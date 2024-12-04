Hogyan valósítsunk meg termékvezérelt értékesítési stratégiát a SaaS számára?

Néhány évvel ezelőttig a világhírű luxuscsokoládé-gyártó Ghirardelli termékvezérelt értékesítési stratégiát alkalmazott, amely csokoládérajongókat vonzott tömegesen a boltjaikba. Minden ízben korlátlanul ingyenes kóstolót kínáltak. (Ma is így tesznek, de csak néha. Termékvezérelt értékesítési modelljük ugyanis kissé túl népszerű volt. )

Azáltal, hogy a felhasználóknak lehetőséget adott arra, hogy első kézből és ingyenesen kipróbálják finom termékét, a Ghiradelli elsajátította a termékön keresztül történő értékesítés művészetét. Nem voltak kemény értékesítési taktikák vagy hosszú bemutatók – csak egy finom termék, amely önmagát adta el.

Az ilyen példák a SaaS-iparban is bővelkednek.

🧠 Érdekesség A legjobban teljesítő termékvezérelt SaaS-vállalatok 10%-kal többet költenek marketingre, értékesítésre és K+F-re, mint értékesítésvezérelt társaik. Cserébe 10%-kal magasabb éves ismétlődő bevétel-növekedést és 50%-kal magasabb értékelési arányokat érnek el.

Vizsgáljuk meg, miért olyan hatékony a termékvezérelt értékesítés, és hogyan tudja azt hatékonyan felhasználni termékvezérelt növekedési stratégiájában.

Mi az a termékvezérelt értékesítés?

A termékvezérelt értékesítés egy olyan értékesítési megközelítés, amely a terméket magát helyezi a középpontba, mint a vevőszerzés, a konverzió és a terjeszkedés elsődleges mozgatórugóját. Ahelyett, hogy kizárólag a hagyományos értékesítési módszerekre támaszkodna, ez a stratégia arra ösztönzi a potenciális ügyfeleket, hogy közvetlenül vegyenek részt a termékben, gyakran ingyenes próbaverziók, freemium verziók vagy bemutatók segítségével. Azáltal, hogy a felhasználók első kézből tapasztalják meg a termék értékét, Ön természetesen végigvezeti őket az értékesítési folyamaton.

A termékvezérelt értékesítés és a hagyományos értékesítés közötti különbség

A hagyományos értékesítés a potenciális ügyfél számára a termék bemutatására és eladására összpontosít, mielőtt az megismerné a terméket. A termékvezérelt értékesítésre való összpontosítás megfordítja ezt a folyamatot: lehetővé teszi, hogy a termék bizonyítsa értékét.

Az alábbi táblázat bemutatja a hagyományos és a termékvezérelt értékesítés legfontosabb különbségeit.

Aspect Hagyományos értékesítés Termékvezérelt értékesítés Vezető generálás Az értékesítési csapatok a személyes kapcsolatépítésre, a hideghívásokra és a manuális lead-ápolásra támaszkodnak, hogy felkeltsék az érdeklődést és minősítsék a potenciális ügyfeleket. A termék iránti elkötelezettség az elsődleges potenciális ügyfelek generálásának forrása; a potenciális ügyfeleket a termékhasználati adatok és az aktivitási szintek alapján azonosítják. Vezető minősítés A potenciális ügyfeleket kezdeti beszélgetések, értékesítési bemutatók vagy demográfiai vagy firmográfiai adatokon alapuló marketingminősítések alapján minősíti. A potenciális ügyfelek termékminősítésű potenciális ügyfelek (PQL) minősítését a termékhasználati minták, az elkötelezettségre vonatkozó adatok és a termékben végrehajtott konkrét műveletek alapján kapják meg. Értékesítési tölcsér Lineáris és szekvenciális értékesítési csatorna, amelyet az értékesítési képviselők kezelnek, és amelyben a potenciális ügyfelek folyamatos, ember által irányított útmutatással haladnak előre a különböző szakaszokban. A termék iránti elkötelezettség által vezérelt, nem lineáris értékesítési csatorna; a felhasználók a saját tempójukban ismerkednek meg a termékkel, az értékesítési képviselők pedig akkor avatkoznak be, amikor az adatok készenlétet jeleznek. Ügyfélélmény Összpontosítson a kapcsolatépítésre, az értékesítési képviselők segítségével, akik bemutatókon, prezentációkon és tárgyalásokon keresztül vezetik végig az ügyfeleket. Hangsúly a self-service élményen; az ügyfelek első kézből tapasztalják meg a terméket, és minimális értékesítési beavatkozás mellett hoznak megalapozott döntéseket. Az értékesítési képviselők szerepe Az értékesítési képviselők az elsődleges kapcsolattartók, akik aktívan kezelik a csatorna minden szakaszát, és az egyes potenciális ügyfelekkel való egyéni kapcsolattartásra koncentrálnak. Az értékesítési képviselők szelektíven lépnek kapcsolatba a felhasználókkal, gyakran a felhasználói adatok alapján a leginkább megfelelő felhasználókra és vállalati ügyletekre koncentrálva, ami célzottabb és stratégiaibb szerepet tesz lehetővé. Konverziót elősegítő tényezők A konverzió a kapcsolatépítésen, a tárgyalásokon, valamint a beszélgetések és személyre szabott ajánlatok révén történő ügyfélszükségletek kielégítésén alapul. A termék bizonyított értéke ösztönzi a konverziót; a termékelemzés feltárja, mikor állnak készen a felhasználók, így a konverziók zökkenőmentesebbé és gyorsabbá válnak. Skálázhatóság Korlátozott skálázhatóságú, magas szintű személyes kapcsolatokra épülő modell; az értékesítési költségek és a létszám a kereslet növekedésével együtt emelkedik. Rendkívül skálázható modell; a termékhasználattal kapcsolatos betekintés és az automatizálás hatékony terjeszkedést tesz lehetővé anélkül, hogy közvetlenül arányosan növelni kellene az értékesítési csapatot. Döntéshozatal Elsősorban értékesítésvezérelt, a döntések minőségi értékeléseken és az értékesítők megítélésén alapulnak. Elsősorban adatalapú, a döntések a termékhasználati minták, az elkötelezettségi mutatók és a felhasználói viselkedés elemzése alapján történnek. Vásárlói betekintés Ez korlátozódik arra, amit az értékesítési képviselők a beszélgetésekből és a CRM-beviteli adatokból gyűjtenek; a betekintés az egyes képviselők elkötelezettségének minőségétől függ. A valós idejű termékadatokból nyert gazdag, folyamatos betekintés lehetővé teszi a felhasználói igények és az elkötelezettség szintjének átfogóbb megértését. Legjobb felhasználási példák Leginkább komplex, nagy kockázatú értékesítések esetén működik jól, ahol elengedhetetlen az egyéni kapcsolatkezelés (pl. B2B vállalati megoldások). Ez leginkább olyan termékekhez alkalmas, amelyek alacsony súrlódásúak, gyors megtérüléssel rendelkeznek és önkiszolgáló komponensekkel rendelkeznek, különösen a kis- és középvállalkozásokat vagy a technológia iránt érdeklődő felhasználókat megcélzó SaaS termékek esetében.

A termékvezérelt értékesítés előnyei

A termékvezérelt értékesítési stratégia alkalmazása számos fontos előnnyel jár, amelyek javíthatják az értékesítés hatékonyságát. Egy ilyen stratégia:

Gyorsítja az elfogadás folyamatát: a felhasználók azonnal kipróbálhatják és megérthetik a termék értékét, ami gyorsabb konverziókhoz vezet. Hatékony skálázhatóság: A termékvezérelt értékesítés csökkenti a nagy értékesítési csapatoktól való függőséget azáltal, hogy a termékvezérelt növekedésre összpontosít. Javítja a megtartást: A termékkel való korai interakció segít a felhasználóknak megismerni a terméket, ami növeli a hosszú távú lojalitást. Adatvezérelt döntések: A termékben végzett felhasználói viselkedés elemzése értékes betekintést nyújt, amely alapul szolgálhat az értékesítési stratégiák kidolgozásához és a nagy értékű ügyfelek azonosításához.

A termékvezérelt értékesítés alapelvei

A termékvezérelt értékesítés a termék szerepét a puszta megoldásból az elsődleges értékesítési motorrá változtatja. Nem csak a szolgáltatás értékesítéséről van szó, hanem arról, hogy bemutassuk, hogyan oldja meg a termék a felhasználók valós problémáit.

Például a Dropbox forradalmasította a fájlmegosztást azzal, hogy lehetővé tette a felhasználók számára, hogy ingyen tárolják fájljaikat és könnyen megosszák azokat. Miután első kézből tapasztalták a zökkenőmentes működést, a felhasználók hajlamosabbak voltak fizetős csomagra váltani, amikor további tárhelyre volt szükségük. Maga a termék lett a legjobb értékesítési eszköz.

Amikor a felhasználók értéket találnak a termékben, azok támogatóivá válnak. Minél zökkenőmentesebb az onboarding és a felhasználói élmény, annál nagyobb az esélye, hogy a vásárlók elfogadják és ajánlják a terméket.

Intuitív drag-and-drop tervezési funkcióival a Canva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előzetes tervezési tapasztalat nélkül is lenyűgöző grafikákat hozzanak létre. Ez a könnyű használat javítja az általános felhasználói élményt, ami arra ösztönzi az elégedett felhasználókat, hogy megosszák a platformot kollégáikkal és barátaikkal.

Az adatok a termékvezérelt értékesítés középpontjában állnak. A vállalatok nyomon követhetik a felhasználók termékkel való interakcióit, hogy betekintést nyerjenek a vásárlói magatartásba.

Például a Zoom felhasználói adatokat használ annak érdekében, hogy azonosítsa azokat a funkciókat, amelyek elősegítik az elkötelezettséget és a megtartást. Azáltal, hogy elemzik, mely funkciók a legnépszerűbbek, prioritást adhatnak a fejlesztéseknek és testre szabhatják marketingtevékenységeiket, hogy kiemeljék ezeket a szempontokat.

Ezekkel az elvekkel – termékvezérelt elkötelezettség, ügyfélközpontú élmény és adatelemzés – a PLS újradefiniálja az értékesítési folyamatot a skálázhatóság és a modern vásárlói preferenciákhoz való igazodás érdekében.

Hogyan működik a termékvezérelt értékesítés?

A termékvezérelt értékesítés értékesítési csatornája eltér a hagyományos modellektől. Ahelyett, hogy egy lineáris útvonalat követne, amely a marketing által minősített potenciális ügyfelekkel kezdődik, akik végül belépnek az értékesítési csatornába, ez egy dinamikus, termékvezérelt útként működik.

A felhasználók a kezdeti termékélményeken, például ingyenes próbaverziókon vagy freemium csomagokon keresztül haladnak előre, saját tempójukban ismerkedve meg a termékkel.

Ez a természetes fejlődés adatokat generál az elkötelezettségről, amelyek segítenek a felhasználók minősítésében a termékkel való interakciók alapján, ahelyett, hogy kizárólag marketing vagy demográfiai kritériumokra támaszkodnának.

Az ebben a megközelítésben nyomon követendő legfontosabb mutatók a következők:

Termékminősített potenciális ügyfelek (PQL-ek) : Azonosítsa azokat a felhasználókat, akik magas elkötelezettséget mutatnak, és a termékhasználat alapján valószínűleg konvertálnak.

Funkciók elfogadási aránya : Mérje meg, hogy a felhasználók mennyire hatékonyan használják a legfontosabb funkciókat, hogy felmérje a termék értékének megvalósulását.

Time-to-Value (TTV) : Kövesse nyomon, hogy a felhasználók milyen gyorsan érik el az első jelentős eredményt a termékével.

Ügyfélélettartam-érték (CLTV): értékelje a felhasználók hosszú távú bevételi potenciálját, hogy prioritást adhasson a nagy értékű lehetőségeknek.

Mindezek segítenek az értékesítési csapatoknak abban, hogy meghatározzák, mikor és hogyan kell bevonni a vásárlókat.

Esettanulmány: A ClickUp termékvezérelt értékesítési megközelítése A ClickUp növekedési útja jól illusztrálja a termékvezérelt értékesítés erejét egy versenyképes környezetben. A 2017-ben termelékenységi és projektmenedzsment platformként alapított ClickUp gyorsan felismerte és kihasználta a projektmenedzsment területén fennálló természetes termék-piac illeszkedést, és két év alatt lenyűgöző, 20 millió dolláros éves ismétlődő bevételt (ARR) ért el. Ennek a növekedésnek központi eleme volt a ClickUp stratégiája, amely lehetővé tette a felhasználók számára, hogy a fizetős csomagokra való áttérés előtt egy freemium modell keretében közvetlenül kipróbálják a terméket. Ez a stratégia hatékonyan növelte a konverziós arányokat, mivel a felhasználók „megszeretették” a platform képességeit. Ez a megközelítés segítette a ClickUp-ot abban, hogy több mint 4 millió felhasználót és 85 000 fizető ügyfelet vonzzon, és így erős versenytársak ellenére is megszilárdítsa pozícióját. A ClickUp arra is ösztönzi a felhasználókat, hogy közvetlenül osszák meg észrevételeiket és javaslataikat, így a csapat zökkenőmentesen gyűjtheti össze a hasznos visszajelzéseket. A felhasználók által benyújtott aggályok kezelésével és a valós visszajelzések alapján történő funkciók finomításával a ClickUp folyamatosan javítja a felhasználói élményt, fejleszti az onboarding folyamatot, és kínálatát az ügyfelek igényeihez igazítja.

Stratégiák a termékvezérelt értékesítés megvalósításához

A termékvezérelt értékesítés megvalósítása megköveteli a funkciók közötti összehangolt erőfeszítéseket a nagy potenciállal rendelkező ügyfelek, az adatalapú betekintés és az együttműködésen alapuló munkafolyamatok egyértelmű megértése érdekében.

Így érheted el hatékonyan ezt az összhangot:

Azonosítsa a nagy értékű ügyfélprofilokat

Értékesítési tervének kidolgozásakor lépjen túl az általános demográfiai célzásokon, és összpontosítson a termék iránti elkötelezettség mutatóira, például a funkciók használati gyakoriságára és a csapatok közötti együttműködésre, hogy meghatározza az ideális ügyfélprofilokat (ICP-ket).

Például egy ügyfél, aki folyamatosan használja a fejlett funkciókat, jelezi, hogy készen áll a prémium opciókra, így ő egy kiemelt potenciális ügyfél. Ez a vevőközpontú célzás növelheti a konverziós arányokat a hagyományos módszerekhez képest.

Használja a termékadatokat a célzott értékesítés ösztönzésére

Használja ki a valós idejű termékelemzéseket és elkötelezettségi adatokat, hogy termékminősített potenciális ügyfeleket (PQL-eket) hozzon létre, és időszerű, személyre szabott kapcsolatfelvételt kezdeményezzen.

Ez a megközelítés biztosítja, hogy az értékesítési csapatok pont akkor vegyenek fel kapcsolatot a felhasználókkal, amikor azok a leginkább hajlamosak a konverzióra. Az adatalapú PQL modelleket alkalmazó vállalatok növelhetik értékesítési termelékenységüket azáltal, hogy kizárólag a leginkább megfelelő felhasználókra koncentrálnak.

Támogassa a funkciók közötti együttműködést

Hozzon létre egy többfunkciós csapatot, amelyben a termék, az értékesítés, a marketing és az ügyfélsiker területek képviselői is szerepet kapnak. Ez a struktúra biztosítja, hogy minden csapattag hozzájáruljon a felhasználói élményhez, összehangolva a termékkel kapcsolatos ismereteket a marketing és az értékesítés tevékenységével az egységes ügyfélélmény érdekében.

A funkciók közötti csapatok a közös betekintésen alapuló stratégiák gyors alkalmazásával növelhetik az ügyfélelégedettséget.

Célzott oktatással javítsa az új munkatársak beilleszkedését

Használjon automatizált bevezetési folyamatokat, oktatóanyagokat és termékbeli utasításokat, hogy korán kiemelje a legfontosabb funkciókat. A felhasználók gyors eljutása az „aha pillanatig” csökkenti a lemorzsolódási arányt, és felkészíti őket az upsell lehetőségekre.

Különböző eszközök segítik a hatékony termékvezérelt értékesítési stratégiákat, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy pontosan akkor lépjenek kapcsolatba a felhasználókkal, amikor azok készek az elköteleződésre. Ennek a megközelítésnek a középpontjában olyan elemzési platformok állnak, mint a Pendo, az Amplitude és a Mixpanel. Ezek nyomon követik a felhasználók elköteleződését az egyes termékfunkciók iránt, és kiemelik azokat a mintákat, amelyek a prémium élményre való készenlétet jelzik.

Ezek az eszközök segítenek az értékesítési csapatoknak abban, hogy a tevékenységi adatok alapján azonosítsák a termékkel kapcsolatos potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamatban, és így elsőbbséget adjanak azoknak a felhasználóknak, akik aktívan profitálnak a termékből. Ez csökkenti a felesleges erőfeszítéseket és jelentősen növeli a konverziós arányokat.

Például a ClickUp Sales Project Management Software az egész értékesítési csatornát egyetlen munkaterületbe egyesíti.

Használja a ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftvert az értékesítési csapat irányításához, a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, és soha ne hagyjon ki egy értékesítési lehetőséget sem!

A beépített CRM-funkciók ideális termékvezérelt növekedési szoftverré teszik, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy rugalmas irányítópulton belül kezeljék a potenciális ügyfeleket, testreszabják a munkafolyamatokat és figyelemmel kísérjék a legfontosabb értékesítési mutatókat.

Fejlett dokumentumkezelés

A ClickUp Docs támogatja a termékvezérelt értékesítést azáltal, hogy lehetővé teszi a csapatok számára, hogy olyan tartalmakat hozzanak létre, osszanak meg és dolgozzanak ki közösen, amelyek elősegítik a felhasználók oktatását és elkötelezettségét. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű szerkesztés, a feladatok integrálása és a gazdag formázási lehetőségek, felhasználói útmutatókat, bevezető anyagokat és tudásbázisokat hozhat létre, amelyek segítségével a felhasználók önállóan fedezhetik fel a termék értékeit.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy kollégáival együttműködjön a termékvezérelt értékesítési anyagok kidolgozásában.

Az értékesítési csapatok a Docs segítségével javaslatokat, SOP-kat és szerződéseket is készíthetnek, gazdag szövegszerkesztési funkciók és élő együttműködés segítségével.

A dokumentumok könnyen megoszthatók a belső csapatokkal és a külső felhasználókkal, biztosítva az értékesítési, támogatási és marketing tevékenységek összehangolását. Ez a zökkenőmentes tudásmegosztás növeli a felhasználói aktiválást, csökkenti az elvándorlást és felgyorsítja a termék elfogadását.

A csapatok tárolhatják, megjegyzéseket fűzhetnek ezekhez a dokumentumokhoz, és összekapcsolhatják őket konkrét feladatokkal vagy fiókokkal, így biztosítva, hogy a releváns információk hozzáférhetők és jól szervezettek legyenek.

A ClickUp Integrations lehetővé teszi a csapatok számára, hogy több mint 1000 eszközt összekapcsoljanak, így zökkenőmentes információáramlást teremtve a platformok között. Az értékesítési csapatok integrálhatják a ClickUp-ot népszerű alkalmazásokkal, és automatizálhatják a frissítéseket olyan eszközökkel, mint az Outlook, a Gmail és a Zoom. Ez megkönnyíti az ütemezést, a feladatok létrehozását és a nyomon követést, és minden fontos információt egy hozzáférhető munkaterületen egyesít.

Támogassa termékvezérelt értékesítését azáltal, hogy a ClickUp-ot több mint 1000 eszközzel összekapcsolja, így egyszerűsítve az adatáramlást és növelve a hatékonyságot.

Az integrációk biztosítják, hogy a legfontosabb felhasználói viselkedési adatok, a termékhasználati mutatók és az ügyfél-visszajelzések elérhetők legyenek olyan platformokon, mint a CRM, az analitika és a marketingeszközök. Ez a összekapcsolt ökoszisztéma segít az értékesítési csapatoknak javítani a válaszadási időket, fenntartani a PQL-ek áramlását a folyamatban, és biztosítani, hogy minden részlet elérhető legyen az optimalizált, termékvezérelt értékesítési megközelítéshez.

A mélyebb testreszabás érdekében a ClickUp nyilvános API-ja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a munkafolyamataikhoz illeszkedő egyedi integrációkat hozzanak létre, lehetővé téve a fejlett automatizálást és az egyéni értesítéseket.

Automatizálások a munkafolyamatok zökkenőmentessé tételéhez

A ClickUp Automations kulcsfontosságú szerepet játszik a felhasználói elkötelezettséget megvalósítható értékesítési betekintéssé alakításában. Több mint 100 automatizálási sablonhoz való hozzáféréssel a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy konkrét felhasználói viselkedés alapján valós idejű műveleteket indítsanak el.

Használjon több mint 100 előre elkészített sablont a ClickUp Automations segítségével a rutinmunkák automatizálásához.

Például, ha egy felhasználó meghívja a csapattagokat, vagy folyamatosan használja a fejlett funkciókat, a ClickUp automatizálása azonnal hozzárendelheti a fiókot a CRM-ből egy értékesítési képviselőhöz, figyelmeztetve őket, hogy az adott felhasználó készen állhat egy frissítésre vagy prémium funkciókra.

Egyedi irányítópultok az értékesítési mutatókhoz

A ClickUp Dashboards hatékony, adatgazdag betekintést nyújt, amely elengedhetetlen a termékvezérelt értékesítési stratégiákhoz. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben kövessék nyomon és reagáljanak a legfontosabb értékesítési mutatókra.

Vizualizálja az értékesítési adatokat, kövesse nyomon az előrehaladást és azonosítsa a trendeket a ClickUp Dashboards segítségével.

Így működik:

Teljesen testreszabható nézetekkel ez az értékesítést támogató eszköz lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy saját céljaikhoz igazított irányítópultokat hozzanak létre, például a feladatok teljesítésének, az értékesítés előrehaladásának és az ügyfél-elkötelezettségnek a nyomon követésére.

Ezek a műszerfalak célja, hogy különböző formátumokban – kártyák, vonaldiagramok, kör- és oszlopdiagramok – vizualizálják az adatokat, lehetővé téve a csapatok számára, hogy vizuálisan értékeljék az értékesítési teljesítményt az egyes időszakokban, megfigyeljék a potenciális ügyfelek minősítésének tendenciáit, és azonosítsák a fejlesztésre szoruló területeket.

A ClickUp Brain-nel párosítva a ClickUp Dashboards segít Önnek AI-alapú betekintést nyerni a munkaterületén végzett mintázatok elemzésével. Ezek a betekintések segíthetnek feltárni az upsell lehetőségeket vagy felismerni a potenciális ügyfélvesztés kockázatait az ügyfélszegmensekben.

A termékvezérelt értékesítés kihívásainak leküzdése

A termékvezérelt értékesítés bevezetése kihívást jelenthet, különösen mivel átfedésben van a hagyományos értékesítési modellekkel és a komplex ügyféligényekkel. Íme néhány tipp, hogyan lehet leküzdeni a leggyakoribb akadályokat:

A hagyományos értékesítési csapatokkal való szakadék áthidalása

A termékvezérelt értékesítési stratégia megvalósításának egyik legfőbb kihívása a hagyományos értékesítési csapatokkal való összehangolás. A hagyományos módszerekhez szokott értékesítési képviselőknek nehézséget okozhat az alkalmazkodás egy olyan modellhez, amelyben a termék ösztönzi az elkötelezettséget.

Ezt a szakadékot áthidalva rendszeres ellenőrzéseket és visszacsatolási ciklusokat kell létrehozni a termék és az értékesítés között. Havi találkozókat lehet szervezni, ahol mindkét csapat megoszthatja észrevételeit, megbeszélheti az ügyfelek visszajelzéseit, és egyeztethet az értékesítést ösztönző termékjellemzőkről.

Az ügyfelek elvárásainak meghatározása és kezelése

A termékvezérelt modellben elengedhetetlen a vásárlói elvárások kezelése. A felhasználók gyakran azonnali értéket várnak el egy terméktől, és ha az nem felel meg gyorsan az igényeiknek, akkor elfordulhatnak tőle.

Biztosítson egyértelmű bevezetési és támogatási erőforrásokat az ügyfelek elvárásainak hatékony kezeléséhez. Készítsen egy egyszerű bevezetési ellenőrzőlistát, amely végigvezeti az új felhasználókat a legfontosabb funkciókon és a bevált gyakorlatokon, segítve őket abban, hogy gyorsan felismerjék az értékét, és csökkentve a lemorzsolódási arányt.

💡Profi tipp: Az önkiszolgáló források, például a GYIK és a termékben található oktatóanyagok csökkenthetik az értékesítési csapatok támogatási terheit, és lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy a gyakori kérdéseket önállóan oldják meg.

Az adatok titkosságának és biztonságának védelme

Az adatvédelem rendkívül fontos, mivel a PLS modellekhez hasonló termékvezérelt növekedési stratégiák nagymértékben támaszkodnak a felhasználási adatokra az értékesítési tevékenységek ösztönzése érdekében. Az ügyfelek egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a vállalatok hogyan kezelik adataikat, ezért elsőbbséget kell biztosítania a átláthatóságnak és szigorú biztonsági intézkedéseket kell bevezetnie.

Az adatkezelésre vonatkozó egyértelmű irányelvek bevezetése, a rendszeres ellenőrzések és a magas szintű megfelelési szabványok (például a GDPR és a CCPA) alkalmazása segít biztosítani az adatok biztonságát. Például a felhasználói adatok anonimizálása a termékkezelési irányítópultokon vagy a csapatok között megosztott jelentésekben csökkentheti az adatvédelmi kockázatokat, miközben értékes betekintést nyújt az elkötelezettségbe. Az adatkezelés átláthatósága növeli az ügyfelek bizalmát, és az adatvédelemre összpontosító vállalatok gyakran magasabb ügyfélmegtartási arányt érnek el.

A bevonás taktikai skálázása

A felhasználók számának növekedésével a személyre szabott elkötelezettség fenntartása egyre nagyobb kihívást jelent. Az automatizált munkafolyamatok, amelyek személyre szabott alkalmazáson belüli utasításokat, használat alapú ajánlásokat és időszerű figyelmeztetéseket tartalmaznak, segítenek az értékesítési képviselőknek a legfontosabb pillanatokban kapcsolatba lépni a felhasználókkal.

Ezeknek az interakciós pontoknak az automatizálása hatékonyan tartja fenn az elkötelezettséget, miközben biztosítja, hogy minden felhasználó támogatást érezzen, miközben felfedezi a prémium funkciókat, még nagy léptékben is.

A termékvezérelt értékesítés legjobb gyakorlata

Vessünk egy pillantást a legfontosabb lépésekre, amelyekkel termékvezérelt megközelítését dinamikus és rugalmasan alakíthatja, hogy csapata és terméke mindig megfeleljen az ügyfelek elvárásainak.

A felhasználói élmény folyamatos fejlesztése

Segítsen a felhasználóknak, hogy gyorsan felismerjék az értékét. Vezessen be alkalmazáson belüli tippeket, amelyek végigvezetik az új felhasználókat a nagy értékű funkciókon. Kövesse nyomon, hol hagyják abba a felhasználók a bevezetést, és finomítsa ezeket a szakaszokat az elkötelezettség javítása érdekében. Ha például a felhasználók nem érik el egy bizonyos funkciót, fontolja meg annak kiemelését vagy kontextusfüggő ösztönzők biztosítását.

A legfontosabb mutatók figyelemmel kísérése és elemzése

Összpontosítson azokra a mutatókra, amelyek tükrözik a termék iránti elkötelezettséget és a potenciális felárral járó értékesítési lehetőségeket. Kövesse nyomon a termékminősített potenciális ügyfeleket (PQL-ek) küszöbértékek (pl. használati gyakoriság, konkrét funkciók használata) beállításával és riasztások létrehozásával, amikor a felhasználók megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. Állítson be irányítópultokat az egyszerű, valós idejű nyomon követéshez, hogy az értékesítési csapatok azonnal reagálhassanak a nagy vásárlási szándékkal rendelkező potenciális ügyfelekre.

Visszajelzések kérése az ügyfelektől

A visszajelzéseket alakítsa át megvalósítható fejlesztésekké. Rendezzen negyedéves „Ügyfélkerekasztal” üléseket, és hívja meg a legaktívabb felhasználókat, hogy megvitassák, mi működik és mi nem. Használjon ügyfél-visszajelzési eszközöket (például NPS-felméréseket) a trendek felismeréséhez és a termékfejlesztési terv kiegészítéséhez.

Okosabb méretezhetőség a termékvezérelt értékesítéssel

A termékvezérelt értékesítési stratégia több mint stratégiaváltás – hatékony módszer a csapatok összehangolására, a nagy szándékú felhasználók prioritásként való kezelésére és egy olyan értékesítési modell létrehozására, amely természetesen skálázódik a felhasználói elkötelezettséggel.

Az adatokból nyert betekintés, az ügyfélorientált időzítés és az önkiszolgálásról a stratégiai elérhetőségre való zökkenőmentes átállás révén a PLS lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hitelesen és hatékonyan lépjenek kapcsolatba a felhasználókkal. Ez a megközelítés javítja a konverziós arányokat és megteremti az alapot a tartós ügyfélkapcsolatokhoz.

Fontolja meg a PLS bevezetését, ha: Terméke önkiszolgáló modellel rendelkezik: a felhasználók könnyedén regisztrálhatnak, bekapcsolódhatnak és önállóan megtalálhatják az értékeket.

Nyomon követi a felhasználói viselkedési adatokat: Az olyan betekintések, mint a funkciók használata vagy az alkalmazásban töltött idő, irányt mutatnak az értékesítési beszélgetéseknek.

Ön az ügyfélélményt helyezi előtérbe: a PLS a problémák megoldását hangsúlyozza az értékesítés előmozdítása előtt.

Terméke egyértelmű ROI-t mutat: a felhasználók elköteleződésük előtt megtapasztalhatják az értéket.

Hibrid értékesítési modellje van: a PLS akkor működik a legjobban, ha célzottan megcélozza a nagy vásárlási szándékkal rendelkező felhasználókat.

Azoknál a termékorientált vállalatoknál, amelyek készek ezt a stratégiát alkalmazni, olyan eszközök használata, mint a ClickUp, amely integrálja a termékekkel kapcsolatos betekintést, az egyedi irányítópultokat és az automatizálást, segíthet az értékesítési csapatoknak a maximális hatékonyság elérésében, miközben csökkenti az ügyfélszerzés költségeit.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tegye meg az első lépést értékesítési stratégiájának fejlesztése felé.