A marketingcsapatok szeretnek beszélni a potenciális ügyfelek ápolásáról és az erős ügyfélkapcsolatok kiépítéséről. De ne felejtsük el, hogy a pénzügyi szakemberek is hasonló kihívásokkal szembesülnek.

A könyvelők és könyvelőirodák gyakran küzdenek az ügyfélkapcsolatok ápolásával, a potenciális ügyfelek kezelésével és a ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerek használatával, ami nagyrészt a képzés vagy az eszközök hiányának tudható be. Akár könyvelőt szeretne váltani, új könyvelőt szeretne felvenni, vagy könyvelési CRM szoftvereket szeretne kipróbálni, egyértelműen szükség van jobb megoldásokra.

A megoldás? Egy könyvelőknek szabott CRM-megoldás.

Egy jó CRM-rendszer nem csak a határidők betartását segíti elő, hanem egy all-in-one eszköz az ügyfélkommunikáció kezeléséhez, a könyvelési folyamatok racionalizálásához, az interakciók nyomon követéséhez és a potenciális ügyfelek könnyű ápolásához.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 13 legjobb CRM szoftver könyvelők számára és azok egyedülálló értékesítési pontjai: ClickUp : A legjobb a pénzügyi projektmenedzsment és az ügyfélkapcsolatok racionalizálásához

HubSpot CRM : A legjobb prémium CRM-megoldás növekvő csapatok számára

Method CRM : A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz QuickBooks felhasználók számára

QuickBooks CRM : A legjobb pénzügyi menedzsment és CRM funkciók integrálásához

Pipedrive : A legjobb a értékesítési csapatok folyamatainak optimalizálásához

Insightly CRM : A legjobb projektmenedzsmenthez, értékesítésközpontú funkciókkal

Zoho CRM : A legjobb költséghatékony CRM induló vállalkozások és kisvállalkozások számára

Liscio : A legjobb ügyfélkommunikáció és együttműködés könyvelők számára

Nimble : A legjobb kapcsolatorientált CRM szoftver, közösségi média integrációval

Accelo : A legjobb all-in-one automatizálás professzionális szolgáltató csapatok számára

Keap : A legjobb fejlett marketingautomatizálás kisvállalkozások számára

Capsule : A legjobb megfizethető CRM, skálázhatósággal a startupok számára

TaxDome: A legjobb komplex munkafolyamatok kezelésére könyvelőirodák számára

Mit kell keresnie a könyvelők számára készült CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) szoftverekben?

Legyünk őszinték: a rengeteg munkával és a végtelen táblázatokkal a könyvelőknek nehézséget jelent az ügyfélkapcsolatok kezelése.

Ahogy a mondás tartja: „Az auditor munkája olyan, mint egy nyomozóé, csakhogy az egyetlen nyomai a papírmunka és a számok.” Ez egy nehéz feladat.

Tehát, mint gyógymód a könyvvizsgálók gondjaira, egy jó könyvelőknek szánt CRM-nek feltétlenül a következőket kell nyújtania:

Központosított ügyféladatokhoz való hozzáférés : egyetlen irányítópultról érheti el és frissítheti az ügyféladatokat, anélkül, hogy e-maileket vagy fájlokat kellene átkutatnia.

Együttműködési eszközök csapatok számára : Lehetővé teszi a csapatok számára az erőforrások megosztását, jegyek létrehozását és a problémák megoldását tudásbázisok vagy oktatóanyagok segítségével.

Munkafolyamatok automatizálása : Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az adóbevallási emlékeztetők küldése vagy a potenciális ügyfelek nyomon követése.

Könnyű integráció : Zökkenőmentes szinkronizálás a QuickBooks, Xero vagy más könyvelő szoftverekkel a kézi munka minimalizálása érdekében.

Egyszerűsített ügyfél-bevonás : Tegye zökkenőmentessé a bevonást olyan eszközökkel, amelyekkel dokumentumokat gyűjthet, emlékeztetőket állíthat be és feladatokat rendelhet hozzá.

Ügyfél életciklus nyomon követése : Nyerjen betekintést az értékesítési folyamatba, hogy felismerje a szűk keresztmetszeteket és a potenciális ügyfeleket hűséges ügyfelekké alakítsa.

Beépített márkaépítési eszközök : Használjon e-mail sablonokat és kampánykezelést a következetes, célzott kommunikáció érdekében.

Elemzések és betekintés: A vizuális irányítópultok segítségével nyomon követheti az ügyfelek elkötelezettségét és feltárhatja a fejlesztésre szoruló területeket.

💡 Profi tipp: Használja a CRM-ből nyert betekintést olyan kritikus kérdések megválaszolásához, mint: Mennyi ideig maradnak nálunk az ügyfelek?

A potenciális ügyfelek hatékonyan konvertálnak?

A 13 legjobb CRM könyvelők számára

Készüljenek fel, könyvelők – ez talán kissé meg fogja döbbenni Önöket. Millenniumi ügyfeleik közel 39%-a azt állítja, hogy olyan tanácsadót keresnek, aki nemcsak kompetens, hanem „kellemes is a vele való együttműködés”.

Igen, élvezetes. Íme 13 legjobb CRM könyvelőknek, amelyek segítenek elérni ezt a célt.

1. ClickUp (A legjobb pénzügyi projektmenedzsmenthez és ügyfélkapcsolatokhoz)

A késő esti könyvelés és a „Mi ez a kiadás?” e-mailek megválaszolása között nem csoda, hogy az ügyfélkapcsolatok megsínylik a helyzetet.

Itt egy hatékony könyvelési CRM, mint például a ClickUp, segíthet automatizálni az ügyfélkezelést és könnyíteni a terheket, hogy a dolgok szervezettek (és kellemesek) legyenek, könnyebben, mint valaha.

Nézzük meg, miért a ClickUp a kedvenc CRM-je sok könyvelőnek:

🤖 Értelmes, ismétlődő egyeztetési feladatok

Elvesztette már valaha a fonalat, hogy hány hónapos késedelme van egy ügyfélnek, mert a feladatok eltűnnek, amikor „elvégezve” jelöléssel látja el őket?

A ClickUp segítségével a egyeztetési feladatok minden hónapban újra generálódnak, függetlenül attól, hogy lezárultak-e vagy sem. Ez olyan, mintha a késedelmes emlékeztetőknek lenne egy tartalék tervük – tökéletes megoldás azoknak az ügyfeleknek a nyomon követésére, akik az „Ask My Accountant” szolgáltatásunkat veszik igénybe.

📅 Feladatok áttekintése, ami nem fogja megzavarni a fejét

Akár ügyfél-ellenőrzőlistákat, közeledő adóbevallási határidőket vagy csapatprojekteket követ nyomon, a ClickUp többfeladatos nézetével mindenre kiterjedő megoldást kap.

Kezelje könnyedén a feladatokat a ClickUp több mint 15 sokoldalú nézetével a könyvelők számára készült CRM-hez

Inkább listákat használ az egyeztetésekhez? Remek. Naptárnézetre van szüksége a benyújtási határidőkhöz? Megoldva. Kanban-stílusú projekten dolgozik egy bonyolult audithoz? Könnyű. Könnyedén válthat a nézetek között.

☂ Központosított ügyféladatok az ügyfélkapcsolatok hatékonyabbá tételéhez

A ClickUp segít létrehozni egy strukturált CRM rendszert hierarchikus mappákkal és almappákkal az ügyfelek elérhetőségeinek, interakcióinak és ügyletek történetének tárolásához.

Olyan, mintha egy digitális Rolodex-kártyatár lenne, csak okosabb és kevésbé valószínű, hogy eltemetődik a papírmunka alatt.

⏩ Sablonok a munkafolyamatok gyors elindításához

A ClickUp gondosan összeállított sablonjai tökéletesek könyvelők és értékesítési csapatok számára.

A ClickUp CRM sablon segítségével egy helyen kezelheti potenciális ügyfeleit, ügyfélkapcsolatait és értékesítési folyamatát.

💡 Profi tipp: Használja a sablonokat egy központi ügyféladatbázis létrehozásához. Szervezze ügyfélfiókjait hierarchikusan mappákba és almappákba, így minden csapattag könnyen megtalálhatja a szükséges információkat.

🤝🏻 Közös dokumentumok a csapat hatékonysága érdekében

A könyvelés ritkán egyéni tevékenység, és a ClickUp ezt jól tudja.

Pénzügyi csapatának előkészítenie kell prezentációkat, megosztania kell az SOP-kat vagy tárolnia kell a szerződéseket?

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a dokumentumok létrehozásához, szerkesztéséhez és valós idejű együttműködéshez. Kapcsolja össze a dokumentumokat a feladatokkal, hogy csapata minden szükséges információval rendelkezzen – nincs szükség végtelen e-mail láncokra.

A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet csapatával

📊 Testreszabható irányítópultok a pénzügyi átláthatóság érdekében

Kövesse nyomon a költségvetéseket, kezelje a számlák fizetését, vagy tervezze meg a szabadon felhasználható kiadásokat a ClickUp Dashboards segítségével. A Formula Fields lehetővé teszi az adatok közvetlen kiszámítását a platformon belül, míg a vizuális elemzések átfogó képet adnak pénzügyi helyzetéről.

A ClickUp könyvelők számára is CRM-ként működik, és a ClickUp Dashboards segítségével lehetővé teszi, hogy átlássa pénzügyeit.

💡 Profi tipp: Készítsen pénzügyi irányítópultot a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonjával, hogy nyomon követhesse a kiadásokat és a teljesítményt, miközben a csapattal együttműködve dolgozik a költségvetésen.

⏳ Automatizált munkafolyamatok az időmegtakarítás érdekében

Íme a ClcikUp élmény legjobb része.

A ClickUp nem csak a feladatokat kezeli, hanem automatizálja azokat, így nem pazarolja az idejét.

Állítson be ismétlődő értesítéseket az adóbevallási határidők, az ügyfelekkel való kapcsolattartás vagy a projektekkel kapcsolatos emlékeztetők számára. Az eszköz az űrlapok beküldését azonnal végrehajtható feladatokká alakítja, így mindig naprakész lehet a beérkező kérésekkel kapcsolatban.

⌚ Időkövetési és jelentési funkciók

A beépített időkövető funkcióval figyelemmel kísérheti csapata munkaterhelését. A ClickUp Chrome kiterjesztés segítségével közvetlenül a böngészőjéből rögzítheti a feladatokra fordított időt. Egyedi munkaidő-nyilvántartásokat vagy jelentéseket készíthet, hogy a számlázható órák mindig elszámolásra kerüljenek.

Könnyen rögzítheti a feladatokra fordított időt és részletes jelentéseket készíthet

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 1000 integráció olyan eszközökkel, mint a Google Workspace, a QuickBooks és a Microsoft Office.

Automatikusan megújuló ismétlődő feladatok

Testreszabható sablonok, mint például a CRM-sablon és a pénzügyi menedzsment-sablon, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatokat.

Képletmezőkkel ellátott irányítópultok valós idejű pénzügyi számításokhoz és betekintéshez

A feladatokhoz kapcsolódó közös dokumentumok a zökkenőmentes csapatmunkáért és a gyorsabb előkészítésért

Időkövető és jelentéskészítő eszközök a pontos számlázás és a munkaterhelés előrejelzéséhez

Beépített űrlapok, amelyekkel a benyújtott dokumentumok azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatók

Több mint 50 automatizálási lehetőség a ismétlődő munkafolyamatok egyszerűsítéséhez az egyes részlegeken

A ClickUp korlátai

Néhány fejlett nézet még nem elérhető a mobilalkalmazásban.

A gazdag funkciókészlet miatt az új felhasználóknak némi beilleszkedési időre lehet szükségük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. HubSpot CRM (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik egy ökoszisztéma keretein belül keresnek CRM-megoldást)

via HubSpot CRM

A HubSpot CRM népszerű választás a vállalkozások körében a potenciális ügyfelek, a kapcsolattartók és a munkafolyamatok kezeléséhez. Intuitív eszközei és átfogó CRM-adatbázisa sok csapat számára vonzóvá teszi.

A HubSpot különböző eszközökkel segíti a felhasználókat abban, hogy szoros ügyfélkapcsolatokat építsenek ki és hosszú távú sikereket érjenek el – Önnek csak annyit kell tennie, hogy elkötelezi magát az ökoszisztéma mellett.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Vezető követés és értesítések : A HubSpot CRM valós idejű frissítéseket nyújt a vezető viselkedéséről, például az e-mailek megnyitásáról és a weboldal látogatásairól.

Testreszabható folyamatok : vizuálisan szervezze és kövesse nyomon az ügyleteket, így csapata mindig naprakész lesz a haladásról.

E-mail sablonok és nyomon követés : Hozzon létre személyre szabott e-mail sablonokat, és kapjon értesítéseket a tevékenységekről, hogy biztosítsa a megfelelő időben történő kommunikációt.

Találkozó-ütemező és élő csevegés : lépjen kapcsolatba ügyfeleivel és potenciális ügyfeleivel közvetlenül, platformok közötti váltás nélkül.

Jelentéskészítő műszerfalak: Részletes jelentések segítségével figyelemmel kísérheti a csapat termelékenységét, az értékesítési teljesítményt és a folyamatban lévő ügyletek mutatóit.

A HubSpot CRM korlátai

A fejlett funkciók magas költségei : a költségek jelentősen emelkednek, ha a tervhez új felhasználók vagy eszközök kerülnek hozzáadásra.

Éves szerződések : A legtöbb csomag éves elkötelezettséget igényel, korai felmondási lehetőség nélkül.

Korlátozott ingyenes verzió: Az olyan fejlett funkciók, mint az A/B tesztelés és az egyéni jelentések, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Starter Customer Platform : 15 USD/hó felhasználónként

Professzionális ügyfélplatform : 1170 USD/hó

Vállalati ügyfélplatform: 4300 USD/hó

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 11 950 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4240+ értékelés)

3. Method CRM (A legjobb azoknak a QuickBooks felhasználóknak, akik testreszabható munkafolyamatokat szeretnének)

via Method CRM

A Method CRM egy testreszabható eszköz, amelynek célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és az ügyfélkapcsolatok javítása, különösen azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek QuickBooks vagy Xero integrációkra támaszkodnak.

Kiválóan alkalmazkodik az egyedi üzleti igényekhez, és automatizálja az olyan feladatokat, mint a számlázás és a nyomon követés.

A Method CRM legjobb funkciói

Kétirányú QuickBooks és Xero szinkronizálás : automatikusan szinkronizálja az ügyfél- és tranzakciós adatokat a CRM és a könyvelési szoftver között, biztosítva a pontosságot és időt takarítva meg.

Testreszabható munkafolyamatok : rugalmas automatizálási eszközökkel és nyílt API-val igazítsa a platformot egyedi folyamataidhoz.

Online ügyfélportálok : Lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy jóváhagyják a becsléseket, befizessék a számlákat és hozzáférjenek a számlaadatokhoz, javítva ezzel a pénzforgalmat és az ügyfélélményt.

Integrációbarát : Csatlakoztassa a Method CRM-et olyan eszközökhöz, mint az Outlook, a Zapier és a fizetési átjárók a funkcionalitás javítása érdekében.

Számlázás és értékesítési nyomon követés: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az árajánlatok készítése, a számlázás és az értékesítési frissítések, hogy racionalizálja a műveleteket.

A Method CRM korlátai

Korlátozott marketingeszközök : Nincsenek fejlett funkciók az e-mailes marketinghez vagy az A/B teszteléshez.

Nem ideális nagyobb vállalkozások számára : A platform inkább kis- és középvállalkozásoknak, mint nagyvállalatoknak megfelelő.

Testreszabási kihívások: Egyes felhasználók szinkronizálási problémákról és a testreszabások kijavításával járó többletköltségekről számolnak be.

A Method CRM árazása

Kapcsolatkezelés : 25 USD/hó felhasználónként

CRM Pro : 44 USD/hó felhasználónként

CRM Enterprise: 74 USD/hó felhasználónként

Method CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

Stratégiák az ügyfélkapcsolatok javítására: Ügyfélkezelési stratégiák: Útmutató a kiváló ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez

4. QuickBooks CRM (A legjobb a pénzügyi menedzsment és a CRM funkciók integrálásához)

via QuickBooks CRM

A QuickBooks CRM úgy lett kialakítva, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen a QuickBooks Online-nal, így kényelmes megoldást kínál az ügyfélkapcsolatok, a számlázás és a munkafolyamatok kezeléséhez.

🍪 Bónusz: A QuickBooks CRM különösen alkalmas kisvállalkozások számára, amelyek a pénzügyi menedzsmentet alapvető CRM funkciókkal kombinálják.

A QuickBooks CRM legjobb funkciói

Kétirányú QuickBooks szinkronizálás : automatikusan szinkronizálja az ügyfél- és tranzakciós adatokat a QuickBooks és a CRM között, hogy csökkentse a kézi bevitel hibáit és : automatikusan szinkronizálja az ügyfél- és tranzakciós adatokat a QuickBooks és a CRM között, hogy csökkentse a kézi bevitel hibáit és időt takarítson meg.

Ügyfélszegmentálás : csoportosítsa az ügyfeleket célzott kampányokhoz, így hatékonyabbá téve marketingtevékenységeit.

Számlák és fizetések nyomon követése : Kezelje a számlákat és a fizetéseket közvetlenül a CRM-en keresztül, hogy egyszerűsítse a számlázási folyamatokat.

Testreszabható jelentések : Készítsen az üzleti igényeinek megfelelő jelentéseket, amelyek értékes betekintést nyújtanak a pénzügyi és értékesítési teljesítménybe.

Ügyfél-együttműködési portálok: Lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy biztonságos online portálokon keresztül jóváhagyják a becsléseket, befizessék a számlákat és hozzáférjenek a számlaadatokhoz.

A QuickBooks CRM korlátai

Megtanulása nehéz : A felhasználók gyakran nehezen boldogulnak a navigációval és a problémák megoldásával, különösen a bevezetési fázisban.

Magas előfizetési költségek : Az előfizetési díjak gyorsan felhalmozódhatnak, különösen azoknál a vállalkozásoknál, amelyek fejlett funkciókra szorulnak.

Korlátozott skálázhatóság: A platform kevésbé alkalmas nagyobb szervezetek vagy komplex automatizálási követelményekkel rendelkező vállalkozások számára.

QuickBooks CRM árak

Egyszerű kezdés : 19 USD/hó

Essentials : 28 USD/hó

Plusz : 40 USD/hó

Haladó: 76 USD/hó

QuickBooks CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (3350+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (7680+ értékelés)

🧠 Tudta-e: a technológiai vállalkozások 94%-a és a kisvállalkozások 71%-a CRM-rendszerekre támaszkodik működésének racionalizálása érdekében. És ami még ennél is lenyűgözőbb: a CRM-et használó vállalatok 86%-kal nagyobb valószínűséggel érik el értékesítési céljaikat, mint azok, amelyek nem használnak ilyet.

5. Pipedrive (A legjobb a folyamatoptimalizálásra összpontosító értékesítési csapatok számára)

via Pipedrive

A Pipedrive egy felhőalapú CRM, amelyet értékesítési csapatok számára terveztek. Világos és intuitív módszert kínál az üzletek nyomon követésére, a folyamatok optimalizálására és a munkafolyamatok automatizálására.

Ezenkívül a legtöbb könyvelő értékeli a monitoring funkciót, amely betekintést nyújt a különböző értékesítési csatorna szakaszokba.

A Pipedrive legjobb funkciói

Értékesítési folyamat testreszabása : Kanban-stílusú irányítópulttal vizualizálhatja értékesítési folyamatát. Testreszabhatja a folyamatokat, hogy azok illeszkedjenek értékesítési folyamatához, és hatékonyan nyomon követhesse az üzleteket.

Vezető és tevékenységkövetés : Figyelje a vezetőket és állítson be tevékenységi emlékeztetőket a megfelelő időben történő nyomon követés érdekében.

Mesterséges intelligenciával működő értékesítési asszisztens : Használja ki a gépi tanulás előnyeit az értékesítési adatok elemzéséhez, hasznos információk nyújtásához és az ismétlődő feladatok automatizálásához.

Munkafolyamatok automatizálása : Időt takaríthat meg az e-mailek, ügyletek és egyéb értékesítési folyamatok automatizálásával a teljes értékesítési folyamat során.

Több mint 500 alkalmazással integrálható: Zökkenőmentesen csatlakozhat olyan eszközökhöz, mint a Google Workspace, a Microsoft Teams és a Slack, hogy központosítsa a műveleteket.

A Pipedrive korlátai

Nincs ingyenes csomag : A Pipedrive nem kínál ingyenes csomagot, ami visszatarthatja a kisvállalkozásokat vagy a CRM-mel még nem ismerkedőket.

Tanulási görbe : A testreszabási lehetőségek és a fejlett funkciók kezdők számára túl bonyolultak lehetnek.

Korlátozott számú egyéni mező és jelentés: Az alacsonyabb szintű csomagok korlátozzák a rendelkezésre álló testreszabási és jelentéskészítési funkciók számát.

Pipedrive árak

Alapvető : 12 USD/hó felhasználónként

Haladó : 24 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 49 USD/hó felhasználónként

Power : 59 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 79 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (2080+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3020+ értékelés)

Olvassa el még: Hogyan automatizálhatja CRM-munkafolyamatát: előnyök és bevált gyakorlatok

6. Insightly CRM (A legjobb értékesítésközpontú projektmenedzsmenthez)

via Insightly CRM

Az Insightly egy felhőalapú értékesítési, marketing és projektmenedzsment CRM.

A legjobb rész? Eszközöket kínál a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, a folyamatok kezeléséhez és a munkafolyamatok automatizálásához, így sokoldalú megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerűsíteni szeretnék működésüket.

Az Insightly CRM legjobb funkciói

Vezető és projektmenedzsment : kövesse nyomon a vezetőket, lehetőségeket és projekteket zökkenőmentesen minden tervben, hogy átlátható értékesítési folyamatot biztosítson.

Több mint 1000 alkalmazásintegráció : Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a QuickBooks, a Slack és a Microsoft Power BI, hogy központosítsa a munkafolyamatokat.

Testreszabható irányítópultok : Készítsen vizuálisan vonzó irányítópultokat, hogy a csapatának legrelevánsabb adatokat jeleníthesse meg.

E-mail marketing eszközök : Használja az összes csomagban szereplő tömeges e-mail küldési funkciókat, valamint a prémium csomagokban található fejlettebb opciókat.

Mobil és webes hozzáférés: Maradjon kapcsolatban és kezelje feladatait bárhonnan az Insightly felhőalapú platformjának segítségével.

Az Insightly korlátai

Korlátozott ingyenes csomag : A rekordok és a tárhely korlátozása miatt az ingyenes verzió kevésbé praktikus a növekvő csapatok számára.

Munkafolyamat-automatizálás prémium csomagokban : Az automatizálási funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, így az alapcsomagok kevésbé versenyképesek.

Korlátozott ügyfélszolgálat: Telefonos ügyfélszolgálat és fejlett jogosultságok csak a vállalati szintű előfizetésekben érhetők el.

Insightly CRM árak

Plusz : 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Insightly CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (910+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (660+ értékelés)

Olvassa el még: Hogyan kezelje a projekt költségvetését 7 egyszerű lépésben

7. Zoho CRM (A legjobb startupok és kisvállalkozások számára)

via Zoho CRM

A Zoho CRM egy skálázható és költséghatékony platform, amelyet startupok és kisvállalkozások számára terveztek.

Népszerű ingyenes csomagjával olyan alapvető funkciókat kínál, mint a potenciális ügyfelek nyomon követése és a kapcsolattartás kezelése, így kiváló belépési pontot jelent a vállalkozások számára.

A legjobb az egészben, hogy a pipeline-kezelő eszközökkel a Zoho felhasználói felfedezhetik, értékelhetik és kioszthatják a potenciális ügyfeleket az értékesítési csapatoknak, miközben zökkenőmentesen kezelhetik a tranzakciókat, a számlákat és a kapcsolatokat.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Ingyenes csomag maximum 3 felhasználó számára : Ideális startupok és kis csapatok számára, olyan alapvető funkciókkal, mint a potenciális ügyfelek és a kapcsolattartók kezelése.

Munkafolyamat-automatizálás minden csomagban : Időt takaríthat meg az ismétlődő feladatok automatizálásával, még az alacsonyabb szintű előfizetések esetén is.

Egyszerű integrációk : Csatlakozzon a Zoho ökoszisztémájához vagy harmadik féltől származó eszközökhöz, mint például a Mailchimp, a QuickBooks és a Google Analytics.

Testreszabható irányítópultok és jelentések : Személyre szabott vizuális elemek és adatkövetés segítségével nyerjen betekintést az üzleti teljesítménybe.

Mobilalkalmazás-hozzáférés: Kezelje ügyfeleit és kapcsolatait útközben is, biztosítva a munkafolyamatok zavartalan folytatását.

A Zoho CRM korlátai

A ingyenes csomag korlátozott funkciói : Nincs integráció és fejlett eszközök, ami nem feltétlenül felel meg a növekvő vállalkozások igényeinek.

Az AI funkciók prémium csomagokra korlátozódnak : Zia, az AI asszisztens és más prediktív eszközök csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Kényelmetlen felhasználói felület (UI): Egyes felhasználók szerint a felület elavultnak és kevésbé intuitívnak tűnik.

Zoho CRM árak

Ingyenes: 0 USD/hó

Standard : 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 40 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (2690+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6860+ értékelés)

További információk: A legjobb számviteli projektmenedzsment szoftverek

8. Liscio (A legjobb ügyfélkommunikációhoz és együttműködéshez a könyvelés területén)

via Liscio

A Liscio egy speciális CRM-platform, amelyet könyvelők számára fejlesztettek ki. A biztonságos ügyfélkommunikációra, az együttműködésre és a feladatkezelésre helyezi a hangsúlyt.

Számíthat rá, hogy felhasználóbarát funkciói egyszerűsítik a munkafolyamatokat és javítják az ügyfelek élményét.

A Liscio legjobb funkciói

Biztonságos fájlmegosztás és elektronikus aláírások : Nagy fájlok (akár 2 GB-ig) átvitele és elektronikus aláírások egyszerű gyűjtése, az ügyféladatok biztonságának megőrzése mellett.

Átfogó idővonal-nézet : Az összes ügyfélkapcsolat – e-mailek, szöveges üzenetek, fájlok és kérések – egyetlen nézetben elérhető, teljes átláthatóságot biztosítva.

Kétirányú szöveges üzenetküldés : Kommunikáljon ügyfeleivel gyorsabban és kényelmesebben, miközben az érzékeny információk biztonságban maradnak.

Testreszabható adószervezők : személyre szabhatja az ügyfelek munkafolyamatait az adóelőkészítéshez és más ismétlődő feladatokhoz testreszabott ellenőrzőlisták létrehozásával.

Mobil dokumentumszkenner: Az ügyfelek közvetlenül a mobiljukról beolvashatják és feltölthetik a dokumentumokat, így egyszerűsítve az adatgyűjtési folyamatot.

A Liscio korlátai

Korlátozott fájlcímkézés : A fájlok szervezésének lehetőségei hatékonyabbak lehetnének a nagy mennyiségű dokumentum kezelése szempontjából.

Kiegészítő költségek : Az olyan funkciók, mint a kétirányú SMS-küldés, soronként további költségekkel járnak.

A fejlett funkciók elsajátításának nehézsége: Egyes felhasználók szerint a platform teljes körű kihasználásához további képzésre van szükség.

Liscio árak

Core : 40 USD/hó felhasználónként

Pro : 60 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Liscio értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

9. Nimble (A legjobb kapcsolat-központú CRM szociális integrációkkal)

via Nimble

A Nimble egy felhasználóbarát CRM, amelyet olyan szakemberek és kisvállalkozások számára terveztek, akiknek prioritás a kapcsolattartás.

🍪 Bónusz: A Nimble kiemelkedő tulajdonsága, hogy képes a kapcsolattartókat társadalmi és üzleti adatokkal gazdagítani, így a felhasználók 360°-os képet kapnak a potenciális és meglévő ügyfelekről.

A Nimble legjobb funkciói

Közösségi média integrációk : Zökkenőmentesen csatlakozzon a LinkedInhez, a Twitterhez és más közösségi platformokhoz, hogy javítsa a kapcsolattartói profilokat.

Adatgazdagítás : automatikusan adjon hozzá e-mail címeket, telefonszámokat és közösségi profilokat a névjegyekhez, így teljes képet kaphat.

Testreszabható üzletkötési folyamatok : Igazítsa a folyamatokat az értékesítési folyamatához, és könnyedén kövesse nyomon az előrehaladást.

Automatizált munkafolyamatok : Kezelje az ismétlődő feladatokat a munkafolyamatok automatizálásával, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Csoportos üzenetküldés és e-mail sorozatok: Küldjön tömeges vagy automatizált nyomon követő üzeneteket közvetlenül az e-mail címéről a személyre szabott kapcsolattartás érdekében.

A Nimble korlátai

Nincs ingyenes csomag : Csak 14 napos ingyenes próbaidőszak áll rendelkezésre, folyamatos használatra nincs ingyenes csomag.

Tárolási korlát : 2 GB-os tárolási korlát, ami nagyobb csapatok vagy adatigényes vállalkozások számára korlátozó lehet.

Nincs 24/7 ügyfélszolgálat: Az ügyfélszolgálat korlátozott, ami kritikus helyzetekben késleltetheti a segítségnyújtást.

Nimble árak

Havi : 24,90 USD/hó felhasználónként

Éves: 19,90 USD/hó felhasználónként

Nimble értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1080+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1870+ értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb CRM szoftver példa és azok felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében

10. Accelo (A legjobb megoldás az all-in-one automatizálásra szoruló professzionális szolgáltató csapatok számára)

via Accelo

Az Accelo egy átfogó professzionális szolgáltatások automatizálási (PSA) platform, amely ideális komplex ügyfélprojektek, jegyek és megbízások kezelésére.

Összeköti az ügyfél teljes útját, az árajánlattól a fizetésig, egyszerűsítve a műveleteket és hasznos információkat nyújtva az időkövetésről, a jövedelmezőségről és a projektmenedzsmentről.

Az Accelo legjobb funkciói

Egységes platform : Az értékesítést, a projekteket, a jegyeket és a számlázást egyetlen megoldásba centralizálja a zökkenőmentes kezelés érdekében.

Automatizálási funkciók : racionalizálja a munkafolyamatokat, a feladatkiosztást és az időkövetést a csapat termelékenységének javítása érdekében.

Testreszabható modulok : Az értékesítési, projekt- és jegykiadási folyamatok az egyedi üzleti igényekhez igazíthatók.

Globális támogató csapat : 24/6 rendelkezésre állás különböző forrásokkal, beleértve útmutatókat, webináriumokat és élő csevegést.

Jövedelmezőség nyomon követése: Nyomon követi az időt, a számlázható órákat és a kiadásokat, hogy betekintést nyújtson az erőforrások kihasználtságába és a jövedelmezőségbe.

Az Accelo korlátai

Bonyolultság kisebb csapatok számára : A kiterjedt funkciók túlzottnak tűnhetnek az egyszerűbb igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

Nehéz időnyilvántartás : Egyes felhasználók szerint a munkaidő nyomon követése és a projektek kezelése többletmunkát jelent.

Ajánlatkészítési funkció: A véleményezők korlátozásokat tapasztaltak az árajánlatok és ajánlatok elkészítésének folyamatában.

Accelo árak

Egyedi árazás

Accelo értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (515+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (170+ értékelés)

11. Keap (A legjobb kisvállalkozások számára, amelyek fejlett automatizálást keresnek)

via Keap

A Keap egy kisvállalkozások számára kialakított CRM és marketing automatizálási platform. Célja a műveletek egyszerűsítése és az ügyfél-elkötelezettség növelése.

Kiterjedt automatizálási képességeiről ismert Keap segít a vállalkozásoknak a potenciális ügyfelek megszerzésétől az e-mailes és SMS-es marketingig minden területen.

A Keap legjobb funkciói

Fejlett automatizálás : Magasan testreszabható automatizálást kínál marketing, potenciális ügyfelek ápolása és csapatmunka folyamatokhoz.

Lead capture eszközök : automatikusan gyűjti a potenciális ügyfeleket űrlapok, céloldalak és közösségi média integrációk segítségével.

Beépített fizetési processzorok : egyszerűsíti a fizetések beszedését közvetlenül a platformon belül.

Kapcsolatok címkézése és szegmentálása : automatikusan címkézi és rendszerezi a kapcsolatokat a célzott marketingkampányokhoz.

E-mail és SMS marketing: Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy személyre szabott, többcsatornás kommunikációval érjék el ügyfeleiket.

A Keap korlátai

Magas költségek : A csomagok ára havi 299 dollártól kezdődik, és további díjak merülnek fel a bevezetésért és a kapcsolattartói listák alapján történő méretezési költségekért.

Integrációs díjak : Sok integráció további költségekkel jár, amelyek jelentősen megnövelhetik a harmadik féltől származó eszközökre támaszkodó vállalkozások kiadásait.

Korlátozott nyelvi támogatás: Jelenleg a dokumentáció nem elérhető spanyol nyelven, ami korlátozza a nem angol nyelvű felhasználók hozzáférését.

Keap árak

Éves: 224 USD/hó

Keap értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1200 értékelés)

Olvassa el még: CRM és projektmenedzsment kombinálása – All in One CRM szoftver

12. Capsule (A legjobb választás azoknak a startupoknak, amelyek megfizethető, növekedési rugalmasságot biztosító CRM-et keresnek)

via Capsule

A Capsule egy egyszerű, de nagymértékben testreszabható CRM-rendszer startupok és kisvállalkozások számára.

Kiválóan alkalmas az ügyfélkapcsolatok központosítására, az értékesítési folyamatok átláthatóságának biztosítására, valamint olyan eszközökkel való integrációra, mint a Xero, a Zendesk és a Mailchimp.

Ha készen áll arra, hogy egy kicsit befektessen a CRM-be, a Capsule fizetős csomagjai kiváló skálázhatóságot kínálnak, így kiváló választásnak bizonyulnak a bővülő vállalkozások számára.

A Capsule legjobb funkciói

Központosított ügyfélkezelés : Az ügyfelekkel való interakciók egyetlen nézetben történő megjelenítése biztosítja a zökkenőmentes kommunikációt és a feladatok kezelését.

Testreszabható értékesítési folyamatok : hatékonyan kezelheti az üzleteket a drag-and-drop funkcióval ellátott folyamatirányító műszerfalak segítségével.

Megfizethető csomagok : A belépő szintű árak havi 15 eurótól kezdődnek felhasználónként.

Prémium integrációk : Zökkenőmentesen működik együtt olyan eszközökkel, mint a QuickBooks, a Slack, a Xero és a Mailchimp.

Skálázható csomagok: fejlett funkciók, mint például a munkafolyamatok automatizálása, a csapat hozzáférésének ellenőrzése és az üzleti lehetőségek bővítése a növekedés mértékének megfelelően.

A kapszula korlátai

Ingyenes csomag korlátozásai : Korlátozott jelentéskészítés és nincs fejlett integráció, ami kevésbé hasznos a növekvő csapatok számára.

Alapvető jelentések : A kezdő csomagok nem tartalmaznak részletes értékesítési és teljesítményelemzéseket.

Nincsenek marketingeszközök: Korlátozott natív támogatás marketingkampányokhoz, harmadik féltől származó integrációkra támaszkodva.

Capsule árak

Starter : 18 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 36 USD/hó felhasználónként

Haladó : 54 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 72 USD/hó felhasználónként

Összefoglaló értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

13. TaxDome (A legjobb komplex munkafolyamatokat kezelő könyvelőirodák számára)

via TaxDome

A TaxDome egy all-in-one ügyviteli szoftver, amelyet adó-, könyvelő- és számviteli cégek számára fejlesztettek ki.

Központosítja az ügyfélkezelést, a projektkövetést és a belső munkafolyamatokat, zökkenőmentes együttműködési és automatizálási funkciókat kínálva.

A TaxDome legjobb funkciói

Márkás ügyfélportál : Elegáns, testreszabható portált biztosít az ügyfelekkel való interakciókhoz, beleértve a biztonságos dokumentummegosztást és az elektronikus aláírásokat.

Munkafolyamat-automatizálás : automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az ügyfeleknek szóló emlékeztetők, számlázás és nyomon követés, így havonta akár 40 órát is megtakaríthat.

Integrált számlázás és CRM : időkövetés, számlázás és CRM eszközök egyetlen platformon a hatékony háttérmunka-kezelés érdekében.

Dinamikus frissítések : A felhasználói visszajelzések alapján gyakran megjelenő új funkciók biztosítják, hogy a platform a felhasználói igényekkel együtt fejlődjön.

Globális hozzáférhetőség: Többnyelvű platform, cég és ügyfél mobilalkalmazásokkal a mobilitás kényelméért.

A TaxDome korlátai

Megtanulása nehéz : A platform túl bonyolultnak tűnhet az új felhasználók számára, ha nem kapnak megfelelő bevezetést.

Korlátozott értesítések : A felhasználók hiányosságokat jelentenek az értesítési rendszerekben a szervező frissítései vagy változásai tekintetében.

Kevés előre elkészített sablon: A testreszabási lehetőségek széleskörűek, de a folyamatok és munkafolyamatok előre elkészített sablonjai korlátozottak.

TaxDome árak

3 éves előfizetés : 700 USD/év felhasználónként

2 éves előfizetés : 750 USD/év felhasználónként

1 éves előfizetés: 800 USD/év felhasználónként

TaxDome értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (590+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Olvassa el még: 10 ingyenes mérlegsablon Excelben, Sheetsben és ClickUpban

Ne hagyja, hogy az ügyfélkapcsolatok a könyvekből kikerüljenek a ClickUp segítségével

Steve Jobs egyszer azt mondta: „Közelebb kell kerülni az ügyfelekhez, mint valaha. Olyan közel, hogy még mielőtt ők maguk rájönnének, már megmondjuk nekik, mire van szükségük.”

Bárki, aki üzleti életben dolgozik, egyetért egy igazsággal: az ügyfelek megtartása sokkal nehezebb, mint az új ügyfelek megszerzése.

A kiváló szolgáltatásnyújtáson túl a hosszú távú ügyfélhűség a kiemelkedő ügyfélszolgálattól függ. És mivel a tennivalók már így is túlcsordulnak, a könyvelők számára a CRM a titka annak, hogy előnyt szerezzenek.

A ClickUp olyan eszközöket kínál, amelyekkel automatizálhatja a munkafolyamatokat, nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat, és központosíthatja az összes adatát.

Az ismétlődő feladatoktól és a testreszabható irányítópultoktól a meglévő eszközökkel való zökkenőmentes integrációig a ClickUp biztosítja, hogy Ön az igazán fontos dolgokra koncentrálhasson: tartós kapcsolatok építésére.

Készen áll arra, hogy átvegye az irányítást ügyfélkapcsolatai felett? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!