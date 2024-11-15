A legjobb Slack-sablonok a munkafolyamatok racionalizálásához (példákkal és alternatívákkal)

A Slack egy ismert név a üzenetküldő alkalmazások világában.
De amellett, hogy megkönnyíti a kommunikációt, a munkafolyamatok javításában is segítséget nyújthat.
Akár a szoftverfejlesztési munkafolyamatok racionalizálását, akár a hibák és funkciókérés nyomon követését végzi, a Slack sablonok segíthetnek mindebben.
Ez a bejegyzés egy listát tartalmaz azokról a Slack-sablonokról, amelyek segítségével egyszerű, (szinte) kódolás nélküli munkafolyamatokat állíthat be. Ezen felül egy listát is kap a Slack alternatív sablonjairól!
Mi jellemzi egy jó Slack-sablont?
A Slack sablonok segíthetnek a rutinfolyamatok automatizálásában, így több időt fordíthat a nagy értékű stratégiai feladatokra. Íme néhány tényező, amely egy jó Slack sablont jellemez:
- Jól meghatározott szerkezet: Válasszon olyan sablont, amelynek világos szakaszai vannak, logikus felépítésű, megadott célja van, és tartalmaz egy kezdő útmutatót, amelyben világos utasítások találhatók a használatáról.
- Hozzáférhetőség: Szerezzen be olyan sablonokat, amelyek könnyen hozzáférhetők, ingyenesek vagy megfizethető áron kaphatók. Ügyeljen arra is, hogy kódolás nélküli sablonokról legyen szó, hogy a nem technikai csapatok is kényelmesen használhassák őket.
- Rugalmasság: Győződjön meg arról, hogy Slack-sablonjai elég rugalmasak ahhoz, hogy különböző helyzetekhez alkalmazkodjanak. Lehetőséget kell biztosítani azok igényeinek megfelelő testreszabására. Ezenkívül skálázhatónak kell lenniük, hogy a növekvő csapatok igényeinek is megfeleljenek.
- Felhasználóbarát: Válasszon olyan Slack-sablonokat, amelyek könnyen használhatók és mobilbarát formátumúak, így útközben is használhatja őket.
Slack-sablonok munkafolyamatokhoz
Gondolt már arra, hogy a Slacket használja projektmenedzsmenthez? Ha nem, itt megtudhatja, hogyan segíthetnek a Slack munkafolyamatai az IT-projekteiben.
A Slack sablonok bármit automatizálnak, a heti jelentkezésektől az emlékeztetőig. Ez az egyik legjobb Slack funkció, amely segít a mérnököknek és a fejlesztőknek abban, hogy a bonyolultabb problémák megoldására koncentrálhassanak.
Ha a Slack a csapat hivatalos kommunikációs alkalmazása, és automatizálni szeretné a heti csapatértekezleteket, akkor csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja a Heti értekezlet munkafolyamatot a Slack Automations ablakban.
Így fog kinézni a munkafolyamatod. Egyszerűen frissítsd a részleteket, kattints a Mentés gombra, és máris készen állsz!
Így beállíthat egy egyedi munkafolyamatot, amely olyan részleteket tartalmaz, mint az üzenet, a csatorna és a beszélgetések, ahová a válaszok elküldésre kerülnek. Íme egy gyűjtemény Slack munkafolyamat-sablonokból, amelyekkel tehermentesítheti magát.
Visszajelzések gyűjtése huddle-megbeszélések nélkül
Bár a visszajelzések gyűjtése kulcsfontosságú, a gyakori Slack Huddles megzavarhatja az egyéni munkafolyamatokat. Használja a Slack sablonokat űrlapok készítéséhez bármely csatornára, ahol csapattársai folyamatokat, ötleteket, lehetséges hibákat és javaslatokat vitatnak meg.
Tartsa egyszerűnek a dolgokat – csak adjon hozzá két-három gyors kérdést, és automatikusan bevezetheti a legjobb gyakorlatokat vagy javaslatokat a fejlesztési folyamatokba.
Íme a visszajelzési űrlap létrehozásához szükséges munkafolyamat-sorozat:
- Küldje el a bevitelek összefoglalóját meghatározott Slack-csatornákra
- Kezdje egy űrlap linkjével
- Gyűjts visszajelzéseket egy folyamatról, ötletről vagy hibáról
Kérelmek jóváhagyása másodpercek alatt
Legyen szó változáskérelemről, jelentéskérelemről, funkcióról vagy ügyfélkérelemről, a jóváhagyás kis késedelme is késleltetheti az egész határidőt. Miért ne hozna létre egy jóváhagyási munkafolyamatot, amely lehetővé teszi a kérelmek gyors nyomon követését és jóváhagyását?
Csak annyit kell tennie, hogy megnyitja a Slack munkafolyamat-készítőjét, és kiválasztja a következőket:
- Kezdje egy linkkel a Slackben
- Gyűjtsön információkat a link formájában – funkciókérés, módosítási kérés vagy jelentési kérés
- Küldjön üzenetet a csatornában a csapat láthatósága érdekében, és egy DM-et annak a személynek, aki benyújtotta a kérést, megerősítve a kézbesítést.
Szavazatok gyűjtése egy javaslatra
A Slack munkafolyamat-készítőjének egyik legokosabb felhasználási módja: szavazási rendszer szervezése a legjobb ötletek, tervek és nyertesek kiválasztásához.
Tegyük fel, hogy néhány műszaki tervezési javaslatot készít, és a csapata javaslatait figyelembe véve a legjobbat szeretné kiválasztani.
Kezdje azzal, hogy közzéteszi a tervét a megfelelő Slack-csatornán. Ezután tájékoztassa a csapatot az emoji használatáról a szavazási folyamatban. Azok a csapattagok, akik emoji-val reagáltak, szavazási űrlapot kapnak a Slack DM-jeikben. A szavazatok összesítéséhez letöltheti az eredményeket CSV-fájlként.
Így hozhatod létre a munkafolyamatot:
- A csatornában a👍emoji fogadásakor indul el.
- Küldje el a szavazási űrlapot DM-ben
- Adjon hozzá egy Google Sheet sort az űrlap adataival
Emlékeztetőket küldeni a szinkronizáláshoz
Amikor a fejlesztői csapatok feladatokkal vannak elfoglalva, szinkronizálás szükséges ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen. Videohívások helyett a sablonok segítségével ütemezzen szinkronizálásokat a Slack csatornákon belül.
Ezzel a Slack-sablonnal gyorsan emlékeztetheti csapatát, hogy tegyék közzé frissítéseiket a csatornán. Meghatározhat egy szálat, amelyben összegyűjti az összes választ, így a Slack-csatorna rendezett és áttekinthető marad. Ezenkívül kereshet rá, hogy ki min dolgozik, így elkerülheti a zavart, és biztosíthatja, hogy senki ne dolgozzon ugyanazon a feladaton.
Kövesse az alábbi sorrendet a munkafolyamat beállításához:
- Kezdje a tervezett időpontban és napon
- Küldjön üzenetet a csatornára, hogy csapata frissítéseket tegyen közzé egy szálban.
Funkció indítása emoji segítségével
Ezzel a Slack-sablonnal elindíthatja a munkafolyamatokat, amikor valaki egy üzenetre emoji-val reagál. Amikor egy csapattag egy adott emoji-t használ, elindíthat egy üzenetet, amelyben megadja, ki használta az emoji-t, és elküldhet neki egy űrlapot, amelyen kitöltheti a kérést.
Akárcsak a szavazatok gyűjtése és a funkciók elindítása, ezeket a triggereket is felhasználhatja bonyolult munkafolyamatok létrehozásához. A munkafolyamatok emoji-val történő elindításához kövesse ugyanazt a sorrendet:
➡️ Induljon el, amikor a 👋emoji reakcióként megjelenik a csatornán
➡️ Küldjön üzenetet a szálban, hogy értesítse az emoji-t használó személyt.
Új hibajelentések létrehozása és nyomon követése
Biztosan már használtad a Slack csatornákat, közvetlen üzeneteket, hívásokat, @említéseket stb. De itt van egy módszer, amellyel hatékonyabban használhatod a Slacket a hibák jelentésére és a fejlesztési folyamatok racionalizálására.
Ezzel a Slack-sablonnal összekapcsolhatja azokat az ügyfeleket és alkalmazottakat, akik hibát észlelnek, a csapata hibakövető eszközével. Ehhez hozzon létre egy dedikált csatornát, például #app2. 0-bugs, és tegye közzé a szabványos hibabejelentési munkafolyamatot. Ez segít abban, hogy a „Probléma létrehozása” automatizált műveletként bekerüljön a munkafolyamatba.
Kövesse az alábbi sorrendet a hibabejelentési munkafolyamat beállításához:
- Kezdje egy linkkel a Slackben
- Gyűjtse össze a hiba jelentéséhez szükséges részleteket egy űrlapon
- Hozzon létre egy hibajelentést a hibajelentő eszközben, például egy Jira hibajelentést az űrlap kitöltésével.
- Küldjön „hibajelentés rögzítve” visszaigazoló üzenetet
A Slack-sablonok használatának korlátai a szoftverfejlesztés területén
Fontos megismerni a Slack további funkcióit és azt, hogy azok hogyan segítik a felhasználókat.
Például egy Slack-bot segíthet a csapatoknak automatizálni az emlékeztetőket, az @mention értesítéseket, egyéni válaszok küldését és még sok mást. Hasonlóképpen, a munkafolyamat-készítő és az előre elkészített Slack-sablonok is segítenek automatizálni a munkafolyamat bizonyos aspektusait és hatékonyabbá tenni a műveleteket.
A Slack-sablonok használatának azonban vannak néhány korlátai.
- Fizetős funkció: A Slack sablonok csak fizetős csomagokban érhetők el. Ezen felül nagyon korlátozott számú beépített munkafolyamat-sablont használhatsz: ütemezett üzenetek, értekezlet-emlékeztetők, beilleszkedés, incidensjelentések, csapat dicséretek, visszajelzések stb.
- Bonyolult beállítás: A munkafolyamat-készítő nem egységes megoldást, hanem apránkénti módosításokat igényel. Bár a visszajelzések és a találkozókra vonatkozó emlékeztetők beállítása meglehetősen egyszerű, bonyolult munkafolyamatok beállítására nem alkalmas a fejlesztési munkafolyamatok javítása érdekében.
- Alapvető funkcionalitás: A Slack sablonok standard formátumúak, ami korlátozza használatukat. A sablonokat csak egyszerű munkafolyamatok automatizálására használhatja, például jelentések készítésére, visszajelzések gyűjtésére, új munkatársak beillesztésére, üzenetek küldésére vagy frissítések közzétételére.
- Slack munkaterületre korlátozva: A linkkel vagy emoji reakcióval induló munkafolyamatok létrehozása a Slack munkaterületre korlátozódik. A linket nem oszthatja meg e-mailben vagy más csatornákon a munkafolyamat elindításához.
- Hatékony együttműködés: Bár együttműködőket adhat hozzá a munkafolyamatokhoz, a Slack sablonok csak korlátozott kommentelést tesznek lehetővé. Például a külső együttműködők nem tudnak kommunikálni a Slack munkafolyamatokon keresztül.
Alternatívák a Slack sablonokhoz
Bár a Slack sablonok funkcionalitása és hozzáférhetősége korlátozott, összeállítottunk egy listát olyan sablonokról, amelyek nem rendelkeznek a Slack problémáival. Teljesen ingyenesek, több mint 100 egyedi automatizálás támogatja őket, és valós idejű együttműködést, valamint fokozott termelékenységet kínálnak.
Íme a lista.
1. ClickUp értekezlet napirend sablon
Legyen szó fejlesztői megbeszélésről vagy projektindító értekezletről, a ClickUp értekezlet-napirend sablonja biztosítja a szükséges elrendezést az értekezlet részleteinek felsorolásához – típus, hatókör, helyszín, videokonferencia-link, dátum, idő, résztvevők és témák. Röviden: ez a sablon segít biztosítani, hogy az értekezlet a világosan meghatározott célok szerint haladjon.
Így tudod kihasználni ennek a sablonnak az előnyeit:
- Feladatok felosztása és felelősségek kiosztása
- Minden találkozó témájának kezelése
- Segítsen csapatának jobban felkészülni a megbeszélésre egy témaáttekintéssel
- Gondoskodjon strukturált értekezletekről
Mi tetszett nekünk: Ez a ClickUp Doc sablon egyedi nézeteket tartalmaz, többek között Gantt, Lista, Munkafolyamat és Naptár nézeteket, amelyek segítenek a napirend (témák, ütemtervek, tevékenységek) megtervezésében a csapattal. Ezenkívül automatizálhatja a napirend e-mailben történő megosztását anélkül, hogy lapot kellene váltania.
2. ClickUp lista sablon
A listák elkerülhetetlen részét képezik a szoftverfejlesztési folyamatoknak. A mérnökök és a fejlesztőcsapatok listákat használnak a funkciók iránti igények, hibák, feladatok, határidők, felhasználói történetek és egyéb dolgok szervezésére és nyomon követésére. És itt jön jól a ClickUp listasablonja .
Ez a sablon alapvető és fejlett funkciók kombinációja, amelyek a következőket segítik:
- Bontsa le a komplex feladatokat kezelhető alfeladatokra
- Feladatok szervezése és prioritásainak meghatározása
- A listák létrehozásakor kövesse a szabványos formátumot
- Kövesse nyomon a teendőket, hibákat, funkciókérés
A legjobb rész? Ezt a sablont újra és újra felhasználhatja ismétlődő folyamatokhoz.
Mi tetszett nekünk: A sablon egy „Videó beágyazása” opciót kínál, amelynek segítségével videókat tölthet fel, hogy további részletekkel egészítse ki feladatait.
💈Bónusz tipp: A ClickUp Recurring Tasks segítségével automatizálhatja a feladatok meghatározott gyakorisággal történő ismétlődését, így rendszeresen módosíthatja a listáját.
3. ClickUp kommunikációs terv sablon
Akár az érdekelt felek kéréseinek kezeléséről, akár az ügyfelek visszajelzéseinek megvalósításáról, akár új funkciók ötleteinek megvitatásáról van szó a csapatával, elengedhetetlen egy szilárd kommunikációs terv. Ehhez pedig egy jó kommunikációs terv sablonra van szükség.
A ClickUp kommunikációs terv sablonja segítségével olyan megvalósítható kommunikációs tervet hozhat létre, amely segít Önnek a következőkben:
- Javítsa a belső és külső kommunikációt
- Határozza meg a kommunikációs célokat, az érdekelt feleket és az ütemtervet
- Biztosítsa a következetes kommunikációt
- A legjobb kommunikációs csatornák azonosítása
- Kövesse nyomon és mérje kommunikációs erőfeszítéseit
Mi tetszett nekünk: Ez a sablon lehetővé teszi egyéni mezők létrehozását az egyes kommunikációs csatornák – e-mailek, közösségi média, kommunikációs platformok vagy ezek kombinációja – nyomon követéséhez.
💡Profi tipp: Használja a ClickUp Tasks funkciót, hogy felvázolja a kommunikációs tervében az érdekelt felekkel való kommunikációval kapcsolatos feladatokat. Ez segít a terv kezelésében és jobb átláthatóságot biztosít.
4. ClickUp vállalati wiki sablon
A ClickUp Company Wiki Template egy biztonságos hely, ahol minden szoftveres tartalmát tárolhatja – a műszaki és folyamatdokumentumoktól kezdve a kódrészletekig, keretrendszerekig és adatstruktúrákig.
Nem csak ez, ez a sablon külön oldalakkal rendelkezik a vállalati információk – célok és küldetés, alapértékek, alkalmazotti kézikönyv – rögzítésére, valamint egy részleg oldallal, amelyen az IT, értékesítés, marketing, HR és egyéb területekkel kapcsolatos információk központosítva vannak.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Az IT-dokumentáció központosítása
- Kövesse nyomon a fejlesztési erőforrásokat
- Eszközök és rendszerek részleteinek tárolása
- Tegye a tartalmakat könnyen hozzáférhetővé, miközben hozzáférés-vezérlést alkalmaz
Mi tetszett nekünk: A sablon tartalmaz egy „Gyakran használt űrlapok és források” részt, amelyben űrlapkérés-sablonok találhatók, például az IT-támogatási kérés sablon, amelynek segítségével rendszerezheti és nyomon követheti az IT-vel kapcsolatos kéréseket.
5. ClickUp azonnali üzenet sablon
A Slack előnyeinek és hátrányainak felsorolásakor az eszköz egyik legjelentősebb hátránya a következő: fontos üzenetek elvesztése.
Annyi csatorna, szál és közvetlen üzenet között könnyű elveszíteni a fontos információkat a beszélgetések tengerében – például a legjobb funkcióötletet. Itt jön jól a ClickUp azonnali üzenet sablonja, amely egy helyen rendezi az üzeneteidet.
Ez a sablon segíthet Önnek:
- A beszélgetések fontossági sorrendbe állítása
- Üzenetek készítése és tárolása időmegtakarítás céljából
- Helyesírási és nyelvtani hibák azonosítása
- Gyorsan reagáljon a kérésekre
- A márka üzeneteinek és hangjának egységesítése
Mi tetszett nekünk: Ezzel a sablonnal létrehozhat egy belső csevegőszobát, navigálhat az üzenetküldő alkalmazásban, és megvalósíthatja a sablonban szereplő üzenetküldési gyakorlatokat.
6. ClickUp visszajelzési űrlap sablon
Legyen szó a csapat visszajelzéseiről az új IT-irányelvekkel kapcsolatban vagy a munkavállalók visszajelzéseiről a vállalati kultúrával kapcsolatban, a visszajelzési sablon elengedhetetlen a zökkenőmentes visszajelzési rendszer kiépítéséhez.
A ClickUp munkavállalói visszajelzés sablon segítségével összegyűjtheti, nyomon követheti és feldolgozhatja a munkavállalók visszajelzéseit. Ez a sablon a következőket segíti:
- Hozzon létre strukturált és következetes visszajelzési rendszert
- Kövesse nyomon az alkalmazottak hangulatát
- Biztosítsa az átláthatóságot a munkavállalók és a vezetőség között
- Nyitott platform biztosítása az őszinte beszélgetések ösztönzése érdekében
Mi tetszett nekünk: Hasznos nézeteket kínál, például az összes válaszadó listája, a válaszok listája és a munkavállalói visszajelzések táblázata, amelyekkel könnyen előhívhatók az adatok.
💡Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, amely hasonló a Slack automatizálásához, hogy automatizálja a visszajelzési kérdőívek elküldését az alkalmazottaknak e-mailben, online kérdőívplatformokon vagy egyéni megbeszéléseken keresztül.
7. ClickUp heti jelentés sablon
A projektek időbeni megvalósításának egyik legjobb módja a sprintek nyomon követése és mindenki tájékoztatása az előrehaladásról. A ClickUp heti jelentés sablonja segítségével pontosan nyomon követheti a sprint céljainak elérését.
Így kiemelheti a technikai mérföldköveket, a felhasználói történeteket befejezettként/folyamatban lévőként jelölheti, ellenőrizheti az erőforrás-elosztás frissítéseit, és teljes áttekintést kaphat a projekt fejlesztéséről.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását
- Adatok gyűjtése több forrásból
- Kommunikálja a frissítéseket a csapatok között
- Áttekintést kaphat az elért eredményekről
- A potenciális akadályok azonosítása
- Segítsen csapattársainak, hogy a nagy képre koncentráljanak
Mi tetszett nekünk: Ez a sablon egy heti táblázatot kínál, ahol az összes heti feladatot láthatja, állapotcímkékkel ellátva, hogy könnyebben áttekinthető legyen.
💡Profi tipp: Amikor a jelentés elkészült, elemezze az adatokat a ClickUp Dashboards segítségével. Ez segít azonosítani a fejlesztendő területeket és a tervhez tartani magát.
8. Napi állandó értekezlet sablon
A napi standupok elengedhetetlenek, de nem könnyű megtervezni őket. Itt jön jól a ClickUp napi standup meeting sablonja.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Központosítsd a jegyzeteket, terveket és kövesd nyomon az előrehaladást
- Készítsen ellenőrzőlistákat minden csapattag számára, hogy ne maradjanak le semmilyen feladatról.
- Gyűjtsd össze a valós idejű frissítéseket egy helyen, hogy mindenki naprakész legyen
- Gyorsabb és tájékozottabb döntéshozatal
- Gyorsabban oldja meg a problémákat
💡Profi tipp: Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a találkozók jegyzetének és összefoglalójának elkészítéséhez, így a napi stand-upok után azonnal elkezdheti a feladatok elvégzését, anélkül, hogy időt pazarolna a találkozók összefoglalójának elkészítésére.
Ezzel az utolsó ingyenes ClickUp-sablonunkkal elérkeztünk a sablonlistánk végére. De ha összehasonlítjuk a ClickUp-ot és a Slack-et, akkor azt mondhatjuk, hogy a ClickUp-sablonok sokkal többet kínálnak – az egyéni nézetektől és állapotoktól kezdve az automatizálásig és a valós idejű együttműködéshez szükséges funkciókig.
És a legjobb az egészben, hogy még nem végeztünk. A ClickUp számos kommunikációs funkcióval rendelkezik, amelyekkel felülmúlja a Slacket, mivel a valós idejű kommunikációt termelékenységi funkciókkal ötvözi.
ClickUp vs. Slack: Rövid áttekintés
Itt található egy részletesebb áttekintés a ClickUp funkcióiról, amelyek a Slack egyik legfőbb versenytársává teszik 👇
ClickUp Chat
A vadonatúj ClickUp Chat a valós idejű kommunikációról szól. A Slackhez hasonlóan több csatornát is létrehozhatsz projektekhez, és összehozhatod a különböző részlegek csapatait, hogy valós időben együttműködhessenek. De a legfontosabb, hogy a csevegések és a projektmenedzsment ugyanazon a platformon zajlik.
Így van. Nincs többé eszközök közötti váltás!
Ezen felül a csevegésen belül hozzáférhet az AI-hez, és AI-javasolt válaszokat, összefoglalt szálakat, automatikusan létrehozott feladatokat és még sok mást kaphat.
ClickUp Megjegyzések és említések hozzárendelése
Ha azonnali intézkedést szeretne egy feladat kapcsán, használja a ClickUp Assign Comments and Mentions funkciót. A ClickUp megjegyzéseinek és @mentions funkciójának segítségével felhívhatja valakinek a figyelmét és konkrét intézkedési pontokat rendelhet hozzá, így biztosítva a folyamatos felelősségvállalást.
ClickUp Clips
A ClickUp Clips segítségével megszüntetheti a számtalan üzenet és szál okozta zavart. Ez a ClickUp funkció lehetővé teszi a képernyők rögzítését és a videó megosztását a világos magyarázatok érdekében. A klipeket AI segítségével le is írhatja, beleértve a kivonatokat és az időbélyegeket is.
A legjobb rész? A leírás kereshető, és megjelenik minden olyan keresésnél, amelyet a ClickUp Connected Search segítségével futtat.
ClickUp emlékeztetők
A Slack emlékeztetőkhöz hasonlóan a ClickUp emlékeztetőket is beállíthat bármire: dátumokra, találkozókra és feladatokra. Ezeket bárhonnan hozzáadhatja a ClickUp-ban, és mellékleteket vagy ismétlődő ütemezéseket is csatolhat hozzájuk. Emlékeztetőket hozhat létre feladatokból és megjegyzésekből is, így csapata tudja, hol kell nyomon követni a feladatokat.
ClickUp Meetings
Kezelje az összes találkozóját – a napi stand-up meetingektől a heti szinkronizálásokig, a projektindításokig és a funkciók ötleteinek megbeszéléséig – a ClickUp Meetings segítségével. Használja jegyzetek készítésére, napirendek kezelésére és feladatok kiosztására egy helyen.
ClickUp naptár
Kövesse nyomon a megbeszéléseket, vizualizálja a munkát, ütemezze a feladatokat és kezelje a projekt ütemtervét a ClickUp Naptár nézetével. Ezzel tájékoztathatja csapattársait a projekttervekről, a közelgő határidőkről és a feladatok ütemtervéről.
Ezen remek funkciók mellett a ClickUp több mint 1000 natív integrációt kínál. Az eszközt összekapcsolhatja kedvenc alkalmazásaival, beleértve a Slacket is. A ClickUp és a Slack integrálása segít a ClickUp feladatok kezelésében anélkül, hogy el kellene hagynia a beszélgetéseket.
Ezzel az integrációval a következőket teheti:
- Készítsen ClickUp feladatokat a Slack-feedjéből
- Hozzáférhet a Slackben található feladatlinkekhez az összes részlet és kontextus megadásával, így azonnal intézkedhet.
- Kezelje a határidőket, állapotokat és prioritásokat a Slack csatornákon keresztül
- Feladatok és megjegyzések létrehozása üzenetekből
- Feladatértesítések a Slacken
Optimalizálja munkafolyamatait a ClickUp segítségével
A Slack sablonok kiválóan alkalmasak a munkafolyamatok automatizálására. De nem tagadható, hogy funkcionalitásuk korlátozott. Nem teszik lehetővé egyedi munkafolyamatok létrehozását, és csak kiegészítő szerepet játszanak a projektmenedzsment munkafolyamatok kialakításában.
Itt merül fel az igény egy olyan all-in-one termelékenységi platformra, mint a ClickUp.
A ClickUp segítségével ingyenes sablonokat kap, amelyek rendkívül könnyen használhatók és minden típusú munkafolyamatot támogatnak – a megbeszélésektől a funkciókérés nyomon követéséig –, valamint egy széles körű, hatékony projektmenedzsment funkciókészletet.
Ha tehát időt szeretne megtakarítani az alkalmazások közötti váltással, és zökkenőmentes fejlesztési folyamatot szeretne kialakítani, regisztráljon még ma a ClickUp-ra!