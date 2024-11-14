Google Meet és Zoom: melyik videokonferencia-eszköz a legjobb 2025-ben?

Volt ma Zoom-hívása? Vagy talán a Google Meetet használta, hogy beszéljen egy ügyféllel? Ezek az eszközök már mindennapi munkánk szerves részévé váltak.

Ezek az eszközök megváltoztatták a munkatársakkal és ügyfelekkel való kapcsolattartás módját. Megtanultuk, hogy nem kell egy helyiségben lennünk ahhoz, hogy elvégezzük a feladatainkat; csak a megfelelő alkalmazásokra van szükségünk.

De nincs olyan videokonferencia-alkalmazás, amely mindenki számára megfelelő lenne. Egyesek inkább a Google Meet egyszerű plug-and-play megközelítését részesítik előnyben, míg mások a Zoom kiterjedt funkcióit kedvelik a végpontok közötti videokonferencia-kezeléshez.

Ebben a blogbejegyzésben összehasonlítjuk a Zoom és a Google Meet alkalmazásokat, hogy megtudja, melyik működik jobban az Ön számára. Emellett bemutatunk néhány új online értekezlet-eszközt is, amelyek még zökkenőmentesebbé tehetik az együttműködést.

Kezdjük el a kutatást!

Mi az a Google Meet?

A Google Meet egy videokonferencia-szoftver, amely lehetővé teszi az online kapcsolattartást és együttműködést. Tökéletes személyes és üzleti használatra, és hibátlanul integrálható a Google Workspace eszközökkel, például a Gmail-lel és a Google Naptárral.

A Google Meet tiszta hangot és videót, élő feliratokat és robusztus biztonsági funkciókat kínál, hogy beszélgetései biztonságosak és hozzáférhetők maradjanak. Egyszerű felülete és rugalmas csomagjai miatt elengedhetetlen eszköz mindenkinek, aki távolról tartja a kapcsolatot másokkal.

A Google Meet funkciói

A Google Meet fejlett funkcióival biztonságossá és vonzóvá teheti virtuális találkozóit. Akár kis létszámú találkozót, akár nagyszabású rendezvényt szervez, minden szükséges eszközt biztosít a zökkenőmentes együttműködéshez.

1. Élő feliratok

Tartsa mindenki naprakészen az automatikus valós idejű feliratokkal. A Google mesterséges intelligenciájával működő feliratok gyorsak és pontosak, így tökéletesen alkalmasak akadálymentes hozzáférésre vagy többnyelvű csapatok számára.

2. Képernyő megosztás

Néhány kattintással megoszthatja a teljes képernyőt, egy adott ablakot vagy egy Chrome-lapot, így könnyedén bemutathat dokumentumokat, diákat és videókat a találkozó során.

3. Kis csoportok számára kialakított szobák

A nagyobb értekezleteket kisebb, fókuszált csoportokra oszthatja szét breakout szobák segítségével – ideális csapatmunkához, workshopokhoz vagy hálózatépítő ülésekhez. Ne feledje azonban, hogy a breakout szobákat még nem lehet rögzíteni vagy élőben közvetíteni.

4. Találkozók rögzítése

Fontos pillanatokat szeretne rögzíteni? A Google Meet lehetővé teszi a találkozók rögzítését és tárolását a Google Drive-ban, kiváló videó- és hangminőségben, hogy később könnyen hozzáférhessenek és megoszthassa őket.

5. Jamboard integráció

Dolgozzon együtt kreatívan a beépített Jamboard funkcióval. Ez az interaktív tábla lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy valós időben ötleteljenek, rajzoljanak és megosszák ötleteiket vizuálisan.

6. Zajszűrés

A háttérzaj zavaró lehet a megbeszéléseken. A Google Meet mesterséges intelligenciával szűri ki a nem kívánt hangokat, így segítve a fontos dolgokra való koncentrálást.

7. Biztonság és titkosítás

A Google Meet minden találkozót titkosít, és az iparág vezető biztonsági szabványait követi. Ráadásul a vállalati szintű biztonsági funkcióknak köszönhetően adatai biztonságban maradnak a böngésző vagy a mobilalkalmazás használata során is.

8. Naptár és e-mail integráció

Egyetlen kattintással ütemezhet és csatlakozhat értekezletekhez közvetlenül a Google Naptárból vagy a Gmailből, így könnyen szervezett maradhat és pontosan érkezhet.

9. Mobil kompatibilitás

Az iOS és Android rendszerekre készült dedikált alkalmazásokkal bárhonnan elérheti a Google Meet szolgáltatást, így soha nem marad le egy irodai vagy útközbeni megbeszélésről sem.

A Google Meet árai

A Google Meet csomagban szereplő Google Workspace árai a következők:

Alap (ingyenes): 0 USD

Business Starter : 6 USD/felhasználó/hónap

Üzleti alapcsomag : 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: A szervezet igényei alapján testreszabott árak

Mi az a Zoom?

A Zoom egy videokonferencia-szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások, oktatók és magánszemélyek számára, hogy könnyedén kapcsolatba lépjenek egymással. A nagy felbontású videó- és hangfunkcióknak köszönhetően a Zoom hibátlan virtuális találkozókat tesz lehetővé bármilyen eszközön, legyen az laptop, tablet vagy okostelefon.

Könnyű használata, megbízható kapcsolatminősége és átfogó együttműködési funkciói miatt ez a megoldás ideális személyes és szakmai kommunikációhoz.

A Zoom funkciói

A Zoom számos fejlett funkcióval rendelkezik, amelyekkel a megbeszélések és az együttműködés hatékonyabbá válik. Akár üzleti megbeszélést tart, webináriumot szervez, vagy virtuális képzést tart, ezek az eszközök zökkenőmentes és interaktív élményt biztosítanak.

1. HD videó és hang

A Zoom támogatja a HD videót és a kiváló hangminőséget, így biztosítva, hogy a Zoom-találkozók tiszták és vonzóak legyenek. Adaptív technológiájával az internet sebességéhez igazítja a minőséget.

2. Képernyő megosztás

A Zoom egyik leghatékonyabb együttműködési funkciója, a képernyő megosztás lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy teljes képernyőjüket vagy bizonyos alkalmazásokat jelenítsenek meg a dinamikusabb prezentációk érdekében.

3. Kis csoportok számára kialakított szobák

A breakout szobák lehetővé teszik a házigazdák számára, hogy nagyobb találkozók vagy virtuális események során kisebb, releváns csoportokba osszák a résztvevőket, így célzottabb megbeszélésekre vagy csapataktivitásokra nyílik lehetőség.

4. Csapatcsevegés

A Zoom integrált csapatcsevegési funkciója lehetővé teszi, hogy a megbeszéléseken kívül is szöveges üzenetekkel kommunikáljon, fájlokat, képeket és linkeket osszon meg a folyamatos együttműködés érdekében.

5. AI Companion

A Zoom mesterséges intelligenciával támogatott funkciói, a találkozók átiratai, az intelligens összefoglalók és a teendők segítenek abban, hogy jegyzetek készítése nélkül is naprakész maradjon a fontos megbeszélésekről.

6. Virtuális háttér és avatarok

Személyre szabhatja a találkozó helyszínét virtuális háttérrel, vagy kreatív hangulatot teremthet vicces avatarokkal.

7. Felhőalapú felvétel

A Zoom felhőalapú felvételi funkciókat kínál, amelyekkel elmentheti és megoszthatja a találkozók felvételeit, kiegészítve azok átirataival, hogy később könnyen vissza tudjon rájuk hivatkozni.

A Zoom árai

Alap (ingyenes): 0 USD

Előny: 13,32 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 18,32 USD/hó/felhasználó

Business Plus: 22,49 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árak

Google Meet és Zoom: funkciók összehasonlítása

A Google Meet és a Zoom népszerű videokonferencia-eszközök, amelyek különböző igényeket és preferenciákat elégítenek ki. Íme egy rövid összefoglaló a funkcióikról, hogy eldönthesse, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek.

Funkció Google Meet Zoom Résztvevők befogadóképessége 100 és 1000 között, az előfizetési csomagtól függően. Akár 100 fő az ingyenes csomagban; akár 1000 fő a vállalati csomagban Integráció Zökkenőmentes együttműködés a Google Workspace-szel Számos alkalmazással kiegészítve Felhasználói felület Tiszta és felhasználóbarát Kifinomult és funkciókban gazdag Virtuális háttér Korlátozott testreszabási lehetőségek Kiterjedt testreszabási lehetőségek Felvétel és lejátszás A Google Workspace szintjei által korlátozva Átfogó és könnyen megosztható Biztonsági funkciók Erős titkosítás, kevesebb adminisztrátori ellenőrzés Fejlett vezérlők és végpontok közötti titkosítás; korábbi problémák A platform elérhetősége Webalapú mobilalkalmazások Asztali alkalmazások több operációs rendszerhez; webes és mobil verzió is elérhető. Együttműködési eszközök Alapvető eszközök, mint a csevegés és a kis csoportok számára kialakított szobák Fejlett eszközök, beleértve a csevegést, a kis csoportok számára kialakított szobákat, a szavazásokat és a kérdések-válaszok funkciót.

Most nézzük meg részletesen néhány funkciót.

Találkozók kapacitása

A Google Meet lehetővé teszi, hogy 1000 résztvevő vegyen részt egy találkozón a fejlett csomagoknál, így a Google Workspace csomagban nagyobb csapatok is gond nélkül elférnek. Ez főként azoknak a vállalkozásoknak előnyös, amelyek gyakran rendeznek nagy csapatértekezleteket vagy webináriumokat. Az ingyenes csomaggal egyszerre legfeljebb 100 főt fogadhat.

A Zoom szintén különböző korlátokat kínál a csomagoktól függően: az ingyenes csomagban 100 résztvevő, a Business és Business Plus előfizetésben pedig akár 300 résztvevő is részt vehet a konferencián. A résztvevők számát 500-ra vagy 1000-re növelni csak a Large Meeting kiegészítő licenccel lehet. Ez a rugalmasság ideális azoknak a szervezeteknek, amelyeknek rendezvényekhez nagyobb létszámú konferenciákat kell szervezniük.

🏆 Győztes: A Google Meet alacsonyabb kezdő ára és integrált Workspace funkciói miatt gazdaságosabb lehet kisebb csapatok számára, amelyeknek csak alkalmanként van szükségük nagy létszámú értekezletekre. Azonban azoknak a csapatoknak, amelyeknek gyakran van szükségük nagy létszámú értekezletekre, a Zoom rugalmassága és a „Large Meeting” kiegészítő megéri a befektetést.

Mind a Google Meet , mind a Zoom képernyőmegosztási funkcióval rendelkezik. A Google Meet azonban jól integrálódik a Google Workspace-be, lehetővé téve a megosztott dokumentumokon való egyszerű együttműködést és a valós idejű szerkesztést a megbeszélések során.

A Zoom fejlett képernyőmegosztási lehetőségeket kínál, beleértve a jegyzetelési funkciókat és a megosztott képernyő távoli vezérlésének lehetőségét, ami interaktívabbá teszi a használatát. Ez különösen hasznos olyan képzések vagy prezentációk esetén, ahol a résztvevők aktív bevonása kritikus fontosságú.

🏆 Győztes: Zoom, az interaktív online találkozókat elősegítő továbbfejlesztett együttműködési eszközei miatt.

Felvétel és átírás

A Google Meet és a Zoom lehetővé teszi az online értekezletek rögzítését. A Google Meet automatikusan elmenti őket a Google Workspace Google Drive-ba, de a leírás csak a fizetős csomagokban elérhető, ami korlátozhatja a hozzáférést az ingyenes felhasználók számára.

A Zoom minden csomagban felvételi és automatikus átírási funkciókat kínál, így a felhasználók előfizetésük szintjétől függetlenül könnyedén hozzáférhetnek a találkozók jegyzetéhez és a rögzített üléshez, hogy később is vissza tudjanak rájuk térni.

🏆 Győztes: Zoom, átfogó felvételi és átírási lehetőségei miatt, amelyek növelik a termelékenységet.

Kis csoportok számára kialakított szobák

A Google Meet és a Zoom is rendelkezik breakout szobákkal. A Google Meet lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy kisebb csoportokban folytassanak megbeszéléseket egy nagyobb, a Google Workspace-en belüli értekezleten belül. Ugyanakkor ez a funkció nem feltétlenül megbízható több breakout ülés kezelése esetén.

A Zoom jól ismert a breakout szobáiról. Számos lehetőséget kínál ezeknek a tereknek a kezelésére a találkozók során, beleértve azt is, hogy a házigazdák bármikor csatlakozhatnak bármelyik breakout szobához, ami jelentősen javítja a találkozók dinamikáját.

🏆 Győztes: Zoom, mert robusztusabb breakout room funkciói megkönnyítik a hatékony csoportmunkát.

Integrációk

A Google Meet szorosan integrálva van a Google Workspace alkalmazásokkal, mint például a Gmail, a Drive és a Naptár, így kiváló választás a Google ökoszisztémában dolgozó felhasználók számára. Ez az integráció finomítja a munkafolyamatokat és az ütemezést azoknak a csapatoknak, amelyek nagymértékben támaszkodnak a Google termékeire.

A Zoom számos termelékenységi eszközt integrál, többek között a Microsoft Teams és a Slack alkalmazásokat, így nagyobb rugalmasságot kínál azoknak a felhasználóknak, akiknek különböző eszközökkel kell kapcsolatba lépniük. Kiterjedt Marketplace áruházának köszönhetően a felhasználók számos harmadik féltől származó alkalmazással tovább javíthatják Zoom-élményüket.

🏆 Győztes: Zoom, szélesebb integrációs lehetőségek miatt.

Biztonság

Mind a Google Meet, mind a Zoom kiemelten kezeli a biztonságot, de a Google Meet a Google robusztus biztonsági protokolljainak előnyeit is élvezi, beleértve a végpontok közötti titkosítást és a Google Workspace rendszeres frissítéseit. Ez különösen fontos azoknak a szervezeteknek, amelyek érzékeny információkkal dolgoznak.

A Zoom idővel javította biztonsági funkcióit, beépítve a végpontok közötti titkosítást és a felhasználói hitelesítést, de a múltbeli biztonsági problémák miatt kritika tárgyává vált. A legutóbbi frissítések célja a bizalom építése és a biztonságosabb találkozási környezet biztosítása.

🏆 Győztes: Google Meet, mert erős biztonsági intézkedései nyugodt használatot biztosítanak a felhasználóknak.

✨ Végső ítélet Míg a Google Meet kiváló választás kisebb csapatok vagy a Google Workspace-t használók számára, a Zoom funkciókban gazdag környezete különösen alkalmas olyan vállalkozások és szervezetek számára, amelyeknek magas szintű funkcionalitásra és skálázhatóságra van szükségük a tárgyalási eszközeikben.

Google Meet és Zoom a Redditen

Ha a Reddit oldalon a Google Meet és a Zoom összehasonlítását keresi, a vélemények az egyéni igények függvényében eltérőek lehetnek.

Sok Reddit-felhasználó, például ForgeableSum, a Google Meet egyszerűségét és a Google Workspace-szel való integrációját részesíti előnyben.

A világjárvány idején mindenki áttért a Zoomra, és minden nap megjelent egy cikk a címlapon, amelyben a „Zoom” szó szerepelt, mintha az már a kulturális szókincsünk részévé vált volna (ahogyan a „Google” szó a keresést jelenti). De vajon a siker a termék minőségének vagy az okos/opportunista marketingnek köszönhető? Nem tudom elkerülni azt az érzést, hogy már jóval a Zoom előtt is voltak jobb termékek. Nevezetesen a Google Meet, amely böngészőben működik, 100%-ban ingyenes és nem igényel letöltést. Ez a legnagyobb problémám. A Zoom tökéletesen képes böngészőben működni, de kényszerítik az embert, hogy letöltse (ahogyan sok vállalat teszi), mert nagyobb az esélye, hogy a jövőben rákattint, ha az ikon a desktopon/dockon van. De már eleve elég nehéz távolról megbeszéléseket/időpontokat egyeztetni az emberekkel. Ha mindkét félnek előzetesen telepítenie kell a szoftvert, az csak tovább növeli a nehézséget. Nagy rejtély számomra, hogy a fogyasztók miért választják ezt a megoldást ahelyett, hogy egyszerűen elküldenének egy linket a Google Meet-en történő megbeszéléshez.

Más Reddit-felhasználók, például MarkOfTheDragon12, rámutatnak, hogy a Zoom fejlettebb funkciókkal rendelkezik nagyobb értekezletek és webináriumok számára.

A Zoom minden tekintetben jobb, mint a Google Meet: minőség, megbízhatóság, adminisztráció, integrációk, biztonság és ellenőrzés... de igen, 180 dollárba kerül felhasználónként évente. A Google Meet, mint sok más Google-termék, valójában nem teljesen „vállalati” szintű. Ez egy személyes végfelhasználói konferencia-rendszer, amelyet be lehet illeszteni a szerepkörbe. Nem, a G. Meet-nek nincs központi felvételkezelése. Ez egy személyes eszköz, amely mindent a gazda személyes meghajtójára ment. Legjobb esetben bevezethet egy csapatmunkafolyamatot, amelynek keretében a felvételeket utólag egy megosztott Team Drive-ra helyezik át, de ehhez nincs beépített funkció.

És vannak olyan felhasználók is, mint NoREEEEEEtilBrooklyn, akik szerint a két eszköz különböző helyzetekben hasznos:

A Google Meet kiválóan alkalmas kisebb, zártkörű megbeszélésekhez. A Zoom nagyobb, nyilvános megbeszélésekhez ajánlott.

Végül a Reddit felhasználói a Google Meet-et ajánlják egyszerű, mindennapi értekezletekhez, különösen, ha már használják a Google Workspace-t. A Zoom azonban nagyobb összejövetelek vagy interaktívabb értekezletek esetén bizonyul a legjobbnak.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Google Meet és a Zoom legjobb alternatíváját!

Olvastál a Google Meetről. Olvastál a Zoomról. Valami jobbat szeretnél?

Vessen egy pillantást a ClickUp-ra. Ez egy all-in-one termelékenységi feladatkezelő platform, amely átfogó együttműködési eszközöket tartalmaz.

Íme néhány dolog, amit a ClickUp segítségével könnyedén megtehet, és amit a Zoom vagy a Google Meet segítségével csak elképzelni tudott, még akkor is, ha azok több integrációval is rendelkeznek.

ClickUp előnye #1: ClickUp Clips (aszinkron videokommunikációhoz)

Készítsen rövid videofelvételeket a ClickUp Clips segítségével

Mindannyian utáljuk azt a végtelen ciklust, amikor élő találkozókon vesztegetjük az időt egyszerű frissítések vagy áttekintések miatt. A ClickUp Clips lehetővé teszi videók aszinkron felvételét és megosztását, így rugalmas alternatívát kínál a Google Meet és a Zoom élő hívásainak struktúrájához képest. A Clips egyszerre lehet képernyőfelvevő, hangrögzítő és webkamera, így könnyen megoszthatja az információkat anélkül, hogy megbeszélést kellene szerveznie. Ez tökéletes megoldás a különböző időzónákban dolgozó távoli csapatok számára – bárki megnézheti a felvételt, amikor neki kényelmes, és mindez közvetlenül a feladataikban rögzül.

A munkafolyamatba való hibátlan integrációja különbözteti meg a Clips-et más videóeszközöktől. Ahelyett, hogy különböző platformok között ugrálna a feladatok magyarázata vagy a visszajelzések megosztása érdekében, minden, amire a kommunikációhoz szüksége van, már a ClickUp-ban megtalálható, konkrét projektekhez és feladatokhoz kapcsolva. Ez egy összetartó csapatkommunikációs rendszert hoz létre, amely mindent rendezetté és könnyen visszakereshetővé tesz.

ClickUp előnye #2: ClickUp Whiteboards (vizuális együttműködéshez)

Kövesse nyomon feladatait és könnyedén működjön együtt másokkal a ClickUp Whiteboards segítségével.

A Google Meet és a Zoom csak alapvető együttműködési funkciókat kínál. A ClickUp Whiteboards új szintre emeli az együttműködést, lehetővé téve a csapatának, hogy a ClickUp-on belül vizuálisan brainstormingoljon, tervezzen és szervezze gondolatait. Nem csak ötleteket mutat be a csoportnak, hanem valós időben együtt alakítják ki azokat, így mindenki aktívan részt vehet a folyamatban.

A táblák bármilyen munkafolyamathoz igazíthatók – brainstorming, gondolattérképek vagy projekttervezés. És a legjobb az egészben? Néhány kattintással megvalósítható feladatokká alakíthatja ötleteit a ClickUp-ban, így a tervezés és a végrehajtás közötti átmenet simább lesz, mint valaha.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp fehér tábla sablonjait, hogy azonnal belevághasson, bármit is szeretne csinálni.

ClickUp előnye #3: ClickUp Brain (megbeszélések jegyzetelésére és videók automatikus leírására)

A találkozók jegyzetelésének és videó átírásának fárasztó munkáját bízza a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztensére, a ClickUp Brainre.

A jegyzetelés és a legfontosabb pontok nyomon követése a megbeszélések során kihívást jelenthet, még a Google Meet és a Zoom felvételi funkcióival is. A ClickUp Brain teljesen automatizálja ezt a folyamatot. Felejtse el a hosszú megbeszélések felvételeinek kézi áttekintését a fontos részletek megtalálása érdekében.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciát használ, hogy valós időben leírja a találkozó jegyzetét, kiemelve a teendőket, a kritikus döntéseket és a megbeszélés pontjait a találkozó jegyzőkönyvében.

Ami ezt a funkciót kiemeli a többi közül, az az, hogy közvetlenül integrálódik a feladataidba. A projektmegbeszélés befejezése után a ClickUp Brain segítségével átalakíthatod a leiratokat ClickUp feladatokká, teljes határidővel, felelősökkel és prioritásokkal. Ez biztosítja, hogy semmi ne vesszen el a fordítás során, és a megbeszélés napirendjét megvalósítható eredményekké alakítja. A Zoom és a Google Meet is kínál videokonferencia-szolgáltatást, de a ClickUp Brain még tovább megy, és integrálja azt egy termelékenységi eszközbe.

ClickUp előnye #4: Zoom integráció

A ClickUp Zoom integrációval rögzített linkekkel kaphat összefoglalókat a feladatairól.

A ClickUp Zoom integrációja lehetővé teszi, hogy a videotalálkozókat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolja, így a fontos megbeszéléseket a hívás után azonnal könnyen átalakíthatja végrehajtható feladatokká. A ClickUp-on belül feladatok hozzárendelése, határidők beállítása és a nyomon követés kezelése is elvégezhető, így minden összhangban marad a projektjeivel.

Minden Zoom-értekezlet automatikusan rögzítésre kerül a vonatkozó feladatok alatt, így csapata a platform elhagyása nélkül is visszatérhet a fontos megbeszélésekhez.

Sőt, a ClickUp-ból közvetlenül beléphet a Zoom-találkozókra, így elkerülheti a két platform közötti váltás minden extra lépését munka közben.

ClickUp előnye #5: Találkozók kezelése

A ClickUp Meetings segítségével alakítsa át találkozói feladatait ismétlődő feladatokká.

A ClickUp Meetings funkció átfogó megoldást kínál a találkozók kezeléséhez és nyomon követéséhez. Strukturált napirendeket hozhat létre, feladatokat oszthat ki a megbeszélések során, és valós időben rögzítheti a legfontosabb tanulságokat. Ez biztosítja, hogy minden találkozó egyértelmű fókusszal rendelkezzen, és hogy a döntések gyorsan megvalósítható feladatokká váljanak, így csapata produktív marad és a terv szerint halad.

Az egyik legjobb funkciója, hogy a találkozókat közvetlenül a ClickUp projektjeihez és feladataikhoz köti. A találkozók jegyzetét, a teendőket és a döntéseket automatikusan rendszerezi, így a csapat tagjai könnyen áttekinthetik a megbeszéléseket és nyomon követhetik a kijelölt feladatokat. A ClickUp Meetings segítségével minden találkozó értelmes eredményeket hoz, és minden kapcsolódik a munkafolyamatához.

ClickUp előnye #6: ClickUp Chat és SyncUps

Azoknak a csapatoknak, amelyeknek gyors, spontán beszélgetésekre van szükségük a tervezett értekezletek formalitásai nélkül, a ClickUp SyncUps tökéletes alternatíva. A SyncUp lehetővé teszi spontán audio- és videohívások (képernyőmegosztással) kezdeményezését közvetlenül a ClickUp Chatből, így elkerülhető a különböző platformok közötti váltás nehézsége.

A ClickUp Chat SyncUps funkciója sokkal könnyebbé teszi az audio- és videohívások kezdeményezését a munkaterületén belül.

A hagyományos videokonferencia-eszközöktől, mint a Zoom vagy a Google Meet, eltérően a SyncUps szorosan integrálódik az Ön és csapata feladataiba, így beszélgetései mindig kontextusban maradnak és bármikor elérhetők.

Használja a ClickUp Chat funkciót, hogy kollégáival beszélgetéseket folytasson anélkül, hogy kontextust kellene váltania.

A ClickUp Chat megkönnyíti a folyamatos csapatkommunikációt. A ClickUp platformon belül egyéni csevegéseket, csoportos megbeszéléseket vagy feladatspecifikus beszélgetéseket folytathat az egész csapattal, így valóban egységesítheti munkáját és beszélgetéseit. Nincs többé kontextusváltás és termelékenységvesztés a „gyors hívásokra való átállás” miatt. Aszinkron vagy valós időben érheti el csevegéseit anélkül, hogy aggódnia kellene a részletek elsikkadása miatt.

💡Profi tipp: Ha nagyobb rendezvényeket vagy találkozókat szervez, használja a ClickUp konferencia-szervezési sablont. Ez egy kiváló eszköz többnapos rendezvények, workshopok vagy nagy találkozók szervezéséhez, ahol sok mozgó elemnek kell hibátlanul összeállnia. Egyetlen nézetben szervezheti a vendégelőadókat, a prezentációkat és a szekcióüléseket.

ClickUp előnye #7: A ClickUp Meetings sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az összes találkozóját egy helyen a ClickUp Meeting Template segítségével.

Azok számára, akik rendszeres csapatértekezleteket szerveznek, a ClickUp Meetings Template egy egyszerű kiindulási pont, amely segít az napirendek összeállításában, a jegyzetek készítésében és a teendők nyomon követésében, mindezt egy helyen. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy az egyes értekezleteket napirendi pontok szerint bontsa le, így biztosítva, hogy minden fontos kérdés megvitatásra kerüljön. Az egyes napirendi pontokat a csapat tagjaihoz rendelheti, és közvetlenül az értekezlet jegyzetéből hozhat létre feladatokat, hogy minden zökkenőmentesen zajlódjon.

Ez a találkozó sablon segít a jegyzetek áttekintésében és a követő intézkedések kijelölésében is, amelyek közvetlenül szinkronizálódnak a feladataival, csökkentve ezzel a félreértések esélyét.

ClickUp – egyetlen eszköz a találkozókra való részvételhez, azok kezeléséhez és a feladatok elvégzéséhez

A Google Meet és a Zoom hatékony eszközöket kínál a virtuális értekezletek és az együttműködés javításához. A Google Meet tökéletesen integrálódik a Google Workspace eszközökkel, és robusztus biztonsági funkciókat kínál. A Zoom kiemelkedik a nagy felbontású videó- és hangfunkcióival, valamint átfogó együttműködési funkcióival.

A Zoom és a Google Meet közötti versenyben a választásod az egyedi igényeidtől függ, például az áraktól, az eszközök integrációjától és a találkozóid jellegétől.

Ha szeretné, hogy a megbeszélései produktívabbak legyenek, próbálja ki a ClickUp alkalmazást. A ClickUp feladatok kezelésére, projektmunkára és csapatmunka hatékonyságára szolgáló, mindent egyben tartalmazó platformjával eddig soha nem látott módon javíthatja a megbeszélések hatékonyságát. Az automatizált megbeszélési napirendek, a valós idejű együttműködési eszközök, az AI-alapú megbeszélési jegyzetek és összefoglalók, valamint az integrált feladatkiosztás olyan funkciók, amelyekkel biztosíthatja a szervezettséget és a hatékonyságot.

Ráadásul a ClickUp intuitív felülete megkönnyíti minden csapat számára az alkalmazkodást. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.