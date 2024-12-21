Ingyenes termékütemterv-sablonok Excelhez

A termékfejlesztés bonyolult lehet, különösen akkor, ha a prioritások változása és a kihagyott mérföldkövek eltérítik a csapatot a pályáról. Gyors megoldás? Álljon meg, szervezze át a csapatot, és hagyja, hogy az Excel termékfejlesztési ütemterv sablonjai elvégezzék a nehéz munkát. 📊

Az ismerős Excel környezetben ezek az egyszerű sablonok segítenek a termékmenedzsereknek a projekt ütemtervének elkészítésében, a fejlesztőknek a funkciók előrehaladásának nyomon követésében, az üzleti tulajdonosoknak pedig a termékfrissítések megosztásában az érdekelt felekkel.

Az alábbiakban összeállítottuk a legjobb ingyenes útiterv-sablonokat Excelhez, hogy segítsünk az indulásban. Ha azonban erőteljesebb elrendezésre van szüksége, például olyanra, amely automatizálja a feladatokat vagy támogatja a valós idejű együttműködést, akkor a ClickUp ingyenes útiterv-sablonjai kínálják ezt az előnyt.

Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk, hogyan válassza ki a tökéletes Excel sablont.

Mi jellemzi a jó Excel termékútvonal-sablont?

A jól felépített Excel termékütemterv világosan felvázolja az útját a koncepciótól a piacig. Figyeljen ezekre a legfontosabb funkciókra:

Világos felépítés: Válasszon egy egyszerű és áttekinthető sablont, amelyben egy pillantással áttekintheti a feladatokat, a határidőket és az erőforrásokat.

Testreszabható oszlopok: Keressen egy rugalmas sablont, amely lehetővé teszi oszlopok hozzáadását vagy módosítását a feladatok tulajdonosai, prioritások, állapotfrissítések és egyebek számára.

Idővonal nézet: Válasszon egy sablont, amely fázisok szerinti kezdési és befejezési dátumokat jelenít meg, így könnyen nyomon követheti a hosszú távú előrehaladást.

Egyszerű frissítések: Válasszon egy sablont, amelyet gyorsan frissíthet, ha változás történik, legyen szó határidők módosulásáról vagy új prioritásokról.

Szűrési lehetőségek: Keressen olyan sablont, amely szűrőket tartalmaz a csapattagok, a feladatok állapota és a dátumok szerint, hogy könnyebben ráközelíthessen a projekt bizonyos szegmenseire.

Felhasználóbarát: Válasszon olyan sablont, amely elég intuitív ahhoz, hogy az egész csapata gyorsan megtanulja használni, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie.

💡 Profi tipp: Ha termékstratégiáját vizuálisan vonzó módon szeretné bemutatni, használjon PowerPoint-útiterv-sablont a projekt ütemtervének elkészítéséhez, és így bármilyen közönségnek világosan tudhatja közvetíteni tervét.

Ingyenes termékütemterv-sablonok Excelhez

A Microsoft Excel nem rendelkezik natív ütemterv-sablonokkal, de számos platform kínál használható lehetőségeket. A termékek hátralékainak kezelésétől a kiadási ütemtervekig (és még sok másig) ezek a sablonok segítenek kialakítani a csapat munkamenetének megfelelő ütemtervet.

1. Excel termékütemterv-sablon az Office Timeline-tól

az Office Timeline segítségével

Az Office Timeline Excel termékútvonal-sablonja kiválóan alkalmas a termék vagy funkció bevezetésének mérföldköveinek és feladataiknak a tervezésére.

Az előre meghatározott ütemterv négy negyedévet ölel fel, amelyek mindegyike négy fő szakaszra oszlik.

A „Tervezés” fázis a tervezést és a legfontosabb döntéseket fedi le. A „Tesztelés” fázisban a hangsúly a termékjellemzők és a mérföldkövek összehangolásán van. A „Fejlesztés” fázis olyan tevékenységeket foglal magában, mint a „Prototípus” és az „Alfa verzió”, míg a „Bevezetés” fázis a termék megjelenésének és a marketingtevékenységek összehangolását segíti elő.

Ezek a különálló útvonalak biztosítják a termékterv egyértelmű vizualizálását.

⚡️Ideális Kis- és középvállalatok termékfejlesztő csapatai számára, akik szoftverfejlesztési ciklusokat terveznek.

2. Excel munkaterv-idővonal sablon a Microsoft 365-től

A Microsoft 365 Excel munkaterv-idővonal sablonja hatékony eszköz a projekt fázisokra bontásához, a legfontosabb feladatok felvázolásához és egyértelmű célok kitűzéséhez.

A beépített elrendezés négy fázist tartalmaz a különböző tevékenységekhez és eredményekhez. A mátrixot könnyedén kitöltheti a releváns adatokkal, és nyomon követheti az előrehaladást az egyes fázisok során.

⚡️Ideális: Korai fázisú startupok számára, akik egyszerű módszert keresnek a projektfázisok tervezéséhez és nyomon követéséhez.

3. Több termék útiterv sablon a Template.net webhelyről

A Template.net több termékre vonatkozó útiterv-sablonja átfogó képet nyújt, amely segít nyomon követni több termék egyidejű bevezetésének előrehaladását.

A beépített ütemterv negyedéves idővonalat tartalmaz, amelyen három termék több hónapos fejlesztési folyamata látható. Az egyes projektek mérföldköveit színkódokkal jelölheti, így könnyen nyomon követheti az előrehaladást és felismerheti a függőségeket.

⚡️Ideális: Gyorsan növekvő, kis termékmarketing-csapatok számára, amelyek több termék bevezetését felügyelik.

4. Digitális termékterv sablon a Template.net webhelyről

A Template.net digitális termékterv-sablonja egy sokoldalú eszköz, amelynek segítségével a digitális termékcsapatok könnyedén megtervezhetik, vizualizálhatják és kommunikálhatják stratégiájukat.

A sablon négy negyedévet ölel fel, két fő szakaszra osztva: „Fejlesztés” és „Marketing”, így a projekt teljes életciklusa alatt nyomon követheti a releváns feladatokat és célokat. A befejezett, folyamatban lévő és közelgő feladatok vizuális jelzései segítenek a csapatnak a terv betartásában.

Ez a sablon úgy lett kialakítva, hogy pontosan illeszkedjen a kis léptékű agilis munkafolyamatokhoz, egyszerűsítve a feladatkezelést az iteratív fejlesztés és a funkciók bevezetése során.

⚡️Ideális: Technológiai startupok termékmenedzserei számára, akik új alkalmazás vagy digitális szolgáltatás bevezetésén dolgoznak.

5. Termék Scrum ütemterv sablon a Template.net webhelyről

A Template.net termékfejlesztési ütemterv-sablonja egy strukturált projektterv, amely segít a többfunkciós csapatoknak összehangolni, nyomon követni az előrehaladást és elérni a mérföldköveket a termékfejlesztési folyamat során.

Három fő fázisra osztva – „Stratégia”, „Végrehajtás” és „Növekedés” – ez a projektütemterv-sablon egyértelmű iránymutatást és részletes célokat ad minden csapat számára.

⚡️Ideális: Közepes méretű technológiai vállalatoknál többfunkciós csapatokat vezető termékmenedzserek számára

6. Excel technológiai ütemterv sablon a Coefficient-től

via Coefficient

A technológiai ütemterv sablonok intelligens módszerek az IT-projektek nyomon követésére, és a Coefficient Excel technológiai ütemterv sablonja remek példa erre.

Akár szoftverfrissítésről, akár jelentős rendszerátalakításról van szó, ez az egyedi sablon segít Önnek az igényeinek megfelelő technológiai ütemterv kidolgozásában.

Az elrendezés „Infrastruktúra”, „Tesztelés”, „Javítások” és „Integráció” fázisokra van felosztva, amelyek negyedéveket ölelnek fel. Nyomon követheti az egyes fázisok legfontosabb tevékenységeit, biztosítva ezzel a csapat zökkenőmentes együttműködését.

⚡️Ideális: rendszerátállásokat vagy technológiai frissítéseket felügyelő IT-projektmenedzserek számára

7. Excel funkciók útiterv sablonja a Coefficient-től

via Coefficient

A Coefficient Excel funkciók útiterv sablonja megkönnyíti a termékfejlesztés és az üzleti célok összehangolását a negyedévek során.

Az „Üzleti növekedés”, „Skálázhatóság”, „Ügyfélvesztés csökkentése” és „Fogyasztói növekedés” fázisokkal a sablon végigkíséri termékét az ötlettől a megvalósításig.

Minden fázist részletes feladatokkal tölthet meg, és havonta nyomon követheti az előrehaladást.

⚡️Ideális: olyan korai fázisú SaaS-vállalatok termékmenedzserei számára, akik kínálatuk bővítését és az ügyfélvesztés csökkentését tűzték ki célul.

Az Excel használatának korlátai a termékütemterv-sablonok esetében

Bár az Excel hasznos eszköz lehet a termékterv készítéséhez, vannak korlátai. Íme, amikkel találkozhat:

Kézi frissítések: Ha a projekt gyorsan fejlődik, az Excelben minden naprakészen tartani olyan lehet, mint egy állandó felzárkózási játék.

Együttműködési kihívások: Az Excel nem valós idejű csapatmunkára lett kifejlesztve, ezért az útiterv megosztása és frissítése másokkal nehézkes lehet.

Korlátozott automatizálás: Az Excel csak alapvető automatizálási lehetőségeket kínál (például feltételes formázás és adatellenőrzés), ezért az olyan feladatok, mint az emlékeztető küldése vagy az ütemterv automatikus módosítása, manuálisan kell elvégezni.

Méretezési problémák: A projekt növekedésével az Excel-táblázat túlterhelté válik, és túl sok adatot tartalmaz a haladás nyomon követéséhez vagy a különböző projektekben dolgozó több csapat irányításához.

Integráció hiánya: Az Excel nem könnyen kapcsolódik össze más, általad használt eszközökkel (például a naptáraddal vagy e-mail platformoddal), ami megnehezíti az adatok szinkronizálását és a platformok közötti zökkenőmentes együttműködést.

Ha ezek a korlátozások lassítják a munkáját, nézze meg a legjobb ütemterv-szoftverek közül néhányat, amelyek lépést tudnak tartani a projektjeinek gyors ütemével. Szüksége van egy interaktívabb eszközre, amely túllép az Excel technológiai ütemterv-sablonjának képességein.

Alternatív termékfejlesztési ütemterv sablonok

A termékmenedzsment szoftverek áthidalják a különbséget a nagyszerű ötletek és a jobb termékek között. Különösen akkor, ha elindul a vállalkozás, az ötletek fejlődnek és a csapatok bővülnek. Ma egy online táblára van szüksége a brainstorminghoz, holnap intuitív vizuális elemekre lesz szüksége az érdekelt felek számára, és így tovább. Az agilis termékmenedzsmenthez az Excelnél nagyobb megoldásra van szükség.

A ClickUp egy 360 fokos projektmenedzsment platform, amely összesíti az összes munkafolyamatot, beleértve a termékfejlesztési tervet is. A ClickUp egy mindenre kiterjedő alkalmazás, amely az AI asszisztensével igény szerint adatokat gyűjt, integrálja a legjobb technológiai eszközöket és automatizálja a munkát, így megkímélve Önt a unalmas adminisztratív feladatoktól.

A ClickUp termékmenedzsment megoldása az egyik legnépszerűbb termékük. Segít kialakítani a termékek vízióját és gyorsan elindulni (a koncepciótól a piacra lépésig). A visszajelzéseket, epikus feladatokat és sprintet egyetlen, megosztható projektütemtervbe szervezheti, így csapata és az érdekelt felek láthatják, mi történik jelenleg és mi következik.

A beépített nézetek – legyenek azok listák, táblák vagy Gantt-diagramok – tovább növelik a hatékonyságot.

A ClickUp termékmenedzsment megoldással könnyedén nyomon követheti és prioritásba rendezheti a termékfejlesztési hátralékban lévő feladatokat.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legjobb ingyenes termék- és technológiai ütemterv-sablonjainkat.

1. ClickUp termékútvonal-sablon

Töltse le ezt a sablont Vizualizálja termékötleteinek fejlődését a ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon tábláján.

A robusztus termékfejlesztési sablonok úgy lettek kialakítva, hogy átfogó képet adjanak termékének teljes életciklusáról.

A ClickUp termékútvonal-sablon egy haladó szintű sablon, amely mappaszintű felépítésű. A „Projektútvonal” mappa tartalmaz egy „Negyedéves útvonallá” listát, amely a különböző negyedévekben végzendő feladatok fontossági sorrendjét tartalmazza, míg az „Útvonal kezdeményezések szerint” táblázat az összes kezdeményezés állapot szerinti áttekintését nyújtja.

Az „Impact Effort Matrix Whiteboard” segít az egyes ötletek értékelésében, és RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort) pontszámot rendelhet hozzájuk a megfelelő prioritás meghatározása érdekében. Ez az univerzális sablon tartalmaz egy „Release Notes” Wiki oldalt is, amelyen dokumentálhatja és rendszerezheti a kiadási megjegyzéseket.

⚡️Ideális: új funkciók bevezetését felügyelő e-kereskedelmi termékmenedzserek számára

2. ClickUp termékfejlesztési ütemterv táblasablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a fejlesztési ütemtervet, és azonosítsa a potenciális szűk keresztmetszeteket a ClickUp termékfejlesztési ütemterv táblasablon segítségével.

A ClickUp termékfejlesztési ütemterv táblás sablon segítségével világosan, idővonal stílusban ábrázolhatja termékének negyedéves fejlesztésének minden lépését.

Ez a középhaladó szintű sablon lehetővé teszi az általános projektfeladatok felvázolását, majd azok havi szinten nyomon követhető konkrét feladatokra bontását. A színkódolt öntapadós jegyzetek megkönnyítik a feladatok állapotának rögzítését ezen a feladat-idővonal mátrixon, így egy pillantással felismerheti a szűk keresztmetszeteket.

A hatékonyság növelése érdekében az adatokat automatikusan átviheti a sablonon belüli lista- és táblázatos nézetekbe.

⚡️Ideális: Mérnöki csapatok számára, akik szeretnék összehangolni a tagok munkáját egy termékfunkció bevezetése során.

3. ClickUp új termékfejlesztési sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp új termékfejlesztési sablonját a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásához az egyes fejlesztési fázisokban a komplexitás, a ráfordítás és a hatások értékelésével.

A ClickUp új termékfejlesztési sablonja egy kezdőknek is könnyen használható lehetőség, amely végigkíséri az új termék fejlesztését a koncepciótól a megvalósításig.

Kezdje a sablon „Projektösszefoglaló” nézetével, amely áttekintést nyújt a fázisok szerint csoportosított feladatokról, valamint olyan részletekről, mint a komplexitás és a hatásszint. Ezután váltson a „Folyamat táblára”, hogy áttekintést kapjon az egyes fázisok feladatainak előrehaladásáról, és használja a „Gantt-diagram” nézetet a függőségek nyomon követéséhez.

Változott a terv? A lineáris „Idővonal” nézet segítségével a feladatokat egyszerűen áthúzhatja és áthelyezheti, így gyorsan visszaterelheti termékfejlesztését a tervezett pályára.

⚡️Ideális: Gyorsan növekvő technológiai vállalatok termékcsapatai számára, amelyek zászlóshajó terméküket dobják piacra.

4. ClickUp termékfejlesztési ütemterv táblás sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp termékütemterv-táblasablon segítségével hangolja össze csapattagjait a termékcélok és prioritások tekintetében.

A ClickUp termékütemterv-táblasablon közvetlenül integrálódik a ClickUp munkaterületéhez, hogy egyszerűsítse a termékkel kapcsolatos ötletelési folyamatot.

Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon negyedéves ütemtervet tartalmaz, amelyben minden negyedév hónapokra van felosztva, így minden fázis részletesen áttekinthető. A táblán megjelölheti a feladatok felelőseit, a színekkel jelölt jegyzetek pedig egy pillantásra megkönnyítik a feladatok előrehaladásának nyomon követését.

Hogy egyetlen ötlet se vesszen kárba, használja a ClickUp Chat funkciót, amellyel a megbeszéléseket megvalósítható feladatokká alakíthatja. Ezzel rugalmas maradhat, és gyorsan reagálhat a csapat és a felhasználók észrevételeire.

⚡️Ideális: Többfunkciós alkalmazást vagy integrált platformot indító termékcsapatok számára

5. ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablonban színekkel jelölt állapotok és kategóriák alapján rangsorolhatja a feladatokat.

A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablonja haladó felhasználók számára készült, hogy hatékonyan kezelhessék a termékbevezetéssel kapcsolatos összes feladatot. A lista szintjén szervezett sablon öt testreszabható feladatnézetet kínál a könnyű nyomon követés érdekében.

Az „Aktivitások” lista a feladatokat kategória, prioritás és fontos dátumok szerint csoportosítja. A „Mérföldkövek” nézet a folyamat során elért legfontosabb eredményeket emeli ki.

A vizuális feladatkezeléshez a „Kategória szerint” táblázat Kanban-stílusú elrendezésben csoportosítja a feladatokat, míg a „Gantt” nézet segít reális határidőket meghatározni a feladatokhoz és a függőségekhez.

Végül az „Idővonal” nézet átfogó képet nyújt a bevezetésről, megjelölve a kezdő és befejező dátumokat, valamint a legfontosabb mérföldköveket.

⚡️Ideális: Technológiai vállalatok marketingcsapatai számára, amelyek több platformon történő jelentős termékbevezetést terveznek.

6. ClickUp termékjellemzők mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Összeállíthatja a funkciókat, és összehasonlíthatja azok fontosságát a különböző modellekben a ClickUp termékfunkciók mátrix sablon segítségével.

A ClickUp termékjellemzők mátrix sablon egy középhaladó szintű lehetőség, amely minden termékjellemzőt összehangol az ügyfelek igényeivel és a vállalat céljaival.

A központi lista segít a nagy értékű funkciók naplózásában és prioritásainak meghatározásában, biztosítva az erőforrások és a költségvetés hatékony elosztását. A ClickUp táblázatos nézetével akár 1-5-ös skálán is értékelheti az egyes funkciókat, így azonnal összehasonlíthatja a termék erősségeit és meghozhatja a következő lépéseket.

A ClickUp Brain segítségével elemezheti a termék funkcióit. Az AI-alapú eszköz optimalizálási javaslatokat tehet, kiemelheti a függőségeket és adatokkal alátámasztott ajánlásokat kínálhat, így csökkentve a manuális elemzés szükségességét.

⚡️Ideális: Vállalati szintű termékcsapatok számára, amelyek több termékcsalád funkcióit értékelik

7. ClickUp termékigény-dokumentum sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp termékigény-dokumentum sablonját egyértelmű útmutatóként a termékfejlesztési folyamat egyszerűsítéséhez.

A termékigény-dokumentum (PRD) sablonok a termék meghatározásának, fejlesztésének és szállításának alapvető útmutatói. Egyetlen forrásból minden részletet rögzítenek, a „miért”-től a „hogyan”-ig.

A kezdőknek is könnyen használható ClickUp termékigény-dokumentum sablon továbbfejleszti ezt a koncepciót egy Wiki-stílusú oldallal, amely segít összehangolni a termék-, tervező- és mérnöki csapatok munkáját. Rögzítheti az olyan részleteket, mint a hatókör és a legfontosabb érdekelt felek, és hozzáadhat releváns kutatási mutatókat a prioritások meghatározásának támogatásához és a termékmenedzsment KPI-k nyomon követéséhez.

A „GYIK és szempontok” szakaszban könnyen hozzáférhet a gyakori kérdésekhez, a „Ütemezés” szakaszban pedig egy praktikus táblázatban térképezheti fel a mérföldköveket és a lehetséges bevezetési dátumokat.

⚡️Ideális: Termékmenedzserek számára, akik komplex szoftverfejlesztési projektekben irányítják a többfunkciós csapatokat.

8. ClickUp termékstratégia-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp termékstratégiai sablon segítségével vizualizálhatja fejlesztési folyamatát az elejétől a végéig.

A termékstratégia-sablonok egyértelművé teszik az ütemtervet, és a döntéshozóknak közös, interaktív képet adnak a termék jövőjéről.

A ClickUp termékstratégiai sablon segít a funkciók kategorizálásában és fontossági sorrendbe állításában a ráfordítás alapján. Az „Összes funkció” táblázat és az „Aktív funkciók” lista segítségével áttekinthető összefoglalót kap a legfontosabb prioritásokról és a csapat feladatairól.

Megtervezheti a funkciók fejlesztését és bevezetését, és a „Gantt Timeline” nézetek segítségével nyomon követheti az egyes projektfázisok állapotát a váltogatható képernyőkön.

A sablon segítségével mindenki összhangban maradhat, mivel a csapattagokat szerepkörök és felelősségi körök szerint csoportosítja, és az összes fontos információt egy helyen összegyűjti, hogy azok gyorsan elérhetők legyenek.

⚡️Ideális: Termékcsapatok számára, akik többfunkciós stratégiai ütemterv-sablonokat keresnek a hosszú távú növekedés elősegítéséhez.

9. ClickUp termékpozicionálási sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp termékpozicionálási sablon segítségével figyelemmel kísérheti a legfontosabb pozicionálási elemeket, például a célpiacot és a problémás területeket.

A ClickUp termékpozicionálási sablon segít meghatározni termékének piaci pozícióját azáltal, hogy világosan bemutatja annak előnyeit.

A folyamat a „Termékpozicionálás értékelése” űrlapmal kezdődik, ahol az érdekelt felek megosztják véleményüket olyan kulcsfontosságú elemekről, mint a termék egyedülálló értékesítési pontjai és a márkaépítés. A válaszok közvetlenül a „Terméklista” mezőbe kerülnek, ahol a közelgő termékbevezetésekkel kapcsolatos információk státusz szerint vannak rendszerezve.

Miután minden a helyére került, a „Whiteboard View” (Táblás nézet) egy termékpozicionálási térképet kínál, amely segít vizualizálni, hogy terméke hogyan viszonyul a versenytársakhoz a költség és a minőség tekintetében.

⚡️Ideális: Termékmarketing csapatok számára, akik új korszakos előfizetési modellt tesztelnek

10. ClickUp Agile Team Roadmap Template

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Agile Team Roadmap Template segítségével rangsorolhatja a feladatokat és funkciókat az egyes sprintekben.

A ClickUp Agile Team Roadmap Template segítségével egyszerűen közölheti termékstratégiáját és módosíthatja prioritásait, ahogy csapata egyre többet tanul a piacról és a termékről.

A kezdőknek készült sablon átfogó „Agile Product Roadmap Gantt” nézetet tartalmaz, amelyen láthatóvá válik a projekt ütemterve. A „Product Plan” (Termékterv) lista az összes feladatot tartalmazza, színkódokkal jelölve az alapul szolgáló célokat és fontosságot. Ha átfogó képet szeretne kapni, váltson a „Status” (Állapot) táblára, vagy használja a „Sprints” (Sprint) táblát a feladatok sprintenkénti nyomon követéséhez.

Ez az Agile ütemterv-sablon részletes mappákat is tartalmaz a „Mérnöki munka”, „Kiadás” és „Tervezés” témákhoz, amelyek mindegyike egyedi nézetekkel rendelkezik az egyedi munkafolyamatok támogatásához.

⚡️Ideális: Gyorsan növekvő SaaS-vállalatok számára, amelyek gyakran bocsátanak ki funkciófrissítéseket

A ClickUp segítségével simábbá teheti az ötlettől a piacra dobásig vezető utat.

Az Excel sablonok praktikus kiindulási pontot jelentenek a termékmenedzsmenthez, de gyakran falba ütköznek, amikor a projektek összetettebbé válnak. A változások nyomon követése, a különböző csapatokkal való együttműködés, vagy akár a roadmap frissítése Excelben gyorsan nehézkessé válhat.

Itt jönnek jól a ClickUp sablonjai.

Legyen szó agilis ütemtervről, termékpozicionálási mátrixról vagy átfogó stratégiai tervről, a ClickUp segítségével mindent egy élő, szervezett munkaterületen hozhat létre, nyomon követhet és frissíthet.

A sablonok egyedi integrációkkal, intelligens automatizálásokkal és többféle nézettel rendelkeznek, így könnyen módosíthatók, és segítik a csapat összehangolt munkáját.

A legjobb rész? Ezek a sablonok teljesen ingyenesek. 💸

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és néhány kattintással gyorsítsa fel termékötleteinek megvalósítását a koncepciótól a piacra kerülésig.