépés meghatározza az AI-értékelés hangvételét.

A PerformaceReviews.ai legjobb funkciói

Használjon sablonokat az időmegtakarítás és a teljesítményértékelések létrehozása érdekében

Használja az intuitív felületet, amely leegyszerűsíti az értékelés készítésének folyamatát

Automatizálja a visszajelzések generálását, beleértve az erősségeket, gyengeségeket és a fejlesztendő területeket

Alakítsa a nyelvet és a hangnemet a saját stílusához, hogy értékelései megőrizzék az emberi hangvételt

A PerformanceReviews.ai korlátai

A hasonló példák monoton eredményekhez vezethetnek

A PerformanceReviews.ai árai

Korlátlan: 19 USD/hó

PerformanceReviews.ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Typli.ai (A legjobb hibamentes teljesítményértékelések írásához)

a Typli.ai segítségével

A Typli.ai segíti a HR-szakembereket azáltal, hogy automatizálja a teljesítményértékelések írási folyamatát, így időt takarít meg számukra, amelyet egyébként a tartalom megfogalmazására és formázására fordítanának.

A több mint 184 írási eszköz más típusú tartalomkészítést is automatizál.

A Typli.ai legjobb funkciói

Kapjon valós idejű javaslatokat, amelyek segítenek a mondatok befejezésében, listák készítésében és releváns idézetek beillesztésében, így az írás simábbá és gyorsabbá válik

Írja le, mire van szüksége, és a Typli kiváló minőségű képeket készít, amelyek kiegészítik a tartalmát

Készítsen olyan tartalmat, amelyet a keresőmotorok imádnak, a beépített SEO-ellenőrzők és kulcsszó-javaslatok segítségével

A Typli.ai korlátai

Lehet, hogy hiányzik az egyes munkavállalók teljesítményének árnyalt megértése

Fennáll annak a kockázata, hogy a generált értékelések általánosnak tűnhetnek, ha nem elég személyre szabottak.

A Typli.ai árai

Alapcsomag: 16,99 USD/felhasználó/hónap

Plusz: 24,99 USD/felhasználó havonta

Pro: 69,99 USD/felhasználó havonta

Typli. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

Olvassa el még: Hatékony munkavállalói visszajelzések példái az objektív visszajelzés és a munkamorál javítása érdekében

8. Teljesítményértékelés-generátor Michael Schmitttől (legalkalmasabb változatos munkakörnyezetekhez)

Michael Schmitt közreműködésével

Michael Schmitt egy illinoisi szoftverfejlesztő, aki imád „bolondos dolgokat” készíteni. Az egyik kísérlete egy ingyenes, egyszerű felületű AI teljesítményértékelés-generátor eszköz. Ez leegyszerűsíti az értékelési folyamatot azzal, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megadjanak konkrét alkalmazotti információkat és tulajdonságokat, amelyeket az eszköz aztán felhasznál egy átfogó értékelési sablon létrehozásához.

A Michael Schmitt által készített teljesítményértékelés-generátor legjobb funkciói

Értékelje a teljesítményt több mint 40 szempont alapján, és minősítse azokat „Tökéletes”, „Jó”, „Átlagos”, „Alacsony” vagy „Legrosszabb” kategóriákba.

Válassza ki a tulajdonságokat és a hozzájuk tartozó pontszámokat, majd készítse el az értékelési sablont

Használja ki a releváns teljesítményjellemzők felidézését segítő útmutatásokat, amelyek megkönnyítik az átfogó értékelések megfogalmazását anélkül, hogy elakadna a mondanivalóban

A Michael Schmitt teljesítményértékelés-generátorának korlátai

Az eszköz elsősorban előre meghatározott adatok alapján szövegek generálására összpontosít, és nem képes a finomabb árnyalatokat tartalmazó visszajelzéseket rögzíteni.

A generált értékelés minősége közvetlenül arányos a megadott információk pontosságával és részletességével.

A Michael Schmitt teljesítményértékelés-generátorának árai

Örökre ingyenes

Michael Schmitt teljesítményértékelés-generátorának értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az emberek az AI-értékeléseket kevésbé elfogultnak tartják, mint az emberek által készítetteket. A Pew Research Center felmérésének válaszadóinak 47%-a úgy gondolja, hogy az AI jobban teljesítene az embereknél abban, hogy minden álláspályázót ugyanúgy értékeljen.

9. Max Review (A legjobb személyre szabott javaslatokhoz)

via Max Review

A MaxReview egyszerűsíti a teljesítményértékelési folyamatot azáltal, hogy a felhasználói adatok alapján személyre szabott javaslatokat kínál. Készítsen kiemelkedő értékeléseket, amelyek kiemelik a kulcsfontosságú eredményeket, és igazodnak az adott szerepkörökhöz és vállalatokhoz. Kérheti az AI-t, hogy javítsa az írás minőségét, valamint rövidítse vagy hosszabbítsa az értékelést.

A Max Review legjobb funkciói

Válasszon a különböző típusú teljesítményértékelésekhez szabott, testreszabható sablonok széles választékából

Használja ki az attribútumalapú pontozási rendszert, amely lehetővé teszi a munkavállalók értékelését különböző teljesítménymutatók alapján

Integrálja a meglévő HR-rendszerekkel, lehetővé téve a zökkenőmentes adatátvitelt és -kezelést

A Max Review korlátai

Az eredmény minősége nagymértékben függ a felhasználói bevitelektől

Lehet, hogy az eszköz nem kínál kiterjedt elemzési vagy integrációs lehetőségeket

A Max Review árai

Korlátlan: 15 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Max Review értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. GravityWrite (A legjobb előre meghatározott értékelési kérdések kitöltéséhez)

a GravityWrite-on keresztül

A GravityWrite egy jövőorientált szemléletű, ingyenes AI-alapú teljesítményértékelés-generátor, amely lehetővé teszi a munkavállaló beosztásának, eredményeinek és erősségeinek részletes megadását. Ezután személyre szabott visszajelzést generál, amely felhasználható a munkavállalók fejlődésének irányítására, valamint arra, hogy motiválja őket jövőbeli céljaik és kihívásaik elérésére.

A GravityWrite legjobb funkciói

Használja ki a több mint 80 különböző, különféle tartalmi igényekre szabott AI írási eszközt, beleértve a blogbejegyzéseket, a közösségi média feliratokat, az e-mailes hírleveleket és a SEO-tartalmakat.

Használja ki a többnyelvű támogatást, hogy a tartalmat a kívánt nyelven és hangnemben készíthesse el, így globális közönséget szólíthat meg

A GravityWrite korlátai

Előfordulhat, hogy az eszköz automatikusan frissíti és törli a nem mentett tartalmat

A GravityWrite árai

Örökre ingyenes

Kezdőcsomag: 19 USD/felhasználó havonta

Pro: 79 USD/felhasználó havonta

GravityWrite értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (80 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Olvassa el még: Hogyan használhatja a rangsorolást az alkalmazottak teljesítményének nyomon követésére

