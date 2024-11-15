A legjobb Slack-sablonok a munkafolyamatok racionalizálásához (példákkal és alternatívákkal)

A Slack egy ismert név a üzenetküldő alkalmazások világában.

De amellett, hogy megkönnyíti a kommunikációt, a munkafolyamatok javításában is segítséget nyújthat.

Akár a szoftverfejlesztési munkafolyamatok racionalizálását, akár a hibák és funkciókérés nyomon követését végzi, a Slack sablonok segíthetnek mindebben.

Ez a bejegyzés egy listát tartalmaz azokról a Slack-sablonokról, amelyek segítségével egyszerű, (szinte) kódolás nélküli munkafolyamatokat állíthat be. Ezen felül egy listát is kap a Slack alternatív sablonjairól!

Mi jellemzi egy jó Slack-sablont?

A Slack sablonok segíthetnek a rutinfolyamatok automatizálásában, így több időt fordíthat a nagy értékű stratégiai feladatokra. Íme néhány tényező, amely egy jó Slack sablont jellemez:

Jól meghatározott szerkezet : Válasszon olyan sablont, amelynek világos szakaszai vannak, logikus felépítésű, megadott célja van, és tartalmaz egy kezdő útmutatót, amelyben világos utasítások találhatók a használatáról.

Hozzáférhetőség : Szerezzen be olyan sablonokat, amelyek könnyen hozzáférhetők, ingyenesek vagy megfizethető áron kaphatók. Ügyeljen arra is, hogy kódolás nélküli sablonokról legyen szó, hogy a nem technikai csapatok is kényelmesen használhassák őket.

Rugalmasság : Győződjön meg arról, hogy Slack-sablonjai elég rugalmasak ahhoz, hogy különböző helyzetekhez alkalmazkodjanak. Lehetőséget kell biztosítani azok igényeinek megfelelő testreszabására. Ezenkívül skálázhatónak kell lenniük, hogy a növekvő csapatok igényeinek is megfeleljenek.

Felhasználóbarát: Válasszon olyan Slack-sablonokat, amelyek könnyen használhatók és mobilbarát formátumúak, így útközben is használhatja őket.

Slack-sablonok munkafolyamatokhoz

Gondolt már arra, hogy a Slacket használja projektmenedzsmenthez? Ha nem, itt megtudhatja, hogyan segíthetnek a Slack munkafolyamatai az IT-projekteiben.

A Slack sablonok bármit automatizálnak, a heti jelentkezésektől az emlékeztetőig. Ez az egyik legjobb Slack funkció, amely segít a mérnököknek és a fejlesztőknek abban, hogy a bonyolultabb problémák megoldására koncentrálhassanak.

via Slack

Ha a Slack a csapat hivatalos kommunikációs alkalmazása, és automatizálni szeretné a heti csapatértekezleteket, akkor csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja a Heti értekezlet munkafolyamatot a Slack Automations ablakban.

Így fog kinézni a munkafolyamatod. Egyszerűen frissítsd a részleteket, kattints a Mentés gombra, és máris készen állsz!

via Slack

Így beállíthat egy egyedi munkafolyamatot, amely olyan részleteket tartalmaz, mint az üzenet, a csatorna és a beszélgetések, ahová a válaszok elküldésre kerülnek. Íme egy gyűjtemény Slack munkafolyamat-sablonokból, amelyekkel tehermentesítheti magát.

Visszajelzések gyűjtése huddle-megbeszélések nélkül

via Slack

Bár a visszajelzések gyűjtése kulcsfontosságú, a gyakori Slack Huddles megzavarhatja az egyéni munkafolyamatokat. Használja a Slack sablonokat űrlapok készítéséhez bármely csatornára, ahol csapattársai folyamatokat, ötleteket, lehetséges hibákat és javaslatokat vitatnak meg.

Tartsa egyszerűnek a dolgokat – csak adjon hozzá két-három gyors kérdést, és automatikusan bevezetheti a legjobb gyakorlatokat vagy javaslatokat a fejlesztési folyamatokba.

Íme a visszajelzési űrlap létrehozásához szükséges munkafolyamat-sorozat: Küldje el a bevitelek összefoglalóját meghatározott Slack-csatornákra

Kezdje egy űrlap linkjével

Gyűjts visszajelzéseket egy folyamatról, ötletről vagy hibáról

via Slack

Kérelmek jóváhagyása másodpercek alatt

Legyen szó változáskérelemről, jelentéskérelemről, funkcióról vagy ügyfélkérelemről, a jóváhagyás kis késedelme is késleltetheti az egész határidőt. Miért ne hozna létre egy jóváhagyási munkafolyamatot, amely lehetővé teszi a kérelmek gyors nyomon követését és jóváhagyását?

via Slack

Csak annyit kell tennie, hogy megnyitja a Slack munkafolyamat-készítőjét, és kiválasztja a következőket:

Kezdje egy linkkel a Slackben

Gyűjtsön információkat a link formájában – funkciókérés, módosítási kérés vagy jelentési kérés

Küldjön üzenetet a csatornában a csapat láthatósága érdekében, és egy DM-et annak a személynek, aki benyújtotta a kérést, megerősítve a kézbesítést.

Szavazatok gyűjtése egy javaslatra

via Slack

A Slack munkafolyamat-készítőjének egyik legokosabb felhasználási módja: szavazási rendszer szervezése a legjobb ötletek, tervek és nyertesek kiválasztásához.

Tegyük fel, hogy néhány műszaki tervezési javaslatot készít, és a csapata javaslatait figyelembe véve a legjobbat szeretné kiválasztani.

Kezdje azzal, hogy közzéteszi a tervét a megfelelő Slack-csatornán. Ezután tájékoztassa a csapatot az emoji használatáról a szavazási folyamatban. Azok a csapattagok, akik emoji-val reagáltak, szavazási űrlapot kapnak a Slack DM-jeikben. A szavazatok összesítéséhez letöltheti az eredményeket CSV-fájlként.

Így hozhatod létre a munkafolyamatot:

A csatornában a👍emoji fogadásakor indul el.

Küldje el a szavazási űrlapot DM-ben

Adjon hozzá egy Google Sheet sort az űrlap adataival

Emlékeztetőket küldeni a szinkronizáláshoz

via Slack

Amikor a fejlesztői csapatok feladatokkal vannak elfoglalva, szinkronizálás szükséges ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen. Videohívások helyett a sablonok segítségével ütemezzen szinkronizálásokat a Slack csatornákon belül.

Ezzel a Slack-sablonnal gyorsan emlékeztetheti csapatát, hogy tegyék közzé frissítéseiket a csatornán. Meghatározhat egy szálat, amelyben összegyűjti az összes választ, így a Slack-csatorna rendezett és áttekinthető marad. Ezenkívül kereshet rá, hogy ki min dolgozik, így elkerülheti a zavart, és biztosíthatja, hogy senki ne dolgozzon ugyanazon a feladaton.

Kövesse az alábbi sorrendet a munkafolyamat beállításához:

Kezdje a tervezett időpontban és napon

Küldjön üzenetet a csatornára, hogy csapata frissítéseket tegyen közzé egy szálban.

Funkció indítása emoji segítségével

via Slack

Ezzel a Slack-sablonnal elindíthatja a munkafolyamatokat, amikor valaki egy üzenetre emoji-val reagál. Amikor egy csapattag egy adott emoji-t használ, elindíthat egy üzenetet, amelyben megadja, ki használta az emoji-t, és elküldhet neki egy űrlapot, amelyen kitöltheti a kérést.

Akárcsak a szavazatok gyűjtése és a funkciók elindítása, ezeket a triggereket is felhasználhatja bonyolult munkafolyamatok létrehozásához. A munkafolyamatok emoji-val történő elindításához kövesse ugyanazt a sorrendet:

➡️ Induljon el, amikor a 👋emoji reakcióként megjelenik a csatornán

➡️ Küldjön üzenetet a szálban, hogy értesítse az emoji-t használó személyt.

Új hibajelentések létrehozása és nyomon követése

Biztosan már használtad a Slack csatornákat, közvetlen üzeneteket, hívásokat, @említéseket stb. De itt van egy módszer, amellyel hatékonyabban használhatod a Slacket a hibák jelentésére és a fejlesztési folyamatok racionalizálására.

Ezzel a Slack-sablonnal összekapcsolhatja azokat az ügyfeleket és alkalmazottakat, akik hibát észlelnek, a csapata hibakövető eszközével. Ehhez hozzon létre egy dedikált csatornát, például #app2. 0-bugs, és tegye közzé a szabványos hibabejelentési munkafolyamatot. Ez segít abban, hogy a „Probléma létrehozása” automatizált műveletként bekerüljön a munkafolyamatba.

Kövesse az alábbi sorrendet a hibabejelentési munkafolyamat beállításához:

Kezdje egy linkkel a Slackben

Gyűjtse össze a hiba jelentéséhez szükséges részleteket egy űrlapon

Hozzon létre egy hibajelentést a hibajelentő eszközben, például egy Jira hibajelentést az űrlap kitöltésével.

Küldjön „hibajelentés rögzítve” visszaigazoló üzenetet

A Slack-sablonok használatának korlátai a szoftverfejlesztés területén

Fontos megismerni a Slack további funkcióit és azt, hogy azok hogyan segítik a felhasználókat.

Például egy Slack-bot segíthet a csapatoknak automatizálni az emlékeztetőket, az @mention értesítéseket, egyéni válaszok küldését és még sok mást. Hasonlóképpen, a munkafolyamat-készítő és az előre elkészített Slack-sablonok is segítenek automatizálni a munkafolyamat bizonyos aspektusait és hatékonyabbá tenni a műveleteket.

A Slack-sablonok használatának azonban vannak néhány korlátai.

Fizetős funkció : A Slack sablonok csak fizetős csomagokban érhetők el. Ezen felül nagyon korlátozott számú beépített munkafolyamat-sablont használhatsz: ütemezett üzenetek, értekezlet-emlékeztetők, beilleszkedés, incidensjelentések, csapat dicséretek, visszajelzések stb.

Bonyolult beállítás : A munkafolyamat-készítő nem egységes megoldást, hanem apránkénti módosításokat igényel. Bár a visszajelzések és a találkozókra vonatkozó emlékeztetők beállítása meglehetősen egyszerű, bonyolult munkafolyamatok beállítására nem alkalmas a fejlesztési munkafolyamatok javítása érdekében.

Alapvető funkcionalitás : A Slack sablonok standard formátumúak, ami korlátozza használatukat. A sablonokat csak egyszerű munkafolyamatok automatizálására használhatja, például jelentések készítésére, visszajelzések gyűjtésére, új munkatársak beillesztésére, üzenetek küldésére vagy frissítések közzétételére.

Slack munkaterületre korlátozva : A linkkel vagy emoji reakcióval induló munkafolyamatok létrehozása a Slack munkaterületre korlátozódik. A linket nem oszthatja meg e-mailben vagy más csatornákon a munkafolyamat elindításához.

Hatékony együttműködés: Bár együttműködőket adhat hozzá a munkafolyamatokhoz, a Slack sablonok csak korlátozott kommentelést tesznek lehetővé. Például a külső együttműködők nem tudnak kommunikálni a Slack munkafolyamatokon keresztül.

Alternatívák a Slack sablonokhoz

Bár a Slack sablonok funkcionalitása és hozzáférhetősége korlátozott, összeállítottunk egy listát olyan sablonokról, amelyek nem rendelkeznek a Slack problémáival. Teljesen ingyenesek, több mint 100 egyedi automatizálás támogatja őket, és valós idejű együttműködést, valamint fokozott termelékenységet kínálnak.

Íme a lista.

1. ClickUp értekezlet napirend sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg együttesen a találkozó napirendjét a ClickUp találkozó napirend sablonjával

Legyen szó fejlesztői megbeszélésről vagy projektindító értekezletről, a ClickUp értekezlet-napirend sablonja biztosítja a szükséges elrendezést az értekezlet részleteinek felsorolásához – típus, hatókör, helyszín, videokonferencia-link, dátum, idő, résztvevők és témák. Röviden: ez a sablon segít biztosítani, hogy az értekezlet a világosan meghatározott célok szerint haladjon.

Így tudod kihasználni ennek a sablonnak az előnyeit:

Feladatok felosztása és felelősségek kiosztása

Minden találkozó témájának kezelése

Segítsen csapatának jobban felkészülni a megbeszélésre egy témaáttekintéssel

Gondoskodjon strukturált értekezletekről

Mi tetszett nekünk: Ez a ClickUp Doc sablon egyedi nézeteket tartalmaz, többek között Gantt, Lista, Munkafolyamat és Naptár nézeteket, amelyek segítenek a napirend (témák, ütemtervek, tevékenységek) megtervezésében a csapattal. Ezenkívül automatizálhatja a napirend e-mailben történő megosztását anélkül, hogy lapot kellene váltania.

2. ClickUp lista sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze, szervezze és rangsorolja a munkafolyamatok feladatait a ClickUp List Template sablon segítségével.

A listák elkerülhetetlen részét képezik a szoftverfejlesztési folyamatoknak. A mérnökök és a fejlesztőcsapatok listákat használnak a funkciók iránti igények, hibák, feladatok, határidők, felhasználói történetek és egyéb dolgok szervezésére és nyomon követésére. És itt jön jól a ClickUp listasablonja .

Ez a sablon alapvető és fejlett funkciók kombinációja, amelyek a következőket segítik:

Bontsa le a komplex feladatokat kezelhető alfeladatokra

Feladatok szervezése és prioritásainak meghatározása

A listák létrehozásakor kövesse a szabványos formátumot

Kövesse nyomon a teendőket, hibákat, funkciókérés

A legjobb rész? Ezt a sablont újra és újra felhasználhatja ismétlődő folyamatokhoz.

Mi tetszett nekünk: A sablon egy „Videó beágyazása” opciót kínál, amelynek segítségével videókat tölthet fel, hogy további részletekkel egészítse ki feladatait.

💈Bónusz tipp: A ClickUp Recurring Tasks segítségével automatizálhatja a feladatok meghatározott gyakorisággal történő ismétlődését, így rendszeresen módosíthatja a listáját.

Használja a ClickUp ismétlődő feladatait, hogy naprakész legyen a heti vagy havi teendőkkel kapcsolatban.

3. ClickUp kommunikációs terv sablon

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a kommunikációt az érdekelt felekkel a ClickUp kommunikációs terv sablonjának segítségével.

Akár az érdekelt felek kéréseinek kezeléséről, akár az ügyfelek visszajelzéseinek megvalósításáról, akár új funkciók ötleteinek megvitatásáról van szó a csapatával, elengedhetetlen egy szilárd kommunikációs terv. Ehhez pedig egy jó kommunikációs terv sablonra van szükség.

A ClickUp kommunikációs terv sablonja segítségével olyan megvalósítható kommunikációs tervet hozhat létre, amely segít Önnek a következőkben:

Javítsa a belső és külső kommunikációt

Határozza meg a kommunikációs célokat, az érdekelt feleket és az ütemtervet

Biztosítsa a következetes kommunikációt

A legjobb kommunikációs csatornák azonosítása

Kövesse nyomon és mérje kommunikációs erőfeszítéseit

Mi tetszett nekünk: Ez a sablon lehetővé teszi egyéni mezők létrehozását az egyes kommunikációs csatornák – e-mailek, közösségi média, kommunikációs platformok vagy ezek kombinációja – nyomon követéséhez.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Tasks funkciót, hogy felvázolja a kommunikációs tervében az érdekelt felekkel való kommunikációval kapcsolatos feladatokat. Ez segít a terv kezelésében és jobb átláthatóságot biztosít.

A ClickUp Tasks segítségével egy helyen rögzítheti a kritikus kontextust, az alfeladatokat és a releváns mellékleteket.

4. ClickUp vállalati wiki sablon

Töltse le ezt a sablont Központosítsd a műszaki dokumentációt a ClickUp Company Wiki sablonjával

A ClickUp Company Wiki Template egy biztonságos hely, ahol minden szoftveres tartalmát tárolhatja – a műszaki és folyamatdokumentumoktól kezdve a kódrészletekig, keretrendszerekig és adatstruktúrákig.

Nem csak ez, ez a sablon külön oldalakkal rendelkezik a vállalati információk – célok és küldetés, alapértékek, alkalmazotti kézikönyv – rögzítésére, valamint egy részleg oldallal, amelyen az IT, értékesítés, marketing, HR és egyéb területekkel kapcsolatos információk központosítva vannak.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Az IT-dokumentáció központosítása

Kövesse nyomon a fejlesztési erőforrásokat

Eszközök és rendszerek részleteinek tárolása

Tegye a tartalmakat könnyen hozzáférhetővé, miközben hozzáférés-vezérlést alkalmaz

Mi tetszett nekünk: A sablon tartalmaz egy „Gyakran használt űrlapok és források” részt, amelyben űrlapkérés-sablonok találhatók, például az IT-támogatási kérés sablon, amelynek segítségével rendszerezheti és nyomon követheti az IT-vel kapcsolatos kéréseket.

5. ClickUp azonnali üzenet sablon

Töltse le ezt a sablont Összegyűjtse beszélgetéseit egy helyen a ClickUp azonnali üzenet sablonjával

A Slack előnyeinek és hátrányainak felsorolásakor az eszköz egyik legjelentősebb hátránya a következő: fontos üzenetek elvesztése.

Annyi csatorna, szál és közvetlen üzenet között könnyű elveszíteni a fontos információkat a beszélgetések tengerében – például a legjobb funkcióötletet. Itt jön jól a ClickUp azonnali üzenet sablonja, amely egy helyen rendezi az üzeneteidet.

Ez a sablon segíthet Önnek:

A beszélgetések fontossági sorrendbe állítása

Üzenetek készítése és tárolása időmegtakarítás céljából

Helyesírási és nyelvtani hibák azonosítása

Gyorsan reagáljon a kérésekre

A márka üzeneteinek és hangjának egységesítése

Mi tetszett nekünk: Ezzel a sablonnal létrehozhat egy belső csevegőszobát, navigálhat az üzenetküldő alkalmazásban, és megvalósíthatja a sablonban szereplő üzenetküldési gyakorlatokat.

6. ClickUp visszajelzési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont Gyűjtsd össze az alkalmazottak visszajelzéseit a folyamatok és munkafolyamatok javítása érdekében a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával.

Legyen szó a csapat visszajelzéseiről az új IT-irányelvekkel kapcsolatban vagy a munkavállalók visszajelzéseiről a vállalati kultúrával kapcsolatban, a visszajelzési sablon elengedhetetlen a zökkenőmentes visszajelzési rendszer kiépítéséhez.

A ClickUp munkavállalói visszajelzés sablon segítségével összegyűjtheti, nyomon követheti és feldolgozhatja a munkavállalók visszajelzéseit. Ez a sablon a következőket segíti:

Hozzon létre strukturált és következetes visszajelzési rendszert

Kövesse nyomon az alkalmazottak hangulatát

Biztosítsa az átláthatóságot a munkavállalók és a vezetőség között

Nyitott platform biztosítása az őszinte beszélgetések ösztönzése érdekében

Mi tetszett nekünk: Hasznos nézeteket kínál, például az összes válaszadó listája, a válaszok listája és a munkavállalói visszajelzések táblázata, amelyekkel könnyen előhívhatók az adatok.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, amely hasonló a Slack automatizálásához, hogy automatizálja a visszajelzési kérdőívek elküldését az alkalmazottaknak e-mailben, online kérdőívplatformokon vagy egyéni megbeszéléseken keresztül.

Állítson be automatikus munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével

7. ClickUp heti jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg heti feladatait a ClickUp heti jelentés sablonjával

A projektek időbeni megvalósításának egyik legjobb módja a sprintek nyomon követése és mindenki tájékoztatása az előrehaladásról. A ClickUp heti jelentés sablonja segítségével pontosan nyomon követheti a sprint céljainak elérését.

Így kiemelheti a technikai mérföldköveket, a felhasználói történeteket befejezettként/folyamatban lévőként jelölheti, ellenőrizheti az erőforrás-elosztás frissítéseit, és teljes áttekintést kaphat a projekt fejlesztéséről.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását

Adatok gyűjtése több forrásból

Kommunikálja a frissítéseket a csapatok között

Áttekintést kaphat az elért eredményekről

A potenciális akadályok azonosítása

Segítsen csapattársainak, hogy a nagy képre koncentráljanak

Mi tetszett nekünk: Ez a sablon egy heti táblázatot kínál, ahol az összes heti feladatot láthatja, állapotcímkékkel ellátva, hogy könnyebben áttekinthető legyen.

💡Profi tipp: Amikor a jelentés elkészült, elemezze az adatokat a ClickUp Dashboards segítségével. Ez segít azonosítani a fejlesztendő területeket és a tervhez tartani magát.

Kövesse nyomon a teljesítménymutatókat az idő függvényében a ClickUp Dashboards segítségével

8. Napi állandó értekezlet sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg napi standup-találkozóit a ClickUp Daily Standup Meeting Template sablonjával!

A napi standupok elengedhetetlenek, de nem könnyű megtervezni őket. Itt jön jól a ClickUp napi standup meeting sablonja.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Központosítsd a jegyzeteket, terveket és kövesd nyomon az előrehaladást

Készítsen ellenőrzőlistákat minden csapattag számára, hogy ne maradjanak le semmilyen feladatról.

Gyűjtsd össze a valós idejű frissítéseket egy helyen, hogy mindenki naprakész legyen

Gyorsabb és tájékozottabb döntéshozatal

Gyorsabban oldja meg a problémákat

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a találkozók jegyzetének és összefoglalójának elkészítéséhez, így a napi stand-upok után azonnal elkezdheti a feladatok elvégzését, anélkül, hogy időt pazarolna a találkozók összefoglalójának elkészítésére.

Ezzel az utolsó ingyenes ClickUp-sablonunkkal elérkeztünk a sablonlistánk végére. De ha összehasonlítjuk a ClickUp-ot és a Slack-et, akkor azt mondhatjuk, hogy a ClickUp-sablonok sokkal többet kínálnak – az egyéni nézetektől és állapotoktól kezdve az automatizálásig és a valós idejű együttműködéshez szükséges funkciókig.

És a legjobb az egészben, hogy még nem végeztünk. A ClickUp számos kommunikációs funkcióval rendelkezik, amelyekkel felülmúlja a Slacket, mivel a valós idejű kommunikációt termelékenységi funkciókkal ötvözi.

ClickUp vs. Slack: Rövid áttekintés

Itt található egy részletesebb áttekintés a ClickUp funkcióiról, amelyek a Slack egyik legfőbb versenytársává teszik 👇

ClickUp Chat

A vadonatúj ClickUp Chat a valós idejű kommunikációról szól. A Slackhez hasonlóan több csatornát is létrehozhatsz projektekhez, és összehozhatod a különböző részlegek csapatait, hogy valós időben együttműködhessenek. De a legfontosabb, hogy a csevegések és a projektmenedzsment ugyanazon a platformon zajlik.

Így van. Nincs többé eszközök közötti váltás!

Ezen felül a csevegésen belül hozzáférhet az AI-hez, és AI-javasolt válaszokat, összefoglalt szálakat, automatikusan létrehozott feladatokat és még sok mást kaphat.

Tartsa a csapatokat kapcsolatban, férjen hozzá az AI-hez, és alakítsa át az üzeneteket feladatokká a ClickUp Chat segítségével

Ha azonnali intézkedést szeretne egy feladat kapcsán, használja a ClickUp Assign Comments and Mentions funkciót. A ClickUp megjegyzéseinek és @mentions funkciójának segítségével felhívhatja valakinek a figyelmét és konkrét intézkedési pontokat rendelhet hozzá, így biztosítva a folyamatos felelősségvállalást.

A ClickUp Assign Comments és @Mentions funkciók segítségével rendeljen feladatokhoz csapattagokat

ClickUp Clips

A ClickUp Clips segítségével megszüntetheti a számtalan üzenet és szál okozta zavart. Ez a ClickUp funkció lehetővé teszi a képernyők rögzítését és a videó megosztását a világos magyarázatok érdekében. A klipeket AI segítségével le is írhatja, beleértve a kivonatokat és az időbélyegeket is.

A legjobb rész? A leírás kereshető, és megjelenik minden olyan keresésnél, amelyet a ClickUp Connected Search segítségével futtat.

Képernyőképek készítése és ötletek, munkafolyamatok magyarázata a ClickUp Clips segítségével

ClickUp emlékeztetők

A Slack emlékeztetőkhöz hasonlóan a ClickUp emlékeztetőket is beállíthat bármire: dátumokra, találkozókra és feladatokra. Ezeket bárhonnan hozzáadhatja a ClickUp-ban, és mellékleteket vagy ismétlődő ütemezéseket is csatolhat hozzájuk. Emlékeztetőket hozhat létre feladatokból és megjegyzésekből is, így csapata tudja, hol kell nyomon követni a feladatokat.

Tartsa kézben feladatait a ClickUp Reminders segítségével

ClickUp Meetings

Kezelje az összes találkozóját – a napi stand-up meetingektől a heti szinkronizálásokig, a projektindításokig és a funkciók ötleteinek megbeszéléséig – a ClickUp Meetings segítségével. Használja jegyzetek készítésére, napirendek kezelésére és feladatok kiosztására egy helyen.

ClickUp naptár

Kövesse nyomon a megbeszéléseket, vizualizálja a munkát, ütemezze a feladatokat és kezelje a projekt ütemtervét a ClickUp Naptár nézetével. Ezzel tájékoztathatja csapattársait a projekttervekről, a közelgő határidőkről és a feladatok ütemtervéről.

A ClickUp Calendar segítségével vizualizálhatja a munkát és ütemezheti/átütemezheti a feladatokat

Ezen remek funkciók mellett a ClickUp több mint 1000 natív integrációt kínál. Az eszközt összekapcsolhatja kedvenc alkalmazásaival, beleértve a Slacket is. A ClickUp és a Slack integrálása segít a ClickUp feladatok kezelésében anélkül, hogy el kellene hagynia a beszélgetéseket.

Ezzel az integrációval a következőket teheti:

Készítsen ClickUp feladatokat a Slack-feedjéből

Hozzáférhet a Slackben található feladatlinkekhez az összes részlet és kontextus megadásával, így azonnal intézkedhet.

Kezelje a határidőket, állapotokat és prioritásokat a Slack csatornákon keresztül

Feladatok és megjegyzések létrehozása üzenetekből

Feladatértesítések a Slacken

Optimalizálja munkafolyamatait a ClickUp segítségével

A Slack sablonok kiválóan alkalmasak a munkafolyamatok automatizálására. De nem tagadható, hogy funkcionalitásuk korlátozott. Nem teszik lehetővé egyedi munkafolyamatok létrehozását, és csak kiegészítő szerepet játszanak a projektmenedzsment munkafolyamatok kialakításában.

Itt merül fel az igény egy olyan all-in-one termelékenységi platformra, mint a ClickUp.

A ClickUp segítségével ingyenes sablonokat kap, amelyek rendkívül könnyen használhatók és minden típusú munkafolyamatot támogatnak – a megbeszélésektől a funkciókérés nyomon követéséig –, valamint egy széles körű, hatékony projektmenedzsment funkciókészletet.

Ha tehát időt szeretne megtakarítani az alkalmazások közötti váltással, és zökkenőmentes fejlesztési folyamatot szeretne kialakítani, regisztráljon még ma a ClickUp-ra!