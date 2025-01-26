ClickUp blog
A 13 legjobb CRM szoftver könyvelők számára

Garima Behal
Garima Behal
2025. január 26.

A marketingcsapatok szeretnek beszélni a potenciális ügyfelek ápolásáról és az erős ügyfélkapcsolatok kiépítéséről. De ne felejtsük el, hogy a pénzügyi szakemberek is hasonló kihívásokkal szembesülnek.

A könyvelők és könyvelőirodák gyakran küzdenek az ügyfélkapcsolatok ápolásával, a potenciális ügyfelek kezelésével és a ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerek használatával, ami nagyrészt a képzés vagy az eszközök hiányának tudható be. Akár könyvelőt szeretne váltani, új könyvelőt szeretne felvenni, vagy könyvelési CRM szoftvereket szeretne kipróbálni, egyértelműen szükség van jobb megoldásokra.

A megoldás? Egy könyvelőknek szabott CRM-megoldás.

Egy jó CRM-rendszer nem csak a határidők betartását segíti elő, hanem egy all-in-one eszköz az ügyfélkommunikáció kezeléséhez, a könyvelési folyamatok racionalizálásához, az interakciók nyomon követéséhez és a potenciális ügyfelek könnyű ápolásához.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Íme a 13 legjobb CRM szoftver könyvelők számára és azok egyedülálló értékesítési pontjai:

  • ClickUp: A legjobb a pénzügyi projektmenedzsment és az ügyfélkapcsolatok racionalizálásához
  • HubSpot CRM: A legjobb prémium CRM-megoldás növekvő csapatok számára
  • Method CRM: A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz QuickBooks felhasználók számára
  • QuickBooks CRM: A legjobb pénzügyi menedzsment és CRM funkciók integrálásához
  • Pipedrive: A legjobb a értékesítési csapatok folyamatainak optimalizálásához
  • Insightly CRM: A legjobb projektmenedzsmenthez, értékesítésközpontú funkciókkal
  • Zoho CRM: A legjobb költséghatékony CRM induló vállalkozások és kisvállalkozások számára
  • Liscio: A legjobb ügyfélkommunikáció és együttműködés könyvelők számára
  • Nimble: A legjobb kapcsolatorientált CRM szoftver, közösségi média integrációval
  • Accelo: A legjobb all-in-one automatizálás professzionális szolgáltató csapatok számára
  • Keap: A legjobb fejlett marketingautomatizálás kisvállalkozások számára
  • Capsule: A legjobb megfizethető CRM, skálázhatósággal a startupok számára
  • TaxDome: A legjobb komplex munkafolyamatok kezelésére könyvelőirodák számára

Mit kell keresnie a könyvelők számára készült CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) szoftverekben?

Legyünk őszinték: a rengeteg munkával és a végtelen táblázatokkal a könyvelőknek nehézséget jelent az ügyfélkapcsolatok kezelése.

Ahogy a mondás tartja: „Az auditor munkája olyan, mint egy nyomozóé, csakhogy az egyetlen nyomai a papírmunka és a számok.” Ez egy nehéz feladat.

Tehát, mint gyógymód a könyvvizsgálók gondjaira, egy jó könyvelőknek szánt CRM-nek feltétlenül a következőket kell nyújtania:

  • Központosított ügyféladatokhoz való hozzáférés: egyetlen irányítópultról érheti el és frissítheti az ügyféladatokat, anélkül, hogy e-maileket vagy fájlokat kellene átkutatnia.
  • Együttműködési eszközök csapatok számára: Lehetővé teszi a csapatok számára az erőforrások megosztását, jegyek létrehozását és a problémák megoldását tudásbázisok vagy oktatóanyagok segítségével.
  • Munkafolyamatok automatizálása: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az adóbevallási emlékeztetők küldése vagy a potenciális ügyfelek nyomon követése.
  • Könnyű integráció: Zökkenőmentes szinkronizálás a QuickBooks, Xero vagy más könyvelő szoftverekkel a kézi munka minimalizálása érdekében.
  • Egyszerűsített ügyfél-bevonás: Tegye zökkenőmentessé a bevonást olyan eszközökkel, amelyekkel dokumentumokat gyűjthet, emlékeztetőket állíthat be és feladatokat rendelhet hozzá.
  • Ügyfél életciklus nyomon követése: Nyerjen betekintést az értékesítési folyamatba, hogy felismerje a szűk keresztmetszeteket és a potenciális ügyfeleket hűséges ügyfelekké alakítsa.
  • Beépített márkaépítési eszközök: Használjon e-mail sablonokat és kampánykezelést a következetes, célzott kommunikáció érdekében.
  • Elemzések és betekintés: A vizuális irányítópultok segítségével nyomon követheti az ügyfelek elkötelezettségét és feltárhatja a fejlesztésre szoruló területeket.

💡 Profi tipp: Használja a CRM-ből nyert betekintést olyan kritikus kérdések megválaszolásához, mint:

  • Mennyi ideig maradnak nálunk az ügyfelek?
  • A potenciális ügyfelek hatékonyan konvertálnak?

A 13 legjobb CRM könyvelők számára

Készüljenek fel, könyvelők – ez talán kissé meg fogja döbbenni Önöket. Millenniumi ügyfeleik közel 39%-a azt állítja, hogy olyan tanácsadót keresnek, aki nemcsak kompetens, hanem „kellemes is a vele való együttműködés”.

Igen, élvezetes. Íme 13 legjobb CRM könyvelőknek, amelyek segítenek elérni ezt a célt.

1. ClickUp (A legjobb pénzügyi projektmenedzsmenthez és ügyfélkapcsolatokhoz)

A késő esti könyvelés és a „Mi ez a kiadás?” e-mailek megválaszolása között nem csoda, hogy az ügyfélkapcsolatok megsínylik a helyzetet.

Itt egy hatékony könyvelési CRM, mint például a ClickUp, segíthet automatizálni az ügyfélkezelést és könnyíteni a terheket, hogy a dolgok szervezettek (és kellemesek) legyenek, könnyebben, mint valaha.

Nézzük meg, miért a ClickUp a kedvenc CRM-je sok könyvelőnek:

🤖 Értelmes, ismétlődő egyeztetési feladatok

Elvesztette már valaha a fonalat, hogy hány hónapos késedelme van egy ügyfélnek, mert a feladatok eltűnnek, amikor „elvégezve” jelöléssel látja el őket?

A ClickUp segítségével a egyeztetési feladatok minden hónapban újra generálódnak, függetlenül attól, hogy lezárultak-e vagy sem. Ez olyan, mintha a késedelmes emlékeztetőknek lenne egy tartalék tervük – tökéletes megoldás azoknak az ügyfeleknek a nyomon követésére, akik az „Ask My Accountant” szolgáltatásunkat veszik igénybe.

📅 Feladatok áttekintése, ami nem fogja megzavarni a fejét

Akár ügyfél-ellenőrzőlistákat, közeledő adóbevallási határidőket vagy csapatprojekteket követ nyomon, a ClickUp többfeladatos nézetével mindenre kiterjedő megoldást kap.

ClickUp Project Management: CRM könyvelőknek
Kezelje könnyedén a feladatokat a ClickUp több mint 15 sokoldalú nézetével a könyvelők számára készült CRM-hez

Inkább listákat használ az egyeztetésekhez? Remek. Naptárnézetre van szüksége a benyújtási határidőkhöz? Megoldva. Kanban-stílusú projekten dolgozik egy bonyolult audithoz? Könnyű. Könnyedén válthat a nézetek között.

Központosított ügyféladatok az ügyfélkapcsolatok hatékonyabbá tételéhez

A ClickUp segít létrehozni egy strukturált CRM rendszert hierarchikus mappákkal és almappákkal az ügyfelek elérhetőségeinek, interakcióinak és ügyletek történetének tárolásához.

Olyan, mintha egy digitális Rolodex-kártyatár lenne, csak okosabb és kevésbé valószínű, hogy eltemetődik a papírmunka alatt.

Sablonok a munkafolyamatok gyors elindításához

A ClickUp gondosan összeállított sablonjai tökéletesek könyvelők és értékesítési csapatok számára.

A ClickUp CRM sablon segítségével egy helyen kezelheti potenciális ügyfeleit, ügyfélkapcsolatait és értékesítési folyamatát.

💡 Profi tipp: Használja a sablonokat egy központi ügyféladatbázis létrehozásához. Szervezze ügyfélfiókjait hierarchikusan mappákba és almappákba, így minden csapattag könnyen megtalálhatja a szükséges információkat.

🤝🏻 Közös dokumentumok a csapat hatékonysága érdekében

A könyvelés ritkán egyéni tevékenység, és a ClickUp ezt jól tudja.

Pénzügyi csapatának előkészítenie kell prezentációkat, megosztania kell az SOP-kat vagy tárolnia kell a szerződéseket?

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a dokumentumok létrehozásához, szerkesztéséhez és valós idejű együttműködéshez. Kapcsolja össze a dokumentumokat a feladatokkal, hogy csapata minden szükséges információval rendelkezzen – nincs szükség végtelen e-mail láncokra.

ClickUp Docs: CRM könyvelőknek
A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet csapatával

📊 Testreszabható irányítópultok a pénzügyi átláthatóság érdekében

Kövesse nyomon a költségvetéseket, kezelje a számlák fizetését, vagy tervezze meg a szabadon felhasználható kiadásokat a ClickUp Dashboards segítségével. A Formula Fields lehetővé teszi az adatok közvetlen kiszámítását a platformon belül, míg a vizuális elemzések átfogó képet adnak pénzügyi helyzetéről.

ClickUp Dashboard: CRM könyvelőknek
A ClickUp könyvelők számára is CRM-ként működik, és a ClickUp Dashboards segítségével lehetővé teszi, hogy átlássa pénzügyeit.

💡 Profi tipp: Készítsen pénzügyi irányítópultot a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonjával, hogy nyomon követhesse a kiadásokat és a teljesítményt, miközben a csapattal együttműködve dolgozik a költségvetésen.

Automatizált munkafolyamatok az időmegtakarítás érdekében

Íme a ClcikUp élmény legjobb része.

A ClickUp nem csak a feladatokat kezeli, hanem automatizálja azokat, így nem pazarolja az idejét.

Állítson be ismétlődő értesítéseket az adóbevallási határidők, az ügyfelekkel való kapcsolattartás vagy a projektekkel kapcsolatos emlékeztetők számára. Az eszköz az űrlapok beküldését azonnal végrehajtható feladatokká alakítja, így mindig naprakész lehet a beérkező kérésekkel kapcsolatban.

Időkövetési és jelentési funkciók

A beépített időkövető funkcióval figyelemmel kísérheti csapata munkaterhelését. A ClickUp Chrome kiterjesztés segítségével közvetlenül a böngészőjéből rögzítheti a feladatokra fordított időt. Egyedi munkaidő-nyilvántartásokat vagy jelentéseket készíthet, hogy a számlázható órák mindig elszámolásra kerüljenek.

ClickUp Time Tracking: CRM könyvelőknek
Könnyen rögzítheti a feladatokra fordított időt és részletes jelentéseket készíthet

A ClickUp legjobb funkciói

  • Több mint 1000 integráció olyan eszközökkel, mint a Google Workspace, a QuickBooks és a Microsoft Office.
  • Automatikusan megújuló ismétlődő feladatok
  • Testreszabható sablonok, mint például a CRM-sablon és a pénzügyi menedzsment-sablon, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatokat.
  • Képletmezőkkel ellátott irányítópultok valós idejű pénzügyi számításokhoz és betekintéshez
  • A feladatokhoz kapcsolódó közös dokumentumok a zökkenőmentes csapatmunkáért és a gyorsabb előkészítésért
  • Időkövető és jelentéskészítő eszközök a pontos számlázás és a munkaterhelés előrejelzéséhez
  • Beépített űrlapok, amelyekkel a benyújtott dokumentumok azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatók
  • Több mint 50 automatizálási lehetőség a ismétlődő munkafolyamatok egyszerűsítéséhez az egyes részlegeken

A ClickUp korlátai

  • Néhány fejlett nézet még nem elérhető a mobilalkalmazásban.
  • A gazdag funkciókészlet miatt az új felhasználóknak némi beilleszkedési időre lehet szükségük.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. HubSpot CRM (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik egy ökoszisztéma keretein belül keresnek CRM-megoldást)

HubSpot: CRM könyvelőknek
via HubSpot CRM

A HubSpot CRM népszerű választás a vállalkozások körében a potenciális ügyfelek, a kapcsolattartók és a munkafolyamatok kezeléséhez. Intuitív eszközei és átfogó CRM-adatbázisa sok csapat számára vonzóvá teszi.

A HubSpot különböző eszközökkel segíti a felhasználókat abban, hogy szoros ügyfélkapcsolatokat építsenek ki és hosszú távú sikereket érjenek el – Önnek csak annyit kell tennie, hogy elkötelezi magát az ökoszisztéma mellett.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

  • Vezető követés és értesítések: A HubSpot CRM valós idejű frissítéseket nyújt a vezető viselkedéséről, például az e-mailek megnyitásáról és a weboldal látogatásairól.
  • Testreszabható folyamatok: vizuálisan szervezze és kövesse nyomon az ügyleteket, így csapata mindig naprakész lesz a haladásról.
  • E-mail sablonok és nyomon követés: Hozzon létre személyre szabott e-mail sablonokat, és kapjon értesítéseket a tevékenységekről, hogy biztosítsa a megfelelő időben történő kommunikációt.
  • Találkozó-ütemező és élő csevegés: lépjen kapcsolatba ügyfeleivel és potenciális ügyfeleivel közvetlenül, platformok közötti váltás nélkül.
  • Jelentéskészítő műszerfalak: Részletes jelentések segítségével figyelemmel kísérheti a csapat termelékenységét, az értékesítési teljesítményt és a folyamatban lévő ügyletek mutatóit.

A HubSpot CRM korlátai

  • A fejlett funkciók magas költségei: a költségek jelentősen emelkednek, ha a tervhez új felhasználók vagy eszközök kerülnek hozzáadásra.
  • Éves szerződések: A legtöbb csomag éves elkötelezettséget igényel, korai felmondási lehetőség nélkül.
  • Korlátozott ingyenes verzió: Az olyan fejlett funkciók, mint az A/B tesztelés és az egyéni jelentések, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

HubSpot CRM árak

  • Ingyenes
  • Starter Customer Platform: 15 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális ügyfélplatform: 1170 USD/hó
  • Vállalati ügyfélplatform: 4300 USD/hó

HubSpot CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 11 950 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (4240+ értékelés)

3. Method CRM (A legjobb azoknak a QuickBooks felhasználóknak, akik testreszabható munkafolyamatokat szeretnének)

Method CRM ; crm könyvelőknek
via Method CRM

A Method CRM egy testreszabható eszköz, amelynek célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és az ügyfélkapcsolatok javítása, különösen azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek QuickBooks vagy Xero integrációkra támaszkodnak.

Kiválóan alkalmazkodik az egyedi üzleti igényekhez, és automatizálja az olyan feladatokat, mint a számlázás és a nyomon követés.

A Method CRM legjobb funkciói

  • Kétirányú QuickBooks és Xero szinkronizálás: automatikusan szinkronizálja az ügyfél- és tranzakciós adatokat a CRM és a könyvelési szoftver között, biztosítva a pontosságot és időt takarítva meg.
  • Testreszabható munkafolyamatok: rugalmas automatizálási eszközökkel és nyílt API-val igazítsa a platformot egyedi folyamataidhoz.
  • Online ügyfélportálok: Lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy jóváhagyják a becsléseket, befizessék a számlákat és hozzáférjenek a számlaadatokhoz, javítva ezzel a pénzforgalmat és az ügyfélélményt.
  • Integrációbarát: Csatlakoztassa a Method CRM-et olyan eszközökhöz, mint az Outlook, a Zapier és a fizetési átjárók a funkcionalitás javítása érdekében.
  • Számlázás és értékesítési nyomon követés: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az árajánlatok készítése, a számlázás és az értékesítési frissítések, hogy racionalizálja a műveleteket.

A Method CRM korlátai

  • Korlátozott marketingeszközök: Nincsenek fejlett funkciók az e-mailes marketinghez vagy az A/B teszteléshez.
  • Nem ideális nagyobb vállalkozások számára: A platform inkább kis- és középvállalkozásoknak, mint nagyvállalatoknak megfelelő.
  • Testreszabási kihívások: Egyes felhasználók szinkronizálási problémákról és a testreszabások kijavításával járó többletköltségekről számolnak be.

A Method CRM árazása

  • Kapcsolatkezelés: 25 USD/hó felhasználónként
  • CRM Pro: 44 USD/hó felhasználónként
  • CRM Enterprise: 74 USD/hó felhasználónként

Method CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (290+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

4. QuickBooks CRM (A legjobb a pénzügyi menedzsment és a CRM funkciók integrálásához)

Quickbooks: CRM könyvelőknek
via QuickBooks CRM

A QuickBooks CRM úgy lett kialakítva, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen a QuickBooks Online-nal, így kényelmes megoldást kínál az ügyfélkapcsolatok, a számlázás és a munkafolyamatok kezeléséhez.

🍪 Bónusz: A QuickBooks CRM különösen alkalmas kisvállalkozások számára, amelyek a pénzügyi menedzsmentet alapvető CRM funkciókkal kombinálják.

A QuickBooks CRM legjobb funkciói

  • Kétirányú QuickBooks szinkronizálás: automatikusan szinkronizálja az ügyfél- és tranzakciós adatokat a QuickBooks és a CRM között, hogy csökkentse a kézi bevitel hibáit és időt takarítson meg.
  • Ügyfélszegmentálás: csoportosítsa az ügyfeleket célzott kampányokhoz, így hatékonyabbá téve marketingtevékenységeit.
  • Számlák és fizetések nyomon követése: Kezelje a számlákat és a fizetéseket közvetlenül a CRM-en keresztül, hogy egyszerűsítse a számlázási folyamatokat.
  • Testreszabható jelentések: Készítsen az üzleti igényeinek megfelelő jelentéseket, amelyek értékes betekintést nyújtanak a pénzügyi és értékesítési teljesítménybe.
  • Ügyfél-együttműködési portálok: Lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy biztonságos online portálokon keresztül jóváhagyják a becsléseket, befizessék a számlákat és hozzáférjenek a számlaadatokhoz.

A QuickBooks CRM korlátai

  • Megtanulása nehéz: A felhasználók gyakran nehezen boldogulnak a navigációval és a problémák megoldásával, különösen a bevezetési fázisban.
  • Magas előfizetési költségek: Az előfizetési díjak gyorsan felhalmozódhatnak, különösen azoknál a vállalkozásoknál, amelyek fejlett funkciókra szorulnak.
  • Korlátozott skálázhatóság: A platform kevésbé alkalmas nagyobb szervezetek vagy komplex automatizálási követelményekkel rendelkező vállalkozások számára.

QuickBooks CRM árak

  • Egyszerű kezdés: 19 USD/hó
  • Essentials: 28 USD/hó
  • Plusz: 40 USD/hó
  • Haladó: 76 USD/hó

QuickBooks CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,0/5 (3350+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (7680+ értékelés)

5. Pipedrive (A legjobb a folyamatoptimalizálásra összpontosító értékesítési csapatok számára)

Pipedrive: CRM könyvelőknek
via Pipedrive

A Pipedrive egy felhőalapú CRM, amelyet értékesítési csapatok számára terveztek. Világos és intuitív módszert kínál az üzletek nyomon követésére, a folyamatok optimalizálására és a munkafolyamatok automatizálására.

Ezenkívül a legtöbb könyvelő értékeli a monitoring funkciót, amely betekintést nyújt a különböző értékesítési csatorna szakaszokba.

A Pipedrive legjobb funkciói

  • Értékesítési folyamat testreszabása: Kanban-stílusú irányítópulttal vizualizálhatja értékesítési folyamatát. Testreszabhatja a folyamatokat, hogy azok illeszkedjenek értékesítési folyamatához, és hatékonyan nyomon követhesse az üzleteket.
  • Vezető és tevékenységkövetés: Figyelje a vezetőket és állítson be tevékenységi emlékeztetőket a megfelelő időben történő nyomon követés érdekében.
  • Mesterséges intelligenciával működő értékesítési asszisztens: Használja ki a gépi tanulás előnyeit az értékesítési adatok elemzéséhez, hasznos információk nyújtásához és az ismétlődő feladatok automatizálásához.
  • Munkafolyamatok automatizálása: Időt takaríthat meg az e-mailek, ügyletek és egyéb értékesítési folyamatok automatizálásával a teljes értékesítési folyamat során.
  • Több mint 500 alkalmazással integrálható: Zökkenőmentesen csatlakozhat olyan eszközökhöz, mint a Google Workspace, a Microsoft Teams és a Slack, hogy központosítsa a műveleteket.

A Pipedrive korlátai

  • Nincs ingyenes csomag: A Pipedrive nem kínál ingyenes csomagot, ami visszatarthatja a kisvállalkozásokat vagy a CRM-mel még nem ismerkedőket.
  • Tanulási görbe: A testreszabási lehetőségek és a fejlett funkciók kezdők számára túl bonyolultak lehetnek.
  • Korlátozott számú egyéni mező és jelentés: Az alacsonyabb szintű csomagok korlátozzák a rendelkezésre álló testreszabási és jelentéskészítési funkciók számát.

Pipedrive árak

  • Alapvető: 12 USD/hó felhasználónként
  • Haladó: 24 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként
  • Power: 59 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 79 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (2080+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (3020+ értékelés)

6. Insightly CRM (A legjobb értékesítésközpontú projektmenedzsmenthez)

Insightly CRM: CRM könyvelőknek
via Insightly CRM

Az Insightly egy felhőalapú értékesítési, marketing és projektmenedzsment CRM.

A legjobb rész? Eszközöket kínál a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, a folyamatok kezeléséhez és a munkafolyamatok automatizálásához, így sokoldalú megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerűsíteni szeretnék működésüket.

Az Insightly CRM legjobb funkciói

  • Vezető és projektmenedzsment: kövesse nyomon a vezetőket, lehetőségeket és projekteket zökkenőmentesen minden tervben, hogy átlátható értékesítési folyamatot biztosítson.
  • Több mint 1000 alkalmazásintegráció: Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a QuickBooks, a Slack és a Microsoft Power BI, hogy központosítsa a munkafolyamatokat.
  • Testreszabható irányítópultok: Készítsen vizuálisan vonzó irányítópultokat, hogy a csapatának legrelevánsabb adatokat jeleníthesse meg.
  • E-mail marketing eszközök: Használja az összes csomagban szereplő tömeges e-mail küldési funkciókat, valamint a prémium csomagokban található fejlettebb opciókat.
  • Mobil és webes hozzáférés: Maradjon kapcsolatban és kezelje feladatait bárhonnan az Insightly felhőalapú platformjának segítségével.

Az Insightly korlátai

  • Korlátozott ingyenes csomag: A rekordok és a tárhely korlátozása miatt az ingyenes verzió kevésbé praktikus a növekvő csapatok számára.
  • Munkafolyamat-automatizálás prémium csomagokban: Az automatizálási funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, így az alapcsomagok kevésbé versenyképesek.
  • Korlátozott ügyfélszolgálat: Telefonos ügyfélszolgálat és fejlett jogosultságok csak a vállalati szintű előfizetésekben érhetők el.

Insightly CRM árak

  • Plusz: 29 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Insightly CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (910+ értékelés)
  • Capterra: 4,0/5 (660+ értékelés)

7. Zoho CRM (A legjobb startupok és kisvállalkozások számára)

Zoho CRM: CRM könyvelőknek
via Zoho CRM

A Zoho CRM egy skálázható és költséghatékony platform, amelyet startupok és kisvállalkozások számára terveztek.

Népszerű ingyenes csomagjával olyan alapvető funkciókat kínál, mint a potenciális ügyfelek nyomon követése és a kapcsolattartás kezelése, így kiváló belépési pontot jelent a vállalkozások számára.

A legjobb az egészben, hogy a pipeline-kezelő eszközökkel a Zoho felhasználói felfedezhetik, értékelhetik és kioszthatják a potenciális ügyfeleket az értékesítési csapatoknak, miközben zökkenőmentesen kezelhetik a tranzakciókat, a számlákat és a kapcsolatokat.

A Zoho CRM legjobb funkciói

  • Ingyenes csomag maximum 3 felhasználó számára: Ideális startupok és kis csapatok számára, olyan alapvető funkciókkal, mint a potenciális ügyfelek és a kapcsolattartók kezelése.
  • Munkafolyamat-automatizálás minden csomagban: Időt takaríthat meg az ismétlődő feladatok automatizálásával, még az alacsonyabb szintű előfizetések esetén is.
  • Egyszerű integrációk: Csatlakozzon a Zoho ökoszisztémájához vagy harmadik féltől származó eszközökhöz, mint például a Mailchimp, a QuickBooks és a Google Analytics.
  • Testreszabható irányítópultok és jelentések: Személyre szabott vizuális elemek és adatkövetés segítségével nyerjen betekintést az üzleti teljesítménybe.
  • Mobilalkalmazás-hozzáférés: Kezelje ügyfeleit és kapcsolatait útközben is, biztosítva a munkafolyamatok zavartalan folytatását.

A Zoho CRM korlátai

  • A ingyenes csomag korlátozott funkciói: Nincs integráció és fejlett eszközök, ami nem feltétlenül felel meg a növekvő vállalkozások igényeinek.
  • Az AI funkciók prémium csomagokra korlátozódnak: Zia, az AI asszisztens és más prediktív eszközök csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
  • Kényelmetlen felhasználói felület (UI): Egyes felhasználók szerint a felület elavultnak és kevésbé intuitívnak tűnik.

Zoho CRM árak

  • Ingyenes: 0 USD/hó
  • Standard: 14 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként
  • Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (2690+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (6860+ értékelés)

8. Liscio (A legjobb ügyfélkommunikációhoz és együttműködéshez a könyvelés területén)

Liscio: CRM könyvelőknek
via Liscio

A Liscio egy speciális CRM-platform, amelyet könyvelők számára fejlesztettek ki. A biztonságos ügyfélkommunikációra, az együttműködésre és a feladatkezelésre helyezi a hangsúlyt.

Számíthat rá, hogy felhasználóbarát funkciói egyszerűsítik a munkafolyamatokat és javítják az ügyfelek élményét.

A Liscio legjobb funkciói

  • Biztonságos fájlmegosztás és elektronikus aláírások: Nagy fájlok (akár 2 GB-ig) átvitele és elektronikus aláírások egyszerű gyűjtése, az ügyféladatok biztonságának megőrzése mellett.
  • Átfogó idővonal-nézet: Az összes ügyfélkapcsolat – e-mailek, szöveges üzenetek, fájlok és kérések – egyetlen nézetben elérhető, teljes átláthatóságot biztosítva.
  • Kétirányú szöveges üzenetküldés: Kommunikáljon ügyfeleivel gyorsabban és kényelmesebben, miközben az érzékeny információk biztonságban maradnak.
  • Testreszabható adószervezők: személyre szabhatja az ügyfelek munkafolyamatait az adóelőkészítéshez és más ismétlődő feladatokhoz testreszabott ellenőrzőlisták létrehozásával.
  • Mobil dokumentumszkenner: Az ügyfelek közvetlenül a mobiljukról beolvashatják és feltölthetik a dokumentumokat, így egyszerűsítve az adatgyűjtési folyamatot.

A Liscio korlátai

  • Korlátozott fájlcímkézés: A fájlok szervezésének lehetőségei hatékonyabbak lehetnének a nagy mennyiségű dokumentum kezelése szempontjából.
  • Kiegészítő költségek: Az olyan funkciók, mint a kétirányú SMS-küldés, soronként további költségekkel járnak.
  • A fejlett funkciók elsajátításának nehézsége: Egyes felhasználók szerint a platform teljes körű kihasználásához további képzésre van szükség.

Liscio árak

  • Core: 40 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 60 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Liscio értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

9. Nimble (A legjobb kapcsolat-központú CRM szociális integrációkkal)

Nimble: CRM könyvelőknek
via Nimble

A Nimble egy felhasználóbarát CRM, amelyet olyan szakemberek és kisvállalkozások számára terveztek, akiknek prioritás a kapcsolattartás.

🍪 Bónusz: A Nimble kiemelkedő tulajdonsága, hogy képes a kapcsolattartókat társadalmi és üzleti adatokkal gazdagítani, így a felhasználók 360°-os képet kapnak a potenciális és meglévő ügyfelekről.

A Nimble legjobb funkciói

  • Közösségi média integrációk: Zökkenőmentesen csatlakozzon a LinkedInhez, a Twitterhez és más közösségi platformokhoz, hogy javítsa a kapcsolattartói profilokat.
  • Adatgazdagítás: automatikusan adjon hozzá e-mail címeket, telefonszámokat és közösségi profilokat a névjegyekhez, így teljes képet kaphat.
  • Testreszabható üzletkötési folyamatok: Igazítsa a folyamatokat az értékesítési folyamatához, és könnyedén kövesse nyomon az előrehaladást.
  • Automatizált munkafolyamatok: Kezelje az ismétlődő feladatokat a munkafolyamatok automatizálásával, ezzel időt és energiát takarítva meg.
  • Csoportos üzenetküldés és e-mail sorozatok: Küldjön tömeges vagy automatizált nyomon követő üzeneteket közvetlenül az e-mail címéről a személyre szabott kapcsolattartás érdekében.

A Nimble korlátai

  • Nincs ingyenes csomag: Csak 14 napos ingyenes próbaidőszak áll rendelkezésre, folyamatos használatra nincs ingyenes csomag.
  • Tárolási korlát: 2 GB-os tárolási korlát, ami nagyobb csapatok vagy adatigényes vállalkozások számára korlátozó lehet.
  • Nincs 24/7 ügyfélszolgálat: Az ügyfélszolgálat korlátozott, ami kritikus helyzetekben késleltetheti a segítségnyújtást.

Nimble árak

  • Havi: 24,90 USD/hó felhasználónként
  • Éves: 19,90 USD/hó felhasználónként

Nimble értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (1080+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (1870+ értékelés)

10. Accelo (A legjobb megoldás az all-in-one automatizálásra szoruló professzionális szolgáltató csapatok számára)

Accelo: CRM könyvelőknek
via Accelo

Az Accelo egy átfogó professzionális szolgáltatások automatizálási (PSA) platform, amely ideális komplex ügyfélprojektek, jegyek és megbízások kezelésére.

Összeköti az ügyfél teljes útját, az árajánlattól a fizetésig, egyszerűsítve a műveleteket és hasznos információkat nyújtva az időkövetésről, a jövedelmezőségről és a projektmenedzsmentről.

Az Accelo legjobb funkciói

  • Egységes platform: Az értékesítést, a projekteket, a jegyeket és a számlázást egyetlen megoldásba centralizálja a zökkenőmentes kezelés érdekében.
  • Automatizálási funkciók: racionalizálja a munkafolyamatokat, a feladatkiosztást és az időkövetést a csapat termelékenységének javítása érdekében.
  • Testreszabható modulok: Az értékesítési, projekt- és jegykiadási folyamatok az egyedi üzleti igényekhez igazíthatók.
  • Globális támogató csapat: 24/6 rendelkezésre állás különböző forrásokkal, beleértve útmutatókat, webináriumokat és élő csevegést.
  • Jövedelmezőség nyomon követése: Nyomon követi az időt, a számlázható órákat és a kiadásokat, hogy betekintést nyújtson az erőforrások kihasználtságába és a jövedelmezőségbe.

Az Accelo korlátai

  • Bonyolultság kisebb csapatok számára: A kiterjedt funkciók túlzottnak tűnhetnek az egyszerűbb igényekkel rendelkező vállalkozások számára.
  • Nehéz időnyilvántartás: Egyes felhasználók szerint a munkaidő nyomon követése és a projektek kezelése többletmunkát jelent.
  • Ajánlatkészítési funkció: A véleményezők korlátozásokat tapasztaltak az árajánlatok és ajánlatok elkészítésének folyamatában.

Accelo árak

  • Egyedi árazás

Accelo értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (515+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (170+ értékelés)

11. Keap (A legjobb kisvállalkozások számára, amelyek fejlett automatizálást keresnek)

Keap: CRM könyvelőknek
via Keap

A Keap egy kisvállalkozások számára kialakított CRM és marketing automatizálási platform. Célja a műveletek egyszerűsítése és az ügyfél-elkötelezettség növelése.

Kiterjedt automatizálási képességeiről ismert Keap segít a vállalkozásoknak a potenciális ügyfelek megszerzésétől az e-mailes és SMS-es marketingig minden területen.

A Keap legjobb funkciói

  • Fejlett automatizálás: Magasan testreszabható automatizálást kínál marketing, potenciális ügyfelek ápolása és csapatmunka folyamatokhoz.
  • Lead capture eszközök: automatikusan gyűjti a potenciális ügyfeleket űrlapok, céloldalak és közösségi média integrációk segítségével.
  • Beépített fizetési processzorok: egyszerűsíti a fizetések beszedését közvetlenül a platformon belül.
  • Kapcsolatok címkézése és szegmentálása: automatikusan címkézi és rendszerezi a kapcsolatokat a célzott marketingkampányokhoz.
  • E-mail és SMS marketing: Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy személyre szabott, többcsatornás kommunikációval érjék el ügyfeleiket.

A Keap korlátai

  • Magas költségek: A csomagok ára havi 299 dollártól kezdődik, és további díjak merülnek fel a bevezetésért és a kapcsolattartói listák alapján történő méretezési költségekért.
  • Integrációs díjak: Sok integráció további költségekkel jár, amelyek jelentősen megnövelhetik a harmadik féltől származó eszközökre támaszkodó vállalkozások kiadásait.
  • Korlátozott nyelvi támogatás: Jelenleg a dokumentáció nem elérhető spanyol nyelven, ami korlátozza a nem angol nyelvű felhasználók hozzáférését.

Keap árak

Éves: 224 USD/hó

Keap értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (1500+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (több mint 1200 értékelés)

12. Capsule (A legjobb választás azoknak a startupoknak, amelyek megfizethető, növekedési rugalmasságot biztosító CRM-et keresnek)

Capsule: CRM könyvelőknek
via Capsule

A Capsule egy egyszerű, de nagymértékben testreszabható CRM-rendszer startupok és kisvállalkozások számára.

Kiválóan alkalmas az ügyfélkapcsolatok központosítására, az értékesítési folyamatok átláthatóságának biztosítására, valamint olyan eszközökkel való integrációra, mint a Xero, a Zendesk és a Mailchimp.

Ha készen áll arra, hogy egy kicsit befektessen a CRM-be, a Capsule fizetős csomagjai kiváló skálázhatóságot kínálnak, így kiváló választásnak bizonyulnak a bővülő vállalkozások számára.

A Capsule legjobb funkciói

  • Központosított ügyfélkezelés: Az ügyfelekkel való interakciók egyetlen nézetben történő megjelenítése biztosítja a zökkenőmentes kommunikációt és a feladatok kezelését.
  • Testreszabható értékesítési folyamatok: hatékonyan kezelheti az üzleteket a drag-and-drop funkcióval ellátott folyamatirányító műszerfalak segítségével.
  • Megfizethető csomagok: A belépő szintű árak havi 15 eurótól kezdődnek felhasználónként.
  • Prémium integrációk: Zökkenőmentesen működik együtt olyan eszközökkel, mint a QuickBooks, a Slack, a Xero és a Mailchimp.
  • Skálázható csomagok: fejlett funkciók, mint például a munkafolyamatok automatizálása, a csapat hozzáférésének ellenőrzése és az üzleti lehetőségek bővítése a növekedés mértékének megfelelően.

A kapszula korlátai

  • Ingyenes csomag korlátozásai: Korlátozott jelentéskészítés és nincs fejlett integráció, ami kevésbé hasznos a növekvő csapatok számára.
  • Alapvető jelentések: A kezdő csomagok nem tartalmaznak részletes értékesítési és teljesítményelemzéseket.
  • Nincsenek marketingeszközök: Korlátozott natív támogatás marketingkampányokhoz, harmadik féltől származó integrációkra támaszkodva.

Capsule árak

  • Starter: 18 USD/hó felhasználónként
  • Növekedés: 36 USD/hó felhasználónként
  • Haladó: 54 USD/hó felhasználónként
  • Ultimate: 72 USD/hó felhasználónként

Összefoglaló értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (350+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

13. TaxDome (A legjobb komplex munkafolyamatokat kezelő könyvelőirodák számára)

TaxDome: CRM könyvelőknek
via TaxDome

A TaxDome egy all-in-one ügyviteli szoftver, amelyet adó-, könyvelő- és számviteli cégek számára fejlesztettek ki.

Központosítja az ügyfélkezelést, a projektkövetést és a belső munkafolyamatokat, zökkenőmentes együttműködési és automatizálási funkciókat kínálva.

A TaxDome legjobb funkciói

  • Márkás ügyfélportál: Elegáns, testreszabható portált biztosít az ügyfelekkel való interakciókhoz, beleértve a biztonságos dokumentummegosztást és az elektronikus aláírásokat.
  • Munkafolyamat-automatizálás: automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az ügyfeleknek szóló emlékeztetők, számlázás és nyomon követés, így havonta akár 40 órát is megtakaríthat.
  • Integrált számlázás és CRM: időkövetés, számlázás és CRM eszközök egyetlen platformon a hatékony háttérmunka-kezelés érdekében.
  • Dinamikus frissítések: A felhasználói visszajelzések alapján gyakran megjelenő új funkciók biztosítják, hogy a platform a felhasználói igényekkel együtt fejlődjön.
  • Globális hozzáférhetőség: Többnyelvű platform, cég és ügyfél mobilalkalmazásokkal a mobilitás kényelméért.

A TaxDome korlátai

  • Megtanulása nehéz: A platform túl bonyolultnak tűnhet az új felhasználók számára, ha nem kapnak megfelelő bevezetést.
  • Korlátozott értesítések: A felhasználók hiányosságokat jelentenek az értesítési rendszerekben a szervező frissítései vagy változásai tekintetében.
  • Kevés előre elkészített sablon: A testreszabási lehetőségek széleskörűek, de a folyamatok és munkafolyamatok előre elkészített sablonjai korlátozottak.

TaxDome árak

  • 3 éves előfizetés: 700 USD/év felhasználónként
  • 2 éves előfizetés: 750 USD/év felhasználónként
  • 1 éves előfizetés: 800 USD/év felhasználónként

TaxDome értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (590+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Ne hagyja, hogy az ügyfélkapcsolatok a könyvekből kikerüljenek a ClickUp segítségével

Steve Jobs egyszer azt mondta: „Közelebb kell kerülni az ügyfelekhez, mint valaha. Olyan közel, hogy még mielőtt ők maguk rájönnének, már megmondjuk nekik, mire van szükségük.”

Bárki, aki üzleti életben dolgozik, egyetért egy igazsággal: az ügyfelek megtartása sokkal nehezebb, mint az új ügyfelek megszerzése.

A kiváló szolgáltatásnyújtáson túl a hosszú távú ügyfélhűség a kiemelkedő ügyfélszolgálattól függ. És mivel a tennivalók már így is túlcsordulnak, a könyvelők számára a CRM a titka annak, hogy előnyt szerezzenek.

A ClickUp olyan eszközöket kínál, amelyekkel automatizálhatja a munkafolyamatokat, nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat, és központosíthatja az összes adatát.

Az ismétlődő feladatoktól és a testreszabható irányítópultoktól a meglévő eszközökkel való zökkenőmentes integrációig a ClickUp biztosítja, hogy Ön az igazán fontos dolgokra koncentrálhasson: tartós kapcsolatok építésére.

Készen áll arra, hogy átvegye az irányítást ügyfélkapcsolatai felett? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!

